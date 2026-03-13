Transaction In Own Shares
|Date of purchase:
|09 March 2026
|Aggregate number of Ordinary Shares purchased:
|24,262
|Lowest price paid per share (GBp):
|382.00
|Highest price paid per share (GBp):
|388.00
|Volume weighted average price paid per share (GBp):
|384.980834
|Date of purchase:
|10 March 2026
|Aggregate number of Ordinary Shares purchased:
|49,146
|Lowest price paid per share (GBp):
|387.00
|Highest price paid per share (GBp):
|395.50
|Volume weighted average price paid per share (GBp):
|393.985156
|Date of purchase:
|11 March 2026
|Aggregate number of Ordinary Shares purchased:
|15,530
|Lowest price paid per share (GBp):
|384.00
|Highest price paid per share (GBp):
|389.50
|Volume weighted average price paid per share (GBp):
|387.223567
|Date of purchase:
|12 March 2026
|Aggregate number of Ordinary Shares purchased:
|48,325
|Lowest price paid per share (GBp):
|383.50
|Highest price paid per share (GBp):
|391.50
|Volume weighted average price paid per share (GBp):
|389.691029
Once settled, the purchased shares will be held by the Group in treasury, which means they will have no voting rights while they are held in treasury. Under the new Buyback Programme, an aggregate of 4,138,281 Ordinary Shares have been bought back.
As a result of the above, of the Group's 116,347,803 Ordinary Shares currently in issue, a total of 113,861,206 have voting rights and 2,486,597 held in treasury and are therefore non-voting. The total number of voting shares may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in the Group under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No. 596/2014 which is part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback.
Following this announcement, the Company intends to make announcements in respect of its share buyback programme on a weekly basis every Friday, starting 13 March 2026.
Individual information:
|Number of ordinary shares purchased
|Transaction price (GBp share)
|Time of transaction (UK Time)
|Trading Venue
|841
|385.000
|09/03/2026 08:14:40
|LSE
|221
|385.000
|09/03/2026 08:14:55
|LSE
|528
|384.500
|09/03/2026 08:19:43
|LSE
|636
|384.000
|09/03/2026 08:23:34
|LSE
|647
|386.500
|09/03/2026 09:00:16
|LSE
|221
|385.500
|09/03/2026 09:20:19
|LSE
|221
|386.000
|09/03/2026 09:26:21
|LSE
|37
|387.000
|09/03/2026 09:38:56
|LSE
|221
|387.000
|09/03/2026 09:52:49
|LSE
|449
|386.500
|09/03/2026 10:02:32
|LSE
|615
|386.500
|09/03/2026 10:03:58
|LSE
|860
|387.500
|09/03/2026 10:09:23
|LSE
|322
|387.500
|09/03/2026 10:09:23
|LSE
|221
|385.500
|09/03/2026 10:32:43
|LSE
|452
|387.000
|09/03/2026 10:38:44
|LSE
|221
|387.000
|09/03/2026 10:38:50
|LSE
|765
|386.000
|09/03/2026 10:43:05
|LSE
|112
|386.000
|09/03/2026 10:43:05
|LSE
|252
|386.000
|09/03/2026 10:43:05
|LSE
|153
|386.000
|09/03/2026 10:43:05
|LSE
|589
|387.500
|09/03/2026 10:59:42
|LSE
|221
|388.000
|09/03/2026 11:10:54
|LSE
|402
|385.000
|09/03/2026 11:32:27
|LSE
|905
|385.500
|09/03/2026 11:32:53
|LSE
|43
|385.500
|09/03/2026 11:32:53
|LSE
|861
|385.500
|09/03/2026 11:32:53
|LSE
|414
|384.500
|09/03/2026 11:46:06
|LSE
|221
|385.500
|09/03/2026 11:58:37
|LSE
|221
|385.500
|09/03/2026 12:02:22
|LSE
|509
|385.000
|09/03/2026 12:04:19
|LSE
|221
|384.500
|09/03/2026 12:38:25
|LSE
|820
|385.000
|09/03/2026 12:39:44
|LSE
|136
|385.000
|09/03/2026 12:41:13
|LSE
|22
|385.000
|09/03/2026 12:41:13
|LSE
|692
|385.000
|09/03/2026 12:41:14
|LSE
|885
|385.500
|09/03/2026 13:13:40
|LSE
|387
|385.500
|09/03/2026 13:13:40
|LSE
|626
|383.500
|09/03/2026 13:37:51
|LSE
|665
|382.500
|09/03/2026 13:51:29
|LSE
|263
|382.500
|09/03/2026 13:51:29
|LSE
|477
|382.500
|09/03/2026 13:51:29
|LSE
|524
|383.500
|09/03/2026 14:05:55
|LSE
|88
|383.500
|09/03/2026 14:05:55
|LSE
|234
|382.500
|09/03/2026 14:31:11
|LSE
|825
|383.500
|09/03/2026 14:42:11
|LSE
|57
|383.500
|09/03/2026 14:42:11
|LSE
|426
|383.500
|09/03/2026 14:42:11
|LSE
|295
|383.000
|09/03/2026 14:51:13
|LSE
|359
|382.000
|09/03/2026 14:56:56
|LSE
|406
|383.500
|09/03/2026 15:28:26
|LSE
|879
|384.500
|09/03/2026 15:35:51
|LSE
|221
|384.000
