Share Purchase - Long Term Incentive Plans
|Transaction date
|Number of ordinary shares
|Average daily purchase price (€)
|Total purchase amount
|24 September 2026
|406,255
|16.9399
|€6,881,908.17
|25 September 2026
|400,622
|16.7207
|€6,698,695.90
|28 September 2026
|406,044
|16.5979
|€6,739,461.24
|29 September 2026
|378,678
|16.3071
|€6,175,157.59
|30 September 2026
|77,612
|16.2596
|€1,261,939.92
|Number of ordinary shares purchased per venue
|Euronext
|CBOE
|Equiduct
|Aquis
|24 September 2026
|251,937
|126,554
|1,321
|26,443
|25 September 2026
|246,778
|125,838
|1,393
|26,613
|28 September 2026
|251,314
|126,473
|1,474
|26,783
|29 September 2026
|221,652
|128,483
|1,506
|27,037
|30 September 2026
|2,033
|70,579
|0
|5,000
The individual transaction details are set out below.
24 September 2026
|No
|Shares
|Price
|Date
|TimeStamp
|Venue
|1
|240
|16.818
|24/09/2026
|09:01:04
|CEU
|2
|165
|16.734
|24/09/2026
|09:01:35
|ENX
|3
|440
|16.734
|24/09/2026
|09:01:36
|ENX
|4
|16
|16.734
|24/09/2026
|09:02:03
|ENX
|5
|6
|16.734
|24/09/2026
|09:02:09
|ENX
|6
|138
|16.728
|24/09/2026
|09:02:41
|ENX
|7
|7
|16.762
|24/09/2026
|09:02:54
|CEU
|8
|223
|16.762
|24/09/2026
|09:02:54
|CEU
|9
|240
|16.796
|24/09/2026
|09:04:54
|CEU
|10
|210
|16.788
|24/09/2026
|09:04:54
|CEU
|11
|160
|16.796
|24/09/2026
|09:04:54
|ENX
|12
|220
|16.766
|24/09/2026
|09:05:20
|CEU
|13
|220
|16.788
|24/09/2026
|09:06:58
|CEU
|14
|12
|16.784
|24/09/2026
|09:08:02
|CEU
|15
|135
|16.786
|24/09/2026
|09:08:02
|CEU
|16
|103
|16.788
|24/09/2026
|09:08:02
|CEU
|17
|235
|16.804
|24/09/2026
|09:10:06
|CEU
|18
|13
|16.804
|24/09/2026
|09:10:06
|CEU
|19
|12
|16.804
|24/09/2026
|09:10:06
|CEU
|20
|240
|16.798
|24/09/2026
|09:10:27
|CEU
|21
|210
|16.798
|24/09/2026
|09:10:27
|CEU
|22
|408
|16.78
|24/09/2026
|09:10:50
|ENX
|23
|240
|16.794
|24/09/2026
|09:12:02
|CEU
|24
|220
|16.826
|24/09/2026
|09:13:23
|CEU
|25
|66
|16.824
|24/09/2026
|09:13:23
|CEU
|26
|164
|16.824
|24/09/2026
|09:13:23
|CEU
|27
|550
|16.828
|24/09/2026
|09:13:23
|ENX
|28
|17
|16.822
|24/09/2026
|09:13:50
|ENX
|29
|19
|16.824
|24/09/2026
|09:13:50
|ENX
|30
|81
|16.824
|24/09/2026
|09:13:50
|ENX
|31
|1
|16.824
|24/09/2026
|09:13:51
|ENX
|32
|240
|16.814
|24/09/2026
|09:14:38
|CEU
|33
|118
|16.814
|24/09/2026
|09:14:38
|ENX
|34
|250
|16.808
|24/09/2026
|09:15:28
|CEU
|35
|126
|16.808
|24/09/2026
|09:15:28
|ENX
|36
|77
|16.812
|24/09/2026
|09:16:21
|CEU
|37
|153
|16.812
|24/09/2026
|09:16:21
|CEU
|38
|170
|16.814
|24/09/2026
|09:16:21
|ENX
|39
|230
|16.786
|24/09/2026
|09:17:26
|CEU
|40
|162
|16.784
|24/09/2026
|09:17:26
|ENX
|41
|200
|16.766
|24/09/2026
|09:18:16
|CEU
|42
|145
|16.764
|24/09/2026
|09:18:23
|ENX
|43
|115
|16.764
|24/09/2026
|09:19:32
|ENX
|44
|103
|16.756
|24/09/2026
|09:19:42
|ENX
|45
|7
|16.756
|24/09/2026
|09:19:42
|ENX
|46
|97
|16.754
|24/09/2026
|09:19:42
|CEU
|47
|113
|16.754
|24/09/2026
|09:19:42
|CEU
|48
|137
|16.744
|24/09/2026
|09:21:06
|CEU
|49
|83
|16.744
|24/09/2026
|09:21:06
|CEU
|50
|230
|16.736
|24/09/2026
|09:21:51
|CEU
|51
|489
|16.762
|24/09/2026
|09:22:59
|ENX
|52
|505
|16.762
|24/09/2026
|09:22:59
|ENX
|53
|10
|16.764
|24/09/2026
|09:23:01
|CEU
|54
|95
|16.764
|24/09/2026
|09:23:01
|CEU
|55
|12
|16.764
|24/09/2026
|09:23:01
|CEU
|56
|93
|16.764
|24/09/2026
|09:23:01
|CEU
|57
|200
|16.746
|24/09/2026
|09:23:10
|CEU
|58
|200
|16.76
|24/09/2026
|09:24:16
|CEU
|59
|409
|16.762
|24/09/2026
|09:24:16
|ENX
|60
|140
|16.75
|24/09/2026
|09:26:01
|CEU
|61
|70
|16.75
|24/09/2026
|09:26:01
|CEU
|62
|250
|16.766
|24/09/2026
|09:26:56
|CEU
|63
|260
|16.76
|24/09/2026
|09:27:16
|CEU
|64
|286
|16.76
|24/09/2026
|09:27:25
|ENX
|65
|24
|16.76
|24/09/2026
|09:27:25
|ENX
|66
|200
|16.76
|24/09/2026
|09:28:56
|CEU
|67
|191
|16.796
|24/09/2026
|09:29:46
|CEU
|68
|118
|16.77
|24/09/2026
|09:30:39
|CEU
|69
|110
|16.798
|24/09/2026
|09:32:56
|CEU
|70
|85
|16.802
|24/09/2026
|09:33:32
|CEU
|71
|25
|16.802
|24/09/2026
|09:33:32
|CEU
|72
|100
|16.802
|24/09/2026
|09:33:32
|CEU
|73
|61
|16.802
|24/09/2026
|09:34:02
|ENX
|74
|111
|16.796
|24/09/2026
|09:34:05
|CEU
|75
|9
|16.796
|24/09/2026
|09:34:05
|CEU
|76
|259
|16.788
|24/09/2026
|09:35:00
|ENX
|77
|120
|16.796
|24/09/2026
|09:36:52
|CEU
|78
|152
|16.786
|24/09/2026
|09:36:53
|ENX
|79
|120
|16.78
|24/09/2026
|09:37:08
|CEU
|80
|110
|16.794
|24/09/2026
|09:38:56
|CEU
|81
|74
|16.798
|24/09/2026
|09:40:33
|CEU
|82
|20
|16.798
|24/09/2026
|09:40:33
|CEU
|83
|16
|16.798
|24/09/2026
|09:40:34
|CEU
|84
|13
|16.798
|24/09/2026
|09:40:34
|CEU
|85
|97
|16.798
|24/09/2026
|09:40:34
|CEU
|86
|128
|16.796
|24/09/2026
|09:40:37
|ENX
|87
|44
|16.798
|24/09/2026
|09:41:58
|CEU
|88
|77
|16.798
|24/09/2026
|09:41:58
|CEU
|89
|109
|16.824
|24/09/2026
|09:42:21
|CEU
|90
|279
|16.828
|24/09/2026
|09:42:21
|ENX
|91
|52
|16.826
|24/09/2026
|09:42:21
|ENX
|92
|21
|16.826
|24/09/2026
|09:42:21
|ENX
|93
|54
|16.814
|24/09/2026
|09:43:41
|CEU
|94
|56
|16.814
|24/09/2026
|09:43:41
|CEU
|95
|217
|16.798
|24/09/2026
|09:45:43
|ENX
|96
|110
|16.794
|24/09/2026
|09:46:00
|CEU
|97
|110
|16.79
|24/09/2026
|09:46:07
|CEU
|98
|19
|16.79
|24/09/2026
|09:47:00
|CEU
|99
|101
|16.79
|24/09/2026
|09:47:00
|CEU
|100
|105
|16.792
|24/09/2026
|09:47:54
|ENX
|101
|52
|16.792
|24/09/2026
|09:48:02
|CEU
|102
|68
|16.792
|24/09/2026
|09:48:02
|CEU
|103
|50
|16.792
|24/09/2026
|09:49:02
|CEU
|104
|60
|16.792
|24/09/2026
|09:49:02
|CEU
|105
|120
|16.786
|24/09/2026
|09:50:00
|CEU
|106
|120
|16.794
|24/09/2026
|09:51:02
|CEU
|107
|4
|16.784
|24/09/2026
|09:51:20
|CEU
|108
|106
|16.784
|24/09/2026
|09:51:20
|CEU
|109
|96
|16.786
|24/09/2026
|09:52:58
|CEU
|110
|25
|16.786
|24/09/2026
|09:52:58
|CEU
|111
|48
|16.784
|24/09/2026
|09:53:15
|ENX
|112
|171
|16.784
|24/09/2026
|09:53:15
|ENX
|113
|61
|16.778
|24/09/2026
|09:53:38
|CEU
|114
|60
|16.778
|24/09/2026
|09:53:38
|CEU
|115
|223
|16.776
|24/09/2026
|09:56:53
|CEU
|116
|110
|16.776
|24/09/2026
|09:56:53
|CEU
|117
|121
|16.77
|24/09/2026
|09:57:32
|CEU
|118
|119
|16.76
|24/09/2026
|09:59:23
|CEU
|119
|120
|16.76
|24/09/2026
|09:59:23
|CEU
|120
|188
|16.766
|24/09/2026
|09:59:50
|ENX
|121
|120
|16.764
|24/09/2026
|10:00:58
|CEU
|122
|68
|16.774
|24/09/2026
|10:03:10
|CEU
|123
|32
|16.774
|24/09/2026
|10:03:10
|CEU
|124
|100
|16.8
|24/09/2026
|10:04:50
|ENX
|125
|11
|16.8
|24/09/2026
|10:04:50
|ENX
|126
|64
|16.8
|24/09/2026
|10:04:52
|ENX
|127
|93
|16.796
|24/09/2026
|10:05:10
|CEU
|128
|146
|16.796
|24/09/2026
|10:05:10
|ENX
|129
|337
|16.792
|24/09/2026
|10:05:12
|CEU
|130
|310
|16.79
|24/09/2026
|10:06:34
|ENX
|131
|120
|16.784
|24/09/2026
|10:06:39
|CEU
|132
|150
|16.78
|24/09/2026
|10:07:19
|ENX
|133
|76
|16.776
|24/09/2026
|10:08:32
|CEU
|134
|5
|16.776
|24/09/2026
|10:08:32
|CEU
|135
|29
|16.776
|24/09/2026
|10:08:32
|CEU
|136
|350
|16.802
|24/09/2026
|10:09:44
|ENX
|137
|113
|16.798
|24/09/2026
|10:09:54
|CEU
|138
|123
|16.806
|24/09/2026
|10:11:05
|CEU
|139
|205
|16.806
|24/09/2026
|10:11:05
|ENX
|140
|103
|16.804
|24/09/2026
|10:11:05
|CEU
|141
|101
|16.786
|24/09/2026
|10:12:33
|CEU
|142
|180
|16.782
|24/09/2026
|10:12:45
|ENX
|143
|113
|16.778
|24/09/2026
|10:13:09
|CEU
|144
|152
|16.78
|24/09/2026
|10:13:22
|ENX
|145
|148
|16.77
|24/09/2026
|10:14:33
|ENX
|146
|113
|16.768
|24/09/2026
|10:14:33
|CEU
|147
|123
|16.762
|24/09/2026
|10:15:56
|CEU
|148
|113
|16.76
|24/09/2026
|10:16:53
|CEU
|149
|220
|16.79
|24/09/2026
|10:18:16
|ENX
|150
|26
|16.79
|24/09/2026
|10:18:22
|ENX
|151
|150
|16.788
|24/09/2026
|10:18:46
|ENX
|152
|11
|16.79
|24/09/2026
|10:18:56
|CEU
|153
|100
|16.79
|24/09/2026
|10:18:56
|CEU
|154
|12
|16.792
|24/09/2026
|10:18:56
|CEU
|155
|58
|16.784
|24/09/2026
|10:18:57
|CEU
|156
|18
|16.784
|24/09/2026
|10:18:57
|CEU
|157
|27
|16.784
|24/09/2026
|10:19:17
|CEU
|158
|112
|16.81
|24/09/2026
|10:21:36
|CEU
|159
|125
|16.81
|24/09/2026
|10:21:36
|CEU
|160
|378
|16.81
|24/09/2026
|10:21:36
|ENX
|161
|16
|16.806
|24/09/2026
|10:22:54
|CEU
|162
|219
|16.822
|24/09/2026
|10:24:34
|CEU
|163
|100
|16.822
|24/09/2026
|10:24:34
|CEU
|164
|324
|16.822
|24/09/2026
|10:24:34
|ENX
|165
|135
|16.822
|24/09/2026
|10:24:40
|ENX
|166
|118
|16.84
|24/09/2026
|10:25:59
|ENX
|167
|29
|16.838
|24/09/2026
|10:25:59
|CEU
|168
|86
|16.838
|24/09/2026
|10:26:00
|CEU
|169
|110
|16.834
|24/09/2026
|10:26:04
|CEU
|170
|154
|16.828
|24/09/2026
|10:26:49
|ENX
|171
|125
|16.818
|24/09/2026
|10:27:20
|CEU
|172
|110
|16.808
|24/09/2026
|10:28:40
|CEU
|173
|222
|16.828
|24/09/2026
|10:29:48
|ENX
|174
|120
|16.824
|24/09/2026
|10:30:00
|CEU
|175
|2
|16.812
|24/09/2026
|10:30:44
|ENX
|176
|98
|16.812
|24/09/2026
|10:30:48
|ENX
|177
|125
|16.81
|24/09/2026
|10:30:53
|CEU
|178
|12
|16.814
|24/09/2026
|10:31:59
|CEU
|179
|93
|16.814
|24/09/2026
|10:31:59
|CEU
|180
|104
|16.814
|24/09/2026
|10:33:25
|CEU
|181
|116
|16.814
|24/09/2026
|10:33:25
|CEU
|182
|116
|16.806
|24/09/2026
|10:34:24
|CEU
|183
|107
|16.812
|24/09/2026
|10:34:42
|ENX
|184
|134
|16.818
|24/09/2026
|10:35:42
|ENX
|185
|104
|16.818
|24/09/2026
|10:35:54
|CEU
|186
|185
|16.808
|24/09/2026
|10:37:40
|ENX
|187
|9
|16.814
|24/09/2026
|10:39:31
|CEU
|188
|462
|16.85
|24/09/2026
|10:40:29
|ENX
|189
|122
|16.85
|24/09/2026
|10:40:36
|CEU
|190
|122
|16.85
|24/09/2026
|10:40:36
|CEU
|191
|227
|16.85
|24/09/2026
|10:40:36
|CEU
|192
|404
|16.82
|24/09/2026
|10:41:57
|ENX
|193
|11
|16.82
|24/09/2026
|10:41:58
|CEU
|194
|51
|16.82
|24/09/2026
|10:41:58
|CEU
|195
|48
|16.82
|24/09/2026
|10:41:58
|CEU
|196
|128
|16.852
|24/09/2026
|10:43:19
|CEU
|197
|128
|16.85
|24/09/2026
|10:43:19
|CEU
|198
|205
|16.852
|24/09/2026
|10:43:19
|ENX
|199
|423
|16.852
|24/09/2026
|10:43:19
|ENX
|200
|263
|16.834
|24/09/2026
|10:44:18
|ENX
|201
|128
|16.834
|24/09/2026
|10:44:28
|CEU
|202
|16
|16.834
|24/09/2026
|10:44:28
|ENX
|203
|13
|16.834
|24/09/2026
|10:44:28
|ENX
|204
|106
|16.828
|24/09/2026
|10:45:39
|CEU
|205
|105
|16.828
|24/09/2026
|10:45:48
|ENX
|206
|119
|16.832
|24/09/2026
|10:47:00
|CEU
|207
|111
|16.836
|24/09/2026
|10:48:02
|CEU
|208
|160
|16.84
|24/09/2026
|10:49:22
|ENX
|209
|55
|16.84
|24/09/2026
|10:49:22
|CEU
|210
|56
|16.84
|24/09/2026
|10:49:22
|CEU
|211
|129
|16.838
|24/09/2026
|10:50:05
|CEU
|212
|120
|16.838
|24/09/2026
|10:51:06
|CEU
|213
|120
|16.836
|24/09/2026
|10:51:07
|ENX
|214
|120
|16.834
|24/09/2026
|10:51:07
|CEU
|215
|135
|16.832
|24/09/2026
|10:51:44
|ENX
|216
|69
|16.824
|24/09/2026
|10:53:04
|CEU
|217
|120
|16.824
|24/09/2026
|10:53:17
|CEU
|218
|121
|16.838
|24/09/2026
|10:55:26
|CEU
|219
|445
|16.838
|24/09/2026
|10:55:26
|ENX
|220
|131
|16.838
|24/09/2026
|10:55:26
|CEU
|221
|130
|16.846
|24/09/2026
|10:56:19
|ENX
|222
|31
|16.844
|24/09/2026
|10:56:25
|CEU
|223
|13
|16.848
|24/09/2026
|10:57:00
|CEU
|224
|75
|16.848
|24/09/2026
|10:57:01
|CEU
|225
|120
|16.85
|24/09/2026
|10:57:49
|ENX
|226
|120
|16.844
|24/09/2026
|10:57:56
|CEU
|227
|132
|16.836
|24/09/2026
|10:58:00
|ENX
|228
|112
|16.838
|24/09/2026
|10:58:50
|CEU
|229
|108
|16.838
|24/09/2026
|10:58:50
|ENX
|230
|43
|16.84
|24/09/2026
|11:01:28
|CEU
|231
|215
|16.84
|24/09/2026
|11:01:28
|CEU
|232
|140
|16.84
|24/09/2026
|11:01:28
|CEU
|233
|171
|16.832
|24/09/2026
|11:01:39
|ENX
|234
|15
|16.832
|24/09/2026
|11:01:39
|ENX
|235
|5
|16.832
|24/09/2026
|11:01:39
|ENX
|236
|19
|16.828
|24/09/2026
|11:01:49
|ENX
|237
|117
|16.828
|24/09/2026
|11:01:49
|ENX
|238
|132
|16.824
|24/09/2026
|11:03:42
|CEU
|239
|122
|16.824
|24/09/2026
|11:03:42
|CEU
|240
|37
|16.824
|24/09/2026
|11:03:42
|ENX
|241
|122
|16.824
|24/09/2026
|11:03:42
|ENX
|242
|126
|16.816
|24/09/2026
|11:04:43
|CEU
|243
|175
|16.816
|24/09/2026
|11:04:46
|ENX
|244
|120
|16.844
|24/09/2026
|11:07:56
|CEU
|245
|36
|16.856
|24/09/2026
|11:08:45
|ENX
|246
|204
|16.856
|24/09/2026
|11:08:45
|ENX
|247
|110
|16.856
|24/09/2026
|11:08:56
|CEU
|248
|20
|16.876
|24/09/2026
|11:10:35
|CEU
|249
|360
|16.876
|24/09/2026
|11:10:35
|CEU
|250
|124
|16.876
|24/09/2026
|11:10:35
|CEU
|251
|886
|16.892
|24/09/2026
|11:10:43
|ENX
|252
|126
|16.892
|24/09/2026
|11:10:43
|ENX
|253
|15
|16.89
|24/09/2026
|11:11:30
|CEU
|254
|50
|16.89
|24/09/2026
|11:11:30
|CEU
|255
|361
|16.89
|24/09/2026
|11:11:30
|ENX
|256
|59
|16.89
|24/09/2026
|11:11:30
|CEU
|257
|46
|16.882
|24/09/2026
|11:12:46
|ENX
|258
|1
|16.882
|24/09/2026
|11:12:46
|ENX
|259
|66
|16.882
|24/09/2026
|11:12:46
|ENX
|260
|2
|16.882
|24/09/2026
|11:12:46
|ENX
|261
|112
|16.88
|24/09/2026
|11:12:58
|CEU
|262
|57
|16.866
|24/09/2026
|11:13:09
|CEU
|263
|19
|16.866
|24/09/2026
|11:13:09
|CEU
|264
|58
|16.866
|24/09/2026
|11:13:09
|CEU
|265
|342
|16.92
|24/09/2026
|11:14:09
|ENX
|266
|391
|16.92
|24/09/2026
|11:14:09
|ENX
|267
|116
|16.916
|24/09/2026
|11:14:50
|CEU
|268
|43
|16.918
|24/09/2026
|11:15:56
|CEU
|269
|67
|16.918
|24/09/2026
|11:15:56
|CEU
|270
|120
|16.92
|24/09/2026
|11:16:58
|CEU
|271
|104
|16.916
|24/09/2026
|11:17:01
|ENX
|272
|740
|16.914
|24/09/2026
|11:17:22
|ENX
|273
|120
|16.914
|24/09/2026
|11:17:56
|CEU
|274
|127
|16.938
|24/09/2026
|11:18:58
|CEU
|275
|160
|16.932
|24/09/2026
|11:19:14
|ENX
|276
|127
|16.93
|24/09/2026
|11:19:14
|CEU
|277
|101
|16.93
|24/09/2026
|11:19:52
|ENX
|278
|143
|16.926
|24/09/2026
|11:22:06
|CEU
|279
|253
|16.926
|24/09/2026
|11:22:06
|CEU
|280
|120
|16.92
|24/09/2026
|11:23:04
|CEU
|281
|279
|16.922
|24/09/2026
|11:23:04
|ENX
|282
|139
|16.924
|24/09/2026
|11:24:25
|CEU
|283
|255
|16.924
|24/09/2026
|11:24:25
|ENX
|284
|530
|16.924
|24/09/2026
|11:24:25
|ENX
|285
|120
|16.924
|24/09/2026
|11:25:32
|ENX
|286
|11
|16.922
|24/09/2026
|11:25:55
|CEU
|287
|27
|16.922
|24/09/2026
|11:26:04
|CEU
|288
|6
|16.922
|24/09/2026
|11:26:05
|CEU
|289
|1
|16.922
|24/09/2026
|11:26:07
|CEU
|290
|98
|16.918
|24/09/2026
|11:26:56
|CEU
|291
|118
|16.912
|24/09/2026
|11:27:51
|CEU
|292
|140
|16.912
|24/09/2026
|11:27:51
|CEU
|293
|145
|16.912
|24/09/2026
|11:27:51
|ENX
|294
|155
|16.912
|24/09/2026
|11:28:06
|ENX
|295
|25
|16.916
|24/09/2026
|11:29:13
|CEU
|296
|68
|16.916
|24/09/2026
|11:29:13
|CEU
|297
|40
|16.916
|24/09/2026
|11:29:15
|CEU
|298
|78
|16.918
|24/09/2026
|11:29:52
|CEU
|299
|62
|16.918
|24/09/2026
|11:29:52
|CEU
|300
|17
|16.918
|24/09/2026
|11:29:52
|ENX
|301
|22
|16.92
|24/09/2026
|11:29:52
|ENX
|302
|118
|16.906
|24/09/2026
|11:30:13
|CEU
|303
|12
|16.906
|24/09/2026
|11:30:30
|CEU
|304
|51
|16.906
|24/09/2026
|11:30:30
|CEU
|305
|110
|16.906
|24/09/2026
|11:30:54
|ENX
|306
|212
|16.906
|24/09/2026
|11:31:32
|CEU
|307
|39
|16.908
|24/09/2026
|11:33:04
|CEU
|308
|151
|16.908
|24/09/2026
|11:33:04
|CEU
|309
|190
|16.904
|24/09/2026
|11:33:53
|CEU
|310
|147
|16.904
|24/09/2026
|11:33:53
|ENX
|311
|1
|16.908
|24/09/2026
|11:34:59
|CEU
|312
|180
|16.908
|24/09/2026
|11:35:39
|CEU
|313
|14
|16.906
|24/09/2026
|11:35:49
|CEU
|314
|84
|16.906
|24/09/2026
|11:35:54
|CEU
|315
|28
|16.906
|24/09/2026
|11:35:54
|CEU
|316
|168
|16.904
|24/09/2026
|11:35:54
|ENX
|317
|29
|16.9
|24/09/2026
|11:35:56
|ENX
|318
|106
|16.9
|24/09/2026
|11:35:56
|ENX
|319
|36
|16.908
|24/09/2026
|11:37:50
|CEU
|320
|174
|16.908
|24/09/2026
|11:37:51
|CEU
|321
|27
|16.91
|24/09/2026
|11:37:58
|ENX
|322
|137
|16.91
|24/09/2026
|11:37:58
|ENX
|323
|136
|16.91
|24/09/2026
|11:37:58
|ENX
|324
|190
|16.904
|24/09/2026
|11:37:58
|CEU
|325
|350
|16.904
|24/09/2026
|11:37:58
|ENX
|326
|290
|16.9
|24/09/2026
|11:38:44
|ENX
|327
|220
|16.902
|24/09/2026
|11:39:51
|CEU
|328
|210
|16.9
|24/09/2026
|11:39:55
|CEU
|329
|22
|16.898
|24/09/2026
|11:39:56
|CEU
|330
|75
|16.9
|24/09/2026
|11:39:57
|ENX
|331
|115
|16.9
|24/09/2026
|11:40:03
|ENX
|332
|57
|16.898
|24/09/2026
|11:40:05
|CEU
|333
|78
|16.898
|24/09/2026
|11:40:05
|CEU
|334
|18
|16.888
|24/09/2026
|11:40:08
|CEU
|335
|4
|16.898
|24/09/2026
|11:40:52
|CEU
|336
|186
|16.904
|24/09/2026
|11:41:48
|CEU
|337
|145
|16.902
|24/09/2026
|11:41:48
|ENX
|338
|70
|16.896
|24/09/2026
|11:42:10
|CEU
|339
|137
|16.89
|24/09/2026
|11:42:34
|CEU
|340
|180
|16.888
|24/09/2026
|11:43:22
|CEU
|341
|175
|16.888
|24/09/2026
|11:43:27
|ENX
|342
|158
|16.888
|24/09/2026
|11:43:27
|ENX
|343
|180
|16.886
|24/09/2026
|11:44:01
|CEU
|344
|369
|16.886
|24/09/2026
|11:44:52
|ENX
|345
|6
|16.884
|24/09/2026
|11:44:52
|CEU
|346
|164
|16.884
|24/09/2026
|11:44:57
|CEU
|347
|311
|16.894
|24/09/2026
|11:45:33
|ENX
|348
|210
|16.894
|24/09/2026
|11:46:44
|CEU
|349
|63
|16.9
|24/09/2026
|11:47:44
|CEU
|350
|157
|16.9
|24/09/2026
|11:47:44
|CEU
|351
|302
|16.92
|24/09/2026
|11:48:24
|ENX
|352
|638
|16.918
|24/09/2026
|11:48:34
|ENX
|353
|180
|16.914
|24/09/2026
|11:48:34
|CEU
|354
|230
|16.914
|24/09/2026
|11:49:55
|CEU
|355
|180
|16.914
|24/09/2026
|11:49:55
|CEU
|356
|350
|16.914
|24/09/2026
|11:49:55
|ENX
|357
|190
|16.926
|24/09/2026
|11:51:46
|CEU
|358
|14
|16.924
|24/09/2026
|11:51:46
|ENX
|359
|296
|16.924
|24/09/2026
|11:51:46
|ENX
|360
|25
|16.924
|24/09/2026
|11:51:46
|ENX
|361
|210
|16.932
|24/09/2026
|11:52:42
|CEU
|362
|185
|16.928
|24/09/2026
|11:52:57
|ENX
|363
|201
|16.922
|24/09/2026
|11:53:13
|CEU
|364
|24
|16.92
|24/09/2026
|11:53:16
|ENX
|365
|52
|16.92
|24/09/2026
|11:53:16
|ENX
|366
|37
|16.92
|24/09/2026
|11:53:16
|ENX
|367
|17
|16.92
|24/09/2026
|11:53:16
|ENX
|368
|15
|16.92
|24/09/2026
|11:53:16
|ENX
|369
|199
|16.928
|24/09/2026
|11:54:44
|CEU
|370
|33
|16.928
|24/09/2026
|11:56:38
|CEU
|371
|178
|16.928
|24/09/2026
|11:56:38
|CEU
|372
|199
|16.928
|24/09/2026
|11:57:19
|CEU
|373
|180
|16.928
|24/09/2026
|11:57:19
|CEU
|374
|295
|16.928
|24/09/2026
|11:57:54
|ENX
|375
|94
|16.94
|24/09/2026
|11:59:34
|CEU
|376
|54
|16.94
|24/09/2026
|11:59:34
|CEU
|377
|62
|16.944
|24/09/2026
|11:59:39
|CEU
|378
|135
|16.942
|24/09/2026
|11:59:47
|ENX
|379
|220
|16.942
|24/09/2026
|11:59:47
|CEU
|380
|200
|16.94
|24/09/2026
|11:59:47
|CEU
|381
|13
|16.938
|24/09/2026
|12:00:02
|ENX
|382
|134
|16.938
|24/09/2026
|12:00:02
|ENX
|383
|1
|16.938
|24/09/2026
|12:01:47
|CEU
|384
|50
|16.938
|24/09/2026
|12:01:52
|CEU
|385
|150
|16.938
|24/09/2026
|12:01:52
|CEU
|386
|185
|16.94
|24/09/2026
|12:02:20
|ENX
|387
|200
|16.938
|24/09/2026
|12:03:33
|CEU
|388
|61
|16.938
|24/09/2026
|12:03:33
|CEU
|389
|128
|16.938
|24/09/2026
|12:03:33
|CEU
|390
|231
|16.934
|24/09/2026
|12:03:55
|CEU
|391
|145
|16.934
|24/09/2026
|12:03:55
|ENX
|392
|201
|16.928
|24/09/2026
|12:05:30
|CEU
|393
|1
|16.93
|24/09/2026
|12:06:41
|ENX
|394
|32
|16.93
|24/09/2026
|12:06:57
|ENX
|395
|145
|16.93
|24/09/2026
|12:07:06
|ENX
|396
|188
|16.928
|24/09/2026
|12:07:08
|CEU
|397
|170
|16.928
|24/09/2026
|12:07:08
|CEU
|398
|26
|16.928
|24/09/2026
|12:07:08
|CEU
|399
|4
|16.928
|24/09/2026
|12:07:10
|CEU
|400
|200
|16.926
|24/09/2026
|12:08:30
|CEU
|401
|190
|16.934
|24/09/2026
|12:09:28
|CEU
|402
|260
|16.95
|24/09/2026
|12:10:17
|ENX
|403
|1
|16.942
|24/09/2026
|12:10:27
|CEU
|404
|17
|16.942
|24/09/2026
|12:10:27
|CEU
|405
|203
|16.942
|24/09/2026
|12:10:32
|CEU
|406
|1
|16.942
|24/09/2026
|12:10:33
|CEU
|407
|345
|16.98
|24/09/2026
|12:11:11
|ENX
|408
|198
|16.974
|24/09/2026
|12:11:11
|CEU
|409
|188
|16.98
|24/09/2026
|12:16:26
|CEU
|410
|420
|16.976
|24/09/2026
|12:16:26
|ENX
|411
|720
|16.976
|24/09/2026
|12:16:26
|ENX
|412
|812
|16.976
|24/09/2026
|12:16:26
|CEU
|413
|230
|16.976
|24/09/2026
|12:16:26
|ENX
|414
|362
|16.976
|24/09/2026
|12:16:26
|ENX
|415
|209
|16.996
|24/09/2026
|12:19:21
|CEU
|416
|1046
|16.992
|24/09/2026
|12:20:22
|ENX
|417
|362
|16.992
|24/09/2026
|12:20:22
|ENX
|418
|208
|16.996
|24/09/2026
|12:20:22
|CEU
|419
|12
|16.996
|24/09/2026
|12:20:22
|CEU
|420
|431
|16.992
|24/09/2026
|12:20:22
|CEU
|421
|220
|16.984
|24/09/2026
|12:20:30
|ENX
|422
|60
|16.984
|24/09/2026
|12:20:30
|ENX
|423
|11
|16.984
|24/09/2026
|12:21:20
|CEU
|424
|121
|16.984
|24/09/2026
|12:21:20
|CEU
|425
|24
|16.984
|24/09/2026
|12:21:20
|CEU
|426
|4
|16.984
|24/09/2026
|12:21:24
|CEU
|427
|207
|16.98
|24/09/2026
|12:22:22
|ENX
|428
|8
|16.978
|24/09/2026
|12:22:22
|CEU
|429
|193
|16.978
|24/09/2026
|12:22:22
|CEU
|430
|8
|16.98
|24/09/2026
|12:22:22
|ENX
|431
|42
|16.974
|24/09/2026
|12:23:24
|CEU
|432
|7
|16.974
|24/09/2026
|12:23:24
|CEU
|433
|40
|16.974
|24/09/2026
|12:23:38
|CEU
|434
|171
|16.974
|24/09/2026
|12:23:38
|CEU
|435
|160
|16.97
|24/09/2026
|12:23:38
|CEU
|436
|335
|16.99
|24/09/2026
|12:24:20
|ENX
|437
|355
|17.006
|24/09/2026
|12:24:35
|ENX
|438
|209
|17
|24/09/2026
|12:24:37
|CEU
|439
|340
|17.036
|24/09/2026
|12:27:17
|ENX
|440
|395
|17.036
|24/09/2026
|12:27:17
|ENX
|441
|153
|17.034
|24/09/2026
|12:27:17
|CEU
|442
|69
|17.034
|24/09/2026
|12:27:17
|CEU
|443
|190
|17.034
|24/09/2026
|12:27:17
|CEU
|444
|188
|17.04
|24/09/2026
|12:27:55
|CEU
|445
|335
|17.04
|24/09/2026
|12:27:55
|ENX
|446
|202
|17.036
|24/09/2026
|12:29:22
|CEU
|447
|370
|17.032
|24/09/2026
|12:29:22
|ENX
|448
|307
|17.03
|24/09/2026
|12:29:52
|ENX
|449
|59
|17.03
|24/09/2026
|12:29:52
|ENX
|450
|212
|17.026
|24/09/2026
|12:29:56
|CEU
|451
|336
|17.024
|24/09/2026
|12:31:08
|ENX
|452
|206
|17.022
|24/09/2026
|12:31:08
|CEU
|453
|202
|17.034
|24/09/2026
|12:32:07
|CEU
|454
|318
|17.034
|24/09/2026
|12:32:07
|ENX
|455
|48
|17.034
|24/09/2026
|12:33:14
|ENX
|456
|43
|17.034
|24/09/2026
|12:33:14
|ENX
|457
|8
|17.034
|24/09/2026
|12:33:14
|ENX
|458
|52
|17.034
|24/09/2026
|12:33:14
|ENX
|459
|193
|17.034
|24/09/2026
|12:33:14
|ENX
|460
|22
|17.034
|24/09/2026
|12:33:14
|ENX
|461
|24
|17.03
|24/09/2026
|12:33:22
|CEU
|462
|50
|17.03
|24/09/2026
|12:33:22
|CEU
|463
|118
|17.03
|24/09/2026
|12:33:22
|CEU
|464
|24
|17.03
|24/09/2026
|12:34:16
|ENX
|465
|324
|17.03
|24/09/2026
|12:34:16
|ENX
|466
|9
|17.03
|24/09/2026
|12:34:16
|ENX
|467
|19
|17.03
|24/09/2026
|12:34:16
|ENX
|468
|242
|17.028
|24/09/2026
|12:34:26
|CEU
|469
|346
|17.048
|24/09/2026
|12:36:12
|ENX
|470
|230
|17.046
|24/09/2026
|12:36:12
|CEU
|471
|376
|17.048
|24/09/2026
|12:36:12
|ENX
|472
|72
|17.036
|24/09/2026
|12:36:31
|ENX
|473
|284
|17.044
|24/09/2026
|12:37:16
|ENX
|474
|20
|17.038
|24/09/2026
|12:38:06
|CEU
|475
|35
|17.038
|24/09/2026
|12:38:06
|CEU
|476
|356
|17.038
|24/09/2026
|12:38:06
|ENX
|477
|165
|17.038
|24/09/2026
|12:38:06
|CEU
|478
|210
|17.054
|24/09/2026
|12:39:06
|CEU
|479
|344
|17.054
|24/09/2026
|12:39:35
|ENX
|480
|252
|17.052
|24/09/2026
|12:39:35
|ENX
|481
|124
|17.052
|24/09/2026
|12:39:35
|ENX
|482
|22
|17.048
|24/09/2026
|12:39:57
|CEU
|483
|43
|17.052
|24/09/2026
|12:40:05
|CEU
|484
|139
|17.052
|24/09/2026
|12:40:05
|CEU
|485
|326
|17.05
|24/09/2026
|12:41:10
|ENX
|486
|220
|17.05
|24/09/2026
|12:41:10
|CEU
|487
|22
|17.05
|24/09/2026
|12:41:10
|CEU
|488
|78
|17.05
|24/09/2026
|12:41:10
|CEU
|489
|322
|17.05
|24/09/2026
|12:42:19
|ENX
|490
|366
|17.062
|24/09/2026
|12:43:44
|ENX
|491
|360
|17.062
|24/09/2026
|12:43:44
|ENX
|492
|160
|17.06
|24/09/2026
|12:44:02
|CEU
|493
|380
|17.06
|24/09/2026
|12:45:03
|CEU
|494
|230
|17.06
|24/09/2026
|12:45:03
|CEU
|495
|330
|17.06
|24/09/2026
|12:45:03
|ENX
|496
|220
|17.05
|24/09/2026
|12:45:24
|CEU
|497
|386
|17.048
|24/09/2026
|12:45:24
|ENX
|498
|210
|17.048
|24/09/2026
|12:46:59
|CEU
|499
|304
|17.044
|24/09/2026
|12:46:59
|ENX
|500
|190
|17.04
|24/09/2026
|12:47:50
|CEU
|501
|310
|17.04
|24/09/2026
|12:47:50
|ENX
|502
|330
|17.046
|24/09/2026
|12:49:15
|ENX
|503
|220
|17.044
|24/09/2026
|12:49:16
|CEU
|504
|90
|17.042
|24/09/2026
|12:49:18
|CEU
|505
|13
|17.042
|24/09/2026
|12:49:31
|CEU
|506
|75
|17.046
|24/09/2026
|12:50:47
|CEU
|507
|135
|17.046
|24/09/2026
|12:50:47
|CEU
|508
|288
|17.046
|24/09/2026
|12:50:47
|ENX
|509
|194
|17.042
|24/09/2026
|12:51:56
|CEU
|510
|13
|17.042
|24/09/2026
|12:51:56
|CEU
|511
|97
|17.038
|24/09/2026
|12:54:06
|ENX
|512
|119
|17.038
|24/09/2026
|12:54:06
|ENX
|513
|211
|17.042
|24/09/2026
|12:54:54
|CEU
|514
|199
|17.042
|24/09/2026
|12:55:55
|CEU
|515
|201
|17.04
|24/09/2026
|12:57:06
|CEU
|516
|640
|17.036
|24/09/2026
|12:57:06
|CEU
|517
|219
|17.048
|24/09/2026
|12:59:00
|CEU
|518
|177
|17.046
|24/09/2026
|12:59:00
|ENX
|519
|109
|17.048
|24/09/2026
|12:59:18
|ENX
|520
|201
|17.048
|24/09/2026
|12:59:58
|CEU
|521
|229
|17.046
|24/09/2026
|13:00:20
|CEU
|522
|100
|17.046
|24/09/2026
|13:01:56
|CEU
|523
|200
|17.044
|24/09/2026
|13:02:10
|CEU
|524
|109
|17.044
|24/09/2026
|13:02:10
|ENX
|525
|34
|17.04
|24/09/2026
|13:03:12
|ENX
|526
|324
|17.04
|24/09/2026
|13:03:12
|ENX
|527
|24
|17.042
|24/09/2026
|13:03:12
|ENX
|528
|10
|17.042
|24/09/2026
|13:03:12
|ENX
|529
|200
|17.04
|24/09/2026
|13:03:48
|CEU
|530
|382
|17.04
|24/09/2026
|13:03:48
|ENX
|531
|191
|17.03
|24/09/2026
|13:04:55
|CEU
|532
|253
|17.026
|24/09/2026
|13:04:55
|ENX
|533
|129
|17.026
|24/09/2026
|13:04:55
|ENX
|534
|179
|17.022
|24/09/2026
|13:05:19
|CEU
|535
|100
|17.022
|24/09/2026
|13:06:54
|CEU
|536
|112
|17.022
|24/09/2026
|13:06:54
|CEU
|537
|228
|17.022
|24/09/2026
|13:07:54
|CEU
|538
|202
|17.014
|24/09/2026
|13:08:14
|CEU
|539
|46
|17.008
|24/09/2026
|13:08:15
|ENX
|540
|34
|17.008
|24/09/2026
|13:08:15
|ENX
|541
|65
|17.008
|24/09/2026
|13:08:15
|ENX
|542
|29
|16.994
|24/09/2026
|13:09:10
|ENX
|543
|76
|16.994
|24/09/2026
|13:09:10
|ENX
|544
|85
|17.024
|24/09/2026
|13:09:48
|ENX
|545
|10
|17.024
|24/09/2026
|13:09:48
|ENX
|546
|56
|17.028
|24/09/2026
|13:13:27
|CEU
|547
|156
|17.028
|24/09/2026
|13:13:27
|CEU
|548
|808
|17.028
|24/09/2026
|13:13:27
|CEU
|549
|54
|17.034
|24/09/2026
|13:14:03
|ENX
|550
|202
|17.032
|24/09/2026
|13:15:24
|CEU
|551
|188
|17.032
|24/09/2026
|13:15:24
|CEU
|552
|216
|17.032
|24/09/2026
|13:15:24
|ENX
|553
|161
|17.032
|24/09/2026
|13:16:08
|ENX
|554
|212
|17.03
|24/09/2026
|13:16:35
|CEU
|555
|94
|17.022
|24/09/2026
|13:17:48
|CEU
|556
|33
|17.024
|24/09/2026
|13:17:48
|CEU
|557
|89
|17.024
|24/09/2026
|13:17:48
|CEU
|558
|200
|17.024
|24/09/2026
|13:18:50
|CEU
|559
|229
|17.022
|24/09/2026
|13:18:50
|ENX
|560
|104
|17.022
|24/09/2026
|13:18:50
|ENX
|561
|96
|17.022
|24/09/2026
|13:18:50
|ENX
|562
|100
|17.024
|24/09/2026
|13:19:46
|CEU
|563
|28
|17.024
|24/09/2026
|13:19:46
|CEU
|564
|62
|17.024
|24/09/2026
|13:19:46
|CEU
|565
|212
|17.026
|24/09/2026
|13:20:46
|CEU
|566
|230
|17.024
|24/09/2026
|13:20:46
|ENX
|567
|202
|17.01
|24/09/2026
|13:21:19
|CEU
|568
|186
|17.016
|24/09/2026
|13:22:44
|CEU
|569
|135
|17.006
|24/09/2026
|13:23:17
|CEU
|570
|107
|17.006
|24/09/2026
|13:23:28
|CEU
|571
|24
|17.012
|24/09/2026
|13:24:10
|ENX
|572
|73
|17.012
|24/09/2026
|13:24:10
|ENX
|573
|70
|17.012
|24/09/2026
|13:24:10
|ENX
|574
|198
|17.012
|24/09/2026
|13:24:13
|CEU
|575
|108
|17.004
|24/09/2026
|13:25:07
|CEU
|576
|13
|17.004
|24/09/2026
|13:25:19
|CEU
|577
|69
|17.004
|24/09/2026
|13:25:19
|CEU
|578
|129
|17.004
|24/09/2026
|13:26:30
|ENX
|579
|223
|17.02
|24/09/2026
|13:28:48
|CEU
|580
|213
|17.016
|24/09/2026
|13:29:32
|CEU
|581
|410
|17.016
|24/09/2026
|13:29:32
|CEU
|582
|233
|17.018
|24/09/2026
|13:30:09
|CEU
|583
|290
|17.022
|24/09/2026
|13:30:28
|ENX
|584
|191
|17.022
|24/09/2026
|13:31:48
|CEU
|585
|213
|17.016
|24/09/2026
|13:32:18
|CEU
|586
|368
|17.028
|24/09/2026
|13:32:18
|ENX
|587
|223
|17.01
|24/09/2026
|13:33:50
|CEU
|588
|193
|17.004
|24/09/2026
|13:34:20
|CEU
|589
|128
|17.004
|24/09/2026
|13:34:21
|ENX
|590
|200
|17.004
|24/09/2026
|13:36:58
|CEU
|591
|4
|17.002
|24/09/2026
|13:36:58
|CEU
|592
|52
|17.002
|24/09/2026
|13:36:58
|CEU
|593
|175
|17.002
|24/09/2026
|13:36:58
|CEU
|594
|122
|17.004
|24/09/2026
|13:37:10
|ENX
|595
|213
|16.994
|24/09/2026
|13:37:28
|CEU
|596
|177
|16.994
|24/09/2026
|13:38:46
|CEU
|597
|97
|16.976
|24/09/2026
|13:39:15
|CEU
|598
|106
|16.976
|24/09/2026
|13:39:15
|CEU
|599
|135
|16.992
|24/09/2026
|13:39:45
|ENX
|600
|207
|16.982
|24/09/2026
|13:40:06
|CEU
|601
|118
|16.966
|24/09/2026
|13:41:24
|CEU
|602
|105
|16.966
|24/09/2026
|13:41:24
|CEU
|603
|76
|16.972
|24/09/2026
|13:42:16
|ENX
|604
|24
|16.972
|24/09/2026
|13:42:16
|ENX
|605
|18
|16.97
|24/09/2026
|13:42:51
|CEU
|606
|51
|16.97
|24/09/2026
|13:42:51
|CEU
|607
|144
|16.97
|24/09/2026
|13:42:51
|CEU
|608
|203
|16.972
|24/09/2026
|13:43:47
|CEU
|609
|201
|16.962
|24/09/2026
|13:44:27
|CEU
|610
|184
|16.98
|24/09/2026
|13:45:44
|ENX
|611
|115
|16.978
|24/09/2026
|13:45:50
|ENX
|612
|200
|16.974
|24/09/2026
|13:45:54
|CEU
|613
|196
|16.972
|24/09/2026
|13:46:58
|CEU
|614
|85
|16.966
|24/09/2026
|13:47:19
|CEU
|615
|119
|16.966
|24/09/2026
|13:47:19
|CEU
|616
|124
|16.972
|24/09/2026
|13:48:10
|ENX
|617
|1
|16.97
|24/09/2026
|13:48:23
|CEU
|618
|204
|16.982
|24/09/2026
|13:49:19
|CEU
|619
|223
|16.982
|24/09/2026
|13:49:19
|CEU
|620
|104
|16.96
|24/09/2026
|13:50:45
|CEU
|621
|130
|16.96
|24/09/2026
|13:50:45
|CEU
|622
|306
|16.96
|24/09/2026
|13:50:45
|ENX
|623
|85
|16.948
|24/09/2026
|13:51:00
|CEU
|624
|129
|16.948
|24/09/2026
|13:51:00
|CEU
|625
|157
|16.97
|24/09/2026
|13:52:57
|ENX
|626
|29
|16.966
|24/09/2026
|13:53:47
|CEU
|627
|191
|16.966
|24/09/2026
|13:53:47
|CEU
|628
|204
|16.966
|24/09/2026
|13:53:47
|CEU
|629
|204
|16.976
|24/09/2026
|13:55:57
|CEU
|630
|454
|16.972
|24/09/2026
|13:56:36
|CEU
|631
|214
|16.972
|24/09/2026
|13:56:36
|ENX
|632
|75
|16.972
|24/09/2026
|13:57:39
|CEU
|633
|117
|16.972
|24/09/2026
|13:57:39
|CEU
|634
|107
|16.978
|24/09/2026
|13:59:12
|ENX
|635
|210
|16.976
|24/09/2026
|13:59:20
|CEU
|636
|230
|16.974
|24/09/2026
|14:00:15
|CEU
|637
|194
|16.974
|24/09/2026
|14:00:15
|CEU
|638
|78
|16.98
|24/09/2026
|14:01:02
|ENX
|639
|279
|16.98
|24/09/2026
|14:01:09
|ENX
|640
|196
|16.978
|24/09/2026
|14:01:09
|CEU
|641
|126
|16.978
|24/09/2026
|14:03:18
|CEU
|642
|104
|16.978
|24/09/2026
|14:03:18
|CEU
|643
|190
|16.974
|24/09/2026
|14:03:25
|CEU
|644
|190
|16.99
|24/09/2026
|14:05:09
|CEU
|645
|220
|16.99
|24/09/2026
|14:05:09
|CEU
|646
|162
|16.99
|24/09/2026
|14:05:09
|ENX
|647
|155
|17
|24/09/2026
|14:07:09
|ENX
|648
|200
|17.008
|24/09/2026
|14:07:47
|CEU
|649
|600
|17.018
|24/09/2026
|14:09:11
|ENX
|650
|405
|17.016
|24/09/2026
|14:09:11
|CEU
|651
|225
|17.016
|24/09/2026
|14:09:11
|CEU
|652
|686
|17.016
|24/09/2026
|14:09:12
|ENX
|653
|550
|17.016
|24/09/2026
|14:10:09
|ENX
|654
|22
|17.018
|24/09/2026
|14:11:51
|CEU
|655
|384
|17.016
|24/09/2026
|14:12:35
|CEU
|656
|206
|17.016
|24/09/2026
|14:12:35
|CEU
|657
|48
|17.018
|24/09/2026
|14:12:35
|ENX
|658
|143
|17.018
|24/09/2026
|14:12:35
|ENX
|659
|28
|17.01
|24/09/2026
|14:14:09
|CEU
|660
|30
|17.004
|24/09/2026
|14:14:36
|CEU
|661
|106
|17.004
|24/09/2026
|14:14:46
|CEU
|662
|82
|17.004
|24/09/2026
|14:14:46
|CEU
|663
|172
|17.004
|24/09/2026
|14:14:46
|CEU
|664
|190
|17.002
|24/09/2026
|14:15:51
|CEU
|665
|13
|17.014
|24/09/2026
|14:18:31
|ENX
|666
|276
|17.014
|24/09/2026
|14:18:31
|ENX
|667
|226
|17.014
|24/09/2026
|14:19:04
|CEU
|668
|204
|17.014
|24/09/2026
|14:20:51
|CEU
|669
|19
|17.012
|24/09/2026
|14:20:51
|CEU
|670
|544
|17.012
|24/09/2026
|14:20:51
|CEU
|671
|77
|17.012
|24/09/2026
|14:20:51
|CEU
|672
|35
|17.012
|24/09/2026
|14:20:51
|ENX
|673
|66
|17.014
|24/09/2026
|14:20:51
|ENX
|674
|237
|17.046
|24/09/2026
|14:24:45
|CEU
|675
|3
|17.048
|24/09/2026
|14:25:05
|ENX
|676
|465
|17.044
|24/09/2026
|14:25:18
|ENX
|677
|4
|17.046
|24/09/2026
|14:25:43
|CEU
|678
|222
|17.046
|24/09/2026
|14:25:43
|CEU
|679
|644
|17.034
|24/09/2026
|14:26:15
|CEU
|680
|196
|17.034
|24/09/2026
|14:26:15
|CEU
|681
|54
|17.028
|24/09/2026
|14:26:15
|ENX
|682
|40
|17.03
|24/09/2026
|14:26:15
|ENX
|683
|54
|17.03
|24/09/2026
|14:26:15
|ENX
|684
|192
|17.03
|24/09/2026
|14:26:15
|ENX
|685
|197
|17.02
|24/09/2026
|14:27:06
|CEU
|686
|183
|17.03
|24/09/2026
|14:30:06
|CEU
|687
|427
|17.03
|24/09/2026
|14:30:06
|CEU
|688
|153
|17.034
|24/09/2026
|14:30:08
|ENX
|689
|80
|17.046
|24/09/2026
|14:31:06
|CEU
|690
|150
|17.046
|24/09/2026
|14:31:18
|CEU
|691
|623
|17.046
|24/09/2026
|14:31:18
|ENX
|692
|230
|17.03
|24/09/2026
|14:32:00
|CEU
|693
|20
|17.026
|24/09/2026
|14:33:07
|ENX
|694
|148
|17.026
|24/09/2026
|14:33:07
|ENX
|695
|190
|17.028
|24/09/2026
|14:33:39
|CEU
|696
|122
|17.028
|24/09/2026
|14:33:39
|ENX
|697
|238
|17.022
|24/09/2026
|14:34:32
|CEU
|698
|2
|17.02
|24/09/2026
|14:35:09
|CEU
|699
|220
|17.02
|24/09/2026
|14:35:30
|CEU
|700
|72
|17.016
|24/09/2026
|14:36:35
|CEU
|701
|136
|17.016
|24/09/2026
|14:36:35
|CEU
|702
|121
|17.018
|24/09/2026
|14:37:50
|CEU
|703
|69
|17.018
|24/09/2026
|14:37:56
|CEU
|704
|11
|17.018
|24/09/2026
|14:38:09
|ENX
|705
|109
|17.018
|24/09/2026
|14:38:09
|ENX
|706
|232
|17.012
|24/09/2026
|14:38:36
|CEU
|707
|209
|17.022
|24/09/2026
|14:39:46
|CEU
|708
|43
|17.018
|24/09/2026
|14:40:48
|CEU
|709
|212
|17.042
|24/09/2026
|14:41:46
|CEU
|710
|186
|17.04
|24/09/2026
|14:41:46
|CEU
|711
|450
|17.042
|24/09/2026
|14:41:46
|ENX
|712
|124
|17.042
|24/09/2026
|14:41:46
|ENX
|713
|1
|17.042
|24/09/2026
|14:41:46
|ENX
|714
|3
|17.038
|24/09/2026
|14:42:46
|CEU
|715
|216
|17.038
|24/09/2026
|14:42:46
|CEU
|716
|100
|17.044
|24/09/2026
|14:43:07
|ENX
|717
|120
|17.042
|24/09/2026
|14:43:43
|CEU
|718
|81
|17.042
|24/09/2026
|14:43:43
|CEU
|719
|5
|17.038
|24/09/2026
|14:45:41
|CEU
|720
|220
|17.048
|24/09/2026
|14:46:27
|CEU
|721
|395
|17.048
|24/09/2026
|14:46:27
|CEU
|722
|115
|17.042
|24/09/2026
|14:46:41
|ENX
|723
|194
|17.042
|24/09/2026
|14:46:51
|ENX
|724
|129
|17.042
|24/09/2026
|14:46:51
|ENX
|725
|210
|17.04
|24/09/2026
|14:46:51
|CEU
|726
|196
|17.042
|24/09/2026
|14:46:54
|ENX
|727
|52
|17.042
|24/09/2026
|14:46:54
|ENX
|728
|288
|17.042
|24/09/2026
|14:46:54
|ENX
|729
|89
|17.034
|24/09/2026
|14:47:30
|ENX
|730
|3
|17.034
|24/09/2026
|14:48:04
|ENX
|731
|200
|17.04
|24/09/2026
|14:49:01
|CEU
|732
|210
|17.04
|24/09/2026
|14:49:01
|CEU
|733
|693
|17.04
|24/09/2026
|14:49:01
|ENX
|734
|143
|17.026
|24/09/2026
|14:49:21
|ENX
|735
|5
|17.02
|24/09/2026
|14:50:18
|CEU
|736
|240
|17.036
|24/09/2026
|14:53:39
|CEU
|737
|232
|17.04
|24/09/2026
|14:54:43
|CEU
|738
|585
|17.036
|24/09/2026
|14:54:43
|CEU
|739
|36
|17.036
|24/09/2026
|14:54:55
|ENX
|740
|60
|17.036
|24/09/2026
|14:54:55
|ENX
|741
|5
|17.036
|24/09/2026
|14:54:55
|ENX
|742
|460
|17.03
|24/09/2026
|14:57:44
|CEU
|743
|208
|17.03
|24/09/2026
|14:57:44
|CEU
|744
|220
|17.036
|24/09/2026
|14:59:05
|CEU
|745
|220
|17.034
|24/09/2026
|14:59:05
|CEU
|746
|220
|17.03
|24/09/2026
|15:00:41
|CEU
|747
|230
|17.026
|24/09/2026
|15:01:02
|CEU
|748
|153
|17.028
|24/09/2026
|15:01:02
|ENX
|749
|30
|17.028
|24/09/2026
|15:01:02
|ENX
|750
|331
|17
|24/09/2026
|15:01:57
|ENX
|751
|220
|16.99
|24/09/2026
|15:02:03
|CEU
|752
|168
|16.986
|24/09/2026
|15:03:23
|ENX
|753
|214
|16.992
|24/09/2026
|15:06:13
|CEU
|754
|678
|16.992
|24/09/2026
|15:06:13
|CEU
|755
|463
|16.992
|24/09/2026
|15:06:13
|ENX
|756
|132
|16.992
|24/09/2026
|15:06:13
|ENX
|757
|105
|16.988
|24/09/2026
|15:06:44
|ENX
|758
|500
|17.014
|24/09/2026
|15:08:32
|ENX
|759
|254
|17.012
|24/09/2026
|15:08:32
|CEU
|760
|214
|17.012
|24/09/2026
|15:08:32
|CEU
|761
|79
|17
|24/09/2026
|15:08:41
|ENX
|762
|103
|17
|24/09/2026
|15:08:50
|ENX
|763
|19
|16.998
|24/09/2026
|15:09:13
|CEU
|764
|235
|16.998
|24/09/2026
|15:09:13
|CEU
|765
|236
|17.004
|24/09/2026
|15:11:10
|CEU
|766
|143
|17.004
|24/09/2026
|15:11:10
|CEU
|767
|103
|17.004
|24/09/2026
|15:11:10
|ENX
|768
|82
|17.004
|24/09/2026
|15:11:10
|CEU
|769
|203
|17.006
|24/09/2026
|15:12:23
|ENX
|770
|235
|17.002
|24/09/2026
|15:12:23
|CEU
|771
|133
|16.996
|24/09/2026
|15:12:27
|ENX
|772
|35
|16.996
|24/09/2026
|15:13:35
|CEU
|773
|43
|16.996
|24/09/2026
|15:13:35
|CEU
|774
|37
|16.996
|24/09/2026
|15:13:35
|CEU
|775
|110
|16.996
|24/09/2026
|15:13:35
|CEU
|776
|195
|17.014
|24/09/2026
|15:16:15
|CEU
|777
|144
|17.014
|24/09/2026
|15:16:15
|ENX
|778
|195
|17.014
|24/09/2026
|15:16:15
|CEU
|779
|255
|17.014
|24/09/2026
|15:16:15
|CEU
|780
|100
|17.006
|24/09/2026
|15:16:26
|ENX
|781
|210
|17.006
|24/09/2026
|15:19:37
|CEU
|782
|653
|17.006
|24/09/2026
|15:19:37
|CEU
|783
|7
|17.006
|24/09/2026
|15:19:37
|CEU
|784
|10
|17.006
|24/09/2026
|15:19:37
|CEU
|785
|37
|17.02
|24/09/2026
|15:21:28
|CEU
|786
|193
|17.02
|24/09/2026
|15:21:28
|CEU
|787
|240
|17.028
|24/09/2026
|15:22:41
|CEU
|788
|148
|17.028
|24/09/2026
|15:22:41
|ENX
|789
|225
|17.026
|24/09/2026
|15:22:41
|CEU
|790
|130
|17.03
|24/09/2026
|15:23:08
|ENX
|791
|255
|17.038
|24/09/2026
|15:24:10
|CEU
|792
|139
|17.026
|24/09/2026
|15:24:40
|ENX
|793
|226
|17.024
|24/09/2026
|15:24:40
|CEU
|794
|396
|17.036
|24/09/2026
|15:25:39
|ENX
|795
|165
|17.038
|24/09/2026
|15:26:46
|ENX
|796
|206
|17.038
|24/09/2026
|15:26:49
|CEU
|797
|18
|17.038
|24/09/2026
|15:26:49
|CEU
|798
|228
|17.038
|24/09/2026
|15:26:49
|CEU
|799
|62
|17.034
|24/09/2026
|15:28:01
|CEU
|800
|85
|17.034
|24/09/2026
|15:28:01
|CEU
|801
|8
|17.034
|24/09/2026
|15:28:01
|CEU
|802
|53
|17.034
|24/09/2026
|15:28:01
|CEU
|803
|40
|17.034
|24/09/2026
|15:28:01
|CEU
|804
|8
|17.034
|24/09/2026
|15:28:16
|CEU
|805
|550
|17.082
|24/09/2026
|15:29:02
|ENX
|806
|335
|17.082
|24/09/2026
|15:29:02
|ENX
|807
|216
|17.104
|24/09/2026
|15:29:25
|CEU
|808
|1715
|17.102
|24/09/2026
|15:29:25
|ENX
|809
|2
|17.102
|24/09/2026
|15:29:25
|ENX
|810
|357
|17.094
|24/09/2026
|15:29:31
|ENX
|811
|132
|17.096
|24/09/2026
|15:29:49
|CEU
|812
|109
|17.098
|24/09/2026
|15:29:52
|ENX
|813
|323
|17.062
|24/09/2026
|15:30:05
|CEU
|814
|199
|17.068
|24/09/2026
|15:30:05
|ENX
|815
|93
|17.068
|24/09/2026
|15:30:05
|ENX
|816
|10
|17.06
|24/09/2026
|15:30:07
|CEU
|817
|633
|17.062
|24/09/2026
|15:30:19
|ENX
|818
|117
|17.056
|24/09/2026
|15:30:34
|CEU
|819
|590
|17.054
|24/09/2026
|15:31:25
|ENX
|820
|420
|17.054
|24/09/2026
|15:31:25
|ENX
|821
|110
|17.048
|24/09/2026
|15:31:55
|CEU
|822
|5
|17.048
|24/09/2026
|15:31:55
|CEU
|823
|345
|17.048
|24/09/2026
|15:31:55
|CEU
|824
|105
|17.058
|24/09/2026
|15:33:00
|ENX
|825
|300
|17.052
|24/09/2026
|15:33:00
|CEU
|826
|317
|17.058
|24/09/2026
|15:33:00
|ENX
|827
|149
|17.052
|24/09/2026
|15:33:00
|CEU
|828
|163
|17.036
|24/09/2026
|15:33:19
|ENX
|829
|243
|17.01
|24/09/2026
|15:35:49
|ENX
|830
|64
|17.05
|24/09/2026
|15:36:00
|CEU
|831
|355
|17.05
|24/09/2026
|15:36:00
|CEU
|832
|736
|17.044
|24/09/2026
|15:36:00
|ENX
|833
|178
|17.04
|24/09/2026
|15:36:06
|CEU
|834
|143
|17.038
|24/09/2026
|15:36:06
|CEU
|835
|297
|17.038
|24/09/2026
|15:36:06
|CEU
|836
|471
|17.032
|24/09/2026
|15:36:55
|ENX
|837
|226
|17.048
|24/09/2026
|15:37:30
|ENX
|838
|153
|17.048
|24/09/2026
|15:37:30
|ENX
|839
|323
|17.04
|24/09/2026
|15:37:37
|CEU
|840
|208
|17.036
|24/09/2026
|15:39:00
|ENX
|841
|20
|17.036
|24/09/2026
|15:39:00
|ENX
|842
|5
|17.036
|24/09/2026
|15:39:01
|ENX
|843
|338
|17.038
|24/09/2026
|15:39:14
|CEU
|844
|114
|17.03
|24/09/2026
|15:40:03
|ENX
|845
|213
|17.016
|24/09/2026
|15:40:13
|CEU
|846
|940
|17.014
|24/09/2026
|15:40:58
|ENX
|847
|239
|17.028
|24/09/2026
|15:41:57
|CEU
|848
|66
|17.028
|24/09/2026
|15:41:57
|CEU
|849
|890
|17.03
|24/09/2026
|15:41:57
|ENX
|850
|926
|17.01
|24/09/2026
|15:42:13
|ENX
|851
|446
|16.992
|24/09/2026
|15:42:39
|CEU
|852
|490
|16.994
|24/09/2026
|15:43:11
|CEU
|853
|1016
|16.992
|24/09/2026
|15:43:11
|ENX
|854
|411
|17.008
|24/09/2026
|15:44:41
|CEU
|855
|1056
|17.014
|24/09/2026
|15:44:41
|ENX
|856
|426
|17
|24/09/2026
|15:45:33
|CEU
|857
|1046
|17.002
|24/09/2026
|15:45:33
|ENX
|858
|165
|17.032
|24/09/2026
|15:47:01
|ENX
|859
|42
|17.032
|24/09/2026
|15:47:01
|ENX
|860
|489
|17.032
|24/09/2026
|15:47:01
|ENX
|861
|280
|17.032
|24/09/2026
|15:47:01
|ENX
|862
|43
|17.026
|24/09/2026
|15:47:13
|CEU
|863
|32
|17.026
|24/09/2026
|15:47:13
|CEU
|864
|405
|17.026
|24/09/2026
|15:47:13
|CEU
|865
|696
|17.024
|24/09/2026
|15:47:22
|ENX
|866
|344
|17.024
|24/09/2026
|15:47:22
|ENX
|867
|404
|17.02
|24/09/2026
|15:47:22
|CEU
|868
|14
|17.02
|24/09/2026
|15:47:22
|CEU
|869
|780
|17.014
|24/09/2026
|15:48:24
|ENX
|870
|497
|17.012
|24/09/2026
|15:48:24
|CEU
|871
|260
|17.006
|24/09/2026
|15:48:26
|ENX
|872
|464
|17.018
|24/09/2026
|15:49:09
|ENX
|873
|66
|17.014
|24/09/2026
|15:50:01
|CEU
|874
|45
|17.014
|24/09/2026
|15:50:01
|CEU
|875
|200
|17.016
|24/09/2026
|15:50:06
|CEU
|876
|102
|17.016
|24/09/2026
|15:50:06
|CEU
|877
|485
|17
|24/09/2026
|15:50:21
|ENX
|878
|2
|17
|24/09/2026
|15:50:21
|ENX
|879
|104
|17.016
|24/09/2026
|15:51:00
|ENX
|880
|51
|17.016
|24/09/2026
|15:51:00
|ENX
|881
|48
|17.016
|24/09/2026
|15:51:01
|ENX
|882
|32
|17.016
|24/09/2026
|15:51:01
|ENX
|883
|404
|17.01
|24/09/2026
|15:51:23
|CEU
|884
|43
|17.01
|24/09/2026
|15:51:23
|CEU
|885
|477
|17.01
|24/09/2026
|15:51:23
|CEU
|886
|416
|17.03
|24/09/2026
|15:53:02
|CEU
|887
|188
|17.024
|24/09/2026
|15:53:02
|ENX
|888
|75
|17.024
|24/09/2026
|15:53:02
|ENX
|889
|102
|17.024
|24/09/2026
|15:53:02
|ENX
|890
|85
|17.028
|24/09/2026
|15:54:46
|ENX
|891
|440
|17.026
|24/09/2026
|15:54:53
|CEU
|892
|427
|17.026
|24/09/2026
|15:54:53
|CEU
|893
|17
|17.028
|24/09/2026
|15:54:53
|ENX
|894
|164
|17.008
|24/09/2026
|15:55:04
|ENX
|895
|124
|17.008
|24/09/2026
|15:55:04
|ENX
|896
|94
|17
|24/09/2026
|15:55:16
|CEU
|897
|403
|17
|24/09/2026
|15:55:23
|CEU
|898
|255
|17
|24/09/2026
|15:55:23
|ENX
|899
|510
|17.02
|24/09/2026
|15:55:44
|ENX
|900
|48
|17.02
|24/09/2026
|15:56:00
|ENX
|901
|34
|17.022
|24/09/2026
|15:56:00
|ENX
|902
|51
|17.022
|24/09/2026
|15:56:00
|ENX
|903
|57
|17.022
|24/09/2026
|15:56:00
|ENX
|904
|4
|17.022
|24/09/2026
|15:56:01
|ENX
|905
|426
|17.01
|24/09/2026
|15:56:56
|CEU
|906
|130
|17.002
|24/09/2026
|15:57:00
|ENX
|907
|448
|16.984
|24/09/2026
|15:57:34
|CEU
|908
|468
|16.99
|24/09/2026
|15:57:59
|CEU
|909
|320
|16.992
|24/09/2026
|15:57:59
|ENX
|910
|30
|16.994
|24/09/2026
|15:58:00
|ENX
|911
|2
|16.986
|24/09/2026
|15:58:43
|ENX
|912
|474
|17.008
|24/09/2026
|15:58:59
|ENX
|913
|488
|16.994
|24/09/2026
|15:59:51
|CEU
|914
|186
|16.992
|24/09/2026
|16:00:01
|ENX
|915
|330
|16.992
|24/09/2026
|16:00:02
|ENX
|916
|438
|16.988
|24/09/2026
|16:00:14
|CEU
|917
|196
|16.996
|24/09/2026
|16:02:12
|ENX
|918
|448
|16.988
|24/09/2026
|16:02:14
|CEU
|919
|478
|16.986
|24/09/2026
|16:02:14
|CEU
|920
|176
|16.98
|24/09/2026
|16:02:25
|ENX
|921
|49
|16.972
|24/09/2026
|16:03:00
|ENX
|922
|65
|16.972
|24/09/2026
|16:03:00
|ENX
|923
|518
|16.968
|24/09/2026
|16:03:37
|CEU
|924
|399
|16.976
|24/09/2026
|16:04:01
|ENX
|925
|200
|16.97
|24/09/2026
|16:05:00
|CEU
|926
|224
|16.972
|24/09/2026
|16:05:00
|CEU
|927
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|928
|302
|16.964
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|929
|200
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|930
|211
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|931
|95
|16.95
|24/09/2026
|16:05:00
|AQU
|932
|32
|16.95
|24/09/2026
|16:05:00
|AQU
|933
|189
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|934
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|935
|525
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|936
|200
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|937
|54
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|938
|157
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|939
|254
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|940
|400
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|941
|11
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|942
|189
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|943
|200
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|944
|211
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|945
|951
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|946
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|947
|151
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|948
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|949
|178
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|950
|25
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|951
|156
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|952
|244
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|953
|312
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|954
|99
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|955
|101
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|956
|181
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|957
|230
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|958
|480
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|959
|25
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|960
|24
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|961
|63
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|962
|51
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|963
|7
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|964
|241
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|965
