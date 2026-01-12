Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Date 12 January 2026

Share buyback programme - week 2

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 636,277 1,429.50 909,555,669
5 January 2026 2,500 1,555.34 3,888,350
6 January 2026 2,500 1,550.85 3,877,125
7 January 2026 4,000 1,543.24 6,172,960
8 January 2026 3,000 1,551.01 4,653,030
9 January 2026 3,000 1,536.78 4,610,340
Total under the share buyback programme 651,277 1,432.20 932,757,474
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 1,065,477 1,344.70 1,432,746,180

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,065,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.20 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
13 1552 XCSE 20260105 9:03:18.996000
26 1548 XCSE 20260105 9:04:35.219000
33 1549 XCSE 20260105 9:09:17.546000
22 1548 XCSE 20260105 9:10:19.317000
11 1548 XCSE 20260105 9:15:01.013000
10 1548 XCSE 20260105 9:15:01.013000
11 1551 XCSE 20260105 9:21:37.820000
31 1548 XCSE 20260105 9:23:37.353000
11 1546 XCSE 20260105 9:23:40.551000
21 1544 XCSE 20260105 9:26:03.722000
21 1545 XCSE 20260105 9:30:21.972000
11 1544 XCSE 20260105 9:30:22.008000
11 1543 XCSE 20260105 9:31:27.752000
11 1542 XCSE 20260105 9:34:33.191000
11 1541 XCSE 20260105 9:36:00.367000
11 1543 XCSE 20260105 9:44:24.869000
11 1543 XCSE 20260105 9:44:24.873000
4 1543 XCSE 20260105 9:44:24.915000
10 1543 XCSE 20260105 9:47:26.855000
1 1543 XCSE 20260105 9:47:26.855000
3 1543 XCSE 20260105 9:47:26.855000
22 1544 XCSE 20260105 9:52:13.091000
10 1544 XCSE 20260105 9:52:13.091000
2 1544 XCSE 20260105 9:55:34.067000
11 1546 XCSE 20260105 10:00:26.353000
11 1546 XCSE 20260105 10:02:51.796000
11 1546 XCSE 20260105 10:05:36.817000
11 1546 XCSE 20260105 10:07:53.431000
3 1544 XCSE 20260105 10:09:40.868000
1 1546 XCSE 20260105 10:17:58.127000
11 1546 XCSE 20260105 10:18:11.354000
12 1546 XCSE 20260105 10:18:11.355000
1 1546 XCSE 20260105 10:18:20.531000
12 1546 XCSE 20260105 10:18:20.531000
7 1546 XCSE 20260105 10:20:13.817000
21 1545 XCSE 20260105 10:24:44.645000
58 1553 XCSE 20260105 10:37:11.485000
12 1553 XCSE 20260105 10:37:11.485000
2 1551 XCSE 20260105 10:40:43.222000
4 1555 XCSE 20260105 10:43:20.936000
13 1555 XCSE 20260105 10:43:20.936000
33 1552 XCSE 20260105 10:49:51.086000
11 1554 XCSE 20260105 11:00:29.498000
11 1553 XCSE 20260105 11:00:57.519000
11 1553 XCSE 20260105 11:00:57.519000
10 1553 XCSE 20260105 11:01:02.903000
22 1553 XCSE 20260105 11:04:00.360000
1 1557 XCSE 20260105 11:21:14.608000
16 1554 XCSE 20260105 11:27:23.883000
5 1554 XCSE 20260105 11:27:23.883000
10 1554 XCSE 20260105 11:27:23.883000
33 1553 XCSE 20260105 11:27:23.900000
33 1552 XCSE 20260105 11:27:23.928000
33 1551 XCSE 20260105 11:27:34.211000
19 1552 XCSE 20260105 11:30:07.426000
13 1552 XCSE 20260105 11:30:07.426000
21 1554 XCSE 20260105 11:46:46.934000
22 1555 XCSE 20260105 11:48:17.240000
11 1554 XCSE 20260105 11:49:04.116000
5 1554 XCSE 20260105 11:57:21.615000
21 1557 XCSE 20260105 12:00:12.573000
22 1558 XCSE 20260105 12:10:52.964000
22 1557 XCSE 20260105 12:12:02.195000
18 1560 XCSE 20260105 12:35:06.305000
11 1560 XCSE 20260105 12:38:15.806000
21 1559 XCSE 20260105 12:43:08.318000
21 1559 XCSE 20260105 12:45:03.323000
11 1559 XCSE 20260105 12:52:34.755000
11 1558 XCSE 20260105 12:55:25.159000
11 1557 XCSE 20260105 13:00:27.729000
10 1557 XCSE 20260105 13:00:27.729000
10 1557 XCSE 20260105 13:00:27.729000
10 1557 XCSE 20260105 13:00:27.729000
10 1557 XCSE 20260105 13:00:27.729000
22 1557 XCSE 20260105 13:03:27.818000
11 1556 XCSE 20260105 13:11:14.195000
8 1557 XCSE 20260105 13:23:33.055000
3 1557 XCSE 20260105 13:23:33.080000
22 1557 XCSE 20260105 13:27:00.194000
11 1556 XCSE 20260105 13:28:56.920000
31 1557 XCSE 20260105 13:36:56.196000
31 1556 XCSE 20260105 13:45:51.669000
15 1555 XCSE 20260105 13:47:10.845000
18 1555 XCSE 20260105 13:47:10.845000
10 1555 XCSE 20260105 13:47:10.845000
33 1554 XCSE 20260105 13:47:33.070000
11 1554 XCSE 20260105 13:55:31.164000
42 1557 XCSE 20260105 14:04:21.048000
21 1556 XCSE 20260105 14:04:21.103000
