(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

24 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 23 September 2024 it had purchased a total of 166,073 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 166,073 - - Highest price paid (per ordinary share) 381.60p - - Lowest price paid (per ordinary share) 372.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 378.79p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,323,473 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,323,473.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 23/09/2024 16:28:05 GBp 205 379.00 XLON xHa8Z1lW2AG 23/09/2024 16:28:05 GBp 52 379.00 XLON xHa8Z1lW2AI 23/09/2024 16:28:04 GBp 16 379.00 XLON xHa8Z1lW2Lc 23/09/2024 16:28:04 GBp 175 379.00 XLON xHa8Z1lW2Le 23/09/2024 16:27:57 GBp 61 379.00 XLON xHa8Z1lW2Mb 23/09/2024 16:27:57 GBp 16 379.00 XLON xHa8Z1lW2Md 23/09/2024 16:27:57 GBp 186 379.00 XLON xHa8Z1lW2MZ 23/09/2024 16:26:29 GBp 19 379.00 XLON xHa8Z1lW3a6 23/09/2024 16:26:29 GBp 69 379.00 XLON xHa8Z1lW3aG 23/09/2024 16:26:27 GBp 62 379.00 XLON xHa8Z1lW3cW 23/09/2024 16:26:27 GBp 108 379.00 XLON xHa8Z1lW3cY 23/09/2024 16:26:27 GBp 207 379.00 XLON xHa8Z1lW3dU 23/09/2024 16:26:27 GBp 143 379.00 XLON xHa8Z1lW3ce 23/09/2024 16:26:25 GBp 150 379.00 XLON xHa8Z1lW3cA 23/09/2024 16:26:25 GBp 63 379.00 XLON xHa8Z1lW3cC 23/09/2024 16:26:24 GBp 182 379.00 XLON xHa8Z1lW3XZ 23/09/2024 16:26:24 GBp 627 379.00 XLON xHa8Z1lW3Xf 23/09/2024 16:25:24 GBp 272 379.20 XLON xHa8Z1lW3ur 23/09/2024 16:25:24 GBp 56 379.20 XLON xHa8Z1lW3ut 23/09/2024 16:25:24 GBp 406 379.20 XLON xHa8Z1lW3uv 23/09/2024 16:25:24 GBp 144 379.20 XLON xHa8Z1lW3u5 23/09/2024 16:25:22 GBp 814 379.20 XLON xHa8Z1lW3xg 23/09/2024 16:25:22 GBp 59 379.20 XLON xHa8Z1lW3xi 23/09/2024 16:25:22 GBp 277 379.20 XLON xHa8Z1lW3xk 23/09/2024 16:25:22 GBp 56 379.20 XLON xHa8Z1lW3xm 23/09/2024 16:25:22 GBp 550 379.20 XLON xHa8Z1lW3xo 23/09/2024 16:25:22 GBp 550 379.20 XLON xHa8Z1lW3xq 23/09/2024 16:20:08 GBp 4 378.60 XLON xHa8Z1lW0D@ 23/09/2024 16:20:06 GBp 174 378.60 XLON xHa8Z1lW0Cu 23/09/2024 16:20:05 GBp 48 378.60 XLON xHa8Z1lW0Fj 23/09/2024 16:20:03 GBp 390 378.60 XLON xHa8Z1lW092 23/09/2024 16:20:03 GBp 69 378.60 XLON xHa8Z1lW094 23/09/2024 16:20:03 GBp 48 378.60 XLON xHa8Z1lW096 23/09/2024 16:14:49 GBp 118 378.40 XLON xHa8Z1lWEhZ 23/09/2024 16:14:41 GBp 118 378.40 XLON xHa8Z1lWEgh 23/09/2024 16:14:25 GBp 118 378.40 XLON xHa8Z1lWEnn 23/09/2024 16:14:09 GBp 168 378.40 XLON xHa8Z1lWEoR 23/09/2024 16:13:53 GBp 37 378.40 XLON xHa8Z1lWE@u 23/09/2024 16:13:53 GBp 129 378.40 XLON xHa8Z1lWE@w 23/09/2024 16:13:37 GBp 160 378.40 XLON xHa8Z1lWEx5 23/09/2024 16:13:21 GBp 164 378.40 XLON xHa8Z1lWE7r 23/09/2024 16:13:21 GBp 1 378.40 XLON xHa8Z1lWE7t 23/09/2024 16:13:05 GBp 155 378.40 XLON xHa8Z1lWE0B 23/09/2024 16:13:05 GBp 10 378.40 XLON xHa8Z1lWE0D 23/09/2024 16:12:49 GBp 162 378.40 XLON xHa8Z1lWE2A 23/09/2024 16:12:33 GBp 170 378.40 XLON xHa8Z1lWE8c 23/09/2024 16:12:17 GBp 162 378.40 XLON xHa8Z1lWEL5 23/09/2024 16:12:01 GBp 37 378.40 XLON xHa8Z1lWEGb 23/09/2024 16:12:01 GBp 123 378.40 XLON xHa8Z1lWEGd 23/09/2024 16:11:45 GBp 200 378.40 XLON xHa8Z1lWESp 23/09/2024 16:11:26 GBp 147 378.40 XLON xHa8Z1lWERV 23/09/2024 16:11:26 GBp 59 378.40 XLON xHa8Z1lWEQb 23/09/2024 16:11:26 GBp 57 378.40 XLON xHa8Z1lWEQd 23/09/2024 16:11:25 