|241
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|966
|104
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|967
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|968
|14
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|969
|397
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|970
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|971
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|972
|10
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|973
|10
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|974
|339
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|975
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|976
|205
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|977
|100
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|978
|100
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|979
|6
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|980
|26
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|981
|385
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|982
|655
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|983
|9
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|984
|32
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|985
|370
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|986
|494
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|987
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|988
|453
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|989
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|990
|453
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|991
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|992
|453
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|993
|403
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|994
|8
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|995
|92
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|996
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|997
|1120
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|998
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|999
|11
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1000
|400
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1001
|30
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1002
|14
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1003
|24
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1004
|39
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1005
|21
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1006
|19
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1007
|264
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1008
|159
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1009
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1010
|6
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1011
|10
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1012
|20
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1013
|10
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1014
|10
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1015
|205
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1016
|150
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1017
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:05:00
|ENX
|1018
|176
|16.988
|24/09/2026
|16:05:31
|ENX
|1019
|1032
|16.988
|24/09/2026
|16:05:31
|ENX
|1020
|826
|16.988
|24/09/2026
|16:05:31
|ENX
|1021
|1244
|16.984
|24/09/2026
|16:06:19
|ENX
|1022
|450
|16.984
|24/09/2026
|16:06:19
|CEU
|1023
|201
|16.984
|24/09/2026
|16:06:19
|CEU
|1024
|8
|16.984
|24/09/2026
|16:06:19
|CEU
|1025
|231
|16.984
|24/09/2026
|16:06:19
|CEU
|1026
|10
|16.99
|24/09/2026
|16:07:31
|ENX
|1027
|1139
|16.99
|24/09/2026
|16:07:31
|ENX
|1028
|510
|16.988
|24/09/2026
|16:07:31
|CEU
|1029
|480
|16.996
|24/09/2026
|16:08:53
|CEU
|1030
|1101
|16.994
|24/09/2026
|16:08:53
|ENX
|1031
|6
|16.99
|24/09/2026
|16:10:04
|CEU
|1032
|100
|16.99
|24/09/2026
|16:10:04
|CEU
|1033
|1220
|16.99
|24/09/2026
|16:10:04
|ENX
|1034
|58
|16.99
|24/09/2026
|16:10:04
|CEU
|1035
|266
|16.99
|24/09/2026
|16:10:04
|CEU
|1036
|460
|16.982
|24/09/2026
|16:10:41
|CEU
|1037
|1210
|16.982
|24/09/2026
|16:10:41
|ENX
|1038
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1039
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1040
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1041
|234
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1042
|78
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1043
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1044
|47
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1045
|323
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1046
|177
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1047
|177
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1048
|57
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1049
|42
|16.96
|24/09/2026
|16:10:59
|ENX
|1050
|10
|16.972
|24/09/2026
|16:12:12
|CEU
|1051
|40
|16.972
|24/09/2026
|16:12:12
|CEU
|1052
|188
|16.972
|24/09/2026
|16:12:37
|ENX
|1053
|952
|16.972
|24/09/2026
|16:12:37
|ENX
|1054
|1220
|16.972
|24/09/2026
|16:12:37
|ENX
|1055
|200
|16.968
|24/09/2026
|16:13:04
|CEU
|1056
|200
|16.976
|24/09/2026
|16:13:10
|CEU
|1057
|40
|16.976
|24/09/2026
|16:13:10
|CEU
|1058
|236
|16.974
|24/09/2026
|16:13:52
|ENX
|1059
|1005
|16.974
|24/09/2026
|16:13:52
|ENX
|1060
|309
|16.972
|24/09/2026
|16:14:06
|CEU
|1061
|151
|16.972
|24/09/2026
|16:14:06
|CEU
|1062
|156
|16.974
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1063
|52
|16.974
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1064
|501
|16.974
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1065
|31
|16.97
|24/09/2026
|16:15:04
|CEU
|1066
|449
|16.97
|24/09/2026
|16:15:04
|CEU
|1067
|26
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1068
|220
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1069
|13
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1070
|13
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1071
|104
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1072
|440
|16.97
|24/09/2026
|16:15:04
|CEU
|1073
|35
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1074
|36
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1075
|375
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1076
|15
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1077
|112
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1078
|24
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1079
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1080
|133
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1081
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:15:04
|ENX
|1082
|38
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1083
|87
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1084
|510
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1085
|93
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1086
|231
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1087
|180
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1088
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1089
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1090
|359
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1091
|410
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1092
|1
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1093
|66
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1094
|89
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1095
|256
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1096
|255
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1097
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1098
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1099
|64
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1100
|347
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1101
|268
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1102
|89
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1103
|54
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1104
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1105
|297
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1106
|102
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1107
|12
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1108
|256
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1109
|64
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1110
|177
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1111
|170
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1112
|177
|16.96
|24/09/2026
|16:15:11
|ENX
|1113
|275
|16.964
|24/09/2026
|16:15:31
|CEU
|1114
|60
|16.964
|24/09/2026
|16:15:31
|CEU
|1115
|1
|16.964
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1116
|90
|16.964
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1117
|1144
|16.964
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1118
|60
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1119
|180
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1120
|105
|16.964
|24/09/2026
|16:15:31
|CEU
|1121
|60
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1122
|60
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1123
|51
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1124
|95
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1125
|310
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1126
|6
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1127
|404
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1128
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1129
|359
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1130
|246
|16.96
|24/09/2026
|16:15:31
|ENX
|1131
|1190
|16.972
|24/09/2026
|16:16:41
|ENX
|1132
|440
|16.968
|24/09/2026
|16:16:53
|CEU
|1133
|471
|16.968
|24/09/2026
|16:17:28
|ENX
|1134
|520
|16.968
|24/09/2026
|16:17:28
|ENX
|1135
|164
|16.968
|24/09/2026
|16:17:28
|CEU
|1136
|306
|16.968
|24/09/2026
|16:17:28
|CEU
|1137
|172
|16.98
|24/09/2026
|16:18:10
|ENX
|1138
|396
|16.978
|24/09/2026
|16:18:12
|ENX
|1139
|155
|16.976
|24/09/2026
|16:18:15
|ENX
|1140
|150
|16.978
|24/09/2026
|16:18:59
|ENX
|1141
|200
|16.978
|24/09/2026
|16:19:02
|CEU
|1142
|144
|16.98
|24/09/2026
|16:19:02
|CEU
|1143
|61
|16.98
|24/09/2026
|16:19:02
|CEU
|1144
|179
|16.974
|24/09/2026
|16:20:03
|CEU
|1145
|341
|16.974
|24/09/2026
|16:20:03
|CEU
|1146
|192
|16.978
|24/09/2026
|16:21:02
|CEU
|1147
|243
|16.978
|24/09/2026
|16:21:02
|CEU
|1148
|172
|16.974
|24/09/2026
|16:21:02
|ENX
|1149
|482
|16.968
|24/09/2026
|16:21:35
|CEU
|1150
|165
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1151
|208
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1152
|104
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1153
|29
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1154
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1155
|3
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1156
|15
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1157
|65
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1158
|160
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1159
|251
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1160
|459
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1161
|227
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1162
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1163
|27
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1164
|105
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1165
|35
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1166
|13
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1167
|246
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1168
|13
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1169
|104
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1170
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1171
|89
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1172
|268
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1173
|46
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1174
|8
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1175
|18
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1176
|26
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1177
|56
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1178
|88
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1179
|64
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1180
|17
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1181
|25
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1182
|135
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1183
|12
|16.96
|24/09/2026
|16:21:35
|ENX
|1184
|500
|16.968
|24/09/2026
|16:21:58
|ENX
|1185
|32
|16.968
|24/09/2026
|16:21:58
|ENX
|1186
|229
|16.968
|24/09/2026
|16:21:58
|ENX
|1187
|419
|16.968
|24/09/2026
|16:21:58
|ENX
|1188
|399
|16.96
|24/09/2026
|16:21:58
|ENX
|1189
|528
|16.962
|24/09/2026
|16:22:57
|CEU
|1190
|104
|16.96
|24/09/2026
|16:22:57
|ENX
|1191
|956
|16.962
|24/09/2026
|16:22:57
|ENX
|1192
|77
|16.96
|24/09/2026
|16:22:57
|ENX
|1193
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:22:57
|ENX
|1194
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:22:57
|ENX
|1195
|111
|16.962
|24/09/2026
|16:23:04
|ENX
|1196
|126
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1197
|139
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1198
|411
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1199
|380
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1200
|31
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1201
|380
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1202
|31
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1203
|31
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1204
|52
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1205
|297
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1206
|169
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1207
|89
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1208
|78
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1209
|13
|16.96
|24/09/2026
|16:23:08
|ENX
|1210
|411
|16.95
|24/09/2026
|16:23:22
|AQU
|1211
|300
|16.95
|24/09/2026
|16:23:22
|AQU
|1212
|847
|16.954
|24/09/2026
|16:23:22
|ENX
|1213
|411
|16.95
|24/09/2026
|16:23:22
|AQU
|1214
|411
|16.95
|24/09/2026
|16:23:22
|AQU
|1215
|132
|16.952
|24/09/2026
|16:25:00
|CEU
|1216
|200
|16.952
|24/09/2026
|16:25:00
|CEU
|1217
|109
|16.954
|24/09/2026
|16:25:00
|CEU
|1218
|19
|16.954
|24/09/2026
|16:25:00
|CEU
|1219
|460
|16.95
|24/09/2026
|16:25:55
|CEU
|1220
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1221
|420
|16.95
|24/09/2026
|16:25:55
|CEU
|1222
|173
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1223
|397
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|ENX
|1224
|127
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1225
|173
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1226
|238
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1227
|173
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1228
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1229
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1230
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1231
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1232
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1233
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1234
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1235
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1236
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1237
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1238
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1239
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1240
|411
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1241
|122
|16.948
|24/09/2026
|16:25:55
|AQU
|1242
|560
|16.93
|24/09/2026
|16:25:57
|ENX
|1243
|401
|16.93
|24/09/2026
|16:25:57
|ENX
|1244
|423
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|CEU
|1245
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1246
|350
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1247
|150
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1248
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1249
|364
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1250
|150
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1251
|350
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1252
|66
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1253
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1254
|39
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1255
|78
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1256
|104
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1257
|227
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1258
|403
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1259
|18
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1260
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1261
|177
|16.926
|24/09/2026
|16:26:12
|ENX
|1262
|980
|16.94
|24/09/2026
|16:27:01
|ENX
|1263
|179
|16.94
|24/09/2026
|16:27:01
|ENX
|1264
|251
|16.94
|24/09/2026
|16:27:01
|ENX
|1265
|99
|16.934
|24/09/2026
|16:27:01
|AQU
|1266
|191
|16.934
|24/09/2026
|16:27:01
|AQU
|1267
|420
|16.934
|24/09/2026
|16:27:44
|ENX
|1268
|437
|16.932
|24/09/2026
|16:27:44
|CEU
|1269
|525
|16.928
|24/09/2026
|16:28:31
|CEU
|1270
|104
|16.926
|24/09/2026
|16:28:31
|ENX
|1271
|134
|16.928
|24/09/2026
|16:28:31
|ENX
|1272
|290
|16.93
|24/09/2026
|16:28:31
|AQU
|1273
|885
|16.954
|24/09/2026
|16:28:53
|ENX
|1274
|355
|16.954
|24/09/2026
|16:28:53
|ENX
|1275
|270
|16.95
|24/09/2026
|16:28:55
|AQU
|1276
|210
|16.954
|24/09/2026
|16:30:00
|ENX
|1277
|310
|16.95
|24/09/2026
|16:30:00
|AQU
|1278
|455
|16.95
|24/09/2026
|16:30:00
|CEU
|1279
|212
|16.946
|24/09/2026
|16:30:12
|CEU
|1280
|228
|16.946
|24/09/2026
|16:30:12
|CEU
|1281
|195
|16.946
|24/09/2026
|16:30:12
|ENX
|1282
|54
|16.948
|24/09/2026
|16:31:02
|ENX
|1283
|159
|16.95
|24/09/2026
|16:31:02
|ENX
|1284
|52
|16.95
|24/09/2026
|16:31:02
|ENX
|1285
|1
|16.95
|24/09/2026
|16:31:02
|ENX
|1286
|159
|16.95
|24/09/2026
|16:31:02
|ENX
|1287
|450
|16.974
|24/09/2026
|16:31:46
|CEU
|1288
|347
|16.974
|24/09/2026
|16:31:46
|ENX
|1289
|128
|16.974
|24/09/2026
|16:31:46
|ENX
|1290
|374
|16.962
|24/09/2026
|16:32:55
|CEU
|1291
|62
|16.962
|24/09/2026
|16:32:55
|CEU
|1292
|426
|16.966
|24/09/2026
|16:33:49
|CEU
|1293
|120
|16.966
|24/09/2026
|16:33:49
|ENX
|1294
|320
|16.944
|24/09/2026
|16:34:05
|ENX
|1295
|477
|16.944
|24/09/2026
|16:34:57
|CEU
|1296
|94
|16.94
|24/09/2026
|16:35:10
|AQU
|1297
|216
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1298
|4
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|CEU
|1299
|106
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1300
|467
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|CEU
|1301
|305
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1302
|106
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1303
|193
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|ENX
|1304
|30
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1305
|90
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1306
|113
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1307
|100
|16.94
|24/09/2026
|16:35:11
|AQU
|1308
|285
|16.928
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1309
|149
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1310
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1311
|448
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1312
|221
|16.924
|24/09/2026
|16:35:24
|AQU
|1313
|104
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1314
|396
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1315
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1316
|448
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1317
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1318
|524
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1319
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1320
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1321
|104
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1322
|234
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1323
|78
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1324
|84
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1325
|384
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1326
|116
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1327
|18
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1328
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1329
|340
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1330
|79
|16.924
|24/09/2026
|16:35:24
|AQU
|1331
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1332
|108
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1333
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1334
|72
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1335
|428
|16.926
|24/09/2026
|16:35:24
|ENX
|1336
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:35:27
|ENX
|1337
|1247
|16.926
|24/09/2026
|16:35:27
|ENX
|1338
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:35:41
|ENX
|1339
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:35:41
|ENX
|1340
|200
|16.962
|24/09/2026
|16:36:57
|CEU
|1341
|200
|16.962
|24/09/2026
|16:36:57
|CEU
|1342
|16
|16.962
|24/09/2026
|16:37:01
|CEU
|1343
|427
|16.96
|24/09/2026
|16:37:32
|CEU
|1344
|1450
|16.96
|24/09/2026
|16:37:32
|ENX
|1345
|832
|16.96
|24/09/2026
|16:37:32
|ENX
|1346
|748
|16.946
|24/09/2026
|16:37:52
|ENX
|1347
|280
|16.94
|24/09/2026
|16:37:52
|AQU
|1348
|270
|16.94
|24/09/2026
|16:37:52
|AQU
|1349
|43
|16.946
|24/09/2026
|16:39:03
|ENX
|1350
|14
|16.94
|24/09/2026
|16:39:03
|AQU
|1351
|123
|16.942
|24/09/2026
|16:39:03
|CEU
|1352
|354
|16.942
|24/09/2026
|16:39:03
|CEU
|1353
|1487
|16.946
|24/09/2026
|16:39:03
|ENX
|1354
|88
|16.944
|24/09/2026
|16:39:03
|ENX
|1355
|52
|16.944
|24/09/2026
|16:39:03
|ENX
|1356
|120
|16.944
|24/09/2026
|16:39:03
|ENX
|1357
|286
|16.94
|24/09/2026
|16:39:03
|AQU
|1358
|477
|16.942
|24/09/2026
|16:39:03
|CEU
|1359
|448
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1360
|128
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1361
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1362
|52
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1363
|3
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1364
|160
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1365
|285
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1366
|435
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1367
|210
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1368
|290
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1369
|155
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1370
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1371
|299
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1372
|1
|16.926
|24/09/2026
|16:39:29
|ENX
|1373
|96
|16.936
|24/09/2026
|16:40:08
|AQU
|1374
|184
|16.936
|24/09/2026
|16:40:08
|AQU
|1375
|452
|16.93
|24/09/2026
|16:40:27
|CEU
|1376
|19
|16.928
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1377
|300
|16.926
|24/09/2026
|16:40:27
|AQU
|1378
|499
|16.926
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1379
|1252
|16.928
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1380
|500
|16.926
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1381
|499
|16.926
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1382
|1
|16.926
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1383
|70
|16.926
|24/09/2026
|16:40:27
|ENX
|1384
|441
|16.944
|24/09/2026
|16:41:54
|CEU
|1385
|2
|16.94
|24/09/2026
|16:41:56
|ENX
|1386
|1353
|16.94
|24/09/2026
|16:41:56
|ENX
|1387
|280
|16.938
|24/09/2026
|16:41:56
|AQU
|1388
|290
|16.932
|24/09/2026
|16:42:41
|AQU
|1389
|500
|16.934
|24/09/2026
|16:42:41
|CEU
|1390
|105
|16.932
|24/09/2026
|16:42:41
|ENX
|1391
|200
|16.934
|24/09/2026
|16:43:52
|CEU
|1392
|240
|16.934
|24/09/2026
|16:43:52
|CEU
|1393
|270
|16.932
|24/09/2026
|16:44:11
|AQU
|1394
|72
|16.924
|24/09/2026
|16:44:49
|AQU
|1395
|3
|16.928
|24/09/2026
|16:44:54
|CEU
|1396
|504
|16.928
|24/09/2026
|16:44:54
|CEU
|1397
|473
|16.924
|24/09/2026
|16:45:39
|CEU
|1398
|166
|16.924
|24/09/2026
|16:45:39
|ENX
|1399
|121
|16.92
|24/09/2026
|16:45:46
|AQU
|1400
|117
|16.92
|24/09/2026
|16:45:46
|AQU
|1401
|187
|16.92
|24/09/2026
|16:45:46
|AQU
|1402
|102
|16.922
|24/09/2026
|16:45:46
|ENX
|1403
|90
|16.922
|24/09/2026
|16:45:46
|ENX
|1404
|7
|16.922
|24/09/2026
|16:45:46
|ENX
|1405
|113
|16.92
|24/09/2026
|16:45:47
|AQU
|1406
|282
|16.914
|24/09/2026
|16:46:23
|CEU
|1407
|176
|16.914
|24/09/2026
|16:46:23
|CEU
|1408
|60
|16.908
|24/09/2026
|16:46:23
|AQU
|1409
|120
|16.908
|24/09/2026
|16:46:23
|AQU
|1410
|60
|16.908
|24/09/2026
|16:46:23
|AQU
|1411
|96
|16.91
|24/09/2026
|16:46:23
|EQU
|1412
|96
|16.91
|24/09/2026
|16:46:23
|EQU
|1413
|1000
|16.91
|24/09/2026
|16:46:23
|EQU
|1414
|129
|16.91
|24/09/2026
|16:46:23
|EQU
|1415
|50
|16.908
|24/09/2026
|16:46:23
|AQU
|1416
|723
|16.946
|24/09/2026
|16:49:05
|CEU
|1417
|297
|16.946
|24/09/2026
|16:49:05
|CEU
|1418
|918
|16.946
|24/09/2026
|16:49:05
|ENX
|1419
|365
|16.944
|24/09/2026
|16:49:05
|ENX
|1420
|568
|16.944
|24/09/2026
|16:49:05
|CEU
|1421
|260
|16.94
|24/09/2026
|16:49:05
|AQU
|1422
|40
|16.94
|24/09/2026
|16:49:05
|AQU
|1423
|260
|16.94
|24/09/2026
|16:49:05
|AQU
|1424
|96
|16.94
|24/09/2026
|16:50:06
|AQU
|1425
|172
|16.94
|24/09/2026
|16:50:06
|AQU
|1426
|548
|16.932
|24/09/2026
|16:50:57
|CEU
|1427
|480
|16.932
|24/09/2026
|16:50:57
|ENX
|1428
|166
|16.948
|24/09/2026
|16:51:25
|CEU
|1429
|312
|16.946
|24/09/2026
|16:51:37
|CEU
|1430
|815
|16.948
|24/09/2026
|16:51:37
|ENX
|1431
|195
|16.944
|24/09/2026
|16:52:16
|ENX
|1432
|300
|16.94
|24/09/2026
|16:52:16
|AQU
|1433
|75
|16.942
|24/09/2026
|16:52:16
|CEU
|1434
|7
|16.942
|24/09/2026
|16:52:16
|CEU
|1435
|377
|16.942
|24/09/2026
|16:52:16
|CEU
|1436
|50
|16.94
|24/09/2026
|16:52:16
|AQU
|1437
|62
|16.94
|24/09/2026
|16:52:37
|AQU
|1438
|299
|16.94
|24/09/2026
|16:52:52
|AQU
|1439
|107
|16.942
|24/09/2026
|16:52:52
|ENX
|1440
|13
|16.942
|24/09/2026
|16:52:52
|ENX
|1441
|519
|16.936
|24/09/2026
|16:53:15
|CEU
|1442
|209
|16.934
|24/09/2026
|16:53:15
|AQU
|1443
|1
|16.924
|24/09/2026
|16:53:17
|AQU
|1444
|131
|16.924
|24/09/2026
|16:53:20
|AQU
|1445
|138
|16.924
|24/09/2026
|16:53:20
|AQU
|1446
|220
|16.916
|24/09/2026
|16:53:57
|ENX
|1447
|101
|16.916
|24/09/2026
|16:53:58
|ENX
|1448
|99
|16.916
|24/09/2026
|16:53:58
|ENX
|1449
|44
|16.906
|24/09/2026
|16:54:00
|ENX
|1450
|490
|16.902
|24/09/2026
|16:54:27
|CEU
|1451
|192
|16.898
|24/09/2026
|16:54:27
|AQU
|1452
|78
|16.898
|24/09/2026
|16:54:30
|AQU
|1453
|7
|16.902
|24/09/2026
|16:55:08
|CEU
|1454
|54
|16.902
|24/09/2026
|16:55:08
|CEU
|1455
|312
|16.902
|24/09/2026
|16:55:08
|ENX
|1456
|44
|16.902
|24/09/2026
|16:55:08
|ENX
|1457
|349
|16.902
|24/09/2026
|16:55:08
|CEU
|1458
|103
|16.9
|24/09/2026
|16:55:54
|ENX
|1459
|2
|16.9
|24/09/2026
|16:55:54
|ENX
|1460
|96
|16.9
|24/09/2026
|16:56:06
|AQU
|1461
|169
|16.902
|24/09/2026
|16:56:06
|AQU
|1462
|5
|16.902
|24/09/2026
|16:56:06
|AQU
|1463
|420
|16.894
|24/09/2026
|16:56:37
|CEU
|1464
|100
|16.894
|24/09/2026
|16:56:37
|ENX
|1465
|96
|16.9
|24/09/2026
|16:57:09
|AQU
|1466
|177
|16.902
|24/09/2026
|16:57:09
|AQU
|1467
|47
|16.902
|24/09/2026
|16:57:09
|AQU
|1468
|286
|16.902
|24/09/2026
|16:58:04
|CEU
|1469
|154
|16.902
|24/09/2026
|16:58:04
|CEU
|1470
|255
|16.906
|24/09/2026
|16:58:18
|CEU
|1471
|194
|16.906
|24/09/2026
|16:58:18
|CEU
|1472
|20
|16.902
|24/09/2026
|16:58:18
|AQU
|1473
|60
|16.902
|24/09/2026
|16:58:18
|AQU
|1474
|197
|16.902
|24/09/2026
|16:58:18
|AQU
|1475
|98
|16.906
|24/09/2026
|16:58:18
|CEU
|1476
|200
|16.904
|24/09/2026
|16:58:54
|ENX
|1477
|22
|16.904
|24/09/2026
|16:58:54
|ENX
|1478
|196
|16.902
|24/09/2026
|16:58:54
|ENX
|1479
|159
|16.904
|24/09/2026
|16:58:54
|ENX
|1480
|271
|16.904
|24/09/2026
|16:59:50
|AQU
|1481
|284
|16.904
|24/09/2026
|16:59:50
|AQU
|1482
|501
|16.904
|24/09/2026
|16:59:50
|CEU
|1483
|118
|16.9
|24/09/2026
|17:01:00
|ENX
|1484
|189
|16.906
|24/09/2026
|17:01:52
|CEU
|1485
|170
|16.902
|24/09/2026
|17:01:53
|ENX
|1486
|104
|16.9
|24/09/2026
|17:01:53
|AQU
|1487
|187
|16.9
|24/09/2026
|17:01:53
|AQU
|1488
|260
|16.9
|24/09/2026
|17:01:53
|AQU
|1489
|1
|16.9
|24/09/2026
|17:01:53
|AQU
|1490
|113
|16.898
|24/09/2026
|17:01:53
|CEU
|1491
|209
|16.898
|24/09/2026
|17:01:55
|ENX
|1492
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1493
|280
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1494
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1495
|168
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1496
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1497
|168
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1498
|201
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1499
|131
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1500
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1501
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1502
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1503
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1504
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1505
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1506
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1507
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1508
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1509
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1510
|1
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1511
|299
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1512
|148
|16.89
|24/09/2026
|17:02:34
|ENX
|1513
|311
|16.906
|24/09/2026
|17:02:46
|AQU
|1514
|1644
|16.908
|24/09/2026
|17:02:46
|ENX
|1515
|192
|16.9
|24/09/2026
|17:02:46
|CEU
|1516
|151
|16.9
|24/09/2026
|17:02:46
|CEU
|1517
|84
|16.898
|24/09/2026
|17:02:57
|CEU
|1518
|137
|16.898
|24/09/2026
|17:02:57
|CEU
|1519
|106
|16.9
|24/09/2026
|17:03:54
|ENX
|1520
|52
|16.9
|24/09/2026
|17:03:54
|ENX
|1521
|259
|16.9
|24/09/2026
|17:03:54
|ENX
|1522
|60
|16.902
|24/09/2026
|17:04:12
|CEU
|1523
|86
|16.902
|24/09/2026
|17:04:16
|CEU
|1524
|291
|16.902
|24/09/2026
|17:04:16
|AQU
|1525
|772
|16.9
|24/09/2026
|17:04:24
|ENX
|1526
|93
|16.896
|24/09/2026
|17:04:38
|ENX
|1527
|8
|16.896
|24/09/2026
|17:04:43
|ENX
|1528
|1
|16.892
|24/09/2026
|17:04:45
|AQU
|1529
|290
|16.892
|24/09/2026
|17:04:45
|AQU
|1530
|5
|16.89
|24/09/2026
|17:04:50
|CEU
|1531
|40
|16.89
|24/09/2026
|17:04:54
|CEU
|1532
|2
|16.89
|24/09/2026
|17:04:54
|CEU
|1533
|1
|16.89
|24/09/2026
|17:04:57
|CEU
|1534
|387
|16.908
|24/09/2026
|17:06:47
|CEU
|1535
|227
|16.906
|24/09/2026
|17:06:52
|ENX
|1536
|271
|16.904
|24/09/2026
|17:06:52
|AQU
|1537
|142
|16.904
|24/09/2026
|17:06:52
|AQU
|1538
|292
|16.902
|24/09/2026
|17:06:52
|CEU
|1539
|179
|16.904
|24/09/2026
|17:06:52
|AQU
|1540
|142
|16.894
|24/09/2026
|17:07:13
|CEU
|1541
|76
|16.894
|24/09/2026
|17:07:13
|CEU
|1542
|630
|16.91
|24/09/2026
|17:08:18
|CEU
|1543
|226
|16.91
|24/09/2026
|17:08:18
|ENX
|1544
|1
|16.904
|24/09/2026
|17:08:48
|AQU
|1545
|270
|16.906
|24/09/2026
|17:08:58
|ENX
|1546
|270
|16.904
|24/09/2026
|17:08:58
|AQU
|1547
|261
|16.904
|24/09/2026
|17:08:58
|AQU
|1548
|215
|16.898
|24/09/2026
|17:09:30
|CEU
|1549
|40
|16.904
|24/09/2026
|17:10:02
|ENX
|1550
|488
|16.904
|24/09/2026
|17:10:02
|ENX
|1551
|2
|16.902
|24/09/2026
|17:10:02
|AQU
|1552
|2
|16.902
|24/09/2026
|17:10:02
|ENX
|1553
|259
|16.902
|24/09/2026
|17:10:02
|AQU
|1554
|55
|16.912
|24/09/2026
|17:10:47
|CEU
|1555
|264
|16.912
|24/09/2026
|17:10:53
|CEU
|1556
|408
|16.912
|24/09/2026
|17:10:53
|ENX
|1557
|10
|16.91
|24/09/2026
|17:10:53
|AQU
|1558
|311
|16.91
|24/09/2026
|17:10:53
|AQU
|1559
|182
|16.908
|24/09/2026
|17:12:07
|AQU
|1560
|89
|16.91
|24/09/2026
|17:12:07
|AQU
|1561
|566
|16.9
|24/09/2026
|17:12:17
|CEU
|1562
|195
|16.9
|24/09/2026
|17:12:17
|CEU
|1563
|32
|16.898
|24/09/2026
|17:12:42
|CEU
|1564
|85
|16.898
|24/09/2026
|17:12:42
|CEU
|1565
|61
|16.896
|24/09/2026
|17:12:49
|AQU
|1566
|220
|16.896
|24/09/2026
|17:12:49
|AQU
|1567
|210
|16.896
|24/09/2026
|17:12:52
|ENX
|1568
|53
|16.898
|24/09/2026
|17:13:52
|ENX
|1569
|67
|16.9
|24/09/2026
|17:13:52
|ENX
|1570
|247
|16.896
|24/09/2026
|17:13:52
|CEU
|1571
|170
|16.896
|24/09/2026
|17:13:52
|CEU
|1572
|1
|16.894
|24/09/2026
|17:13:52
|AQU
|1573
|3
|16.894
|24/09/2026
|17:13:53
|AQU
|1574
|277
|16.894
|24/09/2026
|17:13:53
|AQU
|1575
|145
|16.892
|24/09/2026
|17:13:56
|CEU
|1576
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1577
|208
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1578
|292
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1579
|208
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1580
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1581
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1582
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1583
|104
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1584
|340
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1585
|4
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1586
|102
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1587
|4
|16.89
|24/09/2026
|17:14:26
|ENX
|1588
|1033
|16.894
|24/09/2026
|17:14:29
|ENX
|1589
|267
|16.894
|24/09/2026
|17:14:29
|CEU
|1590
|1
|16.89
|24/09/2026
|17:14:31
|AQU
|1591
|3
|16.89
|24/09/2026
|17:15:02
|AQU
|1592
|4
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|AQU
|1593
|303
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|AQU
|1594
|394
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1595
|412
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1596
|88
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1597
|632
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1598
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1599
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1600
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1601
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1602
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1603
|220
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1604
|102
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1605
|88
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1606
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1607
|87
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1608
|171
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1609
|15
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1610
|412
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1611
|78
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1612
|10
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1613
|92
|16.89
|24/09/2026
|17:15:07
|ENX
|1614
|174
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1615
|326
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1616
|1624
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1617
|305
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1618
|102
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1619
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1620
|41
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1621
|87
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1622
|1
|16.89
|24/09/2026
|17:15:13
|ENX
|1623
|88
|16.89
|24/09/2026
|17:15:17
|ENX
|1624
|324
|16.89
|24/09/2026
|17:15:18
|ENX
|1625
|176
|16.89
|24/09/2026
|17:15:18
|ENX
|1626
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:15:18
|ENX
|1627
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:15:18
|ENX
|1628
|175
|16.89
|24/09/2026
|17:15:18
|ENX
|1629
|135
|16.892
|24/09/2026
|17:15:49
|ENX
|1630
|30
|16.892
|24/09/2026
|17:15:49
|ENX
|1631
|332
|16.892
|24/09/2026
|17:15:59
|ENX
|1632
|45
|16.892
|24/09/2026
|17:16:01
|ENX
|1633
|243
|16.892
|24/09/2026
|17:16:01
|ENX
|1634
|129
|16.892
|24/09/2026
|17:16:01
|ENX
|1635
|377
|16.892
|24/09/2026
|17:16:01
|ENX
|1636
|48
|16.892
|24/09/2026
|17:16:01
|ENX
|1637
|377
|16.892
|24/09/2026
|17:16:03
|ENX
|1638
|10
|16.892
|24/09/2026
|17:16:04
|CEU
|1639
|191
|16.892
|24/09/2026
|17:16:04
|CEU
|1640
|377
|16.892
|24/09/2026
|17:16:04
|ENX
|1641
|76
|16.892
|24/09/2026
|17:16:04
|ENX
|1642
|52
|16.892
|24/09/2026
|17:16:04
|ENX
|1643
|249
|16.892
|24/09/2026
|17:16:05
|ENX
|1644
|965
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|CEU
|1645
|231
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|AQU
|1646
|35
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|AQU
|1647
|15
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|AQU
|1648
|1115
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|ENX
|1649
|55
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|AQU
|1650
|70
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|AQU
|1651
|156
|16.906
|24/09/2026
|17:16:44
|AQU
|1652
|34
|16.908
|24/09/2026
|17:16:44
|ENX
|1653
|191
|16.902
|24/09/2026
|17:17:18
|ENX
|1654
|159
|16.912
|24/09/2026
|17:17:46
|CEU
|1655
|451
|16.912
|24/09/2026
|17:17:46
|ENX
|1656
|192
|16.908
|24/09/2026
|17:17:46
|AQU
|1657
|109
|16.904
|24/09/2026
|17:18:05
|AQU
|1658
|80
|16.9
|24/09/2026
|17:18:09
|ENX
|1659
|53
|16.9
|24/09/2026
|17:18:09
|ENX
|1660
|21
|16.904
|24/09/2026
|17:18:57
|CEU
|1661
|322
|16.904
|24/09/2026
|17:18:57
|CEU
|1662
|1
|16.904
|24/09/2026
|17:18:58
|CEU
|1663
|3
|16.902
|24/09/2026
|17:19:05
|AQU
|1664
|268
|16.902
|24/09/2026
|17:19:05
|AQU
|1665
|218
|16.902
|24/09/2026
|17:19:05
|ENX
|1666
|52
|16.9
|24/09/2026
|17:19:05
|ENX
|1667
|299
|16.9
|24/09/2026
|17:19:14
|ENX
|1668
|26
|16.9
|24/09/2026
|17:19:30
|ENX
|1669
|111
|16.9
|24/09/2026
|17:19:30
|ENX
|1670
|236
|16.9
|24/09/2026
|17:19:30
|ENX
|1671
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1672
|48
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1673
|329
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1674
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1675
|52
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1676
|34
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1677
|291
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1678
|86
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1679
|102
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1680
|275
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1681
|16
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1682
|41
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1683
|336
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1684
|41
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1685
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1686
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1687
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1688
|2004
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1689
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1690
|34
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1691
|343
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1692
|34
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1693
|343
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1694
|34
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1695
|299
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1696
|192
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1697
|102
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1698
|1
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1699
|82
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1700
|102
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1701
|98
|16.9
|24/09/2026
|17:19:41
|ENX
|1702
|177
|16.9
|24/09/2026
|17:19:42
|ENX
|1703
|209
|16.9
|24/09/2026
|17:19:42
|ENX
|1704
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:45
|ENX
|1705
|2477
|16.9
|24/09/2026
|17:19:45
|ENX
|1706
|1
|16.9
|24/09/2026
|17:19:46
|ENX
|1707
|132
|16.902
|24/09/2026
|17:19:50
|CEU
|1708
|88
|16.902
|24/09/2026
|17:19:50
|CEU
|1709
|291
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|AQU
|1710
|376
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1711
|377
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1712
|52
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1713
|325
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1714
|33
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1715
|358
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1716
|19
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1717
|339
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1718
|358
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1719
|19
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1720
|77
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1721
|19
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1722
|358
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1723
|168
|16.9
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1724
|156
|16.898
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1725
|38
|16.898
|24/09/2026
|17:19:57
|ENX
|1726
|588
|16.894
|24/09/2026
|17:20:44
|ENX
|1727
|311
|16.894
|24/09/2026
|17:20:44
|AQU
|1728
|12
|16.894
|24/09/2026
|17:20:44
|ENX
|1729
|52
|16.894
|24/09/2026
|17:20:44
|ENX
|1730
|493
|16.894
|24/09/2026
|17:20:44
|ENX
|1731
|170
|16.892
|24/09/2026
|17:20:54
|ENX
|1732
|53
|16.892
|24/09/2026
|17:20:54
|ENX
|1733
|448
|16.89
|24/09/2026
|17:21:14
|ENX
|1734
|233
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|CEU
|1735
|35
|16.886
|24/09/2026
|17:21:29
|AQU
|1736
|23
|16.886
|24/09/2026
|17:21:29
|AQU
|1737
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1738
|537
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1739
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1740
|143
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1741
|132
|16.886
|24/09/2026
|17:21:29
|AQU
|1742
|71
|16.886
|24/09/2026
|17:21:29
|AQU
|1743
|514
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1744
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1745
|600
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1746
|305
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1747
|102
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1748
|93
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1749
|102
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1750
|195
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1751
|52
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1752
|253
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1753
|927
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1754
|27
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1755
|473
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1756
|541
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1757
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1758
|188
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1759
|312
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1760
|413
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1761
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1762
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1763
|180
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1764
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1765
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1766
|500
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1767
|3
|16.89
|24/09/2026
|17:21:29
|ENX
|1768
|107
|16.878
|24/09/2026
|17:21:33
|ENX
|1769
|352
|16.876
|24/09/2026
|17:21:33
|CEU
|1770
|3760
|16.876
|24/09/2026
|17:21:33
|ENX
|1771
|215
|16.872
|24/09/2026
|17:21:35
|ENX
|1772
|155
|16.87
|24/09/2026
|17:21:40
|CEU
|1773
|105
|16.888
|24/09/2026
|17:21:48
|ENX
|1774
|89
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1775
|36
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1776
|23
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1777
|52
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1778
|100
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1779
|28
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1780
|52
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1781
|38
|16.888
|24/09/2026
|17:21:49
|ENX
|1782
|412
|16.888
|24/09/2026
|17:21:55
|ENX
|1783
|140
|16.886
|24/09/2026
|17:22:03
|ENX
|1784
|122
|16.884
|24/09/2026
|17:22:03
|CEU
|1785
|236
|16.886
|24/09/2026
|17:22:52
|CEU
|1786
|22
|16.896
|24/09/2026
|17:23:09
|AQU
|1787
|1383
|16.894
|24/09/2026
|17:23:09
|CEU
|1788
|255
|16.894
|24/09/2026
|17:23:09
|CEU
|1789
|20
|16.896
|24/09/2026
|17:23:09
|AQU
|1790
|249
|16.896
|24/09/2026
|17:23:11
|AQU
|1791
|44
|16.892
|24/09/2026
|17:23:20
|CEU
|1792
|61
|16.892
|24/09/2026
|17:23:21
|CEU
|1793
|50
|16.896
|24/09/2026
|17:24:23
|AQU
|1794
|271
|16.896
|24/09/2026
|17:24:23
|AQU
|1795
|723
|16.896
|24/09/2026
|17:24:23
|CEU
|1796
|37
|16.896
|24/09/2026
|17:24:23
|CEU
|1797
|33
|16.894
|24/09/2026
|17:24:41
|CEU
|1798
|97
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1799
|55
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1800
|104
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1801
|152
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1802
|153
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1803
|135
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1804
|260
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1805
|52
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1806
|104
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1807
|326
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1808
|9
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1809
|704
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1810
|102
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1811
|52
|16.898
|24/09/2026
|17:24:42
|ENX
|1812
|10
|16.898
|24/09/2026
|17:24:43
|ENX
|1813
|61
|16.898
|24/09/2026
|17:24:43
|ENX
|1814
|18
|16.898
|24/09/2026
|17:24:45
|CEU
|1815
|49
|16.898
|24/09/2026
|17:24:45
|CEU
|1816
|4
|16.898
|24/09/2026
|17:24:46
|CEU
|1817
|7
|16.898
|24/09/2026
|17:24:46
|CEU
|1818
|4
|16.898
|24/09/2026
|17:24:46
|CEU
|1819
|877
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1820
|63
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1821
|444
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1822
|1
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1823
|52
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1824
|251
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1825
|66
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1826
|23
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1827
|635
|16.898
|24/09/2026
|17:24:58
|ENX
|1828
|55
|16.894
|24/09/2026
|17:25:03
|AQU
|1829
|6
|16.894
|24/09/2026
|17:25:05
|AQU
|1830
|260
|16.894
|24/09/2026
|17:25:06
|AQU
|1831
|8
|16.886
|24/09/2026
|17:25:22
|AQU
|1832
|8
|16.886
|24/09/2026
|17:25:23
|AQU
|1833
|8
|16.886
|24/09/2026
|17:25:24
|AQU
|1834
|267
|16.886
|24/09/2026
|17:25:24
|AQU
|1835
|511
|16.886
|24/09/2026
|17:25:24
|ENX
|1836
|511
|16.886
|24/09/2026
|17:25:24
|ENX
|1837
|52
|16.886
|24/09/2026
|17:25:24
|ENX
|1838
|459
|16.886
|24/09/2026
|17:25:24
|ENX
|1839
|54
|16.886
|24/09/2026
|17:25:40
|ENX
|1840
|104
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1841
|104
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1842
|249
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1843
|208
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1844
|52
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1845
|305
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1846
|102
|16.886
|24/09/2026
|17:26:35
|ENX
|1847
|52
|16.886
|24/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1848
|211
|16.886
|24/09/2026
|17:27:01
|CEU
|1849
|200
|16.886
|24/09/2026
|17:27:01
|CEU
|1850
|511
|16.886
|24/09/2026
|17:27:01
|ENX
|1851
|68
|16.886
|24/09/2026
|17:27:01
|CEU
|1852
|163
|16.886
|24/09/2026
|17:27:03
|CEU
|1853
|78
|16.89
|24/09/2026
|17:27:04
|AQU
|1854
|243
|16.89
|24/09/2026
|17:27:04
|AQU
|1855
|180
|16.886
|24/09/2026
|17:27:04
|CEU
|1856
|109
|16.886
|24/09/2026
|17:27:04
|CEU
|1857
|54
|16.886
|24/09/2026
|17:27:04
|ENX
|1858
|54
|16.886
|24/09/2026
|17:27:07
|CEU
|1859
|28
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1860
|220
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1861
|71
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1862
|180
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1863
|277
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1864
|353
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1865
|157
|16.88
|24/09/2026
|17:27:10
|AQU
|1866
|45
|16.88
|24/09/2026
|17:27:10
|AQU
|1867
|79
|16.88
|24/09/2026
|17:27:10
|AQU
|1868
|220
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1869
|191
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1870
|511
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1871
|351
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1872
|511
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1873
|511
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1874
|1
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1875
|510
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1876
|511
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1877
|511
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1878
|511
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1879
|22
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1880
|489
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1881
|511
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1882
|102
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1883
|409
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1884
|401
|16.874
|24/09/2026
|17:27:10
|ENX
|1885
|46
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1886
|71
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1887
|220
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1888
|120
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1889
|100
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1890
|64
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1891
|7
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1892
|340
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1893
|7
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1894
|411
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1895
|411
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1896
|411
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1897
|71
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1898
|340
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1899
|71
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1900
|411
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1901
|25
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1902
|100
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1903
|286
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1904
|70
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1905
|341
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1906
|48
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1907
|42
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1908
|49
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1909
|272
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1910
|68
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1911
|71
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1912
|68
|16.886
|24/09/2026
|17:27:10
|CEU
|1913
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:27:13
|ENX
|1914
|379
|16.86
|24/09/2026
|17:27:13
|ENX
|1915
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:28:01
|ENX
|1916
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1917
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1918
|112
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1919
|152
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1920
|247
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1921
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1922
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:28:17
|ENX
|1923
|511
|16.86
|24/09/2026
|17:28:18
|ENX
|1924
|533
|16.86
|24/09/2026
|17:28:18
|ENX
|1925
|301
|16.854
|24/09/2026
|17:28:18
|AQU
|1926
|104
|16.85
|24/09/2026
|17:29:24
|AQU
25 September 2026
|No
|Shares
|Price
|Date
|TimeStamp
|Venue
|1
|270
|17.232
|25/09/2026
|09:01:04
|CEU
|2
|395
|17.204
|25/09/2026
|09:01:21
|ENX
|3
|210
|17.134
|25/09/2026
|09:01:23
|ENX
|4
|240
|17.094
|25/09/2026
|09:02:34
|CEU
|5
|560
|17.098
|25/09/2026
|09:02:34
|ENX
|6
|620
|17.038
|25/09/2026
|09:03:50
|ENX
|7
|280
|17.022
|25/09/2026
|09:03:52
|CEU
|8
|63
|17.004
|25/09/2026
|09:04:56
|ENX
|9
|234
|17.006
|25/09/2026
|09:04:56
|ENX
|10
|23
|17.006
|25/09/2026
|09:04:56
|ENX
|11
|200
|17.012
|25/09/2026
|09:04:56
|ENX
|12
|50
|17.012
|25/09/2026
|09:04:56
|ENX
|13
|613
|17.02
|25/09/2026
|09:05:56
|ENX
|14
|260
|17.022
|25/09/2026
|09:06:10
|CEU
|15
|183
|17.016
|25/09/2026
|09:06:40
|CEU
|16
|67
|17.016
|25/09/2026
|09:06:40
|CEU
|17
|240
|17.016
|25/09/2026
|09:06:40
|CEU
|18
|274
|17.016
|25/09/2026
|09:06:40
|ENX
|19
|285
|16.986
|25/09/2026
|09:06:42
|ENX
|20
|214
|16.98
|25/09/2026
|09:07:07
|ENX
|21
|124
|16.98
|25/09/2026
|09:07:07
|ENX
|22
|250
|16.944
|25/09/2026
|09:07:45
|CEU
|23
|365
|16.938
|25/09/2026
|09:07:45
|ENX
|24
|390
|16.926
|25/09/2026
|09:08:08
|ENX
|25
|100
|16.926
|25/09/2026
|09:08:08
|ENX
|26
|250
|16.924
|25/09/2026
|09:08:54
|CEU
|27
|510
|16.934
|25/09/2026
|09:09:54
|ENX
|28
|202
|16.926
|25/09/2026
|09:10:05
|CEU
|29
|68
|16.926
|25/09/2026
|09:10:05
|CEU
|30
|250
|16.918
|25/09/2026
|09:10:39
|CEU
|31
|470
|16.926
|25/09/2026
|09:10:39
|ENX
|32
|148
|16.926
|25/09/2026
|09:10:39
|ENX
|33
|1393
|16.9
|25/09/2026
|09:10:39
|EQU
|34
|270
|16.864
|25/09/2026
|09:11:50
|CEU
|35
|588
|16.87
|25/09/2026
|09:11:50
|ENX
|36
|260
|16.846
|25/09/2026
|09:12:20
|CEU
|37
|604
|16.854
|25/09/2026
|09:12:20
|ENX
|38
|344
|16.878
|25/09/2026
|09:13:04
|ENX
|39
|538
|16.912
|25/09/2026
|09:13:54
|ENX
|40
|22
|16.912
|25/09/2026
|09:13:54
|ENX
|41
|260
|16.928
|25/09/2026
|09:14:09
|CEU
|42
|81
|16.898
|25/09/2026
|09:14:09
|ENX
|43
|113
|16.914
|25/09/2026
|09:14:52
|ENX
|44
|41
|16.914
|25/09/2026
|09:14:52
|ENX
|45
|314
|16.914
|25/09/2026
|09:14:52
|ENX
|46
|17
|16.914
|25/09/2026
|09:14:52
|ENX
|47
|64
|16.914
|25/09/2026
|09:14:52
|ENX
|48
|93
|16.888
|25/09/2026
|09:14:52
|CEU
|49
|147
|16.888
|25/09/2026
|09:14:52
|CEU
|50
|1
|16.878
|25/09/2026
|09:14:59
|ENX
|51
|260
|16.908
|25/09/2026
|09:15:59
|CEU
|52
|270
|16.898
|25/09/2026
|09:16:13
|CEU
|53
|34
|16.9
|25/09/2026
|09:16:13
|ENX
|54
|556
|16.9
|25/09/2026
|09:16:13
|ENX
|55
|554
|16.898
|25/09/2026
|09:16:13
|ENX
|56
|437
|16.938
|25/09/2026
|09:17:05
|ENX
|57
|197
|16.938
|25/09/2026
|09:17:05
|ENX
|58
|4
|16.92
|25/09/2026
|09:17:25
|CEU
|59
|88
|16.92
|25/09/2026
|09:17:51
|CEU
|60
|148
|16.92
|25/09/2026
|09:17:51
|CEU
|61
|552
|16.892
|25/09/2026
|09:18:00
|ENX
|62
|8
|16.914
|25/09/2026
|09:20:05
|CEU
|63
|282
|16.914
|25/09/2026
|09:20:06
|CEU
|64
|290
|16.912
|25/09/2026
|09:21:03
|CEU
|65
|230
|16.912
|25/09/2026
|09:21:03
|CEU
|66
|538
|16.912
|25/09/2026
|09:21:03
|ENX
|67
|1230
|16.912
|25/09/2026
|09:21:03
|ENX
|68
|300
|16.876
|25/09/2026
|09:21:25
|CEU
|69
|343
|16.878
|25/09/2026
|09:21:25
|ENX
|70
|344
|16.878
|25/09/2026
|09:21:25
|ENX
|71
|344
|16.878
|25/09/2026
|09:21:25
|ENX
|72
|344
|16.878
|25/09/2026
|09:21:25
|ENX
|73
|280
|16.878
|25/09/2026
|09:21:25
|ENX
|74
|300
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|75
|17
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|76
|300
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|77
|300
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|78
|300
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|79
|296
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|80
|300
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|81
|265
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|82
|35
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|83
|282
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|84
|33
|16.844
|25/09/2026
|09:21:34
|ENX
|85
|250
|16.828
|25/09/2026
|09:23:07
|CEU
|86
|260
|16.84
|25/09/2026
|09:23:56
|CEU
|87
|684
|16.84
|25/09/2026
|09:23:56
|ENX
|88
|1096
|16.834
|25/09/2026
|09:23:58
|ENX
|89
|70
|16.834
|25/09/2026
|09:23:58
|ENX
|90
|260
|16.89
|25/09/2026
|09:25:03
|CEU
|91
|624
|16.89
|25/09/2026
|09:25:18
|ENX
|92
|260
|16.888
|25/09/2026
|09:25:18
|CEU
|93
|450
|16.91
|25/09/2026
|09:28:25
|ENX
|94
|1138
|16.91
|25/09/2026
|09:28:25
|ENX
|95
|126
|16.95
|25/09/2026
|09:29:51
|CEU
|96
|164
|16.946
|25/09/2026
|09:29:51
|ENX
|97
|54
|16.956
|25/09/2026
|09:29:51
|CEU
|98
|68
|16.956
|25/09/2026
|09:29:51
|CEU
|99
|45
|16.956
|25/09/2026
|09:29:51
|CEU
|100
|707
|16.956
|25/09/2026
|09:29:51
|CEU
|101
|130
|16.946
|25/09/2026
|09:29:51
|ENX
|102
|110
|16.936
|25/09/2026
|09:30:25
|CEU
|103
|230
|16.916
|25/09/2026
|09:30:49
|ENX
|104
|120
|16.9
|25/09/2026
|09:31:44
|CEU
|105
|515
|16.9
|25/09/2026
|09:31:44
|ENX
|106
|200
|16.9
|25/09/2026
|09:31:44
|ENX
|107
|120
|16.9
|25/09/2026
|09:33:43
|CEU
|108
|110
|16.9
|25/09/2026
|09:33:43
|CEU
|109
|240
|16.9
|25/09/2026
|09:33:43
|ENX
|110
|240
|16.9
|25/09/2026
|09:33:43
|ENX
|111
|120
|16.89
|25/09/2026
|09:34:46
|CEU
|112
|195
|16.894
|25/09/2026
|09:34:46
|ENX
|113
|110
|16.904
|25/09/2026
|09:35:48
|CEU
|114
|179
|16.908
|25/09/2026
|09:37:28
|ENX
|115
|110
|16.902
|25/09/2026
|09:37:36
|CEU
|116
|120
|16.902
|25/09/2026
|09:37:36
|CEU
|117
|23
|16.896
|25/09/2026
|09:37:36
|ENX
|118
|213
|16.896
|25/09/2026
|09:37:36
|ENX
|119
|110
|16.892
|25/09/2026
|09:38:46
|CEU
|120
|150
|16.866
|25/09/2026
|09:38:47
|ENX
|121
|213
|16.866
|25/09/2026
|09:39:36
|ENX
|122
|69
|16.874
|25/09/2026
|09:39:43
|CEU
|123
|51
|16.874
|25/09/2026
|09:39:43
|CEU
|124
|110
|16.864
|25/09/2026
|09:40:53
|CEU
|125
|120
|16.862
|25/09/2026
|09:40:53
|CEU
|126
|110
|16.872
|25/09/2026
|09:43:29
|CEU
|127
|120
|16.872
|25/09/2026
|09:43:29
|CEU
|128
|281
|16.874
|25/09/2026
|09:43:29
|ENX
|129
|62
|16.874
|25/09/2026
|09:43:56
|ENX
|130
|92
|16.874
|25/09/2026
|09:43:56
|ENX
|131
|2
|16.874
|25/09/2026
|09:43:56
|ENX
|132
|110
|16.876
|25/09/2026
|09:44:42
|CEU
|133
|83
|16.87
|25/09/2026
|09:44:58
|ENX
|134
|145
|16.87
|25/09/2026
|09:44:58
|ENX
|135
|130
|16.866
|25/09/2026
|09:45:54
|CEU
|136
|120
|16.864
|25/09/2026
|09:45:54
|CEU
|137
|52
|16.864
|25/09/2026
|09:46:52
|ENX
|138
|156
|16.864
|25/09/2026
|09:46:59
|ENX
|139
|130
|16.86
|25/09/2026
|09:47:44
|CEU
|140
|35
|16.856
|25/09/2026
|09:48:45
|CEU
|141
|85
|16.856
|25/09/2026
|09:48:45
|CEU
|142
|131
|16.85
|25/09/2026
|09:49:34
|ENX
|143
|100
|16.856
|25/09/2026
|09:49:46
|CEU
|144
|10
|16.856
|25/09/2026
|09:49:46
|CEU
|145
|130
|16.858
|25/09/2026
|09:51:06
|CEU
|146
|110
|16.858
|25/09/2026
|09:51:06
|CEU
|147
|233
|16.85
|25/09/2026
|09:51:19
|ENX
|148
|110
|16.86
|25/09/2026
|09:52:42
|CEU
|149
|20
|16.846
|25/09/2026
|09:52:44
|ENX
|150
|32
|16.846
|25/09/2026
|09:52:44
|ENX
|151
|78
|16.846
|25/09/2026
|09:52:44
|ENX
|152
|5
|16.846
|25/09/2026
|09:52:44
|ENX
|153
|110
|16.82
|25/09/2026
|09:53:07
|CEU
|154
|120
|16.814
|25/09/2026
|09:54:11
|CEU
|155
|328
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|156
|453
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|157
|291
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|158
|37
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|159
|405
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|160
|37
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|161
|291
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|162
|158
|16.8
|25/09/2026
|09:54:11
|ENX
|163
|232
|16.802
|25/09/2026
|09:54:22
|ENX
|164
|130
|16.776
|25/09/2026
|09:55:10
|CEU
|165
|260
|16.776
|25/09/2026
|09:55:10
|ENX
|166
|130
|16.78
|25/09/2026
|09:56:45
|CEU
|167
|232
|16.774
|25/09/2026
|09:56:45
|ENX
|168
|110
|16.764
|25/09/2026
|09:57:10
|CEU
|169
|377
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|170
|377
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|171
|242
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|172
|377
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|173
|377
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|174
|296
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|175
|106
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|176
|90
|16.768
|25/09/2026
|09:57:10
|ENX
|177
|377
|16.752
|25/09/2026
|09:57:40
|ENX
|178
|106
|16.752
|25/09/2026
|09:57:40
|ENX
|179
|271
|16.752
|25/09/2026
|09:57:44
|ENX
|180
|377
|16.752
|25/09/2026
|09:57:44
|ENX
|181
|377
|16.752
|25/09/2026
|09:57:44
|ENX
|182
|110
|16.784
|25/09/2026
|09:59:22
|CEU
|183
|110
|16.784
|25/09/2026
|09:59:22
|CEU
|184
|262
|16.786
|25/09/2026
|09:59:22
|ENX
|185
|226
|16.786
|25/09/2026
|09:59:22
|ENX
|186
|120
|16.788
|25/09/2026
|10:00:43
|CEU
|187
|228
|16.784
|25/09/2026
|10:00:43
|ENX
|188
|242
|16.782
|25/09/2026
|10:01:04
|ENX
|189
|110
|16.778
|25/09/2026
|10:01:04
|CEU
|190
|238
|16.794
|25/09/2026
|10:02:42
|ENX
|191
|250
|16.796
|25/09/2026
|10:03:05
|ENX
|192
|17
|16.8
|25/09/2026
|10:03:40
|CEU
|193
|103
|16.8
|25/09/2026
|10:03:40
|CEU
|194
|230
|16.802
|25/09/2026
|10:04:15
|ENX
|195
|100
|16.8
|25/09/2026
|10:04:15
|CEU
|196
|130
|16.8
|25/09/2026
|10:04:15
|CEU
|197
|110
|16.8
|25/09/2026
|10:04:47
|CEU
|198
|220
|16.79
|25/09/2026
|10:04:57
|ENX
|199
|220
|16.806
|25/09/2026
|10:06:22
|ENX
|200
|235
|16.808
|25/09/2026
|10:07:42
|ENX
|201
|38
|16.808
|25/09/2026
|10:07:42
|ENX
|202
|256
|16.808
|25/09/2026
|10:08:33
|ENX
|203
|350
|16.806
|25/09/2026
|10:08:45
|CEU
|204
|1
|16.808
|25/09/2026
|10:08:45
|ENX
|205
|21
|16.804
|25/09/2026
|10:08:45
|CEU
|206
|99
|16.804
|25/09/2026
|10:08:45
|CEU
|207
|253
|16.81
|25/09/2026
|10:09:04
|ENX
|208
|263
|16.816
|25/09/2026
|10:10:09
|ENX
|209
|120
|16.808
|25/09/2026
|10:10:13
|AQU
|210
|100
|16.806
|25/09/2026
|10:10:13
|CEU
|211
|100
|16.8
|25/09/2026
|10:10:52
|CEU
|212
|253
|16.794
|25/09/2026
|10:10:55
|ENX
|213
|130
|16.798
|25/09/2026
|10:12:26
|CEU
|214
|115
|16.81
|25/09/2026
|10:13:15
|AQU
|215
|130
|16.81
|25/09/2026
|10:13:15
|CEU
|216
|233
|16.81
|25/09/2026
|10:13:15
|ENX
|217
|221
|16.81
|25/09/2026
|10:13:15
|ENX
|218
|247
|16.796
|25/09/2026
|10:14:32
|ENX
|219
|59
|16.802
|25/09/2026
|10:15:23
|CEU
|220
|61
|16.802
|25/09/2026
|10:15:23
|CEU
|221
|115
|16.81
|25/09/2026
|10:16:15
|AQU
|222
|120
|16.812
|25/09/2026
|10:16:24
|CEU
|223
|202
|16.812
|25/09/2026
|10:16:51
|ENX
|224
|42
|16.812
|25/09/2026
|10:16:51
|ENX
|225
|234
|16.812
|25/09/2026
|10:16:51
|ENX
|226
|132
|16.81
|25/09/2026
|10:17:07
|ENX
|227
|100
|16.812
|25/09/2026
|10:17:25
|CEU
|228
|10
|16.808
|25/09/2026
|10:17:45
|AQU
|229
|120
|16.812
|25/09/2026
|10:18:22
|CEU
|230
|120
|16.812
|25/09/2026
|10:19:24
|CEU
|231
|230
|16.806
|25/09/2026
|10:20:36
|CEU
|232
|220
|16.808
|25/09/2026
|10:20:36
|AQU
|233
|120
|16.804
|25/09/2026
|10:20:36
|CEU
|234
|243
|16.806
|25/09/2026
|10:21:13
|ENX
|235
|252
|16.806
|25/09/2026
|10:21:13
|ENX
|236
|110
|16.8
|25/09/2026
|10:21:48
|CEU
|237
|115
|16.8
|25/09/2026
|10:21:48
|AQU
|238
|175
|16.804
|25/09/2026
|10:22:16
|ENX
|239
|52
|16.804
|25/09/2026
|10:22:16
|ENX
|240
|25
|16.804
|25/09/2026
|10:22:16
|ENX
|241
|9
|16.802
|25/09/2026
|10:23:28
|CEU
|242
|101
|16.804
|25/09/2026
|10:23:28
|CEU
|243
|127
|16.802
|25/09/2026
|10:23:47
|ENX
|244
|110
|16.8
|25/09/2026
|10:23:47
|AQU
|245
|120
|16.802
|25/09/2026
|10:23:48
|ENX
|246
|120
|16.814
|25/09/2026
|10:24:24
|CEU
|247
|253
|16.814
|25/09/2026
|10:24:24
|ENX
|248
|110
|16.814
|25/09/2026
|10:25:27
|CEU
|249
|110
|16.822
|25/09/2026
|10:26:08
|AQU
|250
|195
|16.816
|25/09/2026
|10:26:32
|ENX
|251
|130
|16.814
|25/09/2026
|10:26:32
|CEU
|252
|110
|16.822
|25/09/2026
|10:28:04
|AQU
|253
|260
|16.816
|25/09/2026
|10:28:43
|CEU
|254
|100
|16.818
|25/09/2026
|10:28:46
|ENX
|255
|110
|16.82
|25/09/2026
|10:29:03
|CEU
|256
|73
|16.822
|25/09/2026
|10:29:46
|ENX
|257
|196
|16.822
|25/09/2026
|10:29:46
|ENX
|258
|115
|16.822
|25/09/2026
|10:30:02
|AQU
|259
|280
|16.818
|25/09/2026
|10:30:28
|ENX
|260
|123
|16.816
|25/09/2026
|10:30:28
|CEU
|261
|7
|16.816
|25/09/2026
|10:30:28
|CEU
|262
|120
|16.808
|25/09/2026
|10:30:46
|CEU
|263
|101
|16.81
|25/09/2026
|10:31:15
|ENX
|264
|68
|16.81
|25/09/2026
|10:31:24
|ENX
|265
|110
|16.822
|25/09/2026
|10:32:08
|CEU
|266
|4
|16.822
|25/09/2026
|10:33:42
|CEU
|267
|19
|16.822
|25/09/2026
|10:33:42
|CEU
|268
|4
|16.822
|25/09/2026
|10:33:42
|CEU
|269
|6
|16.822
|25/09/2026
|10:33:42
|CEU
|270
|61
|16.822
|25/09/2026
|10:33:49
|CEU
|271
|16
|16.822
|25/09/2026
|10:33:49
|CEU
|272
|110
|16.826
|25/09/2026
|10:34:09
|ENX
|273
|196
|16.826
|25/09/2026
|10:34:19
|ENX
|274
|33
|16.824
|25/09/2026
|10:34:19
|CEU
|275
|235
|16.822
|25/09/2026
|10:34:26
|AQU
|276
|111
|16.83
|25/09/2026
|10:35:15
|CEU
|277
|150
|16.83
|25/09/2026
|10:35:15
|ENX
|278
|125
|16.828
|25/09/2026
|10:35:19
|AQU
|279
|121
|16.824
|25/09/2026
|10:36:33
|CEU
|280
|260
|16.824
|25/09/2026
|10:36:33
|ENX
|281
|143
|16.824
|25/09/2026
|10:36:33
|ENX
|282
|300
|16.824
|25/09/2026
|10:37:54
|ENX
|283
|111
|16.836
|25/09/2026
|10:38:15
|CEU
|284
|121
|16.836
|25/09/2026
|10:38:15
|CEU
|285
|123
|16.844
|25/09/2026
|10:38:49
|ENX
|286
|62
|16.844
|25/09/2026
|10:38:56
|ENX
|287
|120
|16.838
|25/09/2026
|10:39:09
|AQU
|288
|111
|16.84
|25/09/2026
|10:39:09
|CEU
|289
|125
|16.836
|25/09/2026
|10:39:09
|AQU
|290
|175
|16.826
|25/09/2026
|10:40:15
|ENX
|291
|121
|16.82
|25/09/2026
|10:40:15
|CEU
|292
|125
|16.842
|25/09/2026
|10:41:22
|AQU
|293
|111
|16.842
|25/09/2026
|10:41:22
|CEU
|294
|291
|16.842
|25/09/2026
|10:41:22
|ENX
|295
|271
|16.842
|25/09/2026
|10:41:22
|ENX
|296
|121
|16.83
|25/09/2026
|10:41:40
|CEU
|297
|110
|16.802
|25/09/2026
|10:43:19
|AQU
|298
|121
|16.796
|25/09/2026
|10:43:19
|CEU
|299
|271
|16.804
|25/09/2026
|10:43:19
|ENX
|300
|291
|16.804
|25/09/2026
|10:43:19
|ENX
|301
|377
|16.78
|25/09/2026
|10:43:19
|ENX
|302
|109
|16.78
|25/09/2026
|10:43:19
|ENX
|303
|377
|16.78
|25/09/2026
|10:43:19
|ENX
|304
|766
|16.78
|25/09/2026
|10:43:19
|ENX
|305
|150
|16.808
|25/09/2026
|10:44:30
|ENX
|306
|111
|16.808
|25/09/2026
|10:44:30
|ENX
|307
|270
|16.806
|25/09/2026
|10:45:36
|ENX
|308
|120
|16.808
|25/09/2026
|10:45:57
|AQU
|309
|111
|16.814
|25/09/2026
|10:46:30
|CEU
|310
|121
|16.814
|25/09/2026
|10:46:59
|CEU
|311
|212
|16.814
|25/09/2026
|10:46:59
|CEU
|312
|298
|16.814
|25/09/2026
|10:46:59
|ENX
|313
|120
|16.816
|25/09/2026
|10:47:57
|AQU
|314
|270
|16.832
|25/09/2026
|10:49:42
|ENX
|315
|572
|16.832
|25/09/2026
|10:49:42
|ENX
|316
|125
|16.828
|25/09/2026
|10:49:42
|AQU
|317
|111
|16.828
|25/09/2026
|10:50:28
|CEU
|318
|242
|16.828
|25/09/2026
|10:50:28
|CEU
|319
|300
|16.828
|25/09/2026
|10:50:28
|ENX
|320
|125
|16.822
|25/09/2026
|10:51:37
|AQU
|321
|303
|16.824
|25/09/2026
|10:51:37
|ENX
|322
|267
|16.836
|25/09/2026
|10:52:50
|ENX
|323
|25
|16.836
|25/09/2026
|10:53:12
|ENX
|324
|245
|16.836
|25/09/2026
|10:53:12
|ENX
|325
|125
|16.832
|25/09/2026
|10:53:12
|AQU
|326
|111
|16.828
|25/09/2026
|10:53:12
|CEU
|327
|262
|16.828
|25/09/2026
|10:53:12
|CEU
|328
|111
|16.828
|25/09/2026
|10:54:13
|CEU
|329
|280
|16.828
|25/09/2026
|10:54:13
|ENX
|330
|294
|16.842
|25/09/2026
|10:55:49
|ENX
|331
|127
|16.84
|25/09/2026
|10:56:25
|ENX
|332
|187
|16.84
|25/09/2026
|10:56:25
|ENX
|333
|125
|16.838
|25/09/2026
|10:56:25
|AQU
|334
|111
|16.838
|25/09/2026
|10:56:25
|CEU
|335
|17
|16.838
|25/09/2026
|10:56:25
|CEU
|336
|114
|16.838
|25/09/2026
|10:56:25
|CEU
|337
|131
|16.83
|25/09/2026
|10:57:05
|CEU
|338
|272
|16.832
|25/09/2026
|10:57:05
|ENX
|339
|310
|16.834
|25/09/2026
|10:58:38
|ENX
|340
|125
|16.83
|25/09/2026
|10:58:38
|AQU
|341
|131
|16.834
|25/09/2026
|10:58:41
|CEU
|342
|111
|16.83
|25/09/2026
|10:58:56
|CEU
|343
|183
|16.83
|25/09/2026
|10:59:34
|ENX
|344
|130
|16.828
|25/09/2026
|11:00:29
|AQU
|345
|121
|16.83
|25/09/2026
|11:00:29
|CEU
|346
|446
|16.824
|25/09/2026
|11:02:03
|ENX
|347
|84
|16.822
|25/09/2026
|11:02:03
|AQU
|348
|26
|16.822
|25/09/2026
|11:02:03
|AQU
|349
|121
|16.816
|25/09/2026
|11:02:08
|CEU
|350
|121
|16.816
|25/09/2026
|11:02:08
|CEU
|351
|111
|16.816
|25/09/2026
|11:03:34
|CEU
|352
|120
|16.812
|25/09/2026
|11:04:04
|AQU
|353
|131
|16.804
|25/09/2026
|11:04:18
|CEU
|354
|9
|16.804
|25/09/2026
|11:05:22
|ENX
|355
|102
|16.804
|25/09/2026
|11:05:30
|ENX
|356
|121
|16.802
|25/09/2026
|11:05:30
|CEU
|357
|125
|16.806
|25/09/2026
|11:06:01
|AQU
|358
|121
|16.802
|25/09/2026
|11:06:32
|CEU
|359
|180
|16.796
|25/09/2026
|11:07:18
|ENX
|360
|111
|16.796
|25/09/2026
|11:07:30
|CEU
|361
|115
|16.79
|25/09/2026
|11:07:31
|AQU
|362
|104
|16.796
|25/09/2026
|11:08:21
|ENX
|363
|120
|16.79
|25/09/2026
|11:09:55
|AQU
|364
|252
|16.788
|25/09/2026
|11:09:55
|CEU
|365
|102
|16.786
|25/09/2026
|11:09:55
|CEU
|366
|371
|16.78
|25/09/2026
|11:09:55
|ENX
|367
|265
|16.776
|25/09/2026
|11:10:01
|ENX
|368
|158
|16.782
|25/09/2026
|11:10:14
|ENX
|369
|377
|16.752
|25/09/2026
|11:10:28
|ENX
|370
|115
|16.752
|25/09/2026
|11:10:28
|ENX
|371
|377
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|372
|377
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|373
|377
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|374
|40
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|375
|200
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|376
|177
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|377
|452
|16.74
|25/09/2026
|11:10:29
|ENX
|378
|377
|16.728
|25/09/2026
|11:10:34
|ENX
|379
|377
|16.728
|25/09/2026
|11:10:34
|ENX
|380
|502
|16.728
|25/09/2026
|11:10:34
|ENX
|381
|336
|16.728
|25/09/2026
|11:10:34
|ENX
|382
|41
|16.728
|25/09/2026
|11:10:34
|ENX
|383
|12
|16.728
|25/09/2026
|11:10:34
|ENX
|384
|122
|16.742
|25/09/2026
|11:11:36
|CEU
|385
|393
|16.742
|25/09/2026
|11:11:36
|ENX
|386
|125
|16.736
|25/09/2026
|11:11:36
|AQU
|387
|102
|16.732
|25/09/2026
|11:11:36
|CEU
|388
|355
|16.728
|25/09/2026
|11:12:37
|ENX
|389
|364
|16.732
|25/09/2026
|11:12:37
|ENX
|390
|122
|16.726
|25/09/2026
|11:12:37
|CEU
|391
|350
|16.74
|25/09/2026
|11:13:16
|ENX
|392
|115
|16.736
|25/09/2026
|11:13:16
|AQU
|393
|132
|16.744
|25/09/2026
|11:14:24
|CEU
|394
|397
|16.744
|25/09/2026
|11:14:24
|ENX
|395
|26
|16.732
|25/09/2026
|11:15:22
|ENX
|396
|357
|16.734
|25/09/2026
|11:15:26
|ENX
|397
|125
|16.738
|25/09/2026
|11:16:16
|AQU
|398
|102
|16.738
|25/09/2026
|11:16:16
|CEU
|399
|112
|16.738
|25/09/2026
|11:16:16
|CEU
|400
|360
|16.738
|25/09/2026
|11:16:16
|ENX
|401
|400
|16.736
|25/09/2026
|11:17:48
|ENX
|402
|122
|16.726
|25/09/2026
|11:17:53
|CEU
|403
|132
|16.726
|25/09/2026
|11:17:53
|CEU
|404
|120
|16.728
|25/09/2026
|11:17:53
|AQU
|405
|135
|16.728
|25/09/2026
|11:18:30
|ENX
|406
|132
|16.73
|25/09/2026
|11:19:29
|CEU
|407
|125
|16.73
|25/09/2026
|11:19:57
|AQU
|408
|403
|16.73
|25/09/2026
|11:20:25
|ENX
|409
|700
|16.73
|25/09/2026
|11:20:25
|ENX
|410
|122
|16.748
|25/09/2026
|11:21:12
|ENX
|411
|112
|16.742
|25/09/2026
|11:21:19
|CEU
|412
|112
|16.742
|25/09/2026
|11:21:19
|CEU
|413
|120
|16.738
|25/09/2026
|11:21:57
|AQU
|414
|23
|16.742
|25/09/2026
|11:22:26
|CEU
|415
|99
|16.742
|25/09/2026
|11:22:26
|CEU
|416
|134
|16.74
|25/09/2026
|11:23:21
|ENX
|417
|130
|16.736
|25/09/2026
|11:23:21
|AQU
|418
|122
|16.736
|25/09/2026
|11:23:21
|CEU
|419
|122
|16.746
|25/09/2026
|11:24:35
|CEU
|420
|54
|16.744
|25/09/2026
|11:24:35
|CEU
|421
|45
|16.744
|25/09/2026
|11:24:35
|CEU
|422
|221
|16.748
|25/09/2026
|11:24:35
|ENX
|423
|23
|16.744
|25/09/2026
|11:24:35
|CEU
|424
|120
|16.728
|25/09/2026
|11:25:27
|AQU
|425
|112
|16.726
|25/09/2026
|11:25:27
|CEU
|426
|112
|16.704
|25/09/2026
|11:27:14
|CEU
|427
|104
|16.706
|25/09/2026
|11:28:20
|ENX
|428
|125
|16.704
|25/09/2026
|11:28:20
|AQU
|429
|122
|16.704
|25/09/2026
|11:28:20
|CEU
|430
|122
|16.712
|25/09/2026
|11:29:08
|CEU
|431
|154
|16.712
|25/09/2026
|11:29:08
|ENX
|432
|31
|16.72
|25/09/2026
|11:29:44
|ENX
|433
|125
|16.708
|25/09/2026
|11:29:46
|AQU
|434
|10
|16.71
|25/09/2026
|11:29:48
|ENX
|435
|39
|16.714
|25/09/2026
|11:29:49
|CEU
|436
|7
|16.718
|25/09/2026
|11:29:49
|CEU
|437
|23
|16.72
|25/09/2026
|11:29:51
|ENX
|438
|200
|16.702
|25/09/2026
|11:30:08
|CEU
|439
|200
|16.7
|25/09/2026
|11:31:52
|CEU
|440
|55
|16.706
|25/09/2026
|11:32:18
|AQU
|441
|75
|16.706
|25/09/2026
|11:32:18
|AQU
|442
|200
|16.7
|25/09/2026
|11:32:52
|CEU
|443
|190
|16.708
|25/09/2026
|11:34:56
|CEU
|444
|200
|16.708
|25/09/2026
|11:34:56
|CEU
|445
|115
|16.706
|25/09/2026
|11:34:56
|ENX
|446
|120
|16.706
|25/09/2026
|11:34:56
|AQU
|447
|120
|16.702
|25/09/2026
|11:36:43
|AQU
|448
|128
|16.696
|25/09/2026
|11:36:43
|CEU
|449
|36
|16.696
|25/09/2026
|11:36:43
|CEU
|450
|26
|16.696
|25/09/2026
|11:36:43
|CEU
|451
|10
|16.696
|25/09/2026
|11:36:43
|CEU
|452
|115
|16.696
|25/09/2026
|11:38:05
|AQU
|453
|220
|16.686
|25/09/2026
|11:38:42
|CEU
|454
|390
|16.686
|25/09/2026
|11:38:42
|CEU
|455
|85
|16.688
|25/09/2026
|11:38:47
|ENX
|456
|113
|16.714
|25/09/2026
|11:39:20
|ENX
|457
|237
|16.732
|25/09/2026
|11:39:34
|ENX
|458
|125
|16.726
|25/09/2026
|11:39:34
|AQU
|459
|249
|16.732
|25/09/2026
|11:39:34
|ENX
|460
|169
|16.732
|25/09/2026
|11:39:54
|CEU
|461
|31
|16.732
|25/09/2026
|11:39:54
|CEU
|462
|168
|16.734
|25/09/2026
|11:40:19
|ENX
|463
|79
|16.734
|25/09/2026
|11:40:19
|ENX
|464
|93
|16.734
|25/09/2026
|11:40:19
|ENX
|465
|120
|16.742
|25/09/2026
|11:41:41
|AQU
|466
|250
|16.744
|25/09/2026
|11:41:41
|ENX
|467
|190
|16.734
|25/09/2026
|11:42:56
|CEU
|468
|120
|16.728
|25/09/2026
|11:43:28
|AQU
|469
|390
|16.728
|25/09/2026
|11:43:28
|CEU
|470
|190
|16.728
|25/09/2026
|11:43:28
|CEU
|471
|5
|16.726
|25/09/2026
|11:43:38
|ENX
|472
|160
|16.726
|25/09/2026
|11:43:45
|ENX
|473
|210
|16.724
|25/09/2026
|11:44:28
|CEU
|474
|354
|16.732
|25/09/2026
|11:45:36
|ENX
|475
|167
|16.73
|25/09/2026
|11:45:38
|CEU
|476
|13
|16.73
|25/09/2026
|11:45:38
|CEU
|477
|200
|16.73
|25/09/2026
|11:46:54
|CEU
|478
|240
|16.734
|25/09/2026
|11:49:02
|AQU
|479
|390
|16.73
|25/09/2026
|11:49:15
|CEU
|480
|190
|16.73
|25/09/2026
|11:49:15
|CEU
|481
|102
|16.73
|25/09/2026
|11:49:15
|ENX
|482
|25
|16.728
|25/09/2026
|11:49:52
|ENX
|483
|205
|16.728
|25/09/2026
|11:49:52
|ENX
|484
|110
|16.724
|25/09/2026
|11:49:53
|AQU
|485
|190
|16.718
|25/09/2026
|11:50:04
|CEU
|486
|190
|16.708
|25/09/2026
|11:51:02
|CEU
|487
|105
|16.714
|25/09/2026
|11:52:03
|ENX
|488
|200
|16.724
|25/09/2026
|11:52:54
|CEU
|489
|5
|16.716
|25/09/2026
|11:52:54
|AQU
|490
|115
|16.716
|25/09/2026
|11:52:54
|AQU
|491
|120
|16.726
|25/09/2026
|11:53:54
|AQU
|492
|200
|16.726
|25/09/2026
|11:53:54
|CEU
|493
|220
|16.73
|25/09/2026
|11:54:41
|CEU
|494
|115
|16.726
|25/09/2026
|11:55:44
|AQU
|495
|180
|16.726
|25/09/2026
|11:55:52
|CEU
|496
|110
|16.73
|25/09/2026
|11:56:41
|ENX
|497
|120
|16.728
|25/09/2026
|11:57:26
|AQU
|498
|210
|16.728
|25/09/2026
|11:57:26
|CEU
|499
|200
|16.728
|25/09/2026
|11:57:26
|CEU
|500
|239
|16.732
|25/09/2026
|11:57:42
|ENX
|501
|220
|16.726
|25/09/2026
|11:58:55
|CEU
|502
|336
|16.726
|25/09/2026
|11:58:55
|ENX
|503
|200
|16.728
|25/09/2026
|11:59:54
|CEU
|504
|110
|16.728
|25/09/2026
|11:59:59
|AQU
|505
|282
|16.728
|25/09/2026
|12:00:26
|ENX
|506
|115
|16.72
|25/09/2026
|12:01:31
|AQU
|507
|200
|16.722
|25/09/2026
|12:01:31
|CEU
|508
|200
|16.722
|25/09/2026
|12:01:31
|CEU
|509
|220
|16.708
|25/09/2026
|12:01:49
|ENX
|510
|200
|16.694
|25/09/2026
|12:02:47
|CEU
|511
|227
|16.686
|25/09/2026
|12:02:50
|ENX
|512
|69
|16.686
|25/09/2026
|12:02:50
|ENX
|513
|210
|16.69
|25/09/2026
|12:03:52
|CEU
|514
|1
|16.692
|25/09/2026
|12:04:00
|AQU
|515
|66
|16.692
|25/09/2026
|12:04:00
|AQU
|516
|58
|16.694
|25/09/2026
|12:04:00
|AQU
|517
|220
|16.69
|25/09/2026
|12:04:54
|CEU
|518
|37
|16.692
|25/09/2026
|12:05:58
|AQU
|519
|57
|16.694
|25/09/2026
|12:05:58
|AQU
|520
|2909
|16.68
|25/09/2026
|12:06:34
|ENX
|521
|200
|16.682
|25/09/2026
|12:06:34
|CEU
|522
|200
|16.682
|25/09/2026
|12:06:34
|CEU
|523
|187
|16.68
|25/09/2026
|12:06:43
|ENX
|524
|202
|16.68
|25/09/2026
|12:06:43
|ENX
|525
|120
|16.682
|25/09/2026
|12:07:25
|AQU
|526
|190
|16.682
|25/09/2026
|12:07:25
|CEU
|527
|19
|16.682
|25/09/2026
|12:07:25
|ENX
|528
|148
|16.682
|25/09/2026
|12:07:25
|ENX
|529
|192
|16.682
|25/09/2026
|12:07:25
|ENX
|530
|369
|16.694
|25/09/2026
|12:08:46
|ENX
|531
|190
|16.694
|25/09/2026
|12:08:58
|CEU
|532
|190
|16.694
|25/09/2026
|12:09:56
|CEU
|533
|120
|16.684
|25/09/2026
|12:09:56
|AQU
|534
|24
|16.686
|25/09/2026
|12:10:48
|ENX
|535
|28
|16.69
|25/09/2026
|12:10:48
|ENX
|536
|104
|16.69
|25/09/2026
|12:10:48
|ENX
|537
|120
|16.7
|25/09/2026
|12:12:16
|AQU
|538
|370
|16.7
|25/09/2026
|12:12:16
|CEU
|539
|200
|16.698
|25/09/2026
|12:12:16
|CEU
|540
|64
|16.702
|25/09/2026
|12:14:18
|AQU
|541
|49
|16.704
|25/09/2026
|12:14:18
|CEU
|542
|30
|16.704
|25/09/2026
|12:14:18
|CEU
|543
|91
|16.704
|25/09/2026
|12:14:18
|CEU
|544
|111
|16.704
|25/09/2026
|12:14:18
|CEU
|545
|79
|16.704
|25/09/2026
|12:14:18
|CEU
|546
|190
|16.706
|25/09/2026
|12:15:47
|CEU
|547
|125
|16.704
|25/09/2026
|12:15:53
|AQU
|548
|56
|16.704
|25/09/2026
|12:15:53
|AQU
|549
|220
|16.69
|25/09/2026
|12:16:52
|CEU
|550
|169
|16.692
|25/09/2026
|12:17:44
|ENX
|551
|210
|16.69
|25/09/2026
|12:18:00
|CEU
|552
|115
|16.688
|25/09/2026
|12:18:00
|AQU
|553
|200
|16.686
|25/09/2026
|12:19:04
|CEU
|554
|187
|16.686
|25/09/2026
|12:19:04
|ENX
|555
|200
|16.702
|25/09/2026
|12:21:44
|CEU
|556
|380
|16.702
|25/09/2026
|12:21:44
|CEU
|557
|270
|16.712
|25/09/2026
|12:21:56
|ENX
|558
|115
|16.71
|25/09/2026
|12:21:56
|AQU
|559
|120
|16.71
|25/09/2026
|12:21:56
|AQU
|560
|200
|16.712
|25/09/2026
|12:23:02
|CEU
|561
|180
|16.712
|25/09/2026
|12:24:00
|CEU
|562
|125
|16.71
|25/09/2026
|12:24:00
|AQU
|563
|190
|16.704
|25/09/2026
|12:24:45
|CEU
|564
|200
|16.698
|25/09/2026
|12:25:07
|CEU
|565
|130
|16.694
|25/09/2026
|12:26:02
|AQU
|566
|125
|16.704
|25/09/2026
|12:28:03
|AQU
|567
|116
|16.704
|25/09/2026
|12:28:03
|ENX
|568
|190
|16.706
|25/09/2026
|12:28:03
|CEU
|569
|190
|16.706
|25/09/2026
|12:28:03
|CEU
|570
|200
|16.704
|25/09/2026
|12:29:04
|CEU
|571
|125
|16.704
|25/09/2026
|12:30:04
|AQU
|572
|30
|16.704
|25/09/2026
|12:30:06
|CEU
|573
|170
|16.704
|25/09/2026
|12:30:06
|CEU
|574
|190
|16.7
|25/09/2026
|12:31:04
|CEU
|575
|200
|16.694
|25/09/2026
|12:31:35
|CEU
|576
|115
|16.692
|25/09/2026
|12:31:39
|AQU
|577
|120
|16.7
|25/09/2026
|12:33:40
|AQU
|578
|170
|16.698
|25/09/2026
|12:33:40
|CEU
|579
|210
|16.698
|25/09/2026
|12:33:40
|CEU
|580
|190
|16.692
|25/09/2026
|12:34:52
|CEU
|581
|55
|16.69
|25/09/2026
|12:34:54
|ENX
|582
|28
|16.69
|25/09/2026
|12:34:54
|ENX
|583
|183
|16.69
|25/09/2026
|12:34:54
|ENX
|584
|125
|16.706
|25/09/2026
|12:36:06
|AQU
|585
|125
|16.718
|25/09/2026
|12:38:15
|AQU
|586
|125
|16.71
|25/09/2026
|12:39:25
|AQU
|587
|200
|16.71
|25/09/2026
|12:39:25
|CEU
|588
|770
|16.71
|25/09/2026
|12:39:25
|CEU
|589
|210
|16.706
|25/09/2026
|12:40:28
|CEU
|590
|120
|16.692
|25/09/2026
|12:41:52
|AQU
|591
|141
|16.698
|25/09/2026
|12:41:56
|CEU
|592
|39
|16.698
|25/09/2026
|12:41:56
|CEU
|593
|180
|16.686
|25/09/2026
|12:42:48
|CEU
|594
|170
|16.684
|25/09/2026
|12:43:58
|CEU
|595
|125
|16.682
|25/09/2026
|12:43:59
|AQU
|596
|395
|16.692
|25/09/2026
|12:44:32
|ENX
|597
|210
|16.692
|25/09/2026
|12:44:56
|CEU
|598
|200
|16.7
|25/09/2026
|12:45:17
|CEU
|599
|135
|16.702
|25/09/2026
|12:45:17
|ENX
|600
|276
|16.702
|25/09/2026
|12:45:17
|ENX
|601
|115
|16.7
|25/09/2026
|12:45:31
|AQU
|602
|441
|16.706
|25/09/2026
|12:46:18
|ENX
|603
|200
|16.702
|25/09/2026
|12:46:23
|CEU
|604
|110
|16.71
|25/09/2026
|12:48:37
|AQU
|605
|129
|16.712
|25/09/2026
|12:48:37
|ENX
|606
|220
|16.704
|25/09/2026
|12:49:03
|CEU
|607
|120
|16.708
|25/09/2026
|12:49:45
|AQU
|608
|128
|16.712
|25/09/2026
|12:50:03
|ENX
|609
|760
|16.742
|25/09/2026
|12:52:15
|CEU
|610
|180
|16.74
|25/09/2026
|12:52:15
|CEU
|611
|147
|16.742
|25/09/2026
|12:52:15
|ENX
|612
|120
|16.74
|25/09/2026
|12:52:15
|AQU
|613
|210
|16.734
|25/09/2026
|12:53:07
|CEU
|614
|120
|16.728
|25/09/2026
|12:53:49
|AQU
|615
|213
|16.742
|25/09/2026
|12:54:34
|ENX
|616
|679
|16.764
|25/09/2026
|12:56:30
|ENX
|617
|110
|16.77
|25/09/2026
|12:57:16
|ENX
|618
|200
|16.77
|25/09/2026
|12:57:16
|CEU
|619
|600
|16.77
|25/09/2026
|12:57:16
|CEU
|620
|240
|16.764
|25/09/2026
|12:58:21
|AQU
|621
|210
|16.764
|25/09/2026
|12:58:21
|CEU
|622
|125
|16.764
|25/09/2026
|13:00:09
|AQU
|623
|190
|16.756
|25/09/2026
|13:00:30
|CEU
|624
|180
|16.756
|25/09/2026
|13:00:30
|CEU
|625
|32
|16.76
|25/09/2026
|13:01:36
|ENX
|626
|200
|16.768
|25/09/2026
|13:02:04
|CEU
|627
|188
|16.768
|25/09/2026
|13:02:04
|ENX
|628
|491
|16.768
|25/09/2026
|13:02:04
|ENX
|629
|120
|16.764
|25/09/2026
|13:02:04
|AQU
|630
|200
|16.754
|25/09/2026
|13:02:45
|CEU
|631
|125
|16.748
|25/09/2026
|13:03:33
|AQU
|632
|210
|16.75
|25/09/2026
|13:03:33
|CEU
|633
|216
|16.77
|25/09/2026
|13:05:01
|CEU
|634
|4
|16.77
|25/09/2026
|13:05:01
|CEU
|635
|202
|16.766
|25/09/2026
|13:05:02
|ENX
|636
|200
|16.762
|25/09/2026
|13:05:09
|CEU
|637
|120
|16.748
|25/09/2026
|13:05:47
|AQU
|638
|210
|16.766
|25/09/2026
|13:08:01
|CEU
|639
|190
|16.764
|25/09/2026
|13:08:08
|CEU
|640
|125
|16.764
|25/09/2026
|13:08:08
|AQU
|641
|150
|16.764
|25/09/2026
|13:08:08
|ENX
|642
|180
|16.76
|25/09/2026
|13:08:15
|CEU
|643
|170
|16.758
|25/09/2026
|13:09:59
|CEU
|644
|51
|16.75
|25/09/2026
|13:09:59
|AQU
|645
|200
|16.758
|25/09/2026
|13:11:00
|CEU
|646
|27
|16.756
|25/09/2026
|13:12:00
|CEU
|647
|131
|16.756
|25/09/2026
|13:12:00
|CEU
|648
|22
|16.758
|25/09/2026
|13:12:00
|CEU
|649
|121
|16.756
|25/09/2026
|13:12:03
|ENX
|650
|120
|16.752
|25/09/2026
|13:12:04
|AQU
|651
|10
|16.754
|25/09/2026
|13:12:04
|ENX
|652
|200
|16.738
|25/09/2026
|13:12:19
|CEU
|653
|111
|16.74
|25/09/2026
|13:12:19
|ENX
|654
|195
|16.73
|25/09/2026
|13:12:32
|ENX
|655
|110
|16.726
|25/09/2026
|13:14:52
|AQU
|656
|62
|16.73
|25/09/2026
|13:14:58
|CEU
|657
|148
|16.732
|25/09/2026
|13:14:58
|CEU
|658
|180
|16.734
|25/09/2026
|13:15:24
|ENX
|659
|200
|16.73
|25/09/2026
|13:15:55
|CEU
|660
|36
|16.73
|25/09/2026
|13:15:55
|CEU
|661
|174
|16.73
|25/09/2026
|13:15:55
|CEU
|662
|61
|16.728
|25/09/2026
|13:16:19
|AQU
|663
|180
|16.73
|25/09/2026
|13:16:57
|CEU
|664
|200
|16.726
|25/09/2026
|13:19:02
|CEU
|665
|620
|16.718
|25/09/2026
|13:21:35
|CEU
|666
|220
|16.718
|25/09/2026
|13:21:35
|CEU
|667
|225
|16.716
|25/09/2026
|13:21:35
|AQU
|668
|125
|16.714
|25/09/2026
|13:21:36
|AQU
|669
|68
|16.712
|25/09/2026
|13:21:48
|ENX
|670
|74
|16.712
|25/09/2026
|13:21:48
|ENX
|671
|17
|16.712
|25/09/2026
|13:21:54
|ENX
|672
|1
|16.71
|25/09/2026
|13:24:19
|AQU
|673
|114
|16.714
|25/09/2026
|13:24:19
|AQU
|674
|119
|16.708
|25/09/2026
|13:24:48
|ENX
|675
|60
|16.708
|25/09/2026
|13:24:52
|CEU
|676
|1
|16.708
|25/09/2026
|13:24:58
|CEU
|677
|64
|16.708
|25/09/2026
|13:24:58
|CEU
|678
|75
|16.708
|25/09/2026
|13:24:58
|CEU
|679
|520
|16.704
|25/09/2026
|13:25:29
|CEU
|680
|40
|16.704
|25/09/2026
|13:25:29
|CEU
|681
|120
|16.7
|25/09/2026
|13:25:29
|AQU
|682
|187
|16.702
|25/09/2026
|13:25:42
|ENX
|683
|190
|16.7
|25/09/2026
|13:26:43
|CEU
|684
|5
|16.698
|25/09/2026
|13:27:52
|CEU
|685
|185
|16.698
|25/09/2026
|13:27:52
|CEU
|686
|37
|16.692
|25/09/2026
|13:28:01
|AQU
|687
|210
|16.69
|25/09/2026
|13:28:26
|CEU
|688
|115
|16.69
|25/09/2026
|13:29:48
|AQU
|689
|190
|16.686
|25/09/2026
|13:29:48
|CEU
|690
|186
|16.692
|25/09/2026
|13:29:48
|ENX
|691
|200
|16.674
|25/09/2026
|13:30:14
|CEU
|692
|110
|16.678
|25/09/2026
|13:30:46
|ENX
|693
|1
|16.668
|25/09/2026
|13:31:12
|CEU
|694
|179
|16.668
|25/09/2026
|13:31:12
|CEU
|695
|20
|16.674
|25/09/2026
|13:31:29
|ENX
|696
|80
|16.674
|25/09/2026
|13:31:29
|ENX
|697
|110
|16.674
|25/09/2026
|13:31:29
|ENX
|698
|91
|16.668
|25/09/2026
|13:31:30
|AQU
|699
|39
|16.668
|25/09/2026
|13:31:30
|AQU
|700
|190
|16.664
|25/09/2026
|13:32:37
|CEU
|701
|173
|16.65
|25/09/2026
|13:33:24
|ENX
|702
|121
|16.646
|25/09/2026
|13:33:24
|AQU
|703
|170
|16.644
|25/09/2026
|13:33:24
|CEU
|704
|222
|16.634
|25/09/2026
|13:33:33
|ENX
|705
|23
|16.634
|25/09/2026
|13:33:33
|ENX
|706
|436
|16.686
|25/09/2026
|13:35:56
|ENX
|707
|615
|16.682
|25/09/2026
|13:35:57
|ENX
|708
|117
|16.678
|25/09/2026
|13:35:57
|AQU
|709
|400
|16.672
|25/09/2026
|13:36:09
|CEU
|710
|28
|16.67
|25/09/2026
|13:36:09
|CEU
|711
|40
|16.67
|25/09/2026
|13:36:09
|CEU
|712
|112
|16.67
|25/09/2026
|13:36:09
|CEU
|713
|29
|16.668
|25/09/2026
|13:37:46
|CEU
|714
|161
|16.668
|25/09/2026
|13:37:46
|CEU
|715
|21
|16.668
|25/09/2026
|13:37:56
|ENX
|716
|229
|16.668
|25/09/2026
|13:37:56
|ENX
|717
|200
|16.668
|25/09/2026
|13:38:48
|CEU
|718
|235
|16.672
|25/09/2026
|13:39:16
|ENX
|719
|220
|16.676
|25/09/2026
|13:39:57
|CEU
|720
|1
|16.676
|25/09/2026
|13:39:57
|CEU
|721
|209
|16.676
|25/09/2026
|13:39:57
|CEU
|722
|210
|16.686
|25/09/2026
|13:41:54
|CEU
|723
|200
|16.686
|25/09/2026
|13:42:52
|CEU
|724
|71
|16.692
|25/09/2026
|13:43:52
|CEU
|725
|139
|16.692
|25/09/2026
|13:43:52
|CEU
|726
|148
|16.692
|25/09/2026
|13:43:54
|ENX
|727
|210
|16.692
|25/09/2026
|13:45:47
|CEU
|728
|150
|16.692
|25/09/2026
|13:45:47
|CEU
|729
|30
|16.692
|25/09/2026
|13:45:47
|CEU
|730
|210
|16.684
|25/09/2026
|13:46:25
|CEU
|731
|140
|16.686
|25/09/2026
|13:46:25
|ENX
|732
|255
|16.684
|25/09/2026
|13:46:28
|ENX
|733
|220
|16.696
|25/09/2026
|13:47:57
|CEU
|734
|79
|16.69
|25/09/2026
|13:48:00
|ENX
|735
|41
|16.69
|25/09/2026
|13:48:14
|ENX
|736
|210
|16.69
|25/09/2026
|13:49:55
|CEU
|737
|190
|16.692
|25/09/2026
|13:51:49
|CEU
|738
|160
|16.692
|25/09/2026
|13:52:52
|CEU
|739
|6
|16.692
|25/09/2026
|13:53:51
|CEU
|740
|654
|16.692
|25/09/2026
|13:54:16
|CEU
|741
|190
|16.692
|25/09/2026
|13:54:16
|CEU
|742
|190
|16.678
|25/09/2026
|13:55:02
|CEU
|743
|200
|16.682
|25/09/2026
|13:56:45
|CEU
|744
|200
|16.68
|25/09/2026
|13:59:45
|CEU
|745
|700
|16.678
|25/09/2026
|13:59:46
|AQU
|746
|700
|16.678
|25/09/2026
|13:59:46
|AQU
|747
|119
|16.684
|25/09/2026
|13:59:49
|ENX
|748
|85
|16.684
|25/09/2026
|13:59:49
|ENX
|749
|380
|16.682
|25/09/2026
|13:59:49
|CEU
|750
|31
|16.684
|25/09/2026
|13:59:51
|ENX
|751
|144
|16.684
|25/09/2026
|13:59:51
|ENX
|752
|17
|16.684
|25/09/2026
|13:59:51
|ENX
|753
|7
|16.684
|25/09/2026
|13:59:51
|ENX
|754
|233
|16.678
|25/09/2026
|14:00:14
|AQU
|755
|467
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|756
|190
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|CEU
|757
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|758
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|759
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|760
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|761
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|762
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|763
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|764
|168
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|765
|467
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|766
|233
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|767
|467
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|768
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|769
|233
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|770
|467
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|771
|233
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|772
|233
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|773
|467
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|774
|233
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|775
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|776
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|777
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|778
|700
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|779
|327
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|780
|373
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|781
|96
|16.678
|25/09/2026
|14:00:20
|AQU
|782
|1
|16.662
|25/09/2026
|14:00:46
|ENX
|783
|137
|16.662
|25/09/2026
|14:00:46
|ENX
|784
|131
|16.664
|25/09/2026
|14:01:43
|CEU
|785
|49
|16.664
|25/09/2026
|14:01:43
|CEU
|786
|22
|16.646
|25/09/2026
|14:01:51
|CEU
|787
|168
|16.646
|25/09/2026
|14:01:51
|CEU
|788
|29
|16.636
|25/09/2026
|14:01:52
|ENX
|789
|106
|16.636
|25/09/2026
|14:01:52
|ENX
|790
|42
|16.638
|25/09/2026
