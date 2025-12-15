Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Share Buyback Programme - Week 50


2025-12-15 03:45:57
Date 15 December 2025

Share buyback programme - week 50

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 589,777 1,426.26 841,177,264
8 December 2025 4,500 1,431.65 6,442,425
9 December 2025 4,500 1,432.97 6,448,365
10 December 2025 4,500 1,442.52 6,491,340
11 December 2025 4,500 1,456.49 6,554,205
12 December 2025 4,500 1,445.67 6,505,515
Total under the share buyback programme 612,277 1,426.84 873,619,114
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 1,026,477 1,338.18 1,373,607,820

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,026,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.04 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1439 XCSE 20251208 9:00:27.927000
5 1444 XCSE 20251208 9:10:02.536000
9 1444 XCSE 20251208 9:10:02.536000
11 1443 XCSE 20251208 9:12:30.508000
11 1439 XCSE 20251208 9:14:47.175000
10 1439 XCSE 20251208 9:14:47.175000
8 1431 XCSE 20251208 9:37:19.925000
3 1431 XCSE 20251208 9:37:19.925000
5 1430 XCSE 20251208 9:38:01.512000
5 1430 XCSE 20251208 9:38:01.530000
1 1430 XCSE 20251208 9:38:01.530000
5 1430 XCSE 20251208 9:38:01.530000
11 1429 XCSE 20251208 9:38:01.551000
11 1431 XCSE 20251208 9:42:54.783000
11 1430 XCSE 20251208 9:50:36.710000
19 1430 XCSE 20251208 9:50:36.732000
11 1428 XCSE 20251208 9:51:39.451000
11 1428 XCSE 20251208 9:52:33.099000
41 1430 XCSE 20251208 9:54:13.115000
21 1429 XCSE 20251208 9:55:53.514000
21 1429 XCSE 20251208 9:56:52.042000
21 1429 XCSE 20251208 10:00:24.910000
11 1428 XCSE 20251208 10:01:32.621000
9 1427 XCSE 20251208 10:02:58.262000
11 1427 XCSE 20251208 10:09:37.097000
11 1426 XCSE 20251208 10:17:49.226000
25 1428 XCSE 20251208 10:25:37.286000
11 1427 XCSE 20251208 10:30:00.189000
11 1427 XCSE 20251208 10:30:05.153000
11 1426 XCSE 20251208 10:30:22.844000
11 1426 XCSE 20251208 10:35:27.211000
11 1426 XCSE 20251208 10:35:27.211000
11 1427 XCSE 20251208 10:37:04.005000
400 1427 XCSE 20251208 10:43:17.494748
127 1436 XCSE 20251208 11:50:28.907597
500 1439 XCSE 20251208 12:36:03.972663
173 1436 XCSE 20251208 12:49:36.611561
66 1434 XCSE 20251208 13:08:45.703646
68 1434 XCSE 20251208 13:10:40.978906
166 1434 XCSE 20251208 13:11:28.861675
4 1434 XCSE 20251208 14:48:28.542743
11 1434 XCSE 20251208 15:11:19.509358
6 1434 XCSE 20251208 15:14:55.047775
19 1434 XCSE 20251208 15:18:53.751004
360 1434 XCSE 20251208 15:22:32.992218
5 1428 XCSE 20251208 15:46:21.515784
11 1428 XCSE 20251208 15:49:13.551785
12 1428 XCSE 20251208 15:49:16.618249
10 1428 XCSE 20251208 15:51:08.515795
11 1428 XCSE 20251208 15:51:33.545120
15 1428 XCSE 20251208 15:51:36.509944
13 1428 XCSE 20251208 15:51:50.993053
11 1428 XCSE 20251208 15:51:54.508680
19 1428 XCSE 20251208 15:51:54.532268
