Department-Related Parliamentary Standing Committees Reconstituted For 2026-27

MENAFN - IANS) New Delhi, Oct 3 (IANS) The department-related Parliamentary Standing Committees of Parliament have been reconstituted with effect from September 26, 2026, for the year 2026-2027, according to a Rajya Sabha Parliamentary Bulletin issued on Saturday.

The Committee on Commerce consists of Sana Sathish Babu, Sangeeta Balwant, Praveen Chakravarthy, Renuka Chowdhury, Khiangte Laltluangkima, Dhananjay Bhimrao Mahadik, Vikramjit Singh Sahney, Dola Sen, Sadanand Mhalu Shet Tanavade and Sudhanshu Trivedi from Rajya Sabha, and D M Kathir Anand, Ramesh Awasthi, Sunil Bose, Adhikari Deepak Dev, Nishikant Dubey, Atul Garg, K. Rajashekar Basavaraj Hitnal, Praveen Khandelwal, Kripanath Mallah, Prashant Yadaorao Padole, Baijayant Panda, Shiv Pal Singh Patel, Shreyas M. Patel, Mohite Patil Dhairyasheel Rajsinh, Shambhavi, Sudhakar Singh, Anita Subhadarshini, S Venkatesan, Ravindra Dattaram Waikar, Giridhari Yadav and Pathan Yusuf from Lok Sabha. Sudhanshu Trivedi has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports consists of Babul Supriya Baral, Sikander Kumar, Swati Maliwal, C. Sadanandan Master, Nathwani Parimal, Constandine Ravindran, Rekha Sharma, Bhim Singh, Ghanshyam Tiwari and Mukul Wasnik from Rajya Sabha, and Angomcha Bimol Akoijam, Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya, Darshan Singh Choudhary, Abhijit Gangopadhyay, Mohmad Haneefa, Mohammad Jawed, Azad Kirti Jha, Hemang Joshi, Kalipada Saren Kherwal, Dean Kuriakose, Sambit Patra, D. Purandeswari, Rajeev Rai, Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar, Amra Ram, Zia Ur Rehman, Karan Bhushan Singh, Bansuri Swaraj, Kamakhya Prasad Tasa, T Sumathy Alias Thamizhachi Thangapandian and Dinesh Chandra Yadav from Lok Sabha. Mukul Wasnik has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Health and Family Welfare consists of Rajib Bhattacharjee, Babubhai Jesangbhai Desai, Ajeet Madhavrao Gopchade, Shambhu Sharan Patel, Anbumani Ramadoss, B. Parthasaradhi Reddy, Ashok Singh, Harbhajan Singh, Laxmi Verma and Ram Gopal Yadav from Rajya Sabha, and Harsimrat Kaur Badal, Joyanta Basumatary, Ramvir Singh Bidhuri, Vinod Kumar Bind, Iqra Choudhary, Mukeshkumar Chandrakaant Dalal, Bachhav Shobha Dinesh, Dharamvira Gandhi, Kadiyam Kavya, Prabha Mallikarjun, C. N. Manjunath, Rajesh Mishra, Aparajita Sarangi, Sharmila Sarkar, Hemant Vishnu Savara, Byreddy Shabari, Mahesh Sharma, Bajrang Manohar Sonwane, Rani Srikumar, Parimal Suklabaidya and Rajesh Verma from Lok Sabha. Ram Gopal Yadav has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Home Affairs consists of Radha Mohan Das Agrawal, Haris Beeran, Samik Bhattacharya, Tarun Chugh, Ajay Makan, Derek O'Brien, Sanjay