|14:01:53
|ENX
|791
|148
|16.638
|25/09/2026
|14:01:53
|ENX
|792
|314
|16.638
|25/09/2026
|14:01:53
|ENX
|793
|279
|16.64
|25/09/2026
|14:01:58
|ENX
|794
|279
|16.64
|25/09/2026
|14:02:03
|ENX
|795
|142
|16.64
|25/09/2026
|14:02:03
|ENX
|796
|190
|16.626
|25/09/2026
|14:03:08
|CEU
|797
|190
|16.614
|25/09/2026
|14:04:29
|CEU
|798
|181
|16.616
|25/09/2026
|14:05:00
|ENX
|799
|35
|16.614
|25/09/2026
|14:05:00
|ENX
|800
|190
|16.614
|25/09/2026
|14:05:45
|CEU
|801
|111
|16.622
|25/09/2026
|14:07:39
|ENX
|802
|190
|16.618
|25/09/2026
|14:08:18
|CEU
|803
|380
|16.618
|25/09/2026
|14:08:18
|CEU
|804
|220
|16.622
|25/09/2026
|14:10:53
|CEU
|805
|194
|16.62
|25/09/2026
|14:10:53
|ENX
|806
|180
|16.614
|25/09/2026
|14:10:53
|CEU
|807
|190
|16.612
|25/09/2026
|14:12:12
|CEU
|808
|200
|16.61
|25/09/2026
|14:12:12
|CEU
|809
|127
|16.584
|25/09/2026
|14:13:10
|ENX
|810
|493
|16.584
|25/09/2026
|14:13:10
|ENX
|811
|190
|16.584
|25/09/2026
|14:13:15
|CEU
|812
|190
|16.582
|25/09/2026
|14:13:20
|ENX
|813
|179
|16.582
|25/09/2026
|14:13:20
|ENX
|814
|9
|16.582
|25/09/2026
|14:13:23
|ENX
|815
|104
|16.578
|25/09/2026
|14:14:53
|CEU
|816
|106
|16.58
|25/09/2026
|14:14:53
|CEU
|817
|180
|16.568
|25/09/2026
|14:15:15
|CEU
|818
|762
|16.58
|25/09/2026
|14:16:32
|ENX
|819
|170
|16.578
|25/09/2026
|14:16:32
|CEU
|820
|16
|16.58
|25/09/2026
|14:16:32
|ENX
|821
|780
|16.586
|25/09/2026
|14:17:57
|ENX
|822
|45
|16.586
|25/09/2026
|14:18:47
|CEU
|823
|45
|16.586
|25/09/2026
|14:18:47
|CEU
|824
|110
|16.586
|25/09/2026
|14:18:47
|CEU
|825
|380
|16.586
|25/09/2026
|14:20:29
|CEU
|826
|220
|16.586
|25/09/2026
|14:20:29
|CEU
|827
|100
|16.584
|25/09/2026
|14:21:18
|ENX
|828
|200
|16.584
|25/09/2026
|14:21:46
|CEU
|829
|7
|16.584
|25/09/2026
|14:21:46
|ENX
|830
|210
|16.572
|25/09/2026
|14:21:59
|CEU
|831
|210
|16.578
|25/09/2026
|14:23:48
|CEU
|832
|103
|16.576
|25/09/2026
|14:23:49
|ENX
|833
|220
|16.592
|25/09/2026
|14:27:43
|CEU
|834
|417
|16.588
|25/09/2026
|14:27:50
|CEU
|835
|163
|16.588
|25/09/2026
|14:27:50
|CEU
|836
|180
|16.586
|25/09/2026
|14:28:45
|CEU
|837
|180
|16.592
|25/09/2026
|14:29:45
|CEU
|838
|180
|16.592
|25/09/2026
|14:30:41
|CEU
|839
|190
|16.586
|25/09/2026
|14:32:02
|CEU
|840
|200
|16.586
|25/09/2026
|14:32:02
|CEU
|841
|543
|16.59
|25/09/2026
|14:32:52
|ENX
|842
|180
|16.59
|25/09/2026
|14:33:54
|CEU
|843
|112
|16.59
|25/09/2026
|14:33:54
|ENX
|844
|191
|16.588
|25/09/2026
|14:33:54
|CEU
|845
|9
|16.588
|25/09/2026
|14:33:54
|CEU
|846
|11
|16.594
|25/09/2026
|14:35:35
|CEU
|847
|179
|16.594
|25/09/2026
|14:35:35
|CEU
|848
|367
|16.592
|25/09/2026
|14:35:57
|ENX
|849
|12
|16.592
|25/09/2026
|14:36:35
|CEU
|850
|198
|16.594
|25/09/2026
|14:36:35
|CEU
|851
|220
|16.596
|25/09/2026
|14:37:03
|CEU
|852
|135
|16.596
|25/09/2026
|14:37:03
|ENX
|853
|190
|16.6
|25/09/2026
|14:39:28
|CEU
|854
|190
|16.6
|25/09/2026
|14:39:28
|CEU
|855
|180
|16.606
|25/09/2026
|14:40:38
|CEU
|856
|56
|16.608
|25/09/2026
|14:41:15
|ENX
|857
|47
|16.608
|25/09/2026
|14:41:15
|ENX
|858
|180
|16.604
|25/09/2026
|14:41:15
|CEU
|859
|172
|16.604
|25/09/2026
|14:42:39
|CEU
|860
|28
|16.604
|25/09/2026
|14:42:39
|CEU
|861
|180
|16.616
|25/09/2026
|14:43:43
|CEU
|862
|419
|16.624
|25/09/2026
|14:44:29
|ENX
|863
|190
|16.618
|25/09/2026
|14:44:29
|CEU
|864
|200
|16.622
|25/09/2026
|14:46:45
|CEU
|865
|210
|16.618
|25/09/2026
|14:46:52
|CEU
|866
|18
|16.628
|25/09/2026
|14:46:54
|ENX
|867
|112
|16.63
|25/09/2026
|14:46:54
|ENX
|868
|266
|16.64
|25/09/2026
|14:46:58
|ENX
|869
|264
|16.64
|25/09/2026
|14:46:58
|ENX
|870
|190
|16.638
|25/09/2026
|14:47:05
|CEU
|871
|143
|16.638
|25/09/2026
|14:47:07
|ENX
|872
|210
|16.646
|25/09/2026
|14:48:19
|CEU
|873
|195
|16.642
|25/09/2026
|14:49:03
|ENX
|874
|220
|16.638
|25/09/2026
|14:50:51
|CEU
|875
|190
|16.638
|25/09/2026
|14:51:54
|CEU
|876
|220
|16.636
|25/09/2026
|14:51:54
|CEU
|877
|180
|16.634
|25/09/2026
|14:52:33
|CEU
|878
|220
|16.626
|25/09/2026
|14:53:29
|CEU
|879
|128
|16.628
|25/09/2026
|14:53:29
|ENX
|880
|145
|16.616
|25/09/2026
|14:53:43
|ENX
|881
|200
|16.604
|25/09/2026
|14:54:49
|CEU
|882
|1
|16.604
|25/09/2026
|14:54:49
|CEU
|883
|9
|16.604
|25/09/2026
|14:54:49
|CEU
|884
|195
|16.604
|25/09/2026
|14:55:07
|ENX
|885
|5
|16.6
|25/09/2026
|14:55:49
|CEU
|886
|195
|16.6
|25/09/2026
|14:55:56
|CEU
|887
|180
|16.606
|25/09/2026
|14:57:15
|CEU
|888
|220
|16.606
|25/09/2026
|14:57:15
|CEU
|889
|288
|16.61
|25/09/2026
|14:57:15
|ENX
|890
|210
|16.6
|25/09/2026
|14:58:48
|CEU
|891
|119
|16.598
|25/09/2026
|14:59:49
|CEU
|892
|81
|16.598
|25/09/2026
|14:59:49
|CEU
|893
|132
|16.592
|25/09/2026
|15:00:47
|CEU
|894
|58
|16.592
|25/09/2026
|15:00:47
|CEU
|895
|193
|16.578
|25/09/2026
|15:01:47
|CEU
|896
|7
|16.58
|25/09/2026
|15:01:47
|CEU
|897
|200
|16.566
|25/09/2026
|15:02:09
|CEU
|898
|104
|16.568
|25/09/2026
|15:02:09
|ENX
|899
|620
|16.584
|25/09/2026
|15:06:47
|CEU
|900
|190
|16.584
|25/09/2026
|15:06:47
|CEU
|901
|320
|16.584
|25/09/2026
|15:06:47
|ENX
|902
|27
|16.58
|25/09/2026
|15:06:47
|ENX
|903
|293
|16.58
|25/09/2026
|15:06:47
|ENX
|904
|320
|16.58
|25/09/2026
|15:06:47
|ENX
|905
|18
|16.58
|25/09/2026
|15:06:47
|ENX
|906
|302
|16.58
|25/09/2026
|15:06:58
|ENX
|907
|320
|16.58
|25/09/2026
|15:06:58
|ENX
|908
|320
|16.58
|25/09/2026
|15:06:58
|ENX
|909
|190
|16.584
|25/09/2026
|15:07:46
|CEU
|910
|300
|16.584
|25/09/2026
|15:07:54
|ENX
|911
|72
|16.59
|25/09/2026
|15:08:43
|CEU
|912
|210
|16.598
|25/09/2026
|15:09:44
|CEU
|913
|47
|16.606
|25/09/2026
|15:10:42
|ENX
|914
|263
|16.608
|25/09/2026
|15:10:42
|ENX
|915
|190
|16.6
|25/09/2026
|15:11:41
|CEU
|916
|348
|16.6
|25/09/2026
|15:11:41
|CEU
|917
|550
|16.6
|25/09/2026
|15:11:41
|ENX
|918
|300
|16.6
|25/09/2026
|15:11:41
|ENX
|919
|210
|16.586
|25/09/2026
|15:12:46
|CEU
|920
|620
|16.586
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|921
|190
|16.586
|25/09/2026
|15:13:51
|CEU
|922
|320
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|923
|310
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|924
|320
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|925
|296
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|926
|318
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|927
|2
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|928
|318
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|929
|180
|16.582
|25/09/2026
|15:13:51
|CEU
|930
|2
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|931
|36
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|932
|282
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|933
|442
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|934
|52
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|935
|268
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|936
|456
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|937
|269
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|938
|51
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|939
|673
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|940
|320
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|941
|404
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|942
|269
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|943
|51
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|944
|55
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|945
|269
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|946
|51
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|947
|218
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|948
|54
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|949
|53
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|950
|213
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|951
|120
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|952
|200
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|953
|290
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|954
|30
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|955
|694
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|956
|320
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|957
|404
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|958
|280
|16.584
|25/09/2026
|15:13:51
|ENX
|959
|202
|16.58
|25/09/2026
|15:15:43
|CEU
|960
|28
|16.58
|25/09/2026
|15:15:43
|CEU
|961
|145
|16.58
|25/09/2026
|15:15:44
|ENX
|962
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:05
|ENX
|963
|165
|16.58
|25/09/2026
|15:16:05
|ENX
|964
|280
|16.58
|25/09/2026
|15:16:05
|ENX
|965
|210
|16.588
|25/09/2026
|15:16:45
|CEU
|966
|200
|16.578
|25/09/2026
|15:16:53
|CEU
|967
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|968
|521
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|969
|196
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|970
|280
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|971
|52
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|972
|326
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|973
|339
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|974
|590
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|975
|127
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|976
|264
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|977
|453
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|978
|271
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|979
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|980
|7
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|981
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|982
|7
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|983
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|984
|7
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|985
|453
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|986
|264
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|987
|432
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|988
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|989
|717
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|990
|296
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|991
|376
|16.58
|25/09/2026
|15:16:53
|ENX
|992
|210
|16.57
|25/09/2026
|15:18:23
|CEU
|993
|330
|16.57
|25/09/2026
|15:18:23
|ENX
|994
|170
|16.574
|25/09/2026
|15:20:25
|CEU
|995
|119
|16.574
|25/09/2026
|15:20:25
|CEU
|996
|91
|16.574
|25/09/2026
|15:20:25
|CEU
|997
|150
|16.582
|25/09/2026
|15:20:43
|ENX
|998
|1
|16.582
|25/09/2026
|15:20:43
|ENX
|999
|159
|16.582
|25/09/2026
|15:20:43
|ENX
|1000
|320
|16.606
|25/09/2026
|15:21:43
|ENX
|1001
|330
|16.606
|25/09/2026
|15:21:43
|ENX
|1002
|180
|16.6
|25/09/2026
|15:21:43
|CEU
|1003
|62
|16.606
|25/09/2026
|15:22:44
|ENX
|1004
|268
|16.606
|25/09/2026
|15:22:44
|ENX
|1005
|210
|16.602
|25/09/2026
|15:22:45
|CEU
|1006
|210
|16.644
|25/09/2026
|15:23:10
|CEU
|1007
|270
|16.644
|25/09/2026
|15:23:10
|ENX
|1008
|200
|16.626
|25/09/2026
|15:24:35
|CEU
|1009
|310
|16.624
|25/09/2026
|15:24:35
|ENX
|1010
|190
|16.62
|25/09/2026
|15:25:05
|CEU
|1011
|24
|16.636
|25/09/2026
|15:26:47
|CEU
|1012
|176
|16.636
|25/09/2026
|15:26:47
|CEU
|1013
|290
|16.634
|25/09/2026
|15:26:50
|ENX
|1014
|190
|16.65
|25/09/2026
|15:27:47
|CEU
|1015
|69
|16.644
|25/09/2026
|15:27:47
|ENX
|1016
|521
|16.644
|25/09/2026
|15:27:47
|ENX
|1017
|104
|16.638
|25/09/2026
|15:28:00
|CEU
|1018
|96
|16.638
|25/09/2026
|15:28:00
|CEU
|1019
|30
|16.636
|25/09/2026
|15:28:00
|ENX
|1020
|310
|16.636
|25/09/2026
|15:28:00
|ENX
|1021
|219
|16.69
|25/09/2026
|15:29:30
|CEU
|1022
|266
|16.69
|25/09/2026
|15:29:30
|ENX
|1023
|450
|16.682
|25/09/2026
|15:30:04
|CEU
|1024
|27
|16.702
|25/09/2026
|15:30:13
|ENX
|1025
|333
|16.702
|25/09/2026
|15:30:15
|ENX
|1026
|20
|16.71
|25/09/2026
|15:30:27
|ENX
|1027
|295
|16.714
|25/09/2026
|15:31:25
|ENX
|1028
|210
|16.714
|25/09/2026
|15:31:25
|ENX
|1029
|63
|16.712
|25/09/2026
|15:31:27
|CEU
|1030
|357
|16.712
|25/09/2026
|15:31:27
|CEU
|1031
|252
|16.734
|25/09/2026
|15:32:00
|ENX
|1032
|30
|16.734
|25/09/2026
|15:32:00
|ENX
|1033
|40
|16.734
|25/09/2026
|15:32:00
|ENX
|1034
|1
|16.728
|25/09/2026
|15:32:01
|ENX
|1035
|91
|16.716
|25/09/2026
|15:32:01
|CEU
|1036
|86
|16.716
|25/09/2026
|15:32:01
|CEU
|1037
|6
|16.716
|25/09/2026
|15:32:01
|CEU
|1038
|255
|16.716
|25/09/2026
|15:32:01
|CEU
|1039
|72
|16.716
|25/09/2026
|15:32:01
|CEU
|1040
|106
|16.696
|25/09/2026
|15:32:52
|ENX
|1041
|420
|16.692
|25/09/2026
|15:33:01
|CEU
|1042
|400
|16.668
|25/09/2026
|15:34:07
|CEU
|1043
|167
|16.66
|25/09/2026
|15:34:38
|ENX
|1044
|440
|16.662
|25/09/2026
|15:35:30
|CEU
|1045
|160
|16.664
|25/09/2026
|15:35:53
|ENX
|1046
|6
|16.664
|25/09/2026
|15:35:53
|ENX
|1047
|440
|16.662
|25/09/2026
|15:35:55
|CEU
|1048
|103
|16.67
|25/09/2026
|15:35:59
|ENX
|1049
|420
|16.66
|25/09/2026
|15:37:02
|CEU
|1050
|144
|16.656
|25/09/2026
|15:37:07
|ENX
|1051
|104
|16.652
|25/09/2026
|15:37:33
|ENX
|1052
|107
|16.646
|25/09/2026
|15:38:14
|ENX
|1053
|171
|16.648
|25/09/2026
|15:38:48
|CEU
|1054
|339
|16.648
|25/09/2026
|15:38:48
|CEU
|1055
|285
|16.642
|25/09/2026
|15:38:55
|ENX
|1056
|450
|16.648
|25/09/2026
|15:39:20
|CEU
|1057
|142
|16.65
|25/09/2026
|15:39:20
|ENX
|1058
|123
|16.626
|25/09/2026
|15:39:38
|ENX
|1059
|259
|16.636
|25/09/2026
|15:39:53
|ENX
|1060
|226
|16.636
|25/09/2026
|15:39:53
|ENX
|1061
|83
|16.624
|25/09/2026
|15:40:04
|CEU
|1062
|117
|16.624
|25/09/2026
|15:40:04
|CEU
|1063
|210
|16.624
|25/09/2026
|15:40:04
|CEU
|1064
|430
|16.686
|25/09/2026
|15:41:32
|CEU
|1065
|546
|16.692
|25/09/2026
|15:41:32
|ENX
|1066
|101
|16.68
|25/09/2026
|15:41:52
|ENX
|1067
|130
|16.7
|25/09/2026
|15:42:03
|ENX
|1068
|806
|16.744
|25/09/2026
|15:42:42
|ENX
|1069
|460
|16.738
|25/09/2026
|15:42:42
|CEU
|1070
|410
|16.716
|25/09/2026
|15:43:10
|CEU
|1071
|70
|16.714
|25/09/2026
|15:43:10
|ENX
|1072
|583
|16.714
|25/09/2026
|15:43:10
|ENX
|1073
|146
|16.714
|25/09/2026
|15:43:10
|ENX
|1074
|280
|16.708
|25/09/2026
|15:43:39
|ENX
|1075
|470
|16.72
|25/09/2026
|15:43:57
|CEU
|1076
|578
|16.738
|25/09/2026
|15:44:36
|ENX
|1077
|232
|16.738
|25/09/2026
|15:44:36
|ENX
|1078
|270
|16.73
|25/09/2026
|15:44:36
|ENX
|1079
|450
|16.766
|25/09/2026
|15:45:14
|CEU
|1080
|860
|16.764
|25/09/2026
|15:45:16
|ENX
|1081
|847
|16.768
|25/09/2026
|15:46:41
|ENX
|1082
|490
|16.768
|25/09/2026
|15:46:54
|CEU
|1083
|470
|16.766
|25/09/2026
|15:47:07
|CEU
|1084
|783
|16.76
|25/09/2026
|15:47:25
|ENX
|1085
|45
|16.774
|25/09/2026
|15:48:54
|CEU
|1086
|385
|16.774
|25/09/2026
|15:48:54
|CEU
|1087
|858
|16.768
|25/09/2026
|15:48:56
|ENX
|1088
|71
|16.764
|25/09/2026
|15:49:52
|CEU
|1089
|409
|16.764
|25/09/2026
|15:49:52
|CEU
|1090
|83
|16.766
|25/09/2026
|15:49:55
|ENX
|1091
|64
|16.766
|25/09/2026
|15:49:55
|ENX
|1092
|308
|16.766
|25/09/2026
|15:49:55
|ENX
|1093
|293
|16.766
|25/09/2026
|15:49:55
|ENX
|1094
|200
|16.766
|25/09/2026
|15:49:55
|ENX
|1095
|506
|16.764
|25/09/2026
|15:50:27
|ENX
|1096
|50
|16.762
|25/09/2026
|15:50:34
|ENX
|1097
|400
|16.77
|25/09/2026
|15:50:50
|CEU
|1098
|382
|16.756
|25/09/2026
|15:50:52
|ENX
|1099
|367
|16.788
|25/09/2026
|15:52:00
|ENX
|1100
|490
|16.778
|25/09/2026
|15:52:01
|CEU
|1101
|410
|16.776
|25/09/2026
|15:52:01
|CEU
|1102
|420
|16.77
|25/09/2026
|15:52:57
|CEU
|1103
|190
|16.772
|25/09/2026
|15:52:57
|ENX
|1104
|74
|16.766
|25/09/2026
|15:54:00
|ENX
|1105
|192
|16.766
|25/09/2026
|15:54:00
|ENX
|1106
|112
|16.766
|25/09/2026
|15:54:01
|ENX
|1107
|114
|16.762
|25/09/2026
|15:54:07
|CEU
|1108
|326
|16.762
|25/09/2026
|15:54:07
|CEU
|1109
|279
|16.748
|25/09/2026
|15:54:52
|CEU
|1110
|191
|16.748
|25/09/2026
|15:54:52
|CEU
|1111
|202
|16.764
|25/09/2026
|15:56:13
|ENX
|1112
|400
|16.754
|25/09/2026
|15:56:14
|CEU
|1113
|270
|16.73
|25/09/2026
|15:56:14
|ENX
|1114
|794
|16.74
|25/09/2026
|15:56:43
|ENX
|1115
|217
|16.74
|25/09/2026
|15:56:43
|ENX
|1116
|480
|16.75
|25/09/2026
|15:57:03
|CEU
|1117
|592
|16.754
|25/09/2026
|15:58:00
|ENX
|1118
|7
|16.754
|25/09/2026
|15:58:00
|ENX
|1119
|470
|16.774
|25/09/2026
|15:58:08
|CEU
|1120
|850
|16.772
|25/09/2026
|15:58:12
|ENX
|1121
|460
|16.77
|25/09/2026
|15:59:38
|CEU
|1122
|470
|16.768
|25/09/2026
|15:59:44
|CEU
|1123
|1046
|16.77
|25/09/2026
|15:59:44
|ENX
|1124
|814
|16.764
|25/09/2026
|16:00:41
|ENX
|1125
|490
|16.768
|25/09/2026
|16:01:29
|CEU
|1126
|485
|16.772
|25/09/2026
|16:01:29
|ENX
|1127
|258
|16.756
|25/09/2026
|16:02:09
|CEU
|1128
|182
|16.756
|25/09/2026
|16:02:09
|CEU
|1129
|107
|16.756
|25/09/2026
|16:02:28
|ENX
|1130
|287
|16.748
|25/09/2026
|16:02:44
|CEU
|1131
|125
|16.748
|25/09/2026
|16:03:34
|CEU
|1132
|510
|16.744
|25/09/2026
|16:03:58
|CEU
|1133
|106
|16.742
|25/09/2026
|16:04:02
|ENX
|1134
|23
|16.742
|25/09/2026
|16:04:02
|ENX
|1135
|28
|16.742
|25/09/2026
|16:04:02
|ENX
|1136
|17
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1137
|283
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1138
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1139
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1140
|1
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1141
|106
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1142
|363
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1143
|107
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1144
|363
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1145
|107
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1146
|1196
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1147
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1148
|833
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1149
|53
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1150
|417
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1151
|144
|16.73
|25/09/2026
|16:04:47
|ENX
|1152
|490
|16.73
|25/09/2026
|16:04:50
|CEU
|1153
|245
|16.734
|25/09/2026
|16:05:19
|ENX
|1154
|282
|16.734
|25/09/2026
|16:05:27
|ENX
|1155
|52
|16.734
|25/09/2026
|16:05:27
|ENX
|1156
|250
|16.734
|25/09/2026
|16:05:28
|ENX
|1157
|52
|16.734
|25/09/2026
|16:05:28
|ENX
|1158
|86
|16.734
|25/09/2026
|16:05:28
|ENX
|1159
|14
|16.74
|25/09/2026
|16:05:40
|ENX
|1160
|290
|16.74
|25/09/2026
|16:05:43
|ENX
|1161
|639
|16.74
|25/09/2026
|16:05:43
|ENX
|1162
|500
|16.734
|25/09/2026
|16:06:21
|CEU
|1163
|378
|16.732
|25/09/2026
|16:06:21
|ENX
|1164
|260
|16.73
|25/09/2026
|16:06:21
|ENX
|1165
|91
|16.73
|25/09/2026
|16:06:21
|ENX
|1166
|219
|16.73
|25/09/2026
|16:06:21
|ENX
|1167
|152
|16.732
|25/09/2026
|16:06:31
|ENX
|1168
|80
|16.732
|25/09/2026
|16:07:07
|ENX
|1169
|470
|16.766
|25/09/2026
|16:08:29
|CEU
|1170
|258
|16.764
|25/09/2026
|16:08:38
|CEU
|1171
|202
|16.764
|25/09/2026
|16:08:38
|CEU
|1172
|258
|16.776
|25/09/2026
|16:08:59
|ENX
|1173
|23
|16.776
|25/09/2026
|16:08:59
|ENX
|1174
|156
|16.776
|25/09/2026
|16:08:59
|ENX
|1175
|330
|16.768
|25/09/2026
|16:09:03
|CEU
|1176
|190
|16.768
|25/09/2026
|16:09:03
|CEU
|1177
|183
|16.762
|25/09/2026
|16:09:57
|CEU
|1178
|247
|16.762
|25/09/2026
|16:10:03
|CEU
|1179
|64
|16.754
|25/09/2026
|16:10:30
|ENX
|1180
|66
|16.754
|25/09/2026
|16:10:30
|ENX
|1181
|244
|16.754
|25/09/2026
|16:10:54
|ENX
|1182
|103
|16.75
|25/09/2026
|16:10:54
|CEU
|1183
|337
|16.75
|25/09/2026
|16:10:54
|CEU
|1184
|361
|16.754
|25/09/2026
|16:10:54
|ENX
|1185
|74
|16.748
|25/09/2026
|16:11:08
|ENX
|1186
|420
|16.738
|25/09/2026
|16:11:40
|CEU
|1187
|170
|16.73
|25/09/2026
|16:12:10
|ENX
|1188
|264
|16.73
|25/09/2026
|16:12:59
|CEU
|1189
|464
|16.736
|25/09/2026
|16:13:06
|ENX
|1190
|158
|16.736
|25/09/2026
|16:13:06
|ENX
|1191
|131
|16.73
|25/09/2026
|16:13:10
|CEU
|1192
|35
|16.73
|25/09/2026
|16:13:10
|CEU
|1193
|100
|16.73
|25/09/2026
|16:13:10
|ENX
|1194
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:13:10
|ENX
|1195
|180
|16.738
|25/09/2026
|16:14:01
|ENX
|1196
|81
|16.738
|25/09/2026
|16:14:01
|ENX
|1197
|111
|16.738
|25/09/2026
|16:14:01
|ENX
|1198
|500
|16.736
|25/09/2026
|16:14:22
|CEU
|1199
|460
|16.762
|25/09/2026
|16:15:19
|CEU
|1200
|287
|16.762
|25/09/2026
|16:15:27
|ENX
|1201
|19
|16.758
|25/09/2026
|16:16:34
|CEU
|1202
|451
|16.758
|25/09/2026
|16:16:34
|CEU
|1203
|460
|16.746
|25/09/2026
|16:16:46
|CEU
|1204
|290
|16.73
|25/09/2026
|16:16:46
|ENX
|1205
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:16:46
|ENX
|1206
|1078
|16.76
|25/09/2026
|16:17:19
|ENX
|1207
|130
|16.758
|25/09/2026
|16:17:19
|ENX
|1208
|221
|16.75
|25/09/2026
|16:18:04
|ENX
|1209
|134
|16.75
|25/09/2026
|16:18:04
|ENX
|1210
|254
|16.744
|25/09/2026
|16:18:28
|CEU
|1211
|196
|16.744
|25/09/2026
|16:18:28
|CEU
|1212
|182
|16.736
|25/09/2026
|16:18:30
|ENX
|1213
|117
|16.734
|25/09/2026
|16:18:44
|ENX
|1214
|460
|16.742
|25/09/2026
|16:19:13
|CEU
|1215
|167
|16.744
|25/09/2026
|16:19:13
|ENX
|1216
|470
|16.734
|25/09/2026
|16:20:36
|CEU
|1217
|52
|16.73
|25/09/2026
|16:20:50
|ENX
|1218
|418
|16.73
|25/09/2026
|16:20:50
|ENX
|1219
|181
|16.73
|25/09/2026
|16:20:50
|ENX
|1220
|99
|16.73
|25/09/2026
|16:21:02
|ENX
|1221
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:21:02
|ENX
|1222
|325
|16.73
|25/09/2026
|16:21:02
|ENX
|1223
|122
|16.73
|25/09/2026
|16:21:07
|ENX
|1224
|23
|16.73
|25/09/2026
|16:21:07
|ENX
|1225
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:21:07
|ENX
|1226
|223
|16.73
|25/09/2026
|16:21:07
|ENX
|1227
|106
|16.73
|25/09/2026
|16:21:07
|ENX
|1228
|141
|16.73
|25/09/2026
|16:21:07
|ENX
|1229
|122
|16.73
|25/09/2026
|16:21:15
|ENX
|1230
|78
|16.73
|25/09/2026
|16:21:19
|ENX
|1231
|75
|16.734
|25/09/2026
|16:22:10
|ENX
|1232
|165
|16.734
|25/09/2026
|16:22:10
|ENX
|1233
|480
|16.772
|25/09/2026
|16:22:21
|CEU
|1234
|430
|16.772
|25/09/2026
|16:22:21
|CEU
|1235
|1040
|16.77
|25/09/2026
|16:22:30
|ENX
|1236
|1249
|16.77
|25/09/2026
|16:22:30
|ENX
|1237
|440
|16.76
|25/09/2026
|16:23:01
|CEU
|1238
|106
|16.75
|25/09/2026
|16:23:19
|ENX
|1239
|1080
|16.746
|25/09/2026
|16:23:54
|ENX
|1240
|440
|16.762
|25/09/2026
|16:24:13
|CEU
|1241
|1321
|16.742
|25/09/2026
|16:25:04
|ENX
|1242
|362
|16.74
|25/09/2026
|16:25:04
|CEU
|1243
|158
|16.74
|25/09/2026
|16:25:04
|CEU
|1244
|490
|16.768
|25/09/2026
|16:26:02
|CEU
|1245
|1341
|16.768
|25/09/2026
|16:26:02
|ENX
|1246
|163
|16.752
|25/09/2026
|16:26:40
|ENX
|1247
|1148
|16.752
|25/09/2026
|16:26:40
|ENX
|1248
|197
|16.748
|25/09/2026
|16:28:24
|ENX
|1249
|240
|16.758
|25/09/2026
|16:28:57
|ENX
|1250
|13
|16.758
|25/09/2026
|16:28:57
|ENX
|1251
|410
|16.762
|25/09/2026
|16:29:58
|ENX
|1252
|430
|16.76
|25/09/2026
|16:29:58
|ENX
|1253
|133
|16.732
|25/09/2026
|16:30:24
|ENX
|1254
|155
|16.732
|25/09/2026
|16:30:24
|ENX
|1255
|139
|16.732
|25/09/2026
|16:30:24
|ENX
|1256
|540
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|CEU
|1257
|570
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|CEU
|1258
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1259
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1260
|53
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1261
|235
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1262
|348
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1263
|235
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1264
|53
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1265
|127
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1266
|180
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1267
|53
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1268
|55
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1269
|125
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1270
|180
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1271
|52
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1272
|53
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1273
|3
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1274
|285
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1275
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1276
|296
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1277
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1278
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1279
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1280
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1281
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1282
|243
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1283
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1284
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1285
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1286
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1287
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1288
|58
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1289
|81
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1290
|149
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1291
|791
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1292
|288
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1293
|67
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1294
|221
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1295
|42
|16.732
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1296
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1297
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1298
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1299
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1300
|110
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1301
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1302
|470
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1303
|260
|16.73
|25/09/2026
|16:30:43
|ENX
|1304
|460
|16.7
|25/09/2026
|16:31:39
|ENX
|1305
|470
|16.7
|25/09/2026
|16:31:39
|ENX
|1306
|1
|16.7
|25/09/2026
|16:31:39
|ENX
|1307
|469
|16.7
|25/09/2026
|16:31:39
|ENX
|1308
|60
|16.7
|25/09/2026
|16:31:39
|ENX
|1309
|570
|16.682
|25/09/2026
|16:32:04
|CEU
|1310
|440
|16.686
|25/09/2026
|16:32:04
|ENX
|1311
|98
|16.668
|25/09/2026
|16:32:33
|ENX
|1312
|197
|16.668
|25/09/2026
|16:32:33
|ENX
|1313
|175
|16.668
|25/09/2026
|16:32:33
|ENX
|1314
|1
|16.666
|25/09/2026
|16:32:33
|CEU
|1315
|470
|16.668
|25/09/2026
|16:32:33
|ENX
|1316
|538
|16.666
|25/09/2026
|16:32:33
|CEU
|1317
|1
|16.668
|25/09/2026
|16:32:33
|ENX
|1318
|29
|16.668
|25/09/2026
|16:32:33
|ENX
|1319
|41
|16.666
|25/09/2026
|16:32:33
|CEU
|1320
|138
|16.67
|25/09/2026
|16:33:12
|ENX
|1321
|560
|16.68
|25/09/2026
|16:34:04
|CEU
|1322
|282
|16.678
|25/09/2026
|16:34:04
|ENX
|1323
|429
|16.678
|25/09/2026
|16:34:04
|ENX
|1324
|41
|16.678
|25/09/2026
|16:34:04
|ENX
|1325
|470
|16.678
|25/09/2026
|16:34:04
|ENX
|1326
|90
|16.69
|25/09/2026
|16:34:21
|ENX
|1327
|450
|16.688
|25/09/2026
|16:34:21
|ENX
|1328
|52
|16.69
|25/09/2026
|16:34:21
|ENX
|1329
|418
|16.69
|25/09/2026
|16:34:21
|ENX
|1330
|31
|16.69
|25/09/2026
|16:34:21
|ENX
|1331
|449
|16.69
|25/09/2026
|16:34:21
|ENX
|1332
|530
|16.688
|25/09/2026
|16:34:38
|CEU
|1333
|244
|16.688
|25/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1334
|236
|16.688
|25/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1335
|470
|16.688
|25/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1336
|470
|16.688
|25/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1337
|500
|16.686
|25/09/2026
|16:36:04
|CEU
|1338
|53
|16.682
|25/09/2026
|16:36:04
|ENX
|1339
|25
|16.682
|25/09/2026
|16:36:08
|ENX
|1340
|550
|16.692
|25/09/2026
|16:37:02
|CEU
|1341
|255
|16.692
|25/09/2026
|16:37:17
|ENX
|1342
|560
|16.702
|25/09/2026
|16:38:21
|CEU
|1343
|711
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1344
|470
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1345
|41
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1346
|18
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1347
|452
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1348
|59
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1349
|318
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1350
|152
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1351
|106
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1352
|9
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1353
|141
|16.7
|25/09/2026
|16:38:21
|ENX
|1354
|262
|16.7
|25/09/2026
|16:38:53
|ENX
|1355
|208
|16.7
|25/09/2026
|16:38:53
|ENX
|1356
|470
|16.7
|25/09/2026
|16:38:53
|ENX
|1357
|480
|16.696
|25/09/2026
|16:38:53
|CEU
|1358
|296
|16.7
|25/09/2026
|16:38:53
|ENX
|1359
|256
|16.7
|25/09/2026
|16:38:53
|ENX
|1360
|8
|16.7
|25/09/2026
|16:38:53
|ENX
|1361
|540
|16.708
|25/09/2026
|16:40:21
|CEU
|1362
|470
|16.708
|25/09/2026
|16:40:21
|ENX
|1363
|120
|16.708
|25/09/2026
|16:40:21
|ENX
|1364
|350
|16.708
|25/09/2026
|16:40:21
|ENX
|1365
|60
|16.708
|25/09/2026
|16:40:21
|ENX
|1366
|470
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1367
|460
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1368
|400
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1369
|106
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1370
|364
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1371
|106
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1372
|84
|16.708
|25/09/2026
|16:40:26
|ENX
|1373
|206
|16.7
|25/09/2026
|16:40:26
|CEU
|1374
|294
|16.7
|25/09/2026
|16:40:26
|CEU
|1375
|77
|16.698
|25/09/2026
|16:41:20
|ENX
|1376
|333
|16.698
|25/09/2026
|16:41:20
|ENX
|1377
|470
|16.698
|25/09/2026
|16:41:20
|ENX
|1378
|178
|16.698
|25/09/2026
|16:41:20
|ENX
|1379
|292
|16.698
|25/09/2026
|16:41:20
|ENX
|1380
|50
|16.698
|25/09/2026
|16:41:20
|ENX
|1381
|520
|16.69
|25/09/2026
|16:41:30
|CEU
|1382
|207
|16.688
|25/09/2026
|16:42:32
|ENX
|1383
|468
|16.688
|25/09/2026
|16:43:43
|CEU
|1384
|263
|16.688
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1385
|440
|16.688
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1386
|580
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|CEU
|1387
|22
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|CEU
|1388
|460
|16.688
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1389
|81
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1390
|62
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1391
|150
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1392
|71
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1393
|384
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1394
|53
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1395
|49
|16.686
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1396
|307
|16.678
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1397
|81
|16.674
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1398
|171
|16.674
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1399
|200
|16.676
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1400
|82
|16.676
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1401
|62
|16.676
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1402
|4
|16.678
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1403
|81
|16.678
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1404
|79
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1405
|82
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1406
|63
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1407
|325
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1408
|282
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1409
|188
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1410
|83
|16.68
|25/09/2026
|16:44:10
|ENX
|1411
|590
|16.698
|25/09/2026
|16:44:45
|CEU
|1412
|390
|16.702
|25/09/2026
|16:45:52
|ENX
|1413
|470
|16.702
|25/09/2026
|16:45:55
|ENX
|1414
|470
|16.702
|25/09/2026
|16:45:55
|ENX
|1415
|40
|16.702
|25/09/2026
|16:45:55
|ENX
|1416
|570
|16.696
|25/09/2026
|16:46:10
|CEU
|1417
|240
|16.694
|25/09/2026
|16:46:10
|ENX
|1418
|170
|16.694
|25/09/2026
|16:46:10
|ENX
|1419
|470
|16.694
|25/09/2026
|16:46:10
|ENX
|1420
|470
|16.694
|25/09/2026
|16:46:10
|ENX
|1421
|140
|16.694
|25/09/2026
|16:46:10
|ENX
|1422
|590
|16.71
|25/09/2026
|16:46:56
|CEU
|1423
|550
|16.704
|25/09/2026
|16:47:39
|CEU
|1424
|244
|16.704
|25/09/2026
|16:47:52
|ENX
|1425
|156
|16.704
|25/09/2026
|16:47:52
|ENX
|1426
|470
|16.704
|25/09/2026
|16:47:52
|ENX
|1427
|470
|16.704
|25/09/2026
|16:47:52
|ENX
|1428
|170
|16.704
|25/09/2026
|16:47:52
|ENX
|1429
|440
|16.698
|25/09/2026
|16:48:30
|ENX
|1430
|470
|16.698
|25/09/2026
|16:48:30
|ENX
|1431
|53
|16.698
|25/09/2026
|16:48:30
|ENX
|1432
|417
|16.698
|25/09/2026
|16:48:30
|ENX
|1433
|80
|16.698
|25/09/2026
|16:48:30
|ENX
|1434
|540
|16.698
|25/09/2026
|16:49:16
|CEU
|1435
|410
|16.698
|25/09/2026
|16:49:16
|ENX
|1436
|470
|16.696
|25/09/2026
|16:49:16
|ENX
|1437
|470
|16.696
|25/09/2026
|16:49:16
|ENX
|1438
|20
|16.696
|25/09/2026
|16:49:16
|ENX
|1439
|161
|16.684
|25/09/2026
|16:49:56
|CEU
|1440
|260
|16.684
|25/09/2026
|16:50:04
|CEU
|1441
|119
|16.684
|25/09/2026
|16:50:04
|CEU
|1442
|181
|16.692
|25/09/2026
|16:50:53
|ENX
|1443
|219
|16.692
|25/09/2026
|16:50:53
|ENX
|1444
|20
|16.69
|25/09/2026
|16:51:01
|ENX
|1445
|470
|16.692
|25/09/2026
|16:51:01
|ENX
|1446
|52
|16.692
|25/09/2026
|16:51:01
|ENX
|1447
|418
|16.692
|25/09/2026
|16:51:01
|ENX
|1448
|440
|16.688
|25/09/2026
|16:51:08
|ENX
|1449
|470
|16.688
|25/09/2026
|16:51:08
|ENX
|1450
|600
|16.684
|25/09/2026
|16:51:08
|CEU
|1451
|470
|16.688
|25/09/2026
|16:51:08
|ENX
|1452
|120
|16.688
|25/09/2026
|16:51:08
|ENX
|1453
|33
|16.684
|25/09/2026
|16:52:18
|CEU
|1454
|204
|16.684
|25/09/2026
|16:52:18
|CEU
|1455
|283
|16.684
|25/09/2026
|16:52:18
|CEU
|1456
|107
|16.678
|25/09/2026
|16:52:51
|ENX
|1457
|560
|16.69
|25/09/2026
|16:53:15
|CEU
|1458
|470
|16.69
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1459
|430
|16.69
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1460
|444
|16.69
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1461
|1
|16.688
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1462
|469
|16.688
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1463
|380
|16.688
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1464
|451
|16.688
|25/09/2026
|16:53:15
|ENX
|1465
|138
|16.68
|25/09/2026
|16:55:00
|ENX
|1466
|332
|16.68
|25/09/2026
|16:55:00
|ENX
|1467
|470
|16.68
|25/09/2026
|16:55:00
|ENX
|1468
|888
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|CEU
|1469
|590
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|CEU
|1470
|400
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|ENX
|1471
|470
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|ENX
|1472
|191
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|CEU
|1473
|31
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|CEU
|1474
|511
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|ENX
|1475
|451
|16.682
|25/09/2026
|16:55:51
|ENX
|1476
|560
|16.698
|25/09/2026
|16:56:51
|CEU
|1477
|26
|16.698
|25/09/2026
|16:57:34
|ENX
|1478
|203
|16.698
|25/09/2026
|16:57:34
|ENX
|1479
|131
|16.7
|25/09/2026
|16:58:18
|CEU
|1480
|99
|16.7
|25/09/2026
|16:58:18
|CEU
|1481
|340
|16.7
|25/09/2026
|16:58:18
|CEU
|1482
|241
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1483
|470
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1484
|470
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1485
|141
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1486
|122
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1487
|410
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1488
|70
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1489
|298
|16.698
|25/09/2026
|16:58:31
|ENX
|1490
|239
|16.696
|25/09/2026
|16:58:53
|ENX
|1491
|550
|16.706
|25/09/2026
|17:00:20
|CEU
|1492
|520
|16.706
|25/09/2026
|17:01:24
|CEU
|1493
|470
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1494
|520
|16.702
|25/09/2026
|17:01:24
|CEU
|1495
|470
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1496
|410
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1497
|440
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1498
|470
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1499
|470
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1500
|81
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1501
|862
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1502
|470
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1503
|470
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1504
|182
|16.708
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1505
|80
|16.706
|25/09/2026
|17:01:24
|ENX
|1506
|266
|16.706
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1507
|179
|16.706
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1508
|321
|16.708
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1509
|81
|16.708
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1510
|174
|16.708
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1511
|183
|16.708
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1512
|227
|16.708
|25/09/2026
|17:01:25
|ENX
|1513
|620
|16.702
|25/09/2026
|17:01:46
|CEU
|1514
|470
|16.71
|25/09/2026
|17:02:13
|ENX
|1515
|470
|16.71
|25/09/2026
|17:02:13
|ENX
|1516
|51
|16.71
|25/09/2026
|17:02:13
|ENX
|1517
|490
|16.706
|25/09/2026
|17:02:31
|ENX
|1518
|590
|16.702
|25/09/2026
|17:02:31
|CEU
|1519
|540
|16.692
|25/09/2026
|17:03:49
|CEU
|1520
|470
|16.692
|25/09/2026
|17:03:49
|ENX
|1521
|380
|16.692
|25/09/2026
|17:03:49
|ENX
|1522
|421
|16.692
|25/09/2026
|17:03:49
|ENX
|1523
|49
|16.692
|25/09/2026
|17:03:49
|ENX
|1524
|171
|16.692
|25/09/2026
|17:03:49
|ENX
|1525
|520
|16.692
|25/09/2026
|17:04:43
|CEU
|1526
|470
|16.692
|25/09/2026
|17:04:43
|ENX
|1527
|420
|16.692
|25/09/2026
|17:04:43
|ENX
|1528
|461
|16.692
|25/09/2026
|17:04:44
|ENX
|1529
|155
|16.694
|25/09/2026
|17:06:24
|CEU
|1530
|7
|16.694
|25/09/2026
|17:06:24
|CEU
|1531
|338
|16.694
|25/09/2026
|17:06:24
|CEU
|1532
|470
|16.69
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1533
|470
|16.69
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1534
|328
|16.69
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1535
|142
|16.69
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1536
|461
|16.69
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1537
|1
|16.69
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1538
|500
|16.688
|25/09/2026
|17:06:24
|ENX
|1539
|520
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|CEU
|1540
|390
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|ENX
|1541
|470
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|ENX
|1542
|106
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|ENX
|1543
|326
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|ENX
|1544
|38
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|ENX
|1545
|11
|16.692
|25/09/2026
|17:07:17
|ENX
|1546
|460
|16.69
|25/09/2026
|17:07:28
|ENX
|1547
|490
|16.688
|25/09/2026
|17:07:28
|CEU
|1548
|322
|16.684
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1549
|148
|16.684
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1550
|431
|16.684
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1551
|3
|16.684
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1552
|37
|16.684
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1553
|13
|16.682
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1554
|52
|16.682
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1555
|164
|16.682
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1556
|251
|16.682
|25/09/2026
|17:08:10
|ENX
|1557
|570
|16.682
|25/09/2026
|17:08:44
|CEU
|1558
|72
|16.682
|25/09/2026
|17:09:37
|ENX
|1559
|52
|16.682
|25/09/2026
|17:09:37
|ENX
|1560
|418
|16.682
|25/09/2026
|17:09:37
|ENX
|1561
|52
|16.682
|25/09/2026
|17:09:37
|ENX
|1562
|467
|16.682
|25/09/2026
|17:09:37
|ENX
|1563
|430
|16.684
|25/09/2026
|17:09:51
|ENX
|1564
|630
|16.682
|25/09/2026
|17:10:19
|CEU
|1565
|470
|16.68
|25/09/2026
|17:10:21
|ENX
|1566
|450
|16.68
|25/09/2026
|17:10:21
|ENX
|1567
|470
|16.68
|25/09/2026
|17:10:21
|ENX
|1568
|131
|16.68
|25/09/2026
|17:10:21
|ENX
|1569
|480
|16.674
|25/09/2026
|17:10:56
|CEU
|1570
|470
|16.674
|25/09/2026
|17:10:56
|ENX
|1571
|440
|16.674
|25/09/2026
|17:10:56
|ENX
|1572
|180
|16.674
|25/09/2026
|17:10:56
|ENX
|1573
|278
|16.674
|25/09/2026
|17:10:56
|ENX
|1574
|133
|16.674
|25/09/2026
|17:10:56
|ENX
|1575
|600
|16.664
|25/09/2026
|17:11:37
|CEU
|1576
|16
|16.674
|25/09/2026
|17:12:05
|ENX
|1577
|252
|16.674
|25/09/2026
|17:12:23
|ENX
|1578
|520
|16.676
|25/09/2026
|17:12:48
|CEU
|1579
|470
|16.676
|25/09/2026
|17:12:48
|ENX
|1580
|400
|16.676
|25/09/2026
|17:12:48
|ENX
|1581
|213
|16.676
|25/09/2026
|17:12:48
|ENX
|1582
|470
|16.676
|25/09/2026
|17:12:49
|ENX
|1583
|213
|16.676
|25/09/2026
|17:12:49
|ENX
|1584
|228
|16.674
|25/09/2026
|17:12:55
|ENX
|1585
|430
|16.67
|25/09/2026
|17:13:00
|ENX
|1586
|200
|16.674
|25/09/2026
|17:14:21
|CEU
|1587
|400
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|CEU
|1588
|420
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|ENX
|1589
|470
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|ENX
|1590
|323
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|ENX
|1591
|52
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|ENX
|1592
|95
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|ENX
|1593
|71
|16.68
|25/09/2026
|17:14:28
|ENX
|1594
|70
|16.686
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1595
|400
|16.686
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1596
|110
|16.684
|25/09/2026
|17:15:06
|CEU
|1597
|400
|16.686
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1598
|400
|16.684
|25/09/2026
|17:15:06
|CEU
|1599
|70
|16.686
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1600
|121
|16.686
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1601
|3
|16.684
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1602
|437
|16.684
|25/09/2026
|17:15:06
|ENX
|1603
|530
|16.672
|25/09/2026
|17:15:58
|CEU
|1604
|470
|16.672
|25/09/2026
|17:15:58
|ENX
|1605
|86
|16.672
|25/09/2026
|17:15:58
|ENX
|1606
|470
|16.672
|25/09/2026
|17:15:58
|ENX
|1607
|52
|16.672
|25/09/2026
|17:15:58
|ENX
|1608
|3
|16.672
|25/09/2026
|17:15:58
|ENX
|1609
|470
|16.668
|25/09/2026
|17:16:20
|ENX
|1610
|620
|16.664
|25/09/2026
|17:16:57
|CEU
|1611
|470
|16.664
|25/09/2026
|17:16:57
|ENX
|1612
|230
|16.664
|25/09/2026
|17:16:57
|ENX
|1613
|361
|16.664
|25/09/2026
|17:16:57
|ENX
|1614
|400
|16.68
|25/09/2026
|17:17:57
|ENX
|1615
|550
|16.676
|25/09/2026
|17:18:06
|CEU
|1616
|470
|16.676
|25/09/2026
|17:18:06
|ENX
|1617
|140
|16.676
|25/09/2026
|17:18:06
|ENX
|1618
|330
|16.676
|25/09/2026
|17:18:06
|ENX
|1619
|61
|16.676
|25/09/2026
|17:18:06
|ENX
|1620
|209
|16.672
|25/09/2026
|17:18:06
|ENX
|1621
|187
|16.672
|25/09/2026
|17:18:06
|ENX
|1622
|34
|16.672
|25/09/2026
|17:18:15
|ENX
|1623
|470
|16.668
|25/09/2026
|17:18:47
|ENX
|1624
|470
|16.668
|25/09/2026
|17:18:47
|ENX
|1625
|151
|16.668
|25/09/2026
|17:18:47
|ENX
|1626
|590
|16.666
|25/09/2026
|17:18:47
|CEU
|1627
|277
|16.644
|25/09/2026
|17:19:19
|ENX
|1628
|133
|16.644
|25/09/2026
|17:19:19
|ENX
|1629
|590
|16.632
|25/09/2026
|17:19:39
|CEU
|1630
|450
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1631
|440
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1632
|540
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|CEU
|1633
|510
|16.63
|25/09/2026
|17:21:44
|CEU
|1634
|470
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1635
|265
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1636
|5
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1637
|200
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1638
|81
|16.632
|25/09/2026
|17:21:44
|ENX
|1639
|3
|16.624
|25/09/2026
|17:22:12
|ENX
|1640
|143
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1641
|560
|16.64
|25/09/2026
|17:22:40
|CEU
|1642
|327
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1643
|470
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1644
|480
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1645
|143
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1646
|299
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1647
|470
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1648
|106
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1649
|42
|16.642
|25/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1650
|390
|16.644
|25/09/2026
|17:23:54
|ENX
|1651
|470
|16.644
|25/09/2026
|17:23:54
|ENX
|1652
|470
|16.644
|25/09/2026
|17:23:54
|ENX
|1653
|112
|16.644
|25/09/2026
|17:23:54
|ENX
|1654
|7
|16.644
|25/09/2026
|17:24:35
|CEU
|1655
|470
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1656
