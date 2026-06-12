أقشور... مغامرة في المغرب

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) أقشور – يكفي السير بضعة أمتار على الدرب الترابي حتى يعثر الزائر على بقعة من المياه الصافية تدعوه للسباحة. وبعد مسافة قصيرة أخرى، يشكّل النهر المرافق للمسار بركةً طبيعيةً تغري بالاستحمام مجدداً. وبعد نحو ساعة من المشي، يلتقي الزائر بأول شلال غزير المياه، وهو الشلال الصغير. ويقع هذا المسار السياحي البيئي، الذي ينتهي عند الشلال الكبير، في بلدة أقشور التابعة لإقليم شفشاون، وسط جبال الريف في شمال المغرب.

فالمغرب، المعروف بصحرائه ومدنه العتيقة الملونة وأسواقه الزاخرة بالروائح والعطور، يضم أيضاً معالم طبيعية ومغامرات شيقة، من بينها مسارات أقشور الواقعة ضمن المنتزه الوطني تلاسمطان. ومن مدينة شفشاون، المشهورة عالمياً بلونها الأزرق المميز، يحتاج الزائر إلى قطع نحو 30 كيلومتراً فقط، أي أقل من ساعة بالسيارة، للوصول إلى أقشور.

ويوجد في أقشور مساران شهيران للمشي. وأكثرهما سهولة هو مسار الشلالات المذكور أعلاه. ويتمثل الهدف الرئيسي فيه في الوصول إلى الشلال الكبير، الذي تظهره الصور بمياهه الصافية الصالحة للسباحة، وكأنه جنة صغيرة بين الصخور والخضرة الكثيفة. إلا أن بلوغه يتطلب نحو ساعتين من المشي ذهاباً وساعتين إياباً. ومع ذلك، يمكن الاكتفاء بالوصول إلى الشلال الصغير، الذي يتمتع بدوره بجمال استثنائي تحيط به الصخور والمناظر الطبيعية الخضراء.

لكن حتى لمن لا يرغب في قطع مسافات طويلة، فإن مسار الشلالات يقدم أكثر من مجرد شلالاته الرئيسية. فهناك شلالات صغيرة متناثرة هنا وهناك، وبرك ذات مياه شديدة النقاء، بعضها عميق وبعضها الآخر ضحل، إضافة إلى مساحات صغيرة على ضفاف النهر يمكن الجلوس أو الاستلقاء فيها للاستمتاع بالطبيعة، أو تناول وجبة خفيفة مع العائلة، أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء. كما تنتشر في الكيلومترات الأولى مطاعم صغيرة ومقاهٍ وأكشاك خدمات.

أما المسار الآخر فيقود إلى قوس صخري طبيعي يقع في منطقة مرتفعة. ويُعرف باسم مسار جسر الله، وهو أكثر تحدياً، إذ يتطلب صعود الجبل الصخري للوصول إلى القوس ومشاهدته. وفي بدايته يكون الطريق ضيقاً، وفي بعض المقاطع زلقاً، بينما يرافق المتنزه على جانبه وادٍ عميق كلما تقدم في المسير. ولذلك فإن اجتياز هذا المسار يتطلب أحذية مناسبة وقدراً من اللياقة البدنية. أما من يخشى المرتفعات، فالأفضل له البقاء في الأسفل والاستمتاع بالانتعاش في البرك المائية الجميلة.

ويتم الوصول إلى المسارات عبر مدخل تتجاور عنده المطاعم والمتاجر الصغيرة بالقرب من موقف سيارات مفتوح. ومن هناك يبدأ أولاً طريق القوس الصخري عبر طريق إسمنتي شديد الانحدار. أما مسار الشلالات، وهو الأوسع، فيبدأ من الجهة الأخرى للنهر بعد عبور الجسر بالنسبة للقادمين من موقف السيارات.

وسواء كان الزائر يبحث عن مسار مليء بالتحديات أو عن نزهة هادئة وممتعة، فإن أقشور تُعد مكاناً رائعاً لقضاء الوقت في المغرب. فمحبو الرياضة والمغامرة والطبيعة سيشعرون وكأنهم في موطنهم. وحتى الطريق المؤدي إلى أقشور يمنح المسافر فرصة الاستمتاع بجبال الريف، مما يدفعه إلى التوقف لالتقاط الصور أو الاكتفاء بتأمل المناظر الخلابة. وفي شهر مايو الماضي، خلال إحدى العطل الدينية في المغرب، تقاسم السياح الأجانب المكان مع السكان المحليين الذين استغلوا هدوء المناسبة للاستمتاع بقربهم من الطبيعة.

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سافرت الصحفية بدعوة من شركة الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Maroc) وفندق دار با سيدي آند سبا (Dar Ba Sidi & Spa) ووكالة أليزيه (Alizés)

*ترجمه من البرتغالية: معين رياض العيّا

©Quentin Top/Hans Lucas via AFPإيزاورا دانيال / وكالة الأنباء العربية البرازيليةإيزاورا دانيال / وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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