Share Buyback Programme - Week 34
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|242,800
|1,398.41
|339,532,934
|18 August 2025
|3,500
|1,503.31
|5,261,585
|19 August 2025
|3,500
|1,506.59
|5,273,065
|20 August 2025
|3,500
|1,512.47
|5,293,645
|21 August 2025
|3,500
|1,510.07
|5,285,245
|22 August 2025
|3,500
|1,513.66
|5,297,810
|Total under the share buyback programme
|260,300
|1,405.86
|365,944,284
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|674,500
|1,283.81
|865,932,990
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 674,500 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.66 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Date/time - CET
|25
|1509
|XCSE
|20250818 9:02:24.358000
|26
|1507
|XCSE
|20250818 9:07:27.518000
|100
|1506
|XCSE
|20250818 9:07:27.518417
|26
|1506
|XCSE
|20250818 9:07:27.652000
|26
|1509
|XCSE
|20250818 9:20:14.981000
|8
|1509
|XCSE
|20250818 9:20:14.981000
|3
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.209000
|36
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.209000
|1
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.226000
|1
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.226000
|1
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.226000
|2
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.226000
|3
|1509
|XCSE
|20250818 9:30:01.226000
|57
|1509
|XCSE
|20250818 9:34:14.083000
|20
|1512
|XCSE
|20250818 9:39:11.293000
|33
|1512
|XCSE
|20250818 9:46:35.255000
|25
|1511
|XCSE
|20250818 9:47:38.820000
|3
|1513
|XCSE
|20250818 9:52:53.688000
|6
|1513
|XCSE
|20250818 9:52:53.688000
|7
|1513
|XCSE
|20250818 9:52:53.688000
|37
|1513
|XCSE
|20250818 9:52:53.688000
|26
|1511
|XCSE
|20250818 9:55:36.354000
|13
|1513
|XCSE
|20250818 9:55:36.355000
|3
|1513
|XCSE
|20250818 9:55:36.355000
|25
|1510
|XCSE
|20250818 9:55:40.581000
|17
|1509
|XCSE
|20250818 9:56:51.144000
|17
|1507
|XCSE
|20250818 10:09:27.915000
|8
|1507
|XCSE
|20250818 10:09:27.915000
|9
|1507
|XCSE
|20250818 10:20:02.637000
|14
|1505
|XCSE
|20250818 10:20:04.808000
|4
|1505
|XCSE
|20250818 10:20:04.808000
|18
|1504
|XCSE
|20250818 10:25:43.083000
|17
|1505
|XCSE
|20250818 10:30:09.674000
|17
|1503
|XCSE
|20250818 10:31:12.142000
|5
|1503
|XCSE
|20250818 10:31:12.142000
|3
|1506
|XCSE
|20250818 10:44:43.757000
|7
|1506
|XCSE
|20250818 10:44:43.758000
|2
|1507
|XCSE
|20250818 10:47:18.656000
|2
|1507
|XCSE
|20250818 10:47:18.656000
|6
|1507
|XCSE
|20250818 10:47:18.656000
|6
|1507
|XCSE
|20250818 10:47:18.656000
|3
|1507
|XCSE
|20250818 10:47:18.656000
|35
|1505
|XCSE
|20250818 10:50:04.082000
|33
|1504
|XCSE
|20250818 10:50:22.478000
|4
|1506
|XCSE
|20250818 10:57:17.302000
|1
|1506
|XCSE
|20250818 10:57:17.302000
|13
|1506
|XCSE
|20250818 11:00:19.509000
|11
|1506
|XCSE
|20250818 11:00:19.514000
|17
|1504
|XCSE
|20250818 11:01:35.135000
|8
|1504
|XCSE
|20250818 11:01:35.135000
|17
|1504
|XCSE
|20250818 11:06:05.657000
|8
|1504
|XCSE
|20250818 11:06:05.657000
|1
|1503
|XCSE
|20250818 11:21:39.419000
|1
|1503
|XCSE
|20250818 11:25:35.139000
|7
|1503
|XCSE
|20250818 11:25:59.511000
|33
|1503
|XCSE
|20250818 11:38:40.903000
|34
|1503
|XCSE
|20250818 11:40:01.245000
|1
|1503
|XCSE
|20250818 11:46:58.182000
|34
|1503
|XCSE
|20250818 11:46:58.182000
|1
|1503
|XCSE
|20250818 11:50:28.688000
|73
|1503
|XCSE
|20250818 11:50:28.688000
|1
|1504
|XCSE
|20250818 11:55:23.480000
|1
|1504
|XCSE
|20250818 11:55:23.480000
|43
|1503
|XCSE
|20250818 11:59:16.778000
|9
|1504
|XCSE
|20250818 12:03:41.230000
|9
|1504
|XCSE
|20250818 12:05:30.700000
|9
|1504
|XCSE
|20250818 12:07:24.259000
|35
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|9
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|8
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|9
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|8
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|5
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|4
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|9
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|8
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565000
|400
|1502
|XCSE
|20250818 12:07:30.565614
|26
|1502
|XCSE
|20250818 12:15:33.484000
|26
|1501
|XCSE
|20250818 12:21:55.083000
|15
|1501
|XCSE
|20250818 12:35:00.385000
|13
|1502
|XCSE
|20250818 12:36:45.537000
|3
|1502
|XCSE
|20250818 12:36:45.537000
|1
|1502
|XCSE
|20250818 12:36:45.537000
|17
|1500
|XCSE
|20250818 12:44:56.086000
|8
|1500
|XCSE
|20250818 12:44:56.086000
|8
|1500
|XCSE
|20250818 12:44:56.086000
|6
|1505
|XCSE
|20250818 12:59:25.671000
|9
|1505
|XCSE
|20250818 12:59:25.671000
|30
|1505
|XCSE
|20250818 12:59:25.671000
|33
|1504
|XCSE
|20250818 12:59:56.090000
|9
|1506
|XCSE
|20250818 13:07:44.978000
|9
|1505
|XCSE
|20250818 13:19:24.987000
|9
|1505
|XCSE
|20250818 13:19:24.987000
|18
|1504
|XCSE
|20250818 13:28:29.961000
|18
|1503
|XCSE
|20250818 13:28:32.793000
|4
|1505
|XCSE
|20250818 13:30:20.976000
|2
|1505
|XCSE
|20250818 13:31:50.323000
|2
|1505
|XCSE
|20250818 13:34:35.348000
|2
|1505
|XCSE
|20250818 13:37:31.375000
|2
|1505
|XCSE
|20250818 13:40:31.400000
|2
|1505
|XCSE
|20250818 13:43:31.424000
|28
|1505
|XCSE
|20250818 13:43:31.424000
|8
|1505
|XCSE
|20250818 13:45:19.889000
|24
|1505
|XCSE
|20250818 13:45:19.889000
|13
|1505
|XCSE
|20250818 13:45:19.892000
|13
|1505
|XCSE
|20250818 13:45:19.896000
|2
|1505
|XCSE
|20250818 13:46:31.448000
|18
|1503
|XCSE
|20250818 13:47:47.600000
|17
|1503
|XCSE
|20250818 14:01:01.968000
|100
|1503
|XCSE
|20250818 14:11:18.271000
|18
|1502
|XCSE
|20250818 14:12:41.188000
|25
|1502
|XCSE
|20250818 14:35:51.192000
|25
|1501
|XCSE
|20250818 14:38:24.078000
|27
|1502
|XCSE
|20250818 14:38:33.702000
|25
|1501
|XCSE
|20250818 14:58:36.215000
|2
|1502
|XCSE
|20250818 15:01:00.509000
|14
|1502
|XCSE
|20250818 15:01:00.509000
|37
|1501
|XCSE
|20250818 15:02:41.613000
|13
|1501
|XCSE
|20250818 15:08:04.934000
|7
|1501
|XCSE
|20250818 15:08:04.934000
|5
|1501
|XCSE
|20250818 15:08:05.259000
|20
|1501
|XCSE
|20250818 15:08:05.259000
|9
|1501
|XCSE
|20250818 15:11:58.563000
|49
|1501
|XCSE
|20250818 15:11:58.563000
|400
|1501
|XCSE
|20250818 15:11:58.563705
|17
|1501
|XCSE
|20250818 15:13:25.081000
|8
|1501
|XCSE
|20250818 15:13:25.081000
|17
|1501
|XCSE
|20250818 15:15:31.728000
|18
|1500
|XCSE
|20250818 15:21:12.922000
|8
|1500
|XCSE
|20250818 15:21:12.922000
|35
|1500
|XCSE
|20250818 15:36:07.699000
|18
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|16
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|5
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|8
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|7
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|8
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|7
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|2
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|4
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.093000
|31
|1502
|XCSE
|20250818 15:36:36.102000
|1
|1503
|XCSE
|20250818 15:37:39.963000
|2
|1503
|XCSE
|20250818 15:37:39.963000
|8
|1503
|XCSE
|20250818 15:37:40.001000
|8
|1503
|XCSE
|20250818 15:37:40.064000
|7
|1503
|XCSE
|20250818 15:37:40.069000
|7
|1503
|XCSE
|20250818 15:37:46.996000
|10
|1503
|XCSE
|20250818 15:40:19.854000
|21
|1503
|XCSE
|20250818 15:41:53.433000
|79
|1504
|XCSE
|20250818 15:45:58.725000
|16
|1504
|XCSE
|20250818 15:45:58.725000
|69
|1504
|XCSE
|20250818 15:46:00.813000
|9
|1503
|XCSE
|20250818 15:47:19.085000
|1
|1503
|XCSE
|20250818 15:47:19.085000
|17
|1503
|XCSE
|20250818 15:51:00.907000
|8
|1503
|XCSE
|20250818 15:51:00.907000
|9
|1502
|XCSE
|20250818 15:55:16.892000
|9
|1502
|XCSE
|20250818 15:55:16.892000
|9
|1502
|XCSE
|20250818 15:55:16.892000
|2
|1502
|XCSE
|20250818 15:56:00.217000
|2
|1502
|XCSE
|20250818 15:56:00.217000
|2
|1502
|XCSE
|20250818 15:56:00.237000
|3
|1502
|XCSE
|20250818 16:01:22.561000
|4
|1502
|XCSE
|20250818 16:01:22.561000
|2
|1502
|XCSE
|20250818 16:01:22.561000
|17
|1502
|XCSE
|20250818 16:03:50.713000
|9
|1501
|XCSE
|20250818 16:04:38.634000
|9
|1500
|XCSE
|20250818 16:05:53.454000
|24
|1497
|XCSE
|20250818 16:19:08.818000
|1
|1497
|XCSE
|20250818 16:19:08.837000
|8
|1497
|XCSE
|20250818 16:24:31.281000
|1
|1497
|XCSE
|20250818 16:24:31.281000
|9
|1496
|XCSE
|20250818 16:24:52.587000
|2
|1499
|XCSE
|20250818 16:25:22.332000
|28
|1500
|XCSE
|20250818 16:31:02.984000
|25
|1499
|XCSE
|20250818 16:31:03.094000
|9
|1499
|XCSE
|20250818 16:35:06.176000
|8
|1499
|XCSE
|20250818 16:35:06.176000
|8
|1499
|XCSE
|20250818 16:35:06.176000
|72
|1499
|XCSE
|20250818 16:37:34.958189
|18
|1499
|XCSE
|20250818 16:37:34.958220
|16
|1506
|XCSE
|20250819 9:00:48.591000
|9
|1496
|XCSE
|20250819 9:01:51.479000
|9
|1496
|XCSE
|20250819 9:01:51.479000
|17
|1505
|XCSE
|20250819 9:10:00.095000
|17
|1513
|XCSE
|20250819 9:15:46.641000
|13
|1513
|XCSE
|20250819 9:16:08.335000
|1
|1513
|XCSE
|20250819 9:16:08.335000
|9
|1513
|XCSE
|20250819 9:16:08.339000
|12
|1515
|XCSE
|20250819 9:17:32.912000
|13
|1515
|XCSE
|20250819 9:17:32.939000
|15
|1515
|XCSE
|20250819 9:17:32.945000
|11
|1515
|XCSE
|20250819 9:17:32.950000
|9
|1514
|XCSE
|20250819 9:18:48.791000
|9
|1512
|XCSE
|20250819 9:20:33.893000
|9
|1513
|XCSE
|20250819 9:22:26.943000
|9
|1514
|XCSE
|20250819 9:25:26.920000
|9
|1514
|XCSE
|20250819 9:25:41.428000
|13
|1514
|XCSE
|20250819 9:28:02.291000
|2
|1514
|XCSE
|20250819 9:28:02.291000
|9
|1511
|XCSE
|20250819 9:28:38.363000
|8
|1511
|XCSE
|20250819 9:28:38.363000
|9
|1510
|XCSE
|20250819 9:28:38.448000
|17
|1511
|XCSE
|20250819 9:30:50.964000
|18
|1513
|XCSE
|20250819 9:32:39.181000
|17
|1513
|XCSE
|20250819 9:35:44.530000
|9
|1513
|XCSE
|20250819 9:45:15.371000
|8
|1513
|XCSE
|20250819 9:45:15.371000
|9
|1513
|XCSE
|20250819 9:46:54.264000
|12
|1512
|XCSE
|20250819 9:47:44.285000
|9
|1511
|XCSE
|20250819 9:47:51.558000
|9
|1512
|XCSE
|20250819 9:52:21.196000
|7
|1513
|XCSE
|20250819 9:52:24.353000
|18
|1512
|XCSE
|20250819 9:54:54.531000
|13
|1514
|XCSE
|20250819 9:54:54.532000
|2
|1514
|XCSE
|20250819 9:54:54.532000
|17
|1511
|XCSE
|20250819 9:57:03.019000
|8
|1509
|XCSE
|20250819 9:57:26.615000
|33
|1510
|XCSE
|20250819 10:04:37.904000
|3
|1508
|XCSE
|20250819 10:10:05.790000
|6
|1508
|XCSE
|20250819 10:10:05.790000
|7
|1505
|XCSE
|20250819 10:12:38.597000
|5
|1505
|XCSE
|20250819 10:14:15.627000
|26
|1506
|XCSE
|20250819 10:17:44.205000
|25
|1505
|XCSE
|20250819 10:28:09.545000
|26
|1505
|XCSE
|20250819 10:28:09.677000
|25
|1505
|XCSE
|20250819 10:35:33.985000
|400
|1502
|XCSE
|20250819 10:35:33.985283
|27
|1504
|XCSE
|20250819 10:35:34.251000
|17
|1504
|XCSE
|20250819 10:45:09.464000
|16
|1505
|XCSE
|20250819 10:45:09.466000
|3
|1505
|XCSE
|20250819 10:45:09.466000
|2
|1505
|XCSE
|20250819 10:45:09.466000
|2
|1505
|XCSE
|20250819 10:45:09.466000
|26
|1504
|XCSE
|20250819 10:55:33.942000
|9
|1504
|XCSE
|20250819 11:10:01.212000
|9
|1504
|XCSE
|20250819 11:10:01.212000
|47
|1504
|XCSE
|20250819 11:10:01.220000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 11:21:02.546000
|50
|1505
|XCSE
|20250819 11:28:00.585000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 11:28:02.426000
|43
|1505
|XCSE
|20250819 11:28:06.934000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 11:28:06.934000
|18
|1504
|XCSE
|20250819 11:33:25.201000
|9
|1504
|XCSE
|20250819 11:33:25.201000
|9
|1505
|XCSE
|20250819 11:40:28.228000
|18
|1507
|XCSE
|20250819 11:55:31.049000
|5
|1507
|XCSE
|20250819 11:55:31.049000
|11
|1507
|XCSE
|20250819 11:55:31.049000
|1
|1507
|XCSE
|20250819 11:55:31.049000
|1
|1507
|XCSE
|20250819 11:55:31.049000
|14
|1507
|XCSE
|20250819 11:55:31.060000
|3
|1507
|XCSE
|20250819 11:57:44.791000
|2
|1507
|XCSE
|20250819 11:57:44.791000
|9
|1505
|XCSE
|20250819 11:58:00.547000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 11:58:00.547000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 11:58:00.547000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 11:58:00.547000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 11:58:00.547000
|9
|1505
|XCSE
|20250819 11:58:00.547000
|34
|1504
|XCSE
|20250819 12:00:38.219000
|25
|1503
|XCSE
|20250819 12:00:56.019000
|13
|1501
|XCSE
|20250819 12:05:19.152000
|27
|1504
|XCSE
|20250819 12:26:11.209000
|15
|1506
|XCSE
|20250819 12:39:04.839000
|2
|1506
|XCSE
|20250819 12:39:04.840000
|2
|1505
|XCSE
|20250819 12:39:04.851000
|35
|1506
|XCSE
|20250819 12:59:56.202000
|9
|1506
|XCSE
|20250819 12:59:56.202000
|1
|1507
|XCSE
|20250819 13:10:54.691000
|2
|1507
|XCSE
|20250819 13:10:54.691000
|98
|1509
|XCSE
|20250819 13:24:04.238000
|50
|1507
|XCSE
|20250819 13:39:13.379000
|8
|1507
|XCSE
|20250819 13:39:13.379000
|8
|1507
|XCSE
|20250819 13:39:13.379000
|8
|1507
|XCSE
|20250819 13:39:13.379000
|80
|1507
|XCSE
|20250819 13:39:13.386000
|4
|1507
|XCSE
|20250819 13:39:13.386000
|47
|1508
|XCSE
|20250819 13:40:14.256000
|12
|1508
|XCSE
|20250819 13:40:14.256000
|29
|1512
|XCSE
|20250819 14:05:33.691000
|25
|1512
|XCSE
|20250819 14:05:33.707000
|14
|1512
|XCSE
|20250819 14:05:33.783000
|26
|1510
|XCSE
|20250819 14:05:42.077000
|8
|1510
|XCSE
|20250819 14:06:15.184000
|27
|1510
|XCSE
|20250819 14:06:15.184000
|42
|1510
|XCSE
|20250819 14:13:49.192000
|17
|1509
|XCSE
|20250819 14:19:16.201000
|8
|1509
|XCSE
|20250819 14:19:16.201000
|58
|1511
|XCSE
|20250819 14:26:19.423000
|26
|1509
|XCSE
|20250819 14:26:19.443000
|34
|1509
|XCSE
|20250819 14:28:21.926000
|18
|1508
|XCSE
|20250819 14:33:59.950000
|8
|1508
|XCSE
|20250819 14:33:59.950000
|9
|1508
|XCSE
|20250819 14:33:59.950000
|27
|1508
|XCSE
|20250819 14:34:00.083000
|14
|1509
|XCSE
|20250819 14:42:56.509000
|18
|1509
|XCSE
|20250819 14:56:08.066000
|26
|1508
|XCSE
|20250819 14:56:57.204000
|8
|1508
|XCSE
|20250819 14:56:57.204000
|9
|1508
|XCSE
|20250819 14:56:57.204000
|19
|1508
|XCSE
|20250819 15:26:43.108000
|39
|1508
|XCSE
|20250819 15:26:43.108000
|20
|1507
|XCSE
|20250819 15:37:13.109000
|29
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.346000
|19
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.346000
|1
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.346000
|8
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.346000
|58
