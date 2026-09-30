Lisa Ruth Brunner
- Research Associate, Centre for Migration Studies, University of British Columbia
Dr. Lisa Ruth Brunner studies international migration and education, with a focus on how settler colonial states, institutions, and logics govern mobility and belonging. Her areas of specialization include adult and higher education, Canadian immigration policy, international student mobility, temporary and multi-step migration, refugee resettlement, citizenship education, and newcomer settlement and integration from a critical perspective. She also engages in policy-relevant knowledge mobilization and contributes to professional communities of practice.
Dr. Brunner has professional experience in policy analysis, teaching, student advising, and curriculum design. She has been a Regulated Canadian Immigration Consultant since 2014, but does not represent private clients or operate an immigration consulting practice.Experience
- 2025–present Research associate, University of British Columbia Centre for Migration Studies 2021–present Sessional lecturer, University of British Columbia Department of Educational Studies 2023–2025 Postdoctoral research fellow, University of British Columbia Centre for Migration Studies
- 2023 University of British Columbia, PhD in Educational Studies 2014 University of British Columbia, Certificate in Immigration: Laws, Policies and Procedures 2011 Simon Fraser University, MA in Geography 2006 University of Pittsburgh, BA in Political Science and English Literature
- 2026 Teaching Canadian citizenship on unceded land: Educators and the downloading of reconciliation, Critical Studies in Education
- Regulated Canadian Immigration Consultant (member in good standing with the College of Immigration and Citizenship Consultants)
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