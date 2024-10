MAMMUT TRANSFORME LA GRISAILLE LONDONIENNE AVEC UN ÉVÉNEMENT SPECTACULAIRE, ENCOURAGEANT LES GENS À QUITTER LA VILLE

MENAFN - PR Newswire) LONDRES, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ --

The immersive stunt, created and produced by global digital agency partner DEPT, proves that Mammut might be worn to work, but is not a streetwear brand.

The basecamp invited to experience the brand's offering whilst gearing up for the next adventure on expert advice from mountain guides from the Mammut Mountain School.

Mammut transforms grey London with spectacular activation, encouraging people to leave the city.

An attention-grabbing stunt saw Mammut take over Granary Square with 3D projections that transported passers-by from the urban landscape to the great outdoors.

At the base of the projection sat an authentic basecamp experience, transporting the public to the mountains.

Buildings transformed into rugged cliff faces as a climber navigated the challenging terrain; audio guided the audience with a score that took people from the noise of the city to the serene sounds of nature.

Ce message n'est pas seulement valable pour la journée mondiale de la santé mentale qui a eu lieu hier. Depuis longtemps, Mammut se démarque dans une industrie qui a commencé à brouiller les lignes entre le streetwear et l'alpinisme. L'apparition de Mammut dans un environnement urbain, où les marques de streetwear prospèrent, est un moyen d'indiquer qu'ils sont en désaccord avec la direction que prend l'industrie. Ils resteront toujours fidèles à leurs racines, au-dessus de la limite des arbres. En transformant temporairement la ville, Mammut cherche à reconnecter les citadins avec le grand air, en les incitant à laisser libre cours à leur âme d'aventurier et à vivre une expérience authentique dans les montagnes.

Lors de cette opération captivante, Mammut a pris le contrôle de Granary Square avec des projections en 3D qui ont transporté les passants du paysage urbain vers le grand air. Cette cascade immersive, créée et produite par DEPT, agence digitale internationale partenaire, démontre que Mammut peut être porté au travail, mais n'est pas une marque de streetwear.

Alors que la lumière du jour déclinait, les immeubles se transformaient en falaises escarpées sur lesquelles un alpiniste évoluait au gré des difficultés du terrain. Ce spectacle était accompagné d'une bande-son, qui guidait les spectateurs du bruit ambiant de la ville aux sons apaisants de la nature. Au pied de la projection se trouvait un authentique camp de base, transportant le public dans les montagnes où ils pouvaient découvrir la marque tout en s'équipant sur les conseils avisés des guides de montagne de la Mammut Mountain School pour leur prochaine aventure.



Mammut n'a jamais été une marque de streetwear et n'a pas l'intention de le devenir. Notre marque s'adresse à ceux en quête de lien, d'aventure et de sensations fortes en plein air et qui veulent s'épanouir dans les montagnes ))

déclare Nic Brandenberger, Directeur Général du Marketing chez Mammut.



(( Nous renforçons ainsi l'engagement de

Mammut envers les montagnes, et sa communauté qui lutte contre l'immobilisme partout dans le monde. C'est un hommage à l'authenticité dans un monde en perpétuel mouvement. ))

explique Bel Moretti, Directeur Créatif de DEPT.

À propos de Mammut



Mammut est une entreprise d'outdoor suisse fondée en 1862, qui propose aux fans de sports de montagne du monde entier des produits de qualité et des expériences de marque uniques. Depuis 160 ans, la marque premium leader mondial est synonyme de sécurité et d'innovation pionnière. Les produits Mammut allient fonctionnalité et performance à un design contemporain. En combinant matériel, chaussures et vêtements, Mammut est l'un des fournisseurs les plus complets sur le marché de l'outdoor. Mammut Sports Group AG est présent dans près de 40 pays et emploie environ 800 personnes.

