الدولار قرب أدنى مستوياته الأسبوعية وسط تباين في أداء العملات المشفرة

الدولار قرب أدنى مستوياته الأسبوعية وسط تباين في أداء العملات المشفرة
استقر الدولار خلال تعاملات الجمعة، لكنه ظل متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
واستقر اليورو عند 1.15725 دولار، قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مدعوماً بقرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
كما ارتفع الدولار بنسبة 0.18 بالمئة أمام الين الياباني إلى 160.225 ين، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34145 دولار.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستقرا عند 99.75 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63595 دولارا، بينما تراجعت إيثيريوم بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1666 دولارا.
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