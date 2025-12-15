Share Buyback Programme - Week 50
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|589,777
|1,426.26
|841,177,264
|8 December 2025
|4,500
|1,431.65
|6,442,425
|9 December 2025
|4,500
|1,432.97
|6,448,365
|10 December 2025
|4,500
|1,442.52
|6,491,340
|11 December 2025
|4,500
|1,456.49
|6,554,205
|12 December 2025
|4,500
|1,445.67
|6,505,515
|Total under the share buyback programme
|612,277
|1,426.84
|873,619,114
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|1,026,477
|1,338.18
|1,373,607,820
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,026,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.04 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|10
|1439
|XCSE
|20251208 9:00:27.927000
|5
|1444
|XCSE
|20251208 9:10:02.536000
|9
|1444
|XCSE
|20251208 9:10:02.536000
|11
|1443
|XCSE
|20251208 9:12:30.508000
|11
|1439
|XCSE
|20251208 9:14:47.175000
|10
|1439
|XCSE
|20251208 9:14:47.175000
|8
|1431
|XCSE
|20251208 9:37:19.925000
|3
|1431
|XCSE
|20251208 9:37:19.925000
|5
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.512000
|5
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.530000
|1
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.530000
|5
|1430
|XCSE
|20251208 9:38:01.530000
|11
|1429
|XCSE
|20251208 9:38:01.551000
|11
|1431
|XCSE
|20251208 9:42:54.783000
|11
|1430
|XCSE
|20251208 9:50:36.710000
|19
|1430
|XCSE
|20251208 9:50:36.732000
|11
|1428
|XCSE
|20251208 9:51:39.451000
|11
|1428
|XCSE
|20251208 9:52:33.099000
|41
|1430
|XCSE
|20251208 9:54:13.115000
|21
|1429
|XCSE
|20251208 9:55:53.514000
|21
|1429
|XCSE
|20251208 9:56:52.042000
|21
|1429
|XCSE
|20251208 10:00:24.910000
|11
|1428
|XCSE
|20251208 10:01:32.621000
|9
|1427
|XCSE
|20251208 10:02:58.262000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:09:37.097000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:17:49.226000
|25
|1428
|XCSE
|20251208 10:25:37.286000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:30:00.189000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:30:05.153000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:30:22.844000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:35:27.211000
|11
|1426
|XCSE
|20251208 10:35:27.211000
|11
|1427
|XCSE
|20251208 10:37:04.005000
|400
|1427
|XCSE
|20251208 10:43:17.494748
|127
|1436
|XCSE
|20251208 11:50:28.907597
|500
|1439
|XCSE
|20251208 12:36:03.972663
|173
|1436
|XCSE
|20251208 12:49:36.611561
|66
|1434
|XCSE
|20251208 13:08:45.703646
|68
|1434
|XCSE
|20251208 13:10:40.978906
|166
|1434
|XCSE
|20251208 13:11:28.861675
|4
|1434
|XCSE
|20251208 14:48:28.542743
|11
|1434
|XCSE
|20251208 15:11:19.509358
|6
|1434
|XCSE
|20251208 15:14:55.047775
|19
|1434
|XCSE
|20251208 15:18:53.751004
|360
|1434
|XCSE
|20251208 15:22:32.992218
|5
|1428
|XCSE
|20251208 15:46:21.515784
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:49:13.551785
|12
|1428
|XCSE
|20251208 15:49:16.618249
|10
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:08.515795
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:33.545120
|15
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:36.509944
|13
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:50.993053
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:54.508680
|19
|1428
|XCSE
|20251208 15:51:54.532268
|13
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:33.760679
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:35.509451
|15
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:38.438066
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:40.520476
|16
|1428
|XCSE
|20251208 15:52:43.508704
|4
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:02.515793
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:04.783904
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:06.539942
|16
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:10.192611
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:11.797453
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:13.512085
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:15.759669
|13
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:21.777487
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:23.508714
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:25.508202
|11
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:27.508744
|12
|1428
|XCSE
|20251208 15:53:27.532873
|2
|1430
|XCSE
|20251208 16:18:45.511621
|398
|1430
|XCSE
|20251208 16:23:59.548384
|161
|1430
|XCSE
|20251208 16:30:14.525779
|239
|1430
|XCSE
|20251208 16:30:14.525797
|400
|1430
|XCSE
|20251208 16:31:04.055121
|700
|1430
|XCSE
|20251208 16:33:27.354986
|56
|1434
|XCSE
|20251209 9:01:15.183757
|144
|1434
|XCSE
|20251209 9:01:15.183760
|8
|1436
|XCSE
|20251209 9:30:24.444710
|292
|1436
|XCSE
|20251209 9:30:24.444745
|129
|1433
|XCSE
|20251209 9:43:49.067783
|200
|1444
|XCSE
|20251209 10:17:25.836045
|271
|1438
|XCSE
|20251209 12:07:00.452785
|200
|1438
|XCSE
|20251209 12:12:39.443145
|200
|1434
|XCSE
|20251209 13:15:31.278910
|10
|1435
|XCSE
|20251209 13:16:56.953000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 13:33:28.419472
|11
|1435
|XCSE
|20251209 13:37:26.420312
|29
|1436
|XCSE
|20251209 13:40:59.018000
|43
|1436
|XCSE
|20251209 13:46:27.363000
|5
|1435
|XCSE
|20251209 13:53:46.314922
|2
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:13.648000
|15
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:13.648000
|1
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:13.648000
|1
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:21.247000
|13
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:30.771000
|1
|1437
|XCSE
|20251209 13:56:42.530000
|22
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|10
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090000
|73
|1435
|XCSE
|20251209 14:07:15.090742
|8
|1435
|XCSE
|20251209 14:15:59.419000
|3
|1435
|XCSE
|20251209 14:18:43.573000
|8
|1435
|XCSE
|20251209 14:18:43.573000
|61
|1434
|XCSE
|20251209 14:18:43.573910
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:23:19.984000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:24:02.412000
|5
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|10
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|31
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|11
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|16
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.395000
|11
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.397000
|22
|1436
|XCSE
|20251209 14:24:27.417000
|11
|1436
|XCSE
|20251209 14:28:03.421000
|11
|1435
|XCSE
|20251209 14:28:04.618000
|54
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:06.145000
|10
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:06.145000
|339
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:06.145920
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:28.652000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.633000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.636000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.637000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:46.652000
|11
|1434
|XCSE
