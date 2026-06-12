مونديال 2026.. حادثة مروّعة أمام ملعب تدريب المنتخب الإيراني

MENAFN - Al-Bayan) عُثر على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة متوقفة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه المنتخب الإيراني خلال مونديال 2026 لكرة القدم، في تيخوانا شمال غرب المكسيك، حسبما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.

وجرى اكتشاف هذه الواقعة المروّعة في موقف سيارات أحد المتاجر مقابل ملعب "كاليينتي"، حيث يتوجه المنتخب الإيراني يوميا منذ وصوله الأحد، وعلى بُعد دقيقة واحدة بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه.

وفتحت الشرطة السيارة، وهي من نوع "تويوتا" رباعية الدفع رمادية اللون، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة قوية. وعمل مختصون يرتدون بزّات بيضاء حول السيارة لفحص الجثة قبل نقلها من المكان.

وأوضح مكتب الادعاء العام في تيخوانا، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن دورية مراقبة هي التي عثرت على الجثة.

وجاء في تقرير أولي "عند تفتيش السيارة، لاحظت الدورية وجود شخص في مؤخرة صندوقها ملفوف داخل كيس أسود، وعليه آثار عنف".

وبحسب متحدث باسم الادعاء، كانت السيارة المشتبه بها متوقفة في المكان منذ الأربعاء.

وفي المكسيك، تُعد تيخوانا غالبا من بين أكثر المدن خطورة، إذ سُجّل فيها أكثر من 1200 جريمة قتل في 2025، وفق الإحصاءات الرسمية.