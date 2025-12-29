Share Buyback Programme - Week 52
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|625,777
|1,427.85
|893,514,549
|22 December 2025
|2,000
|1,512.00
|3,024,000
|23 December 2025
|2,000
|1,518.99
|3,037,980
|24 December 2025
|25 December 2025
|26 December 2025
|Total under the share buyback programme
|629,777
|1,428.40
|899,576,529
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|1,043,977
|1,340.61
|1,399,565,235
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,043,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.11 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|1
|1519
|XCSE
|20251222 9:08:35.096000
|66
|1520
|XCSE
|20251222 9:10:53.542000
|11
|1521
|XCSE
|20251222 9:18:06.711000
|11
|1521
|XCSE
|20251222 9:18:50.940000
|11
|1521
|XCSE
|20251222 9:28:50.197000
|1
|1519
|XCSE
|20251222 9:34:30.174000
|10
|1519
|XCSE
|20251222 9:34:30.174000
|10
|1519
|XCSE
|20251222 9:34:30.174000
|11
|1517
|XCSE
|20251222 9:36:00.271000
|6
|1519
|XCSE
|20251222 9:42:23.545000
|5
|1519
|XCSE
|20251222 9:42:23.545000
|11
|1519
|XCSE
|20251222 9:42:23.565000
|11
|1518
|XCSE
|20251222 9:42:49.080000
|4
|1517
|XCSE
|20251222 9:46:50.145000
|7
|1517
|XCSE
|20251222 9:49:09.852000
|4
|1517
|XCSE
|20251222 9:49:09.852000
|1
|1518
|XCSE
|20251222 9:55:44.252000
|3
|1518
|XCSE
|20251222 9:55:44.252000
|8
|1518
|XCSE
|20251222 10:00:00.169000
|3
|1518
|XCSE
|20251222 10:00:05.259000
|8
|1518
|XCSE
|20251222 10:00:05.259000
|21
|1515
|XCSE
|20251222 10:02:49.291000
|21
|1515
|XCSE
|20251222 10:03:33.565000
|11
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|11
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|3
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|7
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|11
|1513
|XCSE
|20251222 10:14:12.082000
|10
|1513
|XCSE
|20251222 10:14:12.082000
|4
|1512
|XCSE
|20251222 10:17:08.673000
|7
|1512
|XCSE
|20251222 10:19:01.586000
|4
|1512
|XCSE
|20251222 10:19:01.586000
|61
|1515
|XCSE
|20251222 10:29:05.136000
|11
|1515
|XCSE
|20251222 10:29:13.824000
|11
|1515
|XCSE
|20251222 10:30:38.116000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 10:35:15.186000
|10
|1512
|XCSE
|20251222 10:35:15.186000
|20
|1511
|XCSE
|20251222 10:36:40.943000
|12
|1513
|XCSE
|20251222 10:52:32.535000
|19
|1513
|XCSE
|20251222 10:52:32.535000
|4
|1511
|XCSE
|20251222 10:53:59.715000
|33
|1510
|XCSE
|20251222 10:56:03.982000
|3
|1513
|XCSE
|20251222 11:19:25.172000
|99
|1513
|XCSE
|20251222 11:20:28.053000
|22
|1514
|XCSE
|20251222 11:32:55.104000
|11
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|31
|1509
|XCSE
|20251222 11:59:22.829000
|8
|1509
|XCSE
|20251222 11:59:22.829000
|21
|1511
|XCSE
|20251222 12:11:55.821000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 12:11:55.821000
|51
|1512
|XCSE
|20251222 12:18:38.404000
|1
|1513
|XCSE
|20251222 12:32:05.701000
|10
|1513
|XCSE
|20251222 12:32:05.701000
|10
|1513
|XCSE
|20251222 12:32:05.701000
|14
|1512
|XCSE
|20251222 12:35:28.855000
|8
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|10
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|4
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|1
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|9
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:02.073000
|13
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:02.073000
|6
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:02.073000
|5
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:27.691000
|1
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:27.691000
|16
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|6
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|10