|20251209 14:28:48.598000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:28:53.013000
|11
|1433
|XCSE
|20251209 14:29:14.599000
|11
|1433
|XCSE
|20251209 14:29:14.600000
|21
|1432
|XCSE
|20251209 14:29:42.978000
|22
|1430
|XCSE
|20251209 14:30:08.036000
|22
|1432
|XCSE
|20251209 14:30:56.785000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:30:56.786000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:30:57.717000
|11
|1432
|XCSE
|20251209 14:31:08.522000
|21
|1430
|XCSE
|20251209 14:31:46.362000
|15
|1429
|XCSE
|20251209 14:32:39.241000
|21
|1431
|XCSE
|20251209 14:32:39.250000
|11
|1431
|XCSE
|20251209 14:32:39.263000
|6
|1429
|XCSE
|20251209 14:32:56.318000
|15
|1429
|XCSE
|20251209 14:32:56.318000
|21
|1430
|XCSE
|20251209 14:33:23.484000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 14:33:23.504000
|22
|1429
|XCSE
|20251209 14:34:31.864000
|22
|1429
|XCSE
|20251209 14:34:57.441000
|11
|1429
|XCSE
|20251209 14:36:57.621000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 14:39:35.717000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 14:39:35.717000
|22
|1430
|XCSE
|20251209 14:41:18.061000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 14:44:28.375000
|10
|1428
|XCSE
|20251209 14:44:28.375000
|22
|1428
|XCSE
|20251209 14:44:56.067000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 14:45:23.561000
|8
|1429
|XCSE
|20251209 14:47:36.028000
|14
|1429
|XCSE
|20251209 14:47:55.825000
|8
|1429
|XCSE
|20251209 14:47:55.825000
|22
|1430
|XCSE
|20251209 14:49:54.711000
|18
|1428
|XCSE
|20251209 15:08:29.443000
|4
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|11
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|10
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|8
|1428
|XCSE
|20251209 15:09:08.419000
|74
|1430
|XCSE
|20251209 15:22:46.202000
|62
|1429
|XCSE
|20251209 15:23:11.106000
|41
|1428
|XCSE
|20251209 15:29:21.384000
|10
|1429
|XCSE
|20251209 15:30:47.419000
|1
|1429
|XCSE
|20251209 15:30:47.419000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 15:31:45.915000
|32
|1429
|XCSE
|20251209 15:32:18.500000
|13
|1430
|XCSE
|20251209 15:33:57.906000
|10
|1430
|XCSE
|20251209 15:33:57.906000
|11
|1430
|XCSE
|20251209 15:33:57.906000
|27
|1430
|XCSE
|20251209 15:36:05.973000
|1
|1428
|XCSE
|20251209 15:40:16.204000
|55
|1430
|XCSE
|20251209 15:53:00.421000
|53
|1430
|XCSE
|20251209 15:58:05.160000
|51
|1430
|XCSE
|20251209 16:02:50.426000
|30
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|11
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|1
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|10
|1428
|XCSE
|20251209 16:05:58.777000
|44
|1428
|XCSE
|20251209 16:07:41.536000
|44
|1428
|XCSE
|20251209 16:07:41.538000
|22
|1429
|XCSE
|20251209 16:10:19.823000
|11
|1429
|XCSE
|20251209 16:10:19.824000
|11
|1429
|XCSE
|20251209 16:10:19.826000
|21
|1428
|XCSE
|20251209 16:15:15.094000
|21
|1429
|XCSE
|20251209 16:15:53.296000
|7
|1429
|XCSE
|20251209 16:15:53.301000
|14
|1429
|XCSE
|20251209 16:15:53.301000
|58
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.794211
|483
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.897909
|63
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.897934
|191
|1429
|XCSE
|20251209 16:28:59.897936
|11
|1423
|XCSE
|20251210 9:02:03.942000
|21
|1418
|XCSE
|20251210 9:08:50.065000
|21
|1421
|XCSE
|20251210 9:09:56.265000
|21
|1423
|XCSE
|20251210 9:20:17.947000
|300
|1423
|XCSE
|20251210 9:31:31.549046
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:01:10.202521
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:02:25.676266
