Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme Week 6


2026-02-09 03:01:31
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 9 February 2026

Share buyback programme week 6

The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
2 February 2026 5,000 1,600.37 8,001,850
3 February 2026 5,000 1,611.71 8,058,550
4 February 2026 5,000 1,640.16 8,200,800
5 February 2026 4,500 1,667.25 7,502,625
6 February 2026 4,500 1,678.71 7,554,195
Total under the share buyback programme 24,000 1,638.25 39,318,020
Bought back under share buy-back programme executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 1,108,147 1,353.60 1,499,984,166
Total bought back 1,132,147 1,359.63 1,539,302,186

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,132,147 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.46 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1584 XCSE 20260202 9:00:05.090000
4 1581 XCSE 20260202 9:06:01.668000
3 1582 XCSE 20260202 9:07:37.571000
21 1582 XCSE 20260202 9:07:46.876000
22 1587 XCSE 20260202 9:25:46.785000
35 1589 XCSE 20260202 9:26:43.584000
7 1591 XCSE 20260202 9:30:44.441000
7 1590 XCSE 20260202 9:31:12.103000
15 1590 XCSE 20260202 9:31:12.103000
6 1593 XCSE 20260202 9:32:47.349000
6 1593 XCSE 20260202 9:32:47.349000
19 1593 XCSE 20260202 9:32:47.349000
26 1593 XCSE 20260202 9:33:48.404000
2 1594 XCSE 20260202 9:35:39.982000
8 1594 XCSE 20260202 9:35:39.982000
10 1594 XCSE 20260202 9:35:39.982000
21 1591 XCSE 20260202 9:39:31.543000
22 1592 XCSE 20260202 9:40:53.571000
22 1591 XCSE 20260202 9:40:53.590000
11 1590 XCSE 20260202 9:49:37.203000
11 1590 XCSE 20260202 9:49:37.203000
34 1592 XCSE 20260202 9:50:34.965000
7 1592 XCSE 20260202 9:50:34.965000
21 1592 XCSE 20260202 9:50:52.062000
34 1592 XCSE 20260202 9:51:57.759000
3 1592 XCSE 20260202 9:52:09.251000
200 1590 XCSE 20260202 9:53:20.360604
5 1593 XCSE 20260202 9:59:21.173423
16 1593 XCSE 20260202 9:59:21.173423
8 1593 XCSE 20260202 9:59:21.173423
171 1593 XCSE 20260202 9:59:21.173454
117 1593 XCSE 20260202 9:59:27.837042
83 1593 XCSE 20260202 9:59:27.837049
113 1593 XCSE 20260202 9:59:36.690022
100 1592 XCSE 20260202 9:59:42.869094
200 1592 XCSE 20260202 10:04:28.812617
10 1590 XCSE 20260202 10:18:39.923000
116 1589 XCSE 20260202 10:18:39.923769
3 1589 XCSE 20260202 10:23:01.272802
8 1590 XCSE 20260202 10:34:17.968000
8 1593 XCSE 20260202 10:36:44.212000
7 1593 XCSE 20260202 10:36:44.212000
11 1593 XCSE 20260202 10:37:27.335000
20 1593 XCSE 20260202 10:37:27.335000
11 1591 XCSE 20260202 10:39:03.985000
10 1591 XCSE 20260202 10:43:07.096000
1 1591 XCSE 20260202 10:43:07.096000
24 1594 XCSE 20260202 10:49:11.757000
8 1594 XCSE 20260202 10:49:11.757000
19 1594 XCSE 20260202 10:49:11.757000
7 1594 XCSE 20260202 10:49:11.774000
22 1592 XCSE 20260202 10:55:37.298000
31 1590 XCSE 20260202 10:58:50.093000
31 1589 XCSE 20260202 10:59:26.362000
81 1589 XCSE 20260202 10:59:26.362722
15 1589 XCSE 20260202 10:59:51.236000
21 1594 XCSE 20260202 11:04:56.481000
9 1594 XCSE 20260202 11:04:56.499000
9 1594 XCSE 20260202 11:04:56.499000
21 1595 XCSE 20260202 11:08:38.461000
4 1597 XCSE 20260202 11:11:28.232000
8 1597 XCSE 20260202 11:11:28.232000
1 1597 XCSE 20260202 11:12:38.568000
7 1597 XCSE 20260202 11:12:38.568000
11 1595 XCSE 20260202 11:13:41.406000
11 1594 XCSE 20260202 11:16:44.513000
10 1594 XCSE 20260202 11:22:27.270000
1 1594 XCSE 20260202 11:22:27.270000
11 1594 XCSE 20260202 11:22:27.270000
11 1596 XCSE 20260202 11:31:26.756000
17 1598 XCSE 20260202 11:43:43.879000
39 1600 XCSE 20260202 11:45:07.823000
12 1600 XCSE 20260202 11:45:07.828000
11 1598 XCSE 20260202 11:45:08.096000
11 1597 XCSE 20260202 11:46:49.975000
11 1597 XCSE 20260202 11:48:24.783000
5 1600 XCSE 20260202 11:52:33.463000
6 1601 XCSE 20260202 11:54:19.077000
3 1601 XCSE 20260202 11:54:19.077000
4 1602 XCSE 20260202 11:54:28.446000
8 1602 XCSE 20260202 11:54:28.446000
33 1602 XCSE 20260202 11:55:26.039000
1 1602 XCSE 20260202 11:55:26.039000
5 1602 XCSE 20260202 11:55:26.058000
7 1602 XCSE 20260202 11:55:26.058000
5 1602 XCSE 20260202 11:55:31.905000
7 1602 XCSE 20260202 11:55:31.905000
5 1602 XCSE 20260202 11:55:42.453000
8 1602 XCSE 20260202 11:55:42.453000
22 1600 XCSE 20260202 11:55:42.471000
31 1600 XCSE 20260202 12:02:30.026000
18 1599 XCSE 20260202 12:05:11.181000
13 1599 XCSE 20260202 12:05:19.137000
18 1599 XCSE 20260202 12:05:19.137000
31 1599 XCSE 20260202 12:05:19.477000
21 1598 XCSE 20260202 12:10:48.211000
1 1600 XCSE 20260202 12:12:35.394000
21 1600 XCSE 20260202 12:13:53.993000
2 1602 XCSE 20260202 12:23:45.414000
9 1602 XCSE 20260202 12:23:45.414000
14 1602 XCSE 20260202 12:23:45.414000
20 1602 XCSE 20260202 12:23:45.425000
18 1602 XCSE 20260202 12:23:45.431000
11 1599 XCSE 20260202 12:23:45.436000
11 1599 XCSE 20260202 12:28:56.067000
11 1599 XCSE 20260202 12:44:03.366000
11 1599 XCSE 20260202 12:44:03.505000
10 1601 XCSE 20260202 13:10:58.883000
1 1601 XCSE 20260202 13:12:32.436000
10 1601 XCSE 20260202 13:12:32.436000
11 1600 XCSE 20260202 13:14:39.011000
10 1600 XCSE 20260202 13:14:39.011000
21 1599 XCSE 20260202 13:17:22.206000
11 1604 XCSE 20260202 13:21:41.398000
6 1604 XCSE 20260202 13:22:27.905000
8 1604 XCSE 20260202 13:22:27.905000
6 1604 XCSE 20260202 13:22:35.433000
11 1604 XCSE 20260202 13:31:41.407000
6 1605 XCSE 20260202 13:37:14.646000
27 1605 XCSE 20260202 13:38:19.424000
7 1606 XCSE 20260202 13:41:28.708000
9 1606 XCSE 20260202 13:41:28.708000
8 1606 XCSE 20260202 13:41:28.708000
1 1606 XCSE 20260202 13:42:09.519000
9 1606 XCSE 20260202 13:42:09.519000
1 1607 XCSE 20260202 13:43:08.826000
22 1607 XCSE 20260202 13:43:08.826000
12 1607 XCSE 20260202 13:43:08.826000
8 1607 XCSE 20260202 13:43:08.826000
22 1605 XCSE 20260202 13:43:08.870000
22 1604 XCSE 20260202 13:49:54.578000
22 1602 XCSE 20260202 13:49:58.938000
4 1604 XCSE 20260202 13:51:32.856000
9 1604 XCSE 20260202 13:51:32.856000
8 1604 XCSE 20260202 13:51:32.856000
19 1604 XCSE 20260202 13:51:54.309000
6 1604 XCSE 20260202 13:55:11.630000
5 1604 XCSE 20260202 13:55:11.630000
22 1601 XCSE 20260202 14:00:49.020000
5 1600 XCSE 20260202 14:05:43.214000
16 1600 XCSE 20260202 14:05:43.216000
5 1600 XCSE 20260202 14:05:43.216000
21 1600 XCSE 20260202 14:08:21.815000
22 1600 XCSE 20260202 14:10:43.278000
2 1600 XCSE 20260202 14:10:43.285000
22 1600 XCSE 20260202 14:12:00.360000
21 1600 XCSE 20260202 14:22:52.697000
33 1600 XCSE 20260202 14:33:49.246000
17 1600 XCSE 20260202 15:00:02.441000
11 1601 XCSE 20260202 15:07:39.136000
21 1599 XCSE 20260202 15:12:29.213000
11 1600 XCSE 20260202 15:24:19.409000
4 1600 XCSE 20260202 15:24:19.409000
3 1604 XCSE 20260202 15:29:03.995000
21 1604 XCSE 20260202 15:31:29.093000
31 1605 XCSE 20260202 15:37:05.841000
11 1606 XCSE 20260202 15:43:18.696000
11 1606 XCSE 20260202 15:43:18.696000
11 1607 XCSE 20260202 15:49:16.799000
10 1607 XCSE 20260202 15:49:16.799000
11 1607 XCSE 20260202 15:49:16.799000
10 1607 XCSE 20260202 15:49:16.799000
33 1606 XCSE 20260202 15:49:48.113000