|09/03/2026 15:39:04
|LSE
|230
|383.000
|09/03/2026 15:50:57
|LSE
|576
|385.000
|09/03/2026 15:59:17
|LSE
|680
|385.000
|09/03/2026 16:10:04
|LSE
|261
|385.000
|09/03/2026 16:10:14
|LSE
|626
|383.500
|09/03/2026 16:20:44
|LSE
|401
|387.000
|10/03/2026 09:18:41
|LSE
|226
|389.000
|10/03/2026 10:12:21
|LSE
|226
|391.500
|10/03/2026 10:19:07
|LSE
|146
|391.500
|10/03/2026 10:48:29
|LSE
|48
|391.500
|10/03/2026 10:48:29
|LSE
|32
|391.500
|10/03/2026 10:48:29
|LSE
|437
|391.000
|10/03/2026 11:29:26
|LSE
|226
|392.000
|10/03/2026 12:02:05
|LSE
|307
|390.500
|10/03/2026 12:30:33
|LSE
|226
|392.500
|10/03/2026 13:20:17
|LSE
|226
|392.500
|10/03/2026 13:41:44
|LSE
|294
|392.000
|10/03/2026 13:56:54
|LSE
|201
|392.000
|10/03/2026 13:58:27
|LSE
|226
|390.500
|10/03/2026 14:11:18
|LSE
|306
|392.500
|10/03/2026 14:29:14
|LSE
|239
|393.000
|10/03/2026 14:30:24
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:31:02
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:31:02
|LSE
|107
|393.000
|10/03/2026 14:31:02
|LSE
|113
|393.000
|10/03/2026 14:31:02
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:34:35
|LSE
|566
|393.000
|10/03/2026 14:35:04
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:04
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:06
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:06
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:09
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:09
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:09
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:09
|LSE
|188
|393.000
|10/03/2026 14:35:10
|LSE
|393
|393.000
|10/03/2026 14:35:10
|LSE
|57
|393.000
|10/03/2026 14:35:10
|LSE
|338
|393.000
|10/03/2026 14:35:10
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:10
|LSE
|134
|393.000
|10/03/2026 14:35:11
|LSE
|86
|393.000
|10/03/2026 14:35:11
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:35:30
|LSE
|151
|393.000
|10/03/2026 14:38:19
|LSE
|69
|393.000
|10/03/2026 14:38:19
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|43
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|177
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:23
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:26
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:27
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:27
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:27
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:48
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:48
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:48
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:38:48
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:39:13
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:39:13
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:39:13
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:39:13
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:39:13
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:39:13
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:40:08
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:40:08
|LSE
|220
|393.000
|10/03/2026 14:40:28
|LSE
|143
|393.000
|10/03/2026 14:40:28
|LSE
|53
|393.000
|10/03/2026 14:40:28
|LSE
|16
|393.000
|10/03/2026 14:40:28
|LSE
|5
|393.000
|10/03/2026 14:40:28
|LSE
|2
|393.000
|10/03/2026 14:40:28
|LSE
|61
|394.500
|10/03/2026 14:50:28
|LSE
|337
|394.500
|10/03/2026 14:50:28
|LSE
|212
|394.500
|10/03/2026 15:13:56
|LSE
|128
|395.000
|10/03/2026 15:13:56
|LSE
|193
|395.000
|10/03/2026 15:13:56
|LSE
|213
|395.000
|10/03/2026 15:13:56
|LSE
|76
|395.000
|10/03/2026 15:13:56
|LSE
|219
|394.000
|10/03/2026 15:13:58
|LSE
|195
|394.000
|10/03/2026 15:13:58
|LSE
|16
|394.000
|10/03/2026 15:13:58
|LSE
|8
|394.000
|10/03/2026 15:13:58
|LSE
|219
|394.000
|10/03/2026 15:13:59
|LSE
|219
|394.000
|10/03/2026 15:14:11
|LSE
|166
|394.000
|10/03/2026 15:14:11
|LSE
|171
|394.000
|10/03/2026 15:14:11
|LSE
|98
|394.000
|10/03/2026 15:14:11
|LSE
|121
|394.000
|10/03/2026 15:14:51
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:11
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:11
