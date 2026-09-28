Share Buyback Programme Week 39
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|151,900
|1,802.81
|273,847,047
|21 September 2026
|5,000
|1,856.26
|9,281,300
|22 September 2026
|4,500
|1,865.59
|8,395,155
|23 September 2026
|4,500
|1,845.76
|8,305,920
|24 September 2026
|4,500
|1,839.29
|8,276,805
|25 September 2026
|5,000
|1,846.51
|9,232,550
|Total under the share buyback programme
|175,400
|1,809.23
|317,338,777
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Total bought back
|740,870
|1,643.10
|1,217,326,007
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 740,870 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.05 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1840
|XCSE
|20260921 9:00:26.076000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 9:06:42.738000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 9:08:08.929000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 9:08:08.929000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 9:10:23.705000
|8
|1850
|XCSE
|20260921 9:11:54.141000
|8
|1849
|XCSE
|20260921 9:12:45.052000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 9:17:37.505000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 9:18:38.452000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 9:20:30.130000
|8
|1851
|XCSE
|20260921 9:22:07.288000
|14
|1851
|XCSE
|20260921 9:22:49.232000
|8
|1851
|XCSE
|20260921 9:25:49.233000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 9:30:46.108000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 9:31:02.318000
|5
|1854
|XCSE
|20260921 9:34:23.379000
|8
|1854
|XCSE
|20260921 9:34:23.379000
|36
|1855
|XCSE
|20260921 9:34:23.379000
|5
|1855
|XCSE
|20260921 9:34:23.379000
|15
|1852
|XCSE
|20260921 9:34:48.917000
|16
|1852
|XCSE
|20260921 9:35:25.310000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 9:35:25.310000
|10
|1852
|XCSE
|20260921 9:39:53.356000
|5
|1852
|XCSE
|20260921 9:39:53.356000
|15
|1851
|XCSE
|20260921 9:40:13.549000
|15
|1850
|XCSE
|20260921 9:40:33.411000
|8
|1849
|XCSE
|20260921 9:42:04.283000
|8
|1848
|XCSE
|20260921 9:42:37.015000
|8
|1849
|XCSE
|20260921 9:45:00.835000
|8
|1847
|XCSE
|20260921 9:46:55.912000
|23
|1850
|XCSE
|20260921 10:02:43.709000
|3
|1849
|XCSE
|20260921 10:05:07.593000
|8
|1851
|XCSE
|20260921 10:07:04.246000
|3
|1851
|XCSE
|20260921 10:07:04.246000
|1
|1851
|XCSE
|20260921 10:07:04.246000
|7
|1851
|XCSE
|20260921 10:07:04.246000
|6
|1853
|XCSE
|20260921 10:11:34.959000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 10:14:52.598000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 10:14:52.598000
|15
|1851
|XCSE
|20260921 10:15:10.336000
|15
|1850
|XCSE
|20260921 10:18:03.797000
|8
|1850
|XCSE
|20260921 10:18:30.094000
|27
|1850
|XCSE
|20260921 10:23:42.871000
|8
|1850
|XCSE
|20260921 10:23:42.871000
|2
|1850
|XCSE
|20260921 10:23:42.980000
|7
|1849
|XCSE
|20260921 10:23:43.672000
|1
|1849
|XCSE
|20260921 10:24:37.483000
|8
|1849
|XCSE
|20260921 10:24:37.483000
|7
|1849
|XCSE
|20260921 10:24:37.483000
|14
|1849
|XCSE
|20260921 10:24:55.012000
|15
|1848
|XCSE
|20260921 10:24:55.895000
|7
|1849
|XCSE
|20260921 10:27:55.440000
|12
|1849
|XCSE
|20260921 10:30:06.267000
|1
|1849
|XCSE
|20260921 10:30:06.287000
|2
|1849
|XCSE
|20260921 10:30:10.035000
|12
|1849
|XCSE
|20260921 10:30:10.035000
|3
|1848
|XCSE
|20260921 10:30:29.583000
|1
|1848
|XCSE
|20260921 10:30:29.583000
|11
|1848
|XCSE
|20260921 10:30:29.602000
|1
|1848
|XCSE
|20260921 10:30:29.602000
|1
|1848
|XCSE
|20260921 10:30:29.602000
|15
|1847
|XCSE
|20260921 10:31:03.911000
|8
|1848
|XCSE
|20260921 10:32:51.822000
|1
|1847
|XCSE
|20260921 10:35:55.261000
|7
|1847
|XCSE
|20260921 10:36:29.033000
|29
|1849
|XCSE
|20260921 10:45:04.813000
|4
|1850
|XCSE
|20260921 10:48:30.043000
|9
|1850
|XCSE
|20260921 10:48:30.043000
|3
|1850
|XCSE
|20260921 10:48:30.043000
|16
|1851
|XCSE
|20260921 10:54:35.298000
|4
|1850
|XCSE
|20260921 10:54:35.442000
|9
|1852
|XCSE
|20260921 10:55:32.440000
|2
|1852
|XCSE
|20260921 10:55:32.440000
|1
|1851
|XCSE
|20260921 10:59:23.615000
|14
|1851
|XCSE
|20260921 10:59:38.799000
|3
|1852
|XCSE
|20260921 11:00:44.230000
|5
|1852
|XCSE
|20260921 11:00:44.230000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 11:02:34.505000
|16
|1850
|XCSE
|20260921 11:04:15.223000
|5
|1849
|XCSE
|20260921 11:09:20.150000
|8
|1850
|XCSE
|20260921 11:12:33.913000
|1
|1851
|XCSE
|20260921 11:16:10.138000
|13
|1851
|XCSE
|20260921 11:16:10.138000
|7
|1851
|XCSE
|20260921 11:16:10.138000
|8
|1850
|XCSE
|20260921 11:20:42.132000
|8
|1849
|XCSE
|20260921 11:20:43.041000
|8
|1849
|XCSE
|20260921 11:20:43.048000
|1
|1849
|XCSE
|20260921 11:21:22.744000
|22
|1853
|XCSE
|20260921 11:27:31.921000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 11:27:33.892000
|1
|1853
|XCSE
|20260921 11:27:33.892000
|1
|1853
|XCSE
|20260921 11:29:01.256000
|2
|1853
|XCSE
|20260921 11:29:01.256000
|5
|1853
|XCSE
|20260921 11:29:01.256000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 11:30:55.087000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 11:32:39.227000
|9
|1853
|XCSE
|20260921 11:34:46.618000
|4
|1853
|XCSE
|20260921 11:34:46.618000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 11:34:55.517000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 11:34:55.517000
|1
|1851
|XCSE
|20260921 11:36:35.968000
|14
|1851
|XCSE
|20260921 11:36:35.968000
|16
|1851
|XCSE
|20260921 11:45:38.134000
|2
|1851
|XCSE
|20260921 11:46:30.545000
|13
|1851
|XCSE
|20260921 11:46:30.545000
|15
|1851
|XCSE
|20260921 11:46:30.546000
|5
|1851
|XCSE
|20260921 11:46:30.547000
|10
|1851
|XCSE
|20260921 11:46:30.547000
|2
|1851
|XCSE
|20260921 11:46:30.550000
|7
|1851
|XCSE
|20260921 11:47:03.249000
|6
|1851
|XCSE
|20260921 11:51:06.532000
|2
|1851
|XCSE
|20260921 11:51:06.532000
|30
|1852
|XCSE
|20260921 12:03:06.338000
|1
|1852
|XCSE
|20260921 12:03:06.338000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 12:04:57.274000
|1
|1852
|XCSE
|20260921 12:10:16.151000
|3
|1851
|XCSE
|20260921 12:14:03.373000
|3
|1851
|XCSE
|20260921 12:14:03.373000
|3
|1851
|XCSE
|20260921 12:14:03.392000
|6
|1851
|XCSE
|20260921 12:14:03.394000
|8
|1854
|XCSE
|20260921 12:19:09.381000
|27
|1854
|XCSE
|20260921 12:19:09.381000
|1
|1854
|XCSE
|20260921 12:19:09.759000
|2
|1854
|XCSE
|20260921 12:19:09.759000
|11
|1855
|XCSE
|20260921 12:23:05.220000
|5
|1855
|XCSE
|20260921 12:23:05.220000
|4
|1855
|XCSE
|20260921 12:23:05.220000
|9
|1855
|XCSE
|20260921 12:23:05.220000
|1
|1855
|XCSE
|20260921 12:23:05.220000
|8
|1855
|XCSE
|20260921 12:24:40.862000
|15
|1854
|XCSE
|20260921 12:25:20.774000
|41
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:28.434000
|4
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:28.434000
|7
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:28.434000
|11
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:28.434000
|8
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:28.456000
|4
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:31.019000
|6
|1855
|XCSE
|20260921 12:45:31.019000
|16
|1854
|XCSE
|20260921 12:48:04.123000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 13:01:55.231000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 13:01:55.231000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 13:01:55.231000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 13:01:55.231000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 13:01:55.231000
|36
|1852
|XCSE
|20260921 13:01:55.433000
|8
|1855
|XCSE
|20260921 13:12:07.253000
|8
|1855
|XCSE
|20260921 13:13:53.254000
|2
|1855
|XCSE
|20260921 13:15:26.271000
|6
|1855
|XCSE
|20260921 13:15:26.271000
|8
|1855
|XCSE
|20260921 13:17:13.002000
|30
|1854
|XCSE
|20260921 13:18:41.967000
|3
|1856
|XCSE
|20260921 13:32:26.059000
|16
|1856
|XCSE
|20260921 13:32:26.059000
|33
|1856
|XCSE
|20260921 13:32:26.059000
|8
|1856
|XCSE
|20260921 13:34:56.531000
|9
|1854
|XCSE
|20260921 13:36:00.904000
|30
|1854
|XCSE
|20260921 13:36:49.888000
|8
|1854
|XCSE
|20260921 13:36:49.888000
|7
|1854
|XCSE
|20260921 13:36:49.888000
|8
|1854
|XCSE
|20260921 13:36:49.888000
|9
|1854
|XCSE
|20260921 13:36:49.888000
|23
|1854
|XCSE
|20260921 13:42:24.486000
|8
|1854
|XCSE
|20260921 13:42:24.486000
|8
|1854
|XCSE
|20260921 13:42:24.486000
|174
|1852
|XCSE
|20260921 13:42:24.486850
|16
|1853
|XCSE
|20260921 13:48:38.971000
|2
|1853
|XCSE
|20260921 13:48:38.971000
|1
|1853
|XCSE
|20260921 13:48:38.971000
|4
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|22
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|14
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|15
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|15
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|11
|1853
|XCSE
|20260921 13:49:34.928000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804000
|117
