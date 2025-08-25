Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Share Buyback Programme - Week 34


2025-08-25 03:01:12
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 25 August 2025

Share buyback programme - week 34

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 242,800 1,398.41 339,532,934
18 August 2025 3,500 1,503.31 5,261,585
19 August 2025 3,500 1,506.59 5,273,065
20 August 2025 3,500 1,512.47 5,293,645
21 August 2025 3,500 1,510.07 5,285,245
22 August 2025 3,500 1,513.66 5,297,810
Total under the share buyback programme 260,300 1,405.86 365,944,284
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 674,500 1,283.81 865,932,990

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 674,500 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.66 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time - CET
25 1509 XCSE 20250818 9:02:24.358000
26 1507 XCSE 20250818 9:07:27.518000
100 1506 XCSE 20250818 9:07:27.518417
26 1506 XCSE 20250818 9:07:27.652000
26 1509 XCSE 20250818 9:20:14.981000
8 1509 XCSE 20250818 9:20:14.981000
3 1509 XCSE 20250818 9:30:01.209000
36 1509 XCSE 20250818 9:30:01.209000
1 1509 XCSE 20250818 9:30:01.226000
1 1509 XCSE 20250818 9:30:01.226000
1 1509 XCSE 20250818 9:30:01.226000
2 1509 XCSE 20250818 9:30:01.226000
3 1509 XCSE 20250818 9:30:01.226000
57 1509 XCSE 20250818 9:34:14.083000
20 1512 XCSE 20250818 9:39:11.293000
33 1512 XCSE 20250818 9:46:35.255000
25 1511 XCSE 20250818 9:47:38.820000
3 1513 XCSE 20250818 9:52:53.688000
6 1513 XCSE 20250818 9:52:53.688000
7 1513 XCSE 20250818 9:52:53.688000
37 1513 XCSE 20250818 9:52:53.688000
26 1511 XCSE 20250818 9:55:36.354000
13 1513 XCSE 20250818 9:55:36.355000
3 1513 XCSE 20250818 9:55:36.355000
25 1510 XCSE 20250818 9:55:40.581000
17 1509 XCSE 20250818 9:56:51.144000
17 1507 XCSE 20250818 10:09:27.915000
8 1507 XCSE 20250818 10:09:27.915000
9 1507 XCSE 20250818 10:20:02.637000
14 1505 XCSE 20250818 10:20:04.808000
4 1505 XCSE 20250818 10:20:04.808000
18 1504 XCSE 20250818 10:25:43.083000
17 1505 XCSE 20250818 10:30:09.674000
17 1503 XCSE 20250818 10:31:12.142000
5 1503 XCSE 20250818 10:31:12.142000
3 1506 XCSE 20250818 10:44:43.757000
7 1506 XCSE 20250818 10:44:43.758000
2 1507 XCSE 20250818 10:47:18.656000
2 1507 XCSE 20250818 10:47:18.656000
6 1507 XCSE 20250818 10:47:18.656000
6 1507 XCSE 20250818 10:47:18.656000
3 1507 XCSE 20250818 10:47:18.656000
35 1505 XCSE 20250818 10:50:04.082000
33 1504 XCSE 20250818 10:50:22.478000
4 1506 XCSE 20250818 10:57:17.302000
1 1506 XCSE 20250818 10:57:17.302000
13 1506 XCSE 20250818 11:00:19.509000
11 1506 XCSE 20250818 11:00:19.514000
17 1504 XCSE 20250818 11:01:35.135000
8 1504 XCSE 20250818 11:01:35.135000
17 1504 XCSE 20250818 11:06:05.657000
8 1504 XCSE 20250818 11:06:05.657000
1 1503 XCSE 20250818 11:21:39.419000
1 1503 XCSE 20250818 11:25:35.139000
7 1503 XCSE 20250818 11:25:59.511000
33 1503 XCSE 20250818 11:38:40.903000
34 1503 XCSE 20250818 11:40:01.245000
1 1503 XCSE 20250818 11:46:58.182000
34 1503 XCSE 20250818 11:46:58.182000
1 1503 XCSE 20250818 11:50:28.688000
73 1503 XCSE 20250818 11:50:28.688000
1 1504 XCSE 20250818 11:55:23.480000
1 1504 XCSE 20250818 11:55:23.480000
43 1503 XCSE 20250818 11:59:16.778000
9 1504 XCSE 20250818 12:03:41.230000
9 1504 XCSE 20250818 12:05:30.700000
9 1504 XCSE 20250818 12:07:24.259000
35 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
9 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
8 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
9 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
8 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
5 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
4 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
9 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
8 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565000
400 1502 XCSE 20250818 12:07:30.565614
26 1502 XCSE 20250818 12:15:33.484000
26 1501 XCSE 20250818 12:21:55.083000
15 1501 XCSE 20250818 12:35:00.385000
13 1502 XCSE 20250818 12:36:45.537000
3 1502 XCSE 20250818 12:36:45.537000
1 1502 XCSE 20250818 12:36:45.537000
17 1500 XCSE 20250818 12:44:56.086000
8 1500 XCSE 20250818 12:44:56.086000
8 1500 XCSE 20250818 12:44:56.086000
6 1505 XCSE 20250818 12:59:25.671000
9 1505 XCSE 20250818 12:59:25.671000
30 1505 XCSE 20250818 12:59:25.671000
33 1504 XCSE 20250818 12:59:56.090000
9 1506 XCSE 20250818 13:07:44.978000
9 1505 XCSE 20250818 13:19:24.987000
9 1505 XCSE 20250818 13:19:24.987000
18 1504 XCSE 20250818 13:28:29.961000
18 1503 XCSE 20250818 13:28:32.793000
4 1505 XCSE 20250818 13:30:20.976000
2 1505 XCSE 20250818 13:31:50.323000
2 1505 XCSE 20250818 13:34:35.348000
2 1505 XCSE 20250818 13:37:31.375000
2 1505 XCSE 20250818 13:40:31.400000
2 1505 XCSE 20250818 13:43:31.424000
28 1505 XCSE 20250818 13:43:31.424000
8 1505 XCSE 20250818 13:45:19.889000
24 1505 XCSE 20250818 13:45:19.889000
13 1505 XCSE 20250818 13:45:19.892000
13 1505 XCSE 20250818 13:45:19.896000
2 1505 XCSE 20250818 13:46:31.448000
18 1503 XCSE 20250818 13:47:47.600000
17 1503 XCSE 20250818 14:01:01.968000
100 1503 XCSE 20250818 14:11:18.271000
18 1502 XCSE 20250818 14:12:41.188000
25 1502 XCSE 20250818 14:35:51.192000
25 1501 XCSE 20250818 14:38:24.078000
27 1502 XCSE 20250818 14:38:33.702000
25 1501 XCSE 20250818 14:58:36.215000
2 1502 XCSE 20250818 15:01:00.509000
14 1502 XCSE 20250818 15:01:00.509000
37 1501 XCSE 20250818 15:02:41.613000
13 1501 XCSE 20250818 15:08:04.934000
7 1501 XCSE 20250818 15:08:04.934000
5 1501 XCSE 20250818 15:08:05.259000
