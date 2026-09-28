Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Buyback Programme Week 39


2026-09-28 03:01:42
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 28 September 2026

Share buyback programme week 39

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 151,900 1,802.81 273,847,047
21 September 2026 5,000 1,856.26 9,281,300
22 September 2026 4,500 1,865.59 8,395,155
23 September 2026 4,500 1,845.76 8,305,920
24 September 2026 4,500 1,839.29 8,276,805
25 September 2026 5,000 1,846.51 9,232,550
Total under the share buyback programme 175,400 1,809.23 317,338,777
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Total bought back 740,870 1,643.10 1,217,326,007

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 740,870 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.05 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
8 1840 XCSE 20260921 9:00:26.076000
8 1852 XCSE 20260921 9:06:42.738000
8 1852 XCSE 20260921 9:08:08.929000
8 1852 XCSE 20260921 9:08:08.929000
8 1852 XCSE 20260921 9:10:23.705000
8 1850 XCSE 20260921 9:11:54.141000
8 1849 XCSE 20260921 9:12:45.052000
8 1853 XCSE 20260921 9:17:37.505000
8 1853 XCSE 20260921 9:18:38.452000
8 1852 XCSE 20260921 9:20:30.130000
8 1851 XCSE 20260921 9:22:07.288000
14 1851 XCSE 20260921 9:22:49.232000
8 1851 XCSE 20260921 9:25:49.233000
8 1853 XCSE 20260921 9:30:46.108000
8 1852 XCSE 20260921 9:31:02.318000
5 1854 XCSE 20260921 9:34:23.379000
8 1854 XCSE 20260921 9:34:23.379000
36 1855 XCSE 20260921 9:34:23.379000
5 1855 XCSE 20260921 9:34:23.379000
15 1852 XCSE 20260921 9:34:48.917000
16 1852 XCSE 20260921 9:35:25.310000
7 1852 XCSE 20260921 9:35:25.310000
10 1852 XCSE 20260921 9:39:53.356000
5 1852 XCSE 20260921 9:39:53.356000
15 1851 XCSE 20260921 9:40:13.549000
15 1850 XCSE 20260921 9:40:33.411000
8 1849 XCSE 20260921 9:42:04.283000
8 1848 XCSE 20260921 9:42:37.015000
8 1849 XCSE 20260921 9:45:00.835000
8 1847 XCSE 20260921 9:46:55.912000
23 1850 XCSE 20260921 10:02:43.709000
3 1849 XCSE 20260921 10:05:07.593000
8 1851 XCSE 20260921 10:07:04.246000
3 1851 XCSE 20260921 10:07:04.246000
1 1851 XCSE 20260921 10:07:04.246000
7 1851 XCSE 20260921 10:07:04.246000
6 1853 XCSE 20260921 10:11:34.959000
8 1852 XCSE 20260921 10:14:52.598000
7 1852 XCSE 20260921 10:14:52.598000
15 1851 XCSE 20260921 10:15:10.336000
15 1850 XCSE 20260921 10:18:03.797000
8 1850 XCSE 20260921 10:18:30.094000
27 1850 XCSE 20260921 10:23:42.871000
8 1850 XCSE 20260921 10:23:42.871000
2 1850 XCSE 20260921 10:23:42.980000
7 1849 XCSE 20260921 10:23:43.672000
1 1849 XCSE 20260921 10:24:37.483000
8 1849 XCSE 20260921 10:24:37.483000
7 1849 XCSE 20260921 10:24:37.483000
14 1849 XCSE 20260921 10:24:55.012000
15 1848 XCSE 20260921 10:24:55.895000
7 1849 XCSE 20260921 10:27:55.440000
12 1849 XCSE 20260921 10:30:06.267000
1 1849 XCSE 20260921 10:30:06.287000
2 1849 XCSE 20260921 10:30:10.035000
12 1849 XCSE 20260921 10:30:10.035000
3 1848 XCSE 20260921 10:30:29.583000
1 1848 XCSE 20260921 10:30:29.583000
11 1848 XCSE 20260921 10:30:29.602000
1 1848 XCSE 20260921 10:30:29.602000
1 1848 XCSE 20260921 10:30:29.602000
15 1847 XCSE 20260921 10:31:03.911000
8 1848 XCSE 20260921 10:32:51.822000
1 1847 XCSE 20260921 10:35:55.261000
7 1847 XCSE 20260921 10:36:29.033000
29 1849 XCSE 20260921 10:45:04.813000
4 1850 XCSE 20260921 10:48:30.043000
9 1850 XCSE 20260921 10:48:30.043000
3 1850 XCSE 20260921 10:48:30.043000
16 1851 XCSE 20260921 10:54:35.298000
4 1850 XCSE 20260921 10:54:35.442000
9 1852 XCSE 20260921 10:55:32.440000
2 1852 XCSE 20260921 10:55:32.440000
1 1851 XCSE 20260921 10:59:23.615000
14 1851 XCSE 20260921 10:59:38.799000
3 1852 XCSE 20260921 11:00:44.230000
5 1852 XCSE 20260921 11:00:44.230000
8 1852 XCSE 20260921 11:02:34.505000
16 1850 XCSE 20260921 11:04:15.223000
5 1849 XCSE 20260921 11:09:20.150000
8 1850 XCSE 20260921 11:12:33.913000
1 1851 XCSE 20260921 11:16:10.138000
13 1851 XCSE 20260921 11:16:10.138000
7 1851 XCSE 20260921 11:16:10.138000
8 1850 XCSE 20260921 11:20:42.132000
8 1849 XCSE 20260921 11:20:43.041000
8 1849 XCSE 20260921 11:20:43.048000
1 1849 XCSE 20260921 11:21:22.744000
22 1853 XCSE 20260921 11:27:31.921000
7 1853 XCSE 20260921 11:27:33.892000
1 1853 XCSE 20260921 11:27:33.892000
1 1853 XCSE 20260921 11:29:01.256000
2 1853 XCSE 20260921 11:29:01.256000
5 1853 XCSE 20260921 11:29:01.256000
8 1853 XCSE 20260921 11:30:55.087000
8 1853 XCSE 20260921 11:32:39.227000
9 1853 XCSE 20260921 11:34:46.618000
4 1853 XCSE 20260921 11:34:46.618000
8 1852 XCSE 20260921 11:34:55.517000
7 1852 XCSE 20260921 11:34:55.517000
1 1851 XCSE 20260921 11:36:35.968000
14 1851 XCSE 20260921 11:36:35.968000
16 1851 XCSE 20260921 11:45:38.134000
2 1851 XCSE 20260921 11:46:30.545000
13 1851 XCSE 20260921 11:46:30.545000
15 1851 XCSE 20260921 11:46:30.546000
5 1851 XCSE 20260921 11:46:30.547000
10 1851 XCSE 20260921 11:46:30.547000
2 1851 XCSE 20260921 11:46:30.550000
7 1851 XCSE 20260921 11:47:03.249000
6 1851 XCSE 20260921 11:51:06.532000
2 1851 XCSE 20260921 11:51:06.532000
30 1852 XCSE 20260921 12:03:06.338000
1 1852 XCSE 20260921 12:03:06.338000
8 1852 XCSE 20260921 12:04:57.274000
1 1852 XCSE 20260921 12:10:16.151000
3 1851 XCSE 20260921 12:14:03.373000
3 1851 XCSE 20260921 12:14:03.373000
3 1851 XCSE 20260921 12:14:03.392000
6 1851 XCSE 20260921 12:14:03.394000
8 1854 XCSE 20260921 12:19:09.381000
27 1854 XCSE 20260921 12:19:09.381000
1 1854 XCSE 20260921 12:19:09.759000
2 1854 XCSE 20260921 12:19:09.759000
11 1855 XCSE 20260921 12:23:05.220000
5 1855 XCSE 20260921 12:23:05.220000
4 1855 XCSE 20260921 12:23:05.220000
9 1855 XCSE 20260921 12:23:05.220000
1 1855 XCSE 20260921 12:23:05.220000
8 1855 XCSE 20260921 12:24:40.862000
15 1854 XCSE 20260921 12:25:20.774000
41 1855 XCSE 20260921 12:45:28.434000
4 1855 XCSE 20260921 12:45:28.434000
7 1855 XCSE 20260921 12:45:28.434000
11 1855 XCSE 20260921 12:45:28.434000
8 1855 XCSE 20260921 12:45:28.456000
4 1855 XCSE 20260921 12:45:31.019000
6 1855 XCSE 20260921 12:45:31.019000
16 1854 XCSE 20260921 12:48:04.123000
7 1853 XCSE 20260921 13:01:55.231000
8 1853 XCSE 20260921 13:01:55.231000
7 1853 XCSE 20260921 13:01:55.231000
7 1853 XCSE 20260921 13:01:55.231000
7 1853 XCSE 20260921 13:01:55.231000
36 1852 XCSE 20260921 13:01:55.433000
8 1855 XCSE 20260921 13:12:07.253000
8 1855 XCSE 20260921 13:13:53.254000
2 1855 XCSE 20260921 13:15:26.271000
6 1855 XCSE 20260921 13:15:26.271000
8 1855 XCSE 20260921 13:17:13.002000
30 1854 XCSE 20260921 13:18:41.967000
3 1856 XCSE 20260921 13:32:26.059000
16 1856 XCSE 20260921 13:32:26.059000
33 1856 XCSE 20260921 13:32:26.059000
8 1856 XCSE 20260921 13:34:56.531000
9 1854 XCSE 20260921 13:36:00.904000
30 1854 XCSE 20260921 13:36:49.888000
8 1854 XCSE 20260921 13:36:49.888000
7 1854 XCSE 20260921 13:36:49.888000
8 1854 XCSE 20260921 13:36:49.888000
9 1854 XCSE 20260921 13:36:49.888000
23 1854 XCSE 20260921 13:42:24.486000
8 1854 XCSE 20260921 13:42:24.486000
8 1854 XCSE 20260921 13:42:24.486000
174 1852 XCSE 20260921 13:42:24.486850
16 1853 XCSE 20260921 13:48:38.971000
2 1853 XCSE 20260921 13:48:38.971000
1 1853 XCSE 20260921 13:48:38.971000
4 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
7 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
22 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
7 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
8 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
14 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
15 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
15 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
11 1853 XCSE 20260921 13:49:34.928000
8 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
8 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
7 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
8 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
8 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
7 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
8 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804000
117 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804860
9 1852 XCSE 20260921 13:59:38.804863
8 1851 XCSE 20260921 14:02:37.709000
105 1854 XCSE 20260921 14:23:12.903000
31 1854 XCSE 20260921 14:32:24.548000
16 1854 XCSE 20260921 14:39:52.350000
15 1854 XCSE 20260921 14:43:59.647000
15 1853 XCSE 20260921 14:44:28.868000
8 1853 XCSE 20260921 14:44:28.868000
3 1853 XCSE 20260921 14:46:37.976000
13 1853 XCSE 20260921 14:46:38.535000
3 1853 XCSE 20260921 14:46:38.562000
13 1853 XCSE 20260921 14:46:38.562000
2 1852 XCSE 20260921 14:47:16.516000
22 1853 XCSE 20260921 15:06:03.660000
7 1853 XCSE 20260921 15:06:03.660000
23 1852 XCSE 20260921 15:11:50.657000
7 1852 XCSE 20260921 15:11:50.657000
8 1852 XCSE 20260921 15:11:50.657000
7 1852 XCSE 20260921 15:11:50.657000
8 1852 XCSE 20260921 15:11:50.657000
22 1851 XCSE 20260921 15:21:36.799000
7 1851 XCSE 20260921 15:21:36.799000
10 1853 XCSE 20260921 15:26:43.223000
2 1853 XCSE 20260921 15:27:01.317000
6 1853 XCSE 20260921 15:27:01.317000
4 1853 XCSE 20260921 15:28:08.315000
4 1853 XCSE 20260921 15:28:08.315000
22 1851 XCSE 20260921 15:29:04.650000
1 1851 XCSE 20260921 15:29:04.668000
10 1853 XCSE 20260921 15:29:19.660000
13 1853 XCSE 20260921 15:29:19.660000
6 1853 XCSE 20260921 15:31:54.136000
1 1853 XCSE 20260921 15:31:54.136000
16 1853 XCSE 20260921 15:31:54.153000
1 1853 XCSE 20260921 15:31:54.153000
1 1853 XCSE 20260921 15:31:54.153000
5 1853 XCSE 20260921 15:31:54.185000
22 1853 XCSE 20260921 15:34:06.536000
43 1854 XCSE 20260921 15:40:38.723000
7 1854 XCSE 20260921 15:40:38.723000
7 1854 XCSE 20260921 15:40:38.723000
38 1853 XCSE 20260921 15:43:37.695000
8 1853 XCSE 20260921 15:43:37.695000
30 1852 XCSE 20260921 15:44:14.528000
15 1853 XCSE 20260921 15:47:56.707000
23 1854 XCSE 20260921 15:50:04.945000
62 1856 XCSE 20260921 15:57:20.607000
24 1855 XCSE 20260921 15:57:35.779000
31 1856 XCSE 20260921 16:01:19.201000
23 1856 XCSE 20260921 16:05:10.094000
22 1856 XCSE 20260921 16:05:10.115000
15 1856 XCSE 20260921 16:05:29.833000
16 1856 XCSE 20260921 16:05:30.840000
23 1856 XCSE 20260921 16:07:40.924000
31 1856 XCSE 20260921 16:11:03.402000
8 1858 XCSE 20260921 16:14:11.489000
30 1858 XCSE 20260921 16:14:16.907000
39 1858 XCSE 20260921 16:15:06.234000
9 1858 XCSE 20260921 16:16:21.585715
39 1858 XCSE 20260921 16:16:21.588000
7 1858 XCSE 20260921 16:16:21.588000
8 1858 XCSE 20260921 16:16:21.588000
24 1858 XCSE 20260921 16:16:21.588511
267 1858 XCSE 20260921 16:16:21.588533
83 1860 XCSE 20260921 16:24:30.694000
28 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
14 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
15 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
8 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
22 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
20 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
8 1861 XCSE 20260921 16:26:08.271000
8 1861 XCSE 20260921 16:26:08.293000
16 1861 XCSE 20260921 16:26:08.293000
90 1861 XCSE 20260921 16:26:25.927000
4 1862 XCSE 20260921 16:29:05.382000
4 1862 XCSE 20260921 16:29:05.382000
8 1862 XCSE 20260921 16:29:23.273000
10 1862 XCSE 20260921 16:30:07.313000
12 1862 XCSE 20260921 16:30:24.662000
13 1862 XCSE 20260921 16:30:35.126000
9 1862 XCSE 20260921 16:30:51.211000
29 1861 XCSE 20260921 16:30:51.227000
400 1861 XCSE 20260921 16:32:17.067386
58 1861 XCSE 20260921 16:32:17.068000
100 1861 XCSE 20260921 16:32:29.094198
151 1861 XCSE 20260921 16:32:29.094218
60 1861 XCSE 20260921 16:32:29.094221
64 1861 XCSE 20260921 16:32:29.094225
14 1863 XCSE 20260921 16:37:42.790881
16 1863 XCSE 20260921 16:37:42.790881
38 1863 XCSE 20260921 16:37:42.810148
200 1864 XCSE 20260921 16:37:58.088188
232 1864 XCSE 20260921 16:37:58.088203
7 1860 XCSE 20260922 9:00:19.728000
8 1858 XCSE 20260922 9:05:12.762000
3 1858 XCSE 20260922 9:07:09.064000
8 1857 XCSE 20260922 9:10:05.030000
8 1857 XCSE 20260922 9:10:05.030000
15 1856 XCSE 20260922 9:12:52.696000
16 1856 XCSE 20260922 9:13:35.032000
3 1856 XCSE 20260922 9:13:35.032000
15 1855 XCSE 20260922 9:14:27.124000
8 1853 XCSE 20260922 9:16:12.032000
8 1852 XCSE 20260922 9:16:28.015000
8 1850 XCSE 20260922 9:18:07.595000
7 1851 XCSE 20260922 9:21:30.692000
8 1850 XCSE 20260922 9:25:05.674000
17 1850 XCSE 20260922 9:25:33.183000
8 1846 XCSE 20260922 9:26:34.354000
3 1852 XCSE 20260922 9:30:00.048000
6 1852 XCSE 20260922 9:30:00.048000
8 1852 XCSE 20260922 9:30:00.103000
8 1853 XCSE 20260922 9:31:03.147000
5 1853 XCSE 20260922 9:31:03.151000
3 1853 XCSE 20260922 9:31:03.151000
8 1851 XCSE 20260922 9:32:03.481000
7 1851 XCSE 20260922 9:32:03.481000
8 1851 XCSE 20260922 9:33:13.579000
8 1850 XCSE 20260922 9:34:06.239000
8 1851 XCSE 20260922 9:37:59.834000
8 1852 XCSE 20260922 9:40:34.291000
8 1852 XCSE 20260922 9:40:34.904000
8 1850 XCSE 20260922 9:43:39.222000
6 1849 XCSE 20260922 9:47:55.398000
2 1849 XCSE 20260922 9:47:55.398000
4 1849 XCSE 20260922 9:47:55.418000
15 1849 XCSE 20260922 9:50:21.400000
31 1858 XCSE 20260922 10:03:50.000000
10 1860 XCSE 20260922 10:11:38.590000
9 1861 XCSE 20260922 10:12:26.083000
8 1861 XCSE 20260922 10:12:26.083000
12 1860 XCSE 20260922 10:15:23.173000
3 1860 XCSE 20260922 10:15:23.173000
10 1860 XCSE 20260922 10:15:23.184000
17 1860 XCSE 20260922 10:15:23.184000
1 1858 XCSE 20260922 10:15:41.852000
14 1858 XCSE 20260922 10:15:41.852000
17 1858 XCSE 20260922 10:21:30.119000
8 1858 XCSE 20260922 10:23:02.068000
8 1858 XCSE 20260922 10:24:28.255000
15 1857 XCSE 20260922 10:31:09.047000
8 1857 XCSE 20260922 10:31:09.075000
10 1857 XCSE 20260922 10:31:09.075000
2 1857 XCSE 20260922 10:31:09.075000
8 1861 XCSE 20260922 10:46:52.625000
7 1861 XCSE 20260922 10:46:52.625000
16 1861 XCSE 20260922 10:48:17.792000
16 1860 XCSE 20260922 10:48:17.799000
15 1862 XCSE 20260922 10:48:17.799000
5 1862 XCSE 20260922 10:48:17.809000
16 1861 XCSE 20260922 10:49:47.422000
5 1860 XCSE 20260922 10:49:47.429000
12 1865 XCSE 20260922 10:53:36.120000
10 1865 XCSE 20260922 10:53:45.769000
5 1865 XCSE 20260922 10:53:45.771000
16 1864 XCSE 20260922 10:54:54.078000
8 1863 XCSE 20260922 10:58:16.615000
4 1863 XCSE 20260922 10:58:16.615000
1 1863 XCSE 20260922 10:58:16.615000
1 1863 XCSE 20260922 10:58:16.615000
7 1862 XCSE 20260922 11:00:10.035000
1 1862 XCSE 20260922 11:00:10.035000
3 1862 XCSE 20260922 11:00:10.035000
4 1862 XCSE 20260922 11:00:10.035000
8 1863 XCSE 20260922 11:03:54.355000
7 1863 XCSE 20260922 11:03:54.355000
15 1861 XCSE 20260922 11:04:24.772000
16 1861 XCSE 20260922 11:07:10.308000
8 1861 XCSE 20260922 11:14:25.728000
22 1860 XCSE 20260922 11:22:19.962000
8 1861 XCSE 20260922 11:33:15.271000
15 1862 XCSE 20260922 11:34:13.350000
8 1865 XCSE 20260922 11:40:12.836000
4 1865 XCSE 20260922 11:40:12.836000
8 1865 XCSE 20260922 11:40:27.321000
23 1866 XCSE 20260922 11:43:59.154000
8 1867 XCSE 20260922 11:47:57.640000
8 1867 XCSE 20260922 11:49:56.511000
2 1867 XCSE 20260922 11:51:55.273000
6 1867 XCSE 20260922 11:51:55.273000
21 1868 XCSE 20260922 11:55:36.645000
1 1868 XCSE 20260922 11:55:36.664000
7 1868 XCSE 20260922 11:55:47.475000
8 1868 XCSE 20260922 11:55:47.475000
21 1868 XCSE 20260922 11:55:47.475000
30 1867 XCSE 20260922 11:55:47.678000
23 1866 XCSE 20260922 11:56:14.826000
8 1866 XCSE 20260922 12:02:00.506000
8 1865 XCSE 20260922 12:05:33.184000
8 1865 XCSE 20260922 12:09:56.435000
7 1865 XCSE 20260922 12:09:56.435000
8 1864 XCSE 20260922 12:14:14.237000
8 1863 XCSE 20260922 12:17:11.301000
8 1862 XCSE 20260922 12:21:24.417000
7 1862 XCSE 20260922 12:21:24.417000
10 1862 XCSE 20260922 12:21:24.418000
5 1863 XCSE 20260922 12:21:24.418000
8 1862 XCSE 20260922 12:35:09.068000
8 1861 XCSE 20260922 12:47:06.557000
7 1861 XCSE 20260922 12:47:06.557000
7 1861 XCSE 20260922 12:47:06.557000
15 1860 XCSE 20260922 12:47:20.063000
8 1862 XCSE 20260922 12:59:58.934000
8 1861 XCSE 20260922 13:03:39.845000
8 1861 XCSE 20260922 13:03:39.845000
16 1861 XCSE 20260922 13:03:55.178000
8 1860 XCSE 20260922 13:04:07.009000
7 1860 XCSE 20260922 13:04:07.009000
15 1860 XCSE 20260922 13:06:37.654000
15 1860 XCSE 20260922 13:06:37.660000
8 1860 XCSE 20260922 13:09:25.255000
8 1859 XCSE 20260922 13:10:21.763000
23 1863 XCSE 20260922 13:23:40.674000
8 1865 XCSE 20260922 13:33:24.064000
8 1865 XCSE 20260922 13:34:35.272000
10 1866 XCSE 20260922 13:44:52.453000
5 1866 XCSE 20260922 13:46:10.588000
4 1866 XCSE 20260922 14:03:11.559000
2 1868 XCSE 20260922 14:03:57.455000
6 1868 XCSE 20260922 14:05:42.146000
15 1867 XCSE 20260922 14:09:47.826000
10 1867 XCSE 20260922 14:09:47.828000
10 1867 XCSE 20260922 14:09:47.926000
16 1867 XCSE 20260922 14:09:47.926000
61 1868 XCSE 20260922 14:09:56.234000
9 1868 XCSE 20260922 14:09:56.234000
8 1867 XCSE 20260922 14:12:33.587000
8 1867 XCSE 20260922 14:13:44.636000
8 1867 XCSE 20260922 14:15:46.271000
8 1869 XCSE 20260922 14:17:33.136000
7 1867 XCSE 20260922 14:19:33.272000
13 1868 XCSE 20260922 14:23:02.794000
2 1868 XCSE 20260922 14:23:02.794000
7 1869 XCSE 20260922 14:25:20.089000
3 1869 XCSE 20260922 14:25:20.089000
5 1867 XCSE 20260922 14:26:00.634000
11 1870 XCSE 20260922 14:28:41.253000
1 1872 XCSE 20260922 14:30:25.149000
7 1872 XCSE 20260922 14:30:25.149000
5 1872 XCSE 20260922 14:31:57.271000
2 1872 XCSE 20260922 14:32:48.340000
6 1872 XCSE 20260922 14:32:48.340000
3 1870 XCSE 20260922 14:33:39.981000
2 1870 XCSE 20260922 14:33:39.981000
3 1870 XCSE 20260922 14:33:39.981000
8 1870 XCSE 20260922 14:34:49.524000
4 1871 XCSE 20260922 14:36:57.498000
4 1871 XCSE 20260922 14:36:57.498000
8 1871 XCSE 20260922 14:38:20.320000
8 1869 XCSE 20260922 14:38:48.236000
8 1869 XCSE 20260922 14:43:26.107000
8 1868 XCSE 20260922 14:44:18.726000
14 1868 XCSE 20260922 14:44:18.726000
3 1869 XCSE 20260922 14:46:27.980000
8 1867 XCSE 20260922 14:46:57.168000
8 1867 XCSE 20260922 14:46:57.168000
15 1867 XCSE 20260922 14:46:57.300000
8 1867 XCSE 20260922 14:49:39.813000
8 1866 XCSE 20260922 14:52:19.040000
23 1871 XCSE 20260922 15:02:09.715000
7 1871 XCSE 20260922 15:02:09.715000
8 1871 XCSE 20260922 15:03:07.661000
8 1871 XCSE 20260922 15:04:47.578000
8 1870 XCSE 20260922 15:05:19.953000
7 1870 XCSE 20260922 15:05:19.953000
7 1870 XCSE 20260922 15:05:19.953000
8 1873 XCSE 20260922 15:11:48.211000
7 1873 XCSE 20260922 15:13:45.317000
8 1872 XCSE 20260922 15:16:12.413000
7 1872 XCSE 20260922 15:16:12.413000
8 1872 XCSE 20260922 15:16:12.546000
8 1873 XCSE 20260922 15:16:22.440000
8 1873 XCSE 20260922 15:20:56.271000
15 1872 XCSE 20260922 15:27:30.075000
22 1873 XCSE 20260922 15:30:08.317000
15 1873 XCSE 20260922 15:37:06.836000
7 1873 XCSE 20260922 15:37:06.836000
7 1873 XCSE 20260922 15:37:06.836000
10 1873 XCSE 20260922 15:41:33.893000
10 1873 XCSE 20260922 15:41:36.749000
23 1872 XCSE 20260922 15:41:39.341000
8 1872 XCSE 20260922 15:41:39.341000
10 1872 XCSE 20260922 15:41:39.360000
10 1872 XCSE 20260922 15:41:39.360000
10 1872 XCSE 20260922 15:41:39.444000
29 1871 XCSE 20260922 15:41:47.839000
24 1872 XCSE 20260922 15:43:55.568000
23 1873 XCSE 20260922 15:49:39.184000
22 1872 XCSE 20260922 15:50:08.736000
7 1872 XCSE 20260922 15:50:08.736000
22 1873 XCSE 20260922 15:52:22.575000
31 1872 XCSE 20260922 15:52:46.902000
31 1871 XCSE 20260922 15:52:51.951000
31 1870 XCSE 20260922 15:52:52.083000
23 1871 XCSE 20260922 16:01:14.063000
22 1871 XCSE 20260922 16:01:39.352000
7 1873 XCSE 20260922 16:02:07.626000
17 1873 XCSE 20260922 16:02:07.626000
14 1873 XCSE 20260922 16:02:07.626000
22 1872 XCSE 20260922 16:04:34.879000
8 1872 XCSE 20260922 16:04:34.879000
12 1872 XCSE 20260922 16:04:47.058000
3 1871 XCSE 20260922 16:05:12.628000
5 1871 XCSE 20260922 16:05:12.628000
8 1871 XCSE 20260922 16:05:38.812000
16 1871 XCSE 20260922 16:07:57.785000
16 1870 XCSE 20260922 16:09:21.978000
16 1869 XCSE 20260922 16:12:48.130000
10 1869 XCSE 20260922 16:12:48.133000
15 1869 XCSE 20260922 16:12:48.133000
8 1869 XCSE 20260922 16:12:48.133000
2 1869 XCSE 20260922 16:13:47.446000
11 1869 XCSE 20260922 16:13:47.446000
2 1869 XCSE 20260922 16:13:47.446000
15 1868 XCSE 20260922 16:14:43.884000
10 1868 XCSE 20260922 16:15:24.633000
8 1868 XCSE 20260922 16:15:24.633000
10 1868 XCSE 20260922 16:15:24.634000
16 1867 XCSE 20260922 16:16:41.712000
7 1867 XCSE 20260922 16:16:41.712000
23 1866 XCSE 20260922 16:18:49.724000
9 1868 XCSE 20260922 16:23:10.454000
2 1870 XCSE 20260922 16:23:32.550000
24 1868 XCSE 20260922 16:23:39.117000
17 1867 XCSE 20260922 16:23:40.521000
5 1867 XCSE 20260922 16:23:44.891000
4 1867 XCSE 20260922 16:23:44.891000
13 1867 XCSE 20260922 16:23:44.891000
9 1868 XCSE 20260922 16:24:51.957000
1 1868 XCSE 20260922 16:24:51.957000
10 1868 XCSE 20260922 16:25:04.677000
16 1867 XCSE 20260922 16:25:10.063000
11 1868 XCSE 20260922 16:25:10.064000
10 1868 XCSE 20260922 16:25:10.064000
10 1868 XCSE 20260922 16:25:10.065000
15 1866 XCSE 20260922 16:25:53.210000
11 1866 XCSE 20260922 16:28:10.633000
2 1866 XCSE 20260922 16:28:16.836000
10 1866 XCSE 20260922 16:28:22.290000
8 1866 XCSE 20260922 16:28:53.593000
10 1866 XCSE 20260922 16:29:39.477000
16 1865 XCSE 20260922 16:29:39.496000
451 1866 XCSE 20260922 16:32:18.719689
10 1866 XCSE 20260922 16:32:30.354601
51 1866 XCSE 20260922 16:32:30.354989
3 1866 XCSE 20260922 16:32:30.355023
2 1866 XCSE 20260922 16:32:30.355040
5 1866 XCSE 20260922 16:32:30.989929
1429 1866 XCSE 20260922 16:32:33.810636
7 1865 XCSE 20260923 9:00:40.320000
8 1861 XCSE 20260923 9:02:57.282000
2 1857 XCSE 20260923 9:07:10.330000
6 1857 XCSE 20260923 9:07:10.330000
8 1855 XCSE 20260923 9:09:16.854000
8 1855 XCSE 20260923 9:10:00.193000
5 1852 XCSE 20260923 9:12:05.253000
7 1851 XCSE 20260923 9:13:00.708000
1 1851 XCSE 20260923 9:13:02.053000
7 1851 XCSE 20260923 9:13:02.053000
8 1856 XCSE 20260923 9:16:49.487000
6 1854 XCSE 20260923 9:16:54.789000
2 1854 XCSE 20260923 9:16:54.789000
8 1853 XCSE 20260923 9:16:54.913000
8 1853 XCSE 20260923 9:16:54.936000
8 1852 XCSE 20260923 9:19:33.302000
