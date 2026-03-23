Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Share Buyback Programme Week 12


2026-03-23 04:01:08
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 23 March 2026

Share buyback programme week 12

The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 159,300 1,624.58 258,795,057
16 March 2026 6,700 1,506.19 10,091,473
17 March 2026 6,700 1,502.36 10,065,812
18 March 2026 6,500 1,511.03 9,821,695
19 March 2026 6,700 1,495.75 10,021,525
20 March 2026 6,700 1,498.58 10,040,486
Total under the share buyback programme 192,600 1,603.51 308,836,048
Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 1,108,147 1,353.60 1,499,984,166
Total bought back 1,300,747 1,390.60 1,808,820,214

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,300,747 shares under the above share buyback programmes corresponding to 5.12 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
11 1511 XCSE 20260316 9:03:54.216000
11 1511 XCSE 20260316 9:05:33.205000
11 1513 XCSE 20260316 9:08:48.166000
11 1512 XCSE 20260316 9:09:21.308000
11 1511 XCSE 20260316 9:10:42.388000
11 1509 XCSE 20260316 9:10:43.113000
11 1508 XCSE 20260316 9:10:43.162000
11 1507 XCSE 20260316 9:10:43.177000
11 1507 XCSE 20260316 9:10:47.565000
11 1504 XCSE 20260316 9:14:31.301000
11 1502 XCSE 20260316 9:15:31.180000
4 1503 XCSE 20260316 9:16:23.320000
7 1503 XCSE 20260316 9:17:19.298000
4 1503 XCSE 20260316 9:17:19.298000
11 1502 XCSE 20260316 9:17:21.537000
11 1501 XCSE 20260316 9:17:21.550000
21 1500 XCSE 20260316 9:22:17.466000
11 1499 XCSE 20260316 9:22:23.943000
11 1504 XCSE 20260316 9:24:31.790000
11 1506 XCSE 20260316 9:25:10.668000
11 1506 XCSE 20260316 9:27:01.064000
11 1502 XCSE 20260316 9:28:00.080000
10 1502 XCSE 20260316 9:28:00.080000
11 1500 XCSE 20260316 9:28:00.451000
11 1503 XCSE 20260316 9:31:54.041000
11 1502 XCSE 20260316 9:33:15.831000
11 1499 XCSE 20260316 9:41:03.765000
11 1499 XCSE 20260316 9:43:23.777000
11 1498 XCSE 20260316 9:44:34.687000
11 1497 XCSE 20260316 9:44:37.662000
11 1496 XCSE 20260316 9:44:54.518000
11 1496 XCSE 20260316 9:50:13.370000
9 1495 XCSE 20260316 9:50:13.391000
2 1495 XCSE 20260316 9:50:13.391000
2 1497 XCSE 20260316 9:53:04.031000
8 1497 XCSE 20260316 9:53:42.673000
3 1497 XCSE 20260316 9:53:42.673000
10 1497 XCSE 20260316 9:53:42.673000
200 1497 XCSE 20260316 10:00:47.681899
123 1493 XCSE 20260316 10:31:08.609256
12 1494 XCSE 20260316 10:41:26.389964
138 1494 XCSE 20260316 10:41:26.389970
150 1494 XCSE 20260316 10:41:32.730935
122 1492 XCSE 20260316 10:42:28.196592
78 1492 XCSE 20260316 10:42:28.196649
1 1492 XCSE 20260316 10:44:35.355913
199 1492 XCSE 20260316 10:44:35.355967
8 1493 XCSE 20260316 11:00:08.880000
1 1493 XCSE 20260316 11:00:08.880000
1 1493 XCSE 20260316 11:00:08.880000
11 1494 XCSE 20260316 11:17:15.271000
10 1494 XCSE 20260316 11:17:15.271000
11 1494 XCSE 20260316 11:22:07.754000
10 1494 XCSE 20260316 11:22:07.754000
13 1495 XCSE 20260316 11:24:09.182000
18 1495 XCSE 20260316 11:25:16.234000
11 1495 XCSE 20260316 11:29:01.246000
10 1495 XCSE 20260316 11:29:01.246000
21 1494 XCSE 20260316 11:29:01.251000
22 1495 XCSE 20260316 11:33:26.239000
21 1494 XCSE 20260316 11:34:03.482000
11 1495 XCSE 20260316 11:45:20.389000
33 1498 XCSE 20260316 11:56:26.194000
7 1500 XCSE 20260316 12:15:13.461000
31 1500 XCSE 20260316 12:15:13.461000
3 1500 XCSE 20260316 12:15:13.461000
1 1498 XCSE 20260316 12:15:13.485000
1 1498 XCSE 20260316 12:15:13.504000
1 1498 XCSE 20260316 12:16:22.381000
1 1498 XCSE 20260316 12:16:22.381000
17 1498 XCSE 20260316 12:18:41.807000
4 1498 XCSE 20260316 12:18:41.807000
11 1499 XCSE 20260316 12:18:41.836000
22 1500 XCSE 20260316 12:31:21.711000
10 1500 XCSE 20260316 12:31:21.711000
33 1499 XCSE 20260316 12:34:39.239000
22 1498 XCSE 20260316 12:50:23.670000
22 1497 XCSE 20260316 13:00:40.010000
18 1497 XCSE 20260316 13:00:40.021000
9 1500 XCSE 20260316 13:01:27.202000
12 1500 XCSE 20260316 13:01:27.202000
1 1501 XCSE 20260316 13:02:43.971000
22 1500 XCSE 20260316 13:10:02.072000
6 1502 XCSE 20260316 13:11:33.129000
3 1502 XCSE 20260316 13:11:33.129000
11 1501 XCSE 20260316 13:11:33.136000
22 1502 XCSE 20260316 13:15:05.765000
11 1502 XCSE 20260316 13:15:05.765000
11 1502 XCSE 20260316 13:15:05.765000
11 1502 XCSE 20260316 13:15:05.765000
1 1503 XCSE 20260316 13:20:19.122000
41 1503 XCSE 20260316 13:20:19.122000
10 1503 XCSE 20260316 13:20:19.122000
11 1503 XCSE 20260316 13:20:19.122000
14 1503 XCSE 20260316 13:26:00.943000
32 1503 XCSE 20260316 13:26:41.609000
6 1502 XCSE 20260316 13:35:46.424000
8 1508 XCSE 20260316 13:47:04.228000
22 1506 XCSE 20260316 13:48:10.165000
21 1505 XCSE 20260316 13:48:28.036000
28 1505 XCSE 20260316 13:48:28.037000
21 1504 XCSE 20260316 13:48:28.902000
12 1503 XCSE 20260316 13:48:55.531000
10 1503 XCSE 20260316 13:48:55.531000
39 1505 XCSE 20260316 14:06:14.267000
23 1505 XCSE 20260316 14:06:14.267000
19 1503 XCSE 20260316 14:06:17.393000
2 1503 XCSE 20260316 14:06:17.393000
39 1505 XCSE 20260316 14:07:36.155000
30 1505 XCSE 20260316 14:07:36.155000
22 1504 XCSE 20260316 14:07:36.173000
25 1505 XCSE 20260316 14:11:35.487000
21 1503 XCSE 20260316 14:14:04.889000
11 1505 XCSE 20260316 14:20:57.676000
33 1508 XCSE 20260316 14:23:16.974000
33 1508 XCSE 20260316 14:23:16.989000
32 1507 XCSE 20260316 14:26:52.085000
50 1510 XCSE 20260316 15:04:25.378968
