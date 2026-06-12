بالفيديو .. حريق في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

خبرني - اندلع حريق في أحد مخيمات اللاجئين الروهينغا بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش (مخيم كوتوبالونغ)، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب، وفق مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال النيران في مساكن مؤقتة داخل المخيم، فيما لم ترِد على الفور تفاصيل دقيقة عن حجم الخسائر أو الإصابات، بحسب الجزيرة.

ويأتي ذلك في ظل تكرار حوادث الحرائق في مخيمات الروهينغا، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في مساكن هشّة مصنوعة من ألواح البولي إيثيلين وأعمدة الخيزران، مما يجعلها عرضة للاشتعال السريع.

ويعاني اللاجئون أوضاعاً إنسانية صعبة مع محدودية فرص التعليم والعمل. وبينما تصنّف الأمم المتحدة الروهينغا باعتبارها "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم"، تعتبرهم ميانمار مهاجرين غير نظاميين قدموا من بنغلاديش.