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.350000
|58
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.364000
|59
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.365000
|20
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.368000
|20
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:32.370000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:35.663000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:39.803000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:43.791000
|6
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:48.792000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:50.791000
|10
|1507
|XCSE
|20250819 15:47:55.616000
|10
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:00.655000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:05.457000
|6
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:09.630000
|4
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:09.630000
|11
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:14.647000
|2
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:20.221000
|7
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:20.221000
|2
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:25.489000
|2
|1507
|XCSE
|20250819 15:48:25.489000
|9
|1507
|XCSE
|20250819 15:49:08.147000
|25
|1505
|XCSE
|20250819 15:57:56.580000
|9
|1505
|XCSE
|20250819 15:57:56.580000
|34
|1505
|XCSE
|20250819 15:57:56.582000
|21
|1505
|XCSE
|20250819 16:00:13.708000
|12
|1505
|XCSE
|20250819 16:00:13.727000
|26
|1506
|XCSE
|20250819 16:03:50.082000
|7
|1506
|XCSE
|20250819 16:05:37.027000
|7
|1505
|XCSE
|20250819 16:15:56.314000
|10
|1505
|XCSE
|20250819 16:15:56.314000
|8
|1505
|XCSE
|20250819 16:15:56.314000
|17
|1504
|XCSE
|20250819 16:17:31.127000
|8
|1504
|XCSE
|20250819 16:17:31.127000
|10
|1506
|XCSE
|20250819 16:18:01.363000
|11
|1506
|XCSE
|20250819 16:18:01.363000
|1
|1506
|XCSE
|20250819 16:20:04.390000
|17
|1506
|XCSE
|20250819 16:25:23.653000
|8
|1506
|XCSE
|20250819 16:25:23.653000
|60
|1506
|XCSE
|20250819 16:25:23.654000
|440
|1505
|XCSE
|20250819 16:27:12.101040
|8
|1505
|XCSE
|20250820 9:00:07.346000
|25
|1504
|XCSE
|20250820 9:05:11.549000
|34
|1505
|XCSE
|20250820 9:10:38.403000
|50
|1510
|XCSE
|20250820 9:14:01.188000
|9
|1510
|XCSE
|20250820 9:14:01.188000
|10
|1510
|XCSE
|20250820 9:14:01.319000
|25
|1510
|XCSE
|20250820 9:14:54.429000
|9
|1510
|XCSE
|20250820 9:14:54.429000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:18:00.469000
|8
|1509
|XCSE
|20250820 9:18:00.469000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:18:00.469000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:19:29.238000
|8
|1509
|XCSE
|20250820 9:19:29.238000
|29
|1509
|XCSE
|20250820 9:35:07.700000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:36:28.516000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:37:38.516000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:38:56.273000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:40:07.516000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:41:29.516000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:42:49.518000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:44:19.519000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:45:38.924000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:47:15.515000
|9
|1509
|XCSE
|20250820 9:49:03.815000
|87
|1508
|XCSE
|20250820 9:49:12.500000
|9
|1507
|XCSE
|20250820 10:00:38.194000
|3
|1513
|XCSE
|20250820 10:09:20.223000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 10:09:20.223000
|5
|1513
|XCSE
|20250820 10:09:20.223000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 10:11:33.249000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 10:11:33.249000
|9
|1515
|XCSE
|20250820 10:12:19.345000
|9
|1515
|XCSE
|20250820 10:14:10.233000
|33
|1512
|XCSE
|20250820 10:15:36.683000
|26
|1511
|XCSE
|20250820 10:20:10.757000
|18
|1510
|XCSE
|20250820 10:28:11.184000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 10:28:11.184000
|9
|1510
|XCSE
|20250820 10:28:11.184000
|4
|1515
|XCSE
|20250820 10:34:51.519000
|5
|1515
|XCSE
|20250820 10:34:51.519000
|9
|1515
|XCSE
|20250820 10:36:32.516000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 10:38:42.516000
|35
|1515
|XCSE
|20250820 10:50:19.962000
|17
|1513
|XCSE
|20250820 10:53:00.484000
|9
|1513
|XCSE
|20250820 10:53:00.484000
|8
|1513
|XCSE
|20250820 10:53:00.484000
|9
|1513
|XCSE
|20250820 10:53:00.484000
|17
|1512
|XCSE
|20250820 10:58:19.630000
|18
|1512
|XCSE
|20250820 11:05:30.183000
|25
|1512
|XCSE
|20250820 11:08:57.452000
|10
|1512
|XCSE
|20250820 11:16:14.498000
|7
|1512
|XCSE
|20250820 11:16:14.498000
|17
|1512
|XCSE
|20250820 11:16:14.500000
|17
|1512
|XCSE
|20250820 11:16:14.514000
|17
|1511
|XCSE
|20250820 11:19:30.280000
|9
|1511
|XCSE
|20250820 11:19:30.280000
|9
|1511
|XCSE
|20250820 11:33:32.177000
|9
|1510
|XCSE
|20250820 11:44:45.192000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 11:44:45.192000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 11:44:45.192000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 11:44:45.192000
|8
|1513
|XCSE
|20250820 12:01:04.133000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 12:01:04.133000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 12:01:04.133000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 12:01:07.155000
|9
|1512
|XCSE
|20250820 12:17:18.198000
|9
|1511
|XCSE
|20250820 12:22:43.116000
|8
|1511
|XCSE
|20250820 12:22:43.116000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:36:14.740000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:36:14.740000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:36:14.740000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:36:14.740000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:36:14.740000
|26
|1513
|XCSE
|20250820 12:36:38.181000
|11
|1513
|XCSE
|20250820 12:36:38.186000
|14
|1513
|XCSE
|20250820 12:36:38.186000
|3
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:07.242000
|2
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:07.242000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:07.242000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:07.743000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:07.762000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:10.263000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:10.263000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:13.219000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:13.285000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 12:51:16.241000
|3
|1512
|XCSE
|20250820 13:00:17.666000
|6
|1512
|XCSE
|20250820 13:01:20.580000
|3
|1512
|XCSE
|20250820 13:29:00.191000
|6
|1512
|XCSE
|20250820 13:29:00.191000
|2
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:04.378000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:04.378000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:06.542000
|2