8 1852 XCSE 20260923 9:19:34.152000
8 1850 XCSE 20260923 9:19:35.367000
15 1853 XCSE 20260923 9:22:44.042000
8 1850 XCSE 20260923 9:23:36.483000
7 1850 XCSE 20260923 9:23:36.483000
100 1850 XCSE 20260923 9:23:36.483774
8 1851 XCSE 20260923 9:30:28.415000
15 1850 XCSE 20260923 9:31:01.743000
16 1848 XCSE 20260923 9:31:20.466000
8 1847 XCSE 20260923 9:32:55.861000
7 1847 XCSE 20260923 9:37:19.987000
7 1847 XCSE 20260923 9:37:26.250000
22 1849 XCSE 20260923 9:41:37.483000
4 1850 XCSE 20260923 9:46:24.104000
8 1850 XCSE 20260923 9:46:49.758000
2 1850 XCSE 20260923 9:48:18.644000
6 1850 XCSE 20260923 9:48:18.644000
12 1851 XCSE 20260923 9:58:19.086000
9 1851 XCSE 20260923 9:58:19.086000
9 1852 XCSE 20260923 10:03:03.308000
7 1852 XCSE 20260923 10:03:03.308000
1 1851 XCSE 20260923 10:03:49.203000
17 1851 XCSE 20260923 10:03:49.203000
8 1851 XCSE 20260923 10:04:47.242000
8 1851 XCSE 20260923 10:08:15.230000
8 1850 XCSE 20260923 10:08:58.322000
6 1850 XCSE 20260923 10:09:10.485000
18 1850 XCSE 20260923 10:09:10.485000
6 1850 XCSE 20260923 10:09:10.503000
1 1850 XCSE 20260923 10:09:10.503000
6 1850 XCSE 20260923 10:09:11.513000
8 1850 XCSE 20260923 10:09:15.894000
8 1849 XCSE 20260923 10:10:30.844000
8 1848 XCSE 20260923 10:10:31.412000
15 1848 XCSE 20260923 10:10:43.728000
9 1849 XCSE 20260923 10:12:28.192000
8 1848 XCSE 20260923 10:14:11.048000
15 1848 XCSE 20260923 10:14:50.348000
15 1848 XCSE 20260923 10:17:21.200000
7 1848 XCSE 20260923 10:17:21.200000
7 1847 XCSE 20260923 10:17:21.220000
8 1847 XCSE 20260923 10:17:21.220000
100 1847 XCSE 20260923 10:17:21.220057
15 1849 XCSE 20260923 10:20:36.082000
15 1848 XCSE 20260923 10:21:51.620000
8 1849 XCSE 20260923 10:26:50.219000
8 1848 XCSE 20260923 10:28:01.241000
8 1847 XCSE 20260923 10:31:40.041000
15 1846 XCSE 20260923 10:31:40.090000
8 1845 XCSE 20260923 10:31:50.305000
8 1845 XCSE 20260923 10:32:17.257000
8 1845 XCSE 20260923 10:32:17.512000
8 1844 XCSE 20260923 10:38:01.353000
7 1844 XCSE 20260923 10:38:01.353000
8 1844 XCSE 20260923 10:38:01.353000
5 1845 XCSE 20260923 10:41:41.817000
8 1845 XCSE 20260923 10:43:16.158000
8 1845 XCSE 20260923 10:45:29.811000
7 1847 XCSE 20260923 10:48:59.369000
15 1847 XCSE 20260923 10:49:20.702000
8 1846 XCSE 20260923 10:49:40.990000
8 1846 XCSE 20260923 10:49:59.292000
8 1846 XCSE 20260923 10:56:23.919000
4 1846 XCSE 20260923 10:57:28.924000
4 1846 XCSE 20260923 10:57:28.924000
8 1846 XCSE 20260923 10:59:14.280000
8 1845 XCSE 20260923 11:00:00.090000
8 1845 XCSE 20260923 11:04:30.569000
8 1845 XCSE 20260923 11:05:52.282000
8 1845 XCSE 20260923 11:06:28.473000
8 1844 XCSE 20260923 11:07:03.415000
7 1844 XCSE 20260923 11:07:03.415000
15 1844 XCSE 20260923 11:09:20.853000
16 1843 XCSE 20260923 11:09:59.197000
1 1843 XCSE 20260923 11:18:35.136000
8 1843 XCSE 20260923 11:18:45.271000
8 1843 XCSE 20260923 11:20:26.861000
7 1842 XCSE 20260923 11:22:33.617000
1 1842 XCSE 20260923 11:22:33.617000
7 1842 XCSE 20260923 11:22:33.617000
7 1842 XCSE 20260923 11:22:33.617000
10 1842 XCSE 20260923 11:23:00.017000
9 1843 XCSE 20260923 11:23:26.999000
1 1843 XCSE 20260923 11:23:42.897000
16 1843 XCSE 20260923 11:26:43.168000
8 1841 XCSE 20260923 11:29:43.924000
8 1841 XCSE 20260923 11:29:43.945000
8 1840 XCSE 20260923 11:32:11.735000
8 1840 XCSE 20260923 11:32:11.735000
7 1840 XCSE 20260923 11:32:11.735000
16 1840 XCSE 20260923 11:33:29.228000
15 1839 XCSE 20260923 11:33:29.360000
11 1840 XCSE 20260923 11:37:14.533000
11 1840 XCSE 20260923 11:37:14.533000
15 1839 XCSE 20260923 11:41:27.355000
8 1841 XCSE 20260923 11:46:37.251000
8 1840 XCSE 20260923 11:47:17.770000
8 1840 XCSE 20260923 11:47:56.188000
2 1839 XCSE 20260923 11:50:10.329000
6 1839 XCSE 20260923 11:50:52.116000
10 1839 XCSE 20260923 11:51:47.057000
9 1840 XCSE 20260923 11:55:00.108000
9 1840 XCSE 20260923 11:55:26.068000
6 1840 XCSE 20260923 11:55:26.068000
8 1840 XCSE 20260923 11:56:44.273000
1 1840 XCSE 20260923 11:58:09.999000
7 1840 XCSE 20260923 11:58:09.999000
8 1840 XCSE 20260923 11:59:33.273000
8 1839 XCSE 20260923 11:59:50.507000
8 1838 XCSE 20260923 12:02:14.721000
7 1838 XCSE 20260923 12:02:14.721000
8 1838 XCSE 20260923 12:02:14.721000
1 1838 XCSE 20260923 12:03:39.793743
8 1838 XCSE 20260923 12:03:39.793743
9 1838 XCSE 20260923 12:03:39.793743
4 1838 XCSE 20260923 12:03:39.793743
24 1838 XCSE 20260923 12:03:39.793743
54 1838 XCSE 20260923 12:03:39.793768
16 1839 XCSE 20260923 12:05:03.081000
15 1838 XCSE 20260923 12:08:17.553000
15 1838 XCSE 20260923 12:11:06.197000
8 1837 XCSE 20260923 12:13:51.657000
7 1837 XCSE 20260923 12:13:51.657000
8 1837 XCSE 20260923 12:13:51.657000
23 1836 XCSE 20260923 12:13:52.066000
22 1835 XCSE 20260923 12:13:52.085000
15 1837 XCSE 20260923 12:13:55.828000
8 1837 XCSE 20260923 12:15:36.838000
8 1836 XCSE 20260923 12:25:20.342000
4 1839 XCSE 20260923 12:32:08.112000
9 1839 XCSE 20260923 12:32:08.112000
5 1838 XCSE 20260923 12:34:42.549000
10 1838 XCSE 20260923 12:34:42.569000
16 1840 XCSE 20260923 12:35:28.111000
9 1840 XCSE 20260923 12:35:29.827000
9 1840 XCSE 20260923 12:36:54.895000
7 1839 XCSE 20260923 12:37:51.731000
1 1839 XCSE 20260923 12:37:51.731000
8 1840 XCSE 20260923 12:44:28.656000
8 1840 XCSE 20260923 12:44:28.656000
7 1840 XCSE 20260923 12:44:28.656000
6 1840 XCSE 20260923 12:44:28.691000
8 1840 XCSE 20260923 12:44:57.271000
5 1840 XCSE 20260923 12:46:28.271000
3 1840 XCSE 20260923 12:46:28.271000
3 1840 XCSE 20260923 12:48:01.102000
5 1840 XCSE 20260923 12:48:01.102000
3 1840 XCSE 20260923 12:50:00.035000
1 1840 XCSE 20260923 12:50:00.035000
1 1840 XCSE 20260923 12:50:00.035000
3 1840 XCSE 20260923 12:50:00.035000
8 1838 XCSE 20260923 12:50:28.472000
15 1839 XCSE 20260923 13:03:11.226000
8 1838 XCSE 20260923 13:03:11.245000
7 1838 XCSE 20260923 13:03:11.245000
15 1838 XCSE 20260923 13:19:08.264000
7 1840 XCSE 20260923 13:32:23.238000
16 1839 XCSE 20260923 13:37:52.006000
15 1840 XCSE 20260923 13:40:19.117000
9 1840 XCSE 20260923 13:40:19.117000
2 1840 XCSE 20260923 13:40:19.117000
1 1840 XCSE 20260923 13:40:19.117000
8 1841 XCSE 20260923 13:42:21.372000
8 1841 XCSE 20260923 13:42:21.372000
8 1841 XCSE 20260923 13:42:21.372000
8 1841 XCSE 20260923 13:42:21.373000
8 1839 XCSE 20260923 13:44:12.146000
8 1844 XCSE 20260923 13:50:05.746000
8 1843 XCSE 20260923 13:53:26.827000
9 1845 XCSE 20260923 13:55:04.776000
16 1845 XCSE 20260923 13:55:04.776000
8 1843 XCSE 20260923 13:55:16.063000
8 1842 XCSE 20260923 14:02:04.110000
7 1842 XCSE 20260923 14:02:04.110000
15 1841 XCSE 20260923 14:05:24.118000
18 1841 XCSE 20260923 14:05:24.120000
10 1841 XCSE 20260923 14:05:24.120000
15 1840 XCSE 20260923 14:10:47.733000
7 1840 XCSE 20260923 14:10:47.733000
8 1842 XCSE 20260923 14:17:47.029000
4 1843 XCSE 20260923 14:22:24.163000
2 1843 XCSE 20260923 14:22:24.163000
1 1843 XCSE 20260923 14:22:24.163000
8 1842 XCSE 20260923 14:22:24.202000
8 1841 XCSE 20260923 14:23:55.523000
7 1841 XCSE 20260923 14:23:55.523000
15 1840 XCSE 20260923 14:25:31.308000
1 1840 XCSE 20260923 14:31:27.574000
8 1839 XCSE 20260923 14:37:29.121000
17 1839 XCSE 20260923 14:37:51.406000
4 1841 XCSE 20260923 14:44:39.555000
10 1841 XCSE 20260923 14:44:39.555000
10 1841 XCSE 20260923 14:44:43.436000
15 1843 XCSE 20260923 14:49:00.197000
8 1847 XCSE 20260923 14:59:09.207000
8 1848 XCSE 20260923 14:59:31.501000