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:04:11.094164
|2
|1425
|XCSE
|20251210 10:05:41.379382
|292
|1425
|XCSE
|20251210 10:10:27.126934
|21
|1426
|XCSE
|20251210 10:30:05.052614
|279
|1426
|XCSE
|20251210 10:32:40.286639
|102
|1433
|XCSE
|20251210 11:30:30.736406
|198
|1433
|XCSE
|20251210 11:33:16.085577
|300
|1437
|XCSE
|20251210 11:48:24.496347
|300
|1440
|XCSE
|20251210 13:54:44.815362
|33
|1444
|XCSE
|20251210 15:19:27.570474
|267
|1444
|XCSE
|20251210 15:19:27.734813
|108
|1442
|XCSE
|20251210 15:23:56.728399
|418
|1452
|XCSE
|20251210 15:58:09.279213
|300
|1452
|XCSE
|20251210 16:00:53.716071
|5
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:39.902681
|56
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:39.925996
|490
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:45.111378
|949
|1453
|XCSE
|20251210 16:42:45.111418
|10
|1455
|XCSE
|20251211 9:02:52.202000
|12
|1461
|XCSE
|20251211 9:09:30.168000
|22
|1459
|XCSE
|20251211 9:09:30.188000
|11
|1460
|XCSE
|20251211 9:18:20.652000
|10
|1460
|XCSE
|20251211 9:18:20.652000
|21
|1463
|XCSE
|20251211 9:27:53.996000
|12
|1462
|XCSE
|20251211 9:28:43.469000
|22
|1461
|XCSE
|20251211 9:31:30.902000
|11
|1460
|XCSE
|20251211 9:33:51.512000
|8
|1459
|XCSE
|20251211 9:34:56.512000
|300
|1461
|XCSE
|20251211 9:55:25.199135
|200
|1458
|XCSE
|20251211 10:27:47.570487
|17
|1457
|XCSE
|20251211 11:11:51.484670
|200
|1457
|XCSE
|20251211 11:11:51.484713
|33
|1457
|XCSE
|20251211 11:11:51.484731
|1
|1459
|XCSE
|20251211 12:37:52.192494
|399
|1459
|XCSE
|20251211 12:45:24.067267
|9
|1455
|XCSE
|20251211 12:59:53.560115
|10
|1455
|XCSE
|20251211 13:41:47.411799
|481
|1455
|XCSE
|20251211 13:41:47.411828
|3
|1454
|XCSE
|20251211 14:05:45.876373
|1
|1454
|XCSE
|20251211 14:05:45.876373
|158
|1454
|XCSE
|20251211 14:06:35.483970
|149
|1454
|XCSE
|20251211 14:06:35.483989
|69
|1453
|XCSE
|20251211 14:32:25.808744
|172
|1453
|XCSE
|20251211 14:33:25.185992
|59
|1453
|XCSE
|20251211 14:33:25.186045
|500
|1456
|XCSE
|20251211 14:53:54.641480
|56
|1457
|XCSE
|20251211 15:40:03.452519
|13
|1457
|XCSE
|20251211 15:40:03.452608
|214
|1457
|XCSE
|20251211 15:46:03.945898
|17
|1457
|XCSE
|20251211 15:46:14.485820
|600
|1456
|XCSE
|20251211 15:53:48.853339
|284
|1456
|XCSE
|20251211 16:14:41.595609
|172
|1456
|XCSE
|20251211 16:14:41.614830
|244
|1456
|XCSE
|20251211 16:14:41.614903
|6
|1468
|XCSE
|20251212 9:07:19.004000
|4
|1468
|XCSE
|20251212 9:07:19.004000
|11
|1468
|XCSE
|20251212 9:10:48.500000
|22
|1465
|XCSE
|20251212 9:10:53.556000
|22
|1466
|XCSE
|20251212 9:17:33.892000
|6
|1463
|XCSE
|20251212 9:18:01.579000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:30:05.574000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:30:05.574000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 9:32:53.409000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 9:37:12.621000
|11
|1468
|XCSE
|20251212 9:51:47.714000
|8
|1466
|XCSE
|20251212 9:55:43.557000
|21
|1466
|XCSE
|20251212 9:55:43.557000
|2
|1466
|XCSE
|20251212 9:55:43.557000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:56:39.910000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 9:56:39.910000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 10:03:46.542000
|41
|1468
|XCSE
|20251212 10:20:01.789000
|2
|1468
|XCSE
|20251212 10:20:01.789000
|11
|1468
|XCSE
|20251212 10:22:33.909000
|11
|1465
|XCSE
|20251212 10:34:11.618000
|11
|1465
|XCSE
|20251212 10:34:11.618000
|21
|1467
|XCSE
|20251212 10:41:28.358000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 10:55:08.194000
|10
|1466
|XCSE
|20251212 10:55:08.194000
|21
|1466
|XCSE
|20251212 10:55:39.162000
|1
|1466
|XCSE
|20251212 11:11:33.647000
|52
|1468
|XCSE
|20251212 11:12:58.844000
|10
|1468
|XCSE
|20251212 11:12:58.844000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 11:18:06.949000
|11
|1466
|XCSE
|20251212 11:18:06.949000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 11:22:33.228000
|11
|1464
|XCSE
|20251212 11:22:33.228000
|11
|1462
|XCSE
|20251212 11:31:31.792000
|10
|1462
|XCSE
|20251212 11:31:31.792000
|22
|1463
|XCSE
|20251212 11:51:10.198000
|8
|1467
|XCSE
|20251212 12:12:50.008000
|18
|1470
|XCSE
|20251212 12:20:54.351000
|65
|1467
|XCSE
|20251212 12:21:22.902000
|39
|1465
|XCSE
|20251212 12:22:48.930549
|11
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365000
|10
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365000
|208
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365776
|53
|1465
|XCSE
|20251212 12:32:08.365795
|1
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|7
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|3
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|10
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|11
|1463
|XCSE
|20251212 12:46:28.279000
|11
|1462
|XCSE
|20251212 12:59:33.999000
|11
|1462
|XCSE
|20251212 12:59:33.999000
|10
|1462
|XCSE
|20251212 12:59:33.999000
|11
|1461
|XCSE
|20251212 13:07:48.472000
|400
|1461
|XCSE
|20251212 13:07:48.472041
|21
|1458
|XCSE
|20251212 13:10:15.437000
|32
|1460
|XCSE
|20251212 13:18:20.186000
|19
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|1
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|2
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|11
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.064000
|21
|1460
|XCSE
|20251212 13:52:23.079000
|11
|1456
|XCSE
|20251212 14:07:11.915000
|10
|1456
|XCSE
|20251212 14:07:11.915000
|2
|1456
|XCSE
|20251212 14:07:11.915000
|42
|1457
|XCSE
|20251212 14:14:28.681000
|22
|1456
|XCSE
|20251212 14:23:25.955000
|11
|1456
|XCSE
|20251212 14:23:25.955000
|10
|1456
|XCSE
|20251212 14:23:25.955000
|32
|1454
|XCSE
|20251212 14:40:30.198000
|31
|1453
|XCSE
|20251212 14:56:41.105000
|22
|1453
|XCSE
|20251212 15:10:36.782000
|10
|1453
|XCSE
|20251212 15:10:36.782000
|22
|1452
|XCSE
|20251212 15:22:09.872000
|11
|1452
|XCSE
|20251212 15:22:09.872000
|35
|1452
|XCSE
|20251212 15:24:38.410064
|40
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136653
|201
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136696
|7
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136708
|8
|1452
|XCSE
|20251212 15:28:34.136717
|250
|1445
|XCSE
|20251212 15:42:23.611091
|9
|1446
|XCSE
|20251212 15:42:42.540930
|11
|1446
|XCSE
|20251212 15:42:42.540930
|230
|1446
|XCSE
|20251212 15:42:42.540954
|314
|1437
|XCSE
|20251212 16:10:09.726184
|86
|1437
|XCSE
|20251212 16:10:09.726215
|200
|1435
|XCSE
|20251212 16:15:33.892370
|94
|1427
|XCSE
|20251212 16:34:30.614572
|206
|1427
|XCSE
|20251212 16:34:30.614617
|3
|1428
|XCSE
|20251212 16:39:34.455149
|11
|1428
|XCSE
|20251212 16:39:38.353449
|11
|1428
|XCSE
|20251212 16:40:08.057886
|203
|1428
|XCSE
|20251212 16:40:30.975174
|172
|1428
|XCSE
|20251212 16:40:30.977318
|455
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.811920
|11
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.811920
|2
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.811920
|72
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.831806
|71
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.838052
|89
|1428
|XCSE
|20251212 16:42:20.838068
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 50