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|31
|1511
|XCSE
|20251222 13:08:00.017000
|20
|1511
|XCSE
|20251222 13:18:51.405000
|21
|1511
|XCSE
|20251222 13:51:29.880000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 13:51:29.880000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 13:51:29.880000
|33
|1511
|XCSE
|20251222 13:53:11.349000
|6
|1511
|XCSE
|20251222 13:53:11.349000
|5
|1511
|XCSE
|20251222 13:53:46.942000
|6
|1511
|XCSE
|20251222 13:59:11.728000
|5
|1511
|XCSE
|20251222 13:59:11.728000
|2
|1511
|XCSE
|20251222 13:59:11.728000
|32
|1511
|XCSE
|20251222 14:06:35.540000
|66
|1511
|XCSE
|20251222 14:33:03.087000
|31
|1509
|XCSE
|20251222 14:35:36.097000
|11
|1508
|XCSE
|20251222 14:37:50.378000
|10
|1508
|XCSE
|20251222 14:37:50.378000
|11
|1506
|XCSE
|20251222 14:57:53.467000
|10
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|1
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|10
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|11
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|21
|1508
|XCSE
|20251222 15:01:48.369000
|21
|1507
|XCSE
|20251222 15:04:45.025000
|21
|1509
|XCSE
|20251222 15:11:22.124000
|21
|1509
|XCSE
|20251222 15:13:30.139000
|10
|1508
|XCSE
|20251222 15:15:20.608000
|11
|1508
|XCSE
|20251222 15:15:20.608000
|11
|1508
|XCSE
|20251222 15:26:04.213000
|13
|1509
|XCSE
|20251222 15:34:42.721000
|18
|1509
|XCSE
|20251222 15:34:42.721000
|7
|1511
|XCSE
|20251222 15:48:40.835000
|22
|1510
|XCSE
|20251222 15:56:19.203000
|13
|1510
|XCSE
|20251222 16:00:00.443000
|34
|1510
|XCSE
|20251222 16:00:05.566000
|32
|1510
|XCSE
|20251222 16:00:37.215000
|9
|1510
|XCSE
|20251222 16:01:15.456000
|21
|1509
|XCSE
|20251222 16:03:16.133000
|22
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.839000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.839000
|2
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.846000
|22
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.856000
|9
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.856000
|24
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:24.881000
|9
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:24.881000
|33
|1511
|XCSE
|20251222 16:13:48.472000
|11
|1511
|XCSE
|20251222 16:13:48.472000
|9
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:44.851952
|1
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:44.852007
|6
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:44.871430
|257
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:46.191301
|11
|1522
|XCSE
|20251223 9:06:00.011000
|11
|1518
|XCSE
|20251223 9:06:24.789000
|11
|1518
|XCSE
|20251223 9:06:24.789000
|22
|1517
|XCSE
|20251223 9:11:43.349000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 9:11:43.349000
|21
|1516
|XCSE
|20251223 9:17:47.333000
|11
|1523
|XCSE
|20251223 9:20:23.445000
|11
|1523
|XCSE
|20251223 9:21:51.131000
|11
|1523
|XCSE
|20251223 9:28:58.992000
|11
|1522
|XCSE
|20251223 9:28:59.011000
|11
|1520
|XCSE
|20251223 9:36:08.894000
|10
|1520
|XCSE
|20251223 9:36:08.894000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.891000
|5
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.911000
|11
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.911000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.911000
|11
|1515
|XCSE
|20251223 9:49:55.368000
|10
|1515
|XCSE
|20251223 9:49:55.368000
|21
|1513
|XCSE
|20251223 9:55:16.759000
|5
|1511
|XCSE
|20251223 10:07:02.650000
|21
|1514
|XCSE
|20251223 10:08:26.562000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 10:16:20.189000
|10
|1518
|XCSE
|20251223 10:16:20.189000
|5
|1518
|XCSE
|20251223 10:17:40.030000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 10:17:40.030000
|5
|1518
|XCSE