10 1556 XCSE 20260105 14:04:21.103000
11 1556 XCSE 20260105 14:07:43.576000
7 1556 XCSE 20260105 14:08:19.072000
8 1557 XCSE 20260105 14:15:02.886000
14 1557 XCSE 20260105 14:15:02.886000
21 1557 XCSE 20260105 14:15:16.939000
11 1557 XCSE 20260105 14:15:38.998000
11 1557 XCSE 20260105 14:33:18.183000
11 1556 XCSE 20260105 14:33:18.318000
3 1557 XCSE 20260105 14:37:42.077000
18 1557 XCSE 20260105 14:37:59.182000
3 1557 XCSE 20260105 14:37:59.182000
33 1558 XCSE 20260105 14:49:03.811000
22 1557 XCSE 20260105 14:56:02.827000
11 1557 XCSE 20260105 14:56:02.827000
33 1556 XCSE 20260105 14:57:20.167000
21 1555 XCSE 20260105 14:58:19.088000
10 1555 XCSE 20260105 14:58:19.088000
31 1555 XCSE 20260105 15:07:38.766000
10 1555 XCSE 20260105 15:07:38.766000
11 1555 XCSE 20260105 15:07:38.766000
33 1556 XCSE 20260105 15:17:36.130000
11 1556 XCSE 20260105 15:17:36.130000
10 1556 XCSE 20260105 15:17:36.130000
21 1556 XCSE 20260105 15:20:53.469000
55 1555 XCSE 20260105 15:24:43.035000
11 1553 XCSE 20260105 15:29:28.839000
10 1553 XCSE 20260105 15:29:28.839000
10 1553 XCSE 20260105 15:29:28.839000
1 1560 XCSE 20260105 15:43:10.371000
30 1560 XCSE 20260105 15:43:10.371000
21 1560 XCSE 20260105 15:44:03.473000
22 1560 XCSE 20260105 15:46:16.759000
11 1559 XCSE 20260105 15:48:34.942000
21 1558 XCSE 20260105 15:51:21.248000
22 1559 XCSE 20260105 15:54:16.183000
31 1558 XCSE 20260105 15:55:15.308000
13 1559 XCSE 20260105 16:01:55.070000
18 1559 XCSE 20260105 16:01:55.070000
22 1559 XCSE 20260105 16:02:18.942000
10 1559 XCSE 20260105 16:02:18.942000
22 1558 XCSE 20260105 16:02:37.762000
31 1558 XCSE 20260105 16:13:19.919000
24 1558 XCSE 20260105 16:13:19.919000
6 1558 XCSE 20260105 16:13:19.919000
22 1560 XCSE 20260105 16:16:21.843000
31 1562 XCSE 20260105 16:20:13.447000
28 1563 XCSE 20260105 16:25:34.577000
15 1563 XCSE 20260105 16:25:34.587000
43 1562 XCSE 20260105 16:28:34.626000
11 1562 XCSE 20260105 16:28:34.630000
32 1562 XCSE 20260105 16:30:21.177000
11 1562 XCSE 20260105 16:30:21.177000
11 1561 XCSE 20260105 16:31:54.959000
10 1561 XCSE 20260105 16:31:54.959000
163 1565 XCSE 20260105 16:35:27.324033
32 1576 XCSE 20260106 9:01:33.351000
2 1574 XCSE 20260106 9:02:15.965000
9 1574 XCSE 20260106 9:02:32.119000
2 1574 XCSE 20260106 9:02:32.119000
22 1570 XCSE 20260106 9:12:38.421000
10 1570 XCSE 20260106 9:12:38.421000
11 1573 XCSE 20260106 9:15:09.429000
23 1575 XCSE 20260106 9:22:48.473000
13 1575 XCSE 20260106 9:22:48.473000
5 1575 XCSE 20260106 9:22:48.473000
11 1571 XCSE 20260106 9:23:39.829000
10 1571 XCSE 20260106 9:23:39.829000
11 1569 XCSE 20260106 9:26:02.550000
11 1568 XCSE 20260106 9:26:02.656000
11 1567 XCSE 20260106 9:29:57.306000
11 1567 XCSE 20260106 9:29:57.306000
20 1566 XCSE 20260106 9:29:57.334000
1 1566 XCSE 20260106 9:29:57.335000
21 1566 XCSE 20260106 9:33:37.267000
11 1565 XCSE 20260106 9:36:03.896000
10 1565 XCSE 20260106 9:36:03.896000
11 1566 XCSE 20260106 9:36:16.215000
3 1565 XCSE 20260106 9:41:03.586000
8 1565 XCSE 20260106 9:41:03.586000
11 1564 XCSE 20260106 9:41:45.901000
20 1567 XCSE 20260106 9:56:30.721000
11 1566 XCSE 20260106 9:57:05.216000
3 1564 XCSE 20260106 9:57:31.265316
97 1564 XCSE 20260106 9:57:31.265340
110 1564 XCSE 20260106 9:57:44.929333
11 1561 XCSE 20260106 10:00:31.089000
21 1559 XCSE 20260106 10:04:33.212000
21 1555 XCSE 20260106 10:13:28.961000
11 1555 XCSE 20260106 10:13:28.961000
22 1553 XCSE 20260106 10:19:40.157000
21 1552 XCSE 20260106 10:22:43.336000
11 1549 XCSE 20260106 10:28:35.147000
10 1549 XCSE 20260106 10:28:35.147000
11 1549 XCSE 20260106 10:28:35.147000
10 1548 XCSE 20260106 10:28:55.386000
11 1545 XCSE 20260106 10:34:45.192000
11 1545 XCSE 20260106 10:37:06.908000
31 1542 XCSE 20260106 10:45:06.696000
21 1537 XCSE 20260106 10:53:15.123000
7 1539 XCSE 20260106 11:06:44.623000
4 1539 XCSE 20260106 11:06:44.623000
11 1539 XCSE 20260106 11:10:01.958000
31 1537 XCSE 20260106 11:12:13.097000
30 1537 XCSE 20260106 11:30:22.529000
22 1535 XCSE 20260106 11:30:22.548000
10 1535 XCSE 20260106 11:30:22.548000
11 1535 XCSE 20260106 11:30:22.548000
22 1533 XCSE 20260106 11:30:48.883000
22 1533 XCSE 20260106 11:35:16.685000
