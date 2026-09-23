Global Sustainable Certification Market 2026: Rising ESG Demand And Ethical Sourcing Create Growth Opportunities Across Certification Types, Industries And End Users
Dublin, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Global Sustainable Certification Market (2026 Edition): Analysis Certification Type (Environmental, Social & Ethical, Industry-Specific, and Holistic), Industry Vertical, End-User: Market Insights and Forecast" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The global sustainability certification market is evolving rapidly as regulatory mandates, corporate ESG strategies and consumer demand for transparency reshape business priorities. The report analyzes market activity across the Americas, Europe, Asia Pacific, and the Middle East & Africa, with detailed coverage of the United States, Canada, Brazil, Germany, France, the United Kingdom, the Netherlands, China, India and Japan.
Organizations increasingly rely on recognized sustainability frameworks and certifications, including ISO 14001, LEED, BREEAM, SA8000, Forest Stewardship Council (FSC), Fairtrade and B Corp. International and regional certification bodies, third-party auditors and consulting firms support the market by delivering assessment, verification, training and advisory services. Demand spans food and beverage, construction, textiles, energy, manufacturing and agriculture, where certification can support regulatory compliance, supply chain accountability and competitive differentiation.
Large corporations, small and medium-sized enterprises, and public-sector organizations are pursuing sustainability certification to satisfy legal obligations, meet buyer requirements and strengthen ESG performance. Certification can also help businesses access sustainability-linked financing, improve operational efficiency, manage environmental and social risks, and enhance brand reputation among customers, investors and other stakeholders.
Market growth is being driven by tighter environmental regulations, expanding ESG disclosure requirements and the integration of sustainability criteria into public procurement. Policy initiatives such as the European Green Deal, evolving climate-related disclosure requirements in the United States, China's carbon neutrality goals and Japan's net-zero ambitions are encouraging organizations to obtain independent verification of their sustainability commitments. Corporate efforts to improve risk management, supply chain resilience and responsible sourcing are further increasing demand for credible certification services.
Ethical consumerism represents another important market catalyst. Customers are placing greater emphasis on sustainably sourced, responsibly produced and environmentally preferable products. As a result, brands are adopting recognized certifications to substantiate environmental and social claims, improve product transparency and reinforce trust in increasingly competitive markets.
Technology is transforming the sustainability certification process. Digital platforms, blockchain applications and artificial intelligence-enabled supply chain monitoring are improving data collection, traceability, auditing and reporting. These technologies can shorten assessment timelines, lower administrative costs and expand access to certification, particularly for SMEs and suppliers in developing economies. Continued digitalization is also expected to strengthen the integrity and scalability of certification programs across complex international supply chains.
Sustainable finance is creating additional momentum through green bonds, ESG-focused funds and sustainability-linked loans. Companies seeking investment or favorable financing terms increasingly require credible evidence of environmental and social performance. Recognized certifications can help demonstrate progress against ESG targets, satisfy investor expectations and support eligibility for sustainability-related capital.
Europe remains the most mature regional sustainability certification market, supported by established regulations and comprehensive policy frameworks. The Americas continue to record growth as corporate ESG commitments and regulatory developments influence procurement and reporting practices. Asia Pacific is experiencing rapid adoption due to export requirements, manufacturing supply chains and national climate policies. The Middle East & Africa is also emerging as governments and businesses incorporate sustainability into infrastructure investment, economic diversification and long-term development plans.
The global sustainability certification market is positioned for continued expansion as climate action, social responsibility and accountable governance become central to business strategy. Sustainability certifications are increasingly essential for regulatory readiness, market access, investor confidence and stakeholder trust, making them a critical component of long-term organizational resilience and responsible growth.