|20251223 10:19:42.190000
|1
|1518
|XCSE
|20251223 10:21:12.386000
|1
|1518
|XCSE
|20251223 10:21:12.386000
|21
|1515
|XCSE
|20251223 10:21:30.088000
|13
|1514
|XCSE
|20251223 10:23:51.612000
|8
|1514
|XCSE
|20251223 10:23:54.100000
|13
|1514
|XCSE
|20251223 10:23:54.100000
|11
|1513
|XCSE
|20251223 10:24:47.141000
|31
|1512
|XCSE
|20251223 10:40:21.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 10:40:21.185000
|42
|1517
|XCSE
|20251223 10:46:19.556000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 10:46:19.556000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 10:46:19.556000
|11
|1516
|XCSE
|20251223 11:00:26.528000
|11
|1515
|XCSE
|20251223 11:00:29.479000
|11
|1515
|XCSE
|20251223 11:00:29.479000
|31
|1519
|XCSE
|20251223 11:02:58.614000
|31
|1517
|XCSE
|20251223 11:07:22.735000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 11:07:22.735000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 11:07:22.735000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 11:15:39.294000
|8
|1517
|XCSE
|20251223 11:21:33.471000
|31
|1517
|XCSE
|20251223 11:23:17.181000
|21
|1516
|XCSE
|20251223 11:30:31.056000
|10
|1516
|XCSE
|20251223 11:30:31.056000
|1
|1515
|XCSE
|20251223 11:47:41.595000
|21
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:26.879000
|2
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:26.879000
|9
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|1
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|9
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|13
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|2
|1514
|XCSE
|20251223 12:03:04.638000
|31
|1517
|XCSE
|20251223 12:24:00.249000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 12:24:00.249000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 12:24:00.249000
|41
|1516
|XCSE
|20251223 12:34:04.928000
|11
|1516
|XCSE
|20251223 12:34:04.928000
|55
|1516
|XCSE
|20251223 12:45:37.314000
|11
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|31
|1516
|XCSE
|20251223 14:18:39.499000
|32
|1516
|XCSE
|20251223 14:20:19.476000
|10
|1516
|XCSE
|20251223 14:22:29.481000
|13
|1515
|XCSE
|20251223 14:24:33.601000
|19
|1515
|XCSE
|20251223 14:24:33.601000
|65
|1517
|XCSE
|20251223 14:29:54.775000
|54
|1517
|XCSE
|20251223 14:29:57.108000
|44
|1515
|XCSE
|20251223 14:35:39.871000
|11
|1514
|XCSE
|20251223 14:48:15.331000
|31
|1514
|XCSE
|20251223 14:53:58.185000
|8
|1516
|XCSE
|20251223 15:03:51.159000
|1
|1519
|XCSE
|20251223 15:14:50.488000
|2
|1519
|XCSE
|20251223 15:14:52.651000
|1
|1519
|XCSE
|20251223 15:16:33.164000
|33
|1520
|XCSE
|20251223 15:25:17.782000
|1
|1523
|XCSE
|20251223 15:35:19.034000
|44
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|10
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|11
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|33
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|29
|1523
|XCSE
|20251223 15:37:36.556000
|53
|1523
|XCSE
|20251223 15:37:36.556000
|169
|1523
|XCSE
|20251223 15:37:44.364000
|63
|1524
|XCSE
|20251223 15:41:28.691000
|43
|1525
|XCSE
|20251223 15:46:53.974000
|11
|1525
|XCSE
|20251223 15:46:53.989000
|11
|1525
|XCSE
|20251223 15:47:11.478000
|11
|1524
|XCSE
|20251223 15:48:00.427000
|10
|1524
|XCSE
|20251223 15:48:00.427000
|1
|1523
|XCSE
|20251223 15:49:21.710000
|14
|1523
|XCSE
|20251223 15:50:45.532424
|1
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|1
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|9
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|22
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|182
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051257
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 52
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment