Russian Forces Shell 47 Settlements In Zaporizhzhia Region Over Past Day
According to him, Russian forces carried out 19 airstrikes on Kushuhum, Komyshuvakha, Zarichne, Novorozivka, Tavriiske, Dubovyi Hai, Orikhiv, Preobrazhenka, Novoselivka, Yehorivka, Huliaipole, Mykilskе, Omelnyk and Chervonyi Yar.
A total of 557 UAVs of various types, mostly FPV drones, attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Novoiakovlivka, Mahdalynivka, Pidhirne, Richne, Bekarivka, Stepnohirsk, Prymorske, Pavlivka, Lukianivske, Stepove, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Bilohiria, Charivne, Huliaipilske, Hirke, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, Kopani, Vozdvyzhivka, Kosivtseve, Nove Zaporizhzhia, Verkhnia Tersa and Ternuvate.Read also: Russian attack strikes fire station in Zaporizhzhia, injuring firefighter
Two MLRS attacks were recorded in Novoandriivka and Rivne.
A total of 167 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Huliaipilske, Hirke, Dobropillia, Pryluky, Tsvitkove, Staroukrainka and Nove Zaporizhzhia.
Twenty-five reports were received of damage to infrastructure facilities, homes and vehicles.
Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration
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