250 1510 XCSE 20260316 15:04:25.378968
17 1510 XCSE 20260316 15:11:39.387899
31 1510 XCSE 20260316 15:11:39.387899
152 1510 XCSE 20260316 15:11:39.387899
200 1509 XCSE 20260316 15:17:39.660278
200 1509 XCSE 20260316 15:31:28.370168
171 1507 XCSE 20260316 15:36:33.881147
228 1507 XCSE 20260316 15:36:34.053466
4 1507 XCSE 20260316 15:44:03.007000
3 1507 XCSE 20260316 15:44:03.008000
349 1510 XCSE 20260316 15:52:55.470000
44 1513 XCSE 20260316 15:56:27.514000
15 1515 XCSE 20260316 15:59:59.863000
27 1515 XCSE 20260316 15:59:59.863000
32 1515 XCSE 20260316 16:05:16.016000
41 1515 XCSE 20260316 16:06:23.474000
31 1514 XCSE 20260316 16:07:30.947000
33 1513 XCSE 20260316 16:07:53.583000
32 1512 XCSE 20260316 16:08:49.285000
21 1514 XCSE 20260316 16:24:30.781000
22 1513 XCSE 20260316 16:25:00.183000
11 1513 XCSE 20260316 16:25:00.183000
31 1512 XCSE 20260316 16:25:01.119000
31 1511 XCSE 20260316 16:25:33.231000
31 1510 XCSE 20260316 16:25:36.275000
21 1511 XCSE 20260316 16:28:51.917000
32 1511 XCSE 20260316 16:29:05.537000
11 1510 XCSE 20260316 16:29:51.942000
11 1510 XCSE 20260316 16:29:51.964000
11 1510 XCSE 20260316 16:37:04.744000
21 1512 XCSE 20260316 16:43:46.956966
11 1512 XCSE 20260316 16:43:46.956966
3 1512 XCSE 20260316 16:43:46.956966
26 1512 XCSE 20260316 16:43:46.956966
10 1512 XCSE 20260316 16:43:46.956966
130 1512 XCSE 20260316 16:43:46.957006
183 1512 XCSE 20260316 16:43:46.957014
16 1512 XCSE 20260316 16:43:46.957018
157 1510 XCSE 20260316 16:44:47.724395
99 1510 XCSE 20260316 16:44:47.724478
11 1510 XCSE 20260316 16:45:27.883068
250 1512 XCSE 20260316 16:50:34.635170
1139 1512 XCSE 20260316 16:50:34.635174
11 1510 XCSE 20260317 9:01:20.075000
9 1513 XCSE 20260317 9:03:38.725000
3 1513 XCSE 20260317 9:03:38.725000
11 1512 XCSE 20260317 9:04:35.192000
11 1507 XCSE 20260317 9:05:32.738000
28 1507 XCSE 20260317 9:08:31.991000
11 1507 XCSE 20260317 9:09:39.015000
11 1507 XCSE 20260317 9:10:40.504000
11 1502 XCSE 20260317 9:10:46.246000
11 1500 XCSE 20260317 9:13:41.240000
11 1498 XCSE 20260317 9:14:06.432000
5 1498 XCSE 20260317 9:14:34.619000
6 1498 XCSE 20260317 9:14:34.619000
11 1498 XCSE 20260317 9:15:09.935000
100 1498 XCSE 20260317 9:15:09.935895
12 1504 XCSE 20260317 9:27:05.320000
11 1502 XCSE 20260317 9:27:08.517000
11 1502 XCSE 20260317 9:27:08.542000
11 1502 XCSE 20260317 9:27:51.712000
11 1500 XCSE 20260317 9:27:58.028000
5 1498 XCSE 20260317 9:27:59.014000
7 1496 XCSE 20260317 9:28:45.033000
4 1496 XCSE 20260317 9:29:16.419000
7 1496 XCSE 20260317 9:29:16.419000
11 1500 XCSE 20260317 9:30:00.958000
11 1499 XCSE 20260317 9:32:08.360000
9 1497 XCSE 20260317 9:37:58.061000
2 1497 XCSE 20260317 9:37:59.016000
7 1497 XCSE 20260317 9:37:59.016000
4 1497 XCSE 20260317 9:37:59.016000
9 1497 XCSE 20260317 9:37:59.016000
21 1500 XCSE 20260317 9:41:47.579000
15 1500 XCSE 20260317 9:41:47.579000
184 1499 XCSE 20260317 9:42:15.879337
16 1499 XCSE 20260317 9:42:15.879368
42 1499 XCSE 20260317 9:42:15.880000
19 1501 XCSE 20260317 9:51:13.110000
11 1500 XCSE 20260317 9:53:26.621000
10 1499 XCSE 20260317 9:55:03.947000
1 1499 XCSE 20260317 9:55:03.947000
14 1499 XCSE 20260317 9:57:22.125000
9 1499 XCSE 20260317 10:04:02.711000
1 1499 XCSE 20260317 10:04:05.721000
1 1500 XCSE 20260317 10:09:26.934000
2 1500 XCSE 20260317 10:10:04.273000
11 1498 XCSE 20260317 10:13:36.282000
5 1498 XCSE 20260317 10:13:36.302000
3 1498 XCSE 20260317 10:13:38.604000
3 1498 XCSE 20260317 10:13:39.723000
4 1498 XCSE 20260317 10:14:34.544000
2 1498 XCSE 20260317 10:14:39.082000
21 1503 XCSE 20260317 10:25:52.708000
13 1503 XCSE 20260317 10:28:20.369000
8 1503 XCSE 20260317 10:28:20.369000
18 1506 XCSE 20260317 10:34:11.971000
32 1506 XCSE 20260317 10:34:11.971000
13 1506 XCSE 20260317 10:34:11.980000
13 1506 XCSE 20260317 10:34:11.986000
19 1506 XCSE 20260317 10:34:11.991000
11 1506 XCSE 20260317 10:35:48.855000
5 1504 XCSE 20260317 10:37:52.608000
5 1504 XCSE 20260317 10:38:57.786000
11 1502 XCSE 20260317 10:39:25.442000
11 1503 XCSE 20260317 10:46:00.549000
11 1502 XCSE 20260317 10:47:43.091000
10 1502 XCSE 20260317 11:01:14.449000
1 1502 XCSE 20260317 11:01:14.449000
11 1502 XCSE 20260317 11:04:54.552000
11 1501 XCSE 20260317 11:09:05.936000
28 1501 XCSE 20260317 11:10:00.345000
6 1501 XCSE 20260317 11:10:00.345000
6 1501 XCSE 20260317 11:10:00.362000
1 1501 XCSE 20260317 11:10:00.920000
3 1501 XCSE 20260317 11:10:03.076000
12 1501 XCSE 20260317 11:10:04.413000
33 1501 XCSE 20260317 11:12:03.591000
26 1504 XCSE 20260317 11:15:30.509000
6 1504 XCSE 20260317 11:15:30.509000
11 1504 XCSE 20260317 11:16:33.010000
32 1501 XCSE 20260317 11:16:59.689000
33 1501 XCSE 20260317 11:21:40.497000
150 1501 XCSE 20260317 11:21:40.497492
32 1500 XCSE 20260317 11:22:11.986000
200 1500 XCSE 20260317 11:22:11.986689
11 1499 XCSE 20260317 11:26:13.182000
11 1498 XCSE 20260317 11:27:29.191000
10 1498 XCSE 20260317 11:27:29.191000
100 1498 XCSE 20260317 11:27:29.191751
100 1498 XCSE 20260317 11:27:29.191780
22 1498 XCSE 20260317 11:33:48.051000
200 1498 XCSE 20260317 11:33:48.051808
11 1500 XCSE 20260317 11:38:58.982000
11 1500 XCSE 20260317 11:48:58.859000
600 1498 XCSE 20260317 11:48:58.859969
33 1498 XCSE 20260317 11:48:58.994000
27 1501 XCSE 20260317 11:57:59.166000
8 1501 XCSE 20260317 11:57:59.166000
8 1501 XCSE 20260317 11:58:06.736000
2 1501 XCSE 20260317 11:58:06.736000
22 1499 XCSE 20260317 12:02:37.938000
3 1501 XCSE 20260317 12:35:47.057000
2 1501 XCSE 20260317 12:35:47.057000
32 1501 XCSE 20260317 12:36:05.630000
3 1501 XCSE 20260317 12:36:05.630000
1 1501 XCSE 20260317 12:36:06.780000
8 1501 XCSE 20260317 12:36:24.694000
2 1501 XCSE 20260317 12:39:19.959000
30 1501 XCSE 20260317 12:44:47.763000
3 1501 XCSE 20260317 12:44:47.763000
21 1498 XCSE 20260317 12:53:51.431000
32 1498 XCSE 20260317 12:54:55.045000
3 1498 XCSE 20260317 12:55:04.039000
20 1498 XCSE 20260317 12:59:43.119000
16 1500 XCSE 20260317 13:04:06.163000
59 1500 XCSE 20260317 13:04:06.163000
3 1501 XCSE 20260317 13:05:08.624000
4 1501 XCSE 20260317 13:05:08.624000
8 1505 XCSE 20260317 13:36:33.982000
30 1505 XCSE 20260317 13:37:09.757000
7 1505 XCSE 20260317 13:37:09.757000
8 1505 XCSE 20260317 13:46:37.137000
16 1505 XCSE 20260317 13:46:47.337000
2 1503 XCSE 20260317 13:53:17.934000
2 1503 XCSE 20260317 13:53:17.989000
11 1504 XCSE 20260317 14:25:11.695000
10 1504 XCSE 20260317 14:25:11.695000
11 1504 XCSE 20260317 14:25:11.695000
2 1506 XCSE 20260317 14:28:29.684000
26 1506 XCSE 20260317 14:28:29.684000
9 1506 XCSE 20260317 14:28:29.684000
1 1506 XCSE 20260317 14:28:29.684000
1 1506 XCSE 20260317 14:28:29.684000
29 1508 XCSE 20260317 14:29:40.186000
4 1508 XCSE 20260317 14:29:40.186000
1 1508 XCSE 20260317 14:29:40.186000
33 1505 XCSE 20260317 14:29:40.204000
27 1506 XCSE 20260317 14:30:48.079000
4 1506 XCSE 20260317 14:30:48.079000
21 1508 XCSE 20260317 14:40:06.072000
1 1510 XCSE 20260317 14:41:42.115000
2 1510 XCSE 20260317 14:41:42.115000
30 1510 XCSE 20260317 14:41:47.056000
2 1510 XCSE 20260317 14:41:47.056000
32 1510 XCSE 20260317 14:42:23.003000
21 1510 XCSE 20260317 14:42:23.005000
11 1508 XCSE 20260317 14:44:01.296000
10 1508 XCSE 20260317 14:44:01.296000
11 1510 XCSE 20260317 14:44:45.377000
4 1510 XCSE 20260317 14:44:45.377000
27 1510 XCSE 20260317 14:54:22.120000
21 1509 XCSE 20260317 14:55:50.366000
21 1508 XCSE 20260317 15:03:00.207000
11 1508 XCSE 20260317 15:03:00.207000
10 1508 XCSE 20260317 15:03:00.207000
41 1507 XCSE 20260317 15:03:01.207000
9 1508 XCSE 20260317 15:14:59.414000
3 1508 XCSE 20260317 15:14:59.414000
11 1507 XCSE 20260317 15:15:01.140000
4 1508 XCSE 20260317 15:17:34.058000
4 1508 XCSE 20260317 15:17:34.058000
5 1508 XCSE 20260317 15:17:34.058000
19 1508 XCSE 20260317 15:17:36.897000
4 1508 XCSE 20260317 15:17:36.897000
12 1508 XCSE 20260317 15:17:43.558000
4 1508 XCSE 20260317 15:17:43.558000
17 1508 XCSE 20260317 15:17:50.659000
4 1508 XCSE 20260317 15:17:50.659000
31 1508 XCSE 20260317 15:18:02.554000
5 1508 XCSE 20260317 15:18:02.554000
32 1507 XCSE 20260317 15:18:02.569000
33 1506 XCSE 20260317 15:30:34.204000
11 1506 XCSE 20260317 15:30:34.204000
31 1505 XCSE 20260317 15:31:11.206000
11 1505 XCSE 20260317 15:31:11.214000
4 1505 XCSE 20260317 15:31:25.128000
22 1506 XCSE 20260317 15:36:27.306000
4 1506 XCSE 20260317 16:06:34.953377
225 1506 XCSE 20260317 16:06:34.953409
400 1506 XCSE 20260317 16:09:05.873917
300 1506 XCSE 20260317 16:11:13.026166
10 1505 XCSE 20260317 16:16:28.810000
10 1505 XCSE 20260317 16:16:28.810000
10 1505 XCSE 20260317 16:16:28.810000
10 1505 XCSE 20260317 16:16:28.810000
28 1505 XCSE 20260317 16:18:49.753000
6 1505 XCSE 20260317 16:18:49.753000
28 1505 XCSE 20260317 16:18:50.390000
6 1505 XCSE 20260317 16:18:50.390000
1 1505 XCSE 20260317 16:18:53.082000
6 1505 XCSE 20260317 16:18:53.082000
43 1504 XCSE 20260317 16:18:56.579000
32 1506 XCSE 20260317 16:19:35.893000
16 1506 XCSE 20260317 16:21:50.217000
3 1506 XCSE 20260317 16:21:50.217000
31 1505 XCSE 20260317 16:21:54.180000
12 1506 XCSE 20260317 16:29:14.577000
3 1506 XCSE 20260317 16:29:14.577000
6 1506 XCSE 20260317 16:29:14.577000
12 1506 XCSE 20260317 16:29:17.531000
12 1506 XCSE 20260317 16:29:27.473000
2 1506 XCSE 20260317 16:30:04.452000
15 1506 XCSE 20260317 16:32:59.842000
2 1506 XCSE 20260317 16:32:59.842000
12 1506 XCSE 20260317 16:33:09.056000
5 1506 XCSE 20260317 16:33:17.272000
4 1506 XCSE 20260317 16:33:50.053000
11 1505 XCSE 20260317 16:34:13.095000
1 1505 XCSE 20260317 16:34:56.111000
7 1505 XCSE 20260317 16:34:59.211000
1 1502 XCSE 20260317 16:46:14.180649
1328 1502 XCSE 20260317 16:48:40.675738
3 1502 XCSE 20260317 16:49:55.309922
250 1502 XCSE 20260317 16:49:55.313035
74 1502 XCSE 20260317 16:49:55.313119
10 1508 XCSE 20260318 9:00:21.196000
26 1515 XCSE 20260318 9:04:39.592000
52 1517 XCSE 20260318 9:12:51.193000
10 1517 XCSE 20260318 9:12:51.193000
22 1517 XCSE 20260318 9:12:51.193000
11 1515 XCSE 20260318 9:13:05.564000
11 1513 XCSE 20260318 9:16:15.434000
11 1513 XCSE 20260318 9:16:15.434000
10 1511 XCSE 20260318 9:19:29.899000
9 1511 XCSE 20260318 9:20:19.919000
2 1511 XCSE 20260318 9:20:19.919000
11 1511 XCSE 20260318 9:21:05.355000
11 1509 XCSE 20260318 9:21:49.255000
23 1511 XCSE 20260318 9:27:26.060000
7 1511 XCSE 20260318 9:27:26.060000
11 1512 XCSE 20260318 9:39:21.876000
11 1515 XCSE 20260318 9:41:22.079000
11 1514 XCSE 20260318 9:41:55.703000
11 1514 XCSE 20260318 9:42:23.622000
11 1513 XCSE 20260318 9:42:49.515000
11 1512 XCSE 20260318 9:43:19.312000
11 1512 XCSE 20260318 9:43:19.312000
21 1511 XCSE 20260318 9:43:19.329000
11 1511 XCSE 20260318 9:43:20.339000
11 1514 XCSE 20260318 9:48:25.162000
15 1512 XCSE 20260318 9:49:07.535000
7 1512 XCSE 20260318 9:49:07.535000
22 1512 XCSE 20260318 9:49:07.553000
11 1513 XCSE 20260318 9:53:13.885000
11 1514 XCSE 20260318 9:53:48.816000
21 1515 XCSE 20260318 10:03:10.646000