31 1606 XCSE 20260202 15:51:33.229000
21 1607 XCSE 20260202 15:51:51.588000
9 1607 XCSE 20260202 15:51:51.588000
10 1607 XCSE 20260202 15:51:51.588000
11 1607 XCSE 20260202 15:51:51.588000
24 1607 XCSE 20260202 15:52:00.107000
9 1607 XCSE 20260202 15:52:00.107000
25 1607 XCSE 20260202 15:52:00.135000
11 1607 XCSE 20260202 15:52:03.524000
9 1607 XCSE 20260202 15:52:03.524000
70 1609 XCSE 20260202 15:52:33.792000
4 1609 XCSE 20260202 15:52:33.792000
82 1609 XCSE 20260202 15:52:33.792000
20 1610 XCSE 20260202 15:52:47.725000
5 1610 XCSE 20260202 15:52:54.189000
6 1610 XCSE 20260202 15:52:54.189000
21 1607 XCSE 20260202 15:52:59.123000
31 1607 XCSE 20260202 15:52:59.123000
21 1606 XCSE 20260202 15:53:28.189000
31 1605 XCSE 20260202 15:54:08.628000
11 1604 XCSE 20260202 15:58:19.790000
11 1604 XCSE 20260202 15:58:19.790000
9 1608 XCSE 20260202 16:07:34.329000
33 1608 XCSE 20260202 16:07:34.329000
21 1607 XCSE 20260202 16:14:48.648000
22 1607 XCSE 20260202 16:14:48.653000
8 1609 XCSE 20260202 16:15:39.392000
10 1609 XCSE 20260202 16:15:39.392000
11 1609 XCSE 20260202 16:16:13.499000
47 1609 XCSE 20260202 16:16:59.983190
93 1609 XCSE 20260202 16:16:59.983220
22 1609 XCSE 20260202 16:19:04.908000
11 1609 XCSE 20260202 16:19:04.908000
12 1610 XCSE 20260202 16:19:04.908000
51 1609 XCSE 20260202 16:19:04.908742
9 1609 XCSE 20260202 16:19:04.908778
28 1610 XCSE 20260202 16:19:04.909000
11 1610 XCSE 20260202 16:19:07.030000
12 1610 XCSE 20260202 16:19:07.048000
12 1610 XCSE 20260202 16:19:12.382000
6 1610 XCSE 20260202 16:19:48.924000
12 1610 XCSE 20260202 16:19:57.803000
12 1610 XCSE 20260202 16:20:01.676000
9 1611 XCSE 20260202 16:20:02.780000
11 1611 XCSE 20260202 16:20:02.780000
10 1611 XCSE 20260202 16:20:02.780000
14 1611 XCSE 20260202 16:20:02.780000
11 1611 XCSE 20260202 16:20:02.780000
12 1611 XCSE 20260202 16:20:14.099000
9 1611 XCSE 20260202 16:20:14.100000
3 1611 XCSE 20260202 16:22:02.805000
103 1611 XCSE 20260202 16:22:46.887052
68 1611 XCSE 20260202 16:22:46.887072
29 1611 XCSE 20260202 16:22:46.887092
33 1610 XCSE 20260202 16:23:48.179000
5 1610 XCSE 20260202 16:23:48.179000
9 1612 XCSE 20260202 16:24:48.100000
26 1612 XCSE 20260202 16:24:48.100000
9 1612 XCSE 20260202 16:24:48.100000
11 1612 XCSE 20260202 16:24:48.121000
11 1612 XCSE 20260202 16:24:48.121000
41 1610 XCSE 20260202 16:24:48.169000
22 1610 XCSE 20260202 16:26:01.781000
19 1610 XCSE 20260202 16:26:01.781000
44 1609 XCSE 20260202 16:28:05.504000
15 1609 XCSE 20260202 16:28:05.524000
15 1609 XCSE 20260202 16:28:07.100000
10 1609 XCSE 20260202 16:28:39.098000
31 1608 XCSE 20260202 16:30:02.016000
37 1610 XCSE 20260202 16:37:50.437000
9 1610 XCSE 20260202 16:38:55.125000
2 1610 XCSE 20260202 16:38:55.125000
11 1608 XCSE 20260202 16:39:00.241000
208 1608 XCSE 20260202 16:42:00.524427
52 1608 XCSE 20260202 16:45:03.523851
22 1614 XCSE 20260203 9:09:21.216000
21 1610 XCSE 20260203 9:09:36.492000
21 1610 XCSE 20260203 9:09:36.504000
16 1615 XCSE 20260203 9:09:36.511000
33 1613 XCSE 20260203 9:13:13.095000
51 1610 XCSE 20260203 9:20:27.259116
99 1610 XCSE 20260203 9:20:27.259125
200 1614 XCSE 20260203 10:01:47.545617
200 1610 XCSE 20260203 10:15:50.095484
300 1608 XCSE 20260203 10:22:36.089498
237 1609 XCSE 20260203 10:31:15.457962
200 1609 XCSE 20260203 10:31:25.915856
200 1609 XCSE 20260203 10:31:43.370249
3 1609 XCSE 20260203 10:33:20.530000
22 1608 XCSE 20260203 10:39:00.648000
22 1607 XCSE 20260203 10:39:02.477000
2 1608 XCSE 20260203 10:42:24.078000
9 1608 XCSE 20260203 10:42:24.078000
11 1608 XCSE 20260203 10:44:13.207000
11 1608 XCSE 20260203 10:46:09.898000
11 1606 XCSE 20260203 10:46:21.512000
1 1606 XCSE 20260203 10:50:44.703000
26 1607 XCSE 20260203 10:51:09.425000
11 1607 XCSE 20260203 10:51:09.428000
11 1607 XCSE 20260203 10:51:55.711000
9 1607 XCSE 20260203 10:53:27.717000
2 1607 XCSE 20260203 10:53:27.717000
11 1606 XCSE 20260203 10:55:20.318000
22 1607 XCSE 20260203 11:06:19.083000
5 1607 XCSE 20260203 11:06:45.764000
24 1607 XCSE 20260203 11:06:45.785000
21 1607 XCSE 20260203 11:07:56.281000
7 1605 XCSE 20260203 11:10:14.042000
21 1607 XCSE 20260203 11:10:31.571000
14 1605 XCSE 20260203 11:14:24.359000
7 1605 XCSE 20260203 11:14:24.359000
10 1605 XCSE 20260203 11:14:24.359000
1 1605 XCSE 20260203 11:18:04.170000
4 1605 XCSE 20260203 11:18:05.494000
1 1605 XCSE 20260203 11:18:40.105000
1 1605 XCSE 20260203 11:18:41.981000
1 1605 XCSE 20260203 11:18:42.031000
1 1605 XCSE 20260203 11:18:46.435000
3 1605 XCSE 20260203 11:20:44.078000
4 1604 XCSE 20260203 11:22:46.425000
2 1605 XCSE 20260203 11:33:49.513000
11 1603 XCSE 20260203 11:34:09.902000
10 1603 XCSE 20260203 11:34:09.902000
10 1605 XCSE 20260203 11:37:10.761000
23 1605 XCSE 20260203 11:37:49.406000
16 1605 XCSE 20260203 11:37:49.406000
11 1605 XCSE 20260203 11:37:49.424000
22 1603 XCSE 20260203 11:39:40.781000
22 1602 XCSE 20260203 11:39:42.525000
5 1603 XCSE 20260203 11:40:25.340000
6 1603 XCSE 20260203 11:40:25.340000
22 1602 XCSE 20260203 11:40:25.356000
11 1601 XCSE 20260203 11:51:09.478000
11 1601 XCSE 20260203 11:55:47.507000
1 1603 XCSE 20260203 11:55:47.560000
11 1602 XCSE 20260203 11:55:52.964000
11 1602 XCSE 20260203 11:56:42.740000
11 1602 XCSE 20260203 11:56:44.841000
11 1602 XCSE 20260203 12:00:14.168000
11 1603 XCSE 20260203 12:01:48.089000
24 1604 XCSE 20260203 12:02:46.532000
18 1604 XCSE 20260203 12:02:46.532000
11 1604 XCSE 20260203 12:02:46.562000
5 1604 XCSE 20260203 12:02:46.562000
11 1604 XCSE 20260203 12:03:33.211000
11 1603 XCSE 20260203 12:05:22.649000
4 1603 XCSE 20260203 12:20:31.766000
11 1603 XCSE 20260203 12:23:14.129000
11 1603 XCSE 20260203 12:23:14.129000
2 1605 XCSE 20260203 12:23:44.642000
25 1605 XCSE 20260203 12:24:20.713000
11 1605 XCSE 20260203 12:24:20.734000
17 1606 XCSE 20260203 12:27:13.696000
2 1606 XCSE 20260203 12:27:13.696000
18 1606 XCSE 20260203 12:27:13.696000
11 1607 XCSE 20260203 12:38:57.121000
1 1609 XCSE 20260203 12:48:48.991000
10 1609 XCSE 20260203 12:48:48.991000
2 1609 XCSE 20260203 12:48:48.991000
11 1608 XCSE 20260203 12:50:34.259000
11 1606 XCSE 20260203 12:52:58.181000
10 1606 XCSE 20260203 12:52:58.181000
11 1609 XCSE 20260203 12:54:37.032000
11 1610 XCSE 20260203 13:04:19.304000
11 1609 XCSE 20260203 13:04:40.300000
5 1612 XCSE 20260203 13:06:48.879000
9 1612 XCSE 20260203 13:12:06.924000
43 1612 XCSE 20260203 13:12:34.593000
33 1611 XCSE 20260203 13:14:28.034000
21 1610 XCSE 20260203 13:17:27.212000
23 1611 XCSE 20260203 13:17:27.218000
11 1611 XCSE 20260203 13:17:46.661000
11 1610 XCSE 20260203 13:18:13.339000
35 1613 XCSE 20260203 13:25:04.776000
5 1612 XCSE 20260203 13:26:37.471000
15 1614 XCSE 20260203 13:31:41.111000
44 1615 XCSE 20260203 13:35:41.490000
11 1615 XCSE 20260203 13:35:41.490000
11 1614 XCSE 20260203 13:35:41.529000
11 1613 XCSE 20260203 13:40:18.598000
11 1612 XCSE 20260203 13:40:51.233000
31 1612 XCSE 20260203 14:03:59.078000
33 1612 XCSE 20260203 14:08:40.612000
11 1611 XCSE 20260203 14:11:15.762000
11 1611 XCSE 20260203 14:11:15.762000
