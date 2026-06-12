لقد خدعنا ترمب.. ارتباك إسرائيلي من الاتفاق مع إيران

خبرني - في الوقت الذي لم تتضح فيه المواقف الإسرائيلية الرسمية بعد إعلان الاتفاق بين أمريكا وإيران، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين حالة من عدم الرضا وصف فيها أحد المسؤولين الاتفاق بأنه خديعة لهم.

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية.

وأعلن ترمب، عبر منصته تروث سوشيال، إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا.

وجاء إعلان ترمب في فترة حساسة من مستقبل نتنياهو السياسي مع قرب الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما بقي في منصبه رئيسا للوزراء، وفق تعبيره.

وأضاف في بيانه الثاني "ما دمت أنا رئيس وزراء إسرائيل، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية، أنا والرئيس ترمب متفقان تماما على هذه المسألة"، وتابع قائلا: "إيران تسعى لتدمير الدولة اليهودية (...)، ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل، فلن يحدث هذا".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن "ترمب أجرى اتصالا مع نتنياهو مساء الخميس، بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وفي محاولة لرسم خطوطها الحمراء أمام أي اتفاق محتمل، حددت إسرائيل 4 مطالب قالت إنه يجب تضمينها في التسوية النهائية، تشمل "إزالة المواد النووية المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني، ووقف دعم طهران لحلفائها في المنطقة" وفق مكتب نتنياهو.

ترمب خدعنا

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، "لقد خدعنا ترمب"، وأفاد مسؤول آخر بأن "الاتفاق الذي يجري العمل عليه يبدو سيئا للغاية من وجهة نظرنا"، مضيفا "إنه كارثي لأنه لا يفي بأي من المبادئ التي ناقشناها عند بدء الحرب".

ونقلت الصحيفة عن مصدر ثالث قوله "إنه أيا كان الاتفاق، فإن الفرضية السائدة في المنطقة هي أنه "وُقِّع تحت ضغط إيراني وتنازلات أمريكية، وليس العكس". وأضاف "سيُعتبر أي اتفاق -على الأقل في المدى القريب- فاشلا"، مبديا شكه في توقيع أي اتفاق، وكذلك في استدامته على المدى الطويل.

وقال المحلل السياسي في يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر إن إسرائيل كانت على علم بوجود تقدم في الاتصالات الأمريكية الإيرانية بوساطة قطرية، لكنها فوجئت بإعلان ترمب وتوقيته، معتبرا أن تفاصيل التفاهم لا تزال غامضة.

وأشار آيخنر إلى أن إسرائيل لم تكن ترغب في هذا الاتفاق، ولا تزال تأمل انهيار المحادثات وألّا يوافق المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليه.

ورأى أن إيران نجحت حتى الآن في إدارة المفاوضات بما يخدم مصالحها، سواء عبر كسب الوقت أو السعي للحصول على مكاسب اقتصادية، وأن اختبار الاتفاق الحقيقي يبقى مرتبطا بمدى التزام الأطراف ببنوده.

بدورها نقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد تنضج سريعا لكنها "لا تعدّ اختراقا نهائيا".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن "وقف إطلاق النار في لبنان سيستمر بشكله الحالي، مضيفا أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حرية العمل الكاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وستتصدى لأي تهديد مباشر أو ناشئ".

توقيت إعلان الاتفاق

بدورها، أكدت القنوات الإسرائيلية أن تل أبيب فوجئت بإعلان ترمب عن التوصل إلى اتفاق، في حين نفت طهران التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن.

وجاءت الصدمة الإسرائيلية بينما كان المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت يناقش سيناريوهات تصعيد عسكري محتمل ضد إيران، قبل أن يعلن ترمب مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب.

وفي هذا السياق، تساءلت القناة 14 اليمينية الإسرائيلية المقربة من نتنياهو عن تزامن إعلان ترمب بشأن إيران مع افتتاح كأس العالم 2026.

وقالت إن ترمب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق كبير مع إيران في التوقيت ذاته الذي انطلقت فيه البطولة، متحدثا عن إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بعد استكمال التفاهمات.

وأشارت القناة إلى عدم وجود أي تأكيد رسمي أمريكي يربط بين الحدثين، لافتة إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض نفوا تأثر القرار المتعلق بإيران باعتبارات مرتبطة بالمونديال.

ورأت القناة أن التوقيت يثير تساؤلات، في ظل استضافة الولايات المتحدة معظم مباريات البطولة واعتماد نجاحها على أجواء الاستقرار والأمن.

وخلصت إلى أن إعلان اختراق سياسي بالتزامن مع افتتاح كأس العالم قد يساعد واشنطن على تقديم صورة عن الاستقرار وخفض التوترات الإقليمية، مؤكدة أن ذلك يبقى في إطار التحليل وليس استنادا إلى معلومات رسمية، حسب القناة.