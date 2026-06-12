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تسليع الثقافة في زمن الرقْمنة

تسليع الثقافة في زمن الرقْمنة

2026-06-12 11:12:18
(MENAFN- Al Watan) في عالَمٍ يتشابك فيه الجمال مع السلعة، والإبداع مع السوق، تَبرز إشكاليّة "تسليع الثقافة" كإحدى أكثر القضايا إلحاحاً في خطابنا المُعاصر. وكما أشار الفيلسوف الألمانيّ ثيودور أدورنو في نقده: "إنّ صناعة الثقافة لا تتكيَّف مع ردود فعل عُملائها بقدر ما تُزيّفها" مُحذّراً من تحوُّل الإبداع الإنسانيّ إلى مجرّد آلة لإنتاج الربح. أمّا الفيلسوف والتر بنيامين، فقد تنبَّأ في مقاله الشهير "العمل الفنّيّ في عصر إعادة الإنتاج الميكانيكيّ" بفقدان العمل الفنّيّ لـ "هالته" الأصليّة عندما يتحوَّل إلى سلعة قابلة للتكرار والنَّسخ.
وقد بَرز في السنوات الأخيرة مصطلح "الاقتصاد الثقافيّ" وهو فرعٌ معرفيّ مُنبثق من عِلم الاقتصاد، يُعنى بدراسة دَورة حياة المُنتجات الثقافيّة (سلعاً وخدمات) من حيث إنتاجها وتوزيعها واستهلاكها. ويَستند هذا الحقل إلى المفاهيم والأدوات التحليليّة الاقتصاديّة العامّة، لكنّه يُوظّفها بشكلٍ يتلاءم مع الطبيعة الخاصّة للثقافة ومفهومها المتفرّد. ويُمثّل الاقتصادُ الثقافي اليوم نقطةَ التقاءٍ حاسمة بين الجمال والحساب، حيث تُترجَم الرموز الفنيّة إلى مؤشّرات نموّ، والذائقة الإنسانيّة إلى بياناتٍ قابلة للقياس. وكما أشار الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو، فإنّ "صناعة الثقافة لا تلبّي رغبات الجمهور بقدر ما تَصنعها وتُوجّهها"، ما يُثير تساؤلاً جوهريّاً حول ما إذا كان الإبداع قادراً على البقاء نقيّاً في ظلّ مَنطق السوق.
وقد أَوضح مفكّرو مدرسة فرانكفورت النقديّة في منتصف القرن العشرين هذه الإشكاليّة في كتاب " جدل التنوير " في العام 1944، حيث حذَّر هوركهايمر وأدورنو من تحوُّل الثقافة إلى آليّة للهيْمنة الأيديولوجيّة، تُنتِج سلعاً نمطيّة تُسوَّق للجماهير من أعلى إلى أسفل، في نقيضٍ للرؤية الماركسيّة التي تؤمن بانبثاق الوعي من القاعدة الشعبيّة. وهذا التحوُّل، كما يراه النقّاد، يَجعل الثقافةَ رهينةً لآليّة التسويق المتكرِّر الذي يُشكِّل الذائقةَ ويُوجِّهها نحو المنتجات الأكثر ربحيّة، على حساب العُمق النقدي.
إنّ تحويل المُنتَج الثقافي إلى سلعةٍ خاضعة لاستغلال الشركات التجاريّة يُثير جَدلاً حادّاً حول مفهوم "تسليع الثقافة"، حيث يَفقد العملُ الفنّي روحَه الجماليّة لمصلحة القالب النمطي. ويُشير الدكتور عبد الله بن محمّد الحميد إلى أنّ السعي وراء الربح يطغى أحياناً على الإبداع، فيتحوَّل المُنتَج إلى بضاعةٍ شعبيّة تُنتَج في خطوطٍ مُتماثلة، تشبه ما حَدث للّوحات الفنيّة الأصليّة التي حلَّت محلّها ملايين النسخ المُستنسَخة تجاريّاً. وهذه الظاهرة لا تَعكس مجرّد تغيير في نمط الاستهلاك، بل تحوّلاً جوهريّاً في علاقة المُجتمع بالرمز والقيمة، وهو ما يُعيد إنتاج أسئلة فلسفيّة حول أصالة التجربة الجماليّة.
ويؤكّد الفيلسوف الفرنسي جان بودريار أنّ "المُجتمع الاستهلاكي يحوِّل كلّ شيء إلى إشاراتٍ قابلة للتبادُل، بما في ذلك المعنى الفنّي والذاكرة الجماعيّة". وتوضح الدراسات أنّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة تُسهم حاليّاً بنسبة 3.1% من النّاتج المحلّي الإجمالي العالَمي، مع توقّعات بأن تتجاوز 4.5% بحلول العام 2030، وفقاً لتقارير اليونسكو والبنك الدولي لعام 2024. وهذه الأرقام تؤكِّد تحوُّل الثقافة من نشاطٍ هامشي إلى مُحرِّكٍ اقتصادي استراتيجي.
وعلى الرّغم من هذا النموّ المطّرد، يرى الفيلسوفُ البريطاني مارك فيشر أنّ "الرأسماليّة المتأخّرة تُفرغ الثقافةَ من مضمونها النقدي، وتُحوّلها إلى خلفيّةٍ ترفيهيّة لآلة الإنتاج"، وهو ما يتجلّى بوضوح في سيطرة الخوارزميّات الرقميّة على توزيع المحتوى الفنّي. وتُشير دراسةٌ صادرة عن "معهد بروكينغز" في العام 2025 إلى أنّ 68% من المحتوى الثقافي الرقمي العالَمي خاضع لآليّاتِ ترشيحٍ تجاريّة تَهدف إلى تعظيم وقت المشاهدة بدلاً من تعزيز القيمة الجماليّة، ما يَعكس توتُّراً مستمرّاً بين الكفاءة السوقيّة والأصالة الفنيّة.
ولم تكُن ظاهرةُ دمْج الفنّ بالسوق وليدة العصر الرقمي، بل لها جذور تاريخيّة عميقة تَعكس تفاعُل المُبدِع مع متطلّبات العيش. فقد أَسَّس الرسّامُ الهولندي رامبرانت في القرن السابع عشر مشغلاً تجاريّاً لبيع أعماله وأعمال زملائه، بينما وَظّف روبينز مُساعدين في مرسمه لرسْم الخلفيّات ومزْج الألوان، وفَتَحَ أبوابَ ورشته للجمهور مقابل رسوم دخول. وهذه المُمارسات التاريخيّة تُظهِر أنّ المُبدِعَ لم يكُن منعزلاً عن السوق، بل حاولَ دائماً التوفيق بين الاستقلاليّة الفنيّة والاستدامة المعيشيّة، وهو ما يُثبت أنّ الاقتصاد والإبداع تقاطعا تاريخيّاً قَبل ظهور المصطلحات الحديثة.
ولم يَعُد المُبدع يتعامل مع سوقٍ محدود، بل مع منظومةٍ رقميّة عالميّة تُعيد صَوْغَ الذائقة بسرعةٍ فائقة. ويُشير عالِم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو إلى أنّ "رأس المال الثقافي لم يَعُد حكراً على النّخبة، بل صارَ سلعةً تُنتَج وتُستهلَك بكميّاتٍ هائلة، ما يُعيد إنتاجَ التمايُزات الطبقيّة بأشكالٍ جديدة"، ووجود تحوّلاتٍ ديموغرافيّة واقتصاديّة عميقة تُعيد تشكيل مَشهد العمل الإبداعي.
ويَرتبط هذا التحوُّل الجوهري بمرحلةِ ما بعد الحداثة التي نَشأت في أعقاب الحرب العالميّة الثانية، ورَفضت السرديّات الكبرى التقليديّة في التذوُّق الفنّي؛ إذ أدّى انتشارُ الراديو والتلفاز ثمَّ المنصّات الرقميّة إلى طمْسِ الحدود بين الثقافة الجماهيريّة وثقافة النّخبة، وهو ما رآه نقّادٌ كثيرون شكلاً من أشكال الابتذال المُنظَّم. وتوضِح دراسةٌ منشورة في مجلّة " Culture, Society & Economy " في العام 2023 أنّ 72% من المُستهلِكين في الأسواق النّاشئة يفضّلون المُنتجات الثقافيّة السريعة الاستهلاك على الأعمال العميقة، ما يَعكس تحوُّلاً في أولويّات التلقّي الفنّي وعلاقته بإيقاع الحياة المُعاصرة.