GBp 63 378.40 XLON xHa8Z1lWEQ9 23/09/2024 16:11:25 GBp 60 378.40 XLON xHa8Z1lWEQL 23/09/2024 16:11:25 GBp 69 378.40 XLON xHa8Z1lWFbX 23/09/2024 16:11:24 GBp 68 378.40 XLON xHa8Z1lWFbh 23/09/2024 16:11:24 GBp 36 378.40 XLON xHa8Z1lWFbj 23/09/2024 16:11:14 GBp 139 378.40 XLON xHa8Z1lWFdi 23/09/2024 16:10:25 GBp 61 378.40 XLON xHa8Z1lWFnN 23/09/2024 16:10:25 GBp 24 378.40 XLON xHa8Z1lWFmW 23/09/2024 16:10:09 GBp 144 378.40 XLON xHa8Z1lWFz0 23/09/2024 16:10:09 GBp 43 378.40 XLON xHa8Z1lWFz2 23/09/2024 16:09:07 GBp 358 378.40 XLON xHa8Z1lWFDr 23/09/2024 16:09:07 GBp 820 378.60 XLON xHa8Z1lWFD0 23/09/2024 16:06:02 GBp 416 379.00 XLON xHa8Z1lWCyi 23/09/2024 16:06:02 GBp 550 379.00 XLON xHa8Z1lWCyk 23/09/2024 16:06:02 GBp 226 379.00 XLON xHa8Z1lWCym 23/09/2024 16:06:02 GBp 60 379.00 XLON xHa8Z1lWCyo 23/09/2024 16:06:02 GBp 1,000 379.00 XLON xHa8Z1lWCyq 23/09/2024 16:06:02 GBp 246 378.80 XLON xHa8Z1lWCyx 23/09/2024 16:06:02 GBp 554 378.80 XLON xHa8Z1lWCyz 23/09/2024 16:05:05 GBp 38 379.00 XLON xHa8Z1lWCFE 23/09/2024 16:05:05 GBp 145 379.00 XLON xHa8Z1lWCFQ 23/09/2024 16:01:46 GBp 537 379.00 XLON xHa8Z1lWD9f 23/09/2024 16:01:46 GBp 237 379.00 XLON xHa8Z1lWD9r 23/09/2024 15:55:52 GBp 425 378.60 XLON xHa8Z1lWAQw 23/09/2024 15:55:43 GBp 991 378.80 XLON xHa8Z1lWBb5 23/09/2024 15:51:35 GBp 328 379.00 XLON xHa8Z1lW8D9 23/09/2024 15:51:33 GBp 471 379.20 XLON xHa8Z1lW8C$ 23/09/2024 15:51:29 GBp 934 379.20 XLON xHa8Z1lW8Ef 23/09/2024 15:50:51 GBp 231 379.40 XLON xHa8Z1lW8Pj 23/09/2024 15:50:51 GBp 400 379.40 XLON xHa8Z1lW8Pl 23/09/2024 15:49:37 GBp 46 379.40 XLON xHa8Z1lW9A0 23/09/2024 15:49:37 GBp 125 379.40 XLON xHa8Z1lW9A2 23/09/2024 15:49:17 GBp 349 379.40 XLON xHa8Z1lW9V8 23/09/2024 15:48:33 GBp 68 379.40 XLON xHa8Z1lXs4R 23/09/2024 15:48:33 GBp 58 379.40 XLON xHa8Z1lXs4T 23/09/2024 15:48:17 GBp 67 379.40 XLON xHa8Z1lXsCH 23/09/2024 15:48:17 GBp 69 379.40 XLON xHa8Z1lXsCJ 23/09/2024 15:48:01 GBp 56 379.40 XLON xHa8Z1lXsKW 23/09/2024 15:48:01 GBp 60 379.40 XLON xHa8Z1lXsLU 23/09/2024 15:47:53 GBp 37 379.40 XLON xHa8Z1lXsH5 23/09/2024 15:47:53 GBp 18 379.40 XLON xHa8Z1lXsH7 23/09/2024 15:46:59 GBp 202 379.40 XLON xHa8Z1lXtms 23/09/2024 15:46:59 GBp 64 379.40 XLON xHa8Z1lXtmu 23/09/2024 15:46:59 GBp 63 379.40 XLON xHa8Z1lXtmw 23/09/2024 15:46:59 GBp 550 379.40 XLON xHa8Z1lXtmy 23/09/2024 15:46:59 GBp 505 379.20 XLON xHa8Z1lXtm3 23/09/2024 15:46:58 GBp 11 379.40 XLON xHa8Z1lXtpk 23/09/2024 15:46:58 GBp 601 379.40 XLON xHa8Z1lXtpm 23/09/2024 15:39:21 GBp 173 378.80 XLON xHa8Z1lXpYj 23/09/2024 15:39:00 GBp 159 378.80 XLON xHa8Z1lXpn0 23/09/2024 15:38:37 GBp 219 378.80 XLON xHa8Z1lXpuV 23/09/2024 15:38:37 GBp 309 378.80 XLON xHa8Z1lXpxx 23/09/2024 15:38:33 GBp 705 379.00 XLON xHa8Z1lXpDc 23/09/2024 15:36:09 GBp 287 379.20 XLON xHa8Z1lXm40 23/09/2024 15:36:07 GBp 558 379.40 XLON xHa8Z1lXm7c 23/09/2024 15:34:33 GBp 39 379.60 XLON xHa8Z1lXnuR 23/09/2024 15:34:33 GBp 172 379.60 XLON xHa8Z1lXnuT 23/09/2024 15:33:44 GBp 20 379.60 XLON xHa8Z1lXnQu 23/09/2024 15:33:41 GBp 225 379.80 XLON xHa8Z1lX@X2 23/09/2024 15:33:41 GBp 516 380.00 XLON xHa8Z1lX@XQ 23/09/2024 15:32:00 GBp 334 380.20 XLON xHa8Z1lX@H@ 23/09/2024 15:31:57 GBp 637 380.40 XLON xHa8Z1lX@Gx 23/09/2024 15:30:28 GBp 749 380.40 XLON xHa8Z1lX$uA 23/09/2024 15:28:51 GBp 770 380.60 XLON xHa8Z1lXygu 23/09/2024 15:28:33 GBp 88 380.80 XLON xHa8Z1lXyp7 23/09/2024 15:28:33 GBp 78 380.80 XLON xHa8Z1lXyp9 23/09/2024 15:28:09 GBp 61 380.80 XLON xHa8Z1lXyxi 23/09/2024 15:28:09 GBp 105 380.80 XLON xHa8Z1lXyxk 23/09/2024 15:25:57 GBp 105 380.80 XLON xHa8Z1lXzv$ 23/09/2024 15:25:10 GBp 181 380.60 XLON xHa8Z1lXzA4 23/09/2024 15:25:10 GBp 740 380.60 XLON xHa8Z1lXzAH 23/09/2024 15:24:41 GBp 137 380.80 XLON xHa8Z1lXwbw 23/09/2024 15:24:17 GBp 144 380.80 XLON xHa8Z1lXwht 23/09/2024 15:23:53 GBp 143 380.80 XLON xHa8Z1lXwzJ 23/09/2024 15:23:29 GBp 141 380.80 XLON xHa8Z1lXwut 23/09/2024 15:23:16 GBp 141 380.80 XLON xHa8Z1lXw5H 23/09/2024 15:23:16 GBp 137 380.80 XLON xHa8Z1lXw5U 23/09/2024 15:23:16 GBp 143 380.80 XLON xHa8Z1lXw4q 23/09/2024 15:23:15 GBp 138 380.80 XLON xHa8Z1lXw46 23/09/2024 15:23:15 GBp 138 380.80 XLON xHa8Z1lXw4C 23/09/2024 15:23:15 GBp 138 380.80 XLON xHa8Z1lXw4I 23/09/2024 15:23:15 GBp 141 380.80 XLON xHa8Z1lXw4U 23/09/2024 15:23:15 GBp 140 380.80 XLON xHa8Z1lXw7a 23/09/2024 15:23:15 GBp 138 380.80 XLON xHa8Z1lXw7o 23/09/2024 15:23:14 GBp 361 380.80 XLON xHa8Z1lXw7u 23/09/2024 15:23:13 GBp 257 380.80 XLON xHa8Z1lXw14 23/09/2024 15:23:13 GBp 257 380.80 XLON xHa8Z1lXw1E 23/09/2024 15:23:12 GBp 94 380.80 XLON xHa8Z1lXw0f 23/09/2024 15:23:12 GBp 163 380.80 XLON xHa8Z1lXw0h 23/09/2024 15:03:00 GBp 138 380.40 XLON xHa8Z1lXZ9h 23/09/2024 15:02:59 GBp 252 380.40 XLON xHa8Z1lXZA$ 23/09/2024 15:02:59 GBp 58 380.40 XLON xHa8Z1lXZA1 23/09/2024 15:02:59 GBp 56 380.40 XLON xHa8Z1lXZA3 23/09/2024 15:02:59 GBp 281 380.40 XLON xHa8Z1lXZA9 23/09/2024 15:02:59 GBp 270 380.40 XLON xHa8Z1lXZAF 23/09/2024 15:02:59 GBp 272 380.40 XLON xHa8Z1lXZAL 23/09/2024 15:02:58 GBp 442 380.40 XLON xHa8Z1lXZAV 23/09/2024 15:02:58 GBp 60 380.40 XLON xHa8Z1lXZLX 23/09/2024 15:02:58 GBp 67 380.40 XLON xHa8Z1lXZLh 23/09/2024 15:02:58 GBp 425 380.40 XLON xHa8Z1lXZLd 23/09/2024 15:02:58 GBp 63 380.40 XLON xHa8Z1lXZLf 23/09/2024 15:02:58 GBp 432 380.40 XLON xHa8Z1lXZLn 23/09/2024 15:02:58 GBp 57 380.40 XLON xHa8Z1lXZLp 23/09/2024 15:02:58 GBp 60 380.40 XLON xHa8Z1lXZLr 23/09/2024 15:02:58 GBp 442 380.40 XLON xHa8Z1lXZLx 23/09/2024 15:02:58 GBp 65 380.40 XLON xHa8Z1lXZLz 23/09/2024 15:02:58 GBp 63 380.40 XLON xHa8Z1lXZL$ 23/09/2024 15:02:58 GBp 498 380.40 XLON xHa8Z1lXZL5 23/09/2024 15:02:58 GBp 269 380.40 XLON xHa8Z1lXZLB 23/09/2024 15:02:58 GBp 430 380.40 XLON xHa8Z1lXZLH 23/09/2024 15:02:58 GBp 56 380.40 XLON xHa8Z1lXZLJ 23/09/2024 15:02:58 GBp 57 380.40 XLON xHa8Z1lXZLL 23/09/2024 15:02:58 GBp 221 380.40 XLON xHa8Z1lXZKb 23/09/2024 15:02:58 GBp 56 380.40 XLON xHa8Z1lXZKd 23/09/2024 15:02:58 GBp 300 380.20 XLON xHa8Z1lXZKj 23/09/2024 15:02:58 GBp 686 380.40 XLON xHa8Z1lXZKl 23/09/2024 14:56:15 GBp 38 380.40 XLON xHa8Z1lXk0X 23/09/2024 14:56:15 GBp 76 380.40 XLON xHa8Z1lXk1V 23/09/2024 14:56:15 GBp 608 380.20 XLON xHa8Z1lXk0c 23/09/2024 14:53:48 GBp 352 380.40 XLON xHa8Z1lXl4e 23/09/2024 14:53:48 GBp 264 380.40 XLON xHa8Z1lXl4g 23/09/2024 14:49:28 GBp 209 380.40 XLON xHa8Z1lXjrp 23/09/2024 14:48:40 GBp 428 380.80 XLON xHa8Z1lXj2a 23/09/2024 14:48:40 GBp 211 380.80 XLON xHa8Z1lXj2c 23/09/2024 14:48:40 GBp 111 380.80 XLON xHa8Z1lXj2e 23/09/2024 14:46:50 GBp 333 380.20 XLON xHa8Z1lXg8@ 23/09/2024 14:46:34 GBp 380 380.40 XLON xHa8Z1lXgT@ 23/09/2024 14:46:34 GBp 592 380.60 XLON xHa8Z1lXgT3 23/09/2024 14:46:30 GBp 59 380.80 XLON xHa8Z1lXgUb 23/09/2024 14:46:30 GBp 63 380.80 XLON xHa8Z1lXgUX 23/09/2024 14:46:30 GBp 550 380.80 XLON xHa8Z1lXgUZ 23/09/2024 14:46:30 GBp 160 380.80 XLON xHa8Z1lXgUr 23/09/2024 14:45:48 GBp 42 380.80 XLON xHa8Z1lXh$9 23/09/2024 14:45:48 GBp 57 380.80 XLON xHa8Z1lXh$B 23/09/2024 14:45:48 GBp 57 380.80 XLON xHa8Z1lXh$D 23/09/2024 14:45:48 GBp 293 380.80 XLON xHa8Z1lXh$P 23/09/2024 14:45:48 GBp 60 380.80 XLON xHa8Z1lXh$R 23/09/2024 14:45:48 GBp 63 380.80 XLON xHa8Z1lXh$T 23/09/2024 14:45:48 GBp 483 380.80 XLON xHa8Z1lXh@e 23/09/2024 14:45:48 GBp 68 380.80 XLON xHa8Z1lXh@g 23/09/2024 14:45:48 GBp 493 380.80 XLON xHa8Z1lXh@r 23/09/2024 14:45:48 GBp 56 380.80 XLON xHa8Z1lXh@t 23/09/2024 14:45:48 GBp 306 380.80 XLON xHa8Z1lXh@1 23/09/2024 14:45:48 GBp 57 380.80 XLON xHa8Z1lXh@3 23/09/2024 14:45:48 GBp 469 380.80 XLON xHa8Z1lXh@8 23/09/2024 14:45:48 GBp 46 380.80 XLON xHa8Z1lXh@A 23/09/2024 14:45:48 GBp 58 380.80 XLON xHa8Z1lXh@C 23/09/2024 14:45:48 GBp 259 380.40 XLON xHa8Z1lXh@V 23/09/2024 14:45:47 GBp 599 380.60 XLON xHa8Z1lXhv1 23/09/2024 14:45:47 GBp 594 380.60 XLON xHa8Z1lXhv9 23/09/2024 14:45:02 GBp 533 381.20 XLON xHa8Z1lXhGN 23/09/2024 14:45:02 GBp 143 381.20 XLON xHa8Z1lXhGP 23/09/2024 14:45:02 GBp 65 381.20 XLON xHa8Z1lXhGR 23/09/2024 14:45:02 GBp 47 381.20 XLON xHa8Z1lXhGT 23/09/2024 14:45:02 GBp 504 381.20 XLON xHa8Z1lXhGV 23/09/2024 14:45:02 GBp 723 381.20 XLON xHa8Z1lXhJZ 23/09/2024 14:45:02 GBp 277 381.20 XLON xHa8Z1lXhJQ 23/09/2024 14:45:02 GBp 148 380.80 XLON xHa8Z1lXhIX 23/09/2024 14:45:02 GBp 247 381.00 XLON xHa8Z1lXhIb 23/09/2024 14:45:02 GBp 249 381.20 XLON xHa8Z1lXhId 23/09/2024 14:37:49 GBp 854 381.40 XLON xHa8Z1lXNo$ 23/09/2024 14:37:49 GBp 86 381.40 XLON xHa8Z1lXNo1 23/09/2024 14:37:49 GBp 43 381.40 XLON xHa8Z1lXNo3 23/09/2024 14:37:43 GBp 40 381.40 XLON xHa8Z1lXNyW 23/09/2024 14:37:43 GBp 20 381.40 XLON xHa8Z1lXNyY 23/09/2024 14:37:40 GBp 566 381.40 XLON xHa8Z1lXN$j 23/09/2024 14:35:40 GBp 554 381.60 XLON xHa8Z1lXK5F 23/09/2024 14:35:40 GBp 104 381.40 XLON xHa8Z1lXK5H 23/09/2024 14:35:40 GBp 52 381.40 XLON xHa8Z1lXK5J 23/09/2024 14:35:39 GBp 103 381.60 XLON xHa8Z1lXK4X 23/09/2024 14:35:39 GBp 115 381.40 XLON xHa8Z1lXK4Z 23/09/2024 14:35:39 GBp 569 381.20 XLON xHa8Z1lXK4c 23/09/2024 14:33:43 GBp 49 381.60 XLON xHa8Z1lXLSh 23/09/2024 14:33:43 GBp 109 381.60 XLON xHa8Z1lXLSj 23/09/2024 14:33:43 GBp 82 381.60 XLON xHa8Z1lXLSl 23/09/2024 14:33:43 GBp 1,000 381.60 XLON xHa8Z1lXLSn 23/09/2024 14:33:43 GBp 7 381.40 XLON xHa8Z1lXLSq 23/09/2024 14:33:43 GBp 470 381.40 XLON xHa8Z1lXLSs 23/09/2024 14:31:49 GBp 7,432 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4W 23/09/2024 14:31:49 GBp 1,561 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4Y 23/09/2024 14:31:49 GBp 13,869 380.60 XLON xHa8Z1lXJ5O 23/09/2024 14:31:49 GBp 800 380.60 XLON xHa8Z1lXJ5Q 23/09/2024 14:31:49 GBp 1,200 380.60 XLON xHa8Z1lXJ5S 23/09/2024 14:31:49 GBp 400 380.60 XLON xHa8Z1lXJ5U 23/09/2024 14:31:49 GBp 2,902 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4a 23/09/2024 14:31:49 GBp 7,209 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4c 23/09/2024 14:31:49 GBp 4,505 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4e 23/09/2024 14:31:49 GBp 102 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4i 23/09/2024 14:31:49 GBp 105 380.60 XLON xHa8Z1lXJ4k 23/09/2024 14:31:49 GBp 62 380.40 XLON xHa8Z1lXJ4m 23/09/2024 14:31:49 GBp 496 380.20 XLON xHa8Z1lXJ4t 23/09/2024 14:29:45 GBp 228 380.80 XLON xHa8Z1lXUCh 23/09/2024 14:29:45 GBp 343 380.60 XLON xHa8Z1lXUCm 23/09/2024 14:29:45 GBp 495 380.80 XLON xHa8Z1lXUCo 23/09/2024 14:11:31 GBp 35 379.40 XLON xHa8Z1lX6hd 23/09/2024 14:00:32 GBp 133 378.40 XLON xHa8Z1lX2df 23/09/2024 14:00:32 GBp 421 378.40 XLON xHa8Z1lX2dl 23/09/2024 14:00:32 GBp 90 378.40 XLON xHa8Z1lX2dn 23/09/2024 14:00:27 GBp 40 378.40 XLON xHa8Z1lX2WJ 23/09/2024 14:00:27 GBp 185 378.40 XLON xHa8Z1lX2WL 23/09/2024 14:00:27 GBp 64 378.40 XLON xHa8Z1lX2WN 23/09/2024 14:00:27 GBp 38 378.40 XLON xHa8Z1lX2WP 23/09/2024 14:00:27 GBp 176 378.40 XLON xHa8Z1lX2WV 23/09/2024 14:00:27 GBp 429 378.20 XLON xHa8Z1lX2ZY 23/09/2024 13:47:37 GBp 451 378.20 XLON xHa8Z1lXEdy 23/09/2024 13:47:37 GBp 410 378.20 XLON xHa8Z1lXEd4 23/09/2024 13:47:37 GBp 66 378.20 XLON xHa8Z1lXEd6 23/09/2024 13:47:37 GBp 67 378.20 XLON xHa8Z1lXEd8 23/09/2024 13:47:36 GBp 401 378.20 XLON xHa8Z1lXEdK 23/09/2024 13:47:36 GBp 67 378.20 XLON xHa8Z1lXEdM 23/09/2024 13:47:36 GBp 86 378.20 XLON xHa8Z1lXEdO 23/09/2024 13:47:36 GBp 392 378.20 XLON xHa8Z1lXEcZ 23/09/2024 13:47:36 GBp 58 378.20 XLON xHa8Z1lXEcb 23/09/2024 13:47:36 GBp 62 378.20 XLON xHa8Z1lXEcd 23/09/2024 13:47:36 GBp 86 378.20 XLON xHa8Z1lXEcf 23/09/2024 13:47:36 GBp 350 378.20 XLON xHa8Z1lXEcn 23/09/2024 13:47:36 GBp 57 378.20 XLON xHa8Z1lXEcp 23/09/2024 13:47:36 GBp 63 378.20 XLON xHa8Z1lXEcr 23/09/2024 13:47:36 GBp 86 378.20 XLON xHa8Z1lXEct 23/09/2024 13:47:36 GBp 398 378.20 XLON xHa8Z1lXEc$ 23/09/2024 13:47:36 GBp 57 378.20 XLON xHa8Z1lXEc1 23/09/2024 13:47:36 GBp 62 378.20 XLON xHa8Z1lXEc3 23/09/2024 13:47:36 GBp 86 378.20 XLON xHa8Z1lXEc5 23/09/2024 13:47:36 GBp 369 378.20 XLON xHa8Z1lXEcB 23/09/2024 13:47:36 GBp 66 378.20 XLON xHa8Z1lXEcD 23/09/2024 13:47:36 GBp 442 378.20 XLON xHa8Z1lXEcP 23/09/2024 13:47:36 GBp 443 378.20 XLON xHa8Z1lXEXl 23/09/2024 13:47:36 GBp 436 378.20 XLON xHa8Z1lXEXq 23/09/2024 13:47:36 GBp 436 378.20 XLON xHa8Z1lXEXw 23/09/2024 13:47:36 GBp 452 378.20 XLON xHa8Z1lXEX3 23/09/2024 13:47:35 GBp 448 378.20 XLON xHa8Z1lXEXI 23/09/2024 13:47:35 GBp 433 378.20 XLON xHa8Z1lXEWq 23/09/2024 13:47:35 GBp 49 378.20 XLON xHa8Z1lXEWw 23/09/2024 13:47:35 GBp 400 378.20 XLON xHa8Z1lXEWy 23/09/2024 13:47:35 GBp 400 378.20 XLON xHa8Z1lXEWA 23/09/2024 13:47:35 GBp 73 378.20 XLON xHa8Z1lXEWC 23/09/2024 13:47:35 GBp 277 378.40 XLON xHa8Z1lXEWV 23/09/2024 13:47:35 GBp 139 378.20 XLON xHa8Z1lXEZb 23/09/2024 13:47:35 GBp 68 378.40 XLON xHa8Z1lXEZX 23/09/2024 13:47:35 GBp 62 378.40 XLON xHa8Z1lXEZZ 23/09/2024 13:47:35 GBp 310 378.40 XLON xHa8Z1lXEZ9 23/09/2024 13:47:35 GBp 62 378.40 XLON xHa8Z1lXEZB 23/09/2024 13:47:35 GBp 56 378.40 XLON xHa8Z1lXEZD 23/09/2024 13:47:35 GBp 141 378.20 XLON xHa8Z1lXEZF 23/09/2024 13:47:35 GBp 302 378.40 XLON xHa8Z1lXEZL 23/09/2024 13:47:35 GBp 62 378.40 XLON xHa8Z1lXEZN 23/09/2024 13:47:35 GBp 56 378.40 XLON xHa8Z1lXEZP 23/09/2024 13:47:35 GBp 138 378.20 XLON xHa8Z1lXEZR 23/09/2024 13:47:35 GBp 68 378.40 XLON xHa8Z1lXEYZ 23/09/2024 13:47:35 GBp 197 378.40 XLON xHa8Z1lXEYX 23/09/2024 13:47:35 GBp 125 378.20 XLON xHa8Z1lXEYd 23/09/2024 13:47:35 GBp 61 378.40 XLON xHa8Z1lXEYb 23/09/2024 13:47:34 GBp 274 378.40 XLON xHa8Z1lXEYj 23/09/2024 13:47:34 GBp 142 378.40 XLON xHa8Z1lXEYl 23/09/2024 13:47:34 GBp 142 378.20 XLON xHa8Z1lXEYn 23/09/2024 13:47:34 GBp 475 378.40 XLON xHa8Z1lXEYv 23/09/2024 13:47:34 GBp 46 378.40 XLON xHa8Z1lXEYx 23/09/2024 13:47:34 GBp 144 378.40 XLON xHa8Z1lXEY$ 23/09/2024 13:47:34 GBp 61 378.20 XLON xHa8Z1lXEY1 23/09/2024 13:47:34 GBp 144 378.20 XLON xHa8Z1lXEY3 23/09/2024 13:47:34 GBp 1,000 378.20 XLON xHa8Z1lXEY5 23/09/2024 13:47:34 GBp 234 378.00 XLON xHa8Z1lXEYA 23/09/2024 13:47:34 GBp 440 378.20 XLON xHa8Z1lXEYC 23/09/2024 13:44:29 GBp 132 378.40 XLON xHa8Z1lXFgA 23/09/2024 13:44:29 GBp 309 378.40 XLON xHa8Z1lXFgC 23/09/2024 13:43:05 GBp 406 378.40 XLON xHa8Z1lXFDB 23/09/2024 13:40:26 GBp 286 378.80 XLON xHa8Z1lXC1L 23/09/2024 13:40:26 GBp 291 378.80 XLON xHa8Z1lXC1R 23/09/2024 13:40:25 GBp 978 378.80 XLON xHa8Z1lXC0X 23/09/2024 13:40:25 GBp 964 378.80 XLON xHa8Z1lXC0h 23/09/2024 13:40:25 GBp 975 378.80 XLON xHa8Z1lXC0r 23/09/2024 13:40:25 GBp 986 378.80 XLON xHa8Z1lXC0x 23/09/2024 13:40:25 GBp 558 378.80 XLON xHa8Z1lXC01 23/09/2024 13:40:25 GBp 400 378.80 XLON xHa8Z1lXC03 23/09/2024 13:40:25 GBp 991 378.80 XLON xHa8Z1lXC09 23/09/2024 13:40:24 GBp 979 378.80 XLON xHa8Z1lXC0F 23/09/2024 13:40:24 GBp 967 378.80 XLON xHa8Z1lXC0L 23/09/2024 13:40:23 GBp 596 378.80 XLON xHa8Z1lXC3L 23/09/2024 13:40:22 GBp 61 378.80 XLON xHa8Z1lXC2x 23/09/2024 13:40:22 GBp 140 378.80 XLON xHa8Z1lXC2C 23/09/2024 13:40:22 GBp 596 378.80 XLON xHa8Z1lXC2E 23/09/2024 13:33:02 GBp 107 378.60 XLON xHa8Z1lXBx7 23/09/2024 13:33:02 GBp 216 378.60 XLON xHa8Z1lXBxG 23/09/2024 13:33:02 GBp 59 378.40 XLON xHa8Z1lXBxI 23/09/2024 13:33:02 GBp 107 378.40 XLON xHa8Z1lXBxK 23/09/2024 13:33:02 GBp 185 378.00 XLON xHa8Z1lXBxR 23/09/2024 13:33:02 GBp 230 378.00 XLON xHa8Z1lXBxT 23/09/2024 12:57:24 GBp 52 377.60 XLON xHa8Z1lY@E$ 23/09/2024 12:37:45 GBp 20 377.20 XLON xHa8Z1lYukB 23/09/2024 12:30:58 GBp 50 376.60 XLON xHa8Z1lYvNr 23/09/2024 12:30:58 GBp 507 376.60 XLON xHa8Z1lYvN0 23/09/2024 12:30:58 GBp 115 376.60 XLON xHa8Z1lYvN2 23/09/2024 12:30:58 GBp 373 376.40 XLON xHa8Z1lYvN9 23/09/2024 12:20:24 GBp 237 376.40 XLON xHa8Z1lYbl2 23/09/2024 12:20:24 GBp 550 376.40 XLON xHa8Z1lYbl4 23/09/2024 12:20:24 GBp 481 376.60 XLON xHa8Z1lYblC 23/09/2024 12:20:24 GBp 479 376.60 XLON xHa8Z1lYblL 23/09/2024 12:20:24 GBp 484 376.60 XLON xHa8Z1lYblS 23/09/2024 12:20:23 GBp 484 376.60 XLON xHa8Z1lYbkY 23/09/2024 12:20:23 GBp 441 376.60 XLON xHa8Z1lYbke 23/09/2024 12:20:23 GBp 457 376.60 XLON xHa8Z1lYbkk 23/09/2024 12:20:23 GBp 611 376.60 XLON xHa8Z1lYbkq 23/09/2024 12:20:23 GBp 69 376.60 XLON xHa8Z1lYbks 23/09/2024 12:20:23 GBp 58 376.60 XLON xHa8Z1lYbku 23/09/2024 12:20:23 GBp 622 376.60 XLON xHa8Z1lYbk1 23/09/2024 12:20:23 GBp 129 376.60 XLON xHa8Z1lYbkU 23/09/2024 12:20:23 GBp 16 376.60 XLON xHa8Z1lYbfW 23/09/2024 12:19:44 GBp 245 376.40 XLON xHa8Z1lYb$c 23/09/2024 12:04:35 GBp 141 376.20 XLON xHa8Z1lYWVN 23/09/2024 12:04:35 GBp 114 376.20 XLON xHa8Z1lYWUk 23/09/2024 12:04:35 GBp 67 376.20 XLON xHa8Z1lYWUm 23/09/2024 12:04:35 GBp 193 375.80 XLON xHa8Z1lYWUy 23/09/2024 12:04:35 GBp 80 376.00 XLON xHa8Z1lYWU@ 23/09/2024 12:04:35 GBp 276 376.00 XLON xHa8Z1lYWU0 23/09/2024 11:13:26 GBp 55 375.60 XLON xHa8Z1lYL1z 23/09/2024 11:13:26 GBp 222 375.60 XLON xHa8Z1lYL10 23/09/2024 10:50:28 GBp 407 375.20 XLON xHa8Z1lYU5T 23/09/2024 10:50:28 GBp 415 375.20 XLON xHa8Z1lYU4d 23/09/2024 10:50:28 GBp 16 375.20 XLON xHa8Z1lYU4k 23/09/2024 10:50:28 GBp 400 375.20 XLON xHa8Z1lYU4m 23/09/2024 10:50:28 GBp 409 375.20 XLON xHa8Z1lYU4w 23/09/2024 10:50:27 GBp 408 375.20 XLON xHa8Z1lYU7l 23/09/2024 10:50:27 GBp 427 375.20 XLON xHa8Z1lYU7r 23/09/2024 10:50:27 GBp 378 375.20 XLON xHa8Z1lYU7x 23/09/2024 10:50:27 GBp 158 375.20 XLON xHa8Z1lYU7z 23/09/2024 10:50:27 GBp 417 375.20 XLON xHa8Z1lYU73 23/09/2024 10:50:27 GBp 410 375.20 XLON xHa8Z1lYU79 23/09/2024 10:50:27 GBp 427 375.20 XLON xHa8Z1lYU7F 23/09/2024 10:50:26 GBp 418 375.20 XLON xHa8Z1lYU7L 23/09/2024 10:50:26 GBp 407 375.20 XLON xHa8Z1lYU7S 23/09/2024 10:50:23 GBp 394 375.20 XLON xHa8Z1lYU1v 23/09/2024 10:50:23 GBp 68 375.20 XLON xHa8Z1lYU1x 23/09/2024 10:50:23 GBp 64 375.20 XLON xHa8Z1lYU16 23/09/2024 10:50:23 GBp 298 375.20 XLON xHa8Z1lYU18 23/09/2024 10:45:41 GBp 321 375.00 XLON xHa8Z1lYV1N 23/09/2024 10:45:03 GBp 321 375.20 XLON xHa8Z1lYVEa 23/09/2024 10:41:09 GBp 987 375.20 XLON xHa8Z1lYS@M 23/09/2024 10:41:09 GBp 319 375.20 XLON xHa8Z1lYSvW 23/09/2024 10:41:09 GBp 2 375.20 XLON xHa8Z1lYSvY 23/09/2024 10:22:42 GBp 10 373.20 XLON xHa8Z1lYO@j 23/09/2024 10:22:42 GBp 13 373.20 XLON xHa8Z1lYO@l 23/09/2024 10:21:57 GBp 59 373.20 XLON xHa8Z1lYO2Q 23/09/2024 10:21:57 GBp 117 373.20 XLON xHa8Z1lYO2S 23/09/2024 10:21:57 GBp 187 373.20 XLON xHa8Z1lYODm 23/09/2024 10:21:57 GBp 45 373.20 XLON xHa8Z1lYODo 23/09/2024 10:20:18 GBp 100 372.80 XLON xHa8Z1lYORw 23/09/2024 10:20:10 GBp 20 372.80 XLON xHa8Z1lYPbf 23/09/2024 10:20:08 GBp 338 373.00 XLON xHa8Z1lYPbU 23/09/2024 10:17:56 GBp 229 373.60 XLON xHa8Z1lYP92 23/09/2024 10:17:56 GBp 230 373.80 XLON xHa8Z1lYP8d 23/09/2024 10:17:51 GBp 10 374.00 XLON xHa8Z1lYPBz 23/09/2024 10:17:51 GBp 125 374.00 XLON xHa8Z1lYPB$ 23/09/2024 10:17:47 GBp 1,827 374.00 XLON xHa8Z1lYPAb 23/09/2024 10:17:47 GBp 39 374.00 XLON xHa8Z1lYPAd 23/09/2024 10:17:42 GBp 318 374.00 XLON xHa8Z1lYPLf 23/09/2024 10:13:43 GBp 389 374.20 XLON xHa8Z1lY6Px 23/09/2024 10:12:29 GBp 44 374.20 XLON xHa8Z1lY7qA 23/09/2024 10:07:32 GBp 129 374.20 XLON xHa8Z1lY40r 23/09/2024 10:07:32 GBp 19 374.20 XLON xHa8Z1lY40t 23/09/2024 10:07:28 GBp 32 374.60 XLON xHa8Z1lY40T 23/09/2024 10:07:28 GBp 432 374.60 XLON xHa8Z1lY40R 23/09/2024 10:07:28 GBp 605 374.60 XLON xHa8Z1lY43c 23/09/2024 10:05:28 GBp 11 374.60 XLON xHa8Z1lY5jQ 23/09/2024 10:05:28 GBp 34 374.60 XLON xHa8Z1lY5jS 23/09/2024 10:04:28 GBp 380 374.60 XLON xHa8Z1lY5@H 23/09/2024 10:01:26 GBp 131 374.80 XLON xHa8Z1lY2xM 23/09/2024 10:01:26 GBp 55 374.80 XLON xHa8Z1lY2xO 23/09/2024 10:01:26 GBp 221 374.80 XLON xHa8Z1lY2xQ 23/09/2024 10:00:46 GBp 582 375.40 XLON xHa8Z1lY29s 23/09/2024 10:00:46 GBp 1,426 375.40 XLON xHa8Z1lY290 23/09/2024 10:00:46 GBp 2,400 375.40 XLON xHa8Z1lY292 23/09/2024 10:00:46 GBp 69 375.40 XLON xHa8Z1lY294 23/09/2024 10:00:46 GBp 219 375.40 XLON xHa8Z1lY29J 23/09/2024 10:00:46 GBp 199 375.40 XLON xHa8Z1lY29L 23/09/2024 10:00:46 GBp 368 375.00 XLON xHa8Z1lY29O 23/09/2024 09:41:57 GBp 242 373.40 XLON xHa8Z1lYC2M 23/09/2024 09:41:57 GBp 37 373.40 XLON xHa8Z1lYC2O 23/09/2024 09:41:56 GBp 104 374.00 XLON xHa8Z1lYCD$ 23/09/2024 09:41:56 GBp 104 373.80 XLON xHa8Z1lYCD1 23/09/2024 09:41:56 GBp 104 373.60 XLON xHa8Z1lYCD3 23/09/2024 09:41:56 GBp 548 374.00 XLON xHa8Z1lYCDz 23/09/2024 09:41:56 GBp 321 373.60 XLON xHa8Z1lYCD6 23/09/2024 09:36:22 GBp 222 374.00 XLON xHa8Z1lYApi 23/09/2024 09:36:14 GBp 207 374.20 XLON xHa8Z1lYAyk 23/09/2024 09:35:51 GBp 328 374.40 XLON xHa8Z1lYA0f 23/09/2024 09:35:51 GBp 8 374.40 XLON xHa8Z1lYA0g 23/09/2024 09:32:27 GBp 36 374.60 XLON xHa8Z1lY8Xl 23/09/2024 09:32:27 GBp 285 374.60 XLON xHa8Z1lY8Xn 23/09/2024 09:32:13 GBp 321 374.80 XLON xHa8Z1lY8jg 23/09/2024 09:31:27 GBp 321 375.00 XLON xHa8Z1lY8nF 23/09/2024 09:20:14 GBp 81 374.60 XLON xHa8Z1lZt4x 23/09/2024 09:20:13 GBp 181 374.80 XLON xHa8Z1lZt4G 23/09/2024 09:18:08 GBp 167 375.60 XLON xHa8Z1lZqjW 23/09/2024 09:17:58 GBp 20 375.60 XLON xHa8Z1lZqfc 23/09/2024 09:17:16 GBp 144 376.00 XLON xHa8Z1lZqoq 23/09/2024 09:16:47 GBp 2 376.20 XLON xHa8Z1lZquu 23/09/2024 09:16:45 GBp 239 376.20 XLON xHa8Z1lZquU 23/09/2024 09:15:45 GBp 342 376.20 XLON xHa8Z1lZqLc 23/09/2024 09:13:16 GBp 225 376.40 XLON xHa8Z1lZruZ 23/09/2024 09:12:53 GBp 263 376.60 XLON xHa8Z1lZrCG 23/09/2024 09:12:48 GBp 280 376.80 XLON xHa8Z1lZr94 23/09/2024 09:09:44 GBp 488 377.00 XLON xHa8Z1lZoDB 23/09/2024 09:08:58 GBp 165 377.20 XLON xHa8Z1lZoVv 23/09/2024 09:06:14 GBp 66 377.20 XLON xHa8Z1lZp8z 23/09/2024 09:03:06 GBp 298 377.80 XLON xHa8Z1lZm6w 23/09/2024 09:03:06 GBp 32 378.00 XLON xHa8Z1lZm6y 23/09/2024 09:03:05 GBp 107 378.00 XLON xHa8Z1lZm69 23/09/2024 09:03:05 GBp 14 378.00 XLON xHa8Z1lZm6B 23/09/2024 08:58:43 GBp 174 377.80 XLON xHa8Z1lZnJk 23/09/2024 08:58:43 GBp 246 377.80 XLON xHa8Z1lZnJr 23/09/2024 08:58:42 GBp 181 378.00 XLON xHa8Z1lZnJ0 23/09/2024 08:58:42 GBp 238 378.20 XLON xHa8Z1lZnJD 23/09/2024 08:58:42 GBp 344 378.40 XLON xHa8Z1lZnJF 23/09/2024 08:53:57 GBp 481 378.60 XLON xHa8Z1lZ$XX 23/09/2024 08:53:57 GBp 8 378.60 XLON xHa8Z1lZ$XZ 23/09/2024 08:50:26 GBp 82 376.20 XLON xHa8Z1lZ$Va 23/09/2024 08:50:26 GBp 426 376.20 XLON xHa8Z1lZ$Vc 23/09/2024 08:44:56 GBp 197 375.40 XLON xHa8Z1lZzFy 23/09/2024 08:44:56 GBp 329 375.60 XLON xHa8Z1lZzF@ 23/09/2024 08:42:18 GBp 395 375.80 XLON xHa8Z1lZw@l 23/09/2024 08:42:18 GBp 279 376.80 XLON xHa8Z1lZw@J 23/09/2024 08:42:18 GBp 109 376.80 XLON xHa8Z1lZw@L 23/09/2024 08:40:20 GBp 111 376.80 XLON xHa8Z1lZxtb 23/09/2024 08:40:20 GBp 107 376.80 XLON xHa8Z1lZxtd 23/09/2024 08:40:20 GBp 22 376.80 XLON xHa8Z1lZxtf 23/09/2024 08:35:30 GBp 222 376.40 XLON xHa8Z1lZu81 23/09/2024 08:35:28 GBp 321 376.60 XLON xHa8Z1lZu8H 23/09/2024 08:35:18 GBp 195 377.40 XLON xHa8Z1lZuLo 23/09/2024 08:35:18 GBp 92 377.40 XLON xHa8Z1lZuLq 23/09/2024 08:35:18 GBp 2,272 377.40 XLON xHa8Z1lZuL0 23/09/2024 08:35:18 GBp 92 377.40 XLON xHa8Z1lZuL2 23/09/2024 08:30:22 GBp 222 376.60 XLON xHa8Z1lZcrc 23/09/2024 08:29:59 GBp 222 376.80 XLON xHa8Z1lZcwZ 23/09/2024 08:29:56 GBp 21 377.00 XLON xHa8Z1lZcwL 23/09/2024 08:29:56 GBp 300 377.00 XLON xHa8Z1lZcwN 23/09/2024 08:15:07 GBp 238 377.20 XLON xHa8Z1lZYOO 23/09/2024 08:15:06 GBp 1,048 377.20 XLON xHa8Z1lZYRl 23/09/2024 08:15:06 GBp 222 377.20 XLON xHa8Z1lZYRq 23/09/2024 08:15:04 GBp 181 377.40 XLON xHa8Z1lZYQy 23/09/2024 08:12:09 GBp 462 377.60 XLON xHa8Z1lZZFq 23/09/2024 08:12:09 GBp 222 377.40 XLON xHa8Z1lZZF$ 23/09/2024 08:12:09 GBp 321 377.60 XLON xHa8Z1lZZF1 23/09/2024 08:01:00 GBp 177 379.40 XLON xHa8Z1lZikl 23/09/2024 08:01:00 GBp 294 379.60 XLON xHa8Z1lZikn 23/09/2024 08:01:00 GBp 492 379.80 XLON xHa8Z1lZikp 23/09/2024 08:01:00 GBp 12 379.80 XLON xHa8Z1lZikr