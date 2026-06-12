الفيفا يطلب إجراء تعديلات على قمصان منتخب مصر

خبرني - كشفت تقارير مصرية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم تلقى تعليمات من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تقضي بإجراء تعديلات على قميص منتخب "الفراعنة" قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسبما ورد في التعليمات، طالب "الفيفا" بإزالة النجوم الموجودة أعلى شعار الاتحاد المصري على القميص، باعتبار أن النجوم على قمصان المنتخبات في كأس العالم تقتصر على الألقاب المحققة في المونديال فقط، وليس أي بطولات قارية أو إقليمية أخرى.

وطلب الاتحاد الدولي إزالة النجوم السبعة من قميص منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، باعتبار أن هذه النجوم تشير إلى ألقاب كأس الأمم الإفريقية.

كما شملت التعديلات المطلوبة تغيير لون أرقام قمصان لاعبي المنتخب من الذهبي إلى الأبيض، بهدف زيادة وضوح الأرقام وسهولة تمييزها أثناء المباريات والبث التلفزيوني.

وقد أوقعت قرعة مونديال 2026 المنتخب المصري في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

ويفتتح "الفراعنة" مشوارهم المونديالي في النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل.

ويخوض المنتخب المصري، الذي غاب عن النسخة الماضية في قطر 2022، غمار البطولة بصفته حالة فريدة في تاريخ اللعبة، فـ"الفراعنة" يمتلكون الريادة التاريخية كأول بلد عربي وإفريقي يشارك في المونديال (نسخة إيطاليا 1934)، ويفرضون هيمنة واضحة على القارة السمراء برصيد قياسي يتضمن 7 ألقاب لكأس الأمم الإفريقية.

غير أن هذا التفوق القاري يصطدم بـ"عقدة" مونديالية غريبة، إذ عجزت مصر عبر تاريخها عن تذوق طعم الفوز في النهائيات.