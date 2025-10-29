(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)







Company Announcement No 52/2025

29 October 2025

Sydbank, Arbejdernes Landsbank and Vestjysk Bank publish merger documents

On 27 October 2025 Sydbank A/S (“Sydbank”), Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (“Arbejdernes Landsbank”) and Vestjysk Bank A/S (“Vestjysk Bank”) announced that they have entered into an agreement to merge the three banks (“the Merger”). Reference is made to Sydbank's Company Announcement No 48/2025.

Sydbank, Arbejdernes Landsbank and Vestjysk Bank have today published a joint merger plan and merger statement detailing the terms and conditions of the Merger under company law.

In addition to the merger plan and merger statement, the banks have made the following material available on their respective websites:



Valuation experts' statements on the proposed merger, including the merger plan, from PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (in its capacity as the valuation expert for Sydbank), EY Godkendt Revisionspartnerselskab (in its capacity as the valuation expert for Arbejdernes Landsbank) and Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (in its capacity as the valuation expert for Vestjysk Bank).



Declarations by valuation experts on the creditors' position from PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (in its capacity as the valuation expert for Sydbank), EY Godkendt Revisionspartnerselskab (in its capacity as the valuation expert for Arbejdernes Landsbank) and Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (in its capacity as the valuation expert for Vestjysk Bank).



Audited interim balance sheets for Sydbank, Arbejdernes Landsbank and Vestjysk Bank.

Approved annual reports for the last three financial years of Sydbank, Arbejdernes Landsbank and Vestjysk Bank.



Additional information on the Merger, including the notice convening the extraordinary general meeting at Sydbank, is expected to be published on 5 November 2025.

Important information

Additional information

