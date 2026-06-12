"فيا" يحسم مصير سباقَي قطر والبحرين فـي يوليو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

لومان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬التحمل‭ (‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬سي‭)‬،‭ ‬فريديريك‭ ‬لوكيان،‭ ‬أن‭ ‬مصير‭ ‬السباقين‭ ‬المقررين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬خلال‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل‭ ‬سيتحدد‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬تبعا‭ ‬لتطورات‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وقال‭ ‬لوكيان،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سنقرر‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬ما‭ ‬سنفعله‭ ‬بشأن‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬لأن‭ ‬آخر‭ ‬جولتين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬تقامان‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬المسؤول‭ ‬الفرنسي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬1812‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬قطر‮»‬،‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وسباق‭ ‬‮«‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬نوفمبر،‭ ‬سيلغيان‭ ‬أو‭ ‬سيتم‭ ‬استبدالهما‭ ‬بسباقات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تمتلك‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬بديلة‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬سيُستكمل‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭.‬

وكانت‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬‮«‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬تأثرت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكيان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لومان‮»‬،‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬والذي‭ ‬ينطلق‭ ‬السبت‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬كشفت‭ ‬البطولة‭ ‬عن‭ ‬روزنامة‭ ‬موسم‭ ‬2027،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬سباقي‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الجدول،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬سباق‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مارس،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬البحرين‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭.‬

كما‭ ‬ستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬إضافة‭ ‬جولة‭ ‬تاسعة‭ ‬جديدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬سيلفرستون‮»‬،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬أواخر‭ ‬أبريل،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬رسمي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحّب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليم،‭ ‬بتوسيع‭ ‬روزنامة‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المنافسات‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬انضمام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬الجماهير‭ ‬المهتمة‭ ‬بها‭.‬

وتستقطب‭ ‬الفئة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬‮«‬هايبركار‮»‬،‭ ‬ثماني‭ ‬علامات‭ ‬مصنّعة‭ ‬هي‭: ‬ألبين،‭ ‬أستون‭ ‬مارتن،‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو،‭ ‬كاديلاك،‭ ‬فيراري،‭ ‬جينيسيس،‭ ‬بيجو‭ ‬وتويوتا،‭ ‬فيما‭ ‬سيشهد‭ ‬موسم‭ ‬2027‭ ‬انضمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فورد‭ ‬وماكلارين،‭ ‬مقابل‭ ‬انسحاب‭ ‬ألبين‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬رينو‭.‬

وأوضح‭ ‬لوكيان‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬حلبة‭ ‬سيلفرستون‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬البطولة‭ ‬جاء‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشعبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬سباقات‭ ‬التحمل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬والإرث‭ ‬العريق‭ ‬لرياضة‭ ‬المحركات‭ ‬البريطانية‭.‬