403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
SheHacks جامعة عمان الأهلية الأردنية تفوز بالمركز الأول بمسابقة
(MENAFN) وفقًا لما أفادت به تقارير محلية، حصل فريق كلية تقنية المعلومات Code4Her في جامعة عمّان الأهليّة على المركز الأول في مسابقة SheHacks الوطنية المخصصة للطالبات، والتي نظمتها شركة الدائرة الخضراء بإشراف سمو الأميرة بسمه بنت علي، بمشاركة فرق من 27 جامعة أردنية من القطاعين الحكومي والخاص، وبعدد إجمالي بلغ 49 فريقًا من تخصصات تقنية متنوعة.
وبحسب التقارير، تمكن فريق الطالبات من إثبات قدرته على الإبداع والمنافسة، ليحصد المركز الأول بجدارة، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجل الجامعة الأكاديمي.
وتكوّن الفريق الفائز من الطالبات: لميس شعث، سالي الكباريتي، رانيا مطر، وهبة الخراربه.
وجرى إشراف الفريق من قبل الأستاذ الدكتور محمد القطاونة، عميد كلية تقنية المعلومات، والمحاضرة نداء الشافعي، والسيد حسين الزغاتيت.
وتشير التقارير إلى أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز لطالبات الجامعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، ويؤكد حرص الجامعة على دعم الابتكار ورعاية المواهب وتعزيز حضورها في الساحات التقنية.
وبحسب التقارير، تمكن فريق الطالبات من إثبات قدرته على الإبداع والمنافسة، ليحصد المركز الأول بجدارة، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجل الجامعة الأكاديمي.
وتكوّن الفريق الفائز من الطالبات: لميس شعث، سالي الكباريتي، رانيا مطر، وهبة الخراربه.
وجرى إشراف الفريق من قبل الأستاذ الدكتور محمد القطاونة، عميد كلية تقنية المعلومات، والمحاضرة نداء الشافعي، والسيد حسين الزغاتيت.
وتشير التقارير إلى أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز لطالبات الجامعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، ويؤكد حرص الجامعة على دعم الابتكار ورعاية المواهب وتعزيز حضورها في الساحات التقنية.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment