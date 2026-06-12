دموع "الحلم"
مكسيكو سيتي - (د ب أ): لم يتمكن راؤول خيمينيز، لاعب المنتخب المكسيكي لكرة القدم، من إخفاء مشاعره على أرض الملعب، حيث احتفل المهاجم المكسيكي بهدفه والدموع تملأ عينيه، في لحظة توجت رحلة عودته إلى كرة القدم بعد المحنة التي تعرض لها قبل خمس سنوات.
ولعب خيمينز مهاجم فولهام، في بلاده والبرتغال وإسبانيا وإنجلترا، وحاليا هو في طريقه لكي يصبح الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك. وجاء هدفه في المباراة التي فاز فيها المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا 2 / صفر الخميس ليكون رقم 46 له بقميص الفريق خلال مشاركته الدولية رقم 125، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي المكسيك التاريخيين، خلف خافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز صاحب الـ52 هدفا.
لكن الأهم من ذلك كله، أن خيمينيز لاعب سبق له أن خاض معركة حقيقية من أجل حياته.
وكما حدث في نسختي 2014 و2018، شارك خيمينيز مع المكسيك في كأس العالم 2022 بقطر، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في البطولة.
وقال عقب مباراة جنوب أفريقيا: «سعيد للغاية ومتحمس لأنني أعيش هذا الحلم وأقف هنا اليوم».
ووفقا لتقارير إعلامية مكسيكية، أهدى خيمينز الهدف لوالده، الذي توفي في مارس الماضي عن عمر 62 عاما.
من جانبه، قال زميله جوليان كينونيس، صاحب الهدف الأول للمكسيك في المباراة: «لقد هنأناه جميعا لأنه يقدم الكثير للفريق. الانتماء إلى هذا المنتخب مصدر فخر لنا، ومن الرائع أن يواصل إضافة المزيد من الأهداف إلى مسيرته كلاعب في منتخبنا الوطني».
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