Raut, Neeraj Shekhar, Sanjay Singh and Sanjay Yadav from Rajya Sabha, and Afzal Ansari, Rachna Banerjee, Ashish Dubey, Satish Kumar Gautam, Gurmeet Singh Meet Hayer, Naveen Jindal, Appalanaidu Kalisetti, Saumitra Khan, Jyotirmay Singh Mahato, Dayanidhi Maran, Delkar Kalaben Mohanbhai, Jai Parkash, K Radhakrishnan, B Y Raghavendra, Vishnu Dayal Ram, Mala Roy, Raj Kumar Sangwan, Muhammed Hamdullah Sayeed, Priyanka Gandhi Vadra, Amrinder Singh Raja Warring and one vacant seat from Lok Sabha. Radha Mohan Das Agrawal has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Industry consists of Masthan Rao Yadav Beedha, Mahendra Bhatt, Vijay Chintakayala, Neeraj Dangi, Sulata Deo, Seema Dwivedi, Jose K. Mani, Parmar Jashvantsinh Salamsinh, Tiruchi Siva and Sangeeta Yadav from Rajya Sabha, and Chandan Chauhan, Arvind Dharmapuri, Malvinder Singh Kang, Joba Majhi, Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ganapathy Rajkumar P, Hasmukhbhai Somabhai Patel, Sachithanantham R, Sudha R., Khalilur Rahaman, Ramashankar Vidharthi Rajbhar, C. M. Ramesh, Rakesh Rathor, Mallu Ravi, Konda Vishweshwar Reddy, Parshottambhai Rupala, Daroga Prasad Saroj, Pradeep Kumar Singh, Bibhu Prasad Tarai, E. Tukaram and Prabhakar Reddy Vemireddy from Lok Sabha. Tiruchi Siva has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice consists of Menaka Guruswamy, Naveen Jain, Sujeet Kumar, Brij Lal, Manan Kumar Mishra, Sukhendu Sekhar Ray, Kapil Sibal, Vivek K. Tankha, Jyoti Nagnath Waghmare and one vacant seat from Rajya Sabha, and Kalyan Banerjee, Arup Chakraborty, Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda, P. P. Chaudhary, Ram Prasad Chaudhary, Varun Chaudhry, Faggan Singh Kulaste, Gowaal Kagada Padavi, Radhakrishna, A. Raja, Madhavaneni Raghunandan Rao, Saleng A. Sangma, Manju Sharma, Mahendra Singh Solanky, Nalin Soren, K. Sudhakaran, Krishna Prasad Tenneti, Devesh Chandra Thakur, Selvaraj V., Lalji Verma and one vacant seat from Lok Sabha. Sujeet Kumar has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change consists of Narayanasa K. Bhandage, Adhikarimayum Sharda Devi, I.S. Inbadurai, Medha Vishram Kulkarni, Shivesh Kumar, Sandosh Kumar P, Sharadchandra Pawar, Jairam Ramesh, Paka Venkata Satyanarayana and Biswajit Sinha (Rahul Sinha) from Rajya Sabha, and Sajda Ahmed, Alfred Kanngam S. Arthur, Biplab Kumar Deb, Vamsi Krishna Gaddam, Tapir Gao, K. Francis George, Eswarasamy K., Amar Sharadrao Kale, Mahesh Kashyap, Anand Kumar, Harendra Singh Malik, Jagdambika Pal, Jashubhai Bhilubhai Rathva, Trivendra Singh Rawat, Himadri Singh, Tejasvi Surya, Durai Vaiko, Yaduveer Wadiyar, Balwant Baswant Wankhade, Akhilesh Yadav and Surendra Prasad Yadav from Lok Sabha. Medha Vishram Kulkarni has been appointed Chairperson of the Committee.

