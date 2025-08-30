Football Games For Saturday, August 30, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, August 30, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches, headlined by key Premier League clashes like Chelsea vs Fulham, Tottenham vs Bournemouth, and Leeds United vs Newcastle, alongside Bundesliga action featuring Werder Bremen vs Bayer Leverkusen and Augsburg vs Bayern Munich.
Fans can also enjoy international competitions like the J-League with matches such as Yokohama FC vs Tokyo Verdy, ensuring a global spectacle for football enthusiasts.
J-League
6:00 AM – Yokohama FC vs Tokyo Verdy
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Xsports
2
8:00 AM – Eintracht Braunschweig vs Arminia Bielefeld
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
8:00 AM – Bochum vs Preussen Münster
Channels: OneFootball (PPV)
8:00 AM – Holstein Kiel vs Hannover 96
Channels: OneFootball (PPV)
3:30 PM – Fortuna Düsseldorf vs Karlsruher
Channels: OneFootball (PPV)
Premier League
8:30 AM – Chelsea vs Fulham
Channels: Disney+
11:00 AM – Tottenham vs Bournemouth
Channels: ESPN, Disney+
11:00 AM – Manchester United vs Burnley
Channels: Xsports, Disney+
11:00 AM – Sunderland vs Brentford
Channels: Disney+
11:00 AM – Wolverhampton vs Everton
Channels: Disney+
1:30 PM – Leeds United vs Newcastle
Channels: ESPN, Disney+
Championship
8:30 AM – Middlesbrough vs Sheffield United
Channels: Xsports, Disney+
11:00 AM – Millwall vs Wrexham
Channels: Disney+
Bundesliga
10:30 AM – Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Channels: Youtube/@CazeTV, Sportv, OneFootball (PPV)
10:30 AM – Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach
Channels: SportyNet, OneFootball (PPV)
10:30 AM – RB Leipzig vs Heidenheim
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
10:30 AM – Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt
Channels: OneFootball (PPV)
1:30 PM – Augsburg vs Bayern Munich
Channels: Youtube/@CazeTV, Xsports, Sportv, OneFootball (PPV)
Eredivisie
11:30 AM – Volendam vs Ajax
Channels: Disney+
3:00 PM – PSV vs Telstar
Channels: Disney+
LaLiga
12:00 PM – Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid
Channels: ESPN 4, Disney+
2:00 PM – Real Oviedo vs Real Sociedad
Channels: Disney+
2:30 PM – Girona vs Sevilla
Channels: ESPN 4, Disney+
4:30 PM – Real Madrid vs Mallorca
Channels: Disney+
LaLiga 2
12:00 PM – Racing Santander vs Ceuta
Channels: Disney+
4:30 PM – Castellón vs Zaragoza
Channels: Disney+
Serie A
1:30 PM – Bologna vs Como 1907
Channels: Disney+
1:30 PM – Parma vs Atalanta
Channels: Disney+
3:45 PM – Napoli vs Cagliari
Channels: ESPN 3, Disney+
3:45 PM – Pisa vs Roma
Channels: Disney+
Campeonato Uruguaio
11:00 AM – Fênix vs Oriental
Channels: Disney+
1:30 PM – Liverpool-URU vs Defensor
Channels: Disney+
4:00 PM – River Plate-URU vs Nacional
Channels: Disney+
Liga Saudita
12:55 PM – Al-Fateh vs Al-Fayha
Channels: Youtube/@canalgoatbr
3:00 PM – Al-Okhdood vs Al-Ittihad
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Greece Super League
1:00 PM – Volos vs Olympiacos
Channels: SportyNet, Youtube/@SportyNetBrasil
Eliteserien
1:00 PM – Valerenga vs Bryne FK
Channels: OneFootball
Jupiler Pro League
1:30 PM – Westerlo vs Royal Antwerp
Channels: DAZN
Campeonato Egípcio
3:00 PM – Al Ahly vs Pyramids
Channels: Youtube/LINKSPORTCLUBPODSCAST
Brasileirão Feminino A2 (FINAL-volta)
3:00 PM – Santos vs Botafogo
Channels: TV Brasil
Copa Paulista (OF-volta)
3:00 PM – Portuguesa Santista vs Oeste
Channels: Youtube/@paulistao
3:00 PM – Comercial-RP vs Inter de Limeira
Channels: Youtube/@paulistao
4:00 PM – Grêmio Prudente vs São Caetano
Channels: Youtube/@paulistao
6:00 PM – XV de Piracicaba vs Araçatuba
Channels: Youtube/@paulistao
Ligue 1
4:05 PM – Toulouse vs PSG
Channels: Youtube/@CazeTV
Liga Portugal
4:30 PM – Sporting vs Porto
Channels: Disney+
Campeonato Venezuelano
4:30 PM – Rayo Zuliano vs Carabobo
Channels: Youtube/@ligafutve
7:00 PM – Monagas vs Metropolitanos
Channels: Youtube/@ligafutve
9:30 PM – La Guaira vs Portuguesa-VEN
Channels: Youtube/@ligafutve
Brasileirão
4:00 PM – Ceará vs Juventude
Channels: Premiere
6:30 PM – Botafogo vs Red Bull Bragantino
Channels: Premiere
9:00 PM – Cruzeiro vs São Paulo
Channels: Sportv, Premiere
Brasileirão Série B
4:00 PM – CRB vs Paysandu
Channels: RedeTV, Youtube/@desimpedidos, SportyNet, ESPN, Disney+
6:30 PM – Goiás vs Botafogo-SP
Channels: Disney+
8:30 PM – Athletico-PR vs Novorizontino
Channels: Disney+
Brasileirão Série C
5:00 PM – Náutico vs Ituano
Channels: SportyNet
5:00 PM – Ponte Preta vs Londrina
Channels: SportyNet
5:00 PM – Ypiranga vs Figueirense
Channels: SportyNet
5:00 PM – Tombense vs Guarani
Channels: SportyNet, Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 PM – ABC vs Itabaiana
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 PM – Confiança vs Retrô
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 PM – Anápolis vs Botafogo-PB
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 PM – Maringá vs Caxias
Channels: SportyNet
5:00 PM – Brusque vs CSA
Channels: SportyNet
5:00 PM – Floresta vs São Bernardo
Channels: SportyNet
Brasileirão Série D (QF-ida)
4:00 PM – Goiatuba vs Inter de Limeira
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
4:00 PM – Maranhão vs ASA
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
7:00 PM – Santa Cruz vs América de Natal
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
Campeonato Argentino
5:00 PM – Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
Channels: Disney+
9:30 PM – Vélez Sarsfield vs Lanús
Channels: ESPN, Disney+
Liga Futsal
3:30 PM – Vélez Camaquã vs Dracena
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
6:30 PM – Carlos Barbosa vs Atlântico
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
8:00 PM – Tubarão vs Campo Mourão
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
9:00 PM – Esporte Futuro vs Foz Cataratas
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
Brasileirão Futsal
8:00 PM – Yeesco vs São João do Jaguaribe
Channels: Youtube/@CBFSTV
8:00 PM – América-MG vs Ribeirópolis
Channels: Youtube/@CBFSTV
8:00 PM – Vasco da Gama vs Juventude AG
Channels: Youtube/@CBFSTV
NWSL
8:30 PM – KC Current vs NC Courage
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Xsports
MLS
8:30 PM – NE Revolution vs Charlotte FC
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Toronto FC vs CF Montréal
Channels: AppleTV+
8:30 PM – New York City vs DC United
Channels: AppleTV+
8:30 PM – FC Cincinnati vs Philadelphia Union
Channels: AppleTV+
8:30 PM – NY Red Bulls vs Columbus Crew
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Sporting KC vs Colorado Rapids
Channels: AppleTV+
9:30 PM – St. Louis City vs Houston Dynamo
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Austin FC vs SJ Earthquakes
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Nashville SC vs Atlanta United
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Minnesota United vs Portland Timbers
Channels: AppleTV+
Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.