20 1501 XCSE 20250818 15:08:05.259000
9 1501 XCSE 20250818 15:11:58.563000
49 1501 XCSE 20250818 15:11:58.563000
400 1501 XCSE 20250818 15:11:58.563705
17 1501 XCSE 20250818 15:13:25.081000
8 1501 XCSE 20250818 15:13:25.081000
17 1501 XCSE 20250818 15:15:31.728000
18 1500 XCSE 20250818 15:21:12.922000
8 1500 XCSE 20250818 15:21:12.922000
35 1500 XCSE 20250818 15:36:07.699000
18 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
16 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
5 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
8 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
7 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
8 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
7 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
2 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
4 1502 XCSE 20250818 15:36:36.093000
31 1502 XCSE 20250818 15:36:36.102000
1 1503 XCSE 20250818 15:37:39.963000
2 1503 XCSE 20250818 15:37:39.963000
8 1503 XCSE 20250818 15:37:40.001000
8 1503 XCSE 20250818 15:37:40.064000
7 1503 XCSE 20250818 15:37:40.069000
7 1503 XCSE 20250818 15:37:46.996000
10 1503 XCSE 20250818 15:40:19.854000
21 1503 XCSE 20250818 15:41:53.433000
79 1504 XCSE 20250818 15:45:58.725000
16 1504 XCSE 20250818 15:45:58.725000
69 1504 XCSE 20250818 15:46:00.813000
9 1503 XCSE 20250818 15:47:19.085000
1 1503 XCSE 20250818 15:47:19.085000
17 1503 XCSE 20250818 15:51:00.907000
8 1503 XCSE 20250818 15:51:00.907000
9 1502 XCSE 20250818 15:55:16.892000
9 1502 XCSE 20250818 15:55:16.892000
9 1502 XCSE 20250818 15:55:16.892000
2 1502 XCSE 20250818 15:56:00.217000
2 1502 XCSE 20250818 15:56:00.217000
2 1502 XCSE 20250818 15:56:00.237000
3 1502 XCSE 20250818 16:01:22.561000
4 1502 XCSE 20250818 16:01:22.561000
2 1502 XCSE 20250818 16:01:22.561000
17 1502 XCSE 20250818 16:03:50.713000
9 1501 XCSE 20250818 16:04:38.634000
9 1500 XCSE 20250818 16:05:53.454000
24 1497 XCSE 20250818 16:19:08.818000
1 1497 XCSE 20250818 16:19:08.837000
8 1497 XCSE 20250818 16:24:31.281000
1 1497 XCSE 20250818 16:24:31.281000
9 1496 XCSE 20250818 16:24:52.587000
2 1499 XCSE 20250818 16:25:22.332000
28 1500 XCSE 20250818 16:31:02.984000
25 1499 XCSE 20250818 16:31:03.094000
9 1499 XCSE 20250818 16:35:06.176000
8 1499 XCSE 20250818 16:35:06.176000
8 1499 XCSE 20250818 16:35:06.176000
72 1499 XCSE 20250818 16:37:34.958189
18 1499 XCSE 20250818 16:37:34.958220
16 1506 XCSE 20250819 9:00:48.591000
9 1496 XCSE 20250819 9:01:51.479000
9 1496 XCSE 20250819 9:01:51.479000
17 1505 XCSE 20250819 9:10:00.095000
17 1513 XCSE 20250819 9:15:46.641000
13 1513 XCSE 20250819 9:16:08.335000
1 1513 XCSE 20250819 9:16:08.335000
9 1513 XCSE 20250819 9:16:08.339000
12 1515 XCSE 20250819 9:17:32.912000
13 1515 XCSE 20250819 9:17:32.939000
15 1515 XCSE 20250819 9:17:32.945000
11 1515 XCSE 20250819 9:17:32.950000
9 1514 XCSE 20250819 9:18:48.791000
9 1512 XCSE 20250819 9:20:33.893000
9 1513 XCSE 20250819 9:22:26.943000
9 1514 XCSE 20250819 9:25:26.920000
9 1514 XCSE 20250819 9:25:41.428000
13 1514 XCSE 20250819 9:28:02.291000
2 1514 XCSE 20250819 9:28:02.291000
9 1511 XCSE 20250819 9:28:38.363000
8 1511 XCSE 20250819 9:28:38.363000
9 1510 XCSE 20250819 9:28:38.448000
17 1511 XCSE 20250819 9:30:50.964000
18 1513 XCSE 20250819 9:32:39.181000
17 1513 XCSE 20250819 9:35:44.530000
9 1513 XCSE 20250819 9:45:15.371000
8 1513 XCSE 20250819 9:45:15.371000
9 1513 XCSE 20250819 9:46:54.264000
12 1512 XCSE 20250819 9:47:44.285000
9 1511 XCSE 20250819 9:47:51.558000
9 1512 XCSE 20250819 9:52:21.196000
7 1513 XCSE 20250819 9:52:24.353000
18 1512 XCSE 20250819 9:54:54.531000
13 1514 XCSE 20250819 9:54:54.532000
2 1514 XCSE 20250819 9:54:54.532000
17 1511 XCSE 20250819 9:57:03.019000
8 1509 XCSE 20250819 9:57:26.615000
33 1510 XCSE 20250819 10:04:37.904000
3 1508 XCSE 20250819 10:10:05.790000
6 1508 XCSE 20250819 10:10:05.790000
7 1505 XCSE 20250819 10:12:38.597000
5 1505 XCSE 20250819 10:14:15.627000
26 1506 XCSE 20250819 10:17:44.205000
25 1505 XCSE 20250819 10:28:09.545000
26 1505 XCSE 20250819 10:28:09.677000
25 1505 XCSE 20250819 10:35:33.985000
400 1502 XCSE 20250819 10:35:33.985283
27 1504 XCSE 20250819 10:35:34.251000
17 1504 XCSE 20250819 10:45:09.464000
16 1505 XCSE 20250819 10:45:09.466000
3 1505 XCSE 20250819 10:45:09.466000
2 1505 XCSE 20250819 10:45:09.466000
2 1505 XCSE 20250819 10:45:09.466000
26 1504 XCSE 20250819 10:55:33.942000
9 1504 XCSE 20250819 11:10:01.212000
9 1504 XCSE 20250819 11:10:01.212000
47 1504 XCSE 20250819 11:10:01.220000
9 1507 XCSE 20250819 11:21:02.546000
50 1505 XCSE 20250819 11:28:00.585000
8 1505 XCSE 20250819 11:28:02.426000
43 1505 XCSE 20250819 11:28:06.934000
8 1505 XCSE 20250819 11:28:06.934000
18 1504 XCSE 20250819 11:33:25.201000
9 1504 XCSE 20250819 11:33:25.201000
9 1505 XCSE 20250819 11:40:28.228000
18 1507 XCSE 20250819 11:55:31.049000
5 1507 XCSE 20250819 11:55:31.049000
11 1507 XCSE 20250819 11:55:31.049000
1 1507 XCSE 20250819 11:55:31.049000
1 1507 XCSE 20250819 11:55:31.049000
14 1507 XCSE 20250819 11:55:31.060000
3 1507 XCSE 20250819 11:57:44.791000
2 1507 XCSE 20250819 11:57:44.791000
9 1505 XCSE 20250819 11:58:00.547000
8 1505 XCSE 20250819 11:58:00.547000
8 1505 XCSE 20250819 11:58:00.547000
8 1505 XCSE 20250819 11:58:00.547000
8 1505 XCSE 20250819 11:58:00.547000
9 1505 XCSE 20250819 11:58:00.547000
34 1504 XCSE 20250819 12:00:38.219000
25 1503 XCSE 20250819 12:00:56.019000
13 1501 XCSE 20250819 12:05:19.152000
27 1504 XCSE 20250819 12:26:11.209000
15 1506 XCSE 20250819 12:39:04.839000
2 1506 XCSE 20250819 12:39:04.840000
2 1505 XCSE 20250819 12:39:04.851000
35 1506 XCSE 20250819 12:59:56.202000
