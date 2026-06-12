بيلينغهام: منتخبنا افتقد الترابط فـي "يورو"
كنساس سيتي - (د ب أ): كشف جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن الأمور لم تكن على ما يرام في معسكر الفريق ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه رغم التأهل للمباراة النهائية، حيث خسر المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا، كان فريق المدرب السير جاريث ساوثجيت، غير مقنع خلال انطلاقته في ألمانيا.
وتحدث توماس توخيل، المدير الفني الحالي للمنتخب الإنجليزي، عن رغبته في بناء «روح الأخوة» داخل المنتخب، في إطار سعيه لقيادة إنجلترا إلى الفوز بكأس العالم هذا الصيف.
وقال بيلينغهام، من داخل معسكر المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة إن هذا الأمر لم يكن موجودا خلال بطولة أوروبا قبل عامين.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «لايونز دين»: «أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء خارج الملعب في اليورو. لا أشعر بأن المجموعة كانت مترابطة بالشكل الذي كان ينبغي أن تكون عليه، وذلك لأسباب عديدة». وأكمل: «عندما بدأت البطولة، كان يُنظر إلينا باعتبارنا أحد فريقين أو ثلاثة مرشحين للفوز باللقب».
وتابع: «لم نكن نلعب بشكل جيد، وهذا أمر لا يفيد... حتى عندما كنا نحقق الانتصارات، لم نشعر بالسعادة التي كان يفترض أن نشعر بها».
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