7 1537 XCSE 20260106 11:55:09.958000
2 1537 XCSE 20260106 11:55:09.958000
81 1537 XCSE 20260106 11:57:18.190000
11 1538 XCSE 20260106 11:58:34.930000
4 1539 XCSE 20260106 12:05:04.990000
2 1539 XCSE 20260106 12:05:04.993000
12 1539 XCSE 20260106 12:05:04.994000
19 1539 XCSE 20260106 12:05:05.011000
3 1539 XCSE 20260106 12:05:05.011000
11 1538 XCSE 20260106 12:07:37.188000
11 1538 XCSE 20260106 12:07:37.188000
11 1538 XCSE 20260106 12:07:37.188000
11 1545 XCSE 20260106 12:28:56.136000
10 1545 XCSE 20260106 12:28:56.136000
21 1545 XCSE 20260106 12:28:56.153000
8 1548 XCSE 20260106 12:51:43.679000
53 1547 XCSE 20260106 12:53:59.685000
5 1546 XCSE 20260106 13:08:20.013000
1 1546 XCSE 20260106 13:09:10.764000
1 1546 XCSE 20260106 13:09:41.763000
17 1552 XCSE 20260106 13:38:20.799000
11 1551 XCSE 20260106 13:38:20.823000
20 1551 XCSE 20260106 13:38:20.823000
33 1550 XCSE 20260106 13:38:21.519000
11 1551 XCSE 20260106 13:40:26.361000
32 1548 XCSE 20260106 13:42:59.013000
11 1548 XCSE 20260106 13:42:59.013000
41 1547 XCSE 20260106 13:46:28.207000
41 1550 XCSE 20260106 14:10:16.978000
3 1548 XCSE 20260106 14:19:27.622000
3 1549 XCSE 20260106 14:23:24.861000
1 1549 XCSE 20260106 14:26:12.718000
13 1551 XCSE 20260106 14:27:30.698000
18 1549 XCSE 20260106 14:27:47.223000
3 1549 XCSE 20260106 14:27:47.223000
8 1549 XCSE 20260106 14:27:47.223000
31 1550 XCSE 20260106 15:01:55.523000
32 1548 XCSE 20260106 15:09:10.327000
11 1548 XCSE 20260106 15:09:10.327000
10 1548 XCSE 20260106 15:09:10.327000
11 1548 XCSE 20260106 15:09:10.327000
10 1548 XCSE 20260106 15:09:10.327000
11 1548 XCSE 20260106 15:09:10.327000
16 1550 XCSE 20260106 15:23:56.456000
22 1550 XCSE 20260106 15:31:37.683000
22 1549 XCSE 20260106 15:35:40.507000
11 1549 XCSE 20260106 15:35:40.507000
32 1549 XCSE 20260106 15:36:07.129000
31 1549 XCSE 20260106 15:37:51.987000
14 1550 XCSE 20260106 15:38:26.118000
3 1550 XCSE 20260106 15:38:26.118000
33 1549 XCSE 20260106 15:38:30.531000
32 1548 XCSE 20260106 15:40:54.619000
22 1548 XCSE 20260106 15:42:54.273000
11 1547 XCSE 20260106 15:43:49.325000
11 1547 XCSE 20260106 15:43:49.340000
11 1547 XCSE 20260106 15:43:49.342000
11 1547 XCSE 20260106 15:43:49.358000
11 1547 XCSE 20260106 15:43:49.369000
11 1547 XCSE 20260106 15:44:27.737000
11 1547 XCSE 20260106 15:45:21.281000
11 1547 XCSE 20260106 15:45:21.281000
1 1548 XCSE 20260106 15:56:38.192000
20 1549 XCSE 20260106 16:01:26.181000
27 1549 XCSE 20260106 16:04:02.889000
6 1548 XCSE 20260106 16:04:19.752000
16 1548 XCSE 20260106 16:04:19.752000
22 1547 XCSE 20260106 16:04:30.824000
22 1546 XCSE 20260106 16:05:00.954000
14 1548 XCSE 20260106 16:14:55.265000
15 1548 XCSE 20260106 16:14:55.265000
11 1548 XCSE 20260106 16:16:20.937000
314 1548 XCSE 20260106 16:17:37.749590
116 1548 XCSE 20260106 16:17:37.749610
12 1548 XCSE 20260107 9:00:31.427000
23 1545 XCSE 20260107 9:05:16.296000
16 1544 XCSE 20260107 9:09:52.303000
7 1544 XCSE 20260107 9:09:52.303000
9 1544 XCSE 20260107 9:13:22.284000
3 1544 XCSE 20260107 9:13:22.284000
13 1545 XCSE 20260107 9:14:52.848000
12 1546 XCSE 20260107 9:26:51.068000
4 1544 XCSE 20260107 9:31:20.057000
3 1547 XCSE 20260107 9:31:40.677000
1 1547 XCSE 20260107 9:31:40.677000
6 1547 XCSE 20260107 9:32:06.158000
27 1547 XCSE 20260107 9:32:06.158000
58 1552 XCSE 20260107 9:35:35.961000
25 1550 XCSE 20260107 9:42:01.907000
11 1549 XCSE 20260107 9:42:55.891000
1 1549 XCSE 20260107 9:42:55.891000
24 1547 XCSE 20260107 9:42:56.895000
2 1548 XCSE 20260107 9:46:08.811000
2 1548 XCSE 20260107 9:46:15.121000
3 1548 XCSE 20260107 9:46:17.454000
3 1548 XCSE 20260107 9:46:18.449000
2 1548 XCSE 20260107 9:46:21.315000
2 1548 XCSE 20260107 9:53:48.500000
2 1548 XCSE 20260107 9:53:48.500000
3 1548 XCSE 20260107 9:53:48.500000
3 1548 XCSE 20260107 9:53:48.500000
2 1548 XCSE 20260107 9:53:48.500000
12 1550 XCSE 20260107 9:56:25.170000
4 1550 XCSE 20260107 9:59:50.022000
8 1550 XCSE 20260107 9:59:50.022000
12 1548 XCSE 20260107 10:03:08.398000
4 1547 XCSE 20260107 10:05:46.201000
7 1547 XCSE 20260107 10:08:15.994000
1 1547 XCSE 20260107 10:08:15.994000
4 1547 XCSE 20260107 10:08:15.994000
18 1548 XCSE 20260107 10:12:10.708000
12 1547 XCSE 20260107 10:13:14.292000
12 1546 XCSE 20260107 10:15:12.190000
10 1545 XCSE 20260107 10:18:11.875000
2 1545 XCSE 20260107 10:18:18.664000
4 1545 XCSE 20260107 10:18:18.664000
2 1547 XCSE 20260107 10:25:34.889000
12 1547 XCSE 20260107 10:25:50.995000
13 1547 XCSE 20260107 10:31:58.341000
12 1547 XCSE 20260107 10:31:58.341000
23 1547 XCSE 20260107 10:31:58.384000
23 1546 XCSE 20260107 10:31:58.401000
23 1545 XCSE 20260107 10:31:58.542000
2 1545 XCSE 20260107 10:34:00.849000
2 1545 XCSE 20260107 10:34:19.838000
8 1545 XCSE 20260107 10:35:14.889000
2 1545 XCSE 20260107 10:35:14.889000
2 1545 XCSE 20260107 10:35:14.889000
9 1547 XCSE 20260107 10:38:30.386000
3 1547 XCSE 20260107 10:38:30.391000
9 1547 XCSE 20260107 10:38:30.391000
12 1546 XCSE 20260107 10:45:53.727000
12 1547 XCSE 20260107 10:49:42.255000
12 1546 XCSE 20260107 10:52:42.198000
12 1546 XCSE 20260107 10:52:42.218000
12 1546 XCSE 20260107 10:52:42.223000
12 1546 XCSE 20260107 10:52:42.538000
1 1546 XCSE 20260107 10:52:52.808000
3 1546 XCSE 20260107 10:52:56.768000
8 1546 XCSE 20260107 10:57:59.719000
4 1546 XCSE 20260107 10:57:59.719000
12 1546 XCSE 20260107 10:57:59.736000
1 1546 XCSE 20260107 10:57:59.738000
11 1546 XCSE 20260107 10:57:59.738000
12 1546 XCSE 20260107 10:57:59.754000
12 1546 XCSE 20260107 10:57:59.757000
12 1546 XCSE 20260107 10:57:59.805000
12 1548 XCSE 20260107 11:01:43.645000
12 1548 XCSE 20260107 11:01:48.130000
12 1547 XCSE 20260107 11:10:16.190000
12 1547 XCSE 20260107 11:10:16.190000
12 1551 XCSE 20260107 11:20:54.763000
12 1550 XCSE 20260107 11:32:14.552000
7 1550 XCSE 20260107 11:32:14.552000
5 1550 XCSE 20260107 11:32:14.552000
12 1550 XCSE 20260107 11:32:14.552000
12 1550 XCSE 20260107 11:32:14.552000
10 1549 XCSE 20260107 11:36:14.649000
12 1552 XCSE 20260107 11:51:45.112000
24 1551 XCSE 20260107 11:57:47.350000
23 1554 XCSE 20260107 12:14:58.813000
12 1553 XCSE 20260107 12:17:17.809000
36 1553 XCSE 20260107 12:19:47.817000
9 1554 XCSE 20260107 12:25:01.405000
7 1554 XCSE 20260107 12:25:13.915000
27 1554 XCSE 20260107 12:25:26.251000
7 1554 XCSE 20260107 12:25:26.251000
12 1552 XCSE 20260107 12:25:27.885000
12 1552 XCSE 20260107 12:25:31.056000
48 1552 XCSE 20260107 12:42:33.074000
31 1555 XCSE 20260107 12:47:00.819000
12 1555 XCSE 20260107 12:47:22.084000
12 1554 XCSE 20260107 12:49:03.906000
7 1555 XCSE 20260107 12:51:49.871000
2 1555 XCSE 20260107 12:52:36.845000
2 1555 XCSE 20260107 12:52:39.794000
2 1555 XCSE 20260107 12:52:58.259000
10 1556 XCSE 20260107 12:52:58.259000
16 1556 XCSE 20260107 12:52:58.259000
3 1556 XCSE 20260107 12:52:58.259000
13 1553 XCSE 20260107 12:58:03.169000
12 1552 XCSE 20260107 12:58:31.094000
24 1552 XCSE 20260107 13:07:17.370000
13 1554 XCSE 20260107 13:12:53.709000
8 1554 XCSE 20260107 13:12:53.709000
12 1553 XCSE 20260107 13:15:10.190000
12 1553 XCSE 20260107 13:15:10.195000
34 1556 XCSE 20260107 13:29:09.620000
24 1555 XCSE 20260107 13:31:52.628000
12 1556 XCSE 20260107 13:33:15.929000
24 1554 XCSE 20260107 13:35:19.242000
23 1553 XCSE 20260107 13:36:23.161000
23 1552 XCSE 20260107 13:47:43.822000
24 1552 XCSE 20260107 13:48:08.022000
23 1555 XCSE 20260107 14:02:55.499000
11 1555 XCSE 20260107 14:02:55.499000
35 1554 XCSE 20260107 14:03:04.409000
23 1554 XCSE 20260107 14:10:30.904000
9 1554 XCSE 20260107 14:10:30.904000
23 1553 XCSE 20260107 14:14:50.765000
24 1552 XCSE 20260107 14:15:01.188000
9 1552 XCSE 20260107 14:25:36.217000
31 1552 XCSE 20260107 14:25:36.217000
5 1552 XCSE 20260107 14:25:36.217000
9 1550 XCSE 20260107 14:35:24.580000
24 1552 XCSE 20260107 14:37:12.371000
12 1554 XCSE 20260107 14:49:05.039000
34 1553 XCSE 20260107 14:49:11.189000
4 1554 XCSE 20260107 14:59:32.816000
8 1554 XCSE 20260107 14:59:32.816000
9 1554 XCSE 20260107 14:59:56.037000
3 1554 XCSE 20260107 14:59:56.037000
12 1554 XCSE 20260107 15:00:19.531000
24 1552 XCSE 20260107 15:02:03.146000
32 1554 XCSE 20260107 15:05:32.441000
5 1554 XCSE 20260107 15:05:32.441000
25 1552 XCSE 20260107 15:05:46.727000
12 1551 XCSE 20260107 15:12:28.865000
12 1550 XCSE 20260107 15:14:39.616000
3 1550 XCSE 20260107 15:14:39.616000
9 1550 XCSE 20260107 15:16:27.164000
15 1550 XCSE 20260107 15:16:27.164000
12 1550 XCSE 20260107 15:16:27.164000
23 1549 XCSE 20260107 15:16:53.352000
24 1547 XCSE 20260107 15:16:59.103000
23 1546 XCSE 20260107 15:19:17.652000
11 1546 XCSE 20260107 15:19:17.652000
11 1546 XCSE 20260107 15:19:17.652000
47 1545 XCSE 20260107 15:19:17.660000
36 1543 XCSE 20260107 15:24:55.855000
12 1543 XCSE 20260107 15:24:55.855000
11 1543 XCSE 20260107 15:24:55.855000
36 1542 XCSE 20260107 15:24:59.841000
2 1540 XCSE 20260107 15:25:00.002000
35 1539 XCSE 20260107 15:33:01.148000
11 1539 XCSE 20260107 15:33:01.148000
11 1539 XCSE 20260107 15:33:01.148000
12 1538 XCSE 20260107 15:33:01.580000
12 1536 XCSE 20260107 15:33:09.197000
24 1535 XCSE 20260107 15:35:15.068000
23 1536 XCSE 20260107 15:38:39.124000
23 1535 XCSE 20260107 15:40:17.109000
8 1535 XCSE 20260107 15:40:17.109000
3 1535 XCSE 20260107 15:40:17.109000
15 1534 XCSE 20260107 15:40:40.579000
23 1535 XCSE 20260107 15:42:26.446000
23 1534 XCSE 20260107 15:45:44.190000
6 1534 XCSE 20260107 15:47:31.407000
31 1534 XCSE 20260107 15:47:31.407000
5 1532 XCSE 20260107 15:50:42.055000
29 1532 XCSE 20260107 15:50:42.055000
13 1530 XCSE 20260107 15:50:57.164000
3 1531 XCSE 20260107 15:52:22.994000
34 1530 XCSE 20260107 15:52:43.807000
12 1529 XCSE 20260107 15:55:51.167000
12 1529 XCSE 20260107 15:55:51.167000
12 1529 XCSE 20260107 15:55:51.167000
6 1531 XCSE 20260107 15:55:51.167000
23 1531 XCSE 20260107 15:55:51.167000
36 1532 XCSE 20260107 16:02:38.762000
7 1531 XCSE 20260107 16:02:50.026000
5 1531 XCSE 20260107 16:02:50.026000
23 1531 XCSE 20260107 16:03:39.824000
4 1530 XCSE 20260107 16:05:46.751820
12 1530 XCSE 20260107 16:07:55.688000
46 1530 XCSE 20260107 16:07:55.688503
50 1530 XCSE 20260107 16:07:55.690646
50 1530 XCSE 20260107 16:07:55.690735
50 1530 XCSE 20260107 16:07:55.690781
50 1530 XCSE 20260107 16:08:26.146943
12 1530 XCSE 20260107 16:11:06.581000
12 1530 XCSE 20260107 16:11:06.581000
12 1530 XCSE 20260107 16:11:06.581000
7 1530 XCSE 20260107 16:11:06.581845
43 1530 XCSE 20260107 16:11:06.581873
12 1532 XCSE 20260107 16:14:13.903000
12 1532 XCSE 20260107 16:14:13.903000
25 1532 XCSE 20260107 16:14:13.903065
25 1532 XCSE 20260107 16:14:13.903177
25 1532 XCSE 20260107 16:14:13.903388
12 1532 XCSE 20260107 16:14:13.923000
25 1532 XCSE 20260107 16:14:13.923086
3 1532 XCSE 20260107 16:15:23.841941
23 1534 XCSE 20260107 16:22:05.550000
25 1532 XCSE 20260107 16:22:05.570902
1 1532 XCSE 20260107 16:22:05.570902
1 1534 XCSE 20260107 16:22:09.471000
24 1535 XCSE 20260107 16:26:28.082000
12 1534 XCSE 20260107 16:27:41.930000
25 1532 XCSE 20260107 16:27:41.930869
5 1538 XCSE 20260107 16:39:01.677088
31 1540 XCSE 20260107 16:46:09.394335
1 1540 XCSE 20260107 16:46:09.394361
18 1540 XCSE 20260107 16:46:09.394389
50 1540 XCSE 20260107 16:46:09.409794
22 1540 XCSE 20260107 16:46:09.409853
17 1540 XCSE 20260107 16:46:09.409888
11 1540 XCSE 20260107 16:46:09.409904
50 1540 XCSE 20260107 16:46:09.410099
3 1540 XCSE 20260107 16:46:09.410142
16 1540 XCSE 20260107 16:46:09.421813
21 1540 XCSE 20260107 16:46:09.431130
50 1542 XCSE 20260107 16:49:07.038666
50 1542 XCSE 20260107 16:49:07.053927
50 1541 XCSE 20260107 16:49:28.470736
50 1541 XCSE 20260107 16:49:28.470857
50 1541 XCSE 20260107 16:49:28.488030
50 1541 XCSE 20260107 16:49:28.488124
2 1541 XCSE 20260107 16:49:43.048399
48 1541 XCSE 20260107 16:49:43.048533
11 1541 XCSE 20260107 16:50:24.000951
8 1541 XCSE 20260107 16:51:34.712877
31 1541 XCSE 20260107 16:51:40.401937
48 1541 XCSE 20260107 16:51:40.401979
2 1541 XCSE 20260107 16:51:40.401998
50 1541 XCSE 20260107 16:51:40.402034
50 1541 XCSE 20260107 16:51:40.402069
43 1541 XCSE 20260107 16:51:40.405440
7 1541 XCSE 20260107 16:51:50.560186
6 1545 XCSE 20260108 9:05:16.053000
1 1550 XCSE 20260108 9:10:00.121000
2 1550 XCSE 20260108 9:10:00.121000
6 1550 XCSE 20260108 9:10:00.121000
22 1549 XCSE 20260108 9:10:00.222000
45 1552 XCSE 20260108 9:17:04.440000
1 1547 XCSE 20260108 9:17:51.217000
15 1547 XCSE 20260108 9:17:51.217000
3 1547 XCSE 20260108 9:17:51.217000
5 1547 XCSE 20260108 9:17:51.217000
23 1547 XCSE 20260108 9:17:51.337000
12 1546 XCSE 20260108 9:19:29.706000
11 1546 XCSE 20260108 9:19:29.706000
12 1545 XCSE 20260108 9:20:20.758000
4 1545 XCSE 20260108 9:30:32.510000
24 1545 XCSE 20260108 9:31:10.020000
12 1544 XCSE 20260108 9:32:37.883000
10 1544 XCSE 20260108 9:33:32.016000
2 1544 XCSE 20260108 9:33:32.016000
3 1543 XCSE 20260108 9:33:32.034000
9 1543 XCSE 20260108 9:33:32.036000
3 1543 XCSE 20260108 9:33:32.036000
12 1541 XCSE 20260108 9:34:18.925000
12 1545 XCSE 20260108 9:35:57.566000
1 1544 XCSE 20260108 9:37:00.511000
30 1544 XCSE 20260108 9:56:02.644000
13 1542 XCSE 20260108 9:56:02.656000
12 1542 XCSE 20260108 10:02:33.098000
27 1544 XCSE 20260108 10:04:08.689000
12 1545 XCSE 20260108 10:15:31.496000
10 1545 XCSE 20260108 10:15:31.496000
29 1545 XCSE 20260108 10:15:51.518000
1 1545 XCSE 20260108 10:16:19.853000
6 1545 XCSE 20260108 10:16:19.853000
5 1545 XCSE 20260108 10:16:19.853000
12 1545 XCSE 20260108 10:18:05.419000
24 1545 XCSE 20260108 10:19:19.727000
12 1544 XCSE 20260108 10:23:36.545000
5 1544 XCSE 20260108 10:29:24.530000
16 1544 XCSE 20260108 10:29:24.530000
12 1544 XCSE 20260108 10:35:26.966000
13 1544 XCSE 20260108 10:35:27.008000
12 1543 XCSE 20260108 10:37:41.101000
1 1547 XCSE 20260108 10:46:59.439000
32 1547 XCSE 20260108 10:46:59.439000
2 1547 XCSE 20260108 10:47:03.767000
35 1547 XCSE 20260108 10:47:10.841000
12 1545 XCSE 20260108 10:47:10.867000
12 1544 XCSE 20260108 10:47:18.792000
12 1543 XCSE 20260108 10:49:36.671000
1 1543 XCSE 20260108 10:50:21.882000
11 1543 XCSE 20260108 10:50:33.760000
129 1546 XCSE 20260108 10:57:56.786000
25 1544 XCSE 20260108 11:04:25.796000
12 1545 XCSE 20260108 11:10:31.681000
10 1544 XCSE 20260108 11:18:12.437000
2 1544 XCSE 20260108 11:36:06.103000
10 1544 XCSE 20260108 11:36:06.103000
2 1547 XCSE 20260108 11:42:54.100000
12 1545 XCSE 20260108 11:53:05.741000
12 1548 XCSE 20260108 12:13:31.820000
24 1549 XCSE 20260108 12:17:10.412000
3 1549 XCSE 20260108 12:17:10.412000
2 1549 XCSE 20260108 12:17:10.412000
7 1549 XCSE 20260108 12:17:10.412000
25 1549 XCSE 20260108 12:17:10.433000
8 1549 XCSE 20260108 12:17:12.523000
26 1549 XCSE 20260108 12:17:12.523000
8 1549 XCSE 20260108 12:17:53.677000
29 1549 XCSE 20260108 12:17:53.677000
8 1549 XCSE 20260108 12:17:59.466000
27 1549 XCSE 20260108 12:17:59.466000
24 1547 XCSE 20260108 12:20:33.102000
11 1547 XCSE 20260108 12:20:33.102000
36 1550 XCSE 20260108 12:22:32.489000
35 1549 XCSE 20260108 12:22:37.442000
23 1549 XCSE 20260108 12:22:37.447000
4 1548 XCSE 20260108 12:30:17.273000
10 1549 XCSE 20260108 12:54:00.995000
8 1549 XCSE 20260108 12:54:00.995000
11 1549 XCSE 20260108 12:54:00.995000
34 1548 XCSE 20260108 12:58:34.014000
34 1547 XCSE 20260108 12:58:34.036000
25 1547 XCSE 20260108 13:05:28.580000
12 1547 XCSE 20260108 13:05:28.580000
12 1547 XCSE 20260108 13:05:28.580000
47 1546 XCSE 20260108 13:05:28.601000
47 1545 XCSE 20260108 13:05:29.059000
18 1549 XCSE 20260108 13:17:03.616000
3 1549 XCSE 20260108 13:17:03.616000
12 1547 XCSE 20260108 13:21:25.126000
12 1547 XCSE 20260108 13:21:25.126000
12 1547 XCSE 20260108 13:21:25.126000
4 1547 XCSE 20260108 13:21:25.150000
30 1547 XCSE 20260108 13:21:25.258000
4 1547 XCSE 20260108 13:21:25.258000
34 1548 XCSE 20260108 13:23:39.661000
36 1546 XCSE 20260108 13:23:39.795000
35 1550 XCSE 20260108 13:30:15.383000
8 1554 XCSE 20260108 13:32:39.072000
5 1554 XCSE 20260108 13:32:39.072000
20 1551 XCSE 20260108 13:37:57.510000
4 1551 XCSE 20260108 13:43:06.119000
20 1551 XCSE 20260108 13:43:06.119000
30 1551 XCSE 20260108 13:46:03.934000
2 1550 XCSE 20260108 13:49:25.033000
22 1551 XCSE 20260108 13:50:26.965000
2 1551 XCSE 20260108 13:50:26.965000
13 1550 XCSE 20260108 13:55:42.099000
7 1550 XCSE 20260108 14:05:50.629000
23 1553 XCSE 20260108 14:35:28.333000
26 1553 XCSE 20260108 14:38:03.607000
24 1553 XCSE 20260108 14:38:03.607000
9 1552 XCSE 20260108 14:38:10.077000
3 1552 XCSE 20260108 14:38:10.272000
9 1552 XCSE 20260108 14:38:10.272000
12 1552 XCSE 20260108 14:38:10.274000
12 1551 XCSE 20260108 14:42:15.229000
12 1549 XCSE 20260108 14:42:30.101000
2 1549 XCSE 20260108 14:43:34.692000
6 1549 XCSE 20260108 14:43:53.904000
4 1549 XCSE 20260108 14:44:01.677000
11 1549 XCSE 20260108 14:44:33.362000
8 1549 XCSE 20260108 14:44:33.362000