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804860
|9
|1852
|XCSE
|20260921 13:59:38.804863
|8
|1851
|XCSE
|20260921 14:02:37.709000
|105
|1854
|XCSE
|20260921 14:23:12.903000
|31
|1854
|XCSE
|20260921 14:32:24.548000
|16
|1854
|XCSE
|20260921 14:39:52.350000
|15
|1854
|XCSE
|20260921 14:43:59.647000
|15
|1853
|XCSE
|20260921 14:44:28.868000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 14:44:28.868000
|3
|1853
|XCSE
|20260921 14:46:37.976000
|13
|1853
|XCSE
|20260921 14:46:38.535000
|3
|1853
|XCSE
|20260921 14:46:38.562000
|13
|1853
|XCSE
|20260921 14:46:38.562000
|2
|1852
|XCSE
|20260921 14:47:16.516000
|22
|1853
|XCSE
|20260921 15:06:03.660000
|7
|1853
|XCSE
|20260921 15:06:03.660000
|23
|1852
|XCSE
|20260921 15:11:50.657000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 15:11:50.657000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 15:11:50.657000
|7
|1852
|XCSE
|20260921 15:11:50.657000
|8
|1852
|XCSE
|20260921 15:11:50.657000
|22
|1851
|XCSE
|20260921 15:21:36.799000
|7
|1851
|XCSE
|20260921 15:21:36.799000
|10
|1853
|XCSE
|20260921 15:26:43.223000
|2
|1853
|XCSE
|20260921 15:27:01.317000
|6
|1853
|XCSE
|20260921 15:27:01.317000
|4
|1853
|XCSE
|20260921 15:28:08.315000
|4
|1853
|XCSE
|20260921 15:28:08.315000
|22
|1851
|XCSE
|20260921 15:29:04.650000
|1
|1851
|XCSE
|20260921 15:29:04.668000
|10
|1853
|XCSE
|20260921 15:29:19.660000
|13
|1853
|XCSE
|20260921 15:29:19.660000
|6
|1853
|XCSE
|20260921 15:31:54.136000
|1
|1853
|XCSE
|20260921 15:31:54.136000
|16
|1853
|XCSE
|20260921 15:31:54.153000
|1
|1853
|XCSE
|20260921 15:31:54.153000
|1
|1853
|XCSE
|20260921 15:31:54.153000
|5
|1853
|XCSE
|20260921 15:31:54.185000
|22
|1853
|XCSE
|20260921 15:34:06.536000
|43
|1854
|XCSE
|20260921 15:40:38.723000
|7
|1854
|XCSE
|20260921 15:40:38.723000
|7
|1854
|XCSE
|20260921 15:40:38.723000
|38
|1853
|XCSE
|20260921 15:43:37.695000
|8
|1853
|XCSE
|20260921 15:43:37.695000
|30
|1852
|XCSE
|20260921 15:44:14.528000
|15
|1853
|XCSE
|20260921 15:47:56.707000
|23
|1854
|XCSE
|20260921 15:50:04.945000
|62
|1856
|XCSE
|20260921 15:57:20.607000
|24
|1855
|XCSE
|20260921 15:57:35.779000
|31
|1856
|XCSE
|20260921 16:01:19.201000
|23
|1856
|XCSE
|20260921 16:05:10.094000
|22
|1856
|XCSE
|20260921 16:05:10.115000
|15
|1856
|XCSE
|20260921 16:05:29.833000
|16
|1856
|XCSE
|20260921 16:05:30.840000
|23
|1856
|XCSE
|20260921 16:07:40.924000
|31
|1856
|XCSE
|20260921 16:11:03.402000
|8
|1858
|XCSE
|20260921 16:14:11.489000
|30
|1858
|XCSE
|20260921 16:14:16.907000
|39
|1858
|XCSE
|20260921 16:15:06.234000
|9
|1858
|XCSE
|20260921 16:16:21.585715
|39
|1858
|XCSE
|20260921 16:16:21.588000
|7
|1858
|XCSE
|20260921 16:16:21.588000
|8
|1858
|XCSE
|20260921 16:16:21.588000
|24
|1858
|XCSE
|20260921 16:16:21.588511
|267
|1858
|XCSE
|20260921 16:16:21.588533
|83
|1860
|XCSE
|20260921 16:24:30.694000
|28
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|14
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|15
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|8
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|22
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|20
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|8
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.271000
|8
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.293000
|16
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:08.293000
|90
|1861
|XCSE
|20260921 16:26:25.927000
|4
|1862
|XCSE
|20260921 16:29:05.382000
|4
|1862
|XCSE
|20260921 16:29:05.382000
|8
|1862
|XCSE
|20260921 16:29:23.273000
|10
|1862
|XCSE
|20260921 16:30:07.313000
|12
|1862
|XCSE
|20260921 16:30:24.662000
|13
|1862
|XCSE
|20260921 16:30:35.126000
|9
|1862
|XCSE
|20260921 16:30:51.211000
|29
|1861
|XCSE
|20260921 16:30:51.227000
|400
|1861
|XCSE
|20260921 16:32:17.067386
|58
|1861
|XCSE
|20260921 16:32:17.068000
|100
|1861
|XCSE
|20260921 16:32:29.094198
|151
|1861
|XCSE
|20260921 16:32:29.094218
|60
|1861
|XCSE
|20260921 16:32:29.094221
|64
|1861
|XCSE
|20260921 16:32:29.094225
|14
|1863
|XCSE
|20260921 16:37:42.790881
|16
|1863
|XCSE
|20260921 16:37:42.790881
|38
|1863
|XCSE
|20260921 16:37:42.810148
|200
|1864
|XCSE
|20260921 16:37:58.088188
|232
|1864
|XCSE
|20260921 16:37:58.088203
|7
|1860
|XCSE
|20260922 9:00:19.728000
|8
|1858
|XCSE
|20260922 9:05:12.762000
|3
|1858
|XCSE
|20260922 9:07:09.064000
|8
|1857
|XCSE
|20260922 9:10:05.030000
|8
|1857
|XCSE
|20260922 9:10:05.030000
|15
|1856
|XCSE
|20260922 9:12:52.696000
|16
|1856
|XCSE
|20260922 9:13:35.032000
|3
|1856
|XCSE
|20260922 9:13:35.032000
|15
|1855
|XCSE
|20260922 9:14:27.124000
|8
|1853
|XCSE
|20260922 9:16:12.032000
|8
|1852
|XCSE
|20260922 9:16:28.015000
|8
|1850
|XCSE
|20260922 9:18:07.595000
|7
|1851
|XCSE
|20260922 9:21:30.692000
|8
|1850
|XCSE
|20260922 9:25:05.674000
|17
|1850
|XCSE
|20260922 9:25:33.183000
|8
|1846
|XCSE
|20260922 9:26:34.354000
|3
|1852
|XCSE
|20260922 9:30:00.048000
|6
|1852
|XCSE
|20260922 9:30:00.048000
|8
|1852
|XCSE
|20260922 9:30:00.103000
|8
|1853
|XCSE
|20260922 9:31:03.147000
|5
|1853
|XCSE
|20260922 9:31:03.151000
|3
|1853
|XCSE
|20260922 9:31:03.151000
|8
|1851
|XCSE
|20260922 9:32:03.481000
|7
|1851
|XCSE
|20260922 9:32:03.481000
|8
|1851
|XCSE
|20260922 9:33:13.579000
|8
|1850
|XCSE
|20260922 9:34:06.239000
|8
|1851
|XCSE
|20260922 9:37:59.834000
|8
|1852
|XCSE
|20260922 9:40:34.291000
|8
|1852
|XCSE
|20260922 9:40:34.904000
|8
|1850
|XCSE
|20260922 9:43:39.222000
|6
|1849
|XCSE
|20260922 9:47:55.398000
|2
|1849
|XCSE
|20260922 9:47:55.398000
|4
|1849
|XCSE
|20260922 9:47:55.418000
|15
|1849
|XCSE
|20260922 9:50:21.400000
|31
|1858
|XCSE
|20260922 10:03:50.000000
|10
|1860
|XCSE
|20260922 10:11:38.590000
|9
|1861
|XCSE
|20260922 10:12:26.083000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 10:12:26.083000
|12
|1860
|XCSE
|20260922 10:15:23.173000
|3
|1860
|XCSE
|20260922 10:15:23.173000
|10
|1860
|XCSE
|20260922 10:15:23.184000
|17
|1860
|XCSE
|20260922 10:15:23.184000
|1
|1858
|XCSE
|20260922 10:15:41.852000
|14
|1858
|XCSE
|20260922 10:15:41.852000
|17
|1858
|XCSE
|20260922 10:21:30.119000
|8
|1858
|XCSE
|20260922 10:23:02.068000
|8
|1858
|XCSE
|20260922 10:24:28.255000
|15
|1857
|XCSE
|20260922 10:31:09.047000
|8
|1857
|XCSE
|20260922 10:31:09.075000
|10
|1857
|XCSE
|20260922 10:31:09.075000
|2
|1857
|XCSE
|20260922 10:31:09.075000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 10:46:52.625000
|7
|1861
|XCSE
|20260922 10:46:52.625000
|16
|1861
|XCSE
|20260922 10:48:17.792000
|16
|1860
|XCSE
|20260922 10:48:17.799000
|15
|1862
|XCSE
|20260922 10:48:17.799000
|5
|1862
|XCSE
|20260922 10:48:17.809000
|16
|1861
|XCSE
|20260922 10:49:47.422000
|5
|1860
|XCSE
|20260922 10:49:47.429000
|12
|1865
|XCSE
|20260922 10:53:36.120000
|10
|1865
|XCSE
|20260922 10:53:45.769000
|5
|1865
|XCSE
|20260922 10:53:45.771000
|16
|1864
|XCSE
|20260922 10:54:54.078000
|8
|1863
|XCSE
|20260922 10:58:16.615000
|4
|1863
|XCSE
|20260922 10:58:16.615000
|1
|1863
|XCSE
|20260922 10:58:16.615000
|1
|1863
|XCSE
|20260922 10:58:16.615000
|7
|1862
|XCSE
|20260922 11:00:10.035000
|1
|1862
|XCSE
|20260922 11:00:10.035000
|3
|1862
|XCSE
|20260922 11:00:10.035000
|4
|1862
|XCSE
|20260922 11:00:10.035000
|8
|1863
|XCSE
|20260922 11:03:54.355000
|7
|1863
|XCSE
|20260922 11:03:54.355000
|15
|1861
|XCSE
|20260922 11:04:24.772000
|16
|1861
|XCSE
|20260922 11:07:10.308000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 11:14:25.728000
|22
|1860
|XCSE
|20260922 11:22:19.962000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 11:33:15.271000
|15
|1862
|XCSE
|20260922 11:34:13.350000
|8
|1865
|XCSE
|20260922 11:40:12.836000
|4
|1865
|XCSE
|20260922 11:40:12.836000
|8
|1865
|XCSE
|20260922 11:40:27.321000
|23
|1866
|XCSE
|20260922 11:43:59.154000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 11:47:57.640000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 11:49:56.511000
|2
|1867
|XCSE
|20260922 11:51:55.273000
|6
|1867
|XCSE
|20260922 11:51:55.273000
|21
|1868
|XCSE
|20260922 11:55:36.645000
|1
|1868
|XCSE
|20260922 11:55:36.664000
|7
|1868
|XCSE
|20260922 11:55:47.475000
|8
|1868
|XCSE
|20260922 11:55:47.475000
|21
|1868
|XCSE
|20260922 11:55:47.475000
|30
|1867
|XCSE
|20260922 11:55:47.678000
|23
|1866
|XCSE
|20260922 11:56:14.826000
|8
|1866
|XCSE
|20260922 12:02:00.506000
|8
|1865
|XCSE
|20260922 12:05:33.184000
|8
|1865
|XCSE
|20260922 12:09:56.435000
|7
|1865
|XCSE
|20260922 12:09:56.435000
|8
|1864
|XCSE
|20260922 12:14:14.237000
|8
|1863
|XCSE
|20260922 12:17:11.301000
|8
|1862
|XCSE
|20260922 12:21:24.417000
|7
|1862
|XCSE
|20260922 12:21:24.417000
|10
|1862
|XCSE
|20260922 12:21:24.418000
|5
|1863
|XCSE
|20260922 12:21:24.418000
|8
|1862
|XCSE
|20260922 12:35:09.068000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 12:47:06.557000
|7
|1861
|XCSE
|20260922 12:47:06.557000
|7
|1861
|XCSE
|20260922 12:47:06.557000
|15
|1860
|XCSE
|20260922 12:47:20.063000
|8
|1862
|XCSE
|20260922 12:59:58.934000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 13:03:39.845000
