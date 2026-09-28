Upcoming Meeting Dates - September 28, 2026
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|26 Metals Inc.
|September 28, 2026
|November 4, 2026
|AS
|AGEREH TECHNOLOGIES INC. *
|September 9, 2026
|November 4, 2026
|A
|Albatros Acquisition Corporation
|October 5, 2026
|November 12, 2026
|AS
|Alkane Resources Limited
|September 23, 2026
|November 5, 2026
|AG
|Atlantico Energy Metals Corp.
|October 13, 2026
|November 18, 2026
|AG
|BIRCHTREE INVESTMENTS LTD.
|September 24, 2026
|October 29, 2026
|AS
|Big Tree Carbon Inc.
|October 16, 2026
|December 3, 2026
|AGS
|CGX Energy Inc.
|October 15, 2026
|December 4, 2026
|AS
|Canamera Energy Metals Corp.
|October 13, 2026
|November 19, 2026
|A
|Carlin Gold Corporation
|October 26, 2026
|November 30, 2026
|AGS
|Century Lithium Corp.
|October 19, 2026
|November 25, 2026
|AG
|Chilean Metals Inc.
|October 14, 2026
|December 1, 2026
|A
|Coloured Ties Capital Inc.
|October 15, 2026
|November 27, 2026
|AGS
|Conquest Resources Limited
|October 5, 2026
|November 4, 2026
|S
|Decade Resources Ltd
|November 6, 2026
|December 14, 2026
|AG
|Emergent Metals Corp.
|October 13, 2026
|November 27, 2026
|AS
|First Tidal Acquisition Corp.
|October 16, 2026
|November 20, 2026
|AGS
|Flow Metals Corp.
|October 16, 2026
|December 2, 2026
|A
|GLOBAL X COPPER PROD ETF CL A
|October 14, 2026
|November 26, 2026
|S
|GLOBAL X EQUAL WEIGHT INSU ETF
|October 14, 2026
|November 26, 2026
|S
|GLOBAL X LITHIUM PROD IDX ETF
|October 14, 2026
|November 26, 2026
|S
|GLOBAL X ROB AI IDX ETF CL A
|October 14, 2026
|November 26, 2026
|S
|GLOBAL X URANIUM INDEX ETF
|October 14, 2026
|November 26, 2026
|S
|Generation Mining Limited
|October 15, 2026
|November 26, 2026
|S
|Getchell Gold Corp. %
|August 31, 2026
|October 15, 2026
|A
|Gladiator Metals Corp
|October 13, 2026
|November 20, 2026
|AG
|Go Metals Corp.
|October 16, 2026
|December 2, 2026
|AS
|HM Exploration Corp.
|October 5, 2026
|November 19, 2026
|AS
|HYTN Innovations Inc.
|September 25, 2026
|October 26, 2026
|AGS
|Happy Belly Food Group Inc.
|October 14, 2026
|November 30, 2026
|A
|Hi-View Resources Inc.
|October 15, 2026
|November 24, 2026
|A
|High Arctic Overseas Holdings
|October 16, 2026
|November 23, 2026
|A
|IBC Advanced Alloys Corp.
|October 16, 2026
|December 8, 2026
|AG
|Kodiak Copper Corp.
|October 14, 2026
|November 30, 2026
|A
|Lupaka Gold Corp.
|October 13, 2026
|November 26, 2026
|AGS
|Metalex Ventures Ltd.
|October 16, 2026
|November 20, 2026
|AG
|Miata Metals Corp.
|October 14, 2026
|December 2, 2026
|AG
|Mindwalk Holdings Corp.
|October 13, 2026
|November 17, 2026
|AG
|Mineros S.A.
|October 15, 2026
|November 24, 2026
|S
|Minsud Resources Corp.
|October 15, 2026
|November 24, 2026
|AGS
|NEO Battery Materials Ltd.
|October 13, 2026
|November 23, 2026
|AG
|NRED INTELLIGENT MINING INC.
|October 14, 2026
|November 18, 2026
|A
|NU E Power Corp.
|October 13, 2026
|November 19, 2026
|A
|ONEnergy Inc.
|October 15, 2026
|November 24, 2026
|AG
|ORBUS PHARMA INC.
|October 21, 2026
|November 27, 2026
|AG
|Onco-Innovations Limited
|October 13, 2026
|November 18, 2026
|AS
|Onyx Gold Corp.
|October 15, 2026
|November 19, 2026
|AG
|Orestone Mining Corp
|October 22, 2026
|December 1, 2026
|AG
|Perseus Mining Ltd.
|October 13, 2026
|November 30, 2026
|AG
|PowerBank Corporation
|September 23, 2026
|October 29, 2026
|AS
|RAMM PHARMA CORP %
|August 19, 2026
|September 25, 2026
|AS
|Republic Technologies Inc.
|September 23, 2026
|November 12, 2026
|AS
|Salazar Resources Limited
|October 16, 2026
|November 20, 2026
|AG
|Silver Grail Resources Ltd.
|October 13, 2026
|November 18, 2026
|AGS
|Sitka Gold Corp.
|October 20, 2026
|December 2, 2026
|AG
|The Fresh Factory B.C. Ltd.
|October 13, 2026
|November 17, 2026
|A
|TriStar Gold Inc.
|October 21, 2026
|December 9, 2026
|AG
|Troilus Mining Corp.
|October 16, 2026
|December 2, 2026
|AS
|Uranium One Mining Corp.
|October 16, 2026
|November 30, 2026
|AS
|Walhalla Gold Corp. *
|October 5, 2026
|November 10, 2026
|A
|Winshear Gold Corp.
|October 13, 2026
|November 17, 2026
|AGS
|Zymeworks Exchangeco Ltd
|October 21, 2026
|December 15, 2026
|A
|infinitii ai inc.
|October 13, 2026
|November 17, 2026
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit
To view the source version of this press release, please visit
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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