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74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From September 21 To 25, 2026


2026-09-28 10:19:39
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, September 28, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from September 21 to 25, 2026:

Transaction
Day		 Total Daily Volume
(number of shares)		 Weighted Average Acquisition Price
(€/share)		 Transaction Amount
(€)		 Market
Identification Code
21/09/2026 1,047 37.95 39,736 XPAR
22/09/2026 2,776 38.64 107,275 XPAR
23/09/2026 1,800 38.20 68,760 XPAR
24/09/2026 11,545 37.84 436,844 XPAR
25/09/2026 2,346 38.40 90,076 XPAR
TOTAL 19,514 38.06 742,691 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from September 21 to 25, 2026

Name of the Issuer Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/09/2026 09:00:24 FR0011040500 37.7 EUR 1 XPAR 1129743-2049b264 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/09/2026 09:14:17 FR0011040500 38 EUR 1 XPAR 1129743-5377b264 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/09/2026 09:14:17 FR0011040500 38 EUR 166 XPAR 1129743-5633b264 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/09/2026 09:14:17 FR0011040500 38 EUR 212 XPAR 1129743-5889b264 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/09/2026 14:15:07 FR0011040500 38 EUR 500 XPAR 1129743-11777b264 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/09/2026 15:32:59 FR0011040500 37.7 EUR 167 XPAR 1129743-15105b264 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 09:43:50 FR0011040500 38.5 EUR 2 XPAR 1129743-3585b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 09:44:02 FR0011040500 38.5 EUR 23 XPAR 1129743-3841b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 09:44:21 FR0011040500 38.5 EUR 95 XPAR 1129743-4097b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:34:01 FR0011040500 38.9 EUR 65 XPAR 1129743-20993b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:40:08 FR0011040500 38.9 EUR 435 XPAR 1129743-21249b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:52:27 FR0011040500 38.9 EUR 500 XPAR 1129743-24321b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:52:27 FR0011040500 38.7 EUR 500 XPAR 1129743-24833b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:55:05 FR0011040500 38.5 EUR 11 XPAR 1129743-27649b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:55:05 FR0011040500 38.5 EUR 489 XPAR 1129743-27905b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:55:19 FR0011040500 38.3 EUR 33 XPAR 1129743-29441b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 16:56:54 FR0011040500 38.3 EUR 69 XPAR 1129743-30465b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 17:06:38 FR0011040500 38.3 EUR 74 XPAR 1129743-30721b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 17:06:38 FR0011040500 38.3 EUR 180 XPAR 1129743-30977b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 17:24:19 FR0011040500 38.4 EUR 226 XPAR 1129743-32257b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 17:24:33 FR0011040500 38.4 EUR 34 XPAR 1129743-32513b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/09/2026 17:26:09 FR0011040500 38.4 EUR 40 XPAR 1129743-32769b265 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 09:04:46 FR0011040500 38.4 EUR 78 XPAR 1129743-5121b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 09:04:46 FR0011040500 38.4 EUR 100 XPAR 1129743-5377b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 09:04:47 FR0011040500 38.4 EUR 12 XPAR 1129743-5633b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 09:04:47 FR0011040500 38.4 EUR 110 XPAR 1129743-5889b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 12:52:19 FR0011040500 38.2 EUR 3 XPAR 1129743-9473b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 12:52:19 FR0011040500 38.2 EUR 188 XPAR 1129743-9729b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 12:52:19 FR0011040500 38.2 EUR 109 XPAR 1129743-9985b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:19:21 FR0011040500 38.3 EUR 4 XPAR 1129743-18177b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:19:21 FR0011040500 38.3 EUR 67 XPAR 1129743-18433b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:19:21 FR0011040500 38.3 EUR 100 XPAR 1129743-18689b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:19:21 FR0011040500 38.3 EUR 279 XPAR 1129743-18945b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:47:43 FR0011040500 38.1 EUR 200 XPAR 1129743-21505b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:47:43 FR0011040500 38.1 EUR 39 XPAR 1129743-21761b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:12 FR0011040500 38.1 EUR 147 XPAR 1129743-22017b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:12 FR0011040500 38.1 EUR 64 XPAR 1129743-22273b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:18 FR0011040500 38 EUR 24 XPAR 1129743-27137b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:18 FR0011040500 38 EUR 34 XPAR 1129743-27393b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:19 FR0011040500 38 EUR 97 XPAR 1129743-27649b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:19 FR0011040500 38 EUR 72 XPAR 1129743-27905b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:19 FR0011040500 38 EUR 28 XPAR 1129743-28161b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/09/2026 16:51:25 FR0011040500 38 EUR 45 XPAR 1129743-28417b266 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:09:59 FR0011040500 37.9 EUR 44 XPAR 1129743-11265b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:10:08 FR0011040500 37.9 EUR 11 XPAR 1129743-11521b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:10:19 FR0011040500 37.9 EUR 30 XPAR 1129743-11777b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:15:21 FR0011040500 37.9 EUR 16 XPAR 1129743-13569b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:59:50 FR0011040500 37.9 EUR 199 XPAR 1129743-16897b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:59:50 FR0011040500 37.9 EUR 89 XPAR 1129743-17665b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 09:59:50 FR0011040500 37.9 EUR 44 XPAR 1129743-17921b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 10:00:10 FR0011040500 37.8 EUR 29 XPAR 1129743-18689b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 15:26:02 FR0011040500 37.8 EUR 271 XPAR 1129743-26881b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 16:20:41 FR0011040500 37.8 EUR 390 XPAR 1129743-32257b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 16:20:41 FR0011040500 37.8 EUR 15 XPAR 1129743-32513b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 16:20:41 FR0011040500 37.8 EUR 95 XPAR 1129743-32769b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 17:17:17 FR0011040500 37.8 EUR 8,000 XPAR act20260924-151717-729-00 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 17:29:59 FR0011040500 37.8 EUR 312 XPAR 1129743-40705b267 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 24/09/2026 17:31:09 FR0011040500 38 EUR 2,000 XPAR act20260924-153109-734-00 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 09:29:17 FR0011040500 38.2 EUR 500 XPAR 1129743-6145b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 14:28:30 FR0011040500 38.2 EUR 51 XPAR 1129743-7425b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 16:37:51 FR0011040500 38.4 EUR 500 XPAR 1129743-14081b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 17:13:08 FR0011040500 38.5 EUR 52 XPAR 1129743-14849b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 17:13:08 FR0011040500 38.5 EUR 290 XPAR 1129743-15105b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 17:13:08 FR0011040500 38.5 EUR 158 XPAR 1129743-15361b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 17:27:03 FR0011040500 38.5 EUR 500 XPAR 1129743-16129b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 17:29:56 FR0011040500 38.4 EUR 78 XPAR 1129743-17921b268 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 25/09/2026 17:29:56 FR0011040500 38.4 EUR 217 XPAR 1129743-18177b268 Coverage


Attachment

  • 28092026_74SW_PR_ShareBuyback_WeekSept21_EN

MENAFN28092026004107003653ID1111726915



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