Share Buyback Programme - Week 33
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|224,600
|1,389.96
|312,185,758
|11 August 2025
|3,800
|1,500.44
|5,701,672
|12 August 2025
|3,600
|1,496.55
|5,387,580
|13 August 2025
|3,600
|1,502.31
|5,408,316
|14 August 2025
|3,600
|1,503.09
|5,411,124
|15 August 2025
|3,600
|1,510.69
|5,438,484
|Total under the share buyback programme
|242,800
|1,398.41
|339,532,934
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|657,000
|1,277.81
|839,521,640
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 657,000 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.59 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Date/time - CET
|20
|1504
|XCSE
|20250811 9:01:23.950000
|10
|1500
|XCSE
|20250811 9:02:11.884000
|10
|1491
|XCSE
|20250811 9:03:27.948000
|10
|1491
|XCSE
|20250811 9:05:13.007000
|19
|1494
|XCSE
|20250811 9:12:24.588000
|13
|1494
|XCSE
|20250811 9:14:58.957000
|26
|1494
|XCSE
|20250811 9:31:22.251000
|6
|1494
|XCSE
|20250811 9:31:24.884000
|6
|1494
|XCSE
|20250811 9:31:28.467000
|6
|1494
|XCSE
|20250811 9:31:32.569000
|6
|1494
|XCSE
|20250811 9:31:36.748000
|10
|1494
|XCSE
|20250811 9:36:25.758000
|10
|1493
|XCSE
|20250811 9:37:20.196000
|46
|1494
|XCSE
|20250811 9:42:37.468000
|9
|1494
|XCSE
|20250811 9:42:37.468000
|20
|1494
|XCSE
|20250811 9:42:37.474000
|10
|1491
|XCSE
|20250811 9:45:55.294000
|9
|1491
|XCSE
|20250811 9:45:55.294000
|18
|1491
|XCSE
|20250811 9:46:38.837000
|18
|1494
|XCSE
|20250811 9:46:44.283000
|87
|1494
|XCSE
|20250811 9:52:16.167000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 9:55:48.185000
|9
|1495
|XCSE
|20250811 10:00:46.183000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 10:00:46.183000
|9
|1495
|XCSE
|20250811 10:00:46.183000
|16
|1495
|XCSE
|20250811 10:00:46.197000
|1
|1496
|XCSE
|20250811 10:07:16.706000
|20
|1496
|XCSE
|20250811 10:07:16.891000
|19
|1496
|XCSE
|20250811 10:07:58.341000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 10:11:40.728000
|13
|1495
|XCSE
|20250811 10:11:40.743000
|14
|1495
|XCSE
|20250811 10:11:47.068000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 10:12:17.224000
|19
|1494
|XCSE
|20250811 10:19:11.395000
|10
|1494
|XCSE
|20250811 10:25:53.084000
|10
|1494
|XCSE
|20250811 10:25:53.090000
|10
|1493
|XCSE
|20250811 10:26:29.915000
|10
|1492
|XCSE
|20250811 10:29:34.781000
|20
|1491
|XCSE
|20250811 10:32:54.890000
|3
|1491
|XCSE
|20250811 10:36:03.609000
|7
|1491
|XCSE
|20250811 10:36:03.609000
|1
|1491
|XCSE
|20250811 10:36:55.376000
|9
|1491
|XCSE
|20250811 10:36:55.376000
|10
|1490
|XCSE
|20250811 10:40:08.189000
|9
|1490
|XCSE
|20250811 10:40:08.189000
|10
|1490
|XCSE
|20250811 10:46:47.245000
|10
|1489
|XCSE
|20250811 10:47:31.523000
|3
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:08.539000
|19
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:08.546000
|14
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:08.546000
|13
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:08.547000
|19
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:28.471000
|19
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:28.480000
|19
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:28.484000
|24
|1491
|XCSE
|20250811 11:02:28.778000
|5
|1491
|XCSE
|20250811 11:03:18.462000
|5
|1491
|XCSE
|20250811 11:07:34.902000
|5
|1491
|XCSE
|20250811 11:07:45.311000
|10
|1490
|XCSE
|20250811 11:07:45.345000
|10
|1489
|XCSE
|20250811 11:09:03.830000
|10
|1490
|XCSE
|20250811 11:14:46.055000
|1
|1490
|XCSE
|20250811 11:14:46.055000
|6
|1494
|XCSE
|20250811 11:22:23.653000
|8
|1494
|XCSE
|20250811 11:22:23.653000
|3
|1495
|XCSE
|20250811 11:23:53.480000
|16
|1495
|XCSE
|20250811 11:23:53.480000
|16
|1497
|XCSE
|20250811 11:23:53.557000
|6
|1497
|XCSE
|20250811 11:23:53.557000
|16
|1497
|XCSE
|20250811 11:23:53.561000
|6
|1497
|XCSE
|20250811 11:23:53.561000
|12
|1497
|XCSE
|20250811 11:23:53.575000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 11:23:54.580000
|10
|1494
|XCSE
|20250811 11:23:54.601000
|10
|1494
|XCSE
|20250811 11:26:00.083000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 11:40:47.698000
|10
|1494
|XCSE
|20250811 11:40:47.715000
|19
|1495
|XCSE
|20250811 11:43:03.951000
|6
|1496
|XCSE
|20250811 11:46:29.404000
|10
|1496
|XCSE
|20250811 11:46:29.404000
|20
|1495
|XCSE
|20250811 11:49:17.082000
|20
|1495
|XCSE
|20250811 11:57:08.991000
|50
|1495
|XCSE
|20250811 11:57:09.011000
|8
|1496
|XCSE
|20250811 12:03:18.748000
|12
|1496
|XCSE
|20250811 12:03:18.748000
|9
|1496
|XCSE
|20250811 12:03:18.748000
|1
|1496
|XCSE
|20250811 12:03:18.748000
|6
|1496
|XCSE
|20250811 12:03:18.748000
|6
|1497
|XCSE
|20250811 12:23:24.630000
|10
|1497
|XCSE
|20250811 12:23:24.630000
|8
|1497
|XCSE
|20250811 12:23:24.630000
|20
|1496
|XCSE
|20250811 12:26:58.543000
|39
|1497
|XCSE
|20250811 12:33:24.364000
|2
|1496
|XCSE
|20250811 12:33:35.618000
|36
|1496
|XCSE
|20250811 12:33:35.618000
|39
|1496
|XCSE
|20250811 12:33:35.683000
|20
|1495
|XCSE
|20250811 12:34:43.133000
|83
|1495
|XCSE
|20250811 12:34:43.264000
|10
|1496
|XCSE
|20250811 12:37:20.331000
|10
|1496
|XCSE
|20250811 12:39:18.320000
|25
|1496
|XCSE
|20250811 12:39:18.321000
|10
|1495
|XCSE
|20250811 12:47:32.087000
|9
|1495
|XCSE
|20250811 12:47:32.087000
|19
|1494
|XCSE
|20250811 12:54:01.423000
|11
|1495
|XCSE
|20250811 12:54:01.424000
|23
|1495
|XCSE
|20250811 12:54:01.424000
|10
|1496
|XCSE
|20250811 12:55:20.307000
|69
|1499
|XCSE
|20250811 12:59:00.390000
|19
|1498
|XCSE
|20250811 13:01:11.118000
|19
|1498
|XCSE
|20250811 13:01:11.120000
|7
|1497
|XCSE
|20250811 13:04:21.182000
|28
|1500
|XCSE
|20250811 13:28:41.257000
|16
|1501
|XCSE
|20250811 13:31:40.573000
|10
|1501
|XCSE
|20250811 13:31:40.573000
|2
|1501
|XCSE
|20250811 13:31:40.573000
|1
|1501
|XCSE
|20250811 13:31:40.573000
|11
|1501
|XCSE
|20250811 13:36:11.263000
|19
|1501
|XCSE
|20250811 13:40:08.579000
|10
|1501
|XCSE
|20250811 13:40:37.953000
|10
|1500
|XCSE
|20250811 13:41:05.087000
|10
|1500
|XCSE
|20250811 13:41:05.087000
|10
|1502
|XCSE
|20250811 13:46:20.499000
|12
|1502
|XCSE
|20250811 13:46:20.499000
|1
|1502
|XCSE
|20250811 13:46:20.499000
|4
|1504
|XCSE
|20250811 13:53:09.858000
|10
|1504
|XCSE
|20250811 13:53:09.888000
|10
|1503
|XCSE
|20250811 13:53:10.013000
|27
|1503
|XCSE
|20250811 13:53:10.013000
|13
|1503
|XCSE
|20250811 13:53:10.043000
|5
|1502
|XCSE
|20250811 13:53:27.827000
|8
|1502
|XCSE
|20250811 13:54:22.897000
|20
|1503
|XCSE
|20250811 13:57:16.154000
|10
|1507
|XCSE
|20250811 14:07:48.157000
|10
|1507
|XCSE
|20250811 14:07:48.181000
|20
|1508
|XCSE
|20250811 14:08:00.804000
|1
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.389000
|8