41 1515 XCSE 20260318 10:03:10.647000
6 1514 XCSE 20260318 10:05:38.593000
16 1514 XCSE 20260318 10:05:38.593000
10 1514 XCSE 20260318 10:05:38.593000
22 1514 XCSE 20260318 10:11:45.312000
10 1514 XCSE 20260318 10:11:45.312000
22 1515 XCSE 20260318 10:23:08.203000
7 1517 XCSE 20260318 10:23:51.453000
12 1514 XCSE 20260318 10:24:05.236000
2 1516 XCSE 20260318 10:30:16.078000
11 1516 XCSE 20260318 10:30:16.078000
12 1516 XCSE 20260318 10:30:16.078000
21 1515 XCSE 20260318 10:30:34.935000
22 1514 XCSE 20260318 10:31:09.947000
11 1515 XCSE 20260318 10:38:28.846000
11 1515 XCSE 20260318 10:41:05.121000
25 1514 XCSE 20260318 10:43:30.518000
32 1516 XCSE 20260318 10:45:00.762000
32 1516 XCSE 20260318 10:52:40.002000
12 1520 XCSE 20260318 11:07:24.009000
31 1520 XCSE 20260318 11:07:24.009000
11 1520 XCSE 20260318 11:09:06.033000
11 1519 XCSE 20260318 11:09:54.240000
18 1519 XCSE 20260318 11:15:58.702000
14 1520 XCSE 20260318 11:19:13.077000
21 1520 XCSE 20260318 11:19:34.479000
22 1520 XCSE 20260318 11:25:07.114000
12 1520 XCSE 20260318 11:25:07.116000
21 1520 XCSE 20260318 11:25:44.071000
11 1519 XCSE 20260318 11:27:22.470000
18 1519 XCSE 20260318 11:51:44.564214
7 1519 XCSE 20260318 11:51:44.564214
11 1519 XCSE 20260318 11:51:44.564214
254 1519 XCSE 20260318 11:51:44.564214
68 1519 XCSE 20260318 11:51:44.564264
22 1519 XCSE 20260318 11:51:52.316459
3 1519 XCSE 20260318 11:51:52.316459
11 1519 XCSE 20260318 11:51:52.316459
164 1519 XCSE 20260318 11:51:52.316486
42 1517 XCSE 20260318 12:25:32.712734
258 1517 XCSE 20260318 12:25:32.712760
200 1516 XCSE 20260318 12:27:49.038849
10 1515 XCSE 20260318 12:46:54.789000
10 1515 XCSE 20260318 12:46:54.789000
11 1514 XCSE 20260318 12:51:44.629000
10 1517 XCSE 20260318 13:00:37.955000
10 1517 XCSE 20260318 13:00:37.955000
11 1516 XCSE 20260318 13:03:39.394000
11 1515 XCSE 20260318 13:06:17.347000
11 1515 XCSE 20260318 13:09:43.843000
11 1516 XCSE 20260318 13:12:10.462000
2 1516 XCSE 20260318 13:13:47.191000
11 1516 XCSE 20260318 13:14:07.844000
11 1515 XCSE 20260318 13:16:25.569000
10 1515 XCSE 20260318 13:16:25.569000
11 1514 XCSE 20260318 13:19:02.866000
21 1511 XCSE 20260318 13:25:15.819000
11 1511 XCSE 20260318 13:25:15.819000
69 1511 XCSE 20260318 13:25:15.819189
22 1511 XCSE 20260318 13:25:16.078000
11 1512 XCSE 20260318 13:32:08.815000
82 1513 XCSE 20260318 13:35:06.356000
2 1513 XCSE 20260318 13:36:11.402000
9 1513 XCSE 20260318 13:36:11.402000
11 1511 XCSE 20260318 13:37:57.917000
11 1511 XCSE 20260318 13:37:57.917000
21 1513 XCSE 20260318 13:42:20.296000
18 1513 XCSE 20260318 13:42:30.305000
11 1513 XCSE 20260318 13:42:42.764000
8 1513 XCSE 20260318 13:42:42.764000
20 1510 XCSE 20260318 13:44:07.580000
11 1509 XCSE 20260318 13:46:15.546000
11 1509 XCSE 20260318 13:46:56.794000
1 1509 XCSE 20260318 13:49:27.803000
2 1509 XCSE 20260318 13:49:27.803000
11 1509 XCSE 20260318 13:50:19.218000
11 1507 XCSE 20260318 13:50:38.122000
11 1507 XCSE 20260318 13:51:38.303000
11 1507 XCSE 20260318 13:53:32.967000
10 1507 XCSE 20260318 13:53:32.967000
11 1503 XCSE 20260318 14:01:54.813000
2 1503 XCSE 20260318 14:06:14.824000
9 1503 XCSE 20260318 14:06:14.824000
11 1503 XCSE 20260318 14:15:14.454000
11 1502 XCSE 20260318 14:16:22.495000
35 1502 XCSE 20260318 14:16:22.503000
22 1503 XCSE 20260318 14:18:27.787000
10 1506 XCSE 20260318 14:24:40.733000
1 1512 XCSE 20260318 14:30:08.647000
30 1512 XCSE 20260318 14:30:30.195000
32 1511 XCSE 20260318 14:31:54.874000
21 1511 XCSE 20260318 14:33:48.268000
21 1510 XCSE 20260318 14:36:06.716000
48 1510 XCSE 20260318 14:36:06.732000
13 1510 XCSE 20260318 14:38:26.333000
2 1510 XCSE 20260318 14:38:26.333000
10 1510 XCSE 20260318 14:38:26.333000
11 1510 XCSE 20260318 14:39:46.652000
1 1510 XCSE 20260318 14:39:46.652000
11 1510 XCSE 20260318 14:41:34.453000
17 1510 XCSE 20260318 14:43:16.657000
11 1509 XCSE 20260318 14:43:49.705000
10 1509 XCSE 20260318 14:43:49.705000
33 1509 XCSE 20260318 14:50:56.647000
42 1509 XCSE 20260318 15:00:09.316000
11 1509 XCSE 20260318 15:01:05.223000
31 1509 XCSE 20260318 15:02:19.853000
33 1508 XCSE 20260318 15:03:00.726000
37 1508 XCSE 20260318 15:03:00.726877
113 1508 XCSE 20260318 15:03:00.726900
13 1508 XCSE 20260318 15:03:44.682000
22 1509 XCSE 20260318 15:06:02.769000
11 1509 XCSE 20260318 15:06:10.423000
11 1509 XCSE 20260318 15:06:36.994000
11 1509 XCSE 20260318 15:07:11.920000
11 1508 XCSE 20260318 15:07:34.092000
11 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588000
10 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588000
10 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588000
10 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588000
50 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588831
50 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588887
50 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588923
50 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588937
50 1508 XCSE 20260318 15:10:10.588955
11 1508 XCSE 20260318 15:10:54.346000
32 1507 XCSE 20260318 15:11:40.907000
22 1506 XCSE 20260318 15:11:40.918000
33 1506 XCSE 20260318 15:13:24.800000
22 1505 XCSE 20260318 15:14:20.864000
23 1505 XCSE 20260318 15:25:59.816000
11 1504 XCSE 20260318 15:26:52.826000
11 1504 XCSE 20260318 15:26:52.826000
11 1504 XCSE 20260318 15:26:52.826000
4 1504 XCSE 20260318 15:26:52.875000
22 1503 XCSE 20260318 15:32:10.931000
21 1505 XCSE 20260318 15:34:43.132000
44 1504 XCSE 20260318 15:40:10.429000
29 1504 XCSE 20260318 15:40:10.537000
24 1504 XCSE 20260318 15:40:12.036000
31 1505 XCSE 20260318 15:42:44.766000
12 1505 XCSE 20260318 15:42:48.703000
21 1505 XCSE 20260318 15:42:48.703000
33 1505 XCSE 20260318 15:43:15.584000
9 1505 XCSE 20260318 15:43:19.916000
13 1505 XCSE 20260318 15:43:34.770000
41 1506 XCSE 20260318 15:47:32.153000
41 1506 XCSE 20260318 15:48:30.174000
9 1505 XCSE 20260318 15:53:09.435000
32 1505 XCSE 20260318 15:53:09.435000
10 1505 XCSE 20260318 15:53:09.435000
70 1505 XCSE 20260318 15:53:09.451000
18 1505 XCSE 20260318 15:53:09.454000
4 1504 XCSE 20260318 15:53:09.459000
10 1505 XCSE 20260318 15:53:51.930000
17 1505 XCSE 20260318 15:53:51.931000
1 1505 XCSE 20260318 15:55:01.900000
21 1511 XCSE 20260318 16:09:01.213000
21 1510 XCSE 20260318 16:09:20.915000
21 1509 XCSE 20260318 16:11:02.924000
22 1508 XCSE 20260318 16:11:22.306000
22 1508 XCSE 20260318 16:12:05.808000
11 1507 XCSE 20260318 16:14:39.574000
11 1506 XCSE 20260318 16:14:39.706000
21 1509 XCSE 20260318 16:14:56.887000
11 1509 XCSE 20260318 16:14:56.887000
9 1509 XCSE 20260318 16:14:56.905000
10 1508 XCSE 20260318 16:18:27.977000
1 1508 XCSE 20260318 16:18:27.977000
11 1508 XCSE 20260318 16:19:12.987000
11 1507 XCSE 20260318 16:21:11.325000
11 1507 XCSE 20260318 16:21:11.325000
21 1507 XCSE 20260318 16:22:26.083000
22 1509 XCSE 20260318 16:31:31.020000
11 1509 XCSE 20260318 16:31:31.020000
31 1508 XCSE 20260318 16:31:31.117000
15 1509 XCSE 20260318 16:34:56.974000
11 1509 XCSE 20260318 16:37:20.135781
46 1509 XCSE 20260318 16:37:20.151126
54 1509 XCSE 20260318 16:37:20.151174
48 1509 XCSE 20260318 16:37:20.151251
11 1509 XCSE 20260318 16:37:20.157603
1 1509 XCSE 20260318 16:37:20.163071
40 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555717
100 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555763
100 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555769
15 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555818
85 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555839
85 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555861
15 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555871
85 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555871
50 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555876
85 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555882
15 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555883
40 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555900
60 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555902
7 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555902
31 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555904
15 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555913
5 1509 XCSE 20260318 16:39:02.555952
24 1509 XCSE 20260318 16:39:02.556027
36 1509 XCSE 20260318 16:39:02.556079
35 1509 XCSE 20260318 16:39:02.557559
11 1509 XCSE 20260318 16:39:02.557559
100 1509 XCSE 20260318 16:39:02.572555
100 1509 XCSE 20260318 16:39:02.572588
100 1509 XCSE 20260318 16:39:02.572761
100 1509 XCSE 20260318 16:39:02.573060
7 1509 XCSE 20260318 16:39:02.573111
93 1509 XCSE 20260318 16:39:02.573155
14 1509 XCSE 20260318 16:39:02.618087
86 1509 XCSE 20260318 16:39:10.165717
100 1509 XCSE 20260318 16:39:10.450340
6 1509 XCSE 20260318 16:39:12.430466
94 1509 XCSE 20260318 16:39:12.430495
18 1509 XCSE 20260318 16:39:12.430495
11 1503 XCSE 20260319 9:00:11.038000
3 1500 XCSE 20260319 9:08:17.131000
28 1510 XCSE 20260319 9:14:48.588000
31 1510 XCSE 20260319 9:16:30.106000
29 1510 XCSE 20260319 9:17:29.755000
14 1510 XCSE 20260319 9:18:25.186000
11 1506 XCSE 20260319 9:19:24.973000
11 1506 XCSE 20260319 9:22:06.864000
11 1506 XCSE 20260319 9:22:10.599000
11 1505 XCSE 20260319 9:23:44.588000
11 1504 XCSE 20260319 9:24:16.669000
11 1501 XCSE 20260319 9:25:34.846000
11 1500 XCSE 20260319 9:26:42.419000
11 1500 XCSE 20260319 9:26:42.420000
11 1501 XCSE 20260319 9:31:56.851000
11 1498 XCSE 20260319 9:33:07.270000
11 1498 XCSE 20260319 9:33:14.725000
11 1496 XCSE 20260319 9:36:25.309000
11 1494 XCSE 20260319 9:37:08.495000
11 1495 XCSE 20260319 9:37:09.192000
11 1497 XCSE 20260319 9:40:51.413000
11 1497 XCSE 20260319 9:42:26.050000
16 1497 XCSE 20260319 9:46:16.267000
11 1498 XCSE 20260319 9:48:10.788000
11 1494 XCSE 20260319 9:49:43.243000
12 1496 XCSE 20260319 9:50:06.182438
158 1496 XCSE 20260319 9:50:06.182443
170 1495 XCSE 20260319 10:01:54.455017
30 1495 XCSE 20260319 10:01:54.455049
127 1495 XCSE 20260319 10:17:57.232727
73 1495 XCSE 20260319 10:17:57.232754
185 1492 XCSE 20260319 10:25:48.280279
115 1492 XCSE 20260319 10:25:48.280285
10 1488 XCSE 20260319 10:36:44.339000
17 1493 XCSE 20260319 10:41:40.708000
11 1491 XCSE 20260319 10:42:54.351000
10 1500 XCSE 20260319 10:50:37.114000
29 1500 XCSE 20260319 10:51:14.212000
11 1498 XCSE 20260319 10:51:22.957000
5 1501 XCSE 20260319 10:55:34.223000
6 1501 XCSE 20260319 10:55:34.223000
11 1501 XCSE 20260319 10:58:18.236000
11 1499 XCSE 20260319 10:58:58.577000
32 1500 XCSE 20260319 10:59:12.905000
300 1500 XCSE 20260319 10:59:12.905362
11 1498 XCSE 20260319 10:59:13.672000
11 1496 XCSE 20260319 11:03:27.156000
11 1496 XCSE 20260319 11:07:45.605000
11 1496 XCSE 20260319 11:09:53.852000
11 1497 XCSE 20260319 11:13:52.096000
10 1497 XCSE 20260319 11:13:52.096000
11 1496 XCSE 20260319 11:16:56.999000
19 1495 XCSE 20260319 11:20:47.408000
