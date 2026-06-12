هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال سوريا

سجلت محطات المركز الوطني السوري للزلازل هزة أرضية عند الساعة 12:10 بعد منتصف الليل (13 يونيو)، بلغت قوتها 4.4 درجة، على بُعد 86 كيلومترا شمال غربي مدينة حلب، وعلى عمق 7.5 كيلومتر.

وأوضح المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهزة شعر بها سكان مناطق في شمال سوريا، مشيرا إلى أنها تُعد من الهزات المتوسطة، وتتبع منظومة فالق شرق الأناضول.

في السياق ذاته، أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) بأن الهزة سُجلت في منطقة نورداغ بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وامتد تأثيرها ليشعر بها سكان عدد من الولايات، من بينها غازي عنتاب وكهرمان مرعش وكلس وعثمانية وهاتاي.