9 1506 XCSE 20250819 12:59:56.202000
1 1507 XCSE 20250819 13:10:54.691000
2 1507 XCSE 20250819 13:10:54.691000
98 1509 XCSE 20250819 13:24:04.238000
50 1507 XCSE 20250819 13:39:13.379000
8 1507 XCSE 20250819 13:39:13.379000
8 1507 XCSE 20250819 13:39:13.379000
8 1507 XCSE 20250819 13:39:13.379000
80 1507 XCSE 20250819 13:39:13.386000
4 1507 XCSE 20250819 13:39:13.386000
47 1508 XCSE 20250819 13:40:14.256000
12 1508 XCSE 20250819 13:40:14.256000
29 1512 XCSE 20250819 14:05:33.691000
25 1512 XCSE 20250819 14:05:33.707000
14 1512 XCSE 20250819 14:05:33.783000
26 1510 XCSE 20250819 14:05:42.077000
8 1510 XCSE 20250819 14:06:15.184000
27 1510 XCSE 20250819 14:06:15.184000
42 1510 XCSE 20250819 14:13:49.192000
17 1509 XCSE 20250819 14:19:16.201000
8 1509 XCSE 20250819 14:19:16.201000
58 1511 XCSE 20250819 14:26:19.423000
26 1509 XCSE 20250819 14:26:19.443000
34 1509 XCSE 20250819 14:28:21.926000
18 1508 XCSE 20250819 14:33:59.950000
8 1508 XCSE 20250819 14:33:59.950000
9 1508 XCSE 20250819 14:33:59.950000
27 1508 XCSE 20250819 14:34:00.083000
14 1509 XCSE 20250819 14:42:56.509000
18 1509 XCSE 20250819 14:56:08.066000
26 1508 XCSE 20250819 14:56:57.204000
8 1508 XCSE 20250819 14:56:57.204000
9 1508 XCSE 20250819 14:56:57.204000
19 1508 XCSE 20250819 15:26:43.108000
39 1508 XCSE 20250819 15:26:43.108000
20 1507 XCSE 20250819 15:37:13.109000
29 1507 XCSE 20250819 15:47:32.346000
19 1507 XCSE 20250819 15:47:32.346000
1 1507 XCSE 20250819 15:47:32.346000
8 1507 XCSE 20250819 15:47:32.346000
58 1507 XCSE 20250819 15:47:32.350000
58 1507 XCSE 20250819 15:47:32.364000
59 1507 XCSE 20250819 15:47:32.365000
20 1507 XCSE 20250819 15:47:32.368000
20 1507 XCSE 20250819 15:47:32.370000
9 1507 XCSE 20250819 15:47:35.663000
9 1507 XCSE 20250819 15:47:39.803000
9 1507 XCSE 20250819 15:47:43.791000
6 1507 XCSE 20250819 15:47:48.792000
9 1507 XCSE 20250819 15:47:50.791000
10 1507 XCSE 20250819 15:47:55.616000
10 1507 XCSE 20250819 15:48:00.655000
9 1507 XCSE 20250819 15:48:05.457000
6 1507 XCSE 20250819 15:48:09.630000
4 1507 XCSE 20250819 15:48:09.630000
11 1507 XCSE 20250819 15:48:14.647000
2 1507 XCSE 20250819 15:48:20.221000
7 1507 XCSE 20250819 15:48:20.221000
2 1507 XCSE 20250819 15:48:25.489000
2 1507 XCSE 20250819 15:48:25.489000
9 1507 XCSE 20250819 15:49:08.147000
25 1505 XCSE 20250819 15:57:56.580000
9 1505 XCSE 20250819 15:57:56.580000
34 1505 XCSE 20250819 15:57:56.582000
21 1505 XCSE 20250819 16:00:13.708000
12 1505 XCSE 20250819 16:00:13.727000
26 1506 XCSE 20250819 16:03:50.082000
7 1506 XCSE 20250819 16:05:37.027000
7 1505 XCSE 20250819 16:15:56.314000
10 1505 XCSE 20250819 16:15:56.314000
8 1505 XCSE 20250819 16:15:56.314000
17 1504 XCSE 20250819 16:17:31.127000
8 1504 XCSE 20250819 16:17:31.127000
10 1506 XCSE 20250819 16:18:01.363000
11 1506 XCSE 20250819 16:18:01.363000
1 1506 XCSE 20250819 16:20:04.390000
17 1506 XCSE 20250819 16:25:23.653000
8 1506 XCSE 20250819 16:25:23.653000
60 1506 XCSE 20250819 16:25:23.654000
440 1505 XCSE 20250819 16:27:12.101040
8 1505 XCSE 20250820 9:00:07.346000
25 1504 XCSE 20250820 9:05:11.549000
34 1505 XCSE 20250820 9:10:38.403000
50 1510 XCSE 20250820 9:14:01.188000
9 1510 XCSE 20250820 9:14:01.188000
10 1510 XCSE 20250820 9:14:01.319000
25 1510 XCSE 20250820 9:14:54.429000
9 1510 XCSE 20250820 9:14:54.429000
9 1509 XCSE 20250820 9:18:00.469000
8 1509 XCSE 20250820 9:18:00.469000
9 1509 XCSE 20250820 9:18:00.469000
9 1509 XCSE 20250820 9:19:29.238000
8 1509 XCSE 20250820 9:19:29.238000
29 1509 XCSE 20250820 9:35:07.700000
9 1509 XCSE 20250820 9:36:28.516000
9 1509 XCSE 20250820 9:37:38.516000
9 1509 XCSE 20250820 9:38:56.273000
9 1509 XCSE 20250820 9:40:07.516000
9 1509 XCSE 20250820 9:41:29.516000
9 1509 XCSE 20250820 9:42:49.518000
9 1509 XCSE 20250820 9:44:19.519000
9 1509 XCSE 20250820 9:45:38.924000
9 1509 XCSE 20250820 9:47:15.515000
9 1509 XCSE 20250820 9:49:03.815000
87 1508 XCSE 20250820 9:49:12.500000
9 1507 XCSE 20250820 10:00:38.194000
3 1513 XCSE 20250820 10:09:20.223000
1 1513 XCSE 20250820 10:09:20.223000
5 1513 XCSE 20250820 10:09:20.223000
8 1515 XCSE 20250820 10:11:33.249000
1 1515 XCSE 20250820 10:11:33.249000
9 1515 XCSE 20250820 10:12:19.345000
9 1515 XCSE 20250820 10:14:10.233000
33 1512 XCSE 20250820 10:15:36.683000
26 1511 XCSE 20250820 10:20:10.757000
18 1510 XCSE 20250820 10:28:11.184000
8 1510 XCSE 20250820 10:28:11.184000
9 1510 XCSE 20250820 10:28:11.184000
4 1515 XCSE 20250820 10:34:51.519000
5 1515 XCSE 20250820 10:34:51.519000
9 1515 XCSE 20250820 10:36:32.516000
8 1515 XCSE 20250820 10:38:42.516000
35 1515 XCSE 20250820 10:50:19.962000
17 1513 XCSE 20250820 10:53:00.484000
9 1513 XCSE 20250820 10:53:00.484000
8 1513 XCSE 20250820 10:53:00.484000
9 1513 XCSE 20250820 10:53:00.484000
17 1512 XCSE 20250820 10:58:19.630000
18 1512 XCSE 20250820 11:05:30.183000
25 1512 XCSE 20250820 11:08:57.452000
10 1512 XCSE 20250820 11:16:14.498000
7 1512 XCSE 20250820 11:16:14.498000
17 1512 XCSE 20250820 11:16:14.500000
17 1512 XCSE 20250820 11:16:14.514000
17 1511 XCSE 20250820 11:19:30.280000
9 1511 XCSE 20250820 11:19:30.280000
9 1511 XCSE 20250820 11:33:32.177000
9 1510 XCSE 20250820 11:44:45.192000
8 1510 XCSE 20250820 11:44:45.192000
8 1510 XCSE 20250820 11:44:45.192000
8 1510 XCSE 20250820 11:44:45.192000
8 1513 XCSE 20250820 12:01:04.133000
1 1513 XCSE 20250820 12:01:04.133000
1 1513 XCSE 20250820 12:01:04.133000
1 1513 XCSE 20250820 12:01:07.155000
9 1512 XCSE 20250820 12:17:18.198000
9 1511 XCSE 20250820 12:22:43.116000
8 1511 XCSE 20250820 12:22:43.116000
1 1514 XCSE 20250820 12:36:14.740000
1 1514 XCSE 20250820 12:36:14.740000
1 1514 XCSE 20250820 12:36:14.740000