13 1428 XCSE 20251208 15:52:33.760679
11 1428 XCSE 20251208 15:52:35.509451
15 1428 XCSE 20251208 15:52:38.438066
11 1428 XCSE 20251208 15:52:40.520476
16 1428 XCSE 20251208 15:52:43.508704
4 1428 XCSE 20251208 15:53:02.515793
11 1428 XCSE 20251208 15:53:04.783904
11 1428 XCSE 20251208 15:53:06.539942
16 1428 XCSE 20251208 15:53:10.192611
11 1428 XCSE 20251208 15:53:11.797453
11 1428 XCSE 20251208 15:53:13.512085
11 1428 XCSE 20251208 15:53:15.759669
13 1428 XCSE 20251208 15:53:21.777487
11 1428 XCSE 20251208 15:53:23.508714
11 1428 XCSE 20251208 15:53:25.508202
11 1428 XCSE 20251208 15:53:27.508744
12 1428 XCSE 20251208 15:53:27.532873
2 1430 XCSE 20251208 16:18:45.511621
398 1430 XCSE 20251208 16:23:59.548384
161 1430 XCSE 20251208 16:30:14.525779
239 1430 XCSE 20251208 16:30:14.525797
400 1430 XCSE 20251208 16:31:04.055121
700 1430 XCSE 20251208 16:33:27.354986
56 1434 XCSE 20251209 9:01:15.183757
144 1434 XCSE 20251209 9:01:15.183760
8 1436 XCSE 20251209 9:30:24.444710
292 1436 XCSE 20251209 9:30:24.444745
129 1433 XCSE 20251209 9:43:49.067783
200 1444 XCSE 20251209 10:17:25.836045
271 1438 XCSE 20251209 12:07:00.452785
200 1438 XCSE 20251209 12:12:39.443145
200 1434 XCSE 20251209 13:15:31.278910
10 1435 XCSE 20251209 13:16:56.953000
11 1435 XCSE 20251209 13:33:28.419472
11 1435 XCSE 20251209 13:37:26.420312
29 1436 XCSE 20251209 13:40:59.018000
43 1436 XCSE 20251209 13:46:27.363000
5 1435 XCSE 20251209 13:53:46.314922
2 1437 XCSE 20251209 13:56:13.648000
15 1437 XCSE 20251209 13:56:13.648000
1 1437 XCSE 20251209 13:56:13.648000
1 1437 XCSE 20251209 13:56:21.247000
13 1437 XCSE 20251209 13:56:30.771000
1 1437 XCSE 20251209 13:56:42.530000
22 1435 XCSE 20251209 14:07:15.090000
10 1435 XCSE 20251209 14:07:15.090000
11 1435 XCSE 20251209 14:07:15.090000
11 1435 XCSE 20251209 14:07:15.090000
73 1435 XCSE 20251209 14:07:15.090742
8 1435 XCSE 20251209 14:15:59.419000
3 1435 XCSE 20251209 14:18:43.573000
8 1435 XCSE 20251209 14:18:43.573000
61 1434 XCSE 20251209 14:18:43.573910
11 1435 XCSE 20251209 14:23:19.984000
11 1435 XCSE 20251209 14:24:02.412000
5 1436 XCSE 20251209 14:24:27.395000
10 1436 XCSE 20251209 14:24:27.395000
31 1436 XCSE 20251209 14:24:27.395000
11 1436 XCSE 20251209 14:24:27.395000
16 1436 XCSE 20251209 14:24:27.395000
11 1436 XCSE 20251209 14:24:27.397000
22 1436 XCSE 20251209 14:24:27.417000
11 1436 XCSE 20251209 14:28:03.421000
11 1435 XCSE 20251209 14:28:04.618000
54 1434 XCSE 20251209 14:28:06.145000
10 1434 XCSE 20251209 14:28:06.145000
339 1434 XCSE 20251209 14:28:06.145920
11 1434 XCSE 20251209 14:28:28.652000
11 1434 XCSE 20251209 14:28:46.633000
11 1434 XCSE 20251209 14:28:46.636000
11 1434 XCSE 20251209 14:28:46.637000
11 1434 XCSE 20251209 14:28:46.652000
11 1434 XCSE 20251209 14:28:48.598000
11 1432 XCSE 20251209 14:28:53.013000
11 1433 XCSE 20251209 14:29:14.599000
11 1433 XCSE 20251209 14:29:14.600000