|8
|1861
|XCSE
|20260922 13:03:39.845000
|16
|1861
|XCSE
|20260922 13:03:55.178000
|8
|1860
|XCSE
|20260922 13:04:07.009000
|7
|1860
|XCSE
|20260922 13:04:07.009000
|15
|1860
|XCSE
|20260922 13:06:37.654000
|15
|1860
|XCSE
|20260922 13:06:37.660000
|8
|1860
|XCSE
|20260922 13:09:25.255000
|8
|1859
|XCSE
|20260922 13:10:21.763000
|23
|1863
|XCSE
|20260922 13:23:40.674000
|8
|1865
|XCSE
|20260922 13:33:24.064000
|8
|1865
|XCSE
|20260922 13:34:35.272000
|10
|1866
|XCSE
|20260922 13:44:52.453000
|5
|1866
|XCSE
|20260922 13:46:10.588000
|4
|1866
|XCSE
|20260922 14:03:11.559000
|2
|1868
|XCSE
|20260922 14:03:57.455000
|6
|1868
|XCSE
|20260922 14:05:42.146000
|15
|1867
|XCSE
|20260922 14:09:47.826000
|10
|1867
|XCSE
|20260922 14:09:47.828000
|10
|1867
|XCSE
|20260922 14:09:47.926000
|16
|1867
|XCSE
|20260922 14:09:47.926000
|61
|1868
|XCSE
|20260922 14:09:56.234000
|9
|1868
|XCSE
|20260922 14:09:56.234000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 14:12:33.587000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 14:13:44.636000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 14:15:46.271000
|8
|1869
|XCSE
|20260922 14:17:33.136000
|7
|1867
|XCSE
|20260922 14:19:33.272000
|13
|1868
|XCSE
|20260922 14:23:02.794000
|2
|1868
|XCSE
|20260922 14:23:02.794000
|7
|1869
|XCSE
|20260922 14:25:20.089000
|3
|1869
|XCSE
|20260922 14:25:20.089000
|5
|1867
|XCSE
|20260922 14:26:00.634000
|11
|1870
|XCSE
|20260922 14:28:41.253000
|1
|1872
|XCSE
|20260922 14:30:25.149000
|7
|1872
|XCSE
|20260922 14:30:25.149000
|5
|1872
|XCSE
|20260922 14:31:57.271000
|2
|1872
|XCSE
|20260922 14:32:48.340000
|6
|1872
|XCSE
|20260922 14:32:48.340000
|3
|1870
|XCSE
|20260922 14:33:39.981000
|2
|1870
|XCSE
|20260922 14:33:39.981000
|3
|1870
|XCSE
|20260922 14:33:39.981000
|8
|1870
|XCSE
|20260922 14:34:49.524000
|4
|1871
|XCSE
|20260922 14:36:57.498000
|4
|1871
|XCSE
|20260922 14:36:57.498000
|8
|1871
|XCSE
|20260922 14:38:20.320000
|8
|1869
|XCSE
|20260922 14:38:48.236000
|8
|1869
|XCSE
|20260922 14:43:26.107000
|8
|1868
|XCSE
|20260922 14:44:18.726000
|14
|1868
|XCSE
|20260922 14:44:18.726000
|3
|1869
|XCSE
|20260922 14:46:27.980000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 14:46:57.168000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 14:46:57.168000
|15
|1867
|XCSE
|20260922 14:46:57.300000
|8
|1867
|XCSE
|20260922 14:49:39.813000
|8
|1866
|XCSE
|20260922 14:52:19.040000
|23
|1871
|XCSE
|20260922 15:02:09.715000
|7
|1871
|XCSE
|20260922 15:02:09.715000
|8
|1871
|XCSE
|20260922 15:03:07.661000
|8
|1871
|XCSE
|20260922 15:04:47.578000
|8
|1870
|XCSE
|20260922 15:05:19.953000
|7
|1870
|XCSE
|20260922 15:05:19.953000
|7
|1870
|XCSE
|20260922 15:05:19.953000
|8
|1873
|XCSE
|20260922 15:11:48.211000
|7
|1873
|XCSE
|20260922 15:13:45.317000
|8
|1872
|XCSE
|20260922 15:16:12.413000
|7
|1872
|XCSE
|20260922 15:16:12.413000
|8
|1872
|XCSE
|20260922 15:16:12.546000
|8
|1873
|XCSE
|20260922 15:16:22.440000
|8
|1873
|XCSE
|20260922 15:20:56.271000
|15
|1872
|XCSE
|20260922 15:27:30.075000
|22
|1873
|XCSE
|20260922 15:30:08.317000
|15
|1873
|XCSE
|20260922 15:37:06.836000
|7
|1873
|XCSE
|20260922 15:37:06.836000
|7
|1873
|XCSE
|20260922 15:37:06.836000
|10
|1873
|XCSE
|20260922 15:41:33.893000
|10
|1873
|XCSE
|20260922 15:41:36.749000
|23
|1872
|XCSE
|20260922 15:41:39.341000
|8
|1872
|XCSE
|20260922 15:41:39.341000
|10
|1872
|XCSE
|20260922 15:41:39.360000
|10
|1872
|XCSE
|20260922 15:41:39.360000
|10
|1872
|XCSE
|20260922 15:41:39.444000
|29
|1871
|XCSE
|20260922 15:41:47.839000
|24
|1872
|XCSE
|20260922 15:43:55.568000
|23
|1873
|XCSE
|20260922 15:49:39.184000
|22
|1872
|XCSE
|20260922 15:50:08.736000
|7
|1872
|XCSE
|20260922 15:50:08.736000
|22
|1873
|XCSE
|20260922 15:52:22.575000
|31
|1872
|XCSE
|20260922 15:52:46.902000
|31
|1871
|XCSE
|20260922 15:52:51.951000
|31
|1870
|XCSE
|20260922 15:52:52.083000
|23
|1871
|XCSE
|20260922 16:01:14.063000
|22
|1871
|XCSE
|20260922 16:01:39.352000
|7
|1873
|XCSE
|20260922 16:02:07.626000
|17
|1873
|XCSE
|20260922 16:02:07.626000
|14
|1873
|XCSE
|20260922 16:02:07.626000
|22
|1872
|XCSE
|20260922 16:04:34.879000
|8
|1872
|XCSE
|20260922 16:04:34.879000
|12
|1872
|XCSE
|20260922 16:04:47.058000
|3
|1871
|XCSE
|20260922 16:05:12.628000
|5
|1871
|XCSE
|20260922 16:05:12.628000
|8
|1871
|XCSE
|20260922 16:05:38.812000
|16
|1871
|XCSE
|20260922 16:07:57.785000
|16
|1870
|XCSE
|20260922 16:09:21.978000
|16
|1869
|XCSE
|20260922 16:12:48.130000
|10
|1869
|XCSE
|20260922 16:12:48.133000
|15
|1869
|XCSE
|20260922 16:12:48.133000
|8
|1869
|XCSE
|20260922 16:12:48.133000
|2
|1869
|XCSE
|20260922 16:13:47.446000
|11
|1869
|XCSE
|20260922 16:13:47.446000
|2
|1869
|XCSE
|20260922 16:13:47.446000
|15
|1868
|XCSE
|20260922 16:14:43.884000
|10
|1868
|XCSE
|20260922 16:15:24.633000
|8
|1868
|XCSE
|20260922 16:15:24.633000
|10
|1868
|XCSE
|20260922 16:15:24.634000
|16
|1867
|XCSE
|20260922 16:16:41.712000
|7
|1867
|XCSE
|20260922 16:16:41.712000
|23
|1866
|XCSE
|20260922 16:18:49.724000
|9
|1868
|XCSE
|20260922 16:23:10.454000
|2
|1870
|XCSE
|20260922 16:23:32.550000
|24
|1868
|XCSE
|20260922 16:23:39.117000
|17
|1867
|XCSE
|20260922 16:23:40.521000
|5
|1867
|XCSE
|20260922 16:23:44.891000
|4
|1867
|XCSE
|20260922 16:23:44.891000
|13
|1867
|XCSE
|20260922 16:23:44.891000
|9
|1868
|XCSE
|20260922 16:24:51.957000
|1
|1868
|XCSE
|20260922 16:24:51.957000
|10
|1868
|XCSE
|20260922 16:25:04.677000
|16
|1867
|XCSE
|20260922 16:25:10.063000
|11
|1868
|XCSE
|20260922 16:25:10.064000
|10
|1868
|XCSE
|20260922 16:25:10.064000
|10
|1868
|XCSE
|20260922 16:25:10.065000
|15
|1866
|XCSE
|20260922 16:25:53.210000
|11
|1866
|XCSE
|20260922 16:28:10.633000
|2
|1866
|XCSE
|20260922 16:28:16.836000
|10
|1866
|XCSE
|20260922 16:28:22.290000
|8
|1866
|XCSE
|20260922 16:28:53.593000
|10
|1866
|XCSE
|20260922 16:29:39.477000
|16
|1865
|XCSE
|20260922 16:29:39.496000
|451
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:18.719689
|10
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:30.354601
|51
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:30.354989
|3
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:30.355023
|2
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:30.355040
|5
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:30.989929
|1429
|1866
|XCSE
|20260922 16:32:33.810636
|7
|1865
|XCSE
|20260923 9:00:40.320000
|8
|1861
|XCSE
|20260923 9:02:57.282000
|2
|1857
|XCSE
|20260923 9:07:10.330000
|6
|1857
|XCSE
|20260923 9:07:10.330000
|8
|1855
|XCSE
|20260923 9:09:16.854000
|8
|1855
|XCSE
|20260923 9:10:00.193000
|5
|1852
|XCSE
|20260923 9:12:05.253000
|7
|1851
|XCSE
|20260923 9:13:00.708000
|1
|1851
|XCSE
|20260923 9:13:02.053000
|7
|1851
|XCSE
|20260923 9:13:02.053000
|8
|1856
|XCSE
|20260923 9:16:49.487000
|6
|1854
|XCSE
|20260923 9:16:54.789000
|2
|1854
|XCSE
|20260923 9:16:54.789000
|8
|1853
|XCSE
|20260923 9:16:54.913000
|8
|1853
|XCSE
|20260923 9:16:54.936000
|8
|1852
|XCSE
|20260923 9:19:33.302000
|8
|1852
|XCSE
|20260923 9:19:34.152000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 9:19:35.367000
|15
|1853
|XCSE
|20260923 9:22:44.042000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 9:23:36.483000
|7
|1850
|XCSE
|20260923 9:23:36.483000
|100
|1850
|XCSE
|20260923 9:23:36.483774
|8
|1851
|XCSE
|20260923 9:30:28.415000
|15
|1850
|XCSE
|20260923 9:31:01.743000
|16
|1848
|XCSE
|20260923 9:31:20.466000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 9:32:55.861000
|7
|1847
|XCSE
|20260923 9:37:19.987000
|7
|1847
|XCSE
|20260923 9:37:26.250000
|22
|1849
|XCSE
|20260923 9:41:37.483000
|4
|1850
|XCSE
|20260923 9:46:24.104000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 9:46:49.758000
|2
|1850
|XCSE
|20260923 9:48:18.644000
|6
|1850
|XCSE
|20260923 9:48:18.644000
|12
|1851
|XCSE
|20260923 9:58:19.086000
|9
|1851
|XCSE
|20260923 9:58:19.086000
|9
|1852
|XCSE
|20260923 10:03:03.308000
|7
|1852
|XCSE
|20260923 10:03:03.308000
|1
|1851
|XCSE
|20260923 10:03:49.203000
|17
|1851
|XCSE
|20260923 10:03:49.203000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 10:04:47.242000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 10:08:15.230000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 10:08:58.322000
|6
|1850
|XCSE
|20260923 10:09:10.485000
|18
|1850
|XCSE
|20260923 10:09:10.485000
|6
|1850
|XCSE
|20260923 10:09:10.503000
|1
|1850
|XCSE
|20260923 10:09:10.503000
|6
|1850
|XCSE
|20260923 10:09:11.513000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 10:09:15.894000
|8
|1849
|XCSE
|20260923 10:10:30.844000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 10:10:31.412000
|15
|1848
|XCSE
|20260923 10:10:43.728000
|9
|1849
|XCSE
|20260923 10:12:28.192000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 10:14:11.048000
|15
|1848
|XCSE
|20260923 10:14:50.348000
|15
|1848
|XCSE
|20260923 10:17:21.200000
|7
|1848
|XCSE
|20260923 10:17:21.200000
|7
|1847
|XCSE