1 1514 XCSE 20250820 12:36:14.740000
1 1514 XCSE 20250820 12:36:14.740000
26 1513 XCSE 20250820 12:36:38.181000
11 1513 XCSE 20250820 12:36:38.186000
14 1513 XCSE 20250820 12:36:38.186000
3 1514 XCSE 20250820 12:51:07.242000
2 1514 XCSE 20250820 12:51:07.242000
7 1514 XCSE 20250820 12:51:07.242000
7 1514 XCSE 20250820 12:51:07.743000
7 1514 XCSE 20250820 12:51:07.762000
1 1514 XCSE 20250820 12:51:10.263000
7 1514 XCSE 20250820 12:51:10.263000
1 1514 XCSE 20250820 12:51:13.219000
1 1514 XCSE 20250820 12:51:13.285000
1 1514 XCSE 20250820 12:51:16.241000
3 1512 XCSE 20250820 13:00:17.666000
6 1512 XCSE 20250820 13:01:20.580000
3 1512 XCSE 20250820 13:29:00.191000
6 1512 XCSE 20250820 13:29:00.191000
2 1513 XCSE 20250820 13:29:04.378000
1 1513 XCSE 20250820 13:29:04.378000
1 1513 XCSE 20250820 13:29:06.542000
2 1513 XCSE 20250820 13:29:06.542000
1 1513 XCSE 20250820 13:29:09.564000
1 1513 XCSE 20250820 13:29:10.399000
1 1513 XCSE 20250820 13:29:12.585000
9 1512 XCSE 20250820 13:32:08.279000
9 1512 XCSE 20250820 13:32:08.295000
14 1512 XCSE 20250820 13:37:09.085000
1 1512 XCSE 20250820 13:37:09.107000
9 1511 XCSE 20250820 13:39:43.198000
8 1511 XCSE 20250820 13:39:43.198000
6 1513 XCSE 20250820 13:42:52.778000
8 1514 XCSE 20250820 13:44:27.716000
7 1514 XCSE 20250820 13:44:27.796000
20 1515 XCSE 20250820 13:44:28.835000
7 1515 XCSE 20250820 13:44:28.835000
1 1515 XCSE 20250820 13:44:28.835000
12 1515 XCSE 20250820 13:44:28.835000
7 1515 XCSE 20250820 13:44:28.846000
27 1513 XCSE 20250820 13:44:28.851000
1 1514 XCSE 20250820 13:45:04.519000
12 1514 XCSE 20250820 13:45:04.519000
1 1514 XCSE 20250820 13:45:04.519000
1 1514 XCSE 20250820 13:45:04.519000
3 1514 XCSE 20250820 13:45:06.665000
1 1514 XCSE 20250820 13:45:07.541000
1 1514 XCSE 20250820 13:45:09.687000
3 1514 XCSE 20250820 13:45:12.664000
1 1514 XCSE 20250820 13:45:12.708000
3 1514 XCSE 20250820 13:45:35.295000
2 1514 XCSE 20250820 13:45:38.317000
3 1515 XCSE 20250820 13:46:14.402000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:14.402000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:14.402000
4 1515 XCSE 20250820 13:46:14.402000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:14.418000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:14.442000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:14.504000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:16.673000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:16.673000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:17.424000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:17.424000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:17.424000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:19.694000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:19.694000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:20.446000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:20.446000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:21.476000
2 1515 XCSE 20250820 13:46:22.673000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:22.673000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:22.716000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:22.716000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:23.468000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:23.468000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:25.695000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:25.695000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:25.737000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:25.737000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:27.942000
2 1515 XCSE 20250820 13:46:27.965000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:27.965000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:28.716000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:28.716000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:30.987000
7 1515 XCSE 20250820 13:46:30.987000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:31.738000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:33.675000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:33.675000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:34.008000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:34.008000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:36.697000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:36.697000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:37.029000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:37.029000
2 1515 XCSE 20250820 13:46:39.675000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:39.718000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:39.718000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:41.099000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:42.697000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:42.739000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:42.739000
2 1515 XCSE 20250820 13:46:45.676000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:45.676000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:45.718000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:45.718000
8 1515 XCSE 20250820 13:46:56.515000
1 1515 XCSE 20250820 13:46:56.515000
1 1515 XCSE 20250820 13:47:09.516000
8 1515 XCSE 20250820 13:47:09.516000
7 1515 XCSE 20250820 13:47:23.515000
2 1515 XCSE 20250820 13:47:23.515000
6 1515 XCSE 20250820 13:48:04.518000
1 1515 XCSE 20250820 13:48:04.518000
1 1515 XCSE 20250820 13:48:04.518000
1 1515 XCSE 20250820 13:48:04.518000
8 1515 XCSE 20250820 13:50:53.516000
1 1515 XCSE 20250820 13:50:53.516000