4 1549 XCSE 20260108 14:44:33.362000
8 1549 XCSE 20260108 14:44:48.656000
15 1549 XCSE 20260108 14:47:22.075000
8 1549 XCSE 20260108 14:47:22.075000
50 1553 XCSE 20260108 14:58:53.293000
17 1553 XCSE 20260108 14:58:53.293000
12 1553 XCSE 20260108 14:58:53.414000
13 1553 XCSE 20260108 14:59:17.428000
20 1554 XCSE 20260108 15:01:38.787000
10 1555 XCSE 20260108 15:01:43.844000
11 1555 XCSE 20260108 15:01:43.844000
6 1554 XCSE 20260108 15:02:59.510000
11 1557 XCSE 20260108 15:15:22.145000
34 1556 XCSE 20260108 15:15:48.146000
22 1556 XCSE 20260108 15:20:59.838000
3 1558 XCSE 20260108 15:24:40.867000
18 1557 XCSE 20260108 15:26:16.054000
18 1557 XCSE 20260108 15:26:16.055000
13 1557 XCSE 20260108 15:26:16.056000
23 1558 XCSE 20260108 15:26:35.400000
18 1559 XCSE 20260108 15:30:33.664000
21 1559 XCSE 20260108 15:30:33.665000
12 1558 XCSE 20260108 15:30:55.312000
12 1558 XCSE 20260108 15:31:21.852000
12 1558 XCSE 20260108 15:31:34.548000
7 1558 XCSE 20260108 15:31:51.306000
12 1558 XCSE 20260108 15:32:00.318000
17 1558 XCSE 20260108 15:34:06.922000
12 1559 XCSE 20260108 15:34:39.538000
12 1558 XCSE 20260108 15:35:50.011000
8 1558 XCSE 20260108 15:35:50.011000
12 1558 XCSE 20260108 15:37:33.853000
20 1557 XCSE 20260108 15:37:55.118000
4 1557 XCSE 20260108 15:37:55.118000
23 1560 XCSE 20260108 15:41:14.316000
20 1560 XCSE 20260108 15:41:27.328000
23 1559 XCSE 20260108 15:41:59.760000
12 1558 XCSE 20260108 15:42:56.992000
12 1558 XCSE 20260108 15:42:56.992000
13 1557 XCSE 20260108 15:43:54.956000
13 1557 XCSE 20260108 15:47:08.681000
12 1557 XCSE 20260108 15:47:50.214000
19 1558 XCSE 20260108 15:51:00.443000
12 1557 XCSE 20260108 15:51:12.862000
12 1557 XCSE 20260108 15:51:12.862000
20 1557 XCSE 20260108 15:52:09.376000
23 1557 XCSE 20260108 15:53:36.837000
12 1556 XCSE 20260108 15:54:31.219000
12 1556 XCSE 20260108 15:54:31.219000
12 1556 XCSE 20260108 15:54:31.221000
12 1555 XCSE 20260108 15:55:59.383000
12 1554 XCSE 20260108 15:56:03.197000
12 1556 XCSE 20260108 15:56:59.178000
13 1555 XCSE 20260108 15:59:59.930000
12 1555 XCSE 20260108 16:02:04.206000
12 1556 XCSE 20260108 16:03:37.431000
12 1558 XCSE 20260108 16:12:52.391000
12 1558 XCSE 20260108 16:12:52.393000
4 1558 XCSE 20260108 16:15:19.030000
2 1559 XCSE 20260108 16:18:01.156000
12 1560 XCSE 20260108 16:18:01.240000
10 1559 XCSE 20260108 16:18:01.256000
2 1559 XCSE 20260108 16:18:01.256000
7 1559 XCSE 20260108 16:23:50.058095
8 1559 XCSE 20260108 16:24:46.450523
36 1559 XCSE 20260108 16:24:46.455756
204 1559 XCSE 20260108 16:24:46.455779
12 1563 XCSE 20260109 9:00:24.147000
24 1562 XCSE 20260109 9:14:06.243000
23 1559 XCSE 20260109 9:14:12.562000
24 1559 XCSE 20260109 9:15:53.109000
12 1558 XCSE 20260109 9:15:53.418000
12 1556 XCSE 20260109 9:23:45.887000
12 1556 XCSE 20260109 9:30:45.004000
12 1557 XCSE 20260109 9:31:49.061000
7 1556 XCSE 20260109 9:31:51.411000
5 1556 XCSE 20260109 9:31:54.411000
7 1556 XCSE 20260109 9:31:54.411000
12 1556 XCSE 20260109 9:31:55.010000
13 1555 XCSE 20260109 9:39:03.597000
12 1555 XCSE 20260109 9:39:03.597000
23 1550 XCSE 20260109 9:42:21.339000
13 1550 XCSE 20260109 9:52:20.021000
12 1550 XCSE 20260109 9:52:38.859000
12 1549 XCSE 20260109 9:52:38.879000
12 1547 XCSE 20260109 10:02:35.202000
12 1547 XCSE 20260109 10:02:35.202000
3 1548 XCSE 20260109 10:08:55.086000
9 1548 XCSE 20260109 10:08:55.253000
3 1548 XCSE 20260109 10:08:55.253000
5 1548 XCSE 20260109 10:12:18.158000
7 1548 XCSE 20260109 10:12:19.159000
11 1548 XCSE 20260109 10:12:22.159000
12 1548 XCSE 20260109 10:17:59.933000
13 1547 XCSE 20260109 10:18:58.054000
8 1546 XCSE 20260109 10:19:12.250000
4 1546 XCSE 20260109 10:19:12.250000
10 1544 XCSE 20260109 10:21:50.372000
12 1543 XCSE 20260109 10:28:46.396000
12 1542 XCSE 20260109 10:29:51.522000
12 1543 XCSE 20260109 10:37:35.043000
12 1542 XCSE 20260109 10:40:58.389000
12 1541 XCSE 20260109 10:44:14.029000
23 1540 XCSE 20260109 10:44:14.339000
12 1536 XCSE 20260109 10:45:52.095000
12 1535 XCSE 20260109 10:45:59.831000
12 1535 XCSE 20260109 11:00:06.574000
12 1534 XCSE 20260109 11:10:10.198000
12 1534 XCSE 20260109 11:10:10.198000
23 1535 XCSE 20260109 11:10:10.470000
24 1534 XCSE 20260109 11:10:38.350000
6 1536 XCSE 20260109 11:10:38.423000
17 1536 XCSE 20260109 11:10:38.479000
2 1536 XCSE 20260109 11:10:38.479000
12 1538 XCSE 20260109 11:12:55.545000
12 1537 XCSE 20260109 11:13:02.385000
23 1534 XCSE 20260109 11:19:05.071000
8 1534 XCSE 20260109 11:20:08.575000
3 1541 XCSE 20260109 11:34:01.281000
12 1542 XCSE 20260109 11:34:12.664000
12 1541 XCSE 20260109 11:34:12.677000
2 1540 XCSE 20260109 11:40:21.008000
4 1540 XCSE 20260109 11:40:21.008000
6 1540 XCSE 20260109 11:40:21.008000
12 1540 XCSE 20260109 11:44:06.343000
9 1540 XCSE 20260109 12:02:46.939000
1 1540 XCSE 20260109 12:04:13.186000
10 1543 XCSE 20260109 12:07:48.985000
1 1543 XCSE 20260109 12:07:48.985000
26 1543 XCSE 20260109 12:15:08.581000
1 1541 XCSE 20260109 12:15:30.794000
11 1541 XCSE 20260109 12:15:30.799000
26 1544 XCSE 20260109 12:17:14.956000
5 1544 XCSE 20260109 12:18:28.300000
5 1544 XCSE 20260109 12:18:33.545000
7 1544 XCSE 20260109 12:18:33.545000
12 1542 XCSE 20260109 12:22:13.282000
12 1540 XCSE 20260109 12:29:22.052000
12 1539 XCSE 20260109 12:29:22.117000
56 1543 XCSE 20260109 12:36:02.435000
58 1543 XCSE 20260109 12:36:30.863000
11 1543 XCSE 20260109 12:36:30.863000
36 1540 XCSE 20260109 12:37:38.193000
3 1539 XCSE 20260109 12:43:55.967000
3 1539 XCSE 20260109 12:43:58.568000
1 1539 XCSE 20260109 12:44:58.615000
12 1543 XCSE 20260109 13:05:04.589000
12 1543 XCSE 20260109 13:05:04.589000
24 1542 XCSE 20260109 13:05:18.201000
12 1541 XCSE 20260109 13:13:36.889000
12 1540 XCSE 20260109 13:14:55.188000
12 1539 XCSE 20260109 13:16:46.772000
12 1538 XCSE 20260109 13:18:25.173000
12 1537 XCSE 20260109 13:18:36.432000
23 1537 XCSE 20260109 13:22:04.046000
12 1536 XCSE 20260109 13:22:04.066000
12 1536 XCSE 20260109 13:23:20.205000
12 1535 XCSE 20260109 13:32:47.707000
12 1534 XCSE 20260109 13:34:29.432000
12 1533 XCSE 20260109 13:37:46.236000
12 1531 XCSE 20260109 13:37:46.313000
23 1532 XCSE 20260109 13:55:35.526000
24 1532 XCSE 20260109 13:59:25.178000
23 1531 XCSE 20260109 14:01:00.767000
23 1529 XCSE 20260109 14:03:43.737000
71 1532 XCSE 20260109 14:06:06.087000
12 1531 XCSE 20260109 14:09:21.206000
12 1531 XCSE 20260109 14:09:21.206000
23 1530 XCSE 20260109 14:14:38.921000
12 1533 XCSE 20260109 14:31:18.479000
22 1533 XCSE 20260109 14:40:37.893000
1 1533 XCSE 20260109 14:45:51.655000
11 1533 XCSE 20260109 14:45:51.655000
11 1533 XCSE 20260109 14:45:51.655000
24 1530 XCSE 20260109 14:54:10.871000
12 1530 XCSE 20260109 14:54:10.871000
24 1532 XCSE 20260109 15:01:55.891000
131 1532 XCSE 20260109 15:01:55.891193
24 1533 XCSE 20260109 15:02:04.015000
169 1532 XCSE 20260109 15:02:04.015812
36 1534 XCSE 20260109 15:08:11.780000
36 1532 XCSE 20260109 15:10:31.191000
48 1535 XCSE 20260109 15:15:25.473000
70 1535 XCSE 20260109 15:21:27.271000
11 1534 XCSE 20260109 15:23:20.787000
25 1534 XCSE 20260109 15:23:20.787000
12 1534 XCSE 20260109 15:23:20.787000
12 1533 XCSE 20260109 15:30:46.046000
11 1533 XCSE 20260109 15:30:46.046000
11 1533 XCSE 20260109 15:30:46.046000
1 1534 XCSE 20260109 15:40:46.347000
11 1534 XCSE 20260109 15:43:18.983000
12 1534 XCSE 20260109 15:43:18.983000
25 1533 XCSE 20260109 15:43:19.510000
49 1534 XCSE 20260109 15:49:05.051000
37 1533 XCSE 20260109 15:51:17.258000
13 1532 XCSE 20260109 15:51:44.317000
23 1534 XCSE 20260109 15:56:24.209000
23 1534 XCSE 20260109 16:00:48.067000
23 1534 XCSE 20260109 16:04:41.541000
11 1534 XCSE 20260109 16:04:41.541000
12 1533 XCSE 20260109 16:05:22.298000
12 1533 XCSE 20260109 16:05:41.928000
34 1531 XCSE 20260109 16:06:38.596000
24 1531 XCSE 20260109 16:08:32.165000
34 1531 XCSE 20260109 16:12:05.055000
4 1533 XCSE 20260109 16:19:57.299000
35 1533 XCSE 20260109 16:21:55.431000
23 1532 XCSE 20260109 16:22:05.249000
5 1532 XCSE 20260109 16:22:05.249000
7 1532 XCSE 20260109 16:22:05.249000
5 1531 XCSE 20260109 16:26:45.222000
29 1531 XCSE 20260109 16:28:33.303000
12 1531 XCSE 20260109 16:28:33.303000
5 1531 XCSE 20260109 16:28:33.303000
11 1531 XCSE 20260109 16:28:33.303000
2 1530 XCSE 20260109 16:29:57.398000
33 1530 XCSE 20260109 16:29:57.398000
236 1532 XCSE 20260109 16:39:50.715769
139 1532 XCSE 20260109 16:39:50.715778