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:06.542000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:09.564000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:10.399000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 13:29:12.585000
|9
|1512
|XCSE
|20250820 13:32:08.279000
|9
|1512
|XCSE
|20250820 13:32:08.295000
|14
|1512
|XCSE
|20250820 13:37:09.085000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 13:37:09.107000
|9
|1511
|XCSE
|20250820 13:39:43.198000
|8
|1511
|XCSE
|20250820 13:39:43.198000
|6
|1513
|XCSE
|20250820 13:42:52.778000
|8
|1514
|XCSE
|20250820 13:44:27.716000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 13:44:27.796000
|20
|1515
|XCSE
|20250820 13:44:28.835000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:44:28.835000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:44:28.835000
|12
|1515
|XCSE
|20250820 13:44:28.835000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:44:28.846000
|27
|1513
|XCSE
|20250820 13:44:28.851000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:04.519000
|12
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:04.519000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:04.519000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:04.519000
|3
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:06.665000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:07.541000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:09.687000
|3
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:12.664000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:12.708000
|3
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:35.295000
|2
|1514
|XCSE
|20250820 13:45:38.317000
|3
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.402000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.402000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.402000
|4
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.402000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.418000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.442000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:14.504000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:16.673000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:16.673000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:17.424000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:17.424000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:17.424000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:19.694000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:19.694000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:20.446000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:20.446000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:21.476000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:22.673000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:22.673000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:22.716000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:22.716000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:23.468000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:23.468000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:25.695000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:25.695000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:25.737000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:25.737000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:27.942000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:27.965000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:27.965000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:28.716000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:28.716000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:30.987000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:30.987000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:31.738000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:33.675000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:33.675000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:34.008000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:34.008000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:36.697000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:36.697000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:37.029000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:37.029000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:39.675000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:39.718000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:39.718000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:41.099000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:42.697000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:42.739000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:42.739000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:45.676000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:45.676000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:45.718000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:45.718000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:56.515000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:46:56.515000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:47:09.516000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:47:09.516000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:47:23.515000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 13:47:23.515000
|6
|1515
|XCSE
|20250820 13:48:04.518000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:48:04.518000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:48:04.518000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:48:04.518000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 13:50:53.516000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:50:53.516000
|7
|1515
|XCSE
|20250820 13:54:00.516000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:54:00.516000
|18
|1513
|XCSE
|20250820 13:54:54.934000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 13:55:30.092000
|25
|1515
|XCSE
|20250820 14:01:40.577000
|26
|1515
|XCSE
|20250820 14:01:40.579000
|8
|1517
|XCSE
|20250820 14:02:21.319000
|1
|1517
|XCSE
|20250820 14:02:21.319000
|4
|1517
|XCSE
|20250820 14:02:33.658000
|5
|1517
|XCSE
|20250820 14:02:33.658000
|9
|1517
|XCSE
|20250820 14:02:50.516000
|9
|1517
|XCSE
|20250820 14:03:52.444000
|7
|1517
|XCSE
|20250820 14:06:45.516000
|1
|1517
|XCSE
|20250820 14:06:45.516000
|1
|1517
|XCSE
|20250820 14:06:45.516000
|1
|1517
|XCSE
|20250820 14:08:44.516000
|7
|1517
|XCSE
|20250820 14:08:44.516000
|1
|1517
|XCSE
|20250820 14:08:44.516000
|9
|1517
|XCSE
|20250820 14:10:43.516000
|2
|1517
|XCSE
|20250820 14:14:26.516000
|1
|1517
|XCSE
|20250820 14:14:26.516000
|6
|1517
|XCSE
|20250820 14:14:26.516000
|9
|1515
|XCSE
|20250820 14:15:39.194000
|8
|1515
|XCSE
|20250820 14:15:39.194000
|17
|1514
|XCSE
|20250820 14:24:13.608000
|8
|1514
|XCSE
|20250820 14:24:13.608000
|9
|1516
|XCSE
|20250820 14:26:18.942000
|9
|1516
|XCSE
|20250820 14:26:21.522000
|9
|1515
|XCSE
|20250820 14:31:59.969000
|9
|1513
|XCSE
|20250820 14:37:33.180000
|9
|1513
|XCSE
|20250820 14:37:33.180000
