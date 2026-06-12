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الاتحـاد الأسترالي يجـدد عقـد بوبوفيـتش

الاتحـاد الأسترالي يجـدد عقـد بوبوفيـتش

2026-06-12 08:02:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أوكلاند‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الخميس،‭ ‬عقد‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬تركيا،‭ ‬ليواصل‭ ‬مهمته‭ ‬حتى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬قد‭ ‬تولى‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬خلفا‭ ‬للمدرب‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬العراق،‭ ‬المشارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وخلال‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬قاد‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب،‭ ‬حقق‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬10‭ ‬انتصارات،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬تعادلات‭ ‬و4‭ ‬هزائم‭.‬

وقال‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية،‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لمواجهة‭ ‬افتتاحية‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فانكوفر‭ ‬الكندية‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أواصل‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬حتى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭. ‬ومنذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتولي‭ ‬المهمة،‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬المصالح‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬للمنتخب‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مارتن‭ ‬كوغيلر‭ ‬أن‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للمنتخب،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينصب‭ ‬فيه‭ ‬التركيز‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التمديد‭ ‬يمنح‭ ‬الاتحاد‭ ‬وضوحا‭ ‬واستقرارا‭ ‬أكبر‭ ‬للتخطيط‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بثقة‭ ‬كاملة،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬مشاركته‭ ‬السادسة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي،‭ ‬أحد‭ ‬مستضيفي‭ ‬البطولة،‭ ‬والباراغواي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬تركيا‭.‬

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