Key Topics Covered:
1. Market Background
1.1 Scope and Service Outlook
1.2 Executive Summary
1.3 Research Methodology
2. Analyst Recommendations
2.1 Broaden Service Portfolios with Holistic Offerings
2.2 Strengthen Transparency and Credibility
3. Global Sustainable Certification Market: Historic and Forecast
3.1 Impact Analysis of Macro Economic Factors on Global Sustainable Certification Market
3.2 Global Sustainable Certification Market: Dashboard
3.3 Global Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
3.4 Global Sustainable Certification Market: Market Value Assessment
3.5 Global Sustainable Certification Market Segmentation: By Certification Type
3.5.1 Global Sustainable Certification Market, By Certification Type Overview
3.5.2 Global Sustainable Certification Market Attractiveness Index, By Certification Type
3.5.3 Global Sustainable Certification Market Size, By Environmental, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.5.4 Global Sustainable Certification Market Size, By Social & Ethical, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.5.5 Global Sustainable Certification Market Size, By Industry-Specific, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.5.6 Global Sustainable Certification Market Size, By Holistic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6 Global Sustainable Certification Market Segmentation: By Industry Vertical
3.6.1 Global Sustainable Certification Market, By Industry Vertical Overview
3.6.2 Global Sustainable Certification Market Attractiveness Index, By Industry Vertical
3.6.3 Global Sustainable Certification Market Size, By Food & Beverage, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6.4 Global Sustainable Certification Market Size, By Construction, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6.5 Global Sustainable Certification Market Size, By Textiles, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6.6 Global Sustainable Certification Market Size, By Energy, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6.7 Global Sustainable Certification Market Size, By Manufacturing, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7 Global Sustainable Certification Market Segmentation: By End-User
3.7.1 Global Sustainable Certification Market, By End-User Overview
3.7.2 Global Sustainable Certification Market Attractiveness Index, By End-User
3.7.3 Global Sustainable Certification Market Size, By Large Corporations, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7.4 Global Sustainable Certification Market Size, By Small & Medium Enterprises, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7.5 Global Sustainable Certification Market Size, By Public Sector & NGOs, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
4. Global Sustainable Certification Market, Region Analysis
4.1 Regional Coverage of the Study
4.2 Regional Snapshot
5. Americas Sustainable Certification Market: Historic and Forecast
5.1 Americas Sustainable Certification Market: Snapshot
5.2 Americas Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.3 Americas Sustainable Certification Market: Key Factors
5.4 Americas Sustainable Certification Market: Segment Analysis
5.5 Americas Sustainable Certification Market Segmentation: By Certification Type
5.5.1 Americas Sustainable Certification Market, By Certification Type Overview
5.5.2 Americas Sustainable Certification Market Size, By Environmental, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.5.3 Americas Sustainable Certification Market Size, By Social & Ethical, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.5.4 Americas Sustainable Certification Market Size, By Industry-Specific, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.5.5 Americas Sustainable Certification Market Size, By Holistic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6 Americas Sustainable Certification Market Segmentation: By Industry Vertical
5.6.1 Americas Sustainable Certification Market, By Industry Vertical Overview
5.6.2 Americas Sustainable Certification Market Size, By Food & Beverage, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6.3 Americas Sustainable Certification Market Size, By Construction, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6.4 Americas Sustainable Certification Market Size, By Textiles, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6.5 Americas Sustainable Certification Market Size, By Energy, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6.6 Americas Sustainable Certification Market Size, By Manufacturing, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7 Americas Sustainable Certification Market Segmentation: By End-User
5.7.1 Americas Sustainable Certification Market, By End-User Overview
5.7.2 Americas Sustainable Certification Market Size, By Large Corporations, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7.3 Americas Sustainable Certification Market Size, By Small & Medium Enterprises, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7.4 Americas Sustainable Certification Market Size, By Public Sector & NGOs, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.8 Americas Sustainable Certification Market Segmentation: By Country
5.8.1 Americas Sustainable Certification Market, By Country Overview
5.8.2 United States Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.2.1 United States Sustainable Certification Market, By Certification Type
5.8.2.2 United States Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
5.8.2.3 United States Sustainable Certification Market, By End-User
5.8.3 Canada Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.3.1 Canada Sustainable Certification Market, By Certification Type
5.8.3.2 Canada Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
5.8.3.3 Canada Sustainable Certification Market, By End-User
5.8.3 Brazil Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.3.1 Brazil Sustainable Certification Market, By Certification Type
5.8.3.2 Brazil Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
5.8.3.3 Brazil Sustainable Certification Market, By End-User
5.8.4 Rest of Americas Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.4.1 Rest of Americas Sustainable Certification Market, By Certification Type
5.8.4.2 Rest of Americas Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
5.8.4.3 Rest of Americas Sustainable Certification Market, By End-User
6. Europe Sustainable Certification Market: Historic and Forecast
6.1 Europe Sustainable Certification Market: Snapshot
6.2 Europe Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.3 Europe Sustainable Certification Market: Key Factors
6.4 Europe Sustainable Certification Market: Segment Analysis
6.5 Europe Sustainable Certification Market Segmentation: By Certification Type
6.5.1 Europe Sustainable Certification Market, By Certification Type Overview
6.5.2 Europe Sustainable Certification Market Size, By Environmental, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.5.3 Europe Sustainable Certification Market Size, By Social & Ethical, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.5.4 Europe Sustainable Certification Market Size, By Industry-Specific, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.5.5 Europe Sustainable Certification Market Size, By Holistic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6 Europe Sustainable Certification Market Segmentation: By Industry Vertical
6.6.1 Europe Sustainable Certification Market, By Industry Vertical Overview
6.6.2 Europe Sustainable Certification Market Size, By Food & Beverage, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6.3 Europe Sustainable Certification Market Size, By Construction, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6.4 Europe Sustainable Certification Market Size, By Textiles, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6.5 Europe Sustainable Certification Market Size, By Energy, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6.6 Europe Sustainable Certification Market Size, By Manufacturing, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7 Europe Sustainable Certification Market Segmentation: By End-User