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.510000
|11
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.510000
|10
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.510000
|10
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.510000
|60
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.511000
|50
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:03.527000
|39
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:15.692000
|39
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:31.126000
|21
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:45.431000
|1
|1507
|XCSE
|20250811 14:12:45.450000
|6
|1507
|XCSE
|20250811 14:17:26.063000
|4
|1507
|XCSE
|20250811 14:17:26.063000
|50
|1507
|XCSE
|20250811 14:17:26.078000
|9
|1507
|XCSE
|20250811 14:17:42.022000
|10
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.220000
|9
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.220000
|9
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.220000
|9
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.220000
|9
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.220000
|9
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.220000
|18
|1506
|XCSE
|20250811 14:27:14.407000
|30
|1507
|XCSE
|20250811 14:28:59.996000
|47
|1505
|XCSE
|20250811 14:29:00.872000
|16
|1505
|XCSE
|20250811 14:34:10.240000
|23
|1507
|XCSE
|20250811 14:45:13.245000
|28
|1508
|XCSE
|20250811 14:48:51.542000
|24
|1507
|XCSE
|20250811 14:48:53.615000
|5
|1507
|XCSE
|20250811 14:48:53.615000
|29
|1506
|XCSE
|20250811 14:49:10.156000
|38
|1503
|XCSE
|20250811 15:01:21.364000
|9
|1503
|XCSE
|20250811 15:01:21.364000
|14
|1503
|XCSE
|20250811 15:01:21.375000
|47
|1502
|XCSE
|20250811 15:01:31.266000
|16
|1501
|XCSE
|20250811 15:05:33.361000
|21
|1501
|XCSE
|20250811 15:05:33.361000
|19
|1502
|XCSE
|20250811 15:15:04.057000
|3
|1502
|XCSE
|20250811 15:15:04.057000
|4
|1503
|XCSE
|20250811 15:15:35.003000
|11
|1503
|XCSE
|20250811 15:15:35.003000
|4
|1503
|XCSE
|20250811 15:15:35.003000
|17
|1503
|XCSE
|20250811 15:15:35.003000
|13
|1503
|XCSE
|20250811 15:16:04.662000
|13
|1503
|XCSE
|20250811 15:16:04.667000
|19
|1502
|XCSE
|20250811 15:22:03.830000
|7
|1502
|XCSE
|20250811 15:28:09.607000
|13
|1502
|XCSE
|20250811 15:28:09.607000
|45
|1502
|XCSE
|20250811 15:28:09.624000
|18
|1502
|XCSE
|20250811 15:28:09.712000
|2
|1502
|XCSE
|20250811 15:28:09.731000
|1
|1502
|XCSE
|20250811 15:28:09.732000
|39
|1504
|XCSE
|20250811 15:34:07.420000
|10
|1504
|XCSE
|20250811 15:34:07.420000
|48
|1503
|XCSE
|20250811 15:40:22.499000
|26
|1502
|XCSE
|20250811 15:40:40.161000
|22
|1502
|XCSE
|20250811 15:40:40.161000
|27
|1502
|XCSE
|20250811 15:44:26.253000
|37
|1503
|XCSE
|20250811 15:48:45.730000
|23
|1503
|XCSE
|20250811 15:50:29.405000
|6
|1503
|XCSE
|20250811 15:50:42.087000
|14
|1503
|XCSE
|20250811 15:50:42.087000
|31
|1503
|XCSE
|20250811 15:50:42.097000
|19
|1503
|XCSE
|20250811 15:55:32.313000
|4
|1504
|XCSE
|20250811 15:57:42.640000
|4
|1504
|XCSE
|20250811 15:57:45.149000
|13
|1504
|XCSE
|20250811 15:59:44.814000
|28
|1503
|XCSE
|20250811 15:59:44.814000
|23
|1503
|XCSE
|20250811 16:00:01.061000
|49
|1504
|XCSE
|20250811 16:06:01.988000
|63
|1505
|XCSE
|20250811 16:06:01.989000
|11
|1505
|XCSE
|20250811 16:12:14.635000
|1
|1505
|XCSE
|20250811 16:12:14.635000
|1
|1506
|XCSE
|20250811 16:20:08.428000
|48
|1508
|XCSE
|20250811 16:21:40.629000
|16
|1508
|XCSE
|20250811 16:21:40.648000
|10
|1508
|XCSE
|20250811 16:21:40.652000
|2
|1507
|XCSE
|20250811 16:25:52.985000
|36
|1507
|XCSE
|20250811 16:25:52.985000
|40
|1507
|XCSE
|20250811 16:25:53.000000
|30
|1507
|XCSE
|20250811 16:31:12.641000
|286
|1507
|XCSE
|20250811 16:32:39.087018
|18
|1515
|XCSE
|20250812 9:07:25.919000
|18
|1514
|XCSE
|20250812 9:07:25.937000
|17
|1514
|XCSE
|20250812 9:07:34.378000
|17
|1513
|XCSE
|20250812 9:07:48.106000
|17
|1511
|XCSE
|20250812 9:10:05.542000
|17
|1510
|XCSE
|20250812 9:10:05.561000
|1
|1508
|XCSE
|20250812 9:10:25.740000
|9
|1506
|XCSE
|20250812 9:13:05.656000
|6
|1504
|XCSE
|20250812 9:13:25.195000
|27
|1506
|XCSE
|20250812 9:17:46.588000
|6
|1506
|XCSE
|20250812 9:23:19.911000
|3
|1506
|XCSE
|20250812 9:23:19.911000
|9
|1505
|XCSE
|20250812 9:31:51.161000
|9
|1504
|XCSE
|20250812 9:32:24.057000
|7
|1507
|XCSE
|20250812 9:39:46.286000
|53
|1507
|XCSE
|20250812 9:39:46.286000
|11
|1503
|XCSE
|20250812 9:39:46.328000
|3
|1502
|XCSE
|20250812 9:39:46.424000
|12
|1502
|XCSE
|20250812 9:39:46.424000
|9
|1502
|XCSE
|20250812 9:40:12.481000
|33
|1502
|XCSE
|20250812 9:40:12.481000
|9
|1500
|XCSE
|20250812 9:40:52.093000
|8
|1500
|XCSE
|20250812 9:40:52.093000
|9
|1499
|XCSE
|20250812 9:44:07.460000
|8
|1499
|XCSE
|20250812 9:44:07.460000
|9
|1499
|XCSE
|20250812 9:47:32.527000
|9
|1497
|XCSE
|20250812 9:49:32.180000
|9
|1496
|XCSE
|20250812 9:56:52.087000
|25
|1497
|XCSE
|20250812 10:06:47.729000
|17
|1496
|XCSE
|20250812 10:06:53.636000
|18
|1495
|XCSE
|20250812 10:07:13.096000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 10:24:44.034000
|1
|1495
|XCSE
|20250812 10:27:13.034000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 10:27:13.034000
|17
|1493
|XCSE
|20250812 10:27:27.081000
|9
|1491
|XCSE
|20250812 10:27:46.084000
|8
|1491
|XCSE
|20250812 10:27:46.084000
|4
|1491
|XCSE
|20250812 10:27:54.783000
|3
|1491
|XCSE
|20250812 10:28:02.223000
|9
|1497
|XCSE
|20250812 10:41:06.769000
|10
|1497
|XCSE
|20250812 10:41:06.769000
|1
|1497
|XCSE
|20250812 10:41:06.769000
|2
|1497
|XCSE
|20250812 10:41:06.769000
|9
|1494
|XCSE
|20250812 10:41:52.097000
|17
|1495
|XCSE
|20250812 10:51:52.087000
|17
|1494
|XCSE
|20250812 10:55:50.726000
|8
|1494
|XCSE
|20250812 10:55:50.726000
|8
|1494
|XCSE
|20250812 10:55:50.726000
|7
|1493
|XCSE
|20250812 10:55:51.378000
|11
|1493
|XCSE
|20250812 10:55:51.383000
|4
|1496
|XCSE
|20250812 10:58:59.855000
|3
|1496
|XCSE
|20250812 10:58:59.855000
|2
|1496
|XCSE
|20250812 10:58:59.855000
|6
|1495
|XCSE
|20250812 11:01:16.034000
|9
|1493
|XCSE
|20250812 11:02:02.108000
|2
|1495
|XCSE
|20250812 11:04:19.034000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 11:04:19.034000
|17
|1492
|XCSE
|20250812 11:05:32.637000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 11:06:03.318000
|1
|1493
|XCSE
|20250812 11:06:58.452000
|1
|1493
|XCSE
|20250812 11:10:04.248000
|9
|1493
|XCSE
|20250812 11:17:01.189000
|9
|1492
|XCSE
|20250812 11:18:46.006000
|9
|1491
|XCSE
|20250812 11:20:33.672000
|8
|1491
|XCSE
|20250812 11:20:33.672000
|9
|1491
|XCSE
|20250812 11:20:33.672000
|2
|1494
|XCSE
|20250812 11:25:00.291000
|18
|1493
|XCSE
|20250812 11:25:34.184000
|17
|1493
|XCSE
|20250812 11:25:34.194000
|9
|1495
|XCSE
|20250812 11:32:08.748000
|32