|9
|1513
|XCSE
|20250820 14:37:33.180000
|9
|1513
|XCSE
|20250820 14:37:33.180000
|9
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:33.227000
|3
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:36.249000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:39.271000
|5
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:42.178000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:42.292000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:45.200000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:45.314000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:48.177000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:48.221000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:51.199000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:51.243000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:37:54.221000
|17
|1514
|XCSE
|20250820 14:48:50.020000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 14:49:55.374000
|17
|1514
|XCSE
|20250820 15:06:03.183000
|12
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:33.641000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:33.641000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:33.641000
|3
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:33.641000
|2
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:35.766000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:36.663000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:38.789000
|1
|1515
|XCSE
|20250820 15:06:39.685000
|17
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:28.592000
|8
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:28.592000
|14
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:28.597000
|35
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:28.611000
|5
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:28.629000
|2
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:31.651000
|2
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:33.533000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:34.673000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:36.555000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:15:39.576000
|26
|1513
|XCSE
|20250820 15:15:55.444000
|22
|1513
|XCSE
|20250820 15:15:56.513000
|25
|1513
|XCSE
|20250820 15:18:28.445000
|26
|1511
|XCSE
|20250820 15:22:10.192000
|8
|1511
|XCSE
|20250820 15:22:10.192000
|33
|1510
|XCSE
|20250820 15:22:10.249000
|3
|1513
|XCSE
|20250820 15:38:09.750000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 15:38:12.772000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 15:38:15.793000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:39.821000
|14
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:39.821000
|2
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:39.821000
|3
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:39.821000
|12
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:39.840000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:39.840000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:40.548000
|8
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:41.753000
|7
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:41.944000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:42.843000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:42.843000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:45.866000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:38:48.887000
|16
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:32.547000
|4
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:32.547000
|16
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:32.560000
|3
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:32.560000
|16
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:32.565000
|16
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:32.570000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:45.516000
|2
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:45.516000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:53.516000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:53.516000
|1
|1514
|XCSE
|20250820 15:40:58.516000
|17
|1513
|XCSE
|20250820 15:50:06.150000
|13
|1512
|XCSE
|20250820 15:51:49.060000
|4
|1512
|XCSE
|20250820 15:51:49.060000
|8
|1512
|XCSE
|20250820 15:51:49.060000
|17
|1511
|XCSE
|20250820 15:53:47.328000
|9
|1511
|XCSE
|20250820 15:53:47.351000
|1
|1511
|XCSE
|20250820 15:53:47.657000
|9
|1511
|XCSE
|20250820 15:54:06.085000
|3
|1511
|XCSE
|20250820 15:54:06.085000
|8
|1511
|XCSE
|20250820 15:54:08.832000
|3
|1511
|XCSE
|20250820 15:54:08.832000
|4
|1512
|XCSE
|20250820 15:55:59.168000
|3
|1512
|XCSE
|20250820 15:55:59.168000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 15:55:59.168000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 15:55:59.168000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 15:56:02.190000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 15:56:02.191000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 15:56:05.213000
|9
|1510
|XCSE
|20250820 15:59:34.832000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 15:59:34.832000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 15:59:34.832000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 15:59:34.832000
|8
|1510
|XCSE
|20250820 15:59:34.832000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 16:00:24.012000
|1
|1513
|XCSE
|20250820 16:00:27.034000
|44
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:06.424000
|8
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:06.424000
|9
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:06.424000
|9
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:06.424000
|8
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:06.424000
|300
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:06.424646
|67
|1512
|XCSE
|20250820 16:05:42.084000
|17
|1511
|XCSE
|20250820 16:14:29.121000
|20
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:16.982000
|4
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:16.982000
|5
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:16.982000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:16.982000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:16.982000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:19.372000
|3
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:19.372000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:20.004000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:22.394000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:23.025000
|1
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:26.047000
|41
|1512
|XCSE
|20250820 16:17:52.192000
|41
|1511
|XCSE
|20250820 16:22:57.712000
|67
|1513
|XCSE
|20250820 16:48:34.669243
|55
|1513
|XCSE
|20250820 16:48:34.669290
|482
|1513
|XCSE
|20250820 16:48:34.669295
|9
|1513
|XCSE
|20250821 9:01:01.334000
|9
|1513
|XCSE
|20250821 9:01:01.334000
|11
|1512
|XCSE
|20250821 9:23:16.704000
|8
|1512
|XCSE
|20250821 9:23:16.704000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:23:16.756000
|2
|1512
|XCSE
|20250821 9:23:16.756000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:23:16.778000
|13
|1512
|XCSE
|20250821 9:23:23.524000
|29
|1513
|XCSE
|20250821 9:23:30.117000
|8
|1513
|XCSE
|20250821 9:23:30.117000
|4
|1513
|XCSE
|20250821 9:23:30.117000
|1
|1513
|XCSE
|20250821 9:23:33.139000
|3
|1513
|XCSE
|20250821 9:23:33.139000
|9
|1513
|XCSE
|20250821 9:24:08.269000
|3
|1513
|XCSE
|20250821 9:24:08.269000
|3
|1512
|XCSE
|20250821 9:24:08.274000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:24:11.297000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:24:14.318000
|26
|1510
|XCSE
|20250821 9:28:24.181000
|15
|1512
|XCSE
|20250821 9:28:40.573000
|15
|1512
|XCSE
|20250821 9:28:40.580000
|15
|1512
|XCSE
|20250821 9:28:40.584000
|5
|1512
|XCSE
|20250821 9:32:36.304000
|9
|1511
|XCSE
|20250821 9:34:35.823000
|9
|1510
|XCSE
|20250821 9:34:35.956000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 9:34:36.087000
|2
|1511
|XCSE
|20250821 9:35:13.129000
|18
|1511
|XCSE
|20250821 9:35:13.129000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 9:35:34.020000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 9:35:39.303000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 9:45:58.190000
|9
|1508
|XCSE
|20250821 9:46:20.002000
|8
|1508
|XCSE
|20250821 9:46:20.002000
|4
|1512
|XCSE
|20250821 9:53:35.409000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:53:38.431000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:53:41.452000
|1
|1512
|XCSE
|20250821 9:53:44.474000
|17
|1510
|XCSE
|20250821 9:56:52.086000
|17
|1510
|XCSE
|20250821 9:56:52.139000
|17
|1509
|XCSE
|20250821 9:57:12.184000
|5
|1511
|XCSE
|20250821 9:57:32.978000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 9:57:32.978000
|14
|1511
|XCSE
|20250821 9:57:32.978000
|5
|1512
|XCSE
|20250821 10:01:39.970000
|9
|1513
|XCSE
|20250821 10:05:29.162000
|10
|1513
|XCSE
|20250821 10:05:29.162000
|18
|1512
|XCSE
|20250821 10:11:17.203000
|18
|1512
|XCSE
|20250821 10:18:56.228000
|9
|1512
|XCSE
|20250821 10:18:56.228000
|3
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|11
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|1
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|2
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|3
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|1
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|1
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|1
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|2
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.343000
|10
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.451000
|9
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:21.846000
|3
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:23.948000
|1
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:24.363000
|1
|1514
|XCSE
|20250821 10:21:26.970000
|27
|1512
|XCSE
|20250821 10:23:29.289000
|9
|1512
|XCSE
|20250821 10:23:29.289000
|9
|1517
|XCSE
|20250821 10:25:13.128000
|10
|1517
|XCSE
|20250821 10:25:13.128000
|2
|1517
|XCSE
|20250821 10:25:13.128000
|16
|1517
|XCSE
|20250821 10:25:13.128000
|11
|1517
|XCSE
|20250821 10:26:49.756000
|17
|1515
|XCSE
|20250821 10:28:23.649000
|18
|1513
|XCSE
|20250821 10:31:01.182000
|8
|1516
|XCSE
|20250821 10:39:21.316000
|3
|1516
|XCSE
|20250821 10:39:21.316000
|1
|1516
|XCSE
|20250821 10:39:21.319000
|8
|1516
|XCSE
|20250821 10:39:21.817000
|10
|1516
|XCSE
|20250821 10:39:24.283000
|9
|1516
|XCSE
|20250821 10:39:24.943000
|1
|1516
|XCSE
|20250821 10:40:19.291000
|3
|1516
|XCSE
|20250821 10:40:19.291000
|5
|1516
|XCSE
|20250821 10:40:19.291000
|3
|1516
|XCSE
|20250821 10:43:03.384000
|1
|1516
|XCSE
|20250821 10:43:03.384000
|1
|1516
|XCSE
|20250821 10:43:03.384000
|4
|1516
|XCSE
|20250821 10:43:03.384000
|9
|1514
|XCSE
|20250821 10:43:52.201000
|9
|1512
|XCSE
|20250821 10:46:07.193000
|9
|1512
|XCSE
|20250821 10:46:07.193000
|6
|1514
|XCSE
|20250821 10:54:37.665000
|17
|1513
|XCSE
|20250821 10:57:13.139000
|33
|1512
|XCSE
|20250821 11:04:04.179000
|10
|1513
|XCSE
|20250821 11:12:08.396000
|7
|1513
|XCSE
|20250821 11:12:08.396000
|3
|1513
|XCSE
|20250821 11:12:08.396000
|11
|1514
|XCSE
|20250821 11:13:48.611000
|8
|1514
|XCSE
|20250821 11:13:48.611000
|20
|1514
|XCSE
|20250821 11:13:48.611000
|41
|1514
|XCSE
|20250821 11:14:06.680000
|26
|1512
|XCSE
|20250821 11:18:55.585000
|17
|1513
|XCSE
|20250821 11:23:41.915000
|11
|1512
|XCSE
|20250821 11:31:21.330000
|6
|1512
|XCSE
|20250821 11:31:21.330000
|17
|1512
|XCSE
|20250821 11:31:23.660000
|26
|1512
|XCSE
|20250821 11:37:13.258000
|25
|1512
|XCSE
|20250821 11:38:47.004000
|25
|1512
|XCSE
|20250821 11:38:48.977000
|18
|1512
|XCSE
|20250821 11:38:50.692000
|18
|1512
|XCSE
|20250821 11:41:02.625000
|18
|1512
|XCSE
|20250821 11:43:37.274000
|17
|1511
|XCSE
|20250821 11:48:18.717000
|8
|1511
|XCSE
|20250821 11:48:18.717000
|25
|1511
|XCSE
|20250821 11:53:34.089000
|25
|1510
|XCSE
|20250821 12:08:31.586000
|8
|1510
|XCSE
|20250821 12:08:31.586000
|8
|1510
|XCSE
|20250821 12:08:31.586000
|17
|1509
|XCSE
|20250821 12:15:37.881000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:26:32.276000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:26:32.276000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:26:32.276000
|8
|1509
|XCSE
|20250821 12:26:32.276000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:26:32.276000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:26:32.276000
|43
|1508
|XCSE
|20250821 12:42:52.193000
|13
|1510
|XCSE
|20250821 12:42:52.198000
|10
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:21.164000
|5
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:27.302000
|2
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:27.302000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:27.302000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:41.532000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:41.532000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:45.384000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:45.384000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 12:43:48.405000
|33
|1508
|XCSE
|20250821 12:45:57.643000
|10
|1510
|XCSE
|20250821 12:48:29.772000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:50:33.385000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:52:05.244000
|2
|1509
|XCSE
|20250821 12:52:05.244000
|6
|1509
|XCSE
|20250821 12:52:05.244000
|6
|1509
|XCSE
|20250821 12:54:29.385000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:54:29.385000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:54:29.385000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:54:29.385000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:56:08.386000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:56:08.386000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:56:08.386000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 12:56:58.384000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 12:57:14.383000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 13:00:00.520000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 13:00:03.542000
|26
|1509
|XCSE
|20250821 13:10:01.489000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 13:10:01.489000
|14
|1508
|XCSE
|20250821 13:12:13.448000
|3
|1510
|XCSE
|20250821 13:22:41.105000
|12
|1510
|XCSE
|20250821 13:22:41.105000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 13:22:41.105000
|15
|1510
|XCSE
|20250821 13:22:41.113000
|12
|1510
|XCSE
|20250821 13:22:41.124000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 13:23:21.384000
|8
|1510
|XCSE
|20250821 13:23:21.384000
|9
|1510
|XCSE
|20250821 13:24:58.384000
|17
|1509
|XCSE
|20250821 13:26:27.962000
|17
|1509
|XCSE
|20250821 13:27:48.330000
|17
|1508
|XCSE
|20250821 13:37:37.186000
|8
|1508
|XCSE
|20250821 13:37:37.186000
|9
|1508
|XCSE
|20250821 13:37:37.186000
|27
|1507
|XCSE
|20250821 13:52:39.493000
|11
|1509
|XCSE
|20250821 13:52:40.650000
|22
|1509
|XCSE
|20250821 13:52:40.650000
|26
|1508
|XCSE
|20250821 13:57:37.919000
|26
|1508
|XCSE
|20250821 14:19:48.921000
|8
|1508
|XCSE
|20250821 14:19:48.921000
|35
|1507
|XCSE
|20250821 14:21:01.111000
|6
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:26.718000
|7
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:26.718000
|5
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:26.718000
|2
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:26.718000
|2
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:29.097000
|2
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:29.741000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:32.119000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:32.762000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:35.100000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:35.784000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 14:25:38.125000
|20
|1510
|XCSE
|20250821 14:32:47.270000
|6
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|2
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|11
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|9
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|3
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.257000
|16
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.267000
|10
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.267000
|9
|1511
|XCSE
|20250821 14:44:56.271000
|9
|1511
|XCSE
|20250821 14:45:28.385000
|9
|1511
|XCSE
|20250821 14:45:52.385000
|2
|1511
|XCSE
|20250821 14:47:40.556000
|7
|1511
|XCSE
|20250821 14:47:40.556000
|4
|1511
|XCSE
|20250821 14:50:20.575000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 14:50:20.575000
|2
|1511
|XCSE
|20250821 14:50:20.575000
|2
|1511
|XCSE
|20250821 14:50:20.575000
|8
|1511
|XCSE
|20250821 14:52:38.384000
|1
|1511
|XCSE
|20250821 14:52:38.384000
|9
|1509
|XCSE
|20250821 14:54:12.199000
|18
|1509
|XCSE
|20250821 15:05:43.183000
|9
|1511
|XCSE
|20250821 15:14:05.546000
|9
|1510
|XCSE
|20250821 15:15:02.849000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 15:15:02.882000
|1
|1510
|XCSE
|20250821 15:15:05.904000
|34
|1508
|XCSE
|20250821 15:18:34.182000
|33
|1507
|XCSE
|20250821 15:40:11.703000
|8
|1507
|XCSE
|20250821 15:40:11.703000
|8
|1507
|XCSE
|20250821 15:40:11.703000
|9
|1507
|XCSE
|20250821 15:40:11.703000
|8
|1507
|XCSE
|20250821 15:40:11.703000
|13
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:11.786000
|6
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:14.807000
|3
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:16.960000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:16.960000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:17.828000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:19.981000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:20.850000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:23.003000
|1
|1509
|XCSE
|20250821 15:40:26.025000
|1444
|1509
|XCSE
|20250821 16:10:17.005085
|32
|1509
|XCSE
|20250821 16:10:23.584494
|8
|1511
|XCSE
|20250822 9:02:30.258000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 9:02:30.258000
|17
|1508
|XCSE
|20250822 9:02:30.286000
|25
|1508
|XCSE
|20250822 9:12:45.184000
|3
|1511
|XCSE
|20250822 9:22:07.704000
|18
|1512
|XCSE
|20250822 9:29:43.032000
|8
|1512
|XCSE
|20250822 9:29:43.032000
|219
|1511
|XCSE
|20250822 9:29:43.032464
|8
|1512
|XCSE
|20250822 9:29:43.165000
|7
|1515
|XCSE
|20250822 9:31:42.310000
|8
|1515
|XCSE
|20250822 9:31:42.310000
|7
|1515
|XCSE
|20250822 9:31:42.310000
|11
|1515
|XCSE
|20250822 9:31:42.310000
|26
|1514
|XCSE
|20250822 9:32:03.801000
|3
|1513
|XCSE
|20250822 9:33:01.334000
|1
|1513
|XCSE
|20250822 9:33:01.334000
|1
|1513
|XCSE
|20250822 9:36:03.796000
|1
|1513
|XCSE
|20250822 9:36:03.811000
|1
|1513
|XCSE
|20250822 9:36:03.811000
|12
|1513
|XCSE
|20250822 9:36:40.359000
|3
|1513
|XCSE
|20250822 9:36:40.359000
|3
|1513
|XCSE
|20250822 9:36:40.359000
|3
|1512
|XCSE
|20250822 9:45:55.082000
|14
|1512
|XCSE
|20250822 9:45:55.705000
|9
|1512
|XCSE
|20250822 9:45:55.705000
|3
|1512
|XCSE
|20250822 9:45:55.705000
|9
|1511
|XCSE
|20250822 9:46:00.492384
|9
|1511
|XCSE
|20250822 9:46:00.492445
|9
|1511
|XCSE
|20250822 9:46:00.511929
|26
|1511
|XCSE
|20250822 9:46:12.297000
|54
|1511
|XCSE
|20250822 9:46:12.297327
|17
|1511
|XCSE
|20250822 9:49:04.594000
|26
|1510
|XCSE
|20250822 9:52:01.086000
|25
|1509
|XCSE
|20250822 10:04:47.457000
|8
|1509
|XCSE
|20250822 10:04:47.457000
|6
|1509
|XCSE
|20250822 10:19:52.046000
|3
|1509
|XCSE
|20250822 10:23:09.892000
|6
|1509
|XCSE
|20250822 10:26:42.190000
|3
|1509
|XCSE
|20250822 10:26:42.190000
|25
|1509
|XCSE
|20250822 10:40:00.901000
|13
|1509
|XCSE
|20250822 10:45:08.245000
|5
|1509
|XCSE
|20250822 10:47:09.191000
|13
|1509
|XCSE
|20250822 10:47:09.191000
|20
|1509
|XCSE
|20250822 10:55:05.228000
|1
|1509
|XCSE
|20250822 10:55:05.228000
|35
|1510
|XCSE
|20250822 11:01:56.188000
|9
|1510
|XCSE
|20250822 11:01:56.188000
|17
|1511
|XCSE
|20250822 11:15:52.005000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 11:15:52.005000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 11:15:52.005000
|17
|1510
|XCSE
|20250822 11:18:49.536000
|17
|1510
|XCSE
|20250822 11:26:54.451000
|17
|1510
|XCSE
|20250822 11:43:24.219000
|279
|1508
|XCSE
|20250822 11:43:24.219604
|17
|1509
|XCSE
|20250822 11:46:20.675000
|8
|1509
|XCSE
|20250822 11:46:20.675000
|26
|1509
|XCSE
|20250822 11:51:58.229000
|19
|1510
|XCSE
|20250822 11:54:25.543000
|25
|1509
|XCSE
|20250822 11:56:34.787000
|17
|1509
|XCSE
|20250822 12:01:22.073000
|9
|1509
|XCSE
|20250822 12:11:28.190000
|17
|1509
|XCSE
|20250822 12:11:28.190000
|5
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|23
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|5
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|9
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|18
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|1
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|1
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.844000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.864000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.864000
|9
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.864000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.864000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.871000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.879000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.879000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:17:59.879000
|9
|1511
|XCSE
|20250822 12:18:09.594000
|4
|1511
|XCSE
|20250822 12:18:09.594000
|7
|1511
|XCSE
|20250822 12:18:09.594000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 12:18:09.594000
|33
|1509
|XCSE
|20250822 12:29:33.470000
|14
|1509
|XCSE
|20250822 12:29:33.477000
|23
|1511
|XCSE
|20250822 12:29:33.583000
|9
|1512
|XCSE
|20250822 12:39:00.063000
|9
|1512
|XCSE
|20250822 12:39:00.063000
|8
|1512
|XCSE
|20250822 12:39:00.063000
|34
|1511
|XCSE
|20250822 12:39:00.065000
|25
|1511
|XCSE
|20250822 12:43:01.102000
|5
|1514
|XCSE
|20250822 13:00:05.291000
|8
|1514
|XCSE
|20250822 13:00:05.307000
|8
|1514
|XCSE
|20250822 13:00:05.307000
|8
|1514
|XCSE
|20250822 13:00:05.307000
|7
|1514
|XCSE
|20250822 13:00:05.391000
|35
|1513
|XCSE
|20250822 13:00:12.080000
|25
|1512
|XCSE
|20250822 13:03:42.179000
|1
|1512
|XCSE
|20250822 13:05:41.065000
|16
|1512
|XCSE
|20250822 13:13:04.250000
|16
|1512
|XCSE
|20250822 13:13:04.257000
|17
|1511
|XCSE
|20250822 13:43:24.196000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 13:43:24.196000
|8
|1511
|XCSE
|20250822 13:43:24.196000
|7
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:24.362000
|5
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:24.362000
|8
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:34.715000
|9
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:34.734000
|8
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:44.594000
|7
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:44.613000
|9
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:49.594000
|9
|1512
|XCSE
|20250822 13:43:54.594000
|33
|1510
|XCSE
|20250822 13:47:06.689000
|18
|1511
|XCSE
|20250822 14:01:00.690000
|16
|1513
|XCSE
|20250822 14:19:41.459000
|7
|1513
|XCSE
|20250822 14:19:41.459000
|8
|1513
|XCSE
|20250822 14:19:41.459000
|9
|1513
|XCSE
|20250822 14:19:41.459000
|9
|1513
|XCSE
|20250822 14:19:41.459000
|24
|1513
|XCSE
|20250822 14:19:41.459000
|1
|1514
|XCSE
|20250822 14:19:41.467000
|16
|1514
|XCSE
|20250822 14:19:41.467000
|28
|1514
|XCSE
|20250822 14:19:41.467000
|6
|1514
|XCSE
|20250822 14:19:41.478000
|7
|1514
|XCSE
|20250822 14:19:41.478000
|9
|1514
|XCSE
|20250822 14:19:41.478000
|28
|1514
|XCSE
|20250822 14:20:02.184000
|9
|1514
|XCSE
|20250822 14:20:02.184000
|7
|1514
|XCSE
|20250822 14:20:02.184000
|8
|1514
|XCSE
|20250822 14:20:02.184000
|9
|1514
|XCSE
|20250822 14:20:02.204000
|9
|1514
|XCSE
|20250822 14:20:03.939000
|10
|1512
|XCSE
|20250822 14:22:42.995000
|10
|1512
|XCSE
|20250822 14:23:47.574000
|6
|1512
|XCSE
|20250822 14:25:10.133000
|2
|1514
|XCSE
|20250822 14:38:00.414000
|34
|1512
|XCSE
|20250822 14:41:22.194000
|3
|1515
|XCSE
|20250822 14:46:39.039000
|8
|1515
|XCSE
|20250822 14:46:39.039000
|25
|1513
|XCSE
|20250822 14:57:54.776000
|8
|1513
|XCSE
|20250822 14:57:54.776000
|8
|1513
|XCSE
|20250822 14:57:54.776000
|8
|1513
|XCSE
|20250822 14:57:54.776000
|2
|1513
|XCSE
|20250822 14:57:54.776000
|5
|1515
|XCSE
|20250822 14:57:54.793000
|9
|1515
|XCSE
|20250822 14:57:54.793000
|7
|1515
|XCSE
|20250822 14:57:54.805000
|6
|1515
|XCSE
|20250822 14:57:54.808000
|8
|1515
|XCSE
|20250822 14:57:54.808000
|28
|1515
|XCSE
|20250822 14:57:54.894000
|7
|1517
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|8
|1517
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|7
|1517
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|3
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|7
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|9
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|7
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|24
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.041000
|22
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.042000
|25
|1518
|XCSE
|20250822 14:59:01.042000
|24
|1515
|XCSE
|20250822 14:59:01.043000
|42
|1515
|XCSE
|20250822 14:59:01.043000
|19
|1515
|XCSE
|20250822 14:59:01.496000
|46
|1515
|XCSE
|20250822 14:59:01.496000
|7
|1517
|XCSE
|20250822 15:12:35.492000
|7
|1517
|XCSE
|20250822 15:12:35.492000
|17
|1516
|XCSE
|20250822 15:19:18.940000
|17
|1516
|XCSE
|20250822 15:19:18.940000
|2
|1518
|XCSE
|20250822 15:19:19.129000
|14
|1517
|XCSE
|20250822 15:19:19.149000
|18
|1519
|XCSE
|20250822 15:22:01.617000
|18
|1519
|XCSE
|20250822 15:22:01.636000
|18
|1518
|XCSE
|20250822 15:22:01.645000
|9
|1517
|XCSE
|20250822 15:28:23.997000
|9
|1516
|XCSE
|20250822 15:28:24.098000
|27
|1516
|XCSE
|20250822 15:40:09.310000
|17
|1517
|XCSE
|20250822 15:49:06.386000
|17
|1516
|XCSE
|20250822 15:52:53.204000
|8
|1516
|XCSE
|20250822 15:52:53.204000
|11
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.357000
|9
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.357000
|7
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.357000
|7
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.363000
|8
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.363000
|7
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.363000
|8
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.376000
|8
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.376000
|9
|1518
|XCSE
|20250822 15:56:07.376000
|2
|1519
|XCSE
|20250822 16:00:05.324000
|9
|1519
|XCSE
|20250822 16:00:05.324000
|6
|1519
|XCSE
|20250822 16:00:05.324000
|8
|1519
|XCSE
|20250822 16:00:05.324000
|25
|1518
|XCSE
|20250822 16:00:08.862000
|27
|1518
|XCSE
|20250822 16:00:19.074000
|25
|1518
|XCSE
|20250822 16:00:53.090000
|17
|1518
|XCSE
|20250822 16:00:53.626000
|8
|1518
|XCSE
|20250822 16:00:53.733000
|16
|1518
|XCSE
|20250822 16:00:53.733000
|27
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.029000
|2
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.029000
|8
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.029000
|7
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.029000
|18
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.039000
|2
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.039000
|18
|1520
|XCSE
|20250822 16:03:28.043000
|7
|1520
|XCSE
|20250822 16:04:25.412256
|8
|1520
|XCSE
|20250822 16:04:25.412256
|489
|1520
|XCSE
|20250822 16:04:25.429565
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 34
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- North America Automotive Market Size, Share And Forecast 2025-2033
- Airborne ISR Market Size, Share And Growth Forecast By 2033
- Mexico Oral Care Market Demand, Opportunities, And Key Drivers
- Australia Corporate Wellness Market Projected To Reach USD 3.6 Billion By 2033
- United States Laboratory Automation Market Size, Share, Trends, Growth Factors And Forecast 2025-2033
- UAE Online Grocery Market Size To Reach USD 18,353.4 Million By 2033: Trends & Future Outlook
CommentsNo comment