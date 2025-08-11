Share Buyback Programme - Week 32
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|204,700
|1,381.79
|282,852,351
|4 August 2025
|4,100
|1,452.84
|5,956,644
|5 August 2025
|4,100
|1,454.03
|5,961,523
|6 August 2025
|4,100
|1,480.58
|6,070,378
|7 August 2025
|3,800
|1,492.25
|5,670,550
|8 August 2025
|3,800
|1,493.24
|5,674,312
|Total under the share buyback programme
|224,600
|1,389.96
|312,185,758
|Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025
|414,200
|1,207.12
|499,988,706
|Total bought back
|638,800
|1,271.41
|812,174,464
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 638,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.52 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 32
