قطر تنفي التنسيق مع إيران فيما يتعلق بإنتاج الغاز

خبرني - نفت قطر ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الجمعة "وأي ادعاء بأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة قد جرى اتخاذها أو تنفيذها، في أي وقت، بالتنسيق مع إيران أو بما يحقق مصالحها، أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة"، وفق نص بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري.

وأضاف المكتب: "زيف هذه الادعاءات يتضح جليا على نحو خاص، بالنظر إلى أن دولة قطر كانت في ذلك الوقت تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها، فضلاً عن الادعاءات نفسها تستند إلى مواد زائفة وغير موثوقة، مصدرها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الجارية للتوصل لإنهاء الصراع عبر الوساطة، والإضرار بسمعة دولة قطر، والتأثير سلباً على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية".

"ادعاءات متغيرة"

أوضح مكتب الإعلام الدولي القطري أن الأسس التي بنت عليها صحيفة "واشنطن بوست" ادعاءاتها شهدت تغيّراً مع مرور الوقت، ومع ذلك ظلت السردية الرئيسية في تغطيتها ثابتة من دون تغيير، رغم الحقائق والمعلومات التي عُرضت على الصحيفة، وفق البيان.

وأشار المكتب إلى أن "أي استنتاجات تفيد بأن دولة قطر بالغت في تقدير حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال أو اختلقتها ذريعةً لإغلاقها هي استنتاجات لا أساس لها من الصحة"، منوها بأنه في أعقاب اندلاع العمليات العسكرية مباشرة، أوضح المسؤولون القطريون بشفافية أن قرار إعلان حالة القوة القاهرة على عقود الغاز الطبيعي المسال اتُّخذ لأنه لم يعد من الممكن ضمان سلامة الموظفين.

"السلامة فوق الاعتبارات التجارية"

وحسب البيان، "جاء هذا القرار بناءً على تقييمات للتهديدات أجرتها القوات المسلحة القطرية، والتي أشارت إلى وجود خطر حقيقي يهدد الأرواح في منشآت الطاقة"، وفق البيان.

وذكر المكتب أن "قطر للطاقة تتمتع بسمعة راسخة في الالتزام بالشفافية وتقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية، كما يعبّر عن رفض دولة قطر القاطع أي تلميح إلى أن قطر للطاقة تعمدت تحريف الأسس التي استندت إليها في تعليق عملياتها أو في إعلان حالة القوة القاهرة".

وشدد المكتب على أن "قطر ستظل تضع سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها فوق أي اعتبارات تجارية، وأن أي محاولة لإعادة تفسير هذا القرار أو تصويره على نحو مضلل هي محاولة لا أساس لها من الصحة وتنطوي على خطر تضليل القرّاء"، وفق البيان.

واختتم المكتب البيان بالإشارة إلى أنه "على المؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل صحيفة واشنطن بوست، مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية، لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى. ومن المؤسف للغاية أن صحيفة واشنطن بوست سمحت، في هذه الحالة، باستخدامها كمنصة لتمرير حملة تضليل إعلامي تقف وراءها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. وبذلك، أسهمت الصحيفة في نشر ادعاءات كاذبة، وأخفقت في الالتزام بمعايير الدقة التي يتوقعها قراؤها"، حسب نص البيان.