21 1432 XCSE 20251209 14:29:42.978000
22 1430 XCSE 20251209 14:30:08.036000
22 1432 XCSE 20251209 14:30:56.785000
11 1432 XCSE 20251209 14:30:56.786000
11 1432 XCSE 20251209 14:30:57.717000
11 1432 XCSE 20251209 14:31:08.522000
21 1430 XCSE 20251209 14:31:46.362000
15 1429 XCSE 20251209 14:32:39.241000
21 1431 XCSE 20251209 14:32:39.250000
11 1431 XCSE 20251209 14:32:39.263000
6 1429 XCSE 20251209 14:32:56.318000
15 1429 XCSE 20251209 14:32:56.318000
21 1430 XCSE 20251209 14:33:23.484000
21 1428 XCSE 20251209 14:33:23.504000
22 1429 XCSE 20251209 14:34:31.864000
22 1429 XCSE 20251209 14:34:57.441000
11 1429 XCSE 20251209 14:36:57.621000
11 1430 XCSE 20251209 14:39:35.717000
11 1430 XCSE 20251209 14:39:35.717000
22 1430 XCSE 20251209 14:41:18.061000
21 1428 XCSE 20251209 14:44:28.375000
10 1428 XCSE 20251209 14:44:28.375000
22 1428 XCSE 20251209 14:44:56.067000
21 1428 XCSE 20251209 14:45:23.561000
8 1429 XCSE 20251209 14:47:36.028000
14 1429 XCSE 20251209 14:47:55.825000
8 1429 XCSE 20251209 14:47:55.825000
22 1430 XCSE 20251209 14:49:54.711000
18 1428 XCSE 20251209 15:08:29.443000
4 1428 XCSE 20251209 15:09:08.419000
11 1428 XCSE 20251209 15:09:08.419000
10 1428 XCSE 20251209 15:09:08.419000
8 1428 XCSE 20251209 15:09:08.419000
74 1430 XCSE 20251209 15:22:46.202000
62 1429 XCSE 20251209 15:23:11.106000
41 1428 XCSE 20251209 15:29:21.384000
10 1429 XCSE 20251209 15:30:47.419000
1 1429 XCSE 20251209 15:30:47.419000
11 1430 XCSE 20251209 15:31:45.915000
32 1429 XCSE 20251209 15:32:18.500000
13 1430 XCSE 20251209 15:33:57.906000
10 1430 XCSE 20251209 15:33:57.906000
11 1430 XCSE 20251209 15:33:57.906000
27 1430 XCSE 20251209 15:36:05.973000
1 1428 XCSE 20251209 15:40:16.204000
55 1430 XCSE 20251209 15:53:00.421000
53 1430 XCSE 20251209 15:58:05.160000
51 1430 XCSE 20251209 16:02:50.426000
30 1428 XCSE 20251209 16:05:58.777000
11 1428 XCSE 20251209 16:05:58.777000
1 1428 XCSE 20251209 16:05:58.777000
10 1428 XCSE 20251209 16:05:58.777000
44 1428 XCSE 20251209 16:07:41.536000
44 1428 XCSE 20251209 16:07:41.538000
22 1429 XCSE 20251209 16:10:19.823000
11 1429 XCSE 20251209 16:10:19.824000
11 1429 XCSE 20251209 16:10:19.826000
21 1428 XCSE 20251209 16:15:15.094000
21 1429 XCSE 20251209 16:15:53.296000
7 1429 XCSE 20251209 16:15:53.301000
14 1429 XCSE 20251209 16:15:53.301000
58 1429 XCSE 20251209 16:28:59.794211
483 1429 XCSE 20251209 16:28:59.897909
63 1429 XCSE 20251209 16:28:59.897934
191 1429 XCSE 20251209 16:28:59.897936
11 1423 XCSE 20251210 9:02:03.942000
21 1418 XCSE 20251210 9:08:50.065000
21 1421 XCSE 20251210 9:09:56.265000
21 1423 XCSE 20251210 9:20:17.947000
300 1423 XCSE 20251210 9:31:31.549046
2 1425 XCSE 20251210 10:01:10.202521
2 1425 XCSE 20251210 10:02:25.676266
2 1425 XCSE 20251210 10:04:11.094164
2 1425 XCSE 20251210 10:05:41.379382
292 1425 XCSE 20251210 10:10:27.126934
21 1426 XCSE 20251210 10:30:05.052614