7 1497 XCSE 20260319 11:26:16.643000
3 1497 XCSE 20260319 11:26:18.478000
1 1497 XCSE 20260319 11:26:21.876000
3 1497 XCSE 20260319 11:26:21.876000
7 1497 XCSE 20260319 11:26:21.876000
7 1497 XCSE 20260319 11:26:21.876000
3 1497 XCSE 20260319 11:26:21.876000
21 1497 XCSE 20260319 11:26:21.876000
21 1499 XCSE 20260319 11:38:10.615000
7 1499 XCSE 20260319 11:40:39.339000
13 1499 XCSE 20260319 11:43:12.406000
7 1497 XCSE 20260319 11:43:57.872000
6 1498 XCSE 20260319 11:48:36.560000
5 1498 XCSE 20260319 11:48:36.560000
14 1499 XCSE 20260319 11:52:19.073000
1 1499 XCSE 20260319 11:52:19.073000
11 1499 XCSE 20260319 11:55:24.608000
10 1499 XCSE 20260319 11:59:08.692000
1 1499 XCSE 20260319 11:59:08.692000
11 1499 XCSE 20260319 12:02:38.088000
11 1498 XCSE 20260319 12:04:40.886000
11 1497 XCSE 20260319 12:05:47.673000
11 1498 XCSE 20260319 12:16:26.746000
10 1498 XCSE 20260319 12:16:26.746000
10 1498 XCSE 20260319 12:16:26.746000
5 1500 XCSE 20260319 12:17:27.769000
3 1500 XCSE 20260319 12:17:27.769000
3 1500 XCSE 20260319 12:17:27.769000
7 1500 XCSE 20260319 12:21:27.862000
4 1500 XCSE 20260319 12:21:27.862000
7 1498 XCSE 20260319 12:22:52.401000
15 1498 XCSE 20260319 12:22:52.404000
7 1498 XCSE 20260319 12:22:52.404000
10 1501 XCSE 20260319 12:29:02.922000
1 1501 XCSE 20260319 12:29:02.922000
22 1502 XCSE 20260319 12:32:09.812000
22 1501 XCSE 20260319 12:32:19.674000
22 1500 XCSE 20260319 12:34:08.841000
11 1499 XCSE 20260319 12:36:10.390000
10 1497 XCSE 20260319 12:41:07.752000
1 1497 XCSE 20260319 12:41:39.063000
11 1497 XCSE 20260319 12:41:39.063000
10 1497 XCSE 20260319 12:41:39.063000
11 1496 XCSE 20260319 12:41:52.138000
10 1496 XCSE 20260319 12:41:52.138000
22 1490 XCSE 20260319 12:43:48.888000
22 1490 XCSE 20260319 12:43:49.026000
9 1492 XCSE 20260319 12:48:14.922000
25 1496 XCSE 20260319 12:53:32.080000
1 1496 XCSE 20260319 12:57:13.560000
21 1495 XCSE 20260319 12:59:30.901000
22 1494 XCSE 20260319 13:01:24.463000
12 1493 XCSE 20260319 13:03:42.150000
22 1493 XCSE 20260319 13:05:39.945000
18 1497 XCSE 20260319 13:08:57.144000
21 1495 XCSE 20260319 13:09:25.082000
21 1493 XCSE 20260319 13:12:59.834000
15 1493 XCSE 20260319 13:15:02.832879
22 1493 XCSE 20260319 13:15:30.455000
185 1493 XCSE 20260319 13:15:30.455373
11 1490 XCSE 20260319 13:24:33.969000
11 1489 XCSE 20260319 13:27:12.513000
11 1488 XCSE 20260319 13:31:41.196000
10 1488 XCSE 20260319 13:31:41.196000
21 1490 XCSE 20260319 13:41:04.759000
11 1490 XCSE 20260319 13:42:22.468000
21 1492 XCSE 20260319 13:45:12.155000
11 1492 XCSE 20260319 13:46:59.094000
11 1492 XCSE 20260319 13:47:38.374000
11 1491 XCSE 20260319 13:51:20.560000
22 1492 XCSE 20260319 13:55:03.529000
21 1493 XCSE 20260319 14:00:11.170000
10 1493 XCSE 20260319 14:00:11.170000
21 1492 XCSE 20260319 14:04:05.828000
11 1491 XCSE 20260319 14:06:50.640000
11 1489 XCSE 20260319 14:11:06.326000
11 1488 XCSE 20260319 14:15:01.175000
10 1488 XCSE 20260319 14:15:01.175000
102 1488 XCSE 20260319 14:15:01.175210
48 1488 XCSE 20260319 14:15:01.175240
11 1495 XCSE 20260319 14:19:20.218000
8 1495 XCSE 20260319 14:23:10.724000
11 1493 XCSE 20260319 14:23:33.254000
11 1491 XCSE 20260319 14:24:20.668000
11 1491 XCSE 20260319 14:24:53.596000
11 1490 XCSE 20260319 14:24:53.731000
21 1487 XCSE 20260319 14:25:59.407000
11 1487 XCSE 20260319 14:29:57.697000
52 1488 XCSE 20260319 14:30:08.428000
21 1490 XCSE 20260319 14:35:08.880000
11 1495 XCSE 20260319 14:42:15.019000
1 1496 XCSE 20260319 14:42:18.353000
11 1495 XCSE 20260319 14:42:27.168000
11 1495 XCSE 20260319 14:48:14.441000
11 1495 XCSE 20260319 14:48:14.441000
5 1496 XCSE 20260319 14:49:08.841000
21 1500 XCSE 20260319 14:52:57.663000
7 1499 XCSE 20260319 14:53:57.197000
15 1499 XCSE 20260319 14:53:57.202000
7 1499 XCSE 20260319 14:53:57.202000
22 1501 XCSE 20260319 14:55:56.731000
11 1501 XCSE 20260319 15:01:35.014000
11 1501 XCSE 20260319 15:01:35.014000
21 1500 XCSE 20260319 15:01:50.348000
15 1500 XCSE 20260319 15:02:57.556000
22 1500 XCSE 20260319 15:04:45.189000
21 1499 XCSE 20260319 15:04:51.272000
22 1500 XCSE 20260319 15:06:09.648000
11 1500 XCSE 20260319 15:13:44.042000
11 1499 XCSE 20260319 15:14:12.504000
11 1498 XCSE 20260319 15:15:08.843000
11 1498 XCSE 20260319 15:15:46.803000
11 1497 XCSE 20260319 15:17:22.520000
11 1496 XCSE 20260319 15:18:38.380000
32 1495 XCSE 20260319 15:18:38.404000
400 1495 XCSE 20260319 15:18:38.404148
11 1495 XCSE 20260319 15:21:18.117000
11 1493 XCSE 20260319 15:21:55.493000
11 1493 XCSE 20260319 15:23:30.819000
10 1493 XCSE 20260319 15:23:30.819000
23 1492 XCSE 20260319 15:23:49.426307
9 1493 XCSE 20260319 15:26:25.597000
22 1492 XCSE 20260319 15:28:08.827000
227 1492 XCSE 20260319 15:28:08.827258
21 1492 XCSE 20260319 15:33:20.740000
11 1492 XCSE 20260319 15:33:20.740000
200 1492 XCSE 20260319 15:33:20.740490
21 1494 XCSE 20260319 15:34:08.204000
18 1494 XCSE 20260319 15:35:17.502000
13 1494 XCSE 20260319 15:39:46.469000
8 1494 XCSE 20260319 15:39:46.469000
21 1494 XCSE 20260319 15:39:46.488000
11 1493 XCSE 20260319 15:39:52.604000
11 1494 XCSE 20260319 15:43:59.288000
2 1494 XCSE 20260319 15:43:59.288000
9 1494 XCSE 20260319 15:43:59.288000
41 1495 XCSE 20260319 15:57:02.930000
10 1495 XCSE 20260319 15:57:02.930000
80 1495 XCSE 20260319 15:57:02.930410
320 1495 XCSE 20260319 15:57:02.930433
11 1494 XCSE 20260319 15:57:02.987000
10 1493 XCSE 20260319 16:00:36.376000
1 1493 XCSE 20260319 16:00:36.376000