8 1850 XCSE 20260923 15:00:28.031000
18 1850 XCSE 20260923 15:00:50.767000
7 1850 XCSE 20260923 15:00:50.767000
8 1849 XCSE 20260923 15:01:22.605000
7 1849 XCSE 20260923 15:01:22.608000
17 1849 XCSE 20260923 15:01:22.608000
8 1848 XCSE 20260923 15:01:29.270000
7 1847 XCSE 20260923 15:02:08.682000
1 1847 XCSE 20260923 15:02:08.682000
8 1846 XCSE 20260923 15:03:12.076000
5 1846 XCSE 20260923 15:07:08.703000
1 1846 XCSE 20260923 15:07:08.703000
7 1845 XCSE 20260923 15:14:11.640000
1 1845 XCSE 20260923 15:14:11.640000
7 1845 XCSE 20260923 15:14:11.640000
15 1843 XCSE 20260923 15:19:54.381000
8 1843 XCSE 20260923 15:19:54.381000
8 1843 XCSE 20260923 15:19:54.384000
15 1843 XCSE 20260923 15:19:54.384000
15 1842 XCSE 20260923 15:21:36.935000
17 1842 XCSE 20260923 15:21:36.938000
6 1842 XCSE 20260923 15:21:36.938000
8 1842 XCSE 20260923 15:21:36.938000
1 1842 XCSE 20260923 15:21:37.557000
6 1842 XCSE 20260923 15:21:37.557000
10 1842 XCSE 20260923 15:21:37.667000
14 1843 XCSE 20260923 15:21:38.098000
6 1843 XCSE 20260923 15:21:38.477000
11 1843 XCSE 20260923 15:21:38.493000
6 1843 XCSE 20260923 15:21:38.498000
9 1843 XCSE 20260923 15:21:38.950000
6 1843 XCSE 20260923 15:21:38.950000
5 1843 XCSE 20260923 15:21:40.536000
6 1843 XCSE 20260923 15:21:40.536000
6 1843 XCSE 20260923 15:21:40.542000
4 1845 XCSE 20260923 15:24:05.474000
4 1845 XCSE 20260923 15:24:09.671000
3 1845 XCSE 20260923 15:24:09.993000
5 1845 XCSE 20260923 15:24:10.064000
8 1845 XCSE 20260923 15:24:14.579000
4 1845 XCSE 20260923 15:24:14.579000
4 1846 XCSE 20260923 15:24:14.619000
8 1846 XCSE 20260923 15:25:27.064000
5 1846 XCSE 20260923 15:25:27.064000
5 1846 XCSE 20260923 15:25:37.550000
5 1846 XCSE 20260923 15:26:38.471000
8 1846 XCSE 20260923 15:26:42.059000
5 1846 XCSE 20260923 15:26:42.059000
5 1846 XCSE 20260923 15:26:42.078000
3 1846 XCSE 20260923 15:27:55.994000
6 1846 XCSE 20260923 15:27:55.994000
45 1846 XCSE 20260923 15:30:22.073000
7 1846 XCSE 20260923 15:30:22.073000
300 1846 XCSE 20260923 15:30:22.073782
8 1845 XCSE 20260923 15:32:01.993000
7 1845 XCSE 20260923 15:32:01.993000
15 1844 XCSE 20260923 15:33:25.441000
15 1844 XCSE 20260923 15:34:04.362000
11 1848 XCSE 20260923 15:34:44.442000
17 1848 XCSE 20260923 15:34:44.442000
10 1847 XCSE 20260923 15:34:44.461000
10 1847 XCSE 20260923 15:34:44.462000
32 1847 XCSE 20260923 15:34:44.480000
8 1847 XCSE 20260923 15:34:44.565000
32 1847 XCSE 20260923 15:34:44.565000
10 1847 XCSE 20260923 15:34:44.566000
10 1847 XCSE 20260923 15:35:21.011000
8 1847 XCSE 20260923 15:35:49.064000
10 1847 XCSE 20260923 15:35:49.777000
10 1847 XCSE 20260923 15:35:51.292000
10 1847 XCSE 20260923 15:36:02.306000
1 1847 XCSE 20260923 15:36:29.650000
8 1847 XCSE 20260923 15:37:10.068000
8 1848 XCSE 20260923 15:37:50.062000
8 1850 XCSE 20260923 15:38:21.638000
8 1851 XCSE 20260923 15:39:40.774000
6 1852 XCSE 20260923 15:39:40.774000
23 1852 XCSE 20260923 15:39:40.774000
8 1852 XCSE 20260923 15:39:40.775000
8 1850 XCSE 20260923 15:39:43.367000
8 1850 XCSE 20260923 15:41:01.055000
1 1851 XCSE 20260923 15:45:17.494000
15 1850 XCSE 20260923 15:46:30.632000
8 1850 XCSE 20260923 15:47:25.519000
23 1850 XCSE 20260923 15:49:40.897000
1 1851 XCSE 20260923 15:53:02.201000
14 1851 XCSE 20260923 15:53:02.203000
4 1851 XCSE 20260923 15:53:02.220000
8 1851 XCSE 20260923 15:53:02.220000
15 1850 XCSE 20260923 15:53:51.792000
4 1850 XCSE 20260923 15:53:52.058000
16 1850 XCSE 20260923 15:54:47.124000
13 1851 XCSE 20260923 15:56:19.056000
1 1851 XCSE 20260923 15:56:56.955000
9 1851 XCSE 20260923 15:57:29.060000
8 1851 XCSE 20260923 15:57:42.114000
8 1851 XCSE 20260923 15:57:42.125000
8 1851 XCSE 20260923 15:57:42.305000
12 1851 XCSE 20260923 15:58:45.067000
8 1850 XCSE 20260923 15:59:17.213000
8 1850 XCSE 20260923 15:59:17.216000
8 1850 XCSE 20260923 15:59:17.219000
8 1850 XCSE 20260923 16:01:31.067000
8 1849 XCSE 20260923 16:04:20.707000
3 1849 XCSE 20260923 16:04:20.707000
4 1849 XCSE 20260923 16:10:43.728000
11 1849 XCSE 20260923 16:10:43.728000
7 1849 XCSE 20260923 16:10:43.728000
7 1849 XCSE 20260923 16:10:43.728000
16 1849 XCSE 20260923 16:12:53.524000
8 1850 XCSE 20260923 16:16:37.062000
8 1850 XCSE 20260923 16:17:10.949000
9 1850 XCSE 20260923 16:18:08.515000
8 1850 XCSE 20260923 16:18:35.087000
9 1850 XCSE 20260923 16:18:35.087000
15 1849 XCSE 20260923 16:19:05.099000
9 1850 XCSE 20260923 16:19:05.100000
33 1850 XCSE 20260923 16:19:05.100000
9 1850 XCSE 20260923 16:19:05.102000
9 1850 XCSE 20260923 16:19:05.105000
9 1850 XCSE 20260923 16:19:05.107000
9 1850 XCSE 20260923 16:19:05.116000
10 1850 XCSE 20260923 16:19:13.066000
3 1850 XCSE 20260923 16:19:34.247000
15 1849 XCSE 20260923 16:19:34.265000
15 1850 XCSE 20260923 16:19:56.511000
9 1850 XCSE 20260923 16:19:56.511000
1 1850 XCSE 20260923 16:19:56.511000
15 1849 XCSE 20260923 16:20:00.854000
16 1849 XCSE 20260923 16:20:38.150000
9 1850 XCSE 20260923 16:22:07.990000
10 1850 XCSE 20260923 16:22:59.068000
22 1850 XCSE 20260923 16:24:31.414000
22 1850 XCSE 20260923 16:25:33.913000
37 1851 XCSE 20260923 16:27:30.324000
11 1851 XCSE 20260923 16:27:30.324000
23 1850 XCSE 20260923 16:28:19.151000
22 1849 XCSE 20260923 16:29:53.059000
7 1849 XCSE 20260923 16:29:53.059000
29 1849 XCSE 20260923 16:31:15.512000
30 1848 XCSE 20260923 16:37:26.113000
7 1848 XCSE 20260923 16:37:26.113000
8 1848 XCSE 20260923 16:37:26.113000
7 1848 XCSE 20260923 16:37:26.113000
17 1848 XCSE 20260923 16:38:00.640000
11 1848 XCSE 20260923 16:38:00.761000
38 1847 XCSE 20260923 16:41:00.119000
2 1846 XCSE 20260923 16:42:15.076000
5 1846 XCSE 20260923 16:43:00.163000
22 1846 XCSE 20260923 16:43:00.163000
20 1845 XCSE 20260923 16:43:03.600000
10 1846 XCSE 20260923 16:44:13.213177
591 1846 XCSE 20260923 16:44:13.218275
8 1837 XCSE 20260924 9:00:31.567000
8 1836 XCSE 20260924 9:00:31.587000
8 1835 XCSE 20260924 9:01:20.720000
8 1830 XCSE 20260924 9:02:08.740000
16 1839 XCSE 20260924 9:09:12.889000
5 1840 XCSE 20260924 9:16:36.015000
2 1840 XCSE 20260924 9:16:36.015000
9 1840 XCSE 20260924 9:16:36.015000
2 1845 XCSE 20260924 9:29:16.506000
3 1845 XCSE 20260924 9:29:16.506000
8 1842 XCSE 20260924 9:39:31.994000
7 1842 XCSE 20260924 9:39:31.994000
10 1845 XCSE 20260924 9:41:47.781000
16 1842 XCSE 20260924 9:41:48.220000
1 1846 XCSE 20260924 9:47:36.640000
8 1844 XCSE 20260924 9:47:44.968000
8 1843 XCSE 20260924 9:48:05.900000
8 1842 XCSE 20260924 9:48:06.874000
8 1841 XCSE 20260924 9:48:19.055000
6 1848 XCSE 20260924 10:03:59.516000
15 1848 XCSE 20260924 10:03:59.516000
10 1848 XCSE 20260924 10:03:59.516000
16 1845 XCSE 20260924 10:04:25.694000
15 1844 XCSE 20260924 10:05:23.140000
8 1843 XCSE 20260924 10:06:02.303000
8 1845 XCSE 20260924 10:08:21.840000
8 1844 XCSE 20260924 10:09:02.331000
8 1844 XCSE 20260924 10:10:26.983000
8 1845 XCSE 20260924 10:10:43.285000
8 1845 XCSE 20260924 10:11:33.995000
4 1844 XCSE 20260924 10:11:34.013000
8 1844 XCSE 20260924 10:12:05.284000
8 1843 XCSE 20260924 10:12:14.745000
8 1843 XCSE 20260924 10:12:28.277000
8 1842 XCSE 20260924 10:15:00.323000
7 1842 XCSE 20260924 10:15:00.323000
8 1842 XCSE 20260924 10:15:27.814000
8 1842 XCSE 20260924 10:15:53.554000
8 1841 XCSE 20260924 10:15:58.545000
2 1840 XCSE 20260924 10:16:07.574000
4 1842 XCSE 20260924 10:18:03.002000
3 1842 XCSE 20260924 10:18:03.002000
38 1842 XCSE 20260924 10:18:03.002000