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:11
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:11
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:11
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:11
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|297
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|4
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|215
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:23
|LSE
|219
|395.500
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|30
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|189
|395.500
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|65
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|8
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|146
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|106
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|102
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|51
|395.000
|10/03/2026 15:24:26
|LSE
|66
|395.000
|10/03/2026 15:24:28
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:28
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:28
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:28
|LSE
|114
|395.000
|10/03/2026 15:24:28
|LSE
|105
|395.000
|10/03/2026 15:24:28
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:29
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:29
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:29
|LSE
|219
|395.000
|10/03/2026 15:24:29
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:24:31
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:24:31
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:24:35
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:00
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:09
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:09
|LSE
|8
|394.500
|10/03/2026 15:28:09
|LSE
|221
|394.500
|10/03/2026 15:28:09
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:09
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:09
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|57
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|162
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:10
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:11
|LSE
|29
|394.500
|10/03/2026 15:28:12
|LSE
|190
|394.500
|10/03/2026 15:28:12
|LSE
|67
|394.500
|10/03/2026 15:28:12
|LSE
|152
|394.500
|10/03/2026 15:28:12
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:28:16
|LSE
|31
|394.500
|10/03/2026 15:28:16
|LSE
|179
|394.500
|10/03/2026 15:28:31
|LSE
|9
|394.500
|10/03/2026 15:28:31
|LSE
|19
|394.500
|10/03/2026 15:28:32
|LSE
|1
|394.500
|10/03/2026 15:29:15
|LSE
|199
|394.500
|10/03/2026 15:30:04
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:13
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:13
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:30:50
|LSE
|155
|394.500
|10/03/2026 15:30:50
|LSE
|34
|394.500
|10/03/2026 15:30:50
|LSE
|30
|394.500
|10/03/2026 15:30:59
|LSE
|19
|394.500
|10/03/2026 15:30:59
|LSE
|200
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|197
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|22
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:31:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:50
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:51
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:51
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:52
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:54
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:54
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:34:55
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:35:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:35:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:35:16
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:35:18
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:35:18
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|192
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|123
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|3343
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:01
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:04
|LSE
|152
|394.500
|10/03/2026 15:36:04
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:05
|LSE
|4
|394.500
|10/03/2026 15:36:05
|LSE
|219
|394.500
|10/03/2026 15:36:24
|LSE
|77
|394.500
|10/03/2026 15:36:24
|LSE
|327
|394.500
|10/03/2026 15:40:12
|LSE
|189
|394.500
|10/03/2026 15:40:12
|LSE
|50
|394.000
|10/03/2026 15:45:43
|LSE
|169
|394.000
|10/03/2026 15:45:43
|LSE
|108
|394.000
|10/03/2026 15:45:43
|LSE
|24
|394.500
|10/03/2026 15:45:46
|LSE
|51
|394.500
|10/03/2026 15:49:19
|LSE
|1108
|394.500
|10/03/2026 15:49:19
|LSE
|221
|394.500
|10/03/2026 15:49:19
|LSE
|104
|394.500
|10/03/2026 15:49:19
|LSE
|541
|393.500
|10/03/2026 15:51:41
|LSE
|642
|389.500
|11/03/2026 08:08:49
|LSE
|259
|387.000
|11/03/2026 08:57:18
|LSE
|327
|386.500
|11/03/2026 09:01:00
|LSE
|220
|386.000
|11/03/2026 09:24:22
|LSE
|251
|385.000
|11/03/2026 10:29:18
|LSE
|19
|385.000
|11/03/2026 10:29:18
|LSE
|23
|385.000
|11/03/2026 10:29:18
|LSE
|100
|384.500
|11/03/2026 11:49:59
|LSE
|120
|384.500
|11/03/2026 11:49:59
|LSE
|255
|385.000
|11/03/2026 12:05:18
|LSE
|237
|384.000
|11/03/2026 12:36:53
|LSE
|220
|386.500
|11/03/2026 13:33:46
|LSE
|220
|387.500
|11/03/2026 13:42:03
|LSE
|847
|387.000
|11/03/2026 13:53:52
|LSE
|861
|388.500
|11/03/2026 14:02:03
|LSE
|865
|388.500
|11/03/2026 14:02:03
|LSE
|234
|388.000
|11/03/2026 14:02:32
|LSE
|240
|389.000
|11/03/2026 14:06:44
|LSE
|229
|387.000
|11/03/2026 14:15:44
|LSE
|869
|387.000
|11/03/2026 14:18:32
|LSE
|291
|387.000
|11/03/2026 14:18:32
|LSE
|60
|384.500
|11/03/2026 14:26:05
|LSE
|310
|385.000
|11/03/2026 14:32:13
|LSE
|220
|388.000
|11/03/2026 14:56:35
|LSE
|652
|387.000
|11/03/2026 15:35:03
|LSE
|549
|385.500
|11/03/2026 15:44:14
|LSE
|334
|385.500
|11/03/2026 15:44:14
|LSE
|220
|385.500
|11/03/2026 15:45:04
|LSE
|581
|388.500
|11/03/2026 15:58:25
|LSE
|223
|387.500
|11/03/2026 16:02:09
|LSE
|172
|387.500
|11/03/2026 16:02:09
|LSE
|223
|387.500
|11/03/2026 16:03:05
|LSE
|275
|387.500
|11/03/2026 16:03:05
|LSE
|223
|387.500
|11/03/2026 16:03:05
|LSE
|47
|387.500
|11/03/2026 16:04:05
|LSE
|176
|387.500
|11/03/2026 16:05:05
|LSE
|223
|387.500
|11/03/2026 16:05:05
|LSE
|2507
|387.500
|11/03/2026 16:05:05
|LSE
|223
|387.500
|11/03/2026 16:05:05
|LSE
|165
|387.500
|11/03/2026 16:05:05
|LSE
|223
|387.500
|11/03/2026 16:06:06
|LSE
|165
|387.500
|11/03/2026 16:06:06
|LSE
|28
|387.500
|11/03/2026 16:08:00
|LSE
|402
|387.500
|11/03/2026 16:08:00
|LSE
|200
|386.000
|12/03/2026 08:15:40
|LSE
|24
|386.000
|12/03/2026 08:15:40
|LSE
|410
|384.000
|12/03/2026 08:15:41
|LSE
|224
|385.500
|12/03/2026 08:31:29
|LSE
|224
|386.000
|12/03/2026 08:36:31
|LSE
|28
|385.000
|12/03/2026 08:41:38
|LSE
|224
|385.000
|12/03/2026 08:57:29
|LSE
|314
|384.000
|12/03/2026 09:07:42
|LSE
|510
|384.500
|12/03/2026 09:45:24
|LSE
|224
|385.500
|12/03/2026 09:48:07
|LSE
|224
|385.500
|12/03/2026 10:23:50
|LSE
|485
|386.500
|12/03/2026 10:27:05
|LSE
|145
|386.500
|12/03/2026 10:27:05
|LSE
|73
|386.500
|12/03/2026 10:27:05
|LSE
|323
|385.000
|12/03/2026 10:51:04
|LSE
|562
|383.500
|12/03/2026 11:03:44
|LSE
|326
|384.500
|12/03/2026 11:47:44
|LSE
|224
|385.000
|12/03/2026 12:21:57
|LSE
|386
|384.500
|12/03/2026 12:25:25
|LSE
|224
|385.500
|12/03/2026 12:36:54
|LSE
|471
|384.500
|12/03/2026 12:57:37
|LSE
|224
|385.500
|12/03/2026 13:01:36
|LSE
|337
|385.500
|12/03/2026 13:14:00
|LSE
|19
|387.000
|12/03/2026 13:46:29
|LSE
|205
|387.000
|12/03/2026 13:46:29
|LSE
|224
|387.000
|12/03/2026 14:27:31
|LSE
|230
|387.000
|12/03/2026 14:34:00
|LSE
|97
|389.000
|12/03/2026 14:40:42
|LSE
|198
|389.000
|12/03/2026 14:40:42
|LSE
|86
|389.000
|12/03/2026 14:40:42
|LSE
|223
|389.000
|12/03/2026 14:40:43
|LSE
|223
|389.000
|12/03/2026 14:40:43
|LSE
|223
|389.000
|12/03/2026 14:40:43
|LSE
|223
|389.000
|12/03/2026 14:40:43
|LSE
|8
|389.000
|12/03/2026 14:40:43
|LSE
|4
|389.000
|12/03/2026 14:40:43
|LSE
|211
|389.000
|12/03/2026 14:41:07
|LSE
|422
|389.000
|12/03/2026 14:41:07
|LSE
|345
|391.500
|12/03/2026 14:46:47
|LSE
|351
|391.500
|12/03/2026 14:46:47
|LSE
|232
|391.500
|12/03/2026 14:46:47
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:58