|470
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1657
|53
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1658
|583
|16.644
|25/09/2026
|17:24:35
|CEU
|1659
|1
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1660
|1
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1661
|278
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1662
|33
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1663
|60
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1664
|44
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1665
|52
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1666
|10
|16.642
|25/09/2026
|17:24:35
|ENX
|1667
|96
|16.63
|25/09/2026
|17:25:35
|ENX
|1668
|45
|16.634
|25/09/2026
|17:25:42
|CEU
|1669
|275
|16.634
|25/09/2026
|17:25:42
|CEU
|1670
|310
|16.634
|25/09/2026
|17:25:42
|CEU
|1671
|4
|16.634
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1672
|58
|16.636
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1673
|33
|16.638
|25/09/2026
|17:25:51
|CEU
|1674
|316
|16.636
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1675
|75
|16.636
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1676
|166
|16.636
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1677
|165
|16.638
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1678
|150
|16.638
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1679
|4
|16.64
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
|1680
|330
|16.632
|25/09/2026
|17:25:51
|ENX
28 September 2026
|No
|Shares
|Price
|Date
|TimeStamp
|Venue
|1
|280
|16.794
|28-09-2026
|09:01:41
|CEU
|2
|145
|16.82
|28-09-2026
|09:01:52
|ENX
|3
|112
|16.82
|28-09-2026
|09:01:52
|ENX
|4
|248
|16.82
|28-09-2026
|09:01:52
|ENX
|5
|310
|16.8
|28-09-2026
|09:02:52
|ENX
|6
|280
|16.754
|28-09-2026
|09:03:20
|CEU
|7
|199
|16.766
|28-09-2026
|09:04:24
|CEU
|8
|111
|16.766
|28-09-2026
|09:04:24
|CEU
|9
|300
|16.752
|28-09-2026
|09:05:09
|CEU
|10
|4
|16.756
|28-09-2026
|09:05:50
|ENX
|11
|98
|16.756
|28-09-2026
|09:05:50
|ENX
|12
|205
|16.762
|28-09-2026
|09:05:50
|ENX
|13
|218
|16.762
|28-09-2026
|09:05:50
|ENX
|14
|300
|16.742
|28-09-2026
|09:05:51
|CEU
|15
|280
|16.754
|28-09-2026
|09:06:48
|CEU
|16
|120
|16.752
|28-09-2026
|09:06:48
|ENX
|17
|177
|16.752
|28-09-2026
|09:08:18
|CEU
|18
|32
|16.752
|28-09-2026
|09:08:18
|CEU
|19
|51
|16.752
|28-09-2026
|09:08:18
|CEU
|20
|124
|16.74
|28-09-2026
|09:08:20
|ENX
|21
|270
|16.786
|28-09-2026
|09:09:03
|CEU
|22
|450
|16.786
|28-09-2026
|09:09:03
|ENX
|23
|51
|16.78
|28-09-2026
|09:09:03
|ENX
|24
|455
|16.78
|28-09-2026
|09:09:03
|ENX
|25
|5
|16.768
|28-09-2026
|09:09:43
|CEU
|26
|35
|16.768
|28-09-2026
|09:09:46
|CEU
|27
|210
|16.768
|28-09-2026
|09:09:46
|CEU
|28
|38
|16.794
|28-09-2026
|09:10:48
|ENX
|29
|145
|16.794
|28-09-2026
|09:10:48
|ENX
|30
|100
|16.798
|28-09-2026
|09:10:48
|ENX
|31
|327
|16.798
|28-09-2026
|09:10:48
|ENX
|32
|5
|16.798
|28-09-2026
|09:10:48
|ENX
|33
|280
|16.78
|28-09-2026
|09:10:48
|CEU
|34
|597
|16.776
|28-09-2026
|09:11:34
|ENX
|35
|90
|16.78
|28-09-2026
|09:12:16
|CEU
|36
|170
|16.78
|28-09-2026
|09:12:16
|CEU
|37
|647
|16.78
|28-09-2026
|09:12:28
|ENX
|38
|250
|16.766
|28-09-2026
|09:12:28
|CEU
|39
|616
|16.76
|28-09-2026
|09:13:23
|ENX
|40
|260
|16.758
|28-09-2026
|09:13:23
|CEU
|41
|659
|16.76
|28-09-2026
|09:14:50
|ENX
|42
|280
|16.756
|28-09-2026
|09:15:12
|CEU
|43
|290
|16.744
|28-09-2026
|09:15:36
|CEU
|44
|196
|16.746
|28-09-2026
|09:17:00
|ENX
|45
|320
|16.734
|28-09-2026
|09:17:00
|CEU
|46
|177
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|47
|300
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|48
|123
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|49
|354
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|50
|123
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|51
|477
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|52
|477
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|53
|477
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|54
|227
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|55
|48
|16.73
|28-09-2026
|09:17:02
|AQU
|56
|2
|16.748
|28-09-2026
|09:17:43
|ENX
|57
|280
|16.738
|28-09-2026
|09:17:43
|CEU
|58
|590
|16.748
|28-09-2026
|09:17:43
|ENX
|59
|290
|16.75
|28-09-2026
|09:19:16
|CEU
|60
|1
|16.744
|28-09-2026
|09:20:02
|CEU
|61
|279
|16.744
|28-09-2026
|09:20:02
|CEU
|62
|870
|16.766
|28-09-2026
|09:21:02
|ENX
|63
|300
|16.772
|28-09-2026
|09:21:20
|CEU
|64
|436
|16.77
|28-09-2026
|09:21:25
|ENX
|65
|123
|16.764
|28-09-2026
|09:21:41
|ENX
|66
|60
|16.764
|28-09-2026
|09:21:41
|ENX
|67
|248
|16.77
|28-09-2026
|09:21:54
|ENX
|68
|300
|16.768
|28-09-2026
|09:22:19
|CEU
|69
|140
|16.744
|28-09-2026
|09:22:43
|ENX
|70
|16
|16.744
|28-09-2026
|09:22:43
|CEU
|71
|254
|16.744
|28-09-2026
|09:22:43
|CEU
|72
|260
|16.778
|28-09-2026
|09:25:19
|CEU
|73
|270
|16.784
|28-09-2026
|09:26:20
|CEU
|74
|290
|16.772
|28-09-2026
|09:26:50
|CEU
|75
|280
|16.772
|28-09-2026
|09:26:50
|CEU
|76
|1421
|16.776
|28-09-2026
|09:26:50
|ENX
|77
|136
|16.738
|28-09-2026
|09:27:13
|ENX
|78
|159
|16.738
|28-09-2026
|09:27:13
|ENX
|79
|300
|16.718
|28-09-2026
|09:27:57
|CEU
|80
|1474
|16.72
|28-09-2026
|09:27:57
|EQU
|81
|280
|16.718
|28-09-2026
|09:29:20
|CEU
|82
|97
|16.722
|28-09-2026
|09:29:50
|CEU
|83
|105
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|84
|483
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|85
|334
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|86
|483
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|87
|105
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|88
|483
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|89
|105
|16.712
|28-09-2026
|09:29:55
|ENX
|90
|120
|16.716
|28-09-2026
|09:30:54
|CEU
|91
|483
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|92
|583
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|93
|68
|16.706
|28-09-2026
|09:31:50
|CEU
|94
|52
|16.706
|28-09-2026
|09:31:50
|CEU
|95
|5
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|96
|532
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|97
|588
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|98
|129
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|99
|537
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|100
|51
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|101
|73
|16.712
|28-09-2026
|09:31:50
|ENX
|102
|42
|16.712
|28-09-2026
|09:31:51
|ENX
|103
|158
|16.712
|28-09-2026
|09:31:51
|ENX
|104
|154
|16.718
|28-09-2026
|09:32:32
|ENX
|105
|46
|16.718
|28-09-2026
|09:32:39
|ENX
|106
|240
|16.718
|28-09-2026
|09:33:50
|ENX
|107
|130
|16.712
|28-09-2026
|09:33:50
|CEU
|108
|140
|16.712
|28-09-2026
|09:33:50
|CEU
|109
|130
|16.702
|28-09-2026
|09:34:13
|CEU
|110
|241
|16.7
|28-09-2026
|09:34:13
|ENX
|111
|278
|16.68
|28-09-2026
|09:34:13
|AQU
|112
|123
|16.68
|28-09-2026
|09:34:13
|AQU
|113
|76
|16.68
|28-09-2026
|09:34:15
|AQU
|114
|252
|16.68
|28-09-2026
|09:34:15
|AQU
|115
|225
|16.68
|28-09-2026
|09:34:15
|AQU
|116
|751
|16.68
|28-09-2026
|09:34:15
|AQU
|117
|203
|16.68
|28-09-2026
|09:34:16
|AQU
|118
|242
|16.68
|28-09-2026
|09:34:16
|AQU
|119
|32
|16.68
|28-09-2026
|09:34:16
|AQU
|120
|477
|16.68
|28-09-2026
|09:34:20
|AQU
|121
|477
|16.68
|28-09-2026
|09:34:20
|AQU
|122
|477
|16.68
|28-09-2026
|09:34:20
|AQU
|123
|477
|16.68
|28-09-2026
|09:34:20
|AQU
|124
|477
|16.68
|28-09-2026
|09:34:20
|AQU
|125
|433
|16.68
|28-09-2026
|09:34:20
|AQU
|126
|24
|16.66
|28-09-2026
|09:35:21
|ENX
|127
|205
|16.66
|28-09-2026
|09:35:21
|ENX
|128
|140
|16.658
|28-09-2026
|09:35:47
|CEU
|129
|120
|16.654
|28-09-2026
|09:36:46
|CEU
|130
|22
|16.658
|28-09-2026
|09:36:48
|ENX
|131
|50
|16.66
|28-09-2026
|09:36:48
|ENX
|132
|25
|16.66
|28-09-2026
|09:36:48
|ENX
|133
|42
|16.66
|28-09-2026
|09:36:48
|ENX
|134
|93
|16.66
|28-09-2026
|09:36:48
|ENX
|135
|183
|16.65
|28-09-2026
|09:37:24
|ENX
|136
|35
|16.65
|28-09-2026
|09:37:29
|ENX
|137
|14
|16.65
|28-09-2026
|09:37:43
|CEU
|138
|17
|16.65
|28-09-2026
|09:37:43
|CEU
|139
|11
|16.65
|28-09-2026
|09:37:44
|CEU
|140
|14
|16.65
|28-09-2026
|09:37:44
|CEU
|141
|138
|16.666
|28-09-2026
|09:38:12
|ENX
|142
|64
|16.666
|28-09-2026
|09:38:12
|ENX
|143
|140
|16.66
|28-09-2026
|09:38:17
|CEU
|144
|218
|16.694
|28-09-2026
|09:39:17
|ENX
|145
|130
|16.684
|28-09-2026
|09:40:07
|CEU
|146
|140
|16.682
|28-09-2026
|09:40:07
|CEU
|147
|232
|16.686
|28-09-2026
|09:40:07
|ENX
|148
|140
|16.68
|28-09-2026
|09:41:11
|CEU
|149
|212
|16.684
|28-09-2026
|09:41:11
|ENX
|150
|242
|16.676
|28-09-2026
|09:42:18
|ENX
|151
|130
|16.66
|28-09-2026
|09:42:38
|CEU
|152
|120
|16.67
|28-09-2026
|09:43:44
|CEU
|153
|212
|16.662
|28-09-2026
|09:44:06
|ENX
|154
|78
|16.658
|28-09-2026
|09:44:06
|ENX
|155
|115
|16.658
|28-09-2026
|09:44:06
|ENX
|156
|140
|16.668
|28-09-2026
|09:44:46
|CEU
|157
|479
|16.712
|28-09-2026
|09:47:40
|ENX
|158
|20
|16.712
|28-09-2026
|09:47:40
|ENX
|159
|120
|16.708
|28-09-2026
|09:47:40
|CEU
|160
|280
|16.708
|28-09-2026
|09:47:40
|CEU
|161
|85
|16.712
|28-09-2026
|09:47:40
|ENX
|162
|146
|16.706
|28-09-2026
|09:47:47
|ENX
|163
|120
|16.702
|28-09-2026
|09:48:35
|CEU
|164
|120
|16.702
|28-09-2026
|09:49:36
|CEU
|165
|96
|16.694
|28-09-2026
|09:50:00
|CEU
|166
|11
|16.69
|28-09-2026
|09:50:16
|CEU
|167
|234
|16.716
|28-09-2026
|09:50:32
|ENX
|168
|1
|16.702
|28-09-2026
|09:51:19
|CEU
|169
|87
|16.702
|28-09-2026
|09:51:28
|CEU
|170
|42
|16.704
|28-09-2026
|09:51:32
|CEU
|171
|120
|16.7
|28-09-2026
|09:51:53
|CEU
|172
|130
|16.694
|28-09-2026
|09:53:32
|CEU
|173
|210
|16.694
|28-09-2026
|09:53:45
|ENX
|174
|140
|16.694
|28-09-2026
|09:54:30
|CEU
|175
|120
|16.694
|28-09-2026
|09:55:30
|CEU
|176
|120
|16.692
|28-09-2026
|09:56:28
|CEU
|177
|130
|16.688
|28-09-2026
|09:57:47
|CEU
|178
|140
|16.688
|28-09-2026
|09:57:47
|ENX
|179
|120
|16.698
|28-09-2026
|09:58:28
|CEU
|180
|130
|16.692
|28-09-2026
|09:59:28
|CEU
|181
|206
|16.714
|28-09-2026
|10:00:08
|ENX
|182
|130
|16.71
|28-09-2026
|10:00:08
|CEU
|183
|473
|16.714
|28-09-2026
|10:00:08
|ENX
|184
|75
|16.714
|28-09-2026
|10:01:07
|ENX
|185
|161
|16.714
|28-09-2026
|10:01:07
|ENX
|186
|4
|16.71
|28-09-2026
|10:01:07
|CEU
|187
|116
|16.71
|28-09-2026
|10:01:07
|CEU
|188
|140
|16.708
|28-09-2026
|10:02:22
|CEU
|189
|236
|16.702
|28-09-2026
|10:02:22
|ENX
|190
|130
|16.706
|28-09-2026
|10:03:17
|CEU
|191
|256
|16.708
|28-09-2026
|10:03:17
|ENX
|192
|246
|16.7
|28-09-2026
|10:03:56
|ENX
|193
|70
|16.702
|28-09-2026
|10:04:22
|CEU
|194
|70
|16.702
|28-09-2026
|10:04:22
|CEU
|195
|190
|16.704
|28-09-2026
|10:05:14
|ENX
|196
|120
|16.702
|28-09-2026
|10:05:27
|CEU
|197
|125
|16.708
|28-09-2026
|10:06:58
|CEU
|198
|12
|16.708
|28-09-2026
|10:06:58
|CEU
|199
|3
|16.72
|28-09-2026
|10:07:30
|CEU
|200
|130
|16.716
|28-09-2026
|10:07:30
|CEU
|201
|171
|16.716
|28-09-2026
|10:07:30
|ENX
|202
|94
|16.736
|28-09-2026
|10:07:45
|ENX
|203
|3
|16.736
|28-09-2026
|10:07:45
|CEU
|204
|127
|16.736
|28-09-2026
|10:07:45
|CEU
|205
|140
|16.734
|28-09-2026
|10:09:23
|CEU
|206
|130
|16.726
|28-09-2026
|10:09:50
|CEU
|207
|96
|16.708
|28-09-2026
|10:11:24
|CEU
|208
|19
|16.708
|28-09-2026
|10:11:24
|CEU
|209
|5
|16.708
|28-09-2026
|10:11:24
|CEU
|210
|30
|16.708
|28-09-2026
|10:11:42
|ENX
|211
|170
|16.708
|28-09-2026
|10:11:42
|ENX
|212
|130
|16.708
|28-09-2026
|10:12:22
|CEU
|213
|101
|16.694
|28-09-2026
|10:13:26
|CEU
|214
|49
|16.694
|28-09-2026
|10:13:26
|CEU
|215
|130
|16.698
|28-09-2026
|10:15:28
|CEU
|216
|103
|16.696
|28-09-2026
|10:15:28
|ENX
|217
|41
|16.696
|28-09-2026
|10:17:30
|CEU
|218
|21
|16.696
|28-09-2026
|10:17:30
|CEU
|219
|88
|16.696
|28-09-2026
|10:17:30
|CEU
|220
|38
|16.69
|28-09-2026
|10:17:46
|CEU
|221
|232
|16.69
|28-09-2026
|10:17:46
|CEU
|222
|207
|16.696
|28-09-2026
|10:17:55
|ENX
|223
|245
|16.704
|28-09-2026
|10:18:22
|ENX
|224
|40
|16.704
|28-09-2026
|10:18:22
|ENX
|225
|130
|16.702
|28-09-2026
|10:18:28
|CEU
|226
|41
|16.708
|28-09-2026
|10:20:28
|CEU
|227
|89
|16.708
|28-09-2026
|10:20:28
|CEU
|228
|209
|16.706
|28-09-2026
|10:20:28
|ENX
|229
|130
|16.7
|28-09-2026
|10:20:32
|CEU
|230
|41
|16.702
|28-09-2026
|10:21:28
|CEU
|231
|79
|16.702
|28-09-2026
|10:21:28
|CEU
|232
|51
|16.706
|28-09-2026
|10:22:08
|ENX
|233
|215
|16.706
|28-09-2026
|10:22:08
|ENX
|234
|120
|16.706
|28-09-2026
|10:23:29
|CEU
|235
|210
|16.706
|28-09-2026
|10:23:29
|ENX
|236
|109
|16.718
|28-09-2026
|10:26:50
|ENX
|237
|287
|16.718
|28-09-2026
|10:26:52
|ENX
|238
|520
|16.714
|28-09-2026
|10:27:17
|CEU
|239
|140
|16.714
|28-09-2026
|10:27:17
|CEU
|240
|140
|16.718
|28-09-2026
|10:27:50
|ENX
|241
|130
|16.716
|28-09-2026
|10:29:32
|CEU
|242
|150
|16.714
|28-09-2026
|10:30:07
|CEU
|243
|140
|16.714
|28-09-2026
|10:30:07
|CEU
|244
|274
|16.716
|28-09-2026
|10:30:07
|ENX
|245
|61
|16.714
|28-09-2026
|10:30:07
|ENX
|246
|130
|16.716
|28-09-2026
|10:31:34
|CEU
|247
|140
|16.694
|28-09-2026
|10:32:22
|CEU
|248
|130
|16.694
|28-09-2026
|10:33:34
|CEU
|249
|185
|16.696
|28-09-2026
|10:33:46
|ENX
|250
|130
|16.694
|28-09-2026
|10:35:16
|CEU
|251
|140
|16.694
|28-09-2026
|10:35:16
|CEU
|252
|33
|16.69
|28-09-2026
|10:36:32
|CEU
|253
|40
|16.69
|28-09-2026
|10:36:32
|CEU
|254
|57
|16.69
|28-09-2026
|10:36:32
|CEU
|255
|19
|16.706
|28-09-2026
|10:36:44
|ENX
|256
|271
|16.71
|28-09-2026
|10:36:59
|ENX
|257
|105
|16.708
|28-09-2026
|10:37:03
|ENX
|258
|140
|16.706
|28-09-2026
|10:37:03
|CEU
|259
|130
|16.692
|28-09-2026
|10:38:34
|CEU
|260
|140
|16.69
|28-09-2026
|10:39:33
|CEU
|261
|3
|16.704
|28-09-2026
|10:41:03
|ENX
|262
|212
|16.708
|28-09-2026
|10:41:18
|ENX
|263
|362
|16.708
|28-09-2026
|10:41:18
|ENX
|264
|17
|16.702
|28-09-2026
|10:41:18
|CEU
|265
|113
|16.702
|28-09-2026
|10:41:23
|CEU
|266
|140
|16.702
|28-09-2026
|10:41:23
|CEU
|267
|130
|16.7
|28-09-2026
|10:43:34
|CEU
|268
|130
|16.7
|28-09-2026
|10:44:36
|CEU
|269
|175
|16.7
|28-09-2026
|10:44:37
|ENX
|270
|129
|16.7
|28-09-2026
|10:45:34
|CEU
|271
|1
|16.704
|28-09-2026
|10:45:34
|CEU
|272
|21
|16.704
|28-09-2026
|10:46:34
|CEU
|273
|109
|16.704
|28-09-2026
|10:46:34
|CEU
|274
|100
|16.704
|28-09-2026
|10:47:34
|CEU
|275
|1
|16.704
|28-09-2026
|10:47:34
|CEU
|276
|19
|16.704
|28-09-2026
|10:47:35
|CEU
|277
|130
|16.692
|28-09-2026
|10:48:36
|CEU
|278
|130
|16.708
|28-09-2026
|10:50:34
|CEU
|279
|270
|16.706
|28-09-2026
|10:50:57
|CEU
|280
|120
|16.706
|28-09-2026
|10:50:57
|CEU
|281
|314
|16.704
|28-09-2026
|10:50:57
|ENX
|282
|130
|16.694
|28-09-2026
|10:52:32
|CEU
|283
|91
|16.698
|28-09-2026
|10:54:10
|ENX
|284
|121
|16.704
|28-09-2026
|10:54:32
|CEU
|285
|82
|16.7
|28-09-2026
|10:54:35
|ENX
|286
|150
|16.696
|28-09-2026
|10:54:52
|CEU
|287
|121
|16.694
|28-09-2026
|10:54:52
|CEU
|288
|19
|16.7
|28-09-2026
|10:55:54
|CEU
|289
|192
|16.7
|28-09-2026
|10:55:54
|ENX
|290
|112
|16.7
|28-09-2026
|10:55:54
|CEU
|291
|477
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|292
|129
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|293
|477
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|294
|129
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|295
|121
|16.68
|28-09-2026
|10:57:12
|CEU
|296
|121
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|297
|356
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|298
|477
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|299
|477
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|300
|477
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|301
|477
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|302
|403
|16.678
|28-09-2026
|10:57:12
|AQU
|303
|236
|16.67
|28-09-2026
|10:58:00
|ENX
|304
|4
|16.664
|28-09-2026
|10:58:00
|CEU
|305
|33
|16.664
|28-09-2026
|10:58:00
|CEU
|306
|94
|16.664
|28-09-2026
|10:58:00
|CEU
|307
|112
|16.674
|28-09-2026
|10:58:02
|ENX
|308
|121
|16.672
|28-09-2026
|10:59:34
|CEU
|309
|121
|16.67
|28-09-2026
|11:01:12
|CEU
|310
|131
|16.67
|28-09-2026
|11:01:12
|CEU
|311
|131
|16.664
|28-09-2026
|11:02:14
|CEU
|312
|118
|16.654
|28-09-2026
|11:03:36
|CEU
|313
|33
|16.654
|28-09-2026
|11:03:36
|CEU
|314
|145
|16.646
|28-09-2026
|11:03:54
|ENX
|315
|121
|16.64
|28-09-2026
|11:04:22
|CEU
|316
|189
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|317
|288
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|318
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|319
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|320
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|321
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|322
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|323
|334
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|324
|143
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|325
|18
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|326
|459
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|327
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|328
|477
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|329
|230
|16.638
|28-09-2026
|11:04:22
|AQU
|330
|141
|16.63
|28-09-2026
|11:05:13
|CEU
|331
|131
|16.618
|28-09-2026
|11:06:16
|CEU
|332
|121
|16.606
|28-09-2026
|11:08:30
|CEU
|333
|131
|16.606
|28-09-2026
|11:08:30
|CEU
|334
|440
|16.62
|28-09-2026
|11:09:04
|ENX
|335
|121
|16.622
|28-09-2026
|11:09:32
|CEU
|336
|141
|16.616
|28-09-2026
|11:10:17
|CEU
|337
|46
|16.636
|28-09-2026
|11:11:28
|CEU
|338
|65
|16.636
|28-09-2026
|11:11:28
|CEU
|339
|131
|16.628
|28-09-2026
|11:12:02
|CEU
|340
|575
|16.628
|28-09-2026
|11:12:02
|ENX
|341
|105
|16.608
|28-09-2026
|11:12:33
|ENX
|342
|63
|16.61
|28-09-2026
|11:14:28
|CEU
|343
|20
|16.616
|28-09-2026
|11:15:24
|CEU
|344
|101
|16.616
|28-09-2026
|11:15:24
|CEU
|345
|189
|16.608
|28-09-2026
|11:16:20
|CEU
|346
|141
|16.608
|28-09-2026
|11:16:20
|CEU
|347
|103
|16.61
|28-09-2026
|11:16:34
|ENX
|348
|131
|16.614
|28-09-2026
|11:17:24
|CEU
|349
|141
|16.604
|28-09-2026
|11:18:19
|CEU
|350
|477
|16.598
|28-09-2026
|11:18:19
|AQU
|351
|131
|16.604
|28-09-2026
|11:18:19
|ENX
|352
|477
|16.598
|28-09-2026
|11:18:19
|AQU
|353
|421
|16.598
|28-09-2026
|11:18:19
|AQU
|354
|56
|16.598
|28-09-2026
|11:18:19
|AQU
|355
|56
|16.598
|28-09-2026
|11:18:19
|AQU
|356
|421
|16.598
|28-09-2026
|11:18:19
|AQU
|357
|141
|16.618
|28-09-2026
|11:20:20
|CEU
|358
|131
|16.614
|28-09-2026
|11:21:20
|CEU
|359
|121
|16.608
|28-09-2026
|11:22:04
|CEU
|360
|121
|16.608
|28-09-2026
|11:22:04
|CEU
|361
|104
|16.606
|28-09-2026
|11:22:14
|ENX
|362
|106
|16.606
|28-09-2026
|11:22:14
|ENX
|363
|9
|16.606
|28-09-2026
|11:22:14
|ENX
|364
|4
|16.606
|28-09-2026
|11:22:17
|ENX
|365
|56
|16.612
|28-09-2026
|11:25:22
|CEU
|366
|95
|16.612
|28-09-2026
|11:25:22
|CEU
|367
|252
|16.604
|28-09-2026
|11:25:22
|CEU
|368
|477
|16.598
|28-09-2026
|11:25:28
|AQU
|369
|310
|16.598
|28-09-2026
|11:25:28
|AQU
|370
|167
|16.598
|28-09-2026
|11:25:28
|AQU
|371
|417
|16.598
|28-09-2026
|11:25:28
|AQU
|372
|60
|16.598
|28-09-2026
|11:25:28
|AQU
|373
|188
|16.598
|28-09-2026
|11:25:38
|AQU
|374
|289
|16.598
|28-09-2026
|11:25:43
|AQU
|375
|73
|16.598
|28-09-2026
|11:25:43
|AQU
|376
|477
|16.598
|28-09-2026
|11:25:52
|AQU
|377
|468
|16.598
|28-09-2026
|11:25:52
|AQU
|378
|166
|16.598
|28-09-2026
|11:26:06
|AQU
|379
|141
|16.596
|28-09-2026
|11:26:06
|CEU
|380
|131
|16.594
|28-09-2026
|11:27:24
|CEU
|381
|30
|16.594
|28-09-2026
|11:28:24
|CEU
|382
|101
|16.594
|28-09-2026
|11:28:24
|CEU
|383
|100
|16.592
|28-09-2026
|11:29:20
|CEU
|384
|21
|16.594
|28-09-2026
|11:29:20
|CEU
|385
|141
|16.594
|28-09-2026
|11:30:22
|CEU
|386
|67
|16.588
|28-09-2026
|11:30:56
|ENX
|387
|95
|16.588
|28-09-2026
|11:30:56
|ENX
|388
|151
|16.586
|28-09-2026
|11:31:20
|CEU
|389
|17
|16.586
|28-09-2026
|11:32:22
|CEU
|390
|134
|16.586
|28-09-2026
|11:32:22
|CEU
|391
|131
|16.578
|28-09-2026
|11:33:22
|CEU
|392
|47
|16.578
|28-09-2026
|11:34:20
|CEU
|393
|134
|16.604
|28-09-2026
|11:37:24
|CEU
|394
|376
|16.6
|28-09-2026
|11:37:24
|ENX
|395
|154
|16.6
|28-09-2026
|11:38:20
|CEU
|396
|94
|16.612
|28-09-2026
|11:39:31
|ENX
|397
|506
|16.612
|28-09-2026
|11:39:31
|ENX
|398
|419
|16.606
|28-09-2026
|11:39:33
|CEU
|399
|28
|16.604
|28-09-2026
|11:39:33
|CEU
|400
|106
|16.604
|28-09-2026
|11:39:33
|CEU
|401
|144
|16.61
|28-09-2026
|11:40:59
|CEU
|402
|196
|16.61
|28-09-2026
|11:40:59
|ENX
|403
|4
|16.61
|28-09-2026
|11:40:59
|ENX
|404
|125
|16.61
|28-09-2026
|11:42:18
|CEU
|405
|196
|16.606
|28-09-2026
|11:42:22
|ENX
|406
|145
|16.61
|28-09-2026
|11:43:18
|CEU
|407
|135
|16.616
|28-09-2026
|11:47:12
|CEU
|408
|415
|16.612
|28-09-2026
|11:48:01
|CEU
|409
|145
|16.612
|28-09-2026
|11:48:01
|CEU
|410
|128
|16.614
|28-09-2026
|11:48:01
|ENX
|411
|425
|16.614
|28-09-2026
|11:49:36
|ENX
|412
|125
|16.612
|28-09-2026
|11:49:36
|CEU
|413
|145
|16.612
|28-09-2026
|11:49:36
|CEU
|414
|67
|16.614
|28-09-2026
|11:51:10
|CEU
|415
|68
|16.614
|28-09-2026
|11:51:10
|CEU
|416
|145
|16.608
|28-09-2026
|11:51:36
|CEU
|417
|134
|16.596
|28-09-2026
|11:52:15
|ENX
|418
|49
|16.598
|28-09-2026
|11:53:15
|CEU
|419
|96
|16.598
|28-09-2026
|11:53:15
|CEU
|420
|3
|16.61
|28-09-2026
|11:55:06
|CEU
|421
|40
|16.61
|28-09-2026
|11:55:06
|CEU
|422
|70
|16.61
|28-09-2026
|11:55:06
|CEU
|423
|19
|16.614
|28-09-2026
|11:55:20
|CEU
|424
|189
|16.626
|28-09-2026
|11:55:26
|ENX
|425
|158
|16.622
|28-09-2026
|11:55:26
|CEU
|426
|135
|16.62
|28-09-2026
|11:55:27
|CEU
|427
|37
|16.616
|28-09-2026
|11:55:41
|ENX
|428
|122
|16.616
|28-09-2026
|11:55:41
|ENX
|429
|62
|16.616
|28-09-2026
|11:55:41
|ENX
|430
|4
|16.616
|28-09-2026
|11:55:41
|ENX
|431
|47
|16.62
|28-09-2026
|11:57:20
|CEU
|432
|125
|16.62
|28-09-2026
|11:58:09
|CEU
|433
|720
|16.622
|28-09-2026
|11:58:09
|ENX
|434
|54
|16.612
|28-09-2026
|11:59:17
|CEU
|435
|128
|16.614
|28-09-2026
|11:59:52
|CEU
|436
|135
|16.614
|28-09-2026
|11:59:52
|CEU
|437
|37
|16.616
|28-09-2026
|11:59:52
|ENX
|438
|33
|16.618
|28-09-2026
|11:59:52
|ENX
|439
|6
|16.618
|28-09-2026
|11:59:52
|ENX
|440
|57
|16.618
|28-09-2026
|11:59:52
|ENX
|441
|190
|16.606
|28-09-2026
|12:00:22
|CEU
|442
|1
|16.608
|28-09-2026
|12:00:54
|ENX
|443
|53
|16.608
|28-09-2026
|12:00:54
|ENX
|444
|107
|16.608
|28-09-2026
|12:00:54
|ENX
|445
|4
|16.606
|28-09-2026
|12:00:54
|ENX
|446
|155
|16.62
|28-09-2026
|12:00:56
|ENX
|447
|177
|16.618
|28-09-2026
|12:01:56
|ENX
|448
|40
|16.614
|28-09-2026
|12:02:10
|CEU
|449
|54
|16.614
|28-09-2026
|12:02:10
|CEU
|450
|160
|16.614
|28-09-2026
|12:03:08
|CEU
|451
|154
|16.612
|28-09-2026
|12:04:10
|CEU
|452
|26
|16.614
|28-09-2026
|12:04:10
|CEU
|453
|6
|16.614
|28-09-2026
|12:05:10
|CEU
|454
|184
|16.614
|28-09-2026
|12:05:10
|CEU
|455
|67
|16.614
|28-09-2026
|12:06:10
|CEU
|456
|123
|16.614
|28-09-2026
|12:06:10
|CEU
|457
|180
|16.614
|28-09-2026
|12:07:09
|CEU
|458
|302
|16.612
|28-09-2026
|12:07:45
|ENX
|459
|4
|16.608
|28-09-2026
|12:07:57
|CEU
|460
|186
|16.608
|28-09-2026
|12:07:57
|CEU
|461
|160
|16.596
|28-09-2026
|12:08:34
|CEU
|462
|500
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|463
|1428
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|464
|432
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|465
|68
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|466
|500
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|467
|175
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|468
|106
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|469
|355
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|470
|39
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|471
|534
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|472
|500
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|473
|53
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|474
|310
|16.6
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|475
|419
|16.588
|28-09-2026
|12:08:34
|ENX
|476
|78
|16.588
|28-09-2026
|12:08:35
|ENX
|477
|3
|16.588
|28-09-2026
|12:08:35
|ENX
|478
|264
|16.588
|28-09-2026
|12:08:37
|ENX
|479
|133
|16.588
|28-09-2026
|12:08:37
|ENX
|480
|103
|16.588
|28-09-2026
|12:08:37
|ENX
|481
|328
|16.588
|28-09-2026
|12:08:37
|ENX
|482
|255
|16.588
|28-09-2026
|12:08:37
|ENX
|483
|245
|16.588
|28-09-2026
|12:08:37
|ENX
|484
|53
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|485
|447
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|486
|500
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|487
|100
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|488
|400
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|489
|500
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|490
|74
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|491
|350
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|492
|150
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|493
|350
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|494
|53
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|495
|447
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|496
|76
|16.588
|28-09-2026
|12:08:39
|ENX
|497
|500
|16.57
|28-09-2026
|12:08:50
|ENX
|498
|500
|16.57
|28-09-2026
|12:08:50
|ENX
|499
|168
|16.57
|28-09-2026
|12:08:51
|ENX
|500
|332
|16.57
|28-09-2026
|12:08:51
|ENX
|501
|500
|16.57
|28-09-2026
|12:08:55
|ENX
|502
|128
|16.57
|28-09-2026
|12:08:55
|ENX
|503
|500
|16.57
|28-09-2026
|12:08:55
|ENX
|504
|54
|16.57
|28-09-2026
|12:08:58
|ENX
|505
|446
|16.57
|28-09-2026
|12:08:58
|ENX
|506
|446
|16.57
|28-09-2026
|12:08:58
|ENX
|507
|54
|16.57
|28-09-2026
|12:08:58
|ENX
|508
|53
|16.57
|28-09-2026
|12:08:58
|ENX
|509
|447
|16.57
|28-09-2026
|12:09:16
|ENX
|510
|338
|16.57
|28-09-2026
|12:09:16
|ENX
|511
|274
|16.57
|28-09-2026
|12:09:16
|ENX
|512
|88
|16.57
|28-09-2026
|12:09:17
|ENX
|513
|138
|16.57
|28-09-2026
|12:09:17
|ENX
|514
|158
|16.57
|28-09-2026
|12:09:17
|ENX
|515
|53
|16.57
|28-09-2026
|12:09:17
|ENX
|516
|435
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|517
|12
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|518
|297
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|519
|307
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|520
|14
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|521
|179
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|522
|103
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|523
|53
|16.57
|28-09-2026
|12:09:20
|ENX
|524
|59
|16.57
|28-09-2026
|12:09:21
|ENX
|525
|91
|16.574
|28-09-2026
|12:10:10
|CEU
|526
|8
|16.574
|28-09-2026
|12:10:10
|CEU
|527
|23
|16.578
|28-09-2026
|12:10:14
|CEU
|528
|68
|16.578
|28-09-2026
|12:10:14
|CEU
|529
|180
|16.58
|28-09-2026
|12:11:01
|CEU
|530
|332
|16.58
|28-09-2026
|12:11:01
|ENX
|531
|7
|16.582
|28-09-2026
|12:11:46
|CEU
|532
|18
|16.582
|28-09-2026
|12:12:08
|CEU
|533
|11
|16.582
|28-09-2026
|12:12:09
|CEU
|534
|124
|16.582
|28-09-2026
|12:12:09
|CEU
|535
|298
|16.586
|28-09-2026
|12:12:44
|ENX
|536
|70
|16.586
|28-09-2026
|12:12:44
|ENX
|537
|338
|16.586
|28-09-2026
|12:12:44
|ENX
|538
|30
|16.58
|28-09-2026
|12:12:50
|CEU
|539
|160
|16.58
|28-09-2026
|12:12:50
|CEU
|540
|154
|16.576
|28-09-2026
|12:13:56
|ENX
|541
|60
|16.576
|28-09-2026
|12:13:56
|ENX
|542
|118
|16.576
|28-09-2026
|12:13:56
|ENX
|543
|72
|16.576
|28-09-2026
|12:14:08
|CEU
|544
|108
|16.576
|28-09-2026
|12:14:08
|CEU
|545
|190
|16.596
|28-09-2026
|12:16:06
|CEU
|546
|300
|16.596
|28-09-2026
|12:17:05
|ENX
|547
|19
|16.596
|28-09-2026
|12:17:05
|ENX
|548
|969
|16.596
|28-09-2026
|12:17:05
|ENX
|549
|55
|16.592
|28-09-2026
|12:17:05
|CEU
|550
|115
|16.592
|28-09-2026
|12:17:05
|CEU
|551
|180
|16.592
|28-09-2026
|12:17:05
|CEU
|552
|33
|16.584
|28-09-2026
|12:17:59
|CEU
|553
|64
|16.584
|28-09-2026
|12:17:59
|CEU
|554
|113
|16.584
|28-09-2026
|12:17:59
|CEU
|555
|80
|16.586
|28-09-2026
|12:18:50
|ENX
|556
|219
|16.586
|28-09-2026
|12:18:50
|ENX
|557
|71
|16.576
|28-09-2026
|12:18:50
|CEU
|558
|119
|16.576
|28-09-2026
|12:18:50
|CEU
|559
|23
|16.58
|28-09-2026
|12:18:50
|ENX
|560
|316
|16.582
|28-09-2026
|12:19:13
|ENX
|561
|190
|16.58
|28-09-2026
|12:20:10
|CEU
|562
|100
|16.582
|28-09-2026
|12:20:44
|ENX
|563
|71
|16.582
|28-09-2026
|12:20:44
|ENX
|564
|53
|16.582
|28-09-2026
|12:20:44
|ENX
|565
|80
|16.582
|28-09-2026
|12:20:44
|ENX
|566
|190
|16.578
|28-09-2026
|12:21:08
|CEU
|567
|38
|16.574
|28-09-2026
|12:21:08
|ENX
|568
|271
|16.574
|28-09-2026
|12:21:08
|ENX
|569
|114
|16.578
|28-09-2026
|12:22:08
|CEU
|570
|76
|16.578
|28-09-2026
|12:22:08
|CEU
|571
|225
|16.574
|28-09-2026
|12:22:38
|ENX
|572
|53
|16.574
|28-09-2026
|12:22:38
|ENX
|573
|51
|16.574
|28-09-2026
|12:22:38
|ENX
|574
|229
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|575
|53
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|576
|106
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|577
|53
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|578
|159
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|579
|100
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|580
|53
|16.57
|28-09-2026
|12:22:50
|ENX
|581
|92
|16.57
|28-09-2026
|12:22:51
|ENX
|582
|96
|16.57
|28-09-2026
|12:22:54
|ENX
|583
|185
|16.57
|28-09-2026
|12:22:54
|ENX
|584
|257
|16.57
|28-09-2026
|12:22:54
|ENX
|585
|255
|16.568
|28-09-2026
|12:22:54
|ENX
|586
|53
|16.568
|28-09-2026
|12:22:54
|ENX
|587
|34
|16.568
|28-09-2026
|12:22:54
|ENX
|588
|170
|16.568
|28-09-2026
|12:23:10
|CEU
|589
|165
|16.568
|28-09-2026
|12:24:10
|CEU
|590
|5
|16.568
|28-09-2026
|12:24:10
|CEU
|591
|71
|16.566
|28-09-2026
|12:24:38
|ENX
|592
|228
|16.566
|28-09-2026
|12:24:38
|ENX
|593
|52
|16.56
|28-09-2026
|12:25:10
|CEU
|594
|1
|16.56
|28-09-2026
|12:25:10
|CEU
|595
|127
|16.56
|28-09-2026
|12:25:10
|CEU
|596
|170
|16.57
|28-09-2026
|12:26:09
|CEU
|597
|359
|16.568
|28-09-2026
|12:26:09
|ENX
|598
|312
|16.568
|28-09-2026
|12:26:09
|ENX
|599
|49
|16.56
|28-09-2026
|12:26:46
|CEU
|600
|7
|16.56
|28-09-2026
|12:26:46
|CEU
|601
|121
|16.56
|28-09-2026
|12:26:46
|CEU
|602
|13
|16.56
|28-09-2026
|12:26:46
|CEU
|603
|53
|16.564
|28-09-2026
|12:27:36
|ENX
|604
|18
|16.564
|28-09-2026
|12:27:36
|ENX
|605
|65
|16.566
|28-09-2026
|12:29:36
|CEU
|606
|300
|16.57
|28-09-2026
|12:29:36
|ENX
|607
|88
|16.57
|28-09-2026
|12:29:36
|ENX
|608
|421
|16.57
|28-09-2026
|12:29:36
|ENX
|609
|12
|16.58
|28-09-2026
|12:30:51
|ENX
|610
|170
|16.586
|28-09-2026
|12:31:42
|CEU
|611
|655
|16.586
|28-09-2026
|12:31:42
|CEU
|612
|319
|16.586
|28-09-2026
|12:31:42
|ENX
|613
|349
|16.586
|28-09-2026
|12:31:42
|ENX
|614
|258
|16.578
|28-09-2026
|12:32:08
|ENX
|615
|210
|16.586
|28-09-2026
|12:32:50
|CEU
|616
|340
|16.59
|28-09-2026
|12:33:51
|ENX
|617
|80
|16.586
|28-09-2026
|12:33:51
|CEU
|618
|69
|16.586
|28-09-2026
|12:33:52
|CEU
|619
|292
|16.59
|28-09-2026
|12:34:48
|ENX
|620
|32
|16.586
|28-09-2026
|12:34:48
|CEU
|621
|9
|16.586
|28-09-2026
|12:34:50
|CEU
|622
|2
|16.586
|28-09-2026
|12:34:54
|CEU
|623
|1
|16.586
|28-09-2026
|12:34:57
|CEU
|624
|126
|16.586
|28-09-2026
|12:34:57
|CEU
|625
|85
|16.588
|28-09-2026
|12:36:14
|CEU
|626
|105
|16.588
|28-09-2026
|12:36:14
|CEU
|627
|13
|16.588
|28-09-2026
|12:37:16
|CEU
|628
|34
|16.588
|28-09-2026
|12:37:32
|ENX
|629
|100
|16.588
|28-09-2026
|12:37:32
|ENX
|630
|167
|16.584
|28-09-2026
|12:38:01
|CEU
|631
|180
|16.584
|28-09-2026
|12:38:01
|CEU
|632
|456
|16.586
|28-09-2026
|12:41:03
|ENX
|633
|61
|16.582
|28-09-2026
|12:41:14
|CEU
|634
|669
|16.6
|28-09-2026
|12:42:45
|CEU
|635
|170
|16.6
|28-09-2026
|12:42:45
|CEU
|636
|75
|16.6
|28-09-2026
|12:44:12
|CEU
|637
|212
|16.598
|28-09-2026
|12:44:12
|ENX
|638
|105
|16.6
|28-09-2026
|12:44:12
|CEU
|639
|190
|16.6
|28-09-2026
|12:45:10
|CEU
|640
|71
|16.6
|28-09-2026
|12:46:08
|CEU
|641
|89
|16.6
|28-09-2026
|12:46:08
|CEU
|642
|190
|16.594
|28-09-2026
|12:46:56
|CEU
|643
|177
|16.592
|28-09-2026
|12:47:38
|CEU
|644
|3
|16.592
|28-09-2026
|12:47:38
|CEU
|645
|40
|16.596
|28-09-2026
|12:48:48
|ENX
|646
|252
|16.596
|28-09-2026
|12:48:48
|ENX
|647
|98
|16.598
|28-09-2026
|12:49:06
|CEU
|648
|72
|16.598
|28-09-2026
|12:49:06
|CEU
|649
|32
|16.598
|28-09-2026
|12:50:08
|CEU
|650
|44
|16.598
|28-09-2026
|12:50:08
|CEU
|651
|114
|16.598
|28-09-2026
|12:50:08
|CEU
|652
|176
|16.596
|28-09-2026
|12:51:10
|CEU
|653
|14
|16.596
|28-09-2026
|12:51:10
|CEU
|654
|57
|16.59
|28-09-2026
|12:52:10
|CEU
|655
|113
|16.59
|28-09-2026
|12:52:10
|CEU
|656
|15
|16.59
|28-09-2026
|12:53:17
|CEU
|657
|195
|16.59
|28-09-2026
|12:53:17
|CEU
|658
|199
|16.586
|28-09-2026
|12:56:36
|CEU
|659
|361
|16.586
|28-09-2026
|12:56:36
|CEU
|660
|1
|16.584
|28-09-2026
|12:56:36
|CEU
|661
|179
|16.584
|28-09-2026
|12:56:36
|CEU
|662
|1
|16.582
|28-09-2026
|12:58:18
|ENX
|663
|200
|16.584
|28-09-2026
|12:58:18
|CEU
|664
|11
|16.584
|28-09-2026
|12:59:20
|CEU
|665
|189
|16.584
|28-09-2026
|12:59:20
|CEU
|666
|164
|16.58
|28-09-2026
|13:00:05
|ENX
|667
|45
|16.578
|28-09-2026
|13:00:05
|CEU
|668
|155
|16.578
|28-09-2026
|13:00:05
|CEU
|669
|46
|16.572
|28-09-2026
|13:01:06
|CEU
|670
|134
|16.572
|28-09-2026
|13:01:06
|CEU
|671
|180
|16.57
|28-09-2026
|13:02:12
|CEU
|672
|190
|16.568
|28-09-2026
|13:03:19
|CEU
|673
|175
|16.566
|28-09-2026
|13:03:20
|ENX
|674
|180
|16.552
|28-09-2026
|13:03:45
|CEU
|675
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|676
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|677
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|678
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|679
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|680
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|681
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|682
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|683
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|684
|477
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|685
|230
|16.548
|28-09-2026
|13:03:45
|AQU
|686
|377
|16.55
|28-09-2026
|13:03:59
|ENX
|687
|128
|16.536
|28-09-2026
|13:04:54
|ENX
|688
|269
|16.536
|28-09-2026
|13:05:00
|ENX
|689
|180
|16.542
|28-09-2026
|13:05:18
|CEU
|690
|1
|16.542
|28-09-2026
|13:07:22
|CEU
|691
|130
|16.548
|28-09-2026
|13:08:08
|ENX
|692
|141
|16.54
|28-09-2026
|13:08:18
|ENX
|693
|146
|16.542
|28-09-2026
|13:08:18
|ENX
|694
|81
|16.548
|28-09-2026
|13:08:18
|CEU
|695
|109
|16.548
|28-09-2026
|13:08:18
|CEU
|696
|53
|16.54
|28-09-2026
|13:08:18
|ENX
|697
|306
|16.54
|28-09-2026
|13:08:18
|ENX
|698
|256
|16.54
|28-09-2026
|13:08:18
|ENX
|699
|244
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|700
|122
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|701
|500
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|702
|64
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|703
|245
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|704
|100
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|705
|91
|16.54
|28-09-2026
|13:08:27
|ENX
|706
|130
|16.54
|28-09-2026
|13:08:28
|ENX
|707
|370
|16.54
|28-09-2026
|13:09:10
|ENX
|708
|26
|16.54
|28-09-2026
|13:09:10
|ENX
|709
|180
|16.542
|28-09-2026
|13:09:15
|CEU
|710
|3
|16.558
|28-09-2026
|13:11:16
|CEU
|711
|177
|16.558
|28-09-2026
|13:11:16
|CEU
|712
|1080
|16.558
|28-09-2026
|13:13:33
|ENX
|713
|12
|16.554
|28-09-2026
|13:13:33
|CEU
|714
|178
|16.554
|28-09-2026
|13:13:33
|CEU
|715
|929
|16.554
|28-09-2026
|13:13:33
|CEU
|716
|70
|16.556
|28-09-2026
|13:13:33
|ENX
|717
|169
|16.556
|28-09-2026
|13:13:33
|ENX
|718
|135
|16.552
|28-09-2026
|13:13:52
|ENX
|719
|319
|16.556
|28-09-2026
|13:14:36
|ENX
|720
|200
|16.544
|28-09-2026
|13:15:35
|CEU
|721
|190
|16.544
|28-09-2026
|13:15:35
|CEU
|722
|106
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|723
|394
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|724
|98
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|725
|492
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|726
|8
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|727
|732
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|728
|492
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|729
|8
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|730
|484
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|731
|53
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|732
|447
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|733
|53
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|734
|8
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|735
|492
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|736
|8
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|737
|241
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|738
|259
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|739
|114
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|740
|5
|16.54
|28-09-2026
|13:15:36
|ENX
|741
|124
|16.532
|28-09-2026
|13:16:05
|ENX
|742
|252
|16.532
|28-09-2026
|13:16:05
|ENX
|743
|190
|16.542
|28-09-2026
|13:17:45
|CEU
|744
|170
|16.542
|28-09-2026
|13:17:45
|CEU
|745
|353
|16.542
|28-09-2026
|13:17:45
|ENX
|746
|397
|16.542
|28-09-2026
|13:17:45
|ENX
|747
|287
|16.538
|28-09-2026
|13:18:49
|ENX
|748
|101
|16.538
|28-09-2026
|13:18:49
|ENX
|749
|90
|16.54
|28-09-2026
|13:19:14
|CEU
|750
|80
|16.54
|28-09-2026
|13:19:14
|CEU
|751
|310
|16.526
|28-09-2026
|13:20:03
|ENX
|752
|22
|16.526
|28-09-2026
|13:20:03
|ENX
|753
|57
|16.528
|28-09-2026
|13:20:12
|CEU
|754
|113
|16.528
|28-09-2026
|13:20:12
|CEU
|755
|370
|16.512
|28-09-2026
|13:20:39
|ENX
|756
|160
|16.51
|28-09-2026
|13:20:39
|CEU
|757
|5
|16.522
|28-09-2026
|13:22:10
|CEU
|758
|200
|16.526
|28-09-2026
|13:22:50
|CEU
|759
|165
|16.526
|28-09-2026
|13:22:50
|CEU
|760
|328
|16.524
|28-09-2026
|13:23:12
|ENX
|761
|370
|16.526
|28-09-2026
|13:25:38
|CEU
|762
|122
|16.526
|28-09-2026
|13:25:38
|CEU
|763
|289
|16.528
|28-09-2026
|13:25:38
|ENX
|764
|145
|16.528
|28-09-2026
|13:25:38
|ENX
|765
|58
|16.526
|28-09-2026
|13:25:38
|CEU
|766
|2
|16.524
|28-09-2026
|13:27:14
|CEU
|767
|168
|16.524
|28-09-2026
|13:27:14
|CEU
|768
|235
|16.558
|28-09-2026
|13:27:50
|ENX
|769
|190
|16.556
|28-09-2026
|13:27:50
|CEU
|770
|2
|16.574
|28-09-2026
|13:29:12
|CEU
|771
|178
|16.574
|28-09-2026
|13:29:12
|CEU
|772
|200
|16.574
|28-09-2026
|13:30:10
|CEU
|773
|240
|16.57
|28-09-2026
|13:30:16
|ENX
|774
|490
|16.57
|28-09-2026
|13:30:16
|ENX
|775
|200
|16.568
|28-09-2026
|13:31:14
|CEU
|776
|260
|16.58
|28-09-2026
|13:31:46
|ENX
|777
|86
|16.58
|28-09-2026
|13:32:14
|CEU
|778
|114
|16.58
|28-09-2026
|13:32:14
|CEU
|779
|230
|16.578
|28-09-2026
|13:32:49
|ENX
|780
|190
|16.58
|28-09-2026
|13:33:14
|CEU
|781
|270
|16.574
|28-09-2026
|13:33:14
|ENX
|782
|11
|16.57
|28-09-2026
|13:34:38
|CEU
|783
|8
|16.57
|28-09-2026
|13:34:40
|CEU
|784
|5
|16.57
|28-09-2026
|13:34:41
|CEU
|785
|1
|16.57
|28-09-2026
|13:35:35
|CEU
|786
|164
|16.57
|28-09-2026
|13:35:38
|CEU
|787
|2
|16.572
|28-09-2026
|13:36:14
|ENX
|788
|228
|16.572
|28-09-2026
|13:36:18
|ENX
|789
|8
|16.57
|28-09-2026
|13:36:35
|CEU
|790
|214
|16.578
|28-09-2026
|13:37:43
|ENX
|791
|543
|16.58
|28-09-2026
|13:37:43
|CEU
|792
|170
|16.578
|28-09-2026
|13:37:43
|CEU
|793
|56
|16.578
|28-09-2026
|13:37:43
|ENX
|794
|670
|16.578
|28-09-2026
|13:37:43
|ENX
|795
|250
|16.574
|28-09-2026
|13:38:55
|ENX
|796
|200
|16.572
|28-09-2026
|13:39:45
|ENX
|797
|62
|16.568
|28-09-2026
|13:41:38
|CEU
|798
|288
|16.568
|28-09-2026
|13:41:38
|CEU
|799
|170
|16.568
|28-09-2026
|13:41:38
|CEU
|800
|170
|16.564
|28-09-2026
|13:42:10
|CEU
|801
|1
|16.562
|28-09-2026
|13:42:13
|ENX
|802
|139
|16.562
|28-09-2026
|13:42:29
|ENX
|803
|28
|16.566
|28-09-2026
|13:43:35
|CEU
|804
|44
|16.566
|28-09-2026
|13:44:37
|CEU
|805
|136
|16.566
|28-09-2026
|13:44:37
|CEU
|806
|200
|16.558
|28-09-2026
|13:45:29
|CEU
|807
|152
|16.558
|28-09-2026
|13:45:29
|CEU
|808
|110
|16.552
|28-09-2026
|13:46:01
|ENX
|809
|20
|16.546
|28-09-2026
|13:46:01
|CEU
|810
|140
|16.546
|28-09-2026
|13:46:01
|CEU
|811
|2
|16.548
|28-09-2026
|13:46:01
|ENX
|812
|115
|16.548
|28-09-2026
|13:46:18
|ENX
|813
|232
|16.546
|28-09-2026
|13:47:22
|ENX
|814
|5
|16.546
|28-09-2026
|13:47:39
|CEU
|815
|5
|16.546
|28-09-2026
|13:47:39
|CEU
|816
|160
|16.546
|28-09-2026
|13:47:39
|CEU
|817
|190
|16.548
|28-09-2026
|13:48:39
|CEU
|818
|197
|16.546
|28-09-2026
|13:48:39
|ENX
|819
|170
|16.548
|28-09-2026
|13:49:37
|CEU
|820
|180
|16.548
|28-09-2026
|13:50:37
|CEU
|821
|180
|16.548
|28-09-2026
|13:51:37
|CEU
|822
|13
|16.546
|28-09-2026
|13:52:37
|CEU
|823
|241
|16.546
|28-09-2026
|13:54:12
|ENX
|824
|108
|16.554
|28-09-2026
|13:54:39
|CEU
|825
|82
|16.554
|28-09-2026
|13:54:39
|CEU
|826
|275
|16.55
|28-09-2026
|13:55:14
|ENX
|827
|16
|16.554
|28-09-2026
|13:55:37
|CEU
|828
|174
|16.554
|28-09-2026
|13:55:37
|CEU
|829
|2
|16.554
|28-09-2026
|13:56:35
|CEU
|830
|158
|16.554
|28-09-2026
|13:56:35
|CEU
|831
|2
|16.54
|28-09-2026
|13:57:20
|CEU
|832
|355
|16.54
|28-09-2026
|13:57:20
|CEU
|833
|190
|16.54
|28-09-2026
|13:57:20
|CEU
|834
|4
|16.532
|28-09-2026
|13:58:20
|CEU
|835
|196
|16.532
|28-09-2026
|13:58:20
|CEU
|836
|4
|16.538
|28-09-2026
|13:58:22
|ENX
|837
|68
|16.538
|28-09-2026
|13:58:22
|ENX
|838
|49
|16.538
|28-09-2026
|13:58:22
|ENX
|839
|14
|16.546
|28-09-2026
|13:59:27
|ENX
|840
|1
|16.546
|28-09-2026
|13:59:31
|CEU
|841
|12
|16.542
|28-09-2026
|13:59:55
|ENX
|842
|105
|16.542
|28-09-2026
|13:59:55
|ENX
|843
|170
|16.544
|28-09-2026
|14:00:23
|CEU
|844
|169
|16.544
|28-09-2026
|14:00:23
|CEU
|845
|47
|16.544
|28-09-2026
|14:01:31
|CEU
|846
|123
|16.544
|28-09-2026
|14:01:31
|CEU
|847
|170
|16.544
|28-09-2026
|14:02:31
|CEU
|848
|229
|16.538
|28-09-2026
|14:02:32
|ENX
|849
|67
|16.54
|28-09-2026
|14:02:38
|ENX
|850
|288
|16.538
|28-09-2026
|14:02:48
|ENX
|851
|12
|16.538
|28-09-2026
|14:02:50
|ENX
|852
|29
|16.538
|28-09-2026
|14:03:31
|CEU
|853
|161
|16.538
|28-09-2026
|14:03:31
|CEU
|854
|270
|16.55
|28-09-2026
|14:04:11
|ENX
|855
|180
|16.546
|28-09-2026
|14:04:31
|CEU
|856
|250
|16.544
|28-09-2026
|14:04:56
|ENX
|857
|23
|16.536
|28-09-2026
|14:05:08
|CEU
|858
|8
|16.536
|28-09-2026
|14:05:08
|CEU
|859
|190
|16.542
|28-09-2026
|14:06:31
|CEU
|860
|102
|16.546
|28-09-2026
|14:07:22
|ENX
|861
|109
|16.546
|28-09-2026
|14:07:31
|CEU
|862
|91
|16.546
|28-09-2026
|14:07:31
|CEU
|863
|8
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|CEU
|864
|182
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|CEU
|865
|500
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|866
|500
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|867
|349
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|CEU
|868
|500
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|869
|106
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|870
|394
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|871
|106
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|872
|492
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|873
|8
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|874
|484
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|875
|492
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|876
|8
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|877
|484
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|878
|8
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|879
|492
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|880
|426
|16.532
|28-09-2026
|14:09:03
|ENX
|881
|186
|16.522
|28-09-2026
|14:09:09
|ENX
|882
|104
|16.522
|28-09-2026
|14:09:09
|ENX
|883
|266
|16.528
|28-09-2026
|14:10:20
|ENX
|884
|300
|16.528
|28-09-2026
|14:10:54
|ENX
|885
|170
|16.522
|28-09-2026
|14:10:59
|CEU
|886
|180
|16.522
|28-09-2026
|14:10:59
|CEU
|887
|290
|16.52
|28-09-2026
|14:11:48
|ENX
|888
|169
|16.522
|28-09-2026
|14:12:31
|CEU
|889
|31
|16.522
|28-09-2026
|14:12:31
|CEU
|890
|190
|16.526
|28-09-2026
|14:13:41
|CEU
|891
|290
|16.528
|28-09-2026
|14:13:41
|ENX
|892
|290
|16.528
|28-09-2026
|14:13:41
|ENX
|893
|180
|16.542
|28-09-2026
|14:15:30
|CEU
|894
|200
|16.546
|28-09-2026
|14:16:20
|CEU
|895
|160
|16.546
|28-09-2026
|14:16:20
|CEU
|896
|280
|16.546
|28-09-2026
|14:16:20
|ENX
|897
|290
|16.546
|28-09-2026
|14:16:20
|ENX
|898
|170
|16.544
|28-09-2026
|14:16:59
|CEU
|899
|280
|16.544
|28-09-2026
|14:16:59
|ENX
|900
|70
|16.542
|28-09-2026
|14:18:33
|CEU
|901
|16
|16.542
|28-09-2026
|14:18:37
|CEU
|902
|9
|16.542
|28-09-2026
|14:18:37
|CEU
|903
|75
|16.542
|28-09-2026
|14:18:37
|CEU
|904
|170
|16.54
|28-09-2026
|14:19:31
|CEU
|905
|6
|16.54
|28-09-2026
|14:20:31
|CEU
|906
|164
|16.54
|28-09-2026
|14:20:31
|CEU
|907
|22
|16.54
|28-09-2026
|14:21:31
|CEU
|908
|148
|16.54
|28-09-2026
|14:21:31
|CEU
|909
|180
|16.534
|28-09-2026
|14:22:04