|20260923 10:17:21.220000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 10:17:21.220000
|100
|1847
|XCSE
|20260923 10:17:21.220057
|15
|1849
|XCSE
|20260923 10:20:36.082000
|15
|1848
|XCSE
|20260923 10:21:51.620000
|8
|1849
|XCSE
|20260923 10:26:50.219000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 10:28:01.241000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 10:31:40.041000
|15
|1846
|XCSE
|20260923 10:31:40.090000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 10:31:50.305000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 10:32:17.257000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 10:32:17.512000
|8
|1844
|XCSE
|20260923 10:38:01.353000
|7
|1844
|XCSE
|20260923 10:38:01.353000
|8
|1844
|XCSE
|20260923 10:38:01.353000
|5
|1845
|XCSE
|20260923 10:41:41.817000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 10:43:16.158000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 10:45:29.811000
|7
|1847
|XCSE
|20260923 10:48:59.369000
|15
|1847
|XCSE
|20260923 10:49:20.702000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 10:49:40.990000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 10:49:59.292000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 10:56:23.919000
|4
|1846
|XCSE
|20260923 10:57:28.924000
|4
|1846
|XCSE
|20260923 10:57:28.924000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 10:59:14.280000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 11:00:00.090000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 11:04:30.569000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 11:05:52.282000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 11:06:28.473000
|8
|1844
|XCSE
|20260923 11:07:03.415000
|7
|1844
|XCSE
|20260923 11:07:03.415000
|15
|1844
|XCSE
|20260923 11:09:20.853000
|16
|1843
|XCSE
|20260923 11:09:59.197000
|1
|1843
|XCSE
|20260923 11:18:35.136000
|8
|1843
|XCSE
|20260923 11:18:45.271000
|8
|1843
|XCSE
|20260923 11:20:26.861000
|7
|1842
|XCSE
|20260923 11:22:33.617000
|1
|1842
|XCSE
|20260923 11:22:33.617000
|7
|1842
|XCSE
|20260923 11:22:33.617000
|7
|1842
|XCSE
|20260923 11:22:33.617000
|10
|1842
|XCSE
|20260923 11:23:00.017000
|9
|1843
|XCSE
|20260923 11:23:26.999000
|1
|1843
|XCSE
|20260923 11:23:42.897000
|16
|1843
|XCSE
|20260923 11:26:43.168000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 11:29:43.924000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 11:29:43.945000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 11:32:11.735000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 11:32:11.735000
|7
|1840
|XCSE
|20260923 11:32:11.735000
|16
|1840
|XCSE
|20260923 11:33:29.228000
|15
|1839
|XCSE
|20260923 11:33:29.360000
|11
|1840
|XCSE
|20260923 11:37:14.533000
|11
|1840
|XCSE
|20260923 11:37:14.533000
|15
|1839
|XCSE
|20260923 11:41:27.355000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 11:46:37.251000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 11:47:17.770000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 11:47:56.188000
|2
|1839
|XCSE
|20260923 11:50:10.329000
|6
|1839
|XCSE
|20260923 11:50:52.116000
|10
|1839
|XCSE
|20260923 11:51:47.057000
|9
|1840
|XCSE
|20260923 11:55:00.108000
|9
|1840
|XCSE
|20260923 11:55:26.068000
|6
|1840
|XCSE
|20260923 11:55:26.068000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 11:56:44.273000
|1
|1840
|XCSE
|20260923 11:58:09.999000
|7
|1840
|XCSE
|20260923 11:58:09.999000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 11:59:33.273000
|8
|1839
|XCSE
|20260923 11:59:50.507000
|8
|1838
|XCSE
|20260923 12:02:14.721000
|7
|1838
|XCSE
|20260923 12:02:14.721000
|8
|1838
|XCSE
|20260923 12:02:14.721000
|1
|1838
|XCSE
|20260923 12:03:39.793743
|8
|1838
|XCSE
|20260923 12:03:39.793743
|9
|1838
|XCSE
|20260923 12:03:39.793743
|4
|1838
|XCSE
|20260923 12:03:39.793743
|24
|1838
|XCSE
|20260923 12:03:39.793743
|54
|1838
|XCSE
|20260923 12:03:39.793768
|16
|1839
|XCSE
|20260923 12:05:03.081000
|15
|1838
|XCSE
|20260923 12:08:17.553000
|15
|1838
|XCSE
|20260923 12:11:06.197000
|8
|1837
|XCSE
|20260923 12:13:51.657000
|7
|1837
|XCSE
|20260923 12:13:51.657000
|8
|1837
|XCSE
|20260923 12:13:51.657000
|23
|1836
|XCSE
|20260923 12:13:52.066000
|22
|1835
|XCSE
|20260923 12:13:52.085000
|15
|1837
|XCSE
|20260923 12:13:55.828000
|8
|1837
|XCSE
|20260923 12:15:36.838000
|8
|1836
|XCSE
|20260923 12:25:20.342000
|4
|1839
|XCSE
|20260923 12:32:08.112000
|9
|1839
|XCSE
|20260923 12:32:08.112000
|5
|1838
|XCSE
|20260923 12:34:42.549000
|10
|1838
|XCSE
|20260923 12:34:42.569000
|16
|1840
|XCSE
|20260923 12:35:28.111000
|9
|1840
|XCSE
|20260923 12:35:29.827000
|9
|1840
|XCSE
|20260923 12:36:54.895000
|7
|1839
|XCSE
|20260923 12:37:51.731000
|1
|1839
|XCSE
|20260923 12:37:51.731000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 12:44:28.656000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 12:44:28.656000
|7
|1840
|XCSE
|20260923 12:44:28.656000
|6
|1840
|XCSE
|20260923 12:44:28.691000
|8
|1840
|XCSE
|20260923 12:44:57.271000
|5
|1840
|XCSE
|20260923 12:46:28.271000
|3
|1840
|XCSE
|20260923 12:46:28.271000
|3
|1840
|XCSE
|20260923 12:48:01.102000
|5
|1840
|XCSE
|20260923 12:48:01.102000
|3
|1840
|XCSE
|20260923 12:50:00.035000
|1
|1840
|XCSE
|20260923 12:50:00.035000
|1
|1840
|XCSE
|20260923 12:50:00.035000
|3
|1840
|XCSE
|20260923 12:50:00.035000
|8
|1838
|XCSE
|20260923 12:50:28.472000
|15
|1839
|XCSE
|20260923 13:03:11.226000
|8
|1838
|XCSE
|20260923 13:03:11.245000
|7
|1838
|XCSE
|20260923 13:03:11.245000
|15
|1838
|XCSE
|20260923 13:19:08.264000
|7
|1840
|XCSE
|20260923 13:32:23.238000
|16
|1839
|XCSE
|20260923 13:37:52.006000
|15
|1840
|XCSE
|20260923 13:40:19.117000
|9
|1840
|XCSE
|20260923 13:40:19.117000
|2
|1840
|XCSE
|20260923 13:40:19.117000
|1
|1840
|XCSE
|20260923 13:40:19.117000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 13:42:21.372000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 13:42:21.372000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 13:42:21.372000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 13:42:21.373000
|8
|1839
|XCSE
|20260923 13:44:12.146000
|8
|1844
|XCSE
|20260923 13:50:05.746000
|8
|1843
|XCSE
|20260923 13:53:26.827000
|9
|1845
|XCSE
|20260923 13:55:04.776000
|16
|1845
|XCSE
|20260923 13:55:04.776000
|8
|1843
|XCSE
|20260923 13:55:16.063000
|8
|1842
|XCSE
|20260923 14:02:04.110000
|7
|1842
|XCSE
|20260923 14:02:04.110000
|15
|1841
|XCSE
|20260923 14:05:24.118000
|18
|1841
|XCSE
|20260923 14:05:24.120000
|10
|1841
|XCSE
|20260923 14:05:24.120000
|15
|1840
|XCSE
|20260923 14:10:47.733000
|7
|1840
|XCSE
|20260923 14:10:47.733000
|8
|1842
|XCSE
|20260923 14:17:47.029000
|4
|1843
|XCSE
|20260923 14:22:24.163000
|2
|1843
|XCSE
|20260923 14:22:24.163000
|1
|1843
|XCSE
|20260923 14:22:24.163000
|8
|1842
|XCSE
|20260923 14:22:24.202000
|8
|1841
|XCSE
|20260923 14:23:55.523000
|7
|1841
|XCSE
|20260923 14:23:55.523000
|15
|1840
|XCSE
|20260923 14:25:31.308000
|1
|1840
|XCSE
|20260923 14:31:27.574000
|8
|1839
|XCSE
|20260923 14:37:29.121000
|17
|1839
|XCSE
|20260923 14:37:51.406000
|4
|1841
|XCSE
|20260923 14:44:39.555000
|10
|1841
|XCSE
|20260923 14:44:39.555000
|10
|1841
|XCSE
|20260923 14:44:43.436000
|15
|1843
|XCSE
|20260923 14:49:00.197000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 14:59:09.207000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 14:59:31.501000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:00:28.031000
|18
|1850
|XCSE
|20260923 15:00:50.767000
|7
|1850
|XCSE
|20260923 15:00:50.767000
|8
|1849
|XCSE
|20260923 15:01:22.605000
|7
|1849
|XCSE
|20260923 15:01:22.608000
|17
|1849
|XCSE
|20260923 15:01:22.608000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 15:01:29.270000
|7
|1847
|XCSE
|20260923 15:02:08.682000
|1
|1847
|XCSE
|20260923 15:02:08.682000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 15:03:12.076000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 15:07:08.703000
|1
|1846
|XCSE
|20260923 15:07:08.703000
|7
|1845
|XCSE
|20260923 15:14:11.640000
|1
|1845
|XCSE
|20260923 15:14:11.640000
|7
|1845
|XCSE
|20260923 15:14:11.640000
|15
|1843
|XCSE
|20260923 15:19:54.381000
|8
|1843
|XCSE
|20260923 15:19:54.381000
|8
|1843
|XCSE
|20260923 15:19:54.384000
|15
|1843
|XCSE
|20260923 15:19:54.384000
|15
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:36.935000
|17
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:36.938000
|6
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:36.938000
|8
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:36.938000
|1
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:37.557000
|6
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:37.557000
|10
|1842
|XCSE
|20260923 15:21:37.667000
|14
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:38.098000
|6
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:38.477000
|11
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:38.493000
|6
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:38.498000
|9