6.7.1 Europe Sustainable Certification Market, By End-User Overview
6.7.2 Europe Sustainable Certification Market Size, By Large Corporations, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7.3 Europe Sustainable Certification Market Size, By Small & Medium Enterprises, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7.4 Europe Sustainable Certification Market Size, By Public Sector & NGOs, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.8 Europe Sustainable Certification Market Segmentation: By Country
6.8.1 Europe Sustainable Certification Market, by Country Overview
6.8.2 Germany Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.2.1 Germany Sustainable Certification Market, By Certification Type
6.8.2.2 Germany Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
6.8.2.3 Germany Sustainable Certification Market, By End-User
6.8.3 France Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.3.1 France Sustainable Certification Market, By Certification Type
6.8.3.2 France Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
6.8.3.3 France Sustainable Certification Market, By End-User
6.8.4 United Kingdom Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.4.1 United Kingdom Sustainable Certification Market, By Certification Type
6.8.4.2 United Kingdom Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
6.8.4.3 United Kingdom Sustainable Certification Market, By End-User
6.8.5 Netherlands Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.5.1 Netherlands Sustainable Certification Market, By Certification Type
6.8.5.2 Netherlands Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
6.8.5.3 Netherlands Sustainable Certification Market, By End-User
6.8.6 Rest of Europe Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.6.1 Rest of Europe Sustainable Certification Market, By Certification Type
6.8.6.2 Rest of Europe Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
6.8.6.3 Rest of Europe Sustainable Certification Market, By End-User
7. Asia Pacific Sustainable Certification Market: Historic and Forecast
7.1 Asia Pacific Sustainable Certification Market: Snapshot
7.2 Asia Pacific Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.3 Asia Pacific Sustainable Certification Market: Key Factors
7.4 Asia Pacific Sustainable Certification Market: Segment Analysis
7.5 Asia Pacific Sustainable Certification Market Segmentation: By Certification Type
7.5.1 Asia Pacific Sustainable Certification Market, By Certification Type Overview
7.5.2 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Environmental, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.5.3 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Social & Ethical, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.5.4 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Industry-Specific, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.5.5 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Holistic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6 Asia Pacific Sustainable Certification Market Segmentation: By Industry Vertical
7.6.1 Asia Pacific Sustainable Certification Market, By Industry Vertical Overview
7.6.2 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Food & Beverage, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6.3 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Construction, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6.4 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Textiles, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6.5 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Energy, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6.6 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Manufacturing, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7 Asia Pacific Sustainable Certification Market Segmentation: By End-User
7.7.1 Asia Pacific Sustainable Certification Market, By End-User Overview
7.7.2 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Large Corporations, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7.3 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Small & Medium Enterprises, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7.4 Asia Pacific Sustainable Certification Market Size, By Public Sector & NGOs, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.8 Asia Pacific Sustainable Certification Market Segmentation: By Country
7.8.1 Asia Pacific Sustainable Certification Market, by Country Overview
7.8.2 China Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.2.1 China Sustainable Certification Market, By Certification Type
7.8.2.2 China Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
7.8.2.3 China Sustainable Certification Market, By End-User
7.8.3 Japan Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.3.1 Japan Sustainable Certification Market, By Certification Type
7.8.3.2 Japan Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
7.8.3.3 Japan Sustainable Certification Market, By End-User
7.8.4 India Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.4.1 India Sustainable Certification Market, By Certification Type
7.8.4.2 India Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
7.8.4.3 India Sustainable Certification Market, By End-User
7.8.5 Rest of Asia Pacific Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.5.1 Rest of Asia Pacific Sustainable Certification Market, By Certification Type
7.8.5.2 Rest of Asia Pacific Sustainable Certification Market, By Industry Vertical
7.8.5.3 Rest of Asia Pacific Sustainable Certification Market, By End-User
8. Middle East & Africa Sustainable Certification Market: Historic and Forecast
8.1 Middle East & Africa Sustainable Certification Market: Snapshot
8.2 Middle East & Africa Sustainable Certification Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
8.3 Middle East & Africa Sustainable Certification Market: Key Factors
8.4 Middle East and Africa Sustainable Certification Market: Segment Analysis
8.5 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Segmentation: By Certification Type
8.5.1 Middle East & Africa Sustainable Certification Market, By Certification Type Overview
8.5.2 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Environmental, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.5.3 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Social & Ethical, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.5.4 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Industry-Specific, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.5.5 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Holistic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Segmentation: By Industry Vertical
8.6.1 Middle East & Africa Sustainable Certification Market, By Industry Vertical Overview
8.6.2 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Food & Beverage, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6.3 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Construction, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6.4 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Textiles, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6.5 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Energy, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6.6 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Manufacturing, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Segmentation: By End-User
8.7.1 Middle East & Africa Sustainable Certification Market, By End-User Overview
8.7.2 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Large Corporations, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7.3 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Small & Medium Enterprises, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7.4 Middle East & Africa Sustainable Certification Market Size, By Public Sector & NGOs, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
Companies Featured
- SGS S.A. Bureau Veritas S.A. TUV Sud AG Intertek Group plc UL Solutions Inc. DNV AS Eurofins Scientific SE
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