|CEU
|910
|272
|16.534
|28-09-2026
|14:22:45
|ENX
|911
|108
|16.534
|28-09-2026
|14:23:18
|ENX
|912
|6
|16.534
|28-09-2026
|14:23:29
|CEU
|913
|3
|16.534
|28-09-2026
|14:24:29
|CEU
|914
|187
|16.534
|28-09-2026
|14:24:29
|CEU
|915
|184
|16.528
|28-09-2026
|14:25:01
|CEU
|916
|180
|16.528
|28-09-2026
|14:25:01
|CEU
|917
|16
|16.528
|28-09-2026
|14:26:29
|CEU
|918
|140
|16.528
|28-09-2026
|14:26:35
|ENX
|919
|190
|16.526
|28-09-2026
|14:27:15
|CEU
|920
|48
|16.526
|28-09-2026
|14:27:15
|CEU
|921
|229
|16.526
|28-09-2026
|14:27:15
|ENX
|922
|27
|16.526
|28-09-2026
|14:27:15
|CEU
|923
|37
|16.526
|28-09-2026
|14:27:15
|CEU
|924
|62
|16.526
|28-09-2026
|14:27:15
|CEU
|925
|258
|16.534
|28-09-2026
|14:28:54
|ENX
|926
|57
|16.534
|28-09-2026
|14:28:54
|ENX
|927
|336
|16.534
|28-09-2026
|14:28:54
|ENX
|928
|92
|16.534
|28-09-2026
|14:29:23
|CEU
|929
|68
|16.534
|28-09-2026
|14:29:23
|CEU
|930
|23
|16.522
|28-09-2026
|14:30:10
|CEU
|931
|137
|16.522
|28-09-2026
|14:30:10
|CEU
|932
|190
|16.522
|28-09-2026
|14:30:10
|CEU
|933
|165
|16.52
|28-09-2026
|14:31:23
|CEU
|934
|15
|16.522
|28-09-2026
|14:31:23
|CEU
|935
|153
|16.514
|28-09-2026
|14:32:06
|CEU
|936
|47
|16.514
|28-09-2026
|14:32:06
|CEU
|937
|17
|16.518
|28-09-2026
|14:33:20
|ENX
|938
|190
|16.518
|28-09-2026
|14:33:27
|CEU
|939
|86
|16.518
|28-09-2026
|14:33:27
|ENX
|940
|136
|16.52
|28-09-2026
|14:37:21
|CEU
|941
|34
|16.52
|28-09-2026
|14:37:21
|CEU
|942
|14
|16.516
|28-09-2026
|14:38:09
|CEU
|943
|146
|16.516
|28-09-2026
|14:38:09
|CEU
|944
|560
|16.516
|28-09-2026
|14:38:09
|CEU
|945
|159
|16.514
|28-09-2026
|14:38:15
|ENX
|946
|53
|16.514
|28-09-2026
|14:38:15
|ENX
|947
|11
|16.514
|28-09-2026
|14:38:15
|ENX
|948
|19
|16.516
|28-09-2026
|14:39:19
|CEU
|949
|171
|16.516
|28-09-2026
|14:39:19
|CEU
|950
|46
|16.522
|28-09-2026
|14:40:00
|ENX
|951
|180
|16.522
|28-09-2026
|14:40:19
|CEU
|952
|107
|16.522
|28-09-2026
|14:40:19
|ENX
|953
|101
|16.518
|28-09-2026
|14:41:16
|ENX
|954
|170
|16.518
|28-09-2026
|14:41:21
|CEU
|955
|12
|16.518
|28-09-2026
|14:42:21
|CEU
|956
|168
|16.518
|28-09-2026
|14:42:21
|CEU
|957
|32
|16.51
|28-09-2026
|14:43:23
|CEU
|958
|27
|16.51
|28-09-2026
|14:43:23
|CEU
|959
|131
|16.51
|28-09-2026
|14:43:23
|CEU
|960
|17
|16.512
|28-09-2026
|14:43:41
|ENX
|961
|39
|16.514
|28-09-2026
|14:43:57
|ENX
|962
|45
|16.518
|28-09-2026
|14:44:18
|CEU
|963
|145
|16.518
|28-09-2026
|14:44:18
|CEU
|964
|229
|16.518
|28-09-2026
|14:44:18
|ENX
|965
|120
|16.52
|28-09-2026
|14:45:07
|ENX
|966
|40
|16.522
|28-09-2026
|14:46:25
|CEU
|967
|6
|16.522
|28-09-2026
|14:46:25
|CEU
|968
|170
|16.522
|28-09-2026
|14:47:23
|CEU
|969
|54
|16.518
|28-09-2026
|14:47:59
|ENX
|970
|160
|16.524
|28-09-2026
|14:48:45
|CEU
|971
|484
|16.524
|28-09-2026
|14:48:45
|CEU
|972
|247
|16.526
|28-09-2026
|14:48:45
|ENX
|973
|180
|16.536
|28-09-2026
|14:51:19
|CEU
|974
|125
|16.534
|28-09-2026
|14:51:56
|ENX
|975
|200
|16.536
|28-09-2026
|14:52:19
|CEU
|976
|180
|16.536
|28-09-2026
|14:53:17
|CEU
|977
|101
|16.534
|28-09-2026
|14:54:13
|ENX
|978
|190
|16.536
|28-09-2026
|14:54:14
|CEU
|979
|121
|16.536
|28-09-2026
|14:55:17
|CEU
|980
|69
|16.536
|28-09-2026
|14:55:17
|CEU
|981
|2
|16.536
|28-09-2026
|14:56:19
|CEU
|982
|178
|16.536
|28-09-2026
|14:56:19
|CEU
|983
|170
|16.536
|28-09-2026
|14:57:19
|CEU
|984
|200
|16.534
|28-09-2026
|14:57:29
|CEU
|985
|180
|16.532
|28-09-2026
|14:57:29
|CEU
|986
|105
|16.53
|28-09-2026
|14:57:36
|ENX
|987
|110
|16.53
|28-09-2026
|14:57:36
|ENX
|988
|190
|16.524
|28-09-2026
|14:59:19
|CEU
|989
|180
|16.524
|28-09-2026
|15:00:21
|CEU
|990
|133
|16.518
|28-09-2026
|15:00:33
|ENX
|991
|200
|16.512
|28-09-2026
|15:01:06
|CEU
|992
|40
|16.51
|28-09-2026
|15:01:42
|ENX
|993
|68
|16.51
|28-09-2026
|15:01:42
|ENX
|994
|2
|16.51
|28-09-2026
|15:01:42
|ENX
|995
|8
|16.506
|28-09-2026
|15:02:21
|CEU
|996
|172
|16.506
|28-09-2026
|15:02:21
|CEU
|997
|170
|16.506
|28-09-2026
|15:03:23
|CEU
|998
|444
|16.518
|28-09-2026
|15:04:08
|ENX
|999
|180
|16.516
|28-09-2026
|15:04:20
|CEU
|1000
|26
|16.516
|28-09-2026
|15:05:36
|ENX
|1001
|108
|16.516
|28-09-2026
|15:05:37
|ENX
|1002
|190
|16.51
|28-09-2026
|15:06:07
|CEU
|1003
|190
|16.51
|28-09-2026
|15:06:07
|CEU
|1004
|119
|16.51
|28-09-2026
|15:07:08
|ENX
|1005
|125
|16.512
|28-09-2026
|15:07:25
|CEU
|1006
|75
|16.512
|28-09-2026
|15:07:25
|CEU
|1007
|190
|16.512
|28-09-2026
|15:08:25
|CEU
|1008
|516
|16.52
|28-09-2026
|15:09:07
|ENX
|1009
|74
|16.52
|28-09-2026
|15:09:07
|ENX
|1010
|136
|16.522
|28-09-2026
|15:09:23
|CEU
|1011
|24
|16.522
|28-09-2026
|15:09:23
|CEU
|1012
|28
|16.516
|28-09-2026
|15:09:46
|ENX
|1013
|170
|16.52
|28-09-2026
|15:10:23
|CEU
|1014
|157
|16.552
|28-09-2026
|15:12:59
|ENX
|1015
|200
|16.544
|28-09-2026
|15:13:01
|CEU
|1016
|370
|16.544
|28-09-2026
|15:13:01
|CEU
|1017
|37
|16.534
|28-09-2026
|15:13:51
|CEU
|1018
|53
|16.534
|28-09-2026
|15:13:51
|CEU
|1019
|411
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1020
|411
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1021
|40
|16.534
|28-09-2026
|15:13:51
|CEU
|1022
|371
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1023
|40
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1024
|53
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1025
|106
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1026
|252
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1027
|159
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1028
|358
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1029
|53
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1030
|347
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1031
|53
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1032
|23
|16.536
|28-09-2026
|15:13:51
|ENX
|1033
|70
|16.544
|28-09-2026
|15:14:23
|CEU
|1034
|10
|16.544
|28-09-2026
|15:15:27
|CEU
|1035
|190
|16.544
|28-09-2026
|15:15:27
|CEU
|1036
|44
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1037
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1038
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1039
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1040
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1041
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1042
|350
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1043
|61
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1044
|257
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1045
|53
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1046
|61
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1047
|297
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1048
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1049
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1050
|87
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1051
|80
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1052
|244
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1053
|167
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1054
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1055
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1056
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1057
|17
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1058
|394
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1059
|44
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1060
|98
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1061
|313
|16.54
|28-09-2026
|15:16:20
|ENX
|1062
|411
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1063
|53
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1064
|358
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1065
|44
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1066
|402
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1067
|9
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1068
|393
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1069
|402
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1070
|9
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1071
|60
|16.54
|28-09-2026
|15:16:21
|ENX
|1072
|6
|16.536
|28-09-2026
|15:16:22
|CEU
|1073
|17
|16.536
|28-09-2026
|15:16:22
|CEU
|1074
|167
|16.536
|28-09-2026
|15:16:22
|CEU
|1075
|190
|16.534
|28-09-2026
|15:16:48
|CEU
|1076
|53
|16.538
|28-09-2026
|15:18:12
|CEU
|1077
|137
|16.538
|28-09-2026
|15:18:12
|CEU
|1078
|190
|16.542
|28-09-2026
|15:19:26
|CEU
|1079
|170
|16.532
|28-09-2026
|15:20:05
|CEU
|1080
|180
|16.532
|28-09-2026
|15:21:30
|CEU
|1081
|59
|16.526
|28-09-2026
|15:22:32
|CEU
|1082
|15
|16.526
|28-09-2026
|15:22:32
|CEU
|1083
|126
|16.526
|28-09-2026
|15:22:32
|CEU
|1084
|180
|16.578
|28-09-2026
|15:23:34
|CEU
|1085
|30
|16.576
|28-09-2026
|15:24:16
|CEU
|1086
|5
|16.576
|28-09-2026
|15:24:16
|CEU
|1087
|59
|16.576
|28-09-2026
|15:24:16
|CEU
|1088
|76
|16.576
|28-09-2026
|15:24:20
|CEU
|1089
|170
|16.552
|28-09-2026
|15:25:16
|CEU
|1090
|180
|16.534
|28-09-2026
|15:25:52
|CEU
|1091
|200
|16.552
|28-09-2026
|15:27:32
|CEU
|1092
|200
|16.548
|28-09-2026
|15:28:07
|CEU
|1093
|180
|16.536
|28-09-2026
|15:29:37
|CEU
|1094
|9
|16.54
|28-09-2026
|15:29:52
|CEU
|1095
|13
|16.544
|28-09-2026
|15:29:52
|CEU
|1096
|500
|16.53
|28-09-2026
|15:30:01
|CEU
|1097
|250
|16.538
|28-09-2026
|15:30:12
|ENX
|1098
|353
|16.538
|28-09-2026
|15:30:17
|ENX
|1099
|477
|16.538
|28-09-2026
|15:30:17
|ENX
|1100
|881
|16.528
|28-09-2026
|15:31:14
|ENX
|1101
|540
|16.526
|28-09-2026
|15:31:14
|CEU
|1102
|1020
|16.528
|28-09-2026
|15:32:31
|ENX
|1103
|510
|16.522
|28-09-2026
|15:32:31
|CEU
|1104
|500
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1105
|775
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1106
|371
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1107
|129
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1108
|112
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1109
|431
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1110
|69
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1111
|37
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1112
|53
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1113
|447
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1114
|2076
|16.5
|28-09-2026
|15:32:44
|ENX
|1115
|8
|16.48
|28-09-2026
|15:32:50
|ENX
|1116
|70
|16.48
|28-09-2026
|15:32:50
|ENX
|1117
|422
|16.48
|28-09-2026
|15:32:50
|ENX
|1118
|39
|16.48
|28-09-2026
|15:32:50
|ENX
|1119
|500
|16.48
|28-09-2026
|15:32:50
|ENX
|1120
|500
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1121
|258
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1122
|242
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1123
|258
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1124
|106
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1125
|165
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1126
|229
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1127
|573
|16.48
|28-09-2026
|15:32:51
|ENX
|1128
|500
|16.48
|28-09-2026
|15:33:05
|ENX
|1129
|217
|16.48
|28-09-2026
|15:33:05
|ENX
|1130
|500
|16.48
|28-09-2026
|15:33:05
|ENX
|1131
|500
|16.496
|28-09-2026
|15:33:33
|CEU
|1132
|1040
|16.498
|28-09-2026
|15:33:33
|ENX
|1133
|117
|16.548
|28-09-2026
|15:34:55
|ENX
|1134
|964
|16.548
|28-09-2026
|15:34:55
|ENX
|1135
|440
|16.558
|28-09-2026
|15:35:11
|CEU
|1136
|249
|16.558
|28-09-2026
|15:35:11
|ENX
|1137
|249
|16.556
|28-09-2026
|15:35:11
|CEU
|1138
|750
|16.558
|28-09-2026
|15:35:11
|ENX
|1139
|271
|16.556
|28-09-2026
|15:35:11
|CEU
|1140
|530
|16.526
|28-09-2026
|15:36:24
|CEU
|1141
|1150
|16.528
|28-09-2026
|15:36:24
|ENX
|1142
|510
|16.498
|28-09-2026
|15:37:04
|CEU
|1143
|6
|16.504
|28-09-2026
|15:37:17
|ENX
|1144
|924
|16.536
|28-09-2026
|15:37:58
|ENX
|1145
|470
|16.546
|28-09-2026
|15:38:50
|CEU
|1146
|62
|16.534
|28-09-2026
|15:38:58
|CEU
|1147
|428
|16.534
|28-09-2026
|15:38:58
|CEU
|1148
|973
|16.546
|28-09-2026
|15:38:58
|ENX
|1149
|1127
|16.542
|28-09-2026
|15:39:44
|ENX
|1150
|994
|16.548
|28-09-2026
|15:40:17
|ENX
|1151
|490
|16.544
|28-09-2026
|15:40:17
|CEU
|1152
|9
|16.518
|28-09-2026
|15:41:04
|CEU
|1153
|77
|16.518
|28-09-2026
|15:41:04
|CEU
|1154
|3
|16.518
|28-09-2026
|15:41:04
|CEU
|1155
|1
|16.526
|28-09-2026
|15:41:15
|CEU
|1156
|15
|16.526
|28-09-2026
|15:41:15
|CEU
|1157
|405
|16.526
|28-09-2026
|15:41:15
|CEU
|1158
|1144
|16.54
|28-09-2026
|15:41:51
|ENX
|1159
|490
|16.53
|28-09-2026
|15:42:04
|CEU
|1160
|632
|16.518
|28-09-2026
|15:42:18
|ENX
|1161
|450
|16.518
|28-09-2026
|15:42:18
|ENX
|1162
|211
|16.522
|28-09-2026
|15:43:13
|CEU
|1163
|99
|16.522
|28-09-2026
|15:43:13
|CEU
|1164
|100
|16.522
|28-09-2026
|15:43:13
|CEU
|1165
|67
|16.522
|28-09-2026
|15:43:14
|CEU
|1166
|19
|16.522
|28-09-2026
|15:43:14
|CEU
|1167
|699
|16.522
|28-09-2026
|15:43:14
|ENX
|1168
|99
|16.522
|28-09-2026
|15:43:14
|ENX
|1169
|64
|16.522
|28-09-2026
|15:43:14
|CEU
|1170
|316
|16.522
|28-09-2026
|15:43:14
|ENX
|1171
|30
|16.554
|28-09-2026
|15:44:58
|CEU
|1172
|450
|16.554
|28-09-2026
|15:44:58
|CEU
|1173
|346
|16.554
|28-09-2026
|15:44:58
|ENX
|1174
|668
|16.554
|28-09-2026
|15:44:58
|ENX
|1175
|1104
|16.552
|28-09-2026
|15:45:10
|ENX
|1176
|241
|16.542
|28-09-2026
|15:45:12
|CEU
|1177
|178
|16.542
|28-09-2026
|15:45:12
|CEU
|1178
|101
|16.542
|28-09-2026
|15:45:12
|CEU
|1179
|450
|16.566
|28-09-2026
|15:46:33
|CEU
|1180
|1114
|16.566
|28-09-2026
|15:46:33
|ENX
|1181
|334
|16.572
|28-09-2026
|15:47:49
|ENX
|1182
|106
|16.572
|28-09-2026
|15:47:49
|ENX
|1183
|700
|16.572
|28-09-2026
|15:47:49
|ENX
|1184
|72
|16.586
|28-09-2026
|15:48:39
|CEU
|1185
|378
|16.586
|28-09-2026
|15:48:39
|CEU
|1186
|1040
|16.59
|28-09-2026
|15:48:39
|ENX
|1187
|90
|16.586
|28-09-2026
|15:48:39
|CEU
|1188
|500
|16.586
|28-09-2026
|15:48:39
|CEU
|1189
|995
|16.598
|28-09-2026
|15:50:10
|ENX
|1190
|5
|16.598
|28-09-2026
|15:50:10
|ENX
|1191
|45
|16.632
|28-09-2026
|15:50:44
|ENX
|1192
|386
|16.634
|28-09-2026
|15:51:05
|ENX
|1193
|559
|16.634
|28-09-2026
|15:51:05
|ENX
|1194
|294
|16.63
|28-09-2026
|15:51:46
|ENX
|1195
|620
|16.63
|28-09-2026
|15:51:46
|ENX
|1196
|880
|16.636
|28-09-2026
|15:52:50
|ENX
|1197
|1060
|16.638
|28-09-2026
|15:53:59
|ENX
|1198
|296
|16.628
|28-09-2026
|15:54:55
|ENX
|1199
|864
|16.628
|28-09-2026
|15:54:55
|ENX
|1200
|749
|16.63
|28-09-2026
|15:55:54
|ENX
|1201
|231
|16.63
|28-09-2026
|15:55:54
|ENX
|1202
|907
|16.636
|28-09-2026
|15:56:48
|ENX
|1203
|53
|16.636
|28-09-2026
|15:56:48
|ENX
|1204
|163
|16.636
|28-09-2026
|15:56:48
|ENX
|1205
|1063
|16.634
|28-09-2026
|15:57:50
|ENX
|1206
|244
|16.616
|28-09-2026
|15:58:45
|ENX
|1207
|107
|16.624
|28-09-2026
|15:59:28
|ENX
|1208
|308
|16.624
|28-09-2026
|15:59:28
|ENX
|1209
|6
|16.624
|28-09-2026
|15:59:28
|ENX
|1210
|271
|16.624
|28-09-2026
|15:59:28
|ENX
|1211
|74
|16.624
|28-09-2026
|15:59:28
|ENX
|1212
|84
|16.624
|28-09-2026
|15:59:28
|ENX
|1213
|1163
|16.624
|28-09-2026
|15:59:48
|ENX
|1214
|1073
|16.618
|28-09-2026
|16:00:52
|ENX
|1215
|555
|16.642
|28-09-2026
|16:02:25
|ENX
|1216
|598
|16.642
|28-09-2026
|16:02:25
|ENX
|1217
|170
|16.624
|28-09-2026
|16:02:53
|ENX
|1218
|341
|16.624
|28-09-2026
|16:02:53
|ENX
|1219
|547
|16.614
|28-09-2026
|16:04:17
|ENX
|1220
|340
|16.67
|28-09-2026
|16:12:47
|ENX
|1221
|310
|16.658
|28-09-2026
|16:13:56
|ENX
|1222
|320
|16.688
|28-09-2026
|16:15:13
|ENX
|1223
|310
|16.678
|28-09-2026
|16:16:04
|ENX
|1224
|360
|16.676
|28-09-2026
|16:16:47
|ENX
|1225
|314
|16.676
|28-09-2026
|16:18:11
|ENX
|1226
|36
|16.676
|28-09-2026
|16:18:11
|ENX
|1227
|326
|16.678
|28-09-2026
|16:19:05
|ENX
|1228
|137
|16.668
|28-09-2026
|16:20:16
|ENX
|1229
|213
|16.668
|28-09-2026
|16:20:16
|ENX
|1230
|160
|16.662
|28-09-2026
|16:21:10
|ENX
|1231
|140
|16.662
|28-09-2026
|16:21:10
|ENX
|1232
|330
|16.66
|28-09-2026
|16:22:16
|ENX
|1233
|300
|16.656
|28-09-2026
|16:23:10
|ENX
|1234
|300
|16.652
|28-09-2026
|16:25:10
|ENX
|1235
|310
|16.652
|28-09-2026
|16:25:10
|ENX
|1236
|330
|16.664
|28-09-2026
|16:26:20
|ENX
|1237
|322
|16.664
|28-09-2026
|16:27:04
|ENX
|1238
|348
|16.668
|28-09-2026
|16:28:21
|ENX
|1239
|163
|16.666
|28-09-2026
|16:29:49
|ENX
|1240
|335
|16.67
|28-09-2026
|16:31:10
|ENX
|1241
|319
|16.668
|28-09-2026
|16:31:10
|ENX
|1242
|309
|16.664
|28-09-2026
|16:32:04
|ENX
|1243
|178
|16.658
|28-09-2026
|16:33:04
|ENX
|1244
|191
|16.658
|28-09-2026
|16:33:04
|ENX
|1245
|319
|16.642
|28-09-2026
|16:34:09
|ENX
|1246
|76
|16.64
|28-09-2026
|16:35:09
|ENX
|1247
|253
|16.64
|28-09-2026
|16:35:09
|ENX
|1248
|324
|16.652
|28-09-2026
|16:36:48
|ENX
|1249
|300
|16.658
|28-09-2026
|16:37:54
|ENX
|1250
|361
|16.66
|28-09-2026
|16:40:00
|ENX
|1251
|371
|16.66
|28-09-2026
|16:40:00
|ENX
|1252
|176
|16.646
|28-09-2026
|16:40:28
|ENX
|1253
|197
|16.65
|28-09-2026
|16:41:00
|ENX
|1254
|124
|16.646
|28-09-2026
|16:43:08
|ENX
|1255
|184
|16.672
|28-09-2026
|16:45:56
|ENX
|1256
|112
|16.672
|28-09-2026
|16:45:56
|ENX
|1257
|110
|16.652
|28-09-2026
|16:47:21
|ENX
|1258
|285
|16.668
|28-09-2026
|16:47:47
|ENX
|1259
|142
|16.654
|28-09-2026
|16:48:11
|ENX
|1260
|209
|16.656
|28-09-2026
|16:48:27
|ENX
|1261
|162
|16.656
|28-09-2026
|16:48:36
|ENX
|1262
|470
|16.656
|28-09-2026
|16:49:43
|ENX
|1263
|524
|16.65
|28-09-2026
|16:50:18
|ENX
|1264
|444
|16.652
|28-09-2026
|16:51:59
|ENX
|1265
|110
|16.648
|28-09-2026
|16:52:41
|ENX
|1266
|53
|16.648
|28-09-2026
|16:52:41
|ENX
|1267
|179
|16.648
|28-09-2026
|16:52:41
|ENX
|1268
|130
|16.644
|28-09-2026
|16:53:01
|ENX
|1269
|250
|16.642
|28-09-2026
|16:53:50
|ENX
|1270
|175
|16.64
|28-09-2026
|16:53:56
|ENX
|1271
|140
|16.626
|28-09-2026
|16:54:55
|ENX
|1272
|440
|16.626
|28-09-2026
|16:56:02
|ENX
|1273
|149
|16.606
|28-09-2026
|16:58:00
|ENX
|1274
|79
|16.604
|28-09-2026
|16:58:14
|ENX
|1275
|162
|16.6
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1276
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1277
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1278
|318
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1279
|170
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1280
|283
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1281
|472
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1282
|16
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1283
|37
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1284
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1285
|430
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1286
|58
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1287
|48
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1288
|176
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1289
|31
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1290
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1291
|228
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1292
|553
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1293
|275
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1294
|191
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1295
|22
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1296
|186
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1297
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:58:59
|ENX
|1298
|126
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1299
|123
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1300
|350
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1301
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1302
|85
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1303
|249
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1304
|239
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1305
|380
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1306
|108
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1307
|380
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1308
|71
|16.596
|28-09-2026
|16:59:01
|ENX
|1309
|10
|16.6
|28-09-2026
|16:59:32
|ENX
|1310
|1902
|16.6
|28-09-2026
|16:59:32
|ENX
|1311
|147
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1312
|270
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1313
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1314
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1315
|212
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1316
|223
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1317
|72
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1318
|254
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1319
|162
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1320
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1321
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1322
|106
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1323
|72
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1324
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:34
|ENX
|1325
|223
|16.596
|28-09-2026
|16:59:37
|ENX
|1326
|34
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1327
|236
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1328
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1329
|400
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1330
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1331
|35
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1332
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1333
|92
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1334
|35
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1335
|71
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1336
|35
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1337
|255
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1338
|233
|16.596
|28-09-2026
|16:59:44
|ENX
|1339
|139
|16.596
|28-09-2026
|16:59:45
|ENX
|1340
|349
|16.596
|28-09-2026
|16:59:45
|ENX
|1341
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1342
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1343
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1344
|435
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1345
|135
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1346
|300
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1347
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1348
|18
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1349
|435
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1350
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1351
|4596
|16.588
|28-09-2026
|16:59:47
|CEU
|1352
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1353
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1354
|258
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1355
|31404
|16.588
|28-09-2026
|16:59:47
|CEU
|1356
|230
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1357
|258
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1358
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1359
|100
|16.588
|28-09-2026
|16:59:47
|CEU
|1360
|302
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1361
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1362
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1363
|302
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1364
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1365
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1366
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1367
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1368
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1369
|488
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1370
|53
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1371
|435
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1372
|140
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1373
|1
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1374
|487
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1375
|1
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1376
|216
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1377
|272
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1378
|133
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1379
|39
|16.596
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1380
|500
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1381
|2
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1382
|498
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1383
|2
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1384
|1
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1385
|498
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1386
|1
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1387
|500
|16.586
|28-09-2026
|16:59:47
|ENX
|1388
|500
|16.586
|28-09-2026
|16:59:48
|ENX
|1389
|636
|16.586
|28-09-2026
|16:59:48
|ENX
|1390
|540
|16.596
|28-09-2026
|17:00:08
|CEU
|1391
|140
|16.592
|28-09-2026
|17:00:22
|ENX
|1392
|250
|16.588
|28-09-2026
|17:00:37
|ENX
|1393
|80
|16.59
|28-09-2026
|17:00:53
|ENX
|1394
|439
|16.6
|28-09-2026
|17:01:22
|CEU
|1395
|171
|16.6
|28-09-2026
|17:01:25
|CEU
|1396
|400
|16.6
|28-09-2026
|17:01:25
|ENX
|1397
|580
|16.598
|28-09-2026
|17:02:52
|CEU
|1398
|865
|16.596
|28-09-2026
|17:04:05
|ENX
|1399
|580
|16.592
|28-09-2026
|17:04:09
|CEU
|1400
|443
|16.59
|28-09-2026
|17:04:09
|CEU
|1401
|167
|16.59
|28-09-2026
|17:04:09
|CEU
|1402
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1403
|212
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1404
|288
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1405
|302
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1406
|53
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1407
|106
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1408
|164
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1409
|120
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1410
|57
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1411
|60
|16.586
|28-09-2026
|17:04:23
|ENX
|1412
|626
|16.578
|28-09-2026
|17:04:40
|ENX
|1413
|606
|16.584
|28-09-2026
|17:05:56
|CEU
|1414
|4
|16.584
|28-09-2026
|17:05:56
|CEU
|1415
|293
|16.584
|28-09-2026
|17:05:57
|ENX
|1416
|81
|16.584
|28-09-2026
|17:05:57
|ENX
|1417
|590
|16.582
|28-09-2026
|17:06:27
|CEU
|1418
|149
|16.598
|28-09-2026
|17:07:51
|ENX
|1419
|760
|16.598
|28-09-2026
|17:07:51
|ENX
|1420
|520
|16.594
|28-09-2026
|17:07:51
|CEU
|1421
|103
|16.598
|28-09-2026
|17:08:02
|ENX
|1422
|46
|16.598
|28-09-2026
|17:08:02
|ENX
|1423
|36
|16.598
|28-09-2026
|17:08:04
|ENX
|1424
|4
|16.598
|28-09-2026
|17:08:04
|ENX
|1425
|590
|16.59
|28-09-2026
|17:08:12
|CEU
|1426
|107
|16.592
|28-09-2026
|17:09:42
|ENX
|1427
|414
|16.592
|28-09-2026
|17:09:42
|ENX
|1428
|600
|16.588
|28-09-2026
|17:09:46
|CEU
|1429
|243
|16.586
|28-09-2026
|17:09:46
|ENX
|1430
|115
|16.584
|28-09-2026
|17:10:30
|CEU
|1431
|455
|16.584
|28-09-2026
|17:10:30
|CEU
|1432
|244
|16.584
|28-09-2026
|17:11:17
|CEU
|1433
|256
|16.584
|28-09-2026
|17:11:17
|CEU
|1434
|212
|16.584
|28-09-2026
|17:11:17
|ENX
|1435
|224
|16.576
|28-09-2026
|17:12:10
|CEU
|1436
|278
|16.576
|28-09-2026
|17:12:14
|CEU
|1437
|590
|16.582
|28-09-2026
|17:13:30
|CEU
|1438
|648
|16.582
|28-09-2026
|17:13:30
|ENX
|1439
|130
|16.576
|28-09-2026
|17:14:10
|ENX
|1440
|72
|16.582
|28-09-2026
|17:14:19
|CEU
|1441
|482
|16.584
|28-09-2026
|17:14:32
|CEU
|1442
|595
|16.584
|28-09-2026
|17:14:32
|ENX
|1443
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1444
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1445
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1446
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1447
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1448
|418
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1449
|106
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1450
|220
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1451
|314
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1452
|43
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1453
|62
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1454
|101
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1455
|476
|16.582
|28-09-2026
|17:14:54
|ENX
|1456
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1457
|474
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1458
|103
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1459
|471
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1460
|103
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1461
|350
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1462
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1463
|71
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1464
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1465
|105
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1466
|472
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1467
|105
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1468
|105
|16.582
|28-09-2026
|17:14:55
|ENX
|1469
|594
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|CEU
|1470
|472
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1471
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1472
|2743
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1473
|2132
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1474
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1475
|105
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1476
|162
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1477
|257
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1478
|345
|16.582
|28-09-2026
|17:15:14
|ENX
|1479
|240
|16.582
|28-09-2026
|17:15:29
|ENX
|1480
|245
|16.586
|28-09-2026
|17:16:30
|ENX
|1481
|1933
|16.586
|28-09-2026
|17:16:30
|ENX
|1482
|58
|16.586
|28-09-2026
|17:16:30
|ENX
|1483
|614
|16.582
|28-09-2026
|17:16:30
|CEU
|1484
|174
|16.588
|28-09-2026
|17:16:47
|ENX
|1485
|161
|16.588
|28-09-2026
|17:16:47
|ENX
|1486
|7
|16.584
|28-09-2026
|17:17:50
|CEU
|1487
|4
|16.584
|28-09-2026
|17:17:50
|CEU
|1488
|222
|16.584
|28-09-2026
|17:17:50
|CEU
|1489
|96
|16.582
|28-09-2026
|17:17:58
|ENX
|1490
|66
|16.586
|28-09-2026
|17:18:27
|ENX
|1491
|376
|16.586
|28-09-2026
|17:18:56
|CEU
|1492
|125
|16.586
|28-09-2026
|17:19:08
|ENX
|1493
|44
|16.584
|28-09-2026
|17:19:15
|ENX
|1494
|241
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1495
|548
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1496
|29
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1497
|105
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1498
|333
|16.58
|28-09-2026
|17:19:21
|CEU
|1499
|206
|16.58
|28-09-2026
|17:19:21
|CEU
|1500
|101
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1501
|29
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1502
|255
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1503
|87
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1504
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1505
|101
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1506
|314
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1507
|105
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1508
|594
|16.58
|28-09-2026
|17:19:21
|CEU
|1509
|13
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1510
|44
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1511
|170
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1512
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1513
|101
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1514
|476
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1515
|403
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1516
|302
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1517
|275
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1518
|302
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1519
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1520
|417
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1521
|160
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1522
|419
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1523
|110
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1524
|467
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1525
|110
|16.582
|28-09-2026
|17:19:21
|ENX
|1526
|577
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1527
|25
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1528
|53
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1529
|524
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1530
|350
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1531
|227
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1532
|44
|16.582
|28-09-2026
|17:19:22
|ENX
|1533
|3357
|16.586
|28-09-2026
|17:19:56
|ENX
|1534
|594
|16.58
|28-09-2026
|17:20:07
|CEU
|1535
|98
|16.578
|28-09-2026
|17:20:09
|ENX
|1536
|10
|16.568
|28-09-2026
|17:21:12
|CEU
|1537
|540
|16.59
|28-09-2026
|17:21:28
|CEU
|1538
|165
|16.588
|28-09-2026
|17:21:28
|ENX
|1539
|172
|16.596
|28-09-2026
|17:22:02
|ENX
|1540
|3260
|16.596
|28-09-2026
|17:22:02
|ENX
|1541
|590
|16.59
|28-09-2026
|17:22:05
|CEU
|1542
|74
|16.592
|28-09-2026
|17:23:00
|ENX
|1543
|537
|16.592
|28-09-2026
|17:23:00
|ENX
|1544
|455
|16.59
|28-09-2026
|17:23:00
|CEU
|1545
|914
|16.598
|28-09-2026
|17:23:36
|ENX
|1546
|650
|16.598
|28-09-2026
|17:24:05
|CEU
|1547
|135
|16.598
|28-09-2026
|17:24:05
|CEU
|1548
|160
|16.598
|28-09-2026
|17:24:05
|ENX
|1549
|512
|16.588
|28-09-2026
|17:25:13
|CEU
|1550
|224
|16.588
|28-09-2026
|17:25:13
|ENX
|1551
|490
|16.592
|28-09-2026
|17:25:43
|ENX
|1552
|36
|16.592
|28-09-2026
|17:25:44
|ENX
|1553
|500
|16.58
|28-09-2026
|17:26:42
|ENX
|1554
|129
|16.58
|28-09-2026
|17:26:42
|ENX
|1555
|500
|16.58
|28-09-2026
|17:26:42
|ENX
|1556
|62
|16.586
|28-09-2026
|17:28:23
|ENX
|1557
|300
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1558
|138
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1559
|134
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1560
|279
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1561
|199
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1562
|22
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1563
|221
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1564
|279
|16.586
|28-09-2026
|17:28:26
|ENX
|1565
|1
|16.586
|28-09-2026
|17:28:27
|ENX
|1566
|182
|16.586
|28-09-2026
|17:28:40
|ENX
|1567
|317
|16.586
|28-09-2026
|17:28:40
|ENX
|1568
|392
|16.586
|28-09-2026
|17:28:50
|ENX
|1569
|108
|16.586
|28-09-2026
|17:28:50
|ENX
|1570
|302
|16.586
|28-09-2026
|17:28:50
|ENX
|1571
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:28:50
|ENX
|1572
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:28:50
|ENX
|1573
|106
|16.586
|28-09-2026
|17:28:50
|ENX
|1574
|394
|16.586
|28-09-2026
|17:28:51
|ENX
|1575
|328
|16.586
|28-09-2026
|17:28:51
|ENX
|1576
|172
|16.586
|28-09-2026
|17:28:51
|ENX
|1577
|70
|16.586
|28-09-2026
|17:28:55
|ENX
|1578
|279
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1579
|151
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1580
|117
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1581
|268
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1582
|232
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1583
|36
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1584
|151
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1585
|268
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1586
|81
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1587
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1588
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1589
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1590
|278
|16.586
|28-09-2026
|17:28:59
|ENX
|1591
|222
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1592
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1593
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1594
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1595
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1596
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1597
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1598
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1599
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1600
|1
|16.586
|28-09-2026
|17:29:00
|ENX
|1601
|199
|16.586
|28-09-2026
|17:29:04
|ENX
|1602
|300
|16.586
|28-09-2026
|17:29:04
|ENX
|1603
|300
|16.586
|28-09-2026
|17:29:04
|ENX
|1604
|200
|16.586
|28-09-2026
|17:29:05
|ENX
|1605
|650
|16.586
|28-09-2026
|17:29:05
|ENX
|1606
|249
|16.586
|28-09-2026
|17:29:05
|ENX
|1607
|1
|16.586
|28-09-2026
|17:29:06
|ENX
|1608
|151
|16.586
|28-09-2026
|17:29:09
|ENX
|1609
|99
|16.586
|28-09-2026
|17:29:24
|ENX
|1610
|62
|16.586
|28-09-2026
|17:29:24
|ENX
|1611
|261
|16.586
|28-09-2026
|17:29:27
|ENX
|1612
|239
|16.586
|28-09-2026
|17:29:27
|ENX
|1613
|34
|16.586
|28-09-2026
|17:29:27
|ENX
|1614
|314
|16.586
|28-09-2026
|17:29:27
|ENX
|1615
|186
|16.586
|28-09-2026
|17:29:30
|ENX
|1616
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:30
|ENX
|1617
|500
|16.586
|28-09-2026
|17:29:33
|ENX
|1618
|290
|16.586
|28-09-2026
|17:29:33
|ENX
|1619
|2
|16.586
|28-09-2026
|17:29:33
|ENX
|1620
|73
|16.586
|28-09-2026
|17:29:33
|ENX
29 September 2026
|No
|Shares
|Price
|Date
|TimeStamp
|Venue
|1
|173
|16.314
|29/09/2026
|09:01:48
|ENX
|2
|144
|16.314
|29/09/2026
|09:01:48
|ENX
|3
|93
|16.314
|29/09/2026
|09:01:48
|ENX
|4
|310
|16.306
|29/09/2026
|09:01:50
|CEU
|5
|10
|16.314
|29/09/2026
|09:01:50
|ENX
|6
|134
|16.314
|29/09/2026
|09:01:52
|ENX
|7
|15
|16.33
|29/09/2026
|09:01:56
|ENX
|8
|27
|16.33
|29/09/2026
|09:01:56
|ENX
|9
|4
|16.33
|29/09/2026
|09:01:56
|ENX
|10
|320
|16.336
|29/09/2026
|09:02:54
|CEU
|11
|350
|16.328
|29/09/2026
|09:03:03
|CEU
|12
|180
|16.312
|29/09/2026
|09:03:45
|ENX
|13
|320
|16.306
|29/09/2026
|09:04:12
|CEU
|14
|118
|16.312
|29/09/2026
|09:04:12
|ENX
|15
|400
|16.318
|29/09/2026
|09:05:46
|CEU
|16
|89
|16.326
|29/09/2026
|09:05:46
|ENX
|17
|150
|16.318
|29/09/2026
|09:05:46
|ENX
|18
|340
|16.306
|29/09/2026
|09:06:21
|CEU
|19
|194
|16.306
|29/09/2026
|09:06:53
|ENX
|20
|227
|16.306
|29/09/2026
|09:06:53
|ENX
|21
|48
|16.284
|29/09/2026
|09:07:21
|CEU
|22
|126
|16.294
|29/09/2026
|09:07:40
|ENX
|23
|149
|16.302
|29/09/2026
|09:07:45
|CEU
|24
|123
|16.302
|29/09/2026
|09:07:45
|CEU
|25
|60
|16.302
|29/09/2026
|09:07:45
|CEU
|26
|155
|16.302
|29/09/2026
|09:07:49
|ENX
|27
|330
|16.354
|29/09/2026
|09:08:44
|CEU
|28
|395
|16.358
|29/09/2026
|09:08:44
|ENX
|29
|269
|16.358
|29/09/2026
|09:08:44
|ENX
|30
|360
|16.36
|29/09/2026
|09:09:07
|CEU
|31
|100
|16.358
|29/09/2026
|09:09:11
|ENX
|32
|69
|16.366
|29/09/2026
|09:10:42
|CEU
|33
|37
|16.366
|29/09/2026
|09:10:42
|CEU
|34
|123
|16.366
|29/09/2026
|09:10:42
|CEU
|35
|141
|16.366
|29/09/2026
|09:10:42
|CEU
|36
|226
|16.356
|29/09/2026
|09:11:44
|CEU
|37
|114
|16.356
|29/09/2026
|09:11:44
|CEU
|38
|32
|16.368
|29/09/2026
|09:12:45
|CEU
|39
|99
|16.368
|29/09/2026
|09:12:45
|CEU
|40
|123
|16.368
|29/09/2026
|09:12:45
|CEU
|41
|136
|16.368
|29/09/2026
|09:12:45
|CEU
|42
|360
|16.356
|29/09/2026
|09:13:16
|CEU
|43
|939
|16.362
|29/09/2026
|09:13:16
|ENX
|44
|420
|16.354
|29/09/2026
|09:14:10
|CEU
|45
|438
|16.354
|29/09/2026
|09:14:10
|ENX
|46
|133
|16.35
|29/09/2026
|09:14:44
|ENX
|47
|39
|16.35
|29/09/2026
|09:14:44
|ENX
|48
|370
|16.358
|29/09/2026
|09:15:17
|CEU
|49
|22
|16.36
|29/09/2026
|09:15:23
|ENX
|50
|339
|16.36
|29/09/2026
|09:15:30
|ENX
|51
|183
|16.358
|29/09/2026
|09:15:50
|ENX
|52
|310
|16.366
|29/09/2026
|09:16:45
|CEU
|53
|380
|16.352
|29/09/2026
|09:17:25
|CEU
|54
|125
|16.356
|29/09/2026
|09:17:52
|ENX
|55
|350
|16.346
|29/09/2026
|09:17:57
|CEU
|56
|500
|16.368
|29/09/2026
|09:18:22
|ENX
|57
|400
|16.392
|29/09/2026
|09:19:35
|CEU
|58
|808
|16.392
|29/09/2026
|09:19:35
|ENX
|59
|163
|16.392
|29/09/2026
|09:19:35
|ENX
|60
|360
|16.38
|29/09/2026
|09:20:48
|CEU
|61
|380
|16.37
|29/09/2026
|09:21:25
|CEU
|62
|191
|16.366
|29/09/2026
|09:22:07
|CEU
|63
|139
|16.366
|29/09/2026
|09:22:07
|CEU
|64
|51
|16.392
|29/09/2026
|09:23:48
|CEU
|65
|175
|16.392
|29/09/2026
|09:23:48
|CEU
|66
|92
|16.392
|29/09/2026
|09:23:48
|CEU
|67
|72
|16.392
|29/09/2026
|09:23:48
|CEU
|68
|211
|16.392
|29/09/2026
|09:23:50
|ENX
|69
|30
|16.394
|29/09/2026
|09:23:50
|ENX
|70
|208
|16.394
|29/09/2026
|09:23:50
|ENX
|71
|384
|16.394
|29/09/2026
|09:23:50
|ENX
|72
|1043
|16.382
|29/09/2026
|09:24:40
|ENX
|73
|320
|16.382
|29/09/2026
|09:24:40
|CEU
|74
|400
|16.368
|29/09/2026
|09:25:02
|CEU
|75
|201
|16.372
|29/09/2026
|09:25:54
|ENX
|76
|34
|16.376
|29/09/2026
|09:26:48
|CEU
|77
|80
|16.376
|29/09/2026
|09:26:48
|CEU
|78
|256
|16.376
|29/09/2026
|09:26:48
|CEU
|79
|263
|16.372
|29/09/2026
|09:26:48
|ENX
|80
|29
|16.374
|29/09/2026
|09:27:48
|CEU
|81
|311
|16.374
|29/09/2026
|09:27:48
|CEU
|82
|114
|16.372
|29/09/2026
|09:28:19
|CEU
|83
|236
|16.372
|29/09/2026
|09:28:19
|CEU
|84
|406
|16.368
|29/09/2026
|09:28:54
|ENX
|85
|70
|16.35
|29/09/2026
|09:29:30
|ENX
|86
|356
|16.348
|29/09/2026
|09:29:30
|CEU
|87
|29
|16.358
|29/09/2026
|09:29:52
|ENX
|88
|9
|16.358
|29/09/2026
|09:29:52
|ENX
|89
|120
|16.348
|29/09/2026
|09:30:52
|CEU
|90
|130
|16.348
|29/09/2026
|09:31:44
|CEU
|91
|130
|16.35
|29/09/2026
|09:32:45
|CEU
|92
|230
|16.348
|29/09/2026
|09:33:24
|ENX
|93
|230
|16.348
|29/09/2026
|09:33:24
|ENX
|94
|130
|16.338
|29/09/2026
|09:33:43
|CEU
|95
|130
|16.322
|29/09/2026
|09:34:29
|CEU
|96
|24
|16.322
|29/09/2026
|09:34:29
|ENX
|97
|196
|16.322
|29/09/2026
|09:34:29
|ENX
|98
|120
|16.312
|29/09/2026
|09:35:03
|CEU
|99
|243
|16.322
|29/09/2026
|09:35:52
|ENX
|100
|242
|16.308
|29/09/2026
|09:36:11
|ENX
|101
|12
|16.308
|29/09/2026
|09:36:11
|CEU
|102
|130
|16.328
|29/09/2026
|09:38:43
|CEU
|103
|207
|16.344
|29/09/2026
|09:39:33
|ENX
|104
|453
|16.344
|29/09/2026
|09:39:33
|ENX
|105
|120
|16.342
|29/09/2026
|09:39:51
|CEU
|106
|238
|16.334
|29/09/2026
|09:40:10
|CEU
|107
|53
|16.332
|29/09/2026
|09:40:10
|CEU
|108
|223
|16.342
|29/09/2026
|09:40:52
|ENX
|109
|120
|16.34
|29/09/2026
|09:41:52
|CEU
|110
|102
|16.336
|29/09/2026
|09:42:07
|ENX
|111
|28
|16.33
|29/09/2026
|09:42:43
|CEU
|112
|4
|16.33
|29/09/2026
|09:42:43
|CEU
|113
|140
|16.326
|29/09/2026
|09:43:05
|CEU
|114
|169
|16.32
|29/09/2026
|09:43:13
|ENX
|115
|121
|16.326
|29/09/2026
|09:44:53
|CEU
|116
|236
|16.328
|29/09/2026
|09:44:53
|ENX
|117
|111
|16.318
|29/09/2026
|09:45:12
|CEU
|118
|234
|16.318
|29/09/2026
|09:45:12
|ENX
|119
|237
|16.358
|29/09/2026
|09:46:34
|ENX
|120
|131
|16.356
|29/09/2026
|09:46:34
|CEU
|121
|111
|16.36
|29/09/2026
|09:47:18
|CEU
|122
|217
|16.36
|29/09/2026
|09:47:18
|ENX
|123
|131
|16.346
|29/09/2026
|09:48:47
|CEU
|124
|189
|16.346
|29/09/2026
|09:48:47
|ENX
|125
|7
|16.346
|29/09/2026
|09:48:47
|ENX
|126
|237
|16.352
|29/09/2026
|09:49:20
|ENX
|127
|36
|16.354
|29/09/2026
|09:49:50
|CEU
|128
|85
|16.354
|29/09/2026
|09:49:50
|CEU
|129
|242
|16.344
|29/09/2026
|09:50:00
|ENX
|130
|141
|16.344
|29/09/2026
|09:50:00
|CEU
|131
|11
|16.344
|29/09/2026
|09:50:00
|ENX
|132
|10
|16.342
|29/09/2026
|09:51:50
|CEU
|133
|27
|16.342
|29/09/2026
|09:51:50
|CEU
|134
|74
|16.344
|29/09/2026
|09:51:58
|CEU
|135
|277
|16.342
|29/09/2026
|09:52:35
|ENX
|136
|223
|16.342
|29/09/2026
|09:52:35
|ENX
|137
|17
|16.344
|29/09/2026
|09:52:52
|CEU
|138
|4
|16.344
|29/09/2026
|09:52:52
|CEU
|139
|26
|16.344
|29/09/2026
|09:52:52
|CEU
|140
|78
|16.364
|29/09/2026
|09:53:02
|CEU
|141
|22
|16.364
|29/09/2026
|09:53:02
|CEU
|142
|257
|16.364
|29/09/2026
|09:53:02
|ENX
|143
|31
|16.364
|29/09/2026
|09:53:02
|CEU
|144
|111
|16.374
|29/09/2026
|09:54:54
|CEU
|145
|247
|16.374
|29/09/2026
|09:54:54
|ENX
|146
|12
|16.374
|29/09/2026
|09:55:48
|CEU
|147
|99
|16.374
|29/09/2026
|09:55:48
|CEU
|148
|247
|16.374
|29/09/2026
|09:55:52
|ENX
|149
|141
|16.364
|29/09/2026
|09:56:27
|CEU
|150
|277
|16.372
|29/09/2026
|09:56:27
|ENX
|151
|121
|16.366
|29/09/2026
|09:57:50
|CEU
|152
|247
|16.364
|29/09/2026
|09:57:50
|ENX
|153
|121
|16.362
|29/09/2026
|09:58:43
|CEU
|154
|248
|16.366
|29/09/2026
|09:58:54
|ENX
|155
|18
|16.366
|29/09/2026
|09:58:54
|ENX
|156
|1
|16.366
|29/09/2026
|09:58:54
|ENX
|157
|121
|16.358
|29/09/2026
|09:59:14
|CEU
|158
|150
|16.366
|29/09/2026
|09:59:52
|ENX
|159
|87
|16.366
|29/09/2026
|09:59:52
|ENX
|160
|121
|16.368
|29/09/2026
|10:00:25
|CEU
|161
|237
|16.368
|29/09/2026
|10:00:25
|ENX
|162
|244
|16.37
|29/09/2026
|10:01:50
|ENX
|163
|121
|16.36
|29/09/2026
|10:02:08
|CEU
|164
|131
|16.358
|29/09/2026
|10:02:08
|CEU
|165
|220
|16.358
|29/09/2026
|10:02:08
|ENX
|166
|227
|16.358
|29/09/2026
|10:03:48
|ENX
|167
|121
|16.356
|29/09/2026
|10:03:48
|CEU
|168
|131
|16.356
