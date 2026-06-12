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الصحافة البرازيلية تبكي غياب نيمار أمام أسود الأطلس

الصحافة البرازيلية تبكي غياب نيمار أمام أسود الأطلس

2026-06-12 10:20:49
(MENAFN- Al-Bayan)

عماد الدين إبراهيم

سادت حالة من القلق والتشاؤم في الأوساط الرياضية البرازيلية عقب صدور التقارير الطبية الرسمية التي أكدت خروج نيمار دا سيلفا (34 عاماً) من الحسابات الفنية للمدرب في المواجهة النارية الأولى ضد منتخب المغرب على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

ووفقاً لما نشرته كبرى الصحف البرازيلية، وعلى رأسها صحيفة "غلوبو إسبورتي، فإن الفحوصات الطبية الأخيرة وأشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن تجدد الآلام في الكاحل وضرر طفيف في الأربطة، ناتج عن حمل بدني زائد خلال الحصص التدريبية الأخيرة للبعثة في الولايات المتحدة، مما يجعل مشاركته في ليلة الافتتاح بمثابة مخاطرة كبرى بمسيرته في البطولة بأكملها.

من جانبه، أفردت صحيفة "لانس" البرازيلية الذائعة الصيت تحليلات موسعة حول الخيارات التكتيكية البديلة، مشيرة إلى أن غياب نيمار يمثل ضربة موجعة للخط الهجومي، لاسيما وأن المواجهة ستكون أمام تنظيم دفاعي مغربي صلب ومتمرس أثبت كفاءته التاريخية في مونديال قطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل معسكر البرازيل أن الجهاز الفني يتجه للاعتماد على توليفة هجومية شابة بقيادة فينيسيوس جونيور ورودريغو وغابرييل جيسوس لتعويض غياب القائد، وسط دعوات إعلامية محلية بضرورة عدم الاستهانة بأسود الأطلس الذين يدخلون اللقاء بدوافع معنوية هائلة مستندين إلى إنجازهم الذهبي السابق كأول منتخب عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي.

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