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:38.950000
|6
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:38.950000
|5
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:40.536000
|6
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:40.536000
|6
|1843
|XCSE
|20260923 15:21:40.542000
|4
|1845
|XCSE
|20260923 15:24:05.474000
|4
|1845
|XCSE
|20260923 15:24:09.671000
|3
|1845
|XCSE
|20260923 15:24:09.993000
|5
|1845
|XCSE
|20260923 15:24:10.064000
|8
|1845
|XCSE
|20260923 15:24:14.579000
|4
|1845
|XCSE
|20260923 15:24:14.579000
|4
|1846
|XCSE
|20260923 15:24:14.619000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 15:25:27.064000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 15:25:27.064000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 15:25:37.550000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 15:26:38.471000
|8
|1846
|XCSE
|20260923 15:26:42.059000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 15:26:42.059000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 15:26:42.078000
|3
|1846
|XCSE
|20260923 15:27:55.994000
|6
|1846
|XCSE
|20260923 15:27:55.994000
|45
|1846
|XCSE
|20260923 15:30:22.073000
|7
|1846
|XCSE
|20260923 15:30:22.073000
|300
|1846
|XCSE
|20260923 15:30:22.073782
|8
|1845
|XCSE
|20260923 15:32:01.993000
|7
|1845
|XCSE
|20260923 15:32:01.993000
|15
|1844
|XCSE
|20260923 15:33:25.441000
|15
|1844
|XCSE
|20260923 15:34:04.362000
|11
|1848
|XCSE
|20260923 15:34:44.442000
|17
|1848
|XCSE
|20260923 15:34:44.442000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:34:44.461000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:34:44.462000
|32
|1847
|XCSE
|20260923 15:34:44.480000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 15:34:44.565000
|32
|1847
|XCSE
|20260923 15:34:44.565000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:34:44.566000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:35:21.011000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 15:35:49.064000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:35:49.777000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:35:51.292000
|10
|1847
|XCSE
|20260923 15:36:02.306000
|1
|1847
|XCSE
|20260923 15:36:29.650000
|8
|1847
|XCSE
|20260923 15:37:10.068000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 15:37:50.062000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:38:21.638000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 15:39:40.774000
|6
|1852
|XCSE
|20260923 15:39:40.774000
|23
|1852
|XCSE
|20260923 15:39:40.774000
|8
|1852
|XCSE
|20260923 15:39:40.775000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:39:43.367000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:41:01.055000
|1
|1851
|XCSE
|20260923 15:45:17.494000
|15
|1850
|XCSE
|20260923 15:46:30.632000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:47:25.519000
|23
|1850
|XCSE
|20260923 15:49:40.897000
|1
|1851
|XCSE
|20260923 15:53:02.201000
|14
|1851
|XCSE
|20260923 15:53:02.203000
|4
|1851
|XCSE
|20260923 15:53:02.220000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 15:53:02.220000
|15
|1850
|XCSE
|20260923 15:53:51.792000
|4
|1850
|XCSE
|20260923 15:53:52.058000
|16
|1850
|XCSE
|20260923 15:54:47.124000
|13
|1851
|XCSE
|20260923 15:56:19.056000
|1
|1851
|XCSE
|20260923 15:56:56.955000
|9
|1851
|XCSE
|20260923 15:57:29.060000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 15:57:42.114000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 15:57:42.125000
|8
|1851
|XCSE
|20260923 15:57:42.305000
|12
|1851
|XCSE
|20260923 15:58:45.067000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:59:17.213000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:59:17.216000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 15:59:17.219000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 16:01:31.067000
|8
|1849
|XCSE
|20260923 16:04:20.707000
|3
|1849
|XCSE
|20260923 16:04:20.707000
|4
|1849
|XCSE
|20260923 16:10:43.728000
|11
|1849
|XCSE
|20260923 16:10:43.728000
|7
|1849
|XCSE
|20260923 16:10:43.728000
|7
|1849
|XCSE
|20260923 16:10:43.728000
|16
|1849
|XCSE
|20260923 16:12:53.524000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 16:16:37.062000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 16:17:10.949000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:18:08.515000
|8
|1850
|XCSE
|20260923 16:18:35.087000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:18:35.087000
|15
|1849
|XCSE
|20260923 16:19:05.099000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:05.100000
|33
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:05.100000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:05.102000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:05.105000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:05.107000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:05.116000
|10
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:13.066000
|3
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:34.247000
|15
|1849
|XCSE
|20260923 16:19:34.265000
|15
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:56.511000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:56.511000
|1
|1850
|XCSE
|20260923 16:19:56.511000
|15
|1849
|XCSE
|20260923 16:20:00.854000
|16
|1849
|XCSE
|20260923 16:20:38.150000
|9
|1850
|XCSE
|20260923 16:22:07.990000
|10
|1850
|XCSE
|20260923 16:22:59.068000
|22
|1850
|XCSE
|20260923 16:24:31.414000
|22
|1850
|XCSE
|20260923 16:25:33.913000
|37
|1851
|XCSE
|20260923 16:27:30.324000
|11
|1851
|XCSE
|20260923 16:27:30.324000
|23
|1850
|XCSE
|20260923 16:28:19.151000
|22
|1849
|XCSE
|20260923 16:29:53.059000
|7
|1849
|XCSE
|20260923 16:29:53.059000
|29
|1849
|XCSE
|20260923 16:31:15.512000
|30
|1848
|XCSE
|20260923 16:37:26.113000
|7
|1848
|XCSE
|20260923 16:37:26.113000
|8
|1848
|XCSE
|20260923 16:37:26.113000
|7
|1848
|XCSE
|20260923 16:37:26.113000
|17
|1848
|XCSE
|20260923 16:38:00.640000
|11
|1848
|XCSE
|20260923 16:38:00.761000
|38
|1847
|XCSE
|20260923 16:41:00.119000
|2
|1846
|XCSE
|20260923 16:42:15.076000
|5
|1846
|XCSE
|20260923 16:43:00.163000
|22
|1846
|XCSE
|20260923 16:43:00.163000
|20
|1845
|XCSE
|20260923 16:43:03.600000
|10
|1846
|XCSE
|20260923 16:44:13.213177
|591
|1846
|XCSE
|20260923 16:44:13.218275
|8
|1837
|XCSE
|20260924 9:00:31.567000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 9:00:31.587000
|8
|1835
|XCSE
|20260924 9:01:20.720000
|8
|1830
|XCSE
|20260924 9:02:08.740000
|16
|1839
|XCSE
|20260924 9:09:12.889000
|5
|1840
|XCSE
|20260924 9:16:36.015000
|2
|1840
|XCSE
|20260924 9:16:36.015000
|9
|1840
|XCSE
|20260924 9:16:36.015000
|2
|1845
|XCSE
|20260924 9:29:16.506000
|3
|1845
|XCSE
|20260924 9:29:16.506000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 9:39:31.994000
|7
|1842
|XCSE
|20260924 9:39:31.994000
|10
|1845
|XCSE
|20260924 9:41:47.781000
|16
|1842
|XCSE
|20260924 9:41:48.220000
|1
|1846
|XCSE
|20260924 9:47:36.640000
|8
|1844
|XCSE
|20260924 9:47:44.968000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 9:48:05.900000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 9:48:06.874000
|8
|1841
|XCSE
|20260924 9:48:19.055000
|6
|1848
|XCSE
|20260924 10:03:59.516000
|15
|1848
|XCSE
|20260924 10:03:59.516000
|10
|1848
|XCSE
|20260924 10:03:59.516000
|16
|1845
|XCSE
|20260924 10:04:25.694000
|15
|1844
|XCSE
|20260924 10:05:23.140000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:06:02.303000
|8
|1845
|XCSE
|20260924 10:08:21.840000
|8
|1844
|XCSE
|20260924 10:09:02.331000
|8
|1844
|XCSE
|20260924 10:10:26.983000
|8
|1845
|XCSE
|20260924 10:10:43.285000
|8
|1845
|XCSE
|20260924 10:11:33.995000
|4
|1844
|XCSE
|20260924 10:11:34.013000
|8
|1844
|XCSE
|20260924 10:12:05.284000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:12:14.745000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:12:28.277000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 10:15:00.323000
|7
|1842
|XCSE
|20260924 10:15:00.323000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 10:15:27.814000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 10:15:53.554000
|8
|1841
|XCSE
|20260924 10:15:58.545000
|2
|1840
|XCSE
|20260924 10:16:07.574000
|4
|1842
|XCSE
|20260924 10:18:03.002000
|3
|1842
|XCSE
|20260924 10:18:03.002000
|38
|1842
|XCSE
|20260924 10:18:03.002000
|1
|1843
|XCSE
|20260924 10:19:40.610000
|2
|1843
|XCSE
|20260924 10:19:40.610000
|21
|1843
|XCSE
|20260924 10:19:40.610000
|4
|1843
|XCSE
|20260924 10:19:40.610000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:19:41.197000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 10:20:28.327000
|5
|1843
|XCSE
|20260924 10:20:28.328000
|17
|1843
|XCSE
|20260924 10:20:28.328000
|17
|1843
|XCSE
|20260924 10:20:28.330000
|18
|1843
|XCSE
|20260924 10:20:38.539000
|8
|1841
|XCSE
|20260924 10:21:56.622000
|23
|1843
|XCSE
|20260924 10:25:00.401000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 10:26:05.888000
|5
|1841
|XCSE
|20260924 10:26:05.929000
|16
|1842
|XCSE
