Acara Makan Malam Penghargaan Global“We The Peoples” Yang Diselenggarakan United Nations Foundation Di New York City

Malam Gala We The Peoples merayakan para pembuat perubahan yang mendorong kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, sebuah visi yang juga dimiliki oleh EBC.

Para pemimpin global dan penggerak perubahan bersatu di atas panggung dalam acara We The Peoples Gala yang diselenggarakan oleh UN Foundation, merayakan kemajuan bersama menuju dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Perwakilan EBC bergabung dengan para pemimpin global di acara We The Peoples Gala, memperkuat komitmen mereka terhadap kemitraan transformatif dan inisiatif yang berfokus pada kesetaraan.

NY, UNITED STATES, December 2, 2024 /EINPresswire / -- EBC Financial Group (EBC) bergabung dengan para pemimpin dunia dan pelaku perubahan di acara“We The Peoples”, yang diselenggarakan oleh United Nations Foundation. Diselenggarakan pada tanggal 21 November 2024 di New York City, acara bergengsi ini memberikan penghormatan kepada individu dan organisasi yang mendorong tindakan transformatif menuju dunia yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Perwakilan EBC di acara tersebut adalah David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, dan Samuel Hertz, Direktur Operasional APAC di EBC Financial Group.

Merayakan Kepemimpinan di“We The Peoples”

“We The Peoples”, yang diselenggarakan setiap tahun oleh Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan penghormatan kepada individu dan organisasi yang menjadi contoh kepemimpinan luar biasa dalam memajukan visi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Dinamai berdasarkan kata-kata pembuka Piagam PBB, acara ini merayakan mereka yang mewujudkan prinsip-prinsip dasar: menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia dan hak yang sama, memastikan keadilan dan hukum internasional, serta mempromosikan kemajuan dan kebebasan sosial. Pertemuan tahun ini mempertemukan para pemimpin global, inovator, dan pembuat perubahan untuk menyoroti tindakan kritis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan terbesar umat manusia.

Sebagai salah satu dari sedikit organisasi jasa keuangan yang hadir, partisipasi EBC mencerminkan komitmen untuk terlibat dalam isu-isu yang melampaui pasar keuangan. Acara ini menjadi kesempatan untuk merenungkan tanggung jawab bersama dalam mengatasi tantangan yang membentuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Para penerima penghargaan tahun 2024 mewakili berbagai bidang dan tujuan, termasuk Rt Hon Dame Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru, yang diakui atas kepemimpinannya yang penuh empati dan advokasi untuk hak-hak perempuan; Angélique Kidjo, artis pemenang Grammy dan Duta Besar UNICEF, yang dirayakan atas komitmen seumur hidupnya terhadap hak-hak anak; Jessica Sibley, CEO TIME, yang dihormati atas kemitraan global yang inovatif; dan Amanda Gorman, penyair dan aktivis, yang kata-katanya yang menginspirasi membuatnya mendapatkan Penghargaan Unite Our Strength perdana; Louise Mabulo , Pendiri Cacao Project, yang diakui atas upayanya yang inovatif dalam pertanian berkelanjutan; dan UN Emergency First Responders, yang dihormati atas kasih sayang, keberanian, dan tekad mereka yang luar biasa dalam menanggapi krisis. Bersama-sama, mereka mewakili kekuatan aksi kolektif dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua.

“Di EBC, kami percaya bahwa sebelum melakukan hal besar, kami harus berbuat baik-menggunakan platform global kami untuk mengatasi tantangan mendesak yang dihadapi dunia saat ini,” kata Hertz.“Kemitraan kami dengan United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menunjukkan filosofi ini dalam tindakan, yang memperlihatkan bagaimana kolaborasi yang bermakna dapat mengubah kehidupan dan memobilisasi masyarakat menuju kemajuan. Menjadi saksi dari pekerjaan luar biasa yang dilakukan para penerima penghargaan di 'We The Peoples' menegaskan kembali apa yang ingin kami capai dan komitmen kami untuk terlibat secara aktif dalam inisiatif yang meningkatkan kehidupan, mengurangi ketidakadilan sistemik, dan meninggalkan dampak positif yang langgeng bagi dunia.”

Memperkuat Perjuangan Melawan Malaria

Kemitraan EBC dengan kampanye United to Beat Malaria dimulai pada bulan April 2024, didorong oleh visi bersama untuk melindungi anak-anak dan keluarga paling rentan di dunia dari malaria-penyakit yang dapat dicegah dan diobati yang merenggut lebih dari 600.000 jiwa setiap tahunnya, 78% di antaranya adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. EBC percaya bahwa setiap anak harus memiliki kesempatan untuk mencapai potensinya, dan upaya penting ini mencerminkan nilai-nilai inti EBC yaitu integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab yang mendalam terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Sejak dimulainya kemitraan ini, EBC telah menyumbangkan sumber daya keuangan untuk mendukung pencegahan malaria dan layanan kesehatan penting di wilayah-wilayah yang endemis malaria. Malaria secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat di wilayah-wilayah yang dilanda kemiskinan, khususnya di Afrika sub-Sahara, tempat 94% kasus dilaporkan setiap tahunnya. Kontribusi EBC telah menyediakan peralatan pencegahan malaria yang penting, termasuk kelambu berinsektisida dan perlengkapan diagnostik, bagi masyarakat yang kurang terlayani. Karyawan EBC juga telah berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif advokasi dan peningkatan kesadaran, termasuk:

Menghadiri KTT Kepemimpinan Bersatu untuk Mengalahkan Malaria 2024 di Washington, DC, tempat Barrett dan Hertz bergabung dengan para advokat global untuk membahas strategi dan melobi Kongres untuk meningkatkan pendanaan guna memerangi malaria dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berpartisipasi dalam Move Against Malaria 5K, lari sedunia yang mempertemukan komunitas untuk mengumpulkan dana dan meningkatkan kesadaran akan pencegahan malaria.

“Kami sangat beruntung dapat mendukung United to Beat Malaria, sebuah kampanye yang mewujudkan semangat SDG,” kata Barrett.“Di EBC, kami percaya bahwa pekerjaan kami sebagai lembaga keuangan harus melampaui pasar dan laba untuk mengatasi tantangan global yang kritis seperti malaria. Menjadi bagian dari upaya ini menunjukkan betapa kami sangat menghargai kesempatan untuk berkontribusi secara berarti terhadap tujuan yang menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan di dunia.”

Melalui upaya para penerima penghargaannya, acara tersebut menunjukkan dampak dari upaya bersama untuk mengatasi tantangan dan menjadikan dunia lebih adil dan berkelanjutan. Bagi EBC, acara ini menghadirkan kesempatan untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap kemajuan dan kolaborasi global.“Malam ini mengingatkan kita tentang dampak luar biasa yang dapat kita capai ketika organisasi dan individu bersatu untuk tujuan bersama,” kata Barrett.

Sejalan dengan upaya EBC untuk terus memperluas kehadirannya di pusat-pusat keuangan di seluruh dunia, ia tetap teguh dalam misinya untuk menyeimbangkan keunggulan bisnis dengan komitmen sejati untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang inisiatif CSR EBC Financial Group, termasuk kampanye United to Beat Malaria , kunjungi .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup perantara keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. EBC telah dengan cepat memantapkan posisinya sebagai perusahaan perantara global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan di seluruh pasar berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

