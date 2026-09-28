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Upcoming Meeting Dates - September 28, 2026


2026-09-28 12:13:13
(MENAFN- Newsfile Corp) Upcoming Meeting Dates - September 28, 2026

September 28, 2026 12:00 AM EDT | Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 28, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.

Company Name Record Date Meeting Date Type
26 Metals Inc. September 28, 2026 November 4, 2026 AS
AGEREH TECHNOLOGIES INC. * September 9, 2026 November 4, 2026 A
Albatros Acquisition Corporation October 5, 2026 November 12, 2026 AS
Alkane Resources Limited September 23, 2026 November 5, 2026 AG
Atlantico Energy Metals Corp. October 13, 2026 November 18, 2026 AG
BIRCHTREE INVESTMENTS LTD. September 24, 2026 October 29, 2026 AS
Big Tree Carbon Inc. October 16, 2026 December 3, 2026 AGS
CGX Energy Inc. October 15, 2026 December 4, 2026 AS
Canamera Energy Metals Corp. October 13, 2026 November 19, 2026 A
Carlin Gold Corporation October 26, 2026 November 30, 2026 AGS
Century Lithium Corp. October 19, 2026 November 25, 2026 AG
Chilean Metals Inc. October 14, 2026 December 1, 2026 A
Coloured Ties Capital Inc. October 15, 2026 November 27, 2026 AGS
Conquest Resources Limited October 5, 2026 November 4, 2026 S
Decade Resources Ltd November 6, 2026 December 14, 2026 AG
Emergent Metals Corp. October 13, 2026 November 27, 2026 AS
First Tidal Acquisition Corp. October 16, 2026 November 20, 2026 AGS
Flow Metals Corp. October 16, 2026 December 2, 2026 A
GLOBAL X COPPER PROD ETF CL A October 14, 2026 November 26, 2026 S
GLOBAL X EQUAL WEIGHT INSU ETF October 14, 2026 November 26, 2026 S
GLOBAL X LITHIUM PROD IDX ETF October 14, 2026 November 26, 2026 S
GLOBAL X ROB AI IDX ETF CL A October 14, 2026 November 26, 2026 S
GLOBAL X URANIUM INDEX ETF October 14, 2026 November 26, 2026 S
Generation Mining Limited October 15, 2026 November 26, 2026 S
Getchell Gold Corp. % August 31, 2026 October 15, 2026 A
Gladiator Metals Corp October 13, 2026 November 20, 2026 AG
Go Metals Corp. October 16, 2026 December 2, 2026 AS
HM Exploration Corp. October 5, 2026 November 19, 2026 AS
HYTN Innovations Inc. September 25, 2026 October 26, 2026 AGS
Happy Belly Food Group Inc. October 14, 2026 November 30, 2026 A
Hi-View Resources Inc. October 15, 2026 November 24, 2026 A
High Arctic Overseas Holdings October 16, 2026 November 23, 2026 A
IBC Advanced Alloys Corp. October 16, 2026 December 8, 2026 AG
Kodiak Copper Corp. October 14, 2026 November 30, 2026 A
Lupaka Gold Corp. October 13, 2026 November 26, 2026 AGS
Metalex Ventures Ltd. October 16, 2026 November 20, 2026 AG
Miata Metals Corp. October 14, 2026 December 2, 2026 AG
Mindwalk Holdings Corp. October 13, 2026 November 17, 2026 AG
Mineros S.A. October 15, 2026 November 24, 2026 S
Minsud Resources Corp. October 15, 2026 November 24, 2026 AGS
NEO Battery Materials Ltd. October 13, 2026 November 23, 2026 AG
NRED INTELLIGENT MINING INC. October 14, 2026 November 18, 2026 A
NU E Power Corp. October 13, 2026 November 19, 2026 A
ONEnergy Inc. October 15, 2026 November 24, 2026 AG
ORBUS PHARMA INC. October 21, 2026 November 27, 2026 AG
Onco-Innovations Limited October 13, 2026 November 18, 2026 AS
Onyx Gold Corp. October 15, 2026 November 19, 2026 AG
Orestone Mining Corp October 22, 2026 December 1, 2026 AG
Perseus Mining Ltd. October 13, 2026 November 30, 2026 AG
PowerBank Corporation September 23, 2026 October 29, 2026 AS
RAMM PHARMA CORP % August 19, 2026 September 25, 2026 AS
Republic Technologies Inc. September 23, 2026 November 12, 2026 AS
Salazar Resources Limited October 16, 2026 November 20, 2026 AG
Silver Grail Resources Ltd. October 13, 2026 November 18, 2026 AGS
Sitka Gold Corp. October 20, 2026 December 2, 2026 AG
The Fresh Factory B.C. Ltd. October 13, 2026 November 17, 2026 A
TriStar Gold Inc. October 21, 2026 December 9, 2026 AG
Troilus Mining Corp. October 16, 2026 December 2, 2026 AS
Uranium One Mining Corp. October 16, 2026 November 30, 2026 AS
Walhalla Gold Corp. * October 5, 2026 November 10, 2026 A
Winshear Gold Corp. October 13, 2026 November 17, 2026 AGS
Zymeworks Exchangeco Ltd October 21, 2026 December 15, 2026 A
infinitii ai inc. October 13, 2026 November 17, 2026 AG

Legend:

* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting

Type of Meeting

A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting

For more information, please visit



To view the source version of this press release, please visit

Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)

MENAFN28092026004218003983ID1111723624



Newsfile Corp

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