|20260924 10:29:45.333000
|7
|1843
|XCSE
|20260924 10:34:29.830000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:34:30.037000
|7
|1843
|XCSE
|20260924 10:34:30.037000
|7
|1843
|XCSE
|20260924 10:34:30.037000
|15
|1843
|XCSE
|20260924 10:34:41.568000
|15
|1843
|XCSE
|20260924 10:35:32.683000
|8
|1844
|XCSE
|20260924 10:40:08.983000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:41:07.381000
|6
|1842
|XCSE
|20260924 10:44:21.707000
|2
|1842
|XCSE
|20260924 10:44:21.714000
|6
|1842
|XCSE
|20260924 10:44:21.714000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:46:16.239000
|8
|1841
|XCSE
|20260924 10:47:47.105000
|7
|1844
|XCSE
|20260924 10:50:55.275000
|11
|1844
|XCSE
|20260924 10:53:14.389000
|3
|1843
|XCSE
|20260924 10:54:04.846000
|5
|1843
|XCSE
|20260924 10:54:04.846000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 10:54:04.867000
|4
|1843
|XCSE
|20260924 10:56:51.036000
|4
|1843
|XCSE
|20260924 10:59:11.111000
|4
|1843
|XCSE
|20260924 10:59:11.111000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 10:59:30.834000
|100
|1840
|XCSE
|20260924 10:59:30.834306
|8
|1840
|XCSE
|20260924 10:59:30.877000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 10:59:30.895000
|78
|1838
|XCSE
|20260924 10:59:59.349000
|15
|1838
|XCSE
|20260924 10:59:59.481000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 11:00:19.396000
|600
|1838
|XCSE
|20260924 11:00:19.396606
|8
|1835
|XCSE
|20260924 11:02:52.658000
|38
|1838
|XCSE
|20260924 11:09:31.247000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 11:13:03.569000
|7
|1836
|XCSE
|20260924 11:13:03.569000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 11:21:21.344000
|4
|1835
|XCSE
|20260924 11:21:21.494000
|4
|1835
|XCSE
|20260924 11:22:45.322000
|1
|1835
|XCSE
|20260924 11:22:45.322000
|3
|1835
|XCSE
|20260924 11:22:45.322000
|8
|1835
|XCSE
|20260924 11:27:29.423000
|1
|1835
|XCSE
|20260924 11:31:12.966000
|8
|1835
|XCSE
|20260924 11:31:31.874000
|2
|1835
|XCSE
|20260924 11:33:27.196000
|3
|1835
|XCSE
|20260924 11:33:27.196000
|3
|1835
|XCSE
|20260924 11:33:27.222000
|5
|1835
|XCSE
|20260924 11:33:27.222000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 11:34:57.033000
|8
|1833
|XCSE
|20260924 11:39:53.713000
|8
|1833
|XCSE
|20260924 11:40:05.759000
|8
|1832
|XCSE
|20260924 11:41:49.987000
|8
|1831
|XCSE
|20260924 11:41:50.073000
|8
|1831
|XCSE
|20260924 11:43:33.292000
|8
|1830
|XCSE
|20260924 11:43:55.931000
|8
|1830
|XCSE
|20260924 11:46:56.441000
|7
|1828
|XCSE
|20260924 11:46:56.578000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 11:58:50.332000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 11:58:50.335000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 11:58:50.338000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 11:58:50.357000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 11:58:50.358000
|8
|1831
|XCSE
|20260924 11:58:50.359000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 11:59:48.436000
|2
|1832
|XCSE
|20260924 11:59:48.436000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 12:01:05.581000
|6
|1832
|XCSE
|20260924 12:02:03.512000
|5
|1832
|XCSE
|20260924 12:03:01.452000
|5
|1832
|XCSE
|20260924 12:03:51.079000
|5
|1832
|XCSE
|20260924 12:04:39.272000
|5
|1832
|XCSE
|20260924 12:05:27.454000
|3
|1832
|XCSE
|20260924 12:05:27.454000
|8
|1831
|XCSE
|20260924 12:05:52.447000
|8
|1832
|XCSE
|20260924 12:09:48.128000
|11
|1832
|XCSE
|20260924 12:10:01.116000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:02.271000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:02.271000
|18
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:02.275000
|6
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:02.275000
|13
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:02.286000
|4
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:51.271000
|2
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:51.271000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:17:55.132000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:18:31.910000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:22:20.782000
|7
|1834
|XCSE
|20260924 12:22:20.782000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:22:20.782000
|8
|1833
|XCSE
|20260924 12:22:20.820000
|3
|1834
|XCSE
|20260924 12:25:49.162000
|8
|1833
|XCSE
|20260924 12:30:42.539000
|63
|1835
|XCSE
|20260924 12:49:28.624000
|5
|1835
|XCSE
|20260924 12:51:54.537000
|5
|1835
|XCSE
|20260924 12:51:54.560000
|5
|1835
|XCSE
|20260924 12:51:54.567000
|17
|1835
|XCSE
|20260924 12:51:54.573000
|8
|1834
|XCSE
|20260924 12:51:54.577000
|1
|1834
|XCSE
|20260924 12:55:17.570000
|1
|1834
|XCSE
|20260924 12:55:17.570000
|18
|1834
|XCSE
|20260924 12:55:41.056000
|5
|1834
|XCSE
|20260924 12:55:41.056000
|8
|1833
|XCSE
|20260924 13:09:11.803000
|7
|1833
|XCSE
|20260924 13:09:11.803000
|1
|1833
|XCSE
|20260924 13:09:11.805000
|16
|1832
|XCSE
|20260924 13:09:20.888000
|15
|1833
|XCSE
|20260924 13:10:03.556000
|17
|1833
|XCSE
|20260924 13:10:04.579000
|8
|1833
|XCSE
|20260924 13:12:59.524000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 13:16:27.438000
|7
|1836
|XCSE
|20260924 13:16:27.438000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 13:20:52.124000
|18
|1836
|XCSE
|20260924 13:21:03.661000
|15
|1836
|XCSE
|20260924 13:22:05.710000
|8
|1835
|XCSE
|20260924 13:22:05.741000
|7
|1835
|XCSE
|20260924 13:22:05.741000
|8
|1835
|XCSE
|20260924 13:30:37.224000
|6
|1835
|XCSE
|20260924 13:30:48.486000
|2
|1835
|XCSE
|20260924 13:30:53.174000
|1
|1835
|XCSE
|20260924 13:30:53.174000
|5
|1835
|XCSE
|20260924 13:30:53.323000
|5
|1835
|XCSE
|20260924 13:30:53.326000
|6
|1838
|XCSE
|20260924 13:36:11.675000
|8
|1838
|XCSE
|20260924 13:36:11.675000
|5
|1838
|XCSE
|20260924 13:36:11.675000
|8
|1837
|XCSE
|20260924 13:36:13.199000
|7
|1837
|XCSE
|20260924 13:36:13.200000
|1
|1836
|XCSE
|20260924 13:39:52.646000
|7
|1836
|XCSE
|20260924 13:39:52.646000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 13:41:49.142000
|8
|1837
|XCSE
|20260924 13:41:49.394000
|8
|1836
|XCSE
|20260924 13:41:49.542000
|7
|1836
|XCSE
|20260924 13:41:49.543000
|10
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:27.286000
|16
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:27.286000
|6
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:28.719000
|4
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:28.847000
|3
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:30.350000
|43
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:37.162000
|18
|1837
|XCSE
|20260924 13:43:37.164000
|1
|1836
|XCSE
|20260924 13:43:37.188000
|7
|1836
|XCSE
|20260924 13:43:37.188000
|8
|1835
|XCSE
|20260924 13:48:07.470000
|15
|1836
|XCSE
|20260924 13:48:37.192000
|29
|1836
|XCSE
|20260924 13:52:41.981000
|3
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:41.522000
|9
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:41.541000
|9
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:41.621000
|10
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:41.624000
|10
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:41.726000
|8
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:42.047000
|10
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:42.047000
|10
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:43.617000
|10
|1838
|XCSE
|20260924 13:59:44.122000
|7
|1839
|XCSE
|20260924 13:59:51.675000
|6
|1839
|XCSE
|20260924 13:59:51.675000
|3
|1839
|XCSE
|20260924 13:59:51.675000
|4
|1839
|XCSE
|20260924 14:02:01.037000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 14:03:08.502000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 14:04:20.880000
|2
|1839
|XCSE
|20260924 14:04:38.033000
|8
|1838
|XCSE
|20260924 14:06:15.981000
|8
|1838
|XCSE
|20260924 14:06:15.982000
|8
|1838
|XCSE
|20260924 14:06:16.001000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 14:10:33.154000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 14:14:40.678000
|8
|1840
|XCSE
|20260924 14:19:30.328000
|8
|1840
|XCSE
|20260924 14:22:57.166000
|6
|1839
|XCSE
|20260924 14:24:39.032000
|2
|1839
|XCSE
|20260924 14:24:39.032000
|3
|1839
|XCSE
|20260924 14:24:40.157000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 14:25:17.190000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 14:29:50.030000
|22
|1840
|XCSE
|20260924 14:44:05.046000
|15
|1839
|XCSE
|20260924 14:50:41.719000
|16
|1838
|XCSE
|20260924 14:50:44.492000
|1
|1839
|XCSE
|20260924 14:53:55.496000
|8
|1838
|XCSE
|20260924 14:54:35.049000
|8
|1840
|XCSE
|20260924 14:56:42.698000
|15
|1841
|XCSE
|20260924 15:03:13.203000
|8
|1841
|XCSE
|20260924 15:03:13.203000
|50
|1841
|XCSE
|20260924 15:03:13.205000
|9
|1841
|XCSE
|20260924 15:03:13.205000
|10
|1841
|XCSE
|20260924 15:03:13.388000
|22
|1840
|XCSE
|20260924 15:03:17.750000
|12
|1840
|XCSE
|20260924 15:03:22.172000
|4
|1840
|XCSE
|20260924 15:04:06.316000
|10
|1840
|XCSE
|20260924 15:04:06.316000
|4
|1840
|XCSE
