وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم مكاسب المؤشرات الرئيسية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات الجمعة.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 36.30 نقطة، أو ما يعادل 0.51 بالمئة، ليغلق عند 7431.83 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 77.77 نقطة، أو 0.30 بالمئة، مسجلا 25887.43 نقطة، فيما زاد مؤشر "داو جونز الصناعي" 353.42 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 51208.20 نقاط.