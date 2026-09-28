Elaris Creative Works Highlights Muhammad Nur Fikri's Digital Creative Work

Menerima skrol penganugerahan pada Istiadat Konvokesyen Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) ke-20

Merangkul Hadiah Utama serta Dana Penyiapan Filem di Majlis Tayangan dan Anugerah MYMINDONFILM '21-22

Komitmen di sebalik tabir: Menggalas tanggungjawab utama sebagai Pengarah Fotografi (DOP) di set penggambaran filem pendek

Kerjaya kreatif Muhammad Nur Fikri berkembang merentas produksi filem, media, fotografi dan kandungan digital di Malaysia.

PUTRAJAYA, MALAYSIA, September 28, 2026 /EINPresswire / -- Elaris Creative Works mengetengahkan perkembangan kerja kreatif Muhammad Nur Fikri Bin Kamaludin, seorang pembikin filem, juruvideo, penyunting video, jurugambar dan penggiat kandungan digital Malaysia yang turut dikenali melalui identiti dalam talian seperti EngkuxRevo, xngkuuu, engkufikritodak, engkufikri dan engkurevo.

Perkembangan tersebut menggabungkan pengalaman Fikri dalam produksi filem dan media dengan penghasilan kandungan digital untuk audiens media sosial.

Antara perkembangan terbaharu dalam portfolio digital Fikri ialah penghasilan kandungan video melalui akaun TikTok @xngkuuu.

Akaun tersebut mempunyai lebih daripada 13,800 pengikut dan telah merekodkan lebih daripada 458,000 tanda suka pada kandungan yang diterbitkan.

Beberapa video yang dihasilkan turut mencapai jumlah tontonan yang tinggi. Sebuah video mencatatkan kira-kira 2.9 juta tontonan, manakala beberapa video lain melepasi satu juta tontonan. Kandungan lain turut merekodkan ratusan ribu tontonan.

Pencapaian tersebut memberikan ukuran yang boleh dilihat terhadap capaian kandungan video Fikri di platform digital, selain menjadi sebahagian daripada pengalaman beliau dalam menghasilkan kandungan visual untuk media sosial.

“Fokus saya adalah untuk terus mengembangkan pengalaman dalam filem, produksi media, kandungan digital dan fotografi sambil meneroka cara baharu dalam penceritaan visual,” kata Muhammad Nur Fikri Bin Kamaludin.

Penglibatan Fikri dalam kandungan digital berkembang daripada pengalaman terdahulu dalam produksi filem dan media.

Beliau pernah terlibat sebagai Assistant Camera bagi filem pendek Dengar Bangsat yang dikaitkan dengan BMW Shorties, memberikan pengalaman dalam operasi kamera dan produksi filem pendek.

Fikri kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan produksi filem pendek Halfway Down yang diterbitkan untuk My Mind on Film (MMOF) Youth Mental Health Film Festival.

Halfway Down menerima Grand Prize bagi kategori Malaysian Young Adult. Pasukan produksi turut menerima RM10,000 dalam bentuk hadiah wang tunai dan RM30,000 dalam bentuk dana produksi untuk membangunkan sebuah iklan khidmat masyarakat berkaitan kesihatan mental bagi tayangan di Golden Screen Cinemas (GSC).

Fikri mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang Filem dan Video dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA).

Pengalaman profesionalnya merangkumi operasi kamera, produksi video, penyuntingan video, fotografi, dokumentasi acara, produksi langsung dan pengurusan produksi media. Beliau turut mempunyai pengalaman sebagai Head of Media Production.

Pada tahun 2026, Fikri meneruskan pengalaman profesionalnya sebagai Juruvideo dan Penyunting Video di Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya. Tanggungjawabnya merangkumi liputan video, penyuntingan video dan produksi langsung bagi menyokong komunikasi korporat serta dokumentasi program rasmi.

Selain aktiviti produksi media dan kandungan digital, Fikri turut membangunkan Elaris Creative Works bersama jenama fotografi FIMA Studio.

Elaris Creative Works memberi tumpuan kepada fotografi dan kandungan visual, manakala FIMA Studio menyediakan perkhidmatan fotografi untuk majlis perkahwinan, acara, sesi peribadi dan projek kreatif lain.

Perkembangan tersebut menggabungkan pengalaman Fikri dalam filem, produksi media, fotografi dan kandungan digital dalam satu portfolio kreatif.

Muhammad Nur Fikri Bin Kamaludin merupakan pembikin filem, juruvideo, penyunting video, jurugambar dan penggiat kandungan digital dari Malaysia.

Beliau turut dikenali melalui identiti digital EngkuxRevo, xngkuuu, engkufikritodak, engkufikri dan engkurevo. Latar belakangnya dalam Filem dan Video dari ASWARA merangkumi pengalaman dalam produksi filem pendek, kamera, penyuntingan video, fotografi, produksi langsung, dokumentasi acara dan media korporat.

Melalui kerja profesional dan kandungan digitalnya, Fikri terus membangunkan portfolio dalam bidang filem, media dan kandungan visual di Malaysia.

Fikri

Elaris Creative Works

email us here

MMOF 2021-22 Winner (Malaysian Young Adults): Halfway Down

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Elaris Creative Works Highlights Muhammad Nur Fikri's Digital Creative Work News Provided By FIMA Studio September 28, 2026, 17:27 GMT Share This Article Distribution channels: Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Media, Advertising & PR, Social Media, Technology



EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.