|20260924 15:04:08.046000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 15:05:05.174000
|15
|1839
|XCSE
|20260924 15:12:24.072000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 15:12:24.072000
|17
|1840
|XCSE
|20260924 15:12:24.073000
|10
|1840
|XCSE
|20260924 15:12:24.073000
|18
|1840
|XCSE
|20260924 15:12:24.074000
|40
|1840
|XCSE
|20260924 15:12:24.087000
|22
|1839
|XCSE
|20260924 15:12:24.089000
|9
|1840
|XCSE
|20260924 15:12:24.090000
|18
|1840
|XCSE
|20260924 15:12:24.090000
|21
|1839
|XCSE
|20260924 15:12:24.092000
|1
|1839
|XCSE
|20260924 15:13:50.587000
|2
|1839
|XCSE
|20260924 15:13:50.587000
|6
|1841
|XCSE
|20260924 15:18:43.761000
|6
|1839
|XCSE
|20260924 15:18:45.575000
|6
|1839
|XCSE
|20260924 15:18:45.575000
|2
|1839
|XCSE
|20260924 15:18:49.020000
|2
|1839
|XCSE
|20260924 15:18:49.020000
|2
|1839
|XCSE
|20260924 15:18:49.039000
|22
|1841
|XCSE
|20260924 15:33:50.609000
|23
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.415000
|7
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.415000
|8
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.415000
|3
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.417000
|4
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.417000
|10
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.417000
|4
|1840
|XCSE
|20260924 15:36:59.437000
|5
|1840
|XCSE
|20260924 15:37:00.463000
|4
|1840
|XCSE
|20260924 15:37:01.418000
|6
|1840
|XCSE
|20260924 15:37:02.264000
|3
|1840
|XCSE
|20260924 15:37:04.918000
|30
|1839
|XCSE
|20260924 15:37:40.131000
|17
|1839
|XCSE
|20260924 15:37:40.132000
|15
|1841
|XCSE
|20260924 15:43:37.143000
|4
|1841
|XCSE
|20260924 15:43:38.570000
|8
|1841
|XCSE
|20260924 15:43:38.570000
|15
|1843
|XCSE
|20260924 15:46:41.510000
|7
|1843
|XCSE
|20260924 15:46:41.510000
|8
|1843
|XCSE
|20260924 15:46:41.513000
|6
|1843
|XCSE
|20260924 15:46:41.514000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:47:13.165000
|10
|1843
|XCSE
|20260924 15:47:13.166000
|23
|1842
|XCSE
|20260924 15:47:14.473000
|22
|1842
|XCSE
|20260924 15:47:27.402000
|22
|1842
|XCSE
|20260924 15:47:34.857000
|16
|1842
|XCSE
|20260924 15:50:11.158000
|6
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:23.783000
|2
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:23.783000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:25.816000
|22
|1842
|XCSE
|20260924 15:51:31.068000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:31.069000
|16
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:31.069000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:31.070000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:31.072000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:31.078000
|9
|1843
|XCSE
|20260924 15:51:31.080000
|15
|1842
|XCSE
|20260924 15:51:34.655000
|23
|1842
|XCSE
|20260924 15:52:21.976000
|24
|1842
|XCSE
|20260924 15:52:35.660000
|23
|1842
|XCSE
|20260924 15:52:44.255000
|30
|1842
|XCSE
|20260924 15:53:38.318000
|29
|1842
|XCSE
|20260924 15:54:19.186000
|29
|1842
|XCSE
|20260924 15:55:50.189000
|29
|1841
|XCSE
|20260924 15:56:35.590000
|4
|1841
|XCSE
|20260924 15:59:56.762000
|15
|1842
|XCSE
|20260924 16:00:14.173000
|7
|1842
|XCSE
|20260924 16:04:09.732000
|15
|1842
|XCSE
|20260924 16:05:33.900000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 16:06:22.674000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 16:07:07.848000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 16:07:30.839000
|8
|1842
|XCSE
|20260924 16:08:01.297000
|16
|1841
|XCSE
|20260924 16:08:04.012000
|15
|1841
|XCSE
|20260924 16:08:04.019000
|15
|1840
|XCSE
|20260924 16:13:53.406000
|7
|1840
|XCSE
|20260924 16:13:53.406000
|1
|1840
|XCSE
|20260924 16:13:53.425000
|22
|1839
|XCSE
|20260924 16:16:27.327000
|8
|1839
|XCSE
|20260924 16:16:27.327000
|22
|1838
|XCSE
|20260924 16:21:36.411000
|11
|1840
|XCSE
|20260924 16:24:05.984000
|17
|1839
|XCSE
|20260924 16:28:32.737217
|123
|1839
|XCSE
|20260924 16:28:32.737415
|30
|1839
|XCSE
|20260924 16:28:32.738146
|458
|1842
|XCSE
|20260924 16:39:48.231950
|8
|1845
|XCSE
|20260925 9:00:08.824000
|15
|1850
|XCSE
|20260925 9:03:32.258000
|15
|1854
|XCSE
|20260925 9:13:40.067000
|15
|1855
|XCSE
|20260925 9:14:05.452000
|15
|1855
|XCSE
|20260925 9:15:09.908000
|16
|1854
|XCSE
|20260925 9:15:09.919000
|5
|1855
|XCSE
|20260925 9:16:54.509000
|3
|1855
|XCSE
|20260925 9:16:54.509000
|16
|1852
|XCSE
|20260925 9:17:15.289000
|16
|1855
|XCSE
|20260925 9:26:24.289000
|15
|1854
|XCSE
|20260925 9:27:03.226000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 9:28:47.779000
|16
|1851
|XCSE
|20260925 9:30:03.418000
|18
|1853
|XCSE
|20260925 9:32:02.829000
|8
|1853
|XCSE
|20260925 9:32:04.301000
|3
|1853
|XCSE
|20260925 9:32:09.366000
|15
|1853
|XCSE
|20260925 9:32:09.366000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 9:32:47.085000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 9:34:12.372000
|2
|1851
|XCSE
|20260925 9:36:23.897000
|3
|1851
|XCSE
|20260925 9:36:23.897000
|1
|1850
|XCSE
|20260925 9:47:43.779000
|7
|1850
|XCSE
|20260925 9:47:43.779000
|7
|1850
|XCSE
|20260925 9:47:43.779000
|16
|1849
|XCSE
|20260925 9:48:48.809000
|16
|1851
|XCSE
|20260925 9:53:04.793000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 9:54:57.061000
|1
|1850
|XCSE
|20260925 9:54:57.128000
|7
|1850
|XCSE
|20260925 9:54:57.128000
|8
|1849
|XCSE
|20260925 9:58:40.989000
|8
|1849
|XCSE
|20260925 10:03:50.339000
|3
|1849
|XCSE
|20260925 10:03:50.408000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 10:04:47.512000
|5
|1850
|XCSE
|20260925 10:04:47.512000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 10:07:05.134000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 10:09:39.404000
|150
|1850
|XCSE
|20260925 10:11:36.600000
|8
|1849
|XCSE
|20260925 10:11:36.621000
|7
|1849
|XCSE
|20260925 10:11:36.621022
|3
|1849
|XCSE
|20260925 10:11:36.621056
|12
|1849
|XCSE
|20260925 10:11:36.621061
|10
|1849
|XCSE
|20260925 10:11:36.621115
|2
|1849
|XCSE
|20260925 10:11:36.621115
|8
|1852
|XCSE
|20260925 10:18:50.484000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 10:18:51.339000
|23
|1858
|XCSE
|20260925 10:38:58.325000
|22
|1858
|XCSE
|20260925 10:39:02.852000
|2
|1857
|XCSE
|20260925 10:39:02.853000
|20
|1857
|XCSE
|20260925 10:39:02.853000
|23
|1856
|XCSE
|20260925 10:39:33.840000
|17
|1857
|XCSE
|20260925 10:39:33.841000
|22
|1857
|XCSE
|20260925 10:39:33.841000
|17
|1857
|XCSE
|20260925 10:39:33.841000
|8
|1857
|XCSE
|20260925 10:39:33.880000
|22
|1857
|XCSE
|20260925 10:40:27.371000
|8
|1857
|XCSE
|20260925 10:41:14.260000
|4
|1858
|XCSE
|20260925 10:42:52.613000
|7
|1858
|XCSE
|20260925 10:42:52.613000
|16
|1859
|XCSE
|20260925 10:48:12.929000
|16
|1858
|XCSE
|20260925 10:54:16.692000
|7
|1858
|XCSE
|20260925 10:54:16.692000
|17
|1859
|XCSE
|20260925 10:54:16.693000
|6
|1859
|XCSE
|20260925 10:54:16.693000
|23
|1858
|XCSE
|20260925 10:54:16.702000
|15
|1858
|XCSE
|20260925 10:58:33.143000
|8
|1858
|XCSE
|20260925 10:58:33.143000
|16
|1857
|XCSE
|20260925 11:03:20.509000
|1
|1857
|XCSE
|20260925 11:04:40.736000
|8
|1857
|XCSE
|20260925 11:06:19.623000
|8
|1857
|XCSE
|20260925 11:10:57.845000
|8
|1857
|XCSE
|20260925 11:10:57.979000
|14
|1857
|XCSE
|20260925 11:10:58.115000
|54
|1856
|XCSE
|20260925 11:10:58.122000
|16
|1855
|XCSE
|20260925 11:10:58.127000
|46
|1855
|XCSE
|20260925 11:10:58.127000
|8
|1854
|XCSE
|20260925 11:11:38.088000
|8
|1853
|XCSE
|20260925 11:14:44.482000
|7
|1853
|XCSE
|20260925 11:14:44.482000
|3
|1852
|XCSE
|20260925 11:15:10.925000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 11:27:11.994000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 11:30:39.438000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 11:35:49.022000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 11:38:06.460000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 11:42:55.322000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 11:45:03.422000
|15
|1851
|XCSE
|20260925 11:49:03.294000
|15
|1850
|XCSE
|20260925 11:49:47.447000
|15
|1849
|XCSE
|20260925 11:51:30.106000
|15
|1849
|XCSE
|20260925 11:59:24.535000
|2
|1848
|XCSE
|20260925 12:00:14.692000
|6
|1848
|XCSE
|20260925 12:00:14.692000
|8
|1848
|XCSE
|20260925 12:01:42.512000
|7
|1848
|XCSE
|20260925 12:03:10.090000
|1
|1848
|XCSE
|20260925 12:03:10.090000
|3
|1848
|XCSE
|20260925 12:06:01.301000
|12
|1848
|XCSE
|20260925 12:06:54.950000
|3
|1848
|XCSE
|20260925 12:06:54.950000
|16
|1848
|XCSE
|20260925 12:06:54.969000
|2
|1849
|XCSE
|20260925 12:08:14.113000
|14
|1849
|XCSE
|20260925 12:08:14.131000
|2
|1849
|XCSE
|20260925 12:08:14.131000
|8
|1848
|XCSE
|20260925 12:11:40.035000
|17
|1850
|XCSE
|20260925 12:20:17.268000
|1
|1850
|XCSE
|20260925 12:20:17.268000
|4
|1850
|XCSE
|20260925 12:20:17.268000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 12:20:25.087000
|1
|1849
|XCSE
|20260925 12:21:09.369000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 12:25:12.821000
|4