The Committee on Transport, Tourism and Culture consists of Golla Baburao, Mohammed Nadimul Haque, Jaggesh, Sanjay Kumar Jha, Kesridevsinh Jhala, S. Kalyanasundaram, S. Phangnon Konyak, Sudha Murty, Surendra Singh Nagar and Imran Pratapgarhi from Rajya Sabha, and Pradan Baruah, Anil Yashwant Desai, Lavu Sri Krishna Devarayalu, Tapir Gao, Vishweshwar Hegde Kageri, Rahul Kaswan, Babu Singh Kushwaha, June Maliah, K. E. Prakash, Rajiv Pratap Rudy, Arvind Ganpat Sawant, Selja, Avimanyu Sethi, Anurag Sharma, Suresh Kumar Shetkar, Shrikant Eknath Shinde, Abhay Kumar Sinha, Tangella Uday Srinivas, Amarsing Tisso, Manoj Tiwari and K C Venugopal from Lok Sabha. Sanjay Kumar Jha has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing consists of Anil Sukhdeorao Bonde, Banshilal Gurjar, Mahesh Kewat, Nitin Laxmanrao Jadhav-Patil, Madan Rathore, James Pangsang Kongkal Sangma, S. R. Sivalingam, Ramji Lal Suman, P. P. Suneer and Randeep Singh Surjewala from Rajya Sabha, and Charanjit Singh Channi, Rajkumar Chahar, Chandra Prakash Choudhary, Anita Nagarsingh Chouhan, Kuldeep Indora, Rajpalsinh Mahendrasinh Jadav, Abu Taher Khan, Sunil Kumar, Rahul Singh Lodhi, Sanatan Pandey, Sukanta Kumar Panigrahi, Narayan Tatu Rane, Tharaniventhan M S, Dharambir Singh, Dushyant Singh, Kodikunnil Suresh, Tejasvi Surya, Geniben Nagaji Thakor, Rajabhau Parag Prakash Waje, Bhausaheb Rajaram Wakchaure and Akshay Yadav from Lok Sabha. Charanjit Singh Channi has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Chemicals and Fertilizers consists of Naresh Bansal, Subhash Barala, Ramesh Lingamaneni, Rwngwra Narzary, Manmohan Samal, Arun Singh, Akhilesh Prasad Singh, Tejveer Singh, L. K. Sudhish and one vacant seat from Rajya Sabha, and Kakoli Ghosh Dastidar, Brijmohan Agrawal, Patel Umeshbhai Babubhai, Ajay Bhatt, Robert Bruce C., Bharatsinhji Shankarji Dabhi, Kriti Devi Debbarman, Sanjay Haribhau Jadhav, Kalyan Vaijinathrao Kale, Utkarsh Verma Madhur, Praveen Patel, Sambit Patra, Balram Naik Porika, Sudama Prasad, Eatala Rajender, Rajesh Ranjan, Murasoli S., Abdul Rashid Sheikh, Alok Kumar Suman, Shivmangal Singh Tomar and Ruchi Vira from Lok Sabha. Kakoli Ghosh Dastidar has been appointed Chairperson of the Committee.

The Committee on Coal, Mines and Steel consists of Sarfraz Ahmad, Sajjad Ahmad Kichloo, Mahua Maji, Anil Kumar Yadav Mandadi, M. Nagaraja, Sasmit Patra, Aditya Prasad, Devendra Pratap Singh, Pradip Kumar Varma and one vacant seat from Rajya Sabha, and Anurag Singh Thakur, Sukhdeo Bhagat, Raj Kumar Chabbewal, R. K. Chaudhary, Roopkumari Choudhary, Sanjay Uttamrao Deshmukh, Kamlesh Jangde, Govind Makthappa Karjol, Selvaganapathi T.M., Jyotsna Charandas Mahant, Bidyut Baran Mahato, Harish Chandra Meena, Ananta Nayak, Santosh Pandey, Bharti Pardhi, B K Parthasarathi, Manna Lal Rawat, Kali Charan Singh, Shatrughan Prasad Sinha, Dhanorkar Pratibha Suresh and Aditya Yadav from Lok Sabha. Anurag Singh Thakur has been appointed Chairman of the Committee.

