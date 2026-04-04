%13.22 انخفاض شهري بالتمويل العقاري


2026-04-04 11:01:42
(MENAFN- Al Watan) سجل التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف تحولًا لافتًا خلال العامين الماضيين، إذ انخفض إجمالي عدد العقود من 122.302 عقدًا في 2024 إلى 108.795 عقدًا في 2025، بفارق بلغ 13.507 عقود وبنسبة تراجع 11.04%.
وتراجع المتوسط اليومي للعقود من 334 عقدًا في 2024 إلى 298 عقدًا في 2025، وهو ما يظهر تباطؤًا تدريجيًا في الطلب على التمويل العقاري، ويتزامن هذا التغيير مع الأداء المسجل في بداية 2026، حيث أظهرت بيانات فبراير استمرار الضغوط على السوق، إذ بلغ إجمالي العقود 8.353 عقدًا مقارنة بـ9.005 عقود في يناير، بانخفاض قدره 652 عقدًا، وبنسبة 7.24%.
وتظهر قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي انخفاض حجم التمويل العقاري من 6.189 مليون ريال في يناير 2026 إلى 5.371 مليون ريال في فبراير، بفارق 818 مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 13.22%.
نوع التمويل
أما من حيث توزيع التمويل بحسب نوع العقار، فقد سجلت الفلل أكبر تراجع بالقيمة، حيث انخفض التمويل الموجه لها من 4.079 مليون ريال في يناير إلى 3.425 مليون ريال في فبراير، بفارق 654 مليون ريال وبنسبة 16.03%، في المقابل، شهد تمويل الشقق تراجعًا محدودًا نسبيًا، حيث انخفض من 1.699 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال، بفارق 83 مليون ريال وبنسبة 4.88%، فيما سجل تمويل الأراضي أكبر نسبة انخفاض بين جميع الأنواع، حيث تراجع من 411 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بانخفاض بلغ 81 مليون ريال وبنسبة 19.71%.
التغيير السنوي
وعند المقارنة على أساس سنوي، يتضح أن السوق شهد انكماشًا أكثر حدة، إذ انخفض إجمالي عدد العقود في فبراير 2026 إلى 8.353 عقدًا مقابل 11.757 عقدًا في فبراير 2025، بفارق 3.404 عقود، وبنسبة تراجع بلغت 28.95%، كما تراجع إجمالي حجم التمويل من 8.908 مليون ريال إلى 5.371 مليون ريال، بانخفاض قدره 3.537 مليون ريال وبنسبة 39.71%، وهو ما يعكس انخفاضًا واضحًا في النشاط التمويلي مقارنة بالعام السابق.
وامتد هذا التراجع السنوي إلى مختلف أنواع العقارات، حيث انخفض تمويل الفلل من 5.573 مليون ريال إلى 3.425 مليون ريال، بفارق 2.148 مليون ريال وبنسبة 38.54%، كما تراجع تمويل الشقق بشكل أكبر نسبيًا، من 2.899 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال، بانخفاض بلغ 1.283 مليون ريال وبنسبة 44.25%، وهو أعلى معدل تراجع بين الأنواع، في حين سجل تمويل الأراضي انخفاضًا من 436 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بفارق 106 ملايين ريال وبنسبة 24.31%.
إعادة التوازن بالسوق
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن السوق العقارية التمويلية تتجه نحو مرحلة إعادة توازن، حيث من المتوقع أن يستمر الضغط على متوسط العقود اليومية خلال 2026 إذا ما استمرت المؤشرات الشهرية عند مستوياتها الحالية، كما أن تراجع الطلب قد يرتبط بعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتشدد شروط التمويل، إلى جانب تغير سلوك المستهلك نحو التريث أو البحث عن خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.
ويعد التمويل العقاري السكني الجديد أحد الركائز الأساسية في دعم تملك المساكن في المملكة، حيث تقدمه المصارف للأفراد لشراء الفلل والشقق والأراضي، ضمن منظومة متكاملة مدعومة ببرامج حكومية تستهدف رفع نسبة التملك، وقد شهد هذا القطاع نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تعكس تحولًا نحو النضج، وإعادة ضبط الإيقاع بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الكلية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم، وتكاليف البناء.
عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف:
2024= 122.302
المتوسط اليومي 2024= 334
2025= 108.795=
قيمة ونسبة التغيير= (13.507-)= 11.04-%
المتوسط اليومي 2025= 298
التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بـ((المليون ريال))، وقيمة ونسبة التغيير الشهري:
إجمالي عدد العقود= (652-)= 7.24-%
يناير 2026= 9.005
فبراير 2026= 8.353
إجمالي حجم التمويل= (818-)= 13.22-%
يناير 2026= 6.189
فبراير 2026= 5.371
تمويل الفلل= (654-)= 16.03-%
يناير 2026= 4.079
فبراير 2026= 3.425
تمويل الشقق= (83-)= 4.88-%
يناير 2026= 1.699
فبراير 2026= 1.616
تمويل الأراضي= (81-)= 19.71-%
يناير 2026= 411
فبراير 2026= 330
التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بـ((المليون ريال))، وقيمة ونسبة التغيير السنوي:
إجمالي عدد العقود= (3.404-)= 28.95-%
فبراير 2025= 11.757
فبراير 2026= 8.353
إجمالي حجم التمويل= (3.537-)= 39.71-%
فبراير 2025= 8.908
فبراير 2026= 5.371
تمويل الفلل= (2.148-)= 38.54-%
فبراير 2025= 5.573
فبراير 2026= 3.425
تمويل الشقق= (1.283-)= 44.25-%
فبراير 2025= 2.899
فبراير 2026= 1.616
تمويل الأراضي= (106-)= 24.31-%
فبراير 2025= 436
فبراير 2026= 330

