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Disclosure Of Trading In Own Shares From September 21, 2026 To September 25, 2026


2026-09-28 04:02:45
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From September 21 to 25, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 21, 2026 to September 25, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 21/09/2026 FR0000044448 3 000 139.7691 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 22/09/2026 FR0000044448 3 000 143.0059 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 23/09/2026 FR0000044448 3 000 142.1890 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 24/09/2026 FR0000044448 3 000 137.8898 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 25/09/2026 FR0000044448 3 000 137.7847 XPAR
TOTAL 15,000
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Quantity bought Price per unit Currency Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:00:30 FR0000044448 6 138.9000 EUR XPAR E9MzmjyLQYy7sjGUiuUSRwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:00:30 FR0000044448 12 138.9000 EUR XPAR e-9Cso2mTGuF1qejp6JmPgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:03:25 FR0000044448 139 140.1000 EUR XPAR gQZ6v_aXS_-P9D2TpYgn6AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:22:16 FR0000044448 83 139.5000 EUR XPAR o0fDDu3iRUGCjETFLzdlPgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:29:31 FR0000044448 99 139.3000 EUR XPAR dPPFu3jASyqaGwd_0qlynQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:55:23 FR0000044448 71 138.7000 EUR XPAR 5B05-7hpSmqQe2Qe_zOUDQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 09:59:59 FR0000044448 70 138.6000 EUR XPAR rFg8aXQIRD6EDYA50uhWdgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 10:14:36 FR0000044448 185 139.1000 EUR XPAR QTCbOTGBSeemrZWPdt8l5AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 10:26:48 FR0000044448 74 138.8000 EUR XPAR _Blq4wCcSy6ihdYaCCmdwAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 11:10:10 FR0000044448 147 139.3000 EUR XPAR oAM3kFW5QbqhtNuYK4KhSAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 11:45:55 FR0000044448 151 139.4000 EUR XPAR XszzkZOHTA2U2uXbwiGWBAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 11:48:42 FR0000044448 70 139.2000 EUR XPAR 5rApR0uhQAqXyX2VDKx2hgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 12:22:17 FR0000044448 134 139.5000 EUR XPAR R5mryRvmQ7CZr8Ye9gy1ggA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 13:10:13 FR0000044448 78 139.3000 EUR XPAR xfbmWnD8TL-zEKDZ7yeaoQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 13:10:13 FR0000044448 102 139.3000 EUR XPAR kcaE7eTJRYOcwuqpL7e-OQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 14:04:08 FR0000044448 139 139.2000 EUR XPAR nCbJ9ZAFT4SINZ3YG3BOegA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 14:41:33 FR0000044448 82 138.9000 EUR XPAR UE-vHgJhSZyc7jWla8kF0wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:02:21 FR0000044448 67 139.2000 EUR XPAR ChpwNLY8QqqjGAvuM7yQxQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:09:30 FR0000044448 173 140.0000 EUR XPAR XfVsLcjPThSE1qFcnibjvAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:30:07 FR0000044448 34 140.4000 EUR XPAR 0qtx8LSsQlqHy-PPsUTqAgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:30:07 FR0000044448 32 140.4000 EUR XPAR soVpX-t_SMWQS_gXKqCOMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:38:31 FR0000044448 70 140.2000 EUR XPAR LlQEAWaiRqGU4wq4G7QCxAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:46:38 FR0000044448 69 140.4000 EUR XPAR Z1pypxmjTf2Qwgu3pnsXiQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:54:06 FR0000044448 68 140.3000 EUR XPAR 0OuuQ1ERQaWAuuFCQ-Wv_AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:59:59 FR0000044448 36 140.5000 EUR XPAR glc9P0sASISMVW9eaWN-KwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 15:59:59 FR0000044448 35 140.5000 EUR XPAR xPhx8AXfS4-9zgWvauiKtAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:00:00 FR0000044448 69 140.4000 EUR XPAR PA1oKAmCQwuH2xsGrSksKQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:17:30 FR0000044448 69 140.4000 EUR XPAR r0p8_vNbS4aMOnHiY05J5wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:20:45 FR0000044448 67 140.3000 EUR XPAR 5RDhLx3uRBau0EScJEE4lAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:20:45 FR0000044448 67 140.2000 EUR XPAR y5gjjul0TzqKCrovjRPyaAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:38:12 FR0000044448 9 140.6000 EUR XPAR huR0ccr-TMypPF3zNqR17AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:38:12 FR0000044448 67 140.6000 EUR XPAR r4kjDFW7Tl2bcW-nNSIkvgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:44:05 FR0000044448 73 140.6000 EUR XPAR vvx9ZFKXSYCmv-Z6Lx0QyQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:52:07 FR0000044448 69 140.8000 EUR XPAR kbiWsd2xQ6CZSSzgmsX5DQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 16:57:07 FR0000044448 79 140.6000 EUR XPAR nZxWe1hDT1qcWzO1PoGrlwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 17:12:20 FR0000044448 73 140.9000 EUR XPAR 8y-YqYUUTniz5SKCArvByQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 17:23:17 FR0000044448 59 140.9000 EUR XPAR dCzaHGAsQAyQrP3ClhPyXQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 17:24:41 FR0000044448 29 140.6000 EUR XPAR TyfVFcYHQ8yna276Pw4WcgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/09/2026 17:24:41 FR0000044448 44 140.6000 EUR XPAR jfL8VyoiSr2NLQDOpWK2HgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 09:06:11 FR0000044448 74 141.7000 EUR XPAR liWP_5pAQ82DxeZK9JdGzwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 09:17:30 FR0000044448 78 142.6000 EUR XPAR 0XrpvLzmRB-rExWk1kjtPQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 09:19:16 FR0000044448 131 142.6000 EUR XPAR cE4gfHGERTWRhHCEP_GKwgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 09:19:16 FR0000044448 66 142.5000 EUR XPAR VA8SToZGR1Sym9F1cSeLpAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 09:54:30 FR0000044448 78 141.5000 EUR XPAR GXk6fspwSYupCyXf3hb_pAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 10:13:20 FR0000044448 49 141.7000 EUR XPAR N4FBL3tWTcyGAN3ZZjx-WgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 10:21:36 FR0000044448 86 141.5000 EUR XPAR n0BRQm6ZTfGqRvjuzP59yQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 10:21:36 FR0000044448 69 141.6000 EUR XPAR 0zz2dAvyTRK9F0YKPrgsVAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 10:56:24 FR0000044448 85 142.8000 EUR XPAR X0FFTwyrRXCY7TzSZa9ATAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 11:12:02 FR0000044448 7 142.8000 EUR XPAR 5qwv2_6tQgGcOZVyimGWXAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 11:12:02 FR0000044448 6 142.8000 EUR XPAR JYLDefukQkS00cOSGelXRgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 11:12:02 FR0000044448 72 142.8000 EUR XPAR BhsvI5OvQmyJvjgGElH0nQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 11:35:21 FR0000044448 71 142.8000 EUR XPAR PdGiPxyJS7GcxsjBUx9y9AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 11:36:40 FR0000044448 199 142.7000 EUR XPAR HrljMG9RTXir7E6NwtlrDwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 12:30:20 FR0000044448 68 142.7000 EUR XPAR cw-v-eOiS-eu8aXbItsklgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 12:30:20 FR0000044448 85 142.7000 EUR XPAR XPzfIm4ZRp2-J7fw171m8AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 13:09:25 FR0000044448 3 143.2000 EUR XPAR pSaYFcXNQhGbAwUM5ekBdwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 13:09:25 FR0000044448 79 143.2000 EUR XPAR 6_h_Z0znTUalXUw4u4tlpgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 13:09:25 FR0000044448 64 143.2000 EUR XPAR GW4hmpEIR4S6vWeYg_GyWwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 13:58:49 FR0000044448 63 143.0000 EUR XPAR lwwm5PI0RIuDeEmkm2iScgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 13:58:49 FR0000044448 13 143.0000 EUR XPAR nGL4s-CCSfqKm-w-__-HngA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:28:49 FR0000044448 1 143.5000 EUR XPAR 9y3639k_R32cChEp1RYpEQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:33:17 FR0000044448 3 143.6000 EUR XPAR bK3iZzC7S66I9EDVgvn22gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:34:01 FR0000044448 71 143.7000 EUR XPAR 5wKULzMGS_2z5A_y8a-8BgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:38:38 FR0000044448 14 143.6000 EUR XPAR x5AUmvMtR6iZo-DkjwmlIAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:38:47 FR0000044448 5 143.6000 EUR XPAR CMQGzVJNT02Y0dUjJZlbnQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:38:47 FR0000044448 5 143.6000 EUR XPAR elkEFF5ZSXaV5Lj0wG-MhwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 14:46:58 FR0000044448 167 143.4000 EUR XPAR 1sFq0bCDRr-7vUmCogqKogA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 15:18:45 FR0000044448 7 143.2000 EUR XPAR yQABhMEURfyYx5kthJ-tjQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 15:23:21 FR0000044448 135 143.3000 EUR XPAR vIUbPoInRViCo-x20IrwHgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 15:45:42 FR0000044448 23 143.6000 EUR XPAR LmxQVpZzSlSTl4qeXyVGswA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 15:45:42 FR0000044448 9 143.6000 EUR XPAR wUYKwZiwSi6RQ3mc5Fx9FQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/09/2026 16:40:25 FR0000044448 69 143.7000 EUR XPAR bK3OzuyYSBWQnu1pqecOvwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 12:46:34 FR0000044448 6 142.4000 EUR XPAR ywDeqiD6Te-ybd1l0aZ0dQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 13:02:51 FR0000044448 66 142.2000 EUR XPAR iWGBtt-kTR-tIEJs2-UP8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 13:20:40 FR0000044448 68 141.8000 EUR XPAR -ZeEPTtISsOdN7ubmUTnQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 14:00:50 FR0000044448 133 141.7000 EUR XPAR kCedSC3BQ_eCQ_Dw2okp2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 14:42:04 FR0000044448 72 141.4000 EUR XPAR lqt9VnIpR4G60lC-QyA5egA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 16:29:17 FR0000044448 71 141.3000 EUR XPAR IKHcz-S2R-2str3lAY2kNgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/09/2026 16:32:07 FR0000044448 66 141.3000 EUR XPAR H2zMYDsLTJuWIHGN9s5hwwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 09:07:23 FR0000044448 24 140.2000 EUR XPAR t7Qe6pt5S4WyRtr72LYJjQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 09:07:23 FR0000044448 134 140.2000 EUR XPAR tXxdFM-DTc2Fl13Hs1C2-QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 09:17:01 FR0000044448 16 140.2000 EUR XPAR PLTAHDMNTIWwk2c8BeVv5wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 09:17:01 FR0000044448 55 140.2000 EUR XPAR zB-wjA2YQrWDwEKxMqCGHAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 09:38:15 FR0000044448 136 140.7000 EUR XPAR At06CFJUQnOD4jczYfEncgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 10:09:56 FR0000044448 68 139.2000 EUR XPAR Q5ibNpHaT-G80Alydx4vbQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 10:10:00 FR0000044448 8 139.1000 EUR XPAR dOvV-4V0QbSvniPRrGQWGgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 10:10:00 FR0000044448 67 139.1000 EUR XPAR CKMHmyVBRHe3YKkZzq_z7AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 10:10:00 FR0000044448 61 139.1000 EUR XPAR yVyQq8RBSJmvhNzuNUOJhgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 10:34:49 FR0000044448 139 138.4000 EUR XPAR 0n3sZZtuTwqdCg7UDLY4wgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 11:00:46 FR0000044448 20 138.4000 EUR XPAR VbeKHzqESbC1clcfgMPdPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 11:00:46 FR0000044448 28 138.4000 EUR XPAR aoxyL5i8S0qJjkZ7vl6mMwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 11:00:46 FR0000044448 20 138.4000 EUR XPAR fSzM2BDpS2KOpKm5if-62wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 11:36:53 FR0000044448 57 138.7000 EUR XPAR KO397ky1S5KKJlcBn8pgwQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 11:36:53 FR0000044448 19 138.7000 EUR XPAR 22PuZvZMTmKC-Mfl6676dAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 11:40:44 FR0000044448 162 138.7000 EUR XPAR XbpAeG4KRyiRbktvpholuwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 12:24:19 FR0000044448 160 138.7000 EUR XPAR q55ZDznAQa-HENyZfO1RPQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 12:49:10 FR0000044448 69 138.4000 EUR XPAR OMmoSe50TPiJ41uTjgfwbwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 12:55:10 FR0000044448 67 138.3000 EUR XPAR XMmQwqsIQHq21w-lrHPl2QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 13:24:03 FR0000044448 67 138.5000 EUR XPAR tlkMskgLRpyikytqoYf6IgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 14:04:45 FR0000044448 85 138.1000 EUR XPAR wNITT7ueR8eoTcp6FRANtAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 14:19:04 FR0000044448 103 138.2000 EUR XPAR 0OQSDnoVTJm1ONBwFgT5PwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 14:19:04 FR0000044448 42 138.2000 EUR XPAR l7jb5tbTRdmF1QPidKCNkwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 14:33:26 FR0000044448 69 136.9000 EUR XPAR 5hC9TNsKQR6obnfy1gvhiAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:04:06 FR0000044448 31 136.6000 EUR XPAR AKE6SEFbTZiVCeWypX7mNAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:04:06 FR0000044448 38 136.6000 EUR XPAR _Ksj69Q_T7KXwRfXPSs1nwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:18:09 FR0000044448 48 136.3000 EUR XPAR bAqTPcFWTSiRmnXNppeZfgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:18:09 FR0000044448 19 136.3000 EUR XPAR EdkJ3U-ITAehqwn0l8LjgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:28:04 FR0000044448 119 136.1000 EUR XPAR nDtnZnt-Sd-OsAm1ivPpPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:30:03 FR0000044448 41 135.9000 EUR XPAR BkjV2qq_RQO28J-mweVJRgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:41:12 FR0000044448 84 136.6000 EUR XPAR dyOmEoB5Scaxff7O53UPgQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:54:38 FR0000044448 68 137.2000 EUR XPAR VhWt7kybTKuNu6audlAuKAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 15:54:38 FR0000044448 12 137.2000 EUR XPAR Hoiyj2i9Rce1Lh7dOYEa1gA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:09:22 FR0000044448 74 137.1000 EUR XPAR nkpUETWDRayH72BMYpsqdwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:22:41 FR0000044448 73 137.1000 EUR XPAR U-d1-POPRxiWfeYl-Fl1zAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:30:58 FR0000044448 69 137.2000 EUR XPAR gh2DPCvHSM2mCBUz6NCwLwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:35:45 FR0000044448 73 137.2000 EUR XPAR oz4NuHhkRYu_1WiqwS3M0AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:37:40 FR0000044448 67 137.0000 EUR XPAR Z0Ae27X5QKGNraow_nxdLgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:49:52 FR0000044448 75 136.4000 EUR XPAR G4pHvCwvQ7esL3jsafJYvAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 16:49:58 FR0000044448 69 136.3000 EUR XPAR J7lAiBTBTiCTIOa904t15AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 17:13:12 FR0000044448 140 135.6000 EUR XPAR