11 1493 XCSE 20260319 16:00:36.376000
11 1493 XCSE 20260319 16:00:36.376000
11 1497 XCSE 20260319 16:05:45.118000
11 1499 XCSE 20260319 16:08:52.371000
20 1499 XCSE 20260319 16:09:02.475000
11 1499 XCSE 20260319 16:09:02.475000
21 1498 XCSE 20260319 16:09:12.238000
42 1499 XCSE 20260319 16:15:37.402000
21 1499 XCSE 20260319 16:18:29.019000
11 1498 XCSE 20260319 16:19:06.453000
11 1496 XCSE 20260319 16:20:44.487000
200 1496 XCSE 20260319 16:20:44.487308
80 1496 XCSE 20260319 16:20:44.487332
120 1496 XCSE 20260319 16:20:44.487340
11 1495 XCSE 20260319 16:21:29.220000
2 1495 XCSE 20260319 16:21:29.220000
30 1496 XCSE 20260319 16:21:33.192000
21 1496 XCSE 20260319 16:25:38.147000
10 1496 XCSE 20260319 16:25:38.147000
1005 1498 XCSE 20260319 16:31:14.139518
11 1510 XCSE 20260320 9:00:06.127000
7 1509 XCSE 20260320 9:03:27.922000
11 1508 XCSE 20260320 9:06:44.026000
11 1514 XCSE 20260320 9:15:09.020000
11 1512 XCSE 20260320 9:15:18.531000
11 1511 XCSE 20260320 9:20:12.254000
11 1513 XCSE 20260320 9:27:39.596000
12 1519 XCSE 20260320 9:32:14.436000
18 1519 XCSE 20260320 9:32:14.436000
28 1519 XCSE 20260320 9:32:14.436000
12 1519 XCSE 20260320 9:32:22.415000
30 1519 XCSE 20260320 9:32:22.415000
4 1519 XCSE 20260320 9:32:22.416000
12 1519 XCSE 20260320 9:32:34.526000
28 1519 XCSE 20260320 9:32:34.526000
4 1519 XCSE 20260320 9:32:34.526000
12 1519 XCSE 20260320 9:32:41.260000
27 1519 XCSE 20260320 9:32:41.260000
4 1519 XCSE 20260320 9:32:41.260000
11 1517 XCSE 20260320 9:33:05.082000
11 1518 XCSE 20260320 9:40:58.942000
11 1516 XCSE 20260320 9:43:08.979000
11 1518 XCSE 20260320 9:54:00.876000
32 1518 XCSE 20260320 9:54:10.466000
5 1518 XCSE 20260320 9:54:10.466000
11 1517 XCSE 20260320 9:55:53.214000
27 1517 XCSE 20260320 9:56:02.751000
6 1517 XCSE 20260320 9:56:02.751000
5 1518 XCSE 20260320 10:00:00.429000
31 1518 XCSE 20260320 10:00:32.854000
11 1518 XCSE 20260320 10:01:30.275000
22 1517 XCSE 20260320 10:02:53.864000
22 1515 XCSE 20260320 10:05:03.475000
21 1514 XCSE 20260320 10:05:03.506000
11 1515 XCSE 20260320 10:10:34.086000
11 1514 XCSE 20260320 10:12:43.785000
11 1512 XCSE 20260320 10:14:59.070000
11 1510 XCSE 20260320 10:17:50.730000
11 1510 XCSE 20260320 10:20:30.231000
1 1511 XCSE 20260320 10:25:04.615000
1 1511 XCSE 20260320 10:25:04.615000
22 1512 XCSE 20260320 10:29:53.191000
27 1514 XCSE 20260320 10:34:20.978000
3 1514 XCSE 20260320 10:34:20.978000
11 1514 XCSE 20260320 10:34:21.473000
3 1514 XCSE 20260320 10:35:49.461000
8 1514 XCSE 20260320 10:35:49.461000
11 1511 XCSE 20260320 10:36:26.883000
6 1511 XCSE 20260320 10:40:11.763449
235 1511 XCSE 20260320 10:40:24.150881
16 1511 XCSE 20260320 10:40:24.150904
6 1507 XCSE 20260320 10:53:49.383504
9 1507 XCSE 20260320 10:53:49.383504
20 1507 XCSE 20260320 10:53:49.383504
116 1507 XCSE 20260320 10:53:49.383536
49 1507 XCSE 20260320 10:53:49.383539
200 1505 XCSE 20260320 10:55:04.450174
170 1500 XCSE 20260320 11:17:03.448639
30 1500 XCSE 20260320 11:17:03.448668
11 1498 XCSE 20260320 11:19:44.218000
22 1503 XCSE 20260320 11:28:22.765000
72 1503 XCSE 20260320 11:28:22.765878
28 1503 XCSE 20260320 11:28:22.765943
22 1501 XCSE 20260320 11:30:53.585000
22 1503 XCSE 20260320 11:34:38.621000
11 1507 XCSE 20260320 11:44:47.979000
19 1507 XCSE 20260320 11:46:18.651000
21 1506 XCSE 20260320 11:49:35.811000
18 1507 XCSE 20260320 11:49:59.174000
11 1506 XCSE 20260320 11:49:59.612000
10 1505 XCSE 20260320 11:49:59.972000
11 1505 XCSE 20260320 11:50:02.337000
11 1504 XCSE 20260320 11:50:06.046000
11 1503 XCSE 20260320 11:50:10.049000
11 1504 XCSE 20260320 11:50:44.633000
11 1505 XCSE 20260320 11:50:59.627000
11 1504 XCSE 20260320 11:51:12.208000
11 1503 XCSE 20260320 11:51:13.554000
11 1501 XCSE 20260320 11:51:29.655000
5 1502 XCSE 20260320 11:52:44.633000
7 1501 XCSE 20260320 11:52:59.629000
5 1501 XCSE 20260320 11:53:29.647000
3 1501 XCSE 20260320 11:53:59.640000
8 1501 XCSE 20260320 11:54:14.643000
11 1501 XCSE 20260320 11:54:44.651000
11 1501 XCSE 20260320 11:55:14.633000
3 1501 XCSE 20260320 11:56:14.644000
11 1501 XCSE 20260320 11:57:44.628000
4 1502 XCSE 20260320 11:58:59.646000
2 1502 XCSE 20260320 11:59:59.640000
22 1502 XCSE 20260320 12:01:15.092000
11 1502 XCSE 20260320 12:02:36.046000
10 1502 XCSE 20260320 12:02:36.046000
21 1506 XCSE 20260320 12:07:10.309000
11 1510 XCSE 20260320 12:25:42.094000
11 1508 XCSE 20260320 12:28:59.648000
6 1512 XCSE 20260320 12:35:00.469000
2 1512 XCSE 20260320 12:35:00.469000
3 1512 XCSE 20260320 12:35:00.469000
11 1510 XCSE 20260320 12:36:19.214000
2 1507 XCSE 20260320 12:38:17.796000
6 1507 XCSE 20260320 12:38:26.013000
21 1508 XCSE 20260320 12:41:01.937000
22 1508 XCSE 20260320 12:41:39.866000
13 1510 XCSE 20260320 12:50:33.829000
11 1512 XCSE 20260320 12:59:59.544000
30 1513 XCSE 20260320 12:59:59.545000
1 1513 XCSE 20260320 12:59:59.545000
11 1511 XCSE 20260320 13:04:44.984000
11 1514 XCSE 20260320 13:11:57.805000
11 1513 XCSE 20260320 13:13:45.554000
11 1513 XCSE 20260320 13:13:45.554000
22 1512 XCSE 20260320 13:15:11.359000
21 1512 XCSE 20260320 13:32:09.565000
9 1512 XCSE 20260320 13:32:57.977000
16 1512 XCSE 20260320 13:39:52.039000
6 1512 XCSE 20260320 13:39:52.039000
22 1514 XCSE 20260320 13:47:57.529000
26 1516 XCSE 20260320 13:55:25.745000
2 1516 XCSE 20260320 13:55:25.745000
3 1516 XCSE 20260320 13:58:37.710000
8 1516 XCSE 20260320 13:58:37.710000
11 1515 XCSE 20260320 13:59:00.018000
8 1515 XCSE 20260320 14:00:10.099000
