Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
BNP Paribas Share Buyback Programme - Declaration Of Transactions In Own Shares From December 8, 2025 To December 12, 2025


2025-12-15 12:16:20
BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares
from December 8, 2025 to December 12, 2025

PRESS RELEASE

Paris, 15 December 2025

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code)
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 49 511 76.0187 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 216 809 76.0089 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 30 327 76.0062 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 08/12/2025 FR0000131104 458 353 76.0990 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 49 680 77.5152 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 239 458 77.5142 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 32 091 77.5139 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 09/12/2025 FR0000131104 428 771 77.5105 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 50 172 77.5062 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 251 707 77.3977 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 33 546 77.4485 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 10/12/2025 FR0000131104 401 575 77.4135 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 49 038 78.0634 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 194 249 77.9729 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 32 670 78.0361 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/12/2025 FR0000131104 351 043 78.0442 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 15 000 79.6561 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 150 000 79.5889 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 15 000 79.6956 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/12/2025 FR0000131104 451 088 79.5304 XPAR
* Four-digit rounding after the decimal TOTAL 3 500 088 77.6388

As of 12 December 2025 included, BNP Paribas purchased 12,134,602 shares for a total consideration of EUR 906.6 million.

Attachment

  • Share buyback - declaration of transactions in own shares from 8 December 2025 to 12 December 2025

