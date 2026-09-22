Aya Gold & Silver Reports High-Grade Drill Exploration Results At Boumadine

...
Forward-Looking Statements
This press release contains“forward-looking statements” or“forward-looking information” within the meaning of applicable securities laws and other statements that are not historical facts. Forward-looking statements are included to provide information about management's current expectations, estimates and projections regarding Aya's future growth and business prospects (including the timing and development of deposits and the success of exploration activities) and other opportunities as of the date of this press release.
All statements, other than statements of historical fact included in this press release, regarding the Company's strategy, future operations, technical assessments, prospects, plans and objectives of management are forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Wherever possible, words such as "aim", "anticipate", "assume", "believe", "estimate", "expect", "goal", "guidance", "intend", "objective", "plan", "potential", "strategy", "target", and similar expressions or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might", "will", or are "likely" to be taken, occur or be achieved, have been used to identify such forward-looking information. Forward-looking statements in this press release include, but are not limited to, statements with respect to: the potential for continued mineral resource growth and further expansion of mineralization along the Boumadine Main Trend in all directions; the Boumadine 2026 and 2027 exploration program; the expected completion date and content of the Boumadine feasibility study; the next steps with respect to the development and exploration of the Boumadine project, including infill drilling over the next 15 months, a drill program of approximately 360,000 m, follow-up drilling on the 8 km Asirem trend, testing and geological work.
Forward-looking information is based upon certain assumptions and other important factors that, if untrue, could cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from future results, performance or achievements expressed or implied by such information or statements. There can be no assurance that such information or statements will prove to be accurate. Key assumptions upon which the Company's forward-looking information is based include without limitation, assumptions regarding development and exploration activities; the Company's ability to execute its business plans and objectives; the ability to commence and successfully execute planned drilling and exploration activities; the accuracy of the Company's geological interpretations and the continuity of mineralization in areas targeted for exploration; the continued validity and good standing of the mining titles necessary to conduct the planned exploration activities; the timely receipt of necessary approvals or permits; the ability to obtain timely financing on reasonable terms when required; future social, economic and political conditions remaining consistent with those currently prevailing; the availability of qualified contractors, consultants, suppliers, equipment, materials and labour on commercially reasonable terms; the cooperation of government authorities, municipalities and other stakeholders; future drilling results being generally consistent with the Company's expectations and current geological interpretations; the ability to complete planned infill and exploration drilling substantially in accordance with the anticipated scope and timelines; the availability and reliability of the technical, geological, metallurgical, engineering, environmental and economic information required to complete the feasibility study within the scope currently contemplated; and the successful completion of the required studies and the feasibility study within the anticipated timeframe.
Readers are cautioned that the foregoing list is not exhaustive of all factors and assumptions which may have been used. Forward-looking statements are also subject to risks and uncertainties facing the Company's business, any of which could have a material adverse effect on the Company's business, financial condition, results of operations and growth prospects. Some of the risks the Company faces and the uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements include, among others: Aya's ability to execute on its plans relating to the Boumadine Project, including the timing thereof; the speculative nature of mineral exploration and development; the inherent risks involved in the exploration and development of mineral properties; the risk that exploration, drilling, testing and geological work may not result in the discovery of additional mineralization or the expansion or conversion of mineral resources as anticipated; the risk that future drilling results may not be consistent with the Company's expectations or current geological interpretations; the risk that the continuity, grade and extent of mineralization may differ from current interpretations and estimates; risks and uncertainties relating to the timing, scope, completion and results of the Company's planned exploration and drilling programs; risks and uncertainties relating to the timing, scope, assumptions, conclusions and results of the feasibility study; the risk that geological, metallurgical, engineering, environmental and other technical information required to complete the feasibility study may be unavailable, incomplete or unreliable; risks and hazards associated with the business of mineral exploration, development and mining, including environmental hazards, industrial accidents and unusual or unexpected geological or structural formations; risks related to Aya's operations in Morocco; Aya's ability to obtain and renew necessary permits and licences; restrictions on mining and changes in laws and regulations governing exploration and development activities in the jurisdictions in which Aya operates; inadequate or unreliable infrastructure; Aya's ability to attract and retain qualified employees and contractors and the availability of qualified contractors, consultants, suppliers, equipment and materials; Aya's ability to obtain financing when required on acceptable terms; unforeseen expenses and cost increases; disruptions to Aya's business operations; third-party risks; occupational health and safety risks; climate change and weather disruptions; general economic conditions; competition risk; force majeure; and other risks described in the Company's documents filed with Canadian and U.S. securities regulatory authorities.
In addition, readers are directed to carefully review the detailed risk discussion in the Company's Annual Information Form and Management's Discussion & Analysis for the year ended December 31, 2025, filed on SEDAR+ and on EDGAR, which discussions are incorporated by reference in this press release, for a fuller understanding of the risks and uncertainties that affect the Company's business and operations.
Although the Company believes its expectations are based upon reasonable assumptions and has attempted to identify important factors that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in forward-looking statements, there may be other factors that cause actions, events or results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such information. As such, these risks are not exhaustive; however, they should be considered carefully. If any of these risks or uncertainties materialize, actual results may vary materially from those anticipated in the forward-looking statements found herein. Due to the risks, uncertainties, and assumptions inherent in forward-looking statements, readers should not place undue reliance on forward-looking statements.
Forward-looking statements contained herein are presented for the purpose of assisting investors in understanding the Company's business plans, financial performance and condition and may not be appropriate for other purposes.
The forward-looking statements contained herein are made only as of the date hereof. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law. The Company qualifies all of its forward-looking statements by these cautionary statements.
The Company may make decisions to advance the development of its mineral projects prior to the completion of a feasibility study establishing mineral reserves that demonstrate economic and technical viability. The decision to proceed with development in the absence of such a feasibility study involves materially greater technical and economic risks, including increased uncertainty as to mineral recovery, capital and operating costs, production rates, mine design and overall economic viability. There can be no assurance that any project advanced on this basis will ultimately be technically or economically viable or achieve the anticipated results.
Appendix 1 - Full Drill Results from Boumadine (core lengths)
| DDH No.
| From
| To
| Au
| Ag
| Length*
| Cu
| Pb
| Zn
| Mo
| Ag Eq**
| (m)
| (m)
| (g/t)
| (g/t)
| (m)
| (%)
| (%)
| (%)
| (g/t)
| (g/t)
| BOU-DD26-766
| 193.4
| 198.2
| 0.89
| 167
| 4.8
| 0.0
| 0.8
| 2.0
| 7
| 304
| BOU-DD26-766
| 204.1
| 207.0
| 0.37
| 89
| 2.9
| 0.0
| 0.4
| 0.5
| 12
| 139
| BOU-DD26-801
| 322.7
| 324.1
| 0.30
| 32
| 1.4
| 0.0
| 0.8
| 1.2
| 29
| 103
| BOU-DD26-801
| 437.0
| 438.0
| 0.49
| 41
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.5
| 843
| 116
| BOU-DD26-801
| 447.6
| 448.4
| 0.30
| 44
| 0.8
| 0.0
| 1.2
| 1.8
| 68
| 133
| BOU-DD26-802
| 206.7
| 207.5
| 0.19
| 51
| 0.8
| 0.1
| 0.6
| 0.9
| 5
| 103
| BOU-DD26-803
| 273.5
| 274.8
| 0.81
| 16
| 1.3
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 4
| 100
| BOU-DD26-803
| 354.0
| 355.5
| 0.87
| 66
| 1.5
| 0.1
| 0.2
| 0.7
| 10
| 167
| BOU-DD26-804
| 120.0
| 121.0
| 0.49
| 27
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 8
| 79
| BOU-DD26-804
| 198.0
| 200.1
| 1.45
| 95
| 2.1
| 0.2
| 3.7
| 5.7
| 1
| 427
| BOU-DD26-804
| 206.4
| 207.2
| 1.13
| 18
| 0.8
| 0.0
| 0.6
| 3.0
| 3
| 195
| BOU-DD26-804
| 404.0
| 404.5
| 0.96
| 34
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 1
| 131
| BOU-DD26-805
| 265.9
| 266.8
| 0.49
| 26
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 5
| 75
| BOU-DD26-805
| 267.7
| 274.5
| 0.47
| 117
| 6.8
| 0.0
| 1.0
| 1.7
| 40
| 214
| Including
| 271.2
| 272.6
| 1.07
| 397
| 1.4
| 0.0
| 3.1
| 5.2
| 65
| 659
| BOU-DD26-805
| 307.2
| 308.2
| 1.03
| 5
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 5
| 100
| BOU-DD26-805
| 338.2
| 339.2
| 0.88
| 156
| 1.0
| 0.0
| 2.0
| 6.4
| 883
| 420
| BOU-DD26-805
| 348.7
| 352.6
| 0.72
| 66
| 3.9
| 0.0
| 0.9
| 0.8
| 10
| 164
| BOU-DD26-805
| 358.6
| 360.3
| 0.52
| 243
| 1.7
| 0.0
| 2.6
| 3.7
| 62
| 416
| BOU-DD26-805
| 371.5
| 372.4
| 0.28
| 53
| 0.9
| 0.0
| 1.2
| 4.0
| 77
| 183
| BOU-DD26-806
| 27.4
| 27.9
| 1.71
| 16
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 8
| 184
| BOU-DD26-806
| 32.2
| 33.1
| 0.21
| 46
| 0.9
| 0.2
| 0.4
| 0.3
| 20
| 91
| BOU-DD26-806
| 106.3
| 107.0
| 0.38
| 32
| 0.7
| 0.1
| 0.5
| 0.7
| 6
| 94
| BOU-DD26-806
| 258.8
| 259.3
| 0.47
| 39
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 1.1
| 12
| 111
| BOU-DD26-806
| 282.0
| 283.2
| 2.62
| 29
| 1.2
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 7
| 268
| BOU-DD26-807
| 267.0
| 268.0
| 0.63
| 6
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 12
| 64
| BOU-DD26-807
| 322.6
| 323.6
| 1.41
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 9
| 131
| BOU-DD26-807
| 346.7
| 347.2
| 0.39
| 56
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 1.4
| 31
| 126
| BOU-DD26-807
| 431.6
| 432.6
| 0.59
| 10
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 4
| 69
| BOU-DD26-807
| 446.8
| 448.3
| 1.31
| 102
| 1.5
| 0.0
| 0.6
| 1.5
| 63
| 263
| BOU-DD26-807
| 449.2
| 450.1
| 0.56
| 9
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 6
| 61
| BOU-DD26-807
| 453.0
| 454.8
| 0.82
| 66
| 1.8
| 0.0
| 0.6
| 2.2
| 38
| 198
| BOU-DD26-807
| 458.8
| 467.7
| 0.65
| 92
| 8.9
| 0.0
| 1.4
| 2.6
| 92
| 231
| Including
| 466.1
| 467.7
| 1.66
| 245
| 1.6
| 0.0
| 3.5
| 6.4
| 272
| 596
| BOU-DD26-807
| 470.4
| 471.3
| 0.56
| 41
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 2.0
| 176
| 144
| BOU-DD26-807
| 487.9
| 488.5
| 0.62
| 26
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 6
| 91
| BOU-DD26-808
| 154.0
| 155.0
| 0.76
| 21
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 2
| 101
| BOU-DD26-808
| 158.0
| 161.0
| 0.27
| 36
| 3.0
| 0.0
| 0.8
| 1.1
| 6
| 97
| BOU-DD26-808
| 185.6
| 188.0
| 0.43
| 294
| 2.4
| 0.0
| 0.5
| 1.2
| 7
| 368
| BOU-DD26-808
| 224.0
| 225.0
| 0.29
| 149
| 1.0
| 0.3
| 9.0
| 5.8
| 4
| 485
| BOU-DD26-808
| 229.0
| 230.0
| 0.74
| 26
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 28
| 102
| BOU-DD26-808
| 256.0
| 259.0
| 0.64
| 10
| 3.0
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 6
| 78
| BOU-DD26-808
| 262.0
| 263.0
| 0.53
| 46
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 7
| 97
| BOU-DD26-808
| 315.4
| 317.0
| 0.67
| 7
| 1.6
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 5
| 72
| BOU-DD26-808
| 366.2
| 367.6
| 0.71
| 15
| 1.4
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 10
| 91
| BOU-DD26-808
| 395.1
| 395.6
| 1.69
| 23
| 0.5
| 0.1
| 0.5
| 0.3
| 13
| 198
| BOU-DD26-808
| 396.5
| 397.1
| 0.60
| 16
| 0.6
| 0.1
| 0.4
| 0.2
| 5
| 86
| BOU-DD26-808
| 413.0
| 413.7
| 0.41
| 20
| 0.7
| 0.1
| 0.5
| 1.5
| 5
| 101
| BOU-DD26-809
| 99.5
| 102.1
| 3.25
| 32
| 2.6
| 0.2
| 0.1
| 0.2
| 9
| 345
| BOU-DD26-809
| 165.8
| 166.4
| 0.88
| 39
| 0.6
| 0.1
| 2.5
| 1.8
| 2
| 208
| BOU-DD26-809
| 283.0
| 284.0
| 0.80
| 27
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 3
| 104
| BOU-DD26-810
| 109.1
| 111.2
| 0.35
| 36
| 2.1
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 17
| 80
| BOU-DD26-811
| 0.0
| 252.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-812
| 128.0
| 129.0
| 0.10
| 50
| 1.0
| 0.1
| 0.2
| 1.3
| 8
| 97
| BOU-DD26-812
| 135.9
| 138.5
| 0.56
| 20
| 2.6
| 0.0
| 0.6
| 0.2
| 6
| 87
| BOU-DD26-812
| 295.0
| 296.0
| 0.54
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 12
| 56
| BOU-DD26-813
| 108.0
| 109.0
| 0.83
| 0
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 75
| BOU-DD26-814
| 213.5
| 226.6
| 0.63
| 145
| 13.1
| 0.0
| 1.4
| 1.7
| 61
| 267
| Including
| 214.4
| 217.4
| 1.47
| 360
| 3.0
| 0.0
| 0.8
| 2.8
| 70
| 566
| BOU-DD26-814
| 230.4
| 231.4
| 0.11
| 40
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 1.3
| 13
| 84
| BOU-DD26-814
| 232.4
| 233.4
| 0.34
| 115
| 1.0
| 0.0
| 1.2
| 2.2
| 12
| 213
| BOU-DD26-814
| 259.3
| 260.3
| 1.00
| 18
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 10
| 111
| BOU-DD26-814
| 264.3
| 264.8
| 1.10
| 37
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 17
| 139
| BOU-DD26-815
| 215.0
| 215.8
| 0.60
| 49
| 0.8
| 0.0
| 0.2
| 1.1
| 32
| 131
| BOU-DD26-815
| 229.1
| 236.8
| 0.90
| 37
| 7.7
| 0.0
| 0.2
| 2.4
| 18
| 174
| Including
| 233.0
| 236.8
| 1.38
| 58
| 3.8
| 0.1
| 0.2
| 4.5
| 19
| 282
| BOU-DD26-815
| 258.0
| 259.0
| 1.06
| 981
| 1.0
| 1.0
| 0.2
| 0.7
| 51
| 1,174
| BOU-DD26-815
| 274.0
| 275.0
| 0.78
| 2
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 9
| 76
| BOU-DD26-815
| 397.3
| 397.9
| 0.13
| 49
| 0.6
| 0.0
| 0.4
| 0.5
| 11
| 79
| BOU-DD26-816
| 156.5
| 157.0
| 0.58
| 33
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 0.7
| 6
| 112
| BOU-DD26-817
| 165.3
| 165.9
| 0.40
| 47
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 0.1
| 7
| 93
| BOU-DD26-817
| 180.8
| 181.6
| 0.89
| 30
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 16
| 113
| BOU-DD26-817
| 182.2
| 182.8
| 0.42
| 22
| 0.6
| 0.0
| 0.4
| 0.1
| 17
| 72
| BOU-DD26-817
| 237.2
| 247.0
| 0.73
| 168
| 9.8
| 0.0
| 0.9
| 1.2
| 103
| 278
| Including
| 238.2
| 241.5
| 1.66
| 408
| 3.3
| 0.0
| 2.5
| 2.7
| 196
| 664
| BOU-DD26-817
| 251.0
| 253.0
| 0.10
| 54
| 2.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 17
| 65
| BOU-DD26-817
| 255.7
| 256.3
| 0.64
| 111
| 0.6
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 11
| 170
| BOU-DD26-818
| 0.0
| 270.0
| 0.00
| 0
| 270.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 0
| BOU-DD26-819
| 256.1
| 256.6
| 0.70
| 20
| 0.5
| 0.0
| 0.8
| 1.6
| 5
| 131
| BOU-DD26-820
| 7.4
| 9.0
| 0.60
| 24
| 1.6
| 0.1
| 1.7
| 0.1
| 20
| 115
| BOU-DD26-821
| 141.9
| 148.5
| 0.43
| 63
| 6.6
| 0.2
| 1.5
| 2.1
| 6
| 192
| Including
| 141.9
| 145.4
| 0.47
| 93
| 3.5
| 0.3
| 2.4
| 2.7
| 10
| 260
| BOU-DD26-821
| 239.0
| 240.0
| 0.09
| 51
| 1.0
| 0.0
| 5.1
| 1.8
| 1
| 195
| BOU-DD26-821
| 314.0
| 314.8
| 0.67
| 9
| 0.8
| 0.0
| 0.2
| 0.7
| 2
| 90
| BOU-DD26-822
| 224.0
| 224.7
| 0.27
| 54
| 0.7
| 0.0
| 0.4
| 0.5
| 390
| 103
| BOU-DD26-822
| 303.5
| 304.0
| 0.96
| 87
| 0.5
| 0.0
| 1.0
| 4.4
| 20
| 283
| BOU-DD26-823
| 79.5
| 84.7
| 0.39
| 407
| 5.2
| 0.0
| 4.7
| 3.1
| 14
| 596
| Including
| 79.5
| 82.7
| 0.44
| 595
| 3.2
| 0.0
| 5.7
| 4.1
| 16
| 829
| BOU-DD26-823
| 95.9
| 97.5
| 0.71
| 343
| 1.6
| 0.0
| 1.9
| 7.1
| 10
| 589
| BOU-DD26-823
| 110.0
| 111.0
| 2.49
| 7
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 231
| BOU-DD26-823
| 114.0
| 115.0
| 1.24
| 14
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 1.0
| 1
| 152
| BOU-DD26-824
| 34.7
| 35.4
| 0.14
| 41
| 0.7
| 0.1
| 1.9
| 3.1
| 6
| 158
| BOU-DD26-825
| 236.6
| 237.3
| 1.61
| 79
| 0.7
| 0.0
| 2.0
| 6.2
| 1,484
| 414
| BOU-DD26-825
| 255.0
| 256.0
| 0.20
| 54
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 1.2
| 28
| 98
| BOU-DD26-825
| 262.0
| 263.0
| 0.09
| 67
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 88
| 80
| BOU-DD26-825
| 268.9
| 269.9
| 0.45
| 38
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 2.1
| 40
| 129
| BOU-DD26-825
| 374.2
| 376.1
| 0.57
| 38
| 1.9
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 20
| 100
| BOU-DD26-825
| 414.8
| 415.5
| 0.49
| 39
| 0.7
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| 80
| 91
| BOU-DD26-825
| 462.8
| 463.5
| 1.31
| 28
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 1.0
| 35
| 170
| BOU-DD26-826
| 161.5
| 162.0
| 0.54
| 43
| 0.5
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 36
| 96
| BOU-DD26-826
| 451.0
| 451.8
| 0.77
| 15
| 0.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 22
| 86
| BOU-DD26-826
| 493.0
| 494.0
| 1.14
| 19
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 37
| 127
| BOU-DD26-826
| 498.3
| 501.0
| 0.68
| 41
| 2.7
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 138
| 118
| BOU-DD26-826
| 519.6
| 521.9
| 0.73
| 35
| 2.3
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 118
| 123
| BOU-DD26-827
| 0.0
| 282.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-828
| 265.5
| 266.1
| 0.69
| 19
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 1.0
| 10
| 109
| BOU-DD26-828
| 286.2
| 288.0
| 2.37
| 91
| 1.8
| 0.1
| 2.4
| 3.4
| 4
| 425
| BOU-DD26-828
| 341.6
| 343.3
| 2.71
| 84
| 1.7
| 0.1
| 3.2
| 6.6
| 5
| 529
| BOU-DD26-829
| 159.0
| 160.7
| 0.03
| 64
| 1.7
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 68
| BOU-DD26-829
| 161.6
| 162.5
| 0.03
| 60
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2
| 63
| BOU-DD26-830
| 325.4
| 326.0
| 0.47
| 32
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 1.6
| 18
| 113
| BOU-DD26-830
| 348.0
| 349.0
| 0.80
| 3
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 15
| 82
| BOU-DD26-830
| 475.0
| 476.0
| 0.26
| 55
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.0
| 1
| 83
| BOU-DD26-830
| 509.1
| 511.5
| 0.54
| 23
| 2.4
| 0.1
| 0.4
| 0.6
| 10
| 95
| BOU-DD26-830
| 540.1
| 541.0
| 0.59
| 25
| 0.9
| 0.0
| 2.1
| 2.2
| 14
| 164
| BOU-DD26-830
| 549.8
| 551.3
| 1.60
| 48
| 1.5
| 0.2
| 0.8
| 0.6
| 21
| 235
| BOU-DD26-831
| 318.8
| 319.7
| 13.22
| 265
| 0.9
| 0.7
| 2.6
| 3.3
| 5
| 1,617
| BOU-DD26-831
| 322.7
| 323.7
| 0.68
| 43
| 1.0
| 0.1
| 1.7
| 5.7
| 7
| 257
| BOU-DD26-831
| 352.5
| 354.8
| 2.30
| 109
| 2.3
| 0.1
| 2.4
| 4.2
| 5
| 456
| BOU-DD26-831
| 356.0
| 356.8
| 0.05
| 49
| 0.8
| 0.0
| 1.7
| 5.2
| 4
| 196
| BOU-DD26-832
| 117.6
| 118.1
| 0.84
| 20
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 6
| 110
| BOU-DD26-833
| 60.4
| 61.0
| 0.63
| 23
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 10
| 87
| BOU-DD26-833
| 61.5
| 63.1
| 0.31
| 46
| 1.6
| 0.0
| 0.6
| 1.6
| 11
| 118
| BOU-DD26-833
| 84.0
| 89.6
| 0.37
| 62
| 5.6
| 0.0
| 1.1
| 2.2
| 22
| 164
| BOU-DD26-834
| 286.7
| 288.8
| 0.62
| 41
| 2.1
| 0.0
| 0.2
| 2.3
| 110
| 151
| BOU-DD26-834
| 300.2
| 300.8
| 0.69
| 10
| 0.6
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 42
| 74
| BOU-DD26-834
| 367.6
| 373.3
| 2.70
| 342
| 5.7
| 0.1
| 1.3
| 3.8
| 292
| 696
| BOU-DD26-834
| 375.3
| 382.2
| 0.56
| 151
| 6.9
| 0.0
| 1.4
| 2.1
| 190
| 277
| BOU-DD26-834
| 416.0
| 421.5
| 0.81
| 29
| 5.5
| 0.0
| 0.2
| 0.7
| 182
| 122
| BOU-DD26-835
| 40.9
| 41.9
| 0.59
| 33
| 1.0
| 0.4
| 1.7
| 3.7
| 72
| 224
| BOU-DD26-835
| 174.3
| 175.6
| 0.37
| 44
| 1.3
| 0.1
| 0.1
| 0.5
| 6
| 95
| BOU-DD26-835
| 360.6
| 362.8
| 4.77
| 101
| 2.2
| 0.2
| 0.2
| 0.7
| 6
| 560
| BOU-DD26-836
| 139.1
| 139.7
| 1.18
| 25
| 0.6
| 0.1
| 0.2
| 1.1
| 1
| 164
| BOU-DD26-836
| 277.5
| 278.4
| 0.52
| 14
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 1.0
| 5
| 90
| BOU-DD26-837
| 305.8
| 307.4
| 0.56
| 14
| 1.6
| 0.1
| 0.4
| 0.3
| 3
| 82
| BOU-DD26-838
| 211.7
| 212.6
| 0.40
| 66
| 0.9
| 0.0
| 0.6
| 0.8
| 13
| 130
| BOU-DD26-838
| 230.3
| 235.3
| 1.45
| 356
| 5.0
| 0.0
| 2.9
| 3.3
| 694
| 622
| Including
| 231.3
| 233.3
| 3.00
| 835
| 2.0
| 0.1
| 6.8
| 7.4
| 1,558
| 1,413
| BOU-DD26-838
| 243.1
| 244.0
| 0.43
| 40
| 0.9
| 0.1
| 0.2
| 2.5
| 88
| 138
| BOU-DD26-838
| 245.0
| 246.0
| 0.17
| 53
| 1.0
| 0.0
| 2.8
| 2.1
| 41
| 165
| BOU-DD26-838
| 251.8
| 253.1
| 0.15
| 60
| 1.3
| 0.0
| 3.7
| 3.3
| 19
| 211
| BOU-DD26-838
| 307.0
| 308.0
| 0.45
| 25
| 1.0
| 0.0
| 0.5
| 1.6
| 9
| 107
| BOU-DD26-838
| 349.0
| 349.7
| 1.18
| 65
| 0.7
| 0.0
| 1.9
| 3.7
| 8
| 285
| BOU-DD26-838
| 353.7
| 354.2
| 0.39
| 58
| 0.5
| 0.0
| 2.7
| 4.4
| 10
| 235
| BOU-DD26-839
| 166.5
| 167.0
| 0.64
| 26
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 9
| 92
| BOU-DD26-839
| 309.0
| 314.6
| 1.27
| 138
| 5.6
| 0.0
| 1.5
| 2.4
| 46
| 333
| BOU-DD26-839
| 318.3
| 319.3
| 0.38
| 20
| 1.0
| 0.0
| 0.5
| 0.0
| 6
| 66
| BOU-DD26-839
| 350.0
| 351.0
| 0.36
| 18
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 34
| 52
| BOU-DD26-839
| 385.6
| 386.2
| 2.86
| 139
| 0.6
| 0.0
| 1.6
| 4.9
| 2,507
| 572
| BOU-DD26-839
| 406.6
| 407.2
| 0.75
| 66
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 0.1
| 96
| 140
| BOU-DD26-840
| 81.6
| 82.3
| 0.55
| 40
| 0.7
| 0.2
| 0.1
| 0.5
| 6
| 114
| BOU-DD26-840
| 83.6
| 84.2
| 0.03
| 101
| 0.6
| 0.2
| 0.1
| 6.6
| 7
| 251
| BOU-DD26-840
| 210.7
| 211.2
| 0.67
| 15
| 0.5
| 0.0
| 0.4
| 0.3
| 8
| 90
| BOU-DD26-841
| 26.3
| 26.8
| 1.15
| 47
| 0.5
| 0.1
| 1.1
| 2.4
| 0
| 225
| BOU-DD26-841
| 137.8
| 138.4
| 0.93
| 36
| 0.6
| 0.1
| 1.0
| 3.1
| 7
| 211
| BOU-DD26-841
| 205.7
| 206.7
| 0.17
| 60
| 1.0
| 0.3
| 0.1
| 0.1
| 6
| 99
| BOU-DD26-841
| 313.2
| 314.2
| 0.03
| 128
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 1
| 135
| BOU-DD26-842
| 0.0
| 207.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-843
| 0.0
| 270.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-844
| 103.2
| 104.1
| 0.15
| 54
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 1.3
| 12
| 105
| BOU-DD26-844
| 150.0
| 152.0
| 0.90
| 3
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 2
| 89
| BOU-DD26-844
| 171.0
| 172.0
| 0.89
| 16
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 9
| 97
| BOU-DD26-844
| 175.3
| 177.0
| 1.04
| 47
| 1.7
| 0.0
| 0.8
| 5.3
| 13
| 266
| BOU-DD26-845
| 100.8
| 101.7
| 0.18
| 48
| 0.9
| 0.0
| 0.8
| 1.1
| 7
| 102
| BOU-DD26-845
| 106.9
| 110.1
| 0.62
| 66
| 3.2
| 0.0
| 2.1
| 2.8
| 15
| 219
| BOU-DD26-845
| 409.7
| 410.7
| 1.27
| 56
| 1.0
| 0.1
| 1.1
| 2.1
| 9
| 244
| BOU-DD26-845
| 421.2
| 421.7
| 0.23
| 37
| 0.5
| 0.4
| 0.1
| 0.6
| 6
| 100
| BOU-DD26-846
| 72.0
| 72.6
| 0.41
| 41
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 0.9
| 5
| 103
| BOU-DD26-846
| 171.5
| 172.5
| 1.96
| 15
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 5
| 195
| BOU-DD26-846
| 175.2
| 176.5
| 0.37
| 32
| 1.3
| 0.1
| 0.0
| 0.3
| 4
| 84
| BOU-DD26-846
| 203.5
| 204.4
| 0.13
| 203
| 0.9
| 0.5
| 0.5
| 0.4
| 5
| 268
| BOU-DD26-847
| 161.0
| 162.0
| 1.87
| 12
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 2
| 184
| BOU-DD26-847
| 168.5
| 169.4
| 0.25
| 46
| 0.9
| 0.0
| 1.3
| 2.7
| 209
| 153
| BOU-DD26-847
| 193.4
| 201.6
| 0.47
| 246
| 8.2
| 0.0
| 3.6
| 2.3
| 352
| 410
| Including
| 194.3
| 195.6
| 2.15
| 1,155
| 1.3
| 0.1
| 16.4
| 5.7
| 680
| 1,789
| BOU-DD26-847
| 204.2
| 209.0
| 0.61
| 242
| 4.8
| 0.0
| 3.1
| 4.5
| 292
| 454
| Including
| 205.8
| 208.0
| 1.08
| 438
| 2.2
| 0.1
| 6.1
| 8.2
| 389
| 827
| BOU-DD26-847
| 213.4
| 214.3
| 0.08
| 33
| 0.9
| 0.0
| 0.6
| 1.5
| 51
| 84
| BOU-DD26-848
| 259.7
| 284.0
| 0.61
| 239
| 24.3
| 0.1
| 1.9
| 2.6
| 296
| 392
| Including
| 265.6
| 275.6
| 1.08
| 488
| 10.0
| 0.1
| 3.9
| 5.2
| 170
| 776
| BOU-DD26-848
| 290.0
| 291.0
| 0.29
| 46
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.7
| 33
| 92
| BOU-DD26-848
| 319.6
| 320.2
| 0.34
| 69
| 0.6
| 0.0
| 1.7
| 2.1
| 13
| 175
| BOU-DD26-849
| 308.7
| 309.7
| 0.63
| 13
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 5
| 81
| BOU-DD26-849
| 317.7
| 320.2
| 0.46
| 156
| 2.5
| 0.2
| 1.7
| 5.9
| 25
| 361
| BOU-DD26-849
| 331.6
| 341.5
| 0.43
| 63
| 9.9
| 0.1
| 0.7
| 1.4
| 257
| 152
| BOU-DD26-849
| 345.0
| 354.5
| 0.38
| 34
| 9.5
| 0.0
| 0.5
| 2.5
| 71
| 132
| BOU-DD26-849
| 361.0
| 362.0
| 0.37
| 23
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 1.0
| 28
| 83
| BOU-DD26-849
| 372.8
| 373.5
| 0.30
| 34
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 18
| 64
| BOU-DD26-850
| 89.7
| 90.7
| 2.71
| 63
| 1.0
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 11
| 321
| BOU-DD26-850
| 158.0
| 158.6
| 0.57
| 16
| 0.6
| 0.0
| 0.7
| 0.9
| 6
| 98
| BOU-DD26-850
| 159.6
| 160.2
| 0.49
| 19
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 0.4
| 13
| 78
| BOU-DD26-850
| 162.9
| 164.7
| 0.27
| 52
| 1.8
| 0.0
| 2.1
| 1.4
| 11
| 147
| BOU-DD26-850
| 167.3
| 167.8
| 0.56
| 28
| 0.5
| 0.0
| 0.5
| 1.7
| 14
| 124
| BOU-DD26-850
| 176.9
| 177.6
| 0.31
| 26
| 0.7
| 0.0
| 1.3
| 1.5
| 6
| 108
| BOU-DD26-850
| 206.0
| 207.0
| 0.08
| 105
| 1.0
| 1.5
| 0.7
| 0.2
| 29
| 248
| BOU-DD26-850
| 336.8
| 337.6
| 0.79
| 12
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 6
| 87
| BOU-DD26-850
| 484.7
| 485.3
| 0.43
| 27
| 0.6
| 0.1
| 0.3
| 0.6
| 2
| 90
| BOU-DD26-851
| 145.5
| 146.0
| 0.63
| 83
| 0.5
| 0.0
| 3.6
| 6.5
| 9
| 340
| BOU-DD26-851
| 211.6
| 212.5
| 0.56
| 8
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 1.2
| 74
| 89
| BOU-DD26-851
| 213.4
| 214.3
| 0.39
| 15
| 0.9
| 0.0
| 0.9
| 1.8
| 14
| 105
| BOU-DD26-851
| 219.0
| 220.0
| 0.54
| 14
| 1.0
| 0.0
| 0.7
| 1.5
| 15
| 107
| BOU-DD26-852
| 381.0
| 382.0
| 0.71
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 12
| 70
| BOU-DD26-852
| 391.5
| 393.1
| 0.94
| 39
| 1.6
| 0.2
| 0.2
| 0.1
| 15
| 143
| BOU-DD26-852
| 397.0
| 398.0
| 0.61
| 14
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 2.2
| 24
| 116
| BOU-DD26-852
| 399.9
| 405.4
| 0.48
| 24
| 5.5
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 8
| 74
| BOU-DD26-852
| 419.6
| 420.1
| 1.08
| 51
| 0.5
| 0.0
| 0.5
| 7.4
| 7
| 310
| BOU-DD26-852
| 443.6
| 444.4
| 0.89
| 55
| 0.8
| 0.0
| 0.7
| 4.8
| 18
| 248
| BOU-DD26-852
| 445.2
| 446.2
| 0.47
| 25
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.8
| 13
| 91
| BOU-DD26-852
| 447.2
| 448.2
| 0.20
| 38
| 1.0
| 0.1
| 0.3
| 0.1
| 20
| 73
| BOU-DD26-852
| 449.2
| 461.6
| 0.63
| 21
| 12.4
| 0.0
| 0.3