1 1843 XCSE 20260924 10:19:40.610000
2 1843 XCSE 20260924 10:19:40.610000
21 1843 XCSE 20260924 10:19:40.610000
4 1843 XCSE 20260924 10:19:40.610000
8 1843 XCSE 20260924 10:19:41.197000
8 1842 XCSE 20260924 10:20:28.327000
5 1843 XCSE 20260924 10:20:28.328000
17 1843 XCSE 20260924 10:20:28.328000
17 1843 XCSE 20260924 10:20:28.330000
18 1843 XCSE 20260924 10:20:38.539000
8 1841 XCSE 20260924 10:21:56.622000
23 1843 XCSE 20260924 10:25:00.401000
8 1842 XCSE 20260924 10:26:05.888000
5 1841 XCSE 20260924 10:26:05.929000
16 1842 XCSE 20260924 10:29:45.333000
7 1843 XCSE 20260924 10:34:29.830000
8 1843 XCSE 20260924 10:34:30.037000
7 1843 XCSE 20260924 10:34:30.037000
7 1843 XCSE 20260924 10:34:30.037000
15 1843 XCSE 20260924 10:34:41.568000
15 1843 XCSE 20260924 10:35:32.683000
8 1844 XCSE 20260924 10:40:08.983000
8 1843 XCSE 20260924 10:41:07.381000
6 1842 XCSE 20260924 10:44:21.707000
2 1842 XCSE 20260924 10:44:21.714000
6 1842 XCSE 20260924 10:44:21.714000
8 1843 XCSE 20260924 10:46:16.239000
8 1841 XCSE 20260924 10:47:47.105000
7 1844 XCSE 20260924 10:50:55.275000
11 1844 XCSE 20260924 10:53:14.389000
3 1843 XCSE 20260924 10:54:04.846000
5 1843 XCSE 20260924 10:54:04.846000
8 1843 XCSE 20260924 10:54:04.867000
4 1843 XCSE 20260924 10:56:51.036000
4 1843 XCSE 20260924 10:59:11.111000
4 1843 XCSE 20260924 10:59:11.111000
8 1842 XCSE 20260924 10:59:30.834000
100 1840 XCSE 20260924 10:59:30.834306
8 1840 XCSE 20260924 10:59:30.877000
8 1839 XCSE 20260924 10:59:30.895000
78 1838 XCSE 20260924 10:59:59.349000
15 1838 XCSE 20260924 10:59:59.481000
8 1839 XCSE 20260924 11:00:19.396000
600 1838 XCSE 20260924 11:00:19.396606
8 1835 XCSE 20260924 11:02:52.658000
38 1838 XCSE 20260924 11:09:31.247000
8 1836 XCSE 20260924 11:13:03.569000
7 1836 XCSE 20260924 11:13:03.569000
8 1836 XCSE 20260924 11:21:21.344000
4 1835 XCSE 20260924 11:21:21.494000
4 1835 XCSE 20260924 11:22:45.322000
1 1835 XCSE 20260924 11:22:45.322000
3 1835 XCSE 20260924 11:22:45.322000
8 1835 XCSE 20260924 11:27:29.423000
1 1835 XCSE 20260924 11:31:12.966000
8 1835 XCSE 20260924 11:31:31.874000
2 1835 XCSE 20260924 11:33:27.196000
3 1835 XCSE 20260924 11:33:27.196000
3 1835 XCSE 20260924 11:33:27.222000
5 1835 XCSE 20260924 11:33:27.222000
8 1834 XCSE 20260924 11:34:57.033000
8 1833 XCSE 20260924 11:39:53.713000
8 1833 XCSE 20260924 11:40:05.759000
8 1832 XCSE 20260924 11:41:49.987000
8 1831 XCSE 20260924 11:41:50.073000
8 1831 XCSE 20260924 11:43:33.292000
8 1830 XCSE 20260924 11:43:55.931000
8 1830 XCSE 20260924 11:46:56.441000
7 1828 XCSE 20260924 11:46:56.578000
6 1832 XCSE 20260924 11:58:50.332000
6 1832 XCSE 20260924 11:58:50.335000
6 1832 XCSE 20260924 11:58:50.338000
6 1832 XCSE 20260924 11:58:50.357000
6 1832 XCSE 20260924 11:58:50.358000
8 1831 XCSE 20260924 11:58:50.359000
6 1832 XCSE 20260924 11:59:48.436000
2 1832 XCSE 20260924 11:59:48.436000
6 1832 XCSE 20260924 12:01:05.581000
6 1832 XCSE 20260924 12:02:03.512000
5 1832 XCSE 20260924 12:03:01.452000
5 1832 XCSE 20260924 12:03:51.079000
5 1832 XCSE 20260924 12:04:39.272000
5 1832 XCSE 20260924 12:05:27.454000
3 1832 XCSE 20260924 12:05:27.454000
8 1831 XCSE 20260924 12:05:52.447000
8 1832 XCSE 20260924 12:09:48.128000
11 1832 XCSE 20260924 12:10:01.116000
8 1834 XCSE 20260924 12:17:02.271000
8 1834 XCSE 20260924 12:17:02.271000
18 1834 XCSE 20260924 12:17:02.275000
6 1834 XCSE 20260924 12:17:02.275000
13 1834 XCSE 20260924 12:17:02.286000
4 1834 XCSE 20260924 12:17:51.271000
2 1834 XCSE 20260924 12:17:51.271000
8 1834 XCSE 20260924 12:17:55.132000
8 1834 XCSE 20260924 12:18:31.910000
8 1834 XCSE 20260924 12:22:20.782000
7 1834 XCSE 20260924 12:22:20.782000
8 1834 XCSE 20260924 12:22:20.782000
8 1833 XCSE 20260924 12:22:20.820000
3 1834 XCSE 20260924 12:25:49.162000
8 1833 XCSE 20260924 12:30:42.539000
63 1835 XCSE 20260924 12:49:28.624000
5 1835 XCSE 20260924 12:51:54.537000
5 1835 XCSE 20260924 12:51:54.560000
5 1835 XCSE 20260924 12:51:54.567000
17 1835 XCSE 20260924 12:51:54.573000
8 1834 XCSE 20260924 12:51:54.577000
1 1834 XCSE 20260924 12:55:17.570000
1 1834 XCSE 20260924 12:55:17.570000
18 1834 XCSE 20260924 12:55:41.056000
5 1834 XCSE 20260924 12:55:41.056000
8 1833 XCSE 20260924 13:09:11.803000
7 1833 XCSE 20260924 13:09:11.803000
1 1833 XCSE 20260924 13:09:11.805000
16 1832 XCSE 20260924 13:09:20.888000
15 1833 XCSE 20260924 13:10:03.556000
17 1833 XCSE 20260924 13:10:04.579000
8 1833 XCSE 20260924 13:12:59.524000
8 1836 XCSE 20260924 13:16:27.438000
7 1836 XCSE 20260924 13:16:27.438000
8 1836 XCSE 20260924 13:20:52.124000
18 1836 XCSE 20260924 13:21:03.661000
15 1836 XCSE 20260924 13:22:05.710000
8 1835 XCSE 20260924 13:22:05.741000
7 1835 XCSE 20260924 13:22:05.741000
8 1835 XCSE 20260924 13:30:37.224000
6 1835 XCSE 20260924 13:30:48.486000
2 1835 XCSE 20260924 13:30:53.174000
1 1835 XCSE 20260924 13:30:53.174000
5 1835 XCSE 20260924 13:30:53.323000
5 1835 XCSE 20260924 13:30:53.326000
6 1838 XCSE 20260924 13:36:11.675000
8 1838 XCSE 20260924 13:36:11.675000
5 1838 XCSE 20260924 13:36:11.675000
8 1837 XCSE 20260924 13:36:13.199000
7 1837 XCSE 20260924 13:36:13.200000
1 1836 XCSE 20260924 13:39:52.646000
7 1836 XCSE 20260924 13:39:52.646000
8 1836 XCSE 20260924 13:41:49.142000
8 1837 XCSE 20260924 13:41:49.394000
8 1836 XCSE 20260924 13:41:49.542000
7 1836 XCSE 20260924 13:41:49.543000
10 1837 XCSE 20260924 13:43:27.286000
16 1837 XCSE 20260924 13:43:27.286000
6 1837 XCSE 20260924 13:43:28.719000
4 1837 XCSE 20260924 13:43:28.847000
3 1837 XCSE 20260924 13:43:30.350000
43 1837 XCSE 20260924 13:43:37.162000
18 1837 XCSE 20260924 13:43:37.164000
1 1836 XCSE 20260924 13:43:37.188000
7 1836 XCSE 20260924 13:43:37.188000
8 1835 XCSE 20260924 13:48:07.470000
15 1836 XCSE 20260924 13:48:37.192000
29 1836 XCSE 20260924 13:52:41.981000
3 1838 XCSE 20260924 13:59:41.522000
9 1838 XCSE 20260924 13:59:41.541000
9 1838 XCSE 20260924 13:59:41.621000
10 1838 XCSE 20260924 13:59:41.624000
10 1838 XCSE 20260924 13:59:41.726000
8 1838 XCSE 20260924 13:59:42.047000
10 1838 XCSE 20260924 13:59:42.047000
10 1838 XCSE 20260924 13:59:43.617000
10 1838 XCSE 20260924 13:59:44.122000
7 1839 XCSE 20260924 13:59:51.675000
6 1839 XCSE 20260924 13:59:51.675000
3 1839 XCSE 20260924 13:59:51.675000
4 1839 XCSE 20260924 14:02:01.037000
8 1839 XCSE 20260924 14:03:08.502000
8 1839 XCSE 20260924 14:04:20.880000
2 1839 XCSE 20260924 14:04:38.033000
8 1838 XCSE 20260924 14:06:15.981000
8 1838 XCSE 20260924 14:06:15.982000
8 1838 XCSE 20260924 14:06:16.001000
8 1839 XCSE 20260924 14:10:33.154000
8 1839 XCSE 20260924 14:14:40.678000
8 1840 XCSE 20260924 14:19:30.328000
8 1840 XCSE 20260924 14:22:57.166000
6 1839 XCSE 20260924 14:24:39.032000
2 1839 XCSE 20260924 14:24:39.032000
3 1839 XCSE 20260924 14:24:40.157000
8 1839 XCSE 20260924 14:25:17.190000
8 1839 XCSE 20260924 14:29:50.030000
22 1840 XCSE 20260924 14:44:05.046000
15 1839 XCSE 20260924 14:50:41.719000
16 1838 XCSE 20260924 14:50:44.492000
1 1839 XCSE 20260924 14:53:55.496000
8 1838 XCSE 20260924 14:54:35.049000
8 1840 XCSE 20260924 14:56:42.698000
15 1841 XCSE 20260924 15:03:13.203000
8 1841 XCSE 20260924 15:03:13.203000
50 1841 XCSE 20260924 15:03:13.205000
9 1841 XCSE 20260924 15:03:13.205000
10 1841 XCSE 20260924 15:03:13.388000
22 1840 XCSE 20260924 15:03:17.750000
12 1840 XCSE 20260924 15:03:22.172000
4 1840 XCSE 20260924 15:04:06.316000
10 1840 XCSE 20260924 15:04:06.316000
4 1840 XCSE 20260924 15:04:08.046000
8 1839 XCSE 20260924 15:05:05.174000
15 1839 XCSE 20260924 15:12:24.072000
8 1839 XCSE 20260924 15:12:24.072000
17 1840 XCSE 20260924 15:12:24.073000
10 1840 XCSE 20260924 15:12:24.073000
18 1840 XCSE 20260924 15:12:24.074000
40 1840 XCSE 20260924 15:12:24.087000
22 1839 XCSE 20260924 15:12:24.089000
9 1840 XCSE 20260924 15:12:24.090000
18 1840 XCSE 20260924 15:12:24.090000
21 1839 XCSE 20260924 15:12:24.092000
1 1839 XCSE 20260924 15:13:50.587000
2 1839 XCSE 20260924 15:13:50.587000
6 1841 XCSE 20260924 15:18:43.761000
6 1839 XCSE 20260924 15:18:45.575000
6 1839 XCSE 20260924 15:18:45.575000
2 1839 XCSE 20260924 15:18:49.020000
2 1839 XCSE 20260924 15:18:49.020000
2 1839 XCSE 20260924 15:18:49.039000
22 1841 XCSE 20260924 15:33:50.609000
23 1840 XCSE 20260924 15:36:59.415000
7 1840 XCSE 20260924 15:36:59.415000
8 1840 XCSE 20260924 15:36:59.415000
3 1840 XCSE 20260924 15:36:59.417000
4 1840 XCSE 20260924 15:36:59.417000
10 1840 XCSE 20260924 15:36:59.417000
4 1840 XCSE 20260924 15:36:59.437000
5 1840 XCSE 20260924 15:37:00.463000
4 1840 XCSE 20260924 15:37:01.418000
6 1840 XCSE 20260924 15:37:02.264000
3 1840 XCSE 20260924 15:37:04.918000
30 1839 XCSE 20260924 15:37:40.131000
17 1839 XCSE 20260924 15:37:40.132000
15 1841 XCSE 20260924 15:43:37.143000
4 1841 XCSE 20260924 15:43:38.570000
8 1841 XCSE 20260924 15:43:38.570000
15 1843 XCSE 20260924 15:46:41.510000
7 1843 XCSE 20260924 15:46:41.510000
8 1843 XCSE 20260924 15:46:41.513000
6 1843 XCSE 20260924 15:46:41.514000
9 1843 XCSE 20260924 15:47:13.165000
10 1843 XCSE 20260924 15:47:13.166000
23 1842 XCSE 20260924 15:47:14.473000
22 1842 XCSE 20260924 15:47:27.402000
22 1842 XCSE 20260924 15:47:34.857000
16 1842 XCSE 20260924 15:50:11.158000
6 1843 XCSE 20260924 15:51:23.783000
2 1843 XCSE 20260924 15:51:23.783000
9 1843 XCSE 20260924 15:51:25.816000
22 1842 XCSE 20260924 15:51:31.068000
9 1843 XCSE 20260924 15:51:31.069000
16 1843 XCSE 20260924 15:51:31.069000
9 1843 XCSE 20260924 15:51:31.070000
9 1843 XCSE 20260924 15:51:31.072000
9 1843 XCSE 20260924 15:51:31.078000
9 1843 XCSE 20260924 15:51:31.080000
15 1842 XCSE 20260924 15:51:34.655000
23 1842 XCSE 20260924 15:52:21.976000
24 1842 XCSE 20260924 15:52:35.660000
23 1842 XCSE 20260924 15:52:44.255000
30 1842 XCSE 20260924 15:53:38.318000
29 1842 XCSE 20260924 15:54:19.186000
29 1842 XCSE 20260924 15:55:50.189000
29 1841 XCSE 20260924 15:56:35.590000
4 1841 XCSE 20260924 15:59:56.762000
15 1842 XCSE 20260924 16:00:14.173000
7 1842 XCSE 20260924 16:04:09.732000
15 1842 XCSE 20260924 16:05:33.900000
8 1842 XCSE 20260924 16:06:22.674000
8 1842 XCSE 20260924 16:07:07.848000
8 1842 XCSE 20260924 16:07:30.839000
8 1842 XCSE 20260924 16:08:01.297000
16 1841 XCSE 20260924 16:08:04.012000
15 1841 XCSE 20260924 16:08:04.019000
15 1840 XCSE 20260924 16:13:53.406000
7 1840 XCSE 20260924 16:13:53.406000
1 1840 XCSE 20260924 16:13:53.425000
22 1839 XCSE 20260924 16:16:27.327000
8 1839 XCSE 20260924 16:16:27.327000
22 1838 XCSE 20260924 16:21:36.411000
11 1840 XCSE 20260924 16:24:05.984000
17 1839 XCSE 20260924 16:28:32.737217
123 1839 XCSE 20260924 16:28:32.737415
30 1839 XCSE 20260924 16:28:32.738146
458 1842 XCSE 20260924 16:39:48.231950
8 1845 XCSE 20260925 9:00:08.824000
15 1850 XCSE 20260925 9:03:32.258000
15 1854 XCSE 20260925 9:13:40.067000
15 1855 XCSE 20260925 9:14:05.452000
15 1855 XCSE 20260925 9:15:09.908000
16 1854 XCSE 20260925 9:15:09.919000
5 1855 XCSE 20260925 9:16:54.509000
3 1855 XCSE 20260925 9:16:54.509000
16 1852 XCSE 20260925 9:17:15.289000
16 1855 XCSE 20260925 9:26:24.289000
15 1854 XCSE 20260925 9:27:03.226000
15 1852 XCSE 20260925 9:28:47.779000
16 1851 XCSE 20260925 9:30:03.418000
18 1853 XCSE 20260925 9:32:02.829000
8 1853 XCSE 20260925 9:32:04.301000
3 1853 XCSE 20260925 9:32:09.366000
15 1853 XCSE 20260925 9:32:09.366000
8 1851 XCSE 20260925 9:32:47.085000
8 1850 XCSE 20260925 9:34:12.372000
2 1851 XCSE 20260925 9:36:23.897000
3 1851 XCSE 20260925 9:36:23.897000
1 1850 XCSE 20260925 9:47:43.779000
7 1850 XCSE 20260925 9:47:43.779000
7 1850 XCSE 20260925 9:47:43.779000
16 1849 XCSE 20260925 9:48:48.809000
16 1851 XCSE 20260925 9:53:04.793000
8 1850 XCSE 20260925 9:54:57.061000
1 1850 XCSE 20260925 9:54:57.128000
7 1850 XCSE 20260925 9:54:57.128000
8 1849 XCSE 20260925 9:58:40.989000
8 1849 XCSE 20260925 10:03:50.339000
3 1849 XCSE 20260925 10:03:50.408000
8 1850 XCSE 20260925 10:04:47.512000
5 1850 XCSE 20260925 10:04:47.512000
8 1850 XCSE 20260925 10:07:05.134000
8 1850 XCSE 20260925 10:09:39.404000
150 1850 XCSE 20260925 10:11:36.600000
8 1849 XCSE 20260925 10:11:36.621000
7 1849 XCSE 20260925 10:11:36.621022
3 1849 XCSE 20260925 10:11:36.621056
12 1849 XCSE 20260925 10:11:36.621061
10 1849 XCSE 20260925 10:11:36.621115
2 1849 XCSE 20260925 10:11:36.621115
8 1852 XCSE 20260925 10:18:50.484000
8 1851 XCSE 20260925 10:18:51.339000
23 1858 XCSE 20260925 10:38:58.325000
22 1858 XCSE 20260925 10:39:02.852000
2 1857 XCSE 20260925 10:39:02.853000
20 1857 XCSE 20260925 10:39:02.853000
23 1856 XCSE 20260925 10:39:33.840000
17 1857 XCSE 20260925 10:39:33.841000
22 1857 XCSE 20260925 10:39:33.841000
17 1857 XCSE 20260925 10:39:33.841000
8 1857 XCSE 20260925 10:39:33.880000
22 1857 XCSE 20260925 10:40:27.371000
8 1857 XCSE 20260925 10:41:14.260000
4 1858 XCSE 20260925 10:42:52.613000
7 1858 XCSE 20260925 10:42:52.613000
16 1859 XCSE 20260925 10:48:12.929000
16 1858 XCSE 20260925 10:54:16.692000
7 1858 XCSE 20260925 10:54:16.692000
17 1859 XCSE 20260925 10:54:16.693000
6 1859 XCSE 20260925 10:54:16.693000
23 1858 XCSE 20260925 10:54:16.702000
15 1858 XCSE 20260925 10:58:33.143000
8 1858 XCSE 20260925 10:58:33.143000
16 1857 XCSE 20260925 11:03:20.509000
1 1857 XCSE 20260925 11:04:40.736000
8 1857 XCSE 20260925 11:06:19.623000
8 1857 XCSE 20260925 11:10:57.845000
8 1857 XCSE 20260925 11:10:57.979000
14 1857 XCSE 20260925 11:10:58.115000
54 1856 XCSE 20260925 11:10:58.122000
16 1855 XCSE 20260925 11:10:58.127000
46 1855 XCSE 20260925 11:10:58.127000
8 1854 XCSE 20260925 11:11:38.088000
8 1853 XCSE 20260925 11:14:44.482000
7 1853 XCSE 20260925 11:14:44.482000
3 1852 XCSE 20260925 11:15:10.925000
8 1852 XCSE 20260925 11:27:11.994000
8 1852 XCSE 20260925 11:30:39.438000
8 1852 XCSE 20260925 11:35:49.022000
15 1852 XCSE 20260925 11:38:06.460000
15 1852 XCSE 20260925 11:42:55.322000
15 1852 XCSE 20260925 11:45:03.422000
15 1851 XCSE 20260925 11:49:03.294000
15 1850 XCSE 20260925 11:49:47.447000
15 1849 XCSE 20260925 11:51:30.106000
15 1849 XCSE 20260925 11:59:24.535000
2 1848 XCSE 20260925 12:00:14.692000
6 1848 XCSE 20260925 12:00:14.692000
8 1848 XCSE 20260925 12:01:42.512000
7 1848 XCSE 20260925 12:03:10.090000
1 1848 XCSE 20260925 12:03:10.090000
3 1848 XCSE 20260925 12:06:01.301000
12 1848 XCSE 20260925 12:06:54.950000
3 1848 XCSE 20260925 12:06:54.950000
16 1848 XCSE 20260925 12:06:54.969000
2 1849 XCSE 20260925 12:08:14.113000
14 1849 XCSE 20260925 12:08:14.131000
2 1849 XCSE 20260925 12:08:14.131000
8 1848 XCSE 20260925 12:11:40.035000
17 1850 XCSE 20260925 12:20:17.268000
1 1850 XCSE 20260925 12:20:17.268000
4 1850 XCSE 20260925 12:20:17.268000
8 1850 XCSE 20260925 12:20:25.087000
1 1849 XCSE 20260925 12:21:09.369000
8 1850 XCSE 20260925 12:25:12.821000
