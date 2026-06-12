"فيا" يحسم مصير سباقَي قطر والبحرين فـي يوليو
لومان - (أ ف ب): أعلن المدير العام لبطولة العالم لسباقات التحمل (دبليو إي سي)، فريديريك لوكيان، أن مصير السباقين المقررين في قطر والبحرين خلال الخريف المقبل سيتحدد منتصف شهر يوليو، وذلك تبعا لتطورات الحرب الدائرة في منطقة الخليج.
وقال لوكيان، في تصريحات لوكالة فرانس برس «سنقرر في منتصف يوليو ما سنفعله بشأن نهاية الموسم، لأن آخر جولتين في البطولة تقامان في الشرق الأوسط، وتحديدا في قطر والبحرين».
ولم يكشف المسؤول الفرنسي ما إذا كان سباق «1812 كيلومترا في قطر»، المقرر في 24 أكتوبر، وسباق «ثماني ساعات البحرين»، المقرر في 7 نوفمبر، سيلغيان أو سيتم استبدالهما بسباقات أخرى في أوروبا، لكنه أكد أن البطولة تمتلك «خطة بديلة»، مشددا على أن الموسم سيُستكمل مهما كانت الظروف، مع الحفاظ على إقامة ثماني جولات.
وكانت بطولة العالم للتحمل، على غرار بطولة العالم للفورمولا 1 وبطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، قد تأثرت هذا العام بالحرب في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات لوكيان على هامش فعاليات سباق «24 ساعة لومان»، الجولة الثالثة من بطولة العالم للتحمل، والذي ينطلق السبت.
وفي السياق ذاته، كشفت البطولة عن روزنامة موسم 2027، حيث تم الإبقاء على سباقي قطر والبحرين ضمن الجدول، على أن يقام سباق قطر في أواخر مارس، فيما تستضيف البحرين الجولة الختامية مطلع نوفمبر.
كما ستشهد البطولة إضافة جولة تاسعة جديدة تتمثل في سباق «ست ساعات سيلفرستون»، المقرر إقامته أواخر أبريل، وفقا لبيان رسمي.
من جانبه، رحّب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الإماراتي محمد بن سليم، بتوسيع روزنامة البطولة، مؤكدا أن المنافسات تشهد في السنوات الأخيرة انضمام المزيد من شركات صناعة السيارات العالمية، إلى جانب تزايد أعداد الجماهير المهتمة بها.
وتستقطب الفئة الرئيسية الجديدة في البطولة، «هايبركار»، ثماني علامات مصنّعة هي: ألبين، أستون مارتن، بي إم دبليو، كاديلاك، فيراري، جينيسيس، بيجو وتويوتا، فيما سيشهد موسم 2027 انضمام كل من فورد وماكلارين، مقابل انسحاب ألبين التابعة لمجموعة رينو.
وأوضح لوكيان أن اختيار حلبة سيلفرستون للعودة إلى جدول البطولة جاء بشكل طبيعي، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها سباقات التحمل في بريطانيا، والإرث العريق لرياضة المحركات البريطانية.
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