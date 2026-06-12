توغل إسرائيلي في سورية وتفتيش لمنازل في ريف القنيطرة

خبرني - توغلت قوات إسرائيلية -مساء أمس الجمعة- في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي في سورية، ونفّذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ضمن انتهاكات الاحتلال المتكررة.

وأفادت المصادر بأن قوات إسرائيلية دخلت البلدة وأجرت عمليات تفتيش ميدانية للمنازل، ولم ترد أنباء عن وقوع اعتقالات حتى الساعة، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات في دمشق حول الحادثة.

وتشهد المناطق السورية الجنوبية -على وجه الخصوص- انتهاكات إسرائيلية شبه يومية تتخذ أشكالا متعددة، تشمل القصف الجوي والتوغلات البرية ونصب الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى مداهمة المنازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان إسرائيل -عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024- انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974 واحتلالها المنطقة العازلة، في وقت أكدت فيه دمشق التزامها بتلك الاتفاقية.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في تصريحات له الجمعة- أن تل أبيب لن تنسحب من المناطق التي تعتبرها "أمنية" في كل من لبنان وسورية وغزة، مشيرا إلى أن جيشه سيعمل في هذه المناطق "كدرس أساسي من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول" عام 2023 لمواجهة ما وصفها بـ"تهديدات قريبة وبعيدة".