qt9nibb9Tr6EkqoMKJiOugA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/09/2026 17:25:43 FR0000044448 80 136.0000 EUR XPAR 3464956526045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:00:30 FR0000044448 17 138.3000 EUR XPAR ENyXLPunTaSYwqUgDt31TgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:01:47 FR0000044448 72 138.2000 EUR XPAR YCump-HZSxSG-eOF24IbpAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:01:47 FR0000044448 65 138.2000 EUR XPAR _YaNLu86TZSXMOBBlRSnpQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:22:30 FR0000044448 66 138.1000 EUR XPAR uG6HOBZOSLiwP3YPw-OnmwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:26:56 FR0000044448 72 138.0000 EUR XPAR 5yzuV9wcSIOUcQzUvKeH5gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:32:06 FR0000044448 72 138.0000 EUR XPAR GS0Z8cM7SPqE-8Bb_MTD4gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 09:32:06 FR0000044448 69 138.0000 EUR XPAR UV2fomMGQ_aP9042Gl76bQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 10:03:43 FR0000044448 154 137.0000 EUR XPAR 2X2N2yAVTZCmoGBjxS4dfAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 10:17:56 FR0000044448 7 137.6000 EUR XPAR _tkIywErQlWecOszZ4vVuAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 10:37:07 FR0000044448 68 139.1000 EUR XPAR TlwOmVrqRg-VqmnkBHg21AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 10:48:10 FR0000044448 76 139.0000 EUR XPAR IUSRATnWRIaZbbOZgaByGAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 11:12:06 FR0000044448 71 139.2000 EUR XPAR 7WscBX_9S5-5pEtjlVfLzAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 11:20:39 FR0000044448 66 138.9000 EUR XPAR CxzdcyQIR6C6QgV7dmJ7ngA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 11:41:07 FR0000044448 65 138.7000 EUR XPAR zIPwmh-TQKegpib-Hbs_dgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 11:50:41 FR0000044448 65 138.5000 EUR XPAR 0cROXOKGQgix2EJstFKgmQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 12:02:40 FR0000044448 66 138.3000 EUR XPAR m7liPc7iTI6MHLW-_30QZwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 12:02:40 FR0000044448 119 138.3000 EUR XPAR RMMwI1vFQOeDSsePTuNkBgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 12:38:17 FR0000044448 79 138.3000 EUR XPAR kmp0fnKGRH-vL8t6o920_AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 12:44:32 FR0000044448 65 138.2000 EUR XPAR KQZsH0fmQiG32ugk-CbCnAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 13:50:24 FR0000044448 61 138.2000 EUR XPAR aEiDlSsITTiLdRTh8bjdcAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 13:50:24 FR0000044448 3 138.2000 EUR XPAR KLlXP5TrTj6mTJCYUyDWSwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 13:50:24 FR0000044448 2 138.2000 EUR XPAR PsgL_9JyS-yL4ODUczju3gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 13:59:46 FR0000044448 181 138.3000 EUR XPAR eXc1QNa4RpeBp1e89SYdHQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 14:40:52 FR0000044448 84 138.4000 EUR XPAR lO9tXe7PQlGmqQjfias8CQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 15:11:26 FR0000044448 67 138.7000 EUR XPAR tzrXjcKmS7CXaCtQC6bgwQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 15:11:26 FR0000044448 8 138.7000 EUR XPAR YI-hO6v3TeeyONmAOalT-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 15:13:54 FR0000044448 26 138.7000 EUR XPAR AtM-aZbSTFiRe53dBk9BUwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 15:13:54 FR0000044448 38 138.7000 EUR XPAR HFvXTw8FS2CfV4tu7Rx3fgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 15:17:01 FR0000044448 64 138.6000 EUR XPAR yYdMr2_7Qa6qL-dRO6_l4AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/09/2026 15:18:06 FR0000044448 121 138.3000 EUR XPAR -gJKBFL2TueRKScJ2HiuUQA MAR Art.5 §2c)
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