| 0.8
| 16
| 102
| BOU-DD26-852
| 466.1
| 468.0
| 0.83
| 26
| 1.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 7
| 103
| BOU-DD26-852
| 471.0
| 472.0
| 1.97
| 20
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 8
| 199
| BOU-DD26-852
| 516.7
| 518.2
| 1.17
| 58
| 1.5
| 0.0
| 1.6
| 5.0
| 11
| 298
| BOU-DD26-853
| 214.4
| 215.1
| 1.89
| 24
| 0.7
| 0.1
| 1.5
| 3.3
| 5
| 293
| BOU-DD26-853
| 216.0
| 217.0
| 0.45
| 22
| 1.0
| 0.0
| 1.0
| 0.9
| 6
| 104
| BOU-DD26-853
| 228.7
| 230.3
| 1.07
| 79
| 1.6
| 0.2
| 4.5
| 5.4
| 2
| 381
| BOU-DD26-854
| 384.0
| 385.0
| 0.03
| 87
| 1.0
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 1
| 95
| BOU-DD26-854
| 545.6
| 546.1
| 0.42
| 17
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 6
| 59
| BOU-DD26-854
| 619.0
| 619.8
| 0.72
| 11
| 0.8
| 0.1
| 1.0
| 2.3
| 6
| 145
| BOU-DD26-855
| 216.0
| 217.0
| 0.62
| 5
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.4
| 7
| 72
| BOU-DD26-855
| 238.8
| 243.3
| 0.87
| 39
| 4.5
| 0.0
| 1.4
| 4.4
| 28
| 238
| BOU-DD26-855
| 247.3
| 248.0
| 0.68
| 66
| 0.7
| 0.1
| 1.4
| 5.0
| 30
| 267
| BOU-DD26-856
| 257.5
| 258.0
| 0.56
| 29
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 2
| 99
| BOU-DD26-857
| 0.0
| 756.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-858
| 136.4
| 138.6
| 0.14
| 134
| 2.2
| 0.5
| 0.3
| 6.3
| 7
| 320
| BOU-DD26-858
| 257.4
| 258.0
| 2.25
| 16
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 8
| 225
| BOU-DD26-858
| 277.0
| 277.8
| 0.52
| 12
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 2
| 71
| BOU-DD26-858
| 293.3
| 293.9
| 2.51
| 167
| 0.6
| 0.2
| 2.6
| 3.4
| 2
| 526
| BOU-DD26-858
| 300.0
| 301.6
| 3.75
| 58
| 1.6
| 0.1
| 0.2
| 0.3
| 3
| 414
| BOU-DD26-858
| 318.5
| 319.1
| 1.94
| 8
| 0.6
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 0
| 186
| BOU-DD26-859
| 43.1
| 43.6
| 0.30
| 30
| 0.5
| 0.0
| 1.1
| 1.5
| 6
| 110
| BOU-DD26-859
| 94.0
| 95.0
| 0.52
| 20
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 1.8
| 2
| 109
| BOU-DD26-859
| 99.0
| 104.4
| 1.06
| 101
| 5.4
| 0.1
| 0.3
| 1.6
| 2
| 239
| BOU-DD26-860
| 159.5
| 160.8
| 0.43
| 122
| 1.3
| 0.0
| 1.9
| 1.3
| 32
| 223
| BOU-DD26-860
| 162.4
| 165.0
| 0.17
| 50
| 2.6
| 0.0
| 0.8
| 1.3
| 58
| 109
| BOU-DD26-861
| 213.8
| 217.9
| 1.06
| 794
| 4.1
| 0.1
| 1.8
| 4.2
| 605
| 1,030
| Including
| 216.0
| 217.0
| 1.90
| 2,477
| 1.0
| 0.4
| 3.2
| 3.4
| 997
| 2,827
| BOU-DD26-861
| 230.3
| 231.0
| 0.26
| 40
| 0.7
| 0.0
| 0.9
| 4.7
| 15
| 178
| BOU-DD26-861
| 284.6
| 286.5
| 0.07
| 115
| 1.9
| 0.0
| 3.1
| 1.8
| 11
| 220
| BOU-DD26-862
| 10.0
| 11.0
| 0.03
| 79
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.1
| 23
| 89
| BOU-DD26-862
| 58.2
| 59.0
| 0.39
| 46
| 0.8
| 0.1
| 0.3
| 1.0
| 4
| 111
| BOU-DD26-862
| 326.3
| 327.7
| 0.83
| 7
| 1.4
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2
| 85
| BOU-DD26-862
| 337.1
| 342.7
| 1.46
| 86
| 5.6
| 0.1
| 0.5
| 1.2
| 2
| 258
| BOU-DD26-862
| 414.1
| 414.6
| 0.14
| 47
| 0.5
| 0.0
| 3.8
| 2.8
| 0
| 192
| BOU-DD26-862
| 445.0
| 445.9
| 1.15
| 0
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 6
| 105
| BOU-DD26-863
| 71.6
| 72.6
| 0.60
| 38
| 1.0
| 0.0
| 0.7
| 0.4
| 3
| 113
| BOU-DD26-863
| 301.9
| 302.4
| 0.71
| 12
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 6
| 81
| BOU-DD26-863
| 399.9
| 400.4
| 0.48
| 18
| 0.5
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 4
| 64
| BOU-DD26-864
| 268.0
| 269.0
| 0.03
| 44
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 4
| 47
| BOU-DD26-865
| 80.8
| 81.6
| 0.72
| 31
| 0.8
| 0.1
| 0.6
| 3.5
| 9
| 182
| BOU-DD26-865
| 162.1
| 162.6
| 1.67
| 46
| 0.5
| 0.1
| 1.7
| 4.9
| 9
| 335
| BOU-DD26-865
| 169.0
| 170.0
| 0.68
| 27
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 1.7
| 3
| 128
| BOU-DD26-865
| 175.4
| 175.9
| 0.19
| 45
| 0.5
| 0.0
| 3.3
| 3.6
| 2
| 198
| BOU-DD26-866
| 283.0
| 284.0
| 0.62
| 8
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 9
| 65
| BOU-DD26-866
| 291.0
| 292.0
| 0.68
| 9
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 14
| 72
| BOU-DD26-866
| 414.0
| 415.0
| 0.84
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 80
| BOU-DD26-866
| 418.0
| 418.6
| 6.46
| 70
| 0.6
| 0.0
| 2.5
| 11.6
| 45
| 936
| BOU-DD26-866
| 448.6
| 451.3
| 0.85
| 10
| 2.7
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 40
| 89
| BOU-DD26-867
| 327.4
| 327.9
| 2.54
| 67
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 1.2
| 25
| 329
| BOU-DD26-867
| 477.0
| 478.3
| 1.97
| 196
| 1.3
| 0.1
| 6.5
| 2.4
| 29
| 547
| BOU-DD26-867
| 487.0
| 489.0
| 0.28
| 238
| 2.0
| 0.1
| 1.0
| 1.8
| 612
| 332
| BOU-DD26-868
| 152.0
| 152.6
| 1.33
| 63
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 9
| 197
| BOU-DD26-868
| 449.5
| 451.2
| 1.58
| 42
| 1.7
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 5
| 193
| BOU-DD26-869
| 0.0
| 600.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-870
| 101.8
| 102.7
| 0.41
| 18
| 0.9
| 0.2
| 0.5
| 0.0
| 33
| 81
| BOU-DD26-871
| 187.6
| 188.1
| 1.72
| 35
| 0.5
| 0.1
| 2.3
| 0.8
| 4
| 253
| BOU-DD26-872
| 0.0
| 339.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-873
| 107.4
| 108.0
| 0.37
| 27
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 0.9
| 7
| 85
| BOU-DD26-873
| 170.8
| 171.6
| 0.06
| 60
| 0.8
| 0.1
| 1.2
| 8.0
| 13
| 256
| BOU-DD26-873
| 175.0
| 175.6
| 0.03
| 63
| 0.6
| 4.3
| 2.1
| 0.6
| 10
| 451
| BOU-DD26-873
| 211.2
| 211.7
| 0.98
| 10
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 5
| 105
| BOU-DD26-873
| 219.0
| 219.5
| 0.88
| 32
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 3.4
| 5
| 190
| BOU-DD26-873
| 221.4
| 223.0
| 1.03
| 33
| 1.6
| 0.1
| 0.1
| 1.3
| 7
| 159
| BOU-DD26-874
| 192.4
| 193.0
| 0.30
| 36
| 0.6
| 0.0
| 1.8
| 8.2
| 2
| 267
| BOU-DD26-874
| 241.8
| 244.7
| 1.36
| 23
| 2.9
| 0.0
| 0.1
| 1.3
| 3
| 176
| BOU-DD26-875
| 117.0
| 118.0
| 0.89
| 1
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 11
| 82
| BOU-DD26-875
| 324.7
| 325.2
| 1.53
| 15
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 2
| 157
| BOU-DD26-875
| 346.1
| 348.5
| 1.33
| 20
| 2.4
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 17
| 148
| BOU-DD26-875
| 405.0
| 407.0
| 0.41
| 26
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 61
| 66
| BOU-DD26-876
| 17.0
| 18.0
| 0.92
| 11
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.3
| 4
| 107
| BOU-DD26-876
| 66.0
| 67.0
| 1.71
| 26
| 1.0
| 0.1
| 0.8
| 0.5
| 5
| 210
| BOU-DD26-876
| 265.9
| 266.8
| 0.85
| 39
| 0.9
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 5
| 125
| BOU-DD26-877
| 102.9
| 103.8
| 0.31
| 20
| 0.9
| 0.0
| 0.8
| 0.2
| 5
| 69
| BOU-DD26-878
| 349.7
| 350.2
| 2.12
| 53
| 0.5
| 0.3
| 0.2
| 0.8
| 53
| 284
| BOU-DD26-878
| 423.4
| 424.1
| 2.17
| 23
| 0.7
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 66
| 229
| BOU-DD26-878
| 474.9
| 475.4
| 0.48
| 33
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 13
| 87
| BOU-DD26-878
| 556.9
| 557.6
| 1.06
| 29
| 0.7
| 0.0
| 0.7
| 1.8
| 10
| 176
| BOU-DD26-880
| 286.0
| 286.5
| 1.09
| 22
| 0.5
| 0.1
| 0.4
| 0.9
| 2
| 151
| BOU-DD26-880
| 321.1
| 323.0
| 1.40
| 37
| 1.9
| 0.1
| 0.2
| 0.8
| 5
| 190
| BOU-DD26-881
| 427.2
| 428.1
| 2.51
| 34
| 0.9
| 0.2
| 0.4
| 9.1
| 22
| 468
| BOU-DD26-881
| 432.1
| 434.8
| 0.55
| 19
| 2.7
| 0.3
| 0.2
| 3.9
| 12
| 174
| BOU-DD26-881
| 501.0
| 502.0
| 0.60
| 6
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 6
| 63
| BOU-DD26-882
| 86.0
| 86.7
| 0.52
| 19
| 0.7
| 0.0
| 1.0
| 1.3
| 8
| 113
| BOU-DD26-882
| 191.2
| 192.5
| 2.01
| 32
| 1.3
| 0.8
| 0.1
| 0.2
| 10
| 283
| BOU-DD26-882
| 383.9
| 384.7
| 0.65
| 16
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 11
| 82
| BOU-DD26-882
| 386.5
| 387.5
| 0.67
| 21
| 1.0
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 7
| 88
| BOU-DD26-882
| 389.7
| 390.2
| 0.54
| 8
| 0.5
| 0.0
| 0.0
| 0.8
| 8
| 77
| BOU-DD26-883
| 148.0
| 150.0
| 1.78
| 5
| 2.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 165
| BOU-DD26-883
| 192.7
| 194.5
| 0.59
| 18
| 1.8
| 0.1
| 0.3
| 0.5
| 155
| 100
| BOU-DD26-883
| 214.0
| 215.0
| 0.42
| 37
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 84
| 80
| BOU-DD26-883
| 220.0
| 221.0
| 0.37
| 31
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 1.5
| 178
| 99
| BOU-DD26-883
| 249.0
| 264.2
| 1.05
| 319
| 15.2
| 0.0
| 3.5
| 5.3
| 153
| 593
| Including
| 249.8
| 254.0
| 1.81
| 586
| 4.2
| 0.1
| 6.2
| 8.1
| 128
| 1,038
| BOU-DD26-883
| 332.6
| 340.0
| 0.41
| 34
| 7.4
| 0.0
| 0.5
| 0.9
| 5
| 100
| BOU-DD26-884
| 40.1
| 43.1
| 1.76
| 28
| 3.0
| 0.0
| 0.4
| 4.6
| 14
| 288
| BOU-DD26-884
| 63.6
| 65.3
| 1.46
| 29
| 1.7
| 0.0
| 0.8
| 3.3
| 7
| 243
| BOU-DD26-884
| 66.2
| 67.1
| 0.33
| 21
| 0.9
| 0.0
| 1.1
| 2.1
| 6
| 116
| BOU-DD26-884
| 231.2
| 231.7
| 1.75
| 26
| 0.5
| 0.2
| 0.1
| 0.1
| 15
| 202
| BOU-DD26-885
| 0.0
| 156.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-886
| 36.4
| 38.0
| 0.62
| 31
| 1.6
| 0.1
| 0.2
| 3.6
| 8
| 168
| BOU-DD26-886
| 70.8
| 71.5
| 0.52
| 14
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 7
| 65
| BOU-DD26-886
| 73.0
| 74.0
| 2.13
| 79
| 1.0
| 0.1
| 0.2
| 0.1
| 8
| 287
| BOU-DD26-887
| 430.8
| 433.2
| 1.81
| 189
| 2.4
| 0.2
| 0.4
| 0.5
| 4
| 380
| BOU-DD26-887
| 454.3
| 454.8
| 0.47
| 20
| 0.5
| 0.1
| 0.4
| 1.4
| 4
| 102
| BOU-DD26-887
| 455.3
| 455.8
| 2.25
| 42
| 0.5
| 0.2
| 0.3
| 1.2
| 4
| 286
| BOU-DD26-888
| 0.0
| 630.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-889
| 29.0
| 30.0
| 0.03
| 62
| 1.0
| 0.4
| 0.2
| 0.4
| 2
| 104
| BOU-DD26-889
| 151.3
| 152.2
| 0.65
| 44
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.1
| 141
| 111
| BOU-DD26-889
| 159.7
| 160.2
| 1.15
| 36
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.6
| 94
| 156
| BOU-DD26-890
| 126.6
| 127.1
| 0.79
| 59
| 0.5
| 0.1
| 0.4
| 2.0
| 137
| 185
| BOU-DD26-890
| 211.5
| 212.0
| 0.25
| 35
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 318
| 65
| BOU-DD26-890
| 401.5
| 402.5
| 0.06
| 83
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 89
| BOU-DD26-891
| 55.4
| 55.9
| 1.89
| 42
| 0.5
| 0.1
| 1.5
| 3.4
| 5
| 311
| BOU-DD26-891
| 155.0
| 156.0
| 0.03
| 54
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.5
| 0
| 75
| BOU-DD26-891
| 157.0
| 158.0
| 0.03
| 57
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 1.1
| 1
| 90
| BOU-DD26-891
| 183.5
| 184.7
| 0.52
| 50
| 1.2
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 4
| 109
| BOU-DD26-891
| 196.0
| 197.0
| 0.03
| 53
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 4
| 65
| BOU-DD26-892
| 87.4
| 88.3
| 0.07
| 54
| 0.9
| 0.0
| 0.9
| 0.2
| 9
| 81
| BOU-DD26-892
| 93.8
| 95.6
| 0.58
| 38
| 1.8
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 9
| 102
| BOU-DD26-892
| 101.7
| 102.2
| 1.29
| 20
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 5
| 140
| BOU-DD26-892
| 199.0
| 199.9
| 0.71
| 12
| 0.9
| 0.0
| 0.3
| 0.2
| 2
| 86
| BOU-DD26-892
| 200.8
| 201.7
| 0.43
| 21
| 0.9
| 0.1
| 0.1
| 2.2
| 3
| 109
| BOU-DD26-892
| 210.1
| 210.6
| 2.25
| 35
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 1.1
| 2
| 269
| BOU-DD26-892
| 220.0
| 220.8
| 1.10
| 47
| 0.8
| 0.2
| 0.1
| 0.3
| 0
| 171
| BOU-DD26-893
| 0.0
| 156.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-894
| 224.4
| 226.4
| 0.53
| 25
| 2.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 606
| 86
| BOU-DD26-894
| 233.9
| 235.1
| 1.70
| 78
| 1.2
| 0.0
| 0.2
| 0.1
| 315
| 242
| BOU-DD26-894
| 236.6
| 237.3
| 0.72
| 3
| 0.7
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 68
| BOU-DD26-894
| 250.7
| 251.6
| 0.72
| 9
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 92
| 77
| BOU-DD26-894
| 303.0
| 309.6
| 0.60
| 94
| 6.6
| 0.0
| 1.0
| 2.0
| 262
| 213
| BOU-DD26-894
| 315.7
| 319.9
| 0.40
| 30
| 4.2
| 0.0
| 0.2
| 0.9
| 65
| 90
| BOU-DD26-894
| 322.6
| 323.4
| 0.46
| 15
| 0.8
| 0.0
| 0.4
| 0.2
| 45
| 69
| BOU-DD26-894
| 324.2
| 329.7
| 1.55
| 55
| 5.5
| 0.1
| 0.5
| 2.7
| 33
| 266
| Including
| 324.7
| 327.9
| 2.05
| 66
| 3.2
| 0.1
| 0.8
| 3.0
| 43
| 332
| BOU-DD26-894
| 385.1
| 385.6
| 0.57
| 29
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 3
| 89
| BOU-DD26-894
| 434.1
| 434.9
| 0.03
| 50
| 0.8
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 10
| 63
| BOU-DD26-894
| 463.0
| 464.0
| 1.13
| 3
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 6
| 106
| BOU-DD26-895
| 33.0
| 34.0
| 0.68
| 30
| 1.0
| 0.0
| 1.1
| 1.4
| 0
| 144
| BOU-DD26-895
| 39.0
| 40.0
| 0.49
| 21
| 1.0
| 0.0
| 1.2
| 1.1
| 2
| 113
| BOU-DD26-895
| 134.5
| 135.0
| 1.92
| 26
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 0.0
| 3
| 207
| BOU-DD26-895
| 261.2
| 261.8
| 1.86
| 26
| 0.6
| 0.1
| 0.2
| 0.3
| 3
| 207
| BOU-DD26-895
| 269.1
| 271.3
| 1.44
| 151
| 2.2
| 0.3
| 0.2
| 4.9
| 2
| 409
| BOU-DD26-896
| 74.5
| 75.1
| 0.39
| 44
| 0.6
| 0.1
| 0.5
| 2.9
| 5
| 154
| BOU-DD26-896
| 136.8
| 138.0
| 0.58
| 75
| 1.2
| 0.0
| 0.7
| 1.6
| 4
| 176
| BOU-DD26-896
| 141.5
| 142.4
| 0.06
| 154
| 0.9
| 0.4
| 1.6
| 0.3
| 5
| 224
| BOU-DD26-896
| 265.6
| 266.5
| 0.59
| 9
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 1.6
| 0
| 100
| BOU-DD26-896
| 286.2
| 286.7
| 1.25
| 18
| 0.5
| 0.1
| 0.3
| 1.4
| 2
| 170
| BOU-DD26-897
| 329.9
| 330.4
| 0.43
| 30
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.6
| 6
| 85
| BOU-DD26-897
| 353.5
| 354.0
| 1.54
| 30
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 33
| 175
| BOU-DD26-897
| 374.6
| 375.2
| 0.26
| 35
| 0.6
| 0.3
| 0.1
| 0.0
| 6
| 82
| BOU-DD26-897
| 376.0
| 376.8
| 0.58
| 20
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 8
| 77
| BOU-DD26-897
| 415.6
| 416.4
| 0.16
| 43
| 0.8
| 0.3
| 0.0
| 0.0
| 14
| 80
| BOU-DD26-897
| 532.9
| 533.4
| 0.56
| 10
| 0.5
| 0.1
| 0.5
| 0.2
| 5
| 80
| BOU-DD26-897
| 558.8
| 559.5
| 0.60
| 6
| 0.7
| 0.0
| 0.2
| 0.0
| 4
| 64
| BOU-DD26-898
| 367.0
| 368.0
| 0.21
| 54
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.0
| 16
| 78
| BOU-DD26-898
| 403.0
| 404.0
| 0.45
| 45
| 1.0
| 0.1
| 1.5
| 0.1
| 32
| 121
| BOU-DD26-898
| 445.6
| 446.1
| 0.48
| 25
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 1
| 78
| BOU-DD26-898
| 508.0
| 509.0
| 0.37
| 16
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 1.1
| 4
| 75
| BOU-DD26-898
| 511.5
| 513.5
| 1.56
| 28
| 2.0
| 0.4
| 0.1
| 0.1
| 8
| 205
| BOU-DD26-898
| 521.4
| 522.0
| 0.46
| 15
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 0.1
| 23
| 66
| BOU-DD26-898
| 558.0
| 559.0
| 0.03
| 129
| 1.0
| 0.2
| 0.2
| 0.2
| 5
| 155
| BOU-DD26-898
| 570.7
| 571.6
| 1.17
| 39
| 0.9
| 0.1
| 0.8
| 0.2
| 12
| 172
| BOU-DD26-898
| 618.5
| 619.5
| 0.77
| 25
| 1.0
| 0.1
| 0.4
| 0.3
| 17
| 112
| BOU-DD26-899
| 41.6
| 42.1
| 0.10
| 44
| 0.5
| 0.1
| 1.9
| 4.1
| 2
| 179
| BOU-DD26-899
| 42.9
| 43.5
| 0.28
| 42
| 0.6
| 0.0
| 1.8
| 2.3
| 0
| 149
| BOU-DD26-899
| 57.2
| 61.5
| 1.14
| 48
| 4.3
| 0.1
| 0.1
| 1.6
| 3
| 188
| BOU-DD26-899
| 132.6
| 133.2
| 1.07
| 25
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 1.2
| 2
| 153
| BOU-DD26-899
| 156.2
| 158.7
| 2.37
| 221
| 2.5
| 0.2
| 0.6
| 1.1
| 4
| 479
| BOU-DD26-900
| 14.8
| 15.6
| 0.03
| 49
| 0.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 52
| BOU-DD26-900
| 20.4
| 21.2
| 0.03
| 50
| 0.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 53
| BOU-DD26-900
| 34.0
| 35.0
| 0.03
| 126
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 19
| 129
| BOU-DD26-900
| 253.0
| 267.0
| 1.00
| 85
| 14.0
| 0.1
| 0.8
| 3.2
| 135
| 268
| Including
| 255.0
| 258.6
| 1.40
| 124
| 3.6
| 0.3
| 1.2
| 6.0
| 36
| 421
| BOU-DD26-900
| 283.0
| 283.8
| 0.35
| 28
| 0.8
| 0.1
| 0.2
| 0.5
| 96
| 78
| BOU-DD26-901
| 375.0
| 376.0
| 0.64
| 15
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 12
| 77
| BOU-DD26-901
| 377.0
| 378.0
| 0.75
| 11
| 1.0
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| 12
| 85
| BOU-DD26-901
| 434.9
| 435.8
| 0.48
| 149
| 0.9
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| 4
| 204
| BOU-DD26-901
| 440.3
| 443.8
| 1.01
| 134
| 3.5
| 0.1
| 0.9
| 3.4
| 20
| 317
| Including
| 440.3
| 442.3
| 1.61
| 200
| 2.0
| 0.1
| 0.9
| 4.6
| 25
| 464
| BOU-DD26-901
| 446.8
| 467.5
| 0.55
| 54
| 20.7
| 0.0
| 0.7
| 1.9
| 32
| 160
| Including
| 447.8
| 450.3
| 1.02
| 100
| 2.5
| 0.0
| 1.5
| 4.1
| 15
| 308
| BOU-DD26-902
| 6.0
| 6.8
| 1.04
| 56
| 0.8
| 0.0
| 0.7
| 0.0
| 11
| 165
| BOU-DD26-902
| 60.5
| 61.4
| 0.43
| 24
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 5
| 65
| BOU-DD26-903
| 158.0
| 159.0
| 0.60
| 15
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 2.0
| 4
| 115
| BOU-DD26-903
| 159.9
| 161.7
| 1.06
| 33
| 1.8
| 0.1
| 0.5
| 2.5
| 5
| 195
| BOU-DD26-903
| 167.3
| 168.6
| 1.61
| 22
| 1.3
| 0.1
| 0.4
| 0.5
| 6
| 190
| BOU-DD26-903
| 319.2
| 319.8
| 2.74
| 18
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| 4
| 269
| BOU-DD26-903
| 320.9
| 323.0
| 2.67
| 42
| 2.1
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| 8
| 288
| BOU-DD26-904
| 86.8
| 91.2
| 1.09
| 12
| 4.4
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 4
| 124
| BOU-DD26-904
| 224.0
| 225.0
| 0.76
| 14
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 1.3
| 3
| 117
| BOU-DD26-904
| 265.8
| 266.7
| 0.36
| 39
| 0.9
| 0.0
| 0.6
| 2.7
| 3
| 138
| BOU-DD26-906
| 28.8
| 29.7
| 0.03
| 47
| 0.9
| 0.1
| 4.5
| 0.0
| 51
| 146
| BOU-DD26-907
| 124.0
| 125.0
| 0.03
| 59
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2
| 65
| BOU-DD26-907
| 127.0
| 128.0
| 0.03
| 518
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 521
| BOU-DD26-907
| 459.4
| 459.9
| 1.18
| 63
| 0.5
| 0.0
| 0.5
| 1.0
| 9
| 201
| BOU-DD26-907
| 497.9
| 498.5
| 0.61
| 6
| 0.6
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2
| 64
| BOU-DD26-907
| 531.9
| 532.4
| 0.57
| 17
| 0.5
| 0.1
| 0.4
| 0.2
| 7
| 84
| BOU-DD26-907
| 560.9
| 561.9
| 0.82
| 42
| 1.0
| 0.0
| 0.8
| 1.6
| 22
| 165
| BOU-DD26-907
| 606.6
| 607.6
| 0.03
| 86
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 92
| BOU-DD26-907
| 663.1
| 664.4
| 0.70
| 25
| 1.3
| 0.9
| 2.8
| 0.2
| 16
| 211
| BOU-DD26-907
| 665.0
| 665.5
| 0.69
| 13
| 0.5
| 0.0
| 0.4
| 0.0
| 21
| 86
| BOU-DD26-907
| 666.5
| 667.0
| 0.50
| 14
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 0.5
| 28
| 83
| BOU-DD26-907
| 668.0
| 671.3
| 0.55
| 18
| 3.3
| 0.1
| 0.9
| 0.2
| 15
| 98
| BOU-DD26-907
| 694.1
| 695.0
| 0.74
| 35
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 4
| 111
| BOU-DD26-908
| 117.2
| 118.4
| 3.00
| 48
| 1.2
| 0.2
| 0.7
| 2.3
| 7
| 390
| BOU-DD26-908
| 279.6
| 281.6
| 0.50
| 20
| 2.0
| 0.0
| 0.7
| 1.4
| 3
| 109
| BOU-DD26-908
| 404.6
| 408.2
| 1.96
| 33
| 3.6
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 4
| 221
| Including
| 406.6
| 408.2
| 2.90
| 40
| 1.6
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 7
| 315
| BOU-DD26-909
| 14.7
| 17.7
| 0.52
| 19
| 3.0
| 0.1
| 0.6
| 0.0
| 7
| 83
| BOU-DD26-909
| 18.6
| 19.4
| 0.54
| 7
| 0.8
| 0.0
| 1.4
| 0.3
| 6
| 89
| BOU-DD26-909
| 22.0
| 23.0
| 0.03
| 77
| 1.0
| 0.0
| 6.6
| 1.4
| 4
| 232
| BOU-DD26-909
| 125.8
| 126.6
| 0.58
| 5
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 3
| 66
| BOU-DD26-909
| 280.9
| 281.8
| 0.09
| 52
| 0.9
| 0.0
| 0.3
| 1.2
| 4
| 89
| BOU-DD26-909
| 287.6
| 289.4
| 0.73
| 99
| 1.8
| 0.3
| 3.8
| 3.0
| 73
| 325
| BOU-DD26-909
| 290.3
| 291.2
| 0.56
| 19
| 0.9
| 0.0
| 0.6
| 0.3
| 12
| 90
| BOU-DD26-909
| 428.8
| 430.3
| 2.49
| 72
| 1.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 6
| 308
| Including
| 428.8
| 429.3
| 4.76
| 186
| 0.5
| 0.2
| 0.1
| 0.1
| 5
| 633
| BOU-DD26-909
| 432.7
| 433.3
| 1.65
| 19
| 0.6
| 0.1
| 0.0
| 0.2
| 5
| 178
| BOU-DD26-910
| 424.6
| 425.4
| 0.59
| 4
| 0.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 16
| 58
| BOU-DD26-910
| 456.5
| 457.0
| 0.54
| 34
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 0.0
| 16
| 89
| BOU-DD26-911
| 221.0
| 221.8
| 0.18
| 58
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 17
| 80
| BOU-DD26-911
| 356.6
| 357.1
| 0.61
| 46
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 1.5
| 95
| 146
| BOU-DD26-911
| 365.0
| 365.6
| 0.29
| 49
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 38
| 83
| BOU-DD26-911
| 377.2
| 378.1
| 0.14
| 53
| 0.9
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 9
| 73
| BOU-DD26-911
| 392.2
| 393.1
| 0.83
| 19
| 0.9
| 0.1
| 0.7
| 0.4
| 14
| 120
| BOU-DD26-911
| 425.4
| 426.4
| 0.03
| 57
| 1.0
| 0.1
| 0.0
| 0.5
| 7
| 78
| BOU-DD26-911
| 436.7
| 437.5
| 1.70
| 41
| 0.8
| 0.0
| 1.1
| 1.8
| 25
| 255
| BOU-DD26-912
| 344.4
| 346.0
| 0.79
| 30
| 1.6
| 0.1
| 0.1
| 0.7
| 18
| 121
| BOU-DD26-913
| 17.1
| 18.1
| 0.42
| 48
| 1.0
| 0.1
| 2.2
| 3.3
| 5
| 198
| BOU-DD26-913
| 34.0
| 35.0
| 0.32
| 192
| 1.0
| 0.4
| 4.2
| 4.3
| 7
| 420
| BOU-DD26-913
| 37.0
| 37.9
| 0.24
| 51
| 0.9
| 0.1
| 1.6
| 2.3
| 9
| 154
| BOU-DD26-913
| 51.0
| 53.0
| 0.20
| 36
| 2.0
| 0.0
| 1.6
| 1.2
| 1
| 111
| BOU-DD26-913
| 110.0
| 110.6
| 1.44
| 39
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 4.4
| 7
| 267
| BOU-DD26-914
| 26.6
| 27.4
| 1.12
| 9
| 0.8
| 0.0
| 0.5
| 0.6
| 3
| 131
| BOU-DD26-914
| 30.3
| 30.8
| 3.26
| 59
| 0.5
| 0.0
| 2.5
| 3.4
| 5
| 470
| BOU-DD26-914
| 44.0
| 45.0
| 0.17
| 43
| 1.0
| 0.0
| 0.9
| 1.0
| 2
| 96
| BOU-DD26-914
| 57.0
| 59.0
| 1.05
| 10
| 2.0
| 0.0
| 0.5
| 0.9
| 0
| 134
| BOU-DD26-914
| 103.0
| 106.0
| 0.56
| 49
| 3.0
| 0.1
| 2.3
| 2.9
| 41
| 209
| BOU-DD26-914
| 156.6
| 157.5
| 0.86
| 16
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 2.1
| 9
| 140
| BOU-DD26-914
| 175.4
| 175.9
| 0.46
| 43
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 1.4
| 3
| 120
| BOU-DD26-914
| 178.6
| 179.1
| 3.18
| 325
| 0.5
| 0.2
| 0.1
| 0.3
| 7
| 630
| BOU-DD26-914
| 227.0
| 228.3
| 0.41
| 18
| 1.3
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 8
| 64
| BOU-DD26-914
| 272.5
| 273.0
| 1.66
| 32
| 0.5
| 0.1
| 0.5
| 2.6
| 4
| 252
| BOU-DD26-915
| 51.0
| 52.0
| 1.58
| 19
| 1.0
| 0.0
| 0.6
| 1.1
| 3
| 197
| BOU-DD26-915
| 92.0
| 93.0
| 0.64
| 5
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 3
| 76
| BOU-DD26-915
| 103.0
| 103.5
| 0.81
| 17
| 0.5
| 0.0
| 0.5
| 3.3
| 10
| 171
| BOU-DD26-915
| 121.5
| 122.5
| 0.55
| 87
| 1.0
| 0.0
| 5.9
| 1.4
| 4
| 278
| BOU-DD26-915
| 139.7
| 140.3
| 0.10
| 43
| 0.6
| 0.1
| 1.0
| 2.6
| 7
| 131
| BOU-DD26-915
| 155.9
| 156.8
| 0.33
| 30
| 0.9
| 0.0
| 0.4
| 1.4
| 11
| 98
| BOU-DD26-915
| 160.4
| 161.3
| 5.47
| 15
| 0.9
| 0.0
| 0.4
| 0.4
| 9
| 522
| BOU-DD26-915
| 208.3
| 213.2
| 1.36
| 25
| 4.9
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 19
| 153
| Including
| 212.4
| 213.2
| 3.16
| 60
| 0.8
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 20
| 356
| BOU-DD26-915
| 224.0
| 225.0
| 0.97
| 7
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.3
| 3
| 101
| BOU-DD26-915
| 244.3
| 246.0
| 1.32
| 50
| 1.7
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 5
| 189
| BOU-DD26-915
| 414.0
| 414.5
| 0.77
| 48
| 0.5
| 0.2
| 0.7
| 1.3
| 6
| 170
| BOU-DD26-916
| 489.4
| 490.2
| 0.71
| 78
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 10
| 147
| BOU-DD26-916
| 492.7
| 493.2
| 0.34
| 22
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.1
| 30
| 59
| BOU-DD26-916
| 493.8
| 494.4
| 0.38
| 19
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 1.1
| 7
| 79
| BOU-DD26-916
| 496.2
| 497.2
| 0.93
| 53
| 1.0
| 0.0
| 1.3
| 4.3
| 12
| 250
| BOU-DD26-916
| 504.2
| 504.7
| 0.51
| 50
| 0.5
| 0.2
| 0.2
| 0.2
| 8
| 117
| BOU-DD26-916
| 527.1
| 529.0
| 0.68
| 17
| 1.9
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 9
| 87
| BOU-DD26-917
| 110.5
| 111.5
| 0.86
| 8
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.5
| 4
| 102
| BOU-DD26-917
| 128.8
| 129.5
| 2.27
| 33
| 0.7
| 0.1
| 0.1
| 1.0
| 6
| 262
| BOU-DD26-917
| 150.7
| 154.8
| 2.27
| 129
| 4.1
| 0.3
| 0.1
| 0.2
| 7
| 364
| Including
| 151.7
| 152.7
| 4.75
| 170
| 1.0
| 0.3
| 0.1
| 0.1
| 11
| 627
| BOU-DD26-917
| 230.0
| 232.4
| 1.14
| 20
| 2.4
| 0.0
| 0.6
| 0.5
| 8
| 148
| BOU-DD26-918
| 0.0
| 201.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-919
| 155.6
| 157.0
| 1.21
| 34
| 1.4
| 0.0
| 1.3
| 3.4
| 11
| 240
| BOU-DD26-920
| 171.8
| 172.3
| 0.76
| 17
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 38
| 88
| BOU-DD26-920
| 187.3
| 187.8
| 0.52
| 72
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.9
| 878
| 157
| BOU-DD26-920
| 215.5
| 223.5
| 0.51
| 204
| 8.0
| 0.0
| 2.9
| 3.3
| 199
| 378
| Including
| 218.5
| 219.8
| 0.87
| 652
| 1.3
| 0.0
| 13.9
| 10.4
| 534
| 1,213
| BOU-DD26-920
| 235.0
| 236.0
| 0.37
| 24
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 2.9
| 107
| 121
| BOU-DD26-920
| 256.0
| 256.6
| 0.74
| 60
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 2.5
| 89
| 182
| BOU-DD26-920
| 258.1
| 258.8
| 0.32
| 28
| 0.7
| 0.0
| 0.4
| 1.2
| 52
| 90
| BOU-DD26-0921
| 205.0
| 206.0
| 2.17
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.7
| 3
| 220
| BOU-DD26-0921
| 246.1
| 246.6
| 6.30
| 474
| 0.5
| 0.9
| 0.2
| 0.0
| 5
| 1,112
| BOU-DD26-0921
| 250.9
| 252.7
| 1.78
| 72
| 1.8
| 0.1
| 3.6
| 3.3
| 6
| 371
| BOU-DD26-0921
| 293.1
| 294.0
| 0.53
| 20
| 0.9
| 0.0
| 0.7
| 1.3
| 6
| 108
| BOU-DD26-0921
| 364.7
| 365.4
| 0.03
| 63
| 0.7
| 0.4
| 0.3
| 0.4
| 6
| 111
| BOU-DD26-0921
| 366.2
| 368.0
| 0.75
| 31
| 1.8
| 0.1
| 0.2
| 0.3
| 6
| 114
| BOU-DD26-0921
| 458.0
| 458.5
| 0.64
| 2
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 0.9
| 2
| 91
| BOU-DD26-0922
| 23.0
| 24.0
| 1.10
| 8
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 1
| 114
| BOU-DD26-0922
| 75.0
| 76.0
| 0.37
| 22
| 1.0
| 0.0
| 0.6
| 0.5
| 5
| 78
| BOU-DD26-0922
| 180.7
| 181.4
| 0.66
| 35
| 0.7
| 0.0
| 1.6
| 2.3
| 5
| 174
| BOU-DD26-0922
| 200.0
| 200.9
| 0.90
| 5
| 0.9
| 0.1
| 0.5
| 1.3
| 3
| 125
| BOU-DD26-0922
| 268.0
| 268.9
| 0.45
| 37
| 0.9
| 0.0
| 0.7
| 2.0
| 4
| 131
| BOU-DD26-0922
| 286.0
| 286.9
| 0.07
| 50
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 1
| 69
| BOU-DD26-0922
| 324.0
| 325.0
| 0.64
| 5
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.9
| 4
| 85
| BOU-DD26-0923
| 324.3
| 325.8
| 1.53
| 25
| 1.5
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 7
| 177
| BOU-DD26-0923
| 333.0
| 334.0
| 0.52
| 12
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.6
| 7
| 74
| BOU-DD26-0923
| 391.7
| 392.2
| 0.46
| 35
| 0.5
| 0.3
| 1.5
| 2.9
| 11
| 183
| BOU-DD26-0923
| 432.3
| 433.2
| 0.03
| 78
| 0.9
| 2.8
| 0.0
| 0.0
| 11
| 304
| BOU-DD26-0924
| 198.6
| 200.2
| 0.54
| 52
| 1.6
| 0.1
| 0.7
| 2.5
| 460
| 176
| BOU-DD26-0924
| 213.3
| 213.9
| 1.34
| 26
| 0.6
| 0.1
| 0.5
| 0.5
| 135
| 175
| BOU-DD26-0924
| 226.0
| 227.0
| 0.32
| 60
| 1.0
| 0.0
| 2.7
| 2.4
| 12
| 190
| BOU-DD26-0925
| 319.5
| 320.1
| 0.51
| 27
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 0.1
| 8
| 82
| BOU-DD26-0925
| 339.1
| 340.0
| 1.22
| 69
| 0.9
| 0.1
| 4.8
| 7.9
| 24
| 436
| BOU-DD26-0925
| 346.0
| 348.0
| 0.72
| 10
| 2.0
| 0.1
| 0.3
| 0.1
| 7
| 87
| BOU-DD26-0925
| 358.0
| 359.0
| 0.79
| 8
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.0
| 4
| 87
| BOU-DD26-0925
| 480.6
| 483.2
| 0.63
| 18
| 2.6
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 9
| 89
| BOU-DD26-0925
| 490.8
| 491.5
| 0.91
| 15
| 0.7
| 0.1
| 0.2
| 0.1
| 44
| 108
| BOU-DD26-0926
| 114.0
| 119.5
| 0.47
| 33
| 5.5
| 0.0
| 0.5
| 0.3
| 35
| 93
| Including
| 114.0
| 115.4
| 1.31
| 61
| 1.4
| 0.0
| 0.4
| 0.4
| 86
| 198
| BOU-DD26-0926
| 124.1
| 134.0
| 0.45
| 173
| 9.9
| 0.0
| 0.7
| 1.7
| 16
| 265
| Including
| 128.0
| 131.0
| 1.02
| 423
| 3.0
| 0.1
| 1.0
| 3.3
| 13
| 608
| BOU-DD26-0927
| 0.0
| 201.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-0928
| 63.2
| 64.4
| 0.13
| 43
| 1.2
| 0.0
| 1.4
| 0.5
| 29
| 95
| BOU-DD26-0928
| 68.0
| 68.5
| 0.45
| 39
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 0.4
| 7
| 100
| BOU-DD26-0928
| 103.5
| 104.0
| 0.92
| 20
| 0.5
| 0.1
| 1.7
| 0.7
| 14
| 154
| BOU-DD26-0928
| 207.4
| 211.6
| 0.91
| 57
| 4.2
| 0.2
| 5.3
| 4.1
| 11
| 334
| Including
| 208.0
| 210.3
| 1.54
| 66
| 2.3
| 0.2
| 4.0
| 4.9
| 16
| 395
| BOU-DD26-0929
| 20.2
| 24.2
| 1.32
| 53
| 4.0
| 0.0
| 1.3
| 0.7
| 5
| 214
| BOU-DD26-0929
| 41.7
| 53.5
| 1.76
| 50
| 11.8
| 0.1
| 0.5
| 0.5
| 3
| 234
| Including
| 47.9
| 51.7
| 3.89
| 116
| 3.8
| 0.2
| 0.5
| 0.8
| 4
| 506
| BOU-DD26-0929
| 62.4
| 63.4
| 0.14
| 170
| 1.0
| 0.1
| 2.8
| 7.2
| 12
| 388
| BOU-DD26-0929
| 327.0
| 327.7
| 0.51
| 17
| 0.7
| 0.1
| 0.2
| 1.4
| 3
| 100
| BOU-DD26-0929
| 408.5
| 409.0
| 1.76
| 35
| 0.5
| 0.2
| 0.8
| 3.2
| 4
| 286
| BOU-DD26-0930
| 390.3
| 391.8
| 0.20
| 45
| 1.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 20
| 68
| BOU-DD26-0930
| 403.6
| 406.2
| 0.93
| 22
| 2.6
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 17
| 118
| BOU-DD26-0930
| 431.0
| 432.0
| 0.03
| 68
| 1.0
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 3
| 85
| BOU-DD26-0930
| 475.0
| 475.5
| 1.31
| 38
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 0.1
| 15
| 172
| BOU-DD26-0930
| 476.3
| 477.0
| 0.34
| 26
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 4
| 63
| BOU-DD26-0930
| 489.7
| 490.4
| 0.84
| 42
| 0.7
| 0.5
| 0.2
| 0.1
| 94
| 163
| BOU-DD26-0930
| 597.5
| 598.3
| 0.59
| 8
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.8
| 12
| 81
| BOU-DD26-0930
| 599.1
| 599.7
| 0.34
| 27
| 0.6
| 0.1
| 0.3
| 0.1
| 18
| 71
| BOU-DD26-0931
| 93.8
| 94.7
| 0.20
| 56
| 0.9
| 0.1
| 4.1
| 2.1
| 7
| 199
| BOU-DD26-0931
| 125.5
| 133.5
| 1.46
| 25
| 8.0
| 0.1
| 0.2
| 0.4
| 10
| 175
| BOU-DD26-0931
| 134.9
| 135.4
| 0.62
| 19
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 24
| 88
| BOU-DD26-0932
| 531.5
| 532.5
| 0.49
| 15
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 1
| 63
| BOU-DD26-0933
| 14.0
| 15.0
| 0.70
| 5
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 69
| BOU-DD26-0933
| 17.0
| 18.0
| 0.80
| 9
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 82
| BOU-DD26-0933
| 408.0
| 411.4
| 0.55
| 21
| 3.4
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 16
| 74
| BOU-DD26-0934
| 55.2
| 55.8
| 0.83
| 33
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 3.1
| 9
| 178
| BOU-DD26-0934
| 80.7
| 85.0
| 0.90
| 37
| 4.3
| 0.0
| 0.5
| 2.0
| 5
| 169
| BOU-DD26-0935
| 5.2
| 6.7
| 1.10
| 40
| 1.5
| 0.0
| 0.9
| 0.4
| 8
| 164
| BOU-DD26-0935
| 42.4
| 48.0
| 1.07
| 33
| 5.6
| 0.0
| 0.6
| 0.8
| 3
| 157
| Including
| 42.4
| 45.0
| 1.60
| 56
| 2.6
| 0.0
| 0.8
| 1.0
| 3
| 236
| BOU-DD26-0935
| 104.5
| 105.3
| 1.07
| 5
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 3
| 104
| BOU-DD26-0936
| 0.0
| 210.0
| 0.00
| 0
| 210.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 0
| BOU-DD26-0937
| 0.0
| 255.0
| 0.00
| 0
| 255.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 0
| BOU-DD26-0938
| 220.6
| 221.8
| 1.29
| 18
| 1.2
| 0.1
| 0.4
| 0.9
| 18
| 164
| BOU-DD26-0939
| 52.3
| 52.8
| 0.97
| 20
| 0.5
| 0.0
| 0.7
| 3.9
| 13
| 203
| BOU-DD26-0939
| 57.5
| 59.2
| 1.20
| 21
| 1.7
| 0.0
| 0.7
| 0.2
| 3
| 147
| BOU-DD26-0939
| 85.0
| 86.0
| 5.42
| 52
| 1.0
| 0.0
| 1.3
| 0.0
| 2
| 564
| BOU-DD26-0939
| 88.0
| 88.6
| 0.89
| 40
| 0.6
| 0.0
| 0.8
| 3.0
| 7
| 198
| BOU-DD26-0939
| 100.3
| 101.2
| 1.10
| 6
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 107
| BOU-DD26-0939
| 205.0
| 206.0
| 0.03
| 73
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 76
| BOU-DD26-0939
| 452.0
| 453.0
| 1.04
| 6
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 5
| 114
| BOU-DD26-0939
| 468.0
| 469.0
| 0.38
| 16
| 1.0
| 0.0
| 1.0
| 1.2
| 3
| 96
| BOU-DD26-0939
| 476.4
| 477.1
| 2.25
| 29
| 0.7
| 0.1
| 0.3
| 0.6
| 2
| 255
| BOU-DD26-0939
| 483.4
| 487.4
| 1.16
| 9
| 4.0
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 4
| 123
| BOU-DD26-0940
| 17.2
| 18.1
| 3.82
| 5
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 4
| 354
| BOU-DD26-0940
| 118.5
| 120.0
| 0.46
| 21
| 1.5
| 0.0
| 0.1
| 1.5
| 19
| 98
| BOU-DD26-0940
| 121.3
| 121.8
| 0.70
| 30
| 0.5
| 0.1
| 1.1
| 2.9
| 8
| 176
| BOU-DD26-0940
| 123.0
| 123.5
| 1.11
| 23
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 2.7
| 11
| 186
| BOU-DD26-0940
| 146.3
| 147.3
| 0.73
| 29
| 1.0
| 0.0
| 1.3
| 1.9
| 5
| 159
| BOU-DD26-0940
| 151.3
| 152.3
| 0.73
| 12
| 1.0
| 0.0
| 0.8
| 1.2
| 7
| 118
| BOU-DD26-0941
| 23.4
| 25.0
| 0.90
| 197
| 1.6
| 0.1
| 1.8
| 0.2
| 58
| 321
| BOU-DD26-0941
| 29.0
| 30.9
| 0.22
| 255
| 1.9
| 0.1
| 2.5
| 0.1
| 145
| 331
| BOU-DD26-0941
| 37.0
| 37.5
| 2.41
| 177
| 0.5
| 0.3
| 0.5
| 1.1
| 74
| 447
| BOU-DD26-0941
| 60.3
| 64.3
| 1.01
| 87
| 4.0
| 0.0
| 1.1
| 1.7
| 84
| 237
| Including
| 60.8
| 62.5
| 1.68
| 159
| 1.7
| 0.1
| 2.3
| 3.8
| 88
| 439
| BOU-DD26-0941
| 92.4
| 98.3
| 0.94
| 99
| 5.9
| 0.0
| 2.0
| 3.4
| 191
| 298
| Including
| 92.4
| 94.5
| 1.90
| 109
| 2.1
| 0.0
| 0.8
| 4.2
| 226
| 388
| BOU-DD26-0941
| 101.9
| 102.7
| 0.21
| 35
| 0.8
| 0.0
| 1.0
| 1.5
| 8
| 104
| BOU-DD26-0941
| 112.7
| 115.1
| 0.06
| 67
| 2.4
| 0.0
| 0.3
| 0.4
| 8
| 87
| BOU-DD26-0941
| 148.2
| 148.7
| 0.07
| 48
| 0.5
| 0.0
| 4.3
| 0.4
| 8
| 145
| BOU-DD26-0941
| 188.8
| 189.5
| 0.33
| 32
| 0.7
| 0.0
| 0.6
| 2.6
| 6
| 126
| BOU-DD26-0941
| 191.3
| 192.2
| 0.52
| 23
| 0.9
| 0.1
| 0.0
| 0.1
| 8
| 76
| BOU-DD26-0941
| 199.5
| 201.0
| 0.63
| 25
| 1.5
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 6
| 87
| BOU-DD26-0941
| 203.6
| 204.3
| 0.72
| 6
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 3
| 72
| BOU-DD26-0942
| 32.5
| 34.6
| 1.59
| 37
| 2.1
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 110
| 195
| BOU-DD26-0942
| 168.0
| 168.7
| 1.10
| 33
| 0.7
| 0.1
| 0.3
| 5.4
| 12
| 253
| BOU-DD26-0942
| 171.1
| 173.3
| 0.90
| 33
| 2.2
| 0.1
| 0.2
| 7.7
| 10
| 282
| BOU-DD26-0942
| 180.9
| 182.6
| 0.79
| 46
| 1.7
| 0.0
| 2.5
| 4.0
| 5
| 247
| BOU-DD26-0943
| 316.0
| 322.0
| 1.34
| 39
| 6.0
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 7
| 167
| BOU-DD26-0944
| 428.0
| 428.7
| 0.52
| 81
| 0.7
| 0.3
| 1.6
| 0.2
| 17
| 182
| BOU-DD26-0944
| 489.9
| 496.2
| 0.81
| 8
| 6.3
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 15
| 89
| BOU-DD26-0944
| 497.8
| 498.4
| 0.74
| 8
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 11
| 87
| BOU-DD26-0944
| 504.8
| 505.3
| 1.09
| 18
| 0.5
| 0.4
| 0.1
| 0.1
| 7
| 147
| BOU-DD26-0945
| 33.7
| 35.7
| 0.71
| 93
| 2.0
| 0.0
| 1.6
| 2.7
| 24
| 243
| BOU-DD26-0945
| 47.8
| 53.0
| 0.17
| 114
| 5.2
| 0.0
| 1.7
| 3.4
| 163
| 233
| BOU-DD26-0945
| 155.0
| 155.6
| 0.45
| 20
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 0.8
| 9
| 85
| BOU-DD26-0945
| 196.9
| 197.5
| 1.45
| 16
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 1.6
| 2
| 182
| BOU-DD26-0945
| 200.2
| 201.1
| 0.77
| 9
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 1
| 91
| BOU-DD26-0945
| 232.0
| 233.0
| 0.66
| 2
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 4
| 64
| BOU-DD26-0946
| 17.0
| 18.0
| 0.06
| 51
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 18
| 60
| BOU-DD26-0946
| 19.0
| 23.0
| 0.19
| 49
| 4.0
| 0.0
| 0.3
| 0.0
| 48
| 74
| BOU-DD26-0946
| 36.0
| 37.0
| 0.37
| 37
| 1.0
| 0.1
| 0.4
| 1.0
| 301
| 113
| BOU-DD26-0946
| 49.6
| 50.3
| 0.12
| 41
| 0.7
| 0.0
| 1.8
| 2.7
| 37
| 143
| BOU-DD26-0946
| 51.7
| 58.7
| 0.61
| 115
| 7.0
| 0.0
| 0.6
| 2.3
| 79
| 230
| BOU-DD26-0946
| 59.3
| 60.0
| 0.21
| 41
| 0.7
| 0.0
| 0.7
| 0.9
| 132
| 94
| BOU-DD26-0947
| 40.8
| 41.3
| 0.64
| 80
| 0.5
| 0.0
| 4.1
| 3.3
| 5
| 283
| BOU-DD26-0947
| 73.5
| 84.7
| 1.10
| 13
| 11.2
| 0.0
| 0.3
| 0.9
| 4
| 138
| Including
| 73.5
| 76.9
| 2.44
| 11
| 3.4
| 0.0
| 0.2
| 0.8
| 3
| 250
| BOU-DD26-0948
| 6.8
| 12.4
| 1.13
| 10
| 5.6
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 114
| Including
| 10.6
| 11.8
| 2.89
| 20
| 1.2
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 9
| 282
| BOU-DD26-0948
| 99.9
| 100.8
| 0.93
| 2
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 1.2
| 4
| 121
| BOU-DD26-0949
| 191.5
| 192.4
| 0.40
| 19
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 0.8
| 14
| 81
| BOU-DD26-0949
| 300.0
| 300.8
| 2.74
| 33
| 0.8
| 0.1
| 0.7
| 3.1
| 3
| 360
| BOU-DD26-0949
| 325.5
| 326.1
| 0.09
| 46
| 0.6
| 0.1
| 0.3
| 0.1
| 7
| 72
| BOU-DD26-0949
| 332.3
| 336.0
| 3.04
| 57
| 3.7
| 0.3
| 0.1
| 0.0
| 4
| 356
| Including
| 332.3
| 334.2
| 4.93
| 101
| 1.9
| 0.6
| 0.1
| 0.0
| 4
| 590
| BOU-DD26-0949
| 341.7
| 342.5
| 0.66
| 16
| 0.8
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 2
| 84
| BOU-DD26-0950
| 11.2
| 12.0
| 1.30
| 37
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 79
| 158
| BOU-DD26-0950
| 19.0
| 34.1
| 1.70
| 98
| 15.1
| 0.0
| 0.6
| 1.7
| 64
| 299
| Including
| 15.0
| 19.8
| 3.43
| 55
| 4.8
| 0.0
| 0.2
| 0.0
| 108
| 370
| BOU-DD26-0951
| 35.5
| 38.0
| 1.27
| 153
| 2.5
| 0.1
| 0.4
| 1.1
| 100
| 304
| BOU-DD26-0951
| 43.9
| 46.6
| 2.67
| 200
| 2.7
| 0.3
| 1.7
| 6.0
| 193
| 620
| BOU-DD26-0951
| 49.6
| 54.0
| 0.35
| 54
| 4.4
| 0.0
| 1.7
| 2.8
| 573
| 186
| BOU-DD26-0951
| 56.6
| 57.3
| 0.91
| 80
| 0.7
| 0.2
| 0.4
| 6.7
| 48
| 322
| BOU-DD26-0952
| 44.5
| 46.0
| 0.65
| 14
| 1.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 3
| 77
| BOU-DD26-0952
| 58.6
| 60.8
| 1.01
| 12
| 2.2
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 8
| 116
| BOU-DD26-0952
| 63.7
| 64.6
| 0.55
| 25
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 2.2
| 24
| 129
| BOU-DD26-0952
| 66.7
| 74.2
| 0.86
| 43
| 7.5
| 0.0
| 0.6
| 3.0
| 40
| 197
| Including
| 72.1
| 74.2
| 1.52
| 89
| 2.1
| 0.1
| 0.9
| 4.5
| 59
| 340
| BOU-DD26-0953
| 109.6
| 110.1
| 1.86
| 16
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.0
| 15
| 189
| BOU-DD26-0953
| 112.8
| 114.5
| 1.21
| 15
| 1.7
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 13
| 135
| BOU-DD26-0953
| 170.0
| 171.0
| 0.94
| 13
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 94
| 105
| BOU-DD26-0954
| 72.8
| 74.6
| 2.75
| 45
| 1.8
| 0.1
| 0.1
| 1.1
| 13
| 321
| BOU-DD26-0954
| 212.4
| 212.9
| 1.66
| 18
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 5
| 181
| BOU-DD26-0954
| 225.0
| 225.8
| 1.01
| 18
| 0.8
| 0.0
| 0.3
| 0.5
| 5
| 126
| BOU-DD26-0954
| 237.0
| 238.0
| 0.54
| 8
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 5
| 64
| BOU-DD26-0954
| 239.7
| 240.2
| 0.51
| 36
| 0.5
| 0.1
| 0.8
| 2.2
| 2
| 149
| BOU-DD26-0955
| 288.8
| 289.4
| 0.51
| 30
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 1.3
| 2
| 108
| BOU-DD26-0955
| 291.4
| 292.8
| 0.67
| 7
| 1.4
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 4
| 80
| BOU-DD26-0956
| 41.1
| 42.0
| 0.28
| 37
| 0.9
| 0.0
| 0.9
| 0.8
| 22
| 97
| BOU-DD26-0956
| 70.1
| 70.6
| 0.48
| 33
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 0.6
| 3
| 95
| BOU-DD26-0956
| 169.0
| 169.8
| 2.43
| 23
| 0.8
| 0.1
| 0.2
| 0.4
| 16
| 256
| BOU-DD26-0956
| 178.0
| 180.3
| 0.77
| 10
| 2.3
| 0.1
| 0.0
| 0.1
| 9
| 88
| BOU-DD26-0956
| 185.8
| 186.8
| 4.97
| 75
| 1.0
| 0.4
| 0.8
| 0.2
| 25
| 518
| BOU-DD26-0956
| 184.0
| 189.5
| 1.80
| 20
| 5.5
| 0.1
| 0.2
| 0.2
| 17
| 197
| BOU-DD26-0956
| 262.3
| 262.8
| 0.74
| 11
| 0.5
| 0.1
| 0.3
| 1.1
| 44
| 111
| BOU-DD26-0956
| 286.9
| 287.4
| 1.09
| 8
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.7
| 8
| 125
| BOU-DD26-0956
| 311.3
| 315.6
| 1.98
| 44
| 4.3
| 0.2
| 0.4
| 1.3
| 13
| 271
| Including
| 311.3
| 312.2
| 5.84
| 39
| 0.9
| 0.1
| 0.4
| 0.6
| 15
| 590
| BOU-DD26-0957
| 47.3
| 48.0
| 0.62
| 15
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 7
| 76
| BOU-DD26-0957
| 77.5
| 78.0
| 0.61
| 97
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 0.3
| 9
| 171
| BOU-DD26-0957
| 131.2
| 131.7
| 1.28
| 27
| 0.5
| 0.0
| 0.8
| 4.0
| 22
| 240
| BOU-DD26-0957
| 151.0
| 151.9
| 0.03
| 80
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 2
| 84
| BOU-DD26-0957
| 174.0
| 174.5
| 0.18
| 40
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 6
| 62
| BOU-DD26-0957
| 177.0
| 178.5
| 0.69
| 32
| 1.5
| 0.0
| 0.9
| 2.1
| 6
| 156
| BOU-DD26-0957
| 224.5
| 228.5
| 1.86
| 18
| 4.0
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 8
| 193
| Including
| 227.3
| 228.5
| 4.52
| 33
| 1.2
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 21
| 452
| BOU-DD26-0957
| 235.4
| 236.3
| 0.88
| 9
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 13
| 90
| BOU-DD26-0957
| 271.0
| 272.3
| 0.79
| 9
| 1.3
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 14
| 86
| BOU-DD26-0957
| 354.8
| 355.4
| 2.97
| 13
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 6
| 287
| BOU-DD26-0957
| 360.0
| 361.0
| 0.66
| 2
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 4
| 64
| BOU-DD26-0958
| 57.0
| 58.0
| 0.99
| 12
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 37
| 114
| BOU-DD26-0958
| 141.8
| 148.0
| 1.45
| 15
| 6.2
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 9
| 157
| BOU-DD26-0958
| 284.8
| 287.0
| 1.74
| 57
| 2.2
| 0.1
| 0.2
| 1.1
| 9
| 249
| Including
| 284.8
| 285.7
| 3.38
| 120
| 0.9
| 0.3
| 0.2
| 0.6
| 13
| 459
| BOU-DD26-0959
| 22.7
| 23.4
| 0.60
| 14
| 0.7
| 0.0
| 0.5
| 0.5
| 4
| 87
| BOU-DD26-0959
| 136.0
| 137.0
| 0.83
| 10
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.5
| 7
| 103
| BOU-DD26-0959
| 149.3
| 151.2
| 1.80
| 22
| 1.9
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 11
| 187
| BOU-DD26-0959
| 158.9
| 159.4
| 1.98
| 36
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.8
| 10
| 241
| BOU-DD26-0960
| 209.0
| 209.8
| 13.01
| 50
| 0.8
| 0.1
| 0.2
| 1.5
| 11
| 1,262
| BOU-DD26-0960
| 216.4
| 216.9
| 6.49
| 52
| 0.5
| 0.0
| 1.4
| 0.2
| 14
| 667
| BOU-DD26-0960
| 257.5
| 258.8
| 0.90
| 17
| 1.3
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 7
| 109
| BOU-DD26-0960
| 279.2
| 280.1
| 0.24
| 33
| 0.9
| 0.0
| 2.1
| 0.8
| 5
| 110
| BOU-DD26-0961
| 99.0
| 100.0
| 0.03
| 57
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 60
| BOU-DD26-0961
| 188.5
| 189.2
| 0.64
| 33
| 0.7
| 0.1
| 0.4
| 0.3
| 15
| 112
| BOU-DD26-0961
| 204.0
| 205.0
| 0.56
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 3
| 60
| BOU-DD26-0961
| 249.2
| 249.7
| 0.71
| 9
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 12
| 77
| BOU-DD26-0961
| 250.9
| 251.5
| 5.48
| 27
| 0.6
| 0.7
| 0.0
| 0.2
| 9
| 575
| BOU-DD26-0961
| 261.4
| 262.8
| 0.14
| 41
| 1.4
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 9
| 57
| BOU-DD26-0961
| 275.7
| 276.3
| 0.57
| 10
| 0.6
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 8
| 65
| BOU-DD26-0961
| 278.3
| 294.4
| 1.51
| 14
| 16.1
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 8
| 156
| Including
| 285.5
| 286.1
| 15.38
| 90
| 0.6
| 0.3
| 0.1
| 0.0
| 6
| 1,493
| BOU-DD26-0961
| 298.0
| 299.0
| 0.16
| 128
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 3
| 158
| BOU-DD26-0961
| 304.7
| 305.3
| 0.57
| 25
| 0.6
| 0.0
| 0.5
| 0.3
| 3
| 94
| BOU-DD26-0961
| 308.0
| 308.6
| 0.36
| 20
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 3
| 63
| BOU-DD26-0961
| 338.0
| 339.0
| 0.03
| 86
| 1.0
| 0.0
| 0.5
| 0.3
| 4
| 105
| BOU-DD26-0961
| 377.0
| 378.0
| 0.03
| 54
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 0
| 60
| BOU-DD26-0961
| 399.0
| 400.0
| 0.03
| 54
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 0
| 60
| BOU-DD26-0961
| 418.0
| 419.0
| 1.49
| 17
| 1.0
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 9
| 169
| BOU-DD26-0961
| 418.0
| 420.0
| 0.97
| 13
| 2.0
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 9
| 115
| BOU-DD26-0961
| 425.0
| 432.9
| 0.94
| 19
| 7.9
| 0.2
| 0.2
| 0.1
| 10
| 123
| Including
| 425.0
| 426.4
| 2.41
| 43
| 1.4
| 0.2
| 0.2
| 0.3
| 9
| 287
| BOU-DD26-0962
| 49.8
| 50.4
| 1.35
| 62
| 0.6
| 0.1
| 1.3
| 6.5
| 12
| 345
| BOU-DD26-0962
| 101.3
| 103.2
| 3.01
| 177
| 1.9
| 0.1
| 0.7
| 1.3
| 5
| 495
| BOU-DD26-0962
| 105.9
| 106.8
| 0.52
| 7
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 13
| 59
| BOU-DD26-0962
| 116.0
| 118.0
| 0.80
| 4
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 6
| 82
| BOU-DD26-0962
| 121.0
| 123.0
| 0.75
| 7
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 2
| 88
| BOU-DD26-0962
| 403.1
| 403.6
| 2.33
| 37
| 0.5
| 0.3
| 0.2
| 2.0
| 0
| 316
| BOU-DD26-0963
| 101.0
| 102.0
| 0.59
| 2
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 2
| 57
| BOU-DD26-0963
| 164.0
| 165.0
| 0.67
| 9
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.5
| 2
| 85
| BOU-DD26-0963
| 309.4
| 310.9
| 0.92
| 6
| 1.5
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 3
| 103
| BOU-DD26-0963
| 313.8
| 316.0
| 1.89
| 26
| 2.2
| 0.0
| 0.4
| 1.1
| 4
| 229
| BOU-DD26-0963
| 328.3
| 331.1
| 2.14
| 43
| 2.8
| 0.2
| 0.3
| 0.7
| 7
| 267
| Including
| 329.9
| 330.5
| 4.80
| 119
| 0.6
| 0.5
| 0.2
| 1.2
| 12
| 614
| BOU-DD26-0963
| 350.0
| 352.3
| 3.44
| 39
| 2.3
| 0.1
| 0.1
| 0.5
| 8
| 367
| BOU-DD26-0963
| 363.0
| 363.9
| 0.42
| 16
| 0.9
| 0.0
| 0.3
| 0.7
| 1
| 73
| BOU-DD26-0964bis
| 283.8
| 285.0
| 0.51
| 12
| 1.2
| 0.2
| 0.1
| 0.5
| 11
| 83
| BOU-DD26-0964bis
| 317.0
| 322.0
| 1.00
| 5
| 5.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 4
| 98
| BOU-DD26-0964bis
| 335.0
| 336.0
| 0.51
| 29
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 1.0
| 19
| 102
| BOU-DD26-0964bis
| 357.3
| 359.2
| 0.20
| 59
| 1.9
| 0.2
| 0.4
| 1.7
| 7
| 134
| BOU-DD26-0964bis
| 360.8
| 361.4
| 0.27
| 62
| 0.6
| 0.2
| 0.4
| 0.6
| 23
| 117
| BOU-DD26-0964bis
| 473.8
| 474.6
| 2.98
| 110
| 0.8
| 0.5
| 0.1
| 0.0
| 3
| 418
| BOU-DD26-0965bis
| 387.0
| 388.0
| 0.41
| 18
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 6
| 59
| BOU-DD26-0965bis
| 389.8
| 390.7
| 0.61
| 14
| 0.9
| 0.1
| 0.0
| 0.1
| 0
| 75
| BOU-DD26-0965bis
| 411.0
| 412.8
| 1.65
| 13
| 1.8
| 0.1
| 0.0
| 0.5
| 2
| 178
| BOU-DD26-0966
| 34.3
| 36.0
| 0.18
| 70
| 1.7
| 0.0
| 1.6
| 2.4
| 5
| 168
| BOU-DD26-0966
| 101.0
| 101.5
| 2.23
| 14
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.7
| 5
| 234
| BOU-DD26-0967
| 117.3
| 118.0
| 0.55
| 19
| 0.7
| 0.1
| 0.2
| 2.0
| 12
| 119
| BOU-DD26-0967
| 121.7
| 122.3
| 0.16
| 42
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 16
| 67
| BOU-DD26-0967
| 151.0
| 151.7
| 0.62
| 9
| 0.7
| 0.1
| 0.3
| 1.1
| 9
| 97
| BOU-DD26-0967
| 196.4
| 197.3
| 0.96
| 1
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 7
| 98
| BOU-DD26-0968
| 43.0
| 44.0
| 0.64
| 3
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 10
| 62
| BOU-DD26-0968
| 125.5
| 126.0
| 2.62
| 14
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 0.2
| 9
| 262
| BOU-DD26-0968
| 136.0
| 138.0
| 2.62
| 18
| 2.0
| 0.4
| 0.1
| 0.3
| 9
| 290
| BOU-DD26-0968
| 171.2
| 174.6
| 2.57
| 61
| 3.4
| 0.2
| 0.1
| 0.0
| 11
| 311
| Including
| 171.4
| 172.7
| 4.54
| 86
| 1.3
| 0.3
| 0.1
| 0.1
| 9
| 520
| BOU-DD26-0968
| 180.0
| 181.0
| 1.58
| 15
| 1.0
| 0.0
| 0.7
| 0.8
| 18
| 188
| BOU-DD26-0969
| 149.9
| 151.4
| 0.50
| 10
| 1.5
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 16
| 67
| BOU-DD26-0969
| 162.6
| 164.0
| 0.93
| 14
| 1.4
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 23
| 99
| BOU-DD26-0969
| 181.3
| 182.0
| 0.94
| 8
| 0.7
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 6
| 104
| BOU-DD26-0969
| 190.0
| 190.9
| 0.79
| 30
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 7
| 112
| BOU-DD26-0969
| 192.5
| 193.0
| 0.99
| 48
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 11
| 142
| BOU-DD26-0969
| 196.7
| 199.1
| 1.82
| 23
| 2.4
| 0.0
| 0.4
| 0.1
| 10
| 198
| BOU-DD26-0969
| 203.0
| 204.0
| 0.41
| 29
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 3
| 71
| BOU-DD26-0969
| 207.4
| 218.0
| 2.37
| 29
| 10.6
| 0.1
| 0.1
| 0.3
| 8
| 260
| Including
| 207.4
| 210.1
| 5.92
| 75
| 2.7
| 0.4
| 0.1
| 0.2
| 7
| 640
| BOU-DD26-0969
| 245.1
| 245.6
| 0.39
| 19
| 0.5
| 0.0
| 0.4
| 1.8
| 16
| 102
| BOU-DD26-0969
| 278.7
| 279.5
| 0.51
| 7
| 0.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 9
| 55
| BOU-DD26-0969
| 281.2
| 282.0
| 0.99
| 9
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 6
| 102
| BOU-DD26-0970
| 59.6
| 62.1
| 1.75
| 84
| 2.5
| 0.1
| 0.5
| 9.0
| 22
| 440
| BOU-DD26-0970
| 210.6
| 211.1
| 1.01
| 17
| 0.5
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 8
| 115
| BOU-DD26-0970
| 225.0
| 225.8
| 2.90
| 115
| 0.8
| 0.4
| 0.2
| 0.0
| 7
| 414
| BOU-DD26-0970
| 234.0
| 234.7
| 0.42
| 11
| 0.7
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 53
| BOU-DD26-0970
| 237.8
| 239.3
| 0.81
| 69
| 1.5
| 0.1
| 0.2
| 0.2
| 17
| 154
| BOU-DD26-0970
| 246.4
| 248.5
| 2.30
| 21
| 2.1
| 0.2
| 0.1
| 0.1
| 14
| 243
| BOU-DD26-0970
| 254.0
| 255.0
| 0.41
| 19
| 1.0
| 0.1
| 0.9
| 1.6
| 31
| 113
| BOU-DD26-0970
| 278.2
| 279.0
| 0.68
| 20
| 0.8
| 0.1
| 1.4
| 1.6
| 8
| 145
| BOU-DD26-0971
| 21.0
| 23.0
| 0.03
| 113
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 5
| 119
| BOU-DD26-0971
| 27.0
| 28.0
| 0.03
| 59
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 4
| 68
| BOU-DD26-0971
| 31.8
| 32.7
| 0.03
| 65
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 5
| 72
| BOU-DD26-0971
| 34.5
| 35.0
| 0.94
| 125
| 0.5
| 0.1
| 0.7
| 0.3
| 15
| 237
| BOU-DD26-0971
| 348.6
| 349.5
| 0.80
| 11
| 0.9
| 0.0
| 0.3
| 1.7
| 5
| 123
| BOU-DD26-0971
| 353.1
| 354.3
| 0.67
| 19
| 1.2
| 0.0
| 0.2
| 0.8
| 3
| 102
| BOU-DD26-0971
| 356.7
| 362.3
| 1.48
| 17
| 5.6
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 4
| 162
| BOU-DD26-0971
| 368.0
| 369.0
| 0.96
| 18
| 1.0
| 0.0
| 0.3
| 0.8
| 5
| 127
| BOU-DD26-0971
| 371.0
| 371.7
| 0.42
| 26
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 3
| 71
| BOU-DD26-0971
| 372.7
| 373.5
| 0.34
| 33
| 0.8
| 0.0
| 0.2
| 1.4
| 3
| 98
| BOU-DD26-0972
| 96.0
| 97.0
| 0.26
| 27
| 1.0
| 0.0
| 1.8
| 1.8
| 8
| 122
| BOU-DD26-0972
| 186.9
| 187.8
| 0.57
| 0
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 5
| 58
| BOU-DD26-0972
| 267.5
| 268.0
| 0.19
| 43
| 0.5
| 0.2
| 1.9
| 6.3
| 8
| 239
| BOU-DD26-0972
| 269.8
| 274.2
| 2.24
| 53
| 4.4
| 0.2
| 0.0
| 0.3
| 9
| 276
| Including
| 270.7
| 271.6
| 5.78
| 186
| 0.9
| 0.4
| 0.1
| 0.1
| 9
| 739
| BOU-DD26-0972
| 300.3
| 301.5
| 14.97
| 79
| 1.2
| 0.1
| 0.1
| 0.6
| 9
| 1,447
| BOU-DD26-0973
| 34.7
| 36.0
| 0.73
| 11
| 1.3
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 2
| 83
| BOU-DD26-0973
| 54.0
| 59.0
| 1.34
| 8
| 5.0
| 0.0
| 0.1
| 0.8
| 5
| 147
| BOU-DD26-0973
| 62.0
| 70.6
| 0.74
| 47
| 8.6
| 0.1
| 0.8
| 7.3
| 20
| 280
| Including
| 65.9
| 69.0
| 1.14
| 88
| 3.1
| 0.1
| 1.8
| 17.3
| 25
| 585
| BOU-DD26-0974
| 32.0
| 33.0
| 0.68
| 0
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 4
| 63
| BOU-DD26-0974
| 37.0
| 38.0
| 0.70
| 54
| 1.0
| 0.0
| 2.4
| 2.0
| 9
| 205
| BOU-DD26-0974
| 54.8
| 55.6
| 1.20
| 5
| 0.8
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 6
| 124
| BOU-DD26-0974
| 116.0
| 117.0
| 0.03
| 88
| 1.0
| 0.1
| 0.2
| 0.1
| 6
| 106
| BOU-DD26-0974
| 233.0
| 233.6
| 0.76
| 26
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 10
| 106
| BOU-DD26-0974
| 251.6
| 252.3
| 0.61
| 10
| 0.7
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 8
| 72
| BOU-DD26-0974
| 255.9
| 257.4
| 0.35
| 19
| 1.5
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 6
| 57
| BOU-DD26-0974
| 259.0
| 260.5
| 0.54
| 23
| 1.5
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 14
| 79
| BOU-DD26-0974
| 266.1
| 267.1
| 2.80
| 18
| 1.0
| 0.1
| 0.2
| 0.2
| 5
| 281
| BOU-DD26-0974
| 275.1
| 279.0
| 2.90
| 44
| 3.9
| 0.2
| 0.4
| 0.3
| 9
| 333
| BOU-DD26-0975
| 112.0
| 113.0
| 0.51
| 13
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 11
| 64
| BOU-DD26-0975
| 154.4
| 155.0
| 0.33
| 39
| 0.6
| 0.0
| 0.3
| 1.1
| 18
| 98
| BOU-DD26-0975
| 334.3
| 336.1
| 0.67
| 20
| 1.8
| 0.0
| 0.8
| 0.9
| 5
| 115
| BOU-DD26-0975
| 368.0
| 368.5
| 0.34
| 25
| 0.5
| 0.0
| 0.4
| 0.8
| 5
| 80
| BOU-DD26-0975
| 414.0
| 415.0
| 0.03
| 107
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 4
| 110
| BOU-DD26-0976
| 118.8
| 119.5
| 0.40
| 15
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 45
| 57
| BOU-DD26-0976
| 152.0
| 154.0
| 0.03
| 1,867
| 2.0
| 0.0
| 0.6
| 0.9
| 8
| 1,902
| BOU-DD26-0976
| 243.7
| 244.3
| 0.53
| 9
| 0.6
| 0.1
| 0.1
| 0.2
| 7
| 68
| BOU-DD26-0976
| 348.0
| 350.1
| 1.07
| 22
| 2.1
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 18
| 126
| BOU-DD26-0977
| 0.0
| 354.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-0979
| 199.0
| 200.0
| 1.61
| 17
| 1.0
| 0.0
| 0.7
| 1.2
| 4
| 199
| BOU-DD26-0979
| 221.0
| 226.5
| 3.55
| 64
| 5.5
| 0.1
| 0.3
| 0.1
| 21
| 397
| Including
| 223.0
| 224.7
| 9.88
| 145
| 1.7
| 0.1
| 0.9
| 0.2
| 28
| 1,059
| BOU-DD26-0979
| 273.0
| 276.3
| 3.67
| 29
| 3.3
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 20
| 364
| Including
| 273.0
| 274.9
| 5.45
| 28
| 1.9
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 15
| 523
| BOU-DD26-0979
| 280.9
| 282.7
| 1.19
| 26
| 1.8
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 14
| 137
| BOU-DD26-0979
| 397.6
| 401.6
| 1.61
| 13
| 4.0
| 0.0
| 0.0
| 0.2
| 4
| 165
| BOU-DD26-0981
| 4.0
| 6.0
| 0.03
| 77
| 2.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 3
| 81
| BOU-DD26-0981
| 19.6
| 21.4
| 0.03
| 64
| 1.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 4
| 68
| BOU-DD26-0981
| 277.7
| 278.7
| 0.30
| 27
| 1.0
| 0.0
| 1.2
| 1.4
| 9
| 108
| BOU-DD26-0981
| 421.9
| 423.5
| 3.65
| 47
| 1.6
| 0.1
| 0.5
| 0.2
| 4
| 397
| BOU-DD26-0982
| 386.5
| 391.2
| 0.78
| 18
| 4.7
| 0.0
| 0.3
| 0.3
| 7
| 102
| BOU-DD26-0983
| 184.0
| 185.0
| 0.06
| 104
| 1.0
| 0.1
| 0.4
| 0.0
| 7
| 124
| BOU-DD26-0983
| 283.8
| 285.2
| 1.80
| 8
| 1.4
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 9
| 173
| BOU-DD26-0983
| 373.0
| 374.0
| 0.03
| 116
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 120
| BOU-DD26-0983
| 423.4
| 424.3
| 0.74
| 6
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 14
| 75
| BOU-DD26-0983
| 528.1
| 528.6
| 0.63
| 19
| 0.5
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 12
| 95
| BOU-DD26-0983
| 532.0
| 532.5
| 0.77
| 443
| 0.5
| 0.1
| 2.8
| 0.4
| 10
| 576
| BOU-DD26-0983
| 564.0
| 564.5
| 0.85
| 19
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 10
| 103
| BOU-DD26-0983
| 571.0
| 572.8
| 0.95
| 14
| 1.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 8
| 103
| BOU-DD26-0984
| 59.0
| 60.0
| 0.48
| 11
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 9
| 69
| BOU-DD26-0984
| 81.0
| 81.5
| 0.46
| 23
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 10
| 77
| BOU-DD26-0984
| 85.8
| 86.3
| 0.68
| 17
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 0.2
| 8
| 92
| BOU-DD26-0984
| 113.9
| 114.5
| 1.29
| 21
| 0.6
| 0.2
| 1.1
| 1.6
| 8
| 203
| BOU-DD26-0984
| 118.5
| 119.1
| 1.38
| 97
| 0.6
| 0.2
| 1.2
| 1.8
| 6
| 294
| BOU-DD26-0984
| 122.4
| 126.0
| 0.72
| 53
| 3.6
| 0.2
| 1.6
| 2.6
| 5
| 219
| BOU-DD26-0984
| 134.0
| 135.7
| 0.39
| 22
| 1.7
| 0.0
| 0.8
| 0.9
| 11
| 91
| BOU-DD26-0984
| 142.0
| 143.0
| 0.03
| 61
| 1.0
| 0.0
| 5.9
| 4.8
| 15
| 273
| BOU-DD26-0985
| 254.0
| 255.0
| 4.08
| 1
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 367
| BOU-DD26-0985
| 333.9
| 334.4
| 0.55
| 5
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 5
| 64
| BOU-DD26-0985
| 340.3
| 340.8
| 0.50
| 7
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 0.4
| 10
| 68
| BOU-DD26-0985
| 394.0
| 395.0
| 1.66
| 0
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 150
| BOU-DD26-0985
| 496.7
| 499.1
| 0.46
| 46
| 2.4
| 0.4
| 0.0
| 0.0
| 9
| 124
| BOU-DD26-0986
| 96.1
| 96.8
| 0.62
| 19
| 0.7
| 0.0
| 0.5
| 0.4
| 5
| 94
| BOU-DD26-0986
| 104.0
| 104.9
| 1.26
| 16
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 18
| 140
| BOU-DD26-0986
| 132.8
| 136.4
| 1.50
| 50
| 3.6
| 0.0
| 0.5
| 2.1
| 12
| 238
| BOU-DD26-0987
| 92.5
| 94.7
| 2.15
| 41
| 2.2
| 0.1
| 1.2
| 2.1
| 13
| 303
| BOU-DD26-0988
| 97.7
| 98.4
| 0.77
| 59
| 0.7
| 0.1
| 1.3
| 8.1
| 10
| 322
| BOU-DD26-0988
| 124.0
| 125.0
| 0.26
| 28
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 1.3
| 5
| 86
| BOU-DD26-0988
| 386.0
| 387.0
| 3.20
| 3
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 5
| 293
| BOU-DD26-0988
| 389.0
| 390.0
| 0.54
| 1
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 5
| 61
| BOU-DD26-0989
| 99.1
| 99.6
| 0.82
| 19
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 9
| 102
| BOU-DD26-0989
| 145.0
| 146.0
| 0.03
| 48
| 1.0
| 0.0
| 2.9
| 0.6
| 11
| 118
| BOU-DD26-0989
| 176.8
| 179.8
| 1.05
| 38
| 3.0
| 0.2
| 1.2
| 1.9
| 11
| 210
| BOU-DD26-0989
| 243.7
| 244.6
| 0.09
| 92
| 0.9
| 0.5
| 8.7
| 0.8
| 14
| 315
| BOU-DD26-0989
| 246.4
| 250.8
| 0.32
| 38
| 4.4
| 0.1
| 2.2
| 1.4
| 11
| 139
| BOU-DD26-0990
| 55.1
| 56.0
| 0.83
| 0
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 10
| 76
| BOU-DD26-0990
| 143.9
| 144.4
| 2.01
| 128
| 0.5
| 0.3
| 0.7
| 3.8
| 20
| 421
| BOU-DD26-0990
| 170.4
| 170.9
| 1.97
| 47
| 0.5
| 0.0
| 0.6
| 3.3
| 5
| 306
| BOU-DD26-0991
| 188.0
| 189.0
| 0.03
| 76
| 1.0
| 0.1
| 5.0
| 3.4
| 7
| 245
| BOU-DD26-0991
| 210.2
| 212.0
| 0.82
| 25
| 1.8
| 0.0
| 0.4
| 0.2
| 9
| 114
| BOU-DD26-0991
| 300.0
| 300.8
| 0.17
| 38
| 0.8
| 0.1
| 1.8
| 2.6
| 23
| 150
| BOU-DD26-0992
| 63.0
| 64.0
| 0.86
| 2
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 7
| 82
| BOU-DD26-0992
| 67.0
| 69.0
| 2.22
| 18
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 14
| 226
| BOU-DD26-0992
| 96.0
| 96.9
| 1.13
| 13
| 0.9
| 0.0
| 0.4
| 0.4
| 24
| 132
| BOU-DD26-0992
| 181.6
| 182.1
| 2.09
| 37
| 0.5
| 0.1
| 0.3
| 1.1
| 11
| 257
| BOU-DD26-0992
| 198.7
| 200.2
| 0.86
| 32
| 1.5
| 0.0
| 0.7
| 1.5
| 14
| 156
| BOU-DD26-0993
| 54.0
| 55.0
| 0.03
| 109
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 112
| BOU-DD26-0993
| 433.6
| 434.5
| 0.74
| 1
| 0.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 68
| BOU-DD26-0996
| 73.6
| 75.5
| 1.71
| 5
| 1.9
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 5
| 170
| BOU-DD26-0996
| 82.0
| 83.0
| 0.96
| 3
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 5
| 92
| BOU-DD26-0996
| 193.4
| 194.1
| 0.50
| 6
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 5
| 62
| BOU-DD26-0997
| 108.0
| 111.7
| 0.23
| 70
| 3.7
| 0.0
| 0.2
| 0.5
| 7
| 106
| Including
| 108.0
| 109.8
| 0.03
| 118
| 1.8
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 7
| 127
| BOU-DD26-0997
| 196.2
| 196.7
| 0.41
| 26
| 0.5
| 0.1
| 0.2
| 0.5
| 18
| 88
| BOU-DD26-0997
| 317.0
| 318.0
| 1.43
| 36
| 1.0
| 0.2
| 0.7
| 1.4
| 10
| 220
| BOU-DD26-0997
| 321.9
| 323.3
| 1.53
| 4
| 1.4
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 142
| BOU-DD26-0997
| 326.1
| 326.6
| 2.07
| 1
| 0.5
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 6
| 188
| BOU-DD26-0997
| 331.5
| 332.0
| 0.83
| 3
| 0.5
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 4
| 85
| BOU-DD26-0997
| 335.7
| 336.2
| 0.65
| 0
| 0.5
| 0.0
| 0.0
| 0.1
| 5
| 61
| BOU-DD26-0997
| 337.6
| 338.7
| 1.03
| 48
| 1.1
| 0.1
| 0.6
| 1.0
| 0
| 181
| BOU-DD26-0997
| 343.4
| 344.9
| 0.43
| 41
| 1.5
| 0.0
| 0.9
| 0.6
| 5
| 111
| BOU-DD26-0998
| 87.0
| 88.0
| 0.03
| 70
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 4
| 74
| BOU-DD26-0998
| 452.4
| 454.1
| 2.70
| 38
| 1.7
| 0.1
| 0.3
| 0.1
| 4
| 294
| BOU-DD26-0998
| 481.0
| 483.0
| 0.57
| 12
| 2.0
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 2
| 75
| BOU-DD26-0998
| 488.0
| 490.1
| 0.63
| 32
| 2.1
| 0.0
| 0.3
| 0.8
| 1
| 113
| BOU-DD26-0999
| 193.2
| 193.8
| 5.86
| 60
| 0.6
| 0.1
| 0.5
| 5.1
| 5
| 703
| BOU-DD26-0999
| 198.4
| 199.4
| 1.91
| 27
| 1.0
| 0.1
| 0.7
| 1.5
| 1
| 249
| BOU-DD26-0999
| 222.5
| 223.0
| 2.01
| 55
| 0.5
| 0.1
| 0.8
| 5.8
| 3
| 374
| BOU-DD26-1000
| 48.0
| 49.7
| 0.63
| 15
| 1.7
| 0.0
| 0.7
| 0.8
| 114
| 104
| BOU-DD26-1001
| 487.2
| 491.3
| 3.73
| 40
| 4.1
| 0.3
| 0.1
| 0.1
| 19
| 401
| BOU-DD26-1002
| 64.0
| 65.0
| 0.03
| 358
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 2
| 361
| BOU-DD26-1002
| 113.4
| 115.6
| 3.09
| 53
| 2.2
| 0.1
| 0.4
| 2.1
| 7
| 390
| BOU-DD26-1002
| 139.2
| 140.0
| 0.67
| 57
| 0.8
| 0.1
| 0.8
| 3.1
| 2
| 202
| BOU-DD26-1002
| 238.4
| 239.0
| 0.57
| 32
| 0.6
| 0.0
| 1.1
| 2.4
| 0
| 154
| BOU-DD26-1003
| 15.1
| 15.7
| 1.50
| 4
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 10
| 143
| BOU-DD26-1003
| 39.0
| 40.0
| 0.21
| 36
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 10
| 60
| BOU-DD26-1003
| 131.0
| 132.0
| 0.61
| 0
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 5
| 56
| BOU-DD26-1004
| 170.8
| 172.2
| 1.06
| 36
| 1.4
| 0.2
| 0.3
| 0.7
| 17
| 165
| BOU-DD26-1004
| 233.0
| 233.8
| 0.70
| 26
| 0.8
| 0.0
| 0.6
| 0.8
| 5
| 120
| BOU-DD26-1004
| 236.4
| 237.2
| 1.22
| 47
| 0.8
| 0.0
| 0.3
| 1.0
| 6
| 185
| BOU-DD26-1004
| 242.5
| 243.8
| 0.86
| 64
| 1.3
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 5
| 155
| BOU-DD26-1004
| 244.6
| 245.5
| 0.71
| 10
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 0.3
| 5
| 90
| BOU-DD26-1004
| 250.5
| 252.5
| 2.70
| 86
| 2.0
| 0.1
| 0.6
| 0.8
| 6
| 364
| BOU-DD26-1004
| 314.0
| 315.0
| 0.14
| 39
| 1.0
| 0.3
| 2.3
| 4.2
| 7
| 201
| BOU-DD26-1004
| 347.0
| 348.0
| 1.54
| 0
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 7
| 139
| BOU-DD26-1005
| 16.2
| 28.2
| 1.36
| 47
| 12.0
| 0.0
| 0.2
| 0.0
| 67
| 175
| Including
| 16.2
| 18.5
| 3.61
| 100
| 2.3
| 0.0
| 0.2
| 0.0
| 138
| 431
| BOU-DD26-1006
| 67.0
| 68.8
| 1.27
| 122
| 1.8
| 0.0
| 0.1
| 0.8
| 10
| 255
| BOU-DD26-1006
| 153.6
| 155.0
| 0.74
| 12
| 1.4
| 0.2
| 0.4
| 0.1
| 8
| 103
| BOU-DD26-1007
| 20.0
| 20.7
| 0.59
| 14
| 0.7
| 0.0
| 0.5
| 1.4
| 10
| 106
| BOU-DD26-1007
| 22.2
| 22.7
| 0.35
| 28
| 0.5
| 0.0
| 2.0
| 5.2
| 10
| 205
| BOU-DD26-1007
| 57.9
| 62.7
| 2.34
| 27
| 4.8
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 9
| 243
| Including
| 57.9
| 59.7
| 4.75
| 43
| 1.8
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 13
| 482
| BOU-DD26-1007
| 65.7
| 66.7
| 1.18
| 19
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 127
| BOU-DD26-1007
| 104.9
| 108.6
| 1.35
| 58
| 3.7
| 0.0
| 0.0
| 0.4
| 5
| 190
| Including
| 106.3
| 107.7
| 2.78
| 125
| 1.4
| 0.1
| 0.0
| 0.0
| 5
| 382
| BOU-DD26-1007
| 129.6
| 132.0
| 0.45
| 22
| 2.4
| 0.0
| 0.5
| 0.7
| 6
| 86
| BOU-DD26-1008
| 40.4
| 41.3
| 0.68
| 8
| 0.9
| 0.0
| 0.3
| 0.6
| 4
| 86
| BOU-DD26-1008
| 107.8
| 112.0
| 2.47
| 130
| 4.2
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 4
| 369
| BOU-DD26-1008
| 131.0
| 133.0
| 0.93
| 10
| 2.0
| 0.0
| 0.1
| 1.7
| 5
| 130
| BOU-DD26-1009
| 75.9
| 77.7
| 2.50
| 37
| 1.8
| 0.0
| 0.2
| 0.1
| 5
| 268
| BOU-DD26-1009
| 100.5
| 106.1
| 1.04
| 22
| 5.6
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 8
| 128
| BOU-DD26-1009
| 139.2
| 140.1
| 0.01
| 57
| 0.9
| 0.1
| 0.2
| 0.2
| 5
| 74
| BOU-DD26-1009
| 199.0
| 200.0
| 7.67
| 2
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 20
| 691
| BOU-DD26-1009
| 311.0
| 312.0
| 0.40
| 53
| 1.0
| 0.0
| 1.2
| 1.3
| 10
| 140
| BOU-DD26-1009
| 338.8
| 339.4
| 0.80
| 10
| 0.6
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 5
| 93
| BOU-DD26-1009
| 340.8
| 341.3
| 1.86
| 26
| 0.5
| 0.1
| 0.1
| 0.1
| 5
| 203
| BOU-DD26-1009
| 354.3
| 354.9
| 1.23
| 11
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.4
| 10
| 133
| BOU-DD26-1009
| 440.0
| 441.0
| 0.00
| 60
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 10
| 61
| BOU-DD26-1010
| 0.0
| 255.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-1011
| 30.6
| 33.4
| 3.16
| 43
| 2.8
| 0.0
| 0.6
| 0.5
| 10
| 351
| BOU-DD26-1011
| 37.0
| 37.7
| 0.47
| 9
| 0.7
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 5
| 59
| BOU-DD26-1011
| 39.5
| 40.0
| 1.80
| 23
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 0.3
| 30
| 198
| BOU-DD26-1011
| 62.3
| 64.0
| 8.28
| 36
| 1.7
| 0.2
| 0.1
| 0.3
| 22
| 805
| BOU-DD26-1011
| 276.7
| 277.2
| 0.55
| 53
| 0.5
| 0.1
| 0.7
| 3.0
| 5
| 181
| BOU-DD26-1012
| 3.5
| 4.5
| 0.63
| 6
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 63
| BOU-DD26-1012
| 15.0
| 17.0
| 0.75
| 23
| 2.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 8
| 90
| BOU-DD26-1012
| 53.0
| 54.5
| 2.29
| 8
| 1.5
| 0.2
| 0.0
| 0.1
| 43
| 232
| BOU-DD26-1012
| 67.4
| 68.4
| 0.60
| 36
| 1.0
| 0.6
| 0.2
| 0.7
| 10
| 151
| BOU-DD26-1012
| 71.4
| 74.4
| 0.38
| 74
| 3.0
| 0.0
| 0.1
| 0.3
| 5
| 116
| BOU-DD26-1013
| 290.9
| 291.5
| 3.87
| 106
| 0.6
| 0.2
| 0.4
| 0.2
| 49
| 477
| BOU-DD26-1014
| 26.0
| 27.0
| 0.69
| 11
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.6
| 5
| 93
| BOU-DD26-1014
| 37.9
| 43.6
| 0.42
| 18
| 5.7
| 0.0
| 0.8
| 1.1
| 10
| 95
| BOU-DD26-1014
| 49.3
| 51.3
| 1.01
| 24
| 2.0
| 0.0
| 1.0
| 1.9
| 8
| 177
| BOU-DD26-1014
| 73.5
| 74.0
| 0.64
| 18
| 0.5
| 0.0
| 0.5
| 1.1
| 10
| 108
| BOU-DD26-1014
| 77.0
| 78.0
| 0.50
| 12
| 1.0
| 0.0
| 0.6
| 0.6
| 5
| 82
| BOU-DD26-1014
| 129.0
| 130.0
| 0.74
| 4
| 1.0
| 0.1
| 0.0
| 0.6
| 5
| 88
| BOU-DD26-1014
| 145.1
| 147.0
| 0.65
| 6
| 1.9
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 5
| 65
| BOU-DD26-1014
| 178.0
| 179.0
| 0.68
| 7
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 5
| 73
| BOU-DD26-1015
| 43.0
| 44.0
| 0.03
| 65
| 1.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 3
| 68
| BOU-DD26-1015
| 83.0
| 84.0
| 0.16
| 59
| 1.0
| 0.0
| 1.0
| 1.5
| 43
| 124
| BOU-DD26-1015
| 91.0
| 92.0
| 0.30
| 70
| 1.0
| 0.1
| 3.5
| 4.1
| 30
| 252
| BOU-DD26-1015
| 98.5
| 99.0
| 0.71
| 112
| 0.5
| 0.0
| 2.5
| 10.8
| 2
| 445
| BOU-DD26-1015
| 154.1
| 159.8
| 0.47
| 18
| 5.7
| 0.0
| 0.2
| 0.9
| 36
| 83
| BOU-DD26-1015
| 171.2
| 171.9
| 0.03
| 96
| 0.7
| 0.1
| 3.8
| 2.6
| 9
| 227
| BOU-DD26-1015
| 178.1
| 179.0
| 0.30
| 61
| 0.9
| 0.0
| 4.2
| 3.5
| 5
| 240
| BOU-DD26-1016
| 20.6
| 21.7
| 0.23
| 41
| 1.1
| 0.0
| 1.9
| 1.7
| 10
| 135
| BOU-DD26-1016
| 87.6
| 88.4
| 0.40
| 19
| 0.8
| 0.0
| 0.8
| 2.0
| 5
| 111
| BOU-DD26-1016
| 98.8
| 99.3
| 0.43
| 29
| 0.5
| 0.0
| 1.3
| 1.5
| 10
| 124
| BOU-DD26-1016
| 117.5
| 118.0
| 1.63
| 23
| 0.5
| 0.0
| 1.1
| 2.1
| 5
| 233
| BOU-DD26-1016
| 128.0
| 129.0
| 0.05
| 99
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 10
| 109
| BOU-DD26-1016
| 180.6
| 181.8
| 8.02
| 73
| 1.2
| 0.1
| 0.1
| 0.3
| 10
| 811
| BOU-DD26-1016
| 185.2
| 186.6
| 3.04
| 120
| 1.4
| 0.1
| 0.5
| 0.8
| 7
| 426
| BOU-DD26-1016
| 310.4
| 311.0
| 0.54
| 6
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.7
| 5
| 74
| BOU-DD26-1016
| 367.3
| 368.1
| 1.17
| 20
| 0.8
| 0.1
| 0.6
| 0.7
| 10
| 157
| BOU-DD26-1017
| 60.0
| 61.0
| 0.34
| 20
| 1.0
| 0.0
| 0.7
| 1.0
| 2
| 85
| BOU-DD26-1017
| 87.5
| 88.4
| 0.58
| 12
| 0.9
| 0.0
| 0.8
| 1.4
| 0
| 108
| BOU-DD26-1017
| 159.0
| 160.0
| 0.58
| 14
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.4
| 4
| 82
| BOU-DD26-1017
| 186.0
| 186.6
| 0.27
| 43
| 0.6
| 0.1
| 1.0
| 5.5
| 6
| 207
| BOU-DD26-1017
| 369.2
| 369.7
| 3.38
| 44
| 0.5
| 0.3
| 0.1
| 0.1
| 2
| 375
| BOU-DD26-1018
| 106.4
| 110.0
| 0.62
| 17
| 3.6
| 0.0
| 0.8
| 1.5
| 13
| 120
| BOU-DD26-1018
| 117.4
| 123.6
| 0.63
| 39
| 6.2
| 0.0
| 1.0
| 1.2
| 23
| 141
| BOU-DD26-1018
| 136.9
| 147.0
| 2.26
| 20
| 10.1
| 0.0
| 0.7
| 0.5
| 13
| 248
| Including
| 136.9
| 138.0
| 14.28
| 75
| 1.1
| 0.0
| 4.9
| 3.4
| 39
| 1523
| BOU-DD26-1018
| 316.0
| 319.3
| 0.66
| 24
| 3.3
| 0.1
| 0.1
| 0.3
| 6
| 99
| BOU-DD26-1019
| 137.3
| 138.7
| 0.35
| 30
| 1.4
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 26
| 68
| BOU-DD26-1019
| 141.4
| 143.5
| 0.99
| 26
| 2.1
| 0.0
| 0.1
| 0.2
| 25
| 121
| BOU-DD26-1019
| 177.0
| 177.6
| 0.93
| 26
| 0.6
| 0.0
| 0.1
| 0.0
| 15
| 112
| BOU-DD26-1019
| 181.5
| 183.4
| 0.64
| 58
| 1.9
| 0.0
| 1.3
| 2.9
| 13
| 200
| BOU-DD26-1019
| 184.3
| 185.2
| 0.48
| 18
| 0.9
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 15
| 65
| BOU-DD26-1019
| 378.0
| 379.0
| 0.22
| 77
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 0.6
| 10
| 118
| BOU-DD26-1019
| 382.0
| 386.0
| 0.42
| 26
| 4.0
| 0.2
| 0.8
| 1.5
| 42
| 122
| BOU-DD26-1020
| 196.6
| 198.4
| 0.97
| 5
| 1.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 8
| 92
| BOU-DD26-1020
| 203.8
| 205.5
| 1.01
| 20
| 1.7
| 0.0
| 0.3
| 0.5
| 7
| 126
| BOU-DD26-1020
| 234.0
| 235.0
| 0.54
| 8
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 5
| 59
| BOU-DD26-1020
| 362.5
| 363.4
| 0.78
| 10
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 5
| 89
| BOU-DD26-1020
| 366.1
| 366.7
| 2.08
| 36
| 0.6
| 0.2
| 2.8
| 0.6
| 30
| 306
| BOU-DD26-1020
| 369.4
| 370.3
| 1.12
| 5
| 0.9
| 0.0
| 0.2
| 0.3
| 10
| 117
| BOU-DD26-1020
| 410.0
| 411.0
| 0.52
| 21
| 1.0
| 0.0
| 0.4
| 1.0
| 5
| 97
| BOU-DD26-1020
| 435.5
| 436.1
| 0.39
| 72
| 0.6
| 0.1
| 1.1
| 0.5
| 5
| 142
| BOU-DD26-1021
| 107.5
| 108.0
| 0.69
| 280
| 0.5
| 0.5
| 5.2
| 3.7
| 17
| 557
| BOU-DD26-1021
| 179.9
| 184.3
| 1.76
| 12
| 4.4
| 0.1
| 0.2
| 0.3
| 4
| 184
| Including
| 179.9
| 181.4
| 3.65
| 20
| 1.5
| 0.1
| 0.3
| 0.6
| 3
| 375
| BOU-DD26-1021
| 211.0
| 211.8
| 0.03
| 65
| 0.8
| 0.1
| 0.2
| 0.1
| 5
| 81
| BOU-DD26-1022
| 0.0
| 222.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-1023
| 0.0
| 150.0
| 0.00
| 0
| 150.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0
| 0
| BOU-DD26-1024
| 174.6
| 175.1
| 1.37
| 17
| 0.5
| 0.0
| 0.2
| 0.4
| 20
| 153
| BOU-DD26-1024
| 187.0
| 187.5
| 0.54
| 7
| 0.5
| 0.0
| 0.3
| 1.8
| 10
| 100
| BOU-DD26-1025
| 30.5
| 31.4
| 0.81
| 9
| 0.9
| 0.0
| 0.5
| 0.7
| 5
| 105
| BOU-DD26-1025
| 35.0
| 38.0
| 1.79
| 25
| 3.0
| 0.1
| 0.1
| 0.4
| 6
| 199
| BOU-DD26-1025
| 40.0
| 41.0
| 0.48
| 18
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.9
| 5
| 84
| BOU-DD26-1025
| 86.4
| 87.8
| 1.40
| 23
| 1.4
| 0.0
| 0.1
| 2.0
| 5
| 195
| BOU-DD26-1026
| 0.0
| 153.0
|
|
|
|
|
|
|
| NSR
| BOU-DD26-1027
| 131.8
| 132.4
| 0.53
| 35
| 0.6
| 0.1
| 2.2
| 1.9
| 3
| 166
| BOU-DD26-1027
| 163.0
| 164.0
| 0.61
| 9
| 1.0
| 0.0
| 0.2
| 0.2
| 3
| 73
| BOU-DD26-1027
| 247.0
| 247.8
| 1.69
| 25
| 0.8
| 0.2
| 0.0
| 0.7
| 5
| 206
| BOU-DD26-1027
| 285.1
| 287.6
| 0.94
| 57
| 2.5
| 0.2
| 0.1
| 0.2
| 9
| 162
| BOU-DD26-1027
| 343.6
| 344.1
| 0.81
| 10
| 0.5
| 0.0
| 0.4
| 1.1
| 5
| 113
| BOU-DD26-1027
| 345.0
| 346.0
| 0.93
| 4
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.5
| 5
| 100
| BOU-DD26-1028
| 288.3
| 288.9
| 0.74
| 10
| 0.6
| 0.0
| 0.6
| 2.9
| 10
| 148
| BOU-DD26-1028
| 296.9
| 300.6
| 1.27
| 6
| 3.7
| 0.0
| 0.2
| 0.6
| 6
| 137
| BOU-DD26-1028
| 305.2
| 306.2
| 9.23
| 11
| 1.0
| 0.0
| 0.1
| 0.1
| 5
| 844
* True width remains undetermined at this stage; all values are uncut.