7 1515 XCSE 20250820 13:54:00.516000
1 1515 XCSE 20250820 13:54:00.516000
18 1513 XCSE 20250820 13:54:54.934000
1 1515 XCSE 20250820 13:55:30.092000
25 1515 XCSE 20250820 14:01:40.577000
26 1515 XCSE 20250820 14:01:40.579000
8 1517 XCSE 20250820 14:02:21.319000
1 1517 XCSE 20250820 14:02:21.319000
4 1517 XCSE 20250820 14:02:33.658000
5 1517 XCSE 20250820 14:02:33.658000
9 1517 XCSE 20250820 14:02:50.516000
9 1517 XCSE 20250820 14:03:52.444000
7 1517 XCSE 20250820 14:06:45.516000
1 1517 XCSE 20250820 14:06:45.516000
1 1517 XCSE 20250820 14:06:45.516000
1 1517 XCSE 20250820 14:08:44.516000
7 1517 XCSE 20250820 14:08:44.516000
1 1517 XCSE 20250820 14:08:44.516000
9 1517 XCSE 20250820 14:10:43.516000
2 1517 XCSE 20250820 14:14:26.516000
1 1517 XCSE 20250820 14:14:26.516000
6 1517 XCSE 20250820 14:14:26.516000
9 1515 XCSE 20250820 14:15:39.194000
8 1515 XCSE 20250820 14:15:39.194000
17 1514 XCSE 20250820 14:24:13.608000
8 1514 XCSE 20250820 14:24:13.608000
9 1516 XCSE 20250820 14:26:18.942000
9 1516 XCSE 20250820 14:26:21.522000
9 1515 XCSE 20250820 14:31:59.969000
9 1513 XCSE 20250820 14:37:33.180000
9 1513 XCSE 20250820 14:37:33.180000
9 1513 XCSE 20250820 14:37:33.180000
9 1513 XCSE 20250820 14:37:33.180000
9 1515 XCSE 20250820 14:37:33.227000
3 1515 XCSE 20250820 14:37:36.249000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:39.271000
5 1515 XCSE 20250820 14:37:42.178000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:42.292000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:45.200000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:45.314000
2 1515 XCSE 20250820 14:37:48.177000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:48.221000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:51.199000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:51.243000
1 1515 XCSE 20250820 14:37:54.221000
17 1514 XCSE 20250820 14:48:50.020000
1 1515 XCSE 20250820 14:49:55.374000
17 1514 XCSE 20250820 15:06:03.183000
12 1515 XCSE 20250820 15:06:33.641000
1 1515 XCSE 20250820 15:06:33.641000
1 1515 XCSE 20250820 15:06:33.641000
3 1515 XCSE 20250820 15:06:33.641000
2 1515 XCSE 20250820 15:06:35.766000
1 1515 XCSE 20250820 15:06:36.663000
1 1515 XCSE 20250820 15:06:38.789000
1 1515 XCSE 20250820 15:06:39.685000
17 1514 XCSE 20250820 15:15:28.592000
8 1514 XCSE 20250820 15:15:28.592000
14 1514 XCSE 20250820 15:15:28.597000
35 1514 XCSE 20250820 15:15:28.611000
5 1514 XCSE 20250820 15:15:28.629000
2 1514 XCSE 20250820 15:15:31.651000
2 1514 XCSE 20250820 15:15:33.533000
1 1514 XCSE 20250820 15:15:34.673000
1 1514 XCSE 20250820 15:15:36.555000
1 1514 XCSE 20250820 15:15:39.576000
26 1513 XCSE 20250820 15:15:55.444000
22 1513 XCSE 20250820 15:15:56.513000
25 1513 XCSE 20250820 15:18:28.445000
26 1511 XCSE 20250820 15:22:10.192000
8 1511 XCSE 20250820 15:22:10.192000
33 1510 XCSE 20250820 15:22:10.249000
3 1513 XCSE 20250820 15:38:09.750000
1 1513 XCSE 20250820 15:38:12.772000
1 1513 XCSE 20250820 15:38:15.793000
1 1514 XCSE 20250820 15:38:39.821000
14 1514 XCSE 20250820 15:38:39.821000
2 1514 XCSE 20250820 15:38:39.821000
3 1514 XCSE 20250820 15:38:39.821000
12 1514 XCSE 20250820 15:38:39.840000
7 1514 XCSE 20250820 15:38:39.840000
7 1514 XCSE 20250820 15:38:40.548000
8 1514 XCSE 20250820 15:38:41.753000
7 1514 XCSE 20250820 15:38:41.944000
1 1514 XCSE 20250820 15:38:42.843000
1 1514 XCSE 20250820 15:38:42.843000
1 1514 XCSE 20250820 15:38:45.866000
1 1514 XCSE 20250820 15:38:48.887000
16 1514 XCSE 20250820 15:40:32.547000
4 1514 XCSE 20250820 15:40:32.547000
16 1514 XCSE 20250820 15:40:32.560000
3 1514 XCSE 20250820 15:40:32.560000
16 1514 XCSE 20250820 15:40:32.565000
16 1514 XCSE 20250820 15:40:32.570000
1 1514 XCSE 20250820 15:40:45.516000
2 1514 XCSE 20250820 15:40:45.516000
1 1514 XCSE 20250820 15:40:53.516000
1 1514 XCSE 20250820 15:40:53.516000
1 1514 XCSE 20250820 15:40:58.516000
17 1513 XCSE 20250820 15:50:06.150000
13 1512 XCSE 20250820 15:51:49.060000
4 1512 XCSE 20250820 15:51:49.060000
8 1512 XCSE 20250820 15:51:49.060000
17 1511 XCSE 20250820 15:53:47.328000
9 1511 XCSE 20250820 15:53:47.351000
1 1511 XCSE 20250820 15:53:47.657000
9 1511 XCSE 20250820 15:54:06.085000
3 1511 XCSE 20250820 15:54:06.085000
8 1511 XCSE 20250820 15:54:08.832000
3 1511 XCSE 20250820 15:54:08.832000
4 1512 XCSE 20250820 15:55:59.168000
3 1512 XCSE 20250820 15:55:59.168000
1 1512 XCSE 20250820 15:55:59.168000
1 1512 XCSE 20250820 15:55:59.168000
1 1512 XCSE 20250820 15:56:02.190000
1 1512 XCSE 20250820 15:56:02.191000
1 1512 XCSE 20250820 15:56:05.213000
9 1510 XCSE 20250820 15:59:34.832000
8 1510 XCSE 20250820 15:59:34.832000
8 1510 XCSE 20250820 15:59:34.832000
8 1510 XCSE 20250820 15:59:34.832000
8 1510 XCSE 20250820 15:59:34.832000
1 1513 XCSE 20250820 16:00:24.012000
1 1513 XCSE 20250820 16:00:27.034000
44 1512 XCSE 20250820 16:05:06.424000
8 1512 XCSE 20250820 16:05:06.424000
9 1512 XCSE 20250820 16:05:06.424000
9 1512 XCSE 20250820 16:05:06.424000
8 1512 XCSE 20250820 16:05:06.424000
300 1512 XCSE 20250820 16:05:06.424646
67 1512 XCSE 20250820 16:05:42.084000
17 1511 XCSE 20250820 16:14:29.121000
20 1512 XCSE 20250820 16:17:16.982000
4 1512 XCSE 20250820 16:17:16.982000
5 1512 XCSE 20250820 16:17:16.982000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:16.982000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:16.982000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:19.372000
3 1512 XCSE 20250820 16:17:19.372000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:20.004000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:22.394000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:23.025000