|29/09/2026
|10:04:46
|CEU
|169
|1
|16.358
|29/09/2026
|10:04:48
|ENX
|170
|198
|16.358
|29/09/2026
|10:05:04
|ENX
|171
|28
|16.358
|29/09/2026
|10:05:04
|ENX
|172
|1
|16.356
|29/09/2026
|10:05:46
|CEU
|173
|130
|16.356
|29/09/2026
|10:05:46
|CEU
|174
|236
|16.358
|29/09/2026
|10:06:28
|ENX
|175
|12
|16.358
|29/09/2026
|10:06:44
|CEU
|176
|109
|16.36
|29/09/2026
|10:06:44
|CEU
|177
|131
|16.35
|29/09/2026
|10:07:00
|CEU
|178
|83
|16.338
|29/09/2026
|10:08:28
|CEU
|179
|38
|16.338
|29/09/2026
|10:08:28
|CEU
|180
|11
|16.328
|29/09/2026
|10:10:05
|CEU
|181
|41
|16.328
|29/09/2026
|10:10:05
|CEU
|182
|131
|16.328
|29/09/2026
|10:10:19
|CEU
|183
|79
|16.328
|29/09/2026
|10:10:19
|CEU
|184
|131
|16.316
|29/09/2026
|10:11:01
|CEU
|185
|259
|16.326
|29/09/2026
|10:12:41
|ENX
|186
|90
|16.326
|29/09/2026
|10:12:41
|ENX
|187
|111
|16.324
|29/09/2026
|10:12:41
|CEU
|188
|108
|16.328
|29/09/2026
|10:14:32
|ENX
|189
|141
|16.328
|29/09/2026
|10:14:32
|CEU
|190
|141
|16.328
|29/09/2026
|10:14:32
|CEU
|191
|244
|16.336
|29/09/2026
|10:15:52
|ENX
|192
|131
|16.334
|29/09/2026
|10:15:52
|CEU
|193
|254
|16.33
|29/09/2026
|10:16:57
|ENX
|194
|131
|16.326
|29/09/2026
|10:17:08
|CEU
|195
|121
|16.326
|29/09/2026
|10:17:08
|CEU
|196
|141
|16.326
|29/09/2026
|10:18:10
|CEU
|197
|131
|16.36
|29/09/2026
|10:20:45
|CEU
|198
|131
|16.36
|29/09/2026
|10:20:45
|CEU
|199
|280
|16.36
|29/09/2026
|10:20:45
|ENX
|200
|258
|16.36
|29/09/2026
|10:20:45
|ENX
|201
|6
|16.362
|29/09/2026
|10:22:49
|CEU
|202
|15
|16.362
|29/09/2026
|10:22:49
|CEU
|203
|67
|16.362
|29/09/2026
|10:22:49
|CEU
|204
|43
|16.362
|29/09/2026
|10:22:49
|CEU
|205
|12
|16.358
|29/09/2026
|10:22:55
|ENX
|206
|141
|16.356
|29/09/2026
|10:23:05
|CEU
|207
|111
|16.354
|29/09/2026
|10:23:05
|CEU
|208
|213
|16.356
|29/09/2026
|10:23:05
|ENX
|209
|8
|16.346
|29/09/2026
|10:24:42
|CEU
|210
|123
|16.346
|29/09/2026
|10:24:42
|CEU
|211
|1
|16.338
|29/09/2026
|10:25:10
|CEU
|212
|140
|16.338
|29/09/2026
|10:25:25
|CEU
|213
|121
|16.338
|29/09/2026
|10:26:42
|CEU
|214
|121
|16.334
|29/09/2026
|10:27:42
|CEU
|215
|111
|16.33
|29/09/2026
|10:28:18
|CEU
|216
|110
|16.33
|29/09/2026
|10:28:18
|ENX
|217
|163
|16.34
|29/09/2026
|10:29:21
|ENX
|218
|269
|16.34
|29/09/2026
|10:29:21
|ENX
|219
|112
|16.344
|29/09/2026
|10:29:42
|CEU
|220
|132
|16.34
|29/09/2026
|10:30:17
|CEU
|221
|132
|16.33
|29/09/2026
|10:31:34
|CEU
|222
|142
|16.326
|29/09/2026
|10:32:26
|CEU
|223
|137
|16.326
|29/09/2026
|10:32:26
|ENX
|224
|112
|16.326
|29/09/2026
|10:32:26
|ENX
|225
|132
|16.344
|29/09/2026
|10:35:50
|CEU
|226
|62
|16.344
|29/09/2026
|10:36:48
|CEU
|227
|300
|16.346
|29/09/2026
|10:38:21
|ENX
|228
|321
|16.346
|29/09/2026
|10:38:21
|ENX
|229
|426
|16.342
|29/09/2026
|10:38:36
|CEU
|230
|122
|16.342
|29/09/2026
|10:38:36
|CEU
|231
|170
|16.35
|29/09/2026
|10:38:56
|ENX
|232
|132
|16.348
|29/09/2026
|10:38:56
|CEU
|233
|105
|16.356
|29/09/2026
|10:40:48
|ENX
|234
|64
|16.364
|29/09/2026
|10:41:42
|CEU
|235
|78
|16.364
|29/09/2026
|10:41:42
|CEU
|236
|112
|16.356
|29/09/2026
|10:41:47
|CEU
|237
|122
|16.356
|29/09/2026
|10:42:42
|CEU
|238
|338
|16.372
|29/09/2026
|10:42:46
|ENX
|239
|308
|16.39
|29/09/2026
|10:43:22
|ENX
|240
|122
|16.388
|29/09/2026
|10:43:22
|CEU
|241
|227
|16.394
|29/09/2026
|10:45:14
|ENX
|242
|87
|16.394
|29/09/2026
|10:45:16
|ENX
|243
|53
|16.394
|29/09/2026
|10:45:16
|ENX
|244
|49
|16.394
|29/09/2026
|10:45:16
|ENX
|245
|142
|16.396
|29/09/2026
|10:45:42
|CEU
|246
|11
|16.396
|29/09/2026
|10:46:42
|CEU
|247
|29
|16.398
|29/09/2026
|10:46:42
|CEU
|248
|87
|16.398
|29/09/2026
|10:46:42
|CEU
|249
|15
|16.398
|29/09/2026
|10:46:42
|CEU
|250
|331
|16.412
|29/09/2026
|10:47:22
|ENX
|251
|341
|16.412
|29/09/2026
|10:47:22
|ENX
|252
|112
|16.41
|29/09/2026
|10:47:22
|CEU
|253
|132
|16.41
|29/09/2026
|10:47:22
|CEU
|254
|122
|16.42
|29/09/2026
|10:48:42
|CEU
|255
|230
|16.418
|29/09/2026
|10:48:45
|ENX
|256
|132
|16.416
|29/09/2026
|10:49:40
|CEU
|257
|300
|16.41
|29/09/2026
|10:49:40
|ENX
|258
|64
|16.406
|29/09/2026
|10:50:08
|CEU
|259
|68
|16.406
|29/09/2026
|10:50:08
|CEU
|260
|310
|16.406
|29/09/2026
|10:50:25
|ENX
|261
|175
|16.4
|29/09/2026
|10:51:12
|ENX
|262
|122
|16.398
|29/09/2026
|10:51:30
|CEU
|263
|32
|16.402
|29/09/2026
|10:51:57
|ENX
|264
|116
|16.402
|29/09/2026
|10:51:58
|ENX
|265
|113
|16.4
|29/09/2026
|10:52:15
|ENX
|266
|122
|16.404
|29/09/2026
|10:52:38
|CEU
|267
|122
|16.4
|29/09/2026
|10:54:24
|CEU
|268
|132
|16.4
|29/09/2026
|10:54:24
|CEU
|269
|132
|16.4
|29/09/2026
|10:55:40
|CEU
|270
|248
|16.402
|29/09/2026
|10:56:34
|ENX
|271
|122
|16.406
|29/09/2026
|10:56:42
|CEU
|272
|131
|16.4
|29/09/2026
|10:57:44
|CEU
|273
|11
|16.402
|29/09/2026
|10:57:44
|CEU
|274
|132
|16.398
|29/09/2026
|10:58:28
|CEU
|275
|132
|16.404
|29/09/2026
|10:59:48
|CEU
|276
|122
|16.4
|29/09/2026
|11:00:50
|CEU
|277
|132
|16.394
|29/09/2026
|11:01:14
|CEU
|278
|89
|16.396
|29/09/2026
|11:01:26
|ENX
|279
|112
|16.396
|29/09/2026
|11:02:50
|CEU
|280
|132
|16.38
|29/09/2026
|11:03:48
|CEU
|281
|382
|16.358
|29/09/2026
|11:04:41
|ENX
|282
|372
|16.356
|29/09/2026
|11:04:41
|ENX
|283
|132
|16.352
|29/09/2026
|11:04:41
|CEU
|284
|108
|16.348
|29/09/2026
|11:05:04
|CEU
|285
|142
|16.35
|29/09/2026
|11:06:38
|ENX
|286
|223
|16.35
|29/09/2026
|11:06:38
|ENX
|287
|8
|16.352
|29/09/2026
|11:06:52
|CEU
|288
|114
|16.354
|29/09/2026
|11:06:52
|CEU
|289
|14
|16.344
|29/09/2026
|11:07:11
|CEU
|290
|182
|16.348
|29/09/2026
|11:07:37
|ENX
|291
|211
|16.348
|29/09/2026
|11:07:37
|ENX
|292
|108
|16.35
|29/09/2026
|11:07:50
|CEU
|293
|330
|16.35
|29/09/2026
|11:07:56
|ENX
|294
|9
|16.35
|29/09/2026
|11:08:33
|ENX
|295
|132
|16.356
|29/09/2026
|11:09:34
|CEU
|296
|132
|16.356
|29/09/2026
|11:09:34
|CEU
|297
|75
|16.362
|29/09/2026
|11:09:34
|ENX
|298
|320
|16.364
|29/09/2026
|11:09:34
|ENX
|299
|233
|16.356
|29/09/2026
|11:10:14
|ENX
|300
|122
|16.354
|29/09/2026
|11:10:44
|CEU
|301
|122
|16.342
|29/09/2026
|11:11:09
|CEU
|302
|112
|16.342
|29/09/2026
|11:11:30
|ENX
|303
|120
|16.342
|29/09/2026
|11:11:31
|ENX
|304
|122
|16.33
|29/09/2026
|11:12:01
|CEU
|305
|113
|16.326
|29/09/2026
|11:13:50
|ENX
|306
|25
|16.32
|29/09/2026
|11:14:21
|AQU
|307
|386
|16.32
|29/09/2026
|11:14:21
|AQU
|308
|112
|16.32
|29/09/2026
|11:14:21
|CEU
|309
|132
|16.32
|29/09/2026
|11:14:21
|CEU
|310
|91
|16.32
|29/09/2026
|11:15:40
|CEU
|311
|258
|16.32
|29/09/2026
|11:15:41
|AQU
|312
|41
|16.32
|29/09/2026
|11:15:41
|CEU
|313
|153
|16.32
|29/09/2026
|11:16:22
|AQU
|314
|56
|16.32
|29/09/2026
|11:16:22
|AQU
|315
|56
|16.32
|29/09/2026
|11:16:22
|AQU
|316
|292
|16.32
|29/09/2026
|11:16:26
|AQU
|317
|132
|16.324
|29/09/2026
|11:16:42
|CEU
|318
|63
|16.32
|29/09/2026
|11:17:03
|AQU
|319
|63
|16.32
|29/09/2026
|11:17:03
|AQU
|320
|348
|16.32
|29/09/2026
|11:17:03
|AQU
|321
|411
|16.32
|29/09/2026
|11:17:03
|AQU
|322
|389
|16.32
|29/09/2026
|11:17:03
|AQU
|323
|159
|16.316
|29/09/2026
|11:17:20
|ENX
|324
|132
|16.32
|29/09/2026
|11:17:44
|CEU
|325
|38
|16.368
|29/09/2026
|11:18:31
|CEU
|326
|94
|16.368
|29/09/2026
|11:18:31
|CEU
|327
|169
|16.364
|29/09/2026
|11:18:31
|ENX
|328
|413
|16.36
|29/09/2026
|11:18:32
|ENX
|329
|420
|16.4
|29/09/2026
|11:19:06
|ENX
|330
|67
|16.408
|29/09/2026
|11:20:23
|CEU
|331
|45
|16.408
|29/09/2026
|11:20:23
|CEU
|332
|436
|16.408
|29/09/2026
|11:20:23
|ENX
|333
|10
|16.408
|29/09/2026
|11:20:23
|CEU
|334
|132
|16.408
|29/09/2026
|11:20:23
|CEU
|335
|122
|16.41
|29/09/2026
|11:22:33
|CEU
|336
|99
|16.41
|29/09/2026
|11:22:33
|CEU
|337
|23
|16.41
|29/09/2026
|11:22:33
|CEU
|338
|142
|16.424
|29/09/2026
|11:23:05
|CEU
|339
|904
|16.426
|29/09/2026
|11:23:05
|ENX
|340
|446
|16.426
|29/09/2026
|11:23:05
|ENX
|341
|394
|16.408
|29/09/2026
|11:24:36
|ENX
|342
|142
|16.404
|29/09/2026
|11:24:36
|CEU
|343
|122
|16.392
|29/09/2026
|11:25:08
|CEU
|344
|427
|16.394
|29/09/2026
|11:25:08
|ENX
|345
|417
|16.384
|29/09/2026
|11:25:50
|ENX
|346
|416
|16.384
|29/09/2026
|11:27:34
|ENX
|347
|400
|16.38
|29/09/2026
|11:28:27
|ENX
|348
|274
|16.372
|29/09/2026
|11:28:36
|CEU
|349
|132
|16.372
|29/09/2026
|11:28:36
|CEU
|350
|132
|16.378
|29/09/2026
|11:30:00
|CEU
|351
|132
|16.376
|29/09/2026
|11:30:00
|CEU
|352
|418
|16.378
|29/09/2026
|11:30:00
|ENX
|353
|242
|16.378
|29/09/2026
|11:30:00
|ENX
|354
|140
|16.374
|29/09/2026
|11:30:48
|ENX
|355
|40
|16.372
|29/09/2026
|11:30:48
|ENX
|356
|122
|16.36
|29/09/2026
|11:31:45
|CEU
|357
|27
|16.36
|29/09/2026
|11:32:50
|CEU
|358
|10
|16.36
|29/09/2026
|11:32:50
|CEU
|359
|85
|16.36
|29/09/2026
|11:32:50
|CEU
|360
|113
|16.36
|29/09/2026
|11:33:28
|ENX
|361
|181
|16.366
|29/09/2026
|11:34:30
|ENX
|362
|265
|16.364
|29/09/2026
|11:35:28
|CEU
|363
|117
|16.364
|29/09/2026
|11:35:28
|CEU
|364
|16
|16.364
|29/09/2026
|11:35:28
|CEU
|365
|154
|16.378
|29/09/2026
|11:36:28
|ENX
|366
|133
|16.368
|29/09/2026
|11:36:50
|CEU
|367
|133
|16.368
|29/09/2026
|11:37:54
|CEU
|368
|20
|16.368
|29/09/2026
|11:38:52
|CEU
|369
|93
|16.368
|29/09/2026
|11:38:52
|CEU
|370
|123
|16.37
|29/09/2026
|11:39:50
|CEU
|371
|133
|16.37
|29/09/2026
|11:40:52
|CEU
|372
|133
|16.37
|29/09/2026
|11:41:50
|CEU
|373
|106
|16.366
|29/09/2026
|11:42:16
|ENX
|374
|133
|16.37
|29/09/2026
|11:42:50
|CEU
|375
|91
|16.37
|29/09/2026
|11:43:36
|ENX
|376
|74
|16.37
|29/09/2026
|11:43:36
|ENX
|377
|123
|16.368
|29/09/2026
|11:43:48
|CEU
|378
|1
|16.364
|29/09/2026
|11:44:00
|ENX
|379
|133
|16.36
|29/09/2026
|11:44:09
|CEU
|380
|123
|16.366
|29/09/2026
|11:46:28
|CEU
|381
|71
|16.366
|29/09/2026
|11:46:28
|CEU
|382
|22
|16.366
|29/09/2026
|11:46:28
|CEU
|383
|123
|16.364
|29/09/2026
|11:47:01
|CEU
|384
|135
|16.364
|29/09/2026
|11:48:06
|CEU
|385
|119
|16.366
|29/09/2026
|11:49:17
|ENX
|386
|145
|16.362
|29/09/2026
|11:49:17
|CEU
|387
|135
|16.354
|29/09/2026
|11:50:24
|CEU
|388
|125
|16.35
|29/09/2026
|11:51:54
|CEU
|389
|145
|16.344
|29/09/2026
|11:53:03
|CEU
|390
|115
|16.344
|29/09/2026
|11:53:25
|CEU
|391
|116
|16.354
|29/09/2026
|11:55:52
|CEU
|392
|5
|16.354
|29/09/2026
|11:56:54
|CEU
|393
|121
|16.354
|29/09/2026
|11:56:54
|CEU
|394
|126
|16.35
|29/09/2026
|11:57:23
|CEU
|395
|146
|16.35
|29/09/2026
|11:57:23
|CEU
|396
|141
|16.35
|29/09/2026
|11:57:23
|ENX
|397
|128
|16.354
|29/09/2026
|11:59:39
|CEU
|398
|114
|16.354
|29/09/2026
|11:59:39
|CEU
|399
|1
|16.354
|29/09/2026
|11:59:40
|ENX
|400
|12
|16.354
|29/09/2026
|11:59:39
|CEU
|401
|104
|16.358
|29/09/2026
|11:59:50
|ENX
|402
|61
|16.354
|29/09/2026
|12:00:55
|CEU
|403
|160
|16.35
|29/09/2026
|12:01:17
|CEU
|404
|45
|16.344
|29/09/2026
|12:02:16
|ENX
|405
|97
|16.344
|29/09/2026
|12:02:16
|ENX
|406
|140
|16.35
|29/09/2026
|12:04:48
|CEU
|407
|140
|16.354
|29/09/2026
|12:05:48
|CEU
|408
|123
|16.354
|29/09/2026
|12:05:49
|ENX
|409
|110
|16.35
|29/09/2026
|12:07:19
|ENX
|410
|192
|16.354
|29/09/2026
|12:08:45
|ENX
|411
|73
|16.354
|29/09/2026
|12:08:45
|ENX
|412
|550
|16.352
|29/09/2026
|12:08:46
|CEU
|413
|150
|16.352
|29/09/2026
|12:08:46
|CEU
|414
|150
|16.352
|29/09/2026
|12:09:46
|CEU
|415
|160
|16.344
|29/09/2026
|12:10:48
|CEU
|416
|160
|16.338
|29/09/2026
|12:11:44
|CEU
|417
|150
|16.336
|29/09/2026
|12:13:44
|CEU
|418
|140
|16.336
|29/09/2026
|12:14:42
|CEU
|419
|150
|16.336
|29/09/2026
|12:15:11
|CEU
|420
|140
|16.336
|29/09/2026
|12:15:11
|CEU
|421
|130
|16.336
|29/09/2026
|12:15:11
|ENX
|422
|411
|16.326
|29/09/2026
|12:15:39
|AQU
|423
|36
|16.326
|29/09/2026
|12:15:39
|AQU
|424
|375
|16.326
|29/09/2026
|12:15:39
|AQU
|425
|411
|16.326
|29/09/2026
|12:15:58
|AQU
|426
|411
|16.326
|29/09/2026
|12:15:58
|AQU
|427
|411
|16.326
|29/09/2026
|12:15:58
|AQU
|428
|411
|16.326
|29/09/2026
|12:15:58
|AQU
|429
|26
|16.326
|29/09/2026
|12:15:58
|AQU
|430
|8
|16.326
|29/09/2026
|12:15:58
|AQU
|431
|160
|16.322
|29/09/2026
|12:16:42
|CEU
|432
|54
|16.314
|29/09/2026
|12:16:54
|ENX
|433
|100
|16.314
|29/09/2026
|12:16:54
|ENX
|434
|126
|16.32
|29/09/2026
|12:17:50
|CEU
|435
|34
|16.32
|29/09/2026
|12:17:50
|CEU
|436
|150
|16.314
|29/09/2026
|12:18:07
|CEU
|437
|170
|16.314
|29/09/2026
|12:19:42
|CEU
|438
|100
|16.31
|29/09/2026
|12:20:00
|ENX
|439
|140
|16.314
|29/09/2026
|12:20:42
|CEU
|440
|265
|16.32
|29/09/2026
|12:22:53
|CEU
|441
|45
|16.32
|29/09/2026
|12:22:53
|CEU
|442
|8
|16.32
|29/09/2026
|12:22:53
|ENX
|443
|215
|16.32
|29/09/2026
|12:22:53
|ENX
|444
|51
|16.318
|29/09/2026
|12:22:53
|CEU
|445
|99
|16.318
|29/09/2026
|12:22:53
|CEU
|446
|150
|16.318
|29/09/2026
|12:24:38
|CEU
|447
|342
|16.314
|29/09/2026
|12:25:16
|ENX
|448
|150
|16.31
|29/09/2026
|12:25:19
|CEU
|449
|322
|16.31
|29/09/2026
|12:26:22
|ENX
|450
|178
|16.31
|29/09/2026
|12:26:22
|ENX
|451
|500
|16.31
|29/09/2026
|12:26:22
|ENX
|452
|150
|16.316
|29/09/2026
|12:26:34
|CEU
|453
|72
|16.318
|29/09/2026
|12:27:34
|ENX
|454
|3
|16.324
|29/09/2026
|12:27:40
|CEU
|455
|167
|16.324
|29/09/2026
|12:27:40
|CEU
|456
|150
|16.316
|29/09/2026
|12:28:26
|CEU
|457
|174
|16.318
|29/09/2026
|12:28:56
|ENX
|458
|80
|16.316
|29/09/2026
|12:29:32
|ENX
|459
|217
|16.316
|29/09/2026
|12:29:39
|ENX
|460
|132
|16.322
|29/09/2026
|12:29:40
|CEU
|461
|18
|16.322
|29/09/2026
|12:29:40
|CEU
|462
|160
|16.326
|29/09/2026
|12:30:42
|CEU
|463
|160
|16.326
|29/09/2026
|12:31:44
|CEU
|464
|382
|16.322
|29/09/2026
|12:32:17
|ENX
|465
|170
|16.316
|29/09/2026
|12:32:27
|CEU
|466
|106
|16.32
|29/09/2026
|12:32:48
|ENX
|467
|160
|16.32
|29/09/2026
|12:33:48
|CEU
|468
|150
|16.324
|29/09/2026
|12:34:47
|CEU
|469
|136
|16.324
|29/09/2026
|12:35:50
|CEU
|470
|14
|16.324
|29/09/2026
|12:35:50
|CEU
|471
|130
|16.328
|29/09/2026
|12:35:52
|ENX
|472
|160
|16.33
|29/09/2026
|12:36:49
|CEU
|473
|120
|16.332
|29/09/2026
|12:37:01
|ENX
|474
|130
|16.332
|29/09/2026
|12:37:18
|CEU
|475
|130
|16.332
|29/09/2026
|12:38:44
|CEU
|476
|150
|16.324
|29/09/2026
|12:39:21
|CEU
|477
|177
|16.328
|29/09/2026
|12:40:36
|ENX
|478
|152
|16.33
|29/09/2026
|12:40:46
|CEU
|479
|8
|16.33
|29/09/2026
|12:40:46
|CEU
|480
|121
|16.328
|29/09/2026
|12:40:59
|ENX
|481
|3
|16.33
|29/09/2026
|12:41:46
|CEU
|482
|139
|16.33
|29/09/2026
|12:41:46
|CEU
|483
|150
|16.33
|29/09/2026
|12:43:48
|CEU
|484
|170
|16.32
|29/09/2026
|12:43:56
|CEU
|485
|140
|16.318
|29/09/2026
|12:43:56
|CEU
|486
|57
|16.316
|29/09/2026
|12:44:03
|ENX
|487
|73
|16.316
|29/09/2026
|12:44:04
|ENX
|488
|202
|16.316
|29/09/2026
|12:44:05
|ENX
|489
|65
|16.34
|29/09/2026
|12:45:42
|ENX
|490
|65
|16.34
|29/09/2026
|12:45:42
|ENX
|491
|30
|16.34
|29/09/2026
|12:45:42
|ENX
|492
|56
|16.34
|29/09/2026
|12:45:42
|ENX
|493
|140
|16.34
|29/09/2026
|12:45:42
|ENX
|494
|150
|16.336
|29/09/2026
|12:45:47
|CEU
|495
|222
|16.34
|29/09/2026
|12:46:42
|ENX
|496
|94
|16.34
|29/09/2026
|12:46:42
|ENX
|497
|73
|16.334
|29/09/2026
|12:46:42
|CEU
|498
|318
|16.364
|29/09/2026
|12:47:54
|ENX
|499
|326
|16.362
|29/09/2026
|12:47:54
|ENX
|500
|140
|16.356
|29/09/2026
|12:47:55
|CEU
|501
|150
|16.354
|29/09/2026
|12:47:55
|CEU
|502
|169
|16.346
|29/09/2026
|12:49:01
|ENX
|503
|1
|16.35
|29/09/2026
|12:49:50
|CEU
|504
|159
|16.35
|29/09/2026
|12:49:50
|CEU
|505
|150
|16.352
|29/09/2026
|12:50:15
|CEU
|506
|335
|16.39
|29/09/2026
|12:52:14
|ENX
|507
|130
|16.384
|29/09/2026
|12:52:14
|CEU
|508
|150
|16.384
|29/09/2026
|12:52:14
|CEU
|509
|755
|16.39
|29/09/2026
|12:52:14
|ENX
|510
|317
|16.406
|29/09/2026
|12:53:00
|ENX
|511
|160
|16.4
|29/09/2026
|12:53:03
|CEU
|512
|313
|16.404
|29/09/2026
|12:54:04
|ENX
|513
|37
|16.402
|29/09/2026
|12:55:02
|ENX
|514
|160
|16.4
|29/09/2026
|12:55:02
|CEU
|515
|283
|16.402
|29/09/2026
|12:55:02
|ENX
|516
|34
|16.398
|29/09/2026
|12:55:03
|CEU
|517
|136
|16.398
|29/09/2026
|12:55:03
|CEU
|518
|155
|16.386
|29/09/2026
|12:56:34
|ENX
|519
|92
|16.384
|29/09/2026
|12:56:56
|CEU
|520
|1
|16.386
|29/09/2026
|12:56:56
|CEU
|521
|67
|16.388
|29/09/2026
|12:56:56
|CEU
|522
|2
|16.372
|29/09/2026
|12:57:56
|CEU
|523
|154
|16.384
|29/09/2026
|12:59:58
|ENX
|524
|150
|16.384
|29/09/2026
|12:59:58
|CEU
|525
|140
|16.384
|29/09/2026
|13:00:59
|CEU
|526
|17
|16.384
|29/09/2026
|13:00:59
|ENX
|527
|89
|16.384
|29/09/2026
|13:01:15
|ENX
|528
|11
|16.378
|29/09/2026
|13:01:22
|CEU
|529
|307
|16.378
|29/09/2026
|13:01:22
|CEU
|530
|21
|16.376
|29/09/2026
|13:01:22
|CEU
|531
|109
|16.376
|29/09/2026
|13:01:22
|CEU
|532
|1
|16.376
|29/09/2026
|13:02:54
|CEU
|533
|159
|16.376
|29/09/2026
|13:02:54
|CEU
|534
|131
|16.366
|29/09/2026
|13:03:36
|ENX
|535
|4
|16.368
|29/09/2026
|13:03:54
|CEU
|536
|166
|16.368
|29/09/2026
|13:03:54
|CEU
|537
|21
|16.366
|29/09/2026
|13:04:06
|ENX
|538
|81
|16.358
|29/09/2026
|13:04:27
|CEU
|539
|79
|16.358
|29/09/2026
|13:04:27
|CEU
|540
|160
|16.368
|29/09/2026
|13:06:54
|CEU
|541
|141
|16.364
|29/09/2026
|13:07:20
|ENX
|542
|140
|16.362
|29/09/2026
|13:07:20
|CEU
|543
|140
|16.362
|29/09/2026
|13:07:20
|CEU
|544
|140
|16.368
|29/09/2026
|13:08:52
|CEU
|545
|107
|16.364
|29/09/2026
|13:09:41
|ENX
|546
|121
|16.364
|29/09/2026
|13:09:52
|ENX
|547
|140
|16.368
|29/09/2026
|13:09:54
|CEU
|548
|4
|16.364
|29/09/2026
|13:10:58
|CEU
|549
|1
|16.364
|29/09/2026
|13:11:00
|CEU
|550
|375
|16.39
|29/09/2026
|13:11:38
|ENX
|551
|6
|16.414
|29/09/2026
|13:12:03
|CEU
|552
|2
|16.414
|29/09/2026
|13:12:03
|CEU
|553
|132
|16.414
|29/09/2026
|13:12:08
|CEU
|554
|155
|16.41
|29/09/2026
|13:12:08
|CEU
|555
|388
|16.412
|29/09/2026
|13:12:08
|ENX
|556
|6
|16.41
|29/09/2026
|13:12:10
|CEU
|557
|3
|16.41
|29/09/2026
|13:12:14
|CEU
|558
|6
|16.41
|29/09/2026
|13:12:18
|CEU
|559
|3
|16.41
|29/09/2026
|13:12:22
|CEU
|560
|3
|16.41
|29/09/2026
|13:12:24
|CEU
|561
|3
|16.41
|29/09/2026
|13:12:25
|CEU
|562
|342
|16.41
|29/09/2026
|13:13:37
|ENX
|563
|380
|16.416
|29/09/2026
|13:14:42
|ENX
|564
|377
|16.414
|29/09/2026
|13:15:02
|ENX
|565
|1
|16.412
|29/09/2026
|13:15:02
|CEU
|566
|48
|16.414
|29/09/2026
|13:16:00
|CEU
|567
|92
|16.414
|29/09/2026
|13:16:00
|CEU
|568
|271
|16.414
|29/09/2026
|13:16:38
|ENX
|569
|12
|16.414
|29/09/2026
|13:16:38
|ENX
|570
|150
|16.414
|29/09/2026
|13:17:00
|CEU
|571
|134
|16.422
|29/09/2026
|13:19:38
|ENX
|572
|1
|16.422
|29/09/2026
|13:19:38
|ENX
|573
|735
|16.41
|29/09/2026
|13:19:54
|CEU
|574
|160
|16.41
|29/09/2026
|13:19:54
|CEU
|575
|20
|16.41
|29/09/2026
|13:20:38
|ENX
|576
|405
|16.416
|29/09/2026
|13:22:08
|ENX
|577
|591
|16.416
|29/09/2026
|13:22:08
|ENX
|578
|149
|16.416
|29/09/2026
|13:22:08
|ENX
|579
|27
|16.42
|29/09/2026
|13:22:54
|CEU
|580
|123
|16.42
|29/09/2026
|13:22:54
|CEU
|581
|365
|16.414
|29/09/2026
|13:23:12
|ENX
|582
|150
|16.416
|29/09/2026
|13:23:56
|CEU
|583
|355
|16.412
|29/09/2026
|13:24:26
|ENX
|584
|281
|16.404
|29/09/2026
|13:24:32
|CEU
|585
|130
|16.406
|29/09/2026
|13:24:54
|CEU
|586
|4
|16.404
|29/09/2026
|13:24:56
|CEU
|587
|31
|16.404
|29/09/2026
|13:24:56
|CEU
|588
|4
|16.404
|29/09/2026
|13:24:56
|CEU
|589
|15
|16.398
|29/09/2026
|13:25:26
|CEU
|590
|135
|16.398
|29/09/2026
|13:25:26
|CEU
|591
|124
|16.4
|29/09/2026
|13:26:52
|CEU
|592
|16
|16.4
|29/09/2026
|13:26:52
|CEU
|593
|194
|16.398
|29/09/2026
|13:27:06
|ENX
|594
|180
|16.398
|29/09/2026
|13:27:15
|ENX
|595
|5
|16.394
|29/09/2026
|13:27:37
|CEU
|596
|11
|16.394
|29/09/2026
|13:27:37
|CEU
|597
|54
|16.394
|29/09/2026
|13:27:37
|CEU
|598
|70
|16.394
|29/09/2026
|13:27:37
|CEU
|599
|160
|16.4
|29/09/2026
|13:28:16
|CEU
|600
|160
|16.39
|29/09/2026
|13:29:27
|CEU
|601
|177
|16.39
|29/09/2026
|13:29:27
|ENX
|602
|102
|16.382
|29/09/2026
|13:30:22
|CEU
|603
|38
|16.382
|29/09/2026
|13:30:40
|CEU
|604
|150
|16.394
|29/09/2026
|13:31:22
|CEU
|605
|115
|16.394
|29/09/2026
|13:31:22
|ENX
|606
|87
|16.388
|29/09/2026
|13:32:46
|CEU
|607
|63
|16.388
|29/09/2026
|13:32:46
|CEU
|608
|149
|16.38
|29/09/2026
|13:33:32
|ENX
|609
|140
|16.378
|29/09/2026
|13:33:47
|CEU
|610
|104
|16.372
|29/09/2026
|13:34:00
|ENX
|611
|78
|16.378
|29/09/2026
|13:34:48
|CEU
|612
|82
|16.378
|29/09/2026
|13:34:48
|CEU
|613
|41
|16.378
|29/09/2026
|13:35:50
|CEU
|614
|89
|16.378
|29/09/2026
|13:35:50
|CEU
|615
|30
|16.378
|29/09/2026
|13:35:50
|CEU
|616
|170
|16.38
|29/09/2026
|13:36:52
|CEU
|617
|160
|16.38
|29/09/2026
|13:37:52
|CEU
|618
|151
|16.374
|29/09/2026
|13:38:29
|ENX
|619
|1
|16.374
|29/09/2026
|13:38:54
|CEU
|620
|159
|16.374
|29/09/2026
|13:38:54
|CEU
|621
|150
|16.378
|29/09/2026
|13:39:56
|CEU
|622
|160
|16.372
|29/09/2026
|13:40:57
|CEU
|623
|120
|16.372
|29/09/2026
|13:40:58
|ENX
|624
|160
|16.368
|29/09/2026
|13:40:59
|ENX
|625
|170
|16.364
|29/09/2026
|13:41:21
|CEU
|626
|172
|16.362
|29/09/2026
|13:41:38
|ENX
|627
|38
|16.362
|29/09/2026
|13:42:38
|ENX
|628
|89
|16.362
|29/09/2026
|13:42:38
|ENX
|629
|13
|16.362
|29/09/2026
|13:42:38
|ENX
|630
|112
|16.362
|29/09/2026
|13:42:58
|CEU
|631
|18
|16.362
|29/09/2026
|13:42:58
|CEU
|632
|150
|16.344
|29/09/2026
|13:43:35
|CEU
|633
|11
|16.336
|29/09/2026
|13:43:38
|ENX
|634
|81
|16.336
|29/09/2026
|13:44:18
|ENX
|635
|187
|16.336
|29/09/2026
|13:44:18
|ENX
|636
|69
|16.338
|29/09/2026
|13:44:56
|CEU
|637
|81
|16.338
|29/09/2026
|13:44:56
|CEU
|638
|140
|16.33
|29/09/2026
|13:45:21
|CEU
|639
|202
|16.332
|29/09/2026
|13:45:21
|ENX
|640
|98
|16.332
|29/09/2026
|13:45:24
|ENX
|641
|98
|16.33
|29/09/2026
|13:46:25
|ENX
|642
|110
|16.33
|29/09/2026
|13:46:25
|ENX
|643
|1
|16.326
|29/09/2026
|13:46:58
|CEU
|644
|149
|16.326
|29/09/2026
|13:46:58
|CEU
|645
|140
|16.334
|29/09/2026
|13:47:58
|CEU
|646
|20
|16.336
|29/09/2026
|13:47:58
|CEU
|647
|133
|16.336
|29/09/2026
|13:49:00
|CEU
|648
|7
|16.336
|29/09/2026
|13:49:00
|CEU
|649
|238
|16.334
|29/09/2026
|13:49:03
|ENX
|650
|103
|16.328
|29/09/2026
|13:49:06
|ENX
|651
|140
|16.332
|29/09/2026
|13:49:37
|ENX
|652
|37
|16.338
|29/09/2026
|13:49:40
|ENX
|653
|33
|16.34
|29/09/2026
|13:49:40
|ENX
|654
|35
|16.34
|29/09/2026
|13:49:40
|ENX
|655
|70
|16.34
|29/09/2026
|13:50:02
|CEU
|656
|70
|16.34
|29/09/2026
|13:50:02
|CEU
|657
|450
|16.328
|29/09/2026
|13:50:12
|ENX
|658
|140
|16.33
|29/09/2026
|13:51:02
|CEU
|659
|100
|16.328
|29/09/2026
|13:51:08
|ENX
|660
|52
|16.32
|29/09/2026
|13:51:59
|ENX
|661
|53
|16.32
|29/09/2026
|13:51:59
|ENX
|662
|82
|16.32
|29/09/2026
|13:52:00
|ENX
|663
|110
|16.322
|29/09/2026
|13:52:02
|CEU
|664
|20
|16.322
|29/09/2026
|13:52:02
|CEU
|665
|198
|16.332
|29/09/2026
|13:53:08
|ENX
|666
|140
|16.332
|29/09/2026
|13:53:08
|CEU
|667
|130
|16.324
|29/09/2026
|13:54:00
|CEU
|668
|140
|16.326
|29/09/2026
|13:54:00
|ENX
|669
|53
|16.324
|29/09/2026
|13:54:00
|ENX
|670
|12
|16.324
|29/09/2026
|13:54:00
|ENX
|671
|140
|16.312
|29/09/2026
|13:54:51
|CEU
|672
|500
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|673
|500
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|674
|500
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|675
|29
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|676
|471
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|677
|492
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|678
|8
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|679
|500
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|680
|371
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|681
|129
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|682
|131
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|683
|255
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|684
|114
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|685
|350
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|686
|150
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|687
|345
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|688
|106
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|689
|49
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|690
|4
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|691
|49
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|692
|109
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|693
|29
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|694
|138
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|695
|53
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|696
|122
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|697
|53
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|698
|175
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|699
|325
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|700
|175
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|701
|500
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|702
|53
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|703
|98
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|704
|284
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|705
|65
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|706
|500
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|707
|237
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|708
|53
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|709
|65
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|710
|99
|16.31
|29/09/2026
|13:54:51
|ENX
|711
|387
|16.312
|29/09/2026
|13:54:56
|ENX
|712
|63
|16.312
|29/09/2026
|13:54:56
|ENX
|713
|46
|16.31
|29/09/2026
|13:55:04
|ENX
|714
|111
|16.31
|29/09/2026
|13:55:04
|ENX
|715
|12
|16.31
|29/09/2026
|13:55:04
|ENX
|716
|488
|16.31
|29/09/2026
|13:55:04
|ENX
|717
|504
|16.31
|29/09/2026
|13:55:04
|ENX
|718
|276
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|719
|224
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|720
|185
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|721
|101
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|722
|214
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|723
|101
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|724
|214
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|725
|199
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|726
|87
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|727
|95
|16.31
|29/09/2026
|13:55:05
|ENX
|728
|140
|16.3
|29/09/2026
|13:55:33
|CEU
|729
|54
|16.3
|29/09/2026
|13:55:33
|ENX
|730
|366
|16.3
|29/09/2026
|13:55:33
|ENX
|731
|30
|16.3
|29/09/2026
|13:55:45
|ENX
|732
|304
|16.3
|29/09/2026
|13:55:45
|ENX
|733
|96
|16.302
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|734
|344
|16.302
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|735
|450
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|736
|138
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|737
|426
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|738
|24
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|739
|426
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|740
|450
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|741
|24
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|742
|426
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|743
|24
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|744
|450
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|745
|450
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|746
|53
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|747
|313
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|748
|84
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|749
|368
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|750
|262
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|751
|130
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|752
|58
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|753
|410
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|754
|58
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|755
|128
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|756
|179
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|757
|3
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|758
|53
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|759
|29
|16.3
|29/09/2026
|13:55:53
|ENX
|760
|292
|16.3
|29/09/2026
|13:55:54
|ENX
|761
|105
|16.3
|29/09/2026
|13:55:54
|ENX
|762
|53
|16.3
|29/09/2026
|13:56:00
|ENX
|763
|185
|16.3
|29/09/2026
|13:56:00
|ENX
|764
|450
|16.3
|29/09/2026
|13:56:00
|ENX
|765
|53
|16.3
|29/09/2026
|13:56:00
|ENX
|766
|203
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|767
|194
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|768
|53
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|769
|389
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|770
|8
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|771
|93
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|772
|136
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|773
|314
|16.3
|29/09/2026
|13:56:01
|ENX
|774
|450
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|775
|225
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|776
|53
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|777
|113
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|778
|284
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|779
|284
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|780
|166
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|781
|39
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|782
|166
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|783
|245
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|784
|95
|16.3
|29/09/2026
|13:56:02
|ENX
|785
|122
|16.294
|29/09/2026
|13:56:58
|CEU
|786
|18
|16.294
|29/09/2026
|13:56:58
|CEU
|787
|416
|16.288
|29/09/2026
|13:57:02
|ENX
|788
|55
|16.288
|29/09/2026
|13:57:02
|ENX
|789
|140
|16.302
|29/09/2026
|13:58:05
|CEU
|790
|409
|16.3
|29/09/2026
|13:58:12
|ENX
|791
|6
|16.308
|29/09/2026
|13:59:02
|CEU
|792
|68
|16.308
|29/09/2026
|13:59:59
|CEU
|793
|92
|16.308
|29/09/2026
|13:59:59
|CEU
|794
|64
|16.308
|29/09/2026
|13:59:59
|CEU
|795
|133
|16.318
|29/09/2026
|14:00:42
|ENX
|796
|418
|16.318
|29/09/2026
|14:01:42
|ENX
|797
|137
|16.316
|29/09/2026
|14:01:42
|ENX
|798
|642
|16.316
|29/09/2026
|14:01:42
|ENX
|799
|220
|16.31
|29/09/2026
|14:01:42
|CEU
|800
|150
|16.31
|29/09/2026
|14:01:42
|CEU
|801
|285
|16.308
|29/09/2026
|14:02:31
|ENX
|802
|167
|16.308
|29/09/2026
|14:02:31
|ENX
|803
|428
|16.296
|29/09/2026
|14:02:56
|ENX
|804
|150
|16.302
|29/09/2026
|14:03:04
|CEU
|805
|150
|16.3
|29/09/2026
|14:04:06
|CEU
|806
|260
|16.294
|29/09/2026
|14:04:51
|ENX
|807
|212
|16.3
|29/09/2026
|14:06:49
|CEU
|808
|69
|16.3
|29/09/2026
|14:06:49
|CEU
|809
|450
|16.3
|29/09/2026
|14:06:49
|ENX
|810
|670
|16.3
|29/09/2026
|14:06:49
|ENX
|811
|131
|16.3
|29/09/2026
|14:06:49
|CEU
|812
|151
|16.316
|29/09/2026
|14:08:12
|CEU
|813
|443
|16.316
|29/09/2026
|14:08:12
|ENX
|814
|483
|16.316
|29/09/2026
|14:08:12
|ENX
|815
|131
|16.308
|29/09/2026
|14:09:44
|CEU
|816
|141
|16.308
|29/09/2026
|14:09:44
|CEU
|817
|112
|16.308
|29/09/2026
|14:09:44
|ENX
|818
|321
|16.308
|29/09/2026
|14:09:44
|ENX
|819
|237
|16.308
|29/09/2026
|14:10:42
|ENX
|820
|40
|16.308
|29/09/2026
|14:10:42
|ENX
|821
|164
|16.308
|29/09/2026
|14:10:47
|ENX
|822
|151
|16.306
|29/09/2026
|14:11:03
|CEU
|823
|40
|16.308
|29/09/2026
|14:11:40
|ENX
|824
|167
|16.308
|29/09/2026
|14:11:40
|ENX
|825
|213
|16.308
|29/09/2026
|14:11:40
|ENX
|826
|56
|16.306
|29/09/2026
|14:12:04
|CEU
|827
|85
|16.306
|29/09/2026
|14:12:04
|CEU
|828
|142
|16.308
|29/09/2026
|14:12:42
|ENX
|829
|53
|16.308
|29/09/2026
|14:12:42
|ENX
|830
|185
|16.308
|29/09/2026
|14:12:42
|ENX
|831
|80
|16.308
|29/09/2026
|14:12:42
|ENX
|832
|99
|16.308
|29/09/2026
|14:13:06
|CEU
|833
|24
|16.308
|29/09/2026
|14:13:06
|CEU
|834
|268
|16.308
|29/09/2026
|14:13:48
|ENX
|835
|53
|16.308
|29/09/2026
|14:13:48
|ENX
|836
|152
|16.308
|29/09/2026
|14:13:48
|ENX
|837
|2
|16.308
|29/09/2026
|14:14:06
|CEU
|838
|139
|16.308
|29/09/2026
|14:14:06
|CEU
|839
|453
|16.306
|29/09/2026
|14:14:12
|ENX
|840
|141
|16.302
|29/09/2026
|14:14:26
|CEU
|841
|474
|16.328
|29/09/2026
|14:15:43
|ENX
|842
|7
|16.328
|29/09/2026
|14:16:04
|CEU
|843
|144
|16.328
|29/09/2026
|14:16:04
|CEU
|844
|302
|16.328
|29/09/2026
|14:16:38
|ENX
|845
|138
|16.328
|29/09/2026
|14:16:38
|ENX
|846
|494
|16.32
|29/09/2026
|14:17:01
|ENX
|847
|142
|16.328
|29/09/2026
|14:17:04
|CEU
|848
|19
|16.328
|29/09/2026
|14:17:04
|CEU
|849
|161
|16.326
|29/09/2026
|14:18:36
|CEU
|850
|161
|16.326
|29/09/2026
|14:18:36
|CEU
|851
|454
|16.326
|29/09/2026
|14:18:54
|ENX
|852
|371
|16.324
|29/09/2026
|14:19:06
|ENX
|853
|103
|16.324
|29/09/2026
|14:19:06
|ENX
|854
|4
|16.328
|29/09/2026
|14:21:54
|ENX
|855
|2
|16.328
|29/09/2026
|14:21:59
|ENX
|856
|832
|16.328
|29/09/2026
|14:21:59
|ENX
|857
|205
|16.326
|29/09/2026
|14:21:59
|ENX
|858
|106
|16.326
|29/09/2026
|14:21:59
|ENX
|859
|119
|16.326
|29/09/2026
|14:22:00
|ENX
|860
|61
|16.328
|29/09/2026
|14:22:05
|CEU
|861
|90
|16.328
|29/09/2026
|14:22:05
|CEU
|862
|141
|16.33
|29/09/2026
|14:23:12
|CEU
|863
|4
|16.332
|29/09/2026
|14:23:34
|ENX
|864
|166
|16.332
|29/09/2026
|14:23:34
|ENX
|865
|228
|16.332
|29/09/2026
|14:23:34
|ENX
|866
|53
|16.332
|29/09/2026
|14:23:34
|ENX
|867
|14
|16.332
|29/09/2026
|14:23:34
|ENX
|868
|161
|16.338
|29/09/2026
|14:24:08
|CEU
|869
|435
|16.332
|29/09/2026
|14:24:11
|ENX
|870
|141
|16.344
|29/09/2026
|14:25:06
|CEU
|871
|141
|16.34
|29/09/2026
|14:25:31
|CEU
|872
|312
|16.34
|29/09/2026
|14:25:31
|CEU
|873
|450
|16.34
|29/09/2026
|14:25:31
|ENX
|874
|495
|16.332
|29/09/2026
|14:26:01
|ENX
|875
|161
|16.328
|29/09/2026
|14:27:06
|CEU
|876
|155
|16.328
|29/09/2026
|14:27:14
|ENX
|877
|151
|16.33
|29/09/2026
|14:28:06
|CEU
|878
|125
|16.324
|29/09/2026
|14:28:20
|ENX
|879
|93
|16.326
|29/09/2026
|14:29:05
|CEU
|880
|48
|16.326
|29/09/2026
|14:29:05
|CEU
|881
|21
|16.328
|29/09/2026
|14:30:04
|ENX
|882
|96
|16.328
|29/09/2026
|14:30:05
|ENX
|883
|151
|16.33
|29/09/2026
|14:30:05
|CEU
|884
|140
|16.324
|29/09/2026
|14:30:06
|ENX
|885
|55
|16.324
|29/09/2026
|14:30:09
|ENX
|886
|88
|16.328
|29/09/2026
|14:31:10
|CEU
|887
|73
|16.328
|29/09/2026
|14:31:10
|CEU
|888
|150
|16.324
|29/09/2026
|14:32:08
|CEU
|889
|1
|16.324
|29/09/2026
|14:32:08
|CEU
|890
|68
|16.32
|29/09/2026
|14:33:08
|CEU
|891
|93
|16.32
|29/09/2026
|14:33:08
|CEU
|892
|151
|16.34
|29/09/2026
|14:34:08
|CEU
|893
|472
|16.336
|29/09/2026
|14:34:11
|ENX
|894
|543
|16.336
|29/09/2026
|14:34:11
|ENX
|895
|151
|16.336
|29/09/2026
|14:35:13
|CEU
|896
|151
|16.346
|29/09/2026
|14:38:14
|CEU
|897
|604
|16.358
|29/09/2026
|14:40:33
|CEU
|898
|14
|16.356
|29/09/2026
|14:40:33
|CEU
|899
|40
|16.356
|29/09/2026
|14:40:33
|CEU
|900
|87
|16.356
|29/09/2026
|14:40:33
|CEU
|901
|110
|16.358
|29/09/2026
|14:40:33
|ENX
|902
|467
|16.358
|29/09/2026
|14:40:33
|ENX
|903
|161
|16.342
|29/09/2026
|14:41:42
|CEU
|904
|81
|16.334
|29/09/2026
|14:43:15
|CEU
|905
|30
|16.334
|29/09/2026
|14:43:15
|CEU
|906
|40
|16.334
|29/09/2026
|14:43:15
|CEU
|907
|171
|16.354
|29/09/2026
|14:43:51
|CEU
|908
|554
|16.354
|29/09/2026
|14:43:51
|ENX
|909
|122
|16.354
|29/09/2026
|14:43:51
|ENX
|910
|1
|16.354
|29/09/2026
|14:43:51
|ENX
|911
|200
|16.352
|29/09/2026
|14:44:19
|ENX
|912
|11
|16.35
|29/09/2026
|14:45:17
|CEU
|913
|130
|16.35
|29/09/2026
|14:45:17
|CEU
|914
|151
|16.348
|29/09/2026
|14:46:19
|CEU
|915
|161
|16.342
|29/09/2026
|14:46:53
|CEU
|916
|68
|16.318
|29/09/2026
|14:47:53
|CEU
|917
|93
|16.318
|29/09/2026
|14:47:53
|CEU
|918
|207
|16.32
|29/09/2026
|14:48:29
|ENX
|919
|151
|16.326
|29/09/2026
|14:49:21
|CEU
|920
|108
|16.324
|29/09/2026
|14:50:02
|ENX
|921
|46
|16.316
|29/09/2026
|14:50:10
|CEU
|922
|40
|16.316
|29/09/2026
|14:50:10
|CEU
|923
|65
|16.316
|29/09/2026
|14:50:10
|CEU
|924
|112
|16.316
|29/09/2026
|14:50:10
|ENX
|925
|151
|16.31
|29/09/2026
|14:51:21
|CEU
|926
|141
|16.306
|29/09/2026
|14:52:04
|CEU
|927
|141
|16.308
|29/09/2026
|14:53:23
|CEU
|928
|118
|16.3
|29/09/2026
|14:53:28
|ENX
|929
|53
|16.294
|29/09/2026
|14:53:58
|ENX
|930
|86
|16.294
|29/09/2026
|14:54:09
|ENX
|931
|117
|16.306
|29/09/2026
|14:54:33
|ENX
|932
|66
|16.304
|29/09/2026
|14:55:27
|CEU
|933
|9
|16.308
|29/09/2026
|14:55:34
|ENX
|934
|10
|16.308
|29/09/2026
|14:55:34
|ENX
|935
|474
|16.306
|29/09/2026
|14:56:06
|ENX
|936
|226
|16.302
|29/09/2026
|14:56:06
|CEU
|937
|141
|16.302
|29/09/2026
|14:56:06
|CEU
|938
|161
|16.302
|29/09/2026
|14:58:23
|CEU
|939
|96
|16.302
|29/09/2026
|14:58:23
|ENX
|940
|283
|16.302
|29/09/2026
|14:58:23
|ENX
|941
|88
|16.298
|29/09/2026
|14:58:48
|CEU
|942
|200
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|943
|142
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|944
|153
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|945
|411
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|946
|411
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|947
|314
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|948
|97
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|949
|191
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|950
|60
|16.296
|29/09/2026
|14:59:15
|CEU
|951
|220
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|952
|273
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|953
|88
|16.306
|29/09/2026
|14:59:15
|AQU
|954
|164
|16.312
|29/09/2026
|15:00:06
|CEU
|955
|131
|16.312
|29/09/2026
|15:00:06
|CEU
|956
|35
|16.312
|29/09/2026
|15:00:06
|ENX
|957
|275
|16.312
|29/09/2026
|15:00:06
|ENX
|958
|411
|16.296
|29/09/2026
|15:00:51
|AQU
|959
|149
|16.296
|29/09/2026
|15:00:51
|AQU
|960
|161
|16.298
|29/09/2026
|15:00:51
|CEU
|961
|131
|16.296
|29/09/2026
|15:00:51
|AQU
|962
|280
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|963
|411
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|964
|262
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|965
|149
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|966
|262
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|967
|149
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|968
|262
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|969
|34
|16.296
|29/09/2026
|15:01:02
|AQU
|970
|141
|16.286
|29/09/2026
|15:02:19
|CEU
|971
|170
|16.29
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|972
|150
|16.29
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|973
|744
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|974
|161
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|CEU
|975
|744
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|976
|235
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|977
|509
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|978
|371
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|979
|106
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|980
|267
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|981
|175
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|982
|53
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|983
|53
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|984
|79
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|985
|394
|16.28
|29/09/2026
|15:02:54
|ENX
|986
|141
|16.304
|29/09/2026
|15:04:17
|CEU
|987
|150
|16.304
|29/09/2026
|15:04:37
|ENX
|988
|160
|16.304
|29/09/2026
|15:04:37
|ENX
|989
|161
|16.302
|29/09/2026
|15:04:37
|CEU
|990
|151
|16.294
|29/09/2026
|15:07:24
|CEU
|991
|140
|16.296
|29/09/2026
|15:07:29
|ENX
|992
|151
|16.3
|29/09/2026
|15:08:23
|CEU
|993
|161
|16.328
|29/09/2026
|15:09:09
|CEU
|994
|161
|16.328
|29/09/2026
|15:09:09
|CEU
|995
|150
|16.328
|29/09/2026
|15:09:09
|ENX
|996
|322
|16.328
|29/09/2026
|15:09:09
|ENX
|997
|141
|16.336
|29/09/2026
|15:10:25
|CEU
|998
|140
|16.334
|29/09/2026
|15:10:27
|ENX
|999
|42
|16.328
|29/09/2026
|15:11:23
|ENX
|1000
|48
|16.33
|29/09/2026
|15:11:23
|ENX
|1001
|50
|16.33
|29/09/2026
|15:11:23
|ENX
|1002
|80
|16.33
|29/09/2026
|15:11:27
|CEU
|1003
|81
|16.33
|29/09/2026
|15:11:27
|CEU
|1004
|151
|16.33
|29/09/2026
|15:12:27
|CEU
|1005
|170
|16.33
|29/09/2026
|15:12:44
|ENX
|1006
|142
|16.328
|29/09/2026
|15:13:15
|CEU
|1007
|130
|16.328
|29/09/2026
|15:13:15
|ENX
|1008
|152
|16.326
|29/09/2026
|15:14:27
|CEU
|1009
|39
|16.328
|29/09/2026
|15:14:27
|ENX
|1010
|121
|16.328
|29/09/2026
|15:14:27
|ENX
|1011
|130
|16.328
|29/09/2026
|15:15:07
|ENX
|1012
|152
|16.322
|29/09/2026
|15:15:08
|CEU
|1013
|150
|16.328
|29/09/2026
|15:16:33
|ENX
|1014
|152
|16.326
|29/09/2026
|15:17:23
|CEU
|1015
|42
|16.328
|29/09/2026
|15:17:29
|ENX
|1016
|98
|16.328
|29/09/2026
|15:17:29
|ENX
|1017
|140
|16.328
|29/09/2026
|15:18:14
|ENX
|1018
|152
|16.326
|29/09/2026
|15:18:14
|CEU
|1019
|162
|16.326
|29/09/2026
|15:18:14
|CEU
|1020
|163
|16.316
|29/09/2026
|15:18:59
|ENX
|1021
|70
|16.318
|29/09/2026
|15:20:06
|ENX
|1022
|21
|16.318
|29/09/2026
|15:20:06
|ENX
|1023
|56
|16.318
|29/09/2026
|15:20:07
|ENX
|1024
|51
|16.316
|29/09/2026
|15:20:59
|ENX
|1025
|82
|16.316
|29/09/2026
|15:21:05
|CEU
|1026
|80
|16.316
|29/09/2026
|15:21:05
|CEU
|1027
|294
|16.316
|29/09/2026
|15:21:05
|CEU
|1028
|89
|16.316
|29/09/2026
|15:21:05
|ENX
|1029
|142
|16.304
|29/09/2026
|15:21:55
|CEU
|1030
|105
|16.3
|29/09/2026
|15:22:19
|ENX
|1031
|505
|16.3
|29/09/2026
|15:22:27
|ENX
|1032
|100
|16.318
|29/09/2026
|15:23:25
|CEU
|1033
|52
|16.318
|29/09/2026
|15:23:25
|CEU
|1034
|111
|16.314
|29/09/2026
|15:24:21
|ENX
|1035
|189
|16.314
|29/09/2026
|15:24:21
|ENX
|1036
|130
|16.314
|29/09/2026
|15:24:21
|ENX
|1037
|104
|16.316
|29/09/2026
|15:24:27
|CEU
|1038
|48
|16.316
|29/09/2026
|15:24:27
|CEU
|1039
|152
|16.306
|29/09/2026
|15:25:07
|CEU
|1040
|158
|16.308
|29/09/2026
|15:25:07
|ENX
|1041
|12
|16.306
|29/09/2026
|15:26:25
|CEU
|1042
|150
|16.306
|29/09/2026
|15:26:25
|CEU
|1043
|168
|16.308
|29/09/2026
|15:26:27
|ENX
|1044
|134
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1045
|744
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1046
|134
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1047
|53
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1048
|168
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1049
|691
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1050
|53
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1051
|120
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1052
|624
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1053
|422
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1054
|92
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1055
|35
|16.3
|29/09/2026
|15:26:53
|ENX
|1056
|3
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1057
|53
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1058
|139
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1059
|39
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1060
|178
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1061
|178
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1062
|178
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1063
|210
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1064
|175
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1065
|135
|16.3
|29/09/2026
|15:26:54
|ENX
|1066
|152
|16.292
|29/09/2026
|15:26:54
|CEU
|1067
|156
|16.288
|29/09/2026
|15:28:00
|ENX
|1068
|152
|16.284
|29/09/2026
|15:28:00
|CEU
|1069
|132
|16.28
|29/09/2026
|15:28:58
|CEU
|1070
|165
|16.28
|29/09/2026
|15:29:11
|ENX
|1071
|140
|16.28
|29/09/2026
|15:29:11
|ENX
|1072
|318
|16.274
|29/09/2026
|15:29:11
|AQU
|1073
|300
|16.28
|29/09/2026
|15:29:11
|ENX
|1074
|444
|16.28
|29/09/2026
|15:29:11
|ENX
|1075
|361
|16.28
|29/09/2026
|15:29:11
|ENX
|1076
|44
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1077
|49
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1078
|49
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1079
|362
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1080
|411
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1081
|411
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1082
|411
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1083
|411
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1084
|34
|16.274
|29/09/2026
|15:29:13
|AQU
|1085
|522
|16.264
|29/09/2026
|15:29:17
|ENX
|1086
|222
|16.264
|29/09/2026
|15:29:18
|ENX
|1087
|179
|16.264
|29/09/2026
|15:29:18
|ENX
|1088
|744
|16.264
|29/09/2026
|15:29:18
|ENX
|1089
|107
|16.264
|29/09/2026
|15:29:18
|ENX
|1090
|744
|16.264
|29/09/2026
|15:29:19
|ENX
|1091
|366
|16.264
|29/09/2026
|15:29:19
|ENX
|1092
|142
|16.264
|29/09/2026
|15:29:20
|ENX
|1093
|132
|16.264
|29/09/2026
|15:29:20
|ENX
|1094
|104
|16.264
|29/09/2026
|15:29:37
|ENX
|1095
|185
|16.264
|29/09/2026
|15:29:37
|ENX
|1096
|235
|16.264
|29/09/2026
|15:29:38
|ENX
|1097
|94
|16.264
|29/09/2026
|15:29:39
|ENX
|1098
|57
|16.264
|29/09/2026
|15:29:39
|ENX
|1099
|256
|16.264
|29/09/2026
|15:29:47
|ENX
|1100
|61
|16.262
|29/09/2026