279 1426 XCSE 20251210 10:32:40.286639
102 1433 XCSE 20251210 11:30:30.736406
198 1433 XCSE 20251210 11:33:16.085577
300 1437 XCSE 20251210 11:48:24.496347
300 1440 XCSE 20251210 13:54:44.815362
33 1444 XCSE 20251210 15:19:27.570474
267 1444 XCSE 20251210 15:19:27.734813
108 1442 XCSE 20251210 15:23:56.728399
418 1452 XCSE 20251210 15:58:09.279213
300 1452 XCSE 20251210 16:00:53.716071
5 1453 XCSE 20251210 16:42:39.902681
56 1453 XCSE 20251210 16:42:39.925996
490 1453 XCSE 20251210 16:42:45.111378
949 1453 XCSE 20251210 16:42:45.111418
10 1455 XCSE 20251211 9:02:52.202000
12 1461 XCSE 20251211 9:09:30.168000
22 1459 XCSE 20251211 9:09:30.188000
11 1460 XCSE 20251211 9:18:20.652000
10 1460 XCSE 20251211 9:18:20.652000
21 1463 XCSE 20251211 9:27:53.996000
12 1462 XCSE 20251211 9:28:43.469000
22 1461 XCSE 20251211 9:31:30.902000
11 1460 XCSE 20251211 9:33:51.512000
8 1459 XCSE 20251211 9:34:56.512000
300 1461 XCSE 20251211 9:55:25.199135
200 1458 XCSE 20251211 10:27:47.570487
17 1457 XCSE 20251211 11:11:51.484670
200 1457 XCSE 20251211 11:11:51.484713
33 1457 XCSE 20251211 11:11:51.484731
1 1459 XCSE 20251211 12:37:52.192494
399 1459 XCSE 20251211 12:45:24.067267
9 1455 XCSE 20251211 12:59:53.560115
10 1455 XCSE 20251211 13:41:47.411799
481 1455 XCSE 20251211 13:41:47.411828
3 1454 XCSE 20251211 14:05:45.876373
1 1454 XCSE 20251211 14:05:45.876373
158 1454 XCSE 20251211 14:06:35.483970
149 1454 XCSE 20251211 14:06:35.483989
69 1453 XCSE 20251211 14:32:25.808744
172 1453 XCSE 20251211 14:33:25.185992
59 1453 XCSE 20251211 14:33:25.186045
500 1456 XCSE 20251211 14:53:54.641480
56 1457 XCSE 20251211 15:40:03.452519
13 1457 XCSE 20251211 15:40:03.452608
214 1457 XCSE 20251211 15:46:03.945898
17 1457 XCSE 20251211 15:46:14.485820
600 1456 XCSE 20251211 15:53:48.853339
284 1456 XCSE 20251211 16:14:41.595609
172 1456 XCSE 20251211 16:14:41.614830
244 1456 XCSE 20251211 16:14:41.614903
6 1468 XCSE 20251212 9:07:19.004000
4 1468 XCSE 20251212 9:07:19.004000
11 1468 XCSE 20251212 9:10:48.500000
22 1465 XCSE 20251212 9:10:53.556000
22 1466 XCSE 20251212 9:17:33.892000
6 1463 XCSE 20251212 9:18:01.579000
11 1466 XCSE 20251212 9:30:05.574000
11 1466 XCSE 20251212 9:30:05.574000
11 1464 XCSE 20251212 9:32:53.409000
11 1464 XCSE 20251212 9:37:12.621000
11 1468 XCSE 20251212 9:51:47.714000
8 1466 XCSE 20251212 9:55:43.557000
21 1466 XCSE 20251212 9:55:43.557000
2 1466 XCSE 20251212 9:55:43.557000
11 1466 XCSE 20251212 9:56:39.910000
11 1466 XCSE 20251212 9:56:39.910000
11 1464 XCSE 20251212 10:03:46.542000
41 1468 XCSE 20251212 10:20:01.789000
2 1468 XCSE 20251212 10:20:01.789000
11 1468 XCSE 20251212 10:22:33.909000
11 1465 XCSE 20251212 10:34:11.618000
11 1465 XCSE 20251212 10:34:11.618000
21 1467 XCSE 20251212 10:41:28.358000
11 1466 XCSE 20251212 10:55:08.194000
10 1466 XCSE 20251212 10:55:08.194000
21 1466 XCSE 20251212 10:55:39.162000
1 1466 XCSE 20251212 11:11:33.647000
