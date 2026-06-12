ارتفاع التحويلات المالية الرقمية في السعودية 20%

خبرني - أفاد تقرير لشركة فيزا للائتمان بزيادة استخدام التطبيقات الرقمية في المعاملات المالية اليومية بعدة دول عبر العالم عام 2025، مقارنة بالوسائل المالية التقليدية للمدفوعات، مثل النقد والشيكات، التي بات ينظر إليها بشكل متزايد على أنها تحمل درجة أعلى من المخاطر.

وأوضح تقرير شركة فيزا، الذي صدر أمس الخميس ويحمل عنوان "تبني المعاملات المالية الرقمية في 2025′′، أن السعودية من بين الدول التي شهدت تصاعدا في استخدام التطبيقات الرقمية لإجراء المعاملات المالية، وذلك من بين 20 دولة شملها استطلاع أجراه معدو التقرير في مختلف مناطق العالم، وشملت نحو 44 ألف عملية استلام وإرسال الأموال عبر تطبيقات رقمية.

ووفق تقرير شركة فيزا فإن نسبة 67% ممن شملهم الاستطلاع في السعودية يفضلون استلام الأموال رقميا عبر التطبيقات بدلا من التوجه لاستلامها بأنفسهم، وذلك بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

أكثر سهولة وأمانا

ويرجع الإقبال على التطبيقات الرقمية في السعودية، حسب التقرير، إلى سهولة الاستخدام والأمان. فقد أشار 47% من المشاركين في التقرير في السعودية إلى أنه يتم إرسال واستلام الحوالات المالية بأمان وخصوصية وسرعة، بينما أشار 45% إلى سهولة استخدامها للإرسال والاستلام، و43% إلى راحة البال عند الاعتماد عليها لإجراء المعاملات المالية.

ولا تزال التحويلات الرقمية من المواقع الفعلية الطريقة الأكثر شيوعا لإرسال الأموال وفقا لنسبة 59% من الذين تم استطلاع آرائهم في السعودية.

وأوضح تقرير شركة فيزا أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في التحويلات المالية في الشرق الأوسط عموما، وهو انخفاض بنسبة 6%، إلا أن غالبية المستطلعة آراؤهم لا يزالون يرسلون ويستقبلون الأموال مرة واحدة على الأقل سنويا.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال نسبة التحويلات المالية السنوية مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بالمناطق الأخرى التي شملها التقرير.

وفي السعودية لا تزال نسبة من يتوقعون إرسال أو استقبال الأموال ثابتة تقريبا عند 28%، مقارنة بالعام الماضي.

أسباب إرسال التحويلات المالية

يوضح تقرير شركة فيزا أن أهم أسباب إرسال التحويلات المالية من السعودية للخارج هي:

- تلبية احتياجات إنسانية عامة، وهي أهم الأسباب.

- التحويلات بشكل دوري.

- التحويلات لأسباب طارئة.

أما أهم أسباب استلام التحويلات المالية في السعودية فهي زيادة قيمة الحسابات الشخصية والاستثمار.

مزايا التحويلات الرقمية

وتشير دراسة شركة فيزا إلى أن إرسال الحوالات الرقمية من مواقع فعلية هي الطريقة الأكثر أمانا، وذلك حسب ما قاله نحو 33% من المشاركين من السعودية.

وأشار نحو 38% من المشاركين في الاستطلاع في السعودية إلى أنهم لم يواجهوا أي مشكلة في إرسال واستلام الحوالات المالية عبر المعاملات الرقمية.

لكن نحو 27% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى ارتفاع الرسوم، باعتباره أبرز عائق أمام إرسال واستلام الحوالات المالية.

كما أشارت نسبة 41% في السعودية إلى صعوبة الذهاب إلى مقر فعلي لإرسال الحوالات المالية.