|15:29:47
|CEU
|1101
|102
|16.264
|29/09/2026
|15:29:47
|ENX
|1102
|58
|16.264
|29/09/2026
|15:29:47
|ENX
|1103
|53
|16.264
|29/09/2026
|15:29:47
|ENX
|1104
|110
|16.264
|29/09/2026
|15:29:47
|ENX
|1105
|464
|16.264
|29/09/2026
|15:29:51
|ENX
|1106
|117
|16.264
|29/09/2026
|15:29:51
|ENX
|1107
|65
|16.264
|29/09/2026
|15:29:51
|ENX
|1108
|277
|16.264
|29/09/2026
|15:30:07
|CEU
|1109
|263
|16.27
|29/09/2026
|15:30:12
|CEU
|1110
|212
|16.27
|29/09/2026
|15:30:20
|ENX
|1111
|803
|16.27
|29/09/2026
|15:30:20
|ENX
|1112
|580
|16.248
|29/09/2026
|15:31:11
|CEU
|1113
|151
|16.25
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1114
|411
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1115
|43
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1116
|91
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1117
|112
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1118
|70
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1119
|744
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1120
|744
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1121
|45
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1122
|50
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1123
|6
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1124
|744
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1125
|744
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1126
|53
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1127
|691
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1128
|691
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1129
|6
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1130
|50
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1131
|4
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1132
|12
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1133
|345
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1134
|2
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1135
|105
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1136
|47
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1137
|309
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1138
|53
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1139
|304
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1140
|53
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1141
|121
|16.242
|29/09/2026
|15:31:11
|ENX
|1142
|304
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1143
|83
|16.244
|29/09/2026
|15:31:11
|AQU
|1144
|779
|16.23
|29/09/2026
|15:31:18
|ENX
|1145
|1
|16.224
|29/09/2026
|15:31:29
|AQU
|1146
|6
|16.224
|29/09/2026
|15:31:29
|AQU
|1147
|404
|16.224
|29/09/2026
|15:31:30
|AQU
|1148
|288
|16.224
|29/09/2026
|15:31:30
|AQU
|1149
|411
|16.224
|29/09/2026
|15:31:31
|AQU
|1150
|411
|16.224
|29/09/2026
|15:31:31
|AQU
|1151
|411
|16.224
|29/09/2026
|15:31:31
|AQU
|1152
|411
|16.224
|29/09/2026
|15:31:31
|AQU
|1153
|157
|16.224
|29/09/2026
|15:31:31
|AQU
|1154
|1506
|16.204
|29/09/2026
|15:31:54
|EQU
|1155
|66
|16.198
|29/09/2026
|15:32:01
|ENX
|1156
|325
|16.198
|29/09/2026
|15:32:09
|ENX
|1157
|53
|16.198
|29/09/2026
|15:32:09
|ENX
|1158
|469
|16.198
|29/09/2026
|15:32:09
|ENX
|1159
|95
|16.204
|29/09/2026
|15:32:50
|CEU
|1160
|425
|16.204
|29/09/2026
|15:32:50
|CEU
|1161
|52
|16.206
|29/09/2026
|15:32:54
|ENX
|1162
|65
|16.206
|29/09/2026
|15:32:54
|ENX
|1163
|400
|16.204
|29/09/2026
|15:33:11
|ENX
|1164
|570
|16.204
|29/09/2026
|15:33:11
|ENX
|1165
|530
|16.196
|29/09/2026
|15:33:14
|CEU
|1166
|950
|16.184
|29/09/2026
|15:34:09
|ENX
|1167
|55
|16.2
|29/09/2026
|15:34:54
|CEU
|1168
|119
|16.2
|29/09/2026
|15:34:54
|CEU
|1169
|140
|16.2
|29/09/2026
|15:34:54
|CEU
|1170
|196
|16.2
|29/09/2026
|15:34:54
|CEU
|1171
|775
|16.194
|29/09/2026
|15:35:26
|ENX
|1172
|85
|16.194
|29/09/2026
|15:35:26
|ENX
|1173
|45
|16.194
|29/09/2026
|15:35:26
|ENX
|1174
|70
|16.194
|29/09/2026
|15:35:26
|ENX
|1175
|136
|16.188
|29/09/2026
|15:35:28
|CEU
|1176
|354
|16.188
|29/09/2026
|15:35:28
|CEU
|1177
|570
|16.186
|29/09/2026
|15:36:14
|CEU
|1178
|1071
|16.18
|29/09/2026
|15:36:21
|ENX
|1179
|101
|16.178
|29/09/2026
|15:37:06
|CEU
|1180
|820
|16.206
|29/09/2026
|15:38:27
|ENX
|1181
|810
|16.206
|29/09/2026
|15:38:27
|ENX
|1182
|166
|16.214
|29/09/2026
|15:39:26
|ENX
|1183
|614
|16.214
|29/09/2026
|15:39:26
|ENX
|1184
|540
|16.212
|29/09/2026
|15:39:27
|CEU
|1185
|1029
|16.212
|29/09/2026
|15:39:27
|CEU
|1186
|80
|16.2
|29/09/2026
|15:40:00
|ENX
|1187
|759
|16.198
|29/09/2026
|15:40:21
|ENX
|1188
|600
|16.194
|29/09/2026
|15:40:21
|CEU
|1189
|15
|16.194
|29/09/2026
|15:40:21
|ENX
|1190
|550
|16.234
|29/09/2026
|15:41:46
|CEU
|1191
|245
|16.238
|29/09/2026
|15:42:13
|ENX
|1192
|545
|16.238
|29/09/2026
|15:42:13
|ENX
|1193
|800
|16.238
|29/09/2026
|15:42:13
|ENX
|1194
|47
|16.234
|29/09/2026
|15:42:52
|CEU
|1195
|25
|16.234
|29/09/2026
|15:42:52
|CEU
|1196
|187
|16.232
|29/09/2026
|15:43:19
|ENX
|1197
|165
|16.232
|29/09/2026
|15:43:28
|CEU
|1198
|313
|16.232
|29/09/2026
|15:43:29
|CEU
|1199
|491
|16.232
|29/09/2026
|15:43:29
|CEU
|1200
|19
|16.232
|29/09/2026
|15:43:29
|CEU
|1201
|138
|16.232
|29/09/2026
|15:43:44
|ENX
|1202
|70
|16.236
|29/09/2026
|15:44:01
|ENX
|1203
|470
|16.236
|29/09/2026
|15:44:25
|ENX
|1204
|294
|16.236
|29/09/2026
|15:44:25
|ENX
|1205
|86
|16.236
|29/09/2026
|15:44:25
|ENX
|1206
|438
|16.236
|29/09/2026
|15:44:35
|CEU
|1207
|72
|16.236
|29/09/2026
|15:44:35
|CEU
|1208
|71
|16.24
|29/09/2026
|15:45:08
|ENX
|1209
|64
|16.284
|29/09/2026
|15:45:34
|ENX
|1210
|675
|16.284
|29/09/2026
|15:45:37
|ENX
|1211
|65
|16.282
|29/09/2026
|15:45:37
|ENX
|1212
|718
|16.282
|29/09/2026
|15:45:37
|ENX
|1213
|296
|16.274
|29/09/2026
|15:45:37
|CEU
|1214
|254
|16.274
|29/09/2026
|15:45:37
|CEU
|1215
|580
|16.304
|29/09/2026
|15:46:23
|CEU
|1216
|790
|16.31
|29/09/2026
|15:47:09
|ENX
|1217
|540
|16.306
|29/09/2026
|15:47:09
|CEU
|1218
|558
|16.31
|29/09/2026
|15:48:33
|ENX
|1219
|323
|16.31
|29/09/2026
|15:48:33
|ENX
|1220
|540
|16.304
|29/09/2026
|15:48:33
|CEU
|1221
|500
|16.31
|29/09/2026
|15:49:06
|CEU
|1222
|318
|16.31
|29/09/2026
|15:49:06
|ENX
|1223
|481
|16.31
|29/09/2026
|15:49:06
|ENX
|1224
|540
|16.31
|29/09/2026
|15:59:24
|CEU
|1225
|3343
|16.31
|29/09/2026
|15:59:24
|CEU
|1226
|856
|16.31
|29/09/2026
|15:59:24
|ENX
|1227
|7420
|16.31
|29/09/2026
|15:59:24
|ENX
|1228
|1397
|16.31
|29/09/2026
|15:59:24
|CEU
|1229
|796
|16.296
|29/09/2026
|15:59:45
|ENX
|1230
|490
|16.286
|29/09/2026
|15:59:46
|CEU
|1231
|776
|16.28
|29/09/2026
|16:00:56
|ENX
|1232
|104
|16.274
|29/09/2026
|16:00:56
|CEU
|1233
|446
|16.274
|29/09/2026
|16:00:56
|CEU
|1234
|570
|16.284
|29/09/2026
|16:01:46
|CEU
|1235
|882
|16.28
|29/09/2026
|16:01:46
|ENX
|1236
|580
|16.31
|29/09/2026
|16:03:59
|CEU
|1237
|550
|16.31
|29/09/2026
|16:03:59
|CEU
|1238
|866
|16.31
|29/09/2026
|16:03:59
|ENX
|1239
|896
|16.31
|29/09/2026
|16:03:59
|ENX
|1240
|362
|16.314
|29/09/2026
|16:31:05
|ENX
|1241
|200
|16.31
|29/09/2026
|16:31:05
|CEU
|1242
|340
|16.31
|29/09/2026
|16:31:05
|CEU
|1243
|112
|16.314
|29/09/2026
|16:31:05
|ENX
|1244
|1186
|16.314
|29/09/2026
|16:31:05
|ENX
|1245
|217
|16.31
|29/09/2026
|16:31:05
|CEU
|1246
|14383
|16.31
|29/09/2026
|16:31:05
|CEU
|1247
|1630
|16.31
|29/09/2026
|16:32:17
|ENX
|1248
|550
|16.31
|29/09/2026
|16:32:28
|CEU
|1249
|129
|16.3
|29/09/2026
|16:32:58
|CEU
|1250
|1594
|16.316
|29/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1251
|146
|16.316
|29/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1252
|331
|16.316
|29/09/2026
|16:35:05
|ENX
|1253
|1429
|16.316
|29/09/2026
|16:37:44
|ENX
|1254
|590
|16.31
|29/09/2026
|16:37:44
|CEU
|1255
|1
|16.316
|29/09/2026
|16:37:44
|ENX
|1256
|91
|16.31
|29/09/2026
|16:37:44
|CEU
|1257
|1469
|16.316
|29/09/2026
|16:37:44
|ENX
|1258
|2330
|16.31
|29/09/2026
|16:37:44
|CEU
|1259
|106
|16.316
|29/09/2026
|16:37:44
|ENX
|1260
|2834
|16.316
|29/09/2026
|16:37:44
|ENX
|1261
|1600
|16.308
|29/09/2026
|16:38:27
|ENX
|1262
|570
|16.31
|29/09/2026
|16:39:56
|CEU
|1263
|500
|16.31
|29/09/2026
|16:39:56
|CEU
|1264
|1520
|16.31
|29/09/2026
|16:39:56
|ENX
|1265
|24
|16.282
|29/09/2026
|16:40:14
|ENX
|1266
|155
|16.298
|29/09/2026
|16:40:58
|ENX
|1267
|112
|16.298
|29/09/2026
|16:40:58
|ENX
|1268
|697
|16.298
|29/09/2026
|16:40:58
|ENX
|1269
|562
|16.298
|29/09/2026
|16:40:58
|ENX
|1270
|570
|16.29
|29/09/2026
|16:41:34
|CEU
|1271
|1500
|16.29
|29/09/2026
|16:41:34
|ENX
|1272
|580
|16.302
|29/09/2026
|16:43:10
|CEU
|1273
|530
|16.302
|29/09/2026
|16:43:10
|CEU
|1274
|8
|16.302
|29/09/2026
|16:43:10
|ENX
|1275
|1442
|16.302
|29/09/2026
|16:43:10
|ENX
|1276
|1490
|16.3
|29/09/2026
|16:43:10
|ENX
|1277
|480
|16.308
|29/09/2026
|16:44:29
|CEU
|1278
|246
|16.31
|29/09/2026
|16:45:29
|CEU
|1279
|324
|16.31
|29/09/2026
|16:45:29
|CEU
|1280
|1268
|16.306
|29/09/2026
|16:45:52
|ENX
|1281
|30
|16.306
|29/09/2026
|16:45:52
|ENX
|1282
|1039
|16.306
|29/09/2026
|16:45:52
|ENX
|1283
|571
|16.306
|29/09/2026
|16:45:52
|ENX
|1284
|530
|16.304
|29/09/2026
|16:46:29
|CEU
|1285
|157
|16.306
|29/09/2026
|16:46:52
|ENX
|1286
|329
|16.306
|29/09/2026
|16:46:52
|ENX
|1287
|154
|16.306
|29/09/2026
|16:46:52
|ENX
|1288
|329
|16.306
|29/09/2026
|16:46:52
|ENX
|1289
|711
|16.306
|29/09/2026
|16:46:52
|ENX
|1290
|570
|16.3
|29/09/2026
|16:46:53
|CEU
|1291
|1027
|16.302
|29/09/2026
|16:47:46
|ENX
|1292
|437
|16.302
|29/09/2026
|16:47:46
|ENX
|1293
|1614
|16.302
|29/09/2026
|16:48:56
|ENX
|1294
|530
|16.3
|29/09/2026
|16:48:56
|CEU
|1295
|570
|16.3
|29/09/2026
|16:48:56
|CEU
|1296
|1542
|16.304
|29/09/2026
|16:49:14
|ENX
|1297
|155
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1298
|172
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1299
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1300
|5614
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1301
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1302
|53
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1303
|458
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1304
|53
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1305
|23
|16.3
|29/09/2026
|16:49:41
|ENX
|1306
|550
|16.31
|29/09/2026
|16:51:17
|CEU
|1307
|550
|16.31
|29/09/2026
|16:51:17
|CEU
|1308
|103
|16.3
|29/09/2026
|16:51:17
|ENX
|1309
|101
|16.3
|29/09/2026
|16:51:17
|ENX
|1310
|45
|16.31
|29/09/2026
|16:52:35
|CEU
|1311
|475
|16.31
|29/09/2026
|16:52:35
|CEU
|1312
|510
|16.31
|29/09/2026
|16:53:04
|CEU
|1313
|3
|16.304
|29/09/2026
|16:54:13
|CEU
|1314
|567
|16.304
|29/09/2026
|16:54:13
|CEU
|1315
|284
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1316
|284
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1317
|227
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1318
|57
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1319
|98
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1320
|53
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1321
|73
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1322
|287
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1323
|49
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1324
|462
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1325
|274
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1326
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1327
|225
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1328
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1329
|225
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1330
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1331
|225
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1332
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1333
|245
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1334
|266
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1335
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1336
|511
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1337
|87
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1338
|32
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1339
|124
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1340
|15
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1341
|151
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1342
|102
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1343
|133
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1344
|262
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1345
|116
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1346
|132
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1347
|232
|16.3
|29/09/2026
|16:54:28
|ENX
|1348
|610
|16.298
|29/09/2026
|16:55:04
|CEU
|1349
|7
|16.29
|29/09/2026
|16:58:37
|CEU
|1350
|82
|16.29
|29/09/2026
|16:58:37
|CEU
|1351
|66
|16.29
|29/09/2026
|16:58:51
|CEU
|1352
|112
|16.29
|29/09/2026
|16:58:51
|CEU
|1353
|144
|16.29
|29/09/2026
|16:58:51
|CEU
|1354
|411
|16.29
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1355
|97
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1356
|3
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1357
|35
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1358
|411
|16.29
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1359
|392
|16.29
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1360
|19
|16.29
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1361
|392
|16.29
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1362
|96
|16.29
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1363
|334
|16.288
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1364
|376
|16.288
|29/09/2026
|17:00:09
|CEU
|1365
|144
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1366
|192
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1367
|471
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1368
|289
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1369
|5
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1370
|177
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1371
|5
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1372
|24
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1373
|447
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1374
|471
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1375
|53
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1376
|418
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1377
|53
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1378
|471
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1379
|23
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1380
|448
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1381
|23
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1382
|82
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1383
|389
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1384
|82
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1385
|24
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1386
|447
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1387
|24
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1388
|103
|16.28
|29/09/2026
|17:00:09
|AQU
|1389
|484
|16.266
|29/09/2026
|17:00:19
|ENX
|1390
|449
|16.286
|29/09/2026
|17:02:35
|ENX
|1391
|959
|16.286
|29/09/2026
|17:02:35
|ENX
|1392
|265
|16.28
|29/09/2026
|17:02:36
|CEU
|1393
|330
|16.28
|29/09/2026
|17:02:47
|CEU
|1394
|135
|16.28
|29/09/2026
|17:02:49
|CEU
|1395
|650
|16.28
|29/09/2026
|17:02:49
|CEU
|1396
|187
|16.28
|29/09/2026
|17:02:49
|ENX
|1397
|245
|16.28
|29/09/2026
|17:02:49
|ENX
|1398
|66
|16.264
|29/09/2026
|17:03:43
|CEU
|1399
|405
|16.264
|29/09/2026
|17:03:43
|ENX
|1400
|664
|16.264
|29/09/2026
|17:03:43
|CEU
|1401
|22
|16.26
|29/09/2026
|17:04:23
|AQU
|1402
|57
|16.268
|29/09/2026
|17:04:59
|CEU
|1403
|161
|16.268
|29/09/2026
|17:05:04
|CEU
|1404
|229
|16.264
|29/09/2026
|17:05:49
|ENX
|1405
|125
|16.264
|29/09/2026
|17:05:49
|ENX
|1406
|263
|16.262
|29/09/2026
|17:05:49
|CEU
|1407
|158
|16.264
|29/09/2026
|17:06:17
|CEU
|1408
|841
|16.264
|29/09/2026
|17:06:17
|CEU
|1409
|135
|16.262
|29/09/2026
|17:06:18
|CEU
|1410
|449
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1411
|439
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|ENX
|1412
|471
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1413
|112
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1414
|359
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1415
|90
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1416
|110
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1417
|90
|16.26
|29/09/2026
|17:06:49
|AQU
|1418
|547
|16.272
|29/09/2026
|17:07:24
|ENX
|1419
|624
|16.272
|29/09/2026
|17:07:24
|ENX
|1420
|246
|16.272
|29/09/2026
|17:07:24
|CEU
|1421
|424
|16.272
|29/09/2026
|17:07:24
|CEU
|1422
|565
|16.272
|29/09/2026
|17:07:24
|CEU
|1423
|185
|16.268
|29/09/2026
|17:07:42
|ENX
|1424
|181
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1425
|471
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1426
|680
|16.262
|29/09/2026
|17:09:34
|CEU
|1427
|680
|16.262
|29/09/2026
|17:09:34
|CEU
|1428
|471
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1429
|90
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1430
|112
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1431
|269
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1432
|112
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1433
|381
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1434
|45
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1435
|45
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1436
|24
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1437
|88
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1438
|201
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1439
|182
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1440
|471
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1441
|154
|16.26
|29/09/2026
|17:09:34
|AQU
|1442
|650
|16.26
|29/09/2026
|17:10:52
|CEU
|1443
|265
|16.26
|29/09/2026
|17:10:52
|ENX
|1444
|38
|16.26
|29/09/2026
|17:10:52
|ENX
|1445
|197
|16.258
|29/09/2026
|17:11:40
|ENX
|1446
|1055
|16.27
|29/09/2026
|17:12:53
|ENX
|1447
|298
|16.27
|29/09/2026
|17:12:54
|CEU
|1448
|43
|16.27
|29/09/2026
|17:12:54
|CEU
|1449
|379
|16.27
|29/09/2026
|17:12:54
|CEU
|1450
|15
|16.26
|29/09/2026
|17:12:54
|CEU
|1451
|810
|16.272
|29/09/2026
|17:13:42
|CEU
|1452
|725
|16.272
|29/09/2026
|17:13:42
|CEU
|1453
|551
|16.272
|29/09/2026
|17:13:42
|ENX
|1454
|135
|16.274
|29/09/2026
|17:13:42
|ENX
|1455
|89
|16.274
|29/09/2026
|17:13:42
|ENX
|1456
|770
|16.28
|29/09/2026
|17:14:26
|CEU
|1457
|519
|16.282
|29/09/2026
|17:14:36
|ENX
|1458
|197
|16.266
|29/09/2026
|17:15:35
|CEU
|1459
|3
|16.268
|29/09/2026
|17:15:49
|CEU
|1460
|225
|16.276
|29/09/2026
|17:16:32
|ENX
|1461
|14
|16.274
|29/09/2026
|17:16:32
|CEU
|1462
|596
|16.274
|29/09/2026
|17:16:32
|CEU
|1463
|477
|16.276
|29/09/2026
|17:16:32
|ENX
|1464
|605
|16.274
|29/09/2026
|17:16:32
|CEU
|1465
|105
|16.274
|29/09/2026
|17:16:32
|CEU
|1466
|228
|16.276
|29/09/2026
|17:18:07
|ENX
|1467
|326
|16.272
|29/09/2026
|17:18:08
|CEU
|1468
|444
|16.272
|29/09/2026
|17:18:28
|CEU
|1469
|554
|16.27
|29/09/2026
|17:18:50
|CEU
|1470
|156
|16.27
|29/09/2026
|17:18:50
|CEU
|1471
|32
|16.26
|29/09/2026
|17:19:20
|ENX
|1472
|55
|16.264
|29/09/2026
|17:19:35
|ENX
|1473
|386
|16.264
|29/09/2026
|17:19:35
|ENX
|1474
|94
|16.264
|29/09/2026
|17:19:56
|CEU
|1475
|626
|16.264
|29/09/2026
|17:20:03
|CEU
|1476
|114
|16.264
|29/09/2026
|17:20:54
|CEU
|1477
|40
|16.256
|29/09/2026
|17:21:00
|ENX
|1478
|32
|16.254
|29/09/2026
|17:21:00
|CEU
|1479
|594
|16.254
|29/09/2026
|17:21:00
|CEU
|1480
|157
|16.254
|29/09/2026
|17:21:46
|CEU
|1481
|88
|16.254
|29/09/2026
|17:21:46
|CEU
|1482
|714
|16.256
|29/09/2026
|17:21:59
|ENX
|1483
|493
|16.256
|29/09/2026
|17:21:59
|ENX
|1484
|88
|16.254
|29/09/2026
|17:21:59
|CEU
|1485
|2
|16.256
|29/09/2026
|17:21:59
|ENX
|1486
|55
|16.258
|29/09/2026
|17:22:00
|ENX
|1487
|320
|16.258
|29/09/2026
|17:22:01
|ENX
|1488
|40
|16.254
|29/09/2026
|17:22:02
|CEU
|1489
|800
|16.26
|29/09/2026
|17:22:40
|CEU
|1490
|487
|16.26
|29/09/2026
|17:22:40
|CEU
|1491
|106
|16.26
|29/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1492
|1058
|16.26
|29/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1493
|165
|16.258
|29/09/2026
|17:22:40
|ENX
|1494
|144
|16.262
|29/09/2026
|17:23:21
|ENX
|1495
|33
|16.26
|29/09/2026
|17:23:21
|CEU
|1496
|295
|16.26
|29/09/2026
|17:23:21
|CEU
|1497
|359
|16.26
|29/09/2026
|17:23:21
|ENX
|1498
|289
|16.26
|29/09/2026
|17:23:21
|CEU
|1499
|8
|16.26
|29/09/2026
|17:23:26
|CEU
|1500
|533
|16.26
|29/09/2026
|17:23:31
|ENX
|1501
|105
|16.26
|29/09/2026
|17:23:31
|CEU
|1502
|130
|16.26
|29/09/2026
|17:23:56
|ENX
|1503
|45
|16.26
|29/09/2026
|17:23:56
|ENX
|1504
|35
|16.26
|29/09/2026
|17:23:57
|ENX
|1505
|53
|16.26
|29/09/2026
|17:23:58
|ENX
|1506
|312
|16.26
|29/09/2026
|17:23:58
|ENX
|1507
|172
|16.26
|29/09/2026
|17:23:58
|ENX
|1508
|113
|16.26
|29/09/2026
|17:24:20
|CEU
|1509
|323
|16.26
|29/09/2026
|17:24:28
|CEU
|1510
|2193
|16.278
|29/09/2026
|17:25:26
|ENX
|1511
|254
|16.276
|29/09/2026
|17:25:26
|CEU
|1512
|182
|16.274
|29/09/2026
|17:25:26
|CEU
|1513
|173
|16.278
|29/09/2026
|17:25:26
|ENX
|1514
|431
|16.274
|29/09/2026
|17:25:26
|CEU
|1515
|69
|16.272
|29/09/2026
|17:25:39
|ENX
|1516
|33
|16.27
|29/09/2026
|17:25:41
|ENX
|1517
|63
|16.27
|29/09/2026
|17:25:45
|ENX
|1518
|21
|16.27
|29/09/2026
|17:25:46
|ENX
|1519
|39
|16.27
|29/09/2026
|17:25:47
|ENX
|1520
|278
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1521
|588
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1522
|547
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1523
|41
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1524
|231
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1525
|588
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1526
|588
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1527
|291
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1528
|1
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1529
|154
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1530
|1
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1531
|141
|16.27
|29/09/2026
|17:26:43
|ENX
|1532
|588
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1533
|588
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1534
|588
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1535
|569
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1536
|19
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1537
|569
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1538
|579
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1539
|9
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1540
|570
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1541
|579
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1542
|1
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1543
|8
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1544
|571
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1545
|154
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1546
|132
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1547
|302
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1548
|588
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1549
|23
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1550
|114
|16.276
|29/09/2026
|17:28:02
|ENX
|1551
|563
|16.266
|29/09/2026
|17:28:30
|ENX
|1552
|25
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1553
|272
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1554
|317
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1555
|271
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1556
|380
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1557
|1
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1558
|1
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1559
|206
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1560
|126
|16.266
|29/09/2026
|17:28:38
|ENX
|1561
|168
|16.266
|29/09/2026
|17:28:42
|ENX
|1562
|420
|16.266
|29/09/2026
|17:28:48
|ENX
|1563
|135
|16.266
|29/09/2026
|17:28:57
|ENX
|1564
|453
|16.266
|29/09/2026
|17:28:59
|ENX
|1565
|588
|16.266
|29/09/2026
|17:29:33
|ENX
|1566
|171
|16.266
|29/09/2026
|17:29:33
|ENX
|1567
|307
|16.266
|29/09/2026
|17:29:33
|ENX
30 September 2026
|No
|Shares
|Price
|Date
|TimeStamp
|Venue
|1
|859
|16.448
|30/09/2026
|09:01:34
|CEU
|2
|649
|16.444
|30/09/2026
|09:01:34
|ENX
|3
|129
|16.436
|30/09/2026
|09:01:38
|CEU
|4
|3
|16.426
|30/09/2026
|09:02:00
|CEU
|5
|65
|16.428
|30/09/2026
|09:02:00
|ENX
|6
|75
|16.416
|30/09/2026
|09:02:04
|CEU
|7
|23
|16.404
|30/09/2026
|09:02:06
|ENX
|8
|5
|16.404
|30/09/2026
|09:02:19
|ENX
|9
|13
|16.39
|30/09/2026
|09:02:33
|CEU
|10
|32
|16.39
|30/09/2026
|09:02:33
|CEU
|11
|163
|16.382
|30/09/2026
|09:02:38
|ENX
|12
|1
|16.366
|30/09/2026
|09:02:39
|CEU
|13
|8
|16.404
|30/09/2026
|09:02:42
|ENX
|14
|243
|16.404
|30/09/2026
|09:02:42
|ENX
|15
|273
|16.404
|30/09/2026
|09:02:42
|CEU
|16
|1
|16.404
|30/09/2026
|09:02:42
|CEU
|17
|60
|16.404
|30/09/2026
|09:02:43
|CEU
|18
|1
|16.404
|30/09/2026
|09:02:47
|CEU
|19
|72
|16.384
|30/09/2026
|09:04:33
|CEU
|20
|80
|16.384
|30/09/2026
|09:04:33
|CEU
|21
|183
|16.384
|30/09/2026
|09:04:33
|CEU
|22
|148
|16.382
|30/09/2026
|09:05:01
|CEU
|23
|13
|16.378
|30/09/2026
|09:05:23
|CEU
|24
|3
|16.378
|30/09/2026
|09:05:23
|CEU
|25
|26
|16.378
|30/09/2026
|09:05:23
|CEU
|26
|535
|16.412
|30/09/2026
|09:06:40
|CEU
|27
|1458
|16.418
|30/09/2026
|09:06:52
|CEU
|28
|8
|16.412
|30/09/2026
|09:07:04
|CEU
|29
|45
|16.412
|30/09/2026
|09:07:04
|CEU
|30
|1
|16.408
|30/09/2026
|09:07:10
|CEU
|31
|443
|16.42
|30/09/2026
|09:08:16
|CEU
|32
|10
|16.41
|30/09/2026
|09:09:59
|ENX
|33
|39
|16.408
|30/09/2026
|09:09:59
|CEU
|34
|25
|16.41
|30/09/2026
|09:09:59
|ENX
|35
|805
|16.41
|30/09/2026
|09:10:12
|ENX
|36
|328
|16.406
|30/09/2026
|09:10:12
|CEU
|37
|35
|16.39
|30/09/2026
|09:10:23
|ENX
|38
|40
|16.398
|30/09/2026
|09:10:35
|CEU
|39
|166
|16.368
|30/09/2026
|09:12:33
|CEU
|40
|99
|16.368
|30/09/2026
|09:12:33
|CEU
|41
|1
|16.368
|30/09/2026
|09:12:40
|CEU
|42
|114
|16.354
|30/09/2026
|09:16:00
|CEU
|43
|1
|16.354
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|44
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|45
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|46
|47
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|AQU
|47
|18
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|48
|530
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|AQU
|49
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|50
|530
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|AQU
|51
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|52
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|53
|18
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|54
|18
|16.35
|30/09/2026
|09:16:03
|CEU
|55
|69
|16.364
|30/09/2026
|09:17:29
|CEU
|56
|1651
|16.364
|30/09/2026
|09:17:29
|CEU
|57
|35
|16.358
|30/09/2026
|09:17:39
|CEU
|58
|112
|16.35
|30/09/2026
|09:17:39
|CEU
|59
|281
|16.35
|30/09/2026
|09:17:39
|CEU
|60
|47
|16.35
|30/09/2026
|09:17:39
|AQU
|61
|577
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|62
|33
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|63
|378
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|64
|263
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|65
|342
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|66
|24
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|67
|205
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|68
|314
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|69
|577
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|70
|314
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|71
|69
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|72
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|73
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|74
|263
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|75
|314
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|76
|30
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|77
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|78
|411
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|79
|577
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|80
|577
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|81
|2
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|82
|70
|16.35
|30/09/2026
|09:18:30
|AQU
|83
|4
|16.346
|30/09/2026
|09:18:30
|CEU
|84
|347
|16.342
|30/09/2026
|09:18:50
|CEU
|85
|123
|16.344
|30/09/2026
|09:18:50
|CEU
|86
|421
|16.346
|30/09/2026
|09:18:50
|CEU
|87
|174
|16.346
|30/09/2026
|09:18:50
|CEU
|88
|2
|16.346
|30/09/2026
|09:18:51
|CEU
|89
|225
|16.358
|30/09/2026
|09:20:01
|CEU
|90
|78
|16.362
|30/09/2026
|09:20:43
|CEU
|91
|2
|16.358
|30/09/2026
|09:20:43
|CEU
|92
|19
|16.358
|30/09/2026
|09:20:52
|CEU
|93
|46
|16.358
|30/09/2026
|09:20:53
|CEU
|94
|21
|16.36
|30/09/2026
|09:21:38
|CEU
|95
|8
|16.358
|30/09/2026
|09:22:03
|CEU
|96
|14
|16.358
|30/09/2026
|09:22:06
|CEU
|97
|66
|16.36
|30/09/2026
|09:22:55
|CEU
|98
|893
|16.364
|30/09/2026
|09:23:01
|CEU
|99
|4
|16.364
|30/09/2026
|09:23:02
|CEU
|100
|45
|16.366
|30/09/2026
|09:23:38
|CEU
|101
|246
|16.366
|30/09/2026
|09:23:38
|CEU
|102
|95
|16.348
|30/09/2026
|09:23:40
|CEU
|103
|444
|16.35
|30/09/2026
|09:23:40
|CEU
|104
|184
|16.342
|30/09/2026
|09:23:51
|CEU
|105
|14
|16.332
|30/09/2026
|09:24:14
|CEU
|106
|2
|16.322
|30/09/2026
|09:24:14
|CEU
|107
|254
|16.322
|30/09/2026
|09:24:46
|CEU
|108
|339
|16.312
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|109
|500
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|110
|310
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|111
|1
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|112
|189
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|113
|1
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|114
|2
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|115
|159
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|116
|339
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|117
|6
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|118
|343
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|119
|37
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|120
|120
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|121
|37
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|122
|42
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|123
|46
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|124
|191
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|125
|41
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|126
|180
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|127
|10
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|128
|500
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|129
|28
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|130
|472
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|131
|28
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|132
|29
|16.31
|30/09/2026
|09:26:03
|CEU
|133
|2782
|16.326
|30/09/2026
|09:28:20
|CEU
|134
|10
|16.32
|30/09/2026
|09:29:29
|CEU
|135
|215
|16.32
|30/09/2026
|09:29:29
|CEU
|136
|49
|16.318
|30/09/2026
|09:29:39
|CEU
|137
|10
|16.318
|30/09/2026
|09:29:39
|CEU
|138
|80
|16.336
|30/09/2026
|09:31:05
|CEU
|139
|288
|16.336
|30/09/2026
|09:31:05
|CEU
|140
|3
|16.316
|30/09/2026
|09:31:09
|CEU
|141
|889
|16.356
|30/09/2026
|09:32:54
|CEU
|142
|2
|16.356
|30/09/2026
|09:32:55
|CEU
|143
|10
|16.334
|30/09/2026
|09:33:41
|CEU
|144
|50
|16.332
|30/09/2026
|09:33:49
|CEU
|145
|2
|16.332
|30/09/2026
|09:33:49
|CEU
|146
|16
|16.326
|30/09/2026
|09:34:54
|CEU
|147
|6
|16.328
|30/09/2026
|09:34:54
|CEU
|148
|3
|16.336
|30/09/2026
|09:36:58
|CEU
|149
|210
|16.336
|30/09/2026
|09:36:58
|CEU
|150
|2
|16.336
|30/09/2026
|09:36:58
|CEU
|151
|133
|16.326
|30/09/2026
|09:37:12
|CEU
|152
|57
|16.322
|30/09/2026
|09:37:43
|CEU
|153
|85
|16.312
|30/09/2026
|09:38:03
|CEU
|154
|19
|16.312
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|155
|19
|16.314
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|156
|27
|16.314
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|157
|15
|16.308
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|158
|140
|16.308
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|159
|22
|16.31
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|160
|6
|16.312
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|161
|56
|16.314
|30/09/2026
|09:38:59
|CEU
|162
|1
|16.302
|30/09/2026
|09:39:20
|CEU
|163
|4
|16.302
|30/09/2026
|09:39:20
|CEU
|164
|500
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|165
|295
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|166
|16
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|167
|87
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|168
|295
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|169
|102
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|170
|1
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|171
|35
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|172
|88
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|173
|112
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|174
|115
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|175
|35
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|176
|90
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|177
|24
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|178
|24
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|179
|476
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|180
|2
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|181
|2
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|182
|28
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|183
|16
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|184
|452
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|185
|48
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|186
|90
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|187
|410
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|188
|90
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|189
|500
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|190
|362
|16.29
|30/09/2026
|09:39:51
|CEU
|191
|220
|16.276
|30/09/2026
|09:39:55
|CEU
|192
|327
|16.284
|30/09/2026
|09:42:51
|CEU
|193
|1
|16.278
|30/09/2026
|09:42:51
|CEU
|194
|95
|16.268
|30/09/2026
|09:42:55
|CEU
|195
|27
|16.268
|30/09/2026
|09:42:55
|CEU
|196
|15
|16.27
|30/09/2026
|09:42:55
|CEU
|197
|22
|16.27
|30/09/2026
|09:42:55
|CEU
|198
|51
|16.27
|30/09/2026
|09:42:55
|CEU
|199
|1092
|16.266
|30/09/2026
|09:43:20
|CEU
|200
|129
|16.25
|30/09/2026
|09:43:20
|CEU
|201
|20
|16.25
|30/09/2026
|09:43:20
|CEU
|202
|3
|16.258
|30/09/2026
|09:43:20
|CEU
|203
|14
|16.256
|30/09/2026
|09:43:22
|CEU
|204
|446
|16.258
|30/09/2026
|09:43:36
|CEU
|205
|105
|16.25
|30/09/2026
|09:43:37
|CEU
|206
|200
|16.25
|30/09/2026
|09:43:37
|CEU
|207
|46
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|208
|20
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|209
|195
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|210
|20
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|211
|480
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|212
|215
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|213
|500
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|214
|500
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|215
|240
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|216
|45
|16.25
|30/09/2026
|09:43:55
|CEU
|217
|25
|16.234
|30/09/2026
|09:43:56
|CEU
|218
|66
|16.23
|30/09/2026
|09:44:07
|CEU
|219
|202
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|220
|232
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|221
|1108
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|222
|500
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|223
|152
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|224
|220
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|225
|128
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|226
|500
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|227
|500
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|228
|2
|16.23
|30/09/2026
|09:44:12
|CEU
|229
|188
|16.218
|30/09/2026
|09:44:15
|CEU
|230
|8
|16.218
|30/09/2026
|09:44:42
|CEU
|231
|3591
|16.246
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|232
|185
|16.246
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|233
|77
|16.246
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|234
|9
|16.246
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|235
|102
|16.246
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|236
|1613
|16.246
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|237
|4
|16.23
|30/09/2026
|09:45:06
|CEU
|238
|12
|16.222
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|239
|1860
|16.222
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|240
|112
|16.21
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|241
|3
|16.21
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|242
|2
|16.21
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|243
|122
|16.21
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|244
|35
|16.21
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|245
|1
|16.214
|30/09/2026
|09:45:38
|CEU
|246
|393
|16.228
|30/09/2026
|09:46:32
|CEU
|247
|571
|16.228
|30/09/2026
|09:46:32
|CEU
|248
|1
|16.228
|30/09/2026
|09:46:34
|CEU
|249
|36
|16.218
|30/09/2026
|09:46:44
|CEU
|250
|152
|16.218
|30/09/2026
|09:47:00
|CEU
|251
|693
|16.242
|30/09/2026
|09:48:59
|CEU
|252
|30
|16.242
|30/09/2026
|09:48:59
|CEU
|253
|226
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|254
|6
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|255
|494
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|256
|6
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|257
|500
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|258
|76
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|259
|424
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|260
|76
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|261
|418
|16.21
|30/09/2026
|09:51:38
|CEU
|262
|26
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|263
|474
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|264
|80
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|265
|25
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|266
|395
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|267
|35
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|268
|113
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|269
|112
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|270
|240
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|271
|112
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|272
|90
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|273
|53
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|274
|357
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|275
|63
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|276
|41
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|277
|56
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|278
|35
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|279
|2
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|280
|12
|16.1
|30/09/2026
|10:12:05
|CEU
|281
|354
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|282
|500
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|283
|7
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|284
|493
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|285
|7
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|286
|354
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|287
|146
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|288
|354
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|289
|464
|16.1
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|290
|482
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|291
|18
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|292
|170
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|293
|18
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|294
|312
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|295
|132
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|296
|368
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|297
|224
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|298
|6
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|299
|270
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|300
|20
|16.094
|30/09/2026
|10:12:27
|CEU
|301
|66
|16.094
|30/09/2026
|10:12:38
|CEU
|302
|278
|16.094
|30/09/2026
|10:12:44
|CEU
|303
|156
|16.094
|30/09/2026
|10:12:44
|CEU
|304
|336
|16.094
|30/09/2026
|10:12:44
|CEU
|305
|261
|16.094
|30/09/2026
|10:12:46
|CEU
|306
|239
|16.094
|30/09/2026
|10:12:46
|CEU
|307
|500
|16.094
|30/09/2026
|10:12:46
|CEU
|308
|500
|16.094
|30/09/2026
|10:12:46
|CEU
|309
|500
|16.094
|30/09/2026
|10:12:46
|CEU
|310
|144
|16.094
|30/09/2026
|10:12:46
|CEU
|311
|40
|16.08
|30/09/2026
|10:12:50
|CEU
|312
|66
|16.08
|30/09/2026
|10:12:54
|CEU
|313
|251
|16.08
|30/09/2026
|10:13:03
|CEU
|314
|143
|16.08
|30/09/2026
|10:13:09
|CEU
|315
|5
|16.08
|30/09/2026
|10:13:09
|CEU
|316
|66
|16.08
|30/09/2026
|10:13:10
|CEU
|317
|66
|16.08
|30/09/2026
|10:13:17
|CEU
|318
|41
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|319
|500
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|320
|296
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|321
|204
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|322
|214
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|323
|286
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|324
|286
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|325
|214
|16.148
|30/09/2026
|10:27:18
|CEU
|326
|137
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|327
|363
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|328
|346
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|329
|154
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|330
|209
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|331
|154
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|332
|241
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|333
|105
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|334
|258
|16.148
|30/09/2026
|10:27:19
|CEU
|335
|500
|16.148
|30/09/2026
|10:27:28
|CEU
|336
|500
|16.148
|30/09/2026
|10:27:28
|CEU
|337
|461
|16.148
|30/09/2026
|10:27:28
|CEU
|338
|500
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|339
|29
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|340
|471
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|341
|29
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|342
|500
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|343
|343
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|344
|157
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|345
|343
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|346
|157
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|347
|157
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|348
|186
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|349
|314
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|350
|186
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|351
|314
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|352
|186
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|353
|491
|16.148
|30/09/2026
|10:30:20
|CEU
|354
|2
|16.1
|30/09/2026
|10:51:34
|ENX
Enquiries
Media Relations
...
Investor Relations
...
About The Magnum Ice Cream Company
The Magnum Ice Cream Company N.V. EURONEXT: MICC/ NYSE: MICC/ LSE: MICC is the world's leading ice cream business. Home to four of the world's five largest ice cream brands: Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto and the Heartbrand, our portfolio delights consumers in 80 markets around the world. Headquartered in Amsterdam, The Netherlands, we have a global team of 19,000 employees, a network of 32 factories, 13 R&D centres, and a fleet of three million freezer cabinets. For more information, visit . TMICC's legal entity identifier is 25490052LLF3XH6G9847.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment