Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme - Week 52


2025-12-29 03:16:05
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 29 December 2025

Share buyback programme - week 52

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 625,777 1,427.85 893,514,549
22 December 2025 2,000 1,512.00 3,024,000
23 December 2025 2,000 1,518.99 3,037,980
24 December 2025
25 December 2025
26 December 2025
Total under the share buyback programme 629,777 1,428.40 899,576,529
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 1,043,977 1,340.61 1,399,565,235

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,043,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.11 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
1 1519 XCSE 20251222 9:08:35.096000
66 1520 XCSE 20251222 9:10:53.542000
11 1521 XCSE 20251222 9:18:06.711000
11 1521 XCSE 20251222 9:18:50.940000
11 1521 XCSE 20251222 9:28:50.197000
1 1519 XCSE 20251222 9:34:30.174000
10 1519 XCSE 20251222 9:34:30.174000
10 1519 XCSE 20251222 9:34:30.174000
11 1517 XCSE 20251222 9:36:00.271000
6 1519 XCSE 20251222 9:42:23.545000
5 1519 XCSE 20251222 9:42:23.545000
11 1519 XCSE 20251222 9:42:23.565000
11 1518 XCSE 20251222 9:42:49.080000
4 1517 XCSE 20251222 9:46:50.145000
7 1517 XCSE 20251222 9:49:09.852000
4 1517 XCSE 20251222 9:49:09.852000
1 1518 XCSE 20251222 9:55:44.252000
3 1518 XCSE 20251222 9:55:44.252000
8 1518 XCSE 20251222 10:00:00.169000
3 1518 XCSE 20251222 10:00:05.259000
8 1518 XCSE 20251222 10:00:05.259000
21 1515 XCSE 20251222 10:02:49.291000
21 1515 XCSE 20251222 10:03:33.565000
11 1514 XCSE 20251222 10:08:46.284000
11 1514 XCSE 20251222 10:08:46.284000
3 1514 XCSE 20251222 10:08:46.284000
7 1514 XCSE 20251222 10:08:46.284000
11 1513 XCSE 20251222 10:14:12.082000
10 1513 XCSE 20251222 10:14:12.082000
4 1512 XCSE 20251222 10:17:08.673000
7 1512 XCSE 20251222 10:19:01.586000
4 1512 XCSE 20251222 10:19:01.586000
61 1515 XCSE 20251222 10:29:05.136000
11 1515 XCSE 20251222 10:29:13.824000
11 1515 XCSE 20251222 10:30:38.116000
11 1512 XCSE 20251222 10:35:15.186000
10 1512 XCSE 20251222 10:35:15.186000
20 1511 XCSE 20251222 10:36:40.943000
12 1513 XCSE 20251222 10:52:32.535000
19 1513 XCSE 20251222 10:52:32.535000
4 1511 XCSE 20251222 10:53:59.715000
33 1510 XCSE 20251222 10:56:03.982000
3 1513 XCSE 20251222 11:19:25.172000
99 1513 XCSE 20251222 11:20:28.053000
22 1514 XCSE 20251222 11:32:55.104000
11 1511 XCSE 20251222 11:47:45.085000
10 1511 XCSE 20251222 11:47:45.085000
10 1511 XCSE 20251222 11:47:45.085000
10 1511 XCSE 20251222 11:47:45.085000
10 1511 XCSE 20251222 11:47:45.085000
10 1511 XCSE 20251222 11:47:45.085000
31 1509 XCSE 20251222 11:59:22.829000
8 1509 XCSE 20251222 11:59:22.829000
21 1511 XCSE 20251222 12:11:55.821000
10 1511 XCSE 20251222 12:11:55.821000
51 1512 XCSE 20251222 12:18:38.404000
1 1513 XCSE 20251222 12:32:05.701000
10 1513 XCSE 20251222 12:32:05.701000
10 1513 XCSE 20251222 12:32:05.701000
14 1512 XCSE 20251222 12:35:28.855000
8 1512 XCSE 20251222 12:43:51.507000
11 1512 XCSE 20251222 12:43:51.507000
10 1512 XCSE 20251222 12:43:51.507000
4 1512 XCSE 20251222 12:43:51.507000
1 1512 XCSE 20251222 12:43:51.507000
9 1512 XCSE 20251222 12:50:02.073000
13 1512 XCSE 20251222 12:50:02.073000
6 1512 XCSE 20251222 12:50:02.073000
5 1512 XCSE 20251222 12:50:27.691000
1 1512 XCSE 20251222 12:50:27.691000
16 1512 XCSE 20251222 13:01:44.196000
6 1512 XCSE 20251222 13:01:44.196000
11 1512 XCSE 20251222 13:01:44.196000
10 1512 XCSE 20251222 13:01:44.196000
31 1511 XCSE 20251222 13:08:00.017000
20 1511 XCSE 20251222 13:18:51.405000
21 1511 XCSE 20251222 13:51:29.880000
10 1511 XCSE 20251222 13:51:29.880000
10 1511 XCSE 20251222 13:51:29.880000
33 1511 XCSE 20251222 13:53:11.349000
6 1511 XCSE 20251222 13:53:11.349000
5 1511 XCSE 20251222 13:53:46.942000
6 1511 XCSE 20251222 13:59:11.728000
5 1511 XCSE 20251222 13:59:11.728000
2 1511 XCSE 20251222 13:59:11.728000
32 1511 XCSE 20251222 14:06:35.540000
66 1511 XCSE 20251222 14:33:03.087000
31 1509 XCSE 20251222 14:35:36.097000
11 1508 XCSE 20251222 14:37:50.378000
10 1508 XCSE 20251222 14:37:50.378000
11 1506 XCSE 20251222 14:57:53.467000
10 1506 XCSE 20251222 15:00:27.330000
1 1506 XCSE 20251222 15:00:27.330000
10 1506 XCSE 20251222 15:00:27.330000
11 1506 XCSE 20251222 15:00:27.330000
21 1508 XCSE 20251222 15:01:48.369000
21 1507 XCSE 20251222 15:04:45.025000
21 1509 XCSE 20251222 15:11:22.124000
21 1509 XCSE 20251222 15:13:30.139000
10 1508 XCSE 20251222 15:15:20.608000
11 1508 XCSE 20251222 15:15:20.608000
11 1508 XCSE 20251222 15:26:04.213000
13 1509 XCSE 20251222 15:34:42.721000
18 1509 XCSE 20251222 15:34:42.721000
7 1511 XCSE 20251222 15:48:40.835000
22 1510 XCSE 20251222 15:56:19.203000
13 1510 XCSE 20251222 16:00:00.443000
34 1510 XCSE 20251222 16:00:05.566000
32 1510 XCSE 20251222 16:00:37.215000
9 1510 XCSE 20251222 16:01:15.456000
21 1509 XCSE 20251222 16:03:16.133000
22 1512 XCSE 20251222 16:11:00.839000
11 1512 XCSE 20251222 16:11:00.839000
2 1512 XCSE 20251222 16:11:00.846000
22 1512 XCSE 20251222 16:11:00.856000
9 1512 XCSE 20251222 16:11:00.856000
24 1512 XCSE 20251222 16:11:24.881000
9 1512 XCSE 20251222 16:11:24.881000
33 1511 XCSE 20251222 16:13:48.472000
11 1511 XCSE 20251222 16:13:48.472000
9 1511 XCSE 20251222 16:14:44.851952
1 1511 XCSE 20251222 16:14:44.852007
6 1511 XCSE 20251222 16:14:44.871430
257 1511 XCSE 20251222 16:14:46.191301
11 1522 XCSE 20251223 9:06:00.011000
11 1518 XCSE 20251223 9:06:24.789000
11 1518 XCSE 20251223 9:06:24.789000
22 1517 XCSE 20251223 9:11:43.349000
11 1517 XCSE 20251223 9:11:43.349000
21 1516 XCSE 20251223 9:17:47.333000
11 1523 XCSE 20251223 9:20:23.445000
11 1523 XCSE 20251223 9:21:51.131000
11 1523 XCSE 20251223 9:28:58.992000
11 1522 XCSE 20251223 9:28:59.011000
11 1520 XCSE 20251223 9:36:08.894000
10 1520 XCSE 20251223 9:36:08.894000
6 1518 XCSE 20251223 9:38:44.891000
5 1518 XCSE 20251223 9:38:44.911000
11 1518 XCSE 20251223 9:38:44.911000
6 1518 XCSE 20251223 9:38:44.911000
11 1515 XCSE 20251223 9:49:55.368000
10 1515 XCSE 20251223 9:49:55.368000
21 1513 XCSE 20251223 9:55:16.759000
5 1511 XCSE 20251223 10:07:02.650000
21 1514 XCSE 20251223 10:08:26.562000
6 1518 XCSE 20251223 10:16:20.189000
10 1518 XCSE 20251223 10:16:20.189000
5 1518 XCSE 20251223 10:17:40.030000
6 1518 XCSE 20251223 10:17:40.030000
5 1518 XCSE 20251223 10:19:42.190000