11 1609 XCSE 20260203 14:19:50.823000
11 1609 XCSE 20260203 14:19:50.823000
11 1610 XCSE 20260203 14:30:48.021000
11 1609 XCSE 20260203 14:37:32.520000
10 1610 XCSE 20260203 14:37:32.521000
11 1608 XCSE 20260203 14:42:31.520000
11 1611 XCSE 20260203 14:42:49.027000
11 1611 XCSE 20260203 14:43:30.373000
11 1610 XCSE 20260203 14:47:03.701000
11 1612 XCSE 20260203 14:54:45.678000
11 1613 XCSE 20260203 14:57:53.510000
6 1614 XCSE 20260203 14:58:55.508000
5 1614 XCSE 20260203 14:58:55.508000
22 1613 XCSE 20260203 15:00:50.038000
21 1615 XCSE 20260203 15:01:13.555000
22 1614 XCSE 20260203 15:04:32.747000
10 1614 XCSE 20260203 15:04:32.747000
11 1614 XCSE 20260203 15:04:32.747000
33 1613 XCSE 20260203 15:04:55.377000
21 1611 XCSE 20260203 15:13:15.070000
11 1613 XCSE 20260203 15:21:31.932000
11 1613 XCSE 20260203 15:21:33.967000
12 1615 XCSE 20260203 15:25:04.351000
11 1615 XCSE 20260203 15:25:04.351000
9 1615 XCSE 20260203 15:26:07.645000
2 1615 XCSE 20260203 15:26:07.645000
11 1615 XCSE 20260203 15:27:11.238000
11 1615 XCSE 20260203 15:28:15.341000
11 1615 XCSE 20260203 15:29:19.154000
6 1615 XCSE 20260203 15:30:18.229000
4 1615 XCSE 20260203 15:30:18.229000
1 1615 XCSE 20260203 15:30:18.229000
43 1616 XCSE 20260203 15:34:53.224000
22 1616 XCSE 20260203 15:37:33.221000
21 1616 XCSE 20260203 15:38:24.676000
9 1617 XCSE 20260203 15:40:01.279000
5 1617 XCSE 20260203 15:40:01.279000
18 1616 XCSE 20260203 15:40:24.213000
21 1617 XCSE 20260203 15:43:09.469000
21 1617 XCSE 20260203 15:47:10.857000
12 1618 XCSE 20260203 15:48:26.842000
31 1618 XCSE 20260203 15:51:32.729000
31 1617 XCSE 20260203 15:53:02.148000
31 1617 XCSE 20260203 15:53:21.067000
31 1616 XCSE 20260203 15:54:17.728000
13 1616 XCSE 20260203 15:54:52.697000
22 1616 XCSE 20260203 15:54:52.697000
13 1616 XCSE 20260203 15:54:52.735000
11 1616 XCSE 20260203 15:56:21.489000
12 1617 XCSE 20260203 15:57:18.471000
30 1617 XCSE 20260203 15:57:18.471000
11 1617 XCSE 20260203 15:57:21.645000
34 1617 XCSE 20260203 15:58:11.055000
6 1617 XCSE 20260203 15:58:27.909000
5 1617 XCSE 20260203 15:58:27.909000
11 1616 XCSE 20260203 15:58:53.311000
33 1615 XCSE 20260203 15:59:41.084000
6 1614 XCSE 20260203 16:00:03.195000
15 1614 XCSE 20260203 16:02:44.607000
6 1614 XCSE 20260203 16:02:44.607000
10 1614 XCSE 20260203 16:02:44.607000
22 1613 XCSE 20260203 16:04:44.003000
21 1612 XCSE 20260203 16:04:44.651000
11 1610 XCSE 20260203 16:05:40.438000
11 1610 XCSE 20260203 16:05:40.438000
41 1614 XCSE 20260203 16:16:04.004000
56 1616 XCSE 20260203 16:17:06.935000
11 1616 XCSE 20260203 16:17:35.190000
2 1616 XCSE 20260203 16:19:05.208000
9 1616 XCSE 20260203 16:19:05.208000
21 1615 XCSE 20260203 16:19:36.551000
10 1615 XCSE 20260203 16:19:36.551000
11 1614 XCSE 20260203 16:22:00.426000
2 1614 XCSE 20260203 16:22:04.652000
27 1615 XCSE 20260203 16:23:02.656000
11 1615 XCSE 20260203 16:23:02.658000
9 1615 XCSE 20260203 16:23:02.658000
10 1615 XCSE 20260203 16:23:32.401000
31 1614 XCSE 20260203 16:24:53.123000
1 1616 XCSE 20260203 16:34:27.587464
276 1616 XCSE 20260203 16:34:27.587506
200 1616 XCSE 20260203 16:34:35.344672
15 1615 XCSE 20260203 16:35:07.640507
60 1615 XCSE 20260203 16:35:07.640585
75 1615 XCSE 20260203 16:35:08.370667
47 1615 XCSE 20260203 16:35:08.370719
3 1615 XCSE 20260203 16:35:08.370748
48 1617 XCSE 20260203 16:37:14.999000
11 1617 XCSE 20260203 16:37:33.583000
11 1617 XCSE 20260203 16:37:56.040000
11 1617 XCSE 20260203 16:38:18.012000
11 1617 XCSE 20260203 16:38:41.605000
11 1617 XCSE 20260203 16:39:03.604000
11 1617 XCSE 20260203 16:39:26.555000
11 1617 XCSE 20260203 16:39:46.034000
175 1617 XCSE 20260203 16:42:56.910350
21 1627 XCSE 20260204 9:01:34.617000
14 1625 XCSE 20260204 9:02:13.134000
7 1625 XCSE 20260204 9:02:13.134000
22 1631 XCSE 20260204 9:03:15.545000
11 1631 XCSE 20260204 9:03:15.812000
11 1638 XCSE 20260204 9:04:49.163000
11 1634 XCSE 20260204 9:05:37.480000
11 1634 XCSE 20260204 9:05:52.573000
7 1634 XCSE 20260204 9:05:54.699000
4 1634 XCSE 20260204 9:06:25.122000
7 1634 XCSE 20260204 9:06:25.122000
5 1635 XCSE 20260204 9:06:49.262000
6 1635 XCSE 20260204 9:06:56.486000
5 1635 XCSE 20260204 9:06:56.486000
2 1634 XCSE 20260204 9:07:17.838000
11 1639 XCSE 20260204 9:07:51.629000
4 1636 XCSE 20260204 9:10:07.675000
11 1641 XCSE 20260204 9:10:33.440000
11 1639 XCSE 20260204 9:10:44.188000
11 1638 XCSE 20260204 9:10:52.422000
11 1648 XCSE 20260204 9:11:45.761000
11 1647 XCSE 20260204 9:11:45.977000
11 1650 XCSE 20260204 9:12:46.431000
11 1651 XCSE 20260204 9:13:37.518000
11 1650 XCSE 20260204 9:13:45.267000
11 1650 XCSE 20260204 9:14:28.823000
11 1647 XCSE 20260204 9:14:28.856000
11 1651 XCSE 20260204 9:16:16.040000
11 1649 XCSE 20260204 9:19:15.310000
4 1647 XCSE 20260204 9:19:39.098000
7 1647 XCSE 20260204 9:19:54.657000
4 1647 XCSE 20260204 9:19:54.657000
11 1646 XCSE 20260204 9:20:33.594000
4 1645 XCSE 20260204 9:20:52.694000
11 1645 XCSE 20260204 9:21:27.539000
4 1640 XCSE 20260204 9:23:00.300000
7 1640 XCSE 20260204 9:23:00.344000
4 1639 XCSE 20260204 9:23:53.196000
11 1638 XCSE 20260204 9:25:58.388000
10 1636 XCSE 20260204 9:26:14.559000
11 1636 XCSE 20260204 9:27:11.233000
11 1638 XCSE 20260204 9:28:06.848000
11 1639 XCSE 20260204 9:31:34.505000
11 1638 XCSE 20260204 9:31:45.699000
11 1639 XCSE 20260204 9:31:59.127000
11 1637 XCSE 20260204 9:32:16.194000
11 1635 XCSE 20260204 9:32:16.301000
1 1638 XCSE 20260204 9:36:02.200000
10 1638 XCSE 20260204 9:36:02.217000
11 1637 XCSE 20260204 9:38:36.610000
11 1636 XCSE 20260204 9:38:36.633000
11 1634 XCSE 20260204 9:38:37.452000
11 1631 XCSE 20260204 9:38:55.812000
7 1628 XCSE 20260204 9:38:56.426000
4 1628 XCSE 20260204 9:38:56.426000
11 1645 XCSE 20260204 9:55:00.056000
19 1644 XCSE 20260204 9:57:18.260000
21 1646 XCSE 20260204 9:58:40.097000
1 1647 XCSE 20260204 10:01:17.968000
2 1658 XCSE 20260204 10:03:25.822000
21 1658 XCSE 20260204 10:04:22.855000
21 1659 XCSE 20260204 10:05:15.522000
9 1660 XCSE 20260204 10:06:30.763000
13 1660 XCSE 20260204 10:06:30.763000
21 1657 XCSE 20260204 10:06:39.336000
25 1661 XCSE 20260204 10:09:29.253000
7 1661 XCSE 20260204 10:09:29.253000
15 1662 XCSE 20260204 10:11:39.418000
21 1661 XCSE 20260204 10:11:39.532000
11 1656 XCSE 20260204 10:11:47.457000
5 1655 XCSE 20260204 10:18:52.596000
6 1655 XCSE 20260204 10:18:52.596000
11 1654 XCSE 20260204 10:19:20.418000
6 1652 XCSE 20260204 10:19:30.508000
15 1659 XCSE 20260204 10:25:08.837000
8 1660 XCSE 20260204 10:26:46.088000
4 1660 XCSE 20260204 10:26:46.088000
11 1657 XCSE 20260204 10:29:04.729000
10 1657 XCSE 20260204 10:29:04.729000
11 1657 XCSE 20260204 10:30:33.087000
11 1657 XCSE 20260204 10:31:26.009000
11 1654 XCSE 20260204 10:33:05.637000
2 1652 XCSE 20260204 10:33:35.802000
11 1651 XCSE 20260204 10:35:37.253000
14 1654 XCSE 20260204 10:38:39.840000
11 1654 XCSE 20260204 10:42:36.469000
11 1653 XCSE 20260204 10:43:14.506000
11 1656 XCSE 20260204 10:47:21.031000
11 1655 XCSE 20260204 10:47:23.237000
16 1657 XCSE 20260204 10:53:14.080000
11 1657 XCSE 20260204 10:53:35.452000