1 1512 XCSE 20250820 16:17:26.047000
41 1512 XCSE 20250820 16:17:52.192000
41 1511 XCSE 20250820 16:22:57.712000
67 1513 XCSE 20250820 16:48:34.669243
55 1513 XCSE 20250820 16:48:34.669290
482 1513 XCSE 20250820 16:48:34.669295
9 1513 XCSE 20250821 9:01:01.334000
9 1513 XCSE 20250821 9:01:01.334000
11 1512 XCSE 20250821 9:23:16.704000
8 1512 XCSE 20250821 9:23:16.704000
1 1512 XCSE 20250821 9:23:16.756000
2 1512 XCSE 20250821 9:23:16.756000
1 1512 XCSE 20250821 9:23:16.778000
13 1512 XCSE 20250821 9:23:23.524000
29 1513 XCSE 20250821 9:23:30.117000
8 1513 XCSE 20250821 9:23:30.117000
4 1513 XCSE 20250821 9:23:30.117000
1 1513 XCSE 20250821 9:23:33.139000
3 1513 XCSE 20250821 9:23:33.139000
9 1513 XCSE 20250821 9:24:08.269000
3 1513 XCSE 20250821 9:24:08.269000
3 1512 XCSE 20250821 9:24:08.274000
1 1512 XCSE 20250821 9:24:11.297000
1 1512 XCSE 20250821 9:24:14.318000
26 1510 XCSE 20250821 9:28:24.181000
15 1512 XCSE 20250821 9:28:40.573000
15 1512 XCSE 20250821 9:28:40.580000
15 1512 XCSE 20250821 9:28:40.584000
5 1512 XCSE 20250821 9:32:36.304000
9 1511 XCSE 20250821 9:34:35.823000
9 1510 XCSE 20250821 9:34:35.956000
9 1509 XCSE 20250821 9:34:36.087000
2 1511 XCSE 20250821 9:35:13.129000
18 1511 XCSE 20250821 9:35:13.129000
1 1511 XCSE 20250821 9:35:34.020000
1 1511 XCSE 20250821 9:35:39.303000
9 1509 XCSE 20250821 9:45:58.190000
9 1508 XCSE 20250821 9:46:20.002000
8 1508 XCSE 20250821 9:46:20.002000
4 1512 XCSE 20250821 9:53:35.409000
1 1512 XCSE 20250821 9:53:38.431000
1 1512 XCSE 20250821 9:53:41.452000
1 1512 XCSE 20250821 9:53:44.474000
17 1510 XCSE 20250821 9:56:52.086000
17 1510 XCSE 20250821 9:56:52.139000
17 1509 XCSE 20250821 9:57:12.184000
5 1511 XCSE 20250821 9:57:32.978000
1 1511 XCSE 20250821 9:57:32.978000
14 1511 XCSE 20250821 9:57:32.978000
5 1512 XCSE 20250821 10:01:39.970000
9 1513 XCSE 20250821 10:05:29.162000
10 1513 XCSE 20250821 10:05:29.162000
18 1512 XCSE 20250821 10:11:17.203000
18 1512 XCSE 20250821 10:18:56.228000
9 1512 XCSE 20250821 10:18:56.228000
3 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
11 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
1 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
2 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
3 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
1 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
1 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
1 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
2 1514 XCSE 20250821 10:21:21.343000
10 1514 XCSE 20250821 10:21:21.451000
9 1514 XCSE 20250821 10:21:21.846000
3 1514 XCSE 20250821 10:21:23.948000
1 1514 XCSE 20250821 10:21:24.363000
1 1514 XCSE 20250821 10:21:26.970000
27 1512 XCSE 20250821 10:23:29.289000
9 1512 XCSE 20250821 10:23:29.289000
9 1517 XCSE 20250821 10:25:13.128000
10 1517 XCSE 20250821 10:25:13.128000
2 1517 XCSE 20250821 10:25:13.128000
16 1517 XCSE 20250821 10:25:13.128000
11 1517 XCSE 20250821 10:26:49.756000
17 1515 XCSE 20250821 10:28:23.649000
18 1513 XCSE 20250821 10:31:01.182000
8 1516 XCSE 20250821 10:39:21.316000
3 1516 XCSE 20250821 10:39:21.316000
1 1516 XCSE 20250821 10:39:21.319000
8 1516 XCSE 20250821 10:39:21.817000
10 1516 XCSE 20250821 10:39:24.283000
9 1516 XCSE 20250821 10:39:24.943000
1 1516 XCSE 20250821 10:40:19.291000
3 1516 XCSE 20250821 10:40:19.291000
5 1516 XCSE 20250821 10:40:19.291000
3 1516 XCSE 20250821 10:43:03.384000
1 1516 XCSE 20250821 10:43:03.384000
1 1516 XCSE 20250821 10:43:03.384000
4 1516 XCSE 20250821 10:43:03.384000
9 1514 XCSE 20250821 10:43:52.201000
9 1512 XCSE 20250821 10:46:07.193000
9 1512 XCSE 20250821 10:46:07.193000
6 1514 XCSE 20250821 10:54:37.665000
17 1513 XCSE 20250821 10:57:13.139000
33 1512 XCSE 20250821 11:04:04.179000
10 1513 XCSE 20250821 11:12:08.396000
7 1513 XCSE 20250821 11:12:08.396000
3 1513 XCSE 20250821 11:12:08.396000
11 1514 XCSE 20250821 11:13:48.611000
8 1514 XCSE 20250821 11:13:48.611000
20 1514 XCSE 20250821 11:13:48.611000
41 1514 XCSE 20250821 11:14:06.680000
26 1512 XCSE 20250821 11:18:55.585000
17 1513 XCSE 20250821 11:23:41.915000
11 1512 XCSE 20250821 11:31:21.330000
6 1512 XCSE 20250821 11:31:21.330000
17 1512 XCSE 20250821 11:31:23.660000
26 1512 XCSE 20250821 11:37:13.258000
25 1512 XCSE 20250821 11:38:47.004000
25 1512 XCSE 20250821 11:38:48.977000
18 1512 XCSE 20250821 11:38:50.692000
18 1512 XCSE 20250821 11:41:02.625000
18 1512 XCSE 20250821 11:43:37.274000
17 1511 XCSE 20250821 11:48:18.717000
8 1511 XCSE 20250821 11:48:18.717000
25 1511 XCSE 20250821 11:53:34.089000
25 1510 XCSE 20250821 12:08:31.586000
8 1510 XCSE 20250821 12:08:31.586000
8 1510 XCSE 20250821 12:08:31.586000
17 1509 XCSE 20250821 12:15:37.881000
9 1509 XCSE 20250821 12:26:32.276000
9 1509 XCSE 20250821 12:26:32.276000
9 1509 XCSE 20250821 12:26:32.276000
8 1509 XCSE 20250821 12:26:32.276000
9 1509 XCSE 20250821 12:26:32.276000
9 1509 XCSE 20250821 12:26:32.276000
43 1508 XCSE 20250821 12:42:52.193000
13 1510 XCSE 20250821 12:42:52.198000
10 1510 XCSE 20250821 12:43:21.164000
5 1510 XCSE 20250821 12:43:27.302000
2 1510 XCSE 20250821 12:43:27.302000
1 1510 XCSE 20250821 12:43:27.302000
1 1510 XCSE 20250821 12:43:41.532000
1 1510 XCSE 20250821 12:43:41.532000
1 1510 XCSE 20250821 12:43:45.384000
1 1510 XCSE 20250821 12:43:45.384000
1 1510 XCSE 20250821 12:43:48.405000
33 1508 XCSE 20250821 12:45:57.643000
10 1510 XCSE 20250821 12:48:29.772000
9 1509 XCSE 20250821 12:50:33.385000
1 1509 XCSE 20250821 12:52:05.244000
2 1509 XCSE 20250821 12:52:05.244000
6 1509 XCSE 20250821 12:52:05.244000
6 1509 XCSE 20250821 12:54:29.385000
1 1509 XCSE 20250821 12:54:29.385000
1 1509 XCSE 20250821 12:54:29.385000
1 1509 XCSE 20250821 12:54:29.385000
1 1509 XCSE 20250821 12:56:08.386000
1 1509 XCSE 20250821 12:56:08.386000
1 1509 XCSE 20250821 12:56:08.386000
1 1509 XCSE 20250821 12:56:58.384000
9 1509 XCSE 20250821 12:57:14.383000
1 1509 XCSE 20250821 13:00:00.520000
1 1509 XCSE 20250821 13:00:03.542000
26 1509 XCSE 20250821 13:10:01.489000
9 1509 XCSE 20250821 13:10:01.489000
14 1508 XCSE 20250821 13:12:13.448000
3 1510 XCSE 20250821 13:22:41.105000
12 1510 XCSE 20250821 13:22:41.105000
1 1510 XCSE 20250821 13:22:41.105000
15 1510 XCSE 20250821 13:22:41.113000
12 1510 XCSE 20250821 13:22:41.124000
1 1510 XCSE 20250821 13:23:21.384000
8 1510 XCSE 20250821 13:23:21.384000
9 1510 XCSE 20250821 13:24:58.384000
17 1509 XCSE 20250821 13:26:27.962000
17 1509 XCSE 20250821 13:27:48.330000
17 1508 XCSE 20250821 13:37:37.186000
8 1508 XCSE 20250821 13:37:37.186000
9 1508 XCSE 20250821 13:37:37.186000
27 1507 XCSE 20250821 13:52:39.493000
11 1509 XCSE 20250821 13:52:40.650000
22 1509 XCSE 20250821 13:52:40.650000
26 1508 XCSE 20250821 13:57:37.919000
26 1508 XCSE 20250821 14:19:48.921000
8 1508 XCSE 20250821 14:19:48.921000
35 1507 XCSE 20250821 14:21:01.111000
6 1509 XCSE 20250821 14:25:26.718000
7 1509 XCSE 20250821 14:25:26.718000
5 1509 XCSE 20250821 14:25:26.718000
2 1509 XCSE 20250821 14:25:26.718000
2 1509 XCSE 20250821 14:25:29.097000
2 1509 XCSE 20250821 14:25:29.741000
1 1509 XCSE 20250821 14:25:32.119000
1 1509 XCSE 20250821 14:25:32.762000
1 1509 XCSE 20250821 14:25:35.100000
1 1509 XCSE 20250821 14:25:35.784000
1 1509 XCSE 20250821 14:25:38.125000
20 1510 XCSE 20250821 14:32:47.270000
6 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
2 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
11 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
9 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
3 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
1 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
1 1511 XCSE 20250821 14:44:56.257000
16 1511 XCSE 20250821 14:44:56.267000
10 1511 XCSE 20250821 14:44:56.267000
9 1511 XCSE 20250821 14:44:56.271000
9 1511 XCSE 20250821 14:45:28.385000
9 1511 XCSE 20250821 14:45:52.385000
2 1511 XCSE 20250821 14:47:40.556000
7 1511 XCSE 20250821 14:47:40.556000
4 1511 XCSE 20250821 14:50:20.575000
1 1511 XCSE 20250821 14:50:20.575000
2 1511 XCSE 20250821 14:50:20.575000
2 1511 XCSE 20250821 14:50:20.575000
8 1511 XCSE 20250821 14:52:38.384000
1 1511 XCSE 20250821 14:52:38.384000
9 1509 XCSE 20250821 14:54:12.199000
18 1509 XCSE 20250821 15:05:43.183000
9 1511 XCSE 20250821 15:14:05.546000
9 1510 XCSE 20250821 15:15:02.849000
1 1510 XCSE 20250821 15:15:02.882000
1 1510 XCSE 20250821 15:15:05.904000
34 1508 XCSE 20250821 15:18:34.182000
33 1507 XCSE 20250821 15:40:11.703000
8 1507 XCSE 20250821 15:40:11.703000
8 1507 XCSE 20250821 15:40:11.703000
9 1507 XCSE 20250821 15:40:11.703000
8 1507 XCSE 20250821 15:40:11.703000
13 1509 XCSE 20250821 15:40:11.786000
6 1509 XCSE 20250821 15:40:14.807000
3 1509 XCSE 20250821 15:40:16.960000
1 1509 XCSE 20250821 15:40:16.960000
1 1509 XCSE 20250821 15:40:17.828000
1 1509 XCSE 20250821 15:40:19.981000
1 1509 XCSE 20250821 15:40:20.850000
1 1509 XCSE 20250821 15:40:23.003000
1 1509 XCSE 20250821 15:40:26.025000
1444 1509 XCSE 20250821 16:10:17.005085
32 1509 XCSE 20250821 16:10:23.584494
8 1511 XCSE 20250822 9:02:30.258000
8 1511 XCSE 20250822 9:02:30.258000
17 1508 XCSE 20250822 9:02:30.286000
25 1508 XCSE 20250822 9:12:45.184000
3 1511 XCSE 20250822 9:22:07.704000
18 1512 XCSE 20250822 9:29:43.032000
8 1512 XCSE 20250822 9:29:43.032000
219 1511 XCSE 20250822 9:29:43.032464
8 1512 XCSE 20250822 9:29:43.165000
7 1515 XCSE 20250822 9:31:42.310000
8 1515 XCSE 20250822 9:31:42.310000
7 1515 XCSE 20250822 9:31:42.310000
11 1515 XCSE 20250822 9:31:42.310000
26 1514 XCSE 20250822 9:32:03.801000
3 1513 XCSE 20250822 9:33:01.334000
1 1513 XCSE 20250822 9:33:01.334000
1 1513 XCSE 20250822 9:36:03.796000
1 1513 XCSE 20250822 9:36:03.811000
1 1513 XCSE 20250822 9:36:03.811000
12 1513 XCSE 20250822 9:36:40.359000
3 1513 XCSE 20250822 9:36:40.359000
3 1513 XCSE 20250822 9:36:40.359000
3 1512 XCSE 20250822 9:45:55.082000
14 1512 XCSE 20250822 9:45:55.705000
9 1512 XCSE 20250822 9:45:55.705000
3 1512 XCSE 20250822 9:45:55.705000
9 1511 XCSE 20250822 9:46:00.492384
9 1511 XCSE 20250822 9:46:00.492445
9 1511 XCSE 20250822 9:46:00.511929
26 1511 XCSE 20250822 9:46:12.297000
54 1511 XCSE 20250822 9:46:12.297327
17 1511 XCSE 20250822 9:49:04.594000
26 1510 XCSE 20250822 9:52:01.086000
25 1509 XCSE 20250822 10:04:47.457000
8 1509 XCSE 20250822 10:04:47.457000
6 1509 XCSE 20250822 10:19:52.046000
3 1509 XCSE 20250822 10:23:09.892000
6 1509 XCSE 20250822 10:26:42.190000
3 1509 XCSE 20250822 10:26:42.190000
25 1509 XCSE 20250822 10:40:00.901000
13 1509 XCSE 20250822 10:45:08.245000
5 1509 XCSE 20250822 10:47:09.191000
13 1509 XCSE 20250822 10:47:09.191000
20 1509 XCSE 20250822 10:55:05.228000
1 1509 XCSE 20250822 10:55:05.228000
35 1510 XCSE 20250822 11:01:56.188000
9 1510 XCSE 20250822 11:01:56.188000
17 1511 XCSE 20250822 11:15:52.005000
8 1511 XCSE 20250822 11:15:52.005000
8 1511 XCSE 20250822 11:15:52.005000
17 1510 XCSE 20250822 11:18:49.536000
17 1510 XCSE 20250822 11:26:54.451000
17 1510 XCSE 20250822 11:43:24.219000
279 1508 XCSE 20250822 11:43:24.219604
17 1509 XCSE 20250822 11:46:20.675000
8 1509 XCSE 20250822 11:46:20.675000
26 1509 XCSE 20250822 11:51:58.229000
19 1510 XCSE 20250822 11:54:25.543000
25 1509 XCSE 20250822 11:56:34.787000
17 1509 XCSE 20250822 12:01:22.073000
9 1509 XCSE 20250822 12:11:28.190000
17 1509 XCSE 20250822 12:11:28.190000