4 1515 XCSE 20260320 14:00:10.099000
22 1513 XCSE 20260320 14:07:01.035000
11 1512 XCSE 20260320 14:12:04.717000
11 1512 XCSE 20260320 14:19:26.078000
7 1512 XCSE 20260320 14:20:07.385000
2 1512 XCSE 20260320 14:24:47.939000
19 1511 XCSE 20260320 14:26:44.551000
2 1511 XCSE 20260320 14:26:54.994000
19 1511 XCSE 20260320 14:26:54.994000
4 1511 XCSE 20260320 14:31:03.656000
7 1511 XCSE 20260320 14:31:03.656000
11 1511 XCSE 20260320 14:33:09.329000
21 1509 XCSE 20260320 14:33:14.000000
22 1507 XCSE 20260320 14:33:44.512000
11 1510 XCSE 20260320 14:41:43.521000
3 1510 XCSE 20260320 14:42:55.714000
1 1510 XCSE 20260320 14:42:55.714000
22 1511 XCSE 20260320 14:44:01.441000
11 1511 XCSE 20260320 14:46:57.432000
11 1511 XCSE 20260320 14:49:30.914000
11 1510 XCSE 20260320 14:50:06.546000
11 1510 XCSE 20260320 14:50:06.546000
12 1509 XCSE 20260320 14:55:33.479000
11 1508 XCSE 20260320 14:58:37.004000
11 1506 XCSE 20260320 14:59:00.382000
11 1505 XCSE 20260320 15:01:19.701000
11 1504 XCSE 20260320 15:01:39.522000
31 1504 XCSE 20260320 15:02:35.556000
11 1503 XCSE 20260320 15:04:15.192000
7 1504 XCSE 20260320 15:07:45.675000
11 1502 XCSE 20260320 15:09:04.680000
6 1502 XCSE 20260320 15:09:04.680000
5 1502 XCSE 20260320 15:09:04.680000
11 1502 XCSE 20260320 15:11:46.470000
11 1501 XCSE 20260320 15:12:41.361000
11 1500 XCSE 20260320 15:15:00.569000
2 1499 XCSE 20260320 15:25:54.622000
4 1499 XCSE 20260320 15:25:54.622000
5 1499 XCSE 20260320 15:25:54.622000
11 1499 XCSE 20260320 15:27:02.324000
11 1498 XCSE 20260320 15:28:03.885000
11 1498 XCSE 20260320 15:29:06.970000
11 1498 XCSE 20260320 15:30:24.955000
11 1498 XCSE 20260320 15:30:41.155000
8 1497 XCSE 20260320 15:30:57.967000
3 1497 XCSE 20260320 15:30:57.967000
3 1497 XCSE 20260320 15:31:15.181000
22 1496 XCSE 20260320 15:32:54.983000
21 1495 XCSE 20260320 15:37:30.392000
21 1494 XCSE 20260320 15:38:10.837000
21 1495 XCSE 20260320 15:40:55.080000
11 1495 XCSE 20260320 15:40:55.081000
31 1494 XCSE 20260320 15:40:58.524000
22 1493 XCSE 20260320 15:43:06.532000
31 1493 XCSE 20260320 15:45:57.423000
11 1493 XCSE 20260320 15:45:57.423000
2 1493 XCSE 20260320 15:45:57.443000
21 1493 XCSE 20260320 15:47:27.054000
2 1494 XCSE 20260320 15:50:08.988000
22 1493 XCSE 20260320 15:50:59.163000
11 1491 XCSE 20260320 15:54:21.650000
28 1491 XCSE 20260320 15:54:42.293000
30 1491 XCSE 20260320 15:54:42.294000
21 1495 XCSE 20260320 16:00:24.080000
7 1495 XCSE 20260320 16:00:32.338000
14 1495 XCSE 20260320 16:00:32.338000
22 1494 XCSE 20260320 16:01:06.761000
27 1494 XCSE 20260320 16:03:50.450000
2 1494 XCSE 20260320 16:03:50.461000
47 1494 XCSE 20260320 16:04:12.873000
9 1494 XCSE 20260320 16:04:12.873000
22 1493 XCSE 20260320 16:04:20.409000
11 1492 XCSE 20260320 16:04:58.763000
11 1492 XCSE 20260320 16:04:58.763000
11 1489 XCSE 20260320 16:05:50.740000
22 1490 XCSE 20260320 16:06:11.667000
219 1492 XCSE 20260320 16:06:25.156718
81 1492 XCSE 20260320 16:06:25.156737
12 1493 XCSE 20260320 16:06:26.431000
25 1493 XCSE 20260320 16:06:26.431000
22 1492 XCSE 20260320 16:06:36.789000
22 1492 XCSE 20260320 16:06:40.079000
21 1492 XCSE 20260320 16:07:47.862000
28 1492 XCSE 20260320 16:08:12.996000
9 1492 XCSE 20260320 16:10:03.925000
22 1491 XCSE 20260320 16:10:07.623000
22 1490 XCSE 20260320 16:10:09.587000
32 1493 XCSE 20260320 16:12:02.707000
33 1492 XCSE 20260320 16:12:04.478000
32 1492 XCSE 20260320 16:12:04.478000
300 1492 XCSE 20260320 16:12:04.478979
21 1493 XCSE 20260320 16:13:03.778000
200 1492 XCSE 20260320 16:13:26.876463
22 1493 XCSE 20260320 16:13:28.144000
21 1492 XCSE 20260320 16:15:54.284000
21 1491 XCSE 20260320 16:16:30.681000
32 1491 XCSE 20260320 16:18:31.135000
31 1491 XCSE 20260320 16:18:38.570000
30 1491 XCSE 20260320 16:18:38.582000
9 1491 XCSE 20260320 16:18:38.585000
27 1491 XCSE 20260320 16:18:38.600000
9 1491 XCSE 20260320 16:18:38.600000
9 1491 XCSE 20260320 16:18:38.602000
9 1491 XCSE 20260320 16:18:38.617000
9 1491 XCSE 20260320 16:18:38.619000
9 1491 XCSE 20260320 16:18:38.635000
8 1491 XCSE 20260320 16:18:38.637000
31 1489 XCSE 20260320 16:19:15.418000
32 1489 XCSE 20260320 16:19:16.440000
32 1489 XCSE 20260320 16:19:19.970000
33 1488 XCSE 20260320 16:19:21.187000
31 1488 XCSE 20260320 16:19:23.292000
31 1488 XCSE 20260320 16:19:24.282000
4 1490 XCSE 20260320 16:19:24.408000
32 1489 XCSE 20260320 16:19:25.226000
31 1488 XCSE 20260320 16:19:26.187000
31 1488 XCSE 20260320 16:19:26.959000
33 1488 XCSE 20260320 16:19:29.320000
32 1488 XCSE 20260320 16:19:31.268000
31 1488 XCSE 20260320 16:19:32.217000
21 1488 XCSE 20260320 16:19:35.277000
21 1488 XCSE 20260320 16:20:31.906000
11 1488 XCSE 20260320 16:20:34.125000
21 1492 XCSE 20260320 16:24:24.192000
10 1492 XCSE 20260320 16:24:24.192000
11 1490 XCSE 20260320 16:24:57.819000
11 1486 XCSE 20260320 16:28:03.362000
11 1486 XCSE 20260320 16:28:03.362000
21 1485 XCSE 20260320 16:29:04.164000
30 1491 XCSE 20260320 16:34:30.559000
2 1491 XCSE 20260320 16:34:30.577000
29 1491 XCSE 20260320 16:34:30.577000
29 1491 XCSE 20260320 16:34:48.312000
21 1490 XCSE 20260320 16:35:04.815000
200 1490 XCSE 20260320 16:36:28.980064
167 1490 XCSE 20260320 16:36:28.980068
240 1489 XCSE 20260320 16:40:48.031562
160 1489 XCSE 20260320 16:40:48.031589
300 1493 XCSE 20260320 16:49:07.402760
242 1493 XCSE 20260320 16:49:16.762041
58 1493 XCSE 20260320 16:49:16.762062


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 12