30 1657 XCSE 20260204 10:54:31.994000
11 1658 XCSE 20260204 10:56:54.128000
17 1655 XCSE 20260204 10:56:59.260000
11 1655 XCSE 20260204 11:08:09.088000
25 1659 XCSE 20260204 11:10:03.435000
12 1660 XCSE 20260204 11:11:47.883000
6 1660 XCSE 20260204 11:11:47.883000
11 1660 XCSE 20260204 11:13:58.468000
2 1657 XCSE 20260204 11:16:17.695000
19 1657 XCSE 20260204 11:19:03.745000
101 1657 XCSE 20260204 11:19:03.745000
20 1657 XCSE 20260204 11:19:03.745000
10 1657 XCSE 20260204 11:19:03.745000
22 1657 XCSE 20260204 11:19:03.745000
11 1655 XCSE 20260204 11:26:25.211000
11 1655 XCSE 20260204 11:34:17.388000
11 1654 XCSE 20260204 11:34:17.559000
11 1654 XCSE 20260204 11:39:43.543000
6 1656 XCSE 20260204 12:06:10.799000
21 1653 XCSE 20260204 12:06:58.419000
11 1653 XCSE 20260204 12:08:01.587000
11 1652 XCSE 20260204 12:09:20.331000
11 1647 XCSE 20260204 12:21:13.245000
10 1647 XCSE 20260204 12:21:13.245000
21 1646 XCSE 20260204 12:21:16.267000
6 1646 XCSE 20260204 12:21:28.448000
6 1645 XCSE 20260204 12:23:13.602000
8 1645 XCSE 20260204 12:23:13.602000
11 1647 XCSE 20260204 12:35:31.690000
11 1645 XCSE 20260204 12:35:31.848000
11 1642 XCSE 20260204 12:35:36.298000
1 1645 XCSE 20260204 12:39:14.843000
11 1644 XCSE 20260204 12:40:22.553000
11 1644 XCSE 20260204 12:42:58.083000
6 1643 XCSE 20260204 12:43:31.438000
5 1643 XCSE 20260204 12:44:33.289000
6 1643 XCSE 20260204 12:44:33.289000
11 1645 XCSE 20260204 12:48:21.200000
1 1651 XCSE 20260204 13:02:21.793000
6 1652 XCSE 20260204 13:07:53.894000
22 1655 XCSE 20260204 13:08:36.266000
23 1655 XCSE 20260204 13:08:36.267000
3 1656 XCSE 20260204 13:11:48.504000
26 1656 XCSE 20260204 13:11:48.504000
7 1656 XCSE 20260204 13:11:48.504000
2 1655 XCSE 20260204 13:16:46.057000
9 1655 XCSE 20260204 13:16:46.057000
11 1654 XCSE 20260204 13:19:00.107000
11 1651 XCSE 20260204 13:20:54.184000
14 1650 XCSE 20260204 13:26:02.393000
11 1647 XCSE 20260204 13:26:27.088000
11 1649 XCSE 20260204 13:29:14.545000
11 1642 XCSE 20260204 13:30:41.753000
21 1644 XCSE 20260204 13:35:27.327000
13 1644 XCSE 20260204 13:35:28.849000
8 1644 XCSE 20260204 13:38:55.086000
1 1642 XCSE 20260204 13:44:52.142000
11 1643 XCSE 20260204 13:55:02.134000
11 1643 XCSE 20260204 13:55:02.134000
10 1644 XCSE 20260204 13:55:13.586000
14 1644 XCSE 20260204 13:55:13.586000
24 1644 XCSE 20260204 13:55:13.608000
19 1644 XCSE 20260204 13:55:34.847000
11 1644 XCSE 20260204 13:58:01.048000
11 1641 XCSE 20260204 14:03:48.348000
4 1642 XCSE 20260204 14:08:41.197000
6 1642 XCSE 20260204 14:09:36.885000
2 1642 XCSE 20260204 14:09:36.885000
32 1640 XCSE 20260204 14:09:47.840000
10 1640 XCSE 20260204 14:09:47.840000
10 1640 XCSE 20260204 14:09:47.840000
11 1640 XCSE 20260204 14:09:47.840000
11 1640 XCSE 20260204 14:22:58.359000
11 1638 XCSE 20260204 14:28:21.209000
10 1638 XCSE 20260204 14:28:21.209000
20 1639 XCSE 20260204 14:36:38.626000
12 1640 XCSE 20260204 14:41:13.775000
22 1641 XCSE 20260204 15:01:10.747000
22 1642 XCSE 20260204 15:08:56.952000
23 1642 XCSE 20260204 15:09:03.614000
22 1644 XCSE 20260204 15:10:18.661000
25 1644 XCSE 20260204 15:10:18.669000
26 1644 XCSE 20260204 15:10:19.506000
11 1639 XCSE 20260204 15:10:30.626000
11 1640 XCSE 20260204 15:18:06.793000
11 1639 XCSE 20260204 15:18:06.804000
11 1640 XCSE 20260204 15:19:26.656000
11 1641 XCSE 20260204 15:20:20.474000
11 1641 XCSE 20260204 15:25:25.097000
11 1642 XCSE 20260204 15:30:43.092000
21 1642 XCSE 20260204 15:34:36.627000
16 1640 XCSE 20260204 15:34:59.075000
6 1640 XCSE 20260204 15:34:59.075000
21 1639 XCSE 20260204 15:35:08.642000
11 1638 XCSE 20260204 15:36:34.636000
1 1638 XCSE 20260204 15:36:35.323000
19 1638 XCSE 20260204 15:36:35.323000
14 1638 XCSE 20260204 15:37:40.010000
25 1638 XCSE 20260204 15:37:40.010000
11 1636 XCSE 20260204 15:37:40.027000
10 1636 XCSE 20260204 15:37:40.027000
11 1636 XCSE 20260204 15:40:19.569000
9 1639 XCSE 20260204 15:40:58.547000
37 1639 XCSE 20260204 15:41:05.847000
11 1638 XCSE 20260204 15:41:38.345000
11 1637 XCSE 20260204 15:42:07.225000
24 1640 XCSE 20260204 15:42:34.861000
30 1640 XCSE 20260204 15:42:54.846000
32 1640 XCSE 20260204 15:43:08.846000
11 1638 XCSE 20260204 15:43:08.863000
11 1640 XCSE 20260204 15:43:30.144000
1 1640 XCSE 20260204 15:43:52.126000
1 1640 XCSE 20260204 15:43:52.175000
11 1639 XCSE 20260204 15:45:12.918000
11 1640 XCSE 20260204 15:51:31.634000
1 1640 XCSE 20260204 15:52:01.135000
27 1640 XCSE 20260204 15:52:01.135000
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304539
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304544
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304548
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304550
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304556
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304558
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304570
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304577
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304589
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304606
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304607
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304621
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304661
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304688
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304715
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304743
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304755
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304767
8 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304782
2 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304783
8 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304783
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304793
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304831
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304858
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304872
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304899
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304956
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.304979
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305029
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305068
2 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305132
8 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305153
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305169
21 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305169
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305197
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.305239
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.314280
36 1640 XCSE 20260204 15:52:06.314280
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.314310
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.319685
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.319715
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.321381
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.321410
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.321437
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.321469
10 1640 XCSE 20260204 15:52:06.321639
6 1640 XCSE 20260204 15:52:06.323735
2 1640 XCSE 20260204 15:52:06.327480
2 1640 XCSE 20260204 15:52:06.327498
15 1640 XCSE 20260204 15:52:06.327498
11 1639 XCSE 20260204 15:52:09.450000
11 1639 XCSE 20260204 15:52:10.170000
23 1641 XCSE 20260204 15:52:10.191000
1 1641 XCSE 20260204 15:52:10.800000
6 1641 XCSE 20260204 15:52:21.931000
1 1641 XCSE 20260204 15:52:34.522000
26 1641 XCSE 20260204 15:52:34.524000
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685136
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685142
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685186
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685215
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685217
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685250
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.685284
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.700274
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701091
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701193
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701254
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701351
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701396
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701451
13 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701451
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701552
10 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701712
11 1640 XCSE 20260204 15:52:37.701712
2 1640 XCSE 20260204 15:52:37.720483
2 1640 XCSE 20260204 15:52:37.721000
8 1640 XCSE 20260204 15:52:37.721446
9 1640 XCSE 20260204 15:52:40.227000
2 1640 XCSE 20260204 15:52:40.227000
10 1640 XCSE 20260204 15:52:40.227914
11 1640 XCSE 20260204 15:53:04.417000
9 1640 XCSE 20260204 15:53:04.417693
1 1640 XCSE 20260204 15:53:04.417714
34 1640 XCSE 20260204 15:53:04.417717
11 1640 XCSE 20260204 15:53:09.864000
10 1640 XCSE 20260204 15:53:09.864162
10 1640 XCSE 20260204 15:53:09.881606
9 1640 XCSE 20260204 15:53:09.884515
5 1640 XCSE 20260204 15:53:12.755000
1 1640 XCSE 20260204 15:53:12.755530
6 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284000
10 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284035
25 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284035
10 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284088
10 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284125
10 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284160
10 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284171
100 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284171
47 1640 XCSE 20260204 15:53:43.284179
23 1640 XCSE 20260204 15:53:43.305000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.305000
34 1640 XCSE 20260204 15:53:43.306000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.306000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.316000
16 1640 XCSE 20260204 15:53:43.316000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.327000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.336000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:43.362000
16 1640 XCSE 20260204 15:53:43.362000
5 1640 XCSE 20260204 15:53:56.008000
6 1640 XCSE 20260204 15:53:56.008000
2 1640 XCSE 20260204 15:54:08.173000
14 1640 XCSE 20260204 15:54:08.173000
4 1640 XCSE 20260204 15:54:30.059000
11 1640 XCSE 20260204 15:54:34.595000
11 1635 XCSE 20260204 15:55:47.119000
277 1634 XCSE 20260204 15:58:16.280219
10 1634 XCSE 20260204 15:58:16.301744
2 1634 XCSE 20260204 15:58:20.572000
39 1634 XCSE 20260204 15:58:20.572000
10 1634 XCSE 20260204 15:58:20.572000
10 1634 XCSE 20260204 15:58:20.572000
11 1634 XCSE 20260204 15:58:20.572000
13 1634 XCSE 20260204 15:58:20.572387
11 1631 XCSE 20260204 15:59:43.541000
31 1632 XCSE 20260204 16:01:15.949000
22 1633 XCSE 20260204 16:01:56.231000
20 1632 XCSE 20260204 16:03:05.091000
1 1632 XCSE 20260204 16:04:12.534000
20 1632 XCSE 20260204 16:04:12.534000
11 1631 XCSE 20260204 16:04:32.903000
11 1632 XCSE 20260204 16:05:50.110000
10 1632 XCSE 20260204 16:05:50.110000
11 1631 XCSE 20260204 16:06:34.769000
11 1630 XCSE 20260204 16:06:34.972000
11 1630 XCSE 20260204 16:08:23.979000
11 1627 XCSE 20260204 16:09:23.682000
11 1626 XCSE 20260204 16:09:23.718000
11 1623 XCSE 20260204 16:09:23.832000
11 1621 XCSE 20260204 16:09:37.748000
11 1620 XCSE 20260204 16:09:39.081000
11 1619 XCSE 20260204 16:09:39.804000
11 1617 XCSE 20260204 16:10:56.982000
11 1617 XCSE 20260204 16:10:56.982000
11 1622 XCSE 20260204 16:12:12.799000
2 1621 XCSE 20260204 16:12:13.742000
19 1621 XCSE 20260204 16:12:13.742000
11 1620 XCSE 20260204 16:12:54.650000
21 1621 XCSE 20260204 16:17:04.283000
21 1620 XCSE 20260204 16:17:09.602000
11 1622 XCSE 20260204 16:19:01.155000
11 1622 XCSE 20260204 16:19:01.155000
70 1625 XCSE 20260204 16:20:55.105864
11 1625 XCSE 20260204 16:22:05.243000
11 1625 XCSE 20260204 16:22:15.061000
11 1624 XCSE 20260204 16:22:38.418000
11 1623 XCSE 20260204 16:25:03.458000
11 1622 XCSE 20260204 16:25:04.025000
11 1622 XCSE 20260204 16:25:21.629000
7 1621 XCSE 20260204 16:26:31.695000
9 1622 XCSE 20260204 16:28:00.466000
2 1622 XCSE 20260204 16:28:00.466000
10 1622 XCSE 20260204 16:28:00.466000
11 1621 XCSE 20260204 16:30:45.288000
94 1620 XCSE 20260204 16:32:43.406853
36 1620 XCSE 20260204 16:32:43.406909
11 1620 XCSE 20260204 16:32:45.706000
11 1620 XCSE 20260204 16:33:48.726000
11 1619 XCSE 20260204 16:35:18.972000
11 1619 XCSE 20260204 16:35:18.972000
11 1618 XCSE 20260204 16:35:44.840000
57 1622 XCSE 20260204 16:45:33.732078
21 1632 XCSE 20260205 9:01:01.412000
7 1649 XCSE 20260205 9:08:15.151000
18 1649 XCSE 20260205 9:08:15.170000
4 1651 XCSE 20260205 9:08:26.982000
8 1656 XCSE 20260205 9:08:42.156000
64 1662 XCSE 20260205 9:12:37.036000
9 1661 XCSE 20260205 9:12:37.044000
9 1661 XCSE 20260205 9:12:39.074000
22 1663 XCSE 20260205 9:13:35.242000
6 1663 XCSE 20260205 9:14:06.532000
17 1667 XCSE 20260205 9:14:06.555000
10 1664 XCSE 20260205 9:14:10.090000
21 1665 XCSE 20260205 9:14:47.073000
11 1661 XCSE 20260205 9:14:57.521000
7 1657 XCSE 20260205 9:15:31.872000
11 1661 XCSE 20260205 9:20:21.099000
11 1660 XCSE 20260205 9:20:21.118000
11 1664 XCSE 20260205 9:22:33.663000
11 1664 XCSE 20260205 9:23:40.908000
8 1661 XCSE 20260205 9:23:53.695000
3 1661 XCSE 20260205 9:24:19.968000
8 1661 XCSE 20260205 9:24:19.968000
11 1659 XCSE 20260205 9:27:54.600000
11 1661 XCSE 20260205 9:29:06.766000
5 1661 XCSE 20260205 9:29:06.766000
21 1660 XCSE 20260205 9:29:24.986000
21 1670 XCSE 20260205 9:31:33.060000
8 1670 XCSE 20260205 9:34:02.935000
3 1670 XCSE 20260205 9:34:02.935000
2 1671 XCSE 20260205 9:35:18.682000
9 1671 XCSE 20260205 9:35:18.682000
8 1678 XCSE 20260205 9:36:56.572000
21 1678 XCSE 20260205 9:37:26.579000
11 1673 XCSE 20260205 9:38:24.796000
11 1673 XCSE 20260205 9:38:33.020000
11 1671 XCSE 20260205 9:38:33.038000
11 1671 XCSE 20260205 9:38:33.468000
11 1667 XCSE 20260205 9:41:40.664000
11 1667 XCSE 20260205 9:41:58.859000
11 1667 XCSE 20260205 9:42:35.568000
11 1666 XCSE 20260205 9:46:44.850000
11 1668 XCSE 20260205 9:50:25.420000
11 1667 XCSE 20260205 9:51:15.589000
11 1667 XCSE 20260205 9:51:15.721000
21 1667 XCSE 20260205 9:55:23.102000
11 1667 XCSE 20260205 9:55:36.871000
22 1667 XCSE 20260205 9:56:03.846000
19 1670 XCSE 20260205 9:59:52.338000
5 1670 XCSE 20260205 10:00:11.377000
11 1673 XCSE 20260205 10:01:46.702000
33 1671 XCSE 20260205 10:01:46.717000
33 1670 XCSE 20260205 10:01:46.734000
1 1670 XCSE 20260205 10:07:11.053000
11 1669 XCSE 20260205 10:07:36.517000
11 1669 XCSE 20260205 10:08:21.079000
11 1667 XCSE 20260205 10:08:25.097000
11 1675 XCSE 20260205 10:16:29.924000
130 1675 XCSE 20260205 10:17:31.168000
31 1675 XCSE 20260205 10:19:42.810000
22 1674 XCSE 20260205 10:19:47.257000
11 1673 XCSE 20260205 10:21:02.443000
11 1674 XCSE 20260205 10:24:56.074000
5 1673 XCSE 20260205 10:27:13.859000
1 1674 XCSE 20260205 10:30:20.006000
11 1674 XCSE 20260205 10:32:03.745000
11 1673 XCSE 20260205 10:35:31.235000
11 1673 XCSE 20260205 10:36:04.222000
11 1673 XCSE 20260205 10:36:27.809000
11 1672 XCSE 20260205 10:36:46.089000
11 1670 XCSE 20260205 10:37:45.456000
10 1670 XCSE 20260205 10:39:56.755000
11 1671 XCSE 20260205 10:43:42.423000
11 1671 XCSE 20260205 10:43:42.521000
11 1671 XCSE 20260205 10:48:40.008000
11 1670 XCSE 20260205 10:48:44.361000
11 1669 XCSE 20260205 10:49:11.248000
11 1668 XCSE 20260205 10:53:55.033000
11 1668 XCSE 20260205 10:56:56.858000
11 1666 XCSE 20260205 11:00:30.483000
11 1668 XCSE 20260205 11:02:09.478000
5 1671 XCSE 20260205 11:06:14.911000
11 1673 XCSE 20260205 11:08:12.412000
11 1673 XCSE 20260205 11:09:34.825000
11 1677 XCSE 20260205 11:13:22.422000
11 1676 XCSE 20260205 11:13:43.413000
21 1676 XCSE 20260205 11:13:43.413000
22 1676 XCSE 20260205 11:14:47.815000
16 1675 XCSE 20260205 11:17:13.350000
6 1675 XCSE 20260205 11:17:13.350000
22 1675 XCSE 20260205 11:21:58.560000
21 1675 XCSE 20260205 11:21:58.560000
11 1674 XCSE 20260205 11:22:07.789000
11 1674 XCSE 20260205 11:22:19.146000
4 1674 XCSE 20260205 11:34:23.619000
11 1673 XCSE 20260205 11:34:33.717000
11 1674 XCSE 20260205 11:36:02.027000
22 1674 XCSE 20260205 11:37:27.676000
22 1673 XCSE 20260205 11:39:55.098000
11 1672 XCSE 20260205 11:45:46.250000
10 1672 XCSE 20260205 11:45:46.250000
11 1672 XCSE 20260205 11:45:46.381000
11 1671 XCSE 20260205 11:48:26.251000
10 1671 XCSE 20260205 11:48:26.251000
11 1672 XCSE 20260205 11:49:26.352000
11 1672 XCSE 20260205 11:51:06.155000
11 1672 XCSE 20260205 11:52:29.732000
11 1672 XCSE 20260205 12:00:14.089000
11 1672 XCSE 20260205 12:02:19.129000
11 1672 XCSE 20260205 12:02:20.598000
11 1672 XCSE 20260205 12:02:40.217000
11 1671 XCSE 20260205 12:03:00.993000
11 1672 XCSE 20260205 12:07:00.514000
11 1672 XCSE 20260205 12:09:03.146000
22 1673 XCSE 20260205 12:15:27.306000
7 1672 XCSE 20260205 12:15:27.336000
10 1672 XCSE 20260205 12:18:18.432000
22 1673 XCSE 20260205 12:18:21.854000
21 1673 XCSE 20260205 12:22:25.595000
11 1673 XCSE 20260205 12:22:38.315000
11 1673 XCSE 20260205 12:22:38.315000
21 1675 XCSE 20260205 12:29:20.162000
21 1674 XCSE 20260205 12:29:20.192000
11 1674 XCSE 20260205 12:30:27.041000
11 1675 XCSE 20260205 12:30:27.049000
11 1674 XCSE 20260205 12:30:27.131000
11 1673 XCSE 20260205 12:31:27.375000
21 1675 XCSE 20260205 12:32:20.256000
11 1673 XCSE 20260205 12:35:34.352000
11 1673 XCSE 20260205 12:35:44.627000
11 1673 XCSE 20260205 12:39:34.492000
11 1674 XCSE 20260205 12:52:00.290000
11 1674 XCSE 20260205 12:53:27.093000
10 1674 XCSE 20260205 12:53:27.093000
22 1675 XCSE 20260205 12:54:17.205000
21 1675 XCSE 20260205 12:57:49.103000
22 1676 XCSE 20260205 12:57:53.650000
21 1678 XCSE 20260205 13:06:55.103000
21 1677 XCSE 20260205 13:07:54.195000
16 1676 XCSE 20260205 13:10:05.795000
21 1678 XCSE 20260205 13:10:40.216000
22 1679 XCSE 20260205 13:18:07.775000
22 1679 XCSE 20260205 13:18:07.907000
21 1679 XCSE 20260205 13:20:35.983000
11 1678 XCSE 20260205 13:22:26.756000
11 1678 XCSE 20260205 13:26:16.191000
11 1678 XCSE 20260205 13:28:42.002000
11 1677 XCSE 20260205 13:29:35.482000
11 1676 XCSE 20260205 13:31:51.391000
11 1675 XCSE 20260205 13:33:02.127000
8 1673 XCSE 20260205 13:33:03.344000
3 1673 XCSE 20260205 13:35:43.535000
8 1673 XCSE 20260205 13:35:43.535000
22 1673 XCSE 20260205 13:35:45.657000
10 1673 XCSE 20260205 13:36:16.576000
1 1673 XCSE 20260205 13:36:16.576000
11 1673 XCSE 20260205 13:36:32.275000
11 1676 XCSE 20260205 13:39:33.381000
11 1675 XCSE 20260205 13:39:33.422000
10 1675 XCSE 20260205 13:39:33.422000
11 1677 XCSE 20260205 13:40:20.047000
11 1674 XCSE 20260205 13:45:20.602000
11 1674 XCSE 20260205 13:49:25.038000
11 1674 XCSE 20260205 13:50:36.645000
11 1671 XCSE 20260205 13:50:54.246000
11 1670 XCSE 20260205 13:50:56.451000
11 1670 XCSE 20260205 13:54:41.815000
22 1677 XCSE 20260205 14:13:57.150000
21 1676 XCSE 20260205 14:19:52.002000
7 1675 XCSE 20260205 14:19:52.025000
14 1675 XCSE 20260205 14:19:52.030000
1 1675 XCSE 20260205 14:19:52.030000
6 1675 XCSE 20260205 14:19:52.030000
21 1674 XCSE 20260205 14:19:52.886000
11 1673 XCSE 20260205 14:21:46.214000
11 1678 XCSE 20260205 14:35:22.023000
11 1676 XCSE 20260205 14:38:40.366000
9 1675 XCSE 20260205 14:38:41.112000
11 1675 XCSE 20260205 14:39:25.832000
11 1675 XCSE 20260205 14:40:55.189000
11 1674 XCSE 20260205 14:42:53.400000
11 1674 XCSE 20260205 14:42:53.400000
21 1673 XCSE 20260205 14:42:54.668000
6 1672 XCSE 20260205 14:43:18.860000
11 1673 XCSE 20260205 14:44:53.183000
11 1672 XCSE 20260205 14:44:53.938000
11 1670 XCSE 20260205 14:48:10.938000
11 1667 XCSE 20260205 14:50:38.133000
50 1667 XCSE 20260205 14:50:38.133867
11 1667 XCSE 20260205 14:50:38.153000
33 1667 XCSE 20260205 14:50:38.153358
17 1667 XCSE 20260205 14:50:38.153377
8 1667 XCSE 20260205 14:50:39.124000
50 1667 XCSE 20260205 14:50:39.124371
3 1667 XCSE 20260205 14:50:40.154000
5 1667 XCSE 20260205 14:50:40.154000
3 1667 XCSE 20260205 14:50:40.154000
50 1667 XCSE 20260205 14:50:40.154166
50 1667 XCSE 20260205 14:50:40.154605
11 1665 XCSE 20260205 14:51:40.406000
11 1663 XCSE 20260205 14:51:53.276000
11 1663 XCSE 20260205 14:58:13.122000
11 1662 XCSE 20260205 14:58:36.934000
11 1662 XCSE 20260205 15:07:29.062000
11 1661 XCSE 20260205 15:09:14.098000
11 1659 XCSE 20260205 15:10:00.428000
1 1659 XCSE 20260205 15:16:20.461000
10 1659 XCSE 20260205 15:16:20.461000
11 1659 XCSE 20260205 15:17:17.199000
10 1658 XCSE 20260205 15:18:22.448000
1 1658 XCSE 20260205 15:18:22.448000
22 1662 XCSE 20260205 15:28:21.530000
21 1664 XCSE 20260205 15:32:16.888000
10 1664 XCSE 20260205 15:32:16.888000
12 1666 XCSE 20260205 15:36:21.238000
21 1667 XCSE 20260205 15:36:32.396000
21 1669 XCSE 20260205 15:38:05.266000
21 1669 XCSE 20260205 15:38:40.350000
21 1669 XCSE 20260205 15:41:12.154000
21 1670 XCSE 20260205 15:42:28.742000
22 1674 XCSE 20260205 15:44:22.309000
21 1674 XCSE 20260205 15:48:59.525000
22 1673 XCSE 20260205 15:49:05.739000
8 1673 XCSE 20260205 15:52:34.478000
8 1672 XCSE 20260205 15:54:43.239000
14 1672 XCSE 20260205 15:54:43.239000
20 1671 XCSE 20260205 15:54:44.015000
1 1671 XCSE 20260205 15:54:44.015000
21 1670 XCSE 20260205 15:55:59.031000
22 1669 XCSE 20260205 15:56:03.897000
22 1669 XCSE 20260205 15:56:05.153000
50 1668 XCSE 20260205 15:56:06.293318
200 1668 XCSE 20260205 15:56:06.293318
11 1669 XCSE 20260205 15:56:07.602000
11 1665 XCSE 20260205 15:56:14.702000
12 1667 XCSE 20260205 15:56:54.788000
11 1667 XCSE 20260205 15:57:00.030000
1 1667 XCSE 20260205 15:57:00.030000
12 1667 XCSE 20260205 15:57:04.621000
1 1666 XCSE 20260205 15:57:11.522000
10 1666 XCSE 20260205 15:57:11.522000
9 1666 XCSE 20260205 15:57:25.750000
11 1665 XCSE 20260205 15:57:40.705000
1 1665 XCSE 20260205 15:59:34.889000
10 1665 XCSE 20260205 16:00:50.647000
12 1665 XCSE 20260205 16:00:50.647000
23 1665 XCSE 20260205 16:01:05.251000
9 1665 XCSE 20260205 16:01:05.251000
11 1664 XCSE 20260205 16:01:05.272000
11 1663 XCSE 20260205 16:01:06.291000
11 1663 XCSE 20260205 16:02:13.439000
11 1662 XCSE 20260205 16:04:00.230000
11 1662 XCSE 20260205 16:04:00.230000
11 1660 XCSE 20260205 16:04:43.210000
11 1658 XCSE 20260205 16:04:44.335000
11 1657 XCSE 20260205 16:06:16.739000
11 1657 XCSE 20260205 16:06:37.864000
11 1656 XCSE 20260205 16:06:49.150000
11 1658 XCSE 20260205 16:10:42.960000
11 1658 XCSE 20260205 16:10:42.960000
11 1657 XCSE 20260205 16:11:16.253000
11 1656 XCSE 20260205 16:11:23.816000
11 1655 XCSE 20260205 16:14:33.136000
11 1654 XCSE 20260205 16:14:33.799000
11 1654 XCSE 20260205 16:15:49.718000
11 1653 XCSE 20260205 16:15:59.475000
11 1655 XCSE 20260205 16:17:04.768000
11 1655 XCSE 20260205 16:19:44.978000
6 1654 XCSE 20260205 16:22:12.855000
5 1654 XCSE 20260205 16:22:12.855000
11 1653 XCSE 20260205 16:22:28.550000
11 1652 XCSE 20260205 16:22:28.690000
11 1650 XCSE 20260205 16:22:28.824000
7 1652 XCSE 20260205 16:22:58.585000
6 1652 XCSE 20260205 16:23:02.282000
12 1652 XCSE 20260205 16:23:04.336000
6 1652 XCSE 20260205 16:23:08.554000
16 1655 XCSE 20260205 16:24:53.998000
10 1655 XCSE 20260205 16:24:53.998000
10 1655 XCSE 20260205 16:24:53.998000
30 1655 XCSE 20260205 16:24:53.998000
10 1655 XCSE 20260205 16:25:10.710000
11 1655 XCSE 20260205 16:25:40.444000
11 1654 XCSE 20260205 16:25:55.089000
22 1654 XCSE 20260205 16:28:44.165000
21 1653 XCSE 20260205 16:29:20.360000
29 1655 XCSE 20260205 16:32:33.098840
71 1655 XCSE 20260205 16:32:42.167702
100 1655 XCSE 20260205 16:32:42.167783
100 1655 XCSE 20260205 16:32:42.169751
100 1655 XCSE 20260205 16:32:42.515998
21 1655 XCSE 20260205 16:32:42.519907
1 1656 XCSE 20260206 9:01:52.160000
20 1656 XCSE 20260206 9:01:52.160000
22 1665 XCSE 20260206 9:07:40.042000
21 1664 XCSE 20260206 9:10:59.998000
17 1668 XCSE 20260206 9:13:43.653000
22 1664 XCSE 20260206 9:13:43.747000
22 1663 XCSE 20260206 9:13:43.767000
17 1667 XCSE 20260206 9:14:06.921000
26 1667 XCSE 20260206 9:14:06.947000
10 1667 XCSE 20260206 9:14:07.631000
8 1667 XCSE 20260206 9:14:07.631000
23 1667 XCSE 20260206 9:14:18.358000
11 1666 XCSE 20260206 9:17:59.209000
4 1666 XCSE 20260206 9:17:59.234000
4 1666 XCSE 20260206 9:17:59.236000
4 1667 XCSE 20260206 9:18:00.551000
7 1666 XCSE 20260206 9:18:35.345000
22 1673 XCSE 20260206 9:25:58.049000
4 1675 XCSE 20260206 9:26:25.667000
10 1675 XCSE 20260206 9:26:25.667000
9 1675 XCSE 20260206 9:26:25.667000
11 1672 XCSE 20260206 9:26:25.807000
11 1671 XCSE 20260206 9:26:25.826000
21 1668 XCSE 20260206 9:28:29.210000
23 1668 XCSE 20260206 9:28:47.919000
22 1668 XCSE 20260206 9:30:12.310000
5 1667 XCSE 20260206 9:30:51.014000
11 1668 XCSE 20260206 9:31:32.941000
18 1670 XCSE 20260206 9:31:44.941000
1 1670 XCSE 20260206 9:31:44.941000
5 1664 XCSE 20260206 9:32:42.881000
11 1663 XCSE 20260206 9:36:04.559000
4 1665 XCSE 20260206 9:36:19.730000
11 1664 XCSE 20260206 9:36:25.169000
17 1664 XCSE 20260206 9:36:39.511000
11 1665 XCSE 20260206 9:37:28.304000
9 1665 XCSE 20260206 9:38:28.912000
11 1663 XCSE 20260206 9:39:14.148000
11 1661 XCSE 20260206 9:40:24.966000
11 1663 XCSE 20260206 9:44:27.914000
9 1665 XCSE 20260206 9:44:41.083000
18 1665 XCSE 20260206 9:44:41.083000
14 1665 XCSE 20260206 9:44:54.682000
11 1663 XCSE 20260206 9:45:07.180000
14 1666 XCSE 20260206 9:54:57.849000
11 1665 XCSE 20260206 9:59:55.137000
21 1666 XCSE 20260206 10:02:49.791000
8 1668 XCSE 20260206 10:05:06.716000
6 1668 XCSE 20260206 10:05:31.273000
12 1668 XCSE 20260206 10:06:43.792000
11 1666 XCSE 20260206 10:09:08.538000
11 1668 XCSE 20260206 10:16:05.590000
11 1667 XCSE 20260206 10:19:01.746000
6 1669 XCSE 20260206 10:19:36.030000
9 1669 XCSE 20260206 10:19:36.030000
19 1669 XCSE 20260206 10:19:36.030000
5 1669 XCSE 20260206 10:19:36.030000
13 1669 XCSE 20260206 10:19:36.030000
11 1669 XCSE 20260206 10:21:25.303000
3 1673 XCSE 20260206 10:21:54.838000
11 1673 XCSE 20260206 10:23:13.043000
5 1674 XCSE 20260206 10:23:13.087000
23 1675 XCSE 20260206 10:23:13.089000
6 1675 XCSE 20260206 10:23:13.089000
10 1675 XCSE 20260206 10:23:13.089000
8 1675 XCSE 20260206 10:23:13.089000
10 1675 XCSE 20260206 10:23:13.117000
9 1675 XCSE 20260206 10:23:13.155000
11 1673 XCSE 20260206 10:23:38.977000
10 1673 XCSE 20260206 10:23:38.977000
4 1678 XCSE 20260206 10:25:34.038000
7 1678 XCSE 20260206 10:25:34.038000
15 1678 XCSE 20260206 10:25:34.038000
26 1678 XCSE 20260206 10:25:36.578000
7 1678 XCSE 20260206 10:25:36.578000
21 1677 XCSE 20260206 10:29:02.423000
22 1676 XCSE 20260206 10:29:53.244000
22 1676 XCSE 20260206 10:29:55.633000
11 1674 XCSE 20260206 10:31:36.025000
11 1676 XCSE 20260206 10:32:23.147000
27 1676 XCSE 20260206 10:32:40.550000
8 1676 XCSE 20260206 10:32:40.550000
22 1676 XCSE 20260206 10:33:17.166000
13 1676 XCSE 20260206 10:37:23.205000
11 1674 XCSE 20260206 10:40:14.207000
19 1674 XCSE 20260206 10:41:16.588000
3 1674 XCSE 20260206 10:45:40.612000
19 1674 XCSE 20260206 10:45:40.612000
11 1674 XCSE 20260206 10:45:40.612000
6 1674 XCSE 20260206 10:51:16.249000
1 1674 XCSE 20260206 10:51:25.323000
26 1675 XCSE 20260206 10:54:05.792000
11 1674 XCSE 20260206 10:54:38.274000
11 1673 XCSE 20260206 10:55:02.108000
11 1672 XCSE 20260206 10:55:02.235000
11 1673 XCSE 20260206 10:56:08.701000
5 1674 XCSE 20260206 10:58:47.528000
1 1674 XCSE 20260206 10:58:47.528000
10 1674 XCSE 20260206 10:59:25.961000
10 1674 XCSE 20260206 10:59:26.911000
8 1674 XCSE 20260206 10:59:56.051000
9 1674 XCSE 20260206 10:59:56.051000
11 1672 XCSE 20260206 10:59:58.721000
17 1673 XCSE 20260206 11:09:06.815000
22 1675 XCSE 20260206 11:13:34.071000
11 1679 XCSE 20260206 11:16:29.288000
31 1680 XCSE 20260206 11:23:21.141000
19 1681 XCSE 20260206 11:23:42.445000
20 1683 XCSE 20260206 11:24:56.611000
10 1683 XCSE 20260206 11:24:56.611000
10 1683 XCSE 20260206 11:24:58.874000
9 1683 XCSE 20260206 11:25:25.988000
22 1681 XCSE 20260206 11:26:32.031000
10 1682 XCSE 20260206 11:28:14.847000
11 1683 XCSE 20260206 11:35:20.101000
9 1684 XCSE 20260206 11:36:41.778000
7 1684 XCSE 20260206 11:36:43.818000
11 1682 XCSE 20260206 11:36:55.492000
7 1684 XCSE 20260206 11:36:55.493000
7 1684 XCSE 20260206 11:36:57.634000
7 1684 XCSE 20260206 11:37:12.356000
2 1684 XCSE 20260206 11:37:12.925000
11 1682 XCSE 20260206 11:37:21.799000
5 1684 XCSE 20260206 11:37:21.800000
7 1684 XCSE 20260206 11:37:21.800000
7 1684 XCSE 20260206 11:37:51.267000
12 1684 XCSE 20260206 11:37:53.003000
10 1684 XCSE 20260206 11:38:01.804000
7 1684 XCSE 20260206 11:38:01.804000
6 1684 XCSE 20260206 11:38:08.798000
7 1684 XCSE 20260206 11:38:08.798000
9 1684 XCSE 20260206 11:38:16.041000
1 1684 XCSE 20260206 11:39:12.879000
1 1684 XCSE 20260206 11:41:42.877000
22 1684 XCSE 20260206 11:42:02.616000
11 1682 XCSE 20260206 11:42:02.625000
11 1681 XCSE 20260206 11:42:02.726000
14 1681 XCSE 20260206 11:42:02.758000
14 1681 XCSE 20260206 11:42:02.765000
11 1680 XCSE 20260206 11:42:02.800000
11 1679 XCSE 20260206 11:42:02.927000
11 1678 XCSE 20260206 11:42:02.947000
11 1677 XCSE 20260206 11:42:03.693000
7 1678 XCSE 20260206 11:47:15.686000
7 1678 XCSE 20260206 11:47:21.849000
27 1678 XCSE 20260206 11:47:21.849000
7 1678 XCSE 20260206 11:47:25.777000
11 1676 XCSE 20260206 11:48:01.152000
11 1678 XCSE 20260206 11:48:22.833000
11 1678 XCSE 20260206 11:49:59.717000
11 1676 XCSE 20260206 11:51:19.490000
8 1675 XCSE 20260206 11:51:19.634000
11 1678 XCSE 20260206 11:54:58.202000
21 1677 XCSE 20260206 11:56:17.092000
5 1679 XCSE 20260206 11:58:33.329000
9 1679 XCSE 20260206 11:59:36.841000
11 1679 XCSE 20260206 11:59:45.189000
11 1678 XCSE 20260206 12:09:34.984000
11 1678 XCSE 20260206 12:10:55.176000
11 1679 XCSE 20260206 12:19:09.330000
11 1677 XCSE 20260206 12:19:47.960000
10 1677 XCSE 20260206 12:19:47.960000
2 1679 XCSE 20260206 12:19:47.980000
14 1680 XCSE 20260206 12:19:47.996000
1 1680 XCSE 20260206 12:20:45.019000
21 1683 XCSE 20260206 12:26:53.910000
10 1683 XCSE 20260206 12:26:53.910000
8 1683 XCSE 20260206 12:26:53.910000
26 1683 XCSE 20260206 12:26:53.911000
8 1683 XCSE 20260206 12:26:56.181000
3 1683 XCSE 20260206 12:26:56.181000
6 1683 XCSE 20260206 12:27:25.830000
5 1683 XCSE 20260206 12:27:25.830000
11 1682 XCSE 20260206 12:27:53.680000
21 1681 XCSE 20260206 12:29:31.353000
11 1680 XCSE 20260206 12:33:37.032000
11 1678 XCSE 20260206 12:34:52.229000
10 1678 XCSE 20260206 12:34:52.229000
22 1675 XCSE 20260206 12:36:18.996000
22 1675 XCSE 20260206 12:36:19.128000
21 1676 XCSE 20260206 12:36:20.033000
21 1675 XCSE 20260206 12:36:20.894000
22 1675 XCSE 20260206 12:36:20.902000
22 1674 XCSE 20260206 12:36:20.914000
9 1674 XCSE 20260206 12:36:27.354000
11 1676 XCSE 20260206 12:42:58.022000
11 1675 XCSE 20260206 12:43:23.981000
20 1675 XCSE 20260206 12:43:23.981000
11 1675 XCSE 20260206 12:43:33.748000
24 1677 XCSE 20260206 12:45:01.542000
11 1677 XCSE 20260206 12:45:36.797000
11 1676 XCSE 20260206 12:47:05.188000
11 1676 XCSE 20260206 12:48:24.064000
11 1676 XCSE 20260206 12:48:24.196000
11 1675 XCSE 20260206 12:48:32.032000
30 1675 XCSE 20260206 12:48:32.032000
13 1683 XCSE 20260206 12:56:03.834000
22 1682 XCSE 20260206 12:56:03.854000
8 1685 XCSE 20260206 12:56:20.267000
13 1685 XCSE 20260206 12:56:20.267000
11 1685 XCSE 20260206 12:56:20.267000
22 1684 XCSE 20260206 12:56:20.284000
7 1683 XCSE 20260206 12:56:55.948000
14 1683 XCSE 20260206 12:56:55.948000
21 1683 XCSE 20260206 12:58:45.418000
21 1682 XCSE 20260206 12:58:50.181000
11 1682 XCSE 20260206 12:59:55.392000
11 1682 XCSE 20260206 12:59:56.506000
11 1681 XCSE 20260206 13:03:05.750000
11 1682 XCSE 20260206 13:04:20.278000
11 1682 XCSE 20260206 13:04:20.278000
21 1682 XCSE 20260206 13:04:23.821000
11 1683 XCSE 20260206 13:14:08.446000
21 1683 XCSE 20260206 13:14:08.446000
11 1682 XCSE 20260206 13:15:40.164000
10 1682 XCSE 20260206 13:15:40.164000
11 1682 XCSE 20260206 13:15:40.164000
22 1682 XCSE 20260206 13:20:08.485000
10 1682 XCSE 20260206 13:20:08.485000
32 1681 XCSE 20260206 13:21:16.517000
32 1681 XCSE 20260206 13:21:16.654000
21 1681 XCSE 20260206 13:22:08.916000
32 1685 XCSE 20260206 13:28:15.706000
22 1684 XCSE 20260206 13:30:43.202000
32 1685 XCSE 20260206 13:39:52.540000
8 1684 XCSE 20260206 13:43:28.576000
11 1684 XCSE 20260206 13:46:51.410000
11 1684 XCSE 20260206 13:46:51.445000
21 1682 XCSE 20260206 13:48:10.947000
11 1682 XCSE 20260206 13:48:10.947000
32 1683 XCSE 20260206 13:52:43.294000
11 1683 XCSE 20260206 13:52:50.098000
21 1683 XCSE 20260206 13:52:50.098000
31 1682 XCSE 20260206 13:55:37.293000
1 1681 XCSE 20260206 13:59:27.778000
31 1681 XCSE 20260206 13:59:27.778000
11 1680 XCSE 20260206 14:00:47.570000
11 1679 XCSE 20260206 14:01:18.377000
11 1677 XCSE 20260206 14:06:06.387000
11 1679 XCSE 20260206 14:11:40.561000
33 1680 XCSE 20260206 14:37:46.493000
11 1680 XCSE 20260206 14:37:46.493000
11 1680 XCSE 20260206 14:37:46.493000
43 1680 XCSE 20260206 14:37:46.866000
44 1680 XCSE 20260206 14:37:46.906000
22 1679 XCSE 20260206 14:37:47.231000
11 1679 XCSE 20260206 14:37:48.834000
11 1678 XCSE 20260206 14:42:25.029000
11 1678 XCSE 20260206 14:42:25.029000
11 1681 XCSE 20260206 14:58:15.250000
41 1686 XCSE 20260206 15:25:56.693000
21 1690 XCSE 20260206 15:36:56.505000
155 1688 XCSE 20260206 15:37:57.190000
11 1686 XCSE 20260206 15:38:27.364000
11 1684 XCSE 20260206 15:41:17.118000
10 1684 XCSE 20260206 15:41:17.118000
11 1684 XCSE 20260206 15:41:17.118000
10 1684 XCSE 20260206 15:41:17.118000
10 1684 XCSE 20260206 15:41:17.118000
11 1683 XCSE 20260206 15:41:17.138000
21 1684 XCSE 20260206 15:46:35.423000
10 1682 XCSE 20260206 16:07:18.576000
3 1684 XCSE 20260206 16:08:18.968000
8 1684 XCSE 20260206 16:08:18.968000
17 1684 XCSE 20260206 16:08:42.345000
11 1683 XCSE 20260206 16:08:55.961000
7 1681 XCSE 20260206 16:11:35.837000
15 1681 XCSE 20260206 16:11:35.837000
22 1680 XCSE 20260206 16:11:36.675000
11 1679 XCSE 20260206 16:12:02.307000
11 1680 XCSE 20260206 16:14:53.100000
10 1680 XCSE 20260206 16:14:53.100000
11 1679 XCSE 20260206 16:15:56.474000
10 1679 XCSE 20260206 16:15:56.474000
22 1682 XCSE 20260206 16:23:24.154000
50 1685 XCSE 20260206 16:46:47.110916
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.322280
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.322400
86 1685 XCSE 20260206 16:47:32.322400
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.322411
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.322420
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.339456
45 1685 XCSE 20260206 16:47:32.342037
5 1685 XCSE 20260206 16:47:32.342056
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.342056
21 1685 XCSE 20260206 16:47:32.344936
29 1685 XCSE 20260206 16:47:32.345026
50 1685 XCSE 20260206 16:47:32.345072
43 1685 XCSE 20260206 16:47:32.360319
7 1685 XCSE 20260206 16:47:32.360341
5 1685 XCSE 20260206 16:47:32.360397
45 1685 XCSE 20260206 16:47:32.691717
33 1685 XCSE 20260206 16:47:32.691756


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 6

MENAFN09022026004107003653ID1110713712



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search