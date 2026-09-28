National Academy Of Public Administration Announces 2026 Class Of Academy Fellows
WASHINGTON, DC, UNITED STATES, September 28, 2026 /EINPresswire / -- On Friday, Sept. 25, the Academy Board approved an incoming class of 64 highly accomplished public servants to join the National Academy of Public Administration Fellowship. The incoming class of Fellows includes AI pioneers, statisticians, historians, educators, and public service practitioners from the local, state, and federal levels.
The 2026 Class joins more than 1,000 current Fellows, including former cabinet officers, members of Congress, governors, mayors, and state legislators, as well as prominent scholars, executives, nonprofit leaders, and more.
“The Academy helps leaders achieve a more effective, efficient, transparent, and accountable government. This group of incoming Fellows represent excellence in public service from around the country, and will help us achieve our mission,” said James-Christian Blockwood, President & CEO of the National Academy of Public Administration.“As our country's management challenges grow, the Academy continues to build the capacity to tackle those pressing issues. I look forward to working with all our new Fellows, and providing a positive vision of what we can achieve together in the years to come.”
Induction of the new Fellows will occur during the Academy's 2026 National Conference, November 8-10 at the National Academy of Sciences building in Washington, DC.
Selection of new Fellows follows a rigorous review of the individual's contributions to the fields of public administration and policy. A Nominating Committee, selected by the Academy's Board Chair, reviews hundreds of applicants and makes its recommendations to the full Fellowship, which then votes on each nominee. The 2026 Nominating Committee was co-chaired by Fellows Kerry Neal and Jeanette Takamura.
The full list of incoming 2026 Academy Fellows is:
Whitney Afonso
Professor
University of North Carolina
North Carolina
Michelle Amante
Senior Vice President of Government Programs
Partnership for Public Service
Virginia
Derrick Anderson
Vice President
University of Utah
Utah
Tanya Ange
County Administrator
Washington County
Oregon
Alyssa Ayres
Dean and Professor of History and International Affairs
The George Washington University
District of Columbia
Hillary Batjer Johnson
Principal & Strategic Advisor
HBJ Global Solutions, LLC
California
Melody Bell
Deputy Director
Department of Energy
Ohio
Vonda Bell
Chief Human Capital Officer & Director of Agency Services
Farm Credit Administration
Virginia
Gloria Billingsley
Department Chair
Jackson State University
Mississippi
Scott Blackburn
Senior Partner
McKinsey & Company
Maryland
Sharonne Bonardi
Executive Director
Federation of Tax Administrators
Maryland
Byron W. Brooks
County Administrator
Orange County Government
Florida
Lonnie Bunch
Secretary of the Smithsonian
Smithsonian Institute
Maryland
Kelli Burriesci
President & Founder
KAB Consulting
District of Columbia
Mark Bussow
Senior Advisor for Government Reform
United States Congress
Maryland
Holly Canevari
Vice President & General Manager
General Dynamics Information Technology
Virginia
Jerrell Coggburn
Department Chair
North Carolina State University
North Carolina
Margot Conrad
Senior Director
The Volcker Alliance
International
Ann Cotton
Executive Director
University of Baltimore
Maryland
Phil Dean
Research Director and Chief Economist
University of Utah
Utah
Charlene Dukes
Co-Principal Investigator
Prince George's Community College
Maryland
William Gates
Director, Professor of Practice
ASU Mechanics of Democracy Laboratory
Arizona
Christy Goldsmith Romero
Distinguished Visitor from Practice
Georgetown University Law Center
Virginia
Robert Gordon
Director
University of Georgia
Georgia
David Guston
Associate Vice Provost
Arizona State University
Arizona
Dustin Haisler
Chief AI Officer & U.S. General Manager
Darwin AI
Texas
Shahidul Hassan
Professor (Milton and Roslyn Wolf Chair)
Ohio State University
Ohio
Deneen Hatmaker
Professor
University of Connecticut
Connecticut
Jason Jakubowski
President & CEO
Connecticut Foodshare
Connecticut
Jacqueline Jones
Deputy Assistant Secretary
U.S. Department of the Interior
Maryland
Andrew Kurtzman
Director
US Government Accountability Office
Virginia
Michael Land
City Manager
City of Coppell
Texas
Karen Lee
Founder and Executive Director
FedsForward
Virginia
Keon-Hyung Lee
School Director
Florida State University
Florida
Allison Lerner
Inspector General
National Science Foundation
Maryland
Doug Linkhart
President
National Civic League
Colorado
Amy Liu
Acting CEO and Board Member
Equal Measure
Virginia
Michele Mark Levine
Director, Technical Services
Government Finance Officers Association
New York
Mercedes Márquez
President
Marquez Community Strategy, Inc.
California
D. Paul Monteiro Jr.
Vice President
University of Maryland, Baltimore County (UMBC)
Maryland
James Moore III
Assistant Director (IPA)
U.S. National Science Foundation
Virginia
Debbie Mucarsel-Powell
Executive Director/Program Director
George Washington University
Florida
Ghida Neukirch
City Manager
City of Highland Park
Illinois
Sasha O'Connell
Head of Security Strategy
CoreWeave
Maryland
Malcolm Oliver
Dean
Thomas Edison State University
New York
Jaclyn Piatak
Professor
University of North Carolina at Charlotte
North Carolina
Daniel Ragsdale
Advisor
CyberStar
Texas
William Resh
Professor and Chair
Georgia State University
California
Denice Ross
former U.S. Chief Data Scientist
Director
Federation of American Scientists
Virginia
Alka Sapat
Director (Chair)
Florida Atlantic University
Florida
David Shive
Vice Chair, CIO
US Executive Office of the President, US General Services Administration
Maryland
Saba Siddiki
Professor
Syracuse University
New York
Lauren Stocker
Former Deputy Associate Director
Office of Management and Budget
Singapore
Joseph Trainor
Dean
University of Delaware
Pennsylvania
Jeffrey Van Wagenen
County Executive Officer
County of Riverside
California
Ann Veneman
Former U.S. Secretary of Agriculture
Board member, Sun World, the Clinton Health Access Initiative (CHAI), the Gallo Center for the Arts, BEAM Circular, and Public Policy Institute of California
California
Peter Warren
Senior Advisor
U.S. House of Representatives
Virginia
Chuck Wemple
Chief Operating Officer
Houston-Galveston Area Council
Texas
Kevin Werner
Executive Director
Lawrence Berkeley National Lab
Washington
Lee Worsley
Executive Director
Central Pines Regional Council
North Carolina
Carey Wright
State Superintendent
MD State Department of Education
Maryland
Hongtao Yi
Editor
Public Administration Review
Florida
Eric Zeemering
Professor and MPA Director
University of Georgia
Georgia
Teryn Zmuda
Executive Director
Harvard University, Bloomberg Center for Cities
Massachusetts
About the National Academy of Public Administration
Chartered by Congress to provide nonpartisan expert advice, the Academy is an independent, nonprofit, nonpartisan organization established in 1967 to assist government leaders in building more effective, efficient, accountable, and transparent organizations.
Matt Hampton
National Academy of Public Administration
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