Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Purchase - Long Term Incentive Plans


2026-09-30 07:20:35
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The Magnum Ice Cream Company N.V.

(TMICC or the Company)

Share Purchase - Long Term Incentive Plans

On 18 September 2026, the Company announced that it planned to enter into forward contracts to acquire up to 6.6 million ordinary shares to cover certain of its obligations arising from its long-term incentive plans. This update sets out the transaction details for the period 24 September 2026 up to and including 30 September 2026.

The total number of ordinary shares acquired since 18 September 2026 is 3,050,171.

Transaction date Number of ordinary shares Average daily purchase price (€) Total purchase amount
24 September 2026 406,255 16.9399 €6,881,908.17
25 September 2026 400,622 16.7207 €6,698,695.90
28 September 2026 406,044 16.5979 €6,739,461.24
29 September 2026 378,678 16.3071 €6,175,157.59
30 September 2026 77,612 16.2596 €1,261,939.92


Number of ordinary shares purchased per venue
Euronext CBOE Equiduct Aquis
24 September 2026 251,937 126,554 1,321 26,443
25 September 2026 246,778 125,838 1,393 26,613
28 September 2026 251,314 126,473 1,474 26,783
29 September 2026 221,652 128,483 1,506 27,037
30 September 2026 2,033 70,579 0 5,000

The individual transaction details are set out below.