** Ag equivalent is based on a silver price of US$30/oz with a process recovery of 96%, a gold price of US$2,800/oz with a process recovery of 96%, a zinc price of US$1.20/lb with a process recovery of 75%, a lead price of US$1.00/lb with a process recovery of 82%, and a copper price of US$4.60/lb with a process recovery of 75% resulting in the following ratios: 1g/t Au: 89.7g/t Ag; 1% Cu: 78.6 g/t Ag; 1% Pb: 18.7 g/t Ag; and 1% Zn: 20.4 g/t Ag
Appendix 2 – New Drillhole Coordinates of 2026 Boumadine Exploration Program (completed holes)
| DDH No.
| Easting
| Northing
| Elevation
| Azimuth
| Dip
| Length (m)
| BOU-DD26-0927
| 315361
| 3477854
| 1270
| 270
| -50
| 201
| BOU-DD26-0928
| 317203
| 3476200
| 1219
| 250
| -50
| 267
| BOU-DD26-0929
| 315742
| 3477962
| 1277
| 270
| -50
| 588
| BOU-DD26-0930
| 317053
| 3474526
| 1263
| 68
| -50
| 621
| BOU-DD26-0931
| 315786
| 3477961
| 1265
| 270
| -50
| 489
| BOU-DD26-0932
| 317019
| 3474514
| 1263
| 70
| -51
| 576
| BOU-DD26-0933
| 316993
| 3474551
| 1259
| 70
| -50
| 540
| BOU-DD26-0934
| 315283
| 3477646
| 1298
| 270
| -50
| 105
| BOU-DD26-0935
| 315657
| 3477854
| 1277
| 267
| -51
| 399
| BOU-DD26-0936
| 317243
| 3474701
| 1304
| 69
| -51
| 210
| BOU-DD26-0937
| 317203
| 3474679
| 1289
| 69
| -50
| 255
| BOU-DD26-0938
| 317249
| 3476217
| 1221
| 250
| -49
| 321
| BOU-DD26-0939
| 315689
| 3477857
| 1277
| 270
| -50
| 501
| BOU-DD26-0940
| 315325
| 3477646
| 1292
| 270
| -50
| 162
| BOU-DD26-0941
| 317172
| 3474664
| 1281
| 68
| -50
| 213
| BOU-DD26-0942
| 315363
| 3477646
| 1287
| 270
| -50
| 205
| BOU-DD26-0943
| 317291
| 3476235
| 1220
| 250
| -49
| 361
| BOU-DD26-0944
| 316958
| 3474592
| 1256
| 69
| -50
| 585
| BOU-DD26-0945
| 317160
| 3474852
| 1289
| 69
| -50
| 234
| BOU-DD26-0946
| 317135
| 3474736
| 1284
| 69
| -51
| 60
| BOU-DD26-0947
| 315738
| 3477857
| 1257
| 270
| -50
| 375
| BOU-DD26-0948
| 315776
| 3477857
| 1254
| 270
| -50
| 417
| BOU-DD26-0949
| 317328
| 3476247
| 1213
| 249
| -49
| 354
| BOU-DD26-0950
| 317080
| 3475172
| 1246
| 250
| -49
| 114
| BOU-DD26-0951
| 317095
| 3474831
| 1273
| 70
| -50
| 57
| BOU-DD26-0952
| 317118
| 3475180
| 1245
| 250
| -50
| 156
| BOU-DD26-0953
| 317203
| 3475206
| 1241
| 250
| -50
| 258
| BOU-DD26-0954
| 315403
| 3477649
| 1282
| 270
| -50
| 276
| BOU-DD26-0955
| 315449
| 3477648
| 1281
| 270
| -50
| 330
| BOU-DD26-0956
| 317280
| 3475235
| 1240
| 250
| -49
| 375
| BOU-DD26-0957
| 317316
| 3475247
| 1239
| 248
| -50
| 399
| BOU-DD26-0958
| 317239
| 3475221
| 1238
| 250
| -50
| 327
| BOU-DD26-0959
| 315484
| 3477650
| 1276
| 270
| -50
| 402
| BOU-DD26-0960
| 315530
| 3477645
| 1264
| 270
| -50
| 351
| BOU-DD26-0961
| 317364
| 3475264
| 1239
| 250
| -50
| 474
| BOU-DD26-0962
| 315830
| 3477960
| 1262
| 270
| -50
| 459
| BOU-DD26-0963
| 315626
| 3477647
| 1279
| 270
| -50
| 426
| BOU-DD26-0964
| 317408
| 3475277
| 1238
| 250
| -51
| 45
| BOU-DD26-0964bis
| 317407
| 3475276
| 1239
| 250
| -51
| 528
| BOU-DD26-0965
| 315665
| 3477646
| 1271
| 270
| -50
| 30
| BOU-DD26-0965bis
| 315665
| 3477645
| 1271
| 270
| -51
| 465
| BOU-DD26-0966
| 317096
| 3475278
| 1233
| 250
| -50
| 174
| BOU-DD26-0967
| 317134
| 3475293
| 1233
| 250
| -50
| 228
| BOU-DD26-0968
| 317172
| 3475307
| 1231
| 250
| -50
| 225
| BOU-DD26-0969
| 317207
| 3475322
| 1231
| 250
| -50
| 288
| BOU-DD26-0970
| 317243
| 3475335
| 1230
| 250
| -50
| 405
| BOU-DD26-0971
| 317362
| 3476258
| 1208
| 250
| -50
| 402
| BOU-DD26-0972
| 315586
| 3477646
| 1270
| 270
| -50
| 402
| BOU-DD26-0973
| 317058
| 3475265
| 1233
| 250
| -50
| 111
| BOU-DD26-0974
| 317276
| 3475347
| 1230
| 250
| -50
| 300
| BOU-DD26-0975
| 317324
| 3475361
| 1233
| 250
| -50
| 417
| BOU-DD26-0976
| 317360
| 3475373
| 1232
| 250
| -50
| 432
| BOU-DD26-0977
| 315700
| 3477645
| 1262
| 269
| -50
| 354
| BOU-DD26-0978
| 317398
| 3476273
| 1207
| 250
| -49
| 106
| BOU-DD26-0979
| 315551
| 3477756
| 1261
| 270
| -50
| 428
| BOU-DD26-0980
| 317398
| 3475382
| 1231
| 251
| -49
| 33
| BOU-DD26-0981
| 317438
| 3476287
| 1207
| 247
| -52
| 501
| BOU-DD26-0982
| 317401
| 3476274
| 1207
| 250
| -51
| 452
| BOU-DD26-0983
| 317440
| 3475398
| 1230
| 250
| -50
| 600
| BOU-DD26-0984
| 317045
| 3475400
| 1242
| 252
| -50
| 240
| BOU-DD26-0985
| 317400
| 3475383
| 1231
| 249
| -50
| 507
| BOU-DD26-0986
| 315330
| 3477544
| 1285
| 270
| -50
| 165
| BOU-DD26-0987
| 315291
| 3477544
| 1294
| 270
| -50
| 108
| BOU-DD26-0988
| 315737
| 3477643
| 1261
| 269
| -50
| 411
| BOU-DD26-0989
| 317087
| 3475413
| 1238
| 248
| -50
| 255
| BOU-DD26-0990
| 315370
| 3477545
| 1278
| 270
| -50
| 210
| BOU-DD26-0991
| 317127
| 3475426
| 1236
| 251
| -50
| 360
| BOU-DD26-0992
| 315409
| 3477544
| 1273
| 270
| -50
| 252
| BOU-DD26-0993
| 315635
| 3477754
| 1260
| 270
| -50
| 451
| BOU-DD26-0994
| 315710
| 3477755
| 1244
| 269
| -50
| 51
| BOU-DD26-0995
| 317162
| 3475438
| 1237
| 249
| -50
| 141
| BOU-DD26-0996
| 315710
| 3477755
| 1244
| 270
| -50
| 507
| BOU-DD26-0997
| 317206
| 3475456
| 1238
| 250
| -50
| 453
| BOU-DD26-0998
| 317478
| 3476302
| 1210
| 250
| -50
| 505
| BOU-DD26-0999
| 315497
| 3477544
| 1277
| 270
| -50
| 351
| BOU-DD26-1000
| 317235
| 3475071
| 1277
| 249
| -50
| 207
| BOU-DD26-1001
| 317523
| 3476317
| 1209
| 247
| -53
| 602
| BOU-DD26-1002
| 315449
| 3477544
| 1273
| 270
| -50
| 303
| BOU-DD26-1003
| 315281
| 3477803
| 1272
| 269
| -50
| 141
| BOU-DD26-1004
| 317164
| 3475438
| 1237
| 250
| -50
| 423
| BOU-DD26-1005
| 317148
| 3475035
| 1282
| 250
| -50
| 114
| BOU-DD26-1006
| 317269
| 3475084
| 1267
| 250
| -49
| 216
| BOU-DD26-1007
| 315363
| 3477805
| 1271
| 270
| -50
| 153
| BOU-DD26-1008
| 315403
| 3477805
| 1270
| 270
| -50
| 204
| BOU-DD26-1009
| 315602
| 3477545
| 1292
| 270
| -50
| 453
| BOU-DD26-1010
| 317301
| 3475092
| 1262
| 250
| -50
| 255
| BOU-DD26-1011
| 315546
| 3477543
| 1278
| 250
| -50
| 402
| BOU-DD26-1012
| 317185
| 3475049
| 1283
| 250
| -51
| 150
| BOU-DD26-1013
| 317323
| 3475102
| 1256
| 249
| -50
| 306
| BOU-DD26-1014
| 315448
| 3477804
| 1278
| 269
| -50
| 360
| BOU-DD26-1015
| 317354
| 3475110
| 1247
| 250
| -50
| 309
| BOU-DD26-1016
| 315489
| 3477804
| 1274
| 268
| -50
| 412
| BOU-DD26-1017
| 315523
| 3477806
| 1268
| 269
| -50
| 450
| BOU-DD26-1018
| 317393
| 3475126
| 1251
| 250
| -50
| 369
| BOU-DD26-1019
| 317437
| 3475142
| 1251
| 249
| -49
| 402
| BOU-DD26-1020
| 317486
| 3475161
| 1257
| 249
| -50
| 471
| BOU-DD26-1021
| 315750
| 3477548
| 1265
| 270
| -50
| 450
| BOU-DD26-1022
| 317158
| 3475195
| 1253
| 251
| -50
| 222
| BOU-DD26-1023
| 317020
| 3475492
| 1251
| 249
| -50
| 150
| BOU-DD26-1024
| 315799
| 3477546
| 1269
| 270
| -50
| 450
| BOU-DD26-1025
| 315320
| 3477802
| 1278
| 270
| -50
| 153
| BOU-DD26-1026
| 316989
| 3475479
| 1254
| 250
| -49
| 153
| BOU-DD26-1027
| 315557
| 3477807
| 1263
| 268
| -49
| 381
| BOU-DD26-1028
| 315598
| 3477807
| 1257
| 270
| -50
| 402
| BOU-DD26-1029
| 317439
| 3477693
| 1193
| 270
| -50
| 411
| BOU-DD26-1030
| 317786
| 3477695
| 1199
| 270
| -50
| 404
| BOU-DD26-1031
| 317054
| 3475506
| 1247
| 249
| -49
| 204
| BOU-DD26-1032
| 315684
| 3477801
| 1255
| 268
| -50
| 306
| BOU-DD26-1033
| 317127
| 3475533
| 1248
| 250
| -50
| 318
| BOU-DD26-1034
| 317168
| 3475547
| 1243
| 250
| -50
| 351
| BOU-DD26-1035
| 317208
| 3475562
| 1245
| 249
| -49
| 411
| BOU-DD26-1036
| 317251
| 3475577
| 1241
| 251
| -50
| 471
| BOU-DD26-1037
| 315840
| 3477545
| 1270
| 270
| -50
| 450
| BOU-DD26-1038
| 315879
| 3477548
| 1256
| 270
| -50
| 351
| BOU-DD26-1039
| 315730
| 3477804
| 1257
| 269
| -50
| 354
| BOU-DD26-1040
| 315772
| 3477802
| 1252
| 270
| -50
| 402
| BOU-DD26-1041
| 316430
| 3477654
| 1218
| 251
| -50
| 231
| BOU-DD26-1042
| 315641
| 3477806
| 1257
| 269
| -50
| 453
| BOU-DD26-1043
| 316470
| 3477667
| 1216
| 250
| -50
| 285
| BOU-DD26-1044
| 315924
| 3477549
| 1247
| 269
| -50
| 411
| BOU-DD26-1045
| 317913
| 3478095
| 1189
| 270
| -50
| 401
| BOU-DD26-1046
| 316512
| 3477682
| 1214
| 251
| -50
| 333
| BOU-DD26-1047
| 315285
| 3477697
| 1289
| 270
| -50
| 102
| BOU-DD26-1048
| 316552
| 3477696
| 1212
| 249
| -51
| 375
| BOU-DD26-1049
| 316593
| 3477710
| 1211
| 250
| -50
| 426
| BOU-DD26-1050
| 318116
| 3477693
| 1183
| 268
| -51
| 397
| BOU-DD26-1051
| 315321
| 3477694
| 1286
| 270
| -50
| 162
| BOU-DD26-1052
| 316633
| 3477723
| 1210
| 249
| -51
| 480
| BOU-DD26-1053
| 315968
| 3477550
| 1250
| 270
| -50
| 483
| BOU-DD26-1054
| 315356
| 3477694
| 1281
| 270
| -50
| 204
| BOU-DD26-1055
| 316675
| 3477738
| 1209
| 251
| -49
| 549
| BOU-DD26-1056
| 315398
| 3477697
| 1277
| 270
| -50
| 258
| BOU-DD26-1057
| 315445
| 3477697
| 1281
| 269
| -50
| 327
| BOU-DD26-1058
| 316713
| 3477753
| 1208
| 250
| -50
| 501
| BOU-DD26-1059
| 318453
| 3477694
| 1181
| 268
| -51
| 401
| BOU-DD26-1060
| 316751
| 3477764
| 1207
| 251
| -49
| 528
| BOU-DD26-1061
| 315485
| 3477697
| 1278
| 270
| -50
| 429
| BOU-DD26-1062
| 318265
| 3478102
| 1187
| 270
| -48
| 21
| BOU-DD26-1063
| 316014
| 3477552
| 1258
| 269
| -50
| 451
| BOU-DD26-1064
| 315530
| 3477700
| 1270
| 270
| -50
| 477
| BOU-DD26-1065
| 315577
| 3477697
| 1259
| 270
| -50
| 555
| BOU-DD26-1066
| 316795
| 3477780
| 1206
| 251
| -50
| 564
| BOU-DD26-1067
| 318264
| 3478097
| 1187
| 270
| -50
| 404
| BOU-DD26-1068
| 316841
| 3477803
| 1207
| 250
| -50
| 603
| BOU-DD26-1069
| 316497
| 3477567
| 1215
| 250
| -50
| 107
| BOU-DD26-1070
| 316885
| 3477815
| 1207
| 250
| -51
| 705
| BOU-DD26-1071
| 315628
| 3477693
| 1277
| 270
| -50
| 414
| BOU-DD26-1072
| 316539
| 3477581
| 1214
| 250
| -50
| 152
| BOU-DD26-1073
| 315736
| 3477701
| 1247
| 270
| -50
| 360
| BOU-DD26-1074
| 316479
| 3477615
| 1215
| 249
| -49
| 108
| BOU-DD26-1075
| 318603
| 3478100
| 1192
| 268
| -51
| 401
| BOU-DD26-1076
| 316579
| 3477599
| 1212
| 250
| -50
| 200
| BOU-DD26-1077
| 315307
| 3477459
| 1295
| 270
| -50
| 108
| BOU-DD26-1078
| 316562
| 3477645
| 1212
| 250
| -50
| 240
| BOU-DD26-1079
| 315340
| 3477460
| 1290
| 270
| -50
| 168
| BOU-DD26-1080
| 316650
| 3477678
| 1210
| 250
| -50
| 351
| BOU-DD26-1081
| 315665
| 3477700
| 1267
| 270
| -50
| 450
| BOU-DD26-1082
| 316621
| 3477616
| 1212
| 250
| -50
| 251
| BOU-DD26-1083
| 315705
| 3477696
| 1257
| 270
| -50
| 525
| BOU-DD26-1084
| 315390
| 3477462
| 1285
| 270
| -50
| 204
| BOU-DD26-1085
| 316773
| 3477723
| 1202
| 250
| -50
| 450
| BOU-DD26-1086
| 315424
| 3477462
| 1286
| 270
| -50
| 252
| BOU-DD26-1087
| 315480
| 3477461
| 1297
| 270
| -48
| 339
| BOU-DD26-1088
| 316660
| 3477634
| 1211
| 250
| -50
| 311
| BOU-DD26-1090
| 316737
| 3477663
| 1209
| 250
| -50
| 378
| BOU-DD26-1091
| 316515
| 3477520
| 1217
| 250
| -50
| 105
| BOU-DD26-1092
| 315518
| 3477464
| 1292
| 270
| -50
| 378
| BOU-DD26-1093
| 316774
| 3477676
| 1207
| 251
| -50
| 405
| BOU-DD26-1094
| 316586
| 3477546
| 1216
| 249
| -49
| 192
| BOU-DD26-1095
| 317459
| 3476353
| 1206
| 249
| -53
| 491
| BOU-DD26-1096
| 315562
| 3477463
| 1295
| 269
| -50
| 426
| BOU-DD26-1097
| 317498
| 3476366
| 1207
| 248
| -52
| 503
| BOU-DD26-1099
| 315607
| 3477464
| 1297
| 270
| -50
| 501
| BOU-DD26-1100
| 316665
| 3477578
| 1211
| 250
| -49
| 282
| BOU-DD26-1101
| 316808
| 3477686
| 1203
| 249
| -49
| 459
| BOU-DD26-1103
| 315692
| 3477461
| 1285
| 270
| -50
| 516
| BOU-DD26-1104
| 316854
| 3477698
| 1202
| 251
| -49
| 504
| BOU-DD26-1105
| 315734
| 3477461
| 1287
| 270
| -50
| 288
| BOU-DD26-1106
| 315652
| 3477461
| 1292
| 270
| -50
| 510
| BOU-DD26-1107
| 316820
| 3477739
| 1204
| 249
| -55
| 606
| BOU-DD26-1108
| 316741
| 3477606
| 1207
| 250
| -50
| 354
| BOU-DD26-1109
| 315780
| 3477459
| 1286
| 269
| -50
| 303
| BOU-DD26-1110
| 315818
| 3477462
| 1282
| 269
| -50
| 354
| BOU-DD26-1115
| 316894
| 3477711
| 1200
| 250
| -50
| 552
| BOU-DD26-1117
| 315384
| 3477358
| 1289
| 269
| -50
| 195
| BOU-DD26-1119
| 315475
| 3477362
| 1293
| 270
| -50
| 312
| BOU-DD26-1121
| 315562
| 3477354
| 1299
| 270
| -50
| 405
| BOU-DD26-1127
| 315687
| 3477354
| 1286
| 270
| -50
| 414
| BOU-DD26-1130
| 316546
| 3477480
| 1219
| 250
| -50
| 105
| BOU-DD26-1131
| 316580
| 3477493
| 1219
| 248
| -50
| 174
Photos accompanying this announcement are available at:
CommentsNo comment