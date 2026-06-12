وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم مكاسب المؤشرات الرئيسية

وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم مكاسب المؤشرات الرئيسية
أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات الجمعة.
وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 36.30 نقطة، أو ما يعادل 0.51 بالمئة، ليغلق عند 7431.83 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 77.77 نقطة، أو 0.30 بالمئة، مسجلا 25887.43 نقطة، فيما زاد مؤشر "داو جونز الصناعي" 353.42 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 51208.20 نقاط.
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