Milestone® Pharmaceuticals To Present Data On Etripamil At The American Heart Association Scientific Sessions 2025
|Poster Presentation Title:
|Combined Efficacy, Safety, and Test Dose Tolerability of Etripamil for Acute Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT) Across Multiple Clinical Trials
|Presenter:
|James Ip, M.D., Associate Professor and Director of Cardiac Pacing and Implantable Devices, Division of Cardiology, Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian Hospital
|Date and time:
|Monday, November 10, 2025, 10:30 – 11:30 AM CST
About Milestone Pharmaceuticals
Milestone Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: MIST) is a biopharmaceutical company developing and commercializing innovative cardiovascular medicines to benefit people living with certain heart conditions. Milestone recently submitted a New Drug Application (NDA) to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for etripamil for treatment of an abnormal heart rhythm, paroxysmal supraventricular tachycardia or PSVT.
Investor Relations
Kevin Gardner, ...
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Pepeto Presale Exceeds $6.93 Million Staking And Exchange Demo Released
- Citadel Launches Suiball, The First Sui-Native Hardware Wallet
- Luminadata Unveils GAAP & SOX-Trained AI Agents Achieving 99.8% Reconciliation Accuracy
- Tradesta Becomes The First Perpetuals Exchange To Launch Equities On Avalanche
- Thinkmarkets Adds Synthetic Indices To Its Product Offering
- Edgen Launches Multi‐Agent Intelligence Upgrade To Unify Crypto And Equity Analysis
CommentsNo comment