24 September 2026

No Shares Price Date TimeStamp Venue
1 240 16.818 24/09/2026 09:01:04 CEU
2 165 16.734 24/09/2026 09:01:35 ENX
3 440 16.734 24/09/2026 09:01:36 ENX
4 16 16.734 24/09/2026 09:02:03 ENX
5 6 16.734 24/09/2026 09:02:09 ENX
6 138 16.728 24/09/2026 09:02:41 ENX
7 7 16.762 24/09/2026 09:02:54 CEU
8 223 16.762 24/09/2026 09:02:54 CEU
9 240 16.796 24/09/2026 09:04:54 CEU
10 210 16.788 24/09/2026 09:04:54 CEU
11 160 16.796 24/09/2026 09:04:54 ENX
12 220 16.766 24/09/2026 09:05:20 CEU
13 220 16.788 24/09/2026 09:06:58 CEU
14 12 16.784 24/09/2026 09:08:02 CEU
15 135 16.786 24/09/2026 09:08:02 CEU
16 103 16.788 24/09/2026 09:08:02 CEU
17 235 16.804 24/09/2026 09:10:06 CEU
18 13 16.804 24/09/2026 09:10:06 CEU
19 12 16.804 24/09/2026 09:10:06 CEU
20 240 16.798 24/09/2026 09:10:27 CEU
21 210 16.798 24/09/2026 09:10:27 CEU
22 408 16.78 24/09/2026 09:10:50 ENX
23 240 16.794 24/09/2026 09:12:02 CEU
24 220 16.826 24/09/2026 09:13:23 CEU
25 66 16.824 24/09/2026 09:13:23 CEU
26 164 16.824 24/09/2026 09:13:23 CEU
27 550 16.828 24/09/2026 09:13:23 ENX
28 17 16.822 24/09/2026 09:13:50 ENX
29 19 16.824 24/09/2026 09:13:50 ENX
30 81 16.824 24/09/2026 09:13:50 ENX
31 1 16.824 24/09/2026 09:13:51 ENX
32 240 16.814 24/09/2026 09:14:38 CEU
33 118 16.814 24/09/2026 09:14:38 ENX
34 250 16.808 24/09/2026 09:15:28 CEU
35 126 16.808 24/09/2026 09:15:28 ENX
36 77 16.812 24/09/2026 09:16:21 CEU
37 153 16.812 24/09/2026 09:16:21 CEU
38 170 16.814 24/09/2026 09:16:21 ENX
39 230 16.786 24/09/2026 09:17:26 CEU
40 162 16.784 24/09/2026 09:17:26 ENX
41 200 16.766 24/09/2026 09:18:16 CEU
42 145 16.764 24/09/2026 09:18:23 ENX
43 115 16.764 24/09/2026 09:19:32 ENX
44 103 16.756 24/09/2026 09:19:42 ENX
45 7 16.756 24/09/2026 09:19:42 ENX
46 97 16.754 24/09/2026 09:19:42 CEU
47 113 16.754 24/09/2026 09:19:42 CEU
48 137 16.744 24/09/2026 09:21:06 CEU
49 83 16.744 24/09/2026 09:21:06 CEU
50 230 16.736 24/09/2026 09:21:51 CEU
51 489 16.762 24/09/2026 09:22:59 ENX
52 505 16.762 24/09/2026 09:22:59 ENX
53 10 16.764 24/09/2026 09:23:01 CEU
54 95 16.764 24/09/2026 09:23:01 CEU
55 12 16.764 24/09/2026 09:23:01 CEU
56 93 16.764 24/09/2026 09:23:01 CEU
57 200 16.746 24/09/2026 09:23:10 CEU
58 200 16.76 24/09/2026 09:24:16 CEU
59 409 16.762 24/09/2026 09:24:16 ENX
60 140 16.75 24/09/2026 09:26:01 CEU
61 70 16.75 24/09/2026 09:26:01 CEU
62 250 16.766 24/09/2026 09:26:56 CEU
63 260 16.76 24/09/2026 09:27:16 CEU
64 286 16.76 24/09/2026 09:27:25 ENX
65 24 16.76 24/09/2026 09:27:25 ENX
66 200 16.76 24/09/2026 09:28:56 CEU
67 191 16.796 24/09/2026 09:29:46 CEU
68 118 16.77 24/09/2026 09:30:39 CEU
69 110 16.798 24/09/2026 09:32:56 CEU
70 85 16.802 24/09/2026 09:33:32 CEU
71 25 16.802 24/09/2026 09:33:32 CEU
72 100 16.802 24/09/2026 09:33:32 CEU
73 61 16.802 24/09/2026 09:34:02 ENX
74 111 16.796 24/09/2026 09:34:05 CEU
75 9 16.796 24/09/2026 09:34:05 CEU
76 259 16.788 24/09/2026 09:35:00 ENX
77 120 16.796 24/09/2026 09:36:52 CEU
78 152 16.786 24/09/2026 09:36:53 ENX
79 120 16.78 24/09/2026 09:37:08 CEU
80 110 16.794 24/09/2026 09:38:56 CEU
81 74 16.798 24/09/2026 09:40:33 CEU
82 20 16.798 24/09/2026 09:40:33 CEU
83 16 16.798 24/09/2026 09:40:34 CEU
84 13 16.798 24/09/2026 09:40:34 CEU
85 97 16.798 24/09/2026 09:40:34 CEU
86 128 16.796 24/09/2026 09:40:37 ENX
87 44 16.798 24/09/2026 09:41:58 CEU
88 77 16.798 24/09/2026 09:41:58 CEU
89 109 16.824 24/09/2026 09:42:21 CEU
90 279 16.828 24/09/2026 09:42:21 ENX
91 52 16.826 24/09/2026 09:42:21 ENX
92 21 16.826 24/09/2026 09:42:21 ENX
93 54 16.814 24/09/2026 09:43:41 CEU
94 56 16.814 24/09/2026 09:43:41 CEU
95 217 16.798 24/09/2026 09:45:43 ENX
96 110 16.794 24/09/2026 09:46:00 CEU
97 110 16.79 24/09/2026 09:46:07 CEU
98 19 16.79 24/09/2026 09:47:00 CEU
99 101 16.79 24/09/2026 09:47:00 CEU
100 105 16.792 24/09/2026 09:47:54 ENX
101 52 16.792 24/09/2026 09:48:02 CEU
102 68 16.792 24/09/2026 09:48:02 CEU
103 50 16.792 24/09/2026 09:49:02 CEU
104 60 16.792 24/09/2026 09:49:02 CEU
105 120 16.786 24/09/2026 09:50:00 CEU
106 120 16.794 24/09/2026 09:51:02 CEU
107 4 16.784 24/09/2026 09:51:20 CEU
108 106 16.784 24/09/2026 09:51:20 CEU
109 96 16.786 24/09/2026 09:52:58 CEU
110 25 16.786 24/09/2026 09:52:58 CEU
111 48 16.784 24/09/2026 09:53:15 ENX
112 171 16.784 24/09/2026 09:53:15 ENX
113 61 16.778 24/09/2026 09:53:38 CEU
114 60 16.778 24/09/2026 09:53:38 CEU
115 223 16.776 24/09/2026 09:56:53 CEU
116 110 16.776 24/09/2026 09:56:53 CEU
117 121 16.77 24/09/2026 09:57:32 CEU
118 119 16.76 24/09/2026 09:59:23 CEU
119 120 16.76 24/09/2026 09:59:23 CEU
120 188 16.766 24/09/2026 09:59:50 ENX
121 120 16.764 24/09/2026 10:00:58 CEU
122 68 16.774 24/09/2026 10:03:10 CEU
123 32 16.774 24/09/2026 10:03:10 CEU
124 100 16.8 24/09/2026 10:04:50 ENX
125 11 16.8 24/09/2026 10:04:50 ENX
126 64 16.8 24/09/2026 10:04:52 ENX
127 93 16.796 24/09/2026 10:05:10 CEU
128 146 16.796 24/09/2026 10:05:10 ENX
129 337 16.792 24/09/2026 10:05:12 CEU
130 310 16.79 24/09/2026 10:06:34 ENX
131 120 16.784 24/09/2026 10:06:39 CEU
132 150 16.78 24/09/2026 10:07:19 ENX
133 76 16.776 24/09/2026 10:08:32 CEU
134 5 16.776 24/09/2026 10:08:32 CEU
135 29 16.776 24/09/2026 10:08:32 CEU
136 350 16.802 24/09/2026 10:09:44 ENX
137 113 16.798 24/09/2026 10:09:54 CEU
138 123 16.806 24/09/2026 10:11:05 CEU
139 205 16.806 24/09/2026 10:11:05 ENX
140 103 16.804 24/09/2026 10:11:05 CEU
141 101 16.786 24/09/2026 10:12:33 CEU
142 180 16.782 24/09/2026 10:12:45 ENX
143 113 16.778 24/09/2026 10:13:09 CEU
144 152 16.78 24/09/2026 10:13:22 ENX
145 148 16.77 24/09/2026 10:14:33 ENX
146 113 16.768 24/09/2026 10:14:33 CEU
147 123 16.762 24/09/2026 10:15:56 CEU
148 113 16.76 24/09/2026 10:16:53 CEU
149 220 16.79 24/09/2026 10:18:16 ENX
150 26 16.79 24/09/2026 10:18:22 ENX
151 150 16.788 24/09/2026 10:18:46 ENX
152 11 16.79 24/09/2026 10:18:56 CEU
153 100 16.79 24/09/2026 10:18:56 CEU
154 12 16.792 24/09/2026 10:18:56 CEU
155 58 16.784 24/09/2026 10:18:57 CEU
156 18 16.784 24/09/2026 10:18:57 CEU
157 27 16.784 24/09/2026 10:19:17 CEU
158 112 16.81 24/09/2026 10:21:36 CEU
159 125 16.81 24/09/2026 10:21:36 CEU
160 378 16.81 24/09/2026 10:21:36 ENX
161 16 16.806 24/09/2026 10:22:54 CEU
162 219 16.822 24/09/2026 10:24:34 CEU
163 100 16.822 24/09/2026 10:24:34 CEU
164 324 16.822 24/09/2026 10:24:34 ENX
165 135 16.822 24/09/2026 10:24:40 ENX
166 118 16.84 24/09/2026 10:25:59 ENX
167 29 16.838 24/09/2026 10:25:59 CEU
168 86 16.838 24/09/2026 10:26:00 CEU
169 110 16.834 24/09/2026 10:26:04 CEU
170 154 16.828 24/09/2026 10:26:49 ENX
171 125 16.818 24/09/2026 10:27:20 CEU
172 110 16.808 24/09/2026 10:28:40 CEU
173 222 16.828 24/09/2026 10:29:48 ENX
174 120 16.824 24/09/2026 10:30:00 CEU
175 2 16.812 24/09/2026 10:30:44 ENX
176 98 16.812 24/09/2026 10:30:48 ENX
177 125 16.81 24/09/2026 10:30:53 CEU
178 12 16.814 24/09/2026 10:31:59 CEU
179 93 16.814 24/09/2026 10:31:59 CEU
180 104 16.814 24/09/2026 10:33:25 CEU
181 116 16.814 24/09/2026 10:33:25 CEU
182 116 16.806 24/09/2026 10:34:24 CEU
183 107 16.812 24/09/2026 10:34:42 ENX
184 134 16.818 24/09/2026 10:35:42 ENX
185 104 16.818 24/09/2026 10:35:54 CEU
186 185 16.808 24/09/2026 10:37:40 ENX
187 9 16.814 24/09/2026 10:39:31 CEU
188 462 16.85 24/09/2026 10:40:29 ENX
189 122 16.85 24/09/2026 10:40:36 CEU
190 122 16.85 24/09/2026 10:40:36 CEU
191 227 16.85 24/09/2026 10:40:36 CEU
192 404 16.82 24/09/2026 10:41:57 ENX
193 11 16.82 24/09/2026 10:41:58 CEU
194 51 16.82 24/09/2026 10:41:58 CEU
195 48 16.82 24/09/2026 10:41:58 CEU
196 128 16.852 24/09/2026 10:43:19 CEU
197 128 16.85 24/09/2026 10:43:19 CEU
198 205 16.852 24/09/2026 10:43:19 ENX
199 423 16.852 24/09/2026 10:43:19 ENX
200 263 16.834 24/09/2026 10:44:18 ENX
201 128 16.834 24/09/2026 10:44:28 CEU
202 16 16.834 24/09/2026 10:44:28 ENX
203 13 16.834 24/09/2026 10:44:28 ENX
204 106 16.828 24/09/2026 10:45:39 CEU
205 105 16.828 24/09/2026 10:45:48 ENX
206 119 16.832 24/09/2026 10:47:00 CEU
207 111 16.836 24/09/2026 10:48:02 CEU
208 160 16.84 24/09/2026 10:49:22 ENX
209 55 16.84 24/09/2026 10:49:22 CEU
210 56 16.84 24/09/2026 10:49:22 CEU
211 129 16.838 24/09/2026 10:50:05 CEU
212 120 16.838 24/09/2026 10:51:06 CEU
213 120 16.836 24/09/2026 10:51:07 ENX
214 120 16.834 24/09/2026 10:51:07 CEU
215 135 16.832 24/09/2026 10:51:44 ENX
216 69 16.824 24/09/2026 10:53:04 CEU
217 120 16.824 24/09/2026 10:53:17 CEU
218 121 16.838 24/09/2026 10:55:26 CEU
219 445 16.838 24/09/2026 10:55:26 ENX
220 131 16.838 24/09/2026 10:55:26 CEU
221 130 16.846 24/09/2026 10:56:19 ENX
222 31 16.844 24/09/2026 10:56:25 CEU
223 13 16.848 24/09/2026 10:57:00 CEU
224 75 16.848 24/09/2026 10:57:01 CEU
225 120 16.85 24/09/2026 10:57:49 ENX
226 120 16.844 24/09/2026 10:57:56 CEU
227 132 16.836 24/09/2026 10:58:00 ENX
228 112 16.838 24/09/2026 10:58:50 CEU
229 108 16.838 24/09/2026 10:58:50 ENX
230 43 16.84 24/09/2026 11:01:28 CEU
231 215 16.84 24/09/2026 11:01:28 CEU
232 140 16.84 24/09/2026 11:01:28 CEU
233 171 16.832 24/09/2026 11:01:39 ENX
234 15 16.832 24/09/2026 11:01:39 ENX
235 5 16.832 24/09/2026 11:01:39 ENX
236 19 16.828 24/09/2026 11:01:49 ENX
237 117 16.828 24/09/2026 11:01:49 ENX
238 132 16.824 24/09/2026 11:03:42 CEU
239 122 16.824 24/09/2026 11:03:42 CEU
240 37 16.824 24/09/2026 11:03:42 ENX
241 122 16.824 24/09/2026 11:03:42 ENX
242 126 16.816 24/09/2026 11:04:43 CEU
243 175 16.816 24/09/2026 11:04:46 ENX
244 120 16.844 24/09/2026 11:07:56 CEU
245 36 16.856 24/09/2026 11:08:45 ENX
246 204 16.856 24/09/2026 11:08:45 ENX
247 110 16.856 24/09/2026 11:08:56 CEU
248 20 16.876 24/09/2026 11:10:35 CEU
249 360 16.876 24/09/2026 11:10:35 CEU
250 124 16.876 24/09/2026 11:10:35 CEU
251 886 16.892 24/09/2026 11:10:43 ENX
252 126 16.892 24/09/2026 11:10:43 ENX
253 15 16.89 24/09/2026 11:11:30 CEU
254 50 16.89 24/09/2026 11:11:30 CEU
255 361 16.89 24/09/2026 11:11:30 ENX
256 59 16.89 24/09/2026 11:11:30 CEU
257 46 16.882 24/09/2026 11:12:46 ENX
258 1 16.882 24/09/2026 11:12:46 ENX
259 66 16.882 24/09/2026 11:12:46 ENX
260 2 16.882 24/09/2026 11:12:46 ENX
261 112 16.88 24/09/2026 11:12:58 CEU
262 57 16.866 24/09/2026 11:13:09 CEU
263 19 16.866 24/09/2026 11:13:09 CEU
264 58 16.866 24/09/2026 11:13:09 CEU
265 342 16.92 24/09/2026 11:14:09 ENX
266 391 16.92 24/09/2026 11:14:09 ENX
267 116 16.916 24/09/2026 11:14:50 CEU
268 43 16.918 24/09/2026 11:15:56 CEU
269 67 16.918 24/09/2026 11:15:56 CEU
270 120 16.92 24/09/2026 11:16:58 CEU
271 104 16.916 24/09/2026 11:17:01 ENX
272 740 16.914 24/09/2026 11:17:22 ENX
273 120 16.914 24/09/2026 11:17:56 CEU
274 127 16.938 24/09/2026 11:18:58 CEU
275 160 16.932 24/09/2026 11:19:14 ENX
276 127 16.93 24/09/2026 11:19:14 CEU
277 101 16.93 24/09/2026 11:19:52 ENX
278 143 16.926 24/09/2026 11:22:06 CEU
279 253 16.926 24/09/2026 11:22:06 CEU
280 120 16.92 24/09/2026 11:23:04 CEU
281 279 16.922 24/09/2026 11:23:04 ENX
282 139 16.924 24/09/2026 11:24:25 CEU
283 255 16.924 24/09/2026 11:24:25 ENX
284 530 16.924 24/09/2026 11:24:25 ENX
285 120 16.924 24/09/2026 11:25:32 ENX
286 11 16.922 24/09/2026 11:25:55 CEU
287 27 16.922 24/09/2026 11:26:04 CEU
288 6 16.922 24/09/2026 11:26:05 CEU
289 1 16.922 24/09/2026 11:26:07 CEU
290 98 16.918 24/09/2026 11:26:56 CEU
291 118 16.912 24/09/2026 11:27:51 CEU
292 140 16.912 24/09/2026 11:27:51 CEU
293 145 16.912 24/09/2026 11:27:51 ENX
294 155 16.912 24/09/2026 11:28:06 ENX
295 25 16.916 24/09/2026 11:29:13 CEU
296 68 16.916 24/09/2026 11:29:13 CEU
297 40 16.916 24/09/2026 11:29:15 CEU
298 78 16.918 24/09/2026 11:29:52 CEU
299 62 16.918 24/09/2026 11:29:52 CEU
300 17 16.918 24/09/2026 11:29:52 ENX
301 22 16.92 24/09/2026 11:29:52 ENX
302 118 16.906 24/09/2026 11:30:13 CEU
303 12 16.906 24/09/2026 11:30:30 CEU
304 51 16.906 24/09/2026 11:30:30 CEU
305 110 16.906 24/09/2026 11:30:54 ENX
306 212 16.906 24/09/2026 11:31:32 CEU
307 39 16.908 24/09/2026 11:33:04 CEU
308 151 16.908 24/09/2026 11:33:04 CEU
309 190 16.904 24/09/2026 11:33:53 CEU
310 147 16.904 24/09/2026 11:33:53 ENX
311 1 16.908 24/09/2026 11:34:59 CEU
312 180 16.908 24/09/2026 11:35:39 CEU
313 14 16.906 24/09/2026 11:35:49 CEU
314 84 16.906 24/09/2026 11:35:54 CEU
315 28 16.906 24/09/2026 11:35:54 CEU
316 168 16.904 24/09/2026 11:35:54 ENX
317 29 16.9 24/09/2026 11:35:56 ENX
318 106 16.9 24/09/2026 11:35:56 ENX
319 36 16.908 24/09/2026 11:37:50 CEU
320 174 16.908 24/09/2026 11:37:51 CEU
321 27 16.91 24/09/2026 11:37:58 ENX
322 137 16.91 24/09/2026 11:37:58 ENX
323 136 16.91 24/09/2026 11:37:58 ENX
324 190 16.904 24/09/2026 11:37:58 CEU
325 350 16.904 24/09/2026 11:37:58 ENX
326 290 16.9 24/09/2026 11:38:44 ENX
327 220 16.902 24/09/2026 11:39:51 CEU
328 210 16.9 24/09/2026 11:39:55 CEU
329 22 16.898 24/09/2026 11:39:56 CEU
330 75 16.9 24/09/2026 11:39:57 ENX
331 115 16.9 24/09/2026 11:40:03 ENX
332 57 16.898 24/09/2026 11:40:05 CEU
333 78 16.898 24/09/2026 11:40:05 CEU
334 18 16.888 24/09/2026 11:40:08 CEU
335 4 16.898 24/09/2026 11:40:52 CEU
336 186 16.904 24/09/2026 11:41:48 CEU
337 145 16.902 24/09/2026 11:41:48 ENX
338 70 16.896 24/09/2026 11:42:10 CEU
339 137 16.89 24/09/2026 11:42:34 CEU
340 180 16.888 24/09/2026 11:43:22 CEU
341 175 16.888 24/09/2026 11:43:27 ENX
342 158 16.888 24/09/2026 11:43:27 ENX
343 180 16.886 24/09/2026 11:44:01 CEU
344 369 16.886 24/09/2026 11:44:52 ENX
345 6 16.884 24/09/2026 11:44:52 CEU
346 164 16.884 24/09/2026 11:44:57 CEU
347 311 16.894 24/09/2026 11:45:33 ENX
348 210 16.894 24/09/2026 11:46:44 CEU
349 63 16.9 24/09/2026 11:47:44 CEU
350 157 16.9 24/09/2026 11:47:44 CEU
351 302 16.92 24/09/2026 11:48:24 ENX
352 638 16.918 24/09/2026 11:48:34 ENX
353 180 16.914 24/09/2026 11:48:34 CEU
354 230 16.914 24/09/2026 11:49:55 CEU
355 180 16.914 24/09/2026 11:49:55 CEU
356 350 16.914 24/09/2026 11:49:55 ENX
357 190 16.926 24/09/2026 11:51:46 CEU
358 14 16.924 24/09/2026 11:51:46 ENX
359 296 16.924 24/09/2026 11:51:46 ENX
360 25 16.924 24/09/2026 11:51:46 ENX
361 210 16.932 24/09/2026 11:52:42 CEU
362 185 16.928 24/09/2026 11:52:57 ENX
363 201 16.922 24/09/2026 11:53:13 CEU
364 24 16.92 24/09/2026 11:53:16 ENX
365 52 16.92 24/09/2026 11:53:16 ENX
366 37 16.92 24/09/2026 11:53:16 ENX
367 17 16.92 24/09/2026 11:53:16 ENX
368 15 16.92 24/09/2026 11:53:16 ENX
369 199 16.928 24/09/2026 11:54:44 CEU
370 33 16.928 24/09/2026 11:56:38 CEU
371 178 16.928 24/09/2026 11:56:38 CEU
372 199 16.928 24/09/2026 11:57:19 CEU
373 180 16.928 24/09/2026 11:57:19 CEU
374 295 16.928 24/09/2026 11:57:54 ENX
375 94 16.94 24/09/2026 11:59:34 CEU
376 54 16.94 24/09/2026 11:59:34 CEU
377 62 16.944 24/09/2026 11:59:39 CEU
378 135 16.942 24/09/2026 11:59:47 ENX
379 220 16.942 24/09/2026 11:59:47 CEU
380 200 16.94 24/09/2026 11:59:47 CEU
381 13 16.938 24/09/2026 12:00:02 ENX
382 134 16.938 24/09/2026 12:00:02 ENX
383 1 16.938 24/09/2026 12:01:47 CEU
384 50 16.938 24/09/2026 12:01:52 CEU
385 150 16.938 24/09/2026 12:01:52 CEU
386 185 16.94 24/09/2026 12:02:20 ENX
387 200 16.938 24/09/2026 12:03:33 CEU
388 61 16.938 24/09/2026 12:03:33 CEU
389 128 16.938 24/09/2026 12:03:33 CEU
390 231 16.934 24/09/2026 12:03:55 CEU
391 145 16.934 24/09/2026 12:03:55 ENX
392 201 16.928 24/09/2026 12:05:30 CEU
393 1 16.93 24/09/2026 12:06:41 ENX
394 32 16.93 24/09/2026 12:06:57 ENX
395 145 16.93 24/09/2026 12:07:06 ENX
396 188 16.928 24/09/2026 12:07:08 CEU
397 170 16.928 24/09/2026 12:07:08 CEU
398 26 16.928 24/09/2026 12:07:08 CEU
399 4 16.928 24/09/2026 12:07:10 CEU
400 200 16.926 24/09/2026 12:08:30 CEU
401 190 16.934 24/09/2026 12:09:28 CEU
402 260 16.95 24/09/2026 12:10:17 ENX
403 1 16.942 24/09/2026 12:10:27 CEU
404 17 16.942 24/09/2026 12:10:27 CEU
405 203 16.942 24/09/2026 12:10:32 CEU
406 1 16.942 24/09/2026 12:10:33 CEU
407 345 16.98 24/09/2026 12:11:11 ENX
408 198 16.974 24/09/2026 12:11:11 CEU
409 188 16.98 24/09/2026 12:16:26 CEU
410 420 16.976 24/09/2026 12:16:26 ENX
411 720 16.976 24/09/2026 12:16:26 ENX
412 812 16.976 24/09/2026 12:16:26 CEU
413 230 16.976 24/09/2026 12:16:26 ENX
414 362 16.976 24/09/2026 12:16:26 ENX
415 209 16.996 24/09/2026 12:19:21 CEU
416 1046 16.992 24/09/2026 12:20:22 ENX
417 362 16.992 24/09/2026 12:20:22 ENX
418 208 16.996 24/09/2026 12:20:22 CEU
419 12 16.996 24/09/2026 12:20:22 CEU
420 431 16.992 24/09/2026 12:20:22 CEU
421 220 16.984 24/09/2026 12:20:30 ENX
422 60 16.984 24/09/2026 12:20:30 ENX
423 11 16.984 24/09/2026 12:21:20 CEU
424 121 16.984 24/09/2026 12:21:20 CEU
425 24 16.984 24/09/2026 12:21:20 CEU
426 4 16.984 24/09/2026 12:21:24 CEU
427 207 16.98 24/09/2026 12:22:22 ENX
428 8 16.978 24/09/2026 12:22:22 CEU
429 193 16.978 24/09/2026 12:22:22 CEU
430 8 16.98 24/09/2026 12:22:22 ENX
431 42 16.974 24/09/2026 12:23:24 CEU
432 7 16.974 24/09/2026 12:23:24 CEU
433 40 16.974 24/09/2026 12:23:38 CEU
434 171 16.974 24/09/2026 12:23:38 CEU
435 160 16.97 24/09/2026 12:23:38 CEU
436 335 16.99 24/09/2026 12:24:20 ENX
437 355 17.006 24/09/2026 12:24:35 ENX
438 209 17 24/09/2026 12:24:37 CEU
439 340 17.036 24/09/2026 12:27:17 ENX
440 395 17.036 24/09/2026 12:27:17 ENX
441 153 17.034 24/09/2026 12:27:17 CEU
442 69 17.034 24/09/2026 12:27:17 CEU
443 190 17.034 24/09/2026 12:27:17 CEU
444 188 17.04 24/09/2026 12:27:55 CEU
445 335 17.04 24/09/2026 12:27:55 ENX
446 202 17.036 24/09/2026 12:29:22 CEU
447 370 17.032 24/09/2026 12:29:22 ENX
448 307 17.03 24/09/2026 12:29:52 ENX
449 59 17.03 24/09/2026 12:29:52 ENX
450 212 17.026 24/09/2026 12:29:56 CEU
451 336 17.024 24/09/2026 12:31:08 ENX
452 206 17.022 24/09/2026 12:31:08 CEU
453 202 17.034 24/09/2026 12:32:07 CEU
454 318 17.034 24/09/2026 12:32:07 ENX
455 48 17.034 24/09/2026 12:33:14 ENX
456 43 17.034 24/09/2026 12:33:14 ENX
457 8 17.034 24/09/2026 12:33:14 ENX
458 52 17.034 24/09/2026 12:33:14 ENX
459 193 17.034 24/09/2026 12:33:14 ENX
460 22 17.034 24/09/2026 12:33:14 ENX
461 24 17.03 24/09/2026 12:33:22 CEU
462 50 17.03 24/09/2026 12:33:22 CEU
463 118 17.03 24/09/2026 12:33:22 CEU
464 24 17.03 24/09/2026 12:34:16 ENX
465 324 17.03 24/09/2026 12:34:16 ENX
466 9 17.03 24/09/2026 12:34:16 ENX
467 19 17.03 24/09/2026 12:34:16 ENX
468 242 17.028 24/09/2026 12:34:26 CEU
469 346 17.048 24/09/2026 12:36:12 ENX
470 230 17.046 24/09/2026 12:36:12 CEU
471 376 17.048 24/09/2026 12:36:12 ENX
472 72 17.036 24/09/2026 12:36:31 ENX
473 284 17.044 24/09/2026 12:37:16 ENX
474 20 17.038 24/09/2026 12:38:06 CEU
475 35 17.038 24/09/2026 12:38:06 CEU
476 356 17.038 24/09/2026 12:38:06 ENX
477 165 17.038 24/09/2026 12:38:06 CEU
478 210 17.054 24/09/2026 12:39:06 CEU
479 344 17.054 24/09/2026 12:39:35 ENX
480 252 17.052 24/09/2026 12:39:35 ENX
481 124 17.052 24/09/2026 12:39:35 ENX
482 22 17.048 24/09/2026 12:39:57 CEU
483 43 17.052 24/09/2026 12:40:05 CEU
484 139 17.052 24/09/2026 12:40:05 CEU
485 326 17.05 24/09/2026 12:41:10 ENX
486 220 17.05 24/09/2026 12:41:10 CEU
487 22 17.05 24/09/2026 12:41:10 CEU
488 78 17.05 24/09/2026 12:41:10 CEU
489 322 17.05 24/09/2026 12:42:19 ENX
490 366 17.062 24/09/2026 12:43:44 ENX
491 360 17.062 24/09/2026 12:43:44 ENX
492 160 17.06 24/09/2026 12:44:02 CEU
493 380 17.06 24/09/2026 12:45:03 CEU
494 230 17.06 24/09/2026 12:45:03 CEU
495 330 17.06 24/09/2026 12:45:03 ENX
496 220 17.05 24/09/2026 12:45:24 CEU
497 386 17.048 24/09/2026 12:45:24 ENX
498 210 17.048 24/09/2026 12:46:59 CEU
499 304 17.044 24/09/2026 12:46:59 ENX
500 190 17.04 24/09/2026 12:47:50 CEU
501 310 17.04 24/09/2026 12:47:50 ENX
502 330 17.046 24/09/2026 12:49:15 ENX
503 220 17.044 24/09/2026 12:49:16 CEU
504 90 17.042 24/09/2026 12:49:18 CEU
505 13 17.042 24/09/2026 12:49:31 CEU
506 75 17.046 24/09/2026 12:50:47 CEU
507 135 17.046 24/09/2026 12:50:47 CEU
508 288 17.046 24/09/2026 12:50:47 ENX
509 194 17.042 24/09/2026 12:51:56 CEU
510 13 17.042 24/09/2026 12:51:56 CEU
511 97 17.038 24/09/2026 12:54:06 ENX
512 119 17.038 24/09/2026 12:54:06 ENX
513 211 17.042 24/09/2026 12:54:54 CEU
514 199 17.042 24/09/2026 12:55:55 CEU
515 201 17.04 24/09/2026 12:57:06 CEU
516 640 17.036 24/09/2026 12:57:06 CEU
517 219 17.048 24/09/2026 12:59:00 CEU
518 177 17.046 24/09/2026 12:59:00 ENX
519 109 17.048 24/09/2026 12:59:18 ENX
520 201 17.048 24/09/2026 12:59:58 CEU
521 229 17.046 24/09/2026 13:00:20 CEU
522 100 17.046 24/09/2026 13:01:56 CEU
523 200 17.044 24/09/2026 13:02:10 CEU
524 109 17.044 24/09/2026 13:02:10 ENX
525 34 17.04 24/09/2026 13:03:12 ENX
526 324 17.04 24/09/2026 13:03:12 ENX
527 24 17.042 24/09/2026 13:03:12 ENX
528 10 17.042 24/09/2026 13:03:12 ENX
529 200 17.04 24/09/2026 13:03:48 CEU
530 382 17.04 24/09/2026 13:03:48 ENX
531 191 17.03 24/09/2026 13:04:55 CEU
532 253 17.026 24/09/2026 13:04:55 ENX
533 129 17.026 24/09/2026 13:04:55 ENX
534 179 17.022 24/09/2026 13:05:19 CEU
535 100 17.022 24/09/2026 13:06:54 CEU
536 112 17.022 24/09/2026 13:06:54 CEU
537 228 17.022 24/09/2026 13:07:54 CEU
538 202 17.014 24/09/2026 13:08:14 CEU
539 46 17.008 24/09/2026 13:08:15 ENX
540 34 17.008 24/09/2026 13:08:15 ENX
541 65 17.008 24/09/2026 13:08:15 ENX
542 29 16.994 24/09/2026 13:09:10 ENX
543 76 16.994 24/09/2026 13:09:10 ENX
544 85 17.024 24/09/2026 13:09:48 ENX
545 10 17.024 24/09/2026 13:09:48 ENX
546 56 17.028 24/09/2026 13:13:27 CEU
547 156 17.028 24/09/2026 13:13:27 CEU
548 808 17.028 24/09/2026 13:13:27 CEU
549 54 17.034 24/09/2026 13:14:03 ENX
550 202 17.032 24/09/2026 13:15:24 CEU
551 188 17.032 24/09/2026 13:15:24 CEU
552 216 17.032 24/09/2026 13:15:24 ENX
553 161 17.032 24/09/2026 13:16:08 ENX
554 212 17.03 24/09/2026 13:16:35 CEU
555 94 17.022 24/09/2026 13:17:48 CEU
556 33 17.024 24/09/2026 13:17:48 CEU
557 89 17.024 24/09/2026 13:17:48 CEU
558 200 17.024 24/09/2026 13:18:50 CEU
559 229 17.022 24/09/2026 13:18:50 ENX
560 104 17.022 24/09/2026 13:18:50 ENX
561 96 17.022 24/09/2026 13:18:50 ENX
562 100 17.024 24/09/2026 13:19:46 CEU
563 28 17.024 24/09/2026 13:19:46 CEU
564 62 17.024 24/09/2026 13:19:46 CEU
565 212 17.026 24/09/2026 13:20:46 CEU
566 230 17.024 24/09/2026 13:20:46 ENX
567 202 17.01 24/09/2026 13:21:19 CEU
568 186 17.016 24/09/2026 13:22:44 CEU
569 135 17.006 24/09/2026 13:23:17 CEU
570 107 17.006 24/09/2026 13:23:28 CEU
571 24 17.012 24/09/2026 13:24:10 ENX
572 73 17.012 24/09/2026 13:24:10 ENX
573 70 17.012 24/09/2026 13:24:10 ENX
574 198 17.012 24/09/2026 13:24:13 CEU
575 108 17.004 24/09/2026 13:25:07 CEU
576 13 17.004 24/09/2026 13:25:19 CEU
577 69 17.004 24/09/2026 13:25:19 CEU
578 129 17.004 24/09/2026 13:26:30 ENX
579 223 17.02 24/09/2026 13:28:48 CEU
580 213 17.016 24/09/2026 13:29:32 CEU
581 410 17.016 24/09/2026 13:29:32 CEU
582 233 17.018 24/09/2026 13:30:09 CEU
583 290 17.022 24/09/2026 13:30:28 ENX
584 191 17.022 24/09/2026 13:31:48 CEU
585 213 17.016 24/09/2026 13:32:18 CEU
586 368 17.028 24/09/2026 13:32:18 ENX
587 223 17.01 24/09/2026 13:33:50 CEU
588 193 17.004 24/09/2026 13:34:20 CEU
589 128 17.004 24/09/2026 13:34:21 ENX
590 200 17.004 24/09/2026 13:36:58 CEU
591 4 17.002 24/09/2026 13:36:58 CEU
592 52 17.002 24/09/2026 13:36:58 CEU
593 175 17.002 24/09/2026 13:36:58 CEU
594 122 17.004 24/09/2026 13:37:10 ENX
595 213 16.994 24/09/2026 13:37:28 CEU
596 177 16.994 24/09/2026 13:38:46 CEU
597 97 16.976 24/09/2026 13:39:15 CEU
598 106 16.976 24/09/2026 13:39:15 CEU
599 135 16.992 24/09/2026 13:39:45 ENX
600 207 16.982 24/09/2026 13:40:06 CEU
601 118 16.966 24/09/2026 13:41:24 CEU
602 105 16.966 24/09/2026 13:41:24 CEU
603 76 16.972 24/09/2026 13:42:16 ENX
604 24 16.972 24/09/2026 13:42:16 ENX
605 18 16.97 24/09/2026 13:42:51 CEU
606 51 16.97 24/09/2026 13:42:51 CEU
607 144 16.97 24/09/2026 13:42:51 CEU
608 203 16.972 24/09/2026 13:43:47 CEU
609 201 16.962 24/09/2026 13:44:27 CEU
610 184 16.98 24/09/2026 13:45:44 ENX
611 115 16.978 24/09/2026 13:45:50 ENX
612 200 16.974 24/09/2026 13:45:54 CEU
613 196 16.972 24/09/2026 13:46:58 CEU
614 85 16.966 24/09/2026 13:47:19 CEU
615 119 16.966 24/09/2026 13:47:19 CEU
616 124 16.972 24/09/2026 13:48:10 ENX
617 1 16.97 24/09/2026 13:48:23 CEU
618 204 16.982 24/09/2026 13:49:19 CEU
619 223 16.982 24/09/2026 13:49:19 CEU
620 104 16.96 24/09/2026 13:50:45 CEU
621 130 16.96 24/09/2026 13:50:45 CEU
622 306 16.96 24/09/2026 13:50:45 ENX
623 85 16.948 24/09/2026 13:51:00 CEU
624 129 16.948 24/09/2026 13:51:00 CEU
625 157 16.97 24/09/2026 13:52:57 ENX
626 29 16.966 24/09/2026 13:53:47 CEU
627 191 16.966 24/09/2026 13:53:47 CEU
628 204 16.966 24/09/2026 13:53:47 CEU
629 204 16.976 24/09/2026 13:55:57 CEU
630 454 16.972 24/09/2026 13:56:36 CEU
631 214 16.972 24/09/2026 13:56:36 ENX
632 75 16.972 24/09/2026 13:57:39 CEU
633 117 16.972 24/09/2026 13:57:39 CEU
634 107 16.978 24/09/2026 13:59:12 ENX
635 210 16.976 24/09/2026 13:59:20 CEU
636 230 16.974 24/09/2026 14:00:15 CEU
637 194 16.974 24/09/2026 14:00:15 CEU
638 78 16.98 24/09/2026 14:01:02 ENX
639 279 16.98 24/09/2026 14:01:09 ENX
640 196 16.978 24/09/2026 14:01:09 CEU
641 126 16.978 24/09/2026 14:03:18 CEU
642 104 16.978 24/09/2026 14:03:18 CEU
643 190 16.974 24/09/2026 14:03:25 CEU
644 190 16.99 24/09/2026 14:05:09 CEU
645 220 16.99 24/09/2026 14:05:09 CEU
646 162 16.99 24/09/2026 14:05:09 ENX
647 155 17 24/09/2026 14:07:09 ENX
648 200 17.008 24/09/2026 14:07:47 CEU
649 600 17.018 24/09/2026 14:09:11 ENX
650 405 17.016 24/09/2026 14:09:11 CEU
651 225 17.016 24/09/2026 14:09:11 CEU
652 686 17.016 24/09/2026 14:09:12 ENX
653 550 17.016 24/09/2026 14:10:09 ENX
654 22 17.018 24/09/2026 14:11:51 CEU
655 384 17.016 24/09/2026 14:12:35 CEU
656 206 17.016 24/09/2026 14:12:35 CEU
657 48 17.018 24/09/2026 14:12:35 ENX
658 143 17.018 24/09/2026 14:12:35 ENX
659 28 17.01 24/09/2026 14:14:09 CEU
660 30 17.004 24/09/2026 14:14:36 CEU
661 106 17.004 24/09/2026 14:14:46 CEU
662 82 17.004 24/09/2026 14:14:46 CEU
663 172 17.004 24/09/2026 14:14:46 CEU
664 190 17.002 24/09/2026 14:15:51 CEU
665 13 17.014 24/09/2026 14:18:31 ENX
666 276 17.014 24/09/2026 14:18:31 ENX
667 226 17.014 24/09/2026 14:19:04 CEU
668 204 17.014 24/09/2026 14:20:51 CEU
669 19 17.012 24/09/2026 14:20:51 CEU
670 544 17.012 24/09/2026 14:20:51 CEU
671 77 17.012 24/09/2026 14:20:51 CEU
672 35 17.012 24/09/2026 14:20:51 ENX
673 66 17.014 24/09/2026 14:20:51 ENX
674 237 17.046 24/09/2026 14:24:45 CEU
675 3 17.048 24/09/2026 14:25:05 ENX
676 465 17.044 24/09/2026 14:25:18 ENX
677 4 17.046 24/09/2026 14:25:43 CEU
678 222 17.046 24/09/2026 14:25:43 CEU
679 644 17.034 24/09/2026 14:26:15 CEU
680 196 17.034 24/09/2026 14:26:15 CEU
681 54 17.028 24/09/2026 14:26:15 ENX
682 40 17.03 24/09/2026 14:26:15 ENX
683 54 17.03 24/09/2026 14:26:15 ENX
684 192 17.03 24/09/2026 14:26:15 ENX
685 197 17.02 24/09/2026 14:27:06 CEU
686 183 17.03 24/09/2026 14:30:06 CEU
687 427 17.03 24/09/2026 14:30:06 CEU
688 153 17.034 24/09/2026 14:30:08 ENX
689 80 17.046 24/09/2026 14:31:06 CEU
690 150 17.046 24/09/2026 14:31:18 CEU
691 623 17.046 24/09/2026 14:31:18 ENX
692 230 17.03 24/09/2026 14:32:00 CEU
693 20 17.026 24/09/2026 14:33:07 ENX
694 148 17.026 24/09/2026 14:33:07 ENX
695 190 17.028 24/09/2026 14:33:39 CEU
696 122 17.028 24/09/2026 14:33:39 ENX
697 238 17.022 24/09/2026 14:34:32 CEU
698 2 17.02 24/09/2026 14:35:09 CEU
699 220 17.02 24/09/2026 14:35:30 CEU
700 72 17.016 24/09/2026 14:36:35 CEU
701 136 17.016 24/09/2026 14:36:35 CEU
702 121 17.018 24/09/2026 14:37:50 CEU
703 69 17.018 24/09/2026 14:37:56 CEU
704 11 17.018 24/09/2026 14:38:09 ENX
705 109 17.018 24/09/2026 14:38:09 ENX
706 232 17.012 24/09/2026 14:38:36 CEU
707 209 17.022 24/09/2026 14:39:46 CEU
708 43 17.018 24/09/2026 14:40:48 CEU
709 212 17.042 24/09/2026 14:41:46 CEU
710 186 17.04 24/09/2026 14:41:46 CEU
711 450 17.042 24/09/2026 14:41:46 ENX
712 124 17.042 24/09/2026 14:41:46 ENX
713 1 17.042 24/09/2026 14:41:46 ENX
714 3 17.038 24/09/2026 14:42:46 CEU
715 216 17.038 24/09/2026 14:42:46 CEU
716 100 17.044 24/09/2026 14:43:07 ENX
717 120 17.042 24/09/2026 14:43:43 CEU
718 81 17.042 24/09/2026 14:43:43 CEU
719 5 17.038 24/09/2026 14:45:41 CEU
720 220 17.048 24/09/2026 14:46:27 CEU
721 395 17.048 24/09/2026 14:46:27 CEU
722 115 17.042 24/09/2026 14:46:41 ENX
723 194 17.042 24/09/2026 14:46:51 ENX
724 129 17.042 24/09/2026 14:46:51 ENX
725 210 17.04 24/09/2026 14:46:51 CEU
726 196 17.042 24/09/2026 14:46:54 ENX
727 52 17.042 24/09/2026 14:46:54 ENX
728 288 17.042 24/09/2026 14:46:54 ENX
729 89 17.034 24/09/2026 14:47:30 ENX
730 3 17.034 24/09/2026 14:48:04 ENX
731 200 17.04 24/09/2026 14:49:01 CEU
732 210 17.04 24/09/2026 14:49:01 CEU
733 693 17.04 24/09/2026 14:49:01 ENX
734 143 17.026 24/09/2026 14:49:21 ENX
735 5 17.02 24/09/2026 14:50:18 CEU
736 240 17.036 24/09/2026 14:53:39 CEU
737 232 17.04 24/09/2026 14:54:43 CEU
738 585 17.036 24/09/2026 14:54:43 CEU
739 36 17.036 24/09/2026 14:54:55 ENX
740 60 17.036 24/09/2026 14:54:55 ENX
741 5 17.036 24/09/2026 14:54:55 ENX
742 460 17.03 24/09/2026 14:57:44 CEU
743 208 17.03 24/09/2026 14:57:44 CEU
744 220 17.036 24/09/2026 14:59:05 CEU
745 220 17.034 24/09/2026 14:59:05 CEU
746 220 17.03 24/09/2026 15:00:41 CEU
747 230 17.026 24/09/2026 15:01:02 CEU
748 153 17.028 24/09/2026 15:01:02 ENX
749 30 17.028 24/09/2026 15:01:02 ENX
750 331 17 24/09/2026 15:01:57 ENX
751 220 16.99 24/09/2026 15:02:03 CEU
752 168 16.986 24/09/2026 15:03:23 ENX
753 214 16.992 24/09/2026 15:06:13 CEU
754 678 16.992 24/09/2026 15:06:13 CEU
755 463 16.992 24/09/2026 15:06:13 ENX
756 132 16.992 24/09/2026 15:06:13 ENX
757 105 16.988 24/09/2026 15:06:44 ENX
758 500 17.014 24/09/2026 15:08:32 ENX
759 254 17.012 24/09/2026 15:08:32 CEU
760 214 17.012 24/09/2026 15:08:32 CEU
761 79 17 24/09/2026 15:08:41 ENX
762 103 17 24/09/2026 15:08:50 ENX
763 19 16.998 24/09/2026 15:09:13 CEU
764 235 16.998 24/09/2026 15:09:13 CEU
765 236 17.004 24/09/2026 15:11:10 CEU
766 143 17.004 24/09/2026 15:11:10 CEU
767 103 17.004 24/09/2026 15:11:10 ENX
768 82 17.004 24/09/2026 15:11:10 CEU
769 203 17.006 24/09/2026 15:12:23 ENX
770 235 17.002 24/09/2026 15:12:23 CEU
771 133 16.996 24/09/2026 15:12:27 ENX
772 35 16.996 24/09/2026 15:13:35 CEU
773 43 16.996 24/09/2026 15:13:35 CEU
774 37 16.996 24/09/2026 15:13:35 CEU
775 110 16.996 24/09/2026 15:13:35 CEU
776 195 17.014 24/09/2026 15:16:15 CEU
777 144 17.014 24/09/2026 15:16:15 ENX
778 195 17.014 24/09/2026 15:16:15 CEU
779 255 17.014 24/09/2026 15:16:15 CEU
780 100 17.006 24/09/2026 15:16:26 ENX
781 210 17.006 24/09/2026 15:19:37 CEU
782 653 17.006 24/09/2026 15:19:37 CEU
783 7 17.006 24/09/2026 15:19:37 CEU
784 10 17.006 24/09/2026 15:19:37 CEU
785 37 17.02 24/09/2026 15:21:28 CEU
786 193 17.02 24/09/2026 15:21:28 CEU
787 240 17.028 24/09/2026 15:22:41 CEU
788 148 17.028 24/09/2026 15:22:41 ENX
789 225 17.026 24/09/2026 15:22:41 CEU
790 130 17.03 24/09/2026 15:23:08 ENX
791 255 17.038 24/09/2026 15:24:10 CEU
792 139 17.026 24/09/2026 15:24:40 ENX
793 226 17.024 24/09/2026 15:24:40 CEU
794 396 17.036 24/09/2026 15:25:39 ENX
795 165 17.038 24/09/2026 15:26:46 ENX
796 206 17.038 24/09/2026 15:26:49 CEU
797 18 17.038 24/09/2026 15:26:49 CEU
798 228 17.038 24/09/2026 15:26:49 CEU
799 62 17.034 24/09/2026 15:28:01 CEU
800 85 17.034 24/09/2026 15:28:01 CEU
801 8 17.034 24/09/2026 15:28:01 CEU
802 53 17.034 24/09/2026 15:28:01 CEU
803 40 17.034 24/09/2026 15:28:01 CEU
804 8 17.034 24/09/2026 15:28:16 CEU
805 550 17.082 24/09/2026 15:29:02 ENX
806 335 17.082 24/09/2026 15:29:02 ENX
807 216 17.104 24/09/2026 15:29:25 CEU
808 1715 17.102 24/09/2026 15:29:25 ENX
809 2 17.102 24/09/2026 15:29:25 ENX
810 357 17.094 24/09/2026 15:29:31 ENX
811 132 17.096 24/09/2026 15:29:49 CEU
812 109 17.098 24/09/2026 15:29:52 ENX
813 323 17.062 24/09/2026 15:30:05 CEU
814 199 17.068 24/09/2026 15:30:05 ENX
815 93 17.068 24/09/2026 15:30:05 ENX
816 10 17.06 24/09/2026 15:30:07 CEU
817 633 17.062 24/09/2026 15:30:19 ENX
818 117 17.056 24/09/2026 15:30:34 CEU
819 590 17.054 24/09/2026 15:31:25 ENX
820 420 17.054 24/09/2026 15:31:25 ENX
821 110 17.048 24/09/2026 15:31:55 CEU
822 5 17.048 24/09/2026 15:31:55 CEU
823 345 17.048 24/09/2026 15:31:55 CEU
824 105 17.058 24/09/2026 15:33:00 ENX
825 300 17.052 24/09/2026 15:33:00 CEU
826 317 17.058 24/09/2026 15:33:00 ENX
827 149 17.052 24/09/2026 15:33:00 CEU
828 163 17.036 24/09/2026 15:33:19 ENX
829 243 17.01 24/09/2026 15:35:49 ENX
830 64 17.05 24/09/2026 15:36:00 CEU
831 355 17.05 24/09/2026 15:36:00 CEU
832 736 17.044 24/09/2026 15:36:00 ENX
833 178 17.04 24/09/2026 15:36:06 CEU
834 143 17.038 24/09/2026 15:36:06 CEU
835 297 17.038 24/09/2026 15:36:06 CEU
836 471 17.032 24/09/2026 15:36:55 ENX
837 226 17.048 24/09/2026 15:37:30 ENX
838 153 17.048 24/09/2026 15:37:30 ENX
839 323 17.04 24/09/2026 15:37:37 CEU
840 208 17.036 24/09/2026 15:39:00 ENX
841 20 17.036 24/09/2026 15:39:00 ENX
842 5 17.036 24/09/2026 15:39:01 ENX
843 338 17.038 24/09/2026 15:39:14 CEU
844 114 17.03 24/09/2026 15:40:03 ENX
845 213 17.016 24/09/2026 15:40:13 CEU
846 940 17.014 24/09/2026 15:40:58 ENX
847 239 17.028 24/09/2026 15:41:57 CEU
848 66 17.028 24/09/2026 15:41:57 CEU
849 890 17.03 24/09/2026 15:41:57 ENX
850 926 17.01 24/09/2026 15:42:13 ENX
851 446 16.992 24/09/2026 15:42:39 CEU
852 490 16.994 24/09/2026 15:43:11 CEU
853 1016 16.992 24/09/2026 15:43:11 ENX
854 411 17.008 24/09/2026 15:44:41 CEU
855 1056 17.014 24/09/2026 15:44:41 ENX
856 426 17 24/09/2026 15:45:33 CEU
857 1046 17.002 24/09/2026 15:45:33 ENX
858 165 17.032 24/09/2026 15:47:01 ENX
859 42 17.032 24/09/2026 15:47:01 ENX
860 489 17.032 24/09/2026 15:47:01 ENX
861 280 17.032 24/09/2026 15:47:01 ENX
862 43 17.026 24/09/2026 15:47:13 CEU
863 32 17.026 24/09/2026 15:47:13 CEU
864 405 17.026 24/09/2026 15:47:13 CEU
865 696 17.024 24/09/2026 15:47:22 ENX
866 344 17.024 24/09/2026 15:47:22 ENX
867 404 17.02 24/09/2026 15:47:22 CEU
868 14 17.02 24/09/2026 15:47:22 CEU
869 780 17.014 24/09/2026 15:48:24 ENX
870 497 17.012 24/09/2026 15:48:24 CEU
871 260 17.006 24/09/2026 15:48:26 ENX
872 464 17.018 24/09/2026 15:49:09 ENX
873 66 17.014 24/09/2026 15:50:01 CEU
874 45 17.014 24/09/2026 15:50:01 CEU
875 200 17.016 24/09/2026 15:50:06 CEU
876 102 17.016 24/09/2026 15:50:06 CEU
877 485 17 24/09/2026 15:50:21 ENX
878 2 17 24/09/2026 15:50:21 ENX
879 104 17.016 24/09/2026 15:51:00 ENX
880 51 17.016 24/09/2026 15:51:00 ENX
881 48 17.016 24/09/2026 15:51:01 ENX
882 32 17.016 24/09/2026 15:51:01 ENX
883 404 17.01 24/09/2026 15:51:23 CEU
884 43 17.01 24/09/2026 15:51:23 CEU
885 477 17.01 24/09/2026 15:51:23 CEU
886 416 17.03 24/09/2026 15:53:02 CEU
887 188 17.024 24/09/2026 15:53:02 ENX
888 75 17.024 24/09/2026 15:53:02 ENX
889 102 17.024 24/09/2026 15:53:02 ENX
890 85 17.028 24/09/2026 15:54:46 ENX
891 440 17.026 24/09/2026 15:54:53 CEU
892 427 17.026 24/09/2026 15:54:53 CEU
893 17 17.028 24/09/2026 15:54:53 ENX
894 164 17.008 24/09/2026 15:55:04 ENX
895 124 17.008 24/09/2026 15:55:04 ENX
896 94 17 24/09/2026 15:55:16 CEU
897 403 17 24/09/2026 15:55:23 CEU
898 255 17 24/09/2026 15:55:23 ENX
899 510 17.02 24/09/2026 15:55:44 ENX
900 48 17.02 24/09/2026 15:56:00 ENX
901 34 17.022 24/09/2026 15:56:00 ENX
902 51 17.022 24/09/2026 15:56:00 ENX
903 57 17.022 24/09/2026 15:56:00 ENX
904 4 17.022 24/09/2026 15:56:01 ENX
905 426 17.01 24/09/2026 15:56:56 CEU
906 130 17.002 24/09/2026 15:57:00 ENX
907 448 16.984 24/09/2026 15:57:34 CEU
908 468 16.99 24/09/2026 15:57:59 CEU
909 320 16.992 24/09/2026 15:57:59 ENX
910 30 16.994 24/09/2026 15:58:00 ENX
911 2 16.986 24/09/2026 15:58:43 ENX
912 474 17.008 24/09/2026 15:58:59 ENX
913 488 16.994 24/09/2026 15:59:51 CEU
914 186 16.992 24/09/2026 16:00:01 ENX
915 330 16.992 24/09/2026 16:00:02 ENX
916 438 16.988 24/09/2026 16:00:14 CEU
917 196 16.996 24/09/2026 16:02:12 ENX
918 448 16.988 24/09/2026 16:02:14 CEU
919 478 16.986 24/09/2026 16:02:14 CEU
920 176 16.98 24/09/2026 16:02:25 ENX
921 49 16.972 24/09/2026 16:03:00 ENX
922 65 16.972 24/09/2026 16:03:00 ENX
923 518 16.968 24/09/2026 16:03:37 CEU
924 399 16.976 24/09/2026 16:04:01 ENX
925 200 16.97 24/09/2026 16:05:00 CEU
926 224 16.972 24/09/2026 16:05:00 CEU
927 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
928 302 16.964 24/09/2026 16:05:00 ENX
929 200 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
930 211 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
931 95 16.95 24/09/2026 16:05:00 AQU
932 32 16.95 24/09/2026 16:05:00 AQU
933 189 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
934 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
935 525 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
936 200 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
937 54 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
938 157 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
939 254 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
940 400 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
941 11 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
942 189 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
943 200 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
944 211 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
945 951 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
946 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
947 151 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
948 52 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
949 178 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
950 25 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
951 156 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
952 244 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
953 312 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
954 99 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
955 101 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
956 181 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
957 230 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
958 480 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
959 25 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
960 24 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
961 63 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
962 51 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
963 7 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
964 241 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
965 241 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
966 104 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
967 52 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
968 14 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
969 397 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
970 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
971 52 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
972 10 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
973 10 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
974 339 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
975 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
976 205 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
977 100 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
978 100 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
979 6 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
980 26 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
981 385 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
982 655 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
983 9 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
984 32 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
985 370 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
986 494 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
987 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
988 453 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
989 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
990 453 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
991 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
992 453 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
993 403 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
994 8 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
995 92 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
996 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
997 1120 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
998 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
999 11 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1000 400 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1001 30 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1002 14 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1003 24 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1004 39 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1005 21 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1006 19 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1007 264 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1008 159 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1009 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1010 6 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1011 10 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1012 20 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1013 10 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1014 10 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1015 205 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1016 150 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1017 411 16.96 24/09/2026 16:05:00 ENX
1018 176 16.988 24/09/2026 16:05:31 ENX
1019 1032 16.988 24/09/2026 16:05:31 ENX
1020 826 16.988 24/09/2026 16:05:31 ENX
1021 1244 16.984 24/09/2026 16:06:19 ENX
1022 450 16.984 24/09/2026 16:06:19 CEU
1023 201 16.984 24/09/2026 16:06:19 CEU
1024 8 16.984 24/09/2026 16:06:19 CEU
1025 231 16.984 24/09/2026 16:06:19 CEU
1026 10 16.99 24/09/2026 16:07:31 ENX
1027 1139 16.99 24/09/2026 16:07:31 ENX
1028 510 16.988 24/09/2026 16:07:31 CEU
1029 480 16.996 24/09/2026 16:08:53 CEU
1030 1101 16.994 24/09/2026 16:08:53 ENX
1031 6 16.99 24/09/2026 16:10:04 CEU
1032 100 16.99 24/09/2026 16:10:04 CEU
1033 1220 16.99 24/09/2026 16:10:04 ENX
1034 58 16.99 24/09/2026 16:10:04 CEU
1035 266 16.99 24/09/2026 16:10:04 CEU
1036 460 16.982 24/09/2026 16:10:41 CEU
1037 1210 16.982 24/09/2026 16:10:41 ENX
1038 411 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1039 411 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1040 411 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1041 234 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1042 78 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1043 52 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1044 47 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1045 323 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1046 177 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1047 177 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1048 57 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1049 42 16.96 24/09/2026 16:10:59 ENX
1050 10 16.972 24/09/2026 16:12:12 CEU
1051 40 16.972 24/09/2026 16:12:12 CEU
1052 188 16.972 24/09/2026 16:12:37 ENX
1053 952 16.972 24/09/2026 16:12:37 ENX
1054 1220 16.972 24/09/2026 16:12:37 ENX
1055 200 16.968 24/09/2026 16:13:04 CEU
1056 200 16.976 24/09/2026 16:13:10 CEU
1057 40 16.976 24/09/2026 16:13:10 CEU
1058 236 16.974 24/09/2026 16:13:52 ENX
1059 1005 16.974 24/09/2026 16:13:52 ENX
1060 309 16.972 24/09/2026 16:14:06 CEU
1061 151 16.972 24/09/2026 16:14:06 CEU
1062 156 16.974 24/09/2026 16:15:04 ENX
1063 52 16.974 24/09/2026 16:15:04 ENX
1064 501 16.974 24/09/2026 16:15:04 ENX
1065 31 16.97 24/09/2026 16:15:04 CEU
1066 449 16.97 24/09/2026 16:15:04 CEU
1067 26 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1068 220 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1069 13 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1070 13 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1071 104 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1072 440 16.97 24/09/2026 16:15:04 CEU
1073 35 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1074 36 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1075 375 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1076 15 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1077 112 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1078 24 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1079 52 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1080 133 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1081 52 16.96 24/09/2026 16:15:04 ENX
1082 38 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1083 87 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1084 510 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1085 93 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1086 231 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1087 180 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1088 411 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1089 52 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1090 359 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1091 410 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1092 1 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1093 66 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1094 89 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1095 256 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1096 255 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1097 411 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1098 411 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1099 64 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1100 347 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1101 268 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1102 89 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1103 54 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1104 411 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1105 297 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1106 102 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1107 12 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1108 256 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1109 64 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1110 177 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1111 170 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1112 177 16.96 24/09/2026 16:15:11 ENX
1113 275 16.964 24/09/2026 16:15:31 CEU
1114 60 16.964 24/09/2026 16:15:31 CEU
1115 1 16.964 24/09/2026 16:15:31 ENX
1116 90 16.964 24/09/2026 16:15:31 ENX
1117 1144 16.964 24/09/2026 16:15:31 ENX
1118 60 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1119 180 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1120 105 16.964 24/09/2026 16:15:31 CEU
1121 60 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1122 60 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1123 51 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1124 95 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1125 310 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1126 6 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1127 404 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1128 52 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1129 359 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1130 246 16.96 24/09/2026 16:15:31 ENX
1131 1190 16.972 24/09/2026 16:16:41 ENX
1132 440 16.968 24/09/2026 16:16:53 CEU
1133 471 16.968 24/09/2026 16:17:28 ENX
1134 520 16.968 24/09/2026 16:17:28 ENX
1135 164 16.968 24/09/2026 16:17:28 CEU
1136 306 16.968 24/09/2026 16:17:28 CEU
1137 172 16.98 24/09/2026 16:18:10 ENX
1138 396 16.978 24/09/2026 16:18:12 ENX
1139 155 16.976 24/09/2026 16:18:15 ENX
1140 150 16.978 24/09/2026 16:18:59 ENX
1141 200 16.978 24/09/2026 16:19:02 CEU
1142 144 16.98 24/09/2026 16:19:02 CEU
1143 61 16.98 24/09/2026 16:19:02 CEU
1144 179 16.974 24/09/2026 16:20:03 CEU
1145 341 16.974 24/09/2026 16:20:03 CEU
1146 192 16.978 24/09/2026 16:21:02 CEU
1147 243 16.978 24/09/2026 16:21:02 CEU
1148 172 16.974 24/09/2026 16:21:02 ENX
1149 482 16.968 24/09/2026 16:21:35 CEU
1150 165 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1151 208 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1152 104 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1153 29 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1154 52 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1155 3 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1156 15 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1157 65 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1158 160 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1159 251 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1160 459 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1161 227 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1162 52 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1163 27 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1164 105 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1165 35 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1166 13 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1167 246 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1168 13 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1169 104 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1170 411 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1171 89 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1172 268 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1173 46 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1174 8 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1175 18 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1176 26 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1177 56 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1178 88 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1179 64 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1180 17 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1181 25 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1182 135 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1183 12 16.96 24/09/2026 16:21:35 ENX
1184 500 16.968 24/09/2026 16:21:58 ENX
1185 32 16.968 24/09/2026 16:21:58 ENX
1186 229 16.968 24/09/2026 16:21:58 ENX
1187 419 16.968 24/09/2026 16:21:58 ENX
1188 399 16.96 24/09/2026 16:21:58 ENX
1189 528 16.962 24/09/2026 16:22:57 CEU
1190 104 16.96 24/09/2026 16:22:57 ENX
1191 956 16.962 24/09/2026 16:22:57 ENX
1192 77 16.96 24/09/2026 16:22:57 ENX
1193 52 16.96 24/09/2026 16:22:57 ENX
1194 52 16.96 24/09/2026 16:22:57 ENX
1195 111 16.962 24/09/2026 16:23:04 ENX
1196 126 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1197 139 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1198 411 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1199 380 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1200 31 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1201 380 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1202 31 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1203 31 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1204 52 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1205 297 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1206 169 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1207 89 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1208 78 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1209 13 16.96 24/09/2026 16:23:08 ENX
1210 411 16.95 24/09/2026 16:23:22 AQU
1211 300 16.95 24/09/2026 16:23:22 AQU
1212 847 16.954 24/09/2026 16:23:22 ENX
1213 411 16.95 24/09/2026 16:23:22 AQU
1214 411 16.95 24/09/2026 16:23:22 AQU
1215 132 16.952 24/09/2026 16:25:00 CEU
1216 200 16.952 24/09/2026 16:25:00 CEU
1217 109 16.954 24/09/2026 16:25:00 CEU
1218 19 16.954 24/09/2026 16:25:00 CEU
1219 460 16.95 24/09/2026 16:25:55 CEU
1220 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1221 420 16.95 24/09/2026 16:25:55 CEU
1222 173 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1223 397 16.948 24/09/2026 16:25:55 ENX
1224 127 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1225 173 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1226 238 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1227 173 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1228 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1229 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1230 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1231 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1232 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1233 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1234 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1235 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1236 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1237 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1238 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1239 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1240 411 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1241 122 16.948 24/09/2026 16:25:55 AQU
1242 560 16.93 24/09/2026 16:25:57 ENX
1243 401 16.93 24/09/2026 16:25:57 ENX
1244 423 16.926 24/09/2026 16:26:12 CEU
1245 500 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1246 350 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1247 150 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1248 500 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1249 364 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1250 150 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1251 350 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1252 66 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1253 52 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1254 39 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1255 78 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1256 104 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1257 227 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1258 403 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1259 18 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1260 52 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1261 177 16.926 24/09/2026 16:26:12 ENX
1262 980 16.94 24/09/2026 16:27:01 ENX
1263 179 16.94 24/09/2026 16:27:01 ENX
1264 251 16.94 24/09/2026 16:27:01 ENX
1265 99 16.934 24/09/2026 16:27:01 AQU
1266 191 16.934 24/09/2026 16:27:01 AQU
1267 420 16.934 24/09/2026 16:27:44 ENX
1268 437 16.932 24/09/2026 16:27:44 CEU
1269 525 16.928 24/09/2026 16:28:31 CEU
1270 104 16.926 24/09/2026 16:28:31 ENX
1271 134 16.928 24/09/2026 16:28:31 ENX
1272 290 16.93 24/09/2026 16:28:31 AQU
1273 885 16.954 24/09/2026 16:28:53 ENX
1274 355 16.954 24/09/2026 16:28:53 ENX
1275 270 16.95 24/09/2026 16:28:55 AQU
1276 210 16.954 24/09/2026 16:30:00 ENX
1277 310 16.95 24/09/2026 16:30:00 AQU
1278 455 16.95 24/09/2026 16:30:00 CEU
1279 212 16.946 24/09/2026 16:30:12 CEU
1280 228 16.946 24/09/2026 16:30:12 CEU
1281 195 16.946 24/09/2026 16:30:12 ENX
1282 54 16.948 24/09/2026 16:31:02 ENX
1283 159 16.95 24/09/2026 16:31:02 ENX
1284 52 16.95 24/09/2026 16:31:02 ENX
1285 1 16.95 24/09/2026 16:31:02 ENX
1286 159 16.95 24/09/2026 16:31:02 ENX
1287 450 16.974 24/09/2026 16:31:46 CEU
1288 347 16.974 24/09/2026 16:31:46 ENX
1289 128 16.974 24/09/2026 16:31:46 ENX
1290 374 16.962 24/09/2026 16:32:55 CEU
1291 62 16.962 24/09/2026 16:32:55 CEU
1292 426 16.966 24/09/2026 16:33:49 CEU
1293 120 16.966 24/09/2026 16:33:49 ENX
1294 320 16.944 24/09/2026 16:34:05 ENX
1295 477 16.944 24/09/2026 16:34:57 CEU
1296 94 16.94 24/09/2026 16:35:10 AQU
1297 216 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1298 4 16.94 24/09/2026 16:35:11 CEU
1299 106 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1300 467 16.94 24/09/2026 16:35:11 CEU
1301 305 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1302 106 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1303 193 16.94 24/09/2026 16:35:11 ENX
1304 30 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1305 90 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1306 113 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1307 100 16.94 24/09/2026 16:35:11 AQU
1308 285 16.928 24/09/2026 16:35:24 ENX
1309 149 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1310 52 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1311 448 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1312 221 16.924 24/09/2026 16:35:24 AQU
1313 104 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1314 396 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1315 52 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1316 448 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1317 52 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1318 524 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1319 500 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1320 500 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1321 104 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1322 234 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1323 78 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1324 84 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1325 384 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1326 116 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1327 18 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1328 500 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1329 340 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1330 79 16.924 24/09/2026 16:35:24 AQU
1331 52 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1332 108 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1333 52 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1334 72 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1335 428 16.926 24/09/2026 16:35:24 ENX
1336 500 16.926 24/09/2026 16:35:27 ENX
1337 1247 16.926 24/09/2026 16:35:27 ENX
1338 500 16.926 24/09/2026 16:35:41 ENX
1339 52 16.926 24/09/2026 16:35:41 ENX
1340 200 16.962 24/09/2026 16:36:57 CEU
1341 200 16.962 24/09/2026 16:36:57 CEU
1342 16 16.962 24/09/2026 16:37:01 CEU
1343 427 16.96 24/09/2026 16:37:32 CEU
1344 1450 16.96 24/09/2026 16:37:32 ENX
1345 832 16.96 24/09/2026 16:37:32 ENX
1346 748 16.946 24/09/2026 16:37:52 ENX
1347 280 16.94 24/09/2026 16:37:52 AQU
1348 270 16.94 24/09/2026 16:37:52 AQU
1349 43 16.946 24/09/2026 16:39:03 ENX
1350 14 16.94 24/09/2026 16:39:03 AQU
1351 123 16.942 24/09/2026 16:39:03 CEU
1352 354 16.942 24/09/2026 16:39:03 CEU
1353 1487 16.946 24/09/2026 16:39:03 ENX
1354 88 16.944 24/09/2026 16:39:03 ENX
1355 52 16.944 24/09/2026 16:39:03 ENX
1356 120 16.944 24/09/2026 16:39:03 ENX
1357 286 16.94 24/09/2026 16:39:03 AQU
1358 477 16.942 24/09/2026 16:39:03 CEU
1359 448 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1360 128 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1361 500 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1362 52 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1363 3 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1364 160 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1365 285 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1366 435 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1367 210 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1368 290 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1369 155 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1370 500 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1371 299 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1372 1 16.926 24/09/2026 16:39:29 ENX
1373 96 16.936 24/09/2026 16:40:08 AQU
1374 184 16.936 24/09/2026 16:40:08 AQU
1375 452 16.93 24/09/2026 16:40:27 CEU
1376 19 16.928 24/09/2026 16:40:27 ENX
1377 300 16.926 24/09/2026 16:40:27 AQU
1378 499 16.926 24/09/2026 16:40:27 ENX
1379 1252 16.928 24/09/2026 16:40:27 ENX
1380 500 16.926 24/09/2026 16:40:27 ENX
1381 499 16.926 24/09/2026 16:40:27 ENX
1382 1 16.926 24/09/2026 16:40:27 ENX
1383 70 16.926 24/09/2026 16:40:27 ENX
1384 441 16.944 24/09/2026 16:41:54 CEU
1385 2 16.94 24/09/2026 16:41:56 ENX
1386 1353 16.94 24/09/2026 16:41:56 ENX
1387 280 16.938 24/09/2026 16:41:56 AQU
1388 290 16.932 24/09/2026 16:42:41 AQU
1389 500 16.934 24/09/2026 16:42:41 CEU
1390 105 16.932 24/09/2026 16:42:41 ENX
1391 200 16.934 24/09/2026 16:43:52 CEU
1392 240 16.934 24/09/2026 16:43:52 CEU
1393 270 16.932 24/09/2026 16:44:11 AQU
1394 72 16.924 24/09/2026 16:44:49 AQU
1395 3 16.928 24/09/2026 16:44:54 CEU
1396 504 16.928 24/09/2026 16:44:54 CEU
1397 473 16.924 24/09/2026 16:45:39 CEU
1398 166 16.924 24/09/2026 16:45:39 ENX
1399 121 16.92 24/09/2026 16:45:46 AQU
1400 117 16.92 24/09/2026 16:45:46 AQU
1401 187 16.92 24/09/2026 16:45:46 AQU
1402 102 16.922 24/09/2026 16:45:46 ENX
1403 90 16.922 24/09/2026 16:45:46 ENX
1404 7 16.922 24/09/2026 16:45:46 ENX
1405 113 16.92 24/09/2026 16:45:47 AQU
1406 282 16.914 24/09/2026 16:46:23 CEU
1407 176 16.914 24/09/2026 16:46:23 CEU
1408 60 16.908 24/09/2026 16:46:23 AQU
1409 120 16.908 24/09/2026 16:46:23 AQU
1410 60 16.908 24/09/2026 16:46:23 AQU
1411 96 16.91 24/09/2026 16:46:23 EQU
1412 96 16.91 24/09/2026 16:46:23 EQU
1413 1000 16.91 24/09/2026 16:46:23 EQU
1414 129 16.91 24/09/2026 16:46:23 EQU
1415 50 16.908 24/09/2026 16:46:23 AQU
1416 723 16.946 24/09/2026 16:49:05 CEU
1417 297 16.946 24/09/2026 16:49:05 CEU
1418 918 16.946 24/09/2026 16:49:05 ENX
1419 365 16.944 24/09/2026 16:49:05 ENX
1420 568 16.944 24/09/2026 16:49:05 CEU
1421 260 16.94 24/09/2026 16:49:05 AQU
1422 40 16.94 24/09/2026 16:49:05 AQU
1423 260 16.94 24/09/2026 16:49:05 AQU
1424 96 16.94 24/09/2026 16:50:06 AQU
1425 172 16.94 24/09/2026 16:50:06 AQU
1426 548 16.932 24/09/2026 16:50:57 CEU
1427 480 16.932 24/09/2026 16:50:57 ENX
1428 166 16.948 24/09/2026 16:51:25 CEU
1429 312 16.946 24/09/2026 16:51:37 CEU
1430 815 16.948 24/09/2026 16:51:37 ENX
1431 195 16.944 24/09/2026 16:52:16 ENX
1432 300 16.94 24/09/2026 16:52:16 AQU
1433 75 16.942 24/09/2026 16:52:16 CEU
1434 7 16.942 24/09/2026 16:52:16 CEU
1435 377 16.942 24/09/2026 16:52:16 CEU
1436 50 16.94 24/09/2026 16:52:16 AQU
1437 62 16.94 24/09/2026 16:52:37 AQU
1438 299 16.94 24/09/2026 16:52:52 AQU
1439 107 16.942 24/09/2026 16:52:52 ENX
1440 13 16.942 24/09/2026 16:52:52 ENX
1441 519 16.936 24/09/2026 16:53:15 CEU
1442 209 16.934 24/09/2026 16:53:15 AQU
1443 1 16.924 24/09/2026 16:53:17 AQU
1444 131 16.924 24/09/2026 16:53:20 AQU
1445 138 16.924 24/09/2026 16:53:20 AQU
1446 220 16.916 24/09/2026 16:53:57 ENX
1447 101 16.916 24/09/2026 16:53:58 ENX
1448 99 16.916 24/09/2026 16:53:58 ENX
1449 44 16.906 24/09/2026 16:54:00 ENX
1450 490 16.902 24/09/2026 16:54:27 CEU
1451 192 16.898 24/09/2026 16:54:27 AQU
1452 78 16.898 24/09/2026 16:54:30 AQU
1453 7 16.902 24/09/2026 16:55:08 CEU
1454 54 16.902 24/09/2026 16:55:08 CEU
1455 312 16.902 24/09/2026 16:55:08 ENX
1456 44 16.902 24/09/2026 16:55:08 ENX
1457 349 16.902 24/09/2026 16:55:08 CEU
1458 103 16.9 24/09/2026 16:55:54 ENX
1459 2 16.9 24/09/2026 16:55:54 ENX
1460 96 16.9 24/09/2026 16:56:06 AQU
1461 169 16.902 24/09/2026 16:56:06 AQU
1462 5 16.902 24/09/2026 16:56:06 AQU
1463 420 16.894 24/09/2026 16:56:37 CEU
1464 100 16.894 24/09/2026 16:56:37 ENX
1465 96 16.9 24/09/2026 16:57:09 AQU
1466 177 16.902 24/09/2026 16:57:09 AQU
1467 47 16.902 24/09/2026 16:57:09 AQU
1468 286 16.902 24/09/2026 16:58:04 CEU
1469 154 16.902 24/09/2026 16:58:04 CEU
1470 255 16.906 24/09/2026 16:58:18 CEU
1471 194 16.906 24/09/2026 16:58:18 CEU
1472 20 16.902 24/09/2026 16:58:18 AQU
1473 60 16.902 24/09/2026 16:58:18 AQU
1474 197 16.902 24/09/2026 16:58:18 AQU
1475 98 16.906 24/09/2026 16:58:18 CEU
1476 200 16.904 24/09/2026 16:58:54 ENX
1477 22 16.904 24/09/2026 16:58:54 ENX
1478 196 16.902 24/09/2026 16:58:54 ENX
1479 159 16.904 24/09/2026 16:58:54 ENX
1480 271 16.904 24/09/2026 16:59:50 AQU
1481 284 16.904 24/09/2026 16:59:50 AQU
1482 501 16.904 24/09/2026 16:59:50 CEU
1483 118 16.9 24/09/2026 17:01:00 ENX
1484 189 16.906 24/09/2026 17:01:52 CEU
1485 170 16.902 24/09/2026 17:01:53 ENX
1486 104 16.9 24/09/2026 17:01:53 AQU
1487 187 16.9 24/09/2026 17:01:53 AQU
1488 260 16.9 24/09/2026 17:01:53 AQU
1489 1 16.9 24/09/2026 17:01:53 AQU
1490 113 16.898 24/09/2026 17:01:53 CEU
1491 209 16.898 24/09/2026 17:01:55 ENX
1492 500 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1493 280 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1494 52 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1495 168 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1496 52 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1497 168 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1498 201 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1499 131 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1500 500 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1501 220 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1502 500 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1503 220 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1504 500 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1505 220 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1506 500 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1507 220 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1508 500 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1509 52 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1510 1 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1511 299 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1512 148 16.89 24/09/2026 17:02:34 ENX
1513 311 16.906 24/09/2026 17:02:46 AQU
1514 1644 16.908 24/09/2026 17:02:46 ENX
1515 192 16.9 24/09/2026 17:02:46 CEU
1516 151 16.9 24/09/2026 17:02:46 CEU
1517 84 16.898 24/09/2026 17:02:57 CEU
1518 137 16.898 24/09/2026 17:02:57 CEU
1519 106 16.9 24/09/2026 17:03:54 ENX
1520 52 16.9 24/09/2026 17:03:54 ENX
1521 259 16.9 24/09/2026 17:03:54 ENX
1522 60 16.902 24/09/2026 17:04:12 CEU
1523 86 16.902 24/09/2026 17:04:16 CEU
1524 291 16.902 24/09/2026 17:04:16 AQU
1525 772 16.9 24/09/2026 17:04:24 ENX
1526 93 16.896 24/09/2026 17:04:38 ENX
1527 8 16.896 24/09/2026 17:04:43 ENX
1528 1 16.892 24/09/2026 17:04:45 AQU
1529 290 16.892 24/09/2026 17:04:45 AQU
1530 5 16.89 24/09/2026 17:04:50 CEU
1531 40 16.89 24/09/2026 17:04:54 CEU
1532 2 16.89 24/09/2026 17:04:54 CEU
1533 1 16.89 24/09/2026 17:04:57 CEU
1534 387 16.908 24/09/2026 17:06:47 CEU
1535 227 16.906 24/09/2026 17:06:52 ENX
1536 271 16.904 24/09/2026 17:06:52 AQU
1537 142 16.904 24/09/2026 17:06:52 AQU
1538 292 16.902 24/09/2026 17:06:52 CEU
1539 179 16.904 24/09/2026 17:06:52 AQU
1540 142 16.894 24/09/2026 17:07:13 CEU
1541 76 16.894 24/09/2026 17:07:13 CEU
1542 630 16.91 24/09/2026 17:08:18 CEU
1543 226 16.91 24/09/2026 17:08:18 ENX
1544 1 16.904 24/09/2026 17:08:48 AQU
1545 270 16.906 24/09/2026 17:08:58 ENX
1546 270 16.904 24/09/2026 17:08:58 AQU
1547 261 16.904 24/09/2026 17:08:58 AQU
1548 215 16.898 24/09/2026 17:09:30 CEU
1549 40 16.904 24/09/2026 17:10:02 ENX
1550 488 16.904 24/09/2026 17:10:02 ENX
1551 2 16.902 24/09/2026 17:10:02 AQU
1552 2 16.902 24/09/2026 17:10:02 ENX
1553 259 16.902 24/09/2026 17:10:02 AQU
1554 55 16.912 24/09/2026 17:10:47 CEU
1555 264 16.912 24/09/2026 17:10:53 CEU
1556 408 16.912 24/09/2026 17:10:53 ENX
1557 10 16.91 24/09/2026 17:10:53 AQU
1558 311 16.91 24/09/2026 17:10:53 AQU
1559 182 16.908 24/09/2026 17:12:07 AQU
1560 89 16.91 24/09/2026 17:12:07 AQU
1561 566 16.9 24/09/2026 17:12:17 CEU
1562 195 16.9 24/09/2026 17:12:17 CEU
1563 32 16.898 24/09/2026 17:12:42 CEU
1564 85 16.898 24/09/2026 17:12:42 CEU
1565 61 16.896 24/09/2026 17:12:49 AQU
1566 220 16.896 24/09/2026 17:12:49 AQU
1567 210 16.896 24/09/2026 17:12:52 ENX
1568 53 16.898 24/09/2026 17:13:52 ENX
1569 67 16.9 24/09/2026 17:13:52 ENX
1570 247 16.896 24/09/2026 17:13:52 CEU
1571 170 16.896 24/09/2026 17:13:52 CEU
1572 1 16.894 24/09/2026 17:13:52 AQU
1573 3 16.894 24/09/2026 17:13:53 AQU
1574 277 16.894 24/09/2026 17:13:53 AQU
1575 145 16.892 24/09/2026 17:13:56 CEU
1576 500 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1577 208 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1578 292 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1579 208 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1580 500 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1581 500 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1582 52 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1583 104 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1584 340 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1585 4 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1586 102 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1587 4 16.89 24/09/2026 17:14:26 ENX
1588 1033 16.894 24/09/2026 17:14:29 ENX
1589 267 16.894 24/09/2026 17:14:29 CEU
1590 1 16.89 24/09/2026 17:14:31 AQU
1591 3 16.89 24/09/2026 17:15:02 AQU
1592 4 16.89 24/09/2026 17:15:07 AQU
1593 303 16.89 24/09/2026 17:15:07 AQU
1594 394 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1595 412 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1596 88 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1597 632 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1598 500 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1599 220 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1600 500 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1601 220 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1602 500 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1603 220 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1604 102 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1605 88 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1606 52 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1607 87 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1608 171 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1609 15 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1610 412 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1611 78 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1612 10 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1613 92 16.89 24/09/2026 17:15:07 ENX
1614 174 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1615 326 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1616 1624 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1617 305 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1618 102 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1619 52 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1620 41 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1621 87 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1622 1 16.89 24/09/2026 17:15:13 ENX
1623 88 16.89 24/09/2026 17:15:17 ENX
1624 324 16.89 24/09/2026 17:15:18 ENX
1625 176 16.89 24/09/2026 17:15:18 ENX
1626 500 16.89 24/09/2026 17:15:18 ENX
1627 52 16.89 24/09/2026 17:15:18 ENX
1628 175 16.89 24/09/2026 17:15:18 ENX
1629 135 16.892 24/09/2026 17:15:49 ENX
1630 30 16.892 24/09/2026 17:15:49 ENX
1631 332 16.892 24/09/2026 17:15:59 ENX
1632 45 16.892 24/09/2026 17:16:01 ENX
1633 243 16.892 24/09/2026 17:16:01 ENX
1634 129 16.892 24/09/2026 17:16:01 ENX
1635 377 16.892 24/09/2026 17:16:01 ENX
1636 48 16.892 24/09/2026 17:16:01 ENX
1637 377 16.892 24/09/2026 17:16:03 ENX
1638 10 16.892 24/09/2026 17:16:04 CEU
1639 191 16.892 24/09/2026 17:16:04 CEU
1640 377 16.892 24/09/2026 17:16:04 ENX
1641 76 16.892 24/09/2026 17:16:04 ENX
1642 52 16.892 24/09/2026 17:16:04 ENX
1643 249 16.892 24/09/2026 17:16:05 ENX
1644 965 16.906 24/09/2026 17:16:44 CEU
1645 231 16.906 24/09/2026 17:16:44 AQU
1646 35 16.906 24/09/2026 17:16:44 AQU
1647 15 16.906 24/09/2026 17:16:44 AQU
1648 1115 16.906 24/09/2026 17:16:44 ENX
1649 55 16.906 24/09/2026 17:16:44 AQU
1650 70 16.906 24/09/2026 17:16:44 AQU
1651 156 16.906 24/09/2026 17:16:44 AQU
1652 34 16.908 24/09/2026 17:16:44 ENX
1653 191 16.902 24/09/2026 17:17:18 ENX
1654 159 16.912 24/09/2026 17:17:46 CEU
1655 451 16.912 24/09/2026 17:17:46 ENX
1656 192 16.908 24/09/2026 17:17:46 AQU
1657 109 16.904 24/09/2026 17:18:05 AQU
1658 80 16.9 24/09/2026 17:18:09 ENX
1659 53 16.9 24/09/2026 17:18:09 ENX
1660 21 16.904 24/09/2026 17:18:57 CEU
1661 322 16.904 24/09/2026 17:18:57 CEU
1662 1 16.904 24/09/2026 17:18:58 CEU
1663 3 16.902 24/09/2026 17:19:05 AQU
1664 268 16.902 24/09/2026 17:19:05 AQU
1665 218 16.902 24/09/2026 17:19:05 ENX
1666 52 16.9 24/09/2026 17:19:05 ENX
1667 299 16.9 24/09/2026 17:19:14 ENX
1668 26 16.9 24/09/2026 17:19:30 ENX
1669 111 16.9 24/09/2026 17:19:30 ENX
1670 236 16.9 24/09/2026 17:19:30 ENX
1671 377 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1672 48 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1673 329 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1674 377 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1675 52 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1676 34 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1677 291 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1678 86 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1679 102 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1680 275 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1681 16 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1682 41 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1683 336 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1684 41 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1685 377 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1686 377 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1687 377 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1688 2004 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1689 377 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1690 34 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1691 343 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1692 34 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1693 343 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1694 34 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1695 299 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1696 192 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1697 102 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1698 1 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1699 82 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1700 102 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1701 98 16.9 24/09/2026 17:19:41 ENX
1702 177 16.9 24/09/2026 17:19:42 ENX
1703 209 16.9 24/09/2026 17:19:42 ENX
1704 377 16.9 24/09/2026 17:19:45 ENX
1705 2477 16.9 24/09/2026 17:19:45 ENX
1706 1 16.9 24/09/2026 17:19:46 ENX
1707 132 16.902 24/09/2026 17:19:50 CEU
1708 88 16.902 24/09/2026 17:19:50 CEU
1709 291 16.9 24/09/2026 17:19:57 AQU
1710 376 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1711 377 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1712 52 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1713 325 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1714 33 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1715 358 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1716 19 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1717 339 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1718 358 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1719 19 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1720 77 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1721 19 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1722 358 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1723 168 16.9 24/09/2026 17:19:57 ENX
1724 156 16.898 24/09/2026 17:19:57 ENX
1725 38 16.898 24/09/2026 17:19:57 ENX
1726 588 16.894 24/09/2026 17:20:44 ENX
1727 311 16.894 24/09/2026 17:20:44 AQU
1728 12 16.894 24/09/2026 17:20:44 ENX
1729 52 16.894 24/09/2026 17:20:44 ENX
1730 493 16.894 24/09/2026 17:20:44 ENX
1731 170 16.892 24/09/2026 17:20:54 ENX
1732 53 16.892 24/09/2026 17:20:54 ENX
1733 448 16.89 24/09/2026 17:21:14 ENX
1734 233 16.89 24/09/2026 17:21:29 CEU
1735 35 16.886 24/09/2026 17:21:29 AQU
1736 23 16.886 24/09/2026 17:21:29 AQU
1737 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1738 537 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1739 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1740 143 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1741 132 16.886 24/09/2026 17:21:29 AQU
1742 71 16.886 24/09/2026 17:21:29 AQU
1743 514 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1744 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1745 600 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1746 305 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1747 102 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1748 93 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1749 102 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1750 195 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1751 52 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1752 253 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1753 927 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1754 27 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1755 473 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1756 541 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1757 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1758 188 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1759 312 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1760 413 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1761 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1762 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1763 180 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1764 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1765 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1766 500 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1767 3 16.89 24/09/2026 17:21:29 ENX
1768 107 16.878 24/09/2026 17:21:33 ENX
1769 352 16.876 24/09/2026 17:21:33 CEU
1770 3760 16.876 24/09/2026 17:21:33 ENX
1771 215 16.872 24/09/2026 17:21:35 ENX
1772 155 16.87 24/09/2026 17:21:40 CEU
1773 105 16.888 24/09/2026 17:21:48 ENX
1774 89 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1775 36 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1776 23 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1777 52 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1778 100 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1779 28 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1780 52 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1781 38 16.888 24/09/2026 17:21:49 ENX
1782 412 16.888 24/09/2026 17:21:55 ENX
1783 140 16.886 24/09/2026 17:22:03 ENX
1784 122 16.884 24/09/2026 17:22:03 CEU
1785 236 16.886 24/09/2026 17:22:52 CEU
1786 22 16.896 24/09/2026 17:23:09 AQU
1787 1383 16.894 24/09/2026 17:23:09 CEU
1788 255 16.894 24/09/2026 17:23:09 CEU
1789 20 16.896 24/09/2026 17:23:09 AQU
1790 249 16.896 24/09/2026 17:23:11 AQU
1791 44 16.892 24/09/2026 17:23:20 CEU
1792 61 16.892 24/09/2026 17:23:21 CEU
1793 50 16.896 24/09/2026 17:24:23 AQU
1794 271 16.896 24/09/2026 17:24:23 AQU
1795 723 16.896 24/09/2026 17:24:23 CEU
1796 37 16.896 24/09/2026 17:24:23 CEU
1797 33 16.894 24/09/2026 17:24:41 CEU
1798 97 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1799 55 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1800 104 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1801 152 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1802 153 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1803 135 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1804 260 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1805 52 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1806 104 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1807 326 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1808 9 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1809 704 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1810 102 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1811 52 16.898 24/09/2026 17:24:42 ENX
1812 10 16.898 24/09/2026 17:24:43 ENX
1813 61 16.898 24/09/2026 17:24:43 ENX
1814 18 16.898 24/09/2026 17:24:45 CEU
1815 49 16.898 24/09/2026 17:24:45 CEU
1816 4 16.898 24/09/2026 17:24:46 CEU
1817 7 16.898 24/09/2026 17:24:46 CEU
1818 4 16.898 24/09/2026 17:24:46 CEU
1819 877 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1820 63 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1821 444 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1822 1 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1823 52 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1824 251 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1825 66 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1826 23 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1827 635 16.898 24/09/2026 17:24:58 ENX
1828 55 16.894 24/09/2026 17:25:03 AQU
1829 6 16.894 24/09/2026 17:25:05 AQU
1830 260 16.894 24/09/2026 17:25:06 AQU
1831 8 16.886 24/09/2026 17:25:22 AQU
1832 8 16.886 24/09/2026 17:25:23 AQU
1833 8 16.886 24/09/2026 17:25:24 AQU
1834 267 16.886 24/09/2026 17:25:24 AQU
1835 511 16.886 24/09/2026 17:25:24 ENX
1836 511 16.886 24/09/2026 17:25:24 ENX
1837 52 16.886 24/09/2026 17:25:24 ENX
1838 459 16.886 24/09/2026 17:25:24 ENX
1839 54 16.886 24/09/2026 17:25:40 ENX
1840 104 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1841 104 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1842 249 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1843 208 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1844 52 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1845 305 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1846 102 16.886 24/09/2026 17:26:35 ENX
1847 52 16.886 24/09/2026 17:26:43 ENX
1848 211 16.886 24/09/2026 17:27:01 CEU
1849 200 16.886 24/09/2026 17:27:01 CEU
1850 511 16.886 24/09/2026 17:27:01 ENX
1851 68 16.886 24/09/2026 17:27:01 CEU
1852 163 16.886 24/09/2026 17:27:03 CEU
1853 78 16.89 24/09/2026 17:27:04 AQU
1854 243 16.89 24/09/2026 17:27:04 AQU
1855 180 16.886 24/09/2026 17:27:04 CEU
1856 109 16.886 24/09/2026 17:27:04 CEU
1857 54 16.886 24/09/2026 17:27:04 ENX
1858 54 16.886 24/09/2026 17:27:07 CEU
1859 28 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1860 220 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1861 71 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1862 180 16.886 24/09/2026 17:27:10 ENX
1863 277 16.886 24/09/2026 17:27:10 ENX
1864 353 16.886 24/09/2026 17:27:10 ENX
1865 157 16.88 24/09/2026 17:27:10 AQU
1866 45 16.88 24/09/2026 17:27:10 AQU
1867 79 16.88 24/09/2026 17:27:10 AQU
1868 220 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1869 191 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1870 511 16.886 24/09/2026 17:27:10 ENX
1871 351 16.886 24/09/2026 17:27:10 ENX
1872 511 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1873 511 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1874 1 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1875 510 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1876 511 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1877 511 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1878 511 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1879 22 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1880 489 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1881 511 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1882 102 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1883 409 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1884 401 16.874 24/09/2026 17:27:10 ENX
1885 46 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1886 71 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1887 220 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1888 120 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1889 100 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1890 64 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1891 7 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1892 340 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1893 7 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1894 411 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1895 411 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1896 411 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1897 71 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1898 340 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1899 71 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1900 411 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1901 25 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1902 100 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1903 286 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1904 70 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1905 341 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1906 48 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1907 42 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1908 49 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1909 272 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1910 68 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1911 71 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1912 68 16.886 24/09/2026 17:27:10 CEU
1913 511 16.86 24/09/2026 17:27:13 ENX
1914 379 16.86 24/09/2026 17:27:13 ENX
1915 511 16.86 24/09/2026 17:28:01 ENX
1916 511 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1917 511 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1918 112 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1919 152 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1920 247 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1921 511 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1922 511 16.86 24/09/2026 17:28:17 ENX
1923 511 16.86 24/09/2026 17:28:18 ENX
1924 533 16.86 24/09/2026 17:28:18 ENX
1925 301 16.854 24/09/2026 17:28:18 AQU
1926 104 16.85 24/09/2026 17:29:24 AQU

25 September 2026

No Shares Price Date TimeStamp Venue
1 270 17.232 25/09/2026 09:01:04 CEU
2 395 17.204 25/09/2026 09:01:21 ENX
3 210 17.134 25/09/2026 09:01:23 ENX
4 240 17.094 25/09/2026 09:02:34 CEU
5 560 17.098 25/09/2026 09:02:34 ENX
6 620 17.038 25/09/2026 09:03:50 ENX
7 280 17.022 25/09/2026 09:03:52 CEU
8 63 17.004 25/09/2026 09:04:56 ENX
9 234 17.006 25/09/2026 09:04:56 ENX
10 23 17.006 25/09/2026 09:04:56 ENX
11 200 17.012 25/09/2026 09:04:56 ENX
12 50 17.012 25/09/2026 09:04:56 ENX
13 613 17.02 25/09/2026 09:05:56 ENX
14 260 17.022 25/09/2026 09:06:10 CEU
15 183 17.016 25/09/2026 09:06:40 CEU
16 67 17.016 25/09/2026 09:06:40 CEU
17 240 17.016 25/09/2026 09:06:40 CEU
18 274 17.016 25/09/2026 09:06:40 ENX
19 285 16.986 25/09/2026 09:06:42 ENX
20 214 16.98 25/09/2026 09:07:07 ENX
21 124 16.98 25/09/2026 09:07:07 ENX
22 250 16.944 25/09/2026 09:07:45 CEU
23 365 16.938 25/09/2026 09:07:45 ENX
24 390 16.926 25/09/2026 09:08:08 ENX
25 100 16.926 25/09/2026 09:08:08 ENX
26 250 16.924 25/09/2026 09:08:54 CEU
27 510 16.934 25/09/2026 09:09:54 ENX
28 202 16.926 25/09/2026 09:10:05 CEU
29 68 16.926 25/09/2026 09:10:05 CEU
30 250 16.918 25/09/2026 09:10:39 CEU
31 470 16.926 25/09/2026 09:10:39 ENX
32 148 16.926 25/09/2026 09:10:39 ENX
33 1393 16.9 25/09/2026 09:10:39 EQU
34 270 16.864 25/09/2026 09:11:50 CEU
35 588 16.87 25/09/2026 09:11:50 ENX
36 260 16.846 25/09/2026 09:12:20 CEU
37 604 16.854 25/09/2026 09:12:20 ENX
38 344 16.878 25/09/2026 09:13:04 ENX
39 538 16.912 25/09/2026 09:13:54 ENX
40 22 16.912 25/09/2026 09:13:54 ENX
41 260 16.928 25/09/2026 09:14:09 CEU
42 81 16.898 25/09/2026 09:14:09 ENX
43 113 16.914 25/09/2026 09:14:52 ENX
44 41 16.914 25/09/2026 09:14:52 ENX
45 314 16.914 25/09/2026 09:14:52 ENX
46 17 16.914 25/09/2026 09:14:52 ENX
47 64 16.914 25/09/2026 09:14:52 ENX
48 93 16.888 25/09/2026 09:14:52 CEU
49 147 16.888 25/09/2026 09:14:52 CEU
50 1 16.878 25/09/2026 09:14:59 ENX
51 260 16.908 25/09/2026 09:15:59 CEU
52 270 16.898 25/09/2026 09:16:13 CEU
53 34 16.9 25/09/2026 09:16:13 ENX
54 556 16.9 25/09/2026 09:16:13 ENX
55 554 16.898 25/09/2026 09:16:13 ENX
56 437 16.938 25/09/2026 09:17:05 ENX
57 197 16.938 25/09/2026 09:17:05 ENX
58 4 16.92 25/09/2026 09:17:25 CEU
59 88 16.92 25/09/2026 09:17:51 CEU
60 148 16.92 25/09/2026 09:17:51 CEU
61 552 16.892 25/09/2026 09:18:00 ENX
62 8 16.914 25/09/2026 09:20:05 CEU
63 282 16.914 25/09/2026 09:20:06 CEU
64 290 16.912 25/09/2026 09:21:03 CEU
65 230 16.912 25/09/2026 09:21:03 CEU
66 538 16.912 25/09/2026 09:21:03 ENX
67 1230 16.912 25/09/2026 09:21:03 ENX
68 300 16.876 25/09/2026 09:21:25 CEU
69 343 16.878 25/09/2026 09:21:25 ENX
70 344 16.878 25/09/2026 09:21:25 ENX
71 344 16.878 25/09/2026 09:21:25 ENX
72 344 16.878 25/09/2026 09:21:25 ENX
73 280 16.878 25/09/2026 09:21:25 ENX
74 300 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
75 17 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
76 300 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
77 300 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
78 300 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
79 296 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
80 300 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
81 265 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
82 35 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
83 282 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
84 33 16.844 25/09/2026 09:21:34 ENX
85 250 16.828 25/09/2026 09:23:07 CEU
86 260 16.84 25/09/2026 09:23:56 CEU
87 684 16.84 25/09/2026 09:23:56 ENX
88 1096 16.834 25/09/2026 09:23:58 ENX
89 70 16.834 25/09/2026 09:23:58 ENX
90 260 16.89 25/09/2026 09:25:03 CEU
91 624 16.89 25/09/2026 09:25:18 ENX
92 260 16.888 25/09/2026 09:25:18 CEU
93 450 16.91 25/09/2026 09:28:25 ENX
94 1138 16.91 25/09/2026 09:28:25 ENX
95 126 16.95 25/09/2026 09:29:51 CEU
96 164 16.946 25/09/2026 09:29:51 ENX
97 54 16.956 25/09/2026 09:29:51 CEU
98 68 16.956 25/09/2026 09:29:51 CEU
99 45 16.956 25/09/2026 09:29:51 CEU
100 707 16.956 25/09/2026 09:29:51 CEU
101 130 16.946 25/09/2026 09:29:51 ENX
102 110 16.936 25/09/2026 09:30:25 CEU
103 230 16.916 25/09/2026 09:30:49 ENX
104 120 16.9 25/09/2026 09:31:44 CEU
105 515 16.9 25/09/2026 09:31:44 ENX
106 200 16.9 25/09/2026 09:31:44 ENX
107 120 16.9 25/09/2026 09:33:43 CEU
108 110 16.9 25/09/2026 09:33:43 CEU
109 240 16.9 25/09/2026 09:33:43 ENX
110 240 16.9 25/09/2026 09:33:43 ENX
111 120 16.89 25/09/2026 09:34:46 CEU
112 195 16.894 25/09/2026 09:34:46 ENX
113 110 16.904 25/09/2026 09:35:48 CEU
114 179 16.908 25/09/2026 09:37:28 ENX
115 110 16.902 25/09/2026 09:37:36 CEU
116 120 16.902 25/09/2026 09:37:36 CEU
117 23 16.896 25/09/2026 09:37:36 ENX
118 213 16.896 25/09/2026 09:37:36 ENX
119 110 16.892 25/09/2026 09:38:46 CEU
120 150 16.866 25/09/2026 09:38:47 ENX
121 213 16.866 25/09/2026 09:39:36 ENX
122 69 16.874 25/09/2026 09:39:43 CEU
123 51 16.874 25/09/2026 09:39:43 CEU
124 110 16.864 25/09/2026 09:40:53 CEU
125 120 16.862 25/09/2026 09:40:53 CEU
126 110 16.872 25/09/2026 09:43:29 CEU
127 120 16.872 25/09/2026 09:43:29 CEU
128 281 16.874 25/09/2026 09:43:29 ENX
129 62 16.874 25/09/2026 09:43:56 ENX
130 92 16.874 25/09/2026 09:43:56 ENX
131 2 16.874 25/09/2026 09:43:56 ENX
132 110 16.876 25/09/2026 09:44:42 CEU
133 83 16.87 25/09/2026 09:44:58 ENX
134 145 16.87 25/09/2026 09:44:58 ENX
135 130 16.866 25/09/2026 09:45:54 CEU
136 120 16.864 25/09/2026 09:45:54 CEU
137 52 16.864 25/09/2026 09:46:52 ENX
138 156 16.864 25/09/2026 09:46:59 ENX
139 130 16.86 25/09/2026 09:47:44 CEU
140 35 16.856 25/09/2026 09:48:45 CEU
141 85 16.856 25/09/2026 09:48:45 CEU
142 131 16.85 25/09/2026 09:49:34 ENX
143 100 16.856 25/09/2026 09:49:46 CEU
144 10 16.856 25/09/2026 09:49:46 CEU
145 130 16.858 25/09/2026 09:51:06 CEU
146 110 16.858 25/09/2026 09:51:06 CEU
147 233 16.85 25/09/2026 09:51:19 ENX
148 110 16.86 25/09/2026 09:52:42 CEU
149 20 16.846 25/09/2026 09:52:44 ENX
150 32 16.846 25/09/2026 09:52:44 ENX
151 78 16.846 25/09/2026 09:52:44 ENX
152 5 16.846 25/09/2026 09:52:44 ENX
153 110 16.82 25/09/2026 09:53:07 CEU
154 120 16.814 25/09/2026 09:54:11 CEU
155 328 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
156 453 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
157 291 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
158 37 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
159 405 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
160 37 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
161 291 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
162 158 16.8 25/09/2026 09:54:11 ENX
163 232 16.802 25/09/2026 09:54:22 ENX
164 130 16.776 25/09/2026 09:55:10 CEU
165 260 16.776 25/09/2026 09:55:10 ENX
166 130 16.78 25/09/2026 09:56:45 CEU
167 232 16.774 25/09/2026 09:56:45 ENX
168 110 16.764 25/09/2026 09:57:10 CEU
169 377 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
170 377 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
171 242 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
172 377 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
173 377 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
174 296 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
175 106 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
176 90 16.768 25/09/2026 09:57:10 ENX
177 377 16.752 25/09/2026 09:57:40 ENX
178 106 16.752 25/09/2026 09:57:40 ENX
179 271 16.752 25/09/2026 09:57:44 ENX
180 377 16.752 25/09/2026 09:57:44 ENX
181 377 16.752 25/09/2026 09:57:44 ENX
182 110 16.784 25/09/2026 09:59:22 CEU
183 110 16.784 25/09/2026 09:59:22 CEU
184 262 16.786 25/09/2026 09:59:22 ENX
185 226 16.786 25/09/2026 09:59:22 ENX
186 120 16.788 25/09/2026 10:00:43 CEU
187 228 16.784 25/09/2026 10:00:43 ENX
188 242 16.782 25/09/2026 10:01:04 ENX
189 110 16.778 25/09/2026 10:01:04 CEU
190 238 16.794 25/09/2026 10:02:42 ENX
191 250 16.796 25/09/2026 10:03:05 ENX
192 17 16.8 25/09/2026 10:03:40 CEU
193 103 16.8 25/09/2026 10:03:40 CEU
194 230 16.802 25/09/2026 10:04:15 ENX
195 100 16.8 25/09/2026 10:04:15 CEU
196 130 16.8 25/09/2026 10:04:15 CEU
197 110 16.8 25/09/2026 10:04:47 CEU
198 220 16.79 25/09/2026 10:04:57 ENX
199 220 16.806 25/09/2026 10:06:22 ENX
200 235 16.808 25/09/2026 10:07:42 ENX
201 38 16.808 25/09/2026 10:07:42 ENX
202 256 16.808 25/09/2026 10:08:33 ENX
203 350 16.806 25/09/2026 10:08:45 CEU
204 1 16.808 25/09/2026 10:08:45 ENX
205 21 16.804 25/09/2026 10:08:45 CEU
206 99 16.804 25/09/2026 10:08:45 CEU
207 253 16.81 25/09/2026 10:09:04 ENX
208 263 16.816 25/09/2026 10:10:09 ENX
209 120 16.808 25/09/2026 10:10:13 AQU
210 100 16.806 25/09/2026 10:10:13 CEU
211 100 16.8 25/09/2026 10:10:52 CEU
212 253 16.794 25/09/2026 10:10:55 ENX
213 130 16.798 25/09/2026 10:12:26 CEU
214 115 16.81 25/09/2026 10:13:15 AQU
215 130 16.81 25/09/2026 10:13:15 CEU
216 233 16.81 25/09/2026 10:13:15 ENX
217 221 16.81 25/09/2026 10:13:15 ENX
218 247 16.796 25/09/2026 10:14:32 ENX
219 59 16.802 25/09/2026 10:15:23 CEU
220 61 16.802 25/09/2026 10:15:23 CEU
221 115 16.81 25/09/2026 10:16:15 AQU
222 120 16.812 25/09/2026 10:16:24 CEU
223 202 16.812 25/09/2026 10:16:51 ENX
224 42 16.812 25/09/2026 10:16:51 ENX
225 234 16.812 25/09/2026 10:16:51 ENX
226 132 16.81 25/09/2026 10:17:07 ENX
227 100 16.812 25/09/2026 10:17:25 CEU
228 10 16.808 25/09/2026 10:17:45 AQU
229 120 16.812 25/09/2026 10:18:22 CEU
230 120 16.812 25/09/2026 10:19:24 CEU
231 230 16.806 25/09/2026 10:20:36 CEU
232 220 16.808 25/09/2026 10:20:36 AQU
233 120 16.804 25/09/2026 10:20:36 CEU
234 243 16.806 25/09/2026 10:21:13 ENX
235 252 16.806 25/09/2026 10:21:13 ENX
236 110 16.8 25/09/2026 10:21:48 CEU
237 115 16.8 25/09/2026 10:21:48 AQU
238 175 16.804 25/09/2026 10:22:16 ENX
239 52 16.804 25/09/2026 10:22:16 ENX
240 25 16.804 25/09/2026 10:22:16 ENX
241 9 16.802 25/09/2026 10:23:28 CEU
242 101 16.804 25/09/2026 10:23:28 CEU
243 127 16.802 25/09/2026 10:23:47 ENX
244 110 16.8 25/09/2026 10:23:47 AQU
245 120 16.802 25/09/2026 10:23:48 ENX
246 120 16.814 25/09/2026 10:24:24 CEU
247 253 16.814 25/09/2026 10:24:24 ENX
248 110 16.814 25/09/2026 10:25:27 CEU
249 110 16.822 25/09/2026 10:26:08 AQU
250 195 16.816 25/09/2026 10:26:32 ENX
251 130 16.814 25/09/2026 10:26:32 CEU
252 110 16.822 25/09/2026 10:28:04 AQU
253 260 16.816 25/09/2026 10:28:43 CEU
254 100 16.818 25/09/2026 10:28:46 ENX
255 110 16.82 25/09/2026 10:29:03 CEU
256 73 16.822 25/09/2026 10:29:46 ENX
257 196 16.822 25/09/2026 10:29:46 ENX
258 115 16.822 25/09/2026 10:30:02 AQU
259 280 16.818 25/09/2026 10:30:28 ENX
260 123 16.816 25/09/2026 10:30:28 CEU
261 7 16.816 25/09/2026 10:30:28 CEU
262 120 16.808 25/09/2026 10:30:46 CEU
263 101 16.81 25/09/2026 10:31:15 ENX
264 68 16.81 25/09/2026 10:31:24 ENX
265 110 16.822 25/09/2026 10:32:08 CEU
266 4 16.822 25/09/2026 10:33:42 CEU
267 19 16.822 25/09/2026 10:33:42 CEU
268 4 16.822 25/09/2026 10:33:42 CEU
269 6 16.822 25/09/2026 10:33:42 CEU
270 61 16.822 25/09/2026 10:33:49 CEU
271 16 16.822 25/09/2026 10:33:49 CEU
272 110 16.826 25/09/2026 10:34:09 ENX
273 196 16.826 25/09/2026 10:34:19 ENX
274 33 16.824 25/09/2026 10:34:19 CEU
275 235 16.822 25/09/2026 10:34:26 AQU
276 111 16.83 25/09/2026 10:35:15 CEU
277 150 16.83 25/09/2026 10:35:15 ENX
278 125 16.828 25/09/2026 10:35:19 AQU
279 121 16.824 25/09/2026 10:36:33 CEU
280 260 16.824 25/09/2026 10:36:33 ENX
281 143 16.824 25/09/2026 10:36:33 ENX
282 300 16.824 25/09/2026 10:37:54 ENX
283 111 16.836 25/09/2026 10:38:15 CEU
284 121 16.836 25/09/2026 10:38:15 CEU
285 123 16.844 25/09/2026 10:38:49 ENX
286 62 16.844 25/09/2026 10:38:56 ENX
287 120 16.838 25/09/2026 10:39:09 AQU
288 111 16.84 25/09/2026 10:39:09 CEU
289 125 16.836 25/09/2026 10:39:09 AQU
290 175 16.826 25/09/2026 10:40:15 ENX
291 121 16.82 25/09/2026 10:40:15 CEU
292 125 16.842 25/09/2026 10:41:22 AQU
293 111 16.842 25/09/2026 10:41:22 CEU
294 291 16.842 25/09/2026 10:41:22 ENX
295 271 16.842 25/09/2026 10:41:22 ENX
296 121 16.83 25/09/2026 10:41:40 CEU
297 110 16.802 25/09/2026 10:43:19 AQU
298 121 16.796 25/09/2026 10:43:19 CEU
299 271 16.804 25/09/2026 10:43:19 ENX
300 291 16.804 25/09/2026 10:43:19 ENX
301 377 16.78 25/09/2026 10:43:19 ENX
302 109 16.78 25/09/2026 10:43:19 ENX
303 377 16.78 25/09/2026 10:43:19 ENX
304 766 16.78 25/09/2026 10:43:19 ENX
305 150 16.808 25/09/2026 10:44:30 ENX
306 111 16.808 25/09/2026 10:44:30 ENX
307 270 16.806 25/09/2026 10:45:36 ENX
308 120 16.808 25/09/2026 10:45:57 AQU
309 111 16.814 25/09/2026 10:46:30 CEU
310 121 16.814 25/09/2026 10:46:59 CEU
311 212 16.814 25/09/2026 10:46:59 CEU
312 298 16.814 25/09/2026 10:46:59 ENX
313 120 16.816 25/09/2026 10:47:57 AQU
314 270 16.832 25/09/2026 10:49:42 ENX
315 572 16.832 25/09/2026 10:49:42 ENX
316 125 16.828 25/09/2026 10:49:42 AQU
317 111 16.828 25/09/2026 10:50:28 CEU
318 242 16.828 25/09/2026 10:50:28 CEU
319 300 16.828 25/09/2026 10:50:28 ENX
320 125 16.822 25/09/2026 10:51:37 AQU
321 303 16.824 25/09/2026 10:51:37 ENX
322 267 16.836 25/09/2026 10:52:50 ENX
323 25 16.836 25/09/2026 10:53:12 ENX
324 245 16.836 25/09/2026 10:53:12 ENX
325 125 16.832 25/09/2026 10:53:12 AQU
326 111 16.828 25/09/2026 10:53:12 CEU
327 262 16.828 25/09/2026 10:53:12 CEU
328 111 16.828 25/09/2026 10:54:13 CEU
329 280 16.828 25/09/2026 10:54:13 ENX
330 294 16.842 25/09/2026 10:55:49 ENX
331 127 16.84 25/09/2026 10:56:25 ENX
332 187 16.84 25/09/2026 10:56:25 ENX
333 125 16.838 25/09/2026 10:56:25 AQU
334 111 16.838 25/09/2026 10:56:25 CEU
335 17 16.838 25/09/2026 10:56:25 CEU
336 114 16.838 25/09/2026 10:56:25 CEU
337 131 16.83 25/09/2026 10:57:05 CEU
338 272 16.832 25/09/2026 10:57:05 ENX
339 310 16.834 25/09/2026 10:58:38 ENX
340 125 16.83 25/09/2026 10:58:38 AQU
341 131 16.834 25/09/2026 10:58:41 CEU
342 111 16.83 25/09/2026 10:58:56 CEU
343 183 16.83 25/09/2026 10:59:34 ENX
344 130 16.828 25/09/2026 11:00:29 AQU
345 121 16.83 25/09/2026 11:00:29 CEU
346 446 16.824 25/09/2026 11:02:03 ENX
347 84 16.822 25/09/2026 11:02:03 AQU
348 26 16.822 25/09/2026 11:02:03 AQU
349 121 16.816 25/09/2026 11:02:08 CEU
350 121 16.816 25/09/2026 11:02:08 CEU
351 111 16.816 25/09/2026 11:03:34 CEU
352 120 16.812 25/09/2026 11:04:04 AQU
353 131 16.804 25/09/2026 11:04:18 CEU
354 9 16.804 25/09/2026 11:05:22 ENX
355 102 16.804 25/09/2026 11:05:30 ENX
356 121 16.802 25/09/2026 11:05:30 CEU
357 125 16.806 25/09/2026 11:06:01 AQU
358 121 16.802 25/09/2026 11:06:32 CEU
359 180 16.796 25/09/2026 11:07:18 ENX
360 111 16.796 25/09/2026 11:07:30 CEU
361 115 16.79 25/09/2026 11:07:31 AQU
362 104 16.796 25/09/2026 11:08:21 ENX
363 120 16.79 25/09/2026 11:09:55 AQU
364 252 16.788 25/09/2026 11:09:55 CEU
365 102 16.786 25/09/2026 11:09:55 CEU
366 371 16.78 25/09/2026 11:09:55 ENX
367 265 16.776 25/09/2026 11:10:01 ENX
368 158 16.782 25/09/2026 11:10:14 ENX
369 377 16.752 25/09/2026 11:10:28 ENX
370 115 16.752 25/09/2026 11:10:28 ENX
371 377 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
372 377 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
373 377 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
374 40 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
375 200 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
376 177 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
377 452 16.74 25/09/2026 11:10:29 ENX
378 377 16.728 25/09/2026 11:10:34 ENX
379 377 16.728 25/09/2026 11:10:34 ENX
380 502 16.728 25/09/2026 11:10:34 ENX
381 336 16.728 25/09/2026 11:10:34 ENX
382 41 16.728 25/09/2026 11:10:34 ENX
383 12 16.728 25/09/2026 11:10:34 ENX
384 122 16.742 25/09/2026 11:11:36 CEU
385 393 16.742 25/09/2026 11:11:36 ENX
386 125 16.736 25/09/2026 11:11:36 AQU
387 102 16.732 25/09/2026 11:11:36 CEU
388 355 16.728 25/09/2026 11:12:37 ENX
389 364 16.732 25/09/2026 11:12:37 ENX
390 122 16.726 25/09/2026 11:12:37 CEU
391 350 16.74 25/09/2026 11:13:16 ENX
392 115 16.736 25/09/2026 11:13:16 AQU
393 132 16.744 25/09/2026 11:14:24 CEU
394 397 16.744 25/09/2026 11:14:24 ENX
395 26 16.732 25/09/2026 11:15:22 ENX
396 357 16.734 25/09/2026 11:15:26 ENX
397 125 16.738 25/09/2026 11:16:16 AQU
398 102 16.738 25/09/2026 11:16:16 CEU
399 112 16.738 25/09/2026 11:16:16 CEU
400 360 16.738 25/09/2026 11:16:16 ENX
401 400 16.736 25/09/2026 11:17:48 ENX
402 122 16.726 25/09/2026 11:17:53 CEU
403 132 16.726 25/09/2026 11:17:53 CEU
404 120 16.728 25/09/2026 11:17:53 AQU
405 135 16.728 25/09/2026 11:18:30 ENX
406 132 16.73 25/09/2026 11:19:29 CEU
407 125 16.73 25/09/2026 11:19:57 AQU
408 403 16.73 25/09/2026 11:20:25 ENX
409 700 16.73 25/09/2026 11:20:25 ENX
410 122 16.748 25/09/2026 11:21:12 ENX
411 112 16.742 25/09/2026 11:21:19 CEU
412 112 16.742 25/09/2026 11:21:19 CEU
413 120 16.738 25/09/2026 11:21:57 AQU
414 23 16.742 25/09/2026 11:22:26 CEU
415 99 16.742 25/09/2026 11:22:26 CEU
416 134 16.74 25/09/2026 11:23:21 ENX
417 130 16.736 25/09/2026 11:23:21 AQU
418 122 16.736 25/09/2026 11:23:21 CEU
419 122 16.746 25/09/2026 11:24:35 CEU
420 54 16.744 25/09/2026 11:24:35 CEU
421 45 16.744 25/09/2026 11:24:35 CEU
422 221 16.748 25/09/2026 11:24:35 ENX
423 23 16.744 25/09/2026 11:24:35 CEU
424 120 16.728 25/09/2026 11:25:27 AQU
425 112 16.726 25/09/2026 11:25:27 CEU
426 112 16.704 25/09/2026 11:27:14 CEU
427 104 16.706 25/09/2026 11:28:20 ENX
428 125 16.704 25/09/2026 11:28:20 AQU
429 122 16.704 25/09/2026 11:28:20 CEU
430 122 16.712 25/09/2026 11:29:08 CEU
431 154 16.712 25/09/2026 11:29:08 ENX
432 31 16.72 25/09/2026 11:29:44 ENX
433 125 16.708 25/09/2026 11:29:46 AQU
434 10 16.71 25/09/2026 11:29:48 ENX
435 39 16.714 25/09/2026 11:29:49 CEU
436 7 16.718 25/09/2026 11:29:49 CEU
437 23 16.72 25/09/2026 11:29:51 ENX
438 200 16.702 25/09/2026 11:30:08 CEU
439 200 16.7 25/09/2026 11:31:52 CEU
440 55 16.706 25/09/2026 11:32:18 AQU
441 75 16.706 25/09/2026 11:32:18 AQU
442 200 16.7 25/09/2026 11:32:52 CEU
443 190 16.708 25/09/2026 11:34:56 CEU
444 200 16.708 25/09/2026 11:34:56 CEU
445 115 16.706 25/09/2026 11:34:56 ENX
446 120 16.706 25/09/2026 11:34:56 AQU
447 120 16.702 25/09/2026 11:36:43 AQU
448 128 16.696 25/09/2026 11:36:43 CEU
449 36 16.696 25/09/2026 11:36:43 CEU
450 26 16.696 25/09/2026 11:36:43 CEU
451 10 16.696 25/09/2026 11:36:43 CEU
452 115 16.696 25/09/2026 11:38:05 AQU
453 220 16.686 25/09/2026 11:38:42 CEU
454 390 16.686 25/09/2026 11:38:42 CEU
455 85 16.688 25/09/2026 11:38:47 ENX
456 113 16.714 25/09/2026 11:39:20 ENX
457 237 16.732 25/09/2026 11:39:34 ENX
458 125 16.726 25/09/2026 11:39:34 AQU
459 249 16.732 25/09/2026 11:39:34 ENX
460 169 16.732 25/09/2026 11:39:54 CEU
461 31 16.732 25/09/2026 11:39:54 CEU
462 168 16.734 25/09/2026 11:40:19 ENX
463 79 16.734 25/09/2026 11:40:19 ENX
464 93 16.734 25/09/2026 11:40:19 ENX
465 120 16.742 25/09/2026 11:41:41 AQU
466 250 16.744 25/09/2026 11:41:41 ENX
467 190 16.734 25/09/2026 11:42:56 CEU
468 120 16.728 25/09/2026 11:43:28 AQU
469 390 16.728 25/09/2026 11:43:28 CEU
470 190 16.728 25/09/2026 11:43:28 CEU
471 5 16.726 25/09/2026 11:43:38 ENX
472 160 16.726 25/09/2026 11:43:45 ENX
473 210 16.724 25/09/2026 11:44:28 CEU
474 354 16.732 25/09/2026 11:45:36 ENX
475 167 16.73 25/09/2026 11:45:38 CEU
476 13 16.73 25/09/2026 11:45:38 CEU
477 200 16.73 25/09/2026 11:46:54 CEU
478 240 16.734 25/09/2026 11:49:02 AQU
479 390 16.73 25/09/2026 11:49:15 CEU
480 190 16.73 25/09/2026 11:49:15 CEU
481 102 16.73 25/09/2026 11:49:15 ENX
482 25 16.728 25/09/2026 11:49:52 ENX
483 205 16.728 25/09/2026 11:49:52 ENX
484 110 16.724 25/09/2026 11:49:53 AQU
485 190 16.718 25/09/2026 11:50:04 CEU
486 190 16.708 25/09/2026 11:51:02 CEU
487 105 16.714 25/09/2026 11:52:03 ENX
488 200 16.724 25/09/2026 11:52:54 CEU
489 5 16.716 25/09/2026 11:52:54 AQU
490 115 16.716 25/09/2026 11:52:54 AQU
491 120 16.726 25/09/2026 11:53:54 AQU
492 200 16.726 25/09/2026 11:53:54 CEU
493 220 16.73 25/09/2026 11:54:41 CEU
494 115 16.726 25/09/2026 11:55:44 AQU
495 180 16.726 25/09/2026 11:55:52 CEU
496 110 16.73 25/09/2026 11:56:41 ENX
497 120 16.728 25/09/2026 11:57:26 AQU
498 210 16.728 25/09/2026 11:57:26 CEU
499 200 16.728 25/09/2026 11:57:26 CEU
500 239 16.732 25/09/2026 11:57:42 ENX
501 220 16.726 25/09/2026 11:58:55 CEU
502 336 16.726 25/09/2026 11:58:55 ENX
503 200 16.728 25/09/2026 11:59:54 CEU
504 110 16.728 25/09/2026 11:59:59 AQU
505 282 16.728 25/09/2026 12:00:26 ENX
506 115 16.72 25/09/2026 12:01:31 AQU
507 200 16.722 25/09/2026 12:01:31 CEU
508 200 16.722 25/09/2026 12:01:31 CEU
509 220 16.708 25/09/2026 12:01:49 ENX
510 200 16.694 25/09/2026 12:02:47 CEU
511 227 16.686 25/09/2026 12:02:50 ENX
512 69 16.686 25/09/2026 12:02:50 ENX
513 210 16.69 25/09/2026 12:03:52 CEU
514 1 16.692 25/09/2026 12:04:00 AQU
515 66 16.692 25/09/2026 12:04:00 AQU
516 58 16.694 25/09/2026 12:04:00 AQU
517 220 16.69 25/09/2026 12:04:54 CEU
518 37 16.692 25/09/2026 12:05:58 AQU
519 57 16.694 25/09/2026 12:05:58 AQU
520 2909 16.68 25/09/2026 12:06:34 ENX
521 200 16.682 25/09/2026 12:06:34 CEU
522 200 16.682 25/09/2026 12:06:34 CEU
523 187 16.68 25/09/2026 12:06:43 ENX
524 202 16.68 25/09/2026 12:06:43 ENX
525 120 16.682 25/09/2026 12:07:25 AQU
526 190 16.682 25/09/2026 12:07:25 CEU
527 19 16.682 25/09/2026 12:07:25 ENX
528 148 16.682 25/09/2026 12:07:25 ENX
529 192 16.682 25/09/2026 12:07:25 ENX
530 369 16.694 25/09/2026 12:08:46 ENX
531 190 16.694 25/09/2026 12:08:58 CEU
532 190 16.694 25/09/2026 12:09:56 CEU
533 120 16.684 25/09/2026 12:09:56 AQU
534 24 16.686 25/09/2026 12:10:48 ENX
535 28 16.69 25/09/2026 12:10:48 ENX
536 104 16.69 25/09/2026 12:10:48 ENX
537 120 16.7 25/09/2026 12:12:16 AQU
538 370 16.7 25/09/2026 12:12:16 CEU
539 200 16.698 25/09/2026 12:12:16 CEU
540 64 16.702 25/09/2026 12:14:18 AQU
541 49 16.704 25/09/2026 12:14:18 CEU
542 30 16.704 25/09/2026 12:14:18 CEU
543 91 16.704 25/09/2026 12:14:18 CEU
544 111 16.704 25/09/2026 12:14:18 CEU
545 79 16.704 25/09/2026 12:14:18 CEU
546 190 16.706 25/09/2026 12:15:47 CEU
547 125 16.704 25/09/2026 12:15:53 AQU
548 56 16.704 25/09/2026 12:15:53 AQU
549 220 16.69 25/09/2026 12:16:52 CEU
550 169 16.692 25/09/2026 12:17:44 ENX
551 210 16.69 25/09/2026 12:18:00 CEU
552 115 16.688 25/09/2026 12:18:00 AQU
553 200 16.686 25/09/2026 12:19:04 CEU
554 187 16.686 25/09/2026 12:19:04 ENX
555 200 16.702 25/09/2026 12:21:44 CEU
556 380 16.702 25/09/2026 12:21:44 CEU
557 270 16.712 25/09/2026 12:21:56 ENX
558 115 16.71 25/09/2026 12:21:56 AQU
559 120 16.71 25/09/2026 12:21:56 AQU
560 200 16.712 25/09/2026 12:23:02 CEU
561 180 16.712 25/09/2026 12:24:00 CEU
562 125 16.71 25/09/2026 12:24:00 AQU
563 190 16.704 25/09/2026 12:24:45 CEU
564 200 16.698 25/09/2026 12:25:07 CEU
565 130 16.694 25/09/2026 12:26:02 AQU
566 125 16.704 25/09/2026 12:28:03 AQU
567 116 16.704 25/09/2026 12:28:03 ENX
568 190 16.706 25/09/2026 12:28:03 CEU
569 190 16.706 25/09/2026 12:28:03 CEU
570 200 16.704 25/09/2026 12:29:04 CEU
571 125 16.704 25/09/2026 12:30:04 AQU
572 30 16.704 25/09/2026 12:30:06 CEU
573 170 16.704 25/09/2026 12:30:06 CEU
574 190 16.7 25/09/2026 12:31:04 CEU
575 200 16.694 25/09/2026 12:31:35 CEU
576 115 16.692 25/09/2026 12:31:39 AQU
577 120 16.7 25/09/2026 12:33:40 AQU
578 170 16.698 25/09/2026 12:33:40 CEU
579 210 16.698 25/09/2026 12:33:40 CEU
580 190 16.692 25/09/2026 12:34:52 CEU
581 55 16.69 25/09/2026 12:34:54 ENX
582 28 16.69 25/09/2026 12:34:54 ENX
583 183 16.69 25/09/2026 12:34:54 ENX
584 125 16.706 25/09/2026 12:36:06 AQU
585 125 16.718 25/09/2026 12:38:15 AQU
586 125 16.71 25/09/2026 12:39:25 AQU
587 200 16.71 25/09/2026 12:39:25 CEU
588 770 16.71 25/09/2026 12:39:25 CEU
589 210 16.706 25/09/2026 12:40:28 CEU
590 120 16.692 25/09/2026 12:41:52 AQU
591 141 16.698 25/09/2026 12:41:56 CEU
592 39 16.698 25/09/2026 12:41:56 CEU
593 180 16.686 25/09/2026 12:42:48 CEU
594 170 16.684 25/09/2026 12:43:58 CEU
595 125 16.682 25/09/2026 12:43:59 AQU
596 395 16.692 25/09/2026 12:44:32 ENX
597 210 16.692 25/09/2026 12:44:56 CEU
598 200 16.7 25/09/2026 12:45:17 CEU
599 135 16.702 25/09/2026 12:45:17 ENX
600 276 16.702 25/09/2026 12:45:17 ENX
601 115 16.7 25/09/2026 12:45:31 AQU
602 441 16.706 25/09/2026 12:46:18 ENX
603 200 16.702 25/09/2026 12:46:23 CEU
604 110 16.71 25/09/2026 12:48:37 AQU
605 129 16.712 25/09/2026 12:48:37 ENX
606 220 16.704 25/09/2026 12:49:03 CEU
607 120 16.708 25/09/2026 12:49:45 AQU
608 128 16.712 25/09/2026 12:50:03 ENX
609 760 16.742 25/09/2026 12:52:15 CEU
610 180 16.74 25/09/2026 12:52:15 CEU
611 147 16.742 25/09/2026 12:52:15 ENX
612 120 16.74 25/09/2026 12:52:15 AQU
613 210 16.734 25/09/2026 12:53:07 CEU
614 120 16.728 25/09/2026 12:53:49 AQU
615 213 16.742 25/09/2026 12:54:34 ENX
616 679 16.764 25/09/2026 12:56:30 ENX
617 110 16.77 25/09/2026 12:57:16 ENX
618 200 16.77 25/09/2026 12:57:16 CEU
619 600 16.77 25/09/2026 12:57:16 CEU
620 240 16.764 25/09/2026 12:58:21 AQU
621 210 16.764 25/09/2026 12:58:21 CEU
622 125 16.764 25/09/2026 13:00:09 AQU
623 190 16.756 25/09/2026 13:00:30 CEU
624 180 16.756 25/09/2026 13:00:30 CEU
625 32 16.76 25/09/2026 13:01:36 ENX
626 200 16.768 25/09/2026 13:02:04 CEU
627 188 16.768 25/09/2026 13:02:04 ENX
628 491 16.768 25/09/2026 13:02:04 ENX
629 120 16.764 25/09/2026 13:02:04 AQU
630 200 16.754 25/09/2026 13:02:45 CEU
631 125 16.748 25/09/2026 13:03:33 AQU
632 210 16.75 25/09/2026 13:03:33 CEU
633 216 16.77 25/09/2026 13:05:01 CEU
634 4 16.77 25/09/2026 13:05:01 CEU
635 202 16.766 25/09/2026 13:05:02 ENX
636 200 16.762 25/09/2026 13:05:09 CEU
637 120 16.748 25/09/2026 13:05:47 AQU
638 210 16.766 25/09/2026 13:08:01 CEU
639 190 16.764 25/09/2026 13:08:08 CEU
640 125 16.764 25/09/2026 13:08:08 AQU
641 150 16.764 25/09/2026 13:08:08 ENX
642 180 16.76 25/09/2026 13:08:15 CEU
643 170 16.758 25/09/2026 13:09:59 CEU
644 51 16.75 25/09/2026 13:09:59 AQU
645 200 16.758 25/09/2026 13:11:00 CEU
646 27 16.756 25/09/2026 13:12:00 CEU
647 131 16.756 25/09/2026 13:12:00 CEU
648 22 16.758 25/09/2026 13:12:00 CEU
649 121 16.756 25/09/2026 13:12:03 ENX
650 120 16.752 25/09/2026 13:12:04 AQU
651 10 16.754 25/09/2026 13:12:04 ENX
652 200 16.738 25/09/2026 13:12:19 CEU
653 111 16.74 25/09/2026 13:12:19 ENX
654 195 16.73 25/09/2026 13:12:32 ENX
655 110 16.726 25/09/2026 13:14:52 AQU
656 62 16.73 25/09/2026 13:14:58 CEU
657 148 16.732 25/09/2026 13:14:58 CEU
658 180 16.734 25/09/2026 13:15:24 ENX
659 200 16.73 25/09/2026 13:15:55 CEU
660 36 16.73 25/09/2026 13:15:55 CEU
661 174 16.73 25/09/2026 13:15:55 CEU
662 61 16.728 25/09/2026 13:16:19 AQU
663 180 16.73 25/09/2026 13:16:57 CEU
664 200 16.726 25/09/2026 13:19:02 CEU
665 620 16.718 25/09/2026 13:21:35 CEU
666 220 16.718 25/09/2026 13:21:35 CEU
667 225 16.716 25/09/2026 13:21:35 AQU
668 125 16.714 25/09/2026 13:21:36 AQU
669 68 16.712 25/09/2026 13:21:48 ENX
670 74 16.712 25/09/2026 13:21:48 ENX
671 17 16.712 25/09/2026 13:21:54 ENX
672 1 16.71 25/09/2026 13:24:19 AQU
673 114 16.714 25/09/2026 13:24:19 AQU
674 119 16.708 25/09/2026 13:24:48 ENX
675 60 16.708 25/09/2026 13:24:52 CEU
676 1 16.708 25/09/2026 13:24:58 CEU
677 64 16.708 25/09/2026 13:24:58 CEU
678 75 16.708 25/09/2026 13:24:58 CEU
679 520 16.704 25/09/2026 13:25:29 CEU
680 40 16.704 25/09/2026 13:25:29 CEU
681 120 16.7 25/09/2026 13:25:29 AQU
682 187 16.702 25/09/2026 13:25:42 ENX
683 190 16.7 25/09/2026 13:26:43 CEU
684 5 16.698 25/09/2026 13:27:52 CEU
685 185 16.698 25/09/2026 13:27:52 CEU
686 37 16.692 25/09/2026 13:28:01 AQU
687 210 16.69 25/09/2026 13:28:26 CEU
688 115 16.69 25/09/2026 13:29:48 AQU
689 190 16.686 25/09/2026 13:29:48 CEU
690 186 16.692 25/09/2026 13:29:48 ENX
691 200 16.674 25/09/2026 13:30:14 CEU
692 110 16.678 25/09/2026 13:30:46 ENX
693 1 16.668 25/09/2026 13:31:12 CEU
694 179 16.668 25/09/2026 13:31:12 CEU
695 20 16.674 25/09/2026 13:31:29 ENX
696 80 16.674 25/09/2026 13:31:29 ENX
697 110 16.674 25/09/2026 13:31:29 ENX
698 91 16.668 25/09/2026 13:31:30 AQU
699 39 16.668 25/09/2026 13:31:30 AQU
700 190 16.664 25/09/2026 13:32:37 CEU
701 173 16.65 25/09/2026 13:33:24 ENX
702 121 16.646 25/09/2026 13:33:24 AQU
703 170 16.644 25/09/2026 13:33:24 CEU
704 222 16.634 25/09/2026 13:33:33 ENX
705 23 16.634 25/09/2026 13:33:33 ENX
706 436 16.686 25/09/2026 13:35:56 ENX
707 615 16.682 25/09/2026 13:35:57 ENX
708 117 16.678 25/09/2026 13:35:57 AQU
709 400 16.672 25/09/2026 13:36:09 CEU
710 28 16.67 25/09/2026 13:36:09 CEU
711 40 16.67 25/09/2026 13:36:09 CEU
712 112 16.67 25/09/2026 13:36:09 CEU
713 29 16.668 25/09/2026 13:37:46 CEU
714 161 16.668 25/09/2026 13:37:46 CEU
715 21 16.668 25/09/2026 13:37:56 ENX
716 229 16.668 25/09/2026 13:37:56 ENX
717 200 16.668 25/09/2026 13:38:48 CEU
718 235 16.672 25/09/2026 13:39:16 ENX
719 220 16.676 25/09/2026 13:39:57 CEU
720 1 16.676 25/09/2026 13:39:57 CEU
721 209 16.676 25/09/2026 13:39:57 CEU
722 210 16.686 25/09/2026 13:41:54 CEU
723 200 16.686 25/09/2026 13:42:52 CEU
724 71 16.692 25/09/2026 13:43:52 CEU
725 139 16.692 25/09/2026 13:43:52 CEU
726 148 16.692 25/09/2026 13:43:54 ENX
727 210 16.692 25/09/2026 13:45:47 CEU
728 150 16.692 25/09/2026 13:45:47 CEU
729 30 16.692 25/09/2026 13:45:47 CEU
730 210 16.684 25/09/2026 13:46:25 CEU
731 140 16.686 25/09/2026 13:46:25 ENX
732 255 16.684 25/09/2026 13:46:28 ENX
733 220 16.696 25/09/2026 13:47:57 CEU
734 79 16.69 25/09/2026 13:48:00 ENX
735 41 16.69 25/09/2026 13:48:14 ENX
736 210 16.69 25/09/2026 13:49:55 CEU
737 190 16.692 25/09/2026 13:51:49 CEU
738 160 16.692 25/09/2026 13:52:52 CEU
739 6 16.692 25/09/2026 13:53:51 CEU
740 654 16.692 25/09/2026 13:54:16 CEU
741 190 16.692 25/09/2026 13:54:16 CEU
742 190 16.678 25/09/2026 13:55:02 CEU
743 200 16.682 25/09/2026 13:56:45 CEU
744 200 16.68 25/09/2026 13:59:45 CEU
745 700 16.678 25/09/2026 13:59:46 AQU
746 700 16.678 25/09/2026 13:59:46 AQU
747 119 16.684 25/09/2026 13:59:49 ENX
748 85 16.684 25/09/2026 13:59:49 ENX
749 380 16.682 25/09/2026 13:59:49 CEU
750 31 16.684 25/09/2026 13:59:51 ENX
751 144 16.684 25/09/2026 13:59:51 ENX
752 17 16.684 25/09/2026 13:59:51 ENX
753 7 16.684 25/09/2026 13:59:51 ENX
754 233 16.678 25/09/2026 14:00:14 AQU
755 467 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
756 190 16.678 25/09/2026 14:00:20 CEU
757 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
758 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
759 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
760 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
761 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
762 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
763 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
764 168 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
765 467 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
766 233 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
767 467 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
768 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
769 233 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
770 467 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
771 233 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
772 233 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
773 467 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
774 233 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
775 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
776 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
777 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
778 700 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
779 327 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
780 373 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
781 96 16.678 25/09/2026 14:00:20 AQU
782 1 16.662 25/09/2026 14:00:46 ENX
783 137 16.662 25/09/2026 14:00:46 ENX
784 131 16.664 25/09/2026 14:01:43 CEU
785 49 16.664 25/09/2026 14:01:43 CEU
786 22 16.646 25/09/2026 14:01:51 CEU
787 168 16.646 25/09/2026 14:01:51 CEU
788 29 16.636 25/09/2026 14:01:52 ENX
789 106 16.636 25/09/2026 14:01:52 ENX
790 42 16.638 25/09/2026 14:01:53 ENX
791 148 16.638 25/09/2026 14:01:53 ENX
792 314 16.638 25/09/2026 14:01:53 ENX
793 279 16.64 25/09/2026 14:01:58 ENX
794 279 16.64 25/09/2026 14:02:03 ENX
795 142 16.64 25/09/2026 14:02:03 ENX
796 190 16.626 25/09/2026 14:03:08 CEU
797 190 16.614 25/09/2026 14:04:29 CEU
798 181 16.616 25/09/2026 14:05:00 ENX
799 35 16.614 25/09/2026 14:05:00 ENX
800 190 16.614 25/09/2026 14:05:45 CEU
801 111 16.622 25/09/2026 14:07:39 ENX
802 190 16.618 25/09/2026 14:08:18 CEU
803 380 16.618 25/09/2026 14:08:18 CEU
804 220 16.622 25/09/2026 14:10:53 CEU
805 194 16.62 25/09/2026 14:10:53 ENX
806 180 16.614 25/09/2026 14:10:53 CEU
807 190 16.612 25/09/2026 14:12:12 CEU
808 200 16.61 25/09/2026 14:12:12 CEU
809 127 16.584 25/09/2026 14:13:10 ENX
810 493 16.584 25/09/2026 14:13:10 ENX
811 190 16.584 25/09/2026 14:13:15 CEU
812 190 16.582 25/09/2026 14:13:20 ENX
813 179 16.582 25/09/2026 14:13:20 ENX
814 9 16.582 25/09/2026 14:13:23 ENX
815 104 16.578 25/09/2026 14:14:53 CEU
816 106 16.58 25/09/2026 14:14:53 CEU
817 180 16.568 25/09/2026 14:15:15 CEU
818 762 16.58 25/09/2026 14:16:32 ENX
819 170 16.578 25/09/2026 14:16:32 CEU
820 16 16.58 25/09/2026 14:16:32 ENX
821 780 16.586 25/09/2026 14:17:57 ENX
822 45 16.586 25/09/2026 14:18:47 CEU
823 45 16.586 25/09/2026 14:18:47 CEU
824 110 16.586 25/09/2026 14:18:47 CEU
825 380 16.586 25/09/2026 14:20:29 CEU
826 220 16.586 25/09/2026 14:20:29 CEU
827 100 16.584 25/09/2026 14:21:18 ENX
828 200 16.584 25/09/2026 14:21:46 CEU
829 7 16.584 25/09/2026 14:21:46 ENX
830 210 16.572 25/09/2026 14:21:59 CEU
831 210 16.578 25/09/2026 14:23:48 CEU
832 103 16.576 25/09/2026 14:23:49 ENX
833 220 16.592 25/09/2026 14:27:43 CEU
834 417 16.588 25/09/2026 14:27:50 CEU
835 163 16.588 25/09/2026 14:27:50 CEU
836 180 16.586 25/09/2026 14:28:45 CEU
837 180 16.592 25/09/2026 14:29:45 CEU
838 180 16.592 25/09/2026 14:30:41 CEU
839 190 16.586 25/09/2026 14:32:02 CEU
840 200 16.586 25/09/2026 14:32:02 CEU
841 543 16.59 25/09/2026 14:32:52 ENX
842 180 16.59 25/09/2026 14:33:54 CEU
843 112 16.59 25/09/2026 14:33:54 ENX
844 191 16.588 25/09/2026 14:33:54 CEU
845 9 16.588 25/09/2026 14:33:54 CEU
846 11 16.594 25/09/2026 14:35:35 CEU
847 179 16.594 25/09/2026 14:35:35 CEU
848 367 16.592 25/09/2026 14:35:57 ENX
849 12 16.592 25/09/2026 14:36:35 CEU
850 198 16.594 25/09/2026 14:36:35 CEU
851 220 16.596 25/09/2026 14:37:03 CEU
852 135 16.596 25/09/2026 14:37:03 ENX
853 190 16.6 25/09/2026 14:39:28 CEU
854 190 16.6 25/09/2026 14:39:28 CEU
855 180 16.606 25/09/2026 14:40:38 CEU
856 56 16.608 25/09/2026 14:41:15 ENX
857 47 16.608 25/09/2026 14:41:15 ENX
858 180 16.604 25/09/2026 14:41:15 CEU
859 172 16.604 25/09/2026 14:42:39 CEU
860 28 16.604 25/09/2026 14:42:39 CEU
861 180 16.616 25/09/2026 14:43:43 CEU
862 419 16.624 25/09/2026 14:44:29 ENX
863 190 16.618 25/09/2026 14:44:29 CEU
864 200 16.622 25/09/2026 14:46:45 CEU
865 210 16.618 25/09/2026 14:46:52 CEU
866 18 16.628 25/09/2026 14:46:54 ENX
867 112 16.63 25/09/2026 14:46:54 ENX
868 266 16.64 25/09/2026 14:46:58 ENX
869 264 16.64 25/09/2026 14:46:58 ENX
870 190 16.638 25/09/2026 14:47:05 CEU
871 143 16.638 25/09/2026 14:47:07 ENX
872 210 16.646 25/09/2026 14:48:19 CEU
873 195 16.642 25/09/2026 14:49:03 ENX
874 220 16.638 25/09/2026 14:50:51 CEU
875 190 16.638 25/09/2026 14:51:54 CEU
876 220 16.636 25/09/2026 14:51:54 CEU
877 180 16.634 25/09/2026 14:52:33 CEU
878 220 16.626 25/09/2026 14:53:29 CEU
879 128 16.628 25/09/2026 14:53:29 ENX
880 145 16.616 25/09/2026 14:53:43 ENX
881 200 16.604 25/09/2026 14:54:49 CEU
882 1 16.604 25/09/2026 14:54:49 CEU
883 9 16.604 25/09/2026 14:54:49 CEU
884 195 16.604 25/09/2026 14:55:07 ENX
885 5 16.6 25/09/2026 14:55:49 CEU
886 195 16.6 25/09/2026 14:55:56 CEU
887 180 16.606 25/09/2026 14:57:15 CEU
888 220 16.606 25/09/2026 14:57:15 CEU
889 288 16.61 25/09/2026 14:57:15 ENX
890 210 16.6 25/09/2026 14:58:48 CEU
891 119 16.598 25/09/2026 14:59:49 CEU
892 81 16.598 25/09/2026 14:59:49 CEU
893 132 16.592 25/09/2026 15:00:47 CEU
894 58 16.592 25/09/2026 15:00:47 CEU
895 193 16.578 25/09/2026 15:01:47 CEU
896 7 16.58 25/09/2026 15:01:47 CEU
897 200 16.566 25/09/2026 15:02:09 CEU
898 104 16.568 25/09/2026 15:02:09 ENX
899 620 16.584 25/09/2026 15:06:47 CEU
900 190 16.584 25/09/2026 15:06:47 CEU
901 320 16.584 25/09/2026 15:06:47 ENX
902 27 16.58 25/09/2026 15:06:47 ENX
903 293 16.58 25/09/2026 15:06:47 ENX
904 320 16.58 25/09/2026 15:06:47 ENX
905 18 16.58 25/09/2026 15:06:47 ENX
906 302 16.58 25/09/2026 15:06:58 ENX
907 320 16.58 25/09/2026 15:06:58 ENX
908 320 16.58 25/09/2026 15:06:58 ENX
909 190 16.584 25/09/2026 15:07:46 CEU
910 300 16.584 25/09/2026 15:07:54 ENX
911 72 16.59 25/09/2026 15:08:43 CEU
912 210 16.598 25/09/2026 15:09:44 CEU
913 47 16.606 25/09/2026 15:10:42 ENX
914 263 16.608 25/09/2026 15:10:42 ENX
915 190 16.6 25/09/2026 15:11:41 CEU
916 348 16.6 25/09/2026 15:11:41 CEU
917 550 16.6 25/09/2026 15:11:41 ENX
918 300 16.6 25/09/2026 15:11:41 ENX
919 210 16.586 25/09/2026 15:12:46 CEU
920 620 16.586 25/09/2026 15:13:51 ENX
921 190 16.586 25/09/2026 15:13:51 CEU
922 320 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
923 310 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
924 320 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
925 296 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
926 318 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
927 2 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
928 318 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
929 180 16.582 25/09/2026 15:13:51 CEU
930 2 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
931 36 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
932 282 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
933 442 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
934 52 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
935 268 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
936 456 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
937 269 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
938 51 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
939 673 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
940 320 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
941 404 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
942 269 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
943 51 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
944 55 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
945 269 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
946 51 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
947 218 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
948 54 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
949 53 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
950 213 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
951 120 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
952 200 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
953 290 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
954 30 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
955 694 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
956 320 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
957 404 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
958 280 16.584 25/09/2026 15:13:51 ENX
959 202 16.58 25/09/2026 15:15:43 CEU
960 28 16.58 25/09/2026 15:15:43 CEU
961 145 16.58 25/09/2026 15:15:44 ENX
962 717 16.58 25/09/2026 15:16:05 ENX
963 165 16.58 25/09/2026 15:16:05 ENX
964 280 16.58 25/09/2026 15:16:05 ENX
965 210 16.588 25/09/2026 15:16:45 CEU
966 200 16.578 25/09/2026 15:16:53 CEU
967 717 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
968 521 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
969 196 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
970 280 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
971 52 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
972 326 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
973 339 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
974 590 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
975 127 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
976 264 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
977 453 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
978 271 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
979 717 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
980 7 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
981 717 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
982 7 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
983 717 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
984 7 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
985 453 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
986 264 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
987 432 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
988 717 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
989 717 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
990 296 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
991 376 16.58 25/09/2026 15:16:53 ENX
992 210 16.57 25/09/2026 15:18:23 CEU
993 330 16.57 25/09/2026 15:18:23 ENX
994 170 16.574 25/09/2026 15:20:25 CEU
995 119 16.574 25/09/2026 15:20:25 CEU
996 91 16.574 25/09/2026 15:20:25 CEU
997 150 16.582 25/09/2026 15:20:43 ENX
998 1 16.582 25/09/2026 15:20:43 ENX
999 159 16.582 25/09/2026 15:20:43 ENX
1000 320 16.606 25/09/2026 15:21:43 ENX
1001 330 16.606 25/09/2026 15:21:43 ENX
1002 180 16.6 25/09/2026 15:21:43 CEU
1003 62 16.606 25/09/2026 15:22:44 ENX
1004 268 16.606 25/09/2026 15:22:44 ENX
1005 210 16.602 25/09/2026 15:22:45 CEU
1006 210 16.644 25/09/2026 15:23:10 CEU
1007 270 16.644 25/09/2026 15:23:10 ENX
1008 200 16.626 25/09/2026 15:24:35 CEU
1009 310 16.624 25/09/2026 15:24:35 ENX
1010 190 16.62 25/09/2026 15:25:05 CEU
1011 24 16.636 25/09/2026 15:26:47 CEU
1012 176 16.636 25/09/2026 15:26:47 CEU
1013 290 16.634 25/09/2026 15:26:50 ENX
1014 190 16.65 25/09/2026 15:27:47 CEU
1015 69 16.644 25/09/2026 15:27:47 ENX
1016 521 16.644 25/09/2026 15:27:47 ENX
1017 104 16.638 25/09/2026 15:28:00 CEU
1018 96 16.638 25/09/2026 15:28:00 CEU
1019 30 16.636 25/09/2026 15:28:00 ENX
1020 310 16.636 25/09/2026 15:28:00 ENX
1021 219 16.69 25/09/2026 15:29:30 CEU
1022 266 16.69 25/09/2026 15:29:30 ENX
1023 450 16.682 25/09/2026 15:30:04 CEU
1024 27 16.702 25/09/2026 15:30:13 ENX
1025 333 16.702 25/09/2026 15:30:15 ENX
1026 20 16.71 25/09/2026 15:30:27 ENX
1027 295 16.714 25/09/2026 15:31:25 ENX
1028 210 16.714 25/09/2026 15:31:25 ENX
1029 63 16.712 25/09/2026 15:31:27 CEU
1030 357 16.712 25/09/2026 15:31:27 CEU
1031 252 16.734 25/09/2026 15:32:00 ENX
1032 30 16.734 25/09/2026 15:32:00 ENX
1033 40 16.734 25/09/2026 15:32:00 ENX
1034 1 16.728 25/09/2026 15:32:01 ENX
1035 91 16.716 25/09/2026 15:32:01 CEU
1036 86 16.716 25/09/2026 15:32:01 CEU
1037 6 16.716 25/09/2026 15:32:01 CEU
1038 255 16.716 25/09/2026 15:32:01 CEU
1039 72 16.716 25/09/2026 15:32:01 CEU
1040 106 16.696 25/09/2026 15:32:52 ENX
1041 420 16.692 25/09/2026 15:33:01 CEU
1042 400 16.668 25/09/2026 15:34:07 CEU
1043 167 16.66 25/09/2026 15:34:38 ENX
1044 440 16.662 25/09/2026 15:35:30 CEU
1045 160 16.664 25/09/2026 15:35:53 ENX
1046 6 16.664 25/09/2026 15:35:53 ENX
1047 440 16.662 25/09/2026 15:35:55 CEU
1048 103 16.67 25/09/2026 15:35:59 ENX
1049 420 16.66 25/09/2026 15:37:02 CEU
1050 144 16.656 25/09/2026 15:37:07 ENX
1051 104 16.652 25/09/2026 15:37:33 ENX
1052 107 16.646 25/09/2026 15:38:14 ENX
1053 171 16.648 25/09/2026 15:38:48 CEU
1054 339 16.648 25/09/2026 15:38:48 CEU
1055 285 16.642 25/09/2026 15:38:55 ENX
1056 450 16.648 25/09/2026 15:39:20 CEU
1057 142 16.65 25/09/2026 15:39:20 ENX
1058 123 16.626 25/09/2026 15:39:38 ENX
1059 259 16.636 25/09/2026 15:39:53 ENX
1060 226 16.636 25/09/2026 15:39:53 ENX
1061 83 16.624 25/09/2026 15:40:04 CEU
1062 117 16.624 25/09/2026 15:40:04 CEU
1063 210 16.624 25/09/2026 15:40:04 CEU
1064 430 16.686 25/09/2026 15:41:32 CEU
1065 546 16.692 25/09/2026 15:41:32 ENX
1066 101 16.68 25/09/2026 15:41:52 ENX
1067 130 16.7 25/09/2026 15:42:03 ENX
1068 806 16.744 25/09/2026 15:42:42 ENX
1069 460 16.738 25/09/2026 15:42:42 CEU
1070 410 16.716 25/09/2026 15:43:10 CEU
1071 70 16.714 25/09/2026 15:43:10 ENX
1072 583 16.714 25/09/2026 15:43:10 ENX
1073 146 16.714 25/09/2026 15:43:10 ENX
1074 280 16.708 25/09/2026 15:43:39 ENX
1075 470 16.72 25/09/2026 15:43:57 CEU
1076 578 16.738 25/09/2026 15:44:36 ENX
1077 232 16.738 25/09/2026 15:44:36 ENX
1078 270 16.73 25/09/2026 15:44:36 ENX
1079 450 16.766 25/09/2026 15:45:14 CEU
1080 860 16.764 25/09/2026 15:45:16 ENX
1081 847 16.768 25/09/2026 15:46:41 ENX
1082 490 16.768 25/09/2026 15:46:54 CEU
1083 470 16.766 25/09/2026 15:47:07 CEU
1084 783 16.76 25/09/2026 15:47:25 ENX
1085 45 16.774 25/09/2026 15:48:54 CEU
1086 385 16.774 25/09/2026 15:48:54 CEU
1087 858 16.768 25/09/2026 15:48:56 ENX
1088 71 16.764 25/09/2026 15:49:52 CEU
1089 409 16.764 25/09/2026 15:49:52 CEU
1090 83 16.766 25/09/2026 15:49:55 ENX
1091 64 16.766 25/09/2026 15:49:55 ENX
1092 308 16.766 25/09/2026 15:49:55 ENX
1093 293 16.766 25/09/2026 15:49:55 ENX
1094 200 16.766 25/09/2026 15:49:55 ENX
1095 506 16.764 25/09/2026 15:50:27 ENX
1096 50 16.762 25/09/2026 15:50:34 ENX
1097 400 16.77 25/09/2026 15:50:50 CEU
1098 382 16.756 25/09/2026 15:50:52 ENX
1099 367 16.788 25/09/2026 15:52:00 ENX
1100 490 16.778 25/09/2026 15:52:01 CEU
1101 410 16.776 25/09/2026 15:52:01 CEU
1102 420 16.77 25/09/2026 15:52:57 CEU
1103 190 16.772 25/09/2026 15:52:57 ENX
1104 74 16.766 25/09/2026 15:54:00 ENX
1105 192 16.766 25/09/2026 15:54:00 ENX
1106 112 16.766 25/09/2026 15:54:01 ENX
1107 114 16.762 25/09/2026 15:54:07 CEU
1108 326 16.762 25/09/2026 15:54:07 CEU
1109 279 16.748 25/09/2026 15:54:52 CEU
1110 191 16.748 25/09/2026 15:54:52 CEU
1111 202 16.764 25/09/2026 15:56:13 ENX
1112 400 16.754 25/09/2026 15:56:14 CEU
1113 270 16.73 25/09/2026 15:56:14 ENX
1114 794 16.74 25/09/2026 15:56:43 ENX
1115 217 16.74 25/09/2026 15:56:43 ENX
1116 480 16.75 25/09/2026 15:57:03 CEU
1117 592 16.754 25/09/2026 15:58:00 ENX
1118 7 16.754 25/09/2026 15:58:00 ENX
1119 470 16.774 25/09/2026 15:58:08 CEU
1120 850 16.772 25/09/2026 15:58:12 ENX
1121 460 16.77 25/09/2026 15:59:38 CEU
1122 470 16.768 25/09/2026 15:59:44 CEU
1123 1046 16.77 25/09/2026 15:59:44 ENX
1124 814 16.764 25/09/2026 16:00:41 ENX
1125 490 16.768 25/09/2026 16:01:29 CEU
1126 485 16.772 25/09/2026 16:01:29 ENX
1127 258 16.756 25/09/2026 16:02:09 CEU
1128 182 16.756 25/09/2026 16:02:09 CEU
1129 107 16.756 25/09/2026 16:02:28 ENX
1130 287 16.748 25/09/2026 16:02:44 CEU
1131 125 16.748 25/09/2026 16:03:34 CEU
1132 510 16.744 25/09/2026 16:03:58 CEU
1133 106 16.742 25/09/2026 16:04:02 ENX
1134 23 16.742 25/09/2026 16:04:02 ENX
1135 28 16.742 25/09/2026 16:04:02 ENX
1136 17 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1137 283 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1138 470 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1139 470 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1140 1 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1141 106 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1142 363 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1143 107 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1144 363 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1145 107 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1146 1196 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1147 470 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1148 833 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1149 53 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1150 417 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1151 144 16.73 25/09/2026 16:04:47 ENX
1152 490 16.73 25/09/2026 16:04:50 CEU
1153 245 16.734 25/09/2026 16:05:19 ENX
1154 282 16.734 25/09/2026 16:05:27 ENX
1155 52 16.734 25/09/2026 16:05:27 ENX
1156 250 16.734 25/09/2026 16:05:28 ENX
1157 52 16.734 25/09/2026 16:05:28 ENX
1158 86 16.734 25/09/2026 16:05:28 ENX
1159 14 16.74 25/09/2026 16:05:40 ENX
1160 290 16.74 25/09/2026 16:05:43 ENX
1161 639 16.74 25/09/2026 16:05:43 ENX
1162 500 16.734 25/09/2026 16:06:21 CEU
1163 378 16.732 25/09/2026 16:06:21 ENX
1164 260 16.73 25/09/2026 16:06:21 ENX
1165 91 16.73 25/09/2026 16:06:21 ENX
1166 219 16.73 25/09/2026 16:06:21 ENX
1167 152 16.732 25/09/2026 16:06:31 ENX
1168 80 16.732 25/09/2026 16:07:07 ENX
1169 470 16.766 25/09/2026 16:08:29 CEU
1170 258 16.764 25/09/2026 16:08:38 CEU
1171 202 16.764 25/09/2026 16:08:38 CEU
1172 258 16.776 25/09/2026 16:08:59 ENX
1173 23 16.776 25/09/2026 16:08:59 ENX
1174 156 16.776 25/09/2026 16:08:59 ENX
1175 330 16.768 25/09/2026 16:09:03 CEU
1176 190 16.768 25/09/2026 16:09:03 CEU
1177 183 16.762 25/09/2026 16:09:57 CEU
1178 247 16.762 25/09/2026 16:10:03 CEU
1179 64 16.754 25/09/2026 16:10:30 ENX
1180 66 16.754 25/09/2026 16:10:30 ENX
1181 244 16.754 25/09/2026 16:10:54 ENX
1182 103 16.75 25/09/2026 16:10:54 CEU
1183 337 16.75 25/09/2026 16:10:54 CEU
1184 361 16.754 25/09/2026 16:10:54 ENX
1185 74 16.748 25/09/2026 16:11:08 ENX
1186 420 16.738 25/09/2026 16:11:40 CEU
1187 170 16.73 25/09/2026 16:12:10 ENX
1188 264 16.73 25/09/2026 16:12:59 CEU
1189 464 16.736 25/09/2026 16:13:06 ENX
1190 158 16.736 25/09/2026 16:13:06 ENX
1191 131 16.73 25/09/2026 16:13:10 CEU
1192 35 16.73 25/09/2026 16:13:10 CEU
1193 100 16.73 25/09/2026 16:13:10 ENX
1194 470 16.73 25/09/2026 16:13:10 ENX
1195 180 16.738 25/09/2026 16:14:01 ENX
1196 81 16.738 25/09/2026 16:14:01 ENX
1197 111 16.738 25/09/2026 16:14:01 ENX
1198 500 16.736 25/09/2026 16:14:22 CEU
1199 460 16.762 25/09/2026 16:15:19 CEU
1200 287 16.762 25/09/2026 16:15:27 ENX
1201 19 16.758 25/09/2026 16:16:34 CEU
1202 451 16.758 25/09/2026 16:16:34 CEU
1203 460 16.746 25/09/2026 16:16:46 CEU
1204 290 16.73 25/09/2026 16:16:46 ENX
1205 470 16.73 25/09/2026 16:16:46 ENX
1206 1078 16.76 25/09/2026 16:17:19 ENX
1207 130 16.758 25/09/2026 16:17:19 ENX
1208 221 16.75 25/09/2026 16:18:04 ENX
1209 134 16.75 25/09/2026 16:18:04 ENX
1210 254 16.744 25/09/2026 16:18:28 CEU
1211 196 16.744 25/09/2026 16:18:28 CEU
1212 182 16.736 25/09/2026 16:18:30 ENX
1213 117 16.734 25/09/2026 16:18:44 ENX
1214 460 16.742 25/09/2026 16:19:13 CEU
1215 167 16.744 25/09/2026 16:19:13 ENX
1216 470 16.734 25/09/2026 16:20:36 CEU
1217 52 16.73 25/09/2026 16:20:50 ENX
1218 418 16.73 25/09/2026 16:20:50 ENX
1219 181 16.73 25/09/2026 16:20:50 ENX
1220 99 16.73 25/09/2026 16:21:02 ENX
1221 470 16.73 25/09/2026 16:21:02 ENX
1222 325 16.73 25/09/2026 16:21:02 ENX
1223 122 16.73 25/09/2026 16:21:07 ENX
1224 23 16.73 25/09/2026 16:21:07 ENX
1225 470 16.73 25/09/2026 16:21:07 ENX
1226 223 16.73 25/09/2026 16:21:07 ENX
1227 106 16.73 25/09/2026 16:21:07 ENX
1228 141 16.73 25/09/2026 16:21:07 ENX
1229 122 16.73 25/09/2026 16:21:15 ENX
1230 78 16.73 25/09/2026 16:21:19 ENX
1231 75 16.734 25/09/2026 16:22:10 ENX
1232 165 16.734 25/09/2026 16:22:10 ENX
1233 480 16.772 25/09/2026 16:22:21 CEU
1234 430 16.772 25/09/2026 16:22:21 CEU
1235 1040 16.77 25/09/2026 16:22:30 ENX
1236 1249 16.77 25/09/2026 16:22:30 ENX
1237 440 16.76 25/09/2026 16:23:01 CEU
1238 106 16.75 25/09/2026 16:23:19 ENX
1239 1080 16.746 25/09/2026 16:23:54 ENX
1240 440 16.762 25/09/2026 16:24:13 CEU
1241 1321 16.742 25/09/2026 16:25:04 ENX
1242 362 16.74 25/09/2026 16:25:04 CEU
1243 158 16.74 25/09/2026 16:25:04 CEU
1244 490 16.768 25/09/2026 16:26:02 CEU
1245 1341 16.768 25/09/2026 16:26:02 ENX
1246 163 16.752 25/09/2026 16:26:40 ENX
1247 1148 16.752 25/09/2026 16:26:40 ENX
1248 197 16.748 25/09/2026 16:28:24 ENX
1249 240 16.758 25/09/2026 16:28:57 ENX
1250 13 16.758 25/09/2026 16:28:57 ENX
1251 410 16.762 25/09/2026 16:29:58 ENX
1252 430 16.76 25/09/2026 16:29:58 ENX
1253 133 16.732 25/09/2026 16:30:24 ENX
1254 155 16.732 25/09/2026 16:30:24 ENX
1255 139 16.732 25/09/2026 16:30:24 ENX
1256 540 16.73 25/09/2026 16:30:43 CEU
1257 570 16.73 25/09/2026 16:30:43 CEU
1258 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1259 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1260 53 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1261 235 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1262 348 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1263 235 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1264 53 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1265 127 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1266 180 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1267 53 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1268 55 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1269 125 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1270 180 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1271 52 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1272 53 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1273 3 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1274 285 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1275 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1276 296 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1277 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1278 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1279 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1280 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1281 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1282 243 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1283 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1284 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1285 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1286 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1287 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1288 58 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1289 81 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1290 149 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1291 791 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1292 288 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1293 67 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1294 221 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1295 42 16.732 25/09/2026 16:30:43 ENX
1296 470 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1297 470 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1298 470 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1299 470 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1300 110 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1301 470 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1302 470 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1303 260 16.73 25/09/2026 16:30:43 ENX
1304 460 16.7 25/09/2026 16:31:39 ENX
1305 470 16.7 25/09/2026 16:31:39 ENX
1306 1 16.7 25/09/2026 16:31:39 ENX
1307 469 16.7 25/09/2026 16:31:39 ENX
1308 60 16.7 25/09/2026 16:31:39 ENX
1309 570 16.682 25/09/2026 16:32:04 CEU
1310 440 16.686 25/09/2026 16:32:04 ENX
1311 98 16.668 25/09/2026 16:32:33 ENX
1312 197 16.668 25/09/2026 16:32:33 ENX
1313 175 16.668 25/09/2026 16:32:33 ENX
1314 1 16.666 25/09/2026 16:32:33 CEU
1315 470 16.668 25/09/2026 16:32:33 ENX
1316 538 16.666 25/09/2026 16:32:33 CEU
1317 1 16.668 25/09/2026 16:32:33 ENX
1318 29 16.668 25/09/2026 16:32:33 ENX
1319 41 16.666 25/09/2026 16:32:33 CEU
1320 138 16.67 25/09/2026 16:33:12 ENX
1321 560 16.68 25/09/2026 16:34:04 CEU
1322 282 16.678 25/09/2026 16:34:04 ENX
1323 429 16.678 25/09/2026 16:34:04 ENX
1324 41 16.678 25/09/2026 16:34:04 ENX
1325 470 16.678 25/09/2026 16:34:04 ENX
1326 90 16.69 25/09/2026 16:34:21 ENX
1327 450 16.688 25/09/2026 16:34:21 ENX
1328 52 16.69 25/09/2026 16:34:21 ENX
1329 418 16.69 25/09/2026 16:34:21 ENX
1330 31 16.69 25/09/2026 16:34:21 ENX
1331 449 16.69 25/09/2026 16:34:21 ENX
1332 530 16.688 25/09/2026 16:34:38 CEU
1333 244 16.688 25/09/2026 16:35:05 ENX
1334 236 16.688 25/09/2026 16:35:05 ENX
1335 470 16.688 25/09/2026 16:35:05 ENX
1336 470 16.688 25/09/2026 16:35:05 ENX
1337 500 16.686 25/09/2026 16:36:04 CEU
1338 53 16.682 25/09/2026 16:36:04 ENX
1339 25 16.682 25/09/2026 16:36:08 ENX
1340 550 16.692 25/09/2026 16:37:02 CEU
1341 255 16.692 25/09/2026 16:37:17 ENX
1342 560 16.702 25/09/2026 16:38:21 CEU
1343 711 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1344 470 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1345 41 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1346 18 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1347 452 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1348 59 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1349 318 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1350 152 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1351 106 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1352 9 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1353 141 16.7 25/09/2026 16:38:21 ENX
1354 262 16.7 25/09/2026 16:38:53 ENX
1355 208 16.7 25/09/2026 16:38:53 ENX
1356 470 16.7 25/09/2026 16:38:53 ENX
1357 480 16.696 25/09/2026 16:38:53 CEU
1358 296 16.7 25/09/2026 16:38:53 ENX
1359 256 16.7 25/09/2026 16:38:53 ENX
1360 8 16.7 25/09/2026 16:38:53 ENX
1361 540 16.708 25/09/2026 16:40:21 CEU
1362 470 16.708 25/09/2026 16:40:21 ENX
1363 120 16.708 25/09/2026 16:40:21 ENX
1364 350 16.708 25/09/2026 16:40:21 ENX
1365 60 16.708 25/09/2026 16:40:21 ENX
1366 470 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1367 460 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1368 400 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1369 106 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1370 364 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1371 106 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1372 84 16.708 25/09/2026 16:40:26 ENX
1373 206 16.7 25/09/2026 16:40:26 CEU
1374 294 16.7 25/09/2026 16:40:26 CEU
1375 77 16.698 25/09/2026 16:41:20 ENX
1376 333 16.698 25/09/2026 16:41:20 ENX
1377 470 16.698 25/09/2026 16:41:20 ENX
1378 178 16.698 25/09/2026 16:41:20 ENX
1379 292 16.698 25/09/2026 16:41:20 ENX
1380 50 16.698 25/09/2026 16:41:20 ENX
1381 520 16.69 25/09/2026 16:41:30 CEU
1382 207 16.688 25/09/2026 16:42:32 ENX
1383 468 16.688 25/09/2026 16:43:43 CEU
1384 263 16.688 25/09/2026 16:44:10 ENX
1385 440 16.688 25/09/2026 16:44:10 ENX
1386 580 16.686 25/09/2026 16:44:10 CEU
1387 22 16.686 25/09/2026 16:44:10 CEU
1388 460 16.688 25/09/2026 16:44:10 ENX
1389 81 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1390 62 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1391 150 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1392 71 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1393 384 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1394 53 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1395 49 16.686 25/09/2026 16:44:10 ENX
1396 307 16.678 25/09/2026 16:44:10 ENX
1397 81 16.674 25/09/2026 16:44:10 ENX
1398 171 16.674 25/09/2026 16:44:10 ENX
1399 200 16.676 25/09/2026 16:44:10 ENX
1400 82 16.676 25/09/2026 16:44:10 ENX
1401 62 16.676 25/09/2026 16:44:10 ENX
1402 4 16.678 25/09/2026 16:44:10 ENX
1403 81 16.678 25/09/2026 16:44:10 ENX
1404 79 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1405 82 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1406 63 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1407 325 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1408 282 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1409 188 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1410 83 16.68 25/09/2026 16:44:10 ENX
1411 590 16.698 25/09/2026 16:44:45 CEU
1412 390 16.702 25/09/2026 16:45:52 ENX
1413 470 16.702 25/09/2026 16:45:55 ENX
1414 470 16.702 25/09/2026 16:45:55 ENX
1415 40 16.702 25/09/2026 16:45:55 ENX
1416 570 16.696 25/09/2026 16:46:10 CEU
1417 240 16.694 25/09/2026 16:46:10 ENX
1418 170 16.694 25/09/2026 16:46:10 ENX
1419 470 16.694 25/09/2026 16:46:10 ENX
1420 470 16.694 25/09/2026 16:46:10 ENX
1421 140 16.694 25/09/2026 16:46:10 ENX
1422 590 16.71 25/09/2026 16:46:56 CEU
1423 550 16.704 25/09/2026 16:47:39 CEU
1424 244 16.704 25/09/2026 16:47:52 ENX
1425 156 16.704 25/09/2026 16:47:52 ENX
1426 470 16.704 25/09/2026 16:47:52 ENX
1427 470 16.704 25/09/2026 16:47:52 ENX
1428 170 16.704 25/09/2026 16:47:52 ENX
1429 440 16.698 25/09/2026 16:48:30 ENX
1430 470 16.698 25/09/2026 16:48:30 ENX
1431 53 16.698 25/09/2026 16:48:30 ENX
1432 417 16.698 25/09/2026 16:48:30 ENX
1433 80 16.698 25/09/2026 16:48:30 ENX
1434 540 16.698 25/09/2026 16:49:16 CEU
1435 410 16.698 25/09/2026 16:49:16 ENX
1436 470 16.696 25/09/2026 16:49:16 ENX
1437 470 16.696 25/09/2026 16:49:16 ENX
1438 20 16.696 25/09/2026 16:49:16 ENX
1439 161 16.684 25/09/2026 16:49:56 CEU
1440 260 16.684 25/09/2026 16:50:04 CEU
1441 119 16.684 25/09/2026 16:50:04 CEU
1442 181 16.692 25/09/2026 16:50:53 ENX
1443 219 16.692 25/09/2026 16:50:53 ENX
1444 20 16.69 25/09/2026 16:51:01 ENX
1445 470 16.692 25/09/2026 16:51:01 ENX
1446 52 16.692 25/09/2026 16:51:01 ENX
1447 418 16.692 25/09/2026 16:51:01 ENX
1448 440 16.688 25/09/2026 16:51:08 ENX
1449 470 16.688 25/09/2026 16:51:08 ENX
1450 600 16.684 25/09/2026 16:51:08 CEU
1451 470 16.688 25/09/2026 16:51:08 ENX
1452 120 16.688 25/09/2026 16:51:08 ENX
1453 33 16.684 25/09/2026 16:52:18 CEU
1454 204 16.684 25/09/2026 16:52:18 CEU
1455 283 16.684 25/09/2026 16:52:18 CEU
1456 107 16.678 25/09/2026 16:52:51 ENX
1457 560 16.69 25/09/2026 16:53:15 CEU
1458 470 16.69 25/09/2026 16:53:15 ENX
1459 430 16.69 25/09/2026 16:53:15 ENX
1460 444 16.69 25/09/2026 16:53:15 ENX
1461 1 16.688 25/09/2026 16:53:15 ENX
1462 469 16.688 25/09/2026 16:53:15 ENX
1463 380 16.688 25/09/2026 16:53:15 ENX
1464 451 16.688 25/09/2026 16:53:15 ENX
1465 138 16.68 25/09/2026 16:55:00 ENX
1466 332 16.68 25/09/2026 16:55:00 ENX
1467 470 16.68 25/09/2026 16:55:00 ENX
1468 888 16.682 25/09/2026 16:55:51 CEU
1469 590 16.682 25/09/2026 16:55:51 CEU
1470 400 16.682 25/09/2026 16:55:51 ENX
1471 470 16.682 25/09/2026 16:55:51 ENX
1472 191 16.682 25/09/2026 16:55:51 CEU
1473 31 16.682 25/09/2026 16:55:51 CEU
1474 511 16.682 25/09/2026 16:55:51 ENX
1475 451 16.682 25/09/2026 16:55:51 ENX
1476 560 16.698 25/09/2026 16:56:51 CEU
1477 26 16.698 25/09/2026 16:57:34 ENX
1478 203 16.698 25/09/2026 16:57:34 ENX
1479 131 16.7 25/09/2026 16:58:18 CEU
1480 99 16.7 25/09/2026 16:58:18 CEU
1481 340 16.7 25/09/2026 16:58:18 CEU
1482 241 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1483 470 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1484 470 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1485 141 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1486 122 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1487 410 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1488 70 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1489 298 16.698 25/09/2026 16:58:31 ENX
1490 239 16.696 25/09/2026 16:58:53 ENX
1491 550 16.706 25/09/2026 17:00:20 CEU
1492 520 16.706 25/09/2026 17:01:24 CEU
1493 470 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1494 520 16.702 25/09/2026 17:01:24 CEU
1495 470 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1496 410 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1497 440 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1498 470 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1499 470 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1500 81 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1501 862 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1502 470 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1503 470 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1504 182 16.708 25/09/2026 17:01:24 ENX
1505 80 16.706 25/09/2026 17:01:24 ENX
1506 266 16.706 25/09/2026 17:01:25 ENX
1507 179 16.706 25/09/2026 17:01:25 ENX
1508 321 16.708 25/09/2026 17:01:25 ENX
1509 81 16.708 25/09/2026 17:01:25 ENX
1510 174 16.708 25/09/2026 17:01:25 ENX
1511 183 16.708 25/09/2026 17:01:25 ENX
1512 227 16.708 25/09/2026 17:01:25 ENX
1513 620 16.702 25/09/2026 17:01:46 CEU
1514 470 16.71 25/09/2026 17:02:13 ENX
1515 470 16.71 25/09/2026 17:02:13 ENX
1516 51 16.71 25/09/2026 17:02:13 ENX
1517 490 16.706 25/09/2026 17:02:31 ENX
1518 590 16.702 25/09/2026 17:02:31 CEU
1519 540 16.692 25/09/2026 17:03:49 CEU
1520 470 16.692 25/09/2026 17:03:49 ENX
1521 380 16.692 25/09/2026 17:03:49 ENX
1522 421 16.692 25/09/2026 17:03:49 ENX
1523 49 16.692 25/09/2026 17:03:49 ENX
1524 171 16.692 25/09/2026 17:03:49 ENX
1525 520 16.692 25/09/2026 17:04:43 CEU
1526 470 16.692 25/09/2026 17:04:43 ENX
1527 420 16.692 25/09/2026 17:04:43 ENX
1528 461 16.692 25/09/2026 17:04:44 ENX
1529 155 16.694 25/09/2026 17:06:24 CEU
1530 7 16.694 25/09/2026 17:06:24 CEU
1531 338 16.694 25/09/2026 17:06:24 CEU
1532 470 16.69 25/09/2026 17:06:24 ENX
1533 470 16.69 25/09/2026 17:06:24 ENX
1534 328 16.69 25/09/2026 17:06:24 ENX
1535 142 16.69 25/09/2026 17:06:24 ENX
1536 461 16.69 25/09/2026 17:06:24 ENX
1537 1 16.69 25/09/2026 17:06:24 ENX
1538 500 16.688 25/09/2026 17:06:24 ENX
1539 520 16.692 25/09/2026 17:07:17 CEU
1540 390 16.692 25/09/2026 17:07:17 ENX
1541 470 16.692 25/09/2026 17:07:17 ENX
1542 106 16.692 25/09/2026 17:07:17 ENX
1543 326 16.692 25/09/2026 17:07:17 ENX
1544 38 16.692 25/09/2026 17:07:17 ENX
1545 11 16.692 25/09/2026 17:07:17 ENX
1546 460 16.69 25/09/2026 17:07:28 ENX
1547 490 16.688 25/09/2026 17:07:28 CEU
1548 322 16.684 25/09/2026 17:08:10 ENX
1549 148 16.684 25/09/2026 17:08:10 ENX
1550 431 16.684 25/09/2026 17:08:10 ENX
1551 3 16.684 25/09/2026 17:08:10 ENX
1552 37 16.684 25/09/2026 17:08:10 ENX
1553 13 16.682 25/09/2026 17:08:10 ENX
1554 52 16.682 25/09/2026 17:08:10 ENX
1555 164 16.682 25/09/2026 17:08:10 ENX
1556 251 16.682 25/09/2026 17:08:10 ENX
1557 570 16.682 25/09/2026 17:08:44 CEU
1558 72 16.682 25/09/2026 17:09:37 ENX
1559 52 16.682 25/09/2026 17:09:37 ENX
1560 418 16.682 25/09/2026 17:09:37 ENX
1561 52 16.682 25/09/2026 17:09:37 ENX
1562 467 16.682 25/09/2026 17:09:37 ENX
1563 430 16.684 25/09/2026 17:09:51 ENX
1564 630 16.682 25/09/2026 17:10:19 CEU
1565 470 16.68 25/09/2026 17:10:21 ENX
1566 450 16.68 25/09/2026 17:10:21 ENX
1567 470 16.68 25/09/2026 17:10:21 ENX
1568 131 16.68 25/09/2026 17:10:21 ENX
1569 480 16.674 25/09/2026 17:10:56 CEU
1570 470 16.674 25/09/2026 17:10:56 ENX
1571 440 16.674 25/09/2026 17:10:56 ENX
1572 180 16.674 25/09/2026 17:10:56 ENX
1573 278 16.674 25/09/2026 17:10:56 ENX
1574 133 16.674 25/09/2026 17:10:56 ENX
1575 600 16.664 25/09/2026 17:11:37 CEU
1576 16 16.674 25/09/2026 17:12:05 ENX
1577 252 16.674 25/09/2026 17:12:23 ENX
1578 520 16.676 25/09/2026 17:12:48 CEU
1579 470 16.676 25/09/2026 17:12:48 ENX
1580 400 16.676 25/09/2026 17:12:48 ENX
1581 213 16.676 25/09/2026 17:12:48 ENX
1582 470 16.676 25/09/2026 17:12:49 ENX
1583 213 16.676 25/09/2026 17:12:49 ENX
1584 228 16.674 25/09/2026 17:12:55 ENX
1585 430 16.67 25/09/2026 17:13:00 ENX
1586 200 16.674 25/09/2026 17:14:21 CEU
1587 400 16.68 25/09/2026 17:14:28 CEU
1588 420 16.68 25/09/2026 17:14:28 ENX
1589 470 16.68 25/09/2026 17:14:28 ENX
1590 323 16.68 25/09/2026 17:14:28 ENX
1591 52 16.68 25/09/2026 17:14:28 ENX
1592 95 16.68 25/09/2026 17:14:28 ENX
1593 71 16.68 25/09/2026 17:14:28 ENX
1594 70 16.686 25/09/2026 17:15:06 ENX
1595 400 16.686 25/09/2026 17:15:06 ENX
1596 110 16.684 25/09/2026 17:15:06 CEU
1597 400 16.686 25/09/2026 17:15:06 ENX
1598 400 16.684 25/09/2026 17:15:06 CEU
1599 70 16.686 25/09/2026 17:15:06 ENX
1600 121 16.686 25/09/2026 17:15:06 ENX
1601 3 16.684 25/09/2026 17:15:06 ENX
1602 437 16.684 25/09/2026 17:15:06 ENX
1603 530 16.672 25/09/2026 17:15:58 CEU
1604 470 16.672 25/09/2026 17:15:58 ENX
1605 86 16.672 25/09/2026 17:15:58 ENX
1606 470 16.672 25/09/2026 17:15:58 ENX
1607 52 16.672 25/09/2026 17:15:58 ENX
1608 3 16.672 25/09/2026 17:15:58 ENX
1609 470 16.668 25/09/2026 17:16:20 ENX
1610 620 16.664 25/09/2026 17:16:57 CEU
1611 470 16.664 25/09/2026 17:16:57 ENX
1612 230 16.664 25/09/2026 17:16:57 ENX
1613 361 16.664 25/09/2026 17:16:57 ENX
1614 400 16.68 25/09/2026 17:17:57 ENX
1615 550 16.676 25/09/2026 17:18:06 CEU
1616 470 16.676 25/09/2026 17:18:06 ENX
1617 140 16.676 25/09/2026 17:18:06 ENX
1618 330 16.676 25/09/2026 17:18:06 ENX
1619 61 16.676 25/09/2026 17:18:06 ENX
1620 209 16.672 25/09/2026 17:18:06 ENX
1621 187 16.672 25/09/2026 17:18:06 ENX
1622 34 16.672 25/09/2026 17:18:15 ENX
1623 470 16.668 25/09/2026 17:18:47 ENX
1624 470 16.668 25/09/2026 17:18:47 ENX
1625 151 16.668 25/09/2026 17:18:47 ENX
1626 590 16.666 25/09/2026 17:18:47 CEU
1627 277 16.644 25/09/2026 17:19:19 ENX
1628 133 16.644 25/09/2026 17:19:19 ENX
1629 590 16.632 25/09/2026 17:19:39 CEU
1630 450 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1631 440 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1632 540 16.632 25/09/2026 17:21:44 CEU
1633 510 16.63 25/09/2026 17:21:44 CEU
1634 470 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1635 265 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1636 5 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1637 200 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1638 81 16.632 25/09/2026 17:21:44 ENX
1639 3 16.624 25/09/2026 17:22:12 ENX
1640 143 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1641 560 16.64 25/09/2026 17:22:40 CEU
1642 327 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1643 470 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1644 480 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1645 143 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1646 299 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1647 470 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1648 106 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1649 42 16.642 25/09/2026 17:22:40 ENX
1650 390 16.644 25/09/2026 17:23:54 ENX
1651 470 16.644 25/09/2026 17:23:54 ENX
1652 470 16.644 25/09/2026 17:23:54 ENX
1653 112 16.644 25/09/2026 17:23:54 ENX
1654 7 16.644 25/09/2026 17:24:35 CEU
1655 470 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1656 470 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1657 53 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1658 583 16.644 25/09/2026 17:24:35 CEU
1659 1 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1660 1 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1661 278 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1662 33 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1663 60 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1664 44 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1665 52 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1666 10 16.642 25/09/2026 17:24:35 ENX
1667 96 16.63 25/09/2026 17:25:35 ENX
1668 45 16.634 25/09/2026 17:25:42 CEU
1669 275 16.634 25/09/2026 17:25:42 CEU
1670 310 16.634 25/09/2026 17:25:42 CEU
1671 4 16.634 25/09/2026 17:25:51 ENX
1672 58 16.636 25/09/2026 17:25:51 ENX
1673 33 16.638 25/09/2026 17:25:51 CEU
1674 316 16.636 25/09/2026 17:25:51 ENX
1675 75 16.636 25/09/2026 17:25:51 ENX
1676 166 16.636 25/09/2026 17:25:51 ENX
1677 165 16.638 25/09/2026 17:25:51 ENX
1678 150 16.638 25/09/2026 17:25:51 ENX
1679 4 16.64 25/09/2026 17:25:51 ENX
1680 330 16.632 25/09/2026 17:25:51 ENX

28 September 2026

No Shares Price Date TimeStamp Venue
1 280 16.794 28-09-2026 09:01:41 CEU
2 145 16.82 28-09-2026 09:01:52 ENX
3 112 16.82 28-09-2026 09:01:52 ENX
4 248 16.82 28-09-2026 09:01:52 ENX
5 310 16.8 28-09-2026 09:02:52 ENX
6 280 16.754 28-09-2026 09:03:20 CEU
7 199 16.766 28-09-2026 09:04:24 CEU
8 111 16.766 28-09-2026 09:04:24 CEU
9 300 16.752 28-09-2026 09:05:09 CEU
10 4 16.756 28-09-2026 09:05:50 ENX
11 98 16.756 28-09-2026 09:05:50 ENX
12 205 16.762 28-09-2026 09:05:50 ENX
13 218 16.762 28-09-2026 09:05:50 ENX
14 300 16.742 28-09-2026 09:05:51 CEU
15 280 16.754 28-09-2026 09:06:48 CEU
16 120 16.752 28-09-2026 09:06:48 ENX
17 177 16.752 28-09-2026 09:08:18 CEU
18 32 16.752 28-09-2026 09:08:18 CEU
19 51 16.752 28-09-2026 09:08:18 CEU
20 124 16.74 28-09-2026 09:08:20 ENX
21 270 16.786 28-09-2026 09:09:03 CEU
22 450 16.786 28-09-2026 09:09:03 ENX
23 51 16.78 28-09-2026 09:09:03 ENX
24 455 16.78 28-09-2026 09:09:03 ENX
25 5 16.768 28-09-2026 09:09:43 CEU
26 35 16.768 28-09-2026 09:09:46 CEU
27 210 16.768 28-09-2026 09:09:46 CEU
28 38 16.794 28-09-2026 09:10:48 ENX
29 145 16.794 28-09-2026 09:10:48 ENX
30 100 16.798 28-09-2026 09:10:48 ENX
31 327 16.798 28-09-2026 09:10:48 ENX
32 5 16.798 28-09-2026 09:10:48 ENX
33 280 16.78 28-09-2026 09:10:48 CEU
34 597 16.776 28-09-2026 09:11:34 ENX
35 90 16.78 28-09-2026 09:12:16 CEU
36 170 16.78 28-09-2026 09:12:16 CEU
37 647 16.78 28-09-2026 09:12:28 ENX
38 250 16.766 28-09-2026 09:12:28 CEU
39 616 16.76 28-09-2026 09:13:23 ENX
40 260 16.758 28-09-2026 09:13:23 CEU
41 659 16.76 28-09-2026 09:14:50 ENX
42 280 16.756 28-09-2026 09:15:12 CEU
43 290 16.744 28-09-2026 09:15:36 CEU
44 196 16.746 28-09-2026 09:17:00 ENX
45 320 16.734 28-09-2026 09:17:00 CEU
46 177 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
47 300 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
48 123 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
49 354 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
50 123 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
51 477 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
52 477 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
53 477 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
54 227 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
55 48 16.73 28-09-2026 09:17:02 AQU
56 2 16.748 28-09-2026 09:17:43 ENX
57 280 16.738 28-09-2026 09:17:43 CEU
58 590 16.748 28-09-2026 09:17:43 ENX
59 290 16.75 28-09-2026 09:19:16 CEU
60 1 16.744 28-09-2026 09:20:02 CEU
61 279 16.744 28-09-2026 09:20:02 CEU
62 870 16.766 28-09-2026 09:21:02 ENX
63 300 16.772 28-09-2026 09:21:20 CEU
64 436 16.77 28-09-2026 09:21:25 ENX
65 123 16.764 28-09-2026 09:21:41 ENX
66 60 16.764 28-09-2026 09:21:41 ENX
67 248 16.77 28-09-2026 09:21:54 ENX
68 300 16.768 28-09-2026 09:22:19 CEU
69 140 16.744 28-09-2026 09:22:43 ENX
70 16 16.744 28-09-2026 09:22:43 CEU
71 254 16.744 28-09-2026 09:22:43 CEU
72 260 16.778 28-09-2026 09:25:19 CEU
73 270 16.784 28-09-2026 09:26:20 CEU
74 290 16.772 28-09-2026 09:26:50 CEU
75 280 16.772 28-09-2026 09:26:50 CEU
76 1421 16.776 28-09-2026 09:26:50 ENX
77 136 16.738 28-09-2026 09:27:13 ENX
78 159 16.738 28-09-2026 09:27:13 ENX
79 300 16.718 28-09-2026 09:27:57 CEU
80 1474 16.72 28-09-2026 09:27:57 EQU
81 280 16.718 28-09-2026 09:29:20 CEU
82 97 16.722 28-09-2026 09:29:50 CEU
83 105 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
84 483 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
85 334 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
86 483 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
87 105 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
88 483 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
89 105 16.712 28-09-2026 09:29:55 ENX
90 120 16.716 28-09-2026 09:30:54 CEU
91 483 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
92 583 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
93 68 16.706 28-09-2026 09:31:50 CEU
94 52 16.706 28-09-2026 09:31:50 CEU
95 5 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
96 532 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
97 588 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
98 129 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
99 537 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
100 51 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
101 73 16.712 28-09-2026 09:31:50 ENX
102 42 16.712 28-09-2026 09:31:51 ENX
103 158 16.712 28-09-2026 09:31:51 ENX
104 154 16.718 28-09-2026 09:32:32 ENX
105 46 16.718 28-09-2026 09:32:39 ENX
106 240 16.718 28-09-2026 09:33:50 ENX
107 130 16.712 28-09-2026 09:33:50 CEU
108 140 16.712 28-09-2026 09:33:50 CEU
109 130 16.702 28-09-2026 09:34:13 CEU
110 241 16.7 28-09-2026 09:34:13 ENX
111 278 16.68 28-09-2026 09:34:13 AQU
112 123 16.68 28-09-2026 09:34:13 AQU
113 76 16.68 28-09-2026 09:34:15 AQU
114 252 16.68 28-09-2026 09:34:15 AQU
115 225 16.68 28-09-2026 09:34:15 AQU
116 751 16.68 28-09-2026 09:34:15 AQU
117 203 16.68 28-09-2026 09:34:16 AQU
118 242 16.68 28-09-2026 09:34:16 AQU
119 32 16.68 28-09-2026 09:34:16 AQU
120 477 16.68 28-09-2026 09:34:20 AQU
121 477 16.68 28-09-2026 09:34:20 AQU
122 477 16.68 28-09-2026 09:34:20 AQU
123 477 16.68 28-09-2026 09:34:20 AQU
124 477 16.68 28-09-2026 09:34:20 AQU
125 433 16.68 28-09-2026 09:34:20 AQU
126 24 16.66 28-09-2026 09:35:21 ENX
127 205 16.66 28-09-2026 09:35:21 ENX
128 140 16.658 28-09-2026 09:35:47 CEU
129 120 16.654 28-09-2026 09:36:46 CEU
130 22 16.658 28-09-2026 09:36:48 ENX
131 50 16.66 28-09-2026 09:36:48 ENX
132 25 16.66 28-09-2026 09:36:48 ENX
133 42 16.66 28-09-2026 09:36:48 ENX
134 93 16.66 28-09-2026 09:36:48 ENX
135 183 16.65 28-09-2026 09:37:24 ENX
136 35 16.65 28-09-2026 09:37:29 ENX
137 14 16.65 28-09-2026 09:37:43 CEU
138 17 16.65 28-09-2026 09:37:43 CEU
139 11 16.65 28-09-2026 09:37:44 CEU
140 14 16.65 28-09-2026 09:37:44 CEU
141 138 16.666 28-09-2026 09:38:12 ENX
142 64 16.666 28-09-2026 09:38:12 ENX
143 140 16.66 28-09-2026 09:38:17 CEU
144 218 16.694 28-09-2026 09:39:17 ENX
145 130 16.684 28-09-2026 09:40:07 CEU
146 140 16.682 28-09-2026 09:40:07 CEU
147 232 16.686 28-09-2026 09:40:07 ENX
148 140 16.68 28-09-2026 09:41:11 CEU
149 212 16.684 28-09-2026 09:41:11 ENX
150 242 16.676 28-09-2026 09:42:18 ENX
151 130 16.66 28-09-2026 09:42:38 CEU
152 120 16.67 28-09-2026 09:43:44 CEU
153 212 16.662 28-09-2026 09:44:06 ENX
154 78 16.658 28-09-2026 09:44:06 ENX
155 115 16.658 28-09-2026 09:44:06 ENX
156 140 16.668 28-09-2026 09:44:46 CEU
157 479 16.712 28-09-2026 09:47:40 ENX
158 20 16.712 28-09-2026 09:47:40 ENX
159 120 16.708 28-09-2026 09:47:40 CEU
160 280 16.708 28-09-2026 09:47:40 CEU
161 85 16.712 28-09-2026 09:47:40 ENX
162 146 16.706 28-09-2026 09:47:47 ENX
163 120 16.702 28-09-2026 09:48:35 CEU
164 120 16.702 28-09-2026 09:49:36 CEU
165 96 16.694 28-09-2026 09:50:00 CEU
166 11 16.69 28-09-2026 09:50:16 CEU
167 234 16.716 28-09-2026 09:50:32 ENX
168 1 16.702 28-09-2026 09:51:19 CEU
169 87 16.702 28-09-2026 09:51:28 CEU
170 42 16.704 28-09-2026 09:51:32 CEU
171 120 16.7 28-09-2026 09:51:53 CEU
172 130 16.694 28-09-2026 09:53:32 CEU
173 210 16.694 28-09-2026 09:53:45 ENX
174 140 16.694 28-09-2026 09:54:30 CEU
175 120 16.694 28-09-2026 09:55:30 CEU
176 120 16.692 28-09-2026 09:56:28 CEU
177 130 16.688 28-09-2026 09:57:47 CEU
178 140 16.688 28-09-2026 09:57:47 ENX
179 120 16.698 28-09-2026 09:58:28 CEU
180 130 16.692 28-09-2026 09:59:28 CEU
181 206 16.714 28-09-2026 10:00:08 ENX
182 130 16.71 28-09-2026 10:00:08 CEU
183 473 16.714 28-09-2026 10:00:08 ENX
184 75 16.714 28-09-2026 10:01:07 ENX
185 161 16.714 28-09-2026 10:01:07 ENX
186 4 16.71 28-09-2026 10:01:07 CEU
187 116 16.71 28-09-2026 10:01:07 CEU
188 140 16.708 28-09-2026 10:02:22 CEU
189 236 16.702 28-09-2026 10:02:22 ENX
190 130 16.706 28-09-2026 10:03:17 CEU
191 256 16.708 28-09-2026 10:03:17 ENX
192 246 16.7 28-09-2026 10:03:56 ENX
193 70 16.702 28-09-2026 10:04:22 CEU
194 70 16.702 28-09-2026 10:04:22 CEU
195 190 16.704 28-09-2026 10:05:14 ENX
196 120 16.702 28-09-2026 10:05:27 CEU
197 125 16.708 28-09-2026 10:06:58 CEU
198 12 16.708 28-09-2026 10:06:58 CEU
199 3 16.72 28-09-2026 10:07:30 CEU
200 130 16.716 28-09-2026 10:07:30 CEU
201 171 16.716 28-09-2026 10:07:30 ENX
202 94 16.736 28-09-2026 10:07:45 ENX
203 3 16.736 28-09-2026 10:07:45 CEU
204 127 16.736 28-09-2026 10:07:45 CEU
205 140 16.734 28-09-2026 10:09:23 CEU
206 130 16.726 28-09-2026 10:09:50 CEU
207 96 16.708 28-09-2026 10:11:24 CEU
208 19 16.708 28-09-2026 10:11:24 CEU
209 5 16.708 28-09-2026 10:11:24 CEU
210 30 16.708 28-09-2026 10:11:42 ENX
211 170 16.708 28-09-2026 10:11:42 ENX
212 130 16.708 28-09-2026 10:12:22 CEU
213 101 16.694 28-09-2026 10:13:26 CEU
214 49 16.694 28-09-2026 10:13:26 CEU
215 130 16.698 28-09-2026 10:15:28 CEU
216 103 16.696 28-09-2026 10:15:28 ENX
217 41 16.696 28-09-2026 10:17:30 CEU
218 21 16.696 28-09-2026 10:17:30 CEU
219 88 16.696 28-09-2026 10:17:30 CEU
220 38 16.69 28-09-2026 10:17:46 CEU
221 232 16.69 28-09-2026 10:17:46 CEU
222 207 16.696 28-09-2026 10:17:55 ENX
223 245 16.704 28-09-2026 10:18:22 ENX
224 40 16.704 28-09-2026 10:18:22 ENX
225 130 16.702 28-09-2026 10:18:28 CEU
226 41 16.708 28-09-2026 10:20:28 CEU
227 89 16.708 28-09-2026 10:20:28 CEU
228 209 16.706 28-09-2026 10:20:28 ENX
229 130 16.7 28-09-2026 10:20:32 CEU
230 41 16.702 28-09-2026 10:21:28 CEU
231 79 16.702 28-09-2026 10:21:28 CEU
232 51 16.706 28-09-2026 10:22:08 ENX
233 215 16.706 28-09-2026 10:22:08 ENX
234 120 16.706 28-09-2026 10:23:29 CEU
235 210 16.706 28-09-2026 10:23:29 ENX
236 109 16.718 28-09-2026 10:26:50 ENX
237 287 16.718 28-09-2026 10:26:52 ENX
238 520 16.714 28-09-2026 10:27:17 CEU
239 140 16.714 28-09-2026 10:27:17 CEU
240 140 16.718 28-09-2026 10:27:50 ENX
241 130 16.716 28-09-2026 10:29:32 CEU
242 150 16.714 28-09-2026 10:30:07 CEU
243 140 16.714 28-09-2026 10:30:07 CEU
244 274 16.716 28-09-2026 10:30:07 ENX
245 61 16.714 28-09-2026 10:30:07 ENX
246 130 16.716 28-09-2026 10:31:34 CEU
247 140 16.694 28-09-2026 10:32:22 CEU
248 130 16.694 28-09-2026 10:33:34 CEU
249 185 16.696 28-09-2026 10:33:46 ENX
250 130 16.694 28-09-2026 10:35:16 CEU
251 140 16.694 28-09-2026 10:35:16 CEU
252 33 16.69 28-09-2026 10:36:32 CEU
253 40 16.69 28-09-2026 10:36:32 CEU
254 57 16.69 28-09-2026 10:36:32 CEU
255 19 16.706 28-09-2026 10:36:44 ENX
256 271 16.71 28-09-2026 10:36:59 ENX
257 105 16.708 28-09-2026 10:37:03 ENX
258 140 16.706 28-09-2026 10:37:03 CEU
259 130 16.692 28-09-2026 10:38:34 CEU
260 140 16.69 28-09-2026 10:39:33 CEU
261 3 16.704 28-09-2026 10:41:03 ENX
262 212 16.708 28-09-2026 10:41:18 ENX
263 362 16.708 28-09-2026 10:41:18 ENX
264 17 16.702 28-09-2026 10:41:18 CEU
265 113 16.702 28-09-2026 10:41:23 CEU
266 140 16.702 28-09-2026 10:41:23 CEU
267 130 16.7 28-09-2026 10:43:34 CEU
268 130 16.7 28-09-2026 10:44:36 CEU
269 175 16.7 28-09-2026 10:44:37 ENX
270 129 16.7 28-09-2026 10:45:34 CEU
271 1 16.704 28-09-2026 10:45:34 CEU
272 21 16.704 28-09-2026 10:46:34 CEU
273 109 16.704 28-09-2026 10:46:34 CEU
274 100 16.704 28-09-2026 10:47:34 CEU
275 1 16.704 28-09-2026 10:47:34 CEU
276 19 16.704 28-09-2026 10:47:35 CEU
277 130 16.692 28-09-2026 10:48:36 CEU
278 130 16.708 28-09-2026 10:50:34 CEU
279 270 16.706 28-09-2026 10:50:57 CEU
280 120 16.706 28-09-2026 10:50:57 CEU
281 314 16.704 28-09-2026 10:50:57 ENX
282 130 16.694 28-09-2026 10:52:32 CEU
283 91 16.698 28-09-2026 10:54:10 ENX
284 121 16.704 28-09-2026 10:54:32 CEU
285 82 16.7 28-09-2026 10:54:35 ENX
286 150 16.696 28-09-2026 10:54:52 CEU
287 121 16.694 28-09-2026 10:54:52 CEU
288 19 16.7 28-09-2026 10:55:54 CEU
289 192 16.7 28-09-2026 10:55:54 ENX
290 112 16.7 28-09-2026 10:55:54 CEU
291 477 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
292 129 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
293 477 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
294 129 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
295 121 16.68 28-09-2026 10:57:12 CEU
296 121 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
297 356 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
298 477 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
299 477 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
300 477 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
301 477 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
302 403 16.678 28-09-2026 10:57:12 AQU
303 236 16.67 28-09-2026 10:58:00 ENX
304 4 16.664 28-09-2026 10:58:00 CEU
305 33 16.664 28-09-2026 10:58:00 CEU
306 94 16.664 28-09-2026 10:58:00 CEU
307 112 16.674 28-09-2026 10:58:02 ENX
308 121 16.672 28-09-2026 10:59:34 CEU
309 121 16.67 28-09-2026 11:01:12 CEU
310 131 16.67 28-09-2026 11:01:12 CEU
311 131 16.664 28-09-2026 11:02:14 CEU
312 118 16.654 28-09-2026 11:03:36 CEU
313 33 16.654 28-09-2026 11:03:36 CEU
314 145 16.646 28-09-2026 11:03:54 ENX
315 121 16.64 28-09-2026 11:04:22 CEU
316 189 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
317 288 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
318 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
319 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
320 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
321 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
322 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
323 334 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
324 143 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
325 18 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
326 459 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
327 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
328 477 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
329 230 16.638 28-09-2026 11:04:22 AQU
330 141 16.63 28-09-2026 11:05:13 CEU
331 131 16.618 28-09-2026 11:06:16 CEU
332 121 16.606 28-09-2026 11:08:30 CEU
333 131 16.606 28-09-2026 11:08:30 CEU
334 440 16.62 28-09-2026 11:09:04 ENX
335 121 16.622 28-09-2026 11:09:32 CEU
336 141 16.616 28-09-2026 11:10:17 CEU
337 46 16.636 28-09-2026 11:11:28 CEU
338 65 16.636 28-09-2026 11:11:28 CEU
339 131 16.628 28-09-2026 11:12:02 CEU
340 575 16.628 28-09-2026 11:12:02 ENX
341 105 16.608 28-09-2026 11:12:33 ENX
342 63 16.61 28-09-2026 11:14:28 CEU
343 20 16.616 28-09-2026 11:15:24 CEU
344 101 16.616 28-09-2026 11:15:24 CEU
345 189 16.608 28-09-2026 11:16:20 CEU
346 141 16.608 28-09-2026 11:16:20 CEU
347 103 16.61 28-09-2026 11:16:34 ENX
348 131 16.614 28-09-2026 11:17:24 CEU
349 141 16.604 28-09-2026 11:18:19 CEU
350 477 16.598 28-09-2026 11:18:19 AQU
351 131 16.604 28-09-2026 11:18:19 ENX
352 477 16.598 28-09-2026 11:18:19 AQU
353 421 16.598 28-09-2026 11:18:19 AQU
354 56 16.598 28-09-2026 11:18:19 AQU
355 56 16.598 28-09-2026 11:18:19 AQU
356 421 16.598 28-09-2026 11:18:19 AQU
357 141 16.618 28-09-2026 11:20:20 CEU
358 131 16.614 28-09-2026 11:21:20 CEU
359 121 16.608 28-09-2026 11:22:04 CEU
360 121 16.608 28-09-2026 11:22:04 CEU
361 104 16.606 28-09-2026 11:22:14 ENX
362 106 16.606 28-09-2026 11:22:14 ENX
363 9 16.606 28-09-2026 11:22:14 ENX
364 4 16.606 28-09-2026 11:22:17 ENX
365 56 16.612 28-09-2026 11:25:22 CEU
366 95 16.612 28-09-2026 11:25:22 CEU
367 252 16.604 28-09-2026 11:25:22 CEU
368 477 16.598 28-09-2026 11:25:28 AQU
369 310 16.598 28-09-2026 11:25:28 AQU
370 167 16.598 28-09-2026 11:25:28 AQU
371 417 16.598 28-09-2026 11:25:28 AQU
372 60 16.598 28-09-2026 11:25:28 AQU
373 188 16.598 28-09-2026 11:25:38 AQU
374 289 16.598 28-09-2026 11:25:43 AQU
375 73 16.598 28-09-2026 11:25:43 AQU
376 477 16.598 28-09-2026 11:25:52 AQU
377 468 16.598 28-09-2026 11:25:52 AQU
378 166 16.598 28-09-2026 11:26:06 AQU
379 141 16.596 28-09-2026 11:26:06 CEU
380 131 16.594 28-09-2026 11:27:24 CEU
381 30 16.594 28-09-2026 11:28:24 CEU
382 101 16.594 28-09-2026 11:28:24 CEU
383 100 16.592 28-09-2026 11:29:20 CEU
384 21 16.594 28-09-2026 11:29:20 CEU
385 141 16.594 28-09-2026 11:30:22 CEU
386 67 16.588 28-09-2026 11:30:56 ENX
387 95 16.588 28-09-2026 11:30:56 ENX
388 151 16.586 28-09-2026 11:31:20 CEU
389 17 16.586 28-09-2026 11:32:22 CEU
390 134 16.586 28-09-2026 11:32:22 CEU
391 131 16.578 28-09-2026 11:33:22 CEU
392 47 16.578 28-09-2026 11:34:20 CEU
393 134 16.604 28-09-2026 11:37:24 CEU
394 376 16.6 28-09-2026 11:37:24 ENX
395 154 16.6 28-09-2026 11:38:20 CEU
396 94 16.612 28-09-2026 11:39:31 ENX
397 506 16.612 28-09-2026 11:39:31 ENX
398 419 16.606 28-09-2026 11:39:33 CEU
399 28 16.604 28-09-2026 11:39:33 CEU
400 106 16.604 28-09-2026 11:39:33 CEU
401 144 16.61 28-09-2026 11:40:59 CEU
402 196 16.61 28-09-2026 11:40:59 ENX
403 4 16.61 28-09-2026 11:40:59 ENX
404 125 16.61 28-09-2026 11:42:18 CEU
405 196 16.606 28-09-2026 11:42:22 ENX
406 145 16.61 28-09-2026 11:43:18 CEU
407 135 16.616 28-09-2026 11:47:12 CEU
408 415 16.612 28-09-2026 11:48:01 CEU
409 145 16.612 28-09-2026 11:48:01 CEU
410 128 16.614 28-09-2026 11:48:01 ENX
411 425 16.614 28-09-2026 11:49:36 ENX
412 125 16.612 28-09-2026 11:49:36 CEU
413 145 16.612 28-09-2026 11:49:36 CEU
414 67 16.614 28-09-2026 11:51:10 CEU
415 68 16.614 28-09-2026 11:51:10 CEU
416 145 16.608 28-09-2026 11:51:36 CEU
417 134 16.596 28-09-2026 11:52:15 ENX
418 49 16.598 28-09-2026 11:53:15 CEU
419 96 16.598 28-09-2026 11:53:15 CEU
420 3 16.61 28-09-2026 11:55:06 CEU
421 40 16.61 28-09-2026 11:55:06 CEU
422 70 16.61 28-09-2026 11:55:06 CEU
423 19 16.614 28-09-2026 11:55:20 CEU
424 189 16.626 28-09-2026 11:55:26 ENX
425 158 16.622 28-09-2026 11:55:26 CEU
426 135 16.62 28-09-2026 11:55:27 CEU
427 37 16.616 28-09-2026 11:55:41 ENX
428 122 16.616 28-09-2026 11:55:41 ENX
429 62 16.616 28-09-2026 11:55:41 ENX
430 4 16.616 28-09-2026 11:55:41 ENX
431 47 16.62 28-09-2026 11:57:20 CEU
432 125 16.62 28-09-2026 11:58:09 CEU
433 720 16.622 28-09-2026 11:58:09 ENX
434 54 16.612 28-09-2026 11:59:17 CEU
435 128 16.614 28-09-2026 11:59:52 CEU
436 135 16.614 28-09-2026 11:59:52 CEU
437 37 16.616 28-09-2026 11:59:52 ENX
438 33 16.618 28-09-2026 11:59:52 ENX
439 6 16.618 28-09-2026 11:59:52 ENX
440 57 16.618 28-09-2026 11:59:52 ENX
441 190 16.606 28-09-2026 12:00:22 CEU
442 1 16.608 28-09-2026 12:00:54 ENX
443 53 16.608 28-09-2026 12:00:54 ENX
444 107 16.608 28-09-2026 12:00:54 ENX
445 4 16.606 28-09-2026 12:00:54 ENX
446 155 16.62 28-09-2026 12:00:56 ENX
447 177 16.618 28-09-2026 12:01:56 ENX
448 40 16.614 28-09-2026 12:02:10 CEU
449 54 16.614 28-09-2026 12:02:10 CEU
450 160 16.614 28-09-2026 12:03:08 CEU
451 154 16.612 28-09-2026 12:04:10 CEU
452 26 16.614 28-09-2026 12:04:10 CEU
453 6 16.614 28-09-2026 12:05:10 CEU
454 184 16.614 28-09-2026 12:05:10 CEU
455 67 16.614 28-09-2026 12:06:10 CEU
456 123 16.614 28-09-2026 12:06:10 CEU
457 180 16.614 28-09-2026 12:07:09 CEU
458 302 16.612 28-09-2026 12:07:45 ENX
459 4 16.608 28-09-2026 12:07:57 CEU
460 186 16.608 28-09-2026 12:07:57 CEU
461 160 16.596 28-09-2026 12:08:34 CEU
462 500 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
463 1428 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
464 432 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
465 68 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
466 500 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
467 175 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
468 106 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
469 355 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
470 39 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
471 534 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
472 500 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
473 53 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
474 310 16.6 28-09-2026 12:08:34 ENX
475 419 16.588 28-09-2026 12:08:34 ENX
476 78 16.588 28-09-2026 12:08:35 ENX
477 3 16.588 28-09-2026 12:08:35 ENX
478 264 16.588 28-09-2026 12:08:37 ENX
479 133 16.588 28-09-2026 12:08:37 ENX
480 103 16.588 28-09-2026 12:08:37 ENX
481 328 16.588 28-09-2026 12:08:37 ENX
482 255 16.588 28-09-2026 12:08:37 ENX
483 245 16.588 28-09-2026 12:08:37 ENX
484 53 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
485 447 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
486 500 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
487 100 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
488 400 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
489 500 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
490 74 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
491 350 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
492 150 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
493 350 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
494 53 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
495 447 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
496 76 16.588 28-09-2026 12:08:39 ENX
497 500 16.57 28-09-2026 12:08:50 ENX
498 500 16.57 28-09-2026 12:08:50 ENX
499 168 16.57 28-09-2026 12:08:51 ENX
500 332 16.57 28-09-2026 12:08:51 ENX
501 500 16.57 28-09-2026 12:08:55 ENX
502 128 16.57 28-09-2026 12:08:55 ENX
503 500 16.57 28-09-2026 12:08:55 ENX
504 54 16.57 28-09-2026 12:08:58 ENX
505 446 16.57 28-09-2026 12:08:58 ENX
506 446 16.57 28-09-2026 12:08:58 ENX
507 54 16.57 28-09-2026 12:08:58 ENX
508 53 16.57 28-09-2026 12:08:58 ENX
509 447 16.57 28-09-2026 12:09:16 ENX
510 338 16.57 28-09-2026 12:09:16 ENX
511 274 16.57 28-09-2026 12:09:16 ENX
512 88 16.57 28-09-2026 12:09:17 ENX
513 138 16.57 28-09-2026 12:09:17 ENX
514 158 16.57 28-09-2026 12:09:17 ENX
515 53 16.57 28-09-2026 12:09:17 ENX
516 435 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
517 12 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
518 297 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
519 307 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
520 14 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
521 179 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
522 103 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
523 53 16.57 28-09-2026 12:09:20 ENX
524 59 16.57 28-09-2026 12:09:21 ENX
525 91 16.574 28-09-2026 12:10:10 CEU
526 8 16.574 28-09-2026 12:10:10 CEU
527 23 16.578 28-09-2026 12:10:14 CEU
528 68 16.578 28-09-2026 12:10:14 CEU
529 180 16.58 28-09-2026 12:11:01 CEU
530 332 16.58 28-09-2026 12:11:01 ENX
531 7 16.582 28-09-2026 12:11:46 CEU
532 18 16.582 28-09-2026 12:12:08 CEU
533 11 16.582 28-09-2026 12:12:09 CEU
534 124 16.582 28-09-2026 12:12:09 CEU
535 298 16.586 28-09-2026 12:12:44 ENX
536 70 16.586 28-09-2026 12:12:44 ENX
537 338 16.586 28-09-2026 12:12:44 ENX
538 30 16.58 28-09-2026 12:12:50 CEU
539 160 16.58 28-09-2026 12:12:50 CEU
540 154 16.576 28-09-2026 12:13:56 ENX
541 60 16.576 28-09-2026 12:13:56 ENX
542 118 16.576 28-09-2026 12:13:56 ENX
543 72 16.576 28-09-2026 12:14:08 CEU
544 108 16.576 28-09-2026 12:14:08 CEU
545 190 16.596 28-09-2026 12:16:06 CEU
546 300 16.596 28-09-2026 12:17:05 ENX
547 19 16.596 28-09-2026 12:17:05 ENX
548 969 16.596 28-09-2026 12:17:05 ENX
549 55 16.592 28-09-2026 12:17:05 CEU
550 115 16.592 28-09-2026 12:17:05 CEU
551 180 16.592 28-09-2026 12:17:05 CEU
552 33 16.584 28-09-2026 12:17:59 CEU
553 64 16.584 28-09-2026 12:17:59 CEU
554 113 16.584 28-09-2026 12:17:59 CEU
555 80 16.586 28-09-2026 12:18:50 ENX
556 219 16.586 28-09-2026 12:18:50 ENX
557 71 16.576 28-09-2026 12:18:50 CEU
558 119 16.576 28-09-2026 12:18:50 CEU
559 23 16.58 28-09-2026 12:18:50 ENX
560 316 16.582 28-09-2026 12:19:13 ENX
561 190 16.58 28-09-2026 12:20:10 CEU
562 100 16.582 28-09-2026 12:20:44 ENX
563 71 16.582 28-09-2026 12:20:44 ENX
564 53 16.582 28-09-2026 12:20:44 ENX
565 80 16.582 28-09-2026 12:20:44 ENX
566 190 16.578 28-09-2026 12:21:08 CEU
567 38 16.574 28-09-2026 12:21:08 ENX
568 271 16.574 28-09-2026 12:21:08 ENX
569 114 16.578 28-09-2026 12:22:08 CEU
570 76 16.578 28-09-2026 12:22:08 CEU
571 225 16.574 28-09-2026 12:22:38 ENX
572 53 16.574 28-09-2026 12:22:38 ENX
573 51 16.574 28-09-2026 12:22:38 ENX
574 229 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
575 53 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
576 106 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
577 53 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
578 159 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
579 100 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
580 53 16.57 28-09-2026 12:22:50 ENX
581 92 16.57 28-09-2026 12:22:51 ENX
582 96 16.57 28-09-2026 12:22:54 ENX
583 185 16.57 28-09-2026 12:22:54 ENX
584 257 16.57 28-09-2026 12:22:54 ENX
585 255 16.568 28-09-2026 12:22:54 ENX
586 53 16.568 28-09-2026 12:22:54 ENX
587 34 16.568 28-09-2026 12:22:54 ENX
588 170 16.568 28-09-2026 12:23:10 CEU
589 165 16.568 28-09-2026 12:24:10 CEU
590 5 16.568 28-09-2026 12:24:10 CEU
591 71 16.566 28-09-2026 12:24:38 ENX
592 228 16.566 28-09-2026 12:24:38 ENX
593 52 16.56 28-09-2026 12:25:10 CEU
594 1 16.56 28-09-2026 12:25:10 CEU
595 127 16.56 28-09-2026 12:25:10 CEU
596 170 16.57 28-09-2026 12:26:09 CEU
597 359 16.568 28-09-2026 12:26:09 ENX
598 312 16.568 28-09-2026 12:26:09 ENX
599 49 16.56 28-09-2026 12:26:46 CEU
600 7 16.56 28-09-2026 12:26:46 CEU
601 121 16.56 28-09-2026 12:26:46 CEU
602 13 16.56 28-09-2026 12:26:46 CEU
603 53 16.564 28-09-2026 12:27:36 ENX
604 18 16.564 28-09-2026 12:27:36 ENX
605 65 16.566 28-09-2026 12:29:36 CEU
606 300 16.57 28-09-2026 12:29:36 ENX
607 88 16.57 28-09-2026 12:29:36 ENX
608 421 16.57 28-09-2026 12:29:36 ENX
609 12 16.58 28-09-2026 12:30:51 ENX
610 170 16.586 28-09-2026 12:31:42 CEU
611 655 16.586 28-09-2026 12:31:42 CEU
612 319 16.586 28-09-2026 12:31:42 ENX
613 349 16.586 28-09-2026 12:31:42 ENX
614 258 16.578 28-09-2026 12:32:08 ENX
615 210 16.586 28-09-2026 12:32:50 CEU
616 340 16.59 28-09-2026 12:33:51 ENX
617 80 16.586 28-09-2026 12:33:51 CEU
618 69 16.586 28-09-2026 12:33:52 CEU
619 292 16.59 28-09-2026 12:34:48 ENX
620 32 16.586 28-09-2026 12:34:48 CEU
621 9 16.586 28-09-2026 12:34:50 CEU
622 2 16.586 28-09-2026 12:34:54 CEU
623 1 16.586 28-09-2026 12:34:57 CEU
624 126 16.586 28-09-2026 12:34:57 CEU
625 85 16.588 28-09-2026 12:36:14 CEU
626 105 16.588 28-09-2026 12:36:14 CEU
627 13 16.588 28-09-2026 12:37:16 CEU
628 34 16.588 28-09-2026 12:37:32 ENX
629 100 16.588 28-09-2026 12:37:32 ENX
630 167 16.584 28-09-2026 12:38:01 CEU
631 180 16.584 28-09-2026 12:38:01 CEU
632 456 16.586 28-09-2026 12:41:03 ENX
633 61 16.582 28-09-2026 12:41:14 CEU
634 669 16.6 28-09-2026 12:42:45 CEU
635 170 16.6 28-09-2026 12:42:45 CEU
636 75 16.6 28-09-2026 12:44:12 CEU
637 212 16.598 28-09-2026 12:44:12 ENX
638 105 16.6 28-09-2026 12:44:12 CEU
639 190 16.6 28-09-2026 12:45:10 CEU
640 71 16.6 28-09-2026 12:46:08 CEU
641 89 16.6 28-09-2026 12:46:08 CEU
642 190 16.594 28-09-2026 12:46:56 CEU
643 177 16.592 28-09-2026 12:47:38 CEU
644 3 16.592 28-09-2026 12:47:38 CEU
645 40 16.596 28-09-2026 12:48:48 ENX
646 252 16.596 28-09-2026 12:48:48 ENX
647 98 16.598 28-09-2026 12:49:06 CEU
648 72 16.598 28-09-2026 12:49:06 CEU
649 32 16.598 28-09-2026 12:50:08 CEU
650 44 16.598 28-09-2026 12:50:08 CEU
651 114 16.598 28-09-2026 12:50:08 CEU
652 176 16.596 28-09-2026 12:51:10 CEU
653 14 16.596 28-09-2026 12:51:10 CEU
654 57 16.59 28-09-2026 12:52:10 CEU
655 113 16.59 28-09-2026 12:52:10 CEU
656 15 16.59 28-09-2026 12:53:17 CEU
657 195 16.59 28-09-2026 12:53:17 CEU
658 199 16.586 28-09-2026 12:56:36 CEU
659 361 16.586 28-09-2026 12:56:36 CEU
660 1 16.584 28-09-2026 12:56:36 CEU
661 179 16.584 28-09-2026 12:56:36 CEU
662 1 16.582 28-09-2026 12:58:18 ENX
663 200 16.584 28-09-2026 12:58:18 CEU
664 11 16.584 28-09-2026 12:59:20 CEU
665 189 16.584 28-09-2026 12:59:20 CEU
666 164 16.58 28-09-2026 13:00:05 ENX
667 45 16.578 28-09-2026 13:00:05 CEU
668 155 16.578 28-09-2026 13:00:05 CEU
669 46 16.572 28-09-2026 13:01:06 CEU
670 134 16.572 28-09-2026 13:01:06 CEU
671 180 16.57 28-09-2026 13:02:12 CEU
672 190 16.568 28-09-2026 13:03:19 CEU
673 175 16.566 28-09-2026 13:03:20 ENX
674 180 16.552 28-09-2026 13:03:45 CEU
675 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
676 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
677 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
678 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
679 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
680 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
681 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
682 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
683 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
684 477 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
685 230 16.548 28-09-2026 13:03:45 AQU
686 377 16.55 28-09-2026 13:03:59 ENX
687 128 16.536 28-09-2026 13:04:54 ENX
688 269 16.536 28-09-2026 13:05:00 ENX
689 180 16.542 28-09-2026 13:05:18 CEU
690 1 16.542 28-09-2026 13:07:22 CEU
691 130 16.548 28-09-2026 13:08:08 ENX
692 141 16.54 28-09-2026 13:08:18 ENX
693 146 16.542 28-09-2026 13:08:18 ENX
694 81 16.548 28-09-2026 13:08:18 CEU
695 109 16.548 28-09-2026 13:08:18 CEU
696 53 16.54 28-09-2026 13:08:18 ENX
697 306 16.54 28-09-2026 13:08:18 ENX
698 256 16.54 28-09-2026 13:08:18 ENX
699 244 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
700 122 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
701 500 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
702 64 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
703 245 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
704 100 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
705 91 16.54 28-09-2026 13:08:27 ENX
706 130 16.54 28-09-2026 13:08:28 ENX
707 370 16.54 28-09-2026 13:09:10 ENX
708 26 16.54 28-09-2026 13:09:10 ENX
709 180 16.542 28-09-2026 13:09:15 CEU
710 3 16.558 28-09-2026 13:11:16 CEU
711 177 16.558 28-09-2026 13:11:16 CEU
712 1080 16.558 28-09-2026 13:13:33 ENX
713 12 16.554 28-09-2026 13:13:33 CEU
714 178 16.554 28-09-2026 13:13:33 CEU
715 929 16.554 28-09-2026 13:13:33 CEU
716 70 16.556 28-09-2026 13:13:33 ENX
717 169 16.556 28-09-2026 13:13:33 ENX
718 135 16.552 28-09-2026 13:13:52 ENX
719 319 16.556 28-09-2026 13:14:36 ENX
720 200 16.544 28-09-2026 13:15:35 CEU
721 190 16.544 28-09-2026 13:15:35 CEU
722 106 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
723 394 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
724 98 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
725 492 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
726 8 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
727 732 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
728 492 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
729 8 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
730 484 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
731 53 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
732 447 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
733 53 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
734 8 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
735 492 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
736 8 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
737 241 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
738 259 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
739 114 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
740 5 16.54 28-09-2026 13:15:36 ENX
741 124 16.532 28-09-2026 13:16:05 ENX
742 252 16.532 28-09-2026 13:16:05 ENX
743 190 16.542 28-09-2026 13:17:45 CEU
744 170 16.542 28-09-2026 13:17:45 CEU
745 353 16.542 28-09-2026 13:17:45 ENX
746 397 16.542 28-09-2026 13:17:45 ENX
747 287 16.538 28-09-2026 13:18:49 ENX
748 101 16.538 28-09-2026 13:18:49 ENX
749 90 16.54 28-09-2026 13:19:14 CEU
750 80 16.54 28-09-2026 13:19:14 CEU
751 310 16.526 28-09-2026 13:20:03 ENX
752 22 16.526 28-09-2026 13:20:03 ENX
753 57 16.528 28-09-2026 13:20:12 CEU
754 113 16.528 28-09-2026 13:20:12 CEU
755 370 16.512 28-09-2026 13:20:39 ENX
756 160 16.51 28-09-2026 13:20:39 CEU
757 5 16.522 28-09-2026 13:22:10 CEU
758 200 16.526 28-09-2026 13:22:50 CEU
759 165 16.526 28-09-2026 13:22:50 CEU
760 328 16.524 28-09-2026 13:23:12 ENX
761 370 16.526 28-09-2026 13:25:38 CEU
762 122 16.526 28-09-2026 13:25:38 CEU
763 289 16.528 28-09-2026 13:25:38 ENX
764 145 16.528 28-09-2026 13:25:38 ENX
765 58 16.526 28-09-2026 13:25:38 CEU
766 2 16.524 28-09-2026 13:27:14 CEU
767 168 16.524 28-09-2026 13:27:14 CEU
768 235 16.558 28-09-2026 13:27:50 ENX
769 190 16.556 28-09-2026 13:27:50 CEU
770 2 16.574 28-09-2026 13:29:12 CEU
771 178 16.574 28-09-2026 13:29:12 CEU
772 200 16.574 28-09-2026 13:30:10 CEU
773 240 16.57 28-09-2026 13:30:16 ENX
774 490 16.57 28-09-2026 13:30:16 ENX
775 200 16.568 28-09-2026 13:31:14 CEU
776 260 16.58 28-09-2026 13:31:46 ENX
777 86 16.58 28-09-2026 13:32:14 CEU
778 114 16.58 28-09-2026 13:32:14 CEU
779 230 16.578 28-09-2026 13:32:49 ENX
780 190 16.58 28-09-2026 13:33:14 CEU
781 270 16.574 28-09-2026 13:33:14 ENX
782 11 16.57 28-09-2026 13:34:38 CEU
783 8 16.57 28-09-2026 13:34:40 CEU
784 5 16.57 28-09-2026 13:34:41 CEU
785 1 16.57 28-09-2026 13:35:35 CEU
786 164 16.57 28-09-2026 13:35:38 CEU
787 2 16.572 28-09-2026 13:36:14 ENX
788 228 16.572 28-09-2026 13:36:18 ENX
789 8 16.57 28-09-2026 13:36:35 CEU
790 214 16.578 28-09-2026 13:37:43 ENX
791 543 16.58 28-09-2026 13:37:43 CEU
792 170 16.578 28-09-2026 13:37:43 CEU
793 56 16.578 28-09-2026 13:37:43 ENX
794 670 16.578 28-09-2026 13:37:43 ENX
795 250 16.574 28-09-2026 13:38:55 ENX
796 200 16.572 28-09-2026 13:39:45 ENX
797 62 16.568 28-09-2026 13:41:38 CEU
798 288 16.568 28-09-2026 13:41:38 CEU
799 170 16.568 28-09-2026 13:41:38 CEU
800 170 16.564 28-09-2026 13:42:10 CEU
801 1 16.562 28-09-2026 13:42:13 ENX
802 139 16.562 28-09-2026 13:42:29 ENX
803 28 16.566 28-09-2026 13:43:35 CEU
804 44 16.566 28-09-2026 13:44:37 CEU
805 136 16.566 28-09-2026 13:44:37 CEU
806 200 16.558 28-09-2026 13:45:29 CEU
807 152 16.558 28-09-2026 13:45:29 CEU
808 110 16.552 28-09-2026 13:46:01 ENX
809 20 16.546 28-09-2026 13:46:01 CEU
810 140 16.546 28-09-2026 13:46:01 CEU
811 2 16.548 28-09-2026 13:46:01 ENX
812 115 16.548 28-09-2026 13:46:18 ENX
813 232 16.546 28-09-2026 13:47:22 ENX
814 5 16.546 28-09-2026 13:47:39 CEU
815 5 16.546 28-09-2026 13:47:39 CEU
816 160 16.546 28-09-2026 13:47:39 CEU
817 190 16.548 28-09-2026 13:48:39 CEU
818 197 16.546 28-09-2026 13:48:39 ENX
819 170 16.548 28-09-2026 13:49:37 CEU
820 180 16.548 28-09-2026 13:50:37 CEU
821 180 16.548 28-09-2026 13:51:37 CEU
822 13 16.546 28-09-2026 13:52:37 CEU
823 241 16.546 28-09-2026 13:54:12 ENX
824 108 16.554 28-09-2026 13:54:39 CEU
825 82 16.554 28-09-2026 13:54:39 CEU
826 275 16.55 28-09-2026 13:55:14 ENX
827 16 16.554 28-09-2026 13:55:37 CEU
828 174 16.554 28-09-2026 13:55:37 CEU
829 2 16.554 28-09-2026 13:56:35 CEU
830 158 16.554 28-09-2026 13:56:35 CEU
831 2 16.54 28-09-2026 13:57:20 CEU
832 355 16.54 28-09-2026 13:57:20 CEU
833 190 16.54 28-09-2026 13:57:20 CEU
834 4 16.532 28-09-2026 13:58:20 CEU
835 196 16.532 28-09-2026 13:58:20 CEU
836 4 16.538 28-09-2026 13:58:22 ENX
837 68 16.538 28-09-2026 13:58:22 ENX
838 49 16.538 28-09-2026 13:58:22 ENX
839 14 16.546 28-09-2026 13:59:27 ENX
840 1 16.546 28-09-2026 13:59:31 CEU
841 12 16.542 28-09-2026 13:59:55 ENX
842 105 16.542 28-09-2026 13:59:55 ENX
843 170 16.544 28-09-2026 14:00:23 CEU
844 169 16.544 28-09-2026 14:00:23 CEU
845 47 16.544 28-09-2026 14:01:31 CEU
846 123 16.544 28-09-2026 14:01:31 CEU
847 170 16.544 28-09-2026 14:02:31 CEU
848 229 16.538 28-09-2026 14:02:32 ENX
849 67 16.54 28-09-2026 14:02:38 ENX
850 288 16.538 28-09-2026 14:02:48 ENX
851 12 16.538 28-09-2026 14:02:50 ENX
852 29 16.538 28-09-2026 14:03:31 CEU
853 161 16.538 28-09-2026 14:03:31 CEU
854 270 16.55 28-09-2026 14:04:11 ENX
855 180 16.546 28-09-2026 14:04:31 CEU
856 250 16.544 28-09-2026 14:04:56 ENX
857 23 16.536 28-09-2026 14:05:08 CEU
858 8 16.536 28-09-2026 14:05:08 CEU
859 190 16.542 28-09-2026 14:06:31 CEU
860 102 16.546 28-09-2026 14:07:22 ENX
861 109 16.546 28-09-2026 14:07:31 CEU
862 91 16.546 28-09-2026 14:07:31 CEU
863 8 16.532 28-09-2026 14:09:03 CEU
864 182 16.532 28-09-2026 14:09:03 CEU
865 500 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
866 500 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
867 349 16.532 28-09-2026 14:09:03 CEU
868 500 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
869 106 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
870 394 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
871 106 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
872 492 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
873 8 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
874 484 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
875 492 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
876 8 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
877 484 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
878 8 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
879 492 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
880 426 16.532 28-09-2026 14:09:03 ENX
881 186 16.522 28-09-2026 14:09:09 ENX
882 104 16.522 28-09-2026 14:09:09 ENX
883 266 16.528 28-09-2026 14:10:20 ENX
884 300 16.528 28-09-2026 14:10:54 ENX
885 170 16.522 28-09-2026 14:10:59 CEU
886 180 16.522 28-09-2026 14:10:59 CEU
887 290 16.52 28-09-2026 14:11:48 ENX
888 169 16.522 28-09-2026 14:12:31 CEU
889 31 16.522 28-09-2026 14:12:31 CEU
890 190 16.526 28-09-2026 14:13:41 CEU
891 290 16.528 28-09-2026 14:13:41 ENX
892 290 16.528 28-09-2026 14:13:41 ENX
893 180 16.542 28-09-2026 14:15:30 CEU
894 200 16.546 28-09-2026 14:16:20 CEU
895 160 16.546 28-09-2026 14:16:20 CEU
896 280 16.546 28-09-2026 14:16:20 ENX
897 290 16.546 28-09-2026 14:16:20 ENX
898 170 16.544 28-09-2026 14:16:59 CEU
899 280 16.544 28-09-2026 14:16:59 ENX
900 70 16.542 28-09-2026 14:18:33 CEU
901 16 16.542 28-09-2026 14:18:37 CEU
902 9 16.542 28-09-2026 14:18:37 CEU
903 75 16.542 28-09-2026 14:18:37 CEU
904 170 16.54 28-09-2026 14:19:31 CEU
905 6 16.54 28-09-2026 14:20:31 CEU
906 164 16.54 28-09-2026 14:20:31 CEU
907 22 16.54 28-09-2026 14:21:31 CEU
908 148 16.54 28-09-2026 14:21:31 CEU
909 180 16.534 28-09-2026 14:22:04 CEU
910 272 16.534 28-09-2026 14:22:45 ENX
911 108 16.534 28-09-2026 14:23:18 ENX
912 6 16.534 28-09-2026 14:23:29 CEU
913 3 16.534 28-09-2026 14:24:29 CEU
914 187 16.534 28-09-2026 14:24:29 CEU
915 184 16.528 28-09-2026 14:25:01 CEU
916 180 16.528 28-09-2026 14:25:01 CEU
917 16 16.528 28-09-2026 14:26:29 CEU
918 140 16.528 28-09-2026 14:26:35 ENX
919 190 16.526 28-09-2026 14:27:15 CEU
920 48 16.526 28-09-2026 14:27:15 CEU
921 229 16.526 28-09-2026 14:27:15 ENX
922 27 16.526 28-09-2026 14:27:15 CEU
923 37 16.526 28-09-2026 14:27:15 CEU
924 62 16.526 28-09-2026 14:27:15 CEU
925 258 16.534 28-09-2026 14:28:54 ENX
926 57 16.534 28-09-2026 14:28:54 ENX
927 336 16.534 28-09-2026 14:28:54 ENX
928 92 16.534 28-09-2026 14:29:23 CEU
929 68 16.534 28-09-2026 14:29:23 CEU
930 23 16.522 28-09-2026 14:30:10 CEU
931 137 16.522 28-09-2026 14:30:10 CEU
932 190 16.522 28-09-2026 14:30:10 CEU
933 165 16.52 28-09-2026 14:31:23 CEU
934 15 16.522 28-09-2026 14:31:23 CEU
935 153 16.514 28-09-2026 14:32:06 CEU
936 47 16.514 28-09-2026 14:32:06 CEU
937 17 16.518 28-09-2026 14:33:20 ENX
938 190 16.518 28-09-2026 14:33:27 CEU
939 86 16.518 28-09-2026 14:33:27 ENX
940 136 16.52 28-09-2026 14:37:21 CEU
941 34 16.52 28-09-2026 14:37:21 CEU
942 14 16.516 28-09-2026 14:38:09 CEU
943 146 16.516 28-09-2026 14:38:09 CEU
944 560 16.516 28-09-2026 14:38:09 CEU
945 159 16.514 28-09-2026 14:38:15 ENX
946 53 16.514 28-09-2026 14:38:15 ENX
947 11 16.514 28-09-2026 14:38:15 ENX
948 19 16.516 28-09-2026 14:39:19 CEU
949 171 16.516 28-09-2026 14:39:19 CEU
950 46 16.522 28-09-2026 14:40:00 ENX
951 180 16.522 28-09-2026 14:40:19 CEU
952 107 16.522 28-09-2026 14:40:19 ENX
953 101 16.518 28-09-2026 14:41:16 ENX
954 170 16.518 28-09-2026 14:41:21 CEU
955 12 16.518 28-09-2026 14:42:21 CEU
956 168 16.518 28-09-2026 14:42:21 CEU
957 32 16.51 28-09-2026 14:43:23 CEU
958 27 16.51 28-09-2026 14:43:23 CEU
959 131 16.51 28-09-2026 14:43:23 CEU
960 17 16.512 28-09-2026 14:43:41 ENX
961 39 16.514 28-09-2026 14:43:57 ENX
962 45 16.518 28-09-2026 14:44:18 CEU
963 145 16.518 28-09-2026 14:44:18 CEU
964 229 16.518 28-09-2026 14:44:18 ENX
965 120 16.52 28-09-2026 14:45:07 ENX
966 40 16.522 28-09-2026 14:46:25 CEU
967 6 16.522 28-09-2026 14:46:25 CEU
968 170 16.522 28-09-2026 14:47:23 CEU
969 54 16.518 28-09-2026 14:47:59 ENX
970 160 16.524 28-09-2026 14:48:45 CEU
971 484 16.524 28-09-2026 14:48:45 CEU
972 247 16.526 28-09-2026 14:48:45 ENX
973 180 16.536 28-09-2026 14:51:19 CEU
974 125 16.534 28-09-2026 14:51:56 ENX
975 200 16.536 28-09-2026 14:52:19 CEU
976 180 16.536 28-09-2026 14:53:17 CEU
977 101 16.534 28-09-2026 14:54:13 ENX
978 190 16.536 28-09-2026 14:54:14 CEU
979 121 16.536 28-09-2026 14:55:17 CEU
980 69 16.536 28-09-2026 14:55:17 CEU
981 2 16.536 28-09-2026 14:56:19 CEU
982 178 16.536 28-09-2026 14:56:19 CEU
983 170 16.536 28-09-2026 14:57:19 CEU
984 200 16.534 28-09-2026 14:57:29 CEU
985 180 16.532 28-09-2026 14:57:29 CEU
986 105 16.53 28-09-2026 14:57:36 ENX
987 110 16.53 28-09-2026 14:57:36 ENX
988 190 16.524 28-09-2026 14:59:19 CEU
989 180 16.524 28-09-2026 15:00:21 CEU
990 133 16.518 28-09-2026 15:00:33 ENX
991 200 16.512 28-09-2026 15:01:06 CEU
992 40 16.51 28-09-2026 15:01:42 ENX
993 68 16.51 28-09-2026 15:01:42 ENX
994 2 16.51 28-09-2026 15:01:42 ENX
995 8 16.506 28-09-2026 15:02:21 CEU
996 172 16.506 28-09-2026 15:02:21 CEU
997 170 16.506 28-09-2026 15:03:23 CEU
998 444 16.518 28-09-2026 15:04:08 ENX
999 180 16.516 28-09-2026 15:04:20 CEU
1000 26 16.516 28-09-2026 15:05:36 ENX
1001 108 16.516 28-09-2026 15:05:37 ENX
1002 190 16.51 28-09-2026 15:06:07 CEU
1003 190 16.51 28-09-2026 15:06:07 CEU
1004 119 16.51 28-09-2026 15:07:08 ENX
1005 125 16.512 28-09-2026 15:07:25 CEU
1006 75 16.512 28-09-2026 15:07:25 CEU
1007 190 16.512 28-09-2026 15:08:25 CEU
1008 516 16.52 28-09-2026 15:09:07 ENX
1009 74 16.52 28-09-2026 15:09:07 ENX
1010 136 16.522 28-09-2026 15:09:23 CEU
1011 24 16.522 28-09-2026 15:09:23 CEU
1012 28 16.516 28-09-2026 15:09:46 ENX
1013 170 16.52 28-09-2026 15:10:23 CEU
1014 157 16.552 28-09-2026 15:12:59 ENX
1015 200 16.544 28-09-2026 15:13:01 CEU
1016 370 16.544 28-09-2026 15:13:01 CEU
1017 37 16.534 28-09-2026 15:13:51 CEU
1018 53 16.534 28-09-2026 15:13:51 CEU
1019 411 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1020 411 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1021 40 16.534 28-09-2026 15:13:51 CEU
1022 371 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1023 40 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1024 53 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1025 106 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1026 252 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1027 159 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1028 358 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1029 53 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1030 347 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1031 53 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1032 23 16.536 28-09-2026 15:13:51 ENX
1033 70 16.544 28-09-2026 15:14:23 CEU
1034 10 16.544 28-09-2026 15:15:27 CEU
1035 190 16.544 28-09-2026 15:15:27 CEU
1036 44 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1037 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1038 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1039 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1040 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1041 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1042 350 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1043 61 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1044 257 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1045 53 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1046 61 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1047 297 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1048 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1049 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1050 87 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1051 80 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1052 244 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1053 167 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1054 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1055 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1056 411 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1057 17 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1058 394 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1059 44 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1060 98 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1061 313 16.54 28-09-2026 15:16:20 ENX
1062 411 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1063 53 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1064 358 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1065 44 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1066 402 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1067 9 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1068 393 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1069 402 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1070 9 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1071 60 16.54 28-09-2026 15:16:21 ENX
1072 6 16.536 28-09-2026 15:16:22 CEU
1073 17 16.536 28-09-2026 15:16:22 CEU
1074 167 16.536 28-09-2026 15:16:22 CEU
1075 190 16.534 28-09-2026 15:16:48 CEU
1076 53 16.538 28-09-2026 15:18:12 CEU
1077 137 16.538 28-09-2026 15:18:12 CEU
1078 190 16.542 28-09-2026 15:19:26 CEU
1079 170 16.532 28-09-2026 15:20:05 CEU
1080 180 16.532 28-09-2026 15:21:30 CEU
1081 59 16.526 28-09-2026 15:22:32 CEU
1082 15 16.526 28-09-2026 15:22:32 CEU
1083 126 16.526 28-09-2026 15:22:32 CEU
1084 180 16.578 28-09-2026 15:23:34 CEU
1085 30 16.576 28-09-2026 15:24:16 CEU
1086 5 16.576 28-09-2026 15:24:16 CEU
1087 59 16.576 28-09-2026 15:24:16 CEU
1088 76 16.576 28-09-2026 15:24:20 CEU
1089 170 16.552 28-09-2026 15:25:16 CEU
1090 180 16.534 28-09-2026 15:25:52 CEU
1091 200 16.552 28-09-2026 15:27:32 CEU
1092 200 16.548 28-09-2026 15:28:07 CEU
1093 180 16.536 28-09-2026 15:29:37 CEU
1094 9 16.54 28-09-2026 15:29:52 CEU
1095 13 16.544 28-09-2026 15:29:52 CEU
1096 500 16.53 28-09-2026 15:30:01 CEU
1097 250 16.538 28-09-2026 15:30:12 ENX
1098 353 16.538 28-09-2026 15:30:17 ENX
1099 477 16.538 28-09-2026 15:30:17 ENX
1100 881 16.528 28-09-2026 15:31:14 ENX
1101 540 16.526 28-09-2026 15:31:14 CEU
1102 1020 16.528 28-09-2026 15:32:31 ENX
1103 510 16.522 28-09-2026 15:32:31 CEU
1104 500 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1105 775 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1106 371 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1107 129 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1108 112 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1109 431 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1110 69 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1111 37 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1112 53 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1113 447 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1114 2076 16.5 28-09-2026 15:32:44 ENX
1115 8 16.48 28-09-2026 15:32:50 ENX
1116 70 16.48 28-09-2026 15:32:50 ENX
1117 422 16.48 28-09-2026 15:32:50 ENX
1118 39 16.48 28-09-2026 15:32:50 ENX
1119 500 16.48 28-09-2026 15:32:50 ENX
1120 500 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1121 258 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1122 242 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1123 258 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1124 106 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1125 165 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1126 229 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1127 573 16.48 28-09-2026 15:32:51 ENX
1128 500 16.48 28-09-2026 15:33:05 ENX
1129 217 16.48 28-09-2026 15:33:05 ENX
1130 500 16.48 28-09-2026 15:33:05 ENX
1131 500 16.496 28-09-2026 15:33:33 CEU
1132 1040 16.498 28-09-2026 15:33:33 ENX
1133 117 16.548 28-09-2026 15:34:55 ENX
1134 964 16.548 28-09-2026 15:34:55 ENX
1135 440 16.558 28-09-2026 15:35:11 CEU
1136 249 16.558 28-09-2026 15:35:11 ENX
1137 249 16.556 28-09-2026 15:35:11 CEU
1138 750 16.558 28-09-2026 15:35:11 ENX
1139 271 16.556 28-09-2026 15:35:11 CEU
1140 530 16.526 28-09-2026 15:36:24 CEU
1141 1150 16.528 28-09-2026 15:36:24 ENX
1142 510 16.498 28-09-2026 15:37:04 CEU
1143 6 16.504 28-09-2026 15:37:17 ENX
1144 924 16.536 28-09-2026 15:37:58 ENX
1145 470 16.546 28-09-2026 15:38:50 CEU
1146 62 16.534 28-09-2026 15:38:58 CEU
1147 428 16.534 28-09-2026 15:38:58 CEU
1148 973 16.546 28-09-2026 15:38:58 ENX
1149 1127 16.542 28-09-2026 15:39:44 ENX
1150 994 16.548 28-09-2026 15:40:17 ENX
1151 490 16.544 28-09-2026 15:40:17 CEU
1152 9 16.518 28-09-2026 15:41:04 CEU
1153 77 16.518 28-09-2026 15:41:04 CEU
1154 3 16.518 28-09-2026 15:41:04 CEU
1155 1 16.526 28-09-2026 15:41:15 CEU
1156 15 16.526 28-09-2026 15:41:15 CEU
1157 405 16.526 28-09-2026 15:41:15 CEU
1158 1144 16.54 28-09-2026 15:41:51 ENX
1159 490 16.53 28-09-2026 15:42:04 CEU
1160 632 16.518 28-09-2026 15:42:18 ENX
1161 450 16.518 28-09-2026 15:42:18 ENX
1162 211 16.522 28-09-2026 15:43:13 CEU
1163 99 16.522 28-09-2026 15:43:13 CEU
1164 100 16.522 28-09-2026 15:43:13 CEU
1165 67 16.522 28-09-2026 15:43:14 CEU
1166 19 16.522 28-09-2026 15:43:14 CEU
1167 699 16.522 28-09-2026 15:43:14 ENX
1168 99 16.522 28-09-2026 15:43:14 ENX
1169 64 16.522 28-09-2026 15:43:14 CEU
1170 316 16.522 28-09-2026 15:43:14 ENX
1171 30 16.554 28-09-2026 15:44:58 CEU
1172 450 16.554 28-09-2026 15:44:58 CEU
1173 346 16.554 28-09-2026 15:44:58 ENX
1174 668 16.554 28-09-2026 15:44:58 ENX
1175 1104 16.552 28-09-2026 15:45:10 ENX
1176 241 16.542 28-09-2026 15:45:12 CEU
1177 178 16.542 28-09-2026 15:45:12 CEU
1178 101 16.542 28-09-2026 15:45:12 CEU
1179 450 16.566 28-09-2026 15:46:33 CEU
1180 1114 16.566 28-09-2026 15:46:33 ENX
1181 334 16.572 28-09-2026 15:47:49 ENX
1182 106 16.572 28-09-2026 15:47:49 ENX
1183 700 16.572 28-09-2026 15:47:49 ENX
1184 72 16.586 28-09-2026 15:48:39 CEU
1185 378 16.586 28-09-2026 15:48:39 CEU
1186 1040 16.59 28-09-2026 15:48:39 ENX
1187 90 16.586 28-09-2026 15:48:39 CEU
1188 500 16.586 28-09-2026 15:48:39 CEU
1189 995 16.598 28-09-2026 15:50:10 ENX
1190 5 16.598 28-09-2026 15:50:10 ENX
1191 45 16.632 28-09-2026 15:50:44 ENX
1192 386 16.634 28-09-2026 15:51:05 ENX
1193 559 16.634 28-09-2026 15:51:05 ENX
1194 294 16.63 28-09-2026 15:51:46 ENX
1195 620 16.63 28-09-2026 15:51:46 ENX
1196 880 16.636 28-09-2026 15:52:50 ENX
1197 1060 16.638 28-09-2026 15:53:59 ENX
1198 296 16.628 28-09-2026 15:54:55 ENX
1199 864 16.628 28-09-2026 15:54:55 ENX
1200 749 16.63 28-09-2026 15:55:54 ENX
1201 231 16.63 28-09-2026 15:55:54 ENX
1202 907 16.636 28-09-2026 15:56:48 ENX
1203 53 16.636 28-09-2026 15:56:48 ENX
1204 163 16.636 28-09-2026 15:56:48 ENX
1205 1063 16.634 28-09-2026 15:57:50 ENX
1206 244 16.616 28-09-2026 15:58:45 ENX
1207 107 16.624 28-09-2026 15:59:28 ENX
1208 308 16.624 28-09-2026 15:59:28 ENX
1209 6 16.624 28-09-2026 15:59:28 ENX
1210 271 16.624 28-09-2026 15:59:28 ENX
1211 74 16.624 28-09-2026 15:59:28 ENX
1212 84 16.624 28-09-2026 15:59:28 ENX
1213 1163 16.624 28-09-2026 15:59:48 ENX
1214 1073 16.618 28-09-2026 16:00:52 ENX
1215 555 16.642 28-09-2026 16:02:25 ENX
1216 598 16.642 28-09-2026 16:02:25 ENX
1217 170 16.624 28-09-2026 16:02:53 ENX
1218 341 16.624 28-09-2026 16:02:53 ENX
1219 547 16.614 28-09-2026 16:04:17 ENX
1220 340 16.67 28-09-2026 16:12:47 ENX
1221 310 16.658 28-09-2026 16:13:56 ENX
1222 320 16.688 28-09-2026 16:15:13 ENX
1223 310 16.678 28-09-2026 16:16:04 ENX
1224 360 16.676 28-09-2026 16:16:47 ENX
1225 314 16.676 28-09-2026 16:18:11 ENX
1226 36 16.676 28-09-2026 16:18:11 ENX
1227 326 16.678 28-09-2026 16:19:05 ENX
1228 137 16.668 28-09-2026 16:20:16 ENX
1229 213 16.668 28-09-2026 16:20:16 ENX
1230 160 16.662 28-09-2026 16:21:10 ENX
1231 140 16.662 28-09-2026 16:21:10 ENX
1232 330 16.66 28-09-2026 16:22:16 ENX
1233 300 16.656 28-09-2026 16:23:10 ENX
1234 300 16.652 28-09-2026 16:25:10 ENX
1235 310 16.652 28-09-2026 16:25:10 ENX
1236 330 16.664 28-09-2026 16:26:20 ENX
1237 322 16.664 28-09-2026 16:27:04 ENX
1238 348 16.668 28-09-2026 16:28:21 ENX
1239 163 16.666 28-09-2026 16:29:49 ENX
1240 335 16.67 28-09-2026 16:31:10 ENX
1241 319 16.668 28-09-2026 16:31:10 ENX
1242 309 16.664 28-09-2026 16:32:04 ENX
1243 178 16.658 28-09-2026 16:33:04 ENX
1244 191 16.658 28-09-2026 16:33:04 ENX
1245 319 16.642 28-09-2026 16:34:09 ENX
1246 76 16.64 28-09-2026 16:35:09 ENX
1247 253 16.64 28-09-2026 16:35:09 ENX
1248 324 16.652 28-09-2026 16:36:48 ENX
1249 300 16.658 28-09-2026 16:37:54 ENX
1250 361 16.66 28-09-2026 16:40:00 ENX
1251 371 16.66 28-09-2026 16:40:00 ENX
1252 176 16.646 28-09-2026 16:40:28 ENX
1253 197 16.65 28-09-2026 16:41:00 ENX
1254 124 16.646 28-09-2026 16:43:08 ENX
1255 184 16.672 28-09-2026 16:45:56 ENX
1256 112 16.672 28-09-2026 16:45:56 ENX
1257 110 16.652 28-09-2026 16:47:21 ENX
1258 285 16.668 28-09-2026 16:47:47 ENX
1259 142 16.654 28-09-2026 16:48:11 ENX
1260 209 16.656 28-09-2026 16:48:27 ENX
1261 162 16.656 28-09-2026 16:48:36 ENX
1262 470 16.656 28-09-2026 16:49:43 ENX
1263 524 16.65 28-09-2026 16:50:18 ENX
1264 444 16.652 28-09-2026 16:51:59 ENX
1265 110 16.648 28-09-2026 16:52:41 ENX
1266 53 16.648 28-09-2026 16:52:41 ENX
1267 179 16.648 28-09-2026 16:52:41 ENX
1268 130 16.644 28-09-2026 16:53:01 ENX
1269 250 16.642 28-09-2026 16:53:50 ENX
1270 175 16.64 28-09-2026 16:53:56 ENX
1271 140 16.626 28-09-2026 16:54:55 ENX
1272 440 16.626 28-09-2026 16:56:02 ENX
1273 149 16.606 28-09-2026 16:58:00 ENX
1274 79 16.604 28-09-2026 16:58:14 ENX
1275 162 16.6 28-09-2026 16:58:59 ENX
1276 488 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1277 488 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1278 318 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1279 170 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1280 283 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1281 472 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1282 16 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1283 37 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1284 488 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1285 430 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1286 58 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1287 48 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1288 176 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1289 31 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1290 53 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1291 228 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1292 553 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1293 275 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1294 191 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1295 22 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1296 186 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1297 53 16.596 28-09-2026 16:58:59 ENX
1298 126 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1299 123 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1300 350 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1301 53 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1302 85 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1303 249 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1304 239 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1305 380 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1306 108 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1307 380 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1308 71 16.596 28-09-2026 16:59:01 ENX
1309 10 16.6 28-09-2026 16:59:32 ENX
1310 1902 16.6 28-09-2026 16:59:32 ENX
1311 147 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1312 270 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1313 488 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1314 53 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1315 212 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1316 223 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1317 72 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1318 254 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1319 162 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1320 488 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1321 488 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1322 106 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1323 72 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1324 53 16.596 28-09-2026 16:59:34 ENX
1325 223 16.596 28-09-2026 16:59:37 ENX
1326 34 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1327 236 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1328 488 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1329 400 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1330 53 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1331 35 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1332 53 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1333 92 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1334 35 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1335 71 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1336 35 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1337 255 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1338 233 16.596 28-09-2026 16:59:44 ENX
1339 139 16.596 28-09-2026 16:59:45 ENX
1340 349 16.596 28-09-2026 16:59:45 ENX
1341 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1342 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1343 53 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1344 435 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1345 135 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1346 300 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1347 53 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1348 18 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1349 435 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1350 53 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1351 4596 16.588 28-09-2026 16:59:47 CEU
1352 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1353 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1354 258 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1355 31404 16.588 28-09-2026 16:59:47 CEU
1356 230 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1357 258 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1358 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1359 100 16.588 28-09-2026 16:59:47 CEU
1360 302 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1361 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1362 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1363 302 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1364 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1365 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1366 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1367 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1368 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1369 488 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1370 53 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1371 435 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1372 140 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1373 1 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1374 487 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1375 1 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1376 216 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1377 272 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1378 133 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1379 39 16.596 28-09-2026 16:59:47 ENX
1380 500 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1381 2 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1382 498 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1383 2 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1384 1 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1385 498 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1386 1 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1387 500 16.586 28-09-2026 16:59:47 ENX
1388 500 16.586 28-09-2026 16:59:48 ENX
1389 636 16.586 28-09-2026 16:59:48 ENX
1390 540 16.596 28-09-2026 17:00:08 CEU
1391 140 16.592 28-09-2026 17:00:22 ENX
1392 250 16.588 28-09-2026 17:00:37 ENX
1393 80 16.59 28-09-2026 17:00:53 ENX
1394 439 16.6 28-09-2026 17:01:22 CEU
1395 171 16.6 28-09-2026 17:01:25 CEU
1396 400 16.6 28-09-2026 17:01:25 ENX
1397 580 16.598 28-09-2026 17:02:52 CEU
1398 865 16.596 28-09-2026 17:04:05 ENX
1399 580 16.592 28-09-2026 17:04:09 CEU
1400 443 16.59 28-09-2026 17:04:09 CEU
1401 167 16.59 28-09-2026 17:04:09 CEU
1402 500 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1403 212 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1404 288 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1405 302 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1406 53 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1407 106 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1408 164 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1409 120 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1410 57 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1411 60 16.586 28-09-2026 17:04:23 ENX
1412 626 16.578 28-09-2026 17:04:40 ENX
1413 606 16.584 28-09-2026 17:05:56 CEU
1414 4 16.584 28-09-2026 17:05:56 CEU
1415 293 16.584 28-09-2026 17:05:57 ENX
1416 81 16.584 28-09-2026 17:05:57 ENX
1417 590 16.582 28-09-2026 17:06:27 CEU
1418 149 16.598 28-09-2026 17:07:51 ENX
1419 760 16.598 28-09-2026 17:07:51 ENX
1420 520 16.594 28-09-2026 17:07:51 CEU
1421 103 16.598 28-09-2026 17:08:02 ENX
1422 46 16.598 28-09-2026 17:08:02 ENX
1423 36 16.598 28-09-2026 17:08:04 ENX
1424 4 16.598 28-09-2026 17:08:04 ENX
1425 590 16.59 28-09-2026 17:08:12 CEU
1426 107 16.592 28-09-2026 17:09:42 ENX
1427 414 16.592 28-09-2026 17:09:42 ENX
1428 600 16.588 28-09-2026 17:09:46 CEU
1429 243 16.586 28-09-2026 17:09:46 ENX
1430 115 16.584 28-09-2026 17:10:30 CEU
1431 455 16.584 28-09-2026 17:10:30 CEU
1432 244 16.584 28-09-2026 17:11:17 CEU
1433 256 16.584 28-09-2026 17:11:17 CEU
1434 212 16.584 28-09-2026 17:11:17 ENX
1435 224 16.576 28-09-2026 17:12:10 CEU
1436 278 16.576 28-09-2026 17:12:14 CEU
1437 590 16.582 28-09-2026 17:13:30 CEU
1438 648 16.582 28-09-2026 17:13:30 ENX
1439 130 16.576 28-09-2026 17:14:10 ENX
1440 72 16.582 28-09-2026 17:14:19 CEU
1441 482 16.584 28-09-2026 17:14:32 CEU
1442 595 16.584 28-09-2026 17:14:32 ENX
1443 577 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1444 577 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1445 53 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1446 53 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1447 53 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1448 418 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1449 106 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1450 220 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1451 314 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1452 43 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1453 62 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1454 101 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1455 476 16.582 28-09-2026 17:14:54 ENX
1456 577 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1457 474 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1458 103 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1459 471 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1460 103 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1461 350 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1462 53 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1463 71 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1464 53 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1465 105 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1466 472 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1467 105 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1468 105 16.582 28-09-2026 17:14:55 ENX
1469 594 16.582 28-09-2026 17:15:14 CEU
1470 472 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1471 577 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1472 2743 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1473 2132 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1474 53 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1475 105 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1476 162 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1477 257 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1478 345 16.582 28-09-2026 17:15:14 ENX
1479 240 16.582 28-09-2026 17:15:29 ENX
1480 245 16.586 28-09-2026 17:16:30 ENX
1481 1933 16.586 28-09-2026 17:16:30 ENX
1482 58 16.586 28-09-2026 17:16:30 ENX
1483 614 16.582 28-09-2026 17:16:30 CEU
1484 174 16.588 28-09-2026 17:16:47 ENX
1485 161 16.588 28-09-2026 17:16:47 ENX
1486 7 16.584 28-09-2026 17:17:50 CEU
1487 4 16.584 28-09-2026 17:17:50 CEU
1488 222 16.584 28-09-2026 17:17:50 CEU
1489 96 16.582 28-09-2026 17:17:58 ENX
1490 66 16.586 28-09-2026 17:18:27 ENX
1491 376 16.586 28-09-2026 17:18:56 CEU
1492 125 16.586 28-09-2026 17:19:08 ENX
1493 44 16.584 28-09-2026 17:19:15 ENX
1494 241 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1495 548 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1496 29 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1497 105 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1498 333 16.58 28-09-2026 17:19:21 CEU
1499 206 16.58 28-09-2026 17:19:21 CEU
1500 101 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1501 29 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1502 255 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1503 87 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1504 577 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1505 101 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1506 314 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1507 105 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1508 594 16.58 28-09-2026 17:19:21 CEU
1509 13 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1510 44 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1511 170 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1512 577 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1513 101 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1514 476 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1515 403 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1516 302 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1517 275 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1518 302 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1519 577 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1520 417 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1521 160 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1522 419 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1523 110 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1524 467 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1525 110 16.582 28-09-2026 17:19:21 ENX
1526 577 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1527 25 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1528 53 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1529 524 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1530 350 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1531 227 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1532 44 16.582 28-09-2026 17:19:22 ENX
1533 3357 16.586 28-09-2026 17:19:56 ENX
1534 594 16.58 28-09-2026 17:20:07 CEU
1535 98 16.578 28-09-2026 17:20:09 ENX
1536 10 16.568 28-09-2026 17:21:12 CEU
1537 540 16.59 28-09-2026 17:21:28 CEU
1538 165 16.588 28-09-2026 17:21:28 ENX
1539 172 16.596 28-09-2026 17:22:02 ENX
1540 3260 16.596 28-09-2026 17:22:02 ENX
1541 590 16.59 28-09-2026 17:22:05 CEU
1542 74 16.592 28-09-2026 17:23:00 ENX
1543 537 16.592 28-09-2026 17:23:00 ENX
1544 455 16.59 28-09-2026 17:23:00 CEU
1545 914 16.598 28-09-2026 17:23:36 ENX
1546 650 16.598 28-09-2026 17:24:05 CEU
1547 135 16.598 28-09-2026 17:24:05 CEU
1548 160 16.598 28-09-2026 17:24:05 ENX
1549 512 16.588 28-09-2026 17:25:13 CEU
1550 224 16.588 28-09-2026 17:25:13 ENX
1551 490 16.592 28-09-2026 17:25:43 ENX
1552 36 16.592 28-09-2026 17:25:44 ENX
1553 500 16.58 28-09-2026 17:26:42 ENX
1554 129 16.58 28-09-2026 17:26:42 ENX
1555 500 16.58 28-09-2026 17:26:42 ENX
1556 62 16.586 28-09-2026 17:28:23 ENX
1557 300 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1558 138 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1559 134 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1560 279 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1561 199 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1562 22 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1563 221 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1564 279 16.586 28-09-2026 17:28:26 ENX
1565 1 16.586 28-09-2026 17:28:27 ENX
1566 182 16.586 28-09-2026 17:28:40 ENX
1567 317 16.586 28-09-2026 17:28:40 ENX
1568 392 16.586 28-09-2026 17:28:50 ENX
1569 108 16.586 28-09-2026 17:28:50 ENX
1570 302 16.586 28-09-2026 17:28:50 ENX
1571 500 16.586 28-09-2026 17:28:50 ENX
1572 500 16.586 28-09-2026 17:28:50 ENX
1573 106 16.586 28-09-2026 17:28:50 ENX
1574 394 16.586 28-09-2026 17:28:51 ENX
1575 328 16.586 28-09-2026 17:28:51 ENX
1576 172 16.586 28-09-2026 17:28:51 ENX
1577 70 16.586 28-09-2026 17:28:55 ENX
1578 279 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1579 151 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1580 117 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1581 268 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1582 232 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1583 36 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1584 151 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1585 268 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1586 81 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1587 500 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1588 500 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1589 500 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1590 278 16.586 28-09-2026 17:28:59 ENX
1591 222 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1592 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1593 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1594 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1595 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1596 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1597 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1598 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1599 500 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1600 1 16.586 28-09-2026 17:29:00 ENX
1601 199 16.586 28-09-2026 17:29:04 ENX
1602 300 16.586 28-09-2026 17:29:04 ENX
1603 300 16.586 28-09-2026 17:29:04 ENX
1604 200 16.586 28-09-2026 17:29:05 ENX
1605 650 16.586 28-09-2026 17:29:05 ENX
1606 249 16.586 28-09-2026 17:29:05 ENX
1607 1 16.586 28-09-2026 17:29:06 ENX
1608 151 16.586 28-09-2026 17:29:09 ENX
1609 99 16.586 28-09-2026 17:29:24 ENX
1610 62 16.586 28-09-2026 17:29:24 ENX
1611 261 16.586 28-09-2026 17:29:27 ENX
1612 239 16.586 28-09-2026 17:29:27 ENX
1613 34 16.586 28-09-2026 17:29:27 ENX
1614 314 16.586 28-09-2026 17:29:27 ENX
1615 186 16.586 28-09-2026 17:29:30 ENX
1616 500 16.586 28-09-2026 17:29:30 ENX
1617 500 16.586 28-09-2026 17:29:33 ENX
1618 290 16.586 28-09-2026 17:29:33 ENX
1619 2 16.586 28-09-2026 17:29:33 ENX
1620 73 16.586 28-09-2026 17:29:33 ENX

29 September 2026

No Shares Price Date TimeStamp Venue
1 173 16.314 29/09/2026 09:01:48 ENX
2 144 16.314 29/09/2026 09:01:48 ENX
3 93 16.314 29/09/2026 09:01:48 ENX
4 310 16.306 29/09/2026 09:01:50 CEU
5 10 16.314 29/09/2026 09:01:50 ENX
6 134 16.314 29/09/2026 09:01:52 ENX
7 15 16.33 29/09/2026 09:01:56 ENX
8 27 16.33 29/09/2026 09:01:56 ENX
9 4 16.33 29/09/2026 09:01:56 ENX
10 320 16.336 29/09/2026 09:02:54 CEU
11 350 16.328 29/09/2026 09:03:03 CEU
12 180 16.312 29/09/2026 09:03:45 ENX
13 320 16.306 29/09/2026 09:04:12 CEU
14 118 16.312 29/09/2026 09:04:12 ENX
15 400 16.318 29/09/2026 09:05:46 CEU
16 89 16.326 29/09/2026 09:05:46 ENX
17 150 16.318 29/09/2026 09:05:46 ENX
18 340 16.306 29/09/2026 09:06:21 CEU
19 194 16.306 29/09/2026 09:06:53 ENX
20 227 16.306 29/09/2026 09:06:53 ENX
21 48 16.284 29/09/2026 09:07:21 CEU
22 126 16.294 29/09/2026 09:07:40 ENX
23 149 16.302 29/09/2026 09:07:45 CEU
24 123 16.302 29/09/2026 09:07:45 CEU
25 60 16.302 29/09/2026 09:07:45 CEU
26 155 16.302 29/09/2026 09:07:49 ENX
27 330 16.354 29/09/2026 09:08:44 CEU
28 395 16.358 29/09/2026 09:08:44 ENX
29 269 16.358 29/09/2026 09:08:44 ENX
30 360 16.36 29/09/2026 09:09:07 CEU
31 100 16.358 29/09/2026 09:09:11 ENX
32 69 16.366 29/09/2026 09:10:42 CEU
33 37 16.366 29/09/2026 09:10:42 CEU
34 123 16.366 29/09/2026 09:10:42 CEU
35 141 16.366 29/09/2026 09:10:42 CEU
36 226 16.356 29/09/2026 09:11:44 CEU
37 114 16.356 29/09/2026 09:11:44 CEU
38 32 16.368 29/09/2026 09:12:45 CEU
39 99 16.368 29/09/2026 09:12:45 CEU
40 123 16.368 29/09/2026 09:12:45 CEU
41 136 16.368 29/09/2026 09:12:45 CEU
42 360 16.356 29/09/2026 09:13:16 CEU
43 939 16.362 29/09/2026 09:13:16 ENX
44 420 16.354 29/09/2026 09:14:10 CEU
45 438 16.354 29/09/2026 09:14:10 ENX
46 133 16.35 29/09/2026 09:14:44 ENX
47 39 16.35 29/09/2026 09:14:44 ENX
48 370 16.358 29/09/2026 09:15:17 CEU
49 22 16.36 29/09/2026 09:15:23 ENX
50 339 16.36 29/09/2026 09:15:30 ENX
51 183 16.358 29/09/2026 09:15:50 ENX
52 310 16.366 29/09/2026 09:16:45 CEU
53 380 16.352 29/09/2026 09:17:25 CEU
54 125 16.356 29/09/2026 09:17:52 ENX
55 350 16.346 29/09/2026 09:17:57 CEU
56 500 16.368 29/09/2026 09:18:22 ENX
57 400 16.392 29/09/2026 09:19:35 CEU
58 808 16.392 29/09/2026 09:19:35 ENX
59 163 16.392 29/09/2026 09:19:35 ENX
60 360 16.38 29/09/2026 09:20:48 CEU
61 380 16.37 29/09/2026 09:21:25 CEU
62 191 16.366 29/09/2026 09:22:07 CEU
63 139 16.366 29/09/2026 09:22:07 CEU
64 51 16.392 29/09/2026 09:23:48 CEU
65 175 16.392 29/09/2026 09:23:48 CEU
66 92 16.392 29/09/2026 09:23:48 CEU
67 72 16.392 29/09/2026 09:23:48 CEU
68 211 16.392 29/09/2026 09:23:50 ENX
69 30 16.394 29/09/2026 09:23:50 ENX
70 208 16.394 29/09/2026 09:23:50 ENX
71 384 16.394 29/09/2026 09:23:50 ENX
72 1043 16.382 29/09/2026 09:24:40 ENX
73 320 16.382 29/09/2026 09:24:40 CEU
74 400 16.368 29/09/2026 09:25:02 CEU
75 201 16.372 29/09/2026 09:25:54 ENX
76 34 16.376 29/09/2026 09:26:48 CEU
77 80 16.376 29/09/2026 09:26:48 CEU
78 256 16.376 29/09/2026 09:26:48 CEU
79 263 16.372 29/09/2026 09:26:48 ENX
80 29 16.374 29/09/2026 09:27:48 CEU
81 311 16.374 29/09/2026 09:27:48 CEU
82 114 16.372 29/09/2026 09:28:19 CEU
83 236 16.372 29/09/2026 09:28:19 CEU
84 406 16.368 29/09/2026 09:28:54 ENX
85 70 16.35 29/09/2026 09:29:30 ENX
86 356 16.348 29/09/2026 09:29:30 CEU
87 29 16.358 29/09/2026 09:29:52 ENX
88 9 16.358 29/09/2026 09:29:52 ENX
89 120 16.348 29/09/2026 09:30:52 CEU
90 130 16.348 29/09/2026 09:31:44 CEU
91 130 16.35 29/09/2026 09:32:45 CEU
92 230 16.348 29/09/2026 09:33:24 ENX
93 230 16.348 29/09/2026 09:33:24 ENX
94 130 16.338 29/09/2026 09:33:43 CEU
95 130 16.322 29/09/2026 09:34:29 CEU
96 24 16.322 29/09/2026 09:34:29 ENX
97 196 16.322 29/09/2026 09:34:29 ENX
98 120 16.312 29/09/2026 09:35:03 CEU
99 243 16.322 29/09/2026 09:35:52 ENX
100 242 16.308 29/09/2026 09:36:11 ENX
101 12 16.308 29/09/2026 09:36:11 CEU
102 130 16.328 29/09/2026 09:38:43 CEU
103 207 16.344 29/09/2026 09:39:33 ENX
104 453 16.344 29/09/2026 09:39:33 ENX
105 120 16.342 29/09/2026 09:39:51 CEU
106 238 16.334 29/09/2026 09:40:10 CEU
107 53 16.332 29/09/2026 09:40:10 CEU
108 223 16.342 29/09/2026 09:40:52 ENX
109 120 16.34 29/09/2026 09:41:52 CEU
110 102 16.336 29/09/2026 09:42:07 ENX
111 28 16.33 29/09/2026 09:42:43 CEU
112 4 16.33 29/09/2026 09:42:43 CEU
113 140 16.326 29/09/2026 09:43:05 CEU
114 169 16.32 29/09/2026 09:43:13 ENX
115 121 16.326 29/09/2026 09:44:53 CEU
116 236 16.328 29/09/2026 09:44:53 ENX
117 111 16.318 29/09/2026 09:45:12 CEU
118 234 16.318 29/09/2026 09:45:12 ENX
119 237 16.358 29/09/2026 09:46:34 ENX
120 131 16.356 29/09/2026 09:46:34 CEU
121 111 16.36 29/09/2026 09:47:18 CEU
122 217 16.36 29/09/2026 09:47:18 ENX
123 131 16.346 29/09/2026 09:48:47 CEU
124 189 16.346 29/09/2026 09:48:47 ENX
125 7 16.346 29/09/2026 09:48:47 ENX
126 237 16.352 29/09/2026 09:49:20 ENX
127 36 16.354 29/09/2026 09:49:50 CEU
128 85 16.354 29/09/2026 09:49:50 CEU
129 242 16.344 29/09/2026 09:50:00 ENX
130 141 16.344 29/09/2026 09:50:00 CEU
131 11 16.344 29/09/2026 09:50:00 ENX
132 10 16.342 29/09/2026 09:51:50 CEU
133 27 16.342 29/09/2026 09:51:50 CEU
134 74 16.344 29/09/2026 09:51:58 CEU
135 277 16.342 29/09/2026 09:52:35 ENX
136 223 16.342 29/09/2026 09:52:35 ENX
137 17 16.344 29/09/2026 09:52:52 CEU
138 4 16.344 29/09/2026 09:52:52 CEU
139 26 16.344 29/09/2026 09:52:52 CEU
140 78 16.364 29/09/2026 09:53:02 CEU
141 22 16.364 29/09/2026 09:53:02 CEU
142 257 16.364 29/09/2026 09:53:02 ENX
143 31 16.364 29/09/2026 09:53:02 CEU
144 111 16.374 29/09/2026 09:54:54 CEU
145 247 16.374 29/09/2026 09:54:54 ENX
146 12 16.374 29/09/2026 09:55:48 CEU
147 99 16.374 29/09/2026 09:55:48 CEU
148 247 16.374 29/09/2026 09:55:52 ENX
149 141 16.364 29/09/2026 09:56:27 CEU
150 277 16.372 29/09/2026 09:56:27 ENX
151 121 16.366 29/09/2026 09:57:50 CEU
152 247 16.364 29/09/2026 09:57:50 ENX
153 121 16.362 29/09/2026 09:58:43 CEU
154 248 16.366 29/09/2026 09:58:54 ENX
155 18 16.366 29/09/2026 09:58:54 ENX
156 1 16.366 29/09/2026 09:58:54 ENX
157 121 16.358 29/09/2026 09:59:14 CEU
158 150 16.366 29/09/2026 09:59:52 ENX
159 87 16.366 29/09/2026 09:59:52 ENX
160 121 16.368 29/09/2026 10:00:25 CEU
161 237 16.368 29/09/2026 10:00:25 ENX
162 244 16.37 29/09/2026 10:01:50 ENX
163 121 16.36 29/09/2026 10:02:08 CEU
164 131 16.358 29/09/2026 10:02:08 CEU
165 220 16.358 29/09/2026 10:02:08 ENX
166 227 16.358 29/09/2026 10:03:48 ENX
167 121 16.356 29/09/2026 10:03:48 CEU
168 131 16.356 29/09/2026 10:04:46 CEU
169 1 16.358 29/09/2026 10:04:48 ENX
170 198 16.358 29/09/2026 10:05:04 ENX
171 28 16.358 29/09/2026 10:05:04 ENX
172 1 16.356 29/09/2026 10:05:46 CEU
173 130 16.356 29/09/2026 10:05:46 CEU
174 236 16.358 29/09/2026 10:06:28 ENX
175 12 16.358 29/09/2026 10:06:44 CEU
176 109 16.36 29/09/2026 10:06:44 CEU
177 131 16.35 29/09/2026 10:07:00 CEU
178 83 16.338 29/09/2026 10:08:28 CEU
179 38 16.338 29/09/2026 10:08:28 CEU
180 11 16.328 29/09/2026 10:10:05 CEU
181 41 16.328 29/09/2026 10:10:05 CEU
182 131 16.328 29/09/2026 10:10:19 CEU
183 79 16.328 29/09/2026 10:10:19 CEU
184 131 16.316 29/09/2026 10:11:01 CEU
185 259 16.326 29/09/2026 10:12:41 ENX
186 90 16.326 29/09/2026 10:12:41 ENX
187 111 16.324 29/09/2026 10:12:41 CEU
188 108 16.328 29/09/2026 10:14:32 ENX
189 141 16.328 29/09/2026 10:14:32 CEU
190 141 16.328 29/09/2026 10:14:32 CEU
191 244 16.336 29/09/2026 10:15:52 ENX
192 131 16.334 29/09/2026 10:15:52 CEU
193 254 16.33 29/09/2026 10:16:57 ENX
194 131 16.326 29/09/2026 10:17:08 CEU
195 121 16.326 29/09/2026 10:17:08 CEU
196 141 16.326 29/09/2026 10:18:10 CEU
197 131 16.36 29/09/2026 10:20:45 CEU
198 131 16.36 29/09/2026 10:20:45 CEU
199 280 16.36 29/09/2026 10:20:45 ENX
200 258 16.36 29/09/2026 10:20:45 ENX
201 6 16.362 29/09/2026 10:22:49 CEU
202 15 16.362 29/09/2026 10:22:49 CEU
203 67 16.362 29/09/2026 10:22:49 CEU
204 43 16.362 29/09/2026 10:22:49 CEU
205 12 16.358 29/09/2026 10:22:55 ENX
206 141 16.356 29/09/2026 10:23:05 CEU
207 111 16.354 29/09/2026 10:23:05 CEU
208 213 16.356 29/09/2026 10:23:05 ENX
209 8 16.346 29/09/2026 10:24:42 CEU
210 123 16.346 29/09/2026 10:24:42 CEU
211 1 16.338 29/09/2026 10:25:10 CEU
212 140 16.338 29/09/2026 10:25:25 CEU
213 121 16.338 29/09/2026 10:26:42 CEU
214 121 16.334 29/09/2026 10:27:42 CEU
215 111 16.33 29/09/2026 10:28:18 CEU
216 110 16.33 29/09/2026 10:28:18 ENX
217 163 16.34 29/09/2026 10:29:21 ENX
218 269 16.34 29/09/2026 10:29:21 ENX
219 112 16.344 29/09/2026 10:29:42 CEU
220 132 16.34 29/09/2026 10:30:17 CEU
221 132 16.33 29/09/2026 10:31:34 CEU
222 142 16.326 29/09/2026 10:32:26 CEU
223 137 16.326 29/09/2026 10:32:26 ENX
224 112 16.326 29/09/2026 10:32:26 ENX
225 132 16.344 29/09/2026 10:35:50 CEU
226 62 16.344 29/09/2026 10:36:48 CEU
227 300 16.346 29/09/2026 10:38:21 ENX
228 321 16.346 29/09/2026 10:38:21 ENX
229 426 16.342 29/09/2026 10:38:36 CEU
230 122 16.342 29/09/2026 10:38:36 CEU
231 170 16.35 29/09/2026 10:38:56 ENX
232 132 16.348 29/09/2026 10:38:56 CEU
233 105 16.356 29/09/2026 10:40:48 ENX
234 64 16.364 29/09/2026 10:41:42 CEU
235 78 16.364 29/09/2026 10:41:42 CEU
236 112 16.356 29/09/2026 10:41:47 CEU
237 122 16.356 29/09/2026 10:42:42 CEU
238 338 16.372 29/09/2026 10:42:46 ENX
239 308 16.39 29/09/2026 10:43:22 ENX
240 122 16.388 29/09/2026 10:43:22 CEU
241 227 16.394 29/09/2026 10:45:14 ENX
242 87 16.394 29/09/2026 10:45:16 ENX
243 53 16.394 29/09/2026 10:45:16 ENX
244 49 16.394 29/09/2026 10:45:16 ENX
245 142 16.396 29/09/2026 10:45:42 CEU
246 11 16.396 29/09/2026 10:46:42 CEU
247 29 16.398 29/09/2026 10:46:42 CEU
248 87 16.398 29/09/2026 10:46:42 CEU
249 15 16.398 29/09/2026 10:46:42 CEU
250 331 16.412 29/09/2026 10:47:22 ENX
251 341 16.412 29/09/2026 10:47:22 ENX
252 112 16.41 29/09/2026 10:47:22 CEU
253 132 16.41 29/09/2026 10:47:22 CEU
254 122 16.42 29/09/2026 10:48:42 CEU
255 230 16.418 29/09/2026 10:48:45 ENX
256 132 16.416 29/09/2026 10:49:40 CEU
257 300 16.41 29/09/2026 10:49:40 ENX
258 64 16.406 29/09/2026 10:50:08 CEU
259 68 16.406 29/09/2026 10:50:08 CEU
260 310 16.406 29/09/2026 10:50:25 ENX
261 175 16.4 29/09/2026 10:51:12 ENX
262 122 16.398 29/09/2026 10:51:30 CEU
263 32 16.402 29/09/2026 10:51:57 ENX
264 116 16.402 29/09/2026 10:51:58 ENX
265 113 16.4 29/09/2026 10:52:15 ENX
266 122 16.404 29/09/2026 10:52:38 CEU
267 122 16.4 29/09/2026 10:54:24 CEU
268 132 16.4 29/09/2026 10:54:24 CEU
269 132 16.4 29/09/2026 10:55:40 CEU
270 248 16.402 29/09/2026 10:56:34 ENX
271 122 16.406 29/09/2026 10:56:42 CEU
272 131 16.4 29/09/2026 10:57:44 CEU
273 11 16.402 29/09/2026 10:57:44 CEU
274 132 16.398 29/09/2026 10:58:28 CEU
275 132 16.404 29/09/2026 10:59:48 CEU
276 122 16.4 29/09/2026 11:00:50 CEU
277 132 16.394 29/09/2026 11:01:14 CEU
278 89 16.396 29/09/2026 11:01:26 ENX
279 112 16.396 29/09/2026 11:02:50 CEU
280 132 16.38 29/09/2026 11:03:48 CEU
281 382 16.358 29/09/2026 11:04:41 ENX
282 372 16.356 29/09/2026 11:04:41 ENX
283 132 16.352 29/09/2026 11:04:41 CEU
284 108 16.348 29/09/2026 11:05:04 CEU
285 142 16.35 29/09/2026 11:06:38 ENX
286 223 16.35 29/09/2026 11:06:38 ENX
287 8 16.352 29/09/2026 11:06:52 CEU
288 114 16.354 29/09/2026 11:06:52 CEU
289 14 16.344 29/09/2026 11:07:11 CEU
290 182 16.348 29/09/2026 11:07:37 ENX
291 211 16.348 29/09/2026 11:07:37 ENX
292 108 16.35 29/09/2026 11:07:50 CEU
293 330 16.35 29/09/2026 11:07:56 ENX
294 9 16.35 29/09/2026 11:08:33 ENX
295 132 16.356 29/09/2026 11:09:34 CEU
296 132 16.356 29/09/2026 11:09:34 CEU
297 75 16.362 29/09/2026 11:09:34 ENX
298 320 16.364 29/09/2026 11:09:34 ENX
299 233 16.356 29/09/2026 11:10:14 ENX
300 122 16.354 29/09/2026 11:10:44 CEU
301 122 16.342 29/09/2026 11:11:09 CEU
302 112 16.342 29/09/2026 11:11:30 ENX
303 120 16.342 29/09/2026 11:11:31 ENX
304 122 16.33 29/09/2026 11:12:01 CEU
305 113 16.326 29/09/2026 11:13:50 ENX
306 25 16.32 29/09/2026 11:14:21 AQU
307 386 16.32 29/09/2026 11:14:21 AQU
308 112 16.32 29/09/2026 11:14:21 CEU
309 132 16.32 29/09/2026 11:14:21 CEU
310 91 16.32 29/09/2026 11:15:40 CEU
311 258 16.32 29/09/2026 11:15:41 AQU
312 41 16.32 29/09/2026 11:15:41 CEU
313 153 16.32 29/09/2026 11:16:22 AQU
314 56 16.32 29/09/2026 11:16:22 AQU
315 56 16.32 29/09/2026 11:16:22 AQU
316 292 16.32 29/09/2026 11:16:26 AQU
317 132 16.324 29/09/2026 11:16:42 CEU
318 63 16.32 29/09/2026 11:17:03 AQU
319 63 16.32 29/09/2026 11:17:03 AQU
320 348 16.32 29/09/2026 11:17:03 AQU
321 411 16.32 29/09/2026 11:17:03 AQU
322 389 16.32 29/09/2026 11:17:03 AQU
323 159 16.316 29/09/2026 11:17:20 ENX
324 132 16.32 29/09/2026 11:17:44 CEU
325 38 16.368 29/09/2026 11:18:31 CEU
326 94 16.368 29/09/2026 11:18:31 CEU
327 169 16.364 29/09/2026 11:18:31 ENX
328 413 16.36 29/09/2026 11:18:32 ENX
329 420 16.4 29/09/2026 11:19:06 ENX
330 67 16.408 29/09/2026 11:20:23 CEU
331 45 16.408 29/09/2026 11:20:23 CEU
332 436 16.408 29/09/2026 11:20:23 ENX
333 10 16.408 29/09/2026 11:20:23 CEU
334 132 16.408 29/09/2026 11:20:23 CEU
335 122 16.41 29/09/2026 11:22:33 CEU
336 99 16.41 29/09/2026 11:22:33 CEU
337 23 16.41 29/09/2026 11:22:33 CEU
338 142 16.424 29/09/2026 11:23:05 CEU
339 904 16.426 29/09/2026 11:23:05 ENX
340 446 16.426 29/09/2026 11:23:05 ENX
341 394 16.408 29/09/2026 11:24:36 ENX
342 142 16.404 29/09/2026 11:24:36 CEU
343 122 16.392 29/09/2026 11:25:08 CEU
344 427 16.394 29/09/2026 11:25:08 ENX
345 417 16.384 29/09/2026 11:25:50 ENX
346 416 16.384 29/09/2026 11:27:34 ENX
347 400 16.38 29/09/2026 11:28:27 ENX
348 274 16.372 29/09/2026 11:28:36 CEU
349 132 16.372 29/09/2026 11:28:36 CEU
350 132 16.378 29/09/2026 11:30:00 CEU
351 132 16.376 29/09/2026 11:30:00 CEU
352 418 16.378 29/09/2026 11:30:00 ENX
353 242 16.378 29/09/2026 11:30:00 ENX
354 140 16.374 29/09/2026 11:30:48 ENX
355 40 16.372 29/09/2026 11:30:48 ENX
356 122 16.36 29/09/2026 11:31:45 CEU
357 27 16.36 29/09/2026 11:32:50 CEU
358 10 16.36 29/09/2026 11:32:50 CEU
359 85 16.36 29/09/2026 11:32:50 CEU
360 113 16.36 29/09/2026 11:33:28 ENX
361 181 16.366 29/09/2026 11:34:30 ENX
362 265 16.364 29/09/2026 11:35:28 CEU
363 117 16.364 29/09/2026 11:35:28 CEU
364 16 16.364 29/09/2026 11:35:28 CEU
365 154 16.378 29/09/2026 11:36:28 ENX
366 133 16.368 29/09/2026 11:36:50 CEU
367 133 16.368 29/09/2026 11:37:54 CEU
368 20 16.368 29/09/2026 11:38:52 CEU
369 93 16.368 29/09/2026 11:38:52 CEU
370 123 16.37 29/09/2026 11:39:50 CEU
371 133 16.37 29/09/2026 11:40:52 CEU
372 133 16.37 29/09/2026 11:41:50 CEU
373 106 16.366 29/09/2026 11:42:16 ENX
374 133 16.37 29/09/2026 11:42:50 CEU
375 91 16.37 29/09/2026 11:43:36 ENX
376 74 16.37 29/09/2026 11:43:36 ENX
377 123 16.368 29/09/2026 11:43:48 CEU
378 1 16.364 29/09/2026 11:44:00 ENX
379 133 16.36 29/09/2026 11:44:09 CEU
380 123 16.366 29/09/2026 11:46:28 CEU
381 71 16.366 29/09/2026 11:46:28 CEU
382 22 16.366 29/09/2026 11:46:28 CEU
383 123 16.364 29/09/2026 11:47:01 CEU
384 135 16.364 29/09/2026 11:48:06 CEU
385 119 16.366 29/09/2026 11:49:17 ENX
386 145 16.362 29/09/2026 11:49:17 CEU
387 135 16.354 29/09/2026 11:50:24 CEU
388 125 16.35 29/09/2026 11:51:54 CEU
389 145 16.344 29/09/2026 11:53:03 CEU
390 115 16.344 29/09/2026 11:53:25 CEU
391 116 16.354 29/09/2026 11:55:52 CEU
392 5 16.354 29/09/2026 11:56:54 CEU
393 121 16.354 29/09/2026 11:56:54 CEU
394 126 16.35 29/09/2026 11:57:23 CEU
395 146 16.35 29/09/2026 11:57:23 CEU
396 141 16.35 29/09/2026 11:57:23 ENX
397 128 16.354 29/09/2026 11:59:39 CEU
398 114 16.354 29/09/2026 11:59:39 CEU
399 1 16.354 29/09/2026 11:59:40 ENX
400 12 16.354 29/09/2026 11:59:39 CEU
401 104 16.358 29/09/2026 11:59:50 ENX
402 61 16.354 29/09/2026 12:00:55 CEU
403 160 16.35 29/09/2026 12:01:17 CEU
404 45 16.344 29/09/2026 12:02:16 ENX
405 97 16.344 29/09/2026 12:02:16 ENX
406 140 16.35 29/09/2026 12:04:48 CEU
407 140 16.354 29/09/2026 12:05:48 CEU
408 123 16.354 29/09/2026 12:05:49 ENX
409 110 16.35 29/09/2026 12:07:19 ENX
410 192 16.354 29/09/2026 12:08:45 ENX
411 73 16.354 29/09/2026 12:08:45 ENX
412 550 16.352 29/09/2026 12:08:46 CEU
413 150 16.352 29/09/2026 12:08:46 CEU
414 150 16.352 29/09/2026 12:09:46 CEU
415 160 16.344 29/09/2026 12:10:48 CEU
416 160 16.338 29/09/2026 12:11:44 CEU
417 150 16.336 29/09/2026 12:13:44 CEU
418 140 16.336 29/09/2026 12:14:42 CEU
419 150 16.336 29/09/2026 12:15:11 CEU
420 140 16.336 29/09/2026 12:15:11 CEU
421 130 16.336 29/09/2026 12:15:11 ENX
422 411 16.326 29/09/2026 12:15:39 AQU
423 36 16.326 29/09/2026 12:15:39 AQU
424 375 16.326 29/09/2026 12:15:39 AQU
425 411 16.326 29/09/2026 12:15:58 AQU
426 411 16.326 29/09/2026 12:15:58 AQU
427 411 16.326 29/09/2026 12:15:58 AQU
428 411 16.326 29/09/2026 12:15:58 AQU
429 26 16.326 29/09/2026 12:15:58 AQU
430 8 16.326 29/09/2026 12:15:58 AQU
431 160 16.322 29/09/2026 12:16:42 CEU
432 54 16.314 29/09/2026 12:16:54 ENX
433 100 16.314 29/09/2026 12:16:54 ENX
434 126 16.32 29/09/2026 12:17:50 CEU
435 34 16.32 29/09/2026 12:17:50 CEU
436 150 16.314 29/09/2026 12:18:07 CEU
437 170 16.314 29/09/2026 12:19:42 CEU
438 100 16.31 29/09/2026 12:20:00 ENX
439 140 16.314 29/09/2026 12:20:42 CEU
440 265 16.32 29/09/2026 12:22:53 CEU
441 45 16.32 29/09/2026 12:22:53 CEU
442 8 16.32 29/09/2026 12:22:53 ENX
443 215 16.32 29/09/2026 12:22:53 ENX
444 51 16.318 29/09/2026 12:22:53 CEU
445 99 16.318 29/09/2026 12:22:53 CEU
446 150 16.318 29/09/2026 12:24:38 CEU
447 342 16.314 29/09/2026 12:25:16 ENX
448 150 16.31 29/09/2026 12:25:19 CEU
449 322 16.31 29/09/2026 12:26:22 ENX
450 178 16.31 29/09/2026 12:26:22 ENX
451 500 16.31 29/09/2026 12:26:22 ENX
452 150 16.316 29/09/2026 12:26:34 CEU
453 72 16.318 29/09/2026 12:27:34 ENX
454 3 16.324 29/09/2026 12:27:40 CEU
455 167 16.324 29/09/2026 12:27:40 CEU
456 150 16.316 29/09/2026 12:28:26 CEU
457 174 16.318 29/09/2026 12:28:56 ENX
458 80 16.316 29/09/2026 12:29:32 ENX
459 217 16.316 29/09/2026 12:29:39 ENX
460 132 16.322 29/09/2026 12:29:40 CEU
461 18 16.322 29/09/2026 12:29:40 CEU
462 160 16.326 29/09/2026 12:30:42 CEU
463 160 16.326 29/09/2026 12:31:44 CEU
464 382 16.322 29/09/2026 12:32:17 ENX
465 170 16.316 29/09/2026 12:32:27 CEU
466 106 16.32 29/09/2026 12:32:48 ENX
467 160 16.32 29/09/2026 12:33:48 CEU
468 150 16.324 29/09/2026 12:34:47 CEU
469 136 16.324 29/09/2026 12:35:50 CEU
470 14 16.324 29/09/2026 12:35:50 CEU
471 130 16.328 29/09/2026 12:35:52 ENX
472 160 16.33 29/09/2026 12:36:49 CEU
473 120 16.332 29/09/2026 12:37:01 ENX
474 130 16.332 29/09/2026 12:37:18 CEU
475 130 16.332 29/09/2026 12:38:44 CEU
476 150 16.324 29/09/2026 12:39:21 CEU
477 177 16.328 29/09/2026 12:40:36 ENX
478 152 16.33 29/09/2026 12:40:46 CEU
479 8 16.33 29/09/2026 12:40:46 CEU
480 121 16.328 29/09/2026 12:40:59 ENX
481 3 16.33 29/09/2026 12:41:46 CEU
482 139 16.33 29/09/2026 12:41:46 CEU
483 150 16.33 29/09/2026 12:43:48 CEU
484 170 16.32 29/09/2026 12:43:56 CEU
485 140 16.318 29/09/2026 12:43:56 CEU
486 57 16.316 29/09/2026 12:44:03 ENX
487 73 16.316 29/09/2026 12:44:04 ENX
488 202 16.316 29/09/2026 12:44:05 ENX
489 65 16.34 29/09/2026 12:45:42 ENX
490 65 16.34 29/09/2026 12:45:42 ENX
491 30 16.34 29/09/2026 12:45:42 ENX
492 56 16.34 29/09/2026 12:45:42 ENX
493 140 16.34 29/09/2026 12:45:42 ENX
494 150 16.336 29/09/2026 12:45:47 CEU
495 222 16.34 29/09/2026 12:46:42 ENX
496 94 16.34 29/09/2026 12:46:42 ENX
497 73 16.334 29/09/2026 12:46:42 CEU
498 318 16.364 29/09/2026 12:47:54 ENX
499 326 16.362 29/09/2026 12:47:54 ENX
500 140 16.356 29/09/2026 12:47:55 CEU
501 150 16.354 29/09/2026 12:47:55 CEU
502 169 16.346 29/09/2026 12:49:01 ENX
503 1 16.35 29/09/2026 12:49:50 CEU
504 159 16.35 29/09/2026 12:49:50 CEU
505 150 16.352 29/09/2026 12:50:15 CEU
506 335 16.39 29/09/2026 12:52:14 ENX
507 130 16.384 29/09/2026 12:52:14 CEU
508 150 16.384 29/09/2026 12:52:14 CEU
509 755 16.39 29/09/2026 12:52:14 ENX
510 317 16.406 29/09/2026 12:53:00 ENX
511 160 16.4 29/09/2026 12:53:03 CEU
512 313 16.404 29/09/2026 12:54:04 ENX
513 37 16.402 29/09/2026 12:55:02 ENX
514 160 16.4 29/09/2026 12:55:02 CEU
515 283 16.402 29/09/2026 12:55:02 ENX
516 34 16.398 29/09/2026 12:55:03 CEU
517 136 16.398 29/09/2026 12:55:03 CEU
518 155 16.386 29/09/2026 12:56:34 ENX
519 92 16.384 29/09/2026 12:56:56 CEU
520 1 16.386 29/09/2026 12:56:56 CEU
521 67 16.388 29/09/2026 12:56:56 CEU
522 2 16.372 29/09/2026 12:57:56 CEU
523 154 16.384 29/09/2026 12:59:58 ENX
524 150 16.384 29/09/2026 12:59:58 CEU
525 140 16.384 29/09/2026 13:00:59 CEU
526 17 16.384 29/09/2026 13:00:59 ENX
527 89 16.384 29/09/2026 13:01:15 ENX
528 11 16.378 29/09/2026 13:01:22 CEU
529 307 16.378 29/09/2026 13:01:22 CEU
530 21 16.376 29/09/2026 13:01:22 CEU
531 109 16.376 29/09/2026 13:01:22 CEU
532 1 16.376 29/09/2026 13:02:54 CEU
533 159 16.376 29/09/2026 13:02:54 CEU
534 131 16.366 29/09/2026 13:03:36 ENX
535 4 16.368 29/09/2026 13:03:54 CEU
536 166 16.368 29/09/2026 13:03:54 CEU
537 21 16.366 29/09/2026 13:04:06 ENX
538 81 16.358 29/09/2026 13:04:27 CEU
539 79 16.358 29/09/2026 13:04:27 CEU
540 160 16.368 29/09/2026 13:06:54 CEU
541 141 16.364 29/09/2026 13:07:20 ENX
542 140 16.362 29/09/2026 13:07:20 CEU
543 140 16.362 29/09/2026 13:07:20 CEU
544 140 16.368 29/09/2026 13:08:52 CEU
545 107 16.364 29/09/2026 13:09:41 ENX
546 121 16.364 29/09/2026 13:09:52 ENX
547 140 16.368 29/09/2026 13:09:54 CEU
548 4 16.364 29/09/2026 13:10:58 CEU
549 1 16.364 29/09/2026 13:11:00 CEU
550 375 16.39 29/09/2026 13:11:38 ENX
551 6 16.414 29/09/2026 13:12:03 CEU
552 2 16.414 29/09/2026 13:12:03 CEU
553 132 16.414 29/09/2026 13:12:08 CEU
554 155 16.41 29/09/2026 13:12:08 CEU
555 388 16.412 29/09/2026 13:12:08 ENX
556 6 16.41 29/09/2026 13:12:10 CEU
557 3 16.41 29/09/2026 13:12:14 CEU
558 6 16.41 29/09/2026 13:12:18 CEU
559 3 16.41 29/09/2026 13:12:22 CEU
560 3 16.41 29/09/2026 13:12:24 CEU
561 3 16.41 29/09/2026 13:12:25 CEU
562 342 16.41 29/09/2026 13:13:37 ENX
563 380 16.416 29/09/2026 13:14:42 ENX
564 377 16.414 29/09/2026 13:15:02 ENX
565 1 16.412 29/09/2026 13:15:02 CEU
566 48 16.414 29/09/2026 13:16:00 CEU
567 92 16.414 29/09/2026 13:16:00 CEU
568 271 16.414 29/09/2026 13:16:38 ENX
569 12 16.414 29/09/2026 13:16:38 ENX
570 150 16.414 29/09/2026 13:17:00 CEU
571 134 16.422 29/09/2026 13:19:38 ENX
572 1 16.422 29/09/2026 13:19:38 ENX
573 735 16.41 29/09/2026 13:19:54 CEU
574 160 16.41 29/09/2026 13:19:54 CEU
575 20 16.41 29/09/2026 13:20:38 ENX
576 405 16.416 29/09/2026 13:22:08 ENX
577 591 16.416 29/09/2026 13:22:08 ENX
578 149 16.416 29/09/2026 13:22:08 ENX
579 27 16.42 29/09/2026 13:22:54 CEU
580 123 16.42 29/09/2026 13:22:54 CEU
581 365 16.414 29/09/2026 13:23:12 ENX
582 150 16.416 29/09/2026 13:23:56 CEU
583 355 16.412 29/09/2026 13:24:26 ENX
584 281 16.404 29/09/2026 13:24:32 CEU
585 130 16.406 29/09/2026 13:24:54 CEU
586 4 16.404 29/09/2026 13:24:56 CEU
587 31 16.404 29/09/2026 13:24:56 CEU
588 4 16.404 29/09/2026 13:24:56 CEU
589 15 16.398 29/09/2026 13:25:26 CEU
590 135 16.398 29/09/2026 13:25:26 CEU
591 124 16.4 29/09/2026 13:26:52 CEU
592 16 16.4 29/09/2026 13:26:52 CEU
593 194 16.398 29/09/2026 13:27:06 ENX
594 180 16.398 29/09/2026 13:27:15 ENX
595 5 16.394 29/09/2026 13:27:37 CEU
596 11 16.394 29/09/2026 13:27:37 CEU
597 54 16.394 29/09/2026 13:27:37 CEU
598 70 16.394 29/09/2026 13:27:37 CEU
599 160 16.4 29/09/2026 13:28:16 CEU
600 160 16.39 29/09/2026 13:29:27 CEU
601 177 16.39 29/09/2026 13:29:27 ENX
602 102 16.382 29/09/2026 13:30:22 CEU
603 38 16.382 29/09/2026 13:30:40 CEU
604 150 16.394 29/09/2026 13:31:22 CEU
605 115 16.394 29/09/2026 13:31:22 ENX
606 87 16.388 29/09/2026 13:32:46 CEU
607 63 16.388 29/09/2026 13:32:46 CEU
608 149 16.38 29/09/2026 13:33:32 ENX
609 140 16.378 29/09/2026 13:33:47 CEU
610 104 16.372 29/09/2026 13:34:00 ENX
611 78 16.378 29/09/2026 13:34:48 CEU
612 82 16.378 29/09/2026 13:34:48 CEU
613 41 16.378 29/09/2026 13:35:50 CEU
614 89 16.378 29/09/2026 13:35:50 CEU
615 30 16.378 29/09/2026 13:35:50 CEU
616 170 16.38 29/09/2026 13:36:52 CEU
617 160 16.38 29/09/2026 13:37:52 CEU
618 151 16.374 29/09/2026 13:38:29 ENX
619 1 16.374 29/09/2026 13:38:54 CEU
620 159 16.374 29/09/2026 13:38:54 CEU
621 150 16.378 29/09/2026 13:39:56 CEU
622 160 16.372 29/09/2026 13:40:57 CEU
623 120 16.372 29/09/2026 13:40:58 ENX
624 160 16.368 29/09/2026 13:40:59 ENX
625 170 16.364 29/09/2026 13:41:21 CEU
626 172 16.362 29/09/2026 13:41:38 ENX
627 38 16.362 29/09/2026 13:42:38 ENX
628 89 16.362 29/09/2026 13:42:38 ENX
629 13 16.362 29/09/2026 13:42:38 ENX
630 112 16.362 29/09/2026 13:42:58 CEU
631 18 16.362 29/09/2026 13:42:58 CEU
632 150 16.344 29/09/2026 13:43:35 CEU
633 11 16.336 29/09/2026 13:43:38 ENX
634 81 16.336 29/09/2026 13:44:18 ENX
635 187 16.336 29/09/2026 13:44:18 ENX
636 69 16.338 29/09/2026 13:44:56 CEU
637 81 16.338 29/09/2026 13:44:56 CEU
638 140 16.33 29/09/2026 13:45:21 CEU
639 202 16.332 29/09/2026 13:45:21 ENX
640 98 16.332 29/09/2026 13:45:24 ENX
641 98 16.33 29/09/2026 13:46:25 ENX
642 110 16.33 29/09/2026 13:46:25 ENX
643 1 16.326 29/09/2026 13:46:58 CEU
644 149 16.326 29/09/2026 13:46:58 CEU
645 140 16.334 29/09/2026 13:47:58 CEU
646 20 16.336 29/09/2026 13:47:58 CEU
647 133 16.336 29/09/2026 13:49:00 CEU
648 7 16.336 29/09/2026 13:49:00 CEU
649 238 16.334 29/09/2026 13:49:03 ENX
650 103 16.328 29/09/2026 13:49:06 ENX
651 140 16.332 29/09/2026 13:49:37 ENX
652 37 16.338 29/09/2026 13:49:40 ENX
653 33 16.34 29/09/2026 13:49:40 ENX
654 35 16.34 29/09/2026 13:49:40 ENX
655 70 16.34 29/09/2026 13:50:02 CEU
656 70 16.34 29/09/2026 13:50:02 CEU
657 450 16.328 29/09/2026 13:50:12 ENX
658 140 16.33 29/09/2026 13:51:02 CEU
659 100 16.328 29/09/2026 13:51:08 ENX
660 52 16.32 29/09/2026 13:51:59 ENX
661 53 16.32 29/09/2026 13:51:59 ENX
662 82 16.32 29/09/2026 13:52:00 ENX
663 110 16.322 29/09/2026 13:52:02 CEU
664 20 16.322 29/09/2026 13:52:02 CEU
665 198 16.332 29/09/2026 13:53:08 ENX
666 140 16.332 29/09/2026 13:53:08 CEU
667 130 16.324 29/09/2026 13:54:00 CEU
668 140 16.326 29/09/2026 13:54:00 ENX
669 53 16.324 29/09/2026 13:54:00 ENX
670 12 16.324 29/09/2026 13:54:00 ENX
671 140 16.312 29/09/2026 13:54:51 CEU
672 500 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
673 500 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
674 500 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
675 29 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
676 471 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
677 492 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
678 8 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
679 500 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
680 371 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
681 129 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
682 131 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
683 255 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
684 114 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
685 350 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
686 150 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
687 345 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
688 106 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
689 49 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
690 4 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
691 49 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
692 109 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
693 29 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
694 138 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
695 53 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
696 122 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
697 53 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
698 175 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
699 325 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
700 175 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
701 500 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
702 53 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
703 98 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
704 284 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
705 65 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
706 500 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
707 237 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
708 53 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
709 65 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
710 99 16.31 29/09/2026 13:54:51 ENX
711 387 16.312 29/09/2026 13:54:56 ENX
712 63 16.312 29/09/2026 13:54:56 ENX
713 46 16.31 29/09/2026 13:55:04 ENX
714 111 16.31 29/09/2026 13:55:04 ENX
715 12 16.31 29/09/2026 13:55:04 ENX
716 488 16.31 29/09/2026 13:55:04 ENX
717 504 16.31 29/09/2026 13:55:04 ENX
718 276 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
719 224 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
720 185 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
721 101 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
722 214 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
723 101 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
724 214 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
725 199 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
726 87 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
727 95 16.31 29/09/2026 13:55:05 ENX
728 140 16.3 29/09/2026 13:55:33 CEU
729 54 16.3 29/09/2026 13:55:33 ENX
730 366 16.3 29/09/2026 13:55:33 ENX
731 30 16.3 29/09/2026 13:55:45 ENX
732 304 16.3 29/09/2026 13:55:45 ENX
733 96 16.302 29/09/2026 13:55:53 ENX
734 344 16.302 29/09/2026 13:55:53 ENX
735 450 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
736 138 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
737 426 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
738 24 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
739 426 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
740 450 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
741 24 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
742 426 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
743 24 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
744 450 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
745 450 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
746 53 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
747 313 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
748 84 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
749 368 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
750 262 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
751 130 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
752 58 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
753 410 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
754 58 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
755 128 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
756 179 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
757 3 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
758 53 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
759 29 16.3 29/09/2026 13:55:53 ENX
760 292 16.3 29/09/2026 13:55:54 ENX
761 105 16.3 29/09/2026 13:55:54 ENX
762 53 16.3 29/09/2026 13:56:00 ENX
763 185 16.3 29/09/2026 13:56:00 ENX
764 450 16.3 29/09/2026 13:56:00 ENX
765 53 16.3 29/09/2026 13:56:00 ENX
766 203 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
767 194 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
768 53 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
769 389 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
770 8 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
771 93 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
772 136 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
773 314 16.3 29/09/2026 13:56:01 ENX
774 450 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
775 225 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
776 53 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
777 113 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
778 284 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
779 284 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
780 166 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
781 39 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
782 166 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
783 245 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
784 95 16.3 29/09/2026 13:56:02 ENX
785 122 16.294 29/09/2026 13:56:58 CEU
786 18 16.294 29/09/2026 13:56:58 CEU
787 416 16.288 29/09/2026 13:57:02 ENX
788 55 16.288 29/09/2026 13:57:02 ENX
789 140 16.302 29/09/2026 13:58:05 CEU
790 409 16.3 29/09/2026 13:58:12 ENX
791 6 16.308 29/09/2026 13:59:02 CEU
792 68 16.308 29/09/2026 13:59:59 CEU
793 92 16.308 29/09/2026 13:59:59 CEU
794 64 16.308 29/09/2026 13:59:59 CEU
795 133 16.318 29/09/2026 14:00:42 ENX
796 418 16.318 29/09/2026 14:01:42 ENX
797 137 16.316 29/09/2026 14:01:42 ENX
798 642 16.316 29/09/2026 14:01:42 ENX
799 220 16.31 29/09/2026 14:01:42 CEU
800 150 16.31 29/09/2026 14:01:42 CEU
801 285 16.308 29/09/2026 14:02:31 ENX
802 167 16.308 29/09/2026 14:02:31 ENX
803 428 16.296 29/09/2026 14:02:56 ENX
804 150 16.302 29/09/2026 14:03:04 CEU
805 150 16.3 29/09/2026 14:04:06 CEU
806 260 16.294 29/09/2026 14:04:51 ENX
807 212 16.3 29/09/2026 14:06:49 CEU
808 69 16.3 29/09/2026 14:06:49 CEU
809 450 16.3 29/09/2026 14:06:49 ENX
810 670 16.3 29/09/2026 14:06:49 ENX
811 131 16.3 29/09/2026 14:06:49 CEU
812 151 16.316 29/09/2026 14:08:12 CEU
813 443 16.316 29/09/2026 14:08:12 ENX
814 483 16.316 29/09/2026 14:08:12 ENX
815 131 16.308 29/09/2026 14:09:44 CEU
816 141 16.308 29/09/2026 14:09:44 CEU
817 112 16.308 29/09/2026 14:09:44 ENX
818 321 16.308 29/09/2026 14:09:44 ENX
819 237 16.308 29/09/2026 14:10:42 ENX
820 40 16.308 29/09/2026 14:10:42 ENX
821 164 16.308 29/09/2026 14:10:47 ENX
822 151 16.306 29/09/2026 14:11:03 CEU
823 40 16.308 29/09/2026 14:11:40 ENX
824 167 16.308 29/09/2026 14:11:40 ENX
825 213 16.308 29/09/2026 14:11:40 ENX
826 56 16.306 29/09/2026 14:12:04 CEU
827 85 16.306 29/09/2026 14:12:04 CEU
828 142 16.308 29/09/2026 14:12:42 ENX
829 53 16.308 29/09/2026 14:12:42 ENX
830 185 16.308 29/09/2026 14:12:42 ENX
831 80 16.308 29/09/2026 14:12:42 ENX
832 99 16.308 29/09/2026 14:13:06 CEU
833 24 16.308 29/09/2026 14:13:06 CEU
834 268 16.308 29/09/2026 14:13:48 ENX
835 53 16.308 29/09/2026 14:13:48 ENX
836 152 16.308 29/09/2026 14:13:48 ENX
837 2 16.308 29/09/2026 14:14:06 CEU
838 139 16.308 29/09/2026 14:14:06 CEU
839 453 16.306 29/09/2026 14:14:12 ENX
840 141 16.302 29/09/2026 14:14:26 CEU
841 474 16.328 29/09/2026 14:15:43 ENX
842 7 16.328 29/09/2026 14:16:04 CEU
843 144 16.328 29/09/2026 14:16:04 CEU
844 302 16.328 29/09/2026 14:16:38 ENX
845 138 16.328 29/09/2026 14:16:38 ENX
846 494 16.32 29/09/2026 14:17:01 ENX
847 142 16.328 29/09/2026 14:17:04 CEU
848 19 16.328 29/09/2026 14:17:04 CEU
849 161 16.326 29/09/2026 14:18:36 CEU
850 161 16.326 29/09/2026 14:18:36 CEU
851 454 16.326 29/09/2026 14:18:54 ENX
852 371 16.324 29/09/2026 14:19:06 ENX
853 103 16.324 29/09/2026 14:19:06 ENX
854 4 16.328 29/09/2026 14:21:54 ENX
855 2 16.328 29/09/2026 14:21:59 ENX
856 832 16.328 29/09/2026 14:21:59 ENX
857 205 16.326 29/09/2026 14:21:59 ENX
858 106 16.326 29/09/2026 14:21:59 ENX
859 119 16.326 29/09/2026 14:22:00 ENX
860 61 16.328 29/09/2026 14:22:05 CEU
861 90 16.328 29/09/2026 14:22:05 CEU
862 141 16.33 29/09/2026 14:23:12 CEU
863 4 16.332 29/09/2026 14:23:34 ENX
864 166 16.332 29/09/2026 14:23:34 ENX
865 228 16.332 29/09/2026 14:23:34 ENX
866 53 16.332 29/09/2026 14:23:34 ENX
867 14 16.332 29/09/2026 14:23:34 ENX
868 161 16.338 29/09/2026 14:24:08 CEU
869 435 16.332 29/09/2026 14:24:11 ENX
870 141 16.344 29/09/2026 14:25:06 CEU
871 141 16.34 29/09/2026 14:25:31 CEU
872 312 16.34 29/09/2026 14:25:31 CEU
873 450 16.34 29/09/2026 14:25:31 ENX
874 495 16.332 29/09/2026 14:26:01 ENX
875 161 16.328 29/09/2026 14:27:06 CEU
876 155 16.328 29/09/2026 14:27:14 ENX
877 151 16.33 29/09/2026 14:28:06 CEU
878 125 16.324 29/09/2026 14:28:20 ENX
879 93 16.326 29/09/2026 14:29:05 CEU
880 48 16.326 29/09/2026 14:29:05 CEU
881 21 16.328 29/09/2026 14:30:04 ENX
882 96 16.328 29/09/2026 14:30:05 ENX
883 151 16.33 29/09/2026 14:30:05 CEU
884 140 16.324 29/09/2026 14:30:06 ENX
885 55 16.324 29/09/2026 14:30:09 ENX
886 88 16.328 29/09/2026 14:31:10 CEU
887 73 16.328 29/09/2026 14:31:10 CEU
888 150 16.324 29/09/2026 14:32:08 CEU
889 1 16.324 29/09/2026 14:32:08 CEU
890 68 16.32 29/09/2026 14:33:08 CEU
891 93 16.32 29/09/2026 14:33:08 CEU
892 151 16.34 29/09/2026 14:34:08 CEU
893 472 16.336 29/09/2026 14:34:11 ENX
894 543 16.336 29/09/2026 14:34:11 ENX
895 151 16.336 29/09/2026 14:35:13 CEU
896 151 16.346 29/09/2026 14:38:14 CEU
897 604 16.358 29/09/2026 14:40:33 CEU
898 14 16.356 29/09/2026 14:40:33 CEU
899 40 16.356 29/09/2026 14:40:33 CEU
900 87 16.356 29/09/2026 14:40:33 CEU
901 110 16.358 29/09/2026 14:40:33 ENX
902 467 16.358 29/09/2026 14:40:33 ENX
903 161 16.342 29/09/2026 14:41:42 CEU
904 81 16.334 29/09/2026 14:43:15 CEU
905 30 16.334 29/09/2026 14:43:15 CEU
906 40 16.334 29/09/2026 14:43:15 CEU
907 171 16.354 29/09/2026 14:43:51 CEU
908 554 16.354 29/09/2026 14:43:51 ENX
909 122 16.354 29/09/2026 14:43:51 ENX
910 1 16.354 29/09/2026 14:43:51 ENX
911 200 16.352 29/09/2026 14:44:19 ENX
912 11 16.35 29/09/2026 14:45:17 CEU
913 130 16.35 29/09/2026 14:45:17 CEU
914 151 16.348 29/09/2026 14:46:19 CEU
915 161 16.342 29/09/2026 14:46:53 CEU
916 68 16.318 29/09/2026 14:47:53 CEU
917 93 16.318 29/09/2026 14:47:53 CEU
918 207 16.32 29/09/2026 14:48:29 ENX
919 151 16.326 29/09/2026 14:49:21 CEU
920 108 16.324 29/09/2026 14:50:02 ENX
921 46 16.316 29/09/2026 14:50:10 CEU
922 40 16.316 29/09/2026 14:50:10 CEU
923 65 16.316 29/09/2026 14:50:10 CEU
924 112 16.316 29/09/2026 14:50:10 ENX
925 151 16.31 29/09/2026 14:51:21 CEU
926 141 16.306 29/09/2026 14:52:04 CEU
927 141 16.308 29/09/2026 14:53:23 CEU
928 118 16.3 29/09/2026 14:53:28 ENX
929 53 16.294 29/09/2026 14:53:58 ENX
930 86 16.294 29/09/2026 14:54:09 ENX
931 117 16.306 29/09/2026 14:54:33 ENX
932 66 16.304 29/09/2026 14:55:27 CEU
933 9 16.308 29/09/2026 14:55:34 ENX
934 10 16.308 29/09/2026 14:55:34 ENX
935 474 16.306 29/09/2026 14:56:06 ENX
936 226 16.302 29/09/2026 14:56:06 CEU
937 141 16.302 29/09/2026 14:56:06 CEU
938 161 16.302 29/09/2026 14:58:23 CEU
939 96 16.302 29/09/2026 14:58:23 ENX
940 283 16.302 29/09/2026 14:58:23 ENX
941 88 16.298 29/09/2026 14:58:48 CEU
942 200 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
943 142 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
944 153 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
945 411 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
946 411 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
947 314 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
948 97 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
949 191 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
950 60 16.296 29/09/2026 14:59:15 CEU
951 220 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
952 273 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
953 88 16.306 29/09/2026 14:59:15 AQU
954 164 16.312 29/09/2026 15:00:06 CEU
955 131 16.312 29/09/2026 15:00:06 CEU
956 35 16.312 29/09/2026 15:00:06 ENX
957 275 16.312 29/09/2026 15:00:06 ENX
958 411 16.296 29/09/2026 15:00:51 AQU
959 149 16.296 29/09/2026 15:00:51 AQU
960 161 16.298 29/09/2026 15:00:51 CEU
961 131 16.296 29/09/2026 15:00:51 AQU
962 280 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
963 411 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
964 262 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
965 149 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
966 262 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
967 149 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
968 262 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
969 34 16.296 29/09/2026 15:01:02 AQU
970 141 16.286 29/09/2026 15:02:19 CEU
971 170 16.29 29/09/2026 15:02:54 ENX
972 150 16.29 29/09/2026 15:02:54 ENX
973 744 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
974 161 16.28 29/09/2026 15:02:54 CEU
975 744 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
976 235 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
977 509 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
978 371 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
979 106 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
980 267 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
981 175 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
982 53 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
983 53 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
984 79 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
985 394 16.28 29/09/2026 15:02:54 ENX
986 141 16.304 29/09/2026 15:04:17 CEU
987 150 16.304 29/09/2026 15:04:37 ENX
988 160 16.304 29/09/2026 15:04:37 ENX
989 161 16.302 29/09/2026 15:04:37 CEU
990 151 16.294 29/09/2026 15:07:24 CEU
991 140 16.296 29/09/2026 15:07:29 ENX
992 151 16.3 29/09/2026 15:08:23 CEU
993 161 16.328 29/09/2026 15:09:09 CEU
994 161 16.328 29/09/2026 15:09:09 CEU
995 150 16.328 29/09/2026 15:09:09 ENX
996 322 16.328 29/09/2026 15:09:09 ENX
997 141 16.336 29/09/2026 15:10:25 CEU
998 140 16.334 29/09/2026 15:10:27 ENX
999 42 16.328 29/09/2026 15:11:23 ENX
1000 48 16.33 29/09/2026 15:11:23 ENX
1001 50 16.33 29/09/2026 15:11:23 ENX
1002 80 16.33 29/09/2026 15:11:27 CEU
1003 81 16.33 29/09/2026 15:11:27 CEU
1004 151 16.33 29/09/2026 15:12:27 CEU
1005 170 16.33 29/09/2026 15:12:44 ENX
1006 142 16.328 29/09/2026 15:13:15 CEU
1007 130 16.328 29/09/2026 15:13:15 ENX
1008 152 16.326 29/09/2026 15:14:27 CEU
1009 39 16.328 29/09/2026 15:14:27 ENX
1010 121 16.328 29/09/2026 15:14:27 ENX
1011 130 16.328 29/09/2026 15:15:07 ENX
1012 152 16.322 29/09/2026 15:15:08 CEU
1013 150 16.328 29/09/2026 15:16:33 ENX
1014 152 16.326 29/09/2026 15:17:23 CEU
1015 42 16.328 29/09/2026 15:17:29 ENX
1016 98 16.328 29/09/2026 15:17:29 ENX
1017 140 16.328 29/09/2026 15:18:14 ENX
1018 152 16.326 29/09/2026 15:18:14 CEU
1019 162 16.326 29/09/2026 15:18:14 CEU
1020 163 16.316 29/09/2026 15:18:59 ENX
1021 70 16.318 29/09/2026 15:20:06 ENX
1022 21 16.318 29/09/2026 15:20:06 ENX
1023 56 16.318 29/09/2026 15:20:07 ENX
1024 51 16.316 29/09/2026 15:20:59 ENX
1025 82 16.316 29/09/2026 15:21:05 CEU
1026 80 16.316 29/09/2026 15:21:05 CEU
1027 294 16.316 29/09/2026 15:21:05 CEU
1028 89 16.316 29/09/2026 15:21:05 ENX
1029 142 16.304 29/09/2026 15:21:55 CEU
1030 105 16.3 29/09/2026 15:22:19 ENX
1031 505 16.3 29/09/2026 15:22:27 ENX
1032 100 16.318 29/09/2026 15:23:25 CEU
1033 52 16.318 29/09/2026 15:23:25 CEU
1034 111 16.314 29/09/2026 15:24:21 ENX
1035 189 16.314 29/09/2026 15:24:21 ENX
1036 130 16.314 29/09/2026 15:24:21 ENX
1037 104 16.316 29/09/2026 15:24:27 CEU
1038 48 16.316 29/09/2026 15:24:27 CEU
1039 152 16.306 29/09/2026 15:25:07 CEU
1040 158 16.308 29/09/2026 15:25:07 ENX
1041 12 16.306 29/09/2026 15:26:25 CEU
1042 150 16.306 29/09/2026 15:26:25 CEU
1043 168 16.308 29/09/2026 15:26:27 ENX
1044 134 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1045 744 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1046 134 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1047 53 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1048 168 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1049 691 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1050 53 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1051 120 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1052 624 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1053 422 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1054 92 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1055 35 16.3 29/09/2026 15:26:53 ENX
1056 3 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1057 53 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1058 139 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1059 39 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1060 178 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1061 178 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1062 178 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1063 210 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1064 175 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1065 135 16.3 29/09/2026 15:26:54 ENX
1066 152 16.292 29/09/2026 15:26:54 CEU
1067 156 16.288 29/09/2026 15:28:00 ENX
1068 152 16.284 29/09/2026 15:28:00 CEU
1069 132 16.28 29/09/2026 15:28:58 CEU
1070 165 16.28 29/09/2026 15:29:11 ENX
1071 140 16.28 29/09/2026 15:29:11 ENX
1072 318 16.274 29/09/2026 15:29:11 AQU
1073 300 16.28 29/09/2026 15:29:11 ENX
1074 444 16.28 29/09/2026 15:29:11 ENX
1075 361 16.28 29/09/2026 15:29:11 ENX
1076 44 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1077 49 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1078 49 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1079 362 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1080 411 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1081 411 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1082 411 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1083 411 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1084 34 16.274 29/09/2026 15:29:13 AQU
1085 522 16.264 29/09/2026 15:29:17 ENX
1086 222 16.264 29/09/2026 15:29:18 ENX
1087 179 16.264 29/09/2026 15:29:18 ENX
1088 744 16.264 29/09/2026 15:29:18 ENX
1089 107 16.264 29/09/2026 15:29:18 ENX
1090 744 16.264 29/09/2026 15:29:19 ENX
1091 366 16.264 29/09/2026 15:29:19 ENX
1092 142 16.264 29/09/2026 15:29:20 ENX
1093 132 16.264 29/09/2026 15:29:20 ENX
1094 104 16.264 29/09/2026 15:29:37 ENX
1095 185 16.264 29/09/2026 15:29:37 ENX
1096 235 16.264 29/09/2026 15:29:38 ENX
1097 94 16.264 29/09/2026 15:29:39 ENX
1098 57 16.264 29/09/2026 15:29:39 ENX
1099 256 16.264 29/09/2026 15:29:47 ENX
1100 61 16.262 29/09/2026 15:29:47 CEU
1101 102 16.264 29/09/2026 15:29:47 ENX
1102 58 16.264 29/09/2026 15:29:47 ENX
1103 53 16.264 29/09/2026 15:29:47 ENX
1104 110 16.264 29/09/2026 15:29:47 ENX
1105 464 16.264 29/09/2026 15:29:51 ENX
1106 117 16.264 29/09/2026 15:29:51 ENX
1107 65 16.264 29/09/2026 15:29:51 ENX
1108 277 16.264 29/09/2026 15:30:07 CEU
1109 263 16.27 29/09/2026 15:30:12 CEU
1110 212 16.27 29/09/2026 15:30:20 ENX
1111 803 16.27 29/09/2026 15:30:20 ENX
1112 580 16.248 29/09/2026 15:31:11 CEU
1113 151 16.25 29/09/2026 15:31:11 ENX
1114 411 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1115 43 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1116 91 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1117 112 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1118 70 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1119 744 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1120 744 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1121 45 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1122 50 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1123 6 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1124 744 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1125 744 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1126 53 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1127 691 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1128 691 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1129 6 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1130 50 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1131 4 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1132 12 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1133 345 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1134 2 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1135 105 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1136 47 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1137 309 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1138 53 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1139 304 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1140 53 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1141 121 16.242 29/09/2026 15:31:11 ENX
1142 304 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1143 83 16.244 29/09/2026 15:31:11 AQU
1144 779 16.23 29/09/2026 15:31:18 ENX
1145 1 16.224 29/09/2026 15:31:29 AQU
1146 6 16.224 29/09/2026 15:31:29 AQU
1147 404 16.224 29/09/2026 15:31:30 AQU
1148 288 16.224 29/09/2026 15:31:30 AQU
1149 411 16.224 29/09/2026 15:31:31 AQU
1150 411 16.224 29/09/2026 15:31:31 AQU
1151 411 16.224 29/09/2026 15:31:31 AQU
1152 411 16.224 29/09/2026 15:31:31 AQU
1153 157 16.224 29/09/2026 15:31:31 AQU
1154 1506 16.204 29/09/2026 15:31:54 EQU
1155 66 16.198 29/09/2026 15:32:01 ENX
1156 325 16.198 29/09/2026 15:32:09 ENX
1157 53 16.198 29/09/2026 15:32:09 ENX
1158 469 16.198 29/09/2026 15:32:09 ENX
1159 95 16.204 29/09/2026 15:32:50 CEU
1160 425 16.204 29/09/2026 15:32:50 CEU
1161 52 16.206 29/09/2026 15:32:54 ENX
1162 65 16.206 29/09/2026 15:32:54 ENX
1163 400 16.204 29/09/2026 15:33:11 ENX
1164 570 16.204 29/09/2026 15:33:11 ENX
1165 530 16.196 29/09/2026 15:33:14 CEU
1166 950 16.184 29/09/2026 15:34:09 ENX
1167 55 16.2 29/09/2026 15:34:54 CEU
1168 119 16.2 29/09/2026 15:34:54 CEU
1169 140 16.2 29/09/2026 15:34:54 CEU
1170 196 16.2 29/09/2026 15:34:54 CEU
1171 775 16.194 29/09/2026 15:35:26 ENX
1172 85 16.194 29/09/2026 15:35:26 ENX
1173 45 16.194 29/09/2026 15:35:26 ENX
1174 70 16.194 29/09/2026 15:35:26 ENX
1175 136 16.188 29/09/2026 15:35:28 CEU
1176 354 16.188 29/09/2026 15:35:28 CEU
1177 570 16.186 29/09/2026 15:36:14 CEU
1178 1071 16.18 29/09/2026 15:36:21 ENX
1179 101 16.178 29/09/2026 15:37:06 CEU
1180 820 16.206 29/09/2026 15:38:27 ENX
1181 810 16.206 29/09/2026 15:38:27 ENX
1182 166 16.214 29/09/2026 15:39:26 ENX
1183 614 16.214 29/09/2026 15:39:26 ENX
1184 540 16.212 29/09/2026 15:39:27 CEU
1185 1029 16.212 29/09/2026 15:39:27 CEU
1186 80 16.2 29/09/2026 15:40:00 ENX
1187 759 16.198 29/09/2026 15:40:21 ENX
1188 600 16.194 29/09/2026 15:40:21 CEU
1189 15 16.194 29/09/2026 15:40:21 ENX
1190 550 16.234 29/09/2026 15:41:46 CEU
1191 245 16.238 29/09/2026 15:42:13 ENX
1192 545 16.238 29/09/2026 15:42:13 ENX
1193 800 16.238 29/09/2026 15:42:13 ENX
1194 47 16.234 29/09/2026 15:42:52 CEU
1195 25 16.234 29/09/2026 15:42:52 CEU
1196 187 16.232 29/09/2026 15:43:19 ENX
1197 165 16.232 29/09/2026 15:43:28 CEU
1198 313 16.232 29/09/2026 15:43:29 CEU
1199 491 16.232 29/09/2026 15:43:29 CEU
1200 19 16.232 29/09/2026 15:43:29 CEU
1201 138 16.232 29/09/2026 15:43:44 ENX
1202 70 16.236 29/09/2026 15:44:01 ENX
1203 470 16.236 29/09/2026 15:44:25 ENX
1204 294 16.236 29/09/2026 15:44:25 ENX
1205 86 16.236 29/09/2026 15:44:25 ENX
1206 438 16.236 29/09/2026 15:44:35 CEU
1207 72 16.236 29/09/2026 15:44:35 CEU
1208 71 16.24 29/09/2026 15:45:08 ENX
1209 64 16.284 29/09/2026 15:45:34 ENX
1210 675 16.284 29/09/2026 15:45:37 ENX
1211 65 16.282 29/09/2026 15:45:37 ENX
1212 718 16.282 29/09/2026 15:45:37 ENX
1213 296 16.274 29/09/2026 15:45:37 CEU
1214 254 16.274 29/09/2026 15:45:37 CEU
1215 580 16.304 29/09/2026 15:46:23 CEU
1216 790 16.31 29/09/2026 15:47:09 ENX
1217 540 16.306 29/09/2026 15:47:09 CEU
1218 558 16.31 29/09/2026 15:48:33 ENX
1219 323 16.31 29/09/2026 15:48:33 ENX
1220 540 16.304 29/09/2026 15:48:33 CEU
1221 500 16.31 29/09/2026 15:49:06 CEU
1222 318 16.31 29/09/2026 15:49:06 ENX
1223 481 16.31 29/09/2026 15:49:06 ENX
1224 540 16.31 29/09/2026 15:59:24 CEU
1225 3343 16.31 29/09/2026 15:59:24 CEU
1226 856 16.31 29/09/2026 15:59:24 ENX
1227 7420 16.31 29/09/2026 15:59:24 ENX
1228 1397 16.31 29/09/2026 15:59:24 CEU
1229 796 16.296 29/09/2026 15:59:45 ENX
1230 490 16.286 29/09/2026 15:59:46 CEU
1231 776 16.28 29/09/2026 16:00:56 ENX
1232 104 16.274 29/09/2026 16:00:56 CEU
1233 446 16.274 29/09/2026 16:00:56 CEU
1234 570 16.284 29/09/2026 16:01:46 CEU
1235 882 16.28 29/09/2026 16:01:46 ENX
1236 580 16.31 29/09/2026 16:03:59 CEU
1237 550 16.31 29/09/2026 16:03:59 CEU
1238 866 16.31 29/09/2026 16:03:59 ENX
1239 896 16.31 29/09/2026 16:03:59 ENX
1240 362 16.314 29/09/2026 16:31:05 ENX
1241 200 16.31 29/09/2026 16:31:05 CEU
1242 340 16.31 29/09/2026 16:31:05 CEU
1243 112 16.314 29/09/2026 16:31:05 ENX
1244 1186 16.314 29/09/2026 16:31:05 ENX
1245 217 16.31 29/09/2026 16:31:05 CEU
1246 14383 16.31 29/09/2026 16:31:05 CEU
1247 1630 16.31 29/09/2026 16:32:17 ENX
1248 550 16.31 29/09/2026 16:32:28 CEU
1249 129 16.3 29/09/2026 16:32:58 CEU
1250 1594 16.316 29/09/2026 16:35:05 ENX
1251 146 16.316 29/09/2026 16:35:05 ENX
1252 331 16.316 29/09/2026 16:35:05 ENX
1253 1429 16.316 29/09/2026 16:37:44 ENX
1254 590 16.31 29/09/2026 16:37:44 CEU
1255 1 16.316 29/09/2026 16:37:44 ENX
1256 91 16.31 29/09/2026 16:37:44 CEU
1257 1469 16.316 29/09/2026 16:37:44 ENX
1258 2330 16.31 29/09/2026 16:37:44 CEU
1259 106 16.316 29/09/2026 16:37:44 ENX
1260 2834 16.316 29/09/2026 16:37:44 ENX
1261 1600 16.308 29/09/2026 16:38:27 ENX
1262 570 16.31 29/09/2026 16:39:56 CEU
1263 500 16.31 29/09/2026 16:39:56 CEU
1264 1520 16.31 29/09/2026 16:39:56 ENX
1265 24 16.282 29/09/2026 16:40:14 ENX
1266 155 16.298 29/09/2026 16:40:58 ENX
1267 112 16.298 29/09/2026 16:40:58 ENX
1268 697 16.298 29/09/2026 16:40:58 ENX
1269 562 16.298 29/09/2026 16:40:58 ENX
1270 570 16.29 29/09/2026 16:41:34 CEU
1271 1500 16.29 29/09/2026 16:41:34 ENX
1272 580 16.302 29/09/2026 16:43:10 CEU
1273 530 16.302 29/09/2026 16:43:10 CEU
1274 8 16.302 29/09/2026 16:43:10 ENX
1275 1442 16.302 29/09/2026 16:43:10 ENX
1276 1490 16.3 29/09/2026 16:43:10 ENX
1277 480 16.308 29/09/2026 16:44:29 CEU
1278 246 16.31 29/09/2026 16:45:29 CEU
1279 324 16.31 29/09/2026 16:45:29 CEU
1280 1268 16.306 29/09/2026 16:45:52 ENX
1281 30 16.306 29/09/2026 16:45:52 ENX
1282 1039 16.306 29/09/2026 16:45:52 ENX
1283 571 16.306 29/09/2026 16:45:52 ENX
1284 530 16.304 29/09/2026 16:46:29 CEU
1285 157 16.306 29/09/2026 16:46:52 ENX
1286 329 16.306 29/09/2026 16:46:52 ENX
1287 154 16.306 29/09/2026 16:46:52 ENX
1288 329 16.306 29/09/2026 16:46:52 ENX
1289 711 16.306 29/09/2026 16:46:52 ENX
1290 570 16.3 29/09/2026 16:46:53 CEU
1291 1027 16.302 29/09/2026 16:47:46 ENX
1292 437 16.302 29/09/2026 16:47:46 ENX
1293 1614 16.302 29/09/2026 16:48:56 ENX
1294 530 16.3 29/09/2026 16:48:56 CEU
1295 570 16.3 29/09/2026 16:48:56 CEU
1296 1542 16.304 29/09/2026 16:49:14 ENX
1297 155 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1298 172 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1299 511 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1300 5614 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1301 511 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1302 53 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1303 458 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1304 53 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1305 23 16.3 29/09/2026 16:49:41 ENX
1306 550 16.31 29/09/2026 16:51:17 CEU
1307 550 16.31 29/09/2026 16:51:17 CEU
1308 103 16.3 29/09/2026 16:51:17 ENX
1309 101 16.3 29/09/2026 16:51:17 ENX
1310 45 16.31 29/09/2026 16:52:35 CEU
1311 475 16.31 29/09/2026 16:52:35 CEU
1312 510 16.31 29/09/2026 16:53:04 CEU
1313 3 16.304 29/09/2026 16:54:13 CEU
1314 567 16.304 29/09/2026 16:54:13 CEU
1315 284 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1316 284 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1317 227 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1318 57 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1319 98 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1320 53 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1321 73 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1322 287 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1323 49 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1324 462 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1325 274 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1326 511 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1327 225 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1328 511 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1329 225 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1330 511 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1331 225 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1332 511 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1333 245 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1334 266 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1335 511 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1336 511 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1337 87 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1338 32 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1339 124 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1340 15 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1341 151 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1342 102 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1343 133 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1344 262 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1345 116 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1346 132 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1347 232 16.3 29/09/2026 16:54:28 ENX
1348 610 16.298 29/09/2026 16:55:04 CEU
1349 7 16.29 29/09/2026 16:58:37 CEU
1350 82 16.29 29/09/2026 16:58:37 CEU
1351 66 16.29 29/09/2026 16:58:51 CEU
1352 112 16.29 29/09/2026 16:58:51 CEU
1353 144 16.29 29/09/2026 16:58:51 CEU
1354 411 16.29 29/09/2026 17:00:09 CEU
1355 97 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1356 3 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1357 35 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1358 411 16.29 29/09/2026 17:00:09 CEU
1359 392 16.29 29/09/2026 17:00:09 CEU
1360 19 16.29 29/09/2026 17:00:09 CEU
1361 392 16.29 29/09/2026 17:00:09 CEU
1362 96 16.29 29/09/2026 17:00:09 CEU
1363 334 16.288 29/09/2026 17:00:09 CEU
1364 376 16.288 29/09/2026 17:00:09 CEU
1365 144 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1366 192 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1367 471 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1368 289 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1369 5 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1370 177 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1371 5 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1372 24 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1373 447 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1374 471 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1375 53 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1376 418 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1377 53 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1378 471 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1379 23 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1380 448 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1381 23 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1382 82 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1383 389 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1384 82 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1385 24 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1386 447 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1387 24 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1388 103 16.28 29/09/2026 17:00:09 AQU
1389 484 16.266 29/09/2026 17:00:19 ENX
1390 449 16.286 29/09/2026 17:02:35 ENX
1391 959 16.286 29/09/2026 17:02:35 ENX
1392 265 16.28 29/09/2026 17:02:36 CEU
1393 330 16.28 29/09/2026 17:02:47 CEU
1394 135 16.28 29/09/2026 17:02:49 CEU
1395 650 16.28 29/09/2026 17:02:49 CEU
1396 187 16.28 29/09/2026 17:02:49 ENX
1397 245 16.28 29/09/2026 17:02:49 ENX
1398 66 16.264 29/09/2026 17:03:43 CEU
1399 405 16.264 29/09/2026 17:03:43 ENX
1400 664 16.264 29/09/2026 17:03:43 CEU
1401 22 16.26 29/09/2026 17:04:23 AQU
1402 57 16.268 29/09/2026 17:04:59 CEU
1403 161 16.268 29/09/2026 17:05:04 CEU
1404 229 16.264 29/09/2026 17:05:49 ENX
1405 125 16.264 29/09/2026 17:05:49 ENX
1406 263 16.262 29/09/2026 17:05:49 CEU
1407 158 16.264 29/09/2026 17:06:17 CEU
1408 841 16.264 29/09/2026 17:06:17 CEU
1409 135 16.262 29/09/2026 17:06:18 CEU
1410 449 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1411 439 16.26 29/09/2026 17:06:49 ENX
1412 471 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1413 112 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1414 359 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1415 90 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1416 110 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1417 90 16.26 29/09/2026 17:06:49 AQU
1418 547 16.272 29/09/2026 17:07:24 ENX
1419 624 16.272 29/09/2026 17:07:24 ENX
1420 246 16.272 29/09/2026 17:07:24 CEU
1421 424 16.272 29/09/2026 17:07:24 CEU
1422 565 16.272 29/09/2026 17:07:24 CEU
1423 185 16.268 29/09/2026 17:07:42 ENX
1424 181 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1425 471 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1426 680 16.262 29/09/2026 17:09:34 CEU
1427 680 16.262 29/09/2026 17:09:34 CEU
1428 471 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1429 90 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1430 112 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1431 269 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1432 112 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1433 381 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1434 45 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1435 45 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1436 24 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1437 88 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1438 201 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1439 182 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1440 471 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1441 154 16.26 29/09/2026 17:09:34 AQU
1442 650 16.26 29/09/2026 17:10:52 CEU
1443 265 16.26 29/09/2026 17:10:52 ENX
1444 38 16.26 29/09/2026 17:10:52 ENX
1445 197 16.258 29/09/2026 17:11:40 ENX
1446 1055 16.27 29/09/2026 17:12:53 ENX
1447 298 16.27 29/09/2026 17:12:54 CEU
1448 43 16.27 29/09/2026 17:12:54 CEU
1449 379 16.27 29/09/2026 17:12:54 CEU
1450 15 16.26 29/09/2026 17:12:54 CEU
1451 810 16.272 29/09/2026 17:13:42 CEU
1452 725 16.272 29/09/2026 17:13:42 CEU
1453 551 16.272 29/09/2026 17:13:42 ENX
1454 135 16.274 29/09/2026 17:13:42 ENX
1455 89 16.274 29/09/2026 17:13:42 ENX
1456 770 16.28 29/09/2026 17:14:26 CEU
1457 519 16.282 29/09/2026 17:14:36 ENX
1458 197 16.266 29/09/2026 17:15:35 CEU
1459 3 16.268 29/09/2026 17:15:49 CEU
1460 225 16.276 29/09/2026 17:16:32 ENX
1461 14 16.274 29/09/2026 17:16:32 CEU
1462 596 16.274 29/09/2026 17:16:32 CEU
1463 477 16.276 29/09/2026 17:16:32 ENX
1464 605 16.274 29/09/2026 17:16:32 CEU
1465 105 16.274 29/09/2026 17:16:32 CEU
1466 228 16.276 29/09/2026 17:18:07 ENX
1467 326 16.272 29/09/2026 17:18:08 CEU
1468 444 16.272 29/09/2026 17:18:28 CEU
1469 554 16.27 29/09/2026 17:18:50 CEU
1470 156 16.27 29/09/2026 17:18:50 CEU
1471 32 16.26 29/09/2026 17:19:20 ENX
1472 55 16.264 29/09/2026 17:19:35 ENX
1473 386 16.264 29/09/2026 17:19:35 ENX
1474 94 16.264 29/09/2026 17:19:56 CEU
1475 626 16.264 29/09/2026 17:20:03 CEU
1476 114 16.264 29/09/2026 17:20:54 CEU
1477 40 16.256 29/09/2026 17:21:00 ENX
1478 32 16.254 29/09/2026 17:21:00 CEU
1479 594 16.254 29/09/2026 17:21:00 CEU
1480 157 16.254 29/09/2026 17:21:46 CEU
1481 88 16.254 29/09/2026 17:21:46 CEU
1482 714 16.256 29/09/2026 17:21:59 ENX
1483 493 16.256 29/09/2026 17:21:59 ENX
1484 88 16.254 29/09/2026 17:21:59 CEU
1485 2 16.256 29/09/2026 17:21:59 ENX
1486 55 16.258 29/09/2026 17:22:00 ENX
1487 320 16.258 29/09/2026 17:22:01 ENX
1488 40 16.254 29/09/2026 17:22:02 CEU
1489 800 16.26 29/09/2026 17:22:40 CEU
1490 487 16.26 29/09/2026 17:22:40 CEU
1491 106 16.26 29/09/2026 17:22:40 ENX
1492 1058 16.26 29/09/2026 17:22:40 ENX
1493 165 16.258 29/09/2026 17:22:40 ENX
1494 144 16.262 29/09/2026 17:23:21 ENX
1495 33 16.26 29/09/2026 17:23:21 CEU
1496 295 16.26 29/09/2026 17:23:21 CEU
1497 359 16.26 29/09/2026 17:23:21 ENX
1498 289 16.26 29/09/2026 17:23:21 CEU
1499 8 16.26 29/09/2026 17:23:26 CEU
1500 533 16.26 29/09/2026 17:23:31 ENX
1501 105 16.26 29/09/2026 17:23:31 CEU
1502 130 16.26 29/09/2026 17:23:56 ENX
1503 45 16.26 29/09/2026 17:23:56 ENX
1504 35 16.26 29/09/2026 17:23:57 ENX
1505 53 16.26 29/09/2026 17:23:58 ENX
1506 312 16.26 29/09/2026 17:23:58 ENX
1507 172 16.26 29/09/2026 17:23:58 ENX
1508 113 16.26 29/09/2026 17:24:20 CEU
1509 323 16.26 29/09/2026 17:24:28 CEU
1510 2193 16.278 29/09/2026 17:25:26 ENX
1511 254 16.276 29/09/2026 17:25:26 CEU
1512 182 16.274 29/09/2026 17:25:26 CEU
1513 173 16.278 29/09/2026 17:25:26 ENX
1514 431 16.274 29/09/2026 17:25:26 CEU
1515 69 16.272 29/09/2026 17:25:39 ENX
1516 33 16.27 29/09/2026 17:25:41 ENX
1517 63 16.27 29/09/2026 17:25:45 ENX
1518 21 16.27 29/09/2026 17:25:46 ENX
1519 39 16.27 29/09/2026 17:25:47 ENX
1520 278 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1521 588 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1522 547 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1523 41 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1524 231 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1525 588 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1526 588 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1527 291 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1528 1 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1529 154 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1530 1 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1531 141 16.27 29/09/2026 17:26:43 ENX
1532 588 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1533 588 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1534 588 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1535 569 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1536 19 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1537 569 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1538 579 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1539 9 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1540 570 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1541 579 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1542 1 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1543 8 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1544 571 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1545 154 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1546 132 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1547 302 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1548 588 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1549 23 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1550 114 16.276 29/09/2026 17:28:02 ENX
1551 563 16.266 29/09/2026 17:28:30 ENX
1552 25 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1553 272 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1554 317 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1555 271 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1556 380 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1557 1 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1558 1 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1559 206 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1560 126 16.266 29/09/2026 17:28:38 ENX
1561 168 16.266 29/09/2026 17:28:42 ENX
1562 420 16.266 29/09/2026 17:28:48 ENX
1563 135 16.266 29/09/2026 17:28:57 ENX
1564 453 16.266 29/09/2026 17:28:59 ENX
1565 588 16.266 29/09/2026 17:29:33 ENX
1566 171 16.266 29/09/2026 17:29:33 ENX
1567 307 16.266 29/09/2026 17:29:33 ENX

30 September 2026

No Shares Price Date TimeStamp Venue
1 859 16.448 30/09/2026 09:01:34 CEU
2 649 16.444 30/09/2026 09:01:34 ENX
3 129 16.436 30/09/2026 09:01:38 CEU
4 3 16.426 30/09/2026 09:02:00 CEU
5 65 16.428 30/09/2026 09:02:00 ENX
6 75 16.416 30/09/2026 09:02:04 CEU
7 23 16.404 30/09/2026 09:02:06 ENX
8 5 16.404 30/09/2026 09:02:19 ENX
9 13 16.39 30/09/2026 09:02:33 CEU
10 32 16.39 30/09/2026 09:02:33 CEU
11 163 16.382 30/09/2026 09:02:38 ENX
12 1 16.366 30/09/2026 09:02:39 CEU
13 8 16.404 30/09/2026 09:02:42 ENX
14 243 16.404 30/09/2026 09:02:42 ENX
15 273 16.404 30/09/2026 09:02:42 CEU
16 1 16.404 30/09/2026 09:02:42 CEU
17 60 16.404 30/09/2026 09:02:43 CEU
18 1 16.404 30/09/2026 09:02:47 CEU
19 72 16.384 30/09/2026 09:04:33 CEU
20 80 16.384 30/09/2026 09:04:33 CEU
21 183 16.384 30/09/2026 09:04:33 CEU
22 148 16.382 30/09/2026 09:05:01 CEU
23 13 16.378 30/09/2026 09:05:23 CEU
24 3 16.378 30/09/2026 09:05:23 CEU
25 26 16.378 30/09/2026 09:05:23 CEU
26 535 16.412 30/09/2026 09:06:40 CEU
27 1458 16.418 30/09/2026 09:06:52 CEU
28 8 16.412 30/09/2026 09:07:04 CEU
29 45 16.412 30/09/2026 09:07:04 CEU
30 1 16.408 30/09/2026 09:07:10 CEU
31 443 16.42 30/09/2026 09:08:16 CEU
32 10 16.41 30/09/2026 09:09:59 ENX
33 39 16.408 30/09/2026 09:09:59 CEU
34 25 16.41 30/09/2026 09:09:59 ENX
35 805 16.41 30/09/2026 09:10:12 ENX
36 328 16.406 30/09/2026 09:10:12 CEU
37 35 16.39 30/09/2026 09:10:23 ENX
38 40 16.398 30/09/2026 09:10:35 CEU
39 166 16.368 30/09/2026 09:12:33 CEU
40 99 16.368 30/09/2026 09:12:33 CEU
41 1 16.368 30/09/2026 09:12:40 CEU
42 114 16.354 30/09/2026 09:16:00 CEU
43 1 16.354 30/09/2026 09:16:03 CEU
44 411 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
45 411 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
46 47 16.35 30/09/2026 09:16:03 AQU
47 18 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
48 530 16.35 30/09/2026 09:16:03 AQU
49 411 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
50 530 16.35 30/09/2026 09:16:03 AQU
51 411 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
52 411 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
53 18 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
54 18 16.35 30/09/2026 09:16:03 CEU
55 69 16.364 30/09/2026 09:17:29 CEU
56 1651 16.364 30/09/2026 09:17:29 CEU
57 35 16.358 30/09/2026 09:17:39 CEU
58 112 16.35 30/09/2026 09:17:39 CEU
59 281 16.35 30/09/2026 09:17:39 CEU
60 47 16.35 30/09/2026 09:17:39 AQU
61 577 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
62 33 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
63 378 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
64 263 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
65 342 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
66 24 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
67 205 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
68 314 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
69 577 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
70 314 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
71 69 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
72 411 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
73 411 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
74 263 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
75 314 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
76 30 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
77 411 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
78 411 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
79 577 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
80 577 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
81 2 16.35 30/09/2026 09:18:30 CEU
82 70 16.35 30/09/2026 09:18:30 AQU
83 4 16.346 30/09/2026 09:18:30 CEU
84 347 16.342 30/09/2026 09:18:50 CEU
85 123 16.344 30/09/2026 09:18:50 CEU
86 421 16.346 30/09/2026 09:18:50 CEU
87 174 16.346 30/09/2026 09:18:50 CEU
88 2 16.346 30/09/2026 09:18:51 CEU
89 225 16.358 30/09/2026 09:20:01 CEU
90 78 16.362 30/09/2026 09:20:43 CEU
91 2 16.358 30/09/2026 09:20:43 CEU
92 19 16.358 30/09/2026 09:20:52 CEU
93 46 16.358 30/09/2026 09:20:53 CEU
94 21 16.36 30/09/2026 09:21:38 CEU
95 8 16.358 30/09/2026 09:22:03 CEU
96 14 16.358 30/09/2026 09:22:06 CEU
97 66 16.36 30/09/2026 09:22:55 CEU
98 893 16.364 30/09/2026 09:23:01 CEU
99 4 16.364 30/09/2026 09:23:02 CEU
100 45 16.366 30/09/2026 09:23:38 CEU
101 246 16.366 30/09/2026 09:23:38 CEU
102 95 16.348 30/09/2026 09:23:40 CEU
103 444 16.35 30/09/2026 09:23:40 CEU
104 184 16.342 30/09/2026 09:23:51 CEU
105 14 16.332 30/09/2026 09:24:14 CEU
106 2 16.322 30/09/2026 09:24:14 CEU
107 254 16.322 30/09/2026 09:24:46 CEU
108 339 16.312 30/09/2026 09:26:03 CEU
109 500 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
110 310 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
111 1 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
112 189 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
113 1 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
114 2 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
115 159 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
116 339 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
117 6 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
118 343 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
119 37 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
120 120 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
121 37 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
122 42 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
123 46 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
124 191 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
125 41 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
126 180 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
127 10 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
128 500 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
129 28 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
130 472 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
131 28 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
132 29 16.31 30/09/2026 09:26:03 CEU
133 2782 16.326 30/09/2026 09:28:20 CEU
134 10 16.32 30/09/2026 09:29:29 CEU
135 215 16.32 30/09/2026 09:29:29 CEU
136 49 16.318 30/09/2026 09:29:39 CEU
137 10 16.318 30/09/2026 09:29:39 CEU
138 80 16.336 30/09/2026 09:31:05 CEU
139 288 16.336 30/09/2026 09:31:05 CEU
140 3 16.316 30/09/2026 09:31:09 CEU
141 889 16.356 30/09/2026 09:32:54 CEU
142 2 16.356 30/09/2026 09:32:55 CEU
143 10 16.334 30/09/2026 09:33:41 CEU
144 50 16.332 30/09/2026 09:33:49 CEU
145 2 16.332 30/09/2026 09:33:49 CEU
146 16 16.326 30/09/2026 09:34:54 CEU
147 6 16.328 30/09/2026 09:34:54 CEU
148 3 16.336 30/09/2026 09:36:58 CEU
149 210 16.336 30/09/2026 09:36:58 CEU
150 2 16.336 30/09/2026 09:36:58 CEU
151 133 16.326 30/09/2026 09:37:12 CEU
152 57 16.322 30/09/2026 09:37:43 CEU
153 85 16.312 30/09/2026 09:38:03 CEU
154 19 16.312 30/09/2026 09:38:59 CEU
155 19 16.314 30/09/2026 09:38:59 CEU
156 27 16.314 30/09/2026 09:38:59 CEU
157 15 16.308 30/09/2026 09:38:59 CEU
158 140 16.308 30/09/2026 09:38:59 CEU
159 22 16.31 30/09/2026 09:38:59 CEU
160 6 16.312 30/09/2026 09:38:59 CEU
161 56 16.314 30/09/2026 09:38:59 CEU
162 1 16.302 30/09/2026 09:39:20 CEU
163 4 16.302 30/09/2026 09:39:20 CEU
164 500 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
165 295 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
166 16 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
167 87 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
168 295 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
169 102 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
170 1 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
171 35 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
172 88 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
173 112 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
174 115 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
175 35 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
176 90 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
177 24 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
178 24 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
179 476 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
180 2 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
181 2 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
182 28 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
183 16 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
184 452 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
185 48 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
186 90 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
187 410 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
188 90 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
189 500 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
190 362 16.29 30/09/2026 09:39:51 CEU
191 220 16.276 30/09/2026 09:39:55 CEU
192 327 16.284 30/09/2026 09:42:51 CEU
193 1 16.278 30/09/2026 09:42:51 CEU
194 95 16.268 30/09/2026 09:42:55 CEU
195 27 16.268 30/09/2026 09:42:55 CEU
196 15 16.27 30/09/2026 09:42:55 CEU
197 22 16.27 30/09/2026 09:42:55 CEU
198 51 16.27 30/09/2026 09:42:55 CEU
199 1092 16.266 30/09/2026 09:43:20 CEU
200 129 16.25 30/09/2026 09:43:20 CEU
201 20 16.25 30/09/2026 09:43:20 CEU
202 3 16.258 30/09/2026 09:43:20 CEU
203 14 16.256 30/09/2026 09:43:22 CEU
204 446 16.258 30/09/2026 09:43:36 CEU
205 105 16.25 30/09/2026 09:43:37 CEU
206 200 16.25 30/09/2026 09:43:37 CEU
207 46 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
208 20 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
209 195 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
210 20 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
211 480 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
212 215 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
213 500 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
214 500 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
215 240 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
216 45 16.25 30/09/2026 09:43:55 CEU
217 25 16.234 30/09/2026 09:43:56 CEU
218 66 16.23 30/09/2026 09:44:07 CEU
219 202 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
220 232 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
221 1108 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
222 500 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
223 152 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
224 220 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
225 128 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
226 500 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
227 500 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
228 2 16.23 30/09/2026 09:44:12 CEU
229 188 16.218 30/09/2026 09:44:15 CEU
230 8 16.218 30/09/2026 09:44:42 CEU
231 3591 16.246 30/09/2026 09:45:06 CEU
232 185 16.246 30/09/2026 09:45:06 CEU
233 77 16.246 30/09/2026 09:45:06 CEU
234 9 16.246 30/09/2026 09:45:06 CEU
235 102 16.246 30/09/2026 09:45:06 CEU
236 1613 16.246 30/09/2026 09:45:06 CEU
237 4 16.23 30/09/2026 09:45:06 CEU
238 12 16.222 30/09/2026 09:45:38 CEU
239 1860 16.222 30/09/2026 09:45:38 CEU
240 112 16.21 30/09/2026 09:45:38 CEU
241 3 16.21 30/09/2026 09:45:38 CEU
242 2 16.21 30/09/2026 09:45:38 CEU
243 122 16.21 30/09/2026 09:45:38 CEU
244 35 16.21 30/09/2026 09:45:38 CEU
245 1 16.214 30/09/2026 09:45:38 CEU
246 393 16.228 30/09/2026 09:46:32 CEU
247 571 16.228 30/09/2026 09:46:32 CEU
248 1 16.228 30/09/2026 09:46:34 CEU
249 36 16.218 30/09/2026 09:46:44 CEU
250 152 16.218 30/09/2026 09:47:00 CEU
251 693 16.242 30/09/2026 09:48:59 CEU
252 30 16.242 30/09/2026 09:48:59 CEU
253 226 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
254 6 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
255 494 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
256 6 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
257 500 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
258 76 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
259 424 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
260 76 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
261 418 16.21 30/09/2026 09:51:38 CEU
262 26 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
263 474 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
264 80 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
265 25 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
266 395 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
267 35 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
268 113 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
269 112 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
270 240 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
271 112 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
272 90 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
273 53 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
274 357 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
275 63 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
276 41 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
277 56 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
278 35 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
279 2 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
280 12 16.1 30/09/2026 10:12:05 CEU
281 354 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
282 500 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
283 7 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
284 493 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
285 7 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
286 354 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
287 146 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
288 354 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
289 464 16.1 30/09/2026 10:12:27 CEU
290 482 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
291 18 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
292 170 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
293 18 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
294 312 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
295 132 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
296 368 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
297 224 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
298 6 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
299 270 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
300 20 16.094 30/09/2026 10:12:27 CEU
301 66 16.094 30/09/2026 10:12:38 CEU
302 278 16.094 30/09/2026 10:12:44 CEU
303 156 16.094 30/09/2026 10:12:44 CEU
304 336 16.094 30/09/2026 10:12:44 CEU
305 261 16.094 30/09/2026 10:12:46 CEU
306 239 16.094 30/09/2026 10:12:46 CEU
307 500 16.094 30/09/2026 10:12:46 CEU
308 500 16.094 30/09/2026 10:12:46 CEU
309 500 16.094 30/09/2026 10:12:46 CEU
310 144 16.094 30/09/2026 10:12:46 CEU
311 40 16.08 30/09/2026 10:12:50 CEU
312 66 16.08 30/09/2026 10:12:54 CEU
313 251 16.08 30/09/2026 10:13:03 CEU
314 143 16.08 30/09/2026 10:13:09 CEU
315 5 16.08 30/09/2026 10:13:09 CEU
316 66 16.08 30/09/2026 10:13:10 CEU
317 66 16.08 30/09/2026 10:13:17 CEU
318 41 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
319 500 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
320 296 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
321 204 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
322 214 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
323 286 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
324 286 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
325 214 16.148 30/09/2026 10:27:18 CEU
326 137 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
327 363 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
328 346 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
329 154 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
330 209 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
331 154 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
332 241 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
333 105 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
334 258 16.148 30/09/2026 10:27:19 CEU
335 500 16.148 30/09/2026 10:27:28 CEU
336 500 16.148 30/09/2026 10:27:28 CEU
337 461 16.148 30/09/2026 10:27:28 CEU
338 500 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
339 29 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
340 471 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
341 29 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
342 500 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
343 343 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
344 157 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
345 343 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
346 157 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
347 157 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
348 186 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
349 314 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
350 186 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
351 314 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
352 186 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
353 491 16.148 30/09/2026 10:30:20 CEU
354 2 16.1 30/09/2026 10:51:34 ENX

Enquiries

Media Relations
...

Investor Relations
...

About The Magnum Ice Cream Company

The Magnum Ice Cream Company N.V. EURONEXT: MICC/ NYSE: MICC/ LSE: MICC is the world's leading ice cream business. Home to four of the world's five largest ice cream brands: Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto and the Heartbrand, our portfolio delights consumers in 80 markets around the world. Headquartered in Amsterdam, The Netherlands, we have a global team of 19,000 employees, a network of 32 factories, 13 R&D centres, and a fleet of three million freezer cabinets. For more information, visit . TMICC's legal entity identifier is 25490052LLF3XH6G9847.


MENAFN30092026004107003653ID1111738545



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date


More Story
Search