Committee on Communications and Information Technology consists of Rajneesh Kumar Agrawal, Sanjay Bhatia, Bhashyam Rama Krishna, Rajeev Kumar, Christopher Manickam, Amar Pal Maurya, Kanad Purkayastha, S Niranjan Reddy, Kartikeya Sharma and Lahar Singh Siroya from Rajya Sabha, and Nishikant Dubey, C N Annadurai, Rabindra Narayan Behera, Anup Sanjay Dhotre, Ranjit Dutta, Maddila Gurumoorthy, Vijay Kumar Hansdak, S. Supongmeren Jamir, Amol Ramsing Kolhe, Poonamben Hematbhai Maadam, Ajay Kumar Mandal, G. Kumar Naik, Shafi Parambil, M. K. Vishnu Prasad, Kangna Ranaut, Radheshyam Rathiya, Ramasahayam Raghuram Reddy, M. P. Abdussamad Samadani, Devesh Shakya, Vishnu Datt Sharma and one vacant seat from Lok Sabha. Nishikant Dubey has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution consists of Faiyaz Ahmad, Sumitra Balmik, Prakash Chik Baraik, Ryaga Krishnaiah, Baburam Nishad, Mansingh Meraman Parmar, Chowdry Mohammad Ramzan, Ranjeet Ranjan, Sat Paul Sharma and Arun Singh from Rajya Sabha, and Kanimozhi Rajathi Karunanidhi, Anto Antony, Sudip Bandyopadhyay, Aashtikar Patil Nagesh Bapurao, Hanuman Beniwal, Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor, Malvika Devi, Veena Devi, Anil Firojiya, Manish Jaiswal, Manoj Kumar, Bharat Singh Kushwah, Ajendra Singh Lodhi, Neeraj Maurya, Haribhai Patel, Sukhjinder Singh Randhawa, Ashok Kumar Rawat, Bunty Vivek Sahu, Rao Rajendra Singh, Ujjwal Raman Singh and Rajmohan Unnithan from Lok Sabha. Kanimozhi Karunanidhi has been appointed Chairperson of the Committee.

The Committee on Defence consists of Naresh Bansal, Damodar Rao Divakonda, Kamal Haasan, Pawan Khera, Santrupt Misra, Ujjwal Deorao Nikam, Parth Ajit Pawar, S. Selvaganabathy, Darshana Singh and Sudhanshu Trivedi from Rajya Sabha, and Radha Mohan Singh, Anil Baluni, Rajeev Bharadwaj, Misha Bharti, Basavaraj Bommai, Karti P Chidambaram, Lumba Ram Choudhary, Viriato Fernandes, Rahul Gandhi, S Jagathratchakan, S. Jothimani, Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan, Mahua Moitra, Dharmendra Pradhan, Bishnu Pada Ray, Jagannath Sarkar, Jagadish Shettar, Virendra Singh, Kesineni Sivanath, Thirumaavalavan Tholkappiyan and Richard Vanlalhmangaiha from Lok Sabha. Radha Mohan Singh has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Energy consists of Gulam Ali, Birendra Prasad Baishya, Laxmi Kant Bajpai, R. Dharmar, Terash Gowalla, Javed Ali Khan, Harsh Mahajan, Vem Narendar Reddy, Rajeev Shukla and P. Wilson from Rajya Sabha, and Shrirang Appa Chandu Barne, Shyamkumar Daulat Barve, Jagadish Chandra Barma Basunia, Devusinh Chauhan, Shahu Shahaji Chhatrapati, Brijesh Chowta, Chandra Prakash Joshi, Shivaji Bandappa Kalge, Dulu Mahato, D. Malaiyarasan, Ramprit Mandal, Sribharat Mathukumilli, Bijuli Kalita Medhi, Kirsan Namdeo, Jagdambika Pal, Gyaneshwar Patil, Kunduru Raghuveer, Chandubhai Chhaganbhai Shihora, Devendra Singh Alias Bhole Singh, Dimple Yadav and one vacant seat from Lok Sabha. Shrirang Appa Chandu Barne has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on External Affairs consists of John Brittas, Raghav Chadha, Sagarika Ghose, K. Laxman, Satnam Singh Sandhu, Harsh Vardhan Shringla, Rajesh Parmanand Shukla, Rajeev Shukla, Ratanjit Pratap Narain Singh and Abhishek Manu Singhvi from Rajya Sabha, and Shashi Tharoor, D. K. Aruna, Vijay Baghel, Abhishek Banerjee, Arun Govil, Deepender Singh Hooda, Naveen Jindal, Subbarayan K., K. Navas Kani, Balya Mama Suresh Gopinath Mhatre, Brijendra Singh Ola, Asaduddin Owaisi, Pradeep Kumar Panigrahy, Miteshbhai Rameshbhai Patel, Ravi Shankar Prasad, Y S Avinash Reddy, Aparajita Sarangi, Pushpendra Saroj, Praniti Sushilkumar Shinde, Bansuri Swaraj and one vacant seat from Lok Sabha. Shashi Tharoor has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Finance consists of P. Chidambaram, Milind Murli Deora, M. Thambi Durai, Narain Dass Gupta, Ashok Kumar Mittal, Praful Patel, Yerram Venkata Subba Reddy, Sanjay Seth, Vinod Shridhar Tawde and Pramod Tiwari from Rajya Sabha, and Bhartruhari Mahtab, PP Chaudhary, Rajesh Naranbhai Chudasama, Gaurav Gogoi, K. Gopinath, Suresh Kumar Kashyap, D Ravi Kumar, Kishori Lal, Arun Nehru, N. K. Premachandran, C. M. Ramesh, Sandhya Ray, Sougata Ray, P. V. Midhun Reddy, Jayanta Kumar Roy, K. Sudhakar, Supriya Sule, Manish Tewari, Balashowry Vallabhaneni, Dharmendra Yadav and one vacant seat from Lok Sabha. Bhartruhari Mahtab has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Housing and Urban Affairs consists of Jaya Amitabh Bachchan, G. C. Chandrashekhar, Sushmita Dev, R. Girirajan, Jogen Mohan, Maya Naroliya, Sandeep Kumar Pathak, A. A. Rahim, Debashish Samantaray and Ramrao Sakharam Wadkute from Rajya Sabha, and Magunta Sreenivasulu Reddy, Lovely Anand, Prasun Banerjee, Satpal Brahamchari, Hibi Eden, Selvam G, Varsha Eknath Gaikwad, Sayani Ghosh, Shankar Lalwani, Dineshbhai Makwana, Hema Malini, Mahima Kumari Mewar, Laxmikant Pappu Nishad, Rambhual Nishad, Sanjay Dina Patil, Gumma Thanuja Rani, Chamala Kiran Kumar Reddy, Mala Rajya Laxmi Shah, Alok Sharma, Kanwar Singh Tanwar and Ram Shiromani Verma from Lok Sabha. Magunta Sreenivasulu Reddy has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Labour, Textiles and Skill Development consists of Pramod Boro, Govindbhai Laljibhai Dholakia, Rajinder Gupta, Syed Naseer Hussain, Jitendra Meghjibhai Kanzariya, Gurwinder Singh Oberoi, Satish Poonia, Kalpana Saini, Abdul Wahab and one vacant seat from Rajya Sabha, and Shashank Mani, Mani A, Narayandas Ahirwar, G M Harish Balayogi, Partha Bhowmick, Yogender Chandolia, Chhotelal, Asit Kumar Mal, Mohibbullah, Kali Charan Munda, Rudra Narayan Pany, Kartick Chandra Paul, Tanuj Punia, Pradeep Purohit, Mukesh Rajput, Arun Kumar Sagar, Raja Ram Singh, Adhikari Soumendu, V. K. Sreekandan, Manoj Tigga and Chavan Ravindra Vasantrao from Lok Sabha. Shashank Mani has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Petroleum and Natural Gas consists of Laxmi Kant Bajpai, Chunnilal Garasiya, Chandrakant Damodar Handore, Manoj Kumar Jha, Mithlesh Kumar, Dorjee Tshering Lepcha, Manas Ranjan Mangaraj, K.R.N. Rajeshkumar, V. Sivadasan and Ravi Chandra Vaddiraju from Rajya Sabha, and Tatkare Sunil Dattatrey, Gurjeet Singh Aujla, M. Mallesh Babu, Benny Behanan, Anand Bhadauria, Dileshwar Kamait, Putta Mahesh Kumar, Chavda Vinod Lakhamshi, Pratima Mondal, Naresh Chandra Uttam Patel, Jai Prakash, Dilip Saikia, Kamaljeet Sehrawat, Janardan Singh Sigriwal, Amar Singh, Vivek Thakur, Ve Vaithilingam, Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Kalanidhi Veeraswamy and two vacant seats from Lok Sabha. Tatkare Sunil Dattatrey has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Railways consists of Alka Gurjar, Rajendra Hiralal Jain, Mansoor Ali Khan, Subhasish Khuntia, Upendra Kushwaha, K. Laxman, Khiru Mahto, Dilip Kumar Ray, Meda Raghunadha Reddy and Sadhna Singh from Rajya Sabha, and Sudheer Gupta, Damodar Agrawal, Tariq Anwar, T R Baalu, Ummeda Ram Beniwal, Arun Bharti, Sangeeta Kumari Singh Deo, Kaushalendra Kumar, Nilesh Dnyandev Lanke, Balabhadra Majhi, Naresh Ganpat Mhaske, Khagen Murmu, Adoor Prakash, Awadhesh Prasad, M. K. Raghavan, Satabdi Roy, Swami Sachidanand Hari Sakshi, Bhola Singh, Bharatbhai Manubhai Sutariya, Gopal Jee Thakur and Vijayakumar Alias Vijay Vasanth from Lok Sabha. Sudheer Gupta has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Rural Development and Panchayati Raj consists of Karamvir Singh Boudh, Geeta alias Chandraprabha, M. Dhanapal, Samirul Islam, Kavita Patidar, Rajathi, Baidyanath Ram, Nagendra Ray, Sant Balbir Singh and P. T. Usha from Rajya Sabha, and Saptagiri Sankar Ulaka, Mian Altaf Ahmad, Bhumare Sandipanrao Asaram, Manickam Tagore B., Bhaskar Murlidhar Bhagare, Raju Bista, Vijay Kumar Dubey, Sanjay Jaiswal, Bhajan Lal Jatav, Sarabjeet Singh Khalsa, Jugal Kishore, G Lakshminarayana, Naba Charan Majhi, Imran Masood, Janardan Mishra, Krishna Devi Shivshankar Patel, Kota Srinivasa Poojary, Parshottambhai Rupala, Matheswaran V S, Ganesh Singh and Vivek Thakur from Lok Sabha. Saptagiri Sankar Ulaka has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Social Justice and Empowerment consists of Sumitra Balmik, Geeta alias Chandraprabha, Ilaiyaraaja, Maya Chintaman Ivnate, Meenakshi Jain, Mayankkumar Nayak, Phulo Devi Netam, V. Vijayendra Prasad, Ramji and Mamata Thakur from Rajya Sabha, and P. C. Mohan, E.T. Mohammed Basheer, Chandrashekhar, Vijaylakshmi Devi, Jitendra Kumar Dohare, Chhatrapal Singh Gangwar, Priyanka Satish Jarkiholi, Ramesh Chandappa Jigajinagi, Chintamani Maharaj, Murari Lal Meena, Bag Mitali, Bhojraj Nag, Bastipati Nagaraju, Godam Nagesh, Gajendra Singh Patel, Rajkumar Roat, Priya Saroj, Sasikanth Senthil, Anoop Pradhan Valmiki, Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava and Lata Wankhede from Lok Sabha. P. C. Mohan has been appointed Chairman of the Committee.

The Committee on Water Resources consists of Ashokrao Shankarrao Chavan, Seema Dwivedi, Dharmshila Gupta, Dharmasthala Veerendra Heggade, Jebi Mather Hisham, Sanjay Kumar Jha, Mukeshbhai J. Rathwa, Anurag Sharma, Tai Tagak and Balyogi Umeshnath from Rajya Sabha, and Rajiv Pratap Rudy, Udayanraje Pratapsinha Maharaj Bhonsle, Isha Khan Choudhury, Phani Bhushan Choudhury, Sher Singh Ghubaya, Bapi Haldar, Rakibul Hussain, Sanjna Jatav, Sagar Eshwar Khandre, Aga Syed Ruhullah Mehdi, Rodmal Nagar, Dhaval Laxmanbhai Patel, Vishaldada Prakashbapu Patil, Daggumalla Prasada Rao, Dilip Saikia, Pratap Chandra Sarangi, Dushyant Singh, Indra Hang Subba, Thanga Tamilselvan, Smita Uday Wagh and Ashok Kumar Yadav from Lok Sabha. Rajiv Pratap Rudy has been appointed Chairman of the Committee.

The reconstituted committees will examine subjects related to their respective ministries and departments and submit reports to both Houses of Parliament during 2026-27.