5 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
23 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
7 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
5 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
9 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
7 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
18 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
1 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
1 1511 XCSE 20250822 12:17:59.844000
8 1511 XCSE 20250822 12:17:59.864000
7 1511 XCSE 20250822 12:17:59.864000
9 1511 XCSE 20250822 12:17:59.864000
7 1511 XCSE 20250822 12:17:59.864000
7 1511 XCSE 20250822 12:17:59.871000
8 1511 XCSE 20250822 12:17:59.879000
8 1511 XCSE 20250822 12:17:59.879000
7 1511 XCSE 20250822 12:17:59.879000
9 1511 XCSE 20250822 12:18:09.594000
4 1511 XCSE 20250822 12:18:09.594000
7 1511 XCSE 20250822 12:18:09.594000
8 1511 XCSE 20250822 12:18:09.594000
33 1509 XCSE 20250822 12:29:33.470000
14 1509 XCSE 20250822 12:29:33.477000
23 1511 XCSE 20250822 12:29:33.583000
9 1512 XCSE 20250822 12:39:00.063000
9 1512 XCSE 20250822 12:39:00.063000
8 1512 XCSE 20250822 12:39:00.063000
34 1511 XCSE 20250822 12:39:00.065000
25 1511 XCSE 20250822 12:43:01.102000
5 1514 XCSE 20250822 13:00:05.291000
8 1514 XCSE 20250822 13:00:05.307000
8 1514 XCSE 20250822 13:00:05.307000
8 1514 XCSE 20250822 13:00:05.307000
7 1514 XCSE 20250822 13:00:05.391000
35 1513 XCSE 20250822 13:00:12.080000
25 1512 XCSE 20250822 13:03:42.179000
1 1512 XCSE 20250822 13:05:41.065000
16 1512 XCSE 20250822 13:13:04.250000
16 1512 XCSE 20250822 13:13:04.257000
17 1511 XCSE 20250822 13:43:24.196000
8 1511 XCSE 20250822 13:43:24.196000
8 1511 XCSE 20250822 13:43:24.196000
7 1512 XCSE 20250822 13:43:24.362000
5 1512 XCSE 20250822 13:43:24.362000
8 1512 XCSE 20250822 13:43:34.715000
9 1512 XCSE 20250822 13:43:34.734000
8 1512 XCSE 20250822 13:43:44.594000
7 1512 XCSE 20250822 13:43:44.613000
9 1512 XCSE 20250822 13:43:49.594000
9 1512 XCSE 20250822 13:43:54.594000
33 1510 XCSE 20250822 13:47:06.689000
18 1511 XCSE 20250822 14:01:00.690000
16 1513 XCSE 20250822 14:19:41.459000
7 1513 XCSE 20250822 14:19:41.459000
8 1513 XCSE 20250822 14:19:41.459000
9 1513 XCSE 20250822 14:19:41.459000
9 1513 XCSE 20250822 14:19:41.459000
24 1513 XCSE 20250822 14:19:41.459000
1 1514 XCSE 20250822 14:19:41.467000
16 1514 XCSE 20250822 14:19:41.467000
28 1514 XCSE 20250822 14:19:41.467000
6 1514 XCSE 20250822 14:19:41.478000
7 1514 XCSE 20250822 14:19:41.478000
9 1514 XCSE 20250822 14:19:41.478000
28 1514 XCSE 20250822 14:20:02.184000
9 1514 XCSE 20250822 14:20:02.184000
7 1514 XCSE 20250822 14:20:02.184000
8 1514 XCSE 20250822 14:20:02.184000
9 1514 XCSE 20250822 14:20:02.204000
9 1514 XCSE 20250822 14:20:03.939000
10 1512 XCSE 20250822 14:22:42.995000
10 1512 XCSE 20250822 14:23:47.574000
6 1512 XCSE 20250822 14:25:10.133000
2 1514 XCSE 20250822 14:38:00.414000
34 1512 XCSE 20250822 14:41:22.194000
3 1515 XCSE 20250822 14:46:39.039000
8 1515 XCSE 20250822 14:46:39.039000
25 1513 XCSE 20250822 14:57:54.776000
8 1513 XCSE 20250822 14:57:54.776000
8 1513 XCSE 20250822 14:57:54.776000
8 1513 XCSE 20250822 14:57:54.776000
2 1513 XCSE 20250822 14:57:54.776000
5 1515 XCSE 20250822 14:57:54.793000
9 1515 XCSE 20250822 14:57:54.793000
7 1515 XCSE 20250822 14:57:54.805000
6 1515 XCSE 20250822 14:57:54.808000
8 1515 XCSE 20250822 14:57:54.808000
28 1515 XCSE 20250822 14:57:54.894000
7 1517 XCSE 20250822 14:59:01.041000
8 1517 XCSE 20250822 14:59:01.041000
7 1517 XCSE 20250822 14:59:01.041000
3 1518 XCSE 20250822 14:59:01.041000
7 1518 XCSE 20250822 14:59:01.041000
9 1518 XCSE 20250822 14:59:01.041000
7 1518 XCSE 20250822 14:59:01.041000
24 1518 XCSE 20250822 14:59:01.041000
22 1518 XCSE 20250822 14:59:01.042000
25 1518 XCSE 20250822 14:59:01.042000
24 1515 XCSE 20250822 14:59:01.043000
42 1515 XCSE 20250822 14:59:01.043000
19 1515 XCSE 20250822 14:59:01.496000
46 1515 XCSE 20250822 14:59:01.496000
7 1517 XCSE 20250822 15:12:35.492000
7 1517 XCSE 20250822 15:12:35.492000
17 1516 XCSE 20250822 15:19:18.940000
17 1516 XCSE 20250822 15:19:18.940000
2 1518 XCSE 20250822 15:19:19.129000
14 1517 XCSE 20250822 15:19:19.149000
18 1519 XCSE 20250822 15:22:01.617000
18 1519 XCSE 20250822 15:22:01.636000
18 1518 XCSE 20250822 15:22:01.645000
9 1517 XCSE 20250822 15:28:23.997000
9 1516 XCSE 20250822 15:28:24.098000
27 1516 XCSE 20250822 15:40:09.310000
17 1517 XCSE 20250822 15:49:06.386000
17 1516 XCSE 20250822 15:52:53.204000
8 1516 XCSE 20250822 15:52:53.204000
11 1518 XCSE 20250822 15:56:07.357000
9 1518 XCSE 20250822 15:56:07.357000
7 1518 XCSE 20250822 15:56:07.357000
7 1518 XCSE 20250822 15:56:07.363000
8 1518 XCSE 20250822 15:56:07.363000
7 1518 XCSE 20250822 15:56:07.363000
8 1518 XCSE 20250822 15:56:07.376000
8 1518 XCSE 20250822 15:56:07.376000
9 1518 XCSE 20250822 15:56:07.376000
2 1519 XCSE 20250822 16:00:05.324000
9 1519 XCSE 20250822 16:00:05.324000
6 1519 XCSE 20250822 16:00:05.324000
8 1519 XCSE 20250822 16:00:05.324000
25 1518 XCSE 20250822 16:00:08.862000
27 1518 XCSE 20250822 16:00:19.074000
25 1518 XCSE 20250822 16:00:53.090000
17 1518 XCSE 20250822 16:00:53.626000
8 1518 XCSE 20250822 16:00:53.733000
16 1518 XCSE 20250822 16:00:53.733000
27 1520 XCSE 20250822 16:03:28.029000
2 1520 XCSE 20250822 16:03:28.029000
8 1520 XCSE 20250822 16:03:28.029000
7 1520 XCSE 20250822 16:03:28.029000
18 1520 XCSE 20250822 16:03:28.039000
2 1520 XCSE 20250822 16:03:28.039000
18 1520 XCSE 20250822 16:03:28.043000
7 1520 XCSE 20250822 16:04:25.412256
8 1520 XCSE 20250822 16:04:25.412256
489 1520 XCSE 20250822 16:04:25.429565