|1850
|XCSE
|20260925 12:25:12.823000
|17
|1850
|XCSE
|20260925 12:25:12.840000
|23
|1850
|XCSE
|20260925 12:34:40.980000
|17
|1850
|XCSE
|20260925 12:34:40.987000
|4
|1850
|XCSE
|20260925 12:34:40.987000
|16
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:19.469000
|1
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:19.471000
|1
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:19.471000
|8
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:19.471000
|18
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:19.473000
|18
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:19.498000
|1
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:57.273000
|7
|1849
|XCSE
|20260925 12:38:57.273000
|8
|1848
|XCSE
|20260925 12:40:23.028000
|2
|1847
|XCSE
|20260925 12:42:13.517000
|6
|1847
|XCSE
|20260925 12:42:13.517000
|8
|1847
|XCSE
|20260925 12:43:39.153000
|16
|1848
|XCSE
|20260925 12:48:04.250000
|8
|1847
|XCSE
|20260925 12:53:28.647000
|7
|1847
|XCSE
|20260925 12:53:28.647000
|13
|1847
|XCSE
|20260925 12:53:28.668000
|7
|1848
|XCSE
|20260925 12:54:45.868000
|2
|1848
|XCSE
|20260925 12:56:24.513000
|6
|1848
|XCSE
|20260925 12:56:24.513000
|15
|1849
|XCSE
|20260925 12:59:49.582000
|3
|1848
|XCSE
|20260925 13:03:31.096000
|4
|1848
|XCSE
|20260925 13:03:31.096000
|1
|1848
|XCSE
|20260925 13:03:31.116000
|8
|1848
|XCSE
|20260925 13:05:19.092000
|7
|1848
|XCSE
|20260925 13:05:19.092000
|1
|1848
|XCSE
|20260925 13:05:19.092000
|1
|1849
|XCSE
|20260925 13:07:57.511000
|10
|1851
|XCSE
|20260925 13:09:44.372000
|5
|1851
|XCSE
|20260925 13:09:44.372000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 13:11:38.325000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:12:50.835000
|5
|1852
|XCSE
|20260925 13:14:04.029000
|3
|1852
|XCSE
|20260925 13:14:04.029000
|5
|1852
|XCSE
|20260925 13:15:22.274000
|3
|1852
|XCSE
|20260925 13:15:22.274000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 13:16:41.239000
|4
|1852
|XCSE
|20260925 13:16:41.239000
|3
|1852
|XCSE
|20260925 13:16:41.239000
|9
|1852
|XCSE
|20260925 13:18:06.290000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:19:18.125000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:20:37.273000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:21:55.497000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:23:03.484000
|2
|1852
|XCSE
|20260925 13:24:20.727000
|6
|1852
|XCSE
|20260925 13:24:20.727000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:25:34.329000
|9
|1852
|XCSE
|20260925 13:26:58.773000
|17
|1852
|XCSE
|20260925 13:29:29.250000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 13:31:17.598000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 13:31:17.628000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 13:32:47.043000
|17
|1852
|XCSE
|20260925 13:35:28.619000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:35:46.621000
|14
|1852
|XCSE
|20260925 13:35:52.766000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 13:36:51.300000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 13:40:52.666000
|8
|1855
|XCSE
|20260925 13:53:57.587000
|49
|1855
|XCSE
|20260925 13:53:57.587000
|1
|1855
|XCSE
|20260925 13:54:41.734000
|14
|1855
|XCSE
|20260925 13:55:51.302000
|22
|1855
|XCSE
|20260925 13:55:51.302000
|7
|1855
|XCSE
|20260925 13:55:51.302000
|7
|1855
|XCSE
|20260925 13:55:51.302000
|11
|1855
|XCSE
|20260925 13:55:51.317000
|6
|1856
|XCSE
|20260925 13:59:47.365000
|8
|1856
|XCSE
|20260925 13:59:47.365000
|15
|1856
|XCSE
|20260925 13:59:47.365000
|1
|1856
|XCSE
|20260925 14:00:51.271000
|6
|1856
|XCSE
|20260925 14:00:51.271000
|22
|1854
|XCSE
|20260925 14:01:09.110000
|15
|1853
|XCSE
|20260925 14:04:06.152000
|15
|1853
|XCSE
|20260925 14:04:46.136000
|15
|1854
|XCSE
|20260925 14:12:15.638000
|10
|1854
|XCSE
|20260925 14:13:59.162000
|8
|1853
|XCSE
|20260925 14:14:04.725000
|16
|1853
|XCSE
|20260925 14:16:07.300000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 14:16:09.354000
|15
|1851
|XCSE
|20260925 14:16:09.783000
|16
|1850
|XCSE
|20260925 14:18:18.865000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 14:20:43.730000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 14:26:45.435000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 14:27:50.267000
|5
|1852
|XCSE
|20260925 14:27:50.267000
|2
|1852
|XCSE
|20260925 14:27:50.267000
|3
|1852
|XCSE
|20260925 14:28:51.272000
|18
|1852
|XCSE
|20260925 14:32:12.974000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 14:32:13.001000
|8
|1852
|XCSE
|20260925 14:34:37.375000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 14:35:39.072000
|19
|1851
|XCSE
|20260925 14:35:39.091000
|6
|1851
|XCSE
|20260925 14:36:35.370000
|2
|1851
|XCSE
|20260925 14:36:35.370000
|8
|1850
|XCSE
|20260925 14:37:07.397000
|15
|1850
|XCSE
|20260925 14:39:36.846000
|16
|1850
|XCSE
|20260925 14:44:24.472000
|16
|1850
|XCSE
|20260925 14:44:24.533000
|9
|1851
|XCSE
|20260925 14:46:52.678000
|5
|1851
|XCSE
|20260925 14:46:52.707000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 14:47:44.699000
|15
|1852
|XCSE
|20260925 14:49:10.583000
|7
|1851
|XCSE
|20260925 14:49:12.504000
|8
|1851
|XCSE
|20260925 14:49:12.504000
|9
|1852
|XCSE
|20260925 14:55:05.709000
|9
|1852
|XCSE
|20260925 14:55:05.709000
|1
|1852
|XCSE
|20260925 14:55:05.709000
|25
|1852
|XCSE
|20260925 14:55:05.709000
|6
|1852
|XCSE
|20260925 14:55:06.210000
|23
|1851
|XCSE
|20260925 14:55:07.902000
|10
|1852
|XCSE
|20260925 14:55:07.903000
|6
|1852
|XCSE
|20260925 14:58:50.071000
|2
|1852
|XCSE
|20260925 14:58:50.071000
|23
|1851
|XCSE
|20260925 14:59:14.215000
|22
|1850
|XCSE
|20260925 15:01:07.670000
|7
|1850
|XCSE
|20260925 15:01:07.670000
|23
|1850
|XCSE
|20260925 15:04:58.645000
|23
|1850
|XCSE
|20260925 15:06:07.156000
|23
|1850
|XCSE
|20260925 15:06:10.426000
|23
|1849
|XCSE
|20260925 15:08:15.821000
|23
|1849
|XCSE
|20260925 15:08:52.153000
|8
|1849
|XCSE
|20260925 15:17:22.497000
|8
|1848
|XCSE
|20260925 15:19:13.828000
|7
|1848
|XCSE
|20260925 15:19:13.828000
|1
|1848
|XCSE
|20260925 15:23:30.963000
|7
|1848
|XCSE
|20260925 15:23:30.963000
|8
|1847
|XCSE
|20260925 15:23:42.807000
|8
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.892000
|7
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.892000
|7
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.892000
|7
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.892000
|166
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.892482
|6
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.893000
|14
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.910000
|4
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.910000
|6
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.917000
|6
|1847
|XCSE
|20260925 15:37:00.926000
|31
|1846
|XCSE
|20260925 15:39:17.655000
|14
|1846
|XCSE
|20260925 15:39:17.676000
|3
|1846
|XCSE
|20260925 15:39:17.676000
|8
|1846
|XCSE
|20260925 15:39:17.836000
|3
|1845
|XCSE
|20260925 15:39:21.031000
|15
|1845
|XCSE
|20260925 15:41:11.589000
|15
|1846
|XCSE
|20260925 15:46:04.949000
|8
|1846
|XCSE
|20260925 15:46:04.949000
|7
|1846
|XCSE
|20260925 15:46:04.949000
|1
|1846
|XCSE
|20260925 15:46:04.951000
|31
|1845
|XCSE
|20260925 15:46:41.257000
|18
|1845
|XCSE
|20260925 15:46:41.271000
|6
|1845
|XCSE
|20260925 15:46:41.271000
|22
|1844
|XCSE
|20260925 15:47:36.914000
|17
|1844
|XCSE
|20260925 15:47:37.128000
|16
|1845
|XCSE
|20260925 15:51:40.477000
|16
|1844
|XCSE
|20260925 15:52:02.909000
|16
|1845
|XCSE
|20260925 16:00:01.347000
|15
|1844
|XCSE
|20260925 16:01:36.832000
|7
|1844
|XCSE
|20260925 16:01:36.832000
|16
|1845
|XCSE
|20260925 16:01:36.833000
|7
|1845
|XCSE
|20260925 16:01:36.833000
|7
|1845
|XCSE
|20260925 16:01:36.850000
|3
|1845
|XCSE
|20260925 16:01:36.850000
|23
|1844
|XCSE
|20260925 16:01:36.851000
|23
|1843
|XCSE
|20260925 16:02:59.954000
|18
|1843
|XCSE
|20260925 16:02:59.956000
|10
|1843
|XCSE
|20260925 16:02:59.956000
|10
|1843
|XCSE
|20260925 16:03:18.042000
|17
|1843
|XCSE
|20260925 16:03:18.067000
|15
|1843
|XCSE
|20260925 16:03:18.070000
|10
|1843
|XCSE
|20260925 16:03:18.079000
|5
|1843
|XCSE
|20260925 16:03:18.079000
|8
|1843
|XCSE
|20260925 16:03:45.126000
|89
|1842
|XCSE
|20260925 16:04:36.086718
|84
|1842
|XCSE
|20260925 16:04:36.086737
|200
|1840
|XCSE
|20260925 16:05:17.947453
|17
|1840
|XCSE
|20260925 16:05:25.796433
|6
|1840
|XCSE
|20260925 16:05:25.796433
|9
|1840
|XCSE
|20260925 16:05:25.796433
|168
|1840
|XCSE
|20260925 16:05:25.796456
|300
|1838
|XCSE
|20260925 16:12:03.082661
|200
|1838
|XCSE
|20260925 16:16:56.736845
|100
|1838
|XCSE
|20260925 16:16:56.736850
|16
|1838
|XCSE
|20260925 16:17:06.249672
|8
|1838
|XCSE
|20260925 16:17:06.273624
|176
|1838
|XCSE
|20260925 16:19:01.474574
|12
|1838
|XCSE
|20260925 16:31:23.673678
|61
|1838
|XCSE
|20260925 16:31:23.674329
|327
|1838
|XCSE
|20260925 16:31:23.674345
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 39
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment