Alternative IQ Announces The Top Contenders For The 2026 Canadian Hedge Fund Awards
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Agilith North American Diversified Fund
Bromma Resource Canada Access Fund
BT Global Growth Fund LP
Lucida Opportunities Fund LP
Lynwood Opportunities Fund
Maxam Value Fund
Palos WP Growth Fund
Pathfinder Resource Fund
Primevestfund
WZR Growth Fund LP
| Agilith North American Diversified Fund
Maxam Value Fund
MMCap Canadian Fund
Optimist Fund
Palos WP Growth Fund
Pathfinder Resource Fund
Peregrine Investment Management Fund LP
Portland Focused Plus Fund LP
Primevestfund
Venator Select Fund
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Agilith North American Diversified Fund
Canoe Energy Alpha Fund LP
Hillsdale Global Equity Fund
Kipling Global Enhanced Dividend Fund
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
Pathfinder Resource Fund
Primevestfund
ROMC Fund
Viking Global Value Fund
| Agilith North American Diversified Fund
Canoe Energy Alpha Fund LP
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Groundlayer Alpha Fund LP
Maxam Value Fund
MMCap Canadian Fund
Pathfinder Partners' Fund
Peregrine Investment Management Fund LP
Portland Focused Plus Fund LP
Primevestfund
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| Focus Tactical Equity Strategy
Hillsdale Canadian Long/Short Equity Fund
Hillsdale Global Equity Fund
Jemekk Long/Short Fund LP
Kipling Global Enhanced Dividend Fund
Maxam Value Fund
Pathfinder Resource Fund
PICTON Long Short Equity Fund
ROMC Fund
SMI Defensive LP
| Canoe Energy Alpha Fund LP
Hillsdale Canadian Long/Short Equity Fund
Hillsdale Global Equity Fund
Kipling Global Enhanced Dividend Fund
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
PICTON Long Short Equity Fund
ROMC Fund
SMI Defensive LP
Wealhouse Lions Bay Fund
|Best 10 Year Sharpe Ratio
|
| Canoe Energy Alpha Fund LP
Groundlayer Alpha Fund LP
Kipling Global Enhanced Dividend Fund
Kipling Global Enhanced Growth Fund
Lumen Long Short Equity Fund
Maxam Value Fund
MMCap Canadian Fund
PICTON Long Short Equity Fund
SMI Defensive LP
Waratah Income
|
2026 CHFAwards - Top Contenders - Credit Focused:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| BlueBay Event Driven Credit Fund (Canada)
East Coast Strategic Credit Trust
Goodwood Milford Fund
Kipling Strategic Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
BlueBay Event Driven Credit Fund (Canada)
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Goodwood Milford Fund
Kipling Strategic Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Goodwood Milford Fund
Kipling Strategic Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
Davis Rea Enhanced Income Fund
East Coast Strategic Credit Trust
PICTON Credit Opportunities Fund
PICTON Long Short Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
East Coast Strategic Credit Trust
Kipling Strategic Income Fund
PICTON Credit Opportunities Fund
PICTON Long Short Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
East Coast Strategic Credit Trust
Focus Credit Opportunities Fund
Kipling Strategic Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
Wealhouse Amplus Credit Income Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|Best 10 Year Sharpe Ratio
|
| Algonquin Debt Strategies Fund LP
Davis Rea Enhanced Income Fund
East Coast Strategic Credit Trust
PICTON Credit Opportunities Fund
PICTON Long Short Income Fund
Purpose Credit Opportunities Fund
RP Debt Opportunities Fund
RP Select Opportunities Fund
YTM Capital Credit Opportunities Fund
|
2026 CHFAwards - Top Contenders - Market Neutral:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Altema Diversified Equity Market Neutral Fund
Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
| Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
Formula Growth Alpha Fund
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Altema Diversified Equity Market Neutral Fund
Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
| CC&L Diversified Market Neutral Fund
Formula Growth Alpha Fund
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
Formula Growth Alpha Fund
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
| Altema Diversified Equity Market Neutral Fund
Caravel Capital (Canada) Fund