52 1468 XCSE 20251212 11:12:58.844000
10 1468 XCSE 20251212 11:12:58.844000
11 1466 XCSE 20251212 11:18:06.949000
11 1466 XCSE 20251212 11:18:06.949000
11 1464 XCSE 20251212 11:22:33.228000
11 1464 XCSE 20251212 11:22:33.228000
11 1462 XCSE 20251212 11:31:31.792000
10 1462 XCSE 20251212 11:31:31.792000
22 1463 XCSE 20251212 11:51:10.198000
8 1467 XCSE 20251212 12:12:50.008000
18 1470 XCSE 20251212 12:20:54.351000
65 1467 XCSE 20251212 12:21:22.902000
39 1465 XCSE 20251212 12:22:48.930549
11 1465 XCSE 20251212 12:32:08.365000
10 1465 XCSE 20251212 12:32:08.365000
208 1465 XCSE 20251212 12:32:08.365776
53 1465 XCSE 20251212 12:32:08.365795
1 1463 XCSE 20251212 12:46:28.279000
7 1463 XCSE 20251212 12:46:28.279000
3 1463 XCSE 20251212 12:46:28.279000
10 1463 XCSE 20251212 12:46:28.279000
11 1463 XCSE 20251212 12:46:28.279000
11 1462 XCSE 20251212 12:59:33.999000
11 1462 XCSE 20251212 12:59:33.999000
10 1462 XCSE 20251212 12:59:33.999000
11 1461 XCSE 20251212 13:07:48.472000
400 1461 XCSE 20251212 13:07:48.472041
21 1458 XCSE 20251212 13:10:15.437000
32 1460 XCSE 20251212 13:18:20.186000
19 1460 XCSE 20251212 13:52:23.064000
1 1460 XCSE 20251212 13:52:23.064000
2 1460 XCSE 20251212 13:52:23.064000
11 1460 XCSE 20251212 13:52:23.064000
21 1460 XCSE 20251212 13:52:23.079000
11 1456 XCSE 20251212 14:07:11.915000
10 1456 XCSE 20251212 14:07:11.915000
2 1456 XCSE 20251212 14:07:11.915000
42 1457 XCSE 20251212 14:14:28.681000
22 1456 XCSE 20251212 14:23:25.955000
11 1456 XCSE 20251212 14:23:25.955000
10 1456 XCSE 20251212 14:23:25.955000
32 1454 XCSE 20251212 14:40:30.198000
31 1453 XCSE 20251212 14:56:41.105000
22 1453 XCSE 20251212 15:10:36.782000
10 1453 XCSE 20251212 15:10:36.782000
22 1452 XCSE 20251212 15:22:09.872000
11 1452 XCSE 20251212 15:22:09.872000
35 1452 XCSE 20251212 15:24:38.410064
40 1452 XCSE 20251212 15:28:34.136653
201 1452 XCSE 20251212 15:28:34.136696
7 1452 XCSE 20251212 15:28:34.136708
8 1452 XCSE 20251212 15:28:34.136717
250 1445 XCSE 20251212 15:42:23.611091
9 1446 XCSE 20251212 15:42:42.540930
11 1446 XCSE 20251212 15:42:42.540930
230 1446 XCSE 20251212 15:42:42.540954
314 1437 XCSE 20251212 16:10:09.726184
86 1437 XCSE 20251212 16:10:09.726215
200 1435 XCSE 20251212 16:15:33.892370
94 1427 XCSE 20251212 16:34:30.614572
206 1427 XCSE 20251212 16:34:30.614617
3 1428 XCSE 20251212 16:39:34.455149
11 1428 XCSE 20251212 16:39:38.353449
11 1428 XCSE 20251212 16:40:08.057886
203 1428 XCSE 20251212 16:40:30.975174
172 1428 XCSE 20251212 16:40:30.977318
455 1428 XCSE 20251212 16:42:20.811920
11 1428 XCSE 20251212 16:42:20.811920
2 1428 XCSE 20251212 16:42:20.811920
72 1428 XCSE 20251212 16:42:20.831806
71 1428 XCSE 20251212 16:42:20.838052
89 1428 XCSE 20251212 16:42:20.838068


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 50

MENAFN15122025004107003653ID1110480743



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