4 1850 XCSE 20260925 12:25:12.823000
17 1850 XCSE 20260925 12:25:12.840000
23 1850 XCSE 20260925 12:34:40.980000
17 1850 XCSE 20260925 12:34:40.987000
4 1850 XCSE 20260925 12:34:40.987000
16 1849 XCSE 20260925 12:38:19.469000
1 1849 XCSE 20260925 12:38:19.471000
1 1849 XCSE 20260925 12:38:19.471000
8 1849 XCSE 20260925 12:38:19.471000
18 1849 XCSE 20260925 12:38:19.473000
18 1849 XCSE 20260925 12:38:19.498000
1 1849 XCSE 20260925 12:38:57.273000
7 1849 XCSE 20260925 12:38:57.273000
8 1848 XCSE 20260925 12:40:23.028000
2 1847 XCSE 20260925 12:42:13.517000
6 1847 XCSE 20260925 12:42:13.517000
8 1847 XCSE 20260925 12:43:39.153000
16 1848 XCSE 20260925 12:48:04.250000
8 1847 XCSE 20260925 12:53:28.647000
7 1847 XCSE 20260925 12:53:28.647000
13 1847 XCSE 20260925 12:53:28.668000
7 1848 XCSE 20260925 12:54:45.868000
2 1848 XCSE 20260925 12:56:24.513000
6 1848 XCSE 20260925 12:56:24.513000
15 1849 XCSE 20260925 12:59:49.582000
3 1848 XCSE 20260925 13:03:31.096000
4 1848 XCSE 20260925 13:03:31.096000
1 1848 XCSE 20260925 13:03:31.116000
8 1848 XCSE 20260925 13:05:19.092000
7 1848 XCSE 20260925 13:05:19.092000
1 1848 XCSE 20260925 13:05:19.092000
1 1849 XCSE 20260925 13:07:57.511000
10 1851 XCSE 20260925 13:09:44.372000
5 1851 XCSE 20260925 13:09:44.372000
8 1851 XCSE 20260925 13:11:38.325000
8 1852 XCSE 20260925 13:12:50.835000
5 1852 XCSE 20260925 13:14:04.029000
3 1852 XCSE 20260925 13:14:04.029000
5 1852 XCSE 20260925 13:15:22.274000
3 1852 XCSE 20260925 13:15:22.274000
1 1852 XCSE 20260925 13:16:41.239000
4 1852 XCSE 20260925 13:16:41.239000
3 1852 XCSE 20260925 13:16:41.239000
9 1852 XCSE 20260925 13:18:06.290000
8 1852 XCSE 20260925 13:19:18.125000
8 1852 XCSE 20260925 13:20:37.273000
8 1852 XCSE 20260925 13:21:55.497000
8 1852 XCSE 20260925 13:23:03.484000
2 1852 XCSE 20260925 13:24:20.727000
6 1852 XCSE 20260925 13:24:20.727000
8 1852 XCSE 20260925 13:25:34.329000
9 1852 XCSE 20260925 13:26:58.773000
17 1852 XCSE 20260925 13:29:29.250000
1 1852 XCSE 20260925 13:31:17.598000
1 1852 XCSE 20260925 13:31:17.628000
1 1852 XCSE 20260925 13:32:47.043000
17 1852 XCSE 20260925 13:35:28.619000
8 1852 XCSE 20260925 13:35:46.621000
14 1852 XCSE 20260925 13:35:52.766000
8 1852 XCSE 20260925 13:36:51.300000
1 1852 XCSE 20260925 13:40:52.666000
8 1855 XCSE 20260925 13:53:57.587000
49 1855 XCSE 20260925 13:53:57.587000
1 1855 XCSE 20260925 13:54:41.734000
14 1855 XCSE 20260925 13:55:51.302000
22 1855 XCSE 20260925 13:55:51.302000
7 1855 XCSE 20260925 13:55:51.302000
7 1855 XCSE 20260925 13:55:51.302000
11 1855 XCSE 20260925 13:55:51.317000
6 1856 XCSE 20260925 13:59:47.365000
8 1856 XCSE 20260925 13:59:47.365000
15 1856 XCSE 20260925 13:59:47.365000
1 1856 XCSE 20260925 14:00:51.271000
6 1856 XCSE 20260925 14:00:51.271000
22 1854 XCSE 20260925 14:01:09.110000
15 1853 XCSE 20260925 14:04:06.152000
15 1853 XCSE 20260925 14:04:46.136000
15 1854 XCSE 20260925 14:12:15.638000
10 1854 XCSE 20260925 14:13:59.162000
8 1853 XCSE 20260925 14:14:04.725000
16 1853 XCSE 20260925 14:16:07.300000
15 1852 XCSE 20260925 14:16:09.354000
15 1851 XCSE 20260925 14:16:09.783000
16 1850 XCSE 20260925 14:18:18.865000
8 1851 XCSE 20260925 14:20:43.730000
15 1852 XCSE 20260925 14:26:45.435000
1 1852 XCSE 20260925 14:27:50.267000
5 1852 XCSE 20260925 14:27:50.267000
2 1852 XCSE 20260925 14:27:50.267000
3 1852 XCSE 20260925 14:28:51.272000
18 1852 XCSE 20260925 14:32:12.974000
8 1851 XCSE 20260925 14:32:13.001000
8 1852 XCSE 20260925 14:34:37.375000
8 1851 XCSE 20260925 14:35:39.072000
19 1851 XCSE 20260925 14:35:39.091000
6 1851 XCSE 20260925 14:36:35.370000
2 1851 XCSE 20260925 14:36:35.370000
8 1850 XCSE 20260925 14:37:07.397000
15 1850 XCSE 20260925 14:39:36.846000
16 1850 XCSE 20260925 14:44:24.472000
16 1850 XCSE 20260925 14:44:24.533000
9 1851 XCSE 20260925 14:46:52.678000
5 1851 XCSE 20260925 14:46:52.707000
1 1852 XCSE 20260925 14:47:44.699000
15 1852 XCSE 20260925 14:49:10.583000
7 1851 XCSE 20260925 14:49:12.504000
8 1851 XCSE 20260925 14:49:12.504000
9 1852 XCSE 20260925 14:55:05.709000
9 1852 XCSE 20260925 14:55:05.709000
1 1852 XCSE 20260925 14:55:05.709000
25 1852 XCSE 20260925 14:55:05.709000
6 1852 XCSE 20260925 14:55:06.210000
23 1851 XCSE 20260925 14:55:07.902000
10 1852 XCSE 20260925 14:55:07.903000
6 1852 XCSE 20260925 14:58:50.071000
2 1852 XCSE 20260925 14:58:50.071000
23 1851 XCSE 20260925 14:59:14.215000
22 1850 XCSE 20260925 15:01:07.670000
7 1850 XCSE 20260925 15:01:07.670000
23 1850 XCSE 20260925 15:04:58.645000
23 1850 XCSE 20260925 15:06:07.156000
23 1850 XCSE 20260925 15:06:10.426000
23 1849 XCSE 20260925 15:08:15.821000
23 1849 XCSE 20260925 15:08:52.153000
8 1849 XCSE 20260925 15:17:22.497000
8 1848 XCSE 20260925 15:19:13.828000
7 1848 XCSE 20260925 15:19:13.828000
1 1848 XCSE 20260925 15:23:30.963000
7 1848 XCSE 20260925 15:23:30.963000
8 1847 XCSE 20260925 15:23:42.807000
8 1847 XCSE 20260925 15:37:00.892000
7 1847 XCSE 20260925 15:37:00.892000
7 1847 XCSE 20260925 15:37:00.892000
7 1847 XCSE 20260925 15:37:00.892000
166 1847 XCSE 20260925 15:37:00.892482
6 1847 XCSE 20260925 15:37:00.893000
14 1847 XCSE 20260925 15:37:00.910000
4 1847 XCSE 20260925 15:37:00.910000
6 1847 XCSE 20260925 15:37:00.917000
6 1847 XCSE 20260925 15:37:00.926000
31 1846 XCSE 20260925 15:39:17.655000
14 1846 XCSE 20260925 15:39:17.676000
3 1846 XCSE 20260925 15:39:17.676000
8 1846 XCSE 20260925 15:39:17.836000
3 1845 XCSE 20260925 15:39:21.031000
15 1845 XCSE 20260925 15:41:11.589000
15 1846 XCSE 20260925 15:46:04.949000
8 1846 XCSE 20260925 15:46:04.949000
7 1846 XCSE 20260925 15:46:04.949000
1 1846 XCSE 20260925 15:46:04.951000
31 1845 XCSE 20260925 15:46:41.257000
18 1845 XCSE 20260925 15:46:41.271000
6 1845 XCSE 20260925 15:46:41.271000
22 1844 XCSE 20260925 15:47:36.914000
17 1844 XCSE 20260925 15:47:37.128000
16 1845 XCSE 20260925 15:51:40.477000
16 1844 XCSE 20260925 15:52:02.909000
16 1845 XCSE 20260925 16:00:01.347000
15 1844 XCSE 20260925 16:01:36.832000
7 1844 XCSE 20260925 16:01:36.832000
16 1845 XCSE 20260925 16:01:36.833000
7 1845 XCSE 20260925 16:01:36.833000
7 1845 XCSE 20260925 16:01:36.850000
3 1845 XCSE 20260925 16:01:36.850000
23 1844 XCSE 20260925 16:01:36.851000
23 1843 XCSE 20260925 16:02:59.954000
18 1843 XCSE 20260925 16:02:59.956000
10 1843 XCSE 20260925 16:02:59.956000
10 1843 XCSE 20260925 16:03:18.042000
17 1843 XCSE 20260925 16:03:18.067000
15 1843 XCSE 20260925 16:03:18.070000
10 1843 XCSE 20260925 16:03:18.079000
5 1843 XCSE 20260925 16:03:18.079000
8 1843 XCSE 20260925 16:03:45.126000
89 1842 XCSE 20260925 16:04:36.086718
84 1842 XCSE 20260925 16:04:36.086737
200 1840 XCSE 20260925 16:05:17.947453
17 1840 XCSE 20260925 16:05:25.796433
6 1840 XCSE 20260925 16:05:25.796433
9 1840 XCSE 20260925 16:05:25.796433
168 1840 XCSE 20260925 16:05:25.796456
300 1838 XCSE 20260925 16:12:03.082661
200 1838 XCSE 20260925 16:16:56.736845
100 1838 XCSE 20260925 16:16:56.736850
16 1838 XCSE 20260925 16:17:06.249672
8 1838 XCSE 20260925 16:17:06.273624
176 1838 XCSE 20260925 16:19:01.474574
12 1838 XCSE 20260925 16:31:23.673678
61 1838 XCSE 20260925 16:31:23.674329
327 1838 XCSE 20260925 16:31:23.674345


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 39

MENAFN28092026004107003653ID1111724230



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date


More Story
Search