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دموع "الحلم"

دموع "الحلم"

2026-06-12 08:02:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬راؤول‭ ‬خيمينيز،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬إخفاء‭ ‬مشاعره‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬حيث‭ ‬احتفل‭ ‬المهاجم‭ ‬المكسيكي‭ ‬بهدفه‭ ‬والدموع‭ ‬تملأ‭ ‬عينيه،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬توجت‭ ‬رحلة‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬المحنة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

ولعب‭ ‬خيمينز‭ ‬مهاجم‭ ‬فولهام،‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإنجلترا،‭ ‬وحاليا‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لكي‭ ‬يصبح‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬المكسيك‭. ‬وجاء‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬الخميس‭ ‬ليكون‭ ‬رقم‭ ‬46‭ ‬له‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الدولية‭ ‬رقم‭ ‬125،‭ ‬ليتقاسم‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬المكسيك‭ ‬التاريخيين،‭ ‬خلف‭ ‬خافيير‭ ‬‮«‬تشيتشاريتو‮»‬‭ ‬هيرنانديز‭ ‬صاحب‭ ‬الـ52‭ ‬هدفا‭.‬

لكن‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬أن‭ ‬خيمينيز‭ ‬لاعب‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬معركة‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حياته‭.‬

وكما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2014‭ ‬و2018،‭ ‬شارك‭ ‬خيمينيز‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬بقطر،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬ومتحمس‭ ‬لأنني‭ ‬أعيش‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭ ‬وأقف‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬مكسيكية،‭ ‬أهدى‭ ‬خيمينز‭ ‬الهدف‭ ‬لوالده،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬62‭ ‬عاما‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬جوليان‭ ‬كينونيس،‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للمكسيك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬هنأناه‭ ‬جميعا‭ ‬لأنه‭ ‬يقدم‭ ‬الكثير‭ ‬للفريق‭. ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لنا،‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬إلى‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

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