ولا يمكن إنكار الدور التنموي للصناعات الثقافيّة، بخاصّة في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة المُتلاحقة التي تضرب القطاعات التقليديّة. فبحسب تقرير مؤتمر الأُمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025، حقَّقت الصادراتُ العالميّة للسلع والخدمات الإبداعيّة نموّاً بنسبة 5.8% سنويّاً، مُتفوِّقةً على متوسّط النموّ العالَمي؛ فهذه الصناعات صارت مَصدرَ دخلٍ لملايين العاملين داخل القطاع وخارجه، ما يُعزِّز فكرة أنّ "تصنيع الثقافة" ليس شرّاً مطلقاً، بل ضرورة اقتصاديّة مُعاصرة تَستدعي إدارةً واعية.
لكنّ السؤالَ المركزيّ يبقى: كيف نُحافظ على القيمة غير الماديّة للثقافة في ظلّ طغيان المؤشّرات الكميّة؟ يجيب الفيلسوفُ الألماني يورغن هابرماس بأنّ "العقلانيّة الأداتيّة لا يَجب أن تطغى على العقلانيّة التواصليّة التي تحافظ على المعنى الإنساني المُشترَك"، وهو ما يَستدعي سياساتٍ ثقافيّة تُوازِن بين السوق والهويّة. وتزداد هذه الإشكاليّة تعقيداً مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوّة إلى ساحة الإنتاج الثقافي، حيث باتتِ الآلاتُ قادرةً على كتابة النصوص، وتلحين الموسيقى، ورسْم اللّوحات، بل وبيعها كمنتجاتٍ مستقلّة. ويُحذِّر الفيلسوفُ الكندي تشارلز تايلور من أنّ "عندما تفقد الثقافة مصدرها الإنساني المباشر، تتحوّل إلى صدأ تقنيّ يُعيد إنتاج الفراغ بدلاً من المعنى"، وهو تحذير يَكتسب راهنيّة كبيرة في عصر الخوارزميّات التوليديّة التي تَختبر حدودَ الإبداع البشري.
ومع ذلك، تظلّ الثقافةُ البشريّة قادرةً على التكيُّف وإعادة تعريف ذاتها، كما حَدث عبرَ التحوّلات التقنيّة الكبرى في التاريخ. ويؤكّد الدكتور الحميد أنّ الصناعات الثقافيّة ستظلّ مُحرِّكاً للنموّ، شريطة أن تُصمِّم سياساتِها لحماية التنوُّع الجمالي ومنْع احتكار الذائقة من قِبَلِ كياناتٍ تجاريّة ضيّقة، ما يَضمن استدامةَ القطاع على المدى البعيد.
إنّ مستقبل الاقتصاد الثقافي لا يكمن في رفْضِ السوق أو تقديس الربح، بل في إعادة صَوْغِ العقْدِ بين المُبدع والمجتمع والدولة. وكما لاحَظ المفكّرُ المغربيّ عبد الله العروي، فإنّ "الثقافة لا تموت عندما تُباع، بل عندما تَفقد قدرتَها على طرْح الأسئلة"، ما يعني أنّ التحدّي الحقيقي هو ضمان بقاء المُنتَج الثقافي حاملاً لرسالةٍ نقديّة وإنسانيّة، على الرّغم من ضغْطِ المؤشّرات الماليّة. وتبقى الأرقامُ والدراسات دليلاً على أنّ القطاعَ في نموٍّ مطّرد، لكنّ القيمة الحقيقيّة تُقاس بعُمق التأثير لا بحَجم المبيعات فقط، وهو ما يَستدعي وعياً مؤسّسيّاً وفلسفيّاً متجدّداً.
ختاماً، يظلّ الجدلُ حول تسليع الثقافة جَدلاً خصيباً يَعكس صراعاً أعمق بين قيمتَيْن إنسانيّتَيْن: الحاجة إلى العيش الكريم عَبر الإبداع، والرّغبة في الحفاظ على نقاء التجربة الجماليّة؛ ولم تعُد الثقافةُ تَرفاً فكريّاً، بل بنية تحتيّة معرفيّة واقتصاديّة. إنّ إدارة هذا التحوُّل بحكمة تتطلَّب وعياً فلسفيّاً ورقابةً مؤسّسيّة، لضمان أن يظلّ الفنّ مرآةً للإنسان، وليس سلعةً تُستهلك وتُنسى، في عالَمٍ يتسارع نحو الرقْمَنة والربح معاً.
*كليّة التربية - جامعة الإسكندريّة
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي

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