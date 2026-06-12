بيلينغهام: منتخبنا افتقد الترابط فـي "يورو"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

كنساس‭ ‬سيتي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الفريق‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬التأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا،‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬السير‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت،‭ ‬غير‭ ‬مقنع‭ ‬خلال‭ ‬انطلاقته‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وتحدث‭ ‬توماس‭ ‬توخيل،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬روح‭ ‬الأخوة‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬المنتخب،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬لقيادة‭ ‬إنجلترا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وقال‭ ‬بيلينغهام،‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬لايونز‭ ‬دين‮»‬‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬ارتكبنا‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬اليورو‭. ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬المجموعة‭ ‬كانت‭ ‬مترابطة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة‮»‬‭. ‬وأكمل‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬البطولة،‭ ‬كان‭ ‬يُنظر‭ ‬إلينا‭ ‬باعتبارنا‭ ‬أحد‭ ‬فريقين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يفيد‭...‬‮ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬نحقق‭ ‬الانتصارات،‭ ‬لم‭ ‬نشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬نشعر‭ ‬بها‮»‬‭.‬