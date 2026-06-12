الدولار قرب أدنى مستوياته الأسبوعية وسط تباين في أداء العملات المشفرة

استقر الدولار خلال تعاملات الجمعة، لكنه ظل متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

واستقر اليورو عند 1.15725 دولار، قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مدعوماً بقرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.18 بالمئة أمام الين الياباني إلى 160.225 ين، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34145 دولار.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستقرا عند 99.75 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63595 دولارا، بينما تراجعت إيثيريوم بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1666 دولارا.