1 1518 XCSE 20251223 10:21:12.386000
1 1518 XCSE 20251223 10:21:12.386000
21 1515 XCSE 20251223 10:21:30.088000
13 1514 XCSE 20251223 10:23:51.612000
8 1514 XCSE 20251223 10:23:54.100000
13 1514 XCSE 20251223 10:23:54.100000
11 1513 XCSE 20251223 10:24:47.141000
31 1512 XCSE 20251223 10:40:21.185000
10 1512 XCSE 20251223 10:40:21.185000
42 1517 XCSE 20251223 10:46:19.556000
10 1517 XCSE 20251223 10:46:19.556000
11 1517 XCSE 20251223 10:46:19.556000
11 1516 XCSE 20251223 11:00:26.528000
11 1515 XCSE 20251223 11:00:29.479000
11 1515 XCSE 20251223 11:00:29.479000
31 1519 XCSE 20251223 11:02:58.614000
31 1517 XCSE 20251223 11:07:22.735000
11 1517 XCSE 20251223 11:07:22.735000
10 1517 XCSE 20251223 11:07:22.735000
11 1517 XCSE 20251223 11:15:39.294000
8 1517 XCSE 20251223 11:21:33.471000
31 1517 XCSE 20251223 11:23:17.181000
21 1516 XCSE 20251223 11:30:31.056000
10 1516 XCSE 20251223 11:30:31.056000
1 1515 XCSE 20251223 11:47:41.595000
21 1515 XCSE 20251223 11:59:26.879000
2 1515 XCSE 20251223 11:59:26.879000
9 1515 XCSE 20251223 11:59:29.885000
1 1515 XCSE 20251223 11:59:29.885000
9 1515 XCSE 20251223 11:59:29.885000
13 1515 XCSE 20251223 11:59:29.885000
2 1514 XCSE 20251223 12:03:04.638000
31 1517 XCSE 20251223 12:24:00.249000
10 1517 XCSE 20251223 12:24:00.249000
10 1517 XCSE 20251223 12:24:00.249000
41 1516 XCSE 20251223 12:34:04.928000
11 1516 XCSE 20251223 12:34:04.928000
55 1516 XCSE 20251223 12:45:37.314000
11 1512 XCSE 20251223 13:13:37.185000
10 1512 XCSE 20251223 13:13:37.185000
10 1512 XCSE 20251223 13:13:37.185000
10 1512 XCSE 20251223 13:13:37.185000
10 1512 XCSE 20251223 13:13:37.185000
31 1516 XCSE 20251223 14:18:39.499000
32 1516 XCSE 20251223 14:20:19.476000
10 1516 XCSE 20251223 14:22:29.481000
13 1515 XCSE 20251223 14:24:33.601000
19 1515 XCSE 20251223 14:24:33.601000
65 1517 XCSE 20251223 14:29:54.775000
54 1517 XCSE 20251223 14:29:57.108000
44 1515 XCSE 20251223 14:35:39.871000
11 1514 XCSE 20251223 14:48:15.331000
31 1514 XCSE 20251223 14:53:58.185000
8 1516 XCSE 20251223 15:03:51.159000
1 1519 XCSE 20251223 15:14:50.488000
2 1519 XCSE 20251223 15:14:52.651000
1 1519 XCSE 20251223 15:16:33.164000
33 1520 XCSE 20251223 15:25:17.782000
1 1523 XCSE 20251223 15:35:19.034000
44 1522 XCSE 20251223 15:37:30.187000
10 1522 XCSE 20251223 15:37:30.187000
11 1522 XCSE 20251223 15:37:30.187000
33 1522 XCSE 20251223 15:37:30.187000
29 1523 XCSE 20251223 15:37:36.556000
53 1523 XCSE 20251223 15:37:36.556000
169 1523 XCSE 20251223 15:37:44.364000
63 1524 XCSE 20251223 15:41:28.691000
43 1525 XCSE 20251223 15:46:53.974000
11 1525 XCSE 20251223 15:46:53.989000
11 1525 XCSE 20251223 15:47:11.478000
11 1524 XCSE 20251223 15:48:00.427000
10 1524 XCSE 20251223 15:48:00.427000
1 1523 XCSE 20251223 15:49:21.710000
14 1523 XCSE 20251223 15:50:45.532424
1 1525 XCSE 20251223 15:53:13.051215
1 1525 XCSE 20251223 15:53:13.051215
9 1525 XCSE 20251223 15:53:13.051215
22 1525 XCSE 20251223 15:53:13.051215
182 1525 XCSE 20251223 15:53:13.051257


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 52

MENAFN29122025004107003653ID1110533611



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story
Search