CC&L Diversified Market Neutral Fund
CC&L Global Market Neutral
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Arbitrage Plus Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
|Best 10 Year Sharpe Ratio
|
| CC&L Diversified Market Neutral Fund
Formula Growth Alpha Fund
The HGC Fund LP
PCJ Absolute Return
PICTON Arbitrage Fund
PICTON Market Neutral Equity Fund
Waratah One X
|
2026 CHFAwards - Top Contenders - Global Macro/Managed Futures/Multi-Strategy:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Barometer Global Macro Pool
CC&L Absolute Return Fund
Fieldhouse Global Managed Futures
The K2 Principal Fund LP
Koi Arbitrage Fund
MacNicol & Associates Absolute Return Fund
Palos Income Fund, LP
SIA ML Global Tactical Pool
Viewpoint Enhanced Global Multi-Asset
Viewpoint Global Multi-Asset Trust
| Barometer Global Macro Pool
CC&L Absolute Return Fund
Fieldhouse Global Managed Futures
MacNicol & Associates Absolute Return Fund
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
Palos Income Fund, LP
SIA ML Global Tactical Pool
Viewpoint Enhanced Global Multi-Asset
Viewpoint Global Multi-Asset Trust
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| CC&L Absolute Return Fund
MacNicol & Associates Absolute Return Fund
Palos Income Fund, LP
PICTON Multi-Strategy Alpha Fund
SIA ML Global Tactical Pool
SMI Opportunities LP
Viewpoint Enhanced Global Multi-Asset
Viewpoint Global Multi-Asset Trust
Westcourt Performance Portfolio
| AIP Convertible Private Debt Fund LP
CC&L Absolute Return Fund
The K2 Principal Fund LP
MacNicol & Associates Absolute Return Fund
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
Palos Income Fund, LP
PH&N Absolute Return Fund
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
SMI Opportunities LP
|Best 3 Year Sharpe Ratio
|Best 5 Year Sharpe Ratio
| AIP Convertible Private Debt Fund LP
CC&L Absolute Return Fund
IP Alternative Strategies Fund
MacNicol & Associates Absolute Return Fund
Palos Income Fund, LP
PICTON Multi-Strategy Alpha Fund
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
SIA ML Global Tactical Pool
| CC&L Absolute Return Fund
Northfront Alternative Asset Fund
Palos Income Fund, LP
PICTON Multi-Strategy Alpha Fund
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
SIA ML Global Tactical Pool
SMI Opportunities LP
Westcourt Performance Portfolio
|Best 10 Year Sharpe Ratio
|
| AIP Convertible Private Debt Fund LP
CC&L Absolute Return Fund
The K2 Principal Fund LP
MacNicol & Associates Absolute Return Fund
MacNicol & Associates Alternative Asset Trust
Meckelborg MFG Diversified Strategy Fund
Palos Income Fund, LP
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)
RBC Multi-Strategy Alpha Fund
TURN8 Alternative Fund
|
2026 CHFAwards - Top Contneders - Private Debt:
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| AGF SAF Private Credit LP
Bridgeport Alternative Income Fund
Celernus Pivot Private Credit Fund
Evergreen GAP Debt LP
Glengarry Funding Trust
KIWI Business Credit Fund LP
Merchant Opportunities Fund LP
Purpose Mezzanine Private Debt LP
Westbridge Capital Partners Income Trust
Yorkville Private Lending LP
| AGF SAF Private Credit LP
Celernus Pivot Private Credit Fund
Cortland Credit Strategies LP
Evergreen GAP Debt LP
Glengarry Funding Trust
KIWI Business Credit Fund LP
Merchant Opportunities Fund LP
Westbridge Capital Partners Income Trust
Westmount Alternative Income Fund
Yorkville Private Lending LP
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Bridgeport Alternative Income Fund
Celernus Pivot Private Credit Fund
Cortland Credit Strategies LP
Evergreen GAP Debt LP
Invico Diversified Income Fund
Kinsted Strategic Income Pool
Merchant Opportunities Fund LP
Westbridge Capital Partners Income Trust
Yorkville Private Lending LP
| Cortland Credit Strategies LP
Invico Diversified Income Fund
Merchant Opportunities Fund LP
Next Edge Private Debt Fund
Portland Private Income Fund
2026 CHFAwards - Top Contenders - Private Equity
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| Bridgeport Private Equity Opportunities Fund
Caldwell Growth Opportunities Fund
Franklin Lexington PE Secondaries Fund
Kinsted Strategic Growth Pool
MacNicol & Associates Emergence Fund
Morningside Vintage Secondary 2022 LP
Morningside Vintage Secondary 2023 LP
Portland Global Sustainable Evergreen LP
WBY Private Markets Pool
Yorkville Pre-IPO Equity LP
| Bridgeport Private Equity Opportunities Fund
Caldwell Growth Opportunities Fund
Canoe Global Private Equity Fund
Fiera Global Private Equity Fund
Kinsted Strategic Growth Pool
Morningside Vintage Secondary 2022 LP
Morningside Vintage Secondary 2023 LP
Portland Global Sustainable Evergreen LP
Yorkville Pre-IPO Equity LP
|Best 5 Year Return
|
| Bridgeport Private Equity Opportunities Fund
Canoe Global Private Equity Fund
Fiera Global Private Equity Fund
Kinsted Strategic Growth Pool
Portland Global Sustainable Evergreen LP
Yorkville Pre-IPO Equity LP
|
2026 CHFAwards - Top Contenders - Mortgage Funds
|Best 1 Year Return
|Best 3 Year Return
| ACM Commercial Mortgage Fund
Antrim Balanced Mortgage Fund
Cameron Stephens High Yield Mortgage Trust (CSMT)
Capital Direct 1 Income Trust
Sterling Mortgage Income Fund
Trez Capital Prime Trust
Trez Capital Yield Trust
Trez Capital Yield Trust US Canadian Class
Westboro Mortgage Investment Fund
YTM Capital Mortgage Income Fund
| Antrim Balanced Mortgage Fund
Cameron Stephens High Yield Mortgage Trust (CSMT)
Capital Direct 1 Income Trust
Sterling Mortgage Income Fund
Trez Capital Prime Trust
Trez Capital Yield Trust
Trez Capital Yield Trust US Canadian Class
Vault Real Property Secured Debt Fund
Westboro Mortgage Investment Fund
YTM Capital Mortgage Income Fund
|Best 5 Year Return
|Best 10 year Return
| Alitis Private Mortgage Fund
Antrim Balanced Mortgage Fund
Cameron Stephens High Yield Mortgage Trust (CSMT)
Capital Direct 1 Income Trust
Sterling Mortgage Income Fund
Trez Capital Yield Trust
Trez Capital Yield Trust US Canadian Class
Vault Real Property Secured Debt Fund
Westboro Mortgage Investment Fund
YTM Capital Mortgage Income Fund
| ACM Commercial Mortgage Fund
Alitis Private Mortgage Fund
Antrim Balanced Mortgage Fund
Capital Direct 1 Income Trust
Capstone Mortgage Pool
Celernus Mortgage and Income Trust Fund
Trez Capital Prime Trust
Trez Capital Yield Trust
Westboro Mortgage Investment Fund
YTM Capital Mortgage Income Fund
The 19 th Annual Canadian Hedge Fund Awards Gala Dinner will be held on Tuesday, October 20, 2026 in the Grand Banking Hall at One King West Hotel, Toronto
The 2026 Canadian Hedge Fund Awards will be announced, and trophies presented to the Winners, at the Annual Gala Awards Dinner. A networking Cocktail Reception begins at 5:00pm and dinner will commence at 6:30pm.
Fundata Canada is the Principal Sponsor of the 2026 Canadian Hedge Fund Awards program. This year's CHFA Program and its Gala Awards Dinner would simply not be possible without their generous support and that of all the sponsors and event partners including National Bank, Newsfile, SGGG Fund Services and TD Securities.
Interested fund managers, investors, and industry experts can find out more information and purchase tickets here: , or contact:
Julie Makepeace
Managing Director, Alternative IQ
...
416-906-3782
About Alternative IQ: Alternative IQ is dedicated to celebrating, supporting and expanding Canada's Hedge Fund Industry. AIQ produces the annual Canadian Hedge Fund Awards program and its presentation events (performance as at June 30th). Alternative IQ also produces the annual CHFA Winners Showcase Investor Conferences, at which the Managers of award-winning hedge funds present to investors. AIQ maintains the most comprehensive directory of hedge funds in Canada and produces various conferences, programs and publications serving the hedge fund industry in Canada. Alternative IQ is a division of Alliance Sales and Marketing, Inc.
About the Annual Canadian Hedge Fund Awards: The Annual Canadian Hedge Fund Awards were first held in 2008 and have a two-fold objective: first, to recognize and celebrate the talent in Canada's hedge fund industry and, second, to raise awareness of that expertise throughout the wider investment community. The Canadian Hedge Fund Awards are based solely on quantitative performance data to June 30th, with Fundata Canada managing the collection and tabulation of the data to determine the winners.
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Source: Alternative IQ
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