|1496
|XCSE
|20250812 11:48:26.723000
|3
|1496
|XCSE
|20250812 11:48:26.723000
|10
|1496
|XCSE
|20250812 11:48:32.623000
|17
|1495
|XCSE
|20250812 11:51:02.995000
|17
|1493
|XCSE
|20250812 11:54:03.219000
|9
|1493
|XCSE
|20250812 11:54:03.219000
|25
|1492
|XCSE
|20250812 11:54:37.682000
|2
|1494
|XCSE
|20250812 11:59:10.741000
|5
|1494
|XCSE
|20250812 11:59:10.741000
|2
|1494
|XCSE
|20250812 11:59:10.741000
|34
|1493
|XCSE
|20250812 12:00:04.749000
|19
|1493
|XCSE
|20250812 12:13:44.950000
|19
|1493
|XCSE
|20250812 12:13:44.963000
|19
|1493
|XCSE
|20250812 12:13:44.968000
|16
|1493
|XCSE
|20250812 12:13:45.038000
|17
|1492
|XCSE
|20250812 12:24:49.444000
|200
|1491
|XCSE
|20250812 12:24:49.444640
|27
|1495
|XCSE
|20250812 12:24:56.159000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 12:24:56.159000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 12:24:56.177000
|17
|1492
|XCSE
|20250812 12:26:54.535000
|17
|1492
|XCSE
|20250812 12:28:02.085000
|2
|1494
|XCSE
|20250812 12:29:49.857000
|14
|1494
|XCSE
|20250812 12:29:49.866000
|14
|1494
|XCSE
|20250812 12:29:49.871000
|1
|1494
|XCSE
|20250812 12:30:32.482000
|7
|1494
|XCSE
|20250812 12:31:35.380000
|8
|1494
|XCSE
|20250812 12:31:35.399000
|7
|1494
|XCSE
|20250812 12:31:40.379000
|8
|1494
|XCSE
|20250812 12:31:42.207000
|7
|1494
|XCSE
|20250812 12:31:49.839000
|7
|1494
|XCSE
|20250812 12:31:56.535000
|7
|1494
|XCSE
|20250812 12:32:05.380000
|16
|1494
|XCSE
|20250812 12:34:56.213000
|9
|1491
|XCSE
|20250812 12:38:31.084000
|11
|1493
|XCSE
|20250812 12:42:55.325000
|10
|1493
|XCSE
|20250812 12:42:55.325000
|1
|1493
|XCSE
|20250812 12:42:55.325000
|1
|1493
|XCSE
|20250812 12:42:55.325000
|10
|1493
|XCSE
|20250812 12:42:55.325000
|9
|1493
|XCSE
|20250812 12:50:16.263000
|9
|1492
|XCSE
|20250812 12:51:11.086000
|9
|1491
|XCSE
|20250812 12:53:27.990000
|8
|1491
|XCSE
|20250812 12:53:27.990000
|7
|1492
|XCSE
|20250812 12:56:31.411000
|3
|1492
|XCSE
|20250812 12:56:31.411000
|80
|1492
|XCSE
|20250812 12:56:31.428000
|14
|1491
|XCSE
|20250812 12:56:49.085000
|7
|1491
|XCSE
|20250812 12:56:56.833000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 12:57:04.287000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 12:57:11.869000
|11
|1493
|XCSE
|20250812 12:59:48.319000
|8
|1493
|XCSE
|20250812 12:59:57.479000
|1
|1493
|XCSE
|20250812 13:05:09.594000
|3
|1494
|XCSE
|20250812 13:06:30.750000
|6
|1494
|XCSE
|20250812 13:06:30.754000
|3
|1494
|XCSE
|20250812 13:06:30.754000
|9
|1492
|XCSE
|20250812 13:07:44.089000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 13:11:18.211000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 13:11:38.435000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 13:15:11.193000
|6
|1491
|XCSE
|20250812 13:17:06.318000
|2
|1491
|XCSE
|20250812 13:17:06.318000
|1
|1491
|XCSE
|20250812 13:17:06.318000
|2
|1492
|XCSE
|20250812 13:20:13.387000
|25
|1491
|XCSE
|20250812 13:37:19.204000
|25
|1491
|XCSE
|20250812 13:37:19.218000
|1
|1494
|XCSE
|20250812 14:15:19.036000
|8
|1494
|XCSE
|20250812 14:17:05.393000
|1
|1494
|XCSE
|20250812 14:17:05.393000
|9
|1494
|XCSE
|20250812 14:17:05.417000
|9
|1494
|XCSE
|20250812 14:17:05.427000
|26
|1493
|XCSE
|20250812 14:17:57.888000
|9
|1492
|XCSE
|20250812 14:18:05.185000
|9
|1492
|XCSE
|20250812 14:25:22.087000
|8
|1492
|XCSE
|20250812 14:25:22.087000
|17
|1493
|XCSE
|20250812 14:36:57.091000
|17
|1491
|XCSE
|20250812 14:50:35.362000
|8
|1491
|XCSE
|20250812 14:50:35.362000
|8
|1491
|XCSE
|20250812 14:50:35.362000
|8
|1491
|XCSE
|20250812 14:50:35.362000
|4
|1491
|XCSE
|20250812 14:50:35.362000
|4
|1495
|XCSE
|20250812 14:51:51.762000
|11
|1495
|XCSE
|20250812 14:51:51.762000
|34
|1493
|XCSE
|20250812 14:52:12.201000
|6
|1495
|XCSE
|20250812 14:55:03.721000
|6
|1495
|XCSE
|20250812 14:55:03.725000
|6
|1495
|XCSE
|20250812 14:55:03.742000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 14:57:58.767000
|6
|1495
|XCSE
|20250812 14:57:58.773000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:57:58.773000
|2
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.515000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.515000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.521000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.534000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.554000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.564000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.589000
|14
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.609000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.610000
|7
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:57.622000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:58.517000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:58.517000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:58.525000
|8
|1495
|XCSE
|20250812 14:59:58.529000
|2
|1495
|XCSE
|20250812 15:00:21.152000
|18
|1494
|XCSE
|20250812 15:14:28.386000
|8
|1494
|XCSE
|20250812 15:14:28.386000
|1
|1497
|XCSE
|20250812 15:15:44.606000
|3
|1497
|XCSE
|20250812 15:22:36.970000
|6
|1497
|XCSE
|20250812 15:29:35.203000
|3
|1497
|XCSE
|20250812 15:29:35.203000
|9
|1497
|XCSE
|20250812 15:29:35.203000
|70
|1497
|XCSE
|20250812 15:29:35.219000
|17
|1496
|XCSE
|20250812 15:29:43.339000
|3
|1497
|XCSE
|20250812 15:32:31.914000
|25
|1498
|XCSE
|20250812 15:39:31.868000
|14
|1498
|XCSE
|20250812 15:39:31.874000
|6
|1498
|XCSE
|20250812 15:39:31.879000
|6
|1498
|XCSE
|20250812 15:39:31.892000
|9
|1498
|XCSE
|20250812 15:40:35.753000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:40:57.588000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:40:57.607000
|18
|1496
|XCSE
|20250812 15:44:37.176000
|9
|1496
|XCSE
|20250812 15:44:37.176000
|17
|1497
|XCSE
|20250812 15:44:37.186000
|26
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:37.186000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:37.186000
|17
|1497
|XCSE
|20250812 15:44:37.198000
|8
|1497
|XCSE
|20250812 15:44:37.246000
|8
|1497
|XCSE
|20250812 15:44:37.252000
|3
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:47.278000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:47.278000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.515000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.534000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.554000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.573000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.584000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.590000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 15:44:57.615000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:45:00.380000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 15:45:03.657000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:45:06.878000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:45:06.897000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 15:45:10.379000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 15:45:11.878000
|2
|1497
|XCSE
|20250812 15:45:14.671000
|17
|1497
|XCSE
|20250812 15:46:55.555000
|17
|1496
|XCSE
|20250812 15:49:01.058000
|25
|1496
|XCSE
|20250812 15:58:25.936000
|27
|1496
|XCSE
|20250812 15:59:57.515000
|3
|1495
|XCSE
|20250812 16:00:46.858000
|23
|1495
|XCSE
|20250812 16:00:46.858000
|17
|1494
|XCSE
|20250812 16:03:16.095000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.028000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.028000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.033000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.033000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.038000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.042000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.057000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:41.061000
|2
|1498
|XCSE
|20250812 16:05:43.204000
|12
|1497
|XCSE
|20250812 16:05:43.261000
|5
|1497
|XCSE
|20250812 16:05:43.261000
|17
|1496
|XCSE
|20250812 16:05:56.698000
|9
|1497
|XCSE
|20250812 16:07:35.737000
|9
|1496
|XCSE
|20250812 16:10:43.074000
|4
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.020000
|10
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.020000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.069000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.071000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.076000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.097000
|7
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:16.101000
|1
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:18.086000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:18.087000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:30.123000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:37.599000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:12:57.515000
|3
|1497
|XCSE
|20250812 16:12:57.526000
|17
|1496
|XCSE
|20250812 16:13:03.738000
|19
|1498
|XCSE
|20250812 16:15:57.882000
|13
|1498
|XCSE
|20250812 16:15:57.891000
|6
|1498
|XCSE
|20250812 16:15:57.896000
|8
|1498
|XCSE
|20250812 16:16:57.522000
|2
|1497
|XCSE
|20250812 16:16:57.527000
|2
|1497
|XCSE
|20250812 16:17:15.348000
|7
|1497
|XCSE
|20250812 16:17:15.348000
|7
|1497
|XCSE
|20250812 16:17:24.094000
|2
|1497
|XCSE
|20250812 16:17:42.350000
|1
|1496
|XCSE
|20250812 16:17:46.900000
|3
|1496
|XCSE
|20250812 16:17:54.278000
|1
|1496
|XCSE
|20250812 16:18:08.903000
|35
|1497
|XCSE
|20250812 16:27:54.922000
|3
|1497
|XCSE
|20250812 16:28:57.527000
|35
|1496
|XCSE
|20250812 16:29:04.549000
|9
|1498
|XCSE
|20250812 16:34:13.301000
|2
|1498
|XCSE
|20250812 16:35:03.702000
|1
|1498
|XCSE
|20250812 16:35:07.149000
|6
|1498
|XCSE
|20250812 16:35:15.165000
|2
|1498
|XCSE
|20250812 16:35:15.165000
|200
|1499
|XCSE
|20250812 16:39:21.656095
|200
|1499
|XCSE
|20250812 16:39:21.656101
|277
|1499
|XCSE
|20250812 16:39:21.656104
|25
|1505
|XCSE
|20250813 9:14:33.090000
|27
|1503
|XCSE
|20250813 9:16:24.991000
|22
|1501
|XCSE
|20250813 9:16:34.410000
|17
|1500
|XCSE
|20250813 9:17:54.907000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 9:17:54.907000
|25
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.790000
|6
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.790000
|6
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.790000
|14
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.790000
|31
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.800000
|7
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.800000
|6
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.800000
|7
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.800000
|14
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.805000
|6
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.805000
|14
|1506
|XCSE
|20250813 9:30:57.811000
|18
|1505
|XCSE
|20250813 9:38:12.248000
|1
|1505
|XCSE
|20250813 9:38:12.318000
|16
|1505
|XCSE
|20250813 9:38:12.318000
|9
|1505
|XCSE
|20250813 9:38:12.482000
|13
|1506
|XCSE
|20250813 9:40:42.860000
|14
|1507
|XCSE
|20250813 9:43:47.875000
|10
|1507
|XCSE
|20250813 9:43:47.875000
|20
|1507
|XCSE
|20250813 9:49:33.454000
|2
|1507
|XCSE
|20250813 9:51:09.494000
|18
|1505
|XCSE
|20250813 9:51:38.081000
|17
|1503
|XCSE
|20250813 9:51:41.488000
|3
|1502
|XCSE
|20250813 9:57:08.476000
|6
|1502
|XCSE
|20250813 10:00:46.304000
|17
|1504
|XCSE
|20250813 10:02:42.565000
|7
|1504
|XCSE
|20250813 10:02:42.566000
|7
|1504
|XCSE
|20250813 10:02:42.566000
|17
|1504
|XCSE
|20250813 10:02:42.572000
|9
|1505
|XCSE
|20250813 10:03:28.908000
|6
|1504
|XCSE
|20250813 10:05:08.843000
|9
|1503
|XCSE
|20250813 10:05:13.129000
|35
|1504
|XCSE
|20250813 10:17:22.820000
|9
|1503
|XCSE
|20250813 10:21:41.554000
|9
|1502
|XCSE
|20250813 10:24:17.565000
|18
|1502
|XCSE
|20250813 10:26:43.984000
|7
|1502
|XCSE
|20250813 10:26:52.234000
|9
|1502
|XCSE
|20250813 10:28:48.087000
|9
|1503
|XCSE
|20250813 10:37:11.086000
|17
|1501
|XCSE
|20250813 10:38:49.707000
|2
|1501
|XCSE
|20250813 10:38:49.707000
|7
|1501
|XCSE
|20250813 10:41:43.081000
|19
|1501
|XCSE
|20250813 10:41:43.081000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 10:41:43.081000
|16
|1503
|XCSE
|20250813 10:42:01.384000
|1
|1502
|XCSE
|20250813 10:43:12.112000
|24
|1503
|XCSE
|20250813 10:43:23.918000
|1
|1503
|XCSE
|20250813 10:43:23.936000
|1
|1503
|XCSE
|20250813 10:43:23.936000
|17
|1502
|XCSE
|20250813 10:51:41.652000
|11
|1502
|XCSE
|20250813 10:51:41.867000
|45
|1502
|XCSE
|20250813 10:51:41.867000
|5
|1502
|XCSE
|20250813 10:58:42.316000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 10:58:42.333000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 10:58:42.333000
|43
|1504
|XCSE
|20250813 11:03:41.230000
|6
|1504
|XCSE
|20250813 11:05:10.529000
|3
|1504
|XCSE
|20250813 11:05:10.529000
|26
|1503
|XCSE
|20250813 11:09:40.049000
|25
|1506
|XCSE
|20250813 11:10:50.459000
|6
|1504
|XCSE
|20250813 11:11:26.939000
|3
|1504
|XCSE
|20250813 11:11:26.939000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 11:11:27.107000
|7
|1504
|XCSE
|20250813 11:15:16.826000
|6
|1504
|XCSE
|20250813 11:15:16.826000
|5
|1504
|XCSE
|20250813 11:15:16.826000
|2
|1504
|XCSE
|20250813 11:16:31.013000
|6
|1504
|XCSE
|20250813 11:16:31.013000
|1
|1504
|XCSE
|20250813 11:16:31.013000
|6
|1504
|XCSE
|20250813 11:18:16.937000
|3
|1504
|XCSE
|20250813 11:18:16.937000
|4
|1504
|XCSE
|20250813 11:19:51.941000
|5
|1504
|XCSE
|20250813 11:19:51.941000
|2
|1504
|XCSE
|20250813 11:21:26.943000
|7
|1504
|XCSE
|20250813 11:21:26.943000
|15
|1502
|XCSE
|20250813 11:22:07.689000
|1
|1502
|XCSE
|20250813 11:22:07.689000
|1
|1502
|XCSE
|20250813 11:22:07.689000
|26
|1501
|XCSE
|20250813 11:23:27.043000
|6
|1502
|XCSE
|20250813 11:29:42.761000
|3
|1502
|XCSE
|20250813 11:29:42.761000
|1
|1502
|XCSE
|20250813 11:32:38.683000
|1
|1502
|XCSE
|20250813 11:32:43.702000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 11:32:47.908000
|9
|1501
|XCSE
|20250813 11:41:59.084000
|1
|1500
|XCSE
|20250813 11:47:14.646000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 11:50:21.091000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 11:50:21.091000
|9
|1500
|XCSE
|20250813 11:50:21.091000
|23
|1504
|XCSE
|20250813 11:53:42.850000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 11:53:42.855000
|4
|1503
|XCSE
|20250813 11:53:42.855000
|26
|1503
|XCSE
|20250813 11:53:42.855000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 11:53:42.860000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 11:53:42.860000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 11:53:47.161000
|26
|1502
|XCSE
|20250813 11:55:27.525000
|6
|1502
|XCSE
|20250813 11:56:52.993000
|29
|1502
|XCSE
|20250813 11:57:08.693000
|20
|1500
|XCSE
|20250813 11:58:07.895000
|1
|1500
|XCSE
|20250813 11:58:07.915000
|4
|1500
|XCSE
|20250813 11:58:27.592000
|2
|1500
|XCSE
|20250813 11:58:27.592000
|18
|1499
|XCSE
|20250813 12:05:12.083000
|9
|1499
|XCSE
|20250813 12:05:12.083000
|2
|1500
|XCSE
|20250813 12:09:24.233000
|2
|1500
|XCSE
|20250813 12:12:03.247000
|3
|1501
|XCSE
|20250813 12:12:24.477000
|11
|1501
|XCSE
|20250813 12:12:24.477000
|22
|1501
|XCSE
|20250813 12:12:24.477000
|2
|1500
|XCSE
|20250813 12:13:55.257000
|23
|1500
|XCSE
|20250813 12:19:10.602000
|10
|1500
|XCSE
|20250813 12:19:10.607000
|23
|1500
|XCSE
|20250813 12:19:10.607000
|4
|1500
|XCSE
|20250813 12:24:46.146000
|2
|1500
|XCSE
|20250813 12:29:11.092000
|38
|1500
|XCSE
|20250813 12:29:11.092000
|75
|1499
|XCSE
|20250813 12:42:43.083000
|16
|1499
|XCSE
|20250813 12:42:43.083000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 12:43:40.800000
|10
|1500
|XCSE
|20250813 12:43:42.635000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 12:52:04.022000
|9
|1499
|XCSE
|20250813 12:53:37.374000
|17
|1498
|XCSE
|20250813 13:10:54.625000
|1
|1498
|XCSE
|20250813 13:10:54.625000
|7
|1498
|XCSE
|20250813 13:16:29.610000
|9
|1498
|XCSE
|20250813 13:16:29.610000
|18
|1498
|XCSE
|20250813 13:16:29.610000
|7
|1500
|XCSE
|20250813 13:18:32.667000
|7
|1500
|XCSE
|20250813 13:18:32.687000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 13:18:32.687000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 13:19:30.634000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 13:19:30.655000
|7
|1500
|XCSE
|20250813 13:19:30.655000
|7
|1500
|XCSE
|20250813 13:19:30.655000
|8
|1500
|XCSE
|20250813 13:19:54.660000
|7
|1500
|XCSE
|20250813 13:20:14.834000
|2
|1500
|XCSE
|20250813 13:27:12.608000
|9
|1501
|XCSE
|20250813 13:44:36.818000
|1
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:38.767000
|1
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:38.767000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:50.343000
|17
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:50.343000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:50.360000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:50.360000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 13:49:50.360000
|2
|1501
|XCSE
|20250813 13:50:05.704000
|40
|1501
|XCSE
|20250813 13:54:09.559000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 13:54:13.562000
|7
|1501
|XCSE
|20250813 13:54:27.942000
|7
|1501
|XCSE
|20250813 13:54:29.660000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 13:55:21.957000
|8
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.499000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.499000
|8
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.499000
|8
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.519000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.530000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.530000
|7
|1503
|XCSE
|20250813 14:05:12.530000
|6
|1502
|XCSE
|20250813 14:21:28.951000
|32
|1503
|XCSE
|20250813 14:21:45.471000
|17
|1503
|XCSE
|20250813 14:23:48.061000
|23
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.989000
|8
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.989000
|7
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.989000
|8
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.989000
|7
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.998000
|8
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.998000
|8
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:26.998000
|8
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:27.002000
|8
|1505
|XCSE
|20250813 14:33:27.002000
|7
|1506
|XCSE
|20250813 14:40:49.640000
|8
|1506
|XCSE
|20250813 14:42:44.660000
|7
|1506
|XCSE
|20250813 14:42:44.696000
|7
|1506
|XCSE
|20250813 14:43:30.032000
|7
|1506
|XCSE
|20250813 14:43:30.085000
|2
|1506
|XCSE
|20250813 14:45:20.384000
|2
|1506
|XCSE
|20250813 14:46:25.203000
|9
|1506
|XCSE
|20250813 14:48:44.400000
|1
|1506
|XCSE
|20250813 14:49:05.613000
|23
|1507
|XCSE
|20250813 14:49:48.677000
|7
|1507
|XCSE
|20250813 14:49:48.677000
|8
|1507
|XCSE
|20250813 14:49:48.677000
|7
|1507
|XCSE
|20250813 14:49:48.677000
|23
|1507
|XCSE
|20250813 14:49:48.677000
|14
|1507
|XCSE
|20250813 14:49:48.677000
|26
|1506
|XCSE
|20250813 14:56:35.449000
|11
|1504
|XCSE
|20250813 15:16:59.640000
|15
|1506
|XCSE
|20250813 15:21:22.345000
|1
|1506
|XCSE
|20250813 15:21:22.365000
|9
|1506
|XCSE
|20250813 15:23:18.326000
|15
|1506
|XCSE
|20250813 15:23:18.326000
|15
|1505
|XCSE
|20250813 15:23:27.917000
|1
|1505
|XCSE
|20250813 15:23:27.937000
|15
|1506
|XCSE
|20250813 15:26:08.101000
|2
|1506
|XCSE
|20250813 15:26:08.101000
|4
|1505
|XCSE
|20250813 15:30:27.487000
|5
|1505
|XCSE
|20250813 15:30:27.487000
|9
|1504
|XCSE
|20250813 15:30:27.507000
|17
|1504
|XCSE
|20250813 15:30:27.508000
|4
|1503
|XCSE
|20250813 15:30:32.501000
|9
|1504
|XCSE
|20250813 15:34:50.570000
|2
|1504
|XCSE
|20250813 15:34:51.169000
|2
|1504
|XCSE
|20250813 15:36:15.445000
|1
|1505
|XCSE
|20250813 15:41:02.352000
|17
|1504
|XCSE
|20250813 15:41:04.298000
|17
|1504
|XCSE
|20250813 15:41:04.352000
|49
|1505
|XCSE
|20250813 15:53:04.652000
|2
|1505
|XCSE
|20250813 15:53:04.652000
|42
|1504
|XCSE
|20250813 15:53:04.666000
|43
|1503
|XCSE
|20250813 15:53:06.737000
|44
|1503
|XCSE
|20250813 15:53:13.133000
|33
|1502
|XCSE
|20250813 15:57:17.233000
|33
|1501
|XCSE
|20250813 15:59:06.086000
|34
|1501
|XCSE
|20250813 16:00:07.805000
|26
|1500
|XCSE
|20250813 16:00:37.407000
|25
|1501
|XCSE
|20250813 16:03:30.161000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:06:57.085000
|17
|1501
|XCSE
|20250813 16:08:34.994000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:08:34.994000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:08:34.994000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:08:34.994000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:08:34.994000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:08:34.994000
|43
|1501
|XCSE
|20250813 16:09:28.048000
|41
|1502
|XCSE
|20250813 16:09:28.099000
|41
|1501
|XCSE
|20250813 16:09:35.776000
|35
|1500
|XCSE
|20250813 16:10:39.369000
|5
|1501
|XCSE
|20250813 16:12:34.078000
|45
|1501
|XCSE
|20250813 16:12:34.086000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:15:06.726000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:20:30.177000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:22:00.797000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:22:18.798000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:22:21.797000
|2
|1502
|XCSE
|20250813 16:23:05.804000
|9
|1501
|XCSE
|20250813 16:23:31.921000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:23:31.921000
|8
|1501
|XCSE
|20250813 16:23:31.921000
|743
|1501
|XCSE
|20250813 16:28:03.167804
|18
|1500
|XCSE
|20250814 9:01:13.768000
|25
|1501
|XCSE
|20250814 9:16:09.083000
|25
|1500
|XCSE
|20250814 9:16:09.100000
|5
|1499
|XCSE
|20250814 9:20:24.348000
|25
|1501
|XCSE
|20250814 9:28:43.216000
|14
|1504
|XCSE
|20250814 9:29:31.655000
|19
|1504
|XCSE
|20250814 9:29:31.659000
|19
|1504
|XCSE
|20250814 9:29:31.662000
|19
|1504
|XCSE
|20250814 9:29:31.665000
|19
|1504
|XCSE
|20250814 9:29:31.669000
|19
|1504
|XCSE
|20250814 9:29:31.672000
|26
|1505
|XCSE
|20250814 9:37:44.230000
|25
|1505
|XCSE
|20250814 9:51:46.518000
|17
|1504
|XCSE
|20250814 9:52:59.552000
|17
|1504
|XCSE
|20250814 9:54:27.952000
|9
|1504
|XCSE
|20250814 9:54:27.952000
|27
|1505
|XCSE
|20250814 9:54:40.743000
|18
|1505
|XCSE
|20250814 10:01:39.100000
|8
|1505
|XCSE
|20250814 10:01:39.100000
|17
|1506
|XCSE
|20250814 10:11:34.628000
|8
|1506
|XCSE
|20250814 10:11:34.628000
|20
|1510
|XCSE
|20250814 10:19:03.007000
|82
|1510
|XCSE
|20250814 10:19:03.007000
|41
|1510
|XCSE
|20250814 10:19:08.134000
|33
|1509
|XCSE
|20250814 10:19:08.135000
|25
|1508
|XCSE
|20250814 10:19:56.125000
|9
|1507
|XCSE
|20250814 10:27:55.631000
|26
|1508
|XCSE
|20250814 10:32:12.443000
|17
|1509
|XCSE
|20250814 10:36:05.730000
|8
|1509
|XCSE
|20250814 10:36:05.730000
|8
|1509
|XCSE
|20250814 10:36:05.730000
|8
|1508
|XCSE
|20250814 10:40:43.794000
|1
|1508
|XCSE
|20250814 10:40:43.794000
|9
|1508
|XCSE
|20250814 10:41:17.691000
|17
|1508
|XCSE
|20250814 10:57:36.009000
|9
|1506
|XCSE
|20250814 10:59:23.131000
|9
|1505
|XCSE
|20250814 11:05:05.091000
|9
|1504
|XCSE
|20250814 11:05:05.110000
|9
|1503
|XCSE
|20250814 11:08:28.643000
|8
|1503
|XCSE
|20250814 11:08:28.643000
|9
|1505
|XCSE
|20250814 11:11:49.318000
|9
|1504
|XCSE
|20250814 11:11:57.740000
|9
|1503
|XCSE
|20250814 11:15:11.436000
|9
|1502
|XCSE
|20250814 11:20:19.343000
|12
|1505
|XCSE
|20250814 11:20:26.126000
|4
|1505
|XCSE
|20250814 11:21:09.048000
|3
|1505
|XCSE
|20250814 11:21:09.048000
|2
|1505
|XCSE
|20250814 11:22:26.048000
|7
|1505
|XCSE
|20250814 11:22:26.048000
|2
|1505
|XCSE
|20250814 11:24:26.233000
|4
|1505
|XCSE
|20250814 11:24:26.233000
|8
|1505
|XCSE
|20250814 11:26:10.561000
|3
|1505
|XCSE
|20250814 11:28:36.765000
|18
|1503
|XCSE
|20250814 11:28:36.936000
|9
|1503
|XCSE
|20250814 11:28:36.943000
|9
|1503
|XCSE
|20250814 11:28:36.943000
|9
|1504
|XCSE
|20250814 11:28:44.389000
|9
|1504
|XCSE
|20250814 11:28:44.407000
|2
|1505
|XCSE
|20250814 11:36:12.902000
|2
|1505
|XCSE
|20250814 11:36:34.049000
|7
|1505
|XCSE
|20250814 11:37:45.183000
|9
|1503
|XCSE
|20250814 11:43:36.086000
|9
|1502
|XCSE
|20250814 11:47:08.317000
|9
|1502
|XCSE
|20250814 11:47:08.365000
|9
|1502
|XCSE
|20250814 11:47:08.368000
|9
|1502
|XCSE
|20250814 11:47:12.474000
|5
|1502
|XCSE
|20250814 11:50:28.150000
|12
|1502
|XCSE
|20250814 11:50:28.167000
|5
|1502
|XCSE
|20250814 11:56:30.086000
|12
|1502
|XCSE
|20250814 11:56:30.086000
|17
|1502
|XCSE
|20250814 11:59:10.481000
|26
|1504
|XCSE
|20250814 12:05:18.627000
|6
|1504
|XCSE
|20250814 12:05:32.048000
|17
|1503
|XCSE
|20250814 12:10:44.080000
|7
|1504
|XCSE
|20250814 12:13:21.588000
|3
|1504
|XCSE
|20250814 12:13:27.595000
|6
|1504
|XCSE
|20250814 12:13:27.595000
|9
|1503
|XCSE
|20250814 12:23:53.982000
|9
|1502
|XCSE
|20250814 12:26:49.621000
|9
|1500
|XCSE
|20250814 12:37:14.207000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 12:37:14.207000
|9
|1500
|XCSE
|20250814 12:37:14.207000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 12:37:14.207000
|9
|1500
|XCSE
|20250814 12:37:14.207000
|6
|1501
|XCSE
|20250814 12:47:39.716000
|3
|1501
|XCSE
|20250814 12:47:44.029000
|2
|1501
|XCSE
|20250814 12:47:45.721000
|2
|1501
|XCSE
|20250814 12:47:48.743000
|2
|1501
|XCSE
|20250814 12:47:51.766000
|9
|1501
|XCSE
|20250814 13:22:50.082000
|9
|1500
|XCSE
|20250814 13:23:20.530000
|7
|1500
|XCSE
|20250814 13:23:20.530000
|1
|1500
|XCSE
|20250814 13:29:09.082000
|16
|1500
|XCSE
|20250814 13:29:09.082000
|9
|1500
|XCSE
|20250814 13:30:34.805000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 13:30:34.892000
|3
|1500
|XCSE
|20250814 13:30:34.892000
|4
|1501
|XCSE
|20250814 13:35:09.987000
|2
|1501
|XCSE
|20250814 13:35:13.009000
|3
|1501
|XCSE
|20250814 13:39:34.539000
|4
|1501
|XCSE
|20250814 13:39:34.539000
|4
|1501
|XCSE
|20250814 13:40:07.036000
|4
|1501
|XCSE
|20250814 13:40:45.221000
|5
|1501
|XCSE
|20250814 13:45:05.015000
|25
|1501
|XCSE
|20250814 13:47:16.576000
|4
|1501
|XCSE
|20250814 13:47:34.533000
|5
|1501
|XCSE
|20250814 13:57:21.642000
|6
|1500
|XCSE
|20250814 14:00:07.210000
|3
|1500
|XCSE
|20250814 14:00:07.210000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 14:00:07.210000
|11
|1501
|XCSE
|20250814 14:10:13.322000
|2
|1501
|XCSE
|20250814 14:10:13.322000
|10
|1501
|XCSE
|20250814 14:10:13.322000
|25
|1501
|XCSE
|20250814 14:10:13.322000
|18
|1501
|XCSE
|20250814 14:10:13.322000
|28
|1501
|XCSE
|20250814 14:19:40.065000
|28
|1501
|XCSE
|20250814 14:19:40.065000
|8
|1501
|XCSE
|20250814 14:19:40.065000
|3
|1501
|XCSE
|20250814 14:19:40.302000
|30
|1501
|XCSE
|20250814 14:20:18.050000
|20
|1501
|XCSE
|20250814 14:20:18.056000
|1
|1501
|XCSE
|20250814 14:20:20.844000
|28
|1501
|XCSE
|20250814 14:20:20.844000
|1
|1501
|XCSE
|20250814 14:20:20.844000
|4
|1501
|XCSE
|20250814 14:20:22.058000
|17
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.092000
|17
|1498
|XCSE
|20250814 14:25:18.460000
|17
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.493000
|17
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.505000
|6
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.529000
|5
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.574000
|3
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.577000
|6
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.620000
|3
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:18.667000
|12
|1497
|XCSE
|20250814 14:25:20.247000
|11
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:23.686000
|4
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:23.713000
|3
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:26.710000
|11
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:26.711000
|16
|1499
|XCSE
|20250814 14:25:26.711000
|5
|1497
|XCSE
|20250814 14:25:27.143000
|7
|1500
|XCSE
|20250814 14:26:56.213000
|10
|1499
|XCSE
|20250814 14:26:56.261000
|4
|1499
|XCSE
|20250814 14:26:59.282000
|2
|1499
|XCSE
|20250814 14:27:02.304000
|2
|1499
|XCSE
|20250814 14:27:05.326000
|10
|1499
|XCSE
|20250814 14:30:28.666000
|1
|1497
|XCSE
|20250814 14:30:34.493000
|6
|1499
|XCSE
|20250814 14:45:05.744000
|17
|1499
|XCSE
|20250814 14:58:55.084000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 14:58:55.106000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 14:58:55.126000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 15:08:42.067000
|7
|1500
|XCSE
|20250814 15:08:42.145000
|1
|1500
|XCSE
|20250814 15:08:43.805000
|17
|1499
|XCSE
|20250814 15:09:29.089000
|1
|1499
|XCSE
|20250814 15:12:37.080000
|9
|1498
|XCSE
|20250814 15:20:01.040000
|16
|1498
|XCSE
|20250814 15:20:01.040000
|14
|1502
|XCSE
|20250814 15:20:14.030000
|8
|1502
|XCSE
|20250814 15:20:17.051000
|2
|1502
|XCSE
|20250814 15:20:20.073000
|7
|1502
|XCSE
|20250814 15:21:49.395000
|9
|1501
|XCSE
|20250814 15:21:49.413000
|9
|1500
|XCSE
|20250814 15:21:49.454000
|8
|1500
|XCSE
|20250814 15:21:49.454000
|7
|1501
|XCSE
|20250814 15:24:04.206000
|11
|1502
|XCSE
|20250814 15:24:04.206000
|30
|1502
|XCSE
|20250814 15:24:04.206000
|1
|1501
|XCSE
|20250814 15:24:04.226000
|3
|1501
|XCSE
|20250814 15:24:04.257000
|6
|1501
|XCSE
|20250814 15:24:04.257000
|10
|1503
|XCSE
|20250814 15:28:34.646000
|11
|1503
|XCSE
|20250814 15:28:34.646000
|9
|1501
|XCSE
|20250814 15:28:34.671000
|9
|1501
|XCSE
|20250814 15:28:34.671000
|9
|1501
|XCSE
|20250814 15:36:38.542000
|17
|1503
|XCSE
|20250814 15:37:12.117000
|4
|1503
|XCSE
|20250814 15:37:12.117000
|6
|1503
|XCSE
|20250814 15:37:21.742000
|18
|1504
|XCSE
|20250814 15:46:10.724000
|18
|1503
|XCSE
|20250814 15:47:47.095000
|17
|1503
|XCSE
|20250814 15:49:07.512000
|18
|1503
|XCSE
|20250814 15:54:05.656000
|17
|1502
|XCSE
|20250814 15:54:38.934000
|8
|1502
|XCSE
|20250814 15:54:38.934000
|5
|1503
|XCSE
|20250814 15:56:42.610000
|20
|1503
|XCSE
|20250814 15:56:42.631000
|5
|1503
|XCSE
|20250814 15:56:42.631000
|26
|1502
|XCSE
|20250814 15:57:55.614000
|2
|1502
|XCSE
|20250814 15:59:21.037000
|4
|1504
|XCSE
|20250814 16:05:40.635000
|4
|1504
|XCSE
|20250814 16:05:42.155000
|2
|1504
|XCSE
|20250814 16:05:43.657000
|2
|1504
|XCSE
|20250814 16:05:46.679000
|5
|1504
|XCSE
|20250814 16:05:46.688000
|2
|1504
|XCSE
|20250814 16:05:49.701000
|7
|1505
|XCSE
|20250814 16:11:08.556000
|2
|1505
|XCSE
|20250814 16:13:22.067000
|19
|1505
|XCSE
|20250814 16:13:22.067000
|10
|1504
|XCSE
|20250814 16:13:22.688000
|7
|1504
|XCSE
|20250814 16:14:24.345000
|5
|1504
|XCSE
|20250814 16:14:24.345000
|5
|1504
|XCSE
|20250814 16:14:24.345000
|14
|1503
|XCSE
|20250814 16:14:24.366000
|17
|1503
|XCSE
|20250814 16:17:55.309000
|1
|1504
|XCSE
|20250814 16:18:04.083000
|8
|1504
|XCSE
|20250814 16:18:34.372000
|1
|1504
|XCSE
|20250814 16:18:34.399000
|25
|1503
|XCSE
|20250814 16:22:36.965000
|50
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.245182
|50
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.246563
|2
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.246563
|29
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.246968
|21
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.247223
|32
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.247223
|15
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.267027
|35
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.267060
|31
|1502
|XCSE
|20250814 16:25:23.334773
|7
|1502
|XCSE
|20250814 16:30:18.156126
|12
|1502
|XCSE
|20250814 16:30:30.089850
|50
|1502
|XCSE
|20250814 16:37:08.634615
|50
|1503
|XCSE
|20250814 16:39:01.617098
|83
|1503
|XCSE
|20250814 16:39:01.617098
|50
|1503
|XCSE
|20250814 16:39:39.508601
|95
|1503
|XCSE
|20250814 16:39:39.508601
|50
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:32.571396
|50
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:32.588791
|17
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:32.592539
|33
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:32.592670
|24
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:32.592670
|32
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:32.606181
|10
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:35.807413
|8
|1504
|XCSE
|20250814 16:45:35.810848
|47
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.310483
|3
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.310501
|28
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.310513
|50
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.329872
|50
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.345102
|50
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.360329
|50
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.366130
|25
|1504
|XCSE
|20250814 16:47:50.366130
|224
|1504
|XCSE
|20250814 16:50:00.183105
|8
|1514
|XCSE
|20250815 9:00:10.051000
|1
|1516
|XCSE
|20250815 9:04:29.988000
|26
|1516
|XCSE
|20250815 9:04:29.988000
|27
|1515
|XCSE
|20250815 9:06:41.311000
|25
|1514
|XCSE
|20250815 9:10:13.755000
|26
|1512
|XCSE
|20250815 9:17:05.212000
|25
|1511
|XCSE
|20250815 9:17:08.378000
|17
|1510
|XCSE
|20250815 9:27:09.638000
|18
|1509
|XCSE
|20250815 9:27:14.884000
|54
|1508
|XCSE
|20250815 9:27:27.702000
|9
|1506
|XCSE
|20250815 9:27:27.702000
|18
|1506
|XCSE
|20250815 9:27:27.702000
|8
|1506
|XCSE
|20250815 9:27:27.702000
|6
|1505
|XCSE
|20250815 9:27:27.723000
|3
|1505
|XCSE
|20250815 9:27:27.723000
|9
|1504
|XCSE
|20250815 9:27:27.742000
|9
|1506
|XCSE
|20250815 9:32:43.184000
|8
|1506
|XCSE
|20250815 9:32:43.184000
|17
|1503
|XCSE
|20250815 9:33:02.783000
|18
|1504
|XCSE
|20250815 9:37:12.973000
|9
|1503
|XCSE
|20250815 10:03:17.309000
|300
|1502
|XCSE
|20250815 10:03:17.309644
|9
|1507
|XCSE
|20250815 10:06:34.679000
|3
|1507
|XCSE
|20250815 10:07:17.625000
|9
|1505
|XCSE
|20250815 10:07:22.090000
|4
|1507
|XCSE
|20250815 10:10:01.030000
|4
|1507
|XCSE
|20250815 10:11:00.767000
|9
|1507
|XCSE
|20250815 10:16:43.050000
|12
|1508
|XCSE
|20250815 10:23:12.109000
|4
|1508
|XCSE
|20250815 10:23:12.109000
|25
|1506
|XCSE
|20250815 10:23:55.381000
|34
|1506
|XCSE
|20250815 10:30:53.092000
|8
|1506
|XCSE
|20250815 10:30:53.092000
|41
|1505
|XCSE
|20250815 10:31:24.702000
|13
|1506
|XCSE
|20250815 10:40:35.782000
|5
|1511
|XCSE
|20250815 10:48:48.479000
|4
|1511
|XCSE
|20250815 10:48:48.479000
|7
|1511
|XCSE
|20250815 10:48:48.479000
|11
|1511
|XCSE
|20250815 10:48:48.479000
|10
|1511
|XCSE
|20250815 10:48:48.479000
|1
|1510
|XCSE
|20250815 10:51:18.628000
|144
|1512
|XCSE
|20250815 11:05:01.016000
|13
|1512
|XCSE
|20250815 11:05:01.016000
|1
|1512
|XCSE
|20250815 11:05:01.016000
|6
|1512
|XCSE
|20250815 11:05:08.454000
|1
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:25.913000
|5
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:25.913000
|5
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:25.913000
|17
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:25.913000
|35
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:26.343000
|33
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:26.387000
|1
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:26.387000
|34
|1514
|XCSE
|20250815 11:07:26.393000
|17
|1513
|XCSE
|20250815 11:09:23.701000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 11:18:36.167000
|9
|1512
|XCSE
|20250815 11:30:36.113000
|8
|1512
|XCSE
|20250815 11:30:36.113000
|33
|1512
|XCSE
|20250815 11:37:02.144000
|26
|1513
|XCSE
|20250815 11:51:02.245000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 11:51:10.608000
|25
|1512
|XCSE
|20250815 11:52:08.082000
|33
|1512
|XCSE
|20250815 12:00:14.671000
|9
|1512
|XCSE
|20250815 12:13:03.608000
|1
|1512
|XCSE
|20250815 12:15:00.608000
|8
|1512
|XCSE
|20250815 12:15:00.608000
|18
|1511
|XCSE
|20250815 12:19:45.181000
|8
|1511
|XCSE
|20250815 12:19:45.181000
|11
|1513
|XCSE
|20250815 12:27:14.416000
|12
|1513
|XCSE
|20250815 12:30:17.560000
|2
|1513
|XCSE
|20250815 12:30:17.580000
|4
|1514
|XCSE
|20250815 12:33:03.340000
|25
|1514
|XCSE
|20250815 12:34:48.381000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 12:43:33.958000
|8
|1513
|XCSE
|20250815 12:43:33.958000
|27
|1513
|XCSE
|20250815 12:44:36.992000
|20
|1514
|XCSE
|20250815 13:02:17.677000
|5
|1514
|XCSE
|20250815 13:02:17.677000
|2
|1514
|XCSE
|20250815 13:02:17.677000
|1
|1514
|XCSE
|20250815 13:02:17.677000
|13
|1514
|XCSE
|20250815 13:02:17.677000
|10
|1514
|XCSE
|20250815 13:02:46.095000
|25
|1514
|XCSE
|20250815 13:15:43.833000
|18
|1513
|XCSE
|20250815 13:17:14.917000
|6
|1513
|XCSE
|20250815 13:17:14.917000
|3
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|24
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|8
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|8
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 13:34:51.094000
|41
|1514
|XCSE
|20250815 13:39:15.901000
|3
|1516
|XCSE
|20250815 13:43:59.750000
|2
|1517
|XCSE
|20250815 13:55:52.367000
|1
|1517
|XCSE
|20250815 13:55:52.367000
|6
|1517
|XCSE
|20250815 13:55:52.367000
|21
|1517
|XCSE
|20250815 13:55:52.367000
|5
|1517
|XCSE
|20250815 13:55:52.367000
|25
|1517
|XCSE
|20250815 13:55:52.367000
|5
|1517
|XCSE
|20250815 13:56:02.396000
|26
|1516
|XCSE
|20250815 13:58:54.064000
|25
|1515
|XCSE
|20250815 13:58:57.035000
|18
|1515
|XCSE
|20250815 14:11:01.999000
|17
|1515
|XCSE
|20250815 14:14:03.761000
|8
|1515
|XCSE
|20250815 14:14:03.761000
|26
|1514
|XCSE
|20250815 14:20:46.155000
|9
|1514
|XCSE
|20250815 14:20:46.155000
|33
|1513
|XCSE
|20250815 14:20:59.754000
|9
|1513
|XCSE
|20250815 14:24:56.781000
|20
|1516
|XCSE
|20250815 14:45:21.343000
|49
|1516
|XCSE
|20250815 14:45:41.442000
|42
|1515
|XCSE
|20250815 14:50:31.629000
|9
|1515
|XCSE
|20250815 14:50:31.629000
|43
|1515
|XCSE
|20250815 14:50:37.555000
|34
|1515
|XCSE
|20250815 14:54:49.090000
|33
|1515
|XCSE
|20250815 14:55:07.234000
|25
|1515
|XCSE
|20250815 14:56:37.829000
|27
|1516
|XCSE
|20250815 15:05:33.079000
|17
|1516
|XCSE
|20250815 15:09:56.427000
|17
|1516
|XCSE
|20250815 15:09:56.446000
|17
|1515
|XCSE
|20250815 15:12:19.463000
|9
|1515
|XCSE
|20250815 15:12:19.463000
|8
|1515
|XCSE
|20250815 15:12:19.463000
|44
|1515
|XCSE
|20250815 15:15:50.999000
|41
|1513
|XCSE
|20250815 15:16:04.145000
|33
|1512
|XCSE
|20250815 15:16:04.277000
|43
|1514
|XCSE
|20250815 15:30:02.037000
|49
|1514
|XCSE
|20250815 15:33:22.015000
|41
|1513
|XCSE
|20250815 15:35:33.839000
|8
|1513
|XCSE
|20250815 15:35:33.839000
|9
|1512
|XCSE
|20250815 15:35:49.669000
|26
|1513
|XCSE
|20250815 15:40:13.086000
|44
|1512
|XCSE
|20250815 15:46:00.910000
|9
|1511
|XCSE
|20250815 15:46:01.091000
|41
|1511
|XCSE
|20250815 15:49:02.196000
|9
|1510
|XCSE
|20250815 15:52:54.247000
|8
|1510
|XCSE
|20250815 15:52:54.247000
|8
|1510
|XCSE
|20250815 15:52:54.247000
|9
|1509
|XCSE
|20250815 15:53:42.719000
|8
|1509
|XCSE
|20250815 15:53:42.719000
|8
|1509
|XCSE
|20250815 15:53:42.719000
|8
|1509
|XCSE
|20250815 15:53:42.719000
|9
|1509
|XCSE
|20250815 15:53:42.775000
|9
|1509
|XCSE
|20250815 15:56:45.289000
|2
|1509
|XCSE
|20250815 16:00:00.048000
|26
|1509
|XCSE
|20250815 16:11:24.110000
|9
|1509
|XCSE
|20250815 16:11:24.110000
|9
|1509
|XCSE
|20250815 16:11:24.110000
|1
|1509
|XCSE
|20250815 16:17:28.579000
|1
|1509
|XCSE
|20250815 16:19:47.829000
|7
|1509
|XCSE
|20250815 16:19:47.829000
|8
|1509
|XCSE
|20250815 16:19:47.829000
|8
|1509
|XCSE
|20250815 16:19:47.829000
|42
|1509
|XCSE
|20250815 16:21:51.303000
|9
|1508
|XCSE
|20250815 16:22:31.581000
|9
|1508
|XCSE
|20250815 16:24:41.047000
|10
|1509
|XCSE
|20250815 16:27:28.786417
|632
|1509
|XCSE
|20250815 16:27:28.786417
|94
|1509
|XCSE
|20250815 16:27:28.786476
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 33
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Blast Valves Market Size To Surpass USD 487.0 Million By 2033 With A 3.12% CAGR
- Botox And Fillers Clinic Business Plan 2025: Growth Drivers And Industry Insights
- Global Automation Testing Market Report 2025: Size Projected USD 129.27 Billion, CAGR Of 15.68% By 2033.
- Vietnam Diabetes Care Devices Market Size, Share, Trends And Forecast Report 2025-2033
- Discover How AI And Regulations Are Fuelling The Ediscovery Market Essential Guide For Researchers & Sellers
- Cafe Business Plan And Project Report 2025: High-Impact Strategies
CommentsNo comment