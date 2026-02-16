Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
$81.32 Bn Clinical Analytics Markets: Analysis By Offering, Source, Use Case, End User - Global Forecast To 2030: Rapid Digital Health Adoption And Real-Time Data Streams Accelerate Investments


2026-02-16 11:02:09
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The clinical analytics market is poised for substantial growth, projected to expand from USD 33.09 billion in 2025 to USD 81.32 billion by 2030, at a CAGR of 19.7%. This surge is driven by increased adoption of electronic health records (EHRs) and advanced analytics powered by AI and machine learning. The Asia-Pacific region is experiencing the fastest growth, thanks to rising healthcare digitization and government initiatives. Key players like Optum, Inc. and Epic Systems drive market expansion through strategic alliances and innovation. The report provides in-depth coverage of market dynamics, offerings, and regional insights, helping stakeholders navigate opportunities and challenges.

The "Clinical Analytics Market by Offering (Raw Data, Platform), Source (EHR, Trials, Claims, RWE), Use Case (CDSS, RPM, PHM, R&D, Pharmacovigilance, Precision Medicine, Regulatory), End User (Hospital, Payer, Pharma, Medtech), and Region - Global Forecast to 2030" report has been added to ResearchAndMarkets's offering.
The clinical analytics market was valued at USD 33.09 billion in 2025 and is estimated to reach USD 81.32 billion by 2030, registering a CAGR of 19.7%

Market growth is driven by the explosion of clinical data, fueled by the widespread adoption of EHRs, connected medical devices, and remote monitoring solutions, creating a pressing need for advanced analytics capabilities. Advances in AI, machine learning (ML), and high-performance computing are enabling faster and more accurate data processing, unlocking actionable insights from complex datasets.

Growing regulatory openness to real-world evidence (RWE) is further accelerating adoption, as healthcare organizations increasingly leverage analytics to support clinical trials, treatment planning, and value-based care models. Additionally, the shift toward personalized and precision medicine is driving demand for patient-specific analytics to optimize diagnostics, treatment selection, and outcomes. The increasing need for real-time clinical decision-making is reinforcing the role of clinical analytics as a critical tool for improving patient safety, reducing errors, and enhancing the overall efficiency of care delivery.
Based on the data source, the EHR segment is expected to record significant growth in the clinical analytics market during the forecast period.
A key driver for the significant growth of the EHR segment in the clinical analytics market is the increasing adoption of electronic health records as the primary source of structured and unstructured patient data used for advanced analytics and decision support. EHR systems capture a wide range of clinical information including patient demographics, medical history, diagnostics, treatment plans, and outcomes - making them a critical foundation for real-time insights and predictive modeling.

The rising emphasis on interoperability and standardized data exchange, supported by regulations such as the US 21st Century Cures Act and global digital health initiatives, further accelerates the integration of EHR data into clinical analytics platforms. As healthcare providers and payers increasingly rely on data-driven strategies to improve care quality and operational performance, EHR systems enable more accurate risk stratification, early disease detection, and personalized treatment planning, fueling their strong market growth.
Based on the offering, the raw data segment is expected to hold a significant share in the clinical analytics market for 2024.
Driven by the growing need for comprehensive, high-quality data to support accurate insights and predictive analytics, the raw data segment is expected to hold a significant share in the clinical analytics market for 2024. Raw clinical data from sources such as EHRs, laboratory systems, imaging devices, and patient monitoring tools form the foundation for advanced analytics, enabling healthcare organizations to identify trends, assess population health, and make informed decisions. The increasing adoption of data-driven strategies and initiatives to standardize and integrate diverse healthcare datasets further fuels the demand for raw data as a critical input for analytics platforms.
The Asia-Pacific market accounted for the fastest growth in the clinical analytics market for the forecast period.
A key driver for the rapid growth of the Asia-Pacific clinical analytics market is the increasing adoption of digital health technologies, including EHRs, telemedicine, and AI-powered analytics solutions, by healthcare providers seeking to improve patient outcomes and operational efficiency. The region is witnessing rising healthcare expenditure, growing government initiatives to promote smart hospitals and healthcare digitization, and expanding investments in health IT infrastructure, particularly in countries like China, India, and Japan. Additionally, the rising prevalence of chronic diseases, aging populations, and a growing focus on value-based care are driving demand for data-driven insights, predictive analytics, and population health management solutions, further accelerating market growth in the Asia-Pacific region.
Competitive Landscape

Market players are focusing on organic as well as inorganic growth strategies such as product launches and enhancements, investments, partnerships, collaborations, joint ventures, funding, acquisitions, expansions, agreements, contracts, and alliances to broaden their offerings, cater to the unmet needs of customers, increase profitability, and expand their presence in the global market.
The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the clinical analytics market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Key Attributes:

Report Attribute Details
No. of Pages 495
Forecast Period 2025 - 2030
Estimated Market Value (USD) in 2025 $33.09 Billion
Forecasted Market Value (USD) by 2030 $81.32 Billion
Compound Annual Growth Rate 19.7%
Regions Covered Global


Market Dynamics

Drivers

  • Rapid Growth of Clinical Data
  • Ongoing Transition from Fee-For-Service Models to Value-based Care
  • Rising Advancements in AI/ML and Computing Capabilities
  • Increasing Acceptance of Real-World Evidence
  • Growing Recognition of Social Determinants of Health
  • Rising Volume of Clinical Trials
  • Expanding Healthcare Data
  • Increasing Use of Outcome Metrics

Restraints

  • Data Privacy and Regulatory Constraints
  • Data Quality and Standardization Issues
  • High Implementation Cost and Unclear Return on Investment
  • Interoperability Gaps and Prevalence of Legacy IT Systems

Opportunities

  • Growing Adoption of Decentralized and Hybrid Clinical Trial Models
  • Increasing Adoption of Edge Computing and On-Device Analytics
  • Increasing Use of Embedded Workflow Analytics

Challenges

  • Presence of Biased or Unrepresentative Training Data
  • Vendor Lock-In and Migration Risk
  • Pricing and Contracting Complexities
  • Data Governance and Provenance Issues
  • Model Validation and Clinical Evidence Challenges
  • Trends/Disruptions Impacting Customers' Businesses

Industry Trends

  • Generative AI for Clinical Reasoning
  • Real-World Evidence and Decentralized Trials
  • Value-based Care and Population Health Analytics

Technology Analysis

Key Technologies

  • Predictive Analytics and Risk Stratification
  • Health Information Exchange (Hie) Platforms
  • Clinical Decision Support Systems (Cdss)
  • Machine Learning (ML) and Deep Learning (Dl)
  • Natural Language Processing (Nlp)
  • Data Visualization & Business Intelligence Tools

Complementary Technologies

  • Blockchain
  • Internet of Medical Things (Iomt)
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Fhir/Hl7 Interoperability Standards
  • Digital Twin Technology
  • Adjacent Technologies
  • Virtual Clinical Trial Platforms
  • Digital Therapeutics (Dtx)

Case Study Analysis

  • Enhanced Patient Flow and Reduced Emergency Department Congestion Using Real-Time Operational Analytics
  • Improved Genomic Data Interpretation Through AI-Powered Genomic Analytics
  • Enhanced Provider Performance Using Advanced Clinical Analytics
  • Optimizing Care Delivery Through Predictive Model Integration

Business Model Analysis

  • License-based Business Model
  • Subscription-based Business Model
  • Software-As-A-Service (SaaS) Business Model
  • Pay-Per-Use Business Model
  • Freemium Business Model
  • Integrated Service and Software Bundle Business Model
  • Outcome-based or Value-based Business Model
  • Software as a Medical Device (Samd) Business Model

AI Case Study

  • Case Study 1: AI-Powered Analytics Platform for Patient Satisfaction
  • Case Study 2: Next-Generation Predictive Modelling Solution for Operational Efficiency

Companies Featured

  • Iqvia
  • Optum, Inc.
  • Merative
  • Epic Systems Corporation
  • GE Healthcare
  • Siemens Healthineers AG
  • Oracle
  • Mckesson Corporation
  • Veradigm LLC
  • Inovalon
  • Wns (Holdings) Ltd.
  • Sophia Genetics
  • Cotiviti, Inc.
  • Health Catalyst
  • Cognizant
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Dassault Systemes (Medidata)
  • Athenahealth, Inc.
  • Veeva Systems
  • Icon PLC
  • Eclinicalworks
  • Accenture
  • CVS Health
  • Sas Institute Inc.
  • Apriqot
  • Oler Health
  • Percipio Health
  • Ferrum Health
  • Amplify Health

CONTACT: Laura Wood,Senior Press Manager... For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