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:58
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:58
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:59
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:59
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:59
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:59
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:59
|LSE
|222
|390.500
|12/03/2026 15:01:59
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:02:01
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:02:01
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:02:02
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:02:02
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:02:02
|LSE
|136
|390.000
|12/03/2026 15:02:04
|LSE
|86
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|120
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|102
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|1900
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:33
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:36
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:03:36
|LSE
|20
|390.000
|12/03/2026 15:03:36
|LSE
|94
|390.000
|12/03/2026 15:05:06
|LSE
|122
|388.500
|12/03/2026 15:13:12
|LSE
|40
|388.500
|12/03/2026 15:13:15
|LSE
|117
|388.500
|12/03/2026 15:13:15
|LSE
|14
|388.500
|12/03/2026 15:13:15
|LSE
|27
|388.500
|12/03/2026 15:13:18
|LSE
|119
|388.500
|12/03/2026 15:13:18
|LSE
|198
|388.500
|12/03/2026 15:13:22
|LSE
|3
|388.500
|12/03/2026 15:13:22
|LSE
|78
|388.500
|12/03/2026 15:13:22
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:32:02
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:32:04
|LSE
|187
|390.000
|12/03/2026 15:32:16
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:32:16
|LSE
|19
|390.000
|12/03/2026 15:32:16
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:32:16
|LSE
|38
|390.000
|12/03/2026 15:32:16
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:37
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:37
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:38
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:40
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:40
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:40
|LSE
|113
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|109
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:41
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|25
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|197
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|148
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|74
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|32
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|190
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:44
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:45
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|199
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|23
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|86
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|84
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|138
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|308
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|104
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|118
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|109
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|113
|390.000
|12/03/2026 15:35:47
|LSE
|109
|390.000
|12/03/2026 15:35:48
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:35:48
|LSE
|199
|390.000
|12/03/2026 15:35:49
|LSE
|535
|390.000
|12/03/2026 15:35:49
|LSE
|112
|390.000
|12/03/2026 15:35:49
|LSE
|222
|390.000
|12/03/2026 15:37:39
|LSE
|222
|391.500
|12/03/2026 15:40:05
|LSE
|305
|391.500
|12/03/2026 15:44:02
|LSE
|231
|391.500
|12/03/2026 15:44:02
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:44:12
|LSE
|177
|391.500
|12/03/2026 15:44:13
|LSE
|13
|391.500
|12/03/2026 15:44:13
|LSE
|31
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:28
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:31
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|111
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|110
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|117
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|387
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:35
|LSE
|193
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|10
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|18
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|104
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|117
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|104
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|117
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|104
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|117
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|104
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|117
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|104
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|117
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|221
|391.500
|12/03/2026 15:45:38
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:37
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:39
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|193
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|195
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|128
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|221
|391.000
|12/03/2026 15:46:40
|LSE
|96
|391.000
|12/03/2026 15:46:41
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|442
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:06
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:07
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:07
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:07
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:07
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|130
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|91
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:10
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:12
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:12
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:15
|LSE
|192
|390.500
|12/03/2026 15:47:34
|LSE
|29
|390.500
|12/03/2026 15:47:34
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:34
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:34
|LSE
|221
|390.500
|12/03/2026 15:47:34
|LSE
|64
|390.500
|12/03/2026 15:47:34
|LSE
|268
|389.500
|12/03/2026 15:59:13
|LSE
|301
|389.500
|12/03/2026 15:59:13
|LSE
|23
|390.000
|12/03/2026 16:01:44
|LSE
|113
|390.000
|12/03/2026 16:01:44
|LSE
|202
|389.500
|12/03/2026 16:02:26
|LSE
|24
|389.500
|12/03/2026 16:02:26
|LSE
|221
|388.000
|12/03/2026 16:11:30
|LSE
|221
|388.000
|12/03/2026 16:11:55
|LSE
For further information please contact:
Foresight Group Investors
Liz Scorer / Ben McGrory
+44 (0) 7966 966956 / +44 (0) 7443 821577
...
Berenberg (Joint Corporate Broker)
James Felix / John Welch / Dan Gee-Summons
+44 (0) 203 753 7800
H-Advisors Maitland
Sam Cartwright / Audrey Da Costa
+44 (0) 782 725 4561 / +44 (0) 781 710 5562
...al
About Foresight Group Holdings Limited
Founded in 1984, Foresight is a leading investment manager in real assets and capital for growth, operating across the UK, Europe, and Australia.
With decades of experience, Foresight offers investors access to attractive investment opportunities at the forefront of change. Foresight actively builds and grows investment solutions to support the energy transition, decarbonise industry, enhance nature recovery and realise the economic potential of ambitious companies.
A constituent of the FTSE 250 index, Foresight's diversified investment strategies combine financial and operational skillsets to maximise asset value and provide attractive returns to its investors. Its wide range of private and public funds is complemented with a variety of investment solutions designed for the retail market.
Foresight is united by a shared commitment to build a sustainable future and grow thriving companies and economies.
Visit for more information.
Follow us on LinkedIn for key updates.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment