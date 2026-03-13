Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Transaction In Own Shares


2026-03-13 03:01:25
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) LEI: 213800NNT42FFIZB1T09
13 March 2026

Transactions in Own Shares

Foresight Group Holdings Limited ("Foresight", the "Group"), a leading investment manager in real assets and providing capital for growth, announces that, in accordance with the terms of its new share buyback programme announced on 10 April 2025 (the“Share Buyback”), the Group purchased the following number of its ordinary shares of £nil par value (“Ordinary Shares”) each through JOH Berenberg, Gossler & Co KG (which is trading for these purposes as Berenberg) (“Berenberg”).

Date of purchase: 09 March 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 24,262
Lowest price paid per share (GBp): 382.00
Highest price paid per share (GBp): 388.00
Volume weighted average price paid per share (GBp): 384.980834


Date of purchase: 10 March 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 49,146
Lowest price paid per share (GBp): 387.00
Highest price paid per share (GBp): 395.50
Volume weighted average price paid per share (GBp): 393.985156


Date of purchase: 11 March 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 15,530
Lowest price paid per share (GBp): 384.00
Highest price paid per share (GBp): 389.50
Volume weighted average price paid per share (GBp): 387.223567


Date of purchase: 12 March 2026
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: 48,325
Lowest price paid per share (GBp): 383.50
Highest price paid per share (GBp): 391.50
Volume weighted average price paid per share (GBp): 389.691029

Once settled, the purchased shares will be held by the Group in treasury, which means they will have no voting rights while they are held in treasury. Under the new Buyback Programme, an aggregate of 4,138,281 Ordinary Shares have been bought back.

As a result of the above, of the Group's 116,347,803 Ordinary Shares currently in issue, a total of 113,861,206 have voting rights and 2,486,597 held in treasury and are therefore non-voting. The total number of voting shares may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in the Group under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No. 596/2014 which is part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Berenberg as part of the Share Buyback.

Following this announcement, the Company intends to make announcements in respect of its share buyback programme on a weekly basis every Friday, starting 13 March 2026.

Individual information:

Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp share) Time of transaction (UK Time) Trading Venue
For further information please contact:

Foresight Group Investors
Liz Scorer / Ben McGrory
+44 (0) 7966 966956 / +44 (0) 7443 821577
...

Berenberg (Joint Corporate Broker)
James Felix / John Welch / Dan Gee-Summons
+44 (0) 203 753 7800

H-Advisors Maitland
Sam Cartwright / Audrey Da Costa
+44 (0) 782 725 4561 / +44 (0) 781 710 5562
...al

About Foresight Group Holdings Limited

Founded in 1984, Foresight is a leading investment manager in real assets and capital for growth, operating across the UK, Europe, and Australia.

With decades of experience, Foresight offers investors access to attractive investment opportunities at the forefront of change. Foresight actively builds and grows investment solutions to support the energy transition, decarbonise industry, enhance nature recovery and realise the economic potential of ambitious companies.

A constituent of the FTSE 250 index, Foresight's diversified investment strategies combine financial and operational skillsets to maximise asset value and provide attractive returns to its investors. Its wide range of private and public funds is complemented with a variety of investment solutions designed for the retail market.

Foresight is united by a shared commitment to build a sustainable future and grow thriving companies and economies.

www.foresightgroup.eu

Follow us on LinkedIn for key updates.


