Air Canada Brings The Sun Next Winter! New Flights To The Canary Islands, Plus More Vacation Options From Coast-To-Coast
|Flight
|From
|To
|Departs
|Arrives
|Days of Operation
|Season
|AC956
|Montréal (YUL)
|Tenerife (TFS)
|21:00
|09:00+1 day
|Sat
|Oct. 31, 2026-Apr. 24, 2027
|AC957
|Tenerife (TFS)
|Montréal (YUL)
|10:55
|14:10
|Sun
|Nov. 1, 2026-Apr. 25, 2027
Toronto -Tenerife flights**:
|Flight
|From
|To
|Departs
|Arrives
|Days of Operation
|Season
|AC954
|Toronto (YYZ)
|Tenerife (TFS)
|20:35
|09:00+1 day
|Thu, Sun
|Oct. 25, 2026-Apr. 29, 2027
|AC955
|Tenerife (TFS)
|Toronto (YYZ)
|10:55
|14:50
|Mon, Fri
|Oct. 26, 2026-Apr. 30, 2027
New Destinations:
|To
|From
|Days of Operation
|Season**
|Roatán, Honduras (RTB)*
|Montréal (YUL)
|Sat
|Dec. 12, 2026-Apr. 10, 2027
|Roatán, Honduras (RTB)*
|Toronto (YYZ)
|Sun
|Dec. 13, 2026-Apr. 11, 2027
|Santo Domingo, Dominican Republic (SDQ)
|Montréal (YUL)
|Wed-Thu, Sun-Mon
|Dec. 10, 2026-Apr. 18, 2027
|Mérida, Mexico (MID)*
|Toronto (YYZ)
|Mon, Sat
|Nov. 21, 2026-Apr. 17, 2027
|Mazatlán, Mexico (MZT)*
|Vancouver (YVR)
|Tue, Fri
| Dec. 15, 2026-Apr. 09, 2027
New Non-stop Routes:
|From
|To
|Days of Operation
|Season**
|Vancouver (YVR)
|Liberia (LIR), Costa Rica
|Wed-Thu, Sun-Mon
|Dec. 13, 2026-Apr. 12, 2027
|Vancouver (YVR)
|Monterrey (MTY), Mexico
|Tue, Thu, Sat
|Dec. 03, 2026-Apr. 24, 2027
|Vancouver (YVR)
|Puerto Escondido (PXM), Mexico
|Mon-Tue, Fri-Sat
|Dec. 07, 2026-Apr. 10, 2027
|Montréal (YUL)
|Aruba (AUA)
|Sun
|Dec. 06, 2026-Apr. 04, 2027
|Calgary (YYC)
|Cancun (CUN), Mexico
|Mon, Wed, Fri, Sun
|Dec. 11, 2026-Apr. 11, 2027
|Calgary (YYC)
|Puerto Vallarta (PVR), Mexico
|Tue, Thu, Sat
|Dec. 10, 2026-Apr. 10, 2027
|Edmonton (YEG)
|Montego Bay (MBJ), Jamaica
|Mon-Sun
|Dec. 07, 2026-Apr. 04, 2027
|Winnipeg (YWG)
|Montego Bay (MBJ), Jamaica
|Sun-Mon
|Dec. 07, 2026-Apr. 05, 2027
|Winnipeg (YWG)
|Punta Cana (PUJ), Dominican Republic
|Thu
|Dec. 03, 2026-Apr. 08, 2027
|Quebec City (YQB)
|Pointe-a-Pitre (PTP), Guadaloupe
|Thu
|Dec. 17, 2026-Apr. 08, 2027
|Halifax (YHZ)
|Bridgetown (BGI), Barbados
|Thu
|Dec. 17, 2026-Apr. 01, 2027
*Subject to government approvals
**Schedule and times are subject to change
About Air Canada
Air Canada is Canada's largest airline, the country's flag carrier and a founding member of Star Alliance, the world's most comprehensive air transportation network. Headquartered in Montréal, Air Canada provides scheduled service directly to more than 180 airports in Canada, the United States and Internationally on six continents. It holds a Four-Star ranking from Skytrax. Air Canada's Aeroplan program is Canada's premier travel loyalty program, with more than 10 million members worldwide. Members can earn or redeem points on the world's largest airline partner network of 45 airlines, plus through an extensive range of merchandise, hotel and car rental partners. Through Air Canada Vacations, it offers more travel choices than any other Canadian tour operator to hundreds of destinations worldwide, with a wide selection of hotels, flights, cruises, day tours, and car rentals. Its freight division, Air Canada Cargo, provides air freight lift and connectivity to hundreds of destinations across six continents using Air Canada's passenger and freighter aircraft. Air Canada's climate-related ambition includes a long-term aspirational goal of net-zero greenhouse gas emissions by 2050. For additional information, please see Air Canada's TCFD disclosure. Air Canada shares are publicly traded on the TSX (AC